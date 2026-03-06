Der Markt für Produktlebenszyklus-Management-Software hat einen Wert von 38,62 Milliarden US-Dollar.

Das sagt Ihnen etwas Wichtiges. Produktteams verwalten heute mehr als nur Markteinführungen. Tatsächlich verwalten sie einen gesamten Lebenszyklus von Entscheidungen, Abhängigkeiten und Folgemaßnahmen.

Und genau hier wird es kompliziert. Eine gute Produktidee allein reicht nicht aus. Sie benötigen einen klaren Weg, um zu planen, zu entwickeln, auf den Markt zu bringen und daraus zu lernen, ohne den Prozess jedes Mal neu erfinden zu müssen.

Um dies und mehr zu erledigen, sollten Sie Vorlagen für den Produktlebenszyklus verwenden.

In diesem Beitrag sehen wir uns 10 kostenlose Vorlagen für den Produktlebenszyklus an, was Sie mit jeder einzelnen davon verwalten können und wie Sie die richtige für Ihr Team auswählen.

Was ist eine Vorlage für den Produktlebenszyklus?

Eine Vorlage für den Produktlebenszyklus ist ein vorgefertigtes Framework, mit dem Ihr Team den gesamten Lebenszyklus eines Produkts planen, verfolgen und verwalten kann. Dies umfasst alles von der ersten Idee über die Entwicklung bis hin zur Markteinführung, dem Wachstum, der Reife und schließlich der Ausmusterung.

Es handelt sich um ein Framework, das von Produktmanagern, funktionsübergreifenden Teams und Vermarktern verwendet wird, um die Leistung eines Produkts zu verfolgen und anhand seines aktuellen Alters und seiner Marktlage zu entscheiden, welche Strategien eingesetzt werden sollen.

Das klassische Produktlebenszyklusdiagramm folgt einer einfachen S-Kurve, die jeder Produktmanager gut kennt. Es bildet den Weg durch vier wichtige Phasen ab:

Einführung: Nach der Entwicklungsphase kommt Ihr Produkt auf den Markt. In dieser Phase sind hohe Investitionen erforderlich, um Bekanntheit zu schaffen und eine frühzeitige Akzeptanz zu fördern.

Wachstum: Umsatz und Nutzung steigen rapide an, wenn das Produkt Fuß fasst und sich auf dem Markt durchsetzt.

Reifegrad: Die Wachstumsrate verlangsamt sich, da der Markt gesättigt ist. Ihr Fokus verlagert sich von der Akquise auf die Kundenbindung und Optimierung.

Rückgang: Umsatz und Nutzung beginnen zu sinken, was wichtige Entscheidungen über eine Neugestaltung des Produkts oder die Planung seines Auslaufens erforderlich macht.

🧠 Wissenswertes: Neil McElroy, ein Nachwuchskraft bei Procter & Gamble, erfand 1931 mit einem einfachen 800-Wort-Memo im Wesentlichen das „Produktmanagement ”. Er plädierte für die Notwendigkeit von „Brand Men”, die vollständig für den Erfolg eines einzelnen Produkts verantwortlich sein sollten, von der Herstellung bis zum Marketing.

10 kostenlose Vorlagen für den Produktlebenszyklus

Die folgenden Vorlagen decken verschiedene Phasen und Anwendungsfälle ab. Einige bieten einen Rahmen für den gesamten Lebenszyklus, während andere sich auf bestimmte kritische Phasen wie die Entwicklung oder das Auslaufen eines Produkts konzentrieren.

Alle diese Vorlagen sind kostenlos und in ClickUp vollständig anpassbar, sodass Sie sie an den individuellen Workflow Ihres Teams anpassen können. 🛠️

1. ClickUp Quick Start: Vorlage für das Produktmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Grundlagen des Produktmanagements mit ClickUp durch Schnellstart: Vorlage für das Produktmanagement

Ein neuer Plan für das Produktmanagement, der auf einer leeren Seite beginnt, führt unweigerlich zu versäumten Maßnahmen und inkonsistenter Nachverfolgung. Die ClickUp-Schnellstartvorlage für das Produktmanagement ist die Lösung für Teams, die mit den Grundlagen des Produktmanagements sofort durchstarten möchten.

Es kombiniert die Nachverfolgung von Aufgaben, Sprint-Planung und Backlog-Management in einem einzigen, vorkonfigurierten Workspace, sodass Sie das Setup überspringen und direkt mit der Entwicklung beginnen können.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vorkonfigurierte Ansichten: Das Tool verfügt über mehrere bereits eingerichtete Das Tool verfügt über mehrere bereits eingerichtete ClickUp-Ansichten , sodass jedes Team-Mitglied nach seinen Vorlieben arbeiten kann, ohne etwas konfigurieren zu müssen.

Benutzerdefinierte Status: Die Workflow-Phasen sind bereits mit Die Workflow-Phasen sind bereits mit benutzerdefinierten ClickUp-Status wie „Backlog“, „In Bearbeitung“, „Überprüfung“ und „Erledigt“ zugeordnet.

Automatisierungs-Workflows: ClickUp Automatisierungen verschieben Aufgaben zwischen verschiedenen Phasen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wodurch weniger Zeit für manuelle Statusaktualisierungen aufgewendet werden muss.

✅ Ideal für: Startup-Produktteams, die einen strukturierten Produkt-Workflow einrichten möchten, ohne das System von Grund auf neu aufzubauen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Lücken zu überprüfen, bevor Sie die Vorlage mit den Stakeholdern freigeben. Fügen Sie Ihren Entwurf in das Dokument ein und bitten Sie Brain, unklare Anforderungen, fehlende Randfälle und unbeantwortete Fragen nach Personas zu kennzeichnen. Verwenden Sie ClickUp Brain, um fehlende Anforderungen und Randfälle vor der Überprüfung durch die Stakeholder zu erkennen. Lassen Sie anschließend Ihre Freigabekriterien in eine übersichtliche UAT-Checkliste umwandeln, damit Genehmigungen nicht in Meinungsverschiedenheiten stecken bleiben.

2. ClickUp-Vorlage für Produktstrategien

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie mit der ClickUp-Produktstrategie-Vorlage die Produktvision, Position und Prioritäten.

Die ClickUp-Vorlage für die Produktstrategie hilft Ihnen dabei, Ihre Produktvision, Positionierung und Prioritäten zu definieren, bevor auch nur eine einzige Zeile Code geschrieben wird.

Hier erfassen Sie das „Warum“ hinter Ihrem Produkt und stellen sicher, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Produktabstimmung in der Frühphase: Erfassen Sie Ihre Produktvision, Feature-Kategorien und Prioritäten in einem Workspace, bevor die Entwicklung beginnt.

Priorisierung mit Kontext: Gruppieren Sie aktive Features nach Aufwand und führen Sie die Nachverfolgung ihrer Status, des Teamleiters und der Zeitleiste durch, ohne den Überblick zu verlieren.

Übersichtliche Lebenszyklusplanung: Ordnen Sie Features vom Start bis zur Überprüfung mit integrierten Feldern für Startdatum, Fälligkeitsdatum und Überprüfungs-Checkpoints zu.

✅ Ideal für: Produktstrategie-Verantwortliche, die in der frühen Phase eines Produktlebenszyklus die Prioritäten der Roadmap festlegen.

3. ClickUp-Vorlage für Produktanforderungsdokumente (PRD)

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie Produktanforderungen, User Stories und Akzeptanzkriterien mit der ClickUp-Vorlage für Produktanforderungen-Dokumente.

Vage Anforderungen führen zu verschwendeten Entwicklungszyklen und Features, die ihr Ziel verfehlen. Aus diesem Grund gibt es die ClickUp-Vorlage für Produktanforderungsdokumente (PRD). Sie wurde entwickelt, um detaillierte Produktanforderungen zu erfassen, darunter Features, User Stories, Akzeptanzkriterien und technische Spezifikationen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Rückverfolgbarkeit von Personas zu Features: Schaffen Sie eine Verbindung zwischen Personas und Benutzerszenarien sowie dem Abschnitt „Features“, sodass jede Anforderung an einen tatsächlichen Benutzerbedarf geknüpft bleibt.

Kriterien für die Freigabe: Erfassen Sie Metriken zum Erfolg und Freigabekriterien und verwenden Sie diese dann als Checkliste für Go-Live-Entscheidungen und die UAT-Freigabe.

Entscheidungen bleiben nachvollziehbar: Protokollieren Sie häufig gestellte Fragen, wichtige Überlegungen und Kompromisse direkt im Protokollieren Sie häufig gestellte Fragen, wichtige Überlegungen und Kompromisse direkt im ClickUp-Dokument , sodass Stakeholder bei Verschiebungen der Prioritäten einen klaren Überblick behalten.

✅ Ideal für: Produktmanager, die Engineering-, Design- und GTM-Teams im Hinblick auf ein neues Feature oder eine Produktveröffentlichung aufeinander abstimmen.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie Ihr PRD mit ClickUp AI Cards, um Ausführungsdaten in schnelle Updates umzuwandeln. Mit den KI-Karten im ClickUp-Dashboard können Sie schnelle Datenübersichten erstellen. Sie können Live-StandUps, Fortschrittsberichte, Blocker und nächste Schritte direkt aus Ihrem Dashboard generieren, wodurch es viel einfacher wird, Produkt, Technik und Führung aufeinander abzustimmen.

4. ClickUp-Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte

Kostenlose Vorlage herunterladen Steuern Sie die Produktentwicklung mit Genehmigungskontrollen mithilfe der ClickUp-Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte.

Sie entwickeln ein neues Produkt, haben aber keinen klaren Prozess? Das ist ein Rezept für eine Katastrophe.

Die ClickUp-Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte begleitet Ihr Produkt von der ersten Idee über die Entwicklung und Testphase bis hin zur Markteinführung. Sie enthält Phasenübergänge und Genehmigungskontrollen, um komplexe Entwicklungsprozesse auf Kurs zu halten und kostspielige Fehler zu vermeiden.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Benutzerdefinierte Status für jede Phase: Die Vorlage enthält vorkonfigurierte Phasen wie Konzept, Machbarkeit, Entwicklung, Test und Vorab-Einführung, sodass Sie den Fortschritt visuell verfolgen können.

Abhängigkeiten erstellen: Setzen Sie einen sequenziellen Workflow durch, indem Sie Setzen Sie einen sequenziellen Workflow durch, indem Sie ClickUp-Abhängigkeiten zwischen Aufgaben einrichten. So wird sichergestellt, dass eine Phase erst beginnen kann, wenn die vorherige vollständig abgeschlossen und genehmigt ist.

Ansicht Ihres Fortschritts: Verfolgen Sie mit Verfolgen Sie mit ClickUp Dashboards mehrere Produkte gleichzeitig in der Entwicklung und sehen Sie, welche im Zeitplan liegen und welche hinterherhinken.

✅ Ideal für: Teams, die strukturierte Entwicklungsprozesse wie Phase-Gate-, Wasserfall- oder Hybridansätze verfolgen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um Phase Gates in echte Genehmigungskontrollen umzuwandeln. Wenn eine Aufgabe einen Meilenstein wie „Bereit zur Überprüfung“, „UAT abgeschlossen“ oder „Markteinführung genehmigt“ erreicht, können Sie automatisch die richtigen Stakeholder benachrichtigen, den nächsten Prüfer zuweisen oder den Status erst nach der Freigabe aktualisieren. So wird verhindert, dass die Arbeit in die nächste Phase übergeht, bevor die richtigen Personen sie überprüft haben. Aber das ist noch nicht alles. Sie können allein durch die Automatisierung Ihrer Workflows 5 Stunden pro Woche einsparen. Sehen Sie selbst 👇

5. ClickUp-Vorlage für Produkt-Roadmap

Kostenlose Vorlage herunterladen Ordnen Sie Features, Releases und Meilensteine mit der ClickUp-Vorlage für Produkt-Roadmaps zu.

Die Kommunikation Ihres Produktplans an die Geschäftsleitung, den Vertrieb und die Kunden kann eine Herausforderung sein, wenn jeder einen unterschiedlichen Detaillierungsgrad benötigt.

Die ClickUp-Produkt-Roadmap-Vorlage bildet Ihre Features, Releases und Meilensteine auf einer Zeitleiste ab und gibt allen Beteiligten einen klaren Überblick über den Lebenszyklus und die anstehenden Termine. Dies ist besonders wichtig in den Phasen des Wachstums und der Reife, in denen die Priorisierung von Features von entscheidender Bedeutung ist.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ideensammlung: Sammeln Sie Produktanfragen mit Sammeln Sie Produktanfragen mit ClickUp-Formularen und leiten Sie sie dann in die Roadmap weiter, ohne den ursprünglichen Kontext zu verlieren.

Roadmap-Ansichten: Überprüfen Sie Prioritäten nach Quartal, Initiative, Gantt-Ansicht oder Team, je nachdem, wer die Aktualisierung benötigt.

Visuelle Priorisierung: Ordnen Sie Ideen mit Ordnen Sie Ideen mit ClickUp Whiteboards in einer Wirkungs-Aufwand-Matrix, bevor Sie sie in die Roadmap committen.

✅ Ideal für: Produktteams, die Releases über mehrere Initiativen und Zeiträume hinweg planen.

📮 ClickUp Insight: Wenn Entscheidungen verzögert werden, hat dies konkrete Auswirkungen: 29 % der Mitarbeiter hören einfach auf zu arbeiten, während 43 % nach Antworten suchen müssen, oft mehr als einmal. 🫢 Die Zeit vergeht, die Dynamik lässt nach und die Frustration wächst. Aber das muss nicht so sein. Mit den Super Agents von ClickUp sind festgefahrene Aufgaben automatisch Auslöser für Folgeaktionen . Die Beteiligten erhalten eine Benachrichtigung, und die Arbeit geht weiter – auch wenn die Genehmigungen hinterherhinken.

6. ClickUp-Vorlage für agile Team-Roadmaps

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Roadmaps rund um Sprint-Zyklen mit der ClickUp Agile Team Roadmap-Vorlage.

Herkömmliche Roadmaps funktionieren nicht immer für agile Teams, die in kurzen, iterativen Zyklen planen. Die ClickUp-Vorlage für agile Team-Roadmaps wurde speziell für sie entwickelt und hilft dabei, die langfristige Produktrichtung mit der Flexibilität kurzfristiger Sprint-Verpflichtungen in Einklang zu bringen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Unterstützung bei der Sprint-Planung: Organisieren Sie Roadmaps in Organisieren Sie Roadmaps in ClickUp-Sprints , um die kurzfristige Planung an die tatsächliche Team-Kapazität und Sprint-Kadenz anzupassen.

Visuelle Nachverfolgung des Workflows: Verwenden Sie Verwenden Sie die ClickUp-Board-Ansicht , um den Fortschritt des Sprints in einem Kanban-ähnlichen Layout zu verwalten, das das gesamte Team schnell überblicken kann.

Integrierte Sprint-Berichterstellung: Verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp-Dashboards unter Verwendung von Velocity- und Burndown-Karten, um das Tempo, die verbleibende Arbeit und den Fortschritt des Sprints zu überprüfen.

✅ Ideal für: Scrum- und Kanban-Teams, die ihre Arbeit in iterativen Zyklen der Entwicklung verwalten.

7. ClickUp-Vorlage für die Designprüfung

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie Design-Feedback, Überarbeitungen und Freigaben mit der ClickUp-Vorlage für Designprüfungen.

Das Einholen von Design-Feedback aus unzusammenhängenden Meeting-Notizen und E-Mail-Threads endet immer mit Dutzenden von Überarbeitungen. Die ClickUp-Vorlage für die Designprüfung zentralisiert den gesamten Design-Feedback-Prozess, von der Sammlung von Inputs und der Nachverfolgung von Überarbeitungen bis hin zur Dokumentation der endgültigen Freigaben vor Beginn der Entwicklung. Sie ist eine Goldgrube für organisiertes und umsetzbares Feedback.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Strukturierter Überprüfungskontext: Erfassen Sie den Entwurfs-Link, das Überprüfungsziel, den Eigentümer und die Mitwirkenden an einem Ort, bevor das Feedback beginnt.

Übersichtliche Überprüfungsphasen: Bewegen Sie Entwürfe durch die Phasen „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Zur Überprüfung“, „Überarbeitung erforderlich“ und „Fertig“, wobei der Status leicht zu überblicken ist.

Übersichtlichere Nachverfolgung von Überarbeitungen: Fügen Sie Feedback und Nachverfolgungen demselben Dokument hinzu, anstatt Kommentare über verschiedene Tools zu verteilen.

✅ Ideal für: Produktdesigner und Designleiter, die vor der Übergabe an die Entwicklung Mockups überprüfen.

🧠 Wissenswertes: Die erste von Netflix verschickte DVD war Beetlejuice. Bevor Netflix zum Synonym für Streaming wurde, war es buchstäblich ein Versandhandel für DVDs, und die erste Lieferung ging im März 1998 raus.

8. ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Produkteinführung

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie die Einführungsarbeit nach Kategorien mit der ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Produkteinführung.

Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Produkteinführung bietet Ihnen einen kategoriebasierten Einführungsplan, mit dem alle Teile der Veröffentlichung synchronisiert bleiben. In der Vorlage sind die Aufgaben bereits in Ströme wie Marktanalyse, Zielgruppe, Preisgestaltung und Marktpositionierung und Messaging mit Dutzenden von benutzerdefinierten Feldern gruppiert.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Gruppieren Sie die Einführungsarbeiten nach Funktionen: Führen Sie Recherchen, Zielgruppenarbeit, Preisgestaltung und Kommunikation in separaten Kategorien, die leicht zu überblicken sind.

Integrierte Zeitleiste: Verfolgen Sie Startdaten, Fälligkeitsdaten und die Dauer jeder Aufgabe, ohne einen Launch-Tracker von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Mehrere Ansichten für Markteinführungen: Wechseln Sie zwischen Ansichten wie „Aktivitäten“, „Meilensteine“, „Nach Kategorie“, „Gantt“ und „Zeitleiste“, je nachdem, was das Team überprüfen muss.

✅ Ideal für: Funktionsübergreifende Teams, die eine Produkteinführung koordinieren, bei der Marketing, Vertrieb, Technik und Support perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen.

9. ClickUp-Vorlage für das Release-Management

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Releases vom fertiggestellten Code bis zur Produktion mit der ClickUp-Vorlage für das Release-Management.

Für Softwareteams ist das Release-Management ein kontinuierlicher Zyklus aus der Bereitstellung von Features, der Behebung von Fehlern und der Bereitstellung von Updates. Die Release-Management-Vorlage von ClickUp bietet einen Rahmen für die Nachverfolgung aller Schritte, vom Abschluss des Codes bis zur Produktionsfreigabe.

Damit erhalten Engineering- und DevOps-Teams die nötige Sichtbarkeit, um häufige Releases während der Wachstums- und Reifephase eines Produkts zu verwalten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Benutzerdefinierte Status: Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Veröffentlichung mit benutzerdefinierten Status wie „Entwicklung“, „Qualitätssicherung“, „Staging“ und „Produktion“.

ClickUp-Integrationen Verknüpfen Sie Commits, Bereiche und Pull Requests direkt mit Ihren ClickUp-Aufgaben, unter anderem mit Verknüpfen Sie Commits, Bereiche und Pull Requests direkt mit Ihren ClickUp-Aufgaben, unter anderem mit der ClickUp-GitHub-Integration.

Kontextbezogene Dashboards: Überwachen Sie mit Dashboards die Metriken zur Release-Qualität, wie z. B. Fehlerraten und Bereitstellungshäufigkeit, über mehrere gleichzeitige Releases hinweg.

✅ Ideal für: Technische Teams, die einen dedizierten Raum zur Verwaltung von Release-Zyklen benötigen, der vom allgemeinen GTM-Einführungsplan getrennt ist.

10. Vorlage für den Plan für den Produktlebenszyklus

Die Einstellung eines Produkts ist genauso wichtig wie dessen Einführung, wird jedoch oft erst im Nachhinein berücksichtigt. Die Vorlage „Product End-of-Life Plan Template“ von Template.net bietet einen Rahmen für die Verwaltung des Produktlebenszyklus. Sie hilft Ihnen dabei, Produkte elegant aus dem Verkehr zu ziehen, ohne Beziehungen zu schädigen oder zukünftige technische Schulden zu verursachen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Struktur für die End-of-Life-Planung: Dokumentieren Sie die Schritte, Eigentümer und Kommunikationspunkte, die für die organisierte Ausmusterung eines Produkts erforderlich sind.

Unterstützung beim Kundenwechsel: Planen Sie, wie Kunden während der Auslaufphase informiert, unterstützt und zu Alternativen geführt werden sollen.

Nützlich für die interne Abstimmung: Geben Sie den Produkt-, Support-, Vertriebs- und Betriebsteams eine gemeinsame Referenz für den Auslaufplan.

✅ Ideal für: Betriebsleiter, die eine kontrollierte Produkt- oder Dienstleistungseinstellung planen.

So verwenden Sie Vorlagen für den Produktlebenszyklus in ClickUp

Der Einstieg in die Verwendung von Vorlagen für den Produktlebenszyklus in ClickUp dauert nur wenige Minuten.

Entscheiden Sie sich für die Vorlage, die Ihren aktuellen Anforderungen am besten entspricht, passen Sie sie an den Workflow Ihres Teams an und erstellen Sie eine Verbindung zu Ihren übrigen Arbeitsprozessen.

So können Sie es erledigen. ✨

Durchsuchen Sie das Vorlagen-Center: Öffnen Sie das Vorlagen-Center von ClickUp über Ihren Workspace-Avatar. Sie können nach „Produktlebenszyklus“, „Produktmanagement“ oder einer bestimmten Phase suchen, die Sie benötigen, z. B. „Roadmap“ oder „Einführung“. Sie können jede Vorlage vor der Anwendung in der Vorschau anzeigen, um die enthaltenen Ansichten, Status und Felder zu sehen.

ClickUp-Vorlagen-Center

Auf Ihren Workspace anwenden: Wenn Sie eine Vorlage gefunden haben, die Ihnen gefällt, können Sie sie auf einen bestehenden Space anwenden oder einen neuen erstellen. ClickUp behält automatisch die gesamte vorgefertigte Struktur bei – einschließlich Status, Felder, Ansichten und Automatisierungen –, sodass Sie nicht bei Null anfangen müssen.

Wählen Sie Ihre bevorzugte ClickUp-Vorlage aus.

Passen Sie Status und Felder an: Hier können Sie die Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen. Benennen Sie die benutzerdefinierten Status entsprechend der Sprache Ihres Teams um, fügen Sie benutzerdefinierte Felder basierend auf den Daten hinzu, die Sie für die Nachverfolgung benötigen, oder entfernen Sie sie, und löschen Sie alle Ansichten, die Sie nicht verwenden, um Ihren Workspace übersichtlich zu halten.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder und Status hinzu.

Verbinden Sie verwandte Aufgaben: Die wahre Stärke liegt in der Verknüpfung Ihrer Aufgaben. Verwenden Sie Aufgabenbeziehungen und Abhängigkeiten, um verschiedene Vorlagen miteinander zu verknüpfen. Sie können beispielsweise Ihre PRD-Vorlage mit Ihrer Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte verbinden, sodass Anforderungen direkt in Entwicklungsaufgaben einfließen.

Nutzen Sie ClickUp Brain für kontinuierliche Unterstützung: Nachdem Sie Ihre Vorlagen eingerichtet haben, wird ClickUp Brain zu Ihrem KI-Assistenten für das Projektmanagement. Sie können es bitten, den Status des Projekts zusammenzufassen, Updates für Ihr Team zu entwerfen und potenzielle Hindernisse in Ihrem gesamten Portfolio aufzudecken.

Mit ClickUp wird jeder Release-Zyklus einfacher als der vorherige.

Vorlagen helfen Ihnen beim Einstieg. Was starke Produktteams auszeichnet, ist das, was danach passiert.

Kurz gesagt: Halten Sie den Lebenszyklus während der Arbeit straff oder müssen Sie den Prozess bei jeder Markteinführung neu aufbauen?

ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihren Lebenszyklus in einen wiederholbaren Rhythmus zu verwandeln. Sie können mit einer Vorlage beginnen, Pläne und Entscheidungen nah an der Arbeit halten und mithilfe von KI Updates in Zusammenfassungen, nächste Schritte und leichtgewichtige Dokumentationen umwandeln, die auch über diese Version hinaus nützlich bleiben.

Sind Sie bereit? Verwalten Sie Ihren Produktlebenszyklus in ClickUp. ✅

Häufig gestellte Fragen

Vorlagen für den Produktlebenszyklus decken in der Regel vier Kernphasen ab: Einführung (Entwicklung und Markteinführung), Wachstum (Skalierung und Iteration), Reife (Optimierung und Wartung) und Rückgang (Auslaufen und Ende der Lebensdauer). Einige Vorlagen konzentrieren sich auf eine einzelne Phase, während andere den gesamten Lebenszyklus abdecken.

Beginnen Sie damit, den größten Schwachpunkt Ihres Teams zu identifizieren. Wenn Sie mit chaotischen Markteinführungen zu kämpfen haben, greifen Sie zur Checkliste für Produkteinführungen. Wenn Anforderungen ständig verloren gehen, beginnen Sie mit der PRD-Vorlage.

Eine Produkt-Roadmap-Vorlage konzentriert sich auf die Planung und Kommunikation zukünftiger Entwicklungen wie Features, Releases und Zeitleisten. Eine Produktlebenszyklus-Vorlage ist umfassender und deckt den gesamten Lebenszyklus eines Produkts vom Konzept bis zur Ausmusterung ab, einschließlich Strategie, Entwicklung und End-of-Life-Planung.