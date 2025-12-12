Leitfaden für die Agentenanweisung: So erstellen Sie zuverlässige KI-Workflows

Die besten KI-Agenten werden nicht in einem einzigen Schritt erstellt. Sie werden in Ebenen aufgebaut, wie Blocks, wobei jede Ebene dem Agenten mehr Fähigkeiten und mehr Zuverlässigkeit verleiht.

Wir gehen die einzelnen Blöcke durch, von der Definition der Aufgabe über das Verfassen der Aufforderung bis hin zur Fehlerbehebung und dem Stresstest vor der Einführung.

Generative Aufforderungen vs. Agentenaufforderungen

Die meisten Menschen denken, dass es beim Prompting nur darum geht, eine Frage zu stellen und die Antwort zu lesen. Das stimmt. Aber nur für generatives Prompting.

Das folgende Bild zeigt ClickUp Brain bei der Beantwortung einer offenen, kreativen Eingabeaufforderung. Der Benutzer fragt: „Wie funktioniert das? Können Sie mir zeigen, wie es aussehen würde, wenn ein Hund einen Hut tragen würde?“ und erhält eine flexible, fantasievolle Ausgabe mit einem generierten Bild und einem beschreibenden Text.

Beispiel für generatives Prompting mit ClickUp Brain, das eine kreative und beschreibende Antwort auf eine offene Frage liefert

Generative Prompting ist offen, kreativ und flexibel. Es eignet sich hervorragend für schnelle Ideen oder Inhalte. Wenn Sie jedoch etwas entwickeln, das jedes Mal ausgeführt werden muss, auf der Grundlage realer Benutzerdefinierter Daten, mit einer vorhersehbaren Struktur und einem vorhersehbaren Ergebnis, benötigen Sie eine andere Disziplin.

Das ist Agentenaufforderung . Der Wechsel vom Fragen zum Anweisen, vom Generieren zum Ausführen.

Das Bild unten zeigt die Agent-Prompting-Funktion in ClickUp. Hier wird ein Agent (Projektmanager) mit einer klaren Stellenbeschreibung, strukturierten Anweisungen und definierten Verantwortlichkeiten eingerichtet. Dieser Ansatz stellt sicher, dass der Agent bei jedem Auslöser zuverlässig und konsistent arbeitet.

Beispiel für Agent Prompting, bei dem der Agent eine strukturierte Rolle und eine Reihe von Anweisungen für eine wiederholbare, vorhersehbare Ausführung erhält

Wesentliche Unterschiede zwischen generativen und agentenbasierten Prompts

Attribut Generative Aufforderungen Agentenaufforderungen Ziel Erkundung, Kreativität Zuverlässigkeit, Struktur Denkweise „Gib mir etwas“ „Erledigen Sie diese Aufgabe jedes Mal“ Ausgabe Flexibel, offen Wiederholbar, strukturiert Anwendungsfall Schreiben Sie eine Blog-Einleitung Support-Tickets triagieren

👉 Wenn Sie einen Agenten anweisen, stellen Sie keine Frage. Sie geben ihm eine Aufgabenbeschreibung, einen Auftrag und eine Reihe von Regeln.

Generative Prompting fragt: „Was kann das Modell produzieren?“ Agent Prompting fragt: „Wie kann ich das Modell konsistent und vorhersehbar verhalten lassen?“

Die meisten Teams sind sich nicht bewusst, dass sie sich immer noch auf der falschen Seite der generativ-agentischen Kluft befinden.

Generative Prompting ist kreativ, flexibel und schnell. Es ist jedoch für einmalige Ergebnisse ausgelegt.

Bei der Agentenanweisung dreht sich alles um Anweisungen. So erstellen Sie eine KI, die in der realen Welt zuverlässig und vorhersehbar funktioniert.

Generative Aufforderungen sind ein Moment. Agentenaufforderungen sind ein System, und Systeme sind skalierbar.

📮 ClickUp Insight: Während 35 % unserer Umfrageteilnehmer KI für grundlegende Aufgaben nutzen, scheinen fortgeschrittene Funktionen wie Automatisierung (12 %) und Optimierung (10 %) für viele noch unerreichbar zu sein. Die meisten Teams fühlen sich auf der „KI-Einsteigerstufe” festgefahren, da ihre Apps nur oberflächliche Aufgaben bewältigen. Ein Tool generiert Texte, ein anderes schlägt Aufgaben zu, ein drittes fasst Notizen zusammen – aber keines davon gibt den Kontext frei oder arbeitet mit den anderen zusammen. Wenn KI in solchen isolierten Bereichen eingesetzt wird, liefert sie zwar Ergebnisse, aber keine Wirkungen. Deshalb sind einheitliche Workflows so wichtig. ClickUp Brain ändert dies, indem es Ihre Aufgaben, Inhalte und Prozesskontexte nutzt und Ihnen dabei hilft, mithilfe intelligenter, integrierter Funktionen mühelos fortschrittliche Automatisierungs- und Agenten-Workflows auszuführen. Es handelt sich um eine KI, die Ihre Arbeit versteht, nicht nur Ihre Eingaben.

Block 1: Beginnen Sie damit, die KI zur Erstellung eines Entwurfs der Spezifikation aufzufordern

Vor den Eingabeaufforderungen, vor der Struktur, vor dem Format kommt die Spezifikation. Das ist die Grundlage.

Er definiert die folgenden Aspekte des Agenten:

Die zu erledigende Aufgabe

Eingabefelder

Erwartete Ergebnisse

Einschränkungen und Anforderungen

Was „gut“ bedeutet

Wir generieren dies mit KI, nicht manuell.

✅ Prompt zum Verfassen von Spezifikationen:

Damit haben Sie einen soliden Entwurf. Der Rest besteht aus der Schichtung und Verfeinerung.

Block 2: Schichtung – Schrittweise Erweiterung einer Aufforderung

Durch die Schichtung werden Sie von einem hilfreichen KI-Assistenten zu einem zuverlässigen Teamkollegen. Beginnen Sie mit der kleinstmöglichen Aufgabe. Testen Sie sie. Dann erweitern Sie sie.

Ebene A: Kernverhalten

Fangen Sie einfach an. Nur das Wesentliche.

Sobald sich dies fundiert und konsistent anfühlt, fügen wir die nächste Ebene hinzu.

Ebene B: Struktur hinzufügen

Erweitern Sie nun dieselbe Aufforderung, indem Sie strukturierten Kontext hinzufügen.

Die Struktur wird klarer. Sie erhalten nun echte Triage-Ergebnisse.

Ebene C: Fügen Sie Logik mit höherem Wert hinzu

Nun fügen wir die letzte Ebene hinzu: Empfehlungen und fehlende Informationen.

An dieser Stelle verfügen wir über einen voll funktionsfähigen mehrschichtigen Agenten.

Nächster Schritt: Halten Sie das Verhalten stabil.

Block 3: Hinzufügen von Einschränkungen

Sobald das mehrschichtige Verhalten funktioniert, fügen wir Einschränkungen hinzu. Einschränkungen sorgen für Konsistenz und verhindern Halluzinationen. Diese Einschränkungen werden direkt in die wachsende Eingabeaufforderung eingefügt.

🔐 Beispiel für einen Block mit Einschränkungen

Jetzt ist das Verhalten stabil, vorhersehbar und sicher.

⚙️ Agent Insight: Einschränkungen schaffen Zuverlässigkeit In agentenbasierten Systemen sind Einschränkungen keine Limite, sondern Infrastruktur. Sie geben dem Modell klare Grenzen, sodass es nicht mehr improvisiert, sondern sich konsistent verhält – jedes Mal mit derselben Struktur und derselben Logik. Diese Konsistenz ermöglicht es einem Agenten, sich in echte Workflows einzufügen. Wenn die Ergebnisse nie abweichen, können Teams Tools wie ClickUp Agents vertrauen, um zu triagieren, weiterzuleiten oder zusammenzufassen, ohne ihre Arbeit hinterfragen oder umschreiben zu müssen. ClickUp AI-Agenten Die Leitplanken schränken die Fähigkeiten nicht ein, sondern machen den Agenten stabil genug für die Automatisierung und zuverlässig genug für die Skalierung.

Block 4: Beispiele hinzufügen (Multi-Shot-Prompting)

Durch Hinzufügen von Beispielen bringen Sie dem Agenten bei, was „gut“ ist, und legen Einstellungen hinsichtlich Tonfall, Tiefe und Argumentation fest. Jedes Beispiel stärkt die Konsistenz der Ergebnisse.

Beispiel-Ticket (für Multi-Shot-Prompting)

Beispielausgabe

Block 5: Definieren Sie das Format der Ausgabe (Schema)

Formalisieren Sie Ihre Ergebnisse in einem vorhersehbaren, maschinenlesbaren Schema.

Wir fügen die Schema-Anweisungen an die Aufforderung an:

Schema-Definition:

Dadurch wird der Agent zu einem konsistenten, maschinenlesbaren Output-Generator.

Letzter Block: Fügen Sie alles zu einer Produktionsaufforderung zusammen

Hier ist die kombinierte Aufforderung, die Folgendes umfasst:

Mehrschichtiges Verhalten

Einschränkungen

Beispiel für mehrere Aufnahmen

Schema

Möchten Sie dies in Aktion sehen?

Von der Eingabeaufforderung bis zur Produktion: Was wirklich nötig ist

Der Unterschied zwischen einer fragilen Aufforderung und einem soliden Agenten ist die Struktur.

Sie erstellen Systeme, nicht nur Text. Das bedeutet:

Sorgfältig schichten

Beschränkungen hinzufügen

Testen Sie ausgiebig

Lassen Sie sich von KI beim Debuggen helfen

Denken Sie wie ein Ingenieur, nicht nur wie ein Autor.

So gelangen Sie von cleveren Ergebnissen zu zuverlässigen Agenten, die Sie mit Vertrauen einsetzen können.

Mit anderen Worten: Entwickeln. Testen. Verbessern.