die 13 besten KI-Agenten für Produktivität

Jeder Projektmanager und Teamleiter kennt das Gefühl – die Liste der zu erledigenden Aufgaben wächst schneller, als man die einzelnen Elemente abhaken kann, und es ist schwierig, den Überblick zu behalten.

Was wäre, wenn einige Ihrer Aufgaben nicht mehr viel Aufmerksamkeit erfordern würden?

Hier kommen KI-Agenten ins Spiel.

KI-Agenten steigern aktiv die Produktivität, passen sich an Workflows an und treffen Entscheidungen in Echtzeit, die die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, verändern.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 13 der besten KI-Agenten vor, die Ihnen dabei helfen können, Abläufe zu optimieren, Prioritäten besser zu setzen und Ihre Produktivität deutlich zu steigern.

Was sind KI-Agenten?

KI-Agenten sind intelligente Softwareprogramme, die komplexe Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und sich auf der Grundlage von Daten anpassen. Sie analysieren ihre Umgebung, verarbeiten Informationen und ergreifen Maßnahmen, um bestimmte Ziele zu erreichen.

Durch maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung (NLP) lernen KI-Agenten und verbessern sich im Laufe der Zeit. Dadurch werden sie dynamischer und reaktionsschneller.

KI am Arbeitsplatz steigert die Produktivität durch die Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse, die Minimierung von Entscheidungsmüdigkeit und die Optimierung der Ressourcenzuweisung. Über die Ausführung hinaus entwickeln sich die Agenten kontinuierlich weiter und stellen sich KI-Herausforderungen, was sie für die Effizienz in schnelllebigen Umgebungen unerlässlich macht.

Worauf sollten Sie bei KI-Agenten für Produktivität achten?

KI-Agenten sind für die Optimierung von Workflows und die Steigerung der Produktivität unverzichtbar geworden. Bei so vielen Optionen ist es jedoch schwierig zu wissen, welche wirklich einen Unterschied machen.

Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus dem Agenten herausholen, sollten Sie auf Folgendes achten:

automatisierung von Aufgaben:* Wählen Sie eine KI, die sich wiederholende Aufgaben wie Terminplanung, Datenerfassung, Verwaltung von E-Mails und Erstellung von Inhalten übernehmen kann, damit Sie sich auf Arbeiten von höherem Wert konzentrieren können

Intelligente Integrationen: Stellen Sie sicher, dass Ihr KI-Agent nahtlos mit Tools wie Google Drive, Slack und Salesforce verbunden werden kann, um einen einheitlichen Workflow zu gewährleisten

Echtzeit-Einblicke: Finden Sie eine Lösung, die sofortige Zusammenfassungen und Datenanalysen bietet, um Aufgaben zu priorisieren und schnell fundierte Entscheidungen zu treffen

Personalisierung: Suchen Sie nach einem Agenten, der sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpasst, aus Ihren Präferenzen lernt und seine Unterstützung im Laufe der Zeit verbessert

*features für die Zusammenarbeit: Erhalten Sie einen Agenten, der Teamarbeit unterstützt, indem er bei der Erstellung von Inhalten, der Erstellung von Updates und der Verwaltung von Aufgaben hilft

Skalierbarkeit und Flexibilität: Entscheiden Sie sich für einen Agenten, der mit Ihren Anforderungen wächst, egal ob Sie ein kleines Team sind oder große Projekte verwalten

📮 ClickUp Insight: Etwa 60 % der Arbeitnehmer antworten innerhalb von 10 Minuten auf Sofortnachrichten, aber jede Unterbrechung kann bis zu 23 Minuten dauern , bis man sich wieder auf die eigentliche Aufgabe konzentriert hat – schnelle Antworten gehen also auf Kosten der Produktivität. Hier kommt ClickUp ins Spiel. Automatisierungen übernehmen Routineaktualisierungen, zugewiesene Kommentare sorgen für Ordnung bei den Aktionselementen und ClickUp Brain fasst die Schlüsselgespräche zusammen – so sind Sie immer auf dem Laufenden, ohne endlose Ablenkungen. Weniger Kontextwechsel, mehr Erledigtes!

Die besten KI-Agenten für Produktivität

Lassen Sie uns die besten KI-Agenten für Produktivität erkunden, damit Sie den perfekten Agenten für Ihre Arbeit finden können. 📊

1. ClickUp (am besten für KI-gesteuertes Projektmanagement, Automatisierung von Workflows und Zusammenarbeit geeignet)

ClickUp ist die Alles-in-Einem-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Teamkommunikation vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp Brain hebt das KI-gesteuerte Projektmanagement auf die nächste Stufe, indem es Aufgaben automatisiert, Projektaktualisierungen zusammenfasst und Echtzeit-Einblicke in das gesamte Unternehmen liefert. Direkt in die Projektmanagement-Software von ClickUp integriert, ist es ein zusätzliches Paar Hände und Gehirn, das dabei hilft, intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Nutzen Sie das Setup für die Automatisierung ohne Code mit ClickUp Automatisierungen

ClickUp Automatisierung nimmt Ihnen die Routinearbeit ab und erledigt sich wiederholende Aufgaben, damit sich die Teams auf das Wesentliche konzentrieren können. Von der Zuweisung von Aufgaben und der Aktualisierung des Status bis hin zum Versand von Erinnerungen und der Synchronisierung von Daten sorgt ClickUp hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf.

Mit dem AI Builder ist die Einrichtung der Automatisierung von Workflows ein Kinderspiel. Anstatt Automatisierungsregeln manuell zu konfigurieren, können Sie Ihre Anforderungen einfach in verständlicher Sprache beschreiben. Brain kümmert sich um den Rest – die Konfiguration der Automatisierung von Aufgaben in beliebigen Spaces, Ordnern oder Listen.

Instanz: Ein Projektmanager kann Folgendes eingeben: "Weise automatisch einen Prüfer zu, wenn eine Aufgabe in die Phase "In Prüfung" übergeht", und KI Builder konfiguriert die Regel sofort.

Als Software für prädiktive Analysen nutzt Brain Verlaufsdaten und bietet prädiktive Einblicke, um Zeitleisten für Projekte und potenzielle Herausforderungen vorherzusagen. Zum Beispiel analysiert die KI die Dauer und Ressourcennutzung vergangener Projekte, um potenzielle Verzögerungen bei aktuellen Projekten vorherzusagen, sodass Manager Ressourcen effektiver zuweisen können.

Darüber hinaus hilft der Einsatz von KI als persönlicher Assistent dabei, den Überblick über Aufgaben zu behalten, Routineaktualisierungen zu automatisieren und die Entscheidungsfindung zu optimieren.

Erstellen Sie überzeugende Inhalte mit ClickUp Brain

ClickUp AI Writer for Work von Brain macht die Erstellung von Inhalten mühelos und generiert präzise, hochwertige Entwürfe direkt in Ihrem Workflow. Ob Blogbeiträge, Produktbeschreibungen oder Social-Media-Updates – die Software passt sich Ihrem Stil und Kontext an und liefert punktgenaue Vorschläge, die sich nahtlos in Ihre Arbeit einfügen.

Verbinden Sie die Kommunikation im Team mit ClickUp Brain, indem Sie Chat-Agenten verwenden

Es verbessert auch die Zusammenarbeit im Team mit KI-gestützten ClickUp Chat Agents, die selbstständig auf Abfragen reagieren, Aufgaben erstellen und Informationen aus verbundenen Apps wie Google Drive und Confluence abrufen. Diese Agenten sind reaktiv, proaktiv und zielorientiert, passen sich an Veränderungen an und treffen datenbasierte Entscheidungen.

Darüber hinaus vereinfacht ClickUp Brain die Kommunikation, indem es Meetings automatisch transkribiert, Elemente für Maßnahmen extrahiert und Threads zusammenfasst.

Für schnelle Antworten bietet es vorgefertigte Antworten oder wandelt kurze Notizen in ausgefeilte Nachrichten um, sodass Teams produktiv bleiben können, ohne zu viel zu chatten.

Die besten Features von ClickUp

Zusammenarbeit in Echtzeit: Arbeiten Sie mit Arbeiten Sie mit ClickUp Docs nahtlos an Aufgaben, Dokumenten und Projekten und geben Sie Ideen, Zeitleisten und Aktualisierungen sofort frei

zusammenfassung von Updates zur Arbeit:* Schnelle Erstellung von KI-Zusammenfassungen, in denen Schlüsseländerungen bei Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Erkenntnissen zur Zusammenarbeit hervorgehoben werden

*benutzerdefinierte Dashboards: Visualisieren Sie den Fortschritt von Projekten und überwachen Sie Schlüssel-Metriken über ClickUp Dashboards

Ziele setzen und nachverfolgen: Definieren Sie klare, messbare Definieren Sie klare, messbare ClickUp-Ziele , teilen Sie diese Ihrem Team mit und automatisieren Sie die Nachverfolgung der Fortschritte

Mühelos integrieren: Verbinden Sie ClickUp mit beliebten tools wie Google Kalender, Salesforce, GitHub und Microsoft Teams, um Ihren Workflow zu vereinfachen

Schnell alles finden: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Connected Search , um Aufgaben, Dokumente, Chats und Dateien sofort zu finden, ohne die App wechseln zu müssen

ClickUp-Limits

Der mobilen App von ClickUp fehlen möglicherweise einige erweiterte Features, die in der Version für den Desktop verfügbar sind

Es verfügt über umfangreiche Features, die für technisch weniger versierte Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

ClickUp-Preise

Free forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (10.040+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

2. Notion KI (am besten geeignet zur Verbesserung der Erstellung von Dokumenten und der Zusammenarbeit im Team)

via Notion

Notion KI verändert die Art und Weise, wie Teams Projekte managen, Informationen analysieren und Entscheidungen treffen.

Die Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen Quellen zu ziehen, Erkenntnisse aus Dokumenten zu gewinnen und Workflows zu automatisieren, macht ihn zu mehr als nur einem Schreibassistenten. Es handelt sich um einen KI-Agenten, der Teams dabei unterstützt, organisiert zu bleiben, manuelle Arbeit zu reduzieren und schneller datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Notion KI lässt sich in Ihren Workspace integrieren, d. h. sie versteht den Kontext, greift auf die KI-Wissensdatenbank zu und hilft bei der Strukturierung der Arbeit.

die besten Features von Notion KI*

Durchsuchen Sie Notion, Slack, Google Drive und andere Quellen nach sofortigen Antworten

Gewinnen Sie automatisch relevante Erkenntnisse aus dem Wissen Ihrer Organisation

Verwenden Sie GPT-4 und Claude, um relevante Antworten auf jede Abfrage zu erhalten

Automatische Erstellung von Listen mit zu erledigenden Aufgaben aus Notizen von Meetings, E-Mails und Verkaufsgesprächen

Limits der KI von Notion

Die Features von Notion KI sind derzeit nicht in mobilen Anwendungen verfügbar, was die Zugänglichkeit für Benutzer unterwegs limitiert

Für neue Benutzer kann die Navigation in den Funktionen des Agenten eine Herausforderung darstellen

Notion KI-Preise

Basic: 10 $/Monat pro Benutzer

Plus: 22 $/Monat pro Benutzer

Business: 28 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu KI von Notion*

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Multitasking senkt die Produktivität. Studien zeigen, dass das Wechseln zwischen Aufgaben die Effizienz um bis zu 40 % senken kann , da das Gehirn jedes Mal Schwierigkeiten hat, sich neu zu fokussieren.

3. Reclaim KI (am besten für die Automatisierung der Aufgabenverwaltung und die Optimierung von Zeitplänen geeignet)

via Reclaim AI

Reclaim AI ist ein intelligenter Planungsassistent, der Teams und Einzelpersonen dabei unterstützt, ihre Kalender ohne manuelle Eingriffe zu optimieren.

Es schützt Ihre Konzentrationszeit, beugt Burnout durch intelligente Work-Life-Balance-Kontrollen vor und ermöglicht sogar die Synchronisierung mit Tools wie Slack und Asana, um Ihren Workflow ununterbrochen aufrechtzuerhalten. Ganz gleich, ob Sie Meetings automatisieren, Tage ohne Meetings schützen oder die Zeiterfassung Ihres Teams nachverfolgen möchten – Reclaim AI ist ein anpassungsfähiger Zeitmanager, der Ihren Zeitplan ständig optimiert.

Die besten Features der KI wiederentdecken

Planen Sie KI-gestützte Gewohnheiten automatisch mit flexiblen Zeitfenstern, Prioritäten und intelligenter Umplanung

Verfolgen Sie die Zeit über Meetings, Aufgaben und Gewohnheiten hinweg mit persönlicher Zeiterfassung und Personalanalysen

Synchronisierung der Planung mit Slack, CRM-Tools und Webhooks zur Aktualisierung der Verfügbarkeit, Automatisierung von Workflows und Verbesserung der Zusammenarbeit

KI-Limits überwinden

Die Einstellung von Reclaim KI kann zeitaufwendig sein und sich für gelegentliche Benutzer übermäßig komplex anfühlen

Das Feature zur Planung von Meetings bietet keine benutzerdefinierten Optionen, wie z. B. das Hinzufügen von Fragen für die eingeladenen Personen, sodass es sich weniger als vollständiger Ersatz eignet

Preise für Reclaim KI

Lite: Free

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu KI abrufen

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Musik kann die Produktivität steigern – aber nur die richtige Art. Instrumentalmusik, insbesondere klassische oder Ambient-Klänge, hilft, den Fokus zu verbessern, während Lieder mit Texten von Aufgaben ablenken können, die eine hohe Konzentration erfordern.

4. Motion AI (am besten für die Planung von Aufgaben und Projekten mit KI-Erkenntnissen geeignet)

via Motion KI

Motion ist eine KI-gesteuerte Plattform für Aufgaben- und Projektmanagement, die Aufgaben automatisch plant, Team-Workflows optimiert und sicherstellt, dass Projekte auf Kurs bleiben. Sie priorisiert die Arbeit auf der Grundlage von Fristen, Abhängigkeiten und der Kapazität des Workloads und sorgt dafür, dass Ihr Team ohne ständige Absprachen auf Kurs bleibt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Tools für das Projektmanagement verwaltet Motion Ihre Zeit aktiv. Es sagt die Zeitleiste für den Abschluss von Projekten voraus, verhindert Planungskonflikte und passt Prioritäten automatisch an, wenn sich Pläne ändern.

Die besten Features der Motion KI

Verpasste Fristen vorhersagen und verhindern, indem die Verfügbarkeit und der Workload von Teams in Echtzeit analysiert und Risiken identifiziert werden, bevor sie zu Problemen werden

Automatisierung der Ausführung von Workflows mit Vorlagen zur Erstellung, Zuweisung, Planung und zum Fortschritt von Aufgaben in den einzelnen Phasen

Passen Sie Pläne für Projekte an, wenn die Arbeit fertiggestellt ist, und verschieben Sie Zeitleisten und Verantwortlichkeiten automatisch, ohne manuell eingreifen zu müssen

Optimieren Sie die Terminplanung mit KI-gestützten Meeting Links, die Meetings mit hohem Wert priorisieren, während die Fokuszeit geschützt und keine Meeting-Stunden durchgesetzt werden

Bewegung KI-Limits

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Fehlern in der Anwendung

Motion KI unterstützt nicht so viele Drittanbieter-Apps wie einige andere Tools

Es bietet keine Features für wöchentliche Bewertungen oder Zeiterfassung über verschiedene Aufgabenkategorien hinweg

Das Tool unterstützt derzeit nur Kalender von Gmail und Outlook, was für Benutzer, die auf andere Kalenderdienste wie iCloud angewiesen sind, einschränkend sein kann

Motion KI-Preise

Einzelperson: 34 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 20 $/Monat pro Benutzer

Business Pro: Benutzerdefinierte Preise

*bewegungs-KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 1/5 (110+ Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (60+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Kürzere Arbeitswochen können die Produktivität steigern. Länder, die mit Vier-Tage-Wochen experimentieren, haben festgestellt, dass die Mitarbeiter genauso produktiv sind – manchmal sogar produktiver – und gleichzeitig eine bessere Work-Life-Balance genießen.

5. Fellow. App (am besten geeignet, um Workflows bei Meetings zu optimieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern)

Fellow ist ein KI-Meeting-Assistent, der die Produktivität vor, während und nach jedem Meeting steigert. Er automatisiert das Erstellen von Notizen, die Nachverfolgung von Aktionselementen und die Zentralisierung von Meeting-Erkenntnissen und stellt so sicher, dass jede Diskussion zu sinnvollen Ergebnissen führt.

Diese Art von KI-Agenten organisiert und optimiert Meetings aktiv. Sie lässt sich direkt in Kalender, CRMs und Tools für die Zusammenarbeit integrieren, um die Terminplanung zu optimieren, automatisierte Zusammenfassungen zu erstellen und sicherzustellen, dass Folgemaßnahmen rechtzeitig erfolgen.

Fellow. App mit den besten Features

Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke in Meetings, indem Sie Fellow Copilot um Zusammenfassungen, Elemente für Maßnahmen oder Entscheidungen aus vergangenen Meetings bitten

Setzen Sie Best Practices für Meetings durch – mit integrierten Kostenrechnern, Vorlagen für Tagesordnungen und Produktivität sowie Briefings vor dem Meeting, um Diskussionen zu optimieren

Synchronisierung und Zentralisierung von Daten zu Meetings durch Speicherung aller Aufzeichnungen, Transkriptionen und Notizen an einem Ort mit Datenschutzfunktionen zur Zugriffsverwaltung

Automatische Aktualisierung von CRM-Datensätzen durch Synchronisierung von Besprechungen mit relevanten Feldern

Fellow. Limits der App

Elemente für Maßnahmen sind nicht automatisiert, sodass Benutzer Aufgaben manuell nachverfolgen und aktualisieren müssen

Es wurden gelegentlich Probleme bei der Synchronisierung gemeldet, die möglicherweise zu Inkonsistenzen zwischen den Geräten führen

Fellow. Preisgestaltung für Apps

Free

Solo: 29 $/Monat pro Benutzer

Team: 11 $/Monat pro Benutzer

Business: 23 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Fellow. Bewertungen und Rezensionen der App

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4, 9/5 (30+ Bewertungen)

🤝 Freundliche Erinnerung: Ihre produktivste Tageszeit ist einzigartig für Sie. Manche Menschen arbeiten am besten morgens, während andere nachmittags oder abends in Schwung kommen. Wenn Sie Ihre produktivsten Stunden kennen, können Sie Ihre Aufgaben effektiver planen.

6. Grammatik-KI (am besten geeignet, um Klarheit, Ton und Stil von Texten auf allen Plattformen zu verbessern)

via Grammarly

Die Grammatik sorgt für mehr Klarheit, Kohärenz und Engagement in allen Formen der Kommunikation. Sie verfeinert die Satzstruktur, optimiert den Ton und schreibt ganze Absätze neu, um die Lesbarkeit zu verbessern. KI-gestützte Erkenntnisse helfen Fachleuten, Studenten und Teams, ausgefeilte, fehlerfreie Inhalte zu erstellen, die mit der beabsichtigten Botschaft übereinstimmen.

Mit KI-gestütztem strategischem Coaching und Automatisierung von Workflows fungiert Grammarly als personalisierter Editor, der sicherstellt, dass jeder Text klar und effektiv ist.

Die besten Features der KI für die Grammatik

Passen Sie Ton und Stil mit Echtzeit-Feedback an, das sich je nach Zielgruppe und Absicht in Bezug auf Formalität, Selbstbewusstsein und Lesbarkeit anpasst

Scannen Sie Milliarden von Quellen auf Plagiate, um die Originalität sicherzustellen und die berufliche und akademische Integrität zu wahren

Nahtlose Integration in über 500.000 Apps und Plattformen, darunter Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Word und Notion

Erkennen und korrigieren Sie Fehler in Grammatik, Zeichensetzung und Rechtschreibung mit einer fortschrittlichen Grammatik-, Interpunktions- und Rechtschreibprüfung

Limits der KI-Grammatik

Es kann gelegentlich Fehler übersehen oder falsche Vorschläge machen, insbesondere bei komplexen Satzstrukturen oder speziellen Inhalten

Grammarly bietet Benutzern nur begrenzte Möglichkeiten, das bereitgestellte Feedback benutzerdefiniert anzupassen

Grammatik KI-Preise

Free

Pro: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen der KI zur Grammatik

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (7.100+ Bewertungen)

7. SaneBox KI (am besten geeignet, um E-Mails zu verwalten und die Produktivität durch KI-gestützte Sortierung zu steigern)

via SaneBox

SaneBox filtert Ihre E-Mails basierend auf Ihrem bisherigen Verhalten. Die App untersucht, welche E-Mails Sie öffnen, beantworten oder löschen, um zukünftige Nachrichten in verschiedene Ordner zu sortieren.

Es kategorisiert Nachrichten automatisch in Ordnern wie SaneLater für weniger dringende E-Mails, SaneNews für Newsletter und SaneBlackHole für Absender, von denen Sie nie wieder etwas hören möchten. Der Agent optimiert die Nachverfolgung, verhindert eine Überlastung des Posteingangs und generiert sogar eine tägliche Übersicht, damit Sie nicht unbedingt erforderliche E-Mails auf einen Blick überprüfen können.

Die besten Features von SaneBox KI

Sortieren Sie E-Mails automatisch in intelligente Ordner, um Ablenkungen zu reduzieren und Ihren Posteingang übersichtlich zu halten

Melden Sie sich sofort von unerwünschten E-Mails ab, indem Sie sie in SaneBlackHole ziehen

Nicht dringende E-Mails können mit dem Feature "Erinnerungen" auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, damit Sie sich auf unmittelbare Prioritäten konzentrieren können

SaneBox Limits

Die KI von SaneBox ist zwar darauf ausgelegt, E-Mails effektiv zu filtern und zu organisieren, kann jedoch gelegentlich Nachrichten falsch klassifizieren, was dazu führt, dass wichtige E-Mails falsch sortiert werden

Einige Benutzer empfinden die Kosten für das Abonnement von SaneBox als relativ hoch

Bestimmte Features sind eingeschränkt, wenn der Agent mit Microsoft 365-Konten über Microsoft Graph verwendet wird

SaneBox-Preise

Snack: 3,49 $/Monat

Mittagessen: 5,99 $/Monat

Dinner: 16,99 $/Monat

SaneBox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (70 Bewertungen)

8. Intuit Assist (am besten für finanzielle Aufgaben und personalisierte Einblicke geeignet)

über Intuit Assist

Intuit Assist ist ein generativer KI-gestützter Finanzassistent, der die Buchhaltung, Rechnungsstellung und Entscheidungsfindung für kleine Unternehmen und Einzelpersonen vereinfacht. Er automatisiert routinemäßige finanzielle Aufgaben, bietet personalisierte Einblicke und verbessert das Cashflow-Management durch die Integration von QuickBooks, TurboTax, Credit Karma und Mailchimp.

Über die Automatisierung hinaus verwandelt Intuit Assist verstreute Finanzdaten in umsetzbare Erkenntnisse. Es verarbeitet unstrukturierte Eingaben – wie handschriftliche Notizen, E-Mails und Quittungen – und wandelt sie in Rechnungen, Einträge von Ausgaben oder finanzielle Projektionen um.

Die besten Features von Intuit Assist

Erstellen Sie Rechnungen und Einträge von Ausgaben aus Fotos und E-Mails, indem Sie handschriftliche Notizen, Quittungen und Lieferantenrechnungen in strukturierte Finanzunterlagen umwandeln

Automatisierung von Erinnerungen an Rechnungen mit Tonwertanpassungen, die Folgemaßnahmen basierend auf dem Zahlungsverhalten des Clients und Erkenntnissen über die Beziehung anpassen

Analysieren Sie Finanzdaten durch interaktive Abfragen der KI, um Trends, Kundenrentabilität und Muster im Cashflow aufzudecken

Limits von Intuit Assist

Benutzer, die auf Anwendungen von Drittanbietern oder externe Finanztools angewiesen sind, werden möglicherweise nur begrenzt unterstützt oder können nur eingeschränkt auf Interoperabilität zählen

Während Intuit Assist KI nutzt, um personalisierte Empfehlungen bereitzustellen, sollten sich Benutzer bewusst sein, dass dies die Verarbeitung sensibler Finanzdaten beinhaltet

Intuit Assist-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Intuit Assist

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Schaffen Sie ein Ritual für das Herunterfahren. Wenn Sie Ihren Tag mit einer Routine beenden – wie dem Überprüfen von Aufgaben oder dem Aufräumen – können Sie reibungslos in Ihre Freizeit übergehen.

9. Intercom KI (am besten geeignet für die Verbesserung des Kundensupports und die Automatisierung von Service-Workflows)

via Intercom KI

Intercom kombiniert KI-Chatbots mit menschlichen Support-Teams, um Kundenfragen zu bearbeiten. Die KI kümmert sich um allgemeine Probleme wie das Zurücksetzen von Passwörtern oder Versandaktualisierungen, während Ihr Team sich um die kniffligeren Dinge kümmert. Das System merkt sich frühere Chats, sodass bei einem erneuten Problem eines Kunden der gesamte Verlauf angezeigt wird.

Möchten Sie die Dinge beschleunigen? Die KI schlägt Antworten auf der Grundlage ähnlicher früherer Tickets vor, sodass die Mitarbeiter nicht immer wieder dieselben Antworten eingeben müssen. Außerdem zeigt das Dashboard an, welche Fragen immer wieder auftauchen, und hilft so, Bereiche zu erkennen, in denen eine schnelle FAQ oder Produktoptimierung allen Zeit sparen könnte.

Die besten Features der Intercom KI

Setzen Sie den Fin KI-Agenten für sofortigen Kundensupport ein, indem Sie ihn auf Wissensdatenbank-Artikel, PDFs und URLs trainieren, um genaue, menschenähnliche Antworten zu geben

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Mitarbeiter mit Fin AI Copilot, indem Sie Expertenantworten generieren, Antworten vorschlagen und Unterhaltungen in Echtzeit zusammenfassen

Unterstützen Sie Omnichannel-Support in mehreren Sprachen, indem Sie Nachrichten aus E-Mails, Live-Chats und sozialen Plattformen in einem einzigen Posteingang zusammenführen

Nutzen Sie ein KI-gestütztes Hilfecenter mit Selbstbedienung für sofortige Antworten und weniger eingehende Anfragen

Limits der Intercom KI

Die KI ist in Bezug auf benutzerdefinierte Anpassungen etwas starr. Für Geschäfte, die stark angepasste Workflows oder Antworten benötigen, ist die KI möglicherweise nicht flexibel genug für spezifische KI-Anwendungsfälle

Die Kosten können für kleinere Geschäfte oder Start-ups unerschwinglich sein

Intercom KI-Preise

Unverzichtbar: 39 $/Monat pro Benutzer

Fortgeschritten: 99 $/Monat pro Benutzer

Experte: 139 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Intercom KI

G2: 4,4/5 (über 3.300 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 1.000 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Satte 87 % der Arbeitnehmer geben an, dass sie produktiver wären, wenn sie selbst entscheiden könnten, an wie vielen Tagen sie von zu Hause aus arbeiten. Auf die Frage, warum sie Remote-Arbeit bevorzugen, war der Hauptgrund die Vermeidung des Arbeitswegs, an zweiter Stelle stand die Steigerung der Produktivität.

10. Glean AI (am besten für die Produktivität am Arbeitsplatz mit KI-gesteuerter Suche und Automatisierung von Aufgaben)

via Glean AI

Glean steigert die Produktivität am Arbeitsplatz durch die nahtlose Integration in Anwendungen wie Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce und Slack. Es ermöglicht Ihnen, KI effizient zu finden, zu erstellen und zur Automatisierung von Aufgaben zu nutzen. Es hilft beim Verfassen von E-Mails, beim Zusammenfassen von Meetings und bei der Datenanalyse.

Im Kern hat Glean die Funktion eines Wissens-Hubs, der Unternehmensinformationen über mehrere Plattformen hinweg zusammenführt und Suchergebnisse in Echtzeit sowie personalisierte Empfehlungen bereitstellt. Es passt sich an individuelle Rollen an und lernt aus Verlaufsdaten, um die Genauigkeit und Relevanz im Laufe der Zeit zu verbessern.

Die besten Features von KI kennenlernen

Durchsuchen Sie alle Unternehmensdaten, Anwendungen und Wissensdatenbanken am Arbeitsplatz und stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter genaue Antworten auf ihre Abfragen in Echtzeit erhalten

Nutzen Sie einen KI-Assistenten, um E-Mails zu verfassen, Inhalte zu generieren, Dokumente zusammenzufassen und komplexe Workflows mit anpassbaren Eingabeaufforderungen zu automatisieren

Nutzen Sie das Wissensdiagramm, um ein durchsuchbares Repository mit den Mitarbeitern, Inhalten und Aktivitäten Ihrer Organisation zu erstellen

KI-Limits beachten

Die Einstellung der Suche erfordert die Erstellung eines umfassenden Index der Daten Ihres Unternehmens, was zeitaufwendig und kostspielig sein kann

Die KI-Suche von Gleans befindet sich noch in einer frühen Phase und hat möglicherweise Schwierigkeiten, spezifische Branchenterminologie zu verarbeiten

KI-Preise einsehen

Benutzerdefinierte Preise

kI-Bewertungen und -Rezensionen einholen*

G2: 4,8/5 (130+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: Manchmal ist es produktiv, nichts zu tun. Momente der Stille – Tagträumen, Meditieren oder einfach nur aus dem Fenster starren – können frische Ideen und Durchbrüche bei der Problemlösung hervorbringen.

11. AutoGPT (am besten für die Automatisierung komplexer Workflows und die Erstellung von Inhalten mit minimalem Aufwand geeignet)

via AutoGPT

AutoGPT funktioniert wie ein digitaler Assistent, der große Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile zerlegt. Geben Sie ihm ein Ziel wie "Konkurrenten recherchieren" vor, und es erstellt eine Karte der Schritte und sammelt Infos aus bestimmten Quellen. Das Tool stellt eine Verbindung zu GPT-4 her, um Aufgaben zu verstehen und herauszufinden, was als Nächstes zu erledigen ist.

Entwicklern hilft es beim Schreiben und Korrigieren von Code, indem es Lösungen vorschlägt oder potenzielle Fehler aufspürt. Sagen Sie ihm, was Sie erstellen möchten, und es skizziert die Schritte der Codierung oder hilft bei der Behebung von Problemen. Da es in der Cloud ausgeführt wird, können Sie es einmal einrichten und sich wiederholende Aufgaben von ihm erledigen lassen, während Sie sich auf andere Arbeiten konzentrieren.

Die besten Features von AutoGPT

Führen Sie autonome Aufgaben aus, indem Sie Ziele definieren und AutoGPT diese in Unteraufgaben aufschlüsseln lassen, die ohne weitere Eingaben des Benutzers abgeschlossen werden

Verwalten Sie das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, um den Kontext der Aufgaben zu erhalten und die Entscheidungsfindung im Laufe der Zeit zu verbessern

Erstellen Sie mit GPT-4 menschenähnliche Texte, die präzise und kohärente Antworten auf eine Vielzahl von Aufgaben ermöglichen, von der Erstellung von Inhalten bis hin zum Kundenservice

Speichern und fassen Sie Dateien mit GPT-3. 5 zusammen, organisieren und verdichten Sie Dokumente, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen

AutoGPT-Limits

Jede Aktion in AutoGPT erfordert einen Aufruf des GPT-4-Modells, was zu erheblichen Kosten führt, insbesondere bei Aufgaben, die mehrere Schritte umfassen

Es kann eine Reihe von Aktionen nicht in wiederverwendbare Funktionen umwandeln, sodass Prozesse für jede neue Aufgabe neu erstellt werden müssen

AutoGPT-Preise

Benutzerdefinierte Preise

AutoGPT-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Speichern Sie Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen, um Aufgaben zu beschleunigen und die Konsistenz im gesamten Team zu gewährleisten.

12. Superhuman (am besten geeignet zur Verbesserung der Produktivität bei E-Mails durch KI-gesteuerte Triage und Aufgabenverwaltung)

via Superhuman

Superhuman beschleunigt Ihre E-Mail-Routine durch Verknüpfungen und Schnellaktionen. Teilen Sie Ihren Posteingang in Abschnitte wie "muss beantwortet werden" oder "kann bis später warten" auf und blättern Sie mit nur Ihrer Tastatur durch die Nachrichten. Die App erinnert Sie an E-Mails, die Sie bearbeiten wollten, und ermöglicht es Ihnen, nicht dringende Nachrichten vorübergehend auszublenden.

Möchten Sie ein Meeting planen? Tippen Sie einfach auf ein paar Schlüssel und Ihr Kalender öffnet sich direkt in Ihrem Posteingang. Die App zeigt Ihnen auch Infos über die Person, an die Sie eine E-Mail senden – ihre Rolle, ihr Unternehmen und ihre sozialen Profile –, sodass Sie keine neuen Registerkarten öffnen müssen, um nach Personen zu suchen.

Übermenschliche beste Features

Beschleunigen Sie die E-Mail-Sortierung durch KI-gestützte automatische Sortierung und Kategorisierung von E-Mails für einfache und schnelle Antworten

Verwenden Sie Instant Reply, um schnelle Antworten zu verfassen und Zeit bei routinemäßigen E-Mails zu sparen, ohne an Qualität einzubüßen

Versenden Sie E-Mails später mit "Später senden", um den perfekten Zeitpunkt für den Versand Ihrer E-Mails zu wählen

Nachverfolgung der E-Mail-Interaktion durch Überprüfung, wann und auf welchem Gerät Ihre E-Mail geöffnet wurde, mit Echtzeit-Einblicken in das Verhalten der Empfänger

Übermenschliche Limits

Superhuman bietet keine native Windows-App, was die Zugänglichkeit limitiert

Es lässt sich hauptsächlich in Gmail und Outlook integrieren, unterstützt jedoch keine anderen E-Mail-Dienste

Übermenschliche Preise

Starter: 30 $/Monat pro Benutzer

Business: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Übermenschliche Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (800 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (20+ Bewertungen)

13. RescueTime KI (am besten für die Nachverfolgung digitaler Gewohnheiten und die Optimierung der Zeitnutzung geeignet)

via RescueTime KI

RescueTime beobachtet, wie Sie Ihre Zeit am Computer verbringen, und zeigt Ihnen die Wahrheit. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie drei Stunden auf YouTube verbracht haben, obwohl Sie dachten, es wäre nur eine kurze Pause? Die App zeigt Ihnen diese Muster, ohne zu urteilen. Taggen Sie verschiedene Websites und Apps als hilfreich oder ablenkend und überprüfen Sie Ihr Dashboard, um zu sehen, wofür Sie Ihre Zeit tatsächlich verwenden.

Sie können auch eine Sitzung mit Fokus aktivieren, um die verlockenden Websites zu blockieren, die Sie von der Arbeit ablenken. Die App ermöglicht die Nachverfolgung dieser konzentrierten Abschnitte, sodass Sie Ihre produktivsten Stunden erkennen können.

Die besten Features der RescueTime-KI

Blockieren Sie ablenkende Websites während konzentrierter Sitzungen mit Focus Sessions, die auch Ihre ununterbrochene Produktivität nachverfolgen

Erkennen Sie Muster und Trends in Ihrer Produktivität, indem Sie Ihre Leistung über verschiedene Tage und Wochen hinweg vergleichen

Erstellen Sie detaillierte Berichte über tägliche Aktivitäten, Produktivitätstrends und Zeitnutzung, um Ihre Arbeit besser zu verstehen

Setzen Sie sich individuelle Ziele für Ihre Produktivität und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Sie diese erreichen oder übertreffen, damit Sie motiviert bleiben und auf Kurs bleiben

Limits der KI von RescueTime

Möglicherweise sind die benutzerdefinierten Optionen nicht ausreichend

Das tool erfordert eine kontinuierliche Nachverfolgung, was möglicherweise nicht geeignet ist, wenn Sie eine manuelle Nachverfolgung bevorzugen oder Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben

RescueTime KI-Preise

Solo: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 9 $/Monat pro Benutzer

RescueTime KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 2/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (140+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Lernen Sie, Nein zu sagen. Wenn Sie Ihre Zeit schützen, können Sie sich auf Arbeit von hohem Wert konzentrieren, anstatt überlastet zu sein.

KI-gestütztes Projektmanagement mit ClickUp

Die von uns vorgestellten KI-Agenten dienen jeweils einem einzigartigen Zweck, von der Automatisierung von Aufgaben bis hin zur Kommunikation. Sie helfen dabei, Workflows zu verfeinern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Zusammenarbeit im Team zu optimieren, wodurch alltägliche Aufgaben effizienter werden.

ClickUp sticht jedoch als All-in-One-Lösung hervor, die alles vereint.

Mit den KI-gestützten Features und robusten Automatisierungen von ClickUp können Sie Projektmanagement, die Zuweisung von Aufgaben und Kommunikation nahtlos in einer Plattform integrieren.

