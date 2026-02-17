10 Mammouth KI-Alternativen für die automatisierte Automatisierung in großem Maßstab

Da Teams komplexe Workflows automatisieren, Tools miteinander verbinden und KI in ihrem gesamten Stack einsetzen möchten, ist die Nachfrage nach leistungsfähigen KI-Plattformen gestiegen.

Mammouth AI ist ein multimodaler Workspace, der Modelle wie Claude, GPT und Gemini in einer einzigen Oberfläche vereint. Es eignet sich gut für den alltäglichen Einsatz von KI, insbesondere zum Chatten und für einfache Aufgaben.

Sobald Sie jedoch Workflows orchestrieren, Verbindungen zwischen Systemen herstellen oder Agenten über verschiedene tools hinweg ausführen müssen, werden die Limite deutlich.

In diesem Leitfaden untersuchen wir die besten Mammouth-AI-Alternativen für zwei Anforderungen: die Erweiterung der täglichen KI-Arbeit und die Erstellung von agentenbasierten Workflows, die über Ihre Tools hinweg funktionieren.

Notiz: Mammouth ist in erster Linie ein multimodaler KI-Workspace. Die folgenden Alternativen umfassen sowohl multimodale Umgebungen als auch agentenbasierte Plattformen für die Automatisierung.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Mammouth KI achten?

Mammouth KI kann zwar grundlegende Agenten-Workflows verarbeiten, aber seine Limite können wachsende Teams dazu veranlassen, leistungsfähigere Tools für die Automatisierung von Workflows zu suchen.

Hier erfahren Sie, was Sie bei der Bewertung von Alternativen und agentenbasierten Plattformen für die Automatisierung beachten sollten. ⚙️

Agenten koordinieren: Können mehrere Agenten zusammenarbeiten, Aufgaben delegieren und Kontextinformationen über Workflows hinweg freigeben?

Tools verbinden: Lässt sich die Lösung sofort in Ihre Apps, Datenbanken und APIs integrieren?

Verhalten anpassen: Können Sie Eingabeaufforderungen, tools und Schutzvorrichtungen ohne aufwendigen Code anpassen?

Einsatz in der Produktion: Unterstützt es Überwachung, Debugging, Sicherheit und Compliance?

Bleiben Sie nutzbar: Können nicht-technische Teams es ohne umfangreiche Entwicklerunterstützung verwenden?

Kosten vorhersagen: Sind Preise und Nutzungslimits in großem Maßstab klar?

Kontrolle über das Hosting: Können Sie aus Gründen des Datenschutzes, der Governance oder der Datenresidenz selbst hosten?

Mammouth KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Mammouth KI-Alternativen und deren jeweilige Funktionen. 📊

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Teams, die einen konvergenten KI-Workspace wünschen, in dem Agenten, Aufgaben, Dokumente und Workflows zusammenleben Super Agents, Enterprise Search, Automatisierungen, BrainMax, 15+ Ansichten, Dashboards Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar ChatGPT (OpenAI) Vielseitige KI-Unterstützung für das Schreiben, Codieren, Analysieren und benutzerdefinierte Automatisierungen Benutzerdefinierte GPTs, natürliche Sprachverarbeitung, Dateianalyse, Bildverständnis, Multi-Turn-Speicher Free; kostenpflichtige Pläne von 8 $/Monat bis 200 $/Monat; benutzerdefinierte Lösungen für Unternehmen CrewAI Multi-Agent-Kollaborations-Workflows für Forschung, Inhalte und Analysen Rollenbasierte Agenten, gemeinsamer Speicher, Tool-Aufruf, koordinierte Übergaben Free; Professional ab 25 $/Monat LangChain Entwickler, die produktionsreife LLM-Anwendungen und RAG-Systeme erstellen LCEL-Ketten, LangGraph, Tool-Use-Agenten, modellunabhängige Komponenten Kostenlos; Plus ab 39 $/Platz/Monat LlamaIndex Verbindung von LLMs mit strukturierten und unstrukturierten Daten des Unternehmens LlamaParse, Hybrid-RAG, hierarchische Indizes, datenbewusste Agenten Kostenlos; Starterpaket ab 50 $/Monat Zapier KI Actions Automatisierung realer Aktionen in über 6.000 Apps mithilfe natürlicher Sprache KI-generierte Zaps, Schlussfolgerungen innerhalb von Workflows, Tool-Aufruf Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29,99 $/Monat n8n KI-Agenten Teams, die eine selbst gehostete, vollständig kontrollierte KI-Automatisierung wünschen Knotenbasierter Builder, Multi-Agenten-Logik, Selbsthosting, benutzerdefinierter Code Kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat (jährlich) Google Vertex KI End-to-End-ML + GenAI-Teams auf Google Cloud AutoML, Model Garden, MLOps-Pipelines, Modellbewertung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Azure KI Foundry Unternehmen, die sichere, stark regulierte KI-Apps im Microsoft-Ökosystem entwickeln Foundry Agent Service, Prompt Flow, Modellkatalog, Azure-Sicherheit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Databricks Model Serving Bereitstellung von ML- und LLM-Modellen in großem Maßstab mit einheitlicher Governance Serverlose Skalierung, RAG-Pipelines, Modellvergleich, MLflow-Nachverfolgung Kostenlose Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung

📍 Schneller Weg zur Auswahl der richtigen Alternative Entscheiden Sie sich für einen Multi-Modell-KI-Workspace, wenn Sie vor allem schnelleres Entwerfen, bessere Eingabeaufforderungen und einfacheres Wechseln zwischen Modellen benötigen. Entscheiden Sie sich für eine agentenbasierte Automatisierungsplattform, wenn Sie Workflows benötigen, die über verschiedene Tools hinweg mit Integrationen, Auslösern und Produktionskontrollen laufen.

Die besten Alternativen zu Mammouth KI

Lassen Sie uns nun direkt in die Details eintauchen.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Erstellung eines konvergenten KI-Workspaces für Teams)

Verwenden Sie mehrere LLMs über eine einzige Schnittstelle mit ClickUp Brain.

Mammouth AI kann Ihnen zwar beim Aufbau grundlegender KI-Agenten helfen, ist jedoch nicht dafür ausgelegt, die strukturierten Arbeitsdaten eines Unternehmens nativ zu verstehen. Für schnell arbeitende Teams kann diese Lücke zu Verzögerungen führen.

Der Converged AI Workspace von ClickUp verfolgt einen anderen Ansatz. Die Plattform vereint alle Ihre Arbeitsanwendungen, Daten und Workflows in einem einzigen, KI-gestützten Space. Diese Konvergenz beseitigt Arbeitsausbreitung (das endlose Umschalten zwischen Apps, das jede Woche Stunden kostet) und bietet eine einzige Schnittstelle, an der Menschen und KI-Agenten zusammenarbeiten.

Erstellen Sie mit Super Agents intelligente, kontextbewusste Teamkollegen.

Die Super Agents von ClickUp sind für den Einsatz im Arbeitsbereich konzipiert und ermöglichen die Automatisierung mehrstufiger Workflows. Sie sammeln Erkenntnisse aus Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren, Benutzerdefinierten Feldern, Zeitleisten, Statusmeldungen und vielem mehr, um Entscheidungen auf der Grundlage Ihres tatsächlichen Betriebszustands zu treffen.

Für eine effiziente Automatisierung am Arbeitsplatz können sie wöchentlich überfällige Aufgaben überprüfen, Arbeiten entsprechend der Workload neu zuweisen, automatisch Projektzusammenfassungen veröffentlichen, Hindernisse hervorheben und Sprintberichte aus Live-Daten erstellen.

Automatisieren Sie komplexe Workflows durchgängig mit benutzerdefinierten ClickUp Super Agents.

Es gibt auch einen Governance-Vorteil. ClickUp unterstützt rollenbasierte Berechtigungen und granulare Zugriffskontrollen auf Workspace-, Space-, Ordner-, Liste- und Aufgabe-Ebene. Super Agents arbeiten innerhalb dieser Grenzen.

Automatisieren Sie repetitive Arbeiten und das Aufgabenmanagement mit Automatisierungen.

Die Automatisierungs-Engine von ClickUp automatisiert Ihre Workflows. Anstatt immer wieder dieselben Schritte zu wiederholen, definieren Sie Regeln, die bei bestimmten Ereignissen automatisch ausgeführt werden.

Es gibt über 100 vorgefertigte Vorlagen für Automatisierungen, die Sie sofort anwenden oder an Ihren Workflow anpassen können, z. B. die automatische Zuweisung von Aufgaben, die Benachrichtigung von Teamkollegen bei Terminüberschreitungen, die Aktualisierung des Status oder das Verschieben von Aufgaben zwischen Listen.

Für benutzerdefinierte Anforderungen steht Ihnen ein integrierter, no-code Automation Builder zur Verfügung, mit dem Sie Auslöser und Aktionsregeln erstellen können. Automatisierungen unterstützen auch dynamische Mitarbeiter (z. B. Zuweisung der Person, die das Ereignis ausgelöst hat, oder eines beliebigen Mitarbeiters, der die Aufgabe beobachtet), wodurch sie in Umgebungen, in denen sich die Eigentümerschaften regelmäßig ändern, flexibel und anpassungsfähig sind.

Als Auslöser dienen ClickUp-Automatisierungen, die automatisch die richtigen Aktionen auslösen und für reibungslose Abläufe sorgen.

So können Sie Workflows in nur 5 Minuten automatisieren und jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit sparen ✨

Mit ClickUp Brain können Sie Intelligenz direkt in Ihren Workspace integrieren.

Hinter Agenten und Automatisierungen steht ClickUp Brain, die KI-Engine, die alles antreibt. Sie ermöglicht KI-gesteuertes Projektmanagement, indem sie Ihre Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Zeitleisten, Kalender und vieles mehr verwaltet.

Es kann eine Zusammenfassung des Meetings in Aufgaben umwandeln, diese Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zuweisen, Fälligkeitstermine auf der Grundlage von Zeitleisten für Projekte festlegen, den Status von Aufgaben aktualisieren, wenn sich die Bedingungen ändern, und Automatisierungen als Auslöser nutzen, die die Beteiligten benachrichtigen oder die Arbeit in die nächste Phase überführen.

Mit diesem kontextbezogenen Workspace-Wissen eliminiert das neuronale Netzwerk von ClickUp Brain den manuellen Schritt der Umwandlung generativer Ergebnisse in Arbeit.

Interagieren Sie direkt aus Aufgaben, Chats, Dokumenten und Dashboards heraus mit ClickUp Brain, um Informationen in umsetzbare Elemente umzuwandeln.

Finden Sie Antworten aus Ihrem gesamten Arbeitsumfeld mit Enterprise Search.

Die Suche nach diesem einen wichtigen Update in Dateien, Ordnern, Chats und E-Mails wird zu einem Engpass in der täglichen Produktivität.

Enterprise Search in ClickUp wandelt verstreutes Arbeitswissen in einen einzigen durchsuchbaren hub um. Anstatt einfache Keyword-Treffer oder einfache Links zurückzugeben, versteht die KI den Kontext und die Bedeutung hinter Ihrer Abfrage.

Für einen Produktmanager, der nach Hindernissen bei der Veröffentlichung einer Funktion sucht, überprüft Enterprise AI Search den aktuellen Status von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Checkout, überprüft aktuelle Kommentare in Chats, sucht nach Änderungen in den Release-Planungsdokumenten und berücksichtigt sogar die neuesten Aktivitäten aus Sprint-Boards.

Finden Sie alles in Ihrem Workspace und den verbundenen Tools mit Enterprise Search.

Das ist der Unterschied: Anstatt nur anzuzeigen, wo Informationen zu finden sind, erklärt Ihnen die KI anhand realer Daten, was gerade passiert und warum.

🚨 Wichtiger Hinweis: ClickUp legt Wert auf Datenschutz auf Enterprise-Niveau. Die Daten bleiben in Ihrem Workspace und können nicht von externen KI-Anbietern für Trainingszwecke verwendet werden.

Die besten Features von ClickUp

Verwalten Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Aufgaben: Teilen Sie Ideen in klare Aktionspunkte auf, weisen Sie Eigentümer zu, legen Sie Prioritäten fest und verfolgen Sie den Fortschritt von Anfang bis Ende. Teilen Sie Ideen in klare Aktionspunkte auf, weisen Sie Eigentümer zu, legen Sie Prioritäten fest und verfolgen Sie den Fortschritt von Anfang bis Ende.

Halten Sie Unterhaltungen direkt mit Ihrer Arbeit in ClickUp Chat verbunden : Verknüpfen Sie Chats mit Aufgaben und Projekten, um Kontextwechsel zu reduzieren und eine schnellere Nachverfolgung zu ermöglichen. : Verknüpfen Sie Chats mit Aufgaben und Projekten, um Kontextwechsel zu reduzieren und eine schnellere Nachverfolgung zu ermöglichen.

Visualisieren Sie dieselbe Arbeit auf unterschiedliche Weise mit über 15 benutzerdefinierten Ansichten : Wechseln Sie zwischen traditionellen Listen, Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, farbcodierten Kalendern usw. : Wechseln Sie zwischen traditionellen Listen, Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, farbcodierten Kalendern usw.

Verwandeln Sie Projektdaten in Echtzeit-Sichtbarkeit auf ClickUp-Dashboards : Erkennen Sie Risiken frühzeitig und führen Sie die Nachverfolgung der Leistung durch, ohne manuell nach Updates suchen zu müssen. : Erkennen Sie Risiken frühzeitig und führen Sie die Nachverfolgung der Leistung durch, ohne manuell nach Updates suchen zu müssen.

Einschränkungen von ClickUp

Der Bereich der benutzerdefinierten Anpassungsoptionen kann für neue Benutzer etwas überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist, was eine G2-Bewertung dazu sagt:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist die hohe Anpassbarkeit. Als Benutzer des Unternehmens kann ich Aufgaben so organisieren, dass sie wirklich zu unserem Workflow passen, egal ob ich mit Listen, Boards oder Zeitleisten arbeite. Features wie Prioritäten für Aufgaben, Fälligkeitstermine, Kommentare und Anhänge erleichtern die Nachverfolgung der Arbeit und die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern an einem Ort. Ich schätze auch, dass alles zentralisiert ist, sodass ich nicht zwischen mehreren tools hin- und herspringen muss, um den Status einer Aufgabe, den Gesamtfortschritt oder die neuesten Updates zu verstehen.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist die hohe Anpassbarkeit. Als Benutzer des Unternehmens kann ich Aufgaben so organisieren, dass sie wirklich zu unserem Workflow passen, egal ob ich mit Listen, Boards oder Zeitleisten arbeite. Features wie Prioritäten für Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Kommentare und Anhänge erleichtern die Nachverfolgung der Arbeit und die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern an einem Ort. Ich schätze auch, dass alles zentralisiert ist, sodass ich nicht zwischen mehreren tools hin- und herspringen muss, um den Status einer Aufgabe, den Gesamtfortschritt oder die neuesten Updates zu verstehen.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Brain MAX vereint KI-Funktionen in einer einzigen, einheitlichen App, die mit Ihrer Arbeit und Ihren Apps verbunden ist. Es ist nicht nur an ClickUp-Daten gebunden, sondern so konzipiert, dass es Kontext aus all Ihren Apps wie Google Drive, GitHub, SharePoint, Notion und anderen abruft und Zugriff auf Premium-KI-Modelle bietet. Integrieren Sie alle Ihre Arbeiten für schnellere Ergebnisse mit ClickUp BrainMAX.

2. ChatGPT (OpenAI) (Am besten geeignet für vielseitige KI-Assistenten mit benutzerdefinierten GPTs)

via OpenAI

ChatGPT (OpenAI) ist ein universelles KI-Produktivitätswerkzeug, das einen breiten Bereich an Wissens- und Kreativaufgaben unterstützt. Seine Stärke liegt im Verständnis natürlicher Sprache und in der Anpassung an den Kontext, wodurch es sich für Alles eignet, vom Verfassen von Inhalten und Zusammenfassen von Dokumenten bis hin zum Beantworten von Fragen und Durchdenken von Problemen.

Anstatt sich auf einen einzigen Workflow zu konzentrieren, fungiert das Tool als flexibler Assistent. Es kann Dateien analysieren, Bilder interpretieren, Code generieren und den Konversationskontext über mehrere Gesprächsrunden hinweg aufrechterhalten.

Features wie benutzerdefinierte GPTs, Projekte und Speicher ermöglichen es Ihnen, die Erfahrung rund um bestimmte Aufgaben oder lang andauernde Arbeiten zu gestalten, wodurch die Plattform eher zu einem vielseitigen KI-Workspace als zu einem spezialisierten Tool wird.

Die besten Features von ChatGPT (OpenAI)

Verstehen und befolgen Sie komplexe Anweisungen in natürlicher Sprache, einschließlich mehrstufiger Eingabeaufforderungen und Folgefragen während einer Unterhaltung.

Generieren Sie hochwertige Inhalte für das Schreiben, Zusammenfassen, Umschreiben und kreative Ideenfindung für verschiedene Anwendungsfälle.

Lösen Sie Probleme Schritt für Schritt, um Konzepte zu erklären, Probleme zu beheben oder Entscheidungen zu unterstützen.

Analysieren Sie Dokumente, Daten und Dateien, um Erkenntnisse zu gewinnen, Informationen zusammenzufassen oder kontextspezifische Fragen zu beantworten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte GPTs mit maßgeschneiderten Anweisungen und Wissen, um spezielle Aufgaben oder Workflows zu unterstützen.

Limit von ChatGPT (OpenAI)

Bei längeren oder komplexeren Aufgaben können Antworten abweichen oder Ideen wiederholen.

Preise für ChatGPT (OpenAI)

Free

Go : 8 $/Monat

Plus : 20 $/Monat

Pro : 200 $/Monat

Geschäft : 30 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT (OpenAI)

G2: 4,6/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT (OpenAI)?

Eine Benutzerbewertung lautet:

ChatGPT ist nach wie vor die beste All-in-One-KI-Lösung für meinen vielfältigen Bereich der Anforderungen. Es vereint Textgenerierung, Codierung sowie Audio- und Videoerstellung nahtlos auf einer einzigen Plattform. Am meisten schätze ich den Wert der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten: Ich kann benutzerdefinierte GPTs für bestimmte Workflows feinabstimmen, den Antwortstil und -ton anpassen und je nach Bedarf verschiedene Tools miteinander verbinden.

ChatGPT ist nach wie vor die beste All-in-One-KI-Lösung für meinen vielfältigen Bereich der Anforderungen. Es vereint Textgenerierung, Codierung sowie Audio- und Videoerstellung nahtlos auf einer einzigen Plattform. Was ich am meisten schätze, ist die Tiefe der Anpassungsoptionen: Ich kann benutzerdefinierte GPTs für bestimmte Workflows feinabstimmen, den Antwortstil und -ton anpassen und verschiedene Tools nach Bedarf miteinander verbinden.

📖 Lesen Sie auch: Die besten ChatGPT-Alternativen

3. CrewAI (am besten geeignet für Multi-Agent-KI-Kollaborations-Workflows)

via CrewAI

CrewAI wurde für Situationen entwickelt, in denen ein einzelnes KI-Modell einfach nicht ausreicht. Anstatt ein einziges Modell alles erledigen zu lassen, können Sie mit diesem KI-Projektmanagement-Tool ein kleines Team von KI-Agenten zusammenstellen, die zusammenarbeiten. Jeder Agent hat eine klare Rolle, z. B. Forscher, Analyst oder Autor, und sie arbeiten zusammen, um komplexe Aufgaben voranzubringen.

Agenten können Kontexte freigeben, Aufgaben untereinander weitergeben und Tools wie Websuche, Datenbanken oder externe APIs nutzen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Dies macht es besonders nützlich für Bereiche wie intensive Recherche, Pipelines für den Inhalt oder Entwicklungs-Workflows, bei denen Aufgaben naturgemäß in einzelne Schritte unterteilt werden.

Die besten Features von CrewAI

Koordinieren Sie mehrere KI-Agenten mit definierten Rollen, Zielen und Übergaben, damit komplexe Aufgaben als koordinierte Workflows statt als isolierte Aufforderungen ausgeführt werden.

Erstellen Sie strukturierte, ereignisgesteuerte Flows, die Status, Verzweigungslogik und lang laufende Prozesse über mehrstufige KI-Aufgaben hinweg verwalten.

Verbinden Sie Agenten mit echten Tools und APIs, darunter Websuche, Datendateien, Python-Ausführung und benutzerdefinierte Integrationen für eine durchgängige Automatisierung.

Behalten Sie den gemeinsamen Speicher und Kontext über alle Agenten hinweg bei, damit Forschung, Entscheidungen und Ergebnisse im Laufe des Fortschritts konsistent bleiben.

Limit von CrewAI

Erfordert Testversuche und Fehler, um komplexe Agenten-Workflows zu entwerfen.

Steile Lernkurve für die Multi-Agenten-Orchestrierung

Preise für CrewAI

Einfach : Kostenlos

Professional : 25 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CrewAI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über CrewAI?

Eine Benutzerbewertung lautet:

Das Beste an crewAI ist, dass wir beim Erstellen eines Agenten dessen Rolle, Ziel und Hintergrundgeschichte festlegen können, was die Leistung dieses Agenten erheblich steigert. Es unterstützt alle LLM-Anbieter wie OpenAI, Groq, Nvidia Nemo usw. Die Dokumentation ist sehr übersichtlich und leicht verständlich. Es unterstützt viele Tools und MCP-Server, mit denen wir Multi-Agent-Systeme erstellen können.

Das Beste an crewAI ist, dass wir beim Erstellen eines Agenten dessen Rolle, Ziel und Hintergrundgeschichte festlegen können, was die Leistung dieses Agenten erheblich steigert. Es unterstützt alle LLM-Anbieter wie OpenAI, Groq, Nvidia Nemo usw. Die Dokumentation ist sehr übersichtlich und leicht verständlich. Es unterstützt viele Tools und MCP-Server, mit denen wir Multi-Agent-Systeme erstellen können.

🔎 Wussten Sie schon? Die Idee, dass mehrere KI-Agenten wie ein Team zusammenarbeiten, geht auf das naturinspirierte Computing zurück. 1986 schuf der Computergrafikforscher Craig Reynolds Boids (einfache digitale Kreaturen, die nur drei Grundregeln folgten und plötzlich realistische Schwärme, Schulen und Herden bildeten). Diese frühe Simulation zeigte, wie unabhängige Agenten intelligentes kollektives Verhalten erzeugen können, was genau das Prinzip hinter den heutigen Multi-Agenten-Frameworks ist.

4. LangChain (am besten geeignet für die Entwicklung produktionsreifer LLM-Anwendungen)

via LangChain

LangChain hilft Entwicklern beim Aufbau realer Anwendungen auf der Grundlage großer Sprachmodelle, indem es ein Framework zur Verbindung von LLMs bereitstellt. Es standardisiert die Interaktion verschiedener Komponenten und erleichtert so das Experimentieren mit oder den Wechsel zwischen Anbietern wie OpenAI und Anthropic, ohne dass die Anwendung von Grund auf neu erstellt werden muss.

Anstelle von einmaligen Modellaufrufen erstellen Sie Ketten, die Prompts, KI-Modelle, Speicher und externe Daten zu wiederholbaren Workflows kombinieren. Es handelt sich um ein zuverlässiges tool für die Retrieval-Augmented Generation, bei der Modelle aus internen Dokumenten oder Vektordatenbanken schöpfen, um fundiertere Antworten zu generieren.

Die Plattform verwandelt LLMs in Systeme, die innerhalb produktionsreifer Anwendungen statt in isolierten Chat-Erfahrungen denken, Informationen abrufen und handeln können. Möglich wird dies durch Ökosystem-Tools wie LangGraph und LangSmith, die die Fähigkeiten der Plattform erweitern.

Die besten Features von LangChain

Erstellen Sie komplexe Workflows mit LCEL, damit Ketten lesbar bleiben, Streaming-Antworten unterstützt werden und Schritte asynchron oder parallel ausgeführt werden können.

Tauschen Sie KI-Modelle und -Komponenten ganz einfach über standardisierte Schnittstellen für LLMs, Prompt-Vorlagen, Output-Parser und Dokumentenlader aus.

Entwickeln Sie autonome Agenten, die anhand von agentenbasiertem Denken und Frameworks entscheiden, welche Tools, APIs oder Datenquellen verwendet werden sollen.

Einschränkungen von LangChain

The tool can be too complex for simple use cases and has a steep learning curve for beginners.

Preise für LangChain

Entwickler : Kostenlos

Plus : 39 $ pro Platz/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

LangChain-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über LangChain?

Eine Benutzerbewertung lautet:

Mir gefällt besonders, wie LangChain alle beweglichen Teile der KI-App-Entwicklung an einem Ort zusammenführt. Die Integration mit verschiedenen LLMs, Vektordatenbanken und APIs funktioniert reibungslos, sodass ich keine Zeit damit verschwenden muss, Konnektoren von Grund auf neu zu erstellen.

Mir gefällt besonders, wie LangChain alle beweglichen Teile der KI-App-Entwicklung an einem Ort zusammenführt. Die Integration mit verschiedenen LLMs, Vektordatenbanken und APIs funktioniert reibungslos, sodass ich keine Zeit damit verschwenden muss, Konnektoren von Grund auf neu zu erstellen.

🔍 Wussten Sie schon? LangChain begann im Oktober 2022 (nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von ChatGPT) als 800-Zeilen-Nebenprojekt auf GitHub. Harrison Chase entwickelte es, weil Entwickler dringend eine Möglichkeit brauchten, LLMs mit Tools, Speicher und Daten zu verbinden. Innerhalb weniger Monate wurde es zu einem der am schnellsten wachsenden Open-Source-Projekte aller Zeiten.

📮 ClickUp Insight: 30 % der Befragten geben an, dass ihre größte Frustration mit KI-Agenten darin besteht, dass sie zwar selbstbewusst klingen, aber Fehler machen. Das liegt in der Regel daran, dass die meisten Agenten isoliert arbeiten. Sie reagieren auf eine einzelne Eingabeaufforderung, ohne zu wissen, wie Sie Dinge gerne zu erledigen haben, wie Sie arbeiten oder welche Prozesse Sie bevorzugen. Super Agents funktionieren anders. Sie arbeiten mit 100 % Kontext, der direkt aus Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats, Meetings und Updates in Echtzeit abgerufen wird. Und sie behalten im Laufe der Zeit aktuelle, präferenzbasierte und sogar episodische Erinnerungen bei. Und genau das macht aus einem Agenten, der nur selbstbewusste Vermutungen anstellt, einen proaktiven Mitarbeiter, der mit der Entwicklung der Arbeit Schritt halten kann.

5. LlamaIndex (am besten geeignet für die Verbindung von LLMs mit Daten des Unternehmens)

via LlamaIndex

LlamaIndex konzentriert sich auf ein Problem und erledigt es gut: die Verbindung großer Sprachmodelle mit Ihren eigenen Daten.

Anstatt ein LLM als eigenständigen Chatbot zu behandeln, fungiert das tool als Zwischenebene, die die Erfassung, Strukturierung und Abfrage von Dokumenten, Datenbanken und APIs übernimmt, sodass die Antworten auf relevanten Informationen aus Ihren Daten basieren.

Es ist eine gute Wahl für datenintensive und dokumentengesteuerte Anwendungsfälle. Sie können Inhalte aus verschiedenen Quellen einbinden, diese Daten in effizienten Indizes organisieren und die Retrieval-Augmented Generation nutzen, um Halluzinationen zu reduzieren.

Die besten Features von LlamaIndex

Parsen Sie komplexe Dokumente präzise mit LlamaParse, um PDFs, Tabellen, Bilder und Diagramme zu verarbeiten und in saubere, LLM-fähige Formate zu konvertieren.

Verbessern Sie die Antwortqualität mit fortschrittlichem RAG durch hybride Suche, semantisches Chunking und hierarchische Indexierung, die den relevantesten Kontext hervorhebt.

Erstellen Sie agentenbasierte, datenbewusste Workflows, die mehrstufiges Denken, den Einsatz von Tools und Speicher für dokumentenintensive und abrufgesteuerte Anwendungen unterstützen.

Limitierungen von LlamaIndex

Kontext- und Token-Limite stellen bei großen Dokumenten eine Herausforderung dar.

Begrenzte Speicherkapazität für Unterhaltungen mit mehreren Gesprächsrunden

Preise für LlamaIndex

Free

Starter : 50 $/Monat

Pro : 500 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

LlamaIndex-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über LlamaIndex?

Eine Benutzerbewertung lautet:

Als Datenwissenschaftler, der mit großen Sprachmodellen (LLMs) arbeitet, fand ich LlamaIndex sehr hilfreich für die Verwaltung. Es hat mir die Möglichkeit gegeben, Daten in Formaten wie PDFs oder API, Datenbanken und Excel einzugeben, was mir das Trainieren und Ausführen von LLMs mit zahlreichen Datensätzen erleichtert.

Als Datenwissenschaftler, der mit großen Sprachmodellen (LLMs) arbeitet, fand ich LlamaIndex sehr hilfreich für die Verwaltung. Es hat mir die Möglichkeit gegeben, Daten in Formaten wie PDFs oder API, Datenbanken und Excel einzugeben, was mir das Trainieren und Ausführen von LLMs mit zahlreichen Datensätzen erleichtert.

6. Zapier AI Actions (am besten geeignet für die KI-gestützte Automatisierung von Workflows über verschiedene Apps hinweg)

via Zapier

Anstatt einen herkömmlichen Zap zu erstellen, interpretieren KI-Aktionen einen Befehl in einfacher Sprache und führen eine der vielen Automatisierungen von Zapier in Ihrem Namen aus.

Das Modell versteht die Absicht des Benutzers, ordnet sie der richtigen Zapier-Aktion zu, füllt die erforderlichen Felder aus und übermittelt die Anfrage über die Infrastruktur von Zapier. Vor der Ausführung können Sie die Aktionen vorab überprüfen, um eine höhere Genauigkeit und Kontrolle zu gewährleisten.

Authentifizierung, API-Verarbeitung, Wiederholungsversuche und Integrationen von Drittanbietern werden direkt in Zapier verwaltet. Das bedeutet, dass Sie Tokens nicht manuell verwalten oder benutzerdefinierte Middleware schreiben müssen. Sobald ein App-Konto in Zapier verbunden ist, kann die KI die zulässigen Aktionen mit Sicherheit ausführen, ohne dass zusätzliche technische Arbeiten erforderlich sind.

Die Plattform kann in Plattformen wie GPTs oder benutzerdefinierte KI-Setups integriert werden und wandelt Befehle in natürlicher Sprache in Live-Operationen in verbundenen tools um.

Die besten Features von Zapier KI Actions

Integrieren Sie KI-Logik direkt in Workflows, indem Sie Texte, Bilder oder Daten innerhalb eines Zap analysieren und strukturierte Ergebnisse zurückgeben, die Sie in späteren Schritten verwenden können.

Setzen Sie autonome KI-Agenten ein, die unstrukturierte, mehrstufige Arbeiten bewältigen, indem sie in verbundenen Apps recherchieren und Maßnahmen ergreifen.

Erstellen Sie Automatisierungen mit natürlicher Sprache, sodass Sie einen Workflow in einfachem Englisch beschreiben können und Zapier ihn für Sie generiert, debuggt und verfeinert.

Limitierungen von Zapier KI Actions

Steile Lernkurve für nicht-technische Benutzer, die fortgeschrittene Workflows erstellen

Kostenlose und Free-Pläne schränken das Experimentieren stark ein.

Preise für Zapier

Free

Professional : Ab 29,99 $/Monat

Team : Ab 103,50 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Eine Benutzerbewertung lautet:

Ich liebe die Benutzerfreundlichkeit, insbesondere jetzt mit den KI-Assistenzfunktionen. Sie können beschreiben, was Sie benötigen, und die KI nimmt alle Einstellungen für Sie vor. Zapier ist ehrlich gesagt ein Lebensretter, mit dem Sie mühsame und sich wiederholende Aufgaben mühelos automatisieren können. Es ist das beste Tool für die Lead-Generierung. Es hält mich und meine Clients in Echtzeit auf dem Laufenden.

Ich liebe die Benutzerfreundlichkeit, insbesondere jetzt mit den KI-Assistenz-Features. Sie können beschreiben, was Sie benötigen, und die KI nimmt alle Einstellungen für Sie vor. Zapier ist ehrlich gesagt ein Lebensretter, mit dem Sie mühsame und sich wiederholende Aufgaben mühelos automatisieren können. Es ist das beste Tool für die Lead-Generierung. Es hält mich und meine Clients in Echtzeit auf dem Laufenden.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Zapier-Alternativen

7. n8n AI Agents (Am besten geeignet für selbst gehostete KI-Automatisierung mit vollständiger Kontrolle)

via n8n

n8n gibt Teams die volle Kontrolle über die Logik der Automatisierung, insbesondere wenn KI Teil des Workflows ist. Im Gegensatz zu einfachen Auslöser-basierten Tools können Sie mit diesem Tool komplexe, verzweigte Workflows entwerfen, in denen KI-Agenten Entscheidungen treffen und mit Hunderten von Apps auf der Grundlage realer Bedingungen interagieren können.

Seine Stärke liegt in seiner Flexibilität und Transparenz. Sie können Daten aus mehreren Quellen abrufen, sie durch KI-Modelle leiten und dann anhand der Ergebnisse über mehr als 400 Integrationen Maßnahmen ergreifen.

Mit seinem visuellen, knotenbasierten Editor und der Unterstützung für benutzerdefinierten Code eignet es sich gut für technische Teams, die präzise Logik und KI-Agenten benötigen, die sich innerhalb größerer Automatisierungssysteme vorhersehbar verhalten, anstatt als Black Boxes zu agieren.

Die besten Features von n8n

Koordinieren Sie Multi-Agent-Workflows, indem Sie spezialisierte Agenten für die Recherche, Planung, Erstellung, Validierung und Umsetzung komplexer, mehrstufiger Prozesse zuweisen.

Erstellen Sie eine hochgradig kontrollierte KI-Automatisierung mit Human-in-the-Loop-Genehmigungen, benutzerdefinierten APIs und JavaScript- oder Python-Logik, wenn visuelle Knoten nicht ausreichen.

Entwerfen Sie transparente Workflows in Produktionsqualität, indem Sie deterministische Regeln mit KI kombinieren und die Eingaben, Eingabeaufforderungen und Ausgaben jedes Knotens für eine einfache Fehlerbehebung nachverfolgen.

Sicherheit bei der Ausführung auf Ihrer eigenen Infrastruktur durch Selbsthosting, verschlüsselte Anmeldedaten und Support für Compliance auf Enterprise-Niveau für sensible Datenumgebungen.

Limitierungen von n8n

Kleine Konfigurationsfehler können Auslöser für übermäßige Ausführungen oder unerwartete Kosten sein, insbesondere in Schleifen oder Scraping-Workflows.

Preise für n8n

Starter : 20 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Pro : 50 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Geschäft : 800 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

n8n Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über n8n?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

n8n ist ein unglaublich günstiges Automatisierungstool mit leistungsstarken Funktionen. Die Option zur Selbstbereitstellung auf Hostinger Cloud ist kostengünstig und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle. Der visuelle Workflow-Builder ist intuitiv und unterstützt umfangreiche Integrationen. Ein großartiges Tool für Projekte mit hohem Automatisierungsaufwand.

n8n ist ein unglaublich günstiges Tool für die Automatisierung mit leistungsstarken Funktionen. Die Selbstbereitstellungsoption auf Hostinger Cloud ist kostengünstig und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle. Der visuelle Workflow-Builder ist intuitiv und unterstützt umfangreiche Integrationen. Ein großartiges Tool für Projekte mit hohem Automatisierungsbedarf.

🧠 Wissenswertes: n8n ist ein Numeronym für „nodemation“ (Knoten + Automatisierung). Die „8“ steht für die acht Buchstaben zwischen dem ersten und letzten „n“.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu n8n

8. Google Vertex KI (am besten geeignet für End-to-End-ML und GenAI auf Google Cloud)

über Google Vertex AI

Google Vertex KI bietet Ihnen einen einzigen Workspace, in dem Sie Daten vorbereiten, Modelle trainieren, bereitstellen und die Leistung überwachen können.

Es eignet sich sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Teams. Sie können AutoML für die Low-Code-Modellierung verwenden oder benutzerdefinierte KI-Modelle mit gängigen Frameworks trainieren. Im Bereich der generativen KI ermöglicht Ihnen das tool über Model Garden den Zugriff auf die Gemini-KI-Modelle von Google sowie auf Open-Source- und Drittanbieteroptionen.

Dank integrierter MLOps-Funktionen und Governance-Kontrollen von Google Cloud ist es eine zuverlässige Wahl für KI-Systeme im Produktionsmaßstab.

Die besten Features von Google Vertex AI

Führen Sie die Nachverfolgung von Modellversionen durch, testen Sie Änderungen, überwachen Sie die Leistung und beheben Sie Probleme, wenn etwas schief läuft.

Verwenden Sie vorab berechnete, konsistente Features für alle Modelle, um die Leistung zu verbessern und Doppelarbeit zu reduzieren.

Erhalten Sie Zugang zu Tools, die Ihnen helfen, Modellentscheidungen zu interpretieren und die Leistung über Datensätze hinweg zu bewerten.

Einschränkungen von Google Vertex AI / KI

Das Einrichten benutzerdefinierter Pipelines oder das Debuggen komplexerer Workflows erfordert manchmal fundierte Kenntnisse von Google Cloud und grundlegenden ML-Konzepten.

Preise für Google Vertex KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Vertex KI

G2: 4,3/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Google Vertex KI?

Eine Benutzerbewertung lautet:

Was mir an Vertex AI am besten gefällt, ist sein einheitliches Ökosystem. Es vereint Datenaufbereitung, Modelltraining und Bereitstellung in einem einzigen, zusammenhängenden Workflow, wodurch der gesamte Prozess reibungslos und gut mit Verbindungen verbunden wirkt. Der Model Garden ist für mich ein echtes Highlight, da er einen einfachen Zugriff auf über 150 Basismodelle wie Gemini und Claude bietet und die Entwicklung und Bereitstellung von produktionsreifen KI-Lösungen deutlich beschleunigt.

Was mir an Vertex AI am besten gefällt, ist sein einheitliches Ökosystem. Es vereint Datenaufbereitung, Modelltraining und Bereitstellung in einem einzigen, zusammenhängenden Workflow, wodurch der gesamte Prozess reibungslos und mit guter Verbindung wirkt. Der Model Garden ist für mich ein echtes Highlight, da er einen einfachen Zugriff auf über 150 Basismodelle wie Gemini und Claude bietet und die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Lösungen in Produktionsqualität deutlich beschleunigt.

9. Azure AI Foundry Portal (am besten geeignet für KI-Apps in Unternehmen mit Microsoft-Ökosystem)

via Microsoft

Das Azure AI Foundry Portal bietet Entwicklern Zugriff auf eine kuratierte Auswahl an KI-Modellen, darunter Azure OpenAI, Microsoft-Modelle und ausgewählte offene und Drittanbieteroptionen aus einem integrierten Katalog.

Es erleichtert die KI-Entwicklung durch einheitliche Tools, SDK-Support und Starter-Vorlagen, die Teams dabei helfen, problemlos vom Prototyp zur Produktion überzugehen.

Azure AI Foundry wurde für den Einsatz in Unternehmen entwickelt und erweitert die bisherige Azure AI Studio-Erfahrung um Governance, Bewertung und Lebenszyklusmanagement. Teams können verschiedene Modelle ausprobieren und vor der Bereitstellung prüfen, welches für ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist.

Die besten Features von Azure KI Foundry

Nutzen Sie das System zur Sicherheit von Microsoft Azure, um zu kontrollieren, wer auf Daten, Modelle und Apps zugreifen kann.

Erstellen und verwalten Sie KI-Agenten mit Speicher, Tools und Multi-Turn-Unterhaltungen mit Foundry Agent Service.

Erstellen und testen Sie Schritt für Schritt KI-Workflows, ohne komplexen Code schreiben zu müssen – mit dem visuellen Builder von Prompt Flow.

Limitierungen von Azure KI Foundry

Die Chat-Oberfläche wirkt weniger intuitiv als neuere KI-Plattformen.

Erfordert erheblichen technischen Aufwand für Setup und benutzerdefinierte Anpassung.

Preise für Azure KI Foundry

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Azure KI Foundry

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Databricks Model Serving (am besten geeignet für die Bereitstellung von ML-Modellen in großem Maßstab)

via Databricks

Mit Databricks Model Serving können Teams Machine-Learning-Modelle, große Sprachmodelle und KI-Agenten als produktionsreife APIs bereitstellen, ohne die Infrastruktur verwalten zu müssen.

Sie können verschiedene Modelltypen über einen einzigen Endpunkt mit integrierter Skalierung und Governance bereitstellen. Power-Benutzer schätzen die Flexibilität, mit mehreren KI-Modellen zu arbeiten und Modelle zu vergleichen, um die Leistung für verschiedene Anwendungsfälle zu optimieren.

Dank automatischer Kostenoptimierung und enger Integration in Databricks-Workflows ist dies eine gute Option für Teams, die eine zuverlässige KI der Enterprise-Klasse in der Produktion ohne zusätzlichen Betriebsaufwand wünschen.

Die besten Features von Databricks Model Serving

Stellen Sie KI-Modelle sofort mit einer serverlosen Infrastruktur bereit, die sich automatisch von Null skaliert und die Kosten optimiert.

Liefern Sie Echtzeit- und Batch-Vorhersagen mit hoher Leistung und geringer Latenz dank integrierter flexibler CPU/GPU.

Beschleunigen Sie GenAI- und LLM-Anwendungsfälle durch Feinabstimmung, RAG über Vektorsuche und Zugriff auf eine Bibliothek mit KI- und Basismodellen.

Zentralisieren Sie alle KI-Modelle an einem Ort mit MLflow und Unity Catalog für Nachverfolgung, Herkunftsnachweis und Governance.

Limit bei Databricks Model Serving

Manchmal kann auch die Fehlerbehebung oder die Lösung von Problemen mit der Leistung eine Herausforderung darstellen, insbesondere bei großen oder hochintegrierten Workflows.

Preise für Databricks Model Serving

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Databricks Model Serving

G2 : 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Databricks Model Serving?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Die Databricks Data Intelligence Platform ist sehr zuverlässig, und es ist gut zu wissen, dass die Cloud-native Architektur nicht gleich nach der Bereitstellung auf Kubernetes ausgefallen ist. Ehrlich gesagt dachte ich, dass die Python/R-Integration nicht funktionieren würde, daher war ich überrascht, dass beide ohne Verzögerungen liefen.

Die Databricks Data Intelligence Platform ist sehr zuverlässig, und es ist gut zu wissen, dass die Cloud-native Architektur nicht gleich nach der Bereitstellung auf Kubernetes ausgefallen ist. Ehrlich gesagt dachte ich, dass die Python/R-Integration nicht funktionieren würde, daher war ich überrascht, dass beide ohne Verzögerungen liefen.

Mammouth AI ist nützlich, wenn Sie vor allem eine einfache Möglichkeit suchen, mit mehreren KI-Modellen zu arbeiten. Die meisten Teams wollen jedoch nicht nur bessere Antworten. Sie wollen eine KI, die die Arbeit über Projekte, Personen und Tools hinweg vorantreiben kann.

Aus diesem Grund lassen sich die Alternativen in dieser Liste in zwei Kategorien einteilen:

KI-Workspaces für schnelleres Entwerfen, Analysieren und Unterstützen von Entscheidungen

Agentische Plattformen für Automatisierung der Orchestrierung, Integrationen und Produktions-Workflows

Wenn Sie möchten, dass Ihre KI mit dem realen Arbeitskontext verbunden bleibt und Ergebnisse in Maßnahmen umsetzt, ist ClickUp die beste Wahl. Es vereint Planung und Ausführung an einem Ort, sodass Ihre Agenten und Automatisierungen mit derselben Datenquelle arbeiten können, die Ihr Team täglich nutzt.

Bringen Sie KI in Ihre Arbeit ein. Probieren Sie ClickUp aus. ✅

Häufig gestellte Fragen

Mammouth AI wird in der Regel für die Prototypentwicklung von KI-Agenten und grundlegenden Workflows verwendet. Teams suchen oft nach anderen Lösungen, wenn sie tiefere Integrationen, Governance und Produktionsüberwachung benötigen.

Wenn Sie KI-Agenten suchen, die direkt in Projekten, Aufgaben, Dokumenten und Team-Workflows arbeiten, ist ClickUp in der Regel die beste Wahl, da die Ausführung am selben Ort wie die Orchestrierung erfolgt.

Wenn Sie Agent-Frameworks und komponierbare Workflows benötigen, sind CrewAI, LangChain und LlamaIndex gängige Optionen, je nachdem, ob Sie Orchestrierung, App-Entwicklung oder Abruf priorisieren.