Die 10 besten KI-Agentenmanagement-Plattformen, die Sie 2026 ausprobieren sollten

Geschäftsleute wünschen sich intelligente Systeme, die denken, entscheiden und bei Bedarf Maßnahmen ergreifen können. In der Praxis ist das leichter gesagt als getan.

Denn wenn die Arbeit auf zu viele Tools verteilt ist und zu viele Personen daran beteiligt sind, entstehen Lücken in der Automatisierung.

Und je komplexer Ihr Workflow ist, desto schwieriger wird es, Fehler zu erkennen und deren Ursachen zu finden.

Durch diesen Wandel ist die Entwicklung von Agenten zu einer Priorität geworden. Nicht weil sie Nachrichten schreiben oder Dokumente zusammenfassen können (das ist der einfache Teil), sondern weil sie innerhalb Ihrer tools autonom agieren können.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten KI-Agentenmanagement-Plattformen vor, erklären, was jede einzelne davon am besten kann, und zeigen Ihnen, wie Sie die richtige Plattform für Ihre Workflows auswählen.

Worauf sollten Sie bei einer KI-Agentenmanagement-Plattform achten?

KI-Agenten sind kein vorübergehender Trend. Gartner prognostiziert, dass KI-Agenten 15 % der Entscheidungen bei der Arbeit übernehmen werden.

Wenn Ihr Team also über die Einführung von KI-Agenten nachdenkt, sollte Ihre Agent-Management-Plattform folgende Funktionen bieten:

Einfaches Erstellen von Workflows: Erleichtert die Definition von Schritten, Auslösern, Bedingungen und Genehmigungen, ohne dass daraus ein komplexes Projekt wird.

Tool-Integrationen, die wirklich funktionieren: Lässt sich mit Ihren bestehenden Technologien verbinden, darunter CRMs, Ticketing-Tools, Messaging-Apps, Datenbanken und interne Tools.

Orchestrierung und mehrstufige Ausführung: Unterstützt mehrstufige Workflows wie „Erkennen → Entscheiden → Handeln → Aktualisieren → Benachrichtigen“, ohne dass der Prozess unterbrochen wird.

Vollständige Sichtbarkeit und Fehlerbehebung: Bietet Ihnen Protokolle, Ausführungshistorie und Schritt-für-Schritt-Traces, damit Ihr Team Probleme schnell erkennen kann.

Governance und Schutzmaßnahmen: Bietet Berechtigungen, rollenbasierten Zugriff, manuelle Genehmigungen und die Möglichkeit, die Funktionen eines Agenten zu limitieren.

Zuverlässigkeit in großem Maßstab: Unterstützt Wiederholungsversuche, Warteschlangenverwaltung, Fehlerbehebung und stabile Leistung bei steigender Nutzung.

Kosten- und Modellflexibilität: Ermöglicht Ihnen die Kontrolle der Kosten, die Überwachung der Nutzung und die Auswahl des richtigen Modells für die jeweilige Aufgabe.

KI-Agentenverwaltungsplattformen auf einen Blick

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* (USD/Benutzer/Monat) ClickUp KI-Agenten, die Aktionen basierend auf Ereignissen im Workspace auslösen, vorgefertigte Agentenrollen, KI-Zusammenfassungen, Automatisierungsregeln mit Protokollen, vernetzte Suche über Dokumente/Aufgaben/Apps hinweg Teams, die KI-Agenten in Projekt- und BetriebsWorkflows integrieren möchten (Projektmanager, Betriebsleiter, Marketing- und Entwicklungsteams) Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Voiceflow Visueller Flow-Builder per Drag-and-Drop, Omnichannel-Bereitstellung (Chat, Sprache, Web, IVR), Verbindung zur Wissensdatenbank, Integrationen über Konnektoren, Echtzeit-Tests, Analyseprotokolle Teams, die dialogorientierte KI-Agenten in großem Maßstab entwickeln (CX-, Chatbot-Teams, Produktteams) Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 60 $/Monat. Devin KI KI-Engineering-Agent, der Refactoring durchführen, Features erstellen, eine IDE-ähnliche „Ask Devin"-Oberfläche nutzen, parallele Agent-Workflows ausführen, automatisch Dokumente erstellen und vor der Bereitstellung von Änderungen menschliche Genehmigungen einholen kann. Technische Organisationen, die eine KI-gesteuerte Softwareausführung wünschen (Entwicklungsteams, Plattformteams) Bezahlte Pläne beginnen bei 20 $/Monat. LangChain Open-Source-Agenten-Framework, dynamischer Tool-Aufruf, API- und Datenquelle-Interaktion, LangGraph-Stateful-Workflows, LangSmith-Agenten-Builder, Beobachtbarkeit, Protokolle, Tests Entwickler, die benutzerdefinierte LLM-basierte Agenten mit voller Flexibilität wünschen (Entwickler, KI-Ingenieure) Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat n8n Open Source, selbst hostbare Automatisierung, visuelle knotenbasierte Workflows, Webhooks, LLM-Aufgaben (Zusammenfassen, Klassifizieren), benutzerdefinierte JS/Python-Logik, Governance-Kontrollen Ops- und automatisierungsintensive Teams, die agentähnliche Workflows über verschiedene Apps hinweg wünschen (RevOps-, IT-, Ops- und Automatisierungsteams) Bezahlte Pläne beginnen bei 24 € pro Monat. Crew KI Multi-Agent-Zusammenarbeit (Teammitglieder), visueller Editor, integrierter KI-Copilot, API, Protokolle, Argumentationspfade, RBAC, containerisierte Agenten, On-Prem/VPC-Optionen Teams, die Multi-Agent-Systeme koordinieren (KI-Ops für Unternehmen, Entwicklerteams, Workflow-Verantwortliche) Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Microsoft Copilot Native KI in Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio für Agenten-Workflows, Microsoft Graph-Kontext, Compliance und Sicherheit über Azure-Steuerelemente, Unternehmensvorlagen (Finanzen, Recht, IT) Microsoft-orientierte Unternehmen, die KI-Agenten für die Produktivität in M365 einsetzen möchten Bezahlte Pläne beginnen bei 27,25 $/Monat. Vellum KI Visueller Builder, Generierung von Workflows aus einfachem Englisch, hybride GUI und Code, direkte Vergleiche nebeneinander, Funktionsaufrufe, mehrstufige Workflows, Sicherheitskontrollen (SSO, HIPAA, Private Cloud) Teams, die Workflows und Agenten auf Enterprise-Ebene entwickeln (Produktteams, Ops, KI-Entwickler) Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat IBM watsonx watsonx Orchestrieren Sie Drag-and-Drop-Workflows, Enterprise-Agent-Governance, interne KI-Suche, Verbindung zu Db2, Cloud Pak for Data, Dashboards, Protokolle, Audit-Trails, Branchenvorlagen Unternehmen, die geregelte KI, Orchestrierung und Compliance benötigen (CIO-Organisationen, große Betriebe) Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 1050 $/Monat Stack KI Tabellenkalkulation, tabellengesteuerte Agenten, Chat über strukturierte Datensätze, Auslöser, Aktionen in Tools wie ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, Verzweigungen, Versions-Rollback, Feedback-Schleife, Sicherheit im Unternehmen und Berechtigungen Teams, die eine einfache Bereitstellung von KI-Agenten für Workflow-Daten wünschen (Ops, Airtable, Tabellenkalkulationsbenutzer) Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die besten KI-Agentenmanagement-Plattformen

Als Nächstes sehen wir uns die besten KI-Agentenmanagement-Plattformen an und wo jede einzelne am besten eingesetzt werden kann.

1. ClickUp (am besten geeignet für einheitliches Projektmanagement und Workflow-Automatisierung)

Wenn Menschen „KI-Agenten” hören, stellen sie sich oft einen eigenständigen Bot vor, der außerhalb des Geschäfts sitzt.

Als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich stellt ClickUp diese Idee auf den Kopf. Es handelt sich um eine KI-Agentenverwaltungsplattform, die alle Informationen enthält, die Agenten für ihre Arbeit benötigen: Aufgaben, Dokumente, Chats, Eigentümer, Fälligkeitstermine, Abhängigkeiten, Prioritäten und vieles mehr.

Anstatt also einen Agenten zu entwickeln und dann herauszufinden, wie er sich in Ihre Prozesse einfügt, beginnen Sie mit dem Prozess, und der Agent fügt sich dann in diesen ein.

Hier erfahren Sie, wie das möglich ist.

ClickUp Super Agents: Fertig konfiguriert und benutzerdefiniert für Ihre Workflows

ClickUp Super Agents überwachen ständig Ihren Workspace und können so trainiert werden, dass sie bestimmte Aktionen auf der Grundlage von Auslösern ausführen. Diese Agenten arbeiten nach von Ihnen definierten Logiken, gehen jedoch weit über grundlegende Regeln der Automatisierung hinaus.

Verwenden Sie den Project Manager Agent, um Ihre PM-Workflows von Anfang bis Ende auszuführen.

Diese spezialisierten Agenten können den Kontext analysieren, die richtigen Workflows als Auslöser nutzen und mit Menschen (oder untereinander) kommunizieren, um die Arbeit voranzubringen.

ClickUp enthält mehrere vorgefertigte Agenten-Erfahrungen, die für bestimmte Workflows entwickelt wurden.

Zum Beispiel:

Project Manager Super Agent sorgt dafür, dass Projekte vorankommen, indem es Aufgaben organisiert, Status aktualisiert und die Nachverfolgung von Meilensteinen durchführt.

Brand Voice Writer Super Agent schreibt Inhalte so um, dass sie dem Ton und Stil der Marke entsprechen.

Work Breakdown Super Agent unterteilt komplexe Aufgaben in Unteraufgaben und fügt Mitarbeiter und Fälligkeitsdaten hinzu.

Mit einem speziellen KI-Codierungsagenten wie Codegen werden Ihre Workflows schneller und effizienter.

Um KI-Agenten effektiv zu verwalten, können Sie mit ClickUp Folgendes konfigurieren:

Tools , die der Agent verwenden darf (und die Sie entfernen können, wenn Sie strengere Sicherheitsvorkehrungen wünschen)

Wissensquellen, damit der Agent Kontext aus Ihrem Workspace und genehmigten externen Apps abrufen kann

Wenn Sie einen KI-Agenten entwickeln möchten, der sich wie Ihr Geschäft verhält (Ihre Regeln, Ihre Übergaben, Ihre Eskalationspfade), unterstützt ClickUp benutzerdefinierte Agenten, die entsprechend der Einstellung Ihres Workspaces agieren und Aufgaben ausführen können.

Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie in weniger als 20 Minuten ⏰ Ihren eigenen Agenten erstellen können:

ClickUp Brain: Die kontextbezogene KI hinter den Agenten

Wenn KI-Agenten die Ausführenden sind, dann ist ClickUp Brain die Ebene, die den Agenten hilft, Ihre Arbeit zu verstehen, da es mit Ihren Workspace-Informationen (Aufgaben, Dokumente, Eigentümer, Fristen, Kommentare) und sogar mit verbundenen Apps verbunden ist.

Sie profitieren von zwei großen Vorteilen:

🎯 Besserer Kontext (Agenten müssen nicht raten). Sie treffen Entscheidungen auf der Grundlage der tatsächlichen Projekthistorie, Abhängigkeiten und Prioritäten des Teams. Anstatt also zufällig einen Teamkollegen anzupingen oder Aufgaben zu wiederholen, handeln sie so, wie es dem Workflow Ihres Teams entspricht.

🎯 Schnellere Ausführung (Agenten können an einem Ort zusammenfassen, planen und handeln). Da alles innerhalb desselben Systems geschieht, können Agenten Aktualisierungen lesen, Zusammenfassungen erstellen und Aufgaben zuweisen, ohne zwischen Plattformen wechseln oder Daten aus getrennten Quellen abrufen zu müssen.

KI-gestützte Projektzusammenfassungen: Kontextbezogene, umsetzbare Zusammenfassungen auf mehreren Projektebenen

Die KI-gestützten Projektzusammenfassungen von ClickUp sorgen für sofortige Klarheit bei verstreuten Updates. Sie können den Fortschritt und Hindernisse schnell nachvollziehen, ohne jedes Element in Ihrem ClickUp-Workspace manuell lesen zu müssen.

Zusätzlich zu Projektaktualisierungen unterstützt diese Funktion aktiv die Ausführung. ClickUp Brain automatisiert Aufgaben mithilfe von KI, z. B. die automatische Generierung von Unteraufgaben, die Definition von Abhängigkeiten und die Anpassung von Zeitleisten basierend auf Projektfortschritten. Es fungiert wie ein intelligenter Projektkoordinator, fasst nicht nur zusammen, was passiert ist, sondern hebt auch hervor, was Aufmerksamkeit erfordert, sodass Sie schnell Kurskorrekturen vornehmen können.

Fordern Sie einfach eine Übersicht über das Projekt an und Sie erhalten eine intelligente Zusammenfassung mit kontextbezogenen Erkenntnissen und umsetzbaren Vorschlägen.

Automatisierungen: Optimieren Sie die Routinearbeit und reduzieren Sie den manuellen Aufwand.

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie in einem einfachen visuellen Builder Auslöser-Bedingung-Aktion-Workflows erstellen.

Schalten Sie die gewünschte Automatisierung ein oder passen Sie die Regeln mithilfe von KI an Ihre Workflows an.

Für ein schnelles Setup erhalten Sie eine Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für die Automatisierung gängiger Workflows, wie z. B. das Zuweisen von Aufgaben, das Posten von Kommentaren, das Ändern des Status, das Verschieben von Listen und vieles mehr.

Sie können auch E-Mails automatisieren, die durch ClickUp-Ereignisse ausgelöst werden, z. B. wenn ein Formular eingereicht wird oder sich der Status einer Aufgabe ändert. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie die Kommunikation mit Stakeholdern oder Clients proaktiv gestalten möchten.

Die besten Features von ClickUp

Schaffen Sie sich einen dedizierten Arbeitsbereich für mehr Transparenz im Betrieb : Mit : Mit der Software für Projektmanagement von ClickUp können Sie Tickets sortieren, Eigentümer zuweisen, den Fortschritt verfolgen und Erkenntnisse gewinnen.

Visualisieren Sie Fortschritte und Risiken in Echtzeit : Erstellen Sie dynamische : Erstellen Sie dynamische ClickUp-Dashboards mit automatisch aktualisierten Daten und binden Sie KI-Karten ein, um sofortige Zusammenfassungen der aktuellen Veränderungen zu erhalten.

Zusammenarbeit ohne Kontextwechsel : Nutzen Sie : Nutzen Sie ClickUp Chat , um Arbeiten innerhalb der Plattform zu besprechen. KI kann an Chats teilnehmen, Unterhaltungen zusammenfassen und automatisch Folgeaufgaben erstellen.

Suchen Sie intelligenter, nicht mühsamer: ClickUp Enterprise Search findet schnell die richtigen Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Dateien und hilft KI-Assistenten dabei, Erkenntnisse aus Ihrer tatsächlichen Arbeit zu gewinnen.

Einschränkungen von ClickUp

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein, und einige fortgeschrittene KI-Konfigurationen erfordern möglicherweise Zeit, um sie zu beherrschen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

So hat ein Reddit-Benutzer ClickUp Super Agents bewertet:

Derzeit haben wir einen Agenten eingerichtet, der als Auslöser dient, wenn ein Feature oder ein Fehler als freigegeben markiert wird. Er liest die ClickUp Aufgabe und vergleicht sie mit GitHub, aktualisiert dann automatisch unser Dokument mit den fortlaufenden Versionshinweisen und benachrichtigt das Vertriebs- und Marketingteam. Bislang hat er hervorragende Arbeit geleistet und alle verstreuten Aufgabenbeschreibungen und Entwicklerkommentare zu übersichtlichen, lesbaren Notizen zusammengefasst, die so formatiert sind, dass unser nicht-technisches Marketingteam sie leicht verstehen kann.

Derzeit haben wir einen Agenten eingerichtet, der ausgelöst wird, wenn ein Feature oder ein Fehler als freigegeben markiert wird. Er liest die ClickUp-Aufgabe und vergleicht sie mit GitHub, aktualisiert dann automatisch unser Dokument mit den fortlaufenden Versionshinweisen und benachrichtigt das Vertriebs- und Marketingteam. Bislang hat er hervorragende Arbeit geleistet und alle verstreuten Aufgabenbeschreibungen und Entwicklerkommentare zu übersichtlichen, lesbaren Notizen zusammengefasst, die so formatiert sind, dass unser nicht-technisches Marketingteam sie leicht verstehen kann.

📌 Wussten Sie schon? Die meisten agentenbasierten KI-Systeme laufen nicht vollständig im Autopilot-Modus. 70 % der KI-gesteuerten Entscheidungen werden immer noch von Menschen überprüft, und 87 % der Unternehmen, die agentenbasierte KI einsetzen, geben an, dass diese einer Überwachung bedarf.

2. Voiceflow (am besten geeignet für die Erstellung und Skalierung von dialogorientierten KI-Agenten)

via Voiceflow

Voiceflow wurde für die Erstellung von Dialogagenten entwickelt, sowohl für Chat als auch für Sprache. Dank der Drag-and-Drop-Funktion der Flussdiagramm-Oberfläche fühlt es sich eher wie das Skizzieren von Ideen als wie das Programmieren an. Sie können eine vollständige Unterhaltung mit dem Kunden in wenigen Minuten entwerfen, sofort testen und optimieren, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Mit diesem Tool können Sie einen einzigen Agenten entwerfen und ihn über mehrere Kanäle hinweg einsetzen, beispielsweise in Web-Chats, Messaging-Apps und sogar am Telefon (IVR), ohne die Logik neu erstellen zu müssen. Diese Art der Omnichannel-Unterstützung spart Zeit und sorgt für Konsistenz, insbesondere wenn Sie eine KI-Belegschaft aufbauen möchten, die Support und Abfragen über alle Kontaktpunkte hinweg unterstützen kann.

Agenten können in Echtzeit auf FAQs, Hilfedokumente und Produktinhalte zugreifen. Wenn das Betriebsteam also etwas aktualisiert, werden auch die Antworten des Agenten aktualisiert.

Die besten Features von Voiceflow

Integrieren Sie diese sofort mit Tools wie Zendesk, Shopify und Google Tabellen über vorgefertigte Konnektoren.

Erweitern Sie die Funktionalität mit benutzerdefinierter Logik mithilfe des integrierten Editors für Code und der APIs.

Organisieren Sie Agenten und Teamarbeit mithilfe von gemeinsamen Workspaces, Versionsverwaltung und Aufgabenzuweisungen.

Testen Sie Unterhaltungen in Echtzeit und optimieren Sie Flows mit integrierten Analysen und Gesprächsprotokollen.

Limitierungen von Voiceflow

Es fehlt ein „Human-in-the-Loop”-Feature, was die Qualitätskontrolle für Teams erschwert.

Preise für Voiceflow

Kostenlose Testversion

Starter : Kostenlos

Pro : 60 $/Monat

Business: 150 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Voiceflow

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Voiceflow?

So hat ein G2-Benutzer Voiceflow bewertet:

Was mir an Voiceflow am besten gefällt, ist, wie unglaublich intuitiv und flexibel es ist! Mit dem visuellen Flow Builder lassen sich komplexe Erlebnisse der Unterhaltung ganz einfach gestalten, ohne dass man sich überfordert fühlt. Ich finde es toll, dass ich sowohl Sprach- als auch Chat-Assistenten schnell an einem Ort prototypisieren, testen und bereitstellen kann.

Was mir an Voiceflow am besten gefällt, ist, wie unglaublich intuitiv und flexibel es ist! Der visuelle Flow Builder macht es so einfach, komplexe Erlebnisse der Unterhaltung zu entwerfen, ohne sich überfordert zu fühlen. Ich finde es toll, dass ich sowohl Sprach- als auch Chat-Assistenten schnell an einem Ort prototypisieren, testen und bereitstellen kann.

3. Devin KI (Am besten geeignet für die Automatisierung der Softwareentwicklung in Unternehmen)

via Devin KI

Devin AI wurde speziell für die Automatisierung von Software-Engineering-Workflows mit KI-Agenten entwickelt. Sie können dem Tool Anweisungen wie „Dieses Modul umgestalten“ oder „Ein Dashboard für die Berichterstellung erstellen“ geben, und es macht sich einfach an die Arbeit in Ihrer Codebasis. Mehrere Arten von KI-Agenten laufen parallel, um Aufgaben wie ETL-Migrationen oder große Umgestaltungen zu bewältigen.

Die visuelle Oberfläche „Ask Devin” funktioniert wie ein KI-gestützter IDE-Assistent. Sie können Code hochladen, Fragen stellen oder einfach nur kurze Erklärungen erhalten. Da der Kontext über alle Interaktionen hinweg beibehalten wird, fühlt es sich flüssiger an, als ständig zwischen Dokumentation und Tools hin- und herzuwechseln.

Und alles wird protokolliert. Wenn Devin also einmal etwas gelöst hat, kann es beim nächsten Mal gesucht werden. Es ist, als hätte man einen Entwickler-Agenten, der Code schreibt, dokumentiert und dabei lernt.

Die besten Features von Devin KI

Fragen Sie Ihren Code und Ihre Daten über Devin in Slack oder Teams ab, beispielsweise mit Abfragen wie „Benutzerstatistiken abrufen“ oder „Dieses Protokoll debuggen“.

Dokumentieren Sie große Codebasen automatisch mit generierten Systemdiagrammen und Erklärungen in einfacher Sprache.

Skalieren Sie Agenten-Workflows zwischen Teams mit Rechensteuerungen für gleichzeitige Aufgabenwarteschlangen.

Behalten Sie den Überblick dank integrierter Genehmigungsschritte, bevor Sie Änderungen bereitstellen.

Einschränkungen von Devin KI

Die Ausgabequalität kann je nach Komplexität der Aufgabe und Kontext sehr unterschiedlich ausfallen.

Preise für Devin KI

Kern: Pay-as-you-go-Modell ab 20 $.

Team: 500 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Devin KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Devin KI?

So hat ein Reddit-Benutzer Devin KI bewertet:

Eines meiner Unternehmen hat Devin schon ziemlich früh eingeführt. Auf den ersten Blick war es beeindruckend. Durch die Integration mit Slack war es extrem zugänglich. Die Benutzererfahrung war wirklich gut. Ich fand, dass es den relativ hohen Preis wert war.

Eines meiner Unternehmen hat Devin schon ziemlich früh eingeführt. Auf den ersten Blick war es beeindruckend. Durch die Integration mit Slack war es extrem leicht zugänglich. Die Benutzererfahrung war wirklich gut. Ich fand, dass es den relativ hohen Preis wert war.

4. LangChain (am besten geeignet für anpassbare LLM-gesteuerte Agent-Frameworks)

via LangChain

LangChain ist Open Source, was bedeutet, dass Sie die Funktionsweise Ihrer KI-Agenten vollständig benutzerdefiniert anpassen können. Es enthält vorgefertigte Vorlagen wie ReAct, die Ihnen den schnellen Einstieg erleichtern. Sie erstellen einfach Verbindungen zwischen Eingabeaufforderungen, Tools und Aktionen, und das Tool koordiniert den Flow im Hintergrund.

Agenten können aktiv Entscheidungen treffen, externe APIs aufrufen, Wissensdatenbanken durchsuchen und je nach Benutzereingabe mit Datenquellen interagieren. Mit LangGraph können Agenten ihren Status speichern, ihre Arbeit unterbrechen und ohne Kontextverlust dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Dies ist ideal für Geschäftsprozesse, die nicht in einem Durchgang abgeschlossen werden können.

Die besten Features von LangChain

Erstellen Sie Agenten visuell mit der No-Code-Canva in LangSmiths Agent Builder.

Stellen Sie ganz einfach eine Verbindung zu verschiedenen Modellen oder KI-Tools mit über 1.000 Integrationen her, darunter GPT, Claude, Datenbanken und Such-APIs.

Überwachen und debuggen Sie mit LangSmith: Erhalten Sie vollständige Protokolle, Metriken und Testtools.

Schnelle Prototypenerstellung mit vorgefertigten Agent-Vorlagen für Zusammenfassungen, Qualitätssicherung und mehr

Einschränkungen von LangChain

Kann für Anfänger komplex erscheinen, da die Lernkurve steil ist und die Dokumente umfangreich sind.

Updates erfolgen schnell, sodass einige Klassen/Funktionen schnell veraltet sind und ältere Codes beschädigen.

Preise für LangChain

Entwickler: Free

Plus: 39 $ pro Platz und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

LangChain-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über LangChain?

So hat ein G2-Benutzer LangChain bewertet:

Es ist mein bevorzugtes Framework für alle Anwendungsfälle von Agentic KI oder Generative KI, die ich mit Python erstellt habe. Es lässt sich einfach über den Befehl „pip install“ installieren, verfügt über eine umfangreiche Dokumentation und bietet eine Vielzahl von Features und Flexibilität.

Es ist mein bevorzugtes Framework für alle Anwendungsfälle von Agentic KI oder Generative KI, die ich mit Python erstellt habe. Es lässt sich einfach über den Befehl „pip install“ installieren, verfügt über eine umfangreiche Dokumentation und bietet eine Vielzahl von Features und Flexibilität.

5. n8n (Am besten geeignet für die Open-Source-Workflow-Automatisierung mit KI)

via n8n

Wenn Sie KI-gestützte Workflow-Automatisierungen entwickeln möchten, ohne an einen Anbieter gebunden zu sein, ist n8n eine gute Wahl. Es ist Open Source und selbst hostbar, sodass Sie alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur ausführen und die volle Kontrolle über Daten und Workflows haben. Sie können jedes große Sprachmodell einbinden, Ihre eigenen Geschäftsregeln festlegen und loslegen.

Der visuelle Editor ist äußerst intuitiv. Jeder Schritt ist ein Knoten auf einer Leinwand. Sie ziehen einfach KI-Aufgaben hinein, erstellen Verbindungen zu Auslösern oder Datenbanken, und schon haben Sie einen Agenten.

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle können Sie festlegen, wer Workflows erstellen, überprüfen oder ausführen darf, während die Versionierung es Ihnen erleichtert, Änderungen zu verfolgen und Fehler rückgängig zu machen. Dank der Trennung der Umgebungen (Entwicklung, Staging, Produktion) können Teams Automatisierungen vor der Bereitstellung sicher testen und iterieren.

Die besten Features von n8n

Erstellen Sie Automatisierungen mit über 500 vorgefertigten Konnektoren für CRM, Datenbanken, Cloud-Tools und mehr.

Als Auslöser für KI-Workflows verwenden Sie Webhooks, Zeitpläne oder Ereignisse aus jedem integrierten System.

Fügen Sie KI-Aufgaben wie Zusammenfassungen oder Klassifizierungen mithilfe von LLM-APIs ein.

Limitierungen von n8n

Fehlermeldungen können zu allgemein sein, sodass die Behebung von Problemen zusätzlichen Aufwand erfordert.

Preise für n8n

Kostenlose Testversion

Starter: 24 € pro Monat

Pro: 60 € pro Monat

Business: 800 € pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

n8n Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über n8n?

So hat ein Capterra-Benutzer n8n bewertet:

Die Self-Hosting-Option dieser Plattform ist beeindruckend. Außerdem können die Skripte für die Automatisierung in Typescript oder JavaScript geschrieben werden. Als Webentwickler ist das sehr praktisch, da man keine separate Sprache für die Automatisierung lernen muss.

Die Self-Hosting-Option dieser Plattform ist beeindruckend. Außerdem können die Skripte für die Automatisierung in Typescript oder Javascript geschrieben werden. Als Webentwickler ist das sehr praktisch, da man keine separate Sprache für die Automatisierung lernen muss.

6. Crew AI (Am besten geeignet für Unternehmen, die KI-Agententeams koordinieren)

via Crew KI

CrewAI wurde entwickelt, damit mehrere KI-Agenten wie ein echtes Team zusammenarbeiten können. Sie richten Crewmitglieder ein, weisen ihnen Rollen zu, legen fest, wie sie zusammenarbeiten sollen, und die Plattform koordiniert alles hinter den Kulissen. Das Setup ist dank des visuellen Editors und des integrierten KI-Copiloten, der Sie durch die Erstellung von Workflows führt, ganz einfach.

Techniker können sich in die API vertiefen, um die Logik benutzerdefiniert anzupassen, während nicht-technische Personen wie im Projektmanagement die Agenten weiterhin über die Benutzeroberfläche konfigurieren und verwalten können, ohne den Code zu verändern.

Das Tool kann auch mit Tools wie CRMs, E-Mail und Webhooks verbunden werden, sodass Ihre Mitarbeiter, sobald sie einsatzbereit sind, auf Nachrichten reagieren, Systeme aktualisieren und Auslöser für Aktionen über verschiedene Apps hinweg auslösen können. Zur Überwachung erhalten Sie vollständige Protokolle darüber, was jeder Agent getan hat und warum, was die Fehlerbehebung mühelos macht.

Die besten Features von Crew KI

Verwenden Sie den integrierten KI-Copiloten von CrewAI, um Agent-Workflows aus einfachen englischen Briefings zu generieren.

Simulieren Sie das Verhalten von Agenten, legen Sie Regeln fest und verwalten Sie LLM-Konfigurationen zentral, um die Ausrichtung auf Ihre Geschäftsziele sicherzustellen.

Verwalten Sie Bereitstellungen für mehrere Teams mithilfe von RBAC, containerisierten Agenten und zentralisierten Dashboards.

Wählen Sie zwischen einer lokalen oder einer VPC-Bereitstellung mit Features der Enterprise-Klasse wie SOC2-Konformität und Azure AD/SSO-Integration.

Einschränkungen von Crew KI

Steile Lernkurve für Neulinge, insbesondere wenn Sie noch keine Erfahrung mit Multi-Agenten-Systemen haben.

Das Debuggen und Verfeinern der Ergebnisse kann zusätzliche Hin- und Her-Schritte erfordern, bevor es sich produktionsreif anfühlt.

Preise für KI-Crew

Basic : Kostenlos

Professional: 25 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Crew KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Crew KI?

So hat ein Reddit-Benutzer Crew KI bewertet:

Ich habe kürzlich CrewAI verwendet, um Multi-Agent-Workflows zu erstellen, und insgesamt waren meine Erfahrungen positiv. Die Aufgabenteilung und die Koordination der Agenten funktionieren reibungslos.

Ich habe kürzlich CrewAI verwendet, um Multi-Agent-Workflows zu erstellen, und insgesamt waren meine Erfahrungen positiv. Die Aufgabenzuteilung und die Koordination der Agenten funktionieren reibungslos.

📚 Weiterlesen: Wenn Sie CrewAI oder ähnliche Plattformen verwenden, sollten Sie diese mit einem KI-Agenten-Plugin kombinieren, um die Agentenfunktionalität auf die tools auszuweiten, die Ihr Team bereits verwendet.

7. Microsoft Copilot (am besten geeignet für integrierte KI-Produktivität in Microsoft 365)

über Microsoft Copilot

Wenn Sie im Microsoft 365-Ökosystem arbeiten, ist Microsoft Copilot eine natürliche Erweiterung Ihres Workflows.

Dies ist eine der einfachsten Möglichkeiten, um mit KI-Agenten für mehr Produktivität zu beginnen, da Copilot in Tools wie Word, Excel, Outlook und Teams integriert ist. Sie verwenden einfach Copilot Studio, um zu definieren, was der Agent tun soll (z. B. die Automatisierung der Finanzabstimmung oder die Bearbeitung interner Tickets), wählen die Daten aus, auf die er zugreifen soll, und schon richtet er alles unter Berücksichtigung des Microsoft-Stacks ein.

Benutzer können in diesen Apps auch mit Copilot chatten und erhalten nützliche, kontextbezogene Antworten. Und da es Microsoft Graph verwendet, versteht es Ihre Daten unternehmensweit und nicht nur in einer einzelnen App.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Arbeiten Sie nativ in Microsoft 365-Apps wie Word, Excel, Teams und Outlook, um Zusammenfassungen oder Analysen zu erstellen, ohne den Kontext wechseln zu müssen.

Sorgen Sie für Sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveau mit Azure-basierten Kontrollen, einschließlich DLP-Richtlinien und rollenbasierter Zugriffskontrolle über Azure AD.

Stellen Sie Agenten mit vorgefertigten Vorlagen für Workflows wie Finanzen, Recht oder IT bereit und passen Sie sie benutzerdefiniert an die Anforderungen Ihres Teams an.

Einschränkungen von Microsoft Copilot

Die Antworten können zufällig sein und müssen oft verfeinert werden, sodass sie nicht immer so viel Zeit sparen wie erwartet.

Preise für Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (Vorverkaufsplan): Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Microsoft Copilot Studio (Pay-as-you-go): Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Copilot?

So hat ein G2-Benutzer Microsoft Copilot bewertet:

Copilot Studio hilft dabei, die Herausforderung zu lösen, dialogorientierte KI-Agenten zu entwickeln, ohne Unmengen an Code schreiben zu müssen. Ich kann KI-Agenten entwerfen und bereitstellen, die interne Abfragen bearbeiten, Aufgaben automatisieren oder Benutzer durch Prozesse führen – und das alles mit minimalem technischem Aufwand.

Copilot Studio hilft dabei, die Herausforderung zu lösen, dialogorientierte KI-Agenten zu entwickeln, ohne Unmengen an Code schreiben zu müssen. Ich kann KI-Agenten entwerfen und bereitstellen, die interne Abfragen bearbeiten, sich wiederholende Aufgaben automatisieren oder Benutzer durch Prozesse führen – und das alles mit minimalem technischem Aufwand.

🔍 Wussten Sie schon? Isolierte Agenten stellen ein echtes Risiko dar, wenn sie direkten Zugriff auf Live-Systeme haben. In kritischen Setups sollten Agenten zunächst in einer Sandbox-Umgebung ausgeführt werden, damit selbst bei einem Fehler keine Auswirkungen auf Ihre Produktionsdatenbank oder echte Workflows entstehen.

8. Vellum AI (Am besten geeignet für die Erstellung von KI-Workflows und -Agenten auf Unternehmensebene)

via Vellum KI

Für die Agentenentwicklung beschreiben Sie eine Aufgabe in einfacher Sprache, und Vellum generiert einen funktionierenden Agenten, der eine Verbindung zu Tools herstellt, Logik verarbeitet und bei jedem Lauf genau anzeigt, was er tut.

Mit dem visuellen Builder können Sie Eingabeaufforderungen, Modelle und Datenquellen per Drag & Drop in eine GUI ziehen oder in Code einbetten. Dank dieses hybriden Ansatzes können technische und nicht-technische Teams gemeinsam an denselben Agent-Designs arbeiten.

Im Prompt-Editor können Sie Prompt-Ausgaben nebeneinander vergleichen, anpassen und sofort erneut ausführen. Funktionsaufrufe werden ebenfalls unterstützt, sodass Ihre Agenten APIs aufrufen oder Logik mitten im Flow ausführen können.

Die besten Features von Vellum KI

Richten Sie Agenten so ein, dass sie in Schritten oder alle auf einmal ausgeführt werden, einschließlich kleinerer Agenten, die in großen Workflows zusammenarbeiten.

Testen Sie Ihre Agenten mit integrierten tools, um Versionen zu vergleichen, die Leistung zu messen und zu sehen, was sie getan haben.

Lassen Sie Agenten Info aus Ihren Unternehmensdokumenten oder Datenbanken abrufen, damit sie intelligentere und fundiertere Entscheidungen treffen können.

Sorgen Sie für umfassende Sicherheit mit Features wie SSO, HIPAA-Support, Setup einer privaten Cloud und Hilfe für Teams mit strengen Datenvorschriften.

Einschränkungen von Vellum KI

Die Skalierung von Agenten über zu viele tools hinweg verringert die Zuverlässigkeit, da die Tool-Orchestrierung schwieriger zu kontrollieren ist.

Preise für Vellum KI

Free

Pro: 25 $/Monat

Business: 50 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Vellum KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Vellum KI?

So hat ein Reddit-Benutzer Vellum KI bewertet:

Vellum ist als Agent Builder äußerst praktisch, da Sie einfach beschreiben, was Sie möchten, und es den Workflow für Sie erstellt. Es gibt praktisch keine Lernkurve. Der Vibe-Coding-Ansatz für die KI-Automatisierung ist sehr sinnvoll, wenn Sie keine Entwicklungszeit für diese Dinge aufwenden möchten.

Vellum ist als Agent Builder äußerst praktisch, da Sie einfach beschreiben, was Sie möchten, und es den Workflow für Sie erstellt. Es gibt praktisch keine Lernkurve. Der Vibe-Coding-Ansatz für die KI-Automatisierung ist sehr sinnvoll, wenn Sie keine Entwicklungszeit für diese Dinge aufwenden möchten.

📊 Statistik-Alarm: Bei der Koordination von Agenten geht es nicht nur darum, Workflows übersichtlich zu gestalten, sondern auch darum, Ergebnisse zu verändern. Schätzungen zufolge könnten gut koordinierte Agentensysteme die Marktergebnisse um 15 bis 30 % verbessern. Was bedeutet das? Der Wettbewerbsvorteil entsteht nur durch Agenten, die mit klaren Rollen, Übergaben und Leitplanken zusammenarbeiten.

9. IBM WatsonX (Am besten geeignet für die Entwicklung und Governance von KI in Unternehmen)

via IBM watsonx

IBM WatsonX ist eine umfassende KI-Plattform, die Tools für die Agent-Orchestrierung enthält. Mit WatsonX Orchestrate können Sie Workflows durch Drag & Drop erstellen und komplexe Aufgaben wie Vertragsüberprüfungen oder die Übergabe von Kundensupportfällen automatisieren. Diese mehrstufigen Agenten verbinden IBM- und Drittanbieter-Tools miteinander.

Sie können die vorab trainierten Domänenmodelle von IBM, wie z. B. watsonx. data, für Ihre eigenen KI-Anwendungsfälle optimieren und Agenten erstellen, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Wenn Sie eher auf der technischen Seite tätig sind, gibt es auch ein SDK, mit dem Sie Agenten wie in echten Softwareprojekten skripten, versionen und verwalten können.

Die besten Features von IBM WatsonX

Beantworten Sie unternehmensspezifische Fragen mit KI Search, das Sicherheit bei der Nutzung Ihrer internen Dokumente und Datenbanken bietet.

Stellen Sie eine direkte Verbindung zu Unternehmensdatenquellen wie Cloud Pak for Data oder Db2 her, damit Agenten Live-Daten abrufen und innerhalb Ihres bestehenden Analytics-Stacks arbeiten können.

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Agenten mit integrierten Dashboards, Protokollen und Compliance-Tools wie Audit-Trails und Bias-Checks.

Verschaffen Sie sich einen Vorsprung mit vorgefertigten Agentenvorlagen, die speziell auf Branchen wie Kundenservice oder Lieferkette zugeschnitten sind.

Limit von IBM WatsonX

Es wirkt sehr unternehmenslastig, sodass schnelle Experimente und die Erstellung leichter Agenten langsamer als erwartet sein können.

Preise für IBM WatsonX

Kostenlose Testversion

Free: Bis zu 300.000 Token pro Monat

Unverzichtbar: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Standard: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

IBM WatsonX Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über IBM WatsonX?

So hat ein G2-Benutzer IBM WatsonX bewertet:

IBM Watson x orchestrate beeindruckt, weil es die Komplexität der Automatisierung beseitigt und sie intuitiv macht. Anstatt sich auf aufwendige Code-Schreiben oder mehrere unverbundene tools zu verlassen, können Sie Aufgaben in einfacher Sprache delegieren und KI-Agenten nahtlos zusammenarbeiten lassen.

IBM Watson x orchestrate überzeugt, weil es die Automatisierung vereinfacht und intuitiv macht. Anstatt sich auf aufwendigen Code oder mehrere unverbundene Tools zu verlassen, können Sie Aufgaben in einfacher Sprache delegieren und KI-Agenten nahtlos zusammenarbeiten lassen.

📚 Weiterlesen: Sind Sie neugierig auf intelligentere Planungstools? Entdecken Sie beliebte digitale Planer-Apps und erfahren Sie, wie sie eingesetzt werden.

via Stack KI

Stack AI eignet sich für die Automatisierung von Aufgaben, die normalerweise manuellen Aufwand oder tiefgreifendes technisches Fachwissen erfordern. KI-Agenten können Daten analysieren, Fragen beantworten, strukturierte Erkenntnisse gewinnen und ohne Code auf Informationen reagieren.

Sie erhalten einen Low-Code-basierten, visuellen Workflow-Builder, mit dem Sie Logik komponieren und Verbindungen zwischen Systemen auf einer Canvas herstellen können. So können Fachexperten Lösungen erstellen, ohne über fundierte Programmierkenntnisse zu verfügen.

Die Plattform verfügt über integrierte Tools, um unstrukturierte Dokumente (PDFs, Scans, Formulare) in strukturierte Daten umzuwandeln. Für eine effiziente Datenextraktion können Sie Agenten erstellen, die mithilfe von Retrieval-Augmented Generation (RAG) Antworten aus den Wissensdatenbanken Ihres Unternehmens mit Quellenangaben abrufen können.

Die besten Features von Stack KI

Lösen Sie automatisierte Aktionen in Tools wie ClickUp, Slack, Gmail oder Zapier aus, wenn bestimmte Bedingungen in Ihren Datentabellen erfüllt sind.

Verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Agenten im Laufe der Zeit mit einer Feedbackschleife, die Eingabeaufforderungen nachverfolgt und sich an die Präferenzen Ihres Teams anpasst.

Sorgen Sie für Sicherheit auf Unternehmensebene durch SSO, detaillierte Berechtigungen und Verschlüsselung. Agenten greifen nur auf Daten zu, die Benutzer sehen dürfen.

Einschränkungen von Stack KI

Einige Integrationen/Plugins können verwirrend oder inkonsistent sein, was die Automatisierung von Agenten-Workflows in der Praxis verlangsamt.

Agenten-Workflows können eher wie fortschrittliche Automatisierungen als wie echte autonome Agenten wirken.

Preise für Stack KI

Free

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Stack KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Stack KI?

So hat ein G2-Benutzer Stack KI bewertet:

Ich verwende Stack AI hauptsächlich zum Erstellen von Agenten, die mir dabei helfen, kreative Workflows zu organisieren und zu beschleunigen, beispielsweise indem sie Kundennotizen in Briefings umwandeln oder schnelle Erkenntnisse aus Berichten gewinnen. Ich habe es auch zum Einrichten einfacher Chatbots verwendet – sowohl für den internen Gebrauch (Beantwortung von Teamfragen) als auch für Kundenprojekte, bei denen ein Chatbot sinnvoll ist.

Ich verwende Stack AI hauptsächlich zum Erstellen von Agenten, die mir dabei helfen, kreative Workflows zu organisieren und zu beschleunigen, beispielsweise indem sie Kundennotizen in Briefings umwandeln oder schnelle Erkenntnisse aus Berichten gewinnen. Ich habe es auch zum Einrichten einfacher Chatbots verwendet – sowohl für den internen Gebrauch (Beantwortung von Teamfragen) als auch für Kundenprojekte, bei denen ein Chatbot sinnvoll ist.

