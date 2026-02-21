Notion-Vorlagen für Buchverfolgung

Laut einer Studie von Pew Research geben 23 % der erwachsenen US-Amerikaner an, seit über einem Jahr kein Buch mehr gelesen zu haben.

Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie den Überblick darüber verlieren, was sie angefangen haben, was sie als Nächstes lesen möchten und welche Erkenntnisse sie dabei gewonnen haben.

Dieser Artikel führt Sie durch acht Notion-Vorlagen für Buchverfolgungssysteme, mit denen Sie Ihr Leseerlebnis organisieren können.

PS: Wir werden auch auf leistungsstarke ClickUp-Alternativen eingehen, die die größten Limite von Notion lösen: langsame Leistung bei großen Bibliotheken, eingeschränkter Offline-Zugriff und umständliche Zusammenarbeit für Buchclubs.

Worauf Sie bei einer Vorlage für einen Buch-Tracker achten sollten

Sie haben beschlossen, sich besser zu organisieren, und suchen daher nach einer Galerie mit Vorlagen.

Das Problem ist, dass nicht alle Vorlagen gleich sind. Sie können Stunden damit verschwenden, eine hübsche Vorlage für eine Leseliste herunterzuladen, die toll aussieht, aber nicht mehr als 20 Bücher verarbeiten kann, oder ein komplexes System mit Dutzenden von Eigenschaften, die Sie nie nutzen werden.

Diese Reibung ist der Grund, warum die meisten Menschen ihre Gewohnheit der Nachverfolgung aufgeben. Ihr tool sollte das Lesen noch angenehmer machen und sich nicht wie eine lästige Pflicht anfühlen. Bevor Sie etwas herunterladen, sollten Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Eine gute Vorlage für einen Buch-Tracker gibt Ihnen Struktur, ohne starr zu sein.

Flexible Ansichten: Eine gute Vorlage ist nicht nur eine Liste. Sie sollte mehrere Möglichkeiten bieten, Ihre Daten anzuzeigen, z. B. eine Galerie für Cover, eine Tabelle zum Sortieren und einen Kalender zum Planen Ihrer Lesezeit.

Wesentliche Eigenschaften: Sie benötigen mindestens Felder für den Buchtitel, den Verfasser, Ihren Lesestatus (z. B. „Zu lesen“, „Werde gelesen“, „Fertiggestellt“) sowie eine Sternebewertung und das Datum, an dem Sie das Buch fertiggestellt haben.

Platz für Notizen: Die besten Ideen kommen oft beim Lesen. Ihr Tracker sollte Platz für längere Reflexionen mit Die besten Ideen kommen oft beim Lesen. Ihr Tracker sollte Platz für längere Reflexionen mit Notizen und Zitaten bieten, nicht nur für grundlegende Metadaten.

Skalierbarkeit: Das System sollte unabhängig davon, ob Sie 10 oder 200 Bücher haben, gleichermaßen reibungslos funktionieren. Wenn es mit zunehmender Größe Ihrer Bibliothek langsamer wird, ist es nicht das richtige tool.

Ästhetik vs. Funktionalität: Ein schönes Design ist motivierend, aber nicht, wenn es auf Kosten der Benutzerfreundlichkeit geht. Die besten Vorlagen bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ästhetik und leistungsstarken Features.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wollen wir uns nun einige der besten Notion-Vorlagen für Buchverfolgung ansehen.

Notion-Vorlagen für Buchverfolgung für Listen und Notizen

Es kann schwierig sein, einen Buch-Tracker auf Notion zu finden, der zu Ihrem Stil passt.

Vielleicht sind Sie ein visuell orientierter Mensch, der gerne Buchcover sieht, ein datenorientierter Leser, der jede Seite nachverfolgt, oder ein Minimalist, der einfach nur ein einfaches Protokoll möchte. In diesem Abschnitt werden fünf herausragende Vorlagen vorgestellt, die jeweils für einen anderen Lesertyp entwickelt wurden.

1. Buch-Tracker-Vorlage von Notion

via Notion

Wenn Sie ohne kompliziertes Setup sofort loslegen möchten, ist die grundlegende Vorlage für Buchverfolgung genau das Richtige für Sie. Es handelt sich um eine übersichtliche, schnörkellose Datenbank, die nur das Wesentliche bietet und somit den perfekten Ausgangspunkt für jeden Leser darstellt. Sie ist einfach, funktional und in wenigen Minuten einsatzbereit.

Im Lieferumfang enthalten:

Vorkonfigurierte Datenbank mit allen wichtigen Feldern: Titel, Verfasser, Genre, Status, Bewertung und Start-/Enddatum

Mehrere Ansichten, sodass Sie Ihre Bücher visuell in einer Galerie durchsuchen oder in einer Tabelle sortieren und filtern können.

Anpassbar, sodass Sie Ihre eigenen Felder hinzufügen können, ohne sich Gedanken über die Struktur machen zu müssen.

Diese Vorlage ist ideal für Leser, die Wert auf Einfachheit und Schnelligkeit legen.

2. Ästhetischer Buch-Tracker von Notion

via Notion

Für Leser, die sich von visuellen Elementen motivieren lassen, verwandelt der Aesthetic Book Tracker Ihre Leseliste in ein digitales Bücherregal. Diese Vorlage legt Wert auf ein schönes und persönliches Erlebnis, sodass Sie immer wieder darauf zurückkommen möchten. Sie ist perfekt für alle, die glauben, dass ein tool genauso inspirierend sein sollte wie die Bücher, die es enthält.

Diese niedliche Vorlage für Leselisten wurde für die visuelle Organisation entwickelt: ✨

Die Galerieansicht zeigt Buchcover prominent an und schafft so eine ansprechende visuelle Bibliothek.

Farbcodierte Status-Tags und benutzerdefinierte Symbole verleihen dem Ganzen Persönlichkeit und machen auf einen Blick erkennbar, was Sie gerade lesen.

Kreative Tags für „Stimmung” oder „Atmosphäre”, mit denen Sie Bücher über die üblichen Genres hinaus kategorisieren können.

Nur zur Vorwarnung: Bei sehr ästhetischen Vorlagen werden manchmal erweiterte Features zugunsten des Aussehens geopfert. Achten Sie darauf, dass die optische Attraktivität Sie nicht daran hindert, die Nachverfolgung durchzuführen, um zu erkennen, was Ihnen wirklich wichtig ist.

3. Reading Book Tracker von Notion

via Notion

Wenn Sie ein zielorientierter Leser sind, ist dies der richtige Notion-Lesetracker für Sie. Beim Reading Book Tracker dreht sich alles um Dynamik, mit Features, die Ihnen zeigen, wie viel Fortschritt Sie machen. Er hilft Ihnen, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, insbesondere wenn Sie sich einer großen Leseherausforderung stellen.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um die Nachverfolgung des Fortschritts zu ermöglichen und Ziele zu erreichen:

Felder für Seitenzahl und Prozentsatz des Fortschritts, damit Sie genau wissen, wie weit Sie in jedem Buch sind.

Features zur Nachverfolgung Ihrer täglichen Lesestreaks, damit Sie eine beständige Gewohnheit entwickeln können.

Zähler für jährliche Lesziele , perfekt für eine 52-Bücher-Challenge oder ein Goodreads-Ziel, bei dem begeisterte Leser an Tagen, an denen sie lesen, durchschnittlich 1,61 Stunden verbringen.

Das Einrichten der Nachverfolgung des Fortschritts nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch, aber die damit verbundene Verantwortlichkeit ist für engagierte Leser eine enorme Bereicherung.

4. Meine Bibliotheksbuch-Tracker-Vorlage von Notion

via Notion

Wenn Ihre persönliche Bibliothek sich eher wie eine öffentliche Bibliothek anfühlt, brauchen Sie mehr als nur ein einfaches Leseprotokoll. Die Vorlage „My Library Book Tracker” wurde für passionierte Leser mit großen Sammlungen entwickelt, die ein umfassendes Verwaltungssystem benötigen. Sie nutzt relationale Datenbanken, um eine leistungsstarke, vernetzte Bibliothek zu erstellen.

Diese Vorlage ist für Leser gedacht, die eine große Sammlung verwalten möchten. Sie enthält: 📚

Relationale Datenbanken , um Bücher mit speziellen Seiten für Verfasser, Serien und Genres zu verknüpfen

Trennen Sie Ihre eigenen Bücher von Ihrer Wunschliste, um Ihre Sammlung und zukünftige Käufe zu verwalten.

Mit dem Feature zur Nachverfolgung des Verleihs vergessen Sie nie wieder, wer sich Ihren bevorzugten Roman ausgeliehen hat.

Eine kurze Notiz: Diese Vorlage eignet sich am besten für diejenigen, die bereits mit den fortgeschrittenen Features von Notion vertraut sind, da relationale Datenbanken eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern können.

5. Vorlage für die Automatisierung von Buchverfolgungssystemen von Notion

via Notion

Für Power-Benutzer, die weniger Zeit mit der Dateneingabe und mehr Zeit mit dem Lesen verbringen möchten, hilft die Vorlage „Book Tracker Automation Template” dabei, sich wiederholende Aktionen zu automatisieren, damit Sie sich ganz auf Ihre Bücher konzentrieren können. Sie nutzt die Features der Automatisierung von Notion, um sich wiederholende Aktionen zu optimieren und Ihren Workflow schneller und effizienter zu gestalten.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um manuelle Arbeit zu reduzieren. Sie hilft Ihnen bei folgenden Aufgaben:

Schaltflächen-Auslöser: Aktionen, um mit einem einzigen Klick neue Bücher hinzuzufügen oder den Status der Bücher zu aktualisieren.

Vorlagen-Schaltflächen sorgen dafür, dass Ihr Notiz-Format für jedes Buch, das Sie protokollieren, einheitlich ist.

Features zur Verbindung mit externen Tools wie Readwise oder Goodreads über Konnektoren von Drittanbietern, was wichtig ist, da digitale Formate 14 % der gesamten Verlagsumsätze in den USA ausmachen und Leser zunehmend digitale Markierungen durch Synchronisierung synchronisieren müssen.

Die nativen Automatisierungen von Notion sind zwar nütlich, aber dennoch eingeschränkter als das, was Sie in einer speziellen Plattform für Produktivität finden würden.

Einschränkungen bei der Verwendung von Notion-Vorlagen für die Nachverfolgung der Buchhaltung

Sie haben die perfekte Notion-Vorlage gefunden, aber nach ein paar Monaten stoßen Sie auf eine Hürde.

Ihre Datenbank ist langsam, Sie können ein Buch, das Sie im Flugzeug gelesen haben, nicht protokollieren, und der Versuch, eine Buchclub-Diskussion in den Kommentaren zu führen, ist ein Chaos. Das tool, das eigentlich alles einfacher machen sollte, ist zu einer neuen Quelle der Frustration geworden.

Notion ist unglaublich flexibel, aber diese Flexibilität hat auch ihre Nachteile, insbesondere bei der Nachverfolgung von Büchern.

Leistung bei großem Umfang: Sobald Sie Hunderte von Büchern mit Cover-Bildern haben, Sobald Sie Hunderte von Büchern mit Cover-Bildern haben, können Notion-Datenbanken langsam und träge werden , insbesondere auf Mobilgeräten.

Der Offline-Zugriff ist eingeschränkt: Notion benötigt für die meisten Funktionen eine Internetverbindung. Dies ist ein großer Nachteil, wenn Sie unterwegs oder beim Lesen am Strand Notizen machen möchten.

Keine nativen Leseintegrationen: Im Gegensatz zu speziellen Lese-Apps erfolgt bei Notion keine automatische Synchronisierung mit Ihren Kindle-Markierungen oder Ihrem Goodreads-Profil, ohne umständliche Workarounds von Drittanbietern.

Probleme bei der Zusammenarbeit: Es ist möglich, einen Tracker mit einem Buchclub freizugeben, aber die Bearbeitung in Echtzeit funktioniert nicht reibungslos, und Kommentarthreads können schnell unübersichtlich werden. Es ist möglich, einen Tracker mit einem Buchclub freizugeben, aber die Bearbeitung in Echtzeit funktioniert nicht reibungslos, und Kommentarthreads können schnell unübersichtlich werden.

Mobile Erfahrung: Die Notion-App für Mobilgeräte ist funktional, aber nicht für die schnelle Dateneingabe optimiert. Das Hinzufügen eines neuen Buches kann im Vergleich zur Desktop-Version etwas umständlich sein.

Wenn Ihnen diese Limite bekannt vorkommen, ist es vielleicht an der Zeit, eine Plattform in Betracht zu ziehen, die auf Geschwindigkeit, Zusammenarbeit und Zuverlässigkeit ausgelegt ist.

ClickUp-Vorlagen für die Buchnachverfolgung

Ihr Lesesystem sollte Ihnen nicht noch mehr Arbeit bereiten.

Wenn Sie langsame Datenbanken und umständliche mobile Apps satt haben, bietet ClickUp eine bessere Lösung.

Unser Vorlagen-Center enthält leistungsstarke Vorlagen, die die üblichen Probleme bei der Nachverfolgung von Büchern lösen und zusätzliche Vorteile bieten, wie echte Echtzeit-Zusammenarbeit, einen zuverlässigen Offline-Modus und ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten, der Ihnen hilft, Ideen zu verknüpfen.

Diese Vorlagen sind vollständig anpassbar, es erfolgt sofort eine Synchronisierung auf allen Ihren Geräten, und sie sind in Sekundenschnelle einsatzbereit.

1. Liste mit Vorlagen von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie mit dieser einfachen Liste den Überblick über Ihre Lektüre.

Haben Sie genug von überladenen Vorlagen? Beginnen Sie mit einer übersichtlichen, einfachen Liste von Büchern , indem Sie die Liste von ClickUp™ verwenden . Sie bietet Ihnen eine flexible Struktur, auf der Sie aufbauen können, und ermöglicht es Ihnen, Ihre Leseliste mit intuitiver Drag-and-Drop-Organisation zu priorisieren.

Diese Vorlage ist perfekt für Leser, die ein minimales Setup und maximale Flexibilität wünschen.

2. Projekt-Tracker-Vorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie mit dieser Vorlage Struktur in Ihre Leseaufgaben.

Für Leser, die strukturierte Projekte wie akademische Forschung, Kursarbeiten oder thematische Leseherausforderungen in Angriff nehmen, reicht eine einfache Liste nicht aus.

Sie müssen das große Ganze im Blick behalten. Verwandeln Sie Ihre Leseliste in ein übersichtliches Projekt mit klarer Sichtbarkeit Ihres Fortschritts – mit der Projekt-Tracker-Vorlage von ClickUp™. Sie hilft Ihnen dabei:

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Buches mit der integrierten Nachverfolgung des Fortschritts, einschließlich Status-Spalten und Fertigstellungsprozentsätzen.

Richten Sie ClickUp-Abhängigkeiten ein, um sicherzustellen, dass Sie eine Reihe in der richtigen Reihenfolge lesen.

Visualisieren Sie Ihren Lesefortschritt über alle Ihre Bücher hinweg mit hochwertigen ClickUp-Dashboards.

Diese Vorlage ist ideal für alle, die ein Lese-„Projekt” statt einer einfachen Liste haben.

3. Vorlage für tägliche Notizen von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen, um Ideen festzuhalten, Fortschritte zu verfolgen und organisiert zu bleiben.

Die besten Erkenntnisse aus einem Buch gehen oft verloren, wenn man sie nicht sofort festhält. Halten Sie Ihre Gedanken, Zitate und Reflexionen während des Lesens mit der Vorlage „Daily Notes“ von ClickUp™ fest . Diese Vorlage unterstützt aktives Lesen durch:

Ein strukturiertes Format für tägliche Einträge sorgt dafür, dass Ihre Notizen konsistent und organisiert sind.

Erweitern Sie Ihre Gedanken zu längeren Lesetagebüchern mit unserer integrierten ClickUp Docs -Funktion.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Notizen automatisch zusammenzufassen und Muster und Themen in Ihrem Leseverlauf aufzudecken.

🎥 Ganz gleich, ob Sie wichtige Stellen in Büchern festhalten oder Verbindungen zwischen Ideen brainstormen – eine effektive Organisation Ihrer Notizen ist entscheidend, um das Beste aus Ihrer Lektüre herauszuholen. Sehen Sie sich diesen praktischen Leitfaden an, um bewährte Strategien für die Organisation Ihrer Notizen zu lernen, damit Ihnen keine Erkenntnisse verloren gehen. 👇🏼

4. Cornell-Notiz-Vorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung wichtiger Punkte und Notizen durch, um mit der ClickUp Cornell Note Vorlage Erkenntnisse für Präsentationen zu gewinnen.

Wenn Sie lesen, um Informationen zu lernen und zu behalten, benötigen Sie ein dafür entwickeltes System. Machen Sie sich mit der Cornell-Notizvorlage von ClickUp™ Notizen, die auf das Behalten von Informationen ausgerichtet sind und eine akademische Struktur aufweisen . Sie eignet sich besonders für Leser von Sachbüchern, die komplexe Argumente und Ideen zusammenfassen müssen.

Mit dieser Vorlage können Sie weitere Informationen aus dem Gelesenen lernen:

Es verwendet das klassische Cornell-Format mit einer Spalte für Stichworte, einem Hauptnotizbereich und einem Zusammenfassungsbereich.

Die Struktur ist optimiert, um komplexe Sachtexte aufzuschlüsseln und verständlich zu machen.

Alle Ihre Notizen sind vollständig durchsuchbar, sodass Sie bestimmte Informationen bei Bedarf leicht finden können.

5. Vorlage für persönliche Produktivität von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Steigern Sie Ihre Effizienz und führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Lesesitzungen mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität durch.

Lesen findet nicht in einem Vakuum statt, sondern ist Teil Ihres gesamten Lebens und Ihrer Ziele . Integrieren Sie Ihre Lesegewohnheiten mit der Vorlage „Persönliche Produktivität“ von ClickUp™ in Ihr gesamtes Lebensmanagementsystem . Behandeln Sie Ihre Leseliste nicht länger als separate Liste zum Erledigen von Aufgaben, sondern schaffen Sie eine Verbindung zwischen ihr und dem, was wirklich wichtig ist.

Diese Vorlage schafft eine Verbindung zwischen Ihrer Lektüre und Ihren übergeordneten Zielen. Verwenden Sie sie für folgende Zwecke:

Verfolgen Sie Ihre Leseziele zusammen mit Ihren anderen persönlichen und beruflichen Zielen.

Planen Sie mithilfe von Zeitblöcken spezielle Lesesitzungen in Ihrer Woche ein.

Bauen Sie sich mit wiederholenden Aufgaben-Erinnerungen und Features zur Nachverfolgung der Gewohnheiten eine beständige Lesegewohnheit auf.

6. Vorlage für wöchentliche Checkliste von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie wöchentliche Leseaufgaben und führen Sie die Nachverfolgung von Vorbereitungsroutinen mit ClickUp Weekly durch.

Große Leseziele können einschüchternd sein. Teilen Sie sie mit der wöchentlichen Checkliste von ClickUp™ in kleine, überschaubare, wiederkehrende Aufgaben auf . So können Sie sich eine starke Lesegewohnheit aneignen, indem Sie sich täglich kleine Erfolge sichern . Verwenden Sie sie für:

Richten Sie wiederholende Aufgaben in ClickUp für wöchentliche Lesziele ein, z. B. „Täglich 30 Minuten lesen“.

Genießen Sie das befriedigende Gefühl, jedes Mal, wenn Sie eine Lesesitzung abgeschlossen haben, eine Aufgabe abhaken zu können.

Duplizieren Sie Ihre Checkliste einfach jede Woche, um ohne manuelles Setup am Ball zu bleiben.

7. Getting Things Done (GTD)-Vorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen, organisieren und verfolgen Sie Aufgaben mit der Vorlage „Getting Things Done (Simple List)“ von ClickUp.

Wenn Sie ein Fan der Getting Things Done (GTD)-Methode sind, warum wenden Sie sie dann nicht auch auf Ihr Leseverhalten an? Erfassen Sie Buchempfehlungen sofort und verarbeiten Sie sie mit der Getting Things Done (GTD)-Vorlage von ClickUp™ zu übersichtlichen, umsetzbaren Leselisten .

Diese Vorlage bringt die Leistungsfähigkeit von GTD in Ihr Bücherregal:

Verwenden Sie den „Posteingang“, um Buchempfehlungen festzuhalten, sobald Sie davon erfahren, ohne den Fokus zu verlieren.

Verschieben Sie Bücher, die Sie gerade lesen, in Ihre Liste „Nächste Aktionen”.

Bewahren Sie Ihren riesigen Stapel „Zu lesen“ in einer „Irgendwann/Vielleicht“-Liste auf, damit er keine Unordnung verursacht.

8. Vorlage für Buchplanung von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Ihre Kapitel, Handlungen und Charakterentwicklungen auf einen Blick mit der Ansicht „Schreibprozess“ der ClickUp-Vorlage für die Buchplanung.

Sind Sie bereit für ein speziell entwickeltes System, das Sie beim Schreiben unterstützt? Holen Sie sich das umfassendste, speziell für das Schreiben entwickelte System zur Nachverfolgung von Lese-/Schreibzielen, aktuellen Lektüren und inspirierenden Büchern mit der Buchplanungsvorlage von ClickUp™. Es vereint die besten Features zur Nachverfolgung dieser Ziele in einer gebrauchsfertigen Vorlage, sodass Sie sich die Arbeit beim Setup sparen können.

Diese Vorlage ist das ultimative All-in-One-Lesesystem. 🤩

Die Vorlage verfügt über eine vorgefertigte Struktur und ClickUp-Benutzerdefinierte Felder für Bewertungen, Rezensionen und Genre-Tags.

Die Vorlage ist in ClickUp Brain integriert, das Ihre Buchnotizen zusammenfassen oder sogar Leseempfehlungen basierend auf Ihrem Verlauf generieren kann.

Damit bleiben Ihre aktuellen Lektüren, Ihre Leseliste und Bücher, die Sie fertiggestellt haben, übersichtlich getrennt, sodass Sie sich leicht organisieren können.

Halten Sie Ihre Leseserie mit ClickUp am Laufen

Der richtige Buch-Tracker verwandelt verstreute Lesegewohnheiten in ein System, das Sie tatsächlich nutzen werden.

Das kann eine einfache, minimalistische Datenbank sein. Oder es kann ein vollständig strukturierter ClickUp-Workspace sein, der Ihre Leseliste, Notizen, Ziele und Fortschritte an einem Ort verbindet.

Es geht nicht um Komplexität, sondern um Kontinuität.

Ein leistungsstarkes System für die Nachverfolgung kann mehr als nur Titel katalogisieren. Es hilft Ihnen, zielgerichtet zu lesen, Muster in Ihrer Auswahl zu erkennen und Erkenntnisse festzuhalten, bevor sie verschwinden. Mit der Zeit fühlt sich Ihr Lesen nicht mehr zufällig an, sondern kumulativ. Jedes Buch baut auf dem vorherigen auf.

Wenn Sie bereit sind, den Schritt von „Ich sollte mehr lesen” zu einem System zu machen, das Sie dabei unterstützt, legen Sie kostenlos mit ClickUp los und erstellen Sie einen Lese-Workflow, der mit Ihnen wächst.

Sind Sie bereit, Ihr Lesesystem aufzubauen? Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen zu Vorlagen für Buchverfolgung

Teilen Sie die Vorlage mit Ihrer Gruppe, weisen Sie Mitgliedern mit ClickUp-Aufgaben-Mitarbeitern Bücher zu, nutzen Sie Kommentare für Diskussions-Threads und erstellen Sie ClickUp Shared Views, die nach Lesern gefiltert sind. Die Echtzeit-Zusammenarbeit und die automatische geräteübergreifende Synchronisierung von ClickUp machen dies für alle nahtlos möglich.

Eine Leseliste ist eine einfache Liste von Büchern, die Sie lesen möchten (Ihr TBR-Stapel). Ein Lesetracker ist ein robusteres System, das Fortschrittsüberwachung, Fertigstellungstermine, Bewertungen und Notizen hinzufügt – stellen Sie es sich als eine Art Wunschliste im Gegensatz zu einem vollständigen Lesetagebuch vor.

Ja. ClickUp führt automatisch die Synchronisierung aller Daten in Echtzeit über das Internet, Desktop-Apps und mobile Apps durch. Außerdem können Sie mit dem Offline-Modus Ihren Lesefortschritt ohne Internetverbindung protokollieren, und Ihre Aktualisierungen werden synchronisiert, sobald Sie wieder online sind.