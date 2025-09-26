Die 11 besten Wissensdatenbank-tools für 2026

Was ist der schnellste Weg, um den Fortschritt zu bremsen? Teams dazu zu zwingen, Antworten wiederzuentdecken, die bereits existieren.

ClickUp hat herausgefunden, dass jeder fünfte Berufstätige täglich mehr als drei Stunden damit verbringt, nach Dateien, Nachrichten oder zusätzlichem Kontext zu seinen Aufgaben zu suchen. Das sind fast 40 % einer gesamten Arbeitswoche, die für etwas verschwendet werden, das eigentlich nur Sekunden dauern sollte!

Wenn Unternehmen wachsen, wird undokumentiertes Wissen zu einer stillen Belastung für die Produktivität: Es kostet Zeit, verdoppelt die Arbeit und untergräbt die Konsistenz.

Eine robuste Wissensdatenbank ist kein Luxus mehr, sondern eine unverzichtbare Betriebsinfrastruktur.

In diesem Blogbeitrag analysieren wir die effektivsten Wissensdatenbank-Tools, die entwickelt wurden, um Informationen zu zentralisieren, Redundanzen zu beseitigen und Teams zu unterstützen, die erst nachdenken, bevor sie fragen. 🧰

Die besten Wissensdatenbank-Programme auf einen Blick

Vergleichen wir die besten Wissensdatenbank-Softwareoptionen.

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise* ClickUp Teamgröße: Ideal für Teams jeder Größe, die Zentralisieren Sie das Unternehmenswissen zusammen mit Projekten und greifen Sie mithilfe kontextbezogener KI darauf zuIdeal für Teams jeder Größe, die ihre Arbeitsausbreitung reduzieren möchten ClickUp Brain und Brain MAX, ClickUp Docs, Enterprise KI-Suchmaschine, AI Knowledge Manager, Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Guru Anzeige verifizierter Info direkt in Browser-WorkflowsTeamgröße: Ideal für Teams von Unternehmen, die Governance benötigen Chrome-Erweiterungen, Erinnerungen an die Überprüfung, Analysen, ChatGPT-Integration Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Slab Gemeinsame interne Dokumente mit KI-gestützter BearbeitungTeamgröße: Ideal für funktionsübergreifende Teams jeder Größe KI-gestützte automatische Korrektur, Vorhersage und Abfrage, detaillierte Berechtigungen, umfangreiche Suchfunktionen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat Helpjuice Erstellen Sie professionelle, kundenorientierte WissensportaleTeamgröße: Ideal für Support-Teams jeder Größe mit Branding-Anforderungen Benutzerdefiniertes Portal-Design, Analysen, Mehrsprachen-Support, Slack-/Zendesk-Integration Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 249 $/Monat Nuclino Visualisierung von Verbindungen zwischen Wiki-Seiten und ThemenTeamgröße: Ideal für Teams jeder Größe, die Mindmaps und Dokumente nutzen Grafikansicht, gleichzeitige Bearbeitung, Drag-and-Drop-Struktur Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat Bloomfire Inhalte über KI entdecken und Lernpfade erstellen Teamgröße: Ideal für mittlere bis große Teams im Bereich Lernen und Entwicklung KI-Empfehlungen, Q&A-Threads, Inhalts-Index, Nutzungsanalysen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Document360 Strukturierung von Inhalten in verschachtelten Kategorien mit KontrolleTeamgröße: Ideal für mittlere bis große Tech- und Compliance-Teams Versionsverwaltung, Markdown-/WYSIWYG-Editor, detaillierte Zugriffsrechte, Suchfilter Benutzerdefinierte Preisgestaltung ProProfs Knowledge Base Schnelle Bereitstellung mit vorgefertigten Vorlagen Teamgröße: Ideal für kleine Support-Teams Über 40 Vorlagen, Drag-and-Drop, mehrsprachiger Support, KI-Workflows Kostenlos für einen Verfasser; kostenpflichtige Pläne ab 79 $/Monat Tettra Findbare Antworten direkt in Slack-Chat-Flows Teamgröße: Ideal für Slack-orientierte Unternehmen jeder Größe KI-Suche, Analyse des Inhalts, Frage-Threads Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Benutzer/Monat (mind. 10) HelpCrunch Kombination aus Helpdesk und WissensinhaltenTeamgröße: Ideal für kleine Support-Teams Integrierter Chat + Wissensdatenbank, SEO-Einstellungen, öffentliche/Privat-Artikel, Vorschaumodus Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer BookStack Volle Kontrolle mit selbst gehosteter Dokumentation Teamgröße: Ideal für kleine, datenschutzbewusste Teams Regal-/Buchstruktur, Diagrammunterstützung, Exportoptionen, detaillierte Berechtigungen Free

Worauf sollten Sie bei einer Wissensdatenbank-Software achten?

Ein gutes internes Wissensdatenbank -Tool sollte sich wie eine Erweiterung der Denkweise Ihres Teams anfühlen: organisiert, schnell und auf Veränderungen ausgelegt.

Hier sind einige Kernfunktionen, über die Ihr Wissensdatenbank-tool verfügen muss:

Suchgenauigkeit: Findet die richtigen Inhalte anhand von Kontext und Struktur, nicht nur anhand von Stichworttreffern

Zugriffskontrolle: Ermöglicht es Ihnen, zu steuern, wer was sieht, ohne dass es zu Engpässen bei den Berechtigungen kommt

Strukturiertes Verfassen: Bietet Verfassern die Tools, um konsistente, mehrschichtige Inhalte zu erstellen, die auch bei Skalierung übersichtlich bleiben

KI-Unterstützung: Hebt relevante Einträge Hebt relevante Einträge mithilfe von KI hervor, um Silos auf der Grundlage von Nutzungssignalen und Absichten zu beseitigen – nicht anhand zufälliger Tags

Einheitliches Zugriffsmodell: Unterstützt interne Dokumentation und externe Wissensdatenbanken von einem Ort aus

Inhalt-Analyse: Zeigt, welche Dokumente funktionieren, welche nicht und wo Aktualisierungen überfällig sind

Übersichtliche Benutzeroberfläche: Macht das gesamte System einfach zu bedienen, selbst für jemanden, der es zum ersten Mal nutzt

🔍 Wussten Sie schon? Fast die Hälfte der Mitarbeiter gibt an, dass die digitale Organisation ihres Unternehmens chaotisch ist, und 30 % der Arbeitnehmer der Generation Z haben deswegen schon einmal über eine Kündigung nachgedacht. Schlechte Ordner-Strukturen, verwirrende Dateinamen und verstreute Dokumente sind Killer der Produktivität.

Die beste Wissensdatenbank-Software

Hier sind unsere Empfehlungen für die richtige Wissensdatenbank-Software für Ihren Informations- und Dokumentenmanagement-Workflow. ⚒️

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die einen einheitlichen Workspace für Projekte und den Wissensaustausch benötigen)

Effektives Wissensmanagement beginnt mit ClickUp Zentralisieren Sie Prozessdokumente mit ClickUp Knowledge Management

Sie erstellen die Dokumentation und geben den Link frei. Dann meldet sich jemand bei Ihnen und fragt nach Informationen, die Sie bereits in der Dokumentation festgehalten haben. Multiplizieren Sie das mit jedem Team, jedem Projekt und jeder wiederholten Frage, und schon werden die Lücken sichtbar.

Das Problem ist nicht, dass Ihrem Team Informationen fehlen. Das Problem ist, dass niemand weiß, wo man sie findet oder ob sie überhaupt noch aktuell sind.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter (57 %) Zeit damit verschwendet, interne Dokumente oder die Wissensdatenbank des Unternehmens nach arbeitsbezogenen Informationen zu durchsuchen. Und wenn sie diese nicht finden? Jeder Sechste greift auf persönliche Notlösungen zurück – er durchforstet alte E-Mails, Notizen oder Screenshots, nur um die Informationen zusammenzufügen.

ClickUp löst dieses Problem an der Quelle als weltweit erster konvergierter KI-Workspace.

Den Anfang macht ClickUp Knowledge Management, mit dem Sie Prozessdokumente, Richtlinien, Teamrichtlinien und laufende Aktualisierungen in Ihrem Arbeitsbereich zentralisieren können – sowohl über Stichwörter als auch über KI-Befehle in natürlicher Sprache durchsuchbar.

Ihr Wissen bleibt stets mit Ihren ClickUp-Aufgaben und ClickUp-Chat-Kanälen verknüpft und geht nicht in separaten E-Mail-Threads unter, die niemand durchforsten möchte. Ihr Rechtsteam könnte beispielsweise einen Leitfaden zur Vertragsprüfung erstellen und diesen an jede Aufgabe zur Aufnahme von Lieferantenverträgen anhängen. Jeder, der Verträge prüft, kann das Dokument direkt aus der Aufgabe heraus öffnen, die Checkliste abarbeiten und die Arbeit ohne Rückfragen abschließen.

Nahtlose, versionskontrollierte Dokumentation

Alles basiert auf ClickUp Docs.

Es handelt sich um kollaborative, flexible Dokumente, die vollständig in Ihre Projekttafeln und Aufgabenlisten integriert sind. Sie können sie mit Projektansichten verknüpfen, sie für einen einfachen Zugriff im ClickUp Docs Hub angedockt lassen und dank umfangreicher Formatierungsmöglichkeiten, Slash-Befehlen und Echtzeit-Kommentaren effektiv zusammenarbeiten.

Und dank Versionshistorie, Berechtigungen und der Möglichkeit, Dokumente extern zu veröffentlichen oder freizugeben, eignen sich Docs für die interne Planung genauso gut wie für externe Überprüfungen oder die Abstimmung mit Stakeholdern.

KI-gestützte Unterstützung

Wenn Ihre Dokumentation wächst, hilft ClickUp Brain Ihrem Team, auf die richtigen Informationen zuzugreifen, ohne Zeit und Energie für manuelle Suchen aufwenden zu müssen.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um relevante Antworten aus Ihrem ClickUp-Workspace zu finden

Angenommen, Ihr Personalmanager benötigt die aktualisierte Richtlinie zum Elternurlaub. Anstatt alte Ordner zu durchsuchen, bittet er ClickUp Brain, danach zu suchen und es für ihn zu finden, woraufhin der neueste Abschnitt des Dokuments sofort angezeigt wird. Die Antwort erscheint ohne Verzögerung im Kontext, direkt im Workspace. Und Brain gibt sogar seine Quellen an, sodass Sie die zusammengefassten, präzisen Antworten auf ihre Richtigkeit überprüfen können!

Sie können die KI auch nutzen, um Dokumentationen von Grund auf viel schneller zu erstellen, indem Sie den AI Writer bitten, Wikis, SOPs, Anleitungen und andere Formen von Inhalten zu generieren.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, im Team-Chat immer wieder dieselben Fragen zu beantworten? Aktivieren Sie den Auto-Answers Agent von ClickUp in Ihren Chat-Kanälen. Er überwacht Fragen im Chat, durchsucht Ihre Dokumente, Aufgaben und Chats und antwortet automatisch mit den richtigen Infos – so haben Sie mehr Zeit für wichtige Aufgaben. Beantworten Sie wiederkehrende Fragen in ClickUp-Chat-Kanälen, implementieren Sie Automatisierungen für tägliche und wöchentliche Berichte, sortieren und weisen Sie Nachrichten zu, fügen Sie Erinnerungen hinzu und vieles mehr mit ClickUp Autopilot Agents

Suche im Workspace

Durchsuchen Sie Ihren Workspace im Handumdrehen mit der Enterprise-KI-Suche von ClickUp

Wenn Sie nicht nur Ihren ClickUp-Arbeitsbereich durchsuchen möchten, sondern auch externe, verbundene Apps wie Google Drive, GitHub und andere, probieren Sie die Enterprise AI Search von ClickUp aus, die alles durchsucht: Dokumente, Aufgaben, Kommentare und KI-Antworten.

Ein Beispiel: Ihr Onboarding-Spezialist gibt „Setup von IT-Geräten“ ein. ClickUp ruft die Standardarbeitsanweisung aus Dokumenten ab, öffnet Helpdesk-Aufgaben zur Bereitstellung und eine frühere Unterhaltung zum Thema Fernzugriff, sodass er an einem Ort den vollständigen Überblick erhält.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihren Workspace, verbundene Apps und das Internet gleichzeitig durchsuchen? Dann nutzen Sie ClickUp Brain MAX, Ihren KI-Begleiter für den Desktop, der dies ermöglicht. Brain MAX fungiert als zentrale Suchleiste, über die Sie Fragen in natürlicher Sprache oder per Spracheingabe (mit „Talk to Text“ ) stellen können.

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Wissensdatenbank-Vorlage im Handumdrehen ein vernetztes Dokumentationssystem

Damit Sie schnell loslegen können, enthält die ClickUp-Wissensdatenbank-Vorlage vorgefertigte Seiten für Teamrichtlinien, Onboarding-Abläufe und interne Verzeichnisse. Ein Support-Team kann sie mit Eskalationsschritten, Produktanleitungen und Antwortvorlagen füllen. Jedes Dokument kann nach Kategorien geordnet und mit dem Ticket-Workflow verknüpft werden, sodass die Mitarbeiter immer wissen, wo sie suchen müssen.

Die besten Features von ClickUp

Externe Tools verbinden: Importieren Sie die Dokumente Ihres Teams aus Drittanbieter-Tools wie Notion oder Confluence, ohne dass Format, Struktur oder Kontext verloren gehen.

Nahtlos zusammenarbeiten: Taggen Sie Teamkollegen in bestimmten Zeilen in Dokumenten mit Taggen Sie Teamkollegen in bestimmten Zeilen in Dokumenten mit ClickUp Assign Comments , damit Feedback und Bearbeitungen zielgerichtet bleiben

Interne Kommunikation verwalten: Nutzen Sie Nutzen Sie den ClickUp-Chat , um Dokumente zu besprechen, Updates zu teilen und Unterhaltungen mit der Arbeit zu verbinden

Zeichnen Sie visuelle Workflows: Stellen Sie Prozesse dar, sammeln Sie Ideen oder erstellen Sie Systemdiagramme direkt neben Ihrer Dokumentation mit Stellen Sie Prozesse dar, sammeln Sie Ideen oder erstellen Sie Systemdiagramme direkt neben Ihrer Dokumentation mit ClickUp Whiteboards

Einschränkungen von ClickUp

Hohe Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Einschätzung aus erster Hand zu ClickUp als Wissensmanagement-tool (aus einer G2-Bewertung ):

ClickUp ist die detaillierteste und zugleich flexibelste Plattform für Aufgabenlisten und Zusammenarbeit, die ich je gesehen habe. Es gibt so viele Möglichkeiten, Listen zu erstellen und Projekte zu verfolgen. Sie bietet meinem Team eine einfache Möglichkeit, bei allen Kundenprojekten auf dem Laufenden zu bleiben, sich über bestimmte Aufgaben auszutauschen und unser gesamtes gemeinsames Wissen und unsere Ressourcen zu speichern. Wir haben noch nicht einmal ansatzweise alle Möglichkeiten ausgeschöpft, und doch hat es uns schon so sehr dabei geholfen, organisiert zu bleiben und Alles zu erledigen.

ClickUp ist die detaillierteste und zugleich flexibelste Plattform für Aufgabenlisten und Zusammenarbeit, die ich je gesehen habe. Es gibt so viele Möglichkeiten, Listen zu erstellen und Projekte zu verfolgen. Sie bietet meinem Team eine einfache Möglichkeit, bei allen Kundenprojekten auf dem Laufenden zu bleiben, sich über bestimmte Aufgaben auszutauschen und unser gesamtes gemeinsames Wissen und unsere Ressourcen zu speichern. Wir haben noch nicht einmal ansatzweise alle Möglichkeiten ausgeschöpft, und doch hat es uns schon so sehr dabei geholfen, organisiert zu bleiben und Alles zu erledigen.

📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss sich durchschnittlich mit 6 Personen vernetzen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, täglich 6 wichtige Verbindungen zu erreichen, um wesentliche Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Die Probleme sind real – ständige Nachfragen, Verwirrung bei den Versionen und Informationslücken beeinträchtigen die Produktivität der Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Knowledge Manager löst dieses Problem, indem sie Ihnen den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

2. Guru (Am besten geeignet für die Überprüfung des Wissens in Echtzeit)

via Guru

Ihr Team verdient Wissen, das sich an seinen Workflow anpasst, anstatt ihn zu stören. Die Browser-Erweiterung von Guru erkennt bestimmte URLs und zeigt proaktiv relevante Wissenskarten genau dann an, wenn sie benötigt werden.

Die Software für Unternehmenssuche weist jeder Karte Prüfer zu, die automatische Erinnerungen erhalten, um die Richtigkeit der Inhalte in festgelegten Abständen zu überprüfen. Interne Teams können veraltete Informationen markieren und Feedback direkt auf den Wissenskarten hinterlassen, wodurch ein Crowdsourcing-Ansatz für die Pflege der Inhalte entsteht.

Die besten Features von Guru

Rufen Sie Informationen mit robusten, fehlertoleranten, facettierten und auf natürlicher Sprache basierenden Suchfunktionen ab

Analysieren Sie die Nutzung von Inhalten, die Leistung und die Interaktion der Benutzer, um Ihre Wissensstrategie zu optimieren

Verbinden Sie die Wissensdatenbank-Software mit ChatGPT unter Sicherheitsaspekten für KI-gestütztes Wissensabrufen

Limitierungen von Guru

Das System zur Überprüfung der Karten erfordert die kontinuierliche Mitwirkung von festgelegten Prüfern

Die Browser-Erweiterung hat nur Funktionen für Chrome, Opera und Microsoft Edge.

Preise für Guru

Free

All-in-one: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Experten

G2: 4,7/5 (über 2100 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Guru?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Guru macht es super einfach, auf vertrauenswürdige Informationen zuzugreifen, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Die Browser-Erweiterung ist unverzichtbar, sie zeigt Antworten direkt in tools wie Gmail und Zendesk an… Es erfordert Aufwand, alles organisiert zu halten. Wenn Sie den Überblick über die Eigentümerschaft der Karten und deren Überprüfung nicht behalten, kann es schnell chaotisch werden. Es gibt auch eine gewisse Lernkurve, bis das Team das Tool vollständig angenommen hat. Du musst Guru in deinen täglichen Flow integrieren, sonst werden die Leute auf Standard-Gewohnheiten zurückfallen, wie zum Beispiel Nachrichten in Slack zu senden.

Guru macht es super einfach, auf vertrauenswürdige Informationen zuzugreifen, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Die Browser-Erweiterung ist unverzichtbar, sie zeigt Antworten direkt in tools wie Gmail und Zendesk an… Es erfordert Aufwand, alles organisiert zu halten. Wenn Sie den Überblick über die Eigentümerschaft der Karten und deren Überprüfung nicht behalten, kann es schnell chaotisch werden. Es gibt auch eine gewisse Lernkurve, bis das Team das Tool vollständig angenommen hat. Du musst Guru in deinen täglichen Flow integrieren, sonst fallen die Leute auf Standard-Gewohnheiten zurück, wie zum Beispiel Nachrichten in Slack zu senden.

📖 Lesen Sie auch: Wie man wissensbasierte Agenten in der KI einsetzt

3. Slab (Am besten geeignet für moderne gemeinsame Bearbeitung)

via Slab

Slab kombiniert einen leistungsstarken Editor mit schnellen Suchfunktionen und bietet anpassbare Vorlagen zur Vereinheitlichung von Dokumentationsformaten. So können Sie schneller teamübergreifend einheitliche Inhalte erstellen.

Benutzer können über Kommentare und Emoji-Reaktionen auf Beiträge Feedback geben und erhalten, während Manager Einblicke in Trendinhalte und Metriken der Interaktion gewinnen. Sie können Dateien und Ordner auch mithilfe von Themen und Sammlungen organisieren, die logische Hierarchien der Information schaffen.

Die besten Features von Slab

Kontrollieren Sie den Zugriff auf sensible Informationen mit detaillierten Berechtigungen und rollenbasierten Zugriffskontrollen

Beobachten Sie Trends bei Inhalten und Interaktionsmustern mithilfe von Analyse-Dashboards

Nutzen Sie KI-gestützte Tools wie AI Autofix (zur Fehlerkorrektur), AI Predict (für intelligente Vorschläge) und AI Ask (für sofortige Antworten aus Ihrer Wissensdatenbank)

Einschränkungen von Slab

Ein im Vergleich zu Enterprise-Wissensdatenbank-Software begrenztes Integrationsökosystem

Die erweiterten Formate sind im Vergleich zu vollständigen Editors für Dokumente eingeschränkt

Pauschalpreise

Free

Startup: 8 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 285 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slab?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Was mir an Slab am besten gefällt, ist, wie einfach es den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit macht. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche und der leistungsstarken Suchfunktion können Teams Inhalte schnell finden und beitragen… Was mir an Slab nicht so gut gefällt, ist, dass es für neue Benutzer etwas überwältigend wirken kann, besonders wenn das Team bereits über viele Inhalte verfügt. Es kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, sich an die Struktur und das Layout zu gewöhnen, und es erfordert möglicherweise etwas Vorarbeit, um die Navigation einfach zu gestalten. Aber sobald man den Dreh raus hat, läuft alles viel reibungsloser!

Was mir an Slab am besten gefällt, ist, wie einfach es den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit macht. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche und der leistungsstarken Suchfunktion können Teams Inhalte schnell finden und beitragen… Was mir an Slab nicht so gut gefällt, ist, dass es für neue Benutzer etwas überwältigend wirken kann, besonders wenn das Team bereits über viele Inhalte verfügt. Es kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, sich an die Struktur und das Layout zu gewöhnen, und es erfordert möglicherweise etwas Vorarbeit, um die Navigation einfach zu gestalten. Aber sobald man den Dreh raus hat, läuft alles viel reibungsloser!

🔍 Wussten Sie schon? 91 % der Datenexperten geben an, dass schlechte Daten die Leistung des Geschäfts beeinträchtigen, aber nur 23 % sagen, dass ihr Unternehmen der Datenqualität tatsächlich Priorität einräumt. Das ist eine große Diskrepanz. Bessere Dokumentenverwaltung und intelligentere tools für die Zusammenarbeit können helfen, diese Lücke zu schließen, indem sie Informationen korrekt, durchsuchbar und aktuell halten.

4. Helpjuice (Am besten geeignet für markenspezifische benutzerdefinierte Kundenportale)

via Helpjuice

Kundenorientierte Wissensdatenbanken benötigen eine ansprechende Darstellung und leistungsstarke benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten. Helpjuice zeichnet sich durch die Erstellung von Marken-Wissensportalen aus, die Elemente der visuellen Identität nahtlos integrieren. Es bietet sogar erweiterte Analysen, die die Leistung von Artikeln, Verhaltensmuster der Benutzer und Metriken zur Wirksamkeit von Inhalten aufzeigen.

Veröffentlichen Sie Inhalte in über 300 Sprachen und integrieren Sie Tools wie Slack, Zendesk und Salesforce, um Ihren Workflow zu optimieren. Sie können Ihr Portal sogar vollständig an die Farben, Schriftarten, Layouts sowie benutzerdefinierte CSS- und HTML-Elemente Ihres Unternehmens anpassen.

Die besten Features von Helpjuice

Erfassen Sie Leads über integrierte Kontaktformulare und strategische CTAs

Filtern Sie Suchergebnisse mithilfe von erweiterten Taxonomien und Inhaltskategorien

Analysieren Sie Nutzerverhaltensmuster anhand detaillierter Metriken, um die Kundenzufriedenheit zu steigern

Limitierungen von Helpjuice

Begrenzte interne Tools für die Zusammenarbeit bei der teamorientierten Erstellung von Inhalten

Bei inhaltsreichen Wissensdatenbanken kann sich die Ladezeit der Seiten verlangsamen

Preise für Helpjuice

Kostenlose Testversion

Wissensdatenbank: 249 $/Monat

KI-Knowledge Base : 449 $/Monat

Unbegrenzte KI-Wissensdatenbank: 799 $/Monat

Helpjuice-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 255 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 95 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Helpjuice?

Ein kurzer Ausschnitt von einem echten Benutzer:

Helpjuice bietet eine Reihe nützlicher Features für Unternehmen jeder Größe, die auf der Suche nach einer Wissensdatenbank-Software sind. Von integrierter KI-Suche über mehrsprachige Übersetzung und Support bis hin zu einer Vielzahl von Anpassungsoptionen… Der größte Nachteil, auf den ich gestoßen bin, war, dass es nicht genügend vielfältige und einzigartige Startervorlagen gab, insbesondere solche mit dynamischeren Webelementen. Mit Helpjuice können Sie jedoch das CSS bis ins Detail anpassen, um genau die gewünschten Effekte zu erzielen.

Helpjuice bietet eine Reihe nützlicher Features für Unternehmen jeder Größe, die auf der Suche nach einer Wissensdatenbank-Software sind. Von integrierter KI-Suche über mehrsprachige Übersetzung und Support bis hin zu einer Vielzahl von benutzerdefinierten Anpassungsoptionen… Der größte Nachteil, auf den ich gestoßen bin, war, dass es nicht genügend vielfältige und einzigartige Startervorlagen gab, insbesondere solche mit dynamischeren Webelementen. Mit Helpjuice können Sie jedoch das CSS bis ins Detail anpassen, um genau die gewünschten Effekte zu erzielen.

5. Nuclino (Am besten geeignet für visuelles Wissens-Mapping)

via Nuclino

Informationsverbindungen sind wichtiger als isolierte Artikel. Nuclino hilft dabei, Wiki-Strukturen mit visuellen grafischen Darstellungen zu erstellen, die Beziehungen aufzeigen. Die Plattform kombiniert die vertraute Wiki-Bearbeitung mit einer Organisation im Mind-Map-Stil und unterstützt Teams dabei, zu verstehen, wie verschiedene Informationen miteinander verbunden sind.

Erstellen Sie verschachtelte Seiten („Elemente“), die in Sammlungen organisiert sind, und die umfangreiche Inhalte wie Tabellen, Code-Blöcke, eingebettete Medien und einfache Verknüpfungen mittels @Erwähnungen unterstützen. Mehrere Benutzer können gleichzeitig bearbeiten, wobei automatische Speicherung, Versionshistorie und Kommentare ebenfalls verfügbar sind.

Die besten Features von Nuclino

Verknüpfen Sie relevante Dokumente mühelos mithilfe schneller interner Verlinkungen und schaffen Sie so Verbindungen zum Wissen in Ihrem gesamten Workspace

Visualisieren Sie Ihre Wissensdatenbank mit der intuitiven Grafikansicht, der Board-Ansicht und der Listenansicht, um sie zu erkunden

Verwalten Sie Aufgaben und Projekte direkt in Dokumenten mithilfe von Kanban-Boards, To-do-Listen und Aufgabenzuweisungen

Limitierungen von Nuclino

Keine integrierten Workflows für die Inhaltsprüfung

Feature der Berichterstellung und Analyse müssen laut Bewertungen von Wissensdatenbank-Software deutlich verbessert werden

Preise für Nuclino

Free

Starter: 8 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Nuclino

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nuclino?

Laut einem G2-Rezensenten:

Sehr intuitiv, es ist sehr einfach, Seiten miteinander zu verknüpfen und Gruppen zu erstellen, und es gibt mehrere gute Oberflächen für die nahtlose Navigation zwischen Gruppen und Seiten. Das Erstellen von Seiten und das Hinzufügen von Kopfzeilen, Links, Aufzählungspunkten usw. ist sehr einfach. Wenn Sie eine Sammlung erstellen, wird eine Seite erstellt, die Sie nicht bearbeiten können und die nur Links zu sowie die Namen aller Seiten in der Gruppe enthält, was als Seite nicht besonders gut aussieht. Es wäre besser, wenn dies eine Seite wäre, die bearbeitet werden könnte, um als Startseite dieser Sammlung zu fungieren.

Sehr intuitiv, es ist sehr einfach, Seiten miteinander zu verknüpfen und Gruppen zu erstellen, und es gibt mehrere gute Oberflächen für die nahtlose Navigation zwischen Gruppen und Seiten. Das Erstellen von Seiten und das Hinzufügen von Kopfzeilen, Links, Aufzählungspunkten usw. ist sehr einfach. Wenn Sie eine Sammlung erstellen, wird eine Seite erstellt, die Sie nicht bearbeiten können und die nur Links zu sowie die Namen aller Seiten in der Gruppe enthält, was als Seite nicht besonders gut aussieht. Es wäre besser, wenn dies eine Seite wäre, die für die Bearbeitung zur Startseite dieser Sammlung genutzt werden könnte.

6. Bloomfire (Am besten geeignet für KI-gestützte Wissenssuche)

via Bloomfire

Bloomfire nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um relevante Inhalte basierend auf dem Verhalten der Benutzer und den kontextbezogenen Anforderungen anzuzeigen. Das Wissensmanagementsystem schafft soziale Lernumgebungen, in denen Teams Fragen stellen und Antworten von Fachexperten aus dem gesamten Unternehmen erhalten können.

Automatisches Tagging von Inhalten reduziert die manuelle Arbeit bei der Kategorisierung und verbessert gleichzeitig die Auffindbarkeit von Inhalten. Lernpfade führen Benutzer in strukturierten Abläufen durch komplexe Themen und verwandeln verstreute Informationen in zusammenhängende Lernerfahrungen.

Die besten Features von Bloomfire

Entdecken Sie relevante Inhalte mithilfe von KI-gestützten Empfehlungsalgorithmen

Erstellen Sie geführte Lernpfade für die Navigation durch komplexe Themen

Erstellen und verwalten Sie Artikel mit automatischer Inhaltsindizierung, Echtzeit-Transkription und Features zur Erstellung von Zusammenfassungen und Kernaussagen

Limitierungen von Bloomfire

Die anfängliche Konfiguration der Plattform erfordert einen erheblichen Zeitaufwand

Features für soziales Lernen passen möglicherweise nicht zu jeder Unternehmenskultur

Preise für Bloomfire

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Bloomfire

G2: 4,6/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bloomfire?

In einer Capterra-Rezension wurde Folgendes über die Wissensdatenbank-Software freigegeben:

Es konvertiert Videos, bietet eine Volltextsuche, ermöglicht die Erstellung verschiedener Gruppen und eine Analyse der Benutzer, damit wir wissen, ob sich die Investition in das Tool lohnt … Ich wünschte, ich könnte Dokumente direkt im Tool bearbeiten. Aber es gibt nur wenige Nachteile, die wir bisher festgestellt haben …

Es konvertiert Videos, bietet eine Volltextsuche, ermöglicht die Erstellung verschiedener Gruppen und eine Analyse der Benutzer, damit wir wissen, ob sich die Investition in das Tool lohnt … Ich wünschte, ich könnte Dokumente direkt im Tool bearbeiten. Aber es gibt nur wenige Nachteile, die wir bisher festgestellt haben …

🧠 Wissenswertes: WYSIWYG (ausgesprochen wiz-ee-wig) steht für „What You See Is What You Get“ – und genau das ist es! Anstatt rohen HTML- oder Markdown-Code zu bearbeiten, können Sie mit einem WYSIWYG-Editor Inhalte genauso erstellen und formatieren wie in einem Word-Dokument. Was Sie während der Bearbeitung sehen – Schriftarten, Farben und Layouts – entspricht genau dem, wie es nach der Veröffentlichung aussehen wird.

7. Document360 (Am besten geeignet für die hierarchische Organisation von Inhalten)

via Document360

Document360 zeichnet sich durch die Erstellung hierarchischer Inhaltsarchitekturen mit Kategorien, Unterkategorien und verschachtelten Artikelstrukturen aus. Sie können Kategorien neu anordnen oder ausblenden und den Zugriff der Benutzer auf jeder Ebene steuern, sodass relevante Inhalte leicht auffindbar und mit ausreichender Sicherheit versehen sind

Die Versionskontroll-Funktion übernimmt die Nachverfolgung von Dokumentenänderungen und speichert gleichzeitig historische Aufzeichnungen für Compliance-Zwecke. Die Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten bietet zudem Suchfunktionen, darunter Filteroptionen, mit denen sich die Ergebnisse nach Inhaltstyp, Kategorie oder Veröffentlichungsdatum eingrenzen lassen.

Die besten Features von Document360

Getrennte KI-Wissensdatenbanken für verschiedene Zielgruppen und Zugriffsebenen

Profitieren Sie von einem intuitiven Markdown-/WYSIWYG-Editor mit umfangreichen Formatierungsmöglichkeiten, Code-Blöcken, Einbettung von Medien, Tabellen und automatischer Speicherung

Erhalten Sie Unterstützung bei der benutzerdefinierten Markenanpassung, Domains, SEO-Einstellungen und Integrationen mit Slack, Zendesk, Microsoft Teams, Google Analytics und Chatbot-Tools

Limitierungen von Document360

Erweiterte benutzerdefinierte Features erfordern technisches Fachwissen

Limitierte Branding-Optionen für Unternehmen, die eine einzigartige visuelle Identität benötigen

Preise für Document360

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Document360

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Document360?

Das sagt ein G2-Rezensent dazu:

Document360 verfügt über eine ansprechende Benutzeroberfläche, ist leicht verständlich und einfach zu bedienen und zu verwalten… Das Exportieren von Dokumenten aus Doc360 zur Verwendung in anderer Software, für Querverweise oder zur Bearbeitung an anderer Stelle ließ jedoch zu wünschen übrig, insbesondere bei Verwendung des Bulk-Exporters, der die Dateien hauptsächlich als HTML-Dokumente ausgab. Der Editor neigt bei der Bearbeitung großer Dokumente gelegentlich zu Aussetzern, aber ansonsten habe ich keine Beschwerden.

Document360 verfügt über eine ansprechende Benutzeroberfläche, ist leicht verständlich und einfach zu bedienen und zu verwalten… Das Exportieren von Dokumenten aus Doc360 zur Verwendung in anderer Software, für Querverweise oder zur Bearbeitung an anderer Stelle ließ jedoch zu wünschen übrig, insbesondere bei Verwendung des Bulk-Exporters, der die Dateien hauptsächlich als HTML-Dokumente ausgab. Der Editor neigt bei der Bearbeitung großer Dokumente gelegentlich zu Aussetzern, aber ansonsten habe ich keine Beschwerden.

8. ProProfs Knowledge Base (Am besten für eine schnelle Bereitstellung geeignet)

via ProProfs Knowledge Base

Die Zeit bis zur Inbetriebnahme ist entscheidend, wenn Teams Online-Wissensdatenbanken benötigen, die sofort einsatzbereit sind. ProProfs Knowledge Base vereinfacht dieses Setup mit über 40 vorgefertigten, anpassbaren Wissensdatenbank-Vorlagen und einem intuitiven Drag-and-Drop-Homepage-Builder.

Das Importieren von Inhalten funktioniert nahtlos: Importieren Sie Word-Dokumente, PDFs, PowerPoint-Präsentationen oder HTML-Dateien unter Beibehaltung der Formatierung und nehmen Sie anschließend mit dem WYSIWYG-Editor oder KI-Erweiterungen Feinabstimmungen vor, um Inhalte schneller zu erstellen.

Die besten Features der ProProfs-Wissensdatenbank

Planen Sie die Veröffentlichung von Inhalten und Aktualisierungen mithilfe von KI-automatisierten Workflows

Unterstützung mehrerer Sprachen für internationale Kundenstämme

Veröffentlichen und verteilen Sie Inhalte als öffentliche oder interne Wissensdatenbanken, FAQs, Hilfecenter, Handbücher und Dokumentationen

Limit der ProProfs-Wissensdatenbank

Das Integrations-Ökosystem ist kleiner als spezialisierte Wissensmanagement-Tools

Kollaborationsfeatures sind unverzichtbar für Teams, die komplexe Workflows benötigen

Preise für ProProfs Knowledge Base

Free (Ein Verfasser, bis zu 25 Seiten)

Essentials: 79 $/Monat pro Verfasser

Geschäft: 99 $/Monat pro Verfasser

Enterprise: Ab 199,99 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ProProfs Knowledge Base?

Lesen Sie, was diese G2-Bewertung dazu sagt:

ProProfs ersetzt ein veraltetes tool, bei dem Inhalte erst erstellt und bereitgestellt werden müssen, bevor Änderungen für Kunden sichtbar sind… Die ProProfs-Wissensdatenbank könnte von zusätzlichen Kontrollmöglichkeiten für Benachrichtigungen profitieren. Derzeit erhält nur der Eigentümer des Kontos Benachrichtigungen über Dokumente, die zur Veröffentlichung anstehen. Im Idealfall könnten diese Benachrichtigungen an verschiedene Editors weitergeleitet werden, je nach deren Fachkenntnissen.

ProProfs ersetzt ein veraltetes Tool, bei dem Inhalte erst erstellt und bereitgestellt werden müssen, bevor Änderungen für Kunden sichtbar sind… Die ProProfs-Wissensdatenbank könnte von zusätzlichen Kontrollmöglichkeiten für Benachrichtigungen profitieren. Derzeit erhält nur der Eigentümer des Kontos Benachrichtigungen über Dokumente, die zur Veröffentlichung anstehen. Im Idealfall könnten diese Benachrichtigungen an verschiedene Editors weitergeleitet werden, je nach deren Fachkenntnissen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen und setzen Sie eine standardisierte Namenskonvention für alle Dokumente durch. Beziehen Sie Datumsformate, Projekt-Codes und Dokumenttypen mit ein (z. B. „20XX_Q2_ProjektX_Anforderungen_Entwurf.docx“). Kombinieren Sie dies mit einer einheitlichen Metadaten-Kennzeichnung, wie z. B. Abteilung, Kategorie oder Phase, um die Auffindbarkeit und Klassifizierung zu verbessern, insbesondere in großen Repositorys.

9. Tettra (Am besten geeignet für Slack-integriertes Wissensmanagement)

via Tettra

Tettra verwandelt Slack-Workspaces in übersichtliche Repositorys für Wissen, in denen Informationen innerhalb bestehender Workflows zugänglich bleiben.

Das KI-Tool für Wissensmanagement erfasst wertvolle Unterhaltungen automatisch und wandelt Slack-Diskussionen in dauerhafte, durchsuchbare Dokumentation um. Mit Wissensanfragen können Teammitglieder Fragen direkt in Kanälen stellen, wodurch bei Beantwortung der Auslöser für die Erstellung von Dokumenten ausgelöst wird.

Die besten Features von Tettra

Messen Sie die Häufigkeit der Wissensnutzung mithilfe der Nachverfolgung mit Slack-basierten Analysen

Nahtlose Integration mit Slack und Microsoft Teams, um Fragen im Chat zu beantworten und Teams über neue oder aktualisierte Seiten zu benachrichtigen

Durchsuchen Sie Ihre Wissensdatenbank mit einer KI-gestützten semantischen Suche und Tags, die relevante Ergebnisse liefern

Limitierungen von Tettra

Die Kernfunktion hat eine starke Abhängigkeit vom Slack-Integrationsökosystem

Die Formatierungsmöglichkeiten für Inhalte sind im Vergleich zu speziellen Wiki-Plattformen eingeschränkt

Preise für Tettra

Kostenlose Testversion

Basic: 5 $/Monat pro Benutzer (mindestens 10 Benutzer)

Skalierung: 10 $/Monat pro Benutzer (mindestens 10 Benutzer)

Professional: 7.200 $/Jahr (beinhaltet die ersten 50 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Tettra

G2: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tettra?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Tettra eignet sich hervorragend zum Organisieren und Durchsuchen unserer Wissensdatenbank. Es hilft Team-Mitgliedern, sich bei ihrem Einstieg schnell mit unseren Prozessen und Abläufen vertraut zu machen… Ich schätze die kontinuierliche Weiterentwicklung der Features sehr. Ich freue mich darauf, dass in Zukunft etwas wie Guidemaker integriert wird, um die Erstellung von Wissensdatenbank-Artikeln noch weiter zu vereinfachen.

Tettra eignet sich hervorragend zum Organisieren und Durchsuchen unserer Wissensdatenbank. Es hilft Mitgliedern des Teams, sich bei ihrem Einstieg schnell mit unseren Prozessen und Abläufen vertraut zu machen… Ich schätze die kontinuierliche Weiterentwicklung der Features sehr. Ich freue mich darauf, dass in Zukunft etwas wie Guidemaker integriert wird, um die Erstellung von Wissensdatenbank-Artikeln noch weiter zu vereinfachen.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie ClickUp-Automatisierungen für Dokumentengenehmigungen, Versionskontrolle, Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen ein. Erstellen Sie beispielsweise benutzerdefinierte Automatisierungen, die automatisch einen Prüfer zuweisen, wenn ein Dokument zur Genehmigung eingereicht wird, oder die Mitglieder des Teams benachrichtigen, wenn eine endgültige Version veröffentlicht wird. Dies reduziert manuelle Nachverfolgungen und beschleunigt die Zyklen für den Inhalt in Ihrer gesamten Wissensdatenbank.

10. HelpCrunch (Am besten für ein einheitliches Kundenerlebnis)

via HelpCrunch

Kundensupport und Wissensmanagement laufen oft in getrennten Systemen, was zu Reibungsverlusten führt. HelpCrunch kombiniert Helpdesk-Funktionalität mit Wissensdatenbank-Features und ermöglicht so einheitliche Workflows für das Kundenerlebnis.

Support-Mitarbeiter können Wissensartikel direkt aus abgeschlossenen Unterhaltungen mit Kunden erstellen und so Lösungen festhalten, während sie Probleme lösen. Die Plattform leitet Kunden automatisch zu relevanten Self-Service-Inhalten weiter, bevor sie Support-Tickets erstellen.

Die besten Features von HelpCrunch

Sorgen Sie für ein einheitliches Branding über alle Supportkanäle und Wissensdatenbank-Oberflächen hinweg

Optimieren Sie Artikel für SEO und soziale Medien mit speziellen Einstellungen für Metadaten und das Freigeben, damit Ihre Inhalte auffindbar und teilbar sind

Vorschau und Verwaltung der Artikelveröffentlichung mit Entwurfs-, Vorschau- und Veröffentlichungsoptionen, damit nur fertige Inhalte online gehen

Limitierungen von HelpCrunch

Die Wissensdatenbank-Funktion ist gegenüber den Features des Kundensupports zweitrangig

Für komplexe organisatorische Anforderungen fehlen erweiterte Funktionen zum Wissensmanagement

Preise für HelpCrunch

Kostenlose Testversion

Basic: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: 620 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu HelpCrunch

G2: 4,7/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 190 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HelpCrunch?

So beschrieb eine G2-Bewertung diese Wissensdatenbank-Software:

HelpCrunch hat uns dabei geholfen, die gesamte Kommunikation mit unseren Kunden an einem Ort zu organisieren – Live-Chat, E-Mail und Wissensdatenbank arbeiten nahtlos zusammen. Die Integration in unser CRM verlief reibungslos und schnell. Ich schätze auch sehr, wie flexibel das System ist – wir konnten es perfekt an unseren internen Workflow anpassen…

HelpCrunch hat uns dabei geholfen, die gesamte Kommunikation mit unseren Kunden an einem Ort zu organisieren – Live-Chat, E-Mail und Wissensdatenbank arbeiten nahtlos zusammen. Die Integration in unser CRM verlief reibungslos und schnell. Ich schätze auch sehr, wie flexibel das System ist – wir konnten es perfekt an unseren internen Workflow anpassen…

11. BookStack (Am besten geeignet für selbst gehostete Lösungen)

via BookStack

BookStack bietet Open-Source-Flexibilität durch selbst gehostete Bereitstellungsoptionen, wodurch Bedenken hinsichtlich einer Anbieterabhängigkeit entfallen. Das bedeutet, dass Ihr Team die vollständige Kontrolle darüber hat, wo Ihre Daten gespeichert und wie sie verwaltet werden – ganz ohne Bedingungen. Außerdem können Sie die Benutzeroberfläche, Features und Designs genau an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Was es wirklich auszeichnet, ist sein einfaches Format, das an die Seiten eines Buchkapitels erinnert. Anstatt die Benutzer mit Ordnern und Menüs zu überfordern, fühlt sich die Nutzung des tools an, als blättere man durch ein gut organisiertes digitales Lehrbuch.

Die besten Features von BookStack

Steuern Sie Benutzerberechtigungen auf detaillierter Ebene, um Anforderungen der Sicherheit zu erfüllen

Exportieren Sie Knowledge-Base-Inhalte in verschiedenen Formaten für Backups und Migrationen

Visualisieren und verbessern Sie Ihre Dokumentation mit integrierten Diagrammen. Dank der Integration von draw.io können Sie Diagramme erstellen und direkt in Ihre Seiten einbetten.

Limitierungen von BookStack

Community-basierter Support im Vergleich zu Kundenservice-Optionen kommerzieller Plattformen

Im Vergleich zu modernen Plattformalternativen mangelt es an der Optimierung der mobilen Nutzererfahrung

Preise für BookStack

Free

Bewertungen und Rezensionen zu BookStack

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über BookStack?

Eine Bewertung auf Capterra formuliert es so:

Einfach zu aktualisieren und zu warten dank regelmäßiger Updates vom Entwickler; allerdings ist das Produkt konzeptionell dadurch eingeschränkt, dass der Entwickler an der Struktur „Regale > Bücher > Kapitel > Seiten“ festhalten möchte, anstatt diese in einen anpassbaren Standard zu abstrahieren.

Einfach zu aktualisieren und zu warten dank regelmäßiger Updates vom Entwickler; allerdings ist das Produkt konzeptionell dadurch eingeschränkt, dass der Entwickler an der Struktur „Regale > Bücher > Kapitel > Seiten“ festhalten möchte, anstatt diese in einen anpassbaren Standard zu abstrahieren.

Vereinfachen Sie den Wissensaustausch mit ClickUp

Jedes wachsende Team kommt an einen Punkt, an dem die Dokumentation nachlässt. Dateien gehen verloren, Prozessdetails bleiben im Kopf einzelner Mitarbeiter hängen und die Mitarbeiter stellen immer wieder dieselben Fragen. Eine solide Self-Service-Wissensdatenbank-Plattform bietet Ihrem Team einen Ort, an dem es Software-Dokumentation finden, Updates freigeben, Kundensupport-Aufgaben erledigen und sicher arbeiten kann.

ClickUp hilft Ihnen mit seinen Tools für Projektmanagement dabei, diese Struktur in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Sie können in ClickUp Docs dynamische Dokumente erstellen, diese direkt mit Projekten verbinden, Antworten sofort über ClickUp Brain abrufen und mithilfe der Connected Search alles finden.

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