10 Azure DevOps-Alternativen für die nahtlose Bereitstellung von Projekten

In der heutigen, unerbittlich schnelllebigen technischen Landschaft ist die Bereitstellung von Software nicht einfach.

Mit den richtigen Entwicklungstools können Sie jedoch Ihre Markteinführung beschleunigen und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Azure DevOps wird oft als leistungsstarke Option genannt, aber ist es die richtige Lösung für Sie?_passt es zu Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget? Dies sind entscheidende Fragen, und die Erkundung Ihrer Optionen kann sich entmutigend anfühlen.

Aus diesem Grund habe ich zusammen mit den Experten von ClickUp eine Liste der 10 besten Azure DevOps-Alternativen recherchiert, getestet und kuratiert. Dieser Leitfaden soll Ihnen den Entscheidungsprozess vereinfachen

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Startup oder ein großes Unternehmen sind, auf dieser Liste finden Sie eine Lösung, die Ihre DevOps-Performance verbessern wird.

Worauf sollten Sie bei Azure DevOps-Alternativen achten?

Bevor wir uns der Liste der besten Azure DevOps-Alternativen zuwenden, möchte ich Ihnen die wichtigsten Features vorstellen, auf die Sie bei dem von Ihnen gewählten Tool achten sollten. Hier sind die sechs wesentlichen Elemente von effektiven Alternativen:

Umfassendes Management: Die idealen Tools verfügen über Features zum Planen, Nachverfolgen und Visualisieren. Die Lösung sollte Scrum und agile Methoden für eine effiziente und transparente Bereitstellung unterstützen

Die idealen Tools verfügen über Features zum Planen, Nachverfolgen und Visualisieren. Die Lösung sollte Scrum und agile Methoden für eine effiziente und transparente Bereitstellung unterstützen Versionskontrolle und Zusammenarbeit: Eine effiziente Git-basierte Repository-Verwaltung ist für die Zusammenarbeit, das Verzweigen und Zusammenführen von Code entscheidend. Ihr Tool sollte außerdem einfach zu bedienen sein, um eine reibungslose Teamarbeit zu gewährleisten und Konflikte zu vermeiden

Eine effiziente Git-basierte Repository-Verwaltung ist für die Zusammenarbeit, das Verzweigen und Zusammenführen von Code entscheidend. Ihr Tool sollte außerdem einfach zu bedienen sein, um eine reibungslose Teamarbeit zu gewährleisten und Konflikte zu vermeiden CI/CD-Pipelines: DevOps-Automatisierung helfen bei der nahtlosen Erstellung, Prüfung und Bereitstellung von Code in verschiedenen Umgebungen. Der Einsatz von Lösungen wie KI in DevOps beschleunigt die Entwicklung und die Markteinführungszeit insgesamt

DevOps-Automatisierung helfen bei der nahtlosen Erstellung, Prüfung und Bereitstellung von Code in verschiedenen Umgebungen. Der Einsatz von Lösungen wie KI in DevOps beschleunigt die Entwicklung und die Markteinführungszeit insgesamt Anpassung und Flexibilität: Suchen Sie nach Tools mit anpassbaren Workflows, benutzerdefinierten Dashboards und nahtlosen Integrationsfeatures. So können Geschäfte CI/CD nach ihren eigenen Prozessen und Vorlieben konfigurieren

Suchen Sie nach Tools mit anpassbaren Workflows, benutzerdefinierten Dashboards und nahtlosen Integrationsfeatures. So können Geschäfte CI/CD nach ihren eigenen Prozessen und Vorlieben konfigurieren Skalierbarkeit: Zur Skalierbarkeit gehören flexible Benutzerzahlen und die Möglichkeit, Konfigurationen zu erstellen. Die Lösung sollte also mit Ihrem Team und Ihren Projekten mitwachsen und mit zunehmender Komplexität und größerem Volumen umgehen können

Zur Skalierbarkeit gehören flexible Benutzerzahlen und die Möglichkeit, Konfigurationen zu erstellen. Die Lösung sollte also mit Ihrem Team und Ihren Projekten mitwachsen und mit zunehmender Komplexität und größerem Volumen umgehen können Benutzerfreundlichkeit und Onboarding: Kurze Lernkurven verringern Produktivitätsverluste und Schulungskosten. Daher sollte eine Azure DevOps-Alternative über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine zugängliche Lerndokumentation verfügen

💡 Pro-Tipp: Erkunden wie KI Ihre DevOps-Praktiken verändern kann und die Erstellung und Verwaltung von Software effizienter und zuverlässiger macht.

Die 10 besten Azure DevOps-Alternativen

Hier sind die 10 besten und zuverlässigsten Alternativen zu Azure DevOps:

1. ClickUp (am besten für DevOps mit Fokus auf Projektmanagement)

planen, erstellen und liefern Sie den gesamten Entwicklungslebenszyklus mit ClickUp's Projektmanagement für Softwareteams

Für Software Teams, die Projekte und Aufgaben miteinander verbinden möchten, ist ClickUp die umfassendste Azure DevOps Alternative. Als Projektmanagement-Experte minimiert es die Lieferzeiten und maximiert die Effizienz von Projekten. ClickUp für Software Teams ist eine Lösung, die sich auf die mühelose Softwareverteilung spezialisiert hat. Von der Aufgabenverwaltung bis zur Integration von Git-Repositories hilft ClickUp beim schnellen und umfassenden Aufbau von CI/CD-Pipelines. Diese ClickUp-Lösung unterstützt auch agiles Projektmanagement und nahtlose Zusammenarbeit, damit jede Phase Ihres Projekts reibungslos abläuft.

Ein weiterer großer Vorteil, den ich bei der Verwendung von ClickUp festgestellt habe, ist die Tatsache, dass die Plattform bereits benutzerdefinierte Vorlagen bietet, die Ihnen den Aufwand und die Zeit für die Anpassung von Lösungen ersparen.

erstellen Sie Entwicklungspläne und stellen Sie Software nahtlos mit dem ClickUp Software Development Template bereit

Die ClickUp Software-Entwicklungsvorlage sorgt für eine nahtlose Zusammenarbeit und Nachverfolgung des Fortschritts bei CI/CD in Echtzeit. Die umfassenden Features zur Aufgabenverwaltung und Automatisierung der Vorlage rationalisieren alles - von der Erstellung der Roadmap bis zur Fehlerbehebung.

Außerdem befinden sich Software-Teams im gleichen kollaborativen Space wie andere Funktionen wie Qualität, Design und Vertrieb.

Hier sind einige Gründe, warum ClickUp eine perfekte Lösung ist DevOps Projekt-Management tool:

Strukturieren Sie Ihre kontinuierliche Integration und Bereitstellung in Sprints und Phasen mit über 14 vordefinierten Tags

Visualisieren Sie Ihre Projektplanung und -bereitstellung mit benutzerdefinierten Ansichten in wenigen Sekunden. Die Board-Ansicht und die Listenansicht eignen sich perfekt für die Nachverfolgung von Workload-Kapazitäten und Fortschritten im Team

mit benutzerdefinierten Ansichten in wenigen Sekunden. Die Board-Ansicht und die Listenansicht eignen sich perfekt für die Nachverfolgung von Workload-Kapazitäten und Fortschritten im Team Setzen Sie Prioritäten für wichtige Entwicklungsschritte und fordern Sie Verantwortlichkeit mit benutzerdefinierten Feldern wie MoSCoW (Muss, Sollte, Könnte und Wird nicht)

Beste Features von ClickUp

Kartieren Sie Abhängigkeiten bei der Softwarebereitstellung und Effizienz mit benutzerdefinierten Ansichten wie Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards

Workflows rationalisieren und benutzerdefinierte Automatisierung erstellen mitClickUp Brain. DieseKI-Tool für DevOps reduziert auch manuelle Aufgaben und liefert genaue Dateneinblicke in den Fortschritt des Projekts

und benutzerdefinierte Automatisierung erstellen mitClickUp Brain. DieseKI-Tool für DevOps reduziert auch manuelle Aufgaben und liefert genaue Dateneinblicke in den Fortschritt des Projekts Sofortiges Erstellen und Delegieren von Aufgaben an Beteiligte mitClickUp Aufgaben. Integrieren Sie außerdem Projekte in Ihr DevOp Business Ziele und Metriken mitClickUp Ziele* Erleichtern Sie die sofortige Kommunikation und Zusammenarbeit mitClickUp Chatten, Kommentaren während der Aufgabe und nahtlosem Freigeben von Dokumenten

Verbindung zu mehr als 1000 tools mitClickUp-Integrationen für nahtlose Workflows. Dazu gehören native DevOps-Module und Git-Repositorys wie GitHub, Gitlab und Slack

ClickUp Beschränkungen

Die Beherrschung aller Tools und Features für das Projektmanagement kann einige Zeit in Anspruch nehmen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat pro Mitglied

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. GitHub (am besten geeignet für kollaborative Versionskontrolle und Open-Source-Projekte)

via GitHub GitHub ist eine ideale Option für Geschäfte mit mehreren Beteiligten und Teams. Seine nahtlose Zusammenarbeit und Versionskontrolle sorgt für ein schnelles und verantwortliches CI/CD.

GitHub lässt sich außerdem nahtlos in Tools wie Pull Requests und Actions integrieren, was das Freigeben und Verwalten von Code mühelos macht. Ganz gleich, ob Sie alleine oder im Team arbeiten, diese Softwarelösung sorgt dafür, dass Projekte mit minimaler Reibung organisiert und skalierbar bleiben.

GitHub beste Features

Bietet robuste Tools für Code-Zusammenarbeit und Versionskontrolle

und Versionskontrolle Fördert eine große und aktive Gemeinschaft zur Unterstützung und Mitwirkung

Integration mit einem umfangreichen Ökosystem von Tools und Diensten Dritter

GitHub Limitierungen

Konzentriert sich in erster Linie auf die Code-Verwaltung, nicht auf den gesamten DevOps-Lebenszyklus

Die Features für das Projektmanagement sind weniger umfangreich als bei dedizierten Tools

GitHub-Preise

Free

Team: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Enterprise: $21/Monat pro Benutzer

GitHub-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,100+ Bewertungen)

4.7/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (6,000+ Bewertungen)

3. Jenkins (Am besten für die benutzerdefinierte Anpassung von CI und die Automatisierung von Workflows)

via Jenkins Ein weiterer Klassiker DevOps tool ist Jenkins von Kohsuke Kawaguchi. Diese Software ist eine gute Wahl für Geschäfte, die eine nahtlose und dennoch anpassbare CI/CD-Plattform benötigen.

Jenkins bietet durch seinen Open-Source-Charakter Flexibilität. Es bietet zwar keine Infrastruktur-Bundles, aber jedes Tool, das Sie benötigen, lässt sich problemlos in Jenkins integrieren, um eine benutzerdefinierte CI/CD-Pipeline zu erstellen. Ein weiteres Feature, auf das Sie achten sollten, ist die umfassende DevOps-Workflow Automatisierung.

Jenkins beste Features

Bietet unvergleichliche Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassung fürDevOps-Pipelines* Bietet ein breites Plugin-Ökosystem zur Erweiterung der Funktionen

Unterstützt praktisch jede Plattform und jeden Technologie-Stack

Jenkins Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist veraltet und komplex

Das Setup und die Wartung können zeitaufwändig sein

Erfordert technisches Fachwissen für eine effektive Konfiguration

Jenkins-Preise

Open Source und Free (beinhaltet keine Cloud-Optionen und Infrastruktur)

Jenkins Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (550+ Bewertungen)

4. BitBucket (Bester Anbieter für Git Repositorys)

via Bitbucket BitBucket, ein Produkt von Atlassian, zeichnet sich durch die Verbindung von Versionskontrolle und Zusammenarbeit mit seinen Git-basierten Repositorys für Quellcode aus. BitBucket ist bekannt für seine umfassenden Code-Hosting-Funktionen und rationalisiert das Entwicklungsmanagement durch schnelle Integrationen mit Jira und anderen Atlassian-Tools.

Ein Schlüssel-Feature sind die leichtgewichtigen und dennoch leistungsstarken Kontinuierlichen Bereitstellungsfunktionen. Dieser Schwerpunkt macht es zu einer ausgezeichneten Lösung für die effiziente Bereitstellung von Software ohne Kompromisse.

BitBucket beste Features

Bietet unbegrenzte private Repositorys kostenlos an

Bietet integrierte CI/CD-Funktionen für grundlegende Pipelines

BitBucket Einschränkungen

CI/CD-Features sind weniger leistungsfähig als dedizierte Tools

Die Benutzeroberfläche kann unübersichtlich und wenig intuitiv sein

Bei der Verarbeitung großer Repositorys wird es langsam

Bitbucket-Preise

Free

Standard: $5/Monat pro Benutzer (3 Benutzer), variiert je nach Anzahl der Benutzer

$5/Monat pro Benutzer (3 Benutzer), variiert je nach Anzahl der Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer (3 Benutzer), variiert je nach Anzahl der Benutzer

BitBucket-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (900+ Bewertungen)

4.4/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,300+ Bewertungen)

5. Gitlab (Beste All-in-One-Lösung für DevOps-Management)

via Gitlab Wenn Geschäfte ein durchgängiges DevOps-Management benötigen, ist Gitlab oft die erste Azure DevOps-Alternative, die einem in den Sinn kommt. Diese Lösung bietet alles von der Versionskontrolle bis hin zu CI/CD auf einer einzigen Plattform, was ein wichtiges Feature ist, da die Mitbewerber diese Funktionen in der Regel verteilen oder die Integration von Drittanbieterlösungen erfordern.

Gitlab bietet außerdem robuste eingebaute Sicherheit und Transparenz, was es zu einem Top-Produkt für die sichere Zusammenarbeit macht.

Die besten Features von Gitlab

Bietet eine komplette DevOps-Plattform in einer einzigen Anwendung

Integrierte CI/CD, Sicherheitsscans und Kubernetes-Verwaltung

Bietet starken Support durch die Community und aktive Entwicklung

Gitlab Einschränkungen

Kann auf weniger leistungsfähiger Hardware ressourcenintensiv und langsam sein

Das anfängliche Setup und die Konfiguration sind recht komplex

Gitlab Preise

Free

Premium: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Ultimate: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Add-Ons: Ab $19/Monat (Gitlab Duo) und $15/Monat pro Benutzer (Enterprise Agile Planning)

Gitlab Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

4.5/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,100+ Bewertungen)

6. Visual Studio (Am besten für die vollständige Entwicklung und Fehlersuche)

via Visuelles Studio Der nächste auf der Liste der Azure DevOps-Alternativen ist Visual Studio. Nach sorgfältiger Prüfung habe ich festgestellt, dass dieser Softwareentwicklungs-Veteran ein Kraftpaket für .NET- und C#-Projekte ist.

Visual Studio ist auf das Codieren, Debuggen und Erstellen spezialisiert. Diese Schlüssel-Features ermöglichen es den Benutzern, Workflows effizient zu rationalisieren. Wenn Sie eine robuste All-in-One-IDE mit Full-Stack-Entwicklung benötigen, ist Visual Studio eine hervorragende Option.

Visual Studio - die besten Features

Bietet eine leistungsstarke IDE für die .NET-Entwicklung mit integrierten DevOps-Tools

Enge Integration mit Azure DevOps und anderen Microsoft-Diensten

Bietet robuste Debugging- und Testfunktionen

Einschränkungen von Visual Studio

Hauptsächlich auf Microsoft-Technologien und das .NET-Ökosystem ausgerichtet

Kann teuer sein, besonders für größere Teams

Die Lernkurve ist steil für Entwickler, die neu in der IDE sind

Visual Studio Preise

Professional: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Enterprise: 250 $/Monat pro Benutzer

250 $/Monat pro Benutzer Open Value Programm: Benutzerdefinierte Preise

Visual Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (3,500+ Bewertungen)

4.5/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,900+ Bewertungen)

7. Codeship (Am besten für schnelles CI/CD Setup)

via CloudBees Codeship von CloudBees ist ideal für Geschäfte, die eine Vielzahl von Projekten betreuen. Seine Einfachheit bei CI/CD unterstreicht die Geschwindigkeit und Flexibilität. Die Codeship-Benutzeroberfläche ist perfekt für die Einstellung von Deployment-Pipelines ohne unnötige Komplexität.

Das Hauptaugenmerk von Codeship liegt auf der Bereitstellung schneller, anpassungsfähiger Lösungen, unabhängig von Kontext oder Programmiersprachen.

Codeship beste Features

Vereinfacht CI/CD mit einer intuitiven, Cloud-basierten Schnittstelle

Bietet ein schnelles Setup und eine einfache Konfiguration

Unterstützt parallele Builds für schnelleres Feedback

Codeship-Beschränkungen

Die benutzerdefinierten Optionen sind im Vergleich zu anderen Tools limitiert

Der Preis ist höher und eignet sich möglicherweise nicht für größere Projekte oder Teams

Nicht so umfassend wie andere ausgereifte CI/CD-Plattformen

Codeship-Preise

Starter: $49/Monat

$49/Monat Essential: $99/Monat

$99/Monat Power: $399/Monat

Codeship Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Buildkite (Am besten für skalierbare CI/CD-Pipelines)

via Buildkite Wenn Unternehmen Schnelligkeit auf Enterprise-Niveau benötigen, ist Buildkite eine gute Wahl. Es bietet die Flexibilität, Builds über eine beliebige Infrastruktur und hybride Cloud-Dienste auszuführen.

Die umfassende Skalierbarkeit von Buildkite ist perfekt für die schnelle Entwicklung und große, komplexe Workflows. So wird sichergestellt, dass die kontinuierliche Bereitstellung mit den Anforderungen des Geschäfts wächst.

Buildkite beste Features

Ermöglicht CI/CD-Pipelines in Ihrer eigenen Infrastruktur für maximale Kontrolle

Bietet schnelle und skalierbare Builds mit Parallelisierung und Caching

mit Parallelisierung und Caching Integriert sich in gängige Tools zur Versionskontrolle und Bereitstellung

Buildkite-Einschränkungen

Erfordert technisches Fachwissen zur Einstellung und Verwaltung von Agenten

Es fehlen integrierte Features, die in vollständig verwalteten CI/CD-Plattformen zu finden sind

Die Behebung von Problemen kann aufgrund der Verteilung schwierig sein

Buildkite-Preise

Free

Pro: Beginnt bei $20/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $20/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Buildkite-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

4.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Bamboo (Am besten für CI/CD mit Atlassian-Integration)

via Bambus Bamboo von Atlassian ist eine CI- und Deployment-Software, die für die Vereinfachung komplexer Builds bekannt ist. Wenn man bedenkt, dass 80% der Fortune 500 Unternehmen verwenden Atlassian-Produkte, daher ist es eine gute Wahl, sich in das Ökosystem der Marke zu integrieren.

Bamboo bietet seine Dienste als zentraler Server an, der systematisch CI-Aufgaben plant und koordiniert. Es bietet auch zahlreiche Plugins, die es Geschäften ermöglichen, Quellcodes hochzuladen.

Bamboo beste Features

Nahtlose Integration mit Jira und Bitbucket für einen einheitlichen Workflow

Bietet integrierten Support für einen breiten Bereich von Build- und Deployment-Aufgaben

Bietet detaillierte Build-Protokolle und Berichterstellung für einen besseren Einblick

Bamboo-Einschränkungen

Nicht in der Cloud oder als Service verfügbar

Kann teuer sein, insbesondere für komplexe Pipelines

Die Benutzeroberfläche ist weniger intuitiv und bietet im Vergleich zu anderen Tools keine erweiterten Features

Bamboo-Preise

Rechenzentrum: Beginnt bei $1200/Jahr

Bamboo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

4.1/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. TeamCity (Beste für flexible Automatisierung von Builds)

via TeamCity Bei der Prüfung alternativer DevOps-Tools für anpassbare Builds fiel die Wahl auf TeamCity. Die Lösung ist recht einfach einzurichten, bietet eine ausführliche Berichterstellung und verfügt über umfangreiche Einstellungen.

Darüber hinaus helfen die CI-Features von TeamCity bei der Feinabstimmung, Erstellung und Automatisierung. Der Fokus auf kontinuierliches Feedback ist ein weiterer Vorteil, der effiziente und effektive Workflows gewährleistet.

Die besten Features von TeamCity

Leistungsstarke Funktionen für Build-Management und Berichterstellung

Unterstützt einen breiten Bereich von Build- und Deployment-Konfigurationen

Bietet eine umfangreiche Build-Historie und detaillierte Build-Protokolle

TeamCity-Einschränkungen

Kompliziertes Preismodell

Veraltete und komplexe Benutzeroberfläche

Erstes Setup und Konfiguration können zeitaufwändig sein

TeamCity-Preise

On-Premises Professional: Free Forever (für 3 Build Agents), ab 359 $/Jahr pro Build Agent (für mehr als 3 Build Agents)

Free Forever (für 3 Build Agents), ab 359 $/Jahr pro Build Agent (für mehr als 3 Build Agents) Vor Ort Enterprise: Ab $2399/Jahr

Ab $2399/Jahr Cloud Service: Beginnt bei $45/Monat pro Build-Agent

TeamCity Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

Streamline Projektentwicklung mit ClickUp

Die Ausstattung Ihres Teams mit dem richtigen Tool für die Softwareentwicklung ist unerlässlich, um mit der ständig wachsenden Nachfrage nach Innovationen Schritt zu halten. Während altbewährte Plattformen wie Azure DevOps weit verbreitet sind, ist es entscheidend, eine Alternative zu finden, die den besonderen Anforderungen Ihres Geschäfts gerecht wird.

In der Liste der 10 besten Azure DevOps-Alternativen dieses Leitfadens sticht ClickUp durch seine umfassende Suite von Features für die Projektausführung und Softwareentwicklung hervor. Mit über 30 leistungsstarken Tools und mehr als 1000 Integrationen ist ClickUp die beste Wahl für eine fehlerfreie Softwarebereitstellung in Höchstgeschwindigkeit Registrieren Sie sich bei ClickUp und optimieren Sie das DevOps-Management!