So nutzen Sie Meta KI für geschäftliche Nachrichten im Jahr [Jahr]

Ihre Kunden sind bereits auf WhatsApp, Messenger und Instagram unterwegs. Jetzt ist auch Meta KI dabei – bereit, Ihnen beim Verfassen von Antworten, Erstellen von Bildern und Brainstorming für Kampagnen zu helfen, ohne dass Sie die App wechseln müssen.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie auf jeder Plattform auf Meta KI zugreifen, damit die Workflows im Kunden-Messaging beschleunigen und die damit verbundenen Aufgaben in ClickUp organisieren können, damit nichts übersehen wird.

Was ist Meta KI?

Stellen Sie sich Meta AI als das „geniale Genie” vor, das in Ihren bevorzugten Apps lebt. Es handelt sich um eine von Meta (der übergeordneten Gesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp) entwickelte allgemeine KI, die Ihnen dabei hilft, Fragen zu beantworten, Bilder zu generieren und Aufgaben zu erledigen, ohne Ihren Chat-Feed verlassen zu müssen.

via Meta KI

Um zu verstehen, wie Meta AI in die breitere Landschaft der KI-gestützten Marketinglösungen passt, sehen Sie sich diese Übersicht über KI-Marketing-Tools und ihre Anwendungen für moderne Geschäfte an.

So greifen Sie auf Meta KI auf Messaging-Plattformen zu

Die gute Nachricht: Meta KI erfordert keine Einarbeitungszeit, da es bereits in die Apps integriert ist, die Ihr Team täglich für die Kundenkommunikation nutzt.

Der Zugriff und bestimmte Features können je nach Region variieren, da die globale Einführung noch andauert, aber die Einstiegspunkte sind einfach und intuitiv gestaltet.

So finden Sie es auf den einzelnen Plattformen. 👀

WhatsApp

über WhatsApp

Um eine Unterhaltung mit Meta KI in WhatsApp zu starten, öffnen Sie die App und suchen Sie nach dem blauen Kreissymbol oben auf Ihrem Chat-Bildschirm. Sie können auch einen neuen Chat starten und einfach nach „Meta KI“ suchen, um zu beginnen.

Für Nutzer von WhatsApp Business funktioniert Meta KI innerhalb der Standardoberfläche. Es ist ein leistungsstarkes tool zum Verfassen von Kundenantworten, zum Brainstorming neuer Nachrichtenideen oder zum schnellen Erstellen von Inhalten.

👀 Es ist wichtig zu wissen, dass Ihre Unterhaltungen mit Meta AI privat sind und von Ihren Kundenchats getrennt sind. Sie chatten mit der KI, um Hilfe zu erhalten, und integrieren sie nicht in automatisierte Flows.

Sie können Meta AI auch in Teamdiskussionen einbinden. Geben Sie in einem beliebigen Gruppenchat einfach @Meta AI gefolgt von Ihrer Frage ein, um Hilfe zu erhalten, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen. Damit wird es zu einem Tool für die Zusammenarbeit in Ihrem Team und nicht zu einem automatisierten Bot, der direkt auf Kunden reagiert.

Für eine vollständige Automatisierung müssen Sie weiterhin die WhatsApp Business API verwenden, um einen separaten Chatbot zu erstellen.

Hinweis: Seit dem 15. Januar 2026 verbietet Meta allgemeine KI-Chatbots auf der WhatsApp Business API. Sie können weiterhin aufgabenspezifische Bots für Kundensupport, Buchungen und Nachverfolgung erstellen, aber offene KI-Assistenten sind auf der Plattform nicht mehr zulässig.

Messenger

Der Zugriff auf Meta KI in Messenger ist genauso einfach. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das Meta KI-Symbol in der Suchleiste oder starten Sie eine neue Nachricht und suchen Sie nach „Meta KI“.

Wenn Ihr Team eine Geschäftssite verwaltet, kann es Meta KI nutzen, um Messenger-Unterhaltungen effizienter zu bearbeiten. Die Software eignet sich perfekt zum Verfassen von Antworten auf häufig gestellte Fragen, zum Sammeln von Ideen für Aktionen oder sogar zum Erstellen einfacher Bilder, die Sie mit Kunden freigeben können.

Wie in WhatsApp können Sie es auch in Gruppenchats aufrufen, indem Sie @Meta KI eingeben.

👀 Diese Funktion unterscheidet sich von den automatisierten Bots, die Sie über Meta Business Suite einrichten können. Diese Bots sind für automatische Antworten konzipiert, während Meta KI als Echtzeit-Assistent für die Person dient, die die Nachrichten verwaltet.

Instagram

via TechCrunch /Meta

Sie finden Meta KI in Ihren Instagram-Direktnachrichten. Öffnen Sie Ihre Direktnachrichten und tippen Sie auf das Meta KI-Symbol oder starten Sie eine neue Nachricht und suchen Sie danach.

Für Geschäfte bedeutet dies eine erhebliche Beschleunigung der Verwaltung Ihrer Instagram-Präsenz. Nutzen Sie es, um clevere Ideen für Bildunterschriften zu sammeln, schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen zu entwerfen oder einzigartige Bilder für Ihre Stories und Posts zu generieren.

Das @Meta KI-Feature ist auch in Gruppen-DMs verfügbar, sodass Sie ganz einfach mit Ihrem Team an Inhalten zusammenarbeiten können.

Meta KI fungiert als Ihr kreativer und produktiver Partner innerhalb der App. Es antwortet nicht automatisch für Sie auf Kunden-DMs, aber es hilft Ihnen dabei, dies schneller und kreativer zu tun.

👀 Alle von Ihnen erstellten Bilder werden von Meta automatisch mit der Beschreibung „KI-generierter Inhalt“ gekennzeichnet, um Transparenz gegenüber Ihrem Publikum zu gewährleisten.

📮ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre privaten Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Was aber, wenn KI in Ihren Arbeitsbereich integriert und bereits sicher ist? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in einfacher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

Möglichkeiten zur Nutzung von Meta KI für geschäftliche Nachrichten

Der Schlüssel liegt darin, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die zu Engpässen in Ihrer Kundenkommunikation führen. Meta AI wurde entwickelt, um Ihnen beim Entwerfen, Brainstorming und Erstellen von unterstützenden Grafiken zu helfen. Diese praktischen Anwendungen funktionieren in WhatsApp, Messenger und Instagram und machen die KI von einer Neuheit zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Ihr Team. 🛠️

Hier sind vier praktische Möglichkeiten, wie Sie Meta KI für Ihre geschäftliche Kommunikation nutzen können.

Automatisieren Sie Kundenservice-Antworten

Wenn Sie „Automatisierung“ hören, denken Sie vielleicht an Bots, die Unterhaltungen vollständig übernehmen. Das ist nicht die Aufgabe von Meta KI. Stattdessen hilft es Ihren Teammitgliedern, schneller und konsistenter zu antworten, sodass sie ein höheres Gesprächsvolumen bewältigen können, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Es geht darum, Ihr Team zu ergänzen, nicht zu ersetzen.

Der Workflow ist einfach. Wenn eine Kundenanfrage eingeht, können Sie Meta KI öffnen, die Situation beschreiben und das Programm bitten, eine Antwort zu entwerfen.

Hier sind einige Beispiel-Prompts für den Einstieg:

„Entwerfen Sie eine freundliche Antwort an einen Kunden, der sich nach unseren Rückgabebedingungen erkundigt.“

„Verfassen Sie eine professionelle Antwort, in der Sie erklären, dass sich der Versand aufgrund der Wetterbedingungen verzögert.“

„Erstellen Sie eine kurze, hilfreiche Antwort für jemanden, der nach der Verfügbarkeit eines Produkts fragt.“

Sie können Meta KI sogar bitten, den Tonfall formeller oder lockerer zu gestalten oder die Nachricht zu kürzen oder zu verlängern. So erhält Ihr Team eine solide Ausgangsbasis, die es vor dem Versenden individuell anpassen kann.

Vorlagen für schnelle Antworten erstellen

Kundenservice-Teams verbringen bis zu 40 % ihrer Zeit damit, dieselben 10 Fragen zu beantworten. Mit Meta KI können Sie in wenigen Minuten eine Bibliothek mit einheitlichen, markengerechten Antworten erstellen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Nachrichten konsistent bleiben, und Ihr Team kann sich auf komplexere Probleme konzentrieren.

Geben Sie Meta KI Ihre häufigsten Kundenfragen ein und bitten Sie sie, mehrere Antwortoptionen zu generieren.

Für mehr Konsistenz: „Gib mir fünf verschiedene Möglichkeiten, um auf die Frage „Wie sind Ihre Geschäftszeiten?“ zu antworten.“

Für abwechslungsreichen Tonfall: „Erstellen Sie drei freundliche, aber professionelle Antworten für Kunden, die nach Rabatten fragen.“

Zur Verdeutlichung: „Verfassen Sie eine klare, einfache Vorlage für Antworten für Kunden, die sich nach dem Status ihrer Bestellung erkundigen.“

Sobald Sie eine Reihe von Antworten haben, die Ihnen gefallen, können Sie diese in einem gemeinsamen Dokument oder direkt im Schnellantwort-Feature Ihrer Messaging-Plattform speichern. So sind die Antworten für alle Mitglieder Ihres Teams leicht zugänglich.

💡 Profi-Tipp: Schnellantworten sparen Zeit – aber nur, wenn Ihr Team schnell die richtige Antwort findet. Ein Ambient Answers Agent in ClickUp kann Unterhaltungen und Aufgaben in Echtzeit überwachen und automatisch relevante Antwortvorlagen, FAQs oder frühere Lösungen basierend auf Schlüsselwörtern oder der Absicht des Kunden anzeigen.

Brainstorming zu Nachrichteninhalten und Kampagnen

Über den individuellen Kundenservice hinaus können Sie Meta KI nutzen, um Ihre proaktiven Messaging-Strategien zu planen.

Es kann eine Herausforderung sein, neue Ideen für Aktionen, Produkteinführungen oder saisonale Outreach-Maßnahmen zu entwickeln. Kreative Blockaden kommen vor, Deadlines rücken näher und der Aufwand für Ihr Marketing wirkt dadurch altbacken oder überstürzt. Meta KI kann Ihnen als Brainstorming-Partner dienen und Ihnen dabei helfen, Ideen zu entwickeln und Inhalte für größere Kampagnen zu entwerfen.

Bitten Sie es um Hilfe bei folgenden Aufgaben:

Kampagnenideen: „Gib mir fünf kreative Ideen für eine WhatsApp-Kampagne als Aktion für unseren bevorstehenden Sommerschlussverkauf.“

Re-Engagement: „Entwerfen Sie eine Reihe von drei Nachrichten, die an Kunden gesendet werden sollen, die in den letzten 60 Tagen nichts gekauft haben.“

Messaging zum Start: „Schlagen Sie verschiedene Messaging-Ansätze für die Einführung unseres neuen Abonnementdienstes für bestehende Kunden vor.“

Sie können damit sogar Varianten für A/B-Tests erstellen. Lassen Sie zwei oder drei verschiedene Versionen derselben Aktion erstellen, um zu sehen, welche davon am besten funktioniert.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie Marketingtexte in Sekundenschnelle, ohne ClickUp zu verlassen, indem Sie den integrierten KI-Assistenten ClickUp Brain verwenden.

Erstellen Sie Grafiken für Unterhaltungen beim Chatten

Manchmal sagt ein Bild wirklich mehr als tausend Worte, aber es ist unmöglich, für jede Kundeninteraktion benutzerdefinierte Grafiken zu erstellen. Ihr Team ist möglicherweise gezwungen, allgemeine Stockfotos zu verwenden oder, was noch wahrscheinlicher ist, gar keine Grafiken. Damit verpassen Sie die Chance, Ihre Nachrichten ansprechender und hilfreicher zu gestalten.

Mit dem Bildgenerierungs-Feature von Meta AI können Sie direkt in Ihrem Chat sofort benutzerdefinierte Grafiken erstellen. Beschreiben Sie einfach das gewünschte Bild, und die KI erstellt es für Sie.

Das ist ideal für:

Produktmodelle: „Erstellen Sie ein Bild unserer neuen Wasserflasche auf einem Schreibtisch neben einem Laptop.“

Werbegrafiken: „Erstellen Sie ein Bild einer festlichen Geschenkbox mit einer blauen Schleife für eine Weihnachtsaktion.“

Illustrative Symbole: „Erstellen Sie eine einfache, übersichtliche Illustration eines Lieferwagens, die Sie für Versandaktualisierungen verwenden können.“

Diese Bilder eignen sich am besten für den schnellen, informellen Gebrauch in Chats. Sie ersetzen zwar nicht die ausgefeilten Markenelemente, die Ihr Designteam erstellt, sind aber ein leistungsstarkes tool zur Verbesserung der täglichen Unterhaltung.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit wenigen einfachen Eingaben in ClickUp Brain benutzerdefinierte Bilder für Ihre Kampagnen. Sie können Ihre Eingaben auch speichern, freigeben und wiederverwenden. Bildgenerierung mit ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Unsere Umfrage zum Reifegrad der KI zeigt eine klare Herausforderung auf: 54 % der Teams arbeiten mit verstreuten Systemen, 49 % tauschen selten Kontext zwischen Tools aus und 43 % haben Schwierigkeiten, die benötigten Informationen zu finden. Wenn die Arbeit fragmentiert ist, können Ihre KI-Tools nicht auf den vollständigen Kontext zugreifen, was zu unvollständigen Antworten, verzögerten Reaktionen und Ergebnissen führt, denen es an Tiefe oder Genauigkeit mangelt. Das ist Arbeitsausbreitung in Aktion, die Unternehmen Millionen an Verlusten an Produktivität und Zeitverschwendung kostet. ClickUp Brain überwindet dieses Problem, indem es in einem einheitlichen, KI-gestützten Workspace arbeitet, in dem Aufgaben, Dokumente, Chats und Ziele miteinander verbunden sind. Die Unternehmenssuche bringt jedes Detail sofort an die Oberfläche, während KI-Agenten plattformübergreifend arbeiten, um Kontextinformationen zu sammeln, Aktualisierungen auszutauschen und die Arbeit voranzutreiben. Das Ergebnis ist eine KI, die schneller, klarer und stets auf dem neuesten Stand ist – etwas, das unverbundene Tools einfach nicht leisten können.

Verwalten Sie Ihre Business-Messaging-Workflows mit ClickUp

Die Verwendung von Meta KI zum Verfassen einer Antwort oder zum Brainstorming für eine Kampagne ist ein guter erster Schritt, löst jedoch nicht das zugrunde liegende Chaos.

Ihre Vorlagen für schnelle Antworten sind in einem zufälligen Dokument verloren gegangen, Ihr Kampagnen-Plan befindet sich in einer Tabelle und Ihr Team versucht in einem separaten Gruppenchat zu koordinieren, wer welche Fragen beantwortet. Das ist Arbeitszerstreuung – die Fragmentierung der Arbeit über unverbundene Tools hinweg, die nicht miteinander kommunizieren – und sie beeinträchtigt die Produktivität, da Ihr Team ständig zwischen den Tools wechseln muss und mit jedem Klick den Kontext verliert.

Diese Fragmentierung führt zu Zeitverschwendung – 51 Minuten pro Woche –, inkonsistenter Kommunikation und abgebrochenen Unterhaltungen. Um wirklich von KI zu profitieren, müssen Sie den gesamten Workflow – von der Idee über die Umsetzung bis hin zur Analyse – an einem Ort verwalten.

Organisieren Sie alle Aufgaben rund um Ihre geschäftliche Kommunikation mit dem konvergierten KI-Arbeitsbereich von ClickUp – einer einzigen Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammen mit kontextbezogener KI als Intelligenzschicht zusammenlaufen – die Meta AI ergänzt.

Zentralisieren Sie Nachrichtenvorlagen und Antwortbibliotheken

Zentralisieren Sie alle Ihre gemeinsam genutzten Ressourcen an einem Ort mit Docs Hub.

Wenn Ihr Team Meta KI zur Erstellung von Antworten nutzt, sammeln sich schnell Variationen an – Rückgabebedingungen, Aktualisierungen des Status der Bestellung, Aktionen, tonale Versionen.

Anstatt diese in zufälligen Notizen oder Chat-Threads zu speichern, legen Sie sie in ClickUp Dokumente ab:

Erstellen Sie eine strukturierte Antwortbibliothek, die nach Kategorien (Rücksendungen, Versand, Rechnungsstellung, Aktionen) organisiert ist.

Halten Sie die Richtlinien für die Markenstimme ein und nutzen Sie Vorlagen.

Verwenden Sie Berechtigungen, um zu steuern, wer genehmigte Nachrichten bearbeiten darf.

Verknüpfen Sie Dokumente direkt mit Aufgaben, damit Mitarbeiter sofort auf die richtige Vorlage zugreifen können.

Dadurch werden Unstimmigkeiten zwischen WhatsApp, Messenger und Instagram vermieden, insbesondere wenn verschiedene Mitglieder des Teams antworten.

Verwandeln Sie Unterhaltungen in nachverfolgbare Aufgaben

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben und halten Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Aufgaben am Laufen.

Unterhaltungen erfordern nicht nur Antworten, sondern oft auch Maßnahmen.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie:

Wandeln Sie Unterhaltungen mit hoher Priorität in zugewiesene Aufgaben um.

Weisen Sie bestimmten Mitgliedern des Teams Unterhaltungen oder Kampagnenverantwortlichkeiten zu.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder wie Plattform (WhatsApp, Messenger, Instagram), Dringlichkeitsstufe und Kundensegment hinzu.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Statusmeldungen wie „Neue Anfrage“, „Antwort wird verfasst“, „Warten auf Kunden“, „Eskaliert“, „Gelöst“.

Legen Sie Fälligkeitsdaten und SLAs für Antwortzeiten fest.

Fügen Sie relevante Kontexte als Anhänge hinzu (Screenshots, Nachrichtenprotokolle, Bestelldetails).

Erstellen Sie interne Kommentare, die von benutzerdefinierten Nachrichten getrennt sind.

Planen und führen Sie Messaging-Kampagnen mit strukturierten Workflows durch.

Erstellen Sie ein Marketingkampagnen-Dashboard mit ClickUp Dashboards.

Meta KI kann Ihnen beim Brainstorming für Ihre Kampagnenbotschaften helfen. Die Durchführung einer Kampagne erfordert jedoch Koordination.

Mit ClickUp können Sie:

Erstellen Sie Kampagnen-Ordner (z. B. „Sommerschlussverkauf“, „Produkteinführung“, „Reaktivierungsserie“).

Kampagnen in Aufgaben unterteilen: Entwurfstexte, rechtliche Prüfung, Erstellung von Assets, Setup von Anzeigen, Planung des Starts

Verwenden Sie Abhängigkeiten, um sicherzustellen, dass Nachrichten nicht vor der Freigabe versendet werden.

Visualisieren Sie Zeitleisten in Gantt- oder Kalender-Ansichten.

Führen Sie die Nachverfolgung der Leistung in anpassbaren ClickUp-Dashboards durch.

Dies ist besonders wichtig für Click-to-Message-Kampagnen, bei denen Anzeigen Auslöser für Unterhaltungen in großem Umfang sind.

Automatisieren Sie wiederholende Schritte im Workflow

Automatisieren Sie Ihre sich wiederholenden Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen.

Wiederholte Abstimmungen verlangsamen Teams mehr als das Verfassen von Nachrichten. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie:

Weisen Sie neue Messaging-Aufgaben automatisch basierend auf der Plattform oder Kampagne zu.

Erinnern Sie sich an Erinnerungen für Folge-Nachrichten

Status aktualisieren, wenn Fristen abgelaufen sind

Benachrichtigen Sie Manager, wenn SLA-Schwellenwerte überschritten werden.

Das Ergebnis? Ihr Team konzentriert sich auf die Kundenkommunikation – und nicht auf interne Verwaltungsaufgaben.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie in ClickUp einen Super-Agenten, der mit Ihren Nachrichtenvorlagen, Markenrichtlinien, SLA-Regeln und Eskalationsrichtlinien vertraut ist. Dann lassen Sie es: Antworten direkt in Aufgaben vorschlagen

Unterhaltungen automatisch nach Kategorie oder Dringlichkeit taggen

Empfehlen Sie nächste Schritte für Agenten

Überfällige Nachfassaktionen markieren, bevor sie in Vergessenheit geraten Ein Super Agent ist wie ein KI-Teamkollege: Er versteht den Kontext, kann per @erwähnt werden, um Updates zu verfassen, Feedback zusammenzufassen und sogar automatisch Maßnahmen auf der Grundlage von Ihnen definierten Auslösern zu ergreifen. Automatisieren Sie Workflows durchgängig mit No-Code-KI-Superagenten in ClickUp.

Verwenden Sie KI, um Inhalte in Ihrem Workspace zu entwerfen und zu verfeinern.

Greifen Sie bei Ihrer Arbeit in ClickUp Docs auf KI zu.

Während Meta KI in Messaging-Apps funktioniert, arbeitet ClickUp Brain in Ihrem Workflow.

Sie können es für folgende Zwecke nutzen:

Entwerfen Sie Kampagnennachrichten direkt in Aufgaben oder Dokumenten.

Fassen Sie Kundenfeedback aus mehreren Unterhaltungen zusammen.

Erstellen Sie alternative Versionen für A/B-Tests.

Verfeinern Sie Tonfall und Struktur, bevor Nachrichten veröffentlicht werden.

Anstatt zwischen verschiedenen tools zu wechseln, bleibt die Verbindung zwischen Ihren Ideen und deren Umsetzung bestehen.

💡 Profi-Tipp: Beantworten Sie dringende Nachrichten unterwegs mit Talk to Text in ClickUp. Tippen Sie einfach auf das Mikrofon in einer Aufgabe oder einem Kommentar, sprechen Sie Ihre Antwort ganz natürlich ein, und ClickUp wandelt sie in sauberen, bearbeitbaren Text um. Dies ist besonders nützlich für zeitkritische Eskalationen oder Genehmigungen – Sie können eine Antwort diktieren, den Wortlaut bei Bedarf anpassen und den Workflow in Sekundenschnelle fortsetzen.

Nutzen Sie Meta KI für mehr Geschwindigkeit – aber bauen Sie ein System für Skalierbarkeit auf

Meta KI – basierend auf den Llama-Modellen von Meta – bietet Unternehmen eine schnellere Möglichkeit, Unterhaltungen mit Kunden über WhatsApp, Messenger und Instagram zu führen. Sie können in Sekundenschnelle Antworten verfassen, schnell Grafiken erstellen, Kampagnen brainstormen und die mentale Belastung reduzieren, die mit ständiger Geschäftskommunikation einhergeht.

Aber die Realität sieht so aus: Meta KI verbessert individuelle Interaktionen. Es verwaltet nicht Ihren Workflow.

Das wird nicht funktionieren:

Verfolgen Sie, wer auf welchen Kunden antwortet.

Speichern Sie genehmigte Vorlagen auf strukturierte Weise.

Koordinieren Sie Zeitleisten für Kampagnen teamübergreifend.

Sicherstellen, dass Follow-ups rechtzeitig erfolgen

Verschaffen Sie sich Sichtbarkeit auf die Antwortzeiten und den Workload.

Angesichts des wachsenden Volumens an geschäftlichen Nachrichten reicht Geschwindigkeit allein nicht mehr aus.

Hier kommt ein zentraler Arbeitsbereich wie ClickUp ins Spiel. Meta KI hilft Ihnen beim Verfassen der Nachricht. ClickUp hilft Ihnen bei der Verwaltung des Systems hinter der Nachricht – Vorlagen, Aufgaben, Kampagnen, Automatisierungsregeln, Dashboards und Teamkoordination – alles an einem Ort.

Bringen Sie Ihre Workflows für geschäftliche Nachrichten zusammen. Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Ja, Meta AI ist derzeit in WhatsApp, Messenger und Instagram kostenlos verfügbar. Im Januar 2026 kündigte Meta Pläne an, Premium-Abonnements zu testen, die erweiterte KI-Funktionen bieten, wobei die Kern-Features jedoch weiterhin kostenlos bleiben.

Sie benötigen ein Meta-Konto, um Meta KI nutzen zu können, aber Sie können ohne Facebook-Profil über WhatsApp darauf zugreifen. WhatsApp verwendet eine Überprüfung der Telefonnummer anstelle einer Facebook-Anmeldung.

Meta KI ist ein persönlicher Assistent, der Ihnen beim Verfassen von Inhalten und beim Finden von Antworten hilft. Ein WhatsApp-Chatbot ist ein automatisiertes System, das in Ihrem Namen direkt auf Ihre Kunden reagiert.