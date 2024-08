Einführung eines DevOps-Workflows: Phasen und bewährte Praktiken

In der heutigen schnelllebigen Technologieumgebung benötigen Sie möglicherweise mehr als nur ein qualifiziertes Entwicklungs- und Betriebsteam, um die Software zu erstellen, die Ihre Kunden gerne nutzen werden. Ein erfolgreiches Software-Release umfasst

schnelle Problemlösung

und

kontinuierliche Verbesserung

sowohl während der Produktentwicklung als auch nach der Markteinführung des Produkts.

Aus diesem Grund haben sich viele Unternehmen für einen DevOps-Workflow entschieden, um ihren Softwareentwicklungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen. In der Tat, die

DevOps-Framework ist so populär geworden

dass sein Markt im Jahr 2023 ein Volumen von 10,9 Milliarden Dollar erreicht hat und bis 2032 auf 63,4 Milliarden Dollar anwachsen soll.

Aber was macht diesen Ansatz zu einem Favoriten unter Entwicklungs- und Ops-Teams? In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über den DevOps-Workflow, seine Vorteile und seine wichtigsten Phasen wissen müssen. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie einen DevOps-Prozess mithilfe einer leistungsstarken, benutzerfreundlichen Projektmanagement-Plattform erstellen können. 🛠

Was ist ein DevOps-Workflow?

Ein DevOps-Workflow bezieht sich auf eine Reihe von Praktiken, die dazu beitragen, die Lücke zwischen Softwareentwicklung (Dev) und IT-Betrieb (Ops) zu schließen. Ihr Ziel ist es, die Systementwicklung zu beschleunigen und eine kontinuierliche Bereitstellung zu ermöglichen. Diese Arbeitsabläufe konzentrieren sich auf die Prozessautomatisierung und unterstützen

verbesserte Zusammenarbeit

zwischen IT- und Entwicklungsteams, was zu einer schnelleren Bereitstellung beiträgt.

Ein typischer DevOps-Workflow umfasst sechs Phasen mit spezifischen Aktionen, Zielen und erwarteten Ergebnissen. Beim Durchlaufen des Workflows können Sie in jeder Phase Anpassungen vornehmen und Aktionen automatisieren, um Fehler zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. 📈

Was sind die Vorteile eines DevOps-Workflows?

Der größte Vorteil eines DevOps-Workflows besteht darin, dass er den Systementwicklungsprozess erheblich verkürzt. Zu den weiteren bemerkenswerten Vorteilen gehören:

Effektivere Zusammenarbeit: Die DevOps-Workflow-Tools erleichtern die Kommunikation zwischen Entwicklungs- und Ops-Teams während des gesamten Entwicklungslebenszyklus. Dies führt zu einer schnelleren Problemlösung und qualitativ hochwertigerer Software

6 Phasen eines DevOps-Workflows

Ein DevOps-Workflow stützt sich auf Agilität und Automatisierung, um den Kreislauf zwischen Entwicklung und Betrieb schnell und effizient zu schließen. Dazu gehören Phasen wie Integration, Testen, Überwachung, Feedback und Bereitstellung für eine erfolgreiche

produktentwicklung

. Betrachten wir jede dieser Phasen im Detail.

Kontinuierliche Entwicklung

Die Phase der kontinuierlichen Entwicklung ist für die Planung und den Aufbau eines Produkts reserviert, indem eine Vision skizziert und von den Entwicklungsteams in die Realität umgesetzt wird.

Die Entwickler arbeiten in kurzen Entwicklungszyklen, die es ihnen ermöglichen, das Produkt an die sich verändernden Anforderungen und die Eingaben der Nutzer anzupassen. In dieser Phase verwenden sie in der Regel ein Versionskontrollsystem wie GitHub für die Codierung.

Die Rolle der Betriebsteams in dieser Phase besteht darin, Änderungen zu überwachen und bei Bedarf mit Hilfe der Versionskontrolle zu früheren Versionen des Produkts zurückzukehren.

Kontinuierliche Integration

In der Phase der kontinuierlichen Integration geht es um das Finden und

behebung von Fehlern

um die Zuverlässigkeit des Codes zu erhöhen. Die Entwickler modifizieren den Code und nehmen diese Änderungen in ein zentrales Repository auf, so dass die Aktualisierungen für alle zugänglich sind und automatisch getestet werden können.

Die kontinuierliche Integration verhindert Verzögerungen bei der Entwicklung, da mehrere Entwickler am selben Quellcode arbeiten können, anstatt darauf zu warten, dass verschiedene Codeabschnitte am Tag der Veröffentlichung integriert werden. Dies beschleunigt den Entwicklungsprozess und macht den Code sicherer und zuverlässiger. 🔐

Kontinuierliche Tests

In der kontinuierlichen Testphase wird der Code automatisch mit Open-Source-Tools getestet. Auf diese Weise werden Tester und Entwickler sofort über alle Bugs und Fehler informiert. Dieser automatisierte Testprozess soll bestätigen, dass der Quellcode den Softwareanforderungen entspricht.

Wenn Fehler gefunden werden, geht das Produkt zurück in die Entwicklungsphase, damit die Probleme behoben werden können.

Kontinuierliche Überwachung und Feedback

In dieser Phase überwachen Sie die Leistung Ihres Produkts,

sammeln Daten

, und analysieren Sie sie, um zu sehen, ob es eine

raum für Verbesserungen

. Sie beobachten auch die Infrastruktur der Software und die Benutzeraktivität, um festzustellen, ob die Kunden mit dem Produkt zufrieden sind.

Wie das Testen sollte auch dieser Prozess automatisiert werden, um ein kontinuierliches Feedback zu erhalten, das Sie auswerten und nutzen können, um notwendige Änderungen vorzunehmen. So wird sichergestellt, dass Ihre künftigen Produktversionen zuverlässiger sind.

Kontinuierliche Bereitstellung

In der Phase der kontinuierlichen Bereitstellung geht es um die automatische Erstellung und das Testen der Änderungen am Quellcode, damit dieser für die Freigabe in einer Produktionsumgebung bereit ist. Der Freigabeprozess ist ebenfalls automatisiert, da diese Phase darauf abzielt, schnelle und nachhaltige Software-Updates zu liefern.

Kontinuierliche Bereitstellung

Der kontinuierliche Bereitstellungsprozess macht geplante Freigabetage überflüssig -jede Produktänderung wird automatisch für die Benutzer freigegeben. Das bedeutet, dass die Entwickler schnelles Feedback von den Benutzern erhalten, so dass sie sich um Probleme kümmern und schnellere und genauere Lösungen anbieten können. 👌

Wie man einen DevOps-Workflow erstellt: 7 Schritte

Einen DevOps-Workflow von Grund auf zu erstellen, kann aufgrund der vielen kontinuierlichen Vorgänge, die Sie überwachen müssen, mühsam erscheinen. Mit einer leistungsstarken Projektmanagement-Plattform wie

ClickUp

ist die Implementierung eines DevOps-Workflows so einfach wie nie zuvor!

ClickUp bietet benutzerfreundliche Tools, mit denen Sie Aufgaben innerhalb einer einzigen Plattform planen, organisieren und verfolgen können. Außerdem ermutigt es

funktionsübergreifende Zusammenarbeit

damit Ihre Teams effizienter arbeiten können.

Schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie man einen DevOps-Workflow erstellt und ClickUp's

projektverwaltung

und

merkmale der Softwareentwicklung

um diese Reise reibungslos zu gestalten. ⛵

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Ziele

Um einen funktionalen DevOps-Workflow zu implementieren, betrachten Sie Ihre derzeitige DevOps-Strategie und identifizieren Sie alle Probleme, auf die Sie gestoßen sind und die Sie verbessern möchten. Typische Probleme können mit häufigen Softwarefehlern, der mangelnden Zusammenarbeit zwischen Dev- und Ops-Teams oder dem Workflow zusammenhängen

nicht klar definierte Rollen

.

Sobald Sie die Hauptprobleme identifiziert haben, ist es an der Zeit

die Ziele zu bestimmen

die Sie mit Ihrem neuen DevOps-Workflow erreichen wollen. Fragen Sie sich, ob Sie:

Einen schnelleren Veröffentlichungszeitplan benötigen Bestimmte Vorgänge automatisieren möchten Sie haben DevOps-Tools, die ersetzt werden müssen Sie möchten Ihre Infrastruktur häufiger aktualisieren

Die Beantwortung dieser Fragen hilft Ihnen bei der Entscheidung, welche Tools und Techniken Teil Ihres neu gestalteten DevOps-Workflows sein sollten. Halten Sie diese Ziele an einem Ort fest und verfolgen Sie ihre Fortschritte regelmäßig - so stellen Sie sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und nicht alte Fehler wiederholen. 🙅‍♀️

Erstellen Sie messbare Ziele mit automatischer Progression, um Ihre Ziele mit ClickUp effektiv zu erreichen

Eine gute Möglichkeit, Ihre Ziele zu organisieren und zu überwachen, ist die Verwendung der

ClickUp-Ziele

funktion, mit der Sie messbare Ziele erstellen und die Zielverfolgung automatisieren können!

Mit dieser Funktion können Sie Ziele erstellen und sie in kleinere, leichter zu erreichende Ziele unterteilen. Auf diese Weise bleiben Ihre Ziele nicht nur übersichtlich, sondern auch

steigert die Motivation

in Ihrem DevOps-Team. 🙌

Wenn ein Ziel abgeschlossen ist, wird Ihr Fortschrittsprozentsatz in Echtzeit automatisch aktualisiert. So können Sie genau sehen, wie nahe Sie Ihrem Ziel sind.

Mit der Funktion "Ziele" können Sie auch:

Erstellen von Ordnern zu oKRs verfolgen (Zielsetzungen und Schlüsselergebnisse) Erstellen Sie wöchentliche Mitarbeiter-Scorecards, um Erfolge zu feiern Verfolgen Sie Projekte in Echtzeit

Schritt 2: Entwickeln Sie einen Plan im Team

Nachdem Sie Ihre Ziele definiert haben, müssen Sie eine Strategie für die effektive Einführung des neuen Workflows entwickeln. Stellen Sie sicher, dass Sie den Plan mit Ihren Stakeholdern besprechen, insbesondere mit dem DevOps-Team, da sie es sein werden, die den neuen Ansatz tatsächlich umsetzen.

Erfolgreiche DevOps-Workflows hängen von einer soliden Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams ab. Die Entwickler schreiben den Code und geben ihn an das Betriebsteam weiter, das ihn testet, integriert und einsetzt. Aus diesem Grund muss Ihr DevOps-Plan übersichtlich und für alle Teammitglieder zugänglich sein, damit sie den Fortschritt verfolgen und sich über die neuesten Updates informieren können. 🔔

Verwenden Sie die ClickUp DevOps Teams Strategic Plan Template, um den Fortschritt der einzelnen Ziele zu verfolgen und die Übereinstimmung mit Ihrem strategischen Plan sicherzustellen

Um den Planungsprozess zu rationalisieren, verwenden Sie die

ClickUp DevOps Teams Strategischer Plan Vorlage

. Es handelt sich um einen vorgefertigten Rahmen, der dem gesamten Team hilft, die zur Erreichung langfristiger Ziele erforderliche Arbeit zu visualisieren. Die Vorlage bietet Listen- und Board-Ansichten, um Aufgaben auf der Grundlage der zuständigen Abteilung, der Prioritätsstufen oder des Fälligkeitsdatums effizient zu filtern.

Wenn Sie sehen möchten, wie viele Aufgaben in Bearbeitung, erledigt oder auf dem Weg sind

to-Do-Liste

öffnen Sie einfach die Ansicht "Fortschrittsanzeige" der Vorlage. Die

ClickUp-Aufgaben-Status

sind vollständig anpassbar, so dass Sie anstelle von allgemeinen Begriffen wie "In Bearbeitung" maßgeschneiderte Status wie "Im Beta-Test" oder "Bug-Test" erstellen können, die perfekt zu den Anforderungen Ihres Projekts passen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare gesehen werden, indem Sie sie den Teammitgliedern direkt in den Aufgaben mit ClickUp zuweisen

Alles im Griff,

ClickUp-Aufgaben

haben einen integrierten Kommentarbereich, der aufgabenspezifische Diskussionen für Ihr DevOps-Team vereinfacht. Sie können die Kommentarfunktion nutzen, um:

Probleme mit dem richtigen Kontext anzusprechen

Teammitglieder markieren, um sie auf aufgabenbezogene Probleme aufmerksam zu machen

Klären Sie, wie Sie ein Problem direkt in der Aufgabe lösen können

Freigabe relevanter Dateien innerhalb der Aufgabe

Schritt 3: DevOps-Prozesse automatisieren

Automatisierung ist ein integraler Bestandteil des DevOps-Workflows, daher gilt je mehr Vorgänge Sie automatisieren können, desto besser. Dies erhöht die Gesamtgeschwindigkeit des Workflows und führt zu einer schnelleren Softwarebereitstellung. ⚡

Mit ClickUp können Sie wiederkehrende Aufgaben ganz einfach automatisieren und alle Automatisierungen schnell anzeigen und verwalten

Sie können Ihre Arbeit rationalisieren und die Effizienz verbessern mit ClickUp-Automatisierungen . Mit dieser Funktion können Sie Ihre sich wiederholenden und routinemäßigen Aufgaben auf Autopilot schalten und so Zeit gewinnen, um sich auf die wertschöpfenden Aktivitäten zu konzentrieren, die den größten Nutzen bringen.

Mit ClickUp können Sie einen eigenen automatisierten Prozess für Ihren DevOps-Workflow erstellen oder 50+ vorgefertigte Automatisierungen nutzen, um einen Vorsprung zu erhalten. Sie können die vorgefertigten Automatisierungen nutzen, um:

Automatisches Ändern des Aufgabenzuweisers, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert

Die Priorität einer Aufgabe zu aktualisieren, sobald ihre Checkliste gelöscht wird

Aufgaben archivieren, sobald sich ihre Prioritäten ändern

Wechsel der Aufgabenkennzeichnung, wenn sich eine Frist nähert

Eine Vorlage anwenden, wenn Sie eine neue Aufgabe erstellen

Schritt 4: Testen Sie Ihre Software kontinuierlich

Regelmäßiges Testen ist ein Muss bei der Implementierung von DevOps-Workflows - es hilft Ihnen, Fehler zu erkennen und zu beheben, um zu verhindern, dass nach der Bereitstellung größere Probleme auftreten. Aus diesem Grund sind kontinuierliche Tests während des Entwicklungsprozesses von entscheidender Bedeutung.

Anstelle ständiger manueller Tests können Sie in regelmäßigen Abständen automatisierte Tests durchführen. Stellen Sie sicher, dass die Software nach der Implementierung jeder noch so kleinen Änderung getestet wird, da selbst kleine Änderungen Fehler verursachen können. ⚠️

Nachdem Sie Fehler entdeckt haben, sollten Sie diese an einem einzigen Ort aufzeichnen. Dies erleichtert die Vorbeugung gegen wiederkehrende Probleme, da Sie immer wissen, welche Probleme behoben wurden, wo sie aufgetreten sind und was sie verursacht hat.

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Bugs an einem Ort mit der ClickUp Bug Tracking Report Vorlage

Wenn Sie sofort mit der Überwachung von Bugs und Fehlern beginnen wollen, die ClickUp Bug Tracking Report Vorlage ist die perfekte Lösung! Mit dieser einfach zu bedienenden Vorlage können Sie Ihre Bugs wie folgt organisieren

Benutzerdefinierte Felder

:

Quelle (z. B. intern oder Kunde) Berichtstyp (z. B. Defekt oder UI-Verfeinerung) Umgebung (z. B. Web, Mobile oder Desktop) Produktmerkmal (z. B. Anmeldung, Integrationen oder Kernprodukt)

Alle Felder und Status sind vollständig anpassbar, so dass Sie sie an Ihren Arbeitsablauf anpassen und nach Bedarf Dropdown-Menüs, Kontrollkästchen, Fortschrittsbalken und Markierungen einfügen können. Filtern Sie die Aufgaben nach Empfänger, Fälligkeitsdatum oder Priorität, um einen spezifischen Überblick zu erhalten, und verschieben Sie sie in der Kanban-Board-Ansicht für einfache Statusänderungen. ✌

Schritt 5: Feedback sammeln

Stellen Sie sicher, dass Ihre Software die Erwartungen der Kunden erfüllt, indem Sie Feedback einholen

benutzer-Feedback

nach der Freigabe Ihres Produkts. Auf diese Weise können Sie die Leistung der Software analysieren und auf der Grundlage der erhaltenen Rückmeldungen die notwendigen Anpassungen an Ihrem System vornehmen. 🗣️

Sammeln Sie Kundenfeedback und halten Sie es organisiert mit der ClickUp Feedback-Formularvorlage

Da der DevOps-Workflow kontinuierliches Feedback erfordert, können Sie Änderungen effektiver umsetzen, wenn Sie das gesamte Kundenfeedback an einem Ort sammeln. Die

ClickUp Feedback-Formular-Vorlage

ist ein großartiges Tool, mit dem Sie genau das tun können -Nutzerfeedback sammeln, es an einem zentralen Ort aufbewahren und es mit Hilfe von benutzerdefinierten Feldern organisieren, damit es leicht zugänglich ist.

Alle Rückmeldungen, die Sie durch die Verteilung des Feedback-Formulars der Vorlage gesammelt haben, werden in der Listenansicht deutlich sichtbar sein, wo Sie auch Einblick in Details wie:

Gesamtbewertung

Grund für die Bewertung

Vorschläge zur Verbesserung

Das DevOps-Team kann diese Vorlage verwenden, um das Kundenfeedback zur Softwareoberfläche, zu neuen Funktionen und zur Leistung zu überprüfen und zur weiteren Verbesserung des Produkts zu nutzen.

Schritt 6: Messen Sie die Leistung Ihres DevOps-Prozesses

Nachdem Sie einen DevOps-Workflow eingerichtet haben, sollten Sie nun seine Leistung verfolgen, um zu sehen, wie gut er im Vergleich zu Ihren früheren Ansätzen funktioniert. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Fragen beantworten:

Welche Verbesserungen wurden erzielt?

Welche Probleme wurden gelöst?

Wie viele Probleme traten auf?

Wie schnell wurde das Produkt freigegeben?

Wurde die Betriebszeit erhöht?

Hat sich der Ressourcenverbrauch verändert?

Durch die Verfolgung und Analyse dieser Kennzahlen können Sie bestimmen, ob Sie den DevOps-Workflow effektiv umgesetzt haben, und Bereiche hervorheben, die in Zukunft möglicherweise verbessert werden müssen.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp einen ganzheitlichen Überblick über den Projektstatus und die verbleibenden Aufgaben anhand verschiedener Diagramme

Sie können die Leistung Ihres neuen DevOps-Workflows einfach verfolgen mit

ClickUp Dashboards

-Ihr ganz persönliches Kontrollzentrum für jede Art von Arbeit. Die Dashboards bieten einen Überblick auf höchster Ebene, den Sie mit dem DevOps-Team teilen können, um alle über den Status Ihres Entwicklungsprojekts auf dem Laufenden zu halten. 📢

Dashboards sind vollständig anpassbar und zeigen genau die Art von Informationen an, die Sie benötigen. Zum Beispiel können Sie eine visuelle Darstellung des Fortschritts Ihrer Aufgabe durch Diagramme wie:

Geschwindigkeitsdiagramme : Stellen Sie die Erledigungsrate Ihrer Aufgabe dar

Burndown-Diagramme : Anzeige der verbleibenden Arbeit am Projekt

Abbranddiagramme : Zeigen, wie viel Arbeit in einem Projekt bereits abgeschlossen ist

Kumulative Flussdiagramme : Zeigen den Fortschritt einer Aufgabe im Zeitverlauf an und helfen Ihnen, mögliche Hindernisse zu erkennen

Schritt 7: Verbesserungen vornehmen

Sobald Sie Feedback gesammelt und die Leistung Ihres DevOps-Workflows analysiert haben, nutzen Sie diese Daten, um Ihre Software für künftige Versionen anzupassen. Um sicherzustellen, dass Verbesserungen erfolgreich umgesetzt werden, sollten Sie auch die Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Betriebsprozesse kontinuierlich verfeinern.

Überprüfen Sie Ihre Projektleistung und identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten mit der ClickUp Project Post Mortem-Vorlage

Machen Sie diesen Prozess effizienter, indem Sie die

ClickUp-Projekt-Post-Mortem-Vorlage

um alles zu sammeln, was Sie während des Projekts gelernt haben. Damit können Sie die Erkenntnisse kategorisieren:

Erfolg: Dinge, die Sie erreicht haben Herausforderung: Hindernisse, auf die Sie gestoßen sind Post-Projekt Aufgabe: Aufgaben, die noch anstehen Teamleistung: Wie gut das Team zusammengearbeitet hat Learnings: Gelernte Lektionen während des Projekts

Sie können dies teilen

port-Mortem-Vorlage

mit Ihrem Team während einer Sitzung, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen und bereit sind, an einer kontinuierlichen Verbesserung zu arbeiten. 🔄

Rationalisieren Sie Ihre DevOps-Prozesse mit ClickUp

Die Implementierung von DevOps-Prinzipien und die Einrichtung eines DevOps-Workflows kann Wunder für Ihre Teams und Ihr Produkt bewirken - er fördert die Zusammenarbeit, die Agilität und die Genauigkeit.

Wenn Sie einen DevOps-Prozessablauf mit minimalem Aufwand erstellen möchten,

clickUp kostenlos ausprobieren

! Nutzen Sie die leistungsstarken Projektmanagement-Tools, um klare Ziele zu setzen, Fehler zu verfolgen und Probleme schnell und gemeinsam zu beheben! 💪