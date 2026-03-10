Beispiele für KI-Superagent-Workflows: 12 praktische Anwendungsfälle in ClickUp

Es ist leicht, sich für KI-Agenten zu begeistern, wenn man ausgefeilte Demos und große Versprechungen sieht. Dann setzt man sich hin, um tatsächlich einen für die eigene Arbeit einzurichten ... und schon tauchen die ersten Fragen auf.

Wo passt es hin? Was sollte es übernehmen? Was sollte es nicht übernehmen?

ClickUp AI Super Agents übernehmen die wiederholbaren Teile Ihrer Arbeit und bringen Ihrem Workspace bei, wie er diese konsistent bearbeiten kann. Wenn dies richtig erledigt wird, erhalten Sie ein System, das Ihr Team unterstützt, wichtige Dinge kennzeichnet und die Arbeit vorantreibt, ohne zusätzlichen Aufwand zu verursachen.

In diesem Leitfaden finden Sie 12 praktische Beispiele für Super-Agent-Workflows, die auf der tatsächlichen täglichen Arbeit in ClickUp basieren.

Legen wir los! 🤩

Was ist ein Super Agent?

Ein ClickUp Super Agent ist ein KI-gestützter Teamkollege, der mithilfe von Live-Kontext aus Ihrem ClickUp-Workspace mehrstufige Workflows planen, begründen und ausführen kann. Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp

Im Gegensatz zur grundlegenden Automatisierung von Geschäftsprozessen, die auf festen Auslösern basiert, passen sich diese Agenten an die Vorgänge in Ihren Projekten, ClickUp-Aufgaben, Dokumenten und Chat-Threads an und ergreifen dann mit den richtigen Tools und Daten Maßnahmen.

Hier erfahren Sie, was sie von anderen KI-Produktivitäts-Tools unterscheidet:

Standardmäßig kontextbezogen: Ruft Live-Kontext aus bestimmten Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und Chat-Nachrichten ab, um Entscheidungen zu treffen.

Mehrstufig durchdacht: Führt vollständige Workflows von Anfang bis Ende durch: liest eine Aufgabe, recherchiert den Kontext, aktualisiert ein Dokument, benachrichtigt die Eigentümer und erstellt einen Entwurf für die Nachverfolgung.

Für die Zusammenarbeit entwickelt: Funktioniert wie ein Teamkollege in Funktioniert wie ein Teamkollege in ClickUp Chat und Tasks; Sie können es manuell auslösen oder so einstellen, dass es automatisch nach einem Zeitplan arbeitet.

Konfigurierbar und bereichsbezogen: Sie können genau steuern, auf welche Tools und Datenquellen zugegriffen werden kann, einschließlich der Auswahl externer Apps.

Human-in-the-Loop durch Design: Erfordert die Zustimmung eines Menschen für kritische Aktionen, wobei jeder Schritt protokolliert wird, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Lernt mit der Zeit: Passt sich anhand von Feedback und früheren Ergebnissen an, wenn Workflows wiederholt werden.

Konfigurieren Sie mehrstufige Workflows mit anpassbaren Tools und Datenquellen mit ClickUp Super Agents

Neugierig, wie Super Agents tatsächlich funktionieren? Sehen Sie sich diese kurze Erklärung an, bevor wir zu den Beispielen kommen, die Sie sofort anwenden können! 👇🏽

Die Anatomie eines großartigen Super-Agent-Workflows

Ein Super-Agent-Workflow ist eine definierte Kette von Eingaben, Regeln, Tools und Überprüfungen, die Rohsignale in Ihrem Workspace in konsistente, überprüfbare Ergebnisse umwandelt. Anstatt Alles zu automatisieren, besteht das Ziel darin, die betriebliche Effizienz zu steigern, indem ein zuverlässiger Pfad vom Signal zum Ergebnis entworfen wird, der wiederholt ausgeführt werden kann, ohne Fehler zu verursachen.

Jeder leistungsstarke Workflow folgt einer ähnlichen Grundstruktur, auch wenn sich der Anwendungsfall ändert. Hier erfahren Sie, was die einzelnen Teile in der Praxis bedeuten und wie sie zusammenwirken. 👇

Eingabe

Alles beginnt mit einem Signal oder einer Eingabe. Dieses Signal kann eine Aktualisierung der Aufgabe, ein neues Dokument, eine Chat-Nachricht, Notizen zu einem Meeting, eine Übermittlung eines Formulars oder sogar eine Änderung des Status sein.

Spezifische, stabile Eingaben führen zu vorhersehbaren Ergebnissen, während vage Eingaben zu unklaren Ergebnissen führen. Jeder Workflow sollte mit einem Standard-Eingabetyp beginnen, damit der Agent immer weiß, worauf er reagiert.

📌 Beispiel: Um die Funktionsweise besser zu verstehen, betrachten wir einen Daily Client Prep Agent, dessen Aufgabe es ist, den Kalender eines Account Managers nach Meetings mit Clients zu durchsuchen und ihn bei der kontextbezogenen Vorbereitung auf jedes Meeting zu unterstützen. So sieht der Beitrag des Agenten aus: Es sammelt seine eigenen Eingaben, indem es relevante Tools wie Kalender, Gmail-Threads, ClickUp-Dokumente und mehr scannt.

Auslöser

Nichts sollte laufen, „nur weil sich etwas geändert hat“. Der Auslöser definiert, wann der Workflow gestartet werden darf. Dies ist der Moment, in dem der Agent auf die Eingabe reagieren kann. Ein Auslöser kann manuell sein, wie z. B. das Taggen des Agenten, oder automatisch, wie z. B. eine Statusänderung, ein Zeitplan oder eine Automatisierung.

Auslöser dienen dazu, versehentliche Ausführungen und doppelte Arbeit zu verhindern. Wenn dieser Teil schlampig ausgeführt wird, können Workflows schnell unübersichtlich werden.

📌 Beispiel: Der Daily Client Prep Agent in unserem Beispiel ist so programmiert, dass er täglich um 8 Uhr morgens ausgeführt wird. Darüber hinaus kann er auch als Auslöser verwendet werden, wenn jemand ihn im ClickUp-Workspace erwähnt, ihm eine Direktnachricht im ClickUp-Chat sendet oder ihm eine ClickUp-Aufgabe zuweist.

🔍 Wussten Sie schon? Der Begriff „Software-Agent” gewann in den 1980er- und 1990er-Jahren erheblich an Bedeutung, als die Forschung zu verteilter künstlicher Intelligenz (DAI) und autonomen, zielorientierten Systemen florierte. In diesem Zeitraum verlagerten sich die Forscher vom Aufbau passiver, regelbasierter Programme hin zur Entwicklung aktiver und zunehmend autonomer „Agenten”, die in der Lage sind, in komplexen, dynamischen Umgebungen im Namen der Benutzer zu handeln.

Entscheidungsregeln

Entscheidungsregeln definieren die Grenzen des Workflows. Sie legen fest, worauf der Agent reagieren soll, was er ignorieren soll und wann er stoppen und eskalieren soll.

Hier finden Sie vordefinierte Regeln, die „nichts tun“. Beispiele aus der Praxis sind das Überspringen von Elementen mit niedriger Priorität, das Eskalieren, wenn erforderliche Daten fehlen, oder das Anhalten, wenn der Kontext unvollständig ist. Entscheidungsregeln sind die wichtigste Kontrollschicht, die den Agenten im Rahmen hält und riskante Automatisierungen verhindert.

📌 Beispiel: Was passiert an einem Tag, an dem keine Meetings mit Clients geplant sind? Die Entscheidungsregeln helfen dem Daily Client Prep Agent mit Anweisungen für solche spezifischen Situationen/Sonderfälle.

Sobald der Agent weiß, dass er handeln muss, definiert diese Ebene, wie er handeln darf. Das kann bedeuten, komplexe Aufgaben zu erstellen oder zu aktualisieren, Daten aus Docs abzurufen, Nachrichten zu entwerfen, Kontext aus einer Wissensquelle des Unternehmens zu ziehen oder Eigentümer zu benachrichtigen. Je straffer diese Vorgaben sind, desto sicherer wird der Workflow.

Die Einschränkung von Tools und Berechtigungen reduziert Nebenwirkungen und macht es einfacher, vorherzusagen, was der Agent ändern kann und was nicht.

📌 Beispiel: Um die ihm zugewiesenen Aufgaben ausführen zu können, muss der Daily Client Prep Agent auf den Kalender des Account Managers, Gmail und ClickUp Docs/Workspace zugreifen können. Die Fähigkeiten (Zugriff auf Tools), das Wissen und das Gedächtnis des Agenten helfen ihm dabei, seine Aufgaben zu erfüllen.

🔍 Wussten Sie schon? Die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) gewann Anfang der 2000er Jahre vor allem im Bank- und Versicherungswesen zunehmend an Bedeutung. Frühe RPA-Tools ahmten menschliche Handlungen an der Benutzeroberfläche nach – Klicken auf Schaltflächen, Kopieren von Daten und Ausfüllen von Formularen –, ohne dass eine tiefgreifende Integration mit Backend-Systemen erforderlich war.

Ausgabeformat

Ihre Definition von „erledigt“ sollte niemals mehrdeutig sein. Das Ausgabeformat legt jedes Mal die Form des Ergebnisses fest. Beispiele hierfür sind eine Aufgabe, die mit bestimmten Benutzerdefinierten Feldern erstellt wurde, ein Dokument, das mit einem festen Abschnittslayout aktualisiert wurde, oder eine Nachricht, die mit einem Standardbetreff und einer Checkliste der nächsten Schritte entworfen wurde.

Strukturierte Ausgaben machen Ergebnisse überprüfbar, auditierbar und leicht wiederverwendbar. Freiformantworten lassen sich nicht gut skalieren, da sie schwieriger zu validieren und im weiteren Verlauf schwerer umzusetzen sind.

Menschliche Kontrollpunkte

Nicht alles sollte ohne Unterbrechung von Anfang bis Ende ablaufen. Checkpoints sind die Momente, in denen der Workflow an eine Person übergeben wird, bevor etwas mit großer Wirkung passiert. Hier finden Genehmigungen, Bestätigungen oder Bearbeitungen statt.

Das Ziel ist es, sichere Übergaben zu schaffen, wenn die Ergebnisse Auswirkungen auf Kunden, Geld oder Lieferverpflichtungen haben. Checkpoints machen die Workflow-Automatisierung zu einem kontrollierten System statt zu einer Black Box.

Messung

Dieses Element definiert, wie Sie feststellen können, ob der Workflow tatsächlich funktioniert. Wenn Sie ihn nicht messen, können Sie nicht sagen, ob der Workflow hilfreich ist oder stillschweigend Probleme verursacht.

Zu den Metriken gehören Zeitersparnis, verarbeitetes Volumen, Fehlerquote, vermiedene Nacharbeiten und Ergebnisqualität. Anhand klarer Metriken lässt sich leicht erkennen, wann Entscheidungsregeln, Eingaben oder Ausgaben angepasst werden müssen.

Verwenden Sie das folgende Prinzip, um Workflows zu entwerfen, die sich im realen Betrieb bewähren:

Wählen Sie ein wiederholbares Ergebnis: Entwerfen Sie Workflows so, dass sie ein einheitliches Ergebnis liefern. Der Versuch, mehrere Ergebnisse in einem einzigen Workflow zu lösen, führt zu Verzweigungen in der Logik, unklaren Ergebnissen und höheren Fehlerquoten.

Grenzen und „Nichts tun/Eskalieren”-Regeln definieren: Setzen Sie Entscheidungsregeln explizit ein, um zu beschreiben, wann der Agent aufhören, überspringen oder eskalieren sollte. Diese Art des Setzen Sie Entscheidungsregeln explizit ein, um zu beschreiben, wann der Agent aufhören, überspringen oder eskalieren sollte. Diese Art des Wissensmanagements verhindert versehentliche Aktionen, wenn der Kontext unvollständig ist oder außerhalb des Geltungsbereichs liegt.

Verwenden Sie minimale Berechtigungen und zuverlässige Wissensquellen: Gewähren Sie nur Zugriff auf die Gewähren Sie nur Zugriff auf die ClickUp-Spaces , Ordner, Dokumente und externen Quellen, die zum Abschließen des Workflows erforderlich sind. Ein eingeschränkter Zugriff hilft beim Risikomanagement und verbessert die Ausgabequalität.

Strukturierte Ergebnisse erfordern: Definieren Sie Formate, die das Team scannen, genehmigen und wiederverwenden kann. Standardisierte Strukturen machen Workflows vorhersehbar und sicher skalierbar.

Testen Sie das System zunächst mit einer kleinen Gruppe, bevor Sie es skalieren: Führen Sie den Workflow mit einer begrenzten Anzahl von Benutzern und realen Eingaben durch. Beobachten Sie, wo Entscheidungsregeln nicht funktionieren, Ergebnisse präzisiert werden müssen und menschliches Eingreifen erforderlich ist.

🚀 Vorteil von ClickUp: Wenn Sie auf den Setup-Bildschirm von Super Agent starren und sich fragen: „Okay ... was soll ich diesem Ding überhaupt sagen, was es zu erledigen hat?“, ist ClickUp Brain Ihre Verknüpfung. ClickUp Brain ist eine integrierte kontextbezogene KI, die eine vollständige Sichtbarkeit auf Ihre Aufgaben, Dokumente, Projekte, Kommentare und Kenntnisse bietet. Sie können sie wie einen denkenden Partner nutzen, während Sie Ihre Super-Agent-Workflows entwerfen und verbessern. In realen Workflows können Sie ClickUp Brain für folgende Zwecke nutzen: Testen Sie Extremfälle , indem Sie fragen, was passiert, wenn Aufgaben verspätet, durch einen Block oder als unvollständige Aufgaben blockiert sind.

Verfeinern Sie Auslöser und Aktionen , damit Ihr Agent zum richtigen Zeitpunkt und nicht zufällig ausgeführt wird.

Beheben Sie verwirrendes Verhalten, indem Sie ClickUp Brain bitten, zusammenzufassen, was der Agent getan hat und warum. Formulieren Sie klare Super-Agent-Anweisungen, indem Sie Ihren KI-Workflow mit ClickUp Brain in einfacher Sprache beschreiben.

12 Beispiele für Super-Agent-Workflows

Diese Beispiele zeigen, wie Super Agents in die tägliche Arbeit in ClickUp integriert werden können. Jeder Workflow soll Ihnen Ideen liefern, die Sie übernehmen und anpassen können, um Projekte voranzutreiben oder den Austausch zwischen Teams zu reduzieren.

1. Status Reporter Super Agent

Verwandeln Sie aktuelle Arbeitsaktivitäten mit dem ClickUp Status Reporter Agent in übersichtliche, leicht zu überfliegende Status-Updates.

Der Status Reporter Agent bietet eine stets aktuelle Ansicht des tatsächlichen Fortschritts der Arbeit. Er liest Statusänderungen der Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Kommentare, Blockaden und Abhängigkeiten in ausgewählten Spaces oder Ordnern und wandelt diese Informationen in eine kurze, übersichtliche Fortschrittsaktualisierung um. Sie können ihn nach einem Zeitplan ausführen oder durch eine Änderung des Projektstatus auslösen.

📌 Beispiel: Sie führen eine funktionsübergreifende Produkteinführung mit den Bereichen Technik, Qualitätssicherung und Marketing in verschiedenen Spaces durch. Jeden Freitag scannt dieser Super Agent die mit dem Meilenstein „Produkteinführung” getaggten Aufgaben, hebt hervor, was diese Woche ausgeliefert wurde, was verschoben wurde und was durch Genehmigungen blockiert ist.

Es veröffentlicht eine übersichtliche Zusammenfassung im Projektkanal und aktualisiert ein wöchentliches Status-Dokument. Wenn eine wichtige Abhängigkeit überfällig ist, wird sie deutlich gekennzeichnet, anstatt sie in einer langen Liste von Aufgaben zu verstecken.

💬 Beispielaufforderung:

Überprüfen Sie jeden Freitag um 16 Uhr alle Aufgaben, die mit dem Meilenstein „Launch Q2” verknüpft sind. Fassen Sie fertiggestellte Arbeiten, blockierte Elemente und alles, was in der nächsten Woche gefährdet ist, zusammen. Veröffentlichen Sie das Update im Kanal #launch-status und aktualisieren Sie das wöchentliche Status-Dokument.

Wenn eine als „kritisch“ gekennzeichnete Aufgabe mehr als 24 Stunden überfällig ist, fügen Sie sie in einen separaten Abschnitt „Erfordert Aufmerksamkeit“ ein und erwähnen Sie den Eigentümer.

Ignorieren Sie Aufgaben im Status „Backlog“

🎯 Fallstudie: Status-Updates für KI-Projekte mit ClickUp Super Agents Illia Shevchenko, Gründer von sProcess und zertifizierter ClickUp Consultant, bemerkte ein wiederkehrendes Problem bei einem seiner Clients. Die Führungskräfte wollten schnelle Projekt-Updates. Die Entwickler mussten ihre Arbeit unterbrechen, um diese zu schreiben. Auch entwickelte er einen kleinen ClickUp-Superagenten namens Website Project Status Sync Agent. Anstatt das Team zu bitten, Berichte zu schreiben, liest der Agent die tatsächlichen Aufgabenaktivitäten in ClickUp und generiert automatisch Projekt-Updates auf Führungsebene. Das Lieferteam arbeitet weiterhin in seinen normalen Aufgabenansichten, während der Agent die Tracker synchronisiert. Das Ergebnis: Die Führungskräfte erhalten sofort einen Überblick darüber, was vorankommt, was ins Stocken geraten ist und wo Aufmerksamkeit erforderlich ist – ohne Meetings, Statusabfragen oder manuelle Berichterstellung.

Wenn Sie herausfinden möchten, wie ClickUp Super Agents die Berichterstellung, Koordination oder Projektaktualisierungen in Ihrem Unternehmen automatisieren können, hilft Ihnen das ClickUp-Team gerne bei der Konzeption und Bereitstellung in großem Maßstab.

2. Prioritätenmanager Super Agent

Überwachen Sie aktive Arbeiten im gesamten Workspace und erkennen Sie dringende Aufgaben mit dem ClickUp Priorities Manager

Der Priority Manager Agent überprüft Ihre Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten, SLAs und Statusänderungen bei aktiven Arbeiten und passt die Priorität der Aufgaben an, wenn sich die Bedingungen ändern. Wenn vorgelagerte Arbeiten verzögert werden, rücken nachgelagerte Aufgaben automatisch nach oben.

📌 Beispiel: Ihr Lieferteam bearbeitet Kundenanfragen mit SLA-Verpflichtungen. Eine Aufgabe, die als „normal“ eingestuft war, wird plötzlich dringend, weil eine Abhängigkeit nicht eingehalten wurde und die SLA-Frist abläuft.

Der Agent erkennt das Risiko, stuft die Priorität auf „Hoch“ herauf und kommentiert die Aufgabe mit einer Begründung. Wenn das SLA nicht mehr gefährdet ist, stuft er die Priorität herab und macht eine Notiz dazu, damit das Team nicht weiter alte Brände löschen muss.

💬 Beispielaufforderung:

Überwachen Sie Aufgaben im Ordner „Kundenanfragen”. Wenn eine Aufgabe innerhalb von 48 Stunden vor Ablauf der SLA-Frist steht, setzen Sie die Priorität auf „Hoch” und fügen Sie einen Kommentar hinzu, in dem Sie das Risiko erläutern.

Wenn eine Abhängigkeit überfällig ist und eine andere Aufgabe blockiert, erhöhen Sie die Priorität der blockierten Aufgabe um eine Stufe.

Ändern Sie keine Prioritäten für Aufgaben, die bereits als „kritisch“ markiert sind, ohne dies zur Überprüfung durch einen Mitarbeiter zu kennzeichnen.

🧠 Wissenswertes: In den frühen 1970er Jahren wurde an der Stanford University das MYCIN-System entwickelt, um bakterielle Infektionen zu diagnostizieren und Antibiotika zu empfehlen. Es verwendete eine regelbasierte „Wenn-dann“-Engine und erzielte in kontrollierten Tests Ergebnisse, die mit denen von Spezialisten für Infektionskrankheiten vergleichbar waren.

3. Feld Filler Agent Super Agent

Leiten Sie die Priorität von Aufgaben anhand von Dringlichkeit, Fristen und Schlüsselwörtern ab und passen Sie sie mithilfe des ClickUp Field Filler Agent an.

Unordentliche Daten einer Aufgabe sind in der Regel niemandes Schuld. Die Leute arbeiten schnell, vergessen, relevante Kontexte in Benutzerdefinierte Felder einzutragen, und gehen davon aus, dass jemand anderes später für Ordnung sorgen wird. Der ClickUp Field Filler Super Agent übernimmt diese Bereinigung im Hintergrund.

Wenn neue Aufgaben mit fehlenden oder inkonsistenten Feldern eingehen, werden die grundlegenden Informationen anhand von Workspace-Regeln, Workflow-Vorlagen und Mustern aus früheren Aufgaben ergänzt. Dabei werden Kontextinformationen aus Titeln, Beschreibungen, verknüpften Dokumenten und Anforderungsquellen abgerufen, um Ihren Workspace strukturiert zu halten.

📌 Beispiel: Ihr Betriebsteam legt schnelle interne Aufgaben in ClickUp ab. Die meisten davon haben nur einen Titel wie „Fix billing export” (Abrechnungsexport reparieren) und keinen Eigentümer, kein Team und keine Priorität. Der Agent liest den Namen der Aufgabe, verknüpft sie mit dem Bereich „Abrechnung”, weist sie dem Eigentümer für den Finanzbetrieb zu, legt anhand der Schlüsselwörter „Abrechnung” und „Export” die Priorität fest und wendet den richtigen Workflow-Status an.

💬 Beispielaufforderung:

Wenn eine neue Aufgabe in „Support Intake“ erstellt wird, werden Kategorie, Eigentümer und SLA automatisch anhand von Schlüsselwörtern in der Beschreibung und dem Team des Anfragenden ausgefüllt.

Wenn die Priorität fehlt, leiten Sie sie aus Begriffen wie „blockiert“, „dringend“ oder „Produktionsproblem“ ab.

Wenn Pflichtfelder nicht eindeutig abgeleitet werden können, hinterlassen Sie einen Kommentar, in dem Sie den Anforderer um Klarstellung bitten, und weisen Sie die Aufgabe nicht zu.

📮 ClickUp Insight: 25 % der Menschen glauben, dass KI-Agenten ihnen helfen könnten, besser organisiert zu bleiben. Und sie haben Recht. Spezielle KI-Agenten können Ihnen dabei helfen, organisiert zu bleiben, indem sie Aufgaben vorantreiben, Eigentümerschaft zuweisen, Fristen festlegen und Routineaufgaben erledigen, die sonst verzögert würden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn ein Agent innerhalb der richtigen Grenzen im Namen einer anderen Person Maßnahmen ergreifen kann. Super Agents arbeiten in einem einheitlichen Workspace, in dem Aufgaben, Dateien und vergangene Interaktionen bereits miteinander verbunden sind, und verfügen über dieselben Benutzerberechtigungen wie die Personen, die sie unterstützen. Das bedeutet, dass sie Maßnahmen ergreifen können (Aufgaben vorantreiben, Status aktualisieren oder Informationen verantwortungsbewusst weiterleiten), ohne Grenzen zu überschreiten oder ständige Aufsicht zu benötigen.

4. Arbeitsaufteilungsplaner Super Agent

*Verwenden Sie den Work Breakdown Planner, um übergeordnete Aufgaben in klare, umsetzbare Unteraufgaben mit Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten umzuwandeln.

Der Work Breakdown Planner wandelt unklare übergeordnete Aufgaben in einen klaren, überprüfbaren Ausführungsplan um, jedoch nur, wenn Sie ihn explizit in einer Aufgabe @erwähnen oder einer Aufgabe zuweisen.

Es liest den gesamten Aufgabenkontext (Beschreibung, Kommentare, vorhandene Unteraufgaben, Fälligkeitstermine und Mitarbeiter), sucht bei Bedarf nach ähnlichen Arbeiten in Ihrem Workspace und erstellt eine strukturierte Liste mit 3 bis 10 Unteraufgaben mit vorgeschlagenen Eigentümern und Zeitleisten. Sie sehen eine vorgeschlagene Aufschlüsselung in den Aufgabenkommentaren, können diese bei Bedarf anpassen und genehmigen, bevor Unteraufgaben hinzugefügt werden.

📌 Beispiel: Ein Teamleiter @erwähnt den Agenten in einer übergeordneten Aufgabe namens „Abrechnungssystem zu neuem Anbieter migrieren” und fügt das Ziel und die Frist in einem Kommentar hinzu.

Der Agent antwortet mit einem Entwurf für einen Plan: Ermittlung, Datenzuordnung, Migration-Setup, Qualitätssicherung und Umstellung, jeweils mit vorgeschlagenen Eigentümern und Terminen. Der Projektmanager bittet darum, zwei Schritte zusammenzuführen und einen Eigentümer zu ändern. Nach der Genehmigung erstellt der Agent die endgültigen Unteraufgaben unter der übergeordneten Aufgabe.

💬 Beispiel-Prompts:

@Work Breakdown Planner, unterteilen Sie diese übergeordnete Aufgabe in 5–8 Unteraufgaben. Das Ziel ist: ___. Die Frist ist: ___. Bevorzugen Sie diese Eigentümer/Rollen: ___. Einschränkungen: ___

@Work Breakdown Planner schlägt eine Aufschlüsselung für diese Aufgabe vor. Gruppieren Sie die Schritte nach Phasen und schlagen Sie Fälligkeitsdaten vor. Erstellen Sie nichts, bevor ich es bestätigt habe.

@Work Breakdown Planner, erstellen Sie eine einfache Aufschlüsselung (max. 5 Unteraufgaben). Wenn Details fehlen, stellen Sie eine klärende Frage, bevor Sie den Plan vorschlagen.

5. Täglicher Briefer mit Prioritäten für Super Agents

Zeigen Sie wichtige anstehende Arbeiten und veraltete/möglicherweise festgefahrene Aufgaben mit dem Daily Priority Briefer Super Agent auf.

Der Daily Priority Briefer scannt alle Ihnen zugewiesenen offenen Aufgaben und verwandelt eine lange, unübersichtliche Liste von Aufgaben in einen kurzen, übersichtlichen Plan für den Tag. Er markiert, was jetzt Aufmerksamkeit erfordert, zeigt überfällige Aufgaben an, gibt einen Überblick über die nächsten fünf Arbeitstage und weist auf Aufgaben hin, die schon zu lange ruhen.

📌 Beispiel: An einem Wochentag um 9 Uhr morgens erhält der Projektmanager eine Direktnachricht mit einer kurzen Übersicht: zwei überfällige Nachfassaktionen bei Lieferanten, drei „heute zu erledigende“ Elemente im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Produkteinführung und eine Designprüfung, die seit einer Woche auf Eis liegt. So können Sie die Liste in weniger als einer Minute überfliegen und mit der überfälligen Nachfassaktion beginnen.

💬 Beispielaufforderung:

Fassen Sie jeden Werktag um 9 Uhr morgens meine überfälligen Aufgaben, die heutigen Termine und alle neuen @Erwähnungen zusammen. Schlagen Sie die drei wichtigsten Maßnahmen vor, die zuerst ergriffen werden sollten.

Wenn eine Aufgabe blockiert und mir zugewiesen ist, weisen Sie gesondert darauf hin, wer sie blockiert.

Fügen Sie keine Aufgaben mit den Statusen „Backlog“ oder „Someday“ hinzu.

🎯 Fallstudie: KI-Aufgabenpriorisierung mit ClickUp Super Agents Yvonne „Yvi“ Heimann, eine ClickUp Verified Consultant und Coach für Geschäftseffizienz, hatte mit einem bekannten Problem zu kämpfen: zu viele Aufgaben, zu viele Signale und keine klare Antwort auf die Frage, was heute wichtig ist. Also entwickelte sie in ClickUp einen Daily Focus Super Agent. Jeden Werktag um 8 Uhr morgens überprüft die Mitarbeiterin ihren Workspace – Aufgaben, Fristen, Erwähnungen und Aktivitäten – und sendet eine Nachricht mit den drei wichtigsten Prioritäten für den Tag, mit der Beschreibung „Zu erledigen“, „Entscheiden“ oder „Delegieren“. Anstatt nun Dashboards und Posteingänge zu durchforsten, beginnt sie jeden Morgen mit einer übersichtlichen, entscheidungsbereiten Liste.

Möchten Sie herausfinden, wie ClickUp Super Agents Ihnen dabei helfen können, die Arbeit zu koordinieren, Prioritäten zu setzen oder die Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen zu automatisieren?

6. Genehmigungsmanager Super Agent

Geben Sie Ihren Teamkollegen mit dem Approval Manager Super Agent schnelle und zuverlässige Übersichten über den Status der Genehmigungen, wann immer sie danach fragen.

Genehmigungen kommen oft zum Stillstand, wenn die Zuständigkeiten und Zeitpläne unklar sind. Der Approval Manager steuert Ihren Genehmigungsprozess innerhalb von ClickUp, indem er Aufgaben an den richtigen Genehmiger weiterleitet, kontextbezogene Antworten nachverfolgt und den Genehmigungsprozess an einem Ort sichtbar macht. So wird sichergestellt, dass die Arbeit erst dann fortgesetzt wird, wenn die richtige Person sie geprüft hat.

📌 Beispiel: Wenn eine Aufgabe in den Status „Muss genehmigt werden“ wechselt, leitet der Agent sie an den in der Aufgabe angegebenen Genehmiger weiter, veröffentlicht eine kurze Zusammenfassung der Änderungen und wartet auf eine Antwort, bevor er den Status weiterleitet.

💬 Beispielaufforderung:

Wenn eine Aufgabe den Status „Muss genehmigt werden“ erhält, weisen Sie sie dem im Feld „Genehmiger“ aufgeführten Genehmiger zu und fügen Sie eine kurze Zusammenfassung der Änderungen hinzu.

Wenn innerhalb von 48 Stunden keine Antwort erfolgt, senden Sie eine Erinnerung und benachrichtigen Sie den Genehmiger beim Chatten.

Verschieben Sie Aufgaben nicht in den Status „Genehmigt“, ohne dass eine ausdrückliche Genehmigung in den Kommentaren vermerkt ist.

7. Kampagnen-Startrampe Super Agent

Überbrücken Sie automatisch die Lücke zwischen dem Fortschritt von Unteraufgaben und dem Status der übergeordneten Kampagne mit dem Campaign Launchpad Agent.

Der Campaign Launchpad Agent sorgt dafür, dass Ihr Kampagnen-Board vorhersehbar bleibt, indem er bei jeder neuen Kampagne denselben Kern-Workflow einrichtet. Sobald eine Kampagnen-Aufgabe in Ihrem Workspace erscheint, fügt er eine Reihe von Standard-Unteraufgaben für komplexe Planung, Erstellung, Start, Optimierung und Berichterstellung hinzu.

Im Laufe der Arbeit wird der Status der übergeordneten Kampagne mit dem tatsächlichen Fortschritt der Unteraufgaben synchronisiert, sodass das Board den tatsächlichen Fortschritt widerspiegelt und nicht nur Wunschdenken.

📌 Beispiel: Wenn eine neue Aufgabe namens „April-Webinar-Kampagne” zur Kampagnenliste hinzugefügt wird, fügt der Agent die sechs Standard-Unteraufgaben für Briefing, Kreativarbeit, Setup, Start, Optimierung und Berichterstellung hinzu. Wenn die Unteraufgabe „Start” fertiggestellt ist, wird die übergeordnete Kampagne automatisch auf „Live” gesetzt, sodass das Board die Realität widerspiegelt, ohne dass jemand daran denken muss, es zu aktualisieren.

💬 Beispielaufforderung:

Wenn eine neue Aufgabe im Marketingkampagnenmanagement erstellt wird, generieren Sie die standardmäßigen 6 Kampagnen-Unteraufgaben und fügen Sie einen kurzen Kommentar hinzu, in dem Sie erklären, was erstellt wurde.

Wenn die Unteraufgabe „Launch“ fertiggestellt ist, verschieben Sie die übergeordnete Kampagne in den Status „Live“.

Wenn eine Kampagnenaufgabe einen unklaren oder Platzhalter-Titel hat, bitten Sie den Ersteller, diesen umzubenennen, bevor Sie Unteraufgaben erstellen.

8. Morgenkaffee-Assistent

Nutzen Sie den Morning Coffee Assistant, um prägnante, entscheidungsreife Zusammenfassungen der täglich dringenden Threads oder Aufgaben zu erstellen.

Der Morgen verläuft nicht nach Plan, wenn Sie mit einer Menge ungefilterter Daten beginnen. Der Morning Coffee Agent fasst die Aktivitäten der Nacht in einem kurzen, aussagekräftigen Briefing mit dringenden Updates, Nachrichten, die beantwortet werden müssen, und allem, was die Arbeit des Tages beeinträchtigen könnte, zusammen. Er verhindert Kontextwechsel und erstellt schnelle Entwürfe für Antworten, sodass Sie schnell handeln können, ohne zehn Threads gleichzeitig öffnen zu müssen.

📌 Beispiel: Ein Customer Success Lead meldet sich um 9 Uhr morgens bei ClickUp an und sieht, dass bereits ein kurzes Dokument mit dem Titel „Morning Brief” auf ihn wartet. Darin steht:

Zwei Support-Eskalationen, die über Nacht eingegangen sind

Eine Verlängerungsaufgabe, die aufgrund einer Preisgenehmigung blockiert ist

Kommentar eines Teammitglieds, das um eine Entscheidung zu einer benutzerdefinierten Workaround-Lösung bittet

Jeder Eintrag enthält eine einzeilige Zusammenfassung und eine vorgeschlagene Antwort, die aus dem Aufgabenverlauf und der letzten Nachricht im Thread stammt. Ohne Aufgabenlisten oder Chat-Threads zu öffnen, können sie die dringenden Aufgaben in weniger als fünf Minuten erledigen und den Tag mit der eigentlichen Arbeit beginnen, anstatt sich um den Posteingang zu kümmern.

💬 Beispielaufforderung:

Fassen Sie jeden Werktagmorgen dringende Updates aus Ihren Projekten mit hoher Priorität zusammen und verfassen Sie Antwortentwürfe für alle Nachrichten, die eine Antwort erfordern.

Markieren Sie alles, was die Lieferung in dieser Woche verzögern könnte.

Schließen Sie routinemäßige Aktualisierungen des Status aus, sofern sie keine Auswirkungen auf Fristen oder Genehmigungen haben.

9. Deadline Guardian Super Agent

Zeigen Sie mit dem Deadline Guardian Agent auf, welche Elemente aufgrund von Fälligkeitsdaten und Status am stärksten gefährdet sind.

Der Deadline Guardian Agent überwacht die Fälligkeitsdaten für Ihnen zugewiesene Aufgaben im gesamten Workspace.

Wenn etwas heute fällig ist oder die Frist überschritten wird, wird direkt auf der Aufgabe eine kurze Erinnerung eingefügt, damit nichts Zeitkritisches untergeht. Auf Wunsch gibt es auch einen schnellen Überblick über fällige und überfällige Aufgaben, sodass Prioritäten einfach neu gesetzt werden können, ohne lange Listen durchsehen zu müssen.

📌 Beispiel: Eine Content-Audit-Aufgabe für eine SaaS-Website ist heute fällig, aber noch in Bearbeitung. Der Agent veröffentlicht eine kurze Erinnerung zu dieser Aufgabe und stellt eine Notiz dazu auf, dass sie heute fällig ist. Später können Sie fragen, was überfällig ist, und der Agent antwortet mit einer kurzen Liste, aus der hervorgeht, dass eine interne Überprüfung und eine Analyseaktualisierung, die gestern fällig waren, nicht durchgeführt wurden.

💬 Beispielaufforderung:

Überwachen Sie Fälligkeitsdaten im Delivery Space. Markieren Sie Aufgaben als gefährdet, wenn Abhängigkeiten innerhalb von 48 Stunden vor Ablauf der Frist noch nicht vollständig sind.

Senden Sie dem Projektverantwortlichen eine tägliche Zusammenfassung der überfälligen Aufgaben.

Keine Benachrichtigung für Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum, das mehr als sieben Tage in der Zukunft liegt

10. PRD-Dokumentgenerator

Sammeln und synthetisieren Sie „Team-Input“ aus epischen Aufgaben, Unteraufgaben und relevanten Meeting-Notizen in Dokumenten mit dem PRD Writer Agent

Ihr PRD-Dokumentgenerator fasst verstreute Eingaben aus Tickets, Kommentaren und halbfertigen Notizen zusammen und wandelt sie in ein vollständiges Produktanforderungsdokument innerhalb der Dokumentenverwaltungssoftware von ClickUp um.

Es liest das Epic, zugehörige Unteraufgaben und Meeting-Notizen und fasst dann die Absichten, Ziele, Anforderungen, Risiken und offenen Fragen zu einem übersichtlichen PRD zusammen, auf dessen Grundlage Teams tatsächlich arbeiten können. Wenn bereits ein PRD für das gleiche Feature vorhanden ist, wird dieses aktualisiert und präzisiert, anstatt Duplikate zu erstellen.

📌 Beispiel: Ein Kundensupport-Leiter weist auf ein wiederkehrendes Problem hin: Außendiensttechniker verlieren Notizen, wenn sie offline gehen. Sie @erwähnen den Agenten im Epic „Offline-Modus für die Außendienst-App”.

Der Agent bezieht Kontextinformationen aus Support-Tickets, einem Dokument mit Notizen zum Meeting des Support-Teams und Backend-Unteraufgaben zu lokalen Speicher-Limiten. Er erstellt ein PRD mit klaren Anforderungen für das Offline-Erstellen von Notizen, die Behandlung von Konflikten bei der Synchronisierung und die Prozessdokumentation.

💬 Beispielaufforderung:

Verwandeln Sie dieses Epic und seine Unteraufgaben mithilfe der Standard-PRD-Gliederung in ein vollständiges PRD.

Aktualisieren Sie das bestehende PRD für dieses Feature mit neuen Entscheidungen aus den aktuellen Meeting-Notizen.

Wenn wichtige Schlüsseldetails fehlen, stellen Sie bis zu drei gezielte Fragen und fahren Sie mit einem bestmöglichen Entwurf fort, der wenig Aufwand erfordert.

🎥 Bonus: Trainieren Sie Ihren PRD-Dokumentgenerator-Agenten besser mit diesen praktischen Tipps zum Verfassen großartiger PRDs:

11. Topic Intelligence Analyst Super Agent

Erstellen Sie mit dem Topic Intelligence Analyst Agent Insight-Berichte, die Muster, Chancen, Risiken und Empfehlungen aufzeigen.

Der Topic Intelligence Analyst Agent ist für Content-Teams gedacht, die Schwierigkeiten haben, herauszufinden, zu welchen Themen sie Inhalte erstellen sollen.

Es erstellt ein klares Bild zu jedem Thema, indem es bereits in Ihrem ClickUp-Workspace vorhandene Informationen mit neuen Web-Recherchen kombiniert. Anschließend wandelt es diesen gemischten Kontext in nutzbare Ergebnisse wie Briefings, Entwürfe, Entwürfe oder Insight-Berichte um, die auf das von Ihnen angestrebte Ziel zugeschnitten sind.

📌 Beispiel: Ein Content-Stratege plant einen Beitrag zum Thema „KI in der Softwareentwicklung für nicht-technische Teams”. Er bittet den Agenten, ein Dokument zu erstellen und ihm vorab die Grundlagen wie Tonfall, Zielgruppe und SEO-Anforderungen freizugeben.

Der Agent fügt alte Blog-Entwürfe und Kampagnen-Notizen aus dem Workspace ein, durchsucht aktuelle Branchenartikel nach aktuellen Beispielen und fügt eine kurze Gliederung sowie eine Zusammenfassung mit fünf Stichpunkten in die Liste „Marketingkampagnenmanagement” ein.

💬 Beispielaufforderung:

Recherchieren Sie KI in der Softwareentwicklung und erstellen Sie eine kurze Zusammenfassung mit den Schlüssel-Trends, Risiken und Inhalten für einen Blogbeitrag.

Kombinieren Sie interne Notizen mit Webrecherchen und erstellen Sie einen Entwurf für einen ausführlichen Artikel zu diesem Thema.

Wenn das Thema oder Ziel unklar ist, stellen Sie vor Beginn eine klärende Frage.

Hier ist, was ein Benutzer über ClickUp Super Agents zu sagen hatte:

Es ist eigentlich ganz schön, mit der KI wie mit einem Teamkollegen chatten zu können. Dawn hilft mir beispielsweise dabei, ein Projekt vom Konzept bis zur Übergabe zu entwerfen, erstellt die Aufgaben, und ich kann Dawn dann bitten, Jess (eine weitere von mir erstellte Super-Agentin) zu bitten, die E-Mail-Vorlagen, Rohdokumente usw. für dieses Projekt zu erstellen, mir zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Erinnerung an etwas zu schicken, das ich zu erledigen habe, usw.

Es ist eigentlich ganz schön, mit der KI wie mit einem Teamkollegen chatten zu können. Dawn hilft mir beispielsweise dabei, ein Projekt vom Konzept bis zur Übergabe zu entwerfen, erstellt die Aufgaben, und ich kann Dawn dann bitten, Jess (eine weitere von mir erstellte Super-Agentin) zu bitten, die E-Mail-Vorlagen, Rohdokumente usw. für dieses Projekt zu erstellen, mich zu einem bestimmten Zeitpunkt daran zu erinnern, etwas zu tun, usw.

12. Prozessautomatisierung Super Agent

Erkennen Sie sich wiederholende Muster für Aufgaben und wenden Sie diese mithilfe des Task Pattern Automator Agent automatisch an.

Der Process Automator Super Agent beobachtet, wie die Arbeit durch Ihr CRM und Ihre Marketinglisten fließt, erkennt wiederholte Vorgehensweisen bei der Bearbeitung von Aufgaben und standardisiert diese Abläufe für Sie. Anstatt immer wieder dieselben Felder, Eigentümer und Folgemaßnahmen festzulegen, übernimmt er diese Gewohnheiten und hinterlässt bei jedem Schritt eine klare Notiz.

📌 Beispiel: Ein Growth Lead bemerkt, dass das Team immer dann, wenn eine neue Kampagnenaufgabe mit „Partner” getaggt wird, eine Checkliste hinzufügt, einen bestimmten Prüfer zuweist und das Fälligkeitsdatum um drei Tage verschiebt. Nachdem dieses Muster einige Male aufgetreten ist, wendet der Agent es auf neue Aufgaben mit dem Tag „Partner” an.

Wenn das nächste Mal eines erstellt wird, erscheint die Checkliste, der Prüfer wird eingestellt und ein kurzer Kommentar erklärt die Regel, nach der es erstellt wurde.

💬 Beispielaufforderung:

Überprüfen Sie die letzten CRM-Aktivitäten und teilen Sie mir mit, welche Muster Sie dabei erkannt haben.

Welche automatischen Aktionen würden für diese Aufgabe gelten, wenn ich sie in den nächsten Status verschiebe?

Erläutern Sie, warum diese Aufgabe aktualisiert wurde und welcher Auslöser dies ausgelöst hat.

📮 ClickUp Insight: 12 % der Befragten geben an, dass KI-Agenten schwer einzurichten oder mit ihren Tools zu verbinden sind, und weitere 13 % sagen, dass es zu viele Schritte sind, um einfache Dinge mit Agenten zu erledigen. Daten müssen manuell eingegeben werden, Berechtigungen müssen neu definiert werden, und jeder Workflow hat eine Abhängigkeit von einer Kette von Integrationen, die mit der Zeit unterbrochen werden oder abweichen können. Die gute Nachricht? Sie müssen die Super-Agenten von ClickUp nicht mit Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats oder Meetings „verbinden”. Sie sind nativ in Ihrer Workspace eingebettet und verwenden dieselben Objekte, Berechtigungen und Workflows wie alle anderen menschlichen Mitarbeiter. Da Integrationen, Zugriffskontrollen und Kontexte standardmäßig vom Workspace übernommen werden, können Agenten sofort und ohne benutzerdefinierte Verkettungen toolübergreifend agieren. Vergessen Sie die Konfiguration von Agenten von Grund auf!

Best Practices für die Bereitstellung von Super-Agent-Workflows

Die Einführung von Super Agents funktioniert am besten, wenn Sie sie wie Teamkollegen behandeln, die Sie einarbeiten. Hier sind einige praktische Gewohnheiten, die ihnen helfen, nützlich zu bleiben:

Definieren Sie ein klares Ergebnis pro Mitarbeiter: Legen Sie genau fest, welche Aufgabe zu erledigen ist (z. B. tägliche Hindernisse in ClickUp Chat zusammenfassen), damit der Mitarbeiter nicht versucht, fünf Probleme gleichzeitig zu lösen.

Passen Sie einen vorgefertigten Agenten an, bevor Sie bei Null anfangen: Wählen Sie aus dem Super-Agent-Katalog die am besten passende Option aus und passen Sie deren Auslöser, Umfang und Ergebnisse an Ihren Prozess an, anstatt gängige Flows neu zu erfinden.

Konfigurieren Sie erweiterte Logik nur bei Bedarf: Fügen Sie benutzerdefinierte Anweisungen, Tools, Speicher und Auslöser für Randfälle oder mehrstufige Workflows hinzu, anstatt einfache Aufgaben zu überkomplizieren.

Beschränken Sie den Zugriff auf das Notwendigste: Begrenzen Sie Berechtigungen und verbundene Tools auf das erforderliche Minimum, damit der Agent sicher innerhalb der richtigen Spaces, Listen und Datenquellen arbeiten kann.

Dokumentieren Sie, wofür jeder Agent zuständig ist: Notieren Sie den Zweck, die Auslöser und die Limite des Agenten in einem gemeinsamen Dokument, damit Ihre Teamkollegen wissen, wann sie sich darauf verlassen können und wann sie manuell eingreifen müssen.

Sammeln Sie Feedback von echten Benutzern: Fragen Sie die vom Agenten betroffenen Personen, was hilfreich ist, was verwirrend ist oder was fehlt, und optimieren Sie dann das Setup auf der Grundlage der Leistung in der Arbeit.

Erfahren Sie, wie ClickUp Super Agents mit dem Kontext aus Ihrem Workspace arbeiten:

Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Super Agents scheitern oft aufgrund kleiner, unbemerkt bleibender Konfigurationsentscheidungen:

Fehler Lösung Super Agent wie ein einmaliges Feature behandeln Planen Sie regelmäßige Check-ins (zunächst wöchentlich, dann monatlich) und passen Sie die Auslöser entsprechend an. Aufbau der Agentenanweisungen anhand eines perfekten Fallbeispiels, das dann bei Abweichungen versagt Trainieren Sie vor der Aktivierung mit mehreren KI-Agenten-Beispielen , darunter auch Randfälle und mehrdeutige Aufgaben. Den Agenten Aufgaben ausführen lassen, bei denen keine Automatisierung zum Einsatz kommen sollte (z. B. Aufgaben, die zur manuellen Überprüfung markiert sind) Definieren Sie explizite Ausschlusskriterien in Auslösern mit bestimmten Tags, Benutzerdefinierten Feldern oder Benutzerdefinierten Statusen *Durch die Verwendung von Daten oder tools, die weit außerhalb des Workflow-Umfangs liegen, kann es zu falschen Kontexten oder unerwünschten Aktionen kommen. Beschränken Sie den Zugriff, überprüfen Sie regelmäßig die Zugriffsberechtigungen und schränken Sie alles ein, was nicht direkt benötigt wird. Verwendung von Standard-Auslösern und -Aktionen ohne Anpassung an den tatsächlichen Prozessablauf Ihres Teams (z. B. Auslassen von Wochenenden, arbeitsfreien Zeiten) Passen Sie Auslöser und Zeitpläne an reale Arbeitsmuster an, damit der Agent ausgeführt wird, wenn Arbeit anfällt. Versuchen, extrem variable, kreative oder urteilsintensive Aufgaben zu automatisieren Reservieren Sie die Automatisierung für musterreiche Arbeiten und behalten Sie flexible Aufgaben manuell bei. Wenn Muster inkonsistent sind, markieren Sie den Workflow und überprüfen Sie ihn manuell. Erstellen von sich überschneidenden spezialisierten Agenten mit ähnlichen Auslösern, die zu widersprüchlichen Aktualisierungen führen Konsolidieren Sie ähnliche Agentenbeispiele oder teilen Sie deren Verantwortlichkeiten klar auf. Verwenden Sie ein zentrales Registrierungsdokument, um aktive Agenten zu erfassen und Überschneidungen zu vermeiden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Verwandeln Sie jeden Workflow in einen Super-Agenten

Wenn sich ein Workflow repetitiv, regelbasiert oder leicht zu vergessen anfühlt, ist er ein idealer Kandidat für einen Super Agent. Das Ziel ist es, etwas, das Sie bereits in ClickUp zu erledigen haben, von einem Agenten ausführen zu lassen.

Hier ist eine einfache, praktische Methode, um Agenten in Ihren Workflow zu integrieren:

Schritt 1: Klären Sie den Workflow, den Sie automatisieren möchten.

Bevor Sie ClickUp nutzen, sollten Sie sich genau überlegen, welchen Workflow Sie in einen Super Agent umwandeln möchten. Schreiben Sie ihn so auf, wie er tatsächlich jeden Tag abläuft: Was ist der Auslöser, welche Entscheidungen werden getroffen, welcher Kontext wird überprüft und wie sollte das Endergebnis aussehen?

Dadurch vermeiden Sie die Erstellung vager Agenten, die „manchmal helfen”, aber in realen Szenarien versagen. In dieser Phase konzentrieren Sie sich auf drei Dinge:

Was den Workflow auslöst

Was der Agent zu erledigen hat, in einer sequenziellen Reihenfolge

Wie sieht ein Erfolg aus?

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie den Workflow visuell in ClickUp Whiteboards dar, bevor Sie eine Automatisierung durchführen. Sie können: Fügen Sie Formen, Verbindungselemente und Text hinzu, um Auslöser, Entscheidungen, Aktionen und Ergebnisse in einem übersichtlichen Flow darzustellen.

Verwandeln Sie jede Form oder Haftnotiz in eine ClickUp Aufgabe , um Ideen mit der Umsetzung zu verbinden.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen – ideal für Ops-, PMO- oder RevOps-Teams, die die Logik überprüfen, bevor die Automatisierung live geht.

Betten Sie Kontext direkt ein , indem Sie Dokumente, Aufgaben, Links oder Screenshots direkt auf dem Board hinzufügen.

Zoomen Sie heraus , um Abhängigkeiten, Übergaben und Risikopunkte zu sehen. Testen Sie Randfälle visuell, bevor Sie die Logik der Automatisierung in ClickUp Whiteboards erstellen.

Schritt 2: Entscheiden Sie, wie der Workflow in ClickUp ablaufen soll.

Nachdem Sie Ihren Workflow in einfacher Sprache dargestellt haben, ist die nächste wichtige Entscheidung, wie und wann Ihr Super Agent handeln soll. Diese Auslöser sind der Motor, der eine zuverlässige Ausführung gewährleistet.

In der Regel stehen Ihnen mehrere Ansätze zur Auswahl:

1. Auslöser bei Ereignis

Das bedeutet, dass der Super Agent ausgeführt wird, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, z. B. eine Änderung des Status, eine Aktualisierung des Feldes oder eine Änderung des Mitarbeiters. Diese sind ideal, wenn Sie möchten, dass der Agent auf die Entwicklung der Arbeit reagiert und nicht nach einem Zeitplan. Sie können ihn verwenden, wenn Sie einen Workflow identifiziert haben, der immer mit einer Änderung einer Eigenschaft der Aufgabe beginnt.

2. Zeitplan-Auslöser

Verwenden Sie dies, wenn Ihr Workflow regelmäßige Überprüfungen wie tägliche StandUp-Meetings, wöchentliche Zusammenfassungen, Fristen, überfällige Überprüfungen oder interne Bereinigungen umfasst. So erhalten Sie einen vorhersehbaren, systematischen und leicht anzupassenden Teamrhythmus.

3. Manuelle oder bedarfsgesteuerte Auslöser

Dies funktioniert, wenn Sie möchten, dass die Mitarbeiter entscheiden, wann der Agent ausgeführt werden soll, beispielsweise um die neuesten Kommentare während eines Meetings zusammenzufassen oder auf Anfrage neue Dokument-Inhalte zu erstellen. Der Workflow erfordert menschliches Urteilsvermögen, bevor er ausgeführt wird oder Ergebnisse zur Diskussion erstellt.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Docs, um zu dokumentieren, wie dieser Workflow abläuft. Dokumentieren Sie alles, einschließlich der Auslöser, der zu erwartenden Abläufe und der Anleitung für den Agenten. Dies dient Ihnen als Referenz bei der Konfiguration von Auslösern und hilft dabei, das Verhalten des Agenten im Laufe der Weiterentwicklung des Workflows aufeinander abzustimmen. *Verwenden Sie ClickUp-Dokumente als gemeinsame Referenz für alle, die den Agenten überprüfen oder verfeinern, damit Änderungen nicht von internem Wissen abhängig sind.

Schritt 3: Verwandeln Sie den Workflow in einen Super-Agenten

Hier übersetzen Sie Ihren Workflow in etwas, das ClickUp ausführen kann. Anstatt zu denken „Ich erstelle einen Agenten“, denken Sie „Ich bringe ClickUp bei, wie es meinen Prozess befolgen soll“.

Dafür stehen Ihnen drei praktische Möglichkeiten zur Verfügung, um dies zu erledigen. Die richtige Wahl hängt davon ab, wie gut Ihr Workflow bereits definiert ist und wie viel Kontrolle Sie benötigen.

Methode Nr. 1: Verwenden Sie den Natural Language Builder (am besten für die meisten Workflows geeignet)

Erstellen Sie einen Super-Agenten in natürlicher Sprache, indem Sie beschreiben, was er zu erledigen hat, und den Anweisungen folgen.

Dies ist der schnellste Weg, um einen dokumentierten Workflow in einen funktionierenden Super-Agenten zu verwandeln.

1. Öffnen Sie „KI“ im globalen Navigationsmenü auf der linken Seite.

2. Klicken Sie auf „Neuer Super Agent“.

3. Beschreiben Sie Ihren Workflow in einfacher Sprache

4. Seien Sie konkret in Bezug auf:

Was sollte den Workflow auslösen (Statusänderung, Formularübermittlung, Zeitplan, manueller Ablauf)?

Was der Agent beachten sollte (Spaces, Listen, Dokumente, Felder, Inhalt der Aufgaben)

Was es zu erledigen hat, wenn es ausgeführt wird (Aufgaben erstellen, Felder aktualisieren, zusammenfassen, benachrichtigen, Arbeit weiterleiten)

ClickUp stellt Folgefragen, um das Verhalten, die Tools und den Zugriff des Agenten zu formen. Nach Abschluss des Setups wird Ihnen ein vollständiges Agentenprofil angezeigt.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um eine kurze Anleitung zum Setup zu erhalten:

Methode Nr. 2: Beginnen Sie mit dem Super-Agent-Katalog (am besten geeignet, wenn Ihr Workflow gängig ist)

Beginnen Sie mit einem vorgefertigten Agenten und lassen Sie sich von ClickUp AI durch den Natural Language Builder bei der benutzerdefinierten Anpassung führen.

Wenn Ihr Workflow einem gängigen Anwendungsfall ähnelt (Genehmigungen, Erinnerungen, Zusammenfassungen, Übergaben), bietet der Katalog eine nützliche Ausgangsstruktur.

Gehen Sie von der KI in der globalen Navigation zu „Alle Super Agents“. Durchsuchen Sie den Katalog und wählen Sie etwas aus, das Ihrem Anwendungsfall nahekommt.

Passen Sie Ihren Super Agent benutzerdefiniert an, indem Sie klare Anweisungen und präzise Auslöser festlegen.

Der Fehler, den viele hier machen, besteht darin, Katalog-Agenten als fertige Lösungen zu betrachten. Sie müssen Auslöser, Umfang und Aktionen weiterhin anpassen, damit der Agent Ihren tatsächlichen Workflow widerspiegelt, anstatt Ihren Workflow an eine Vorlage für Produktivität anzupassen.

Teams, die den größten Wert aus Super Agents ziehen, passen diese in der Regel benutzerdefiniert an. Benötigen Sie Hilfe bei der Gestaltung von Super Agents, die auf die tatsächlichen Prozesse Ihres Teams zugeschnitten sind?

Methode Nr. 3: Von Grund auf neu beginnen (am besten geeignet für komplexe oder sensible Workflows)

*Wählen Sie ein leeres Setup, um einen Super-Agenten zu entwerfen, der genau Ihren Workflow-Regeln entspricht.

Wenn Ihr Workflow mehrere Schritte, Sonderfälle oder strenge Regeln hinsichtlich Zugriff und Verhalten umfasst, haben Sie durch einen Neuanfang die volle Kontrolle.

Klicken Sie in der Seitenleiste des KI-Hubs auf „Alle Super Agents“ und dann auf „Von Grund auf neu beginnen“. Hier konfigurieren Sie manuell:

Anweisungen (Wofür ist der Agent verantwortlich und was sollte er niemals tun?)

Auslöser (wann sie ausgeführt werden sollen und wann sie still bleiben sollen)

Tools (welche Aktionen in ClickUp zulässig sind)

Speicher (was sollte im Laufe der Zeit gespeichert werden)

Wissen (auf welche Dokumente, Spaces oder Kontexte es sich beziehen kann)

Das dauert zwar länger, ist aber die sauberste Methode, um nuancierte Workflows zu modellieren. Außerdem zwingt es Sie dazu, Grenzen genau zu definieren.

💡 Profi-Tipp: Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren neu erstellten Super-Agenten herausholen können: Senden Sie eine Direktnachricht, um mit dem Agenten zu sprechen und zu erfahren, wie er Ihnen seine Rolle erklärt. Nutzen Sie Run Agent , um reale Abläufe zu simulieren, insbesondere wenn diese geplant sind oder durch bestimmte Auslöser ausgelöst werden.

Schritt 4: Testen, aktivieren und verfeinern Sie Ihre Agenten

Bevor Sie den Agenten aktivieren, testen Sie ihn mit realen Aufgaben oder senden Sie ihm realistische Eingaben. Achten Sie dabei auf zwei Dinge: ob er läuft, wenn er laufen soll, und ob er still bleibt, wenn er nicht laufen soll.

Dies ist der richtige Zeitpunkt, um Anweisungen zu präzisieren, Auslöser anzupassen und blinde Flecken zu beheben. Wenn der Agent während des Tests umfangreiche manuelle Korrekturen erfordert, ist er noch nicht bereit für die tatsächliche Arbeit.

📮 ClickUp Insight: Auf die Frage, was KI-Agenten wirklich nützlich macht, lautete die häufigste Antwort nicht Geschwindigkeit oder Leistung. Fast 40 % der Befragten gaben an, dass sie einen Agenten benötigen, der ihren Arbeitskontext perfekt versteht. Das macht Sinn, denn die meisten KI-Agenten scheitern, wenn sie nicht verstehen, warum Entscheidungen getroffen wurden oder wie die Arbeit ablaufen soll. Da ClickUp Super Agents den Kontext beibehalten, sich an frühere Entscheidungen erinnern und kontinuierlich arbeiten, können sie weitaus zuverlässiger agieren als promptbasierte Agenten. Sie arbeiten auf der Grundlage einer lebendigen Arbeitsbereichshistorie, bleiben während der gesamten Arbeitsabläufe aktiv und arbeiten innerhalb klarer Berechtigungsgrenzen und Prüfpfaden. Wenn die Intelligenz die Arbeit versteht und sicher ausführt, haben Sie endlich das Gefühl, mit einem virtuellen Kollegen zusammenzuarbeiten, auf den Sie sich wirklich verlassen können.

Erstellen Sie echte Workflows. Sparen Sie Zeit in Echtzeit.

Super Agents funktionieren am besten, wenn Sie sie um die Teile Ihres Workflows herum aufbauen, die alles unbemerkt verlangsamen: Übergaben, fehlender Kontext, Nachverfolgungen, die auf dem Gedächtnis beruhen, und Entscheidungen, die in der Schwebe bleiben. Der eigentliche Gewinn besteht darin, die Reibungsverluste zu beseitigen, die dazu führen, dass Arbeit neu gestartet, verzögert oder zwischen tools und Personen verloren geht.

Im Vergleich zu eigenständigen KI-Agenten, die in einem Tool angesiedelt sind, haben ClickUp Super Agents den Vorteil des realen Kontexts. Sie arbeiten innerhalb der Arbeit selbst und greifen somit auf dieselbe Informationsquelle zurück, die Ihr Team bereits nutzt. Das reduziert die Anzahl der benötigten Tools. Anstatt zwischen verschiedenen Apps hin und her zu wechseln, um die Arbeit voranzubringen, läuft der Workflow dort, wo die Arbeit bereits stattfindet.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erstellen Sie Ihren ersten Super Agent!

Oder sprechen Sie mit uns, um benutzerdefinierte Super Agents für Ihr Team zu konfigurieren! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ein Super Agent ist ein KI-gestützter virtueller Assistent, der in Ihrem ClickUp-Workspace lebt und wie ein autonomer Teamkollege agiert. Er verfügt über einen vollständigen Überblick über Ihre Arbeit, einschließlich Ihrer Aufgaben, Dokumente, Chats, Zeitpläne und verbundenen Tools, und kann mehrstufige Workflows ausführen, Daten auswerten und Aktionen basierend auf definierten Regeln und Auslösern auslösen.

Eine herkömmliche Automatisierung folgt starren, vordefinierten Regeln (z. B. „Wenn sich dieser Status ändert, führe diese Aktion aus“). Ein Super-Agent-Workflow nutzt KI-Logik, Speicher und Kontext, um Ziele zu interpretieren, mehrstufige Aktionen zu planen und im Laufe der Zeit komplexere Aufgaben zu bewältigen.

Beginnen Sie mit Workflows, die wiederholbar, kontextreich und zeitaufwändig sind, wenn sie manuell ausgeführt werden. Gute Kandidaten sind tägliche oder wöchentliche Statusberichte, die Triage neuer Arbeitsaufgaben, das Verfassen einheitlicher Inhalte wie Folge-E-Mails oder Briefings, das Festlegen von Prioritäten auf der Grundlage von SLA-Regeln und das Zusammenfassen von Meeting-Beiträgen.

Die Kontrolle erfolgt auf zwei Ebenen: Berechtigungen und Wissensquellen. Sie entscheiden, auf welche Bereiche, Listen, Dokumente und verbundenen Apps der Super Agent zugreifen kann. Wählen Sie aus, welche Tools er zur Ausführung von Aktionen verwenden darf. Die Arbeitsberechtigungen richten sich nach den Rollen im Workspace, und Sie können den Zugriff auf bestimmte Daten einschränken oder erweitern, sodass der Agent nur das sieht, was für seinen Workflow erforderlich ist.

Konsistenz entsteht durch klare Anweisungen und hochwertige Wissensquellen. Definieren Sie beim Erstellen die Ziele, Grenzen und erwarteten Ergebnisse des Agenten in strukturierter natürlicher Sprache. Verknüpfen Sie ihn mit aktuellen Dokumenten und dem Kontext des Workspace, damit er auf der Grundlage zuverlässiger Daten argumentiert.

Verwenden Sie nach der Bereitstellung die Audit-Protokolle und Profilaktivitäten des Agenten, um dessen Aktivitäten zu verfolgen. Überwachen Sie Fehler oder unerwartete Ergebnisse und passen Sie die Anweisungen oder Wissensquellen entsprechend an. Sie können Auslöser, mehrere Tools und Einstellungen bearbeiten.