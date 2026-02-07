Die 10 besten Cluely-Alternativen für KI-Erkenntnisse und Inhaltsanalyse

Cluely wurde für einen ganz bestimmten Moment entwickelt: Sie befinden sich in einer Live-Unterhaltung und möchten Antworten in Echtzeit sowie KI-Notizen, ohne einen sichtbaren KI-Meeting-Assistenten-Bot zur Unterhaltung hinzuzufügen.

Die Arbeit funktioniert bei einigen Verkaufsgesprächen und allgemeinen Meetings. Wenn Sie jedoch in einem Marketing-, GTM- (Go-To-Market) oder Insight-Team arbeiten, beginnt das eigentliche Problem nach dem Meeting.

Sie benötigen Antworten, denen Sie vertrauen können, durchsuchbare Notizen, die Sie zitieren können, und Recherchen, die sich in Briefings und Folge-E-Mails umsetzen lassen.

Dieser Leitfaden vergleicht die besten Cluely-Alternativen, die bessere KI-Features für Einblicke und Inhalte bieten und sich tendenziell besser für Forschungs- und Marketing-Teams eignen.

Die 10 besten Cluely-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Cluely-Alternativen, damit Sie das richtige tool für Ihren Workflow finden, bevor Sie sich mit den detaillierten Bewertungen befassen.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Wandeln Sie Meeting-Erkenntnisse in einem konvergierten Workspace in forschungsgestützte GTM-Arbeit um. KI-Zusammenfassungen und nächste Schritte, Living Briefs und Wikis, arbeitsbezogene Chats, entscheidungsbezogene Aufgaben, arbeitsbereichsübergreifende Suche Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Notion KI Einfache Recherche und Texterstellung innerhalb eines Wissenshubs Zusammenfassungen und Überarbeitungen in Dokumenten, Fragen und Antworten in Ihrem Workspace, automatisches Ausfüllen von Datenbanken, schnelle Entwürfe für Briefings und Seiten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Benutzer. Airtable KI KI-Unterstützung für strukturierte Kampagnen- und Forschungsdaten KI-Felder für konsistente Ergebnisse, Extraktion aus Notizen in strukturierte Datensätze, wiederholbare Forschungsworkflows Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat pro Benutzer Claude 3. 5 Sonnet Ausführliche Argumentation, Analyse und Überarbeitung von Texten Zusammenfassungen mit langem Kontext, strukturierte Analysen aus unübersichtlichen Quellen, aussagekräftiges Schreiben und Synthesen für Briefings Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer ChatGPT (GPT-5. 1) Schnelle Ideenfindung, Überarbeitung und Recherche-Support Briefings und Gesprächspunkte, Folgefragen, Variationen des Inhalts, mehrsprachige Überarbeitungen, strukturierte Ausgaben wie FAQs Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer Jasper Markengerechte Inhalte im Marketing in großem Umfang Steuerung der Markenstimme, Erstellung von Kampagnentexten, Team-Workflows für Überprüfungen und Genehmigungen, Überarbeitungen für mehr Klarheit und Konversion Kostenpflichtige Pläne ab 69 $/Monat pro Benutzer Surfer KI SEO-gesteuerte Inhaltsanalyse und -optimierung SERP-basierte Richtlinien, Gliederungserstellung, Optimierungsprüfungen, Google Docs-Workflows, Abdeckung von Inhaltslücken Kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat pro Benutzer Writer. com Content Governance auf Enterprise-Niveau und markenkonsistente Ergebnisse Durchsetzung von Markenrichtlinien, Wissensgrundlagen, geregelte Workflows für Teams, Kontrollen für Administratoren und Sicherheit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Copy. KI GTM-Workflows für Vertriebs- und Marketinginhalte Wiederholbare GTM-Workflows, strukturierte Briefings aus unübersichtlichen Notizen, konsistente Ergebnisse für Marketing- und Vertriebsteams Kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer Perplexity KI Recherchieren Sie mit Zitaten und kurzen Zusammenfassungen Webrecherche mit zitierten Antworten, schnelle Überprüfung von Aussagen nach Telefonaten, übersichtliche Ergebnisse, die Sie in Briefings einfügen können. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer

Worauf sollten Sie bei Cluely-Alternativen achten?

Wenn Sie Alternativen zu Cluely evaluieren, entscheiden Sie, ob Sie einen KI-Meeting-Assistenten für Live-Unterhaltungen oder ein System benötigen, das Erkenntnisse in Arbeit umsetzt.

Achten Sie auf:

Hohe Antwortqualität mit Quellenangaben und kontextbezogenen Eingabeaufforderungen (damit Ihre „Erkenntnisse” nicht zu Spekulationen werden)

Durchsuchbare Notizen plus Echtzeit-Transkription, die Sie in Präsentationen, Messaging-Dokumenten und Plänen wiederverwenden können.

Klare Haltung zu Transparenz und Datenschutz

Multiplattform-Support für Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

Ein Weg von Gesprächsthemen zu Aufgaben mit Eigentümern, Fristen, Folgefragen und Folge-E-Mails

Funktionen wie Erkennung von Bildschirmfreigaben und Bildschirmaufzeichnung

Vollständig transparente Preisgestaltung mit klaren Starter- und Pro-Plänen. Live-Support und Echtzeit-Anleitungen wären ein toller Bonus.

Die 10 besten Alternativen zu Cluely

Wenn Sie leistungsfähigere KI-gestützte Recherche- und Content-Intelligence-Funktionen wünschen, benötigen Sie mehr als nur Echtzeit-Antworten während Live-Unterhaltungen. Die folgenden Tools helfen Ihnen dabei, Erkenntnisse zu gewinnen und diese in Arbeit umzuwandeln, die Ihr Team wiederverwenden kann.

1. ClickUp (Am besten geeignet, um Meeting-Erkenntnisse in einem einzigen konvergierten Workspace in forschungsgestützte GTM-Arbeit umzusetzen)

Erstellen, verwalten und skalieren Sie GTM-Erkenntnisse in einem gemeinsamen Space mit ClickUp

Jede GTM-Entscheidung beginnt mit einer Unterhaltung, aber die Belege dafür bleiben selten an einem Ort. Sie verlassen ein Google Meet, jemand fügt KI-Notizen in ein Dokument ein, und die „endgültigen“ Gesprächspunkte befinden sich in einem Chat-Thread.

Wenn Sie einen Brief oder eine Launch-Story schreiben müssen, suchen Sie in mehreren Tools nach Kontextinformationen. Das ist Arbeitsausbreitung, wenn jeder Schritt Ihrer Recherche und Ihres Content-Workflows in einer anderen App stattfindet. Das verlangsamt die Überprüfung und macht es schwieriger, nachzuweisen, woher die Erkenntnisse stammen.

Fügen Sie nun noch nicht miteinander verbundene KI-Tools und einen eigenständigen KI-Meeting-Assistenten hinzu. Das ist KI-Wildwuchs , der oft Ergebnisse liefert, die im Moment schnell erscheinen, später aber schwer zu vertrauen sind.

Mit ClickUp für Marketingteams erhalten Sie einen konvergierten KI-Arbeitsbereich, der Recherche, Dokumente, Zusammenarbeit und Ausführung an einem Ort vereint. Sie halten fest, was gesagt wurde, verfolgen die Quelle hinter wichtigen Aussagen zurück und wandeln Erkenntnisse in Arbeit um, die Ihr Team überprüfen und ausliefern kann, ohne den Kontext von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Verwandeln Sie Erkenntnisse aus Meetings in nutzbare GTM-Erkenntnisse.

Erfassen Sie die Unterhaltung und wandeln Sie sie mit ClickUp Brain in Notizen und nächste Schritte um.

Sie beenden einen Anruf und dieselbe Frage landet in Ihrem Posteingang. Was haben wir beschlossen und wie geht es weiter? ClickUp Brain kann einen Anruf in ein durchsuchbares Transkript, eine Zusammenfassung und eine übersichtliche Liste der nächsten Schritte umwandeln, sodass Sie die Aufzeichnung nicht erneut abspielen müssen.

Dann gehen Sie von Notizen zu Maßnahmen über, ohne den Überblick zu verlieren. Verfassen Sie einen kurzen Entwurf, erstellen Sie Folge-E-Mails und verwandeln Sie Gesprächspunkte in nachverfolgbare Aufgaben. So reduzieren Sie die Arbeit und konzentrieren sich gleichzeitig auf die Qualität der Antworten.

📽️ Video ansehen: Wenn Sie Meeting-Notizen wünschen, die nach dem Meeting tatsächlich nutzbar sind, finden Sie hier ein kurzes Video, das Ihnen zeigt, wie ClickUp AI Notetaker und ClickUp Brain Entscheidungen und Aktionselemente in all Ihren Meetings erfassen.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie jede Zusammenfassung nach einem Anruf mit ClickUp Super Agents in einen GTM-Brief. Erstellen Sie mit ClickUp Super Agents* anpassbare KI-Agenten, die verschiedene Aufgaben übernehmen können. Anstatt KI-Notizen in einem Dokument zu speichern, das niemand mehr aufruft, richten Sie einen speziellen ClickUp Super Agent für die GTM-Nachverfolgung ein. ClickUp Super Agents können Recherchen durchführen, Vorschläge unterbreiten und sogar Ihr Team benachrichtigen, wenn Projekte in Verzug sind, sodass Ihre Meeting-Ergebnisse zu überprüfungsfähigen Arbeitsergebnissen werden und nicht zu losen Fäden. Erstellen Sie einen „GTM-Rückblick“-Superagenten, der Transkripte und Notizen in eine kurze Zusammenfassung mit Entscheidungen, Risiken, Folgefragen und Gesprächsthemen umwandelt.

Lassen Sie Follow-up-E-Mails erstellen und geben Sie eine übersichtliche Zusammenfassung im Chat frei, damit die Beteiligten das „Was” und „Warum” ohne ein weiteres Meeting verstehen.

Bitten Sie das System, aus der Zusammenfassung Aufgaben zu erstellen, Eigentümer zuzuweisen und Rückstände zu kennzeichnen, damit sich das Team auf die Umsetzung konzentrieren kann.

Sichern Sie den Zugriff, indem Sie dem Agenten nur Berechtigungen für die richtigen Dokumente, Aufgaben und Spaces erteilen, damit der Datenschutz gewährleistet bleibt.

Verwenden Sie ClickUp AI, um die Anweisungen für Agenten zu verfassen, damit die Eingabeaufforderungen projektübergreifend konsistent und kontextsensitiv bleiben.

Erstellen Sie überprüfungsfertige Briefings und Wissenshubs.

Dokumentieren Sie Ihre Recherchen, stimmen Sie sich mit den Beteiligten ab und sorgen Sie dafür, dass Entscheidungen mit ClickUp Docs leicht zu finden sind.

Ein Meeting-Assistent kann Ihnen KI-Notizen liefern, aber Ihr Team benötigt dennoch einen Ort, an dem diese validiert und wiederverwendet werden können. Mit ClickUp Docs können Sie lebendige Briefings, Wikis und Wissensdatenbanken erstellen, damit Ihre Recherchen nach dem Meeting nicht verloren gehen.

Sie können in Echtzeit zusammenarbeiten, Teamkollegen in Kommentaren taggen und Aktionspunkte direkt im Dokument zuweisen, damit Überprüfungen nicht in Chat-Threads stecken bleiben.

Wenn Sie Arbeiten außerhalb Ihres Teams freigeben müssen, können Sie Berechtigungen festlegen und steuern, wer bestimmte Dokumente und Seiten ansehen oder bearbeiten darf.

Binden Sie das Feedback der Stakeholder in die Arbeit ein.

Senden Sie Nachrichten an Ihr Team und setzen Sie Entscheidungen mit ClickUp Chat in die Tat um.

Wenn Ihr Meeting-Assistent Notizen an einem Ort hinterlegt und Ihr Team diese an einem anderen Ort diskutiert, verbringen Sie mehr Zeit damit, den Kontext zu suchen, als Ihre Arbeit voranzubringen.

ClickUp Chat hält Ihre Unterhaltungen mit der Arbeit verbunden, sodass Sie Ideen in Kanälen oder Direktnachrichten oder in verbundenen Aufgaben diskutieren können, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Sobald eine Entscheidung in Arbeit umgesetzt wird, erstellen Sie mit einem Klick eine Aufgabe aus einer Nachricht, damit die Eigentümer und die nächsten Schritte klar sind.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie ClickUp-Chat-Entscheidungen mit ClickUp Brain in sofortige, teilbare GTM-Zusammenfassungen. Verwandeln Sie alle Ihre Chats in umsetzbare Elemente für bessere Ergebnisse mit ClickUp Brain Wenn Feedback und Entscheidungen innerhalb des ClickUp-Chats stattfinden, ist das nächste Risiko einfach. Jemand verpasst den Thread und Sie wiederholen dieselbe Unterhaltung in einem anderen Meeting. Verwenden Sie ClickUp Brain, um die Dynamik aufrechtzuerhalten, ohne die Leute mit Screenshots oder langen Zusammenfassungen zu überfluten. Erstellen Sie eine übersichtliche Zusammenfassung aus dem Chat-Thread, damit die Beteiligten innerhalb von Sekunden das „Was” und „Warum” verstehen.

Ermitteln Sie Entscheidungen, Eigentümer und nächste Schritte, damit Ihr Team schneller von der Planung zur Umsetzung übergehen kann.

Entwerfen Sie Folge-Nachrichten, die Sie wieder in ClickUp Chat einfügen können, damit das gesamte Team an einem Ort auf dem Laufenden bleibt.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Aktionspunkte mit Eigentümern, Fälligkeitsdaten und Status erfassen, sodass Ihre Meeting-Assistenz nicht nur auf KI-Notizen beschränkt bleibt.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie ClickUp-Aufgaben mit ClickUp Brain MAX in ein stets aktuelles GTM-Command-Center. Verwandeln Sie Aufgaben-Updates mit ClickUp Brain MAX in gemeinsam nutzbare GTM-Zusammenfassungen Sobald Ihr Team die Ergebnisse des Meetings in ClickUp-Aufgaben umgewandelt hat, besteht die nächste Herausforderung darin, bei sich ändernden Prioritäten auf dem Laufenden zu bleiben. ClickUp Brain MAX hilft Ihnen dabei, die Ausführung mit dem ursprünglichen Kontext zu verbinden, ohne Updates über verschiedene Tools hinweg verfolgen zu müssen. Schnelleren Fortschritt mit Talk to Text : Geben Sie nach einem Anruf oder einem internen StandUp ein kurzes Update, z. B. „Hindernis, nächster Schritt, Eigentümer, Fälligkeitsdatum“. ClickUp Brain MAX wandelt dies in ein übersichtliches Update für Aufgaben um, sodass Ihr Team ohne langwierige Notizen am Ball bleiben kann. Talk to TextGeben Sie nach einem Anruf oder einem internen StandUp ein kurzes Update, z. B. „Hindernis, nächster Schritt, Eigentümer, Fälligkeitsdatum“. ClickUp Brain MAX wandelt dies in ein übersichtliches Update für Aufgaben um, sodass Ihr Team ohne langwierige Notizen am Ball bleiben kann.

Stellen Sie Fragen zu Ihrem gesamten Aufgaben-Workstream: Starten Sie eine Abfrage bei ClickUp Brain MAX mit Eingabeaufforderungen wie „Welche Aufgaben sind diese Woche gefährdet und warum?“ oder „Fassen Sie alle offenen Elemente im Zusammenhang mit der Markteinführung zusammen. “ So erhalten Sie in Echtzeit Klarheit, ohne jede Liste durchsehen zu müssen.

Finden Sie den Grund für eine Aufgabe mit ClickUp Enterprise Search : Wenn jemand fragt: „Warum machen wir das?“, können Sie mit ClickUp Enterprise Search die ursprüngliche Entscheidung, Notiz vom Meeting oder das Dokument aufrufen, aus denen die Aufgabe entstanden ist. So lassen sich Überprüfungen schneller durchführen und geschäftliche Unterhaltungen vor Spekulationen schützen. Wenn jemand fragt: „Warum machen wir das?“, können Sie mit ClickUp Enterprise Search die ursprüngliche Entscheidung, Notiz vom Meeting oder das Dokument aufrufen, aus denen die Aufgabe entstanden ist. So lassen sich Überprüfungen schneller durchführen und geschäftliche Unterhaltungen vor Spekulationen schützen.

Wählen Sie das richtige Modell für die von Ihnen benötigten Ergebnisse: Wechseln Sie je nach Aufgabe zwischen den Modellen. Verwenden Sie eines für prägnante Statusberichte, eines für tiefergehende Analysen und eines für die Überarbeitung von Stakeholder-Updates, sodass jede Aufgabe zu einer gemeinsam nutzbaren GTM-Zusammenfassung wird.

Die besten Features von ClickUp

Erfassen Sie Kampagnenanfragen, Rechercheergebnisse und Feedback von Stakeholdern mit ClickUp Formularen und wandeln Sie die Übermittlungen in umsetzbare Arbeiten um, anstatt Details über mehrere Tools hinweg zu kopieren und einzufügen.

Stellen Sie Positionierung, Messaging und Einführungspläne visuell in ClickUp Whiteboards dar und wandeln Sie Ideen dann in Aufgaben und Dokumente um, damit die Planung nicht im Brainstorming-Modus stecken bleibt.

Leiten Sie Briefings und Nachfassaktionen nach Telefonaten automatisch mit ClickUp Automatisierungen weiter, einschließlich der KI-Automatisierung, die aus einer einfachen Anfrage Auslöser und Aktionen generieren kann.

Beschleunigen Sie die Überprüfung von Kreativ- und Asset-Inhalten mit ClickUp Prüfung , wo Sie Bilder, Videos und PDFs mit Anmerkungen versehen und Kommentare direkt in der Datei hinterlassen können.

Limitierungen von ClickUp

Rechnen Sie zunächst mit einer gewissen Einarbeitungszeit, da die Plattform sehr viele Features hat.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7 / 5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6 / 5 (über 4.600 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Ein G2-Rezensent freigab:

„Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist seine Flexibilität und der breite Bereich an Features, mit denen wir Aufgaben, Projekte und Dokumentationen an einem Ort verwalten können. Es ist einfach zu bedienen, hochgradig anpassbar, lässt sich gut mit anderen Tools integrieren und wird von uns täglich genutzt, um die Teams aufeinander abzustimmen und die Produktivität zu erhöhen.“

„Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist seine Flexibilität und der breite Bereich an Features, mit denen wir Aufgaben, Projekte und Dokumentationen an einem Ort verwalten können. Es ist einfach zu bedienen, hochgradig anpassbar, lässt sich gut mit anderen tools integrieren und wird von uns täglich genutzt, um die Teams aufeinander abzustimmen und die Produktivität zu erhöhen.“

2. Notion KI (Am besten geeignet, um verstreute Forschungsergebnisse in strukturierte Content-Hubs umzuwandeln)

Via Notion KI

Wenn das größte Problem Ihres Teams darin besteht, dass „wir zwar KI-Notizen haben, diese aber später niemand mehr finden kann“, ist Notion AI eine praktische Wahl.

Der KI-Workflow „Meeting Notes” erfasst Meetings und erstellt direkt nach Beendigung des Gesprächs eine Zusammenfassung. Außerdem speichert er Transkripte, Entscheidungen und Aktionspunkte in Ihrem Workspace, sodass sie als durchsuchbare Notizen verfügbar bleiben und nicht als verstreute Notizen verloren gehen.

Für Marketing- und Forschungsteams ist dies nützlich, wenn Sie Informationen aus Stakeholder-Interviews, Kundengesprächen und internen Synchronisierungen zusammenführen. Sie können Forschungsausschnitte, Gesprächspunkte und Entwürfe neben dem Quellmaterial speichern und in verschiedenen Briefings wiederverwenden.

Die besten Features von Notion KI

Fassen Sie lange Seiten zusammen und verwandeln Sie grobe KI-Notizen in klare Erkenntnisse.

Entwerfen und überarbeiten Sie Marketinginhalte direkt in Dokumenten und Wikis.

Datenbanken automatisch ausfüllen und strukturierte Felder aus unstrukturiertem Text extrahieren

Beantworten Sie Fragen anhand des Kontexts aus Ihrem Notion-Workspace.

Übersetzen und passen Sie den Ton für globale Teams bei Bedarf an.

Einschränkungen von Notion KI

Zeitaufwand für Setup und Verwaltung, da benutzerdefinierte Einstellungen Teams verlangsamen können

Leistungseinbußen in größeren Workspaces und bei umfangreichen Datenbanken

Stoßen Sie an die Grenzen des Free-Plans, wie z. B. geringere Upload-Limits für Dateien.

Preise für Notion KI

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was Benutzer über Notion KI sagen

Ein Redditor sagte:

„Ich denke, das KI-Tool von Notion ist es wert, ausprobiert und eine Zeit lang getestet zu werden, um zu sehen, ob es für Sie hilfreich sein könnte. “

„Ich denke, das KI-Tool von Notion ist es wert, ausprobiert und eine Zeit lang getestet zu werden, um zu sehen, ob es für Sie hilfreich sein könnte. “

3. Airtable KI (Am besten geeignet, um Rechercheergebnisse in strukturierte Datensätze und wiederholbare GTM-Workflows umzuwandeln)

Über Airtable KI

Airtable KI ist sinnvoll, wenn Ihr Team bereits mit strukturierten Daten arbeitet: Launch-Tracker, Wettbewerbs-Matrixen, Kampagnen-Kalender und Forschungs-Repositorys.

Anstatt KI wie ein separates Chat-Fenster zu behandeln, fügt Airtable KI in das System ein, das Sie bereits verwenden. Mit Airtable KI können Sie Inhalte in Feldern generieren oder analysieren und unübersichtliche Eingaben standardisieren, damit die Berichterstellung konsistent bleibt.

Für GTM-Teams zeichnet es sich besonders durch die Erstellung von Workflows aus. Airtable's Omni ist als Konversationsgenerator positioniert, mit dem Sie Tabellen und Automatisierungen erstellen können, indem Sie beschreiben, was Sie benötigen. Dies ist praktisch, wenn Sie versuchen, wiederholbare Inhalte und Forschungsworkflows über einen Team-Plan hinweg zu skalieren.

Die besten Features von Airtable KI

Fassen Sie Texte zusammen und extrahieren Sie Erkenntnisse aus Forschungsergebnissen in Airtable.

Verwenden Sie ein KI-Feld, um konsistente, textbasierte KI-Ausgaben innerhalb von Workflows auszuführen.

Erstellen Sie KI-gestützte Apps und Workflows mit den KI-Funktionen von Airtable.

Standardisieren Sie das Tagging und die Analyse von Feedback für GTM- und Inhalt-Teams.

Einschränkungen von Airtable KI

Sie müssen Zeit in die Entwicklung der richtigen Basisstruktur investieren, bevor die Workflows reibungslos funktionieren.

Die Kosten steigen, wenn Ihr Team wächst und mehr Editors Zugriff benötigen.

Es gibt eine gewisse Lernkurve, wenn Ihr Team an einfache Dokumente statt an Datenbanken gewöhnt ist.

Preise für Airtable KI

Free

Team: 24 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 54 $/Monat pro Benutzer

Unternehmensgröße: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Airtable KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 3.100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Was Benutzer über Airtable KI sagen

Ein Capterra -Rezensent sagte :

„Airtable ist ein äußerst wertvolles Tool für die Organisation von Daten, die Verwaltung von Produkten und die Optimierung von Workflows in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen und nutzt Features für Zusammenarbeit, Integration, Automatisierung, mobile Zugänglichkeit sowie eine unterstützende Community und Ressourcen.“

„Airtable ist ein äußerst wertvolles Tool für die Organisation von Daten, die Verwaltung von Produkten und die Optimierung von Workflows in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen. Es nutzt Features für die Zusammenarbeit, Integrationsmöglichkeiten, Funktionen für die Automatisierung, mobile Zugänglichkeit sowie eine unterstützende Community und Ressourcen.“

4. Claude 3. 5 Sonnet (Am besten geeignet für die Synthese langwieriger Recherchen zu klaren GTM-Erkenntnissen)

Claude 3. 5 Sonnet ist eine gute Wahl, wenn Sie mit langen, unübersichtlichen Eingaben zu tun haben und klare Gedanken benötigen. Für Produktvermarkter und Analysten bedeutet dies oft, Interviewtranskripte, Produktdokumente und Marktforschungsergebnisse zu einer Erzählung mit klaren Aussagen und unterstützenden Details zu kombinieren.

Anthropic positioniert Claude 3. 5 Sonnet auch als stark im Bereich visuelles Denken, einschließlich der Interpretation von Diagrammen und Grafiken und der Extraktion von Text aus unvollständigen Bildern. Dies ist nützlich, wenn Berichte als Screenshots oder PDFs eingehen.

Claude ist jedoch kein KI-Meeting-Assistent im Sinne von „nimmt an Ihrem Google Meet teil“. Es eignet sich besser als Analyseebene, die Sie nach Anrufen verwenden, insbesondere wenn Sie kontextbezogene Eingabeaufforderungen und durchdachtere Schlussfolgerungen über große Kontextfenster hinweg wünschen.

Claude 3. 5 Die besten Features von Sonnet

Fassen Sie lange Rechercheergebnisse zusammen und verwandeln Sie Rohnotizen in überprüfungsfertige Erkenntnisse.

Verarbeiten Sie große Kontextfenster für die Synthese über mehrere Quelldokumente hinweg.

Unterstützen Sie strukturierte Analysen für Workflows wie Wettbewerbsberichte und Nachrichtentests.

Bieten Sie API-Zugriff mit veröffentlichten Token-basierten Preisen für eine vorhersehbare Nutzungsplanung.

Claude 3. 5 Limit von Sonnet

Da es sich nicht um einen Rekorder für Meetings handelt, müssen Sie Ihre eigenen Transkripte oder Notizen mitbringen.

Bei häufigeren, umfangreichen Recherche-Workflows stoßen Sie bei günstigeren Plänen an Nutzungslimits.

Fühlt sich manchmal vorsichtig oder langatmig an, basierend auf Bewertungen von Benutzern

Claude 3. 5 Sonnet-Preise

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Max: Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Team: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Claude 3. 5 Sonnet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was Benutzer über Claude 3. 5 Sonnet sagen

Ein Redditor sagte:

„Claude 3. 5 Sonnet hat mich mit seinen Codierungsfähigkeiten, seiner präzisen Zusammenfassung und seinem natürlichen Kommunikationsstil beeindruckt. “

„Claude 3. 5 Sonnet hat mich mit seinen Programmierfähigkeiten, seiner präzisen Zusammenfassung und seinem natürlichen Kommunikationsstil beeindruckt.“

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (Am besten geeignet für schnelle Entwürfe, Synthesen und entscheidungsreife Zusammenfassungen aus unübersichtlichen Eingaben)

ChatGPT ist die „Alleskönner”-Wahl für die GTM-Arbeit: Messaging-Iterationen, Wettbewerbsvergleiche, FAQs zur Produkteinführung, Folgefragen und tonangepasste Überarbeitungen.

OpenAI positioniert GPT-5.1 als Flaggschiff-Modell mit konfigurierbarer Argumentation, das sich gut für die Arbeitsweise von Marketingteams eignet: Manchmal möchte man schnelle Optionen, manchmal hingegen eine sorgfältigere Gliederung mit stärkerer Logik.

Es wird auch häufig für die Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen verwendet. Wenn Sie als Manager Kandidaten coachen oder als Kandidat Probevorstellungsgespräche durchführen, können Sie sich auf Verhaltensfragen, technische Interviews, Codierungstests oder sogar Datenwissenschafts-Fallstudien vorbereiten.

Die besten Features von ChatGPT

Fassen Sie lange Transkripte zusammen und verwandeln Sie verstreute Notizen in klare Erkenntnisse.

Entwerfen Sie Messaging-Frameworks, Launch-Briefings und Stakeholder-taugliche Narrative.

Erstellen Sie Listen mit Fragen für Recherchegespräche und präzisieren Sie Folgefragen.

Überarbeiten Sie Texte hinsichtlich Tonfall, Klarheit und regionalen Varianten in mehreren Sprachen.

Erstellen Sie strukturierte Ergebnisse wie FAQs, Battlecards und Wettbewerbsvergleiche.

Limit von ChatGPT

Erfordert starke Eingabeaufforderungen und saubere Quelleneingaben, um die Qualität der Antworten zu gewährleisten.

Gibt manchmal unsichere Fehlermeldungen aus, sodass Sie weiterhin eine Überprüfung durch Menschen und eine Faktenprüfung benötigen.

Fühlt sich weniger integriert an, wenn Ihr Prozess von einem Meeting-Assistenten abhängt, der den Kontext in Ihrem Workflow automatisch erfasst.

Preise für ChatGPT

Free

Plus : 20 $/Monat pro Benutzer

Pro : 200 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was Benutzer über ChatGPT sagen

Ein Redditor sagte:

„Ich würde mich für GPT 5. 1 Pro entscheiden, da es wirklich gut ist ... Ich verwende 5. 1 Pro nonstop auf mehreren Registerkarten, auch 5. 1 Thinking High für andere parallele Aufgaben, und habe noch nie ein Limit erreicht.“

„Ich würde mich für GPT 5. 1 Pro entscheiden, da es wirklich gut ist ... Ich verwende 5. 1 Pro nonstop auf mehreren Registerkarten, auch 5. 1 Thinking High für andere parallele Aufgaben, und habe noch nie ein Limit erreicht.“

6. Jasper (Am besten geeignet für markengerechte Inhalte, die über alle Kampagnen hinweg konsistent bleiben)

Jasper wurde entwickelt, um ein bekanntes Marketingproblem zu lösen: Sie benötigen viele Inhalte, die jedes Mal wie Ihre Marke klingen müssen. Jasper konzentriert sich stark auf Brand Voice Controls und zielgruppenspezifische Botschaften, damit Teams Kampagnenmaterialien erstellen können, ohne dass jeder Entwurf einen anderen Ton annimmt.

Für GTM-Teams ist es nützlich, wenn Sie Varianten für verschiedene Kanäle (E-Mail, Landing Pages, bezahlte Werbung, soziale Medien) erstellen und dabei auf Konsistenz und Geschwindigkeit Wert legen.

Jasper richtet seine Plattform ebenfalls auf Marketing-Workflows und Agenten aus, was für Teams geeignet ist, die wiederholbare Inhalte standardisieren möchten und nicht nur einmalige Texte erstellen wollen.

Die besten Features von Jasper

Erstellen Sie Marketingentwürfe für Anzeigen, Landing Pages und E-Mails aus groben Eingaben.

Sorgen Sie für eine einheitliche Sprachführung mithilfe von Marken- und Stilkontrollen.

Überarbeiten Sie Texte hinsichtlich Klarheit, Tonfall und Conversion-Fokus.

Unterstützen Sie KooperationsWorkflows für Überprüfungen und Genehmigungen.

Einschränkungen von Jasper

Im Vergleich zu allgemeinen KI-Tools für kleinere Teams erscheint es teuer.

Erfordert Governance, um die Ergebnisse für viele Benutzer konsistent zu halten.

Erfordert weiterhin eine Überprüfung durch Menschen hinsichtlich sachlicher Aussagen und Nuancen des Positionierens.

Preise für Jasper

Pro: 69 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jasper-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was Benutzer über Jasper sagen

Ein Capterra-Rezensent sagte:

„Mit Jasper können Sie Ideen sammeln, umformulieren, Gedanken organisieren und viel schneller schreiben, als wenn Sie bei Null anfangen würden. Insgesamt hat es zu einer spürbaren Effizienzsteigerung für Einzelpersonen und Teams geführt, und wir sind sehr zufrieden mit den ständigen Verbesserungen der Plattform!“

„Mit Jasper können Sie Ideen sammeln, neu formulieren, Gedanken organisieren und viel schneller schreiben, als wenn Sie bei Null anfangen würden. Insgesamt hat es zu einer spürbaren Effizienzsteigerung für Einzelpersonen und Teams geführt, und wir sind sehr zufrieden mit den ständigen Verbesserungen der Plattform!“

7. Surfer KI (am besten geeignet für SEO-gesteuerte Analyse und Optimierung des Inhalts)

Über Surfer KI

Wenn Ihr Team viele Inhalte veröffentlicht, ist es in der Regel am schwierigsten, etwas zu schreiben, das der Suchabsicht entspricht, das Thema angemessen abdeckt und keine Begriffe auslässt, die Google erwartet. Surfer KI wurde für diesen Workflow entwickelt.

Sie beginnen mit einem Schlüsselwort, und Surfer KI erstellt einen Entwurf auf der Grundlage von SERP-gesteuerten Anleitungen. Anschließend verfeinern Sie diesen Entwurf im Editor für den Inhalt von Surfer , damit die Seite mit den Empfehlungen auf der Seite übereinstimmt.

Für GTM- und Produktmarketing-Teams eignet sich Surfer KI am besten, wenn Sie bereits wissen, was Sie veröffentlichen möchten (Launch-Seiten, Vergleichsbeiträge, BOFU-Blogs), und wenn Sie möchten, dass die SEO-Ebene Teil des Schreibprozesses ist und kein separater Schritt.

Die besten Features von Surfer KI

Erstellen Sie mit dem Outline Builder Entwürfe für eine schnellere Planung.

Optimieren Sie Entwürfe mithilfe von Inhaltsrichtlinien, die mit Google und der Sichtbarkeit in der KI-Suche verknüpft sind.

Sorgen Sie mit Vorlagen und benutzerdefinierten Sprachoptionen für Markenkonsistenz.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team auf einer Plattform zusammen und verbinden Sie sich mit Google Docs.

Einschränkungen von Surfer KI

Erfordert ein solides Setup und SEO-Kenntnisse, um konsistente Ergebnisse in großem Maßstab zu erzielen.

Es erscheint teuer, wenn man von einem Free-Plan zu einem kostenpflichtigen Plan für eine höhere Nutzung wechselt.

Erzeugt Ergebnisse, die noch einer Überprüfung durch Menschen bedürfen, insbesondere wenn Fakten und Referenzen eine Rolle spielen.

Preise für Surfer KI

Entdeckung: 59 $/Monat pro Benutzer

Standard: 119 $/Monat für 3 Benutzer

Pro: 219 $/Monat für 5 Benutzer

Sicherheit: 359 $/Monat für 10 Benutzer

Enterprise: Ab 999 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Surfer KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 530 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 420 Bewertungen)

Was Benutzer über Surfer KI sagen

Ein Capterra-Rezensent sagte:

„Surfer ist ein großartiges ganzheitliches SEO-Tool ... Surfer ist mein bevorzugtes Tool für die Entitätsoptimierung. Abgesehen von der Entitätsoptimierung sind jedoch auch das Keyword-Recherche-Tool, die Erstellung thematischer Karten und Audits ebenso leistungsstark.“

„Surfer ist ein großartiges ganzheitliches SEO-Tool ... Surfer ist mein bevorzugtes Tool für die Entitätsoptimierung. Abgesehen von der Entitätsoptimierung sind jedoch auch das Keyword-Recherche-Tool, die Erstellung thematischer Karten und Audits gleichermaßen robust.“

8. Writer.com (Am besten geeignet für Content Governance auf Unternehmensebene und markenkonsistente Ergebnisse)

Wenn mehrere Teams Inhalte veröffentlichen, besteht die Gefahr, dass falsche Terminologie und versehentliche Verstöße gegen Richtlinien in kundenorientierte Assets einfließen.

Writer.com positioniert sich als KI-Plattform für Unternehmen, die Governance und Markenkontrolle in den Mittelpunkt stellt, darunter Dinge wie Marken- und Sprachprofile sowie eine Überwachung auf Administrator-Ebene für Teams.

Writer setzt ebenfalls auf „Nutzen Sie Ihr anerkanntes Wissen”, um erfundene Antworten zu reduzieren. Der Knowledge Graph unterstützt die abrufgestützte Generierung, sodass Teams ihre Ergebnisse auf interne Quellen stützen und ihre Texte mit den Vorgaben des Unternehmens abstimmen können.

Wenn Ihnen Datenschutz, Überprüfbarkeit und konsistente Botschaften über große Oberflächen mit Inhalt wichtig sind, ist Writer genau das Richtige für Sie.

Die besten Features von Writer.com

Setzen Sie Regeln für die Markenstimme und den Stil durch, damit die Inhalte teamübergreifend konsistent bleiben.

Grundieren Sie Ihre Ergebnisse mit Knowledge Graph für bessere Rückverfolgbarkeit und weniger Fehler.

Erstellen Sie wiederholbare Workflows mit Agenten und Playbooks für gängige GTM-Aufgaben.

Unterstützen Sie die Sicherheit des Unternehmens und Verwaltungskontrollen für eine kontrollierte Einführung.

Limitierungen von Writer.com

Für kleinere Teams, die nur schnelle Entwürfe benötigen, erscheint es schwerfällig.

Erfordert Setup-Arbeit, um die Markenkontrolle und Wissensgrundlage richtig zu gestalten.

Hängt von Ihren internen Eingaben ab, um eine hohe Antwortqualität zu gewährleisten.

Preise für Writer.com

Starter: Kostenlose Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Writer.com

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Writer.com sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

„Ich schätze es sehr, dass Writer.com dafür sorgt, dass alle unsere schriftlichen Inhalte mit unserer Markenstimme übereinstimmen. … Die Plattform erleichtert außerdem die Zusammenarbeit und Verwaltung von Workflows für Teams, wodurch alle auf dem gleichen Stand bleiben und eine hohe Produktivität erreichen können.“

„Ich schätze es sehr, dass Writer.com sicherstellt, dass alle unsere schriftlichen Inhalte mit unserer Markenstimme übereinstimmen. … Die Plattform erleichtert außerdem die Zusammenarbeit und Verwaltung von Workflows für Teams, wodurch alle auf dem gleichen Stand bleiben und eine hohe Produktivität erreichen können.“

9. Copy. KI (Am besten geeignet, um GTM-Workflows in wiederholbare Ergebnisse von der Recherche bis zum Inhalt umzuwandeln)

Wenn Ihre GTM-Aktivitäten von Geschwindigkeit und Relevanz abhängen, kennen Sie bereits den Arbeitsaufwand: Account-Recherche, Kontaktprüfungen, First-Touch-Messaging, Follow-up-E-Mails und dann alles noch einmal zu erledigen für das nächste Segment.

Copy. ai positioniert sich als GTM-KI-Plattform mit Anwendungsfällen wie „Prospecting Cockpit“, die sich auf Account Intelligence und die Erstellung von Outreach-Maßnahmen konzentrieren, die speziell auf das jeweilige Konto zugeschnitten sind.

Copy. KI kann auch Erkenntnisse aus Verkaufsprotokollen für Deal-Coaching und Prognosen gewinnen. Es gibt Ihnen zwar keine Live-Hinweise während eines Anrufs, ist aber besser darin, diese Unterhaltungen in tatsächliche Verkaufsergebnisse und organisierte Team-Prozesse umzuwandeln.

Die besten Features von Copy.ai

Erstellen Sie wiederholbare GTM-Workflows für Zusammenfassungen, Briefings und Variationen des Inhalts.

Verwandeln Sie unstrukturierte Notizen in strukturierte Ergebnisse, die leichter zu überprüfen sind.

Unterstützen Sie Marketing- und Vertriebs-Workflows, die auf konsistenten Gesprächspunkten basieren.

Reduzieren Sie Nacharbeiten, indem Sie die Ergebnisse innerhalb der Workflows organisieren und nicht in verstreuten Entwürfen.

Einschränkungen von Copy.ai

Das Setup erfordert etwas Zeit, damit die Workflows den Prozessen Ihres Teams entsprechen.

Hängt von der Qualität Ihrer Quelle ab, sodass Sie weiterhin eine schnelle Genauigkeitsprüfung durchführen müssen.

Wird teuer, sobald Sie von einem Free-Plan zu einem kostenpflichtigen Plan für größere Teams wechseln.

Preise für Copy.KI

Chatten: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Copy. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Was Benutzer über Copy.ai sagen

Ein Capterra-Rezensent sagte:

„… Copy. KI unterstützt verschiedene Inhaltstypen, von Verkaufstexten über Blogbeiträge bis hin zu digitalen Anzeigentexten, sodass Sie immer die Art von Inhalten erstellen können, die Ihr Publikum benötigt, egal um welche Art es sich handelt. 3. Einfache Integration in bestehende Workflows…“

„… Copy. KI unterstützt verschiedene Inhaltstypen, von Verkaufstexten über Blogbeiträge bis hin zu digitalen Anzeigentexten, sodass Sie immer die Art von Inhalten erstellen können, die Ihr Publikum benötigt, egal um welche Art es sich handelt. 3. Einfache Integration in bestehende Workflows…“

10. Perplexity KI (Am besten geeignet für Recherchen mit Zitaten, auf die Sie in GTM-Arbeiten verweisen können)

Via Perplexity

Für Produktvermarkter und Forschungsanalysten sind „schnelle Antworten” nur dann hilfreich, wenn Sie zeigen können, woher sie stammen.

Das Kernargument von Perplexity ist die überprüfbare Recherche: Es liefert Ihnen Antworten mit Quellenangaben sowie intelligente Folgefragen, sodass Sie die Analyse weiter vorantreiben können, ohne von vorne beginnen zu müssen. Damit eignet es sich hervorragend für Wettbewerbsrecherchen, Arbeiten an der Positionierung und Beschreibungen des Inhalts, für die Quellenangaben erforderlich sind.

Perplexity unterstützt auch die Zusammenarbeit durch Spaces, mit denen Teams Suchanfragen und Threads nach Projekten organisieren können, damit die Rechercheergebnisse nicht über mehrere Tools verstreut gehen.

Es kann das Internet und interne Dokumente mit Berechtigungskontrollen durchsuchen, was nützlich ist, wenn Ihre Recherche sowohl öffentliche Quellen als auch Unternehmensdokumente umfassen muss.

Die besten Features von Perplexity KI

Geben Sie Antworten mit Zitaten zurück, um die Überprüfung der Recherche schneller durchzuführen.

Durchsuchen Sie das Internet in Echtzeit, damit Ihre Zusammenfassung immer aktuell bleibt.

Erstellen Sie übersichtliche, gut formatierte Ergebnisse, die Sie in Briefings und Präsentationen wiederverwenden können.

Unterstützen Sie tiefgehende Folgefragen, ohne den Thread neu starten zu müssen.

Limitierungen von Perplexity KI

Erfordert einen separaten Assistenten für Meetings, wenn Sie eine automatische Erfassung während Meetings wünschen.

Bei spärlichen oder nicht übereinstimmenden Zitaten ist dennoch eine schnelle Quellenüberprüfung erforderlich.

Erhöht die Kosten, sobald Sie von einem Free-Plan zu einem kostenpflichtigen Plan für intensiveres Forschungsnutzung wechseln.

Preise für Perplexity KI

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Pro : 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Max: 325 $/Monat pro Benutzer

Perplexity KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was Benutzer über Perplexity KI sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

„Die Quellen sind zuverlässig und die Informationen sind korrekt. Ich nutze es [Perplexity/AI] täglich für das Content-Marketing. Es war mir in vielerlei Hinsicht hilfreich. Das Verfassen von Blogs und Artikeln, Texten und Inhalten ist einfach.“

„Die Quellen sind zuverlässig und die Informationen sind korrekt. Ich nutze es [Perplexity/AI] täglich für das Content-Marketing. Es war mir in vielerlei Hinsicht hilfreich. Das Verfassen von Blogs und Artikeln, Texten und Inhalten ist einfach.“

Wenn Sie noch weitere Optionen neben den wichtigsten Cluely-Alternativen vergleichen, können diese drei tools häufige Lücken schließen, sobald die Live-Unterhaltung beendet ist.

Sie sind nützlich, wenn Sie übersichtlichere KI-Notizen, schnelleres Abrufen oder strukturiertere Vorgehensweisen für Vorstellungsgespräche benötigen.

fireflies.ai : Ein KI-Meeting-Assistent, der Ihre Meetings aufzeichnet und sie in durchsuchbare Transkripte, Zusammenfassungen und Aktionspunkte umwandelt. Er funktioniert auf verschiedenen Videoplattformen wie Google Meet und umfasst eine Chrome-Erweiterung, die Aufzeichnungen und Zusammenfassungen erstellen kann, ohne dass ein Bot zum Meeting hinzugefügt werden muss.

Otter.ai : Ein Meeting-Assistent, der Echtzeit-Transkriptionen erfasst und strukturierte Meeting-Notizen erstellt, die Sie schnell überfliegen können. Er kann automatisch an Meetings in Zoom, Microsoft Teams und Google Meet teilnehmen, was praktisch ist, wenn Ihre Anrufe von Woche zu Woche über verschiedene Tools hinweg stattfinden.

Final Round AI : Entwickelt für KI-Probeinterviews und strukturierte Interviewübungen, damit Sie Ihre Antworten einüben und deren Qualität verbessern können, bevor es in die entscheidenden Runden geht. Das ist besonders nützlich, wenn Sie Übungen suchen, die sich realistischen Videoanrufen annähern, und wenn Sie sich im Rahmen Ihres Interviewzyklus auf Coding-Interviews vorbereiten.

ClickUp liefert die Belege (und den Workflow)

Bei der Auswahl zwischen Cluely-Alternativen geht es nicht nur darum, durch einen KI-Interview-Sidekick Echtzeit-Antworten in Live-Unterhaltungen zu erhalten. Wenn Sie für Vertriebsteams einkaufen, sind die Produktivität des Teams und Echtzeit-Coaching genauso wichtig wie die Qualität der Notizen.

Für Marketing- und GTM-Teams eignen sich am besten Tools mit Echtzeit-Erkenntnissen für allgemeine Meetings, die mehr als nur interviewähnliche Eingabeaufforderungen bieten.

Suchen Sie nach Tools, die Ihren Workflow über mehrere Plattformen hinweg durchgängig unterstützen. Die idealen Tools sollten auch durchsuchbare Notizen, KI-gestützte Echtzeit-Vorschläge und KI-gestütztes Echtzeit-Feedback umfassen.

ClickUp ist die ideale Lösung, wenn Sie einen konvergenten Workspace und einen KI-Assistenten suchen, der KI-Erkenntnisse, Dokumente, Zusammenarbeit und Bereitstellung miteinander verbindet. Sie können:

Fassen Sie Meetings mit ClickUp Brain zusammen.

Dokumentieren Sie Ihre Gedanken in ClickUp Docs.

Finden Sie schnell Beweise mit ClickUp Enterprise Search.

Automatisieren Sie wiederkehrende Nachfassaktionen mit ClickUp Agents.

Profitieren Sie von mehrsprachigem Support und KI-gestützten Features zum Erstellen von Notizen.

Suchen Sie nach einer soliden Alternative zu Cluely? Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an.