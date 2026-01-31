Sind Sie ein Ersteller oder eine Privatperson, die mit KI Geld verdienen möchte?

Die gute Nachricht ist, dass dies durchaus möglich ist, auch ohne etwas von Grund auf neu aufzubauen. Was Sie brauchen, ist ein einfacher Workflow und die Disziplin, konsequent Ergebnisse zu liefern.

McKinsey schätzt, dass generative KI jedes Jahr in Dutzenden von Geschäften einen Wert von 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dollar schaffen könnte. Dieser Wert zeigt sich darin, dass Teams für eine schnellere Erstellung von Inhalten und straffere Abläufe weltweit bezahlen. All das und noch viel mehr können Sie mit KI erreichen.

In diesem Leitfaden sprechen wir darüber, wie man mit KI Geld verdienen kann. Wir besprechen einsteigerfreundliche Einnahmequellen, was man verkaufen kann und wie man den Preis festlegt.

Außerdem erfahren Sie, wie Sie die richtigen KI-Tools auswählen und häufige Fehler vermeiden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Systeme aufbauen, die mit KI kontinuierlich Geld einbringen, selbst wenn Sie mit kostenlosen KI-Tools und grundlegenden technischen Kenntnissen beginnen.

Wie man mit KI Geld verdient: Die besten Einnahmequellen, die funktionieren

Mit KI Geld zu verdienen kann ganz einfach sein. Ob Sie nun Code schreiben, Inhalte erstellen oder Automatisierungen mit KI entwerfen – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, davon zu profitieren. Sie müssen lediglich wissen, welche Tools Sie verwenden und wie Sie Ihre Produkte verkaufen können.

✅ Sehen wir uns einige narrensichere Pläne und Prozesse an, um mit KI-Tools und -Diensten Geld zu verdienen:

1) Freiberufliche Tätigkeit mit KI (Schreiben, Design, Code, Automatisierung)

Freiberufliche Tätigkeit ist der schnellste Weg, um mit KI Geld zu verdienen, da Sie Ergebnisse verkaufen, die Clients bereits verstehen. Sie verwenden hinter den Kulissen KI-gestützte Tools, um schneller zu liefern, und berechnen dann das Ergebnis, nicht das Tool.

Verfassen Sie Blogbeiträge, Landingpages und E-Mail-Sequenzen mit mit KI-Schreibtools und KI-Schreibassistenten.

Entwerfen Sie Miniaturansichten, Werbemittel und Marken-Kits mit AI-Kunstgeneratoren, AI-Bildgeneratoren und AI-generierter Kunst.

Erstellen Sie einfache Skripte und Integrationen mit KI-Codierungstools , um die Lieferung an Clients zu beschleunigen.

Richten Sie Automatisierungen für Onboarding, Nachverfolgung und Berichterstellung als kostenpflichtige KI-Dienste ein.

📌 Beispiel: Sie verkaufen ein „monatliches Content-Engine”-Paket, das 4 Blogbeiträge + 12 Social-Media-Beiträge umfasst. Sie nutzen KI-Content-Generierung, um schneller voranzukommen, und führen dann die Bearbeitung, Überprüfung und Anpassung des Textes durch, damit er weiterhin menschlich klingt.

2) KI-Erstellung von Inhalten (Blogs, YouTube, Kurzvideos)

Via Canva

Sie können die Erstellung von Inhalten zu einer Einnahmequelle machen, indem Sie visuelle KI-Inhalte produzieren. Wählen Sie eine Nische und veröffentlichen Sie regelmäßig Inhalte, wobei Sie dieselben Ideen kanalübergreifend wiederverwenden. So summiert sich Ihr Aufwand im Laufe der Zeit.

Erstellen Sie Blogbeiträge schneller mit KI-Schreibassistenten und fügen Sie dann reale Beispiele und originelle Erkenntnisse hinzu.

Skript und Plan für YouTube-Videos mit KI erstellen, dann Clips mit KI-Tools schneiden

Erstellen Sie Vorlagen für Hooks, Titel und Miniaturansichten, damit Sie nicht jede Woche von vorne anfangen müssen.

📌 Beispiel: Sie betreiben einen Nischen-YouTube-Kanal (z. B. „KI für Immobilienmakler“). Ein wöchentliches Video wird zu einem Blogbeitrag, einer kurzen E-Mail und mehreren Kurzvideos.

3) KI-gestützte Beratung oder Coaching

Wenn Sie über Fachwissen in einem bestimmten Bereich verfügen (Fitness, Design, Vertrieb, Personalwesen, Finanzen), können Sie „KI + Ihr Urteilsvermögen” verkaufen. Hier bezahlen Clients Sie dafür, dass Sie Tools auswählen, Trial-and-Error reduzieren und Systeme einrichten, die tatsächlich funktionieren.

Paket KI-Onboarding mit Tool-Setup, Prompt-Bibliotheken, SOPs und Schulungen als KI-Beratungsdienstleistungen

Bieten Sie wöchentliche Berichte zur Berichterstellung und Entscheidungsunterstützung mithilfe von Datenanalyse, Datenvisualisierung und prädiktiver Analytik.

Empfehlen Sie eine praktische KI-Lösung für einen Workflow (Lead-Triage, FAQ-Support, Content-Pipeline) und erweitern Sie diese dann.

📌 Beispiel: Sie helfen einer kleinen Agentur dabei, KI in ihre bestehenden Prozesse zu integrieren, und liefern ihnen dann ein wiederholbares Playbook, das sie jede Woche ausführen können.

4) Verkauf von KI-Prompts oder Prompt-Paketen

Wenn Sie Prompts erstellen können, die Teams Zeit und Geld sparen, können Sie davon profitieren. Stellen Sie sich Prompts als wiederverwendbare „Mini-Workflows” für die Erstellung von Inhalten, die Kundenansprache, Produktbeschreibungen oder den Kundensupport vor.

Verkaufen Sie rollenbasierte Pakete (Immobilienmakler, Coach, Etsy-Verkäufer, lokale Klinik) mit schrittweisen Aufforderungssequenzen.

Fügen Sie „Eingabefelder” und Beispiele hinzu , damit Anfänger sie ohne Rätselraten verwenden können.

Fügen Sie einen KI-FAQ-Prompt-Satz für den Kundensupport und Einwände im Vertrieb hinzu.

📌 Beispiel: Sie verkaufen ein „Local Business Content Pack” mit Vorlagen für Google Business-Beiträge, Social-Media-Beiträge und kurze Werbetexte sowie einer wöchentlichen Checkliste für Beiträge.

5) Aufbau und Verkauf von KI-Workflows zur Automatisierung

Mit KI-Automatisierungs-Workflows können Sie mehr Geld verdienen, indem Sie repetitive Arbeiten reduzieren. Durch die Verbindung von Tools und die Einstellung von Auslösern können Sie einen Workflow schaffen, der jede Woche Zeit spart, was die Preisgestaltung vereinfacht.

Workflows für die Lead-Erfassung erstellen (Formular → CRM → Nachverfolgung)

Erstellen Sie Pipelines für den Inhalt (Briefing → Entwurf → Überprüfung → Zeitplan)

Automatisieren Sie die Berichterstellung (Datenerfassung → Dashboard → wöchentliche Zusammenfassung)

📌 Beispiel: Sie verkaufen eine „Client Onboarding Automatisierung” als einmalige Setup-Gebühr zuzüglich einer monatlichen Pauschale für Updates und Verbesserungen.

6) Verkauf von mit KI erstellten digitalen Produkten

Digitale Produkte eignen sich gut für Anfänger, da man sie einmal erstellen und dann wiederholt verkaufen kann. KI hilft Ihnen dabei, schneller zu entwerfen, aber Sie sind dennoch erfolgreich, wenn Sie das Produkt wirklich nutzbar machen.

Verkaufen Sie Vorlagen (Kalender für den Inhalt, Pitch-Decks, SOPs, Angebotsunterlagen)

Verkaufen Sie Nischenpakete (Bildbibliotheken, E-Mail-Sequenzen, Onboarding-Checklisten)

Verkaufen Sie kreative Assets (Symbole, Hintergründe, KI-Bilder im Stock-Stil)

📌 Beispiel: Sie erstellen ein „Freelancer-Starterkit” mit Angebotsvorlagen, einem Formular für die Clientenaufnahme und einer einfachen Checkliste für die Lieferung.

7) Entwicklung von KI-Chatbots für kleine Unternehmen

Via ChatBot

Kleine Unternehmen wünschen sich oft schnellere Antworten und weniger sich wiederholende Fragen. Sie können KI-Chatbots entwickeln, die häufig gestellte Fragen bearbeiten und Leads qualifizieren.

Erstellen Sie einen Chatbot aus den vorhandenen FAQs, Richtlinien und Listen der Dienstleistungen eines Geschäfts.

Lead-Erfassung (Name, E-Mail, Art der Anfrage) und Weiterleitungsregeln hinzufügen

Behalten Sie bei komplexen Fällen die menschliche Übergabe bei , damit Sie keine übertriebenen Versprechungen machen.

📌 Beispiel: Sie richten einen KI-Chatbot für eine Klinik ein, der Fragen zu Preisen, Terminen und Terminvereinbarungen beantwortet und medizinische Fragen an das Personal weiterleitet.

8) Angebot von KI-Video- und Audiodiensten

Ersteller und Geschäftsbetriebe zahlen für Schnelligkeit. Mit KI können Sie Inhalte entwerfen, bereinigen oder wiederverwenden und dann ausgefeilte Ergebnisse liefern.

Podcasts schneller bearbeiten (Bereinigung, Zusammenfassungen, Zeitstempel)

Verwandeln Sie lange Videos in kurze Clips

Erstellen Sie Skripte und Voiceover-Entwürfe mit AI und optimieren Sie diese anschließend, um die Verständlichkeit zu verbessern.

📌 Beispiel: Sie verkaufen „10 kurze Clips pro Woche” aus einer einstündigen Aufnahme des Gründers, plus Untertitel und Anleitung zum Posten.

9) Affiliate-Marketing mit KI-generierten Inhalten

Die Affiliate-Einnahmen steigen, wenn Sie hilfreiche Inhalte veröffentlichen, die den Kaufabsichten der Kunden entsprechen. KI unterstützt den Workflow, aber Sie müssen Glaubwürdigkeit aufbauen, um Conversions zu erzielen.

Erstellen Sie Vergleichsbeiträge , Anleitungen und Nischen-Zusammenfassungen.

Verwenden Sie KI für Entwürfe und Skizzen und fügen Sie dann Testnotizen, Screenshots und Vor- und Nachteile hinzu.

Verfolgen Sie die Leistung und aktualisieren Sie Inhalte, wenn sich die Markttrends ändern.

Eine klarere Positionierung wäre ein KI-gestützter Affiliate-Vermarkter, der Inhalte schnell liefert, aber dennoch Wert auf Genauigkeit legt.

📌 Beispiel: Sie betreiben einen Blog, in dem Sie Tools für Ersteller rezensieren. Sie veröffentlichen regelmäßig Beiträge und verdienen dann Provisionen über Affiliate-Links.

10) Social-Media-Management mit KI

Social Media ist ein Dienstleistungsgeschäft. KI hilft Ihnen, mehr zu produzieren, und Clients bezahlen Sie für Konsistenz, Markenpassung und Ergebnisse (sei es mehr Klicks, Anmeldungen oder Käufe).

Planen Sie inhaltliche Schwerpunkte und Wochenkalender

Entwürfe für Bildunterschriften und Variationen für verschiedene Plattformen

Erstellen Sie Marketingmaterialien wie Werbegrafiken, Story-Frames und Anzeigenvarianten.

📌 Beispiel: Sie verwalten die Erstellung von Inhalten für eine lokale Marke, darunter 3 Beiträge pro Woche, 5 Stories und ein monatliches Kampagnenthema.

11) KI für Dropshipping und E-Commerce-Optimierung

Sie können KI nutzen, um die Produktforschung zu unterstützen und Ihren Shop zu optimieren.

Produktbeschreibungen und FAQs schnell erstellen

Verbessern Sie die Suche auf Ihrer Website , Ihre Kollektionen und Ihre Merchandising-Ideen.

Nutzen Sie Predictive Analytics, um Muster bei Rückgaben, Rückerstattungen und Bestsellern zu erkennen.

📌 Beispiel: Sie bieten einen „E-Commerce-Listing-Upgrade”-Service an: Sie überarbeiten 30 Listen, verbessern Bildaufforderungen für Banner und fügen bessere FAQs hinzu, um Support-Anfragen zu reduzieren.

12) KI-SaaS-Mikroprodukte

Wenn Sie ein KI-Geschäft aufbauen möchten, ohne Kapital zu beschaffen, sorgen Mikroprodukte dafür, dass der Umfang überschaubar bleibt. Durch die Entwicklung von KI-SaaS-Mikroprodukten können Sie ein spezifisches Problem lösen und ein Abonnement erheben.

Entwickeln Sie ein kleines KI-Softwaretool für einen Workflow (Zusammenfassungen, Erfassung, Tagging, Berichterstellung)

Bieten Sie einfache Integrationen , damit Kunden KI-Lösungen in bestehende tools integrieren können.

Konzentrieren Sie sich auf die erste Version, damit Sie nicht Monate mit Features verbringen.

📌 Beispiel: Sie entwickeln ein Mikro-Tool, das unübersichtliche Notizen von Meetings in Aktionspunkte umwandelt und diese an ein Projekt-Board sendet.

13) KI für Datenanalyse- und Dienstleistungen zur Berichterstellung

Via Julius KI

Viele Teams verfügen über Daten, haben jedoch Schwierigkeiten, Klarheit zu schaffen. Wenn Sie Tabellenkalkulationen in umsetzbare Entscheidungen umwandeln können, können Sie schnell Einnahmen generieren, auch ohne selbst Machine-Learning-Modelle zu erstellen.

Bereinigen und organisieren Sie Daten aus verschiedenen Datenquellen .

Erstellen Sie Dashboards und wöchentliche Berichte mit klaren Erkenntnissen.

Leichte Vorhersagemodelle hinzufügen (Prognosen, Warnungen vor Abwanderungsrisiken, einfache Trends)

Dabei werden Konzepte des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik angesprochen, aber Sie können mit der Berichterstellung beginnen und später zu fortgeschritteneren Projekten übergehen.

📌 Beispiel: Sie liefern wöchentlich einen „Sales + Marketing Snapshot” mit Diagrammen, Anomalien und Empfehlungen für die nächsten Schritte.

14) Verkauf von KI-Kursen oder -Schulungen

Schulungen verkaufen sich gut, wenn sie sich an eine bestimmte Zielgruppe richten und schnelle Erfolge versprechen. Halten Sie sie praxisnah und vermeiden Sie zu viel Theorie.

Bringen Sie Anfängern bei, wie man KI für anfängerfreundliche Workflows (Eingabeaufforderungen, Vorlagen, Leitplanken) einsetzt.

Bieten Sie Live-Workshops für Teams an und verkaufen Sie anschließend eine Aufzeichnung und ein Toolkit.

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Online-Kursen für Nischenrollen (Immobilienmakler, Coaches, Projektmanager in Agenturen)

📌 Beispiel: Sie verkaufen einen Kurzkurs mit dem Titel „Wie man als Freiberufler mit KI Geld verdient“ mit Vorlagen und kundenfertigen Ergebnissen.

Passives Einkommen entsteht selten von selbst. Man baut ein Vermögen auf, verbessert es und lässt es dann wiederholt verkaufen.

Abonnementvorlagen (wöchentliche Inhaltspakete, Prompt-Bibliotheken, Vorlagen für die Berichterstellung)

KI-YouTube-Kanäle , die durch Werbung, Affiliates und Sponsoren Geld verdienen

API-basierte Tools oder einfache Automatisierungen , die Sie als produktisierte Dienstleistung verkaufen

Benutzerdefinierte Assistenten im GPT-Stil (sofern verfügbar), die einen Workflow für eine Nischenzielgruppe zusammenstellen.

OpenAI hat die ChatGPT-Plugins im Jahr 2024 eingestellt und sich auf benutzerdefinierte GPT-Erfahrungen verlagert. Konzentrieren Sie sich daher auf die Funktionen, die derzeit in den von Ihnen ausgewählten tools unterstützt werden.

📌 Beispiel: Sie verkaufen ein monatliches Abonnement für „30 Bildunterschriften + 10 kreative Inhalte” für eine bestimmte Nische und aktualisieren es jeden Monat, um die Kundenbindung hoch zu halten.

Wie Sie mit KI Geld verdienen können

Wenn Sie als Anfänger lernen möchten, wie Sie mit KI Geld verdienen können, beginnen Sie damit, ein klares Ergebnis zu verkaufen und die richtigen KI-Tools zu verwenden, um schneller zu liefern. Sie benötigen keine tiefgreifenden technischen Kenntnisse in maschinellem Lernen oder KI-Algorithmen, um bezahlt zu werden; Sie benötigen einen Workflow, den Sie wiederholen können.

1) Wählen Sie einen Dienst/ein tool, das ein alltägliches Problem löst.

Wählen Sie ein Produkt, das bereits gekauft wird, und nutzen Sie dann KI-gestützte Tools, um den Zeitaufwand zu reduzieren.

Verfassen Sie Blogbeiträge und Landingpages mit KI-Tools.

Erstellen Sie KI-Kunstwerke mit KI-Bildgeneratoren und KI-Kunstgeneratoren.

Richten Sie KI-Chatbots für FAQs und die Lead-Triage ein.

Wöchentliche Berichterstellung mithilfe von Datenanalyse und einfacher Datenvisualisierung

🧠 Wussten Sie schon? Upworks eigene Forschungsergebnisse und Pressematerialien zeigen eine starke Nachfrage nach KI-bezogenen Fähigkeiten, darunter „generative KI-Modellierung” und „maschinelles Lernen”, was darauf hindeutet, dass Unternehmen aktiv für KI-bezogene Freelance-Arbeiten bezahlen.

2) Aufbau eines wiederholbaren „Input → Output”-Systems

Sie verdienen mehr Geld mit KI, wenn Sie aufhören, Ihre Prozesse neu zu erfinden.

Erstellen Sie eine Checkliste für jedes Ergebnis (Eingaben, Schritte, Qualitätssicherung, Bearbeitungszeit).

Speichern Sie wiederverwendbare Prompt-Frameworks für die Erstellung von Inhalten, die Kundenansprache und den Support.

Fügen Sie einen Schritt zur Überprüfung durch einen Menschen hinzu , damit KI-generierte Inhalte korrekt bleiben und dem Markenimage entsprechen.

Befolgen Sie die Regel „Keine Quelle, keine Behauptung“ für Statistiken und Produktdetails.

Speichern Sie einen kurzen Ausschnitt Ihrer „Markenstimme”, damit Ihre Ergebnisse über mehrere KI-Tools hinweg konsistent bleiben.

Für sachliche Behauptungen sind mindestens zwei glaubwürdige Quellen erforderlich.

3) Bewerten Sie das Ergebnis, nicht die Zeit

KI hilft Ihnen, schneller zu liefern, aber Clients bezahlen für Ergebnisse.

Feste Pakete (z. B. „4 Blogbeiträge pro Monat“ oder „10 kurze Clips pro Woche“)

Setup und monatlicher Support ( z. B. Setup und Updates von Chatbots)

Gestaffelte Angebote, damit Clients je nach Budget selbst die Auswahl treffen können

4) Erstellen Sie 2 bis 3 Beispiele, bevor Sie Ihr Angebot unterbreiten.

Mit Nachweisen schließen Sie Geschäfte schneller ab. Unternehmen wollen greifbare Ergebnisse sehen, bevor sie in Sie investieren.

Eine Vorher-Nachher-Veränderung (alter Text → neuer Text)

Ein „Systembeispiel” (eine wiederholbare Vorlage oder ein wiederholbarer Workflow)

Eine Mini-Fallstudie (Problem → Prozess → Ergebnis)

Echte Beispiele von Menschen, die mit KI Geld verdienen

Sie können echte Geldquellen überprüfen, indem Sie sich Plattformen ansehen, auf denen bereits KI-gestützte Dienstleistungen und Produkte verkauft werden.

1) Freiberufler, die KI-gestützte Dienstleistungen auf Upwork verkaufen

Über Upwork Support

Upwork veröffentlicht Studien zur Nachfrage nach bestimmten Fähigkeiten und Pressemitteilungen, die auf ein wachsendes Interesse an KI-bezogenen Berufsgruppen hinweisen.

Als Freiberufler müssen Sie Ihre Leistungen (Texte, Designs, Automatisierungen und Berichterstellung) verkaufen und KI nutzen, um schneller zu liefern.

2) Verkäufer, die KI-generierte Kunst auf Etsy anbieten

Via Etsy

Etsy gibt an, dass Verkäufer ihre ursprünglichen Vorgaben mit KI-Tools verwenden dürfen, um Kunstwerke zu erstellen, die sie verkaufen, und dass KI-erstellte Elemente gemäß den Kreativitätsstandards offengelegt werden müssen.

Als Verkäufer auf Etsy können Sie KI-generierte Kunstpakete (Drucke, Vorlagen und Assets) erstellen und diese als digitale Downloads verkaufen.

3) Verkäufer, die mit PromptBase Geld verdienen

Via PromptBase

PromptBase betreibt ein Marktplatzmodell, bei dem die Gebühren davon abhängen, ob der Käufer über den Marktplatz oder Ihren Link kommt. Wenn Sie auf PromptBase verkaufen, können Sie von Prompt-Paketen profitieren. Diese Prompt-Pakete helfen Käufern in der Regel dabei, Ergebnisse in den Bereichen Lokalisierung und Vertrieb zu erzielen.

4) Entwickler, die GPTs im GPT Store von OpenAI veröffentlichen

via OpenAI

OpenAI kündigte den GPT Store an und erklärte, dass es ein Umsatzprogramm für GPT-Entwickler starten werde, bei dem zunächst US-Entwickler auf Basis der Interaktion der Benutzer mit ihren GPTs bezahlt werden.

Das bedeutet, einen wiederholbaren Workflow in ein GPT zu verpacken und sich auf die Verteilung zu konzentrieren. Dazu gehören ein Support-FAQ-Assistent und ein Hilfsprogramm für Angebote.

5) YouTube-Ersteller nutzen KI, aber für die Monetarisierung ist nach wie vor Originalität gefragt.

Via YouTube

Auf YouTube können Sie KI für das Erstellen von Skripten oder die Bearbeitung nutzen, aber Sie benötigen dennoch einen originellen Wert, wenn Sie langfristig Einnahmen aus einem YouTube-Kanal erzielen möchten.

Mit einem YouTube-Kanal können Sie mit dem YouTube-Partnerprogramm Geld verdienen. Damit können Sie Videos zu beliebigen Themen erstellen, von so unterschiedlichen Branchen wie Werbung über Finanzen bis hin zu Lifestyle.

Sie können auch Partnerprogramme wie Shopping nutzen, um mit KI auf YouTube Geld zu verdienen.

🧠 Wussten Sie schon? YouTube hat von 2021 bis 2023 mehr als 70 Milliarden US-Dollar an Ersteller, Künstler und Medienunternehmen gezahlt.

Häufige Fehler beim Versuch, mit KI Geld zu verdienen

Mit KI lässt sich schnell Geld verdienen, aber genauso schnell kann man Zeit und Glaubwürdigkeit verspielen, wenn man KI-Tools als Verknüpfung statt als Workflow betrachtet. Hier sind einige häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten, wenn Sie mit KI Geld verdienen möchten:

Veröffentlichung von KI-generierten Inhalten ohne Überprüfung der Fakten

KI-Schreibassistenten können selbstbewusst Quellen, Nummern und Zitate erfinden. Dies wird als KI-Halluzination bezeichnet. Wenn Sie Inhalte verkaufen, sollten Sie für deren Genauigkeit und Glaubwürdigkeit einstehen.

Überprüfen Sie alle Statistiken anhand einer Primärquelle , bevor Sie sie veröffentlichen.

Führen Sie ein „Quellenprotokoll” für Blogbeiträge, Skripte und Marketingmaterialien.

Vermeiden Sie medizinische, rechtliche und finanzielle Behauptungen, es sei denn, Sie können einen Verfasser angeben.

🧠 Wussten Sie schon? Die Richtlinien des US-amerikanischen Copyright Office zu Werken, die KI-generiertes Material enthalten, betonen die Rolle der menschlichen Urheberschaft. Dies ist eine Erinnerung daran, dass Sie Ihren menschlichen Beitrag und Ihre redaktionelle Kontrolle dokumentieren sollten, insbesondere wenn Sie planen, die Arbeit später wiederzuverwenden oder zu lizenzieren.

Ignorieren der Offenlegungsvorschriften im Affiliate-Marketing

Wenn Sie Provisionen durch Affiliate-Marketing verdienen, müssen Sie dies klar offenlegen. Sie können dies nicht in einer Fußzeile oder mit vagen Formulierungen verstecken.

Affiliate-Beziehungen deutlich und gut sichtbar in der Nähe des Links offenlegen.

Machen Sie Offenlegungen leicht erkennbar und leicht verständlich.

Vermeiden Sie unbegründete Leistungsversprechen bei Aktionen für tools.

Beachten Sie die aktuellen FTC-Richtlinien zu diesem Thema.

Der Versuch, massenhaft produzierte Inhalte in großem Maßstab zu monetarisieren

Anfänger setzen oft auf Quantität. Aber man muss verstehen, dass Plattformen Originalität belohnen.

Erstellen Sie weniger, aber bessere Assets , die echte Erfahrungen und einzigartige Beispiele zeigen.

Vermeiden Sie es, Dutzende fast identischer Videos oder Seiten mit Vorlagen hochzuladen.

Fügen Sie menschlichen Wert hinzu mit Demos, Vergleichen, Ergebnissen und spezifischen Workflows.

Verkauf von KI-Kunst ohne Einhaltung der Marktplatzregeln

Wenn Sie KI-generierte Kunst oder KI-Bilder verkaufen, sollten Sie die Offenlegungsregeln der Plattform befolgen und klare Erwartungen formulieren. Jeder Verstoß gegen die Marktregeln kann das Ergebnis haben, dass Ihr Konto deaktiviert wird.

Geben Sie die Verwendung von KI bei Bedarf bekannt

Beschreiben Sie genau, was der Käufer erhält (Dateitypen, Größen, Nutzungsrechte).

Vermeiden Sie es, Exklusivität zu suggerieren, wenn Sie diese nicht garantieren können.

🧠 Wussten Sie schon? Die Verkäuferrichtlinien von Etsy besagen, dass Verkäufer in der Artikelbeschreibung angeben müssen, wenn ein Element mit Hilfe von KI hergestellt wurde, und beziehen sich dabei ausdrücklich auf „vom Verkäufer initiierte KI-Erstellungen”.

Clienten bezahlen für Ergebnisse, aber es liegt in Ihrer Verantwortung, die Zuverlässigkeit sicherzustellen. Wenn Sie „benutzerdefinierte KI-Lösungen” oder „integrierte KI-Lösungen” anbieten, müssen Sie klare Grenzen setzen.

Erklären Sie, was Sie konfigurieren im Gegensatz zu dem, was Sie erstellen.

Bieten Sie zunächst ein Pilotprojekt an (1 Workflow, 1 Team, 1 Woche)

Halten Sie Support und Wartung schriftlich fest, wenn Sie KI-gestützte Dienstleistungen verkaufen.

Fehlerhafter Umgang mit Client-Daten

Viele KI-Tools verarbeiten Eingaben auf externen Servern. Wenn Sie sensible Kundendaten an der falschen Stelle einfügen, riskieren Sie, das Vertrauen Ihrer Kunden zu verlieren, was Ihre Glaubwürdigkeit als Entwickler/Verkäufer sabotieren kann.

Entfernen Sie persönliche Daten , bevor Sie die Eingabeaufforderungen testen.

Verwenden Sie anonymisierte Beispiele für Entwürfe und Prototypen.

Wählen Sie Anbieter mit klaren Verpflichtungen im Bereich Datenschutz und Aufbewahrungskontrollen

Zu Beginn benötigen Sie nur eine kleine Auswahl an KI-Tools, die zu Ihrem Angebot passen. Sobald Sie mit KI regelmäßig Geld verdienen, können Sie aufrüsten.

1) Ein allgemeiner Assistent für das Schreiben, Planen und Iterieren

Diese Tools helfen Ihnen dabei, schnell Ideen zu sammeln, Entwürfe zu erstellen, Texte zu überarbeiten und Ergebnisse zu präsentieren – insbesondere, wenn Sie lernen möchten, wie Sie mit KI ohne tiefgreifende technische Kenntnisse kreativ arbeiten können.

Verwenden Sie ChatGPT für Entwürfe, Ideenfindung und schnelle Iterationen.

Wählen Sie Claude für das Schreiben, Zusammenfassen, Fragen und Antworten sowie Support beim Code-Entwickeln.

Verwenden Sie Google Workspace mit Gemini , wenn Sie Gmail, Docs und Meet nutzen und eine KI-Ebene für Ihre tägliche Arbeit wünschen.

Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus, wenn Sie über eine einzige Schnittstelle auf mehrere Premium-KI-Modelle (ChatGPT, Claude, Gemini usw.) zugreifen möchten.

Wenn Sie Content-Erstellung anbieten, nutzen Sie KI-Schreibtools für mehr Geschwindigkeit und schaffen Sie Wert durch Ihre Prozess-Bearbeitung und Faktenprüfung.

Erstellen Sie erste Entwürfe mit /AI-Schreibassistenten und überarbeiten Sie diese anschließend hinsichtlich Tonfall und Genauigkeit.

Verwenden Sie strukturierte Eingabeaufforderungen für die Erstellung von Inhalten, damit die Ergebnisse in Blog-Beiträgen und Social-Media-Beiträgen konsistent bleiben.

via Adobe Firefly

Wenn Sie Miniaturansichten, Anzeigen oder Marken-Assets verkaufen, helfen Ihnen AI-Kunstgeneratoren dabei, Kunstwerke und KI-Bilder schnell zu produzieren.

Erstellen Sie in Ihren Designs in Canva mit den Features von Magic Studio wie „Text to Image“ visuelle Elemente.

Verwenden Sie Adobe Firefly , wenn Ihnen eine „kommerziell sichere” Positionierung wichtig ist, da Adobe angibt, dass Firefly-Modelle mit lizenzierten Adobe Stock-Inhalten und gemeinfreien Inhalten, deren Urheberrecht abgelaufen ist, trainiert wurden. , wenn Ihnen eine „kommerziell sichere” Positionierung wichtig ist, da Adobe angibt, dass Firefly-Modelle mit lizenzierten Adobe Stock-Inhalten und gemeinfreien Inhalten, deren Urheberrecht abgelaufen ist, trainiert wurden.

Probieren Sie Midjourney aus, wenn Sie einen speziellen Workflow für die Bilderzeugung und ein Community-Ökosystem wünschen.

Via Canva

Wenn Sie mit YouTube-Videos arbeiten oder Podcasts bearbeiten müssen, wählen Sie Tools, die die Produktionszeit verkürzen.

Wählen Sie Descript , wenn Sie eine transkriptbasierte Bearbeitung wünschen, die wie die Bearbeitung von Text funktioniert, sowie KI-Transkription und Optionen wie Overdub.

Probieren Sie Runway aus, wenn Sie KI-Video-Generierung und kreative Steuerungsmöglichkeiten in einer speziellen KI-Videoplattform wünschen.

Nutzen Sie die KI-Video-Features von Canva, wenn Sie bereits Assets in Canva erstellt haben und schnelle Video-Clips innerhalb desselben Workspaces erstellen möchten.

5) Plattformen für die Automatisierung zum Aufbau bezahlter Workflows

Via n8n

Wenn Sie KI-gestützte Dienstleistungen, Onboarding-Pipelines oder interne Workflows verkaufen, benötigen Sie eine zuverlässige Automatisierungsebene.

Verbinden Sie Apps mit Auslösern und Aktionen mithilfe von Zapier und seinen über 7.000 Integrationen.

Verwenden Sie Make , wenn Sie einen visuellen Builder und über 3.000 vorgefertigte Verbindungen zwischen Apps wünschen.

Entscheiden Sie sich für n8n KI, wenn Sie eine von technischen Teams bevorzugte Plattform für die Workflow-Automatisierung suchen, mit der Sie mehr Kontrolle über die Bereitstellung von Workflows haben.

via DeepL Translator

Wenn Sie Übersetzungs- oder Lokalisierungsdienstleistungen anbieten, beginnen Sie mit tools, die sowohl Text als auch Dateien verarbeiten können.

Übersetzen Sie Texte und Dokumente wie PDF, DOCX und PPTX mit DeepL .

Bieten Sie KI-Übersetzungen als „Entwurf + menschliche Überprüfung”-Service an, damit die Qualität hoch bleibt und Clients Ihren Ergebnissen vertrauen.

7) Programmierhilfen, wenn Sie einfache Arbeiten im Bereich der Entwicklung oder der Automatisierung verkaufen

Über Github Copilot

Wenn Sie Website-Optimierungen, Skripte oder kleine Integrationen zu erledigen haben, beschleunigen KI-Codierungstools die Bereitstellung, ohne dass Sie selbst Machine-Learning-Modelle trainieren müssen.

Ein tool wie GitHub Copilot hilft mit Code-Vorschlägen, die ganze Zeilen oder sogar ganze Funktionen umfassen können.

8) Berichterstellung und Dashboards für Datendienste

via Looker Studio

Wenn Ihr Angebot Datenanalysen oder Einblicke in das digitale Marketing umfasst, benötigen Sie tools, mit denen sich Datenvisualisierungen einfach freigegeben lassen.

Holen Sie sich Power BI für Self-Service- und Enterprise-BI

Probieren Sie Looker Studio kostenlos aus, interaktive Dashboards

Entscheiden Sie sich für Tableau, wenn Sie visuelle Analysen per Drag-and-Drop und Workflows zum Freigeben wünschen.

Wie ClickUp Ihnen hilft, ein KI-gestütztes Nebengeschäft aufzubauen und zu skalieren

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer gesamten Kundenarbeit nahtlos mit ClickUp durch

Wenn Sie versuchen, mit KI Geld zu verdienen, sind Geschwindigkeit und Fokus entscheidend, aber die meisten Teams werden letztendlich durch ihre eigenen Tools ausgebremst. Sie haben Schwierigkeiten, KI-Experimente in Einnahmen umzuwandeln, da ihre Arbeit auf zu viele unverbundene Systeme verteilt ist.

Ideen werden an einem Ort dokumentiert, die Umsetzung wird an einem anderen Ort verfolgt, während die Leistung in einem separaten tool gemessen wird. Diese Art der Arbeit erhöht die Reibung und verlangsamt den Übergang vom Konzept zur Monetarisierung.

Mit KI sehen sich Teams heute mit einer zunehmenden Verbreitung von KI konfrontiert, sodass sie mehrere KI-Tools für die Erstellung von Inhalten, die Automatisierung und die Analyse jonglieren müssen.

ClickUp begegnet dieser Herausforderung als konvergierter KI-Arbeitsbereich und vereint Aufgabenmanagement, Dokumentation und KI-Funktionen auf einer einzigen Plattform. Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht es Teams, KI-gesteuerte Workflows zu entwerfen und zu optimieren, ohne den Kontext oder die Kontrolle zu verlieren.

Vereinfachen Sie die Erstellung von Inhalten, die Automatisierung von Aufgaben und die Recherche.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Fragen zu stellen, unabhängig vom Bereich

Die meisten KI-Schreibtools liefern Ihnen Text. Aber Sie müssen diesen Text noch in ein echtes Ergebnis umwandeln, Aufgaben erstellen, Eigentümer zuweisen und alles mit der Anforderung des Clients verbinden.

ClickUp Brain wurde für die Verwendung in Ihrem Workspace entwickelt, sodass Sie Ideen direkt umsetzen können, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen.

✅ Das können Sie damit erledigen, wenn Sie KI-gesteuerte Dienste entwickeln:

Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Antworten im Kontext Ihres Workspace, um dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. im Kontext Ihres Workspace, um dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Fassen Sie ClickUp-Aufgaben , Kommentare, Chats und Dokumente zusammen, damit Sie sich schnell auf den neuesten Stand bringen und mit Kontext reagieren können. zusammen, damit Sie sich schnell auf den neuesten Stand bringen und mit Kontext reagieren können.

Erstellen Sie Elemente wie Aufgaben, Dokumente und Erinnerungen direkt mit ClickUp Brain.

💡 Profi-Tipp: Standardisieren Sie die KI-gesteuerte Kundenbetreuung mit ClickUp Brain MAX. *Verwenden Sie die Funktion „Talk to Text” von ClickUp, um spontane Ideen festzuhalten und unterwegs in Text umzuwandeln. Wenn Teams KI zur Generierung von Einnahmen einsetzen, besteht die eigentliche Herausforderung darin, Feedback umzusetzen und die endgültigen Ergebnisse in klare Ausführungsschritte zu verwandeln. ClickUp Brain MAX hilft Teams dabei, diesen gesamten Prozess in einem einzigen Workspace zu verwalten, wodurch Reibungsverluste reduziert und die Konsistenz der Ergebnisse verbessert werden. ✅ So können Teams KI-gestützte Kunden-Workflows optimieren: Erfassen und verfeinern Sie Briefings schneller mit Talk to Text: Verwenden Sie Verwenden Sie Talk to Text von ClickUp Brain, um direkt nach Meetings oder Telefonaten grobe Notizen zu diktieren. Das Tool wandelt unstrukturierte Eingaben in ausgefeilte, kundenfertige Inhalte um, ohne dass eine manuelle Überarbeitung erforderlich ist.

Kontext schnell wiederherstellen mit Enterprise Search: Verwenden Sie ClickUp Brain Verwenden Sie ClickUp Brain Enterprise Search , um relevante Informationen in Aufgaben, Dokumenten, Chats und verbundenen Tools zu finden. Zeigen Sie wichtige Zusammenhänge auf und fassen Sie die nächsten Schritte zusammen, anstatt lange Threads oder Dokumente manuell zu überprüfen.

Nahtloser Übergang von der Erstellung zur Ausführung: Verwandeln Sie KI-generierte Ergebnisse direkt in ClickUp in Aufgaben und Folgeaktionen, um sicherzustellen, dass die Arbeit für den Client ohne Lücken zwischen Erstellung und Lieferung voranschreitet.

Wählen Sie das richtige KI-Modell für Ihre Anforderungen: Wählen Sie zwischen mehreren LLMs, darunter Claude, GPT-4 und Gemini, für unterschiedliche Prompting-Anforderungen.

Erstellen Sie KI-Workflows für die Kundenlieferung

*Erstellen Sie mit ClickUp Forms Formulare, um wichtige Informationen und Feedback zu erfassen.

Wenn Sie KI-Dienstleistungen wie Content-Pakete und Setup-Einrichtungen verkaufen, dreht sich Ihr Engpass um Übergaben und Nachfassaktionen.

✅ ClickUp bietet Ihnen Blöcke, mit denen Sie Lieferungen wie ein System abwickeln können:

Verwandeln Sie Anfragen in nachverfolgbare Aufgaben mit mit ClickUp Formularen und leiten Sie die eingereichten Übermittlungen dann in Ihren Workflow weiter .

Automatisieren Sie wiederholende Schritte mit mit ClickUp Automatisierungen , darunter das Zuweisen von Aufgaben, das Posten von Kommentaren und das Ändern von Status mithilfe von über 100 Vorlagen für Automatisierungen.

Halten Sie Client-Unterhaltungen mit der Ausführung verbunden, indem Sie aus Chat-Nachrichten Aufgaben erstellen und Diskussionen mit entsprechenden Aufgaben verknüpfen.

🎥 Video ansehen: Erstellen Sie Automatisierungen für Ihre Aufgaben und sparen Sie mit ClickUp bis zu 26 Stunden pro Woche.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Super Agents, um Ihre Übergabe von der Annahme bis zur Lieferung abzuwickeln. Setzen Sie die Super Agents von ClickUp für sich ein Wenn Sie mit dem Verkauf von KI-Dienstleistungen (Inhaltspakete, Berichterstellung, Automatisierungen) beginnen, sind es oft kleine Aufgaben, die den Fortschritt behindern: fehlende Details in Briefings und langsame Nachfassaktionen. ClickUp Super Agents können in einer Liste oder einem Chat nach einem Auslöser Ausschau halten und dann gemäß Ihren Anweisungen handeln. Ein einfaches Setup, das für die meisten Freiberufler und Ersteller funktioniert: Auslöser bei neuen Aufgaben: Stellen Sie den Agenten so ein, dass er ausgeführt wird , wenn eine Aufgabe in Ihrer Liste „Kundenanfragen” erstellt wird (ideal, wenn Ihr Formular dort Aufgaben erstellt).

Auf fehlende Eingaben prüfen lassen: Weisen Sie den Agenten in den Anweisungen an, die Beschreibung der Aufgabe auf wesentliche Elemente (Ziel, Zielgruppe, Frist, Links, Notizen zur Marke) zu überprüfen und einen Kommentar zur Aufgabe zu posten, in dem nur nach den fehlenden Elementen gefragt wird.

Automatische Erstellung des Lieferplans: Lassen Sie das Programm Unteraufgaben erstellen, Eigentümer festlegen, Fälligkeitsdaten hinzufügen und den Status aktualisieren, sodass jede Anfrage sofort zu einem nachverfolgbaren Workflow wird.

Hilfe beim Auffordern des Agenten erhalten: Verwenden Sie die Option „Ask Brain for help” (Brain um Hilfe bitten) im Agent Builder, um schneller klarere Anweisungen zu entwerfen. Wenn Sie auch einen kundenorientierten ClickUp-Chat -Kanal betreiben, können Sie Ambient Answers (einen vorgefertigten Autopilot-Agenten) aktivieren, um häufig gestellte „Wie machen wir ...?“-Fragen im Thread zu beantworten.

Vorlagen und Dienstleistungen produktisieren

Machen Sie sich Notizen und speichern Sie Ihre Daten an einem zentralen Ort mit ClickUp-Dokumenten

Prompt-Packs, SOPs, Angebotsvorlagen, Checklisten für die Lieferung und Onboarding-Anleitungen werden zu Produkten mit höheren Margen, wenn Sie sie nicht mehr für jeden Client neu erstellen müssen.

ClickUp Docs wurde für lebendige Dokumentationen entwickelt, die mit Aufgaben und Aktualisierungen verbunden bleiben.

✅ Mit ClickUp Docs können Sie:

Erstellen Sie unbegrenzt Dokumente, Wikis und Wissensdatenbanken.

Verwenden Sie verschachtelte Seiten, Vorlagen, Tabellen und Einbettungen, um produktisierte Dienstleistungen zu strukturieren.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und geben Sie Dokumente öffentlich frei, ohne sich anmelden zu müssen.

Speichern Sie alle Ihre Dokumente und greifen Sie jederzeit darauf zu – mit und greifen Sie jederzeit darauf zu – mit ClickUp Docs Hub.

Führen Sie Ihre freiberufliche Tätigkeit reibungslos durch

Verwenden Sie ClickUp Sprint Boards für Echtzeit-Sichtbarkeit Ihrer Projekte

Wenn Sie mehrere Einnahmequellen verwalten, wird Ihre Woche schnell chaotisch. Möglicherweise konkurrieren Content-Deadlines, Revisionen für Clients und Aufgaben der Administration um Ihre Aufmerksamkeit.

ClickUp Sprints bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Lieferblöcke zu planen, den Fortschritt zu verfolgen und die Arbeit voranzutreiben. ClickUp unterstützt das Sprint-Management durch die Sprints ClickApp, die sprintspezifische Einstellungen bereitstellt.

✅ Eine praktische Möglichkeit, dies als Freiberufler zu nutzen:

Führen Sie ein Backlog mit Anfragen der Clients und persönlichen Pipeline-Aufgaben.

Ziehen Sie nur das in den aktuellen Sprint, was Sie auch fertigstellen können.

Überprüfen Sie, was geliefert wurde, was Sie blockiert hat und was Sie im nächsten Sprint ändern sollten.

Führen Sie die Nachverfolgung von Anfragen und Zahlungen an einem Ort durch

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Projekte mit dem CRM-Setup von ClickUp durch

Viele Nebenjobs kommen ins Stocken, weil Leads in Direktnachrichten, Rechnungen in E-Mails und Nachfassaktionen in Ihrem Kopf gespeichert sind. Das CRM-Setup von ClickUp basiert auf flexiblen Pipelines und nachverfolgbaren Feldern, was sich gut eignet, wenn Sie kein weiteres eigenständiges System benötigen.

✅ Auf den CRM-Seiten und Vorlagen von ClickUp finden Sie Blöcke wie:

Benutzerdefinierter Status Workflows zur Verwaltung einer Pipeline zur Verwaltung einer Pipeline

Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von Details wie Leads, Bewertungen oder Deal-Phasen wie Leads, Bewertungen oder Deal-Phasen

CRM-Vorlagen mit vorgefertigten Statusangaben und Feldern (nützlich, wenn Sie schnell loslegen möchten)

Sie können Ihre Pipeline auch mit Vorlagen für die Nachverfolgung und Feldern im Finanzstil kombinieren und dann in Dashboards darüber berichten.

Verwandeln Sie KI-Ergebnisse mit ClickUp in ein wiederholbares Geschäftssystem

Mit KI können Sie schneller Geld verdienen, als Sie denken, aber Sie werden nur dann weiterhin Geld verdienen, wenn Sie es wie ein System behandeln. Idealerweise sollten Sie sich für einen Dienst entscheiden und diesen konsequent nutzen. Außerdem sollten Sie nach und nach in bessere Workflows reinvestieren.

Sobald Sie sich für eine Reihe von KI-Tools entschieden und begonnen haben, Glaubwürdigkeit aufzubauen, können Sie mit KI stetig Geld verdienen.

Wenn Sie einen Ort suchen, an dem Sie Ihre Aufgaben, Dokumente und Tools verwalten und gleichzeitig mehrere Einnahmequellen erschließen können, probieren Sie ClickUp aus. Die KI-gestützte Plattform wurde entwickelt, um Teams, Aufgaben und Tools in einem Workspace zusammenzuführen. Mit ClickUp behalten Sie den Überblick über Ihre Prioritäten, ohne jemals den Kontext aus den Augen zu verlieren oder sich in Details zu verlieren.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie den Unterschied ✅.