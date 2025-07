KI-Agent-Plugin: Was es ist und wie man es verwendet (mit Video-Tutorials)

Stellen Sie sich einen digitalen Teamkollegen vor, der nicht schläft, nichts vergisst und nie einen Fehler macht – KI-Agent-Plugins sind genau das.

Diese Tools steigern Ihre Produktivität, indem sie leistungsstarke KI-Modelle mit alltäglichen Apps verbinden und so automatisierte Workflows, kontextbezogene Entscheidungen und eine intelligente Aufgabenbearbeitung ermöglichen.

Ganz gleich, ob Sie als Entwickler benutzerdefinierte Agenten erstellen, als Start-up den Betrieb ohne Personalaufstockung skalieren oder als Produktmanager app-übergreifende Prozesse optimieren möchten – KI-Agenten-Plugins eröffnen Ihnen neue Effizienzstufen.

Mit natürlichen Sprachschnittstellen, Zugriff auf Echtzeit-Datenquellen und integrationsfähigen APIs schließen sie die Lücke zwischen menschlicher Absicht und maschineller Ausführung – oft mit nur einem Klick.

In diesem Blog erklären wir Ihnen, was ein KI-Agent-Plugin ist, wo es in modernen Workflows eingesetzt werden kann, welche Plattformen führend sind und wie Sie noch heute mit der Entwicklung oder Nutzung eines solchen Plugins beginnen können.

🧠 Wissenswertes: Logic Theorist, oft als „das erste Programm für künstliche Intelligenz“ bezeichnet, ist ein Computerprogramm, das 1956 von Allen Newell, Herbert A. Simon und Cliff Shaw geschrieben wurde. Es war das erste Programm, das bewusst für automatisiertes Schlussfolgern entwickelt wurde.

Was ist ein KI-Agent-Plugin?

Ein KI-Agent-Plugin ist eine modulare Software-Erweiterung, die einen autonomen Agenten mit externen Systemen, APIs oder Diensten verbindet und ihm so ermöglicht, Aktionen wie das Abrufen von Dateien, das Auslösen von Workflows, das Aktualisieren von Datensätzen oder die Kommunikation zwischen Apps durchzuführen. Plugins schließen im Wesentlichen die Lücke zwischen Denken und Ausführen.

KI-Agenten können von Natur aus Eingaben verarbeiten, Entscheidungen treffen und Ausgänge auslösen. Allein sind sie jedoch oft isoliert oder auf logisches Denken beschränkt. Plugins fungieren als Brücken, die sie mit Datenquellen, Unternehmensplattformen oder benutzerdefinierten Diensten verknüpfen. Dies erweitert sowohl ihren Einsatzbereich als auch ihren Nutzen in der Praxis.

Sie entwickeln sich jedoch von passiven Sprachtools zu aktiven Problemlösern, die in der Lage sind, Aufgaben, Datenflüsse und Entscheidungen über mehrere Plattformen hinweg zu verwalten. Allein sind die meisten Agenten jedoch auf Sprachverständnis und grundlegende Logik beschränkt. Hier kommen Plugins ins Spiel.

Stellen Sie sich im Kontext einer Plattform wie ClickUp – der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat – vor, dass Sie KI für die Verwaltung von Projektabläufen einsetzen. Ein Plugin-fähiger Agent könnte:

Interpretieren Sie eine eingehende Nachricht in Slack, in der eine Aktualisierung einer Aufgabe angefordert wird

Verwenden Sie ClickUp, um die relevante Aufgabe zu finden

Aktualisieren Sie den Status automatisch, taggen Sie das richtige Team und veröffentlichen Sie die Aktualisierung in einer freigegebenen Google Tabelle

Senden Sie eine Folgebenachrichtigung per E-Mail oder Chat

Ganz ohne menschliches Zutun – nur vernetzte Systeme, Agentenlogik und automatisierte Workflows, die zusammenarbeiten.

Erledigen Sie mehr mit den KI-Agenten von ClickUp

Plugins steigern nicht nur die Leistungsfähigkeit, sie ermöglichen auch mehr Autonomie. Sie ermöglichen es Agenten, nicht nur zu „verstehen“, was Sie tun möchten, sondern dies auch mit Ihren vorhandenen Tools umzusetzen.

Anwendungsfälle für KI-Agenten-Plugins

KI-Agent-Plugins sind Problemlöser, die sich in Ihre bestehenden Tools und Workflows einfügen, um reale Probleme zu lösen. So machen sie die Arbeit weniger manuell und sinnvoller.

1. Kontextbezogene Aufgabenkoordination

Das Problem: Teams versinken in Aufgabenwechseln – von E-Mails über Slack bis hin zu Tabellenkalkulationen und CRMs. Wichtige Updates werden oft übersehen.

Die Lösung: KI-Agenten können Ihre bestehenden Tools verbinden und plattformübergreifende Aktionen automatisieren. Stellen Sie sich vor: Ein Deal wird in Ihrem CRM als „geschlossen“ markiert, und Ihr KI-Agent aktualisiert sofort den Projektstatus in ClickUp, löst eine Willkommens-E-Mail aus und protokolliert eine Aufgabe für das Onboarding.

2. Vertriebs-Pipeline-Analysen und Lead-Weiterleitung

Das Problem: Das manuelle Extrahieren von Verkaufsdaten aus verstreuten Quellen beeinträchtigt die Produktivität und den Arbeitsfluss.

Die Lösung: Ein KI-Agenten-Plugin kann Daten aus Formularen, E-Mails oder Google Tabellen extrahieren, diese mithilfe fein abgestimmter KI-Modelle analysieren und die Lead-Bewertung oder die Priorisierung von Geschäften automatisieren. Außerdem kann es vielversprechende Leads in Echtzeit an den richtigen Mitarbeiter weiterleiten – ganz ohne CRM-Überwachung.

3. KI-gestützte Code-Reviews in Ihrem Entwicklungs-Workflow

Das Problem: Pull Requests stapeln sich. Prüfer sind überlastet oder übersehen kleine Fehler.

Die Lösung: KI-Agenten können anhand Ihrer Codebasis und Ihres Entwicklungs-Workflows trainiert werden, um PRs proaktiv zu überprüfen, logische Probleme zu melden und sogar automatisch Tests vorzuschlagen. Mit GitHub-Plugins oder LangChain-Agenten ist es, als hätten Sie einen unermüdlichen Junior-Entwickler in Ihrem Team.

4. Personalisierter E-Commerce-Support in großem Maßstab

Das Problem: Support-Mitarbeiter können mit dem steigenden Ticketaufkommen nicht Schritt halten oder Antworten nicht schnell genug personalisieren.

Die Lösung: In Chat-Widgets eingebettete KI-Agenten greifen auf den Kaufverlauf zu, extrahieren Kontext aus früheren Interaktionen und liefern maßgeschneiderte Antworten oder leiten den Fall an einen Menschen weiter, wenn es wirklich darauf ankommt. Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie 80 % automatisieren und gleichzeitig die 20 % bewahren, die Empathie erfordern.

5. Supply Chain Operations ohne Chaos

Das Problem: Lieferanten, Lager, Logistik und Lieferung, manuelle Nachverfolgung und Koordination sind ein Albtraum.

Die Lösung: KI-Agenten können sich mit Inventarsystemen synchronisieren, Anomalien überwachen und die Nachschubversorgung oder Umleitung auf Basis von Echtzeit-Datenquellen automatisieren. Bei einer Verzögerung kann der Agent den zuständigen Manager benachrichtigen und einen Backup-Plan initiieren.

👀 Wussten Sie schon? Im Mai 1997 schrieb IBMs Deep Blue Geschichte, als es als erstes Computersystem den amtierenden Schachweltmeister Garry Kasparov unter normalen Turnierbedingungen besiegte. Dieser Sieg in sechs Partien markierte einen Wendepunkt in der Computergeschichte und deutete auf eine Zukunft hin, in der KI menschliches Denken nachahmen könnte.

6. HR-Onboarding ohne langwierigen Hin und Her

Das Problem: HR-Teams jagen neue Mitarbeiter über E-Mails, Formulare und Tools hinweg, wiederholen dieselben Fragen und übersehen Dokumente.

Die Lösung: KI-Agenten können Onboarding-Checklisten in ClickUp automatisieren, Daten aus eingereichten Formularen extrahieren, eine Verbindung zu Identitätsprüfungsdiensten herstellen und Slack-Benachrichtigungen senden, wenn Unterlagen ausstehen. Onboarding ohne Chaos.

7. Kampagnenausführung auf Autopilot

Das Problem: Marketing-Teams jonglieren mit Assets, Genehmigungen, E-Mails und Social-Media-Beiträgen – oft über mehr als fünf voneinander getrennte Apps hinweg.

Die Lösung: KI-Agenten können Kampagnentexte schreiben, ClickUp mit Ihrer E-Mail-Plattform verbinden, Social-Media-Beiträge automatisch planen und sogar die Ergebnisse in Echtzeit-Dashboards überwachen. Einmal erstellen, unbegrenzt skalieren.

🚗 Profi-Tipp: Erstellen Sie intelligentere Agenten mit Brain MAX Brain MAX ist die KI-gestützte Desktop-App von ClickUp, die Ihren gesamten Arbeitsbereich versteht – Aufgaben, Dokumente, Chats und verbundene Apps. Wenn Sie mit Brain MAX einen Autopilot-Agenten erstellen, erhält Ihr Agent den vollständigen Kontext aus Ihrem Workspace. Das bedeutet, dass er die Arbeit genauer automatisieren und intelligentere Entscheidungen treffen kann als ein Standardagent.

Greifen Sie direkt von Ihrem Desktop aus auf Informationen zu, chatten Sie mit mehreren LLM-Modellen, starten Sie Aufgaben, erstellen Sie Agenten und vieles mehr – ganz ohne zusätzliche Tools

KI-Agent-Plugins auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der KI-Agent-Plugins, in dem Sie Optionen durchsuchen können, um das für Sie beste Plugin auszuwählen:

Tool-Name Am besten geeignet für Schlüssel-Features ClickUp AI-Agent-Plugin Ops-Leiter und Projektmanager automatisieren Workflows innerhalb von ClickUp Automatisieren Sie Aufgabenaktualisierungen und Übergaben mit der nativen ClickUp-Integration und der eigenständigen Desktop-App (Auslöser, Felder, Status), Setup ohne Code und kontextbezogene Aufgabenbegründung OpenAI GPTs Gründer, Produktteams und Forscher, die flexible, sofort einsatzbereite GPT-Agenten entwickeln Anpassung an natürliche Sprache Unterstützt Browsing, Code-Ausführung und API-Plugins Ideal für einfache Assistenzfunktionen LangChain Entwickler und ML-Ingenieure, die komplexe, mehrschrittige Agenten erstellen Modulares Framework für Agentenlogik Unterstützt die Verwendung von Tools, APIs, Vektorspeichern und Speicher Ideal für produktionsreife Workflows AutoGen (Microsoft) KI-Teams in Unternehmen, die sichere, kollaborative Agent-Ökosysteme aufbauen Planer-Ausführungsagent-Orchestrierung – Azure-native Integration (LLMs, Fabric, SharePoint) Codeausführung und Multi-Agenten-Steuerung CrewAI Ersteller, Vermarkter und Analysten, die KI-Workflows mit mehreren Rollen verwalten Rollenbasierte Agentenzuweisungen (Autor, Rechercheur, Prüfer)Speicherung von Informationen über Aufgaben hinwegWebsuche und Generierung von Inhalten

Die besten KI-Agenten-Plugin-Plattformen

Sehen wir uns nun einige der führenden Plattformen mit KI-Agentenfunktionen an, beginnend mit ClickUp, um sie miteinander zu vergleichen.

ClickUp AI Agent

Beantworten Sie wiederkehrende Fragen in ClickUp-Chat-Kanälen, automatisieren Sie tägliche und wöchentliche Berichte, sortieren und weisen Sie Nachrichten zu, fügen Sie Erinnerungen hinzu und vieles mehr mit ClickUp Autopilot Agents

Seien wir ehrlich: Die Verwaltung von Aufgaben über verschiedene Tools, Teams und Registerkarten hinweg ist anstrengend. Sie erstellen eine Idee in Notion, pingen einen Teamkollegen in Slack an, aktualisieren einen Status in Trello und senden einen Link zu einer Google Tabelle per E-Mail ... Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist nicht nur ineffizient, sondern beeinträchtigt auch die Produktivität.

ClickUp reduziert nicht nur diese Umschaltkosten, sondern automatisiert auch die Abrechnung. ClickUp ist zwar keine herkömmliche KI-Agenten-Plugin-Plattform, aber für diejenigen, die ein agentenähnliches Verhalten ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen wünschen, wohl leistungsfähiger.

Im Kern verbindet ClickUp KI-Aufgabenbearbeitung, Automatisierung und Integrationen zu einem nahtlosen Workspace und bietet Ihnen die Tools, um agentenähnliches Verhalten ohne externe Plugins oder Entwicklungszeit zu simulieren.

Möchten Sie einen Agenten von Grund auf neu erstellen, das Internet durchsuchen oder mit Claude chatten? All das und noch viel mehr können Sie mit ClickUp Brain erledigen

ClickUp Brain kann mit kontextsensitiver KI schneller schreiben, zusammenfassen und sogar Ideen entwickeln.

Stellen Sie sich das wie einen integrierten Aufgabenassistenten vor, der weiß, woran Sie gerade arbeiten, was überfällig ist und wie er Ihnen helfen kann, voranzukommen. Ob Sie E-Mails entwerfen, Berichte erstellen oder Benutzerberichte aktualisieren – diese KI erledigt alles!

Aber erst ClickUp-Automatisierungen und Autopilot-Agenten machen das Ganze erst richtig komplett. Möchten Sie einen QA-Verantwortlichen zuweisen, wenn ein Fehler automatisch gemeldet wird? Erledigt. Benötigen Sie Aufgaben mit hoher Priorität, um Ihren Engineering-Kanal in Slack sofort zu benachrichtigen? Das ist mit wenigen Klicks erledigt. Diese Automatisierungen funktionieren wie eine eingebettete Agentenlogik – sie überwachen Änderungen, führen Regeln aus und stellen sicher, dass nichts durch die Maschen fällt.

Der heimliche Star hier ist ClickUp Webhooks, mit dem Sie das Potenzial Ihrer Agenten noch besser ausschöpfen können. Immer wenn sich ein Status ändert, eine Aufgabe erstellt oder ein Formular übermittelt wird, kann ClickUp Echtzeit-Webhooks auslösen, die eine Verbindung zu anderen Apps oder APIs herstellen.

So erstellen Power-User komplexe Workflows, beispielsweise einen Zap, der ClickUp-Aufgaben mit Google Tabellen synchronisiert, oder automatische Projektzusammenfassungen per E-Mail versendet, wenn Aufgaben geschlossen werden. Webhooks verbinden den ClickUp-Workspace mit der Außenwelt und ermöglichen so ein agentenähnliches Verhalten über Tools hinweg, ohne dass ein herkömmliches Plugin-Modell erforderlich ist.

Interagieren Sie mit Ihrem GitHub-Code mithilfe von ClickUp-Integrationen

Von Google Drive, Outlook und Slack bis hin zu GitHub – ClickUp-Integrationen verbinden die Apps, die Ihre Teams bereits verwenden, und helfen Ihren Agenten so, mit Ihrem Stack zu kommunizieren. Diese Verbindungen sind die Lebensadern für agentenähnliche Automatisierungen, die Ihre Teams, Daten und Aufgaben synchronisieren.

Zusammen machen diese Funktionen ClickUp zu einem heimlichen Kraftpaket für die Erstellung von KI-Agenten ohne Programmierung. Sie organisieren nicht nur Ihre Arbeit, sondern trainieren einen Workspace, der auf der Grundlage Ihrer Absichten denkt, reagiert und handelt.

Mit ClickUp ist es ganz einfach, KI-Agenten zu erstellen, die Workflows verwalten und manuelle Übergaben reduzieren. Beispiele:

Support-Agenten , die automatisch Aufgaben aus Kundentickets erstellen und diese anhand von Schlüsselwörtern (wie „Fehler“ oder „Preise“) zuweisen

HR-Agenten , die neue Mitarbeiter einarbeiten, indem sie Dokumente, Begrüßungsaufgaben und Kalendereinladungen versenden

Marketing-Agenten, die den Status von Kampagnen nachverfolgen und wöchentlich Zusammenfassungen an die Stakeholder senden, generiert und geplant über KI

Jeder dieser „Agenten” ist eine intelligente Orchestrierung von KI-Modellen, Automatisierungen und Ihren bestehenden Tools – verbunden durch die ClickUp-Logik.

📮 ClickUp Insight: 24 % der Arbeitnehmer geben an, dass repetitive Aufgaben sie daran hindern, sinnvollere Arbeit zu leisten, und weitere 24 % fühlen sich in ihren Fähigkeiten unterfordert. Das bedeutet, dass fast die Hälfte der Belegschaft sich kreativ blockiert und unterbewertet fühlt. 💔 ClickUp hilft Ihnen dabei, den Fokus wieder auf wichtige Aufgaben zu lenken, indem es einfach einzurichtende KI-Agenten bereitstellt, die wiederholende Aufgaben anhand von Triggern automatisieren. Wenn beispielsweise eine Aufgabe als fertiggestellt markiert wird, kann der KI-Agent von ClickUp automatisch den nächsten Schritt zuweisen, Erinnerungen senden oder den Status des Projekts aktualisieren, sodass Sie sich nicht mehr um manuelle Nachverfolgungen kümmern müssen. 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Erstellung von Berichten mit den anpassbaren Tools zur Berichterstellung von ClickUp um 50 % oder mehr, sodass sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren können.

OpenAI GPTs

über OpenAI GPTs

Mit OpenAI GPTs können Sie maßgeschneiderte KI-Agenten in natürlicher Sprache erstellen. Sie können Anweisungen anpassen, Wissensdateien hochladen und aus einer wachsenden Bibliothek von Tools wie Webbrowsing, Codeausführung und Dateianalyse wählen.

Sie möchten einen Agenten, der Flüge über Expedia bucht oder Verträge zusammenfasst? Sie können ihn in wenigen Minuten erstellen und dann über den GPT Store freigeben.

GPTs zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie die Entwicklung von Agenten vereinfachen. Anstatt APIs zu verketten oder Logik zu hosten, beschreiben Sie einfach in einfacher Sprache, was Sie möchten.

Power-User sollten jedoch beachten, dass tiefere Integrationen (wie das Aufrufen von APIs) weiterhin ein technisches Setup erfordern. Und während der GPT Store vor Kreativität nur so sprüht, hat die Sicherheitsforschung Schwachstellen wie Prompt Injection und Context Leakage aufgezeigt – Unternehmen sollten daher bei der Nutzung Vorsicht walten lassen.

Die Preisgestaltung ist einfach: GPTs sind Teil der ChatGPT Free- und Plus-Pläne, wobei Premium-Funktionen wie GPT-4. 5 und Datei-Tools Plus-Benutzern vorbehalten sind. Für fortgeschrittene Anforderungen bietet OpenAI die Stufen Pro und Team mit höheren Nutzungslimits und Funktionen für die Zusammenarbeit an.

LangChain

via LangChain

LangChain ist nicht nur ein weiteres KI-Entwicklertool – es ist Ihr Schweizer Taschenmesser für die Erstellung von Agenten, die mehr können als nur chatten. Ob Sie PDFs bearbeiten, APIs aufrufen oder ein Notion-Board aktualisieren – LangChain macht es möglich, indem es LLMs mit echten Tools, Speicher und Logik kombiniert.

Im Kern gibt LangChain KI-Agenten ein Gehirn und eine Toolbox. Sie können selbstständig entscheiden, wann sie Daten abrufen, eine Datenbank abfragen oder eine API aufrufen – im Wesentlichen führen sie Workflows aus, die durchdachtes menschliches Verhalten nachahmen. Stellen Sie sich einen Forschungsagenten vor, der ein Dokument liest, Fragen beantwortet und dann die Ergebnisse in einem Projekt-Tracker protokolliert – ganz ohne manuelles Eingreifen.

Was zeichnet es wirklich aus? Persistenter Speicher. Diese Agenten reagieren nicht nur – sie erinnern sich auch. Das bedeutet längere Unterhaltungen, einen besseren Kontext und weniger Momente, in denen Sie fragen müssen: „Können Sie mich daran erinnern?“. Wenn Sie ernsthaft produktionsreife KI-Workflows (und nicht nur Spielzeug) erstellen möchten, ist LangChain genau das Richtige für Sie.

AutoGen

via AutoGen

Wenn LangChain ein Schweizer Taschenmesser ist, dann ist AutoGen eher ein Werksleiter, der mehrere KI-Agenten über Aufgaben, Tools und Zeit hinweg koordiniert. AutoGen wurde von Microsoft entwickelt und für Entwickler als Open Source zur Verfügung gestellt. Es ist für Unternehmen konzipiert, die agentenbasierte Workflows mit integrierter Governance, Sicherheit und Leistungsfähigkeit wünschen.

AutoGen lebt von der Multi-Agenten-Orchestrierung. Das bedeutet Planer-Ausführer-Setups, Nachrichtenübermittlung zwischen Agenten und asynchrone Workflows – alles mit Plug-and-Play-Kompatibilität mit dem Azure KI-Agentendienst.

Sie können LLM-Agenten mit Llama 3, Mistral oder einem anderen für die Aufgabe geeigneten LLM erstellen und sie über Python oder C# in Systeme wie SharePoint, Microsoft Fabric oder sogar interne Tools einbinden.

Es handelt sich um ein Framework mit Leitplanken: modular, beobachtbar und flexibel genug, um reale, teamübergreifende Workloads zu bewältigen. Und da es Azure-nativ ist, erfolgt die Abrechnung nach Bedarf, was ideal für Unternehmen ist, die Kontrolle wünschen, ohne die Kosten ausufern zu lassen.

CrewAI

Über CrewAI

Vergessen Sie einsame Bots. Mit CrewAI können Sie ein ganzes KI-Team aufbauen, in dem jeder Agent eine Aufgabe, ein Ziel und sogar eine Erinnerung an vergangene Arbeiten hat. Sie können einen Forscher, einen Autor und einen Prüfer erstellen und ihnen dann Rollen in einem gemeinsamen Workflow zuweisen. Sie chatten, delegieren und treffen gemeinsam Entscheidungen – alles dank umfangreicher Sprachmodelle und Zugriff auf Tools.

Jeder Agent kennt seinen Zweck, merkt sich den Kontext über mehrere Schritte hinweg und kommuniziert mit den anderen, um komplexe Aufgaben abzuschließen. Ganz gleich, ob Sie ein Whitepaper entwerfen oder die Veröffentlichung von Inhalten koordinieren – CrewAI bietet Ihnen die Blaupause für die Automatisierung der gesamten Produktionspipeline mit rollenbasierten KI-Agenten.

Das Beste daran? Diese KI-Agenten können das Internet durchsuchen, Dokumente lesen, Inhalte zusammenfassen und Aufgaben weitergeben – genau wie ein menschliches Team, nur ohne Meetings. Es ist bereits ein Hit unter Erstellern, Vermarktern und Startup-Teams, die schnelle, zuverlässige Inhalte oder Recherche-Workflows benötigen, ohne jedes Mal das Rad neu erfinden zu müssen.

📮 ClickUp Insight: Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen regelmäßig Automatisierungstools und suchen aktiv nach neuen Möglichkeiten zur Automatisierung. Dies zeigt, dass es noch großes ungenutztes Potenzial für Produktivitätssteigerungen gibt – die meisten Teams verlassen sich nach wie vor auf manuelle Arbeit, die rationalisiert oder eliminiert werden könnte. Mit den KI-Agenten von ClickUp ist es ganz einfach, automatisierte Workflows zu erstellen, selbst wenn Sie noch nie zuvor Automatisierung eingesetzt haben. Dank Plug-and-Play-Vorlagen und Befehlen in natürlicher Sprache wird die Automatisierung von Aufgaben für alle im Team zugänglich! 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF hat die Zeit für die Berichterstellung um 40 % reduziert, indem es die dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp nutzt – so werden Stunden manueller Arbeit in Echtzeit-Einblicke verwandelt.

So erstellen oder verwenden Sie ein KI-Agenten-Plugin

Erstellen Sie benutzerdefinierte Agent-Workflows mit dem folgenden Verfahren. So können Sie Ihre KI nicht nur zum Antworten verwenden. Sie kann auch Schlussfolgerungen ziehen, Daten abrufen und sogar sich wiederholende Aufgaben in Ihrem gesamten Stack automatisieren.

Erstellen Sie Ihr KI-Agenten-Plugin von Grund auf neu

Sie möchten ein KI-Agenten-Plugin erstellen? Ganz gleich, ob Sie einen hilfreichen Assistenten für repetitive Aufgaben oder etwas Fortgeschritteneres wie einen Recherche-Bot suchen – hier finden Sie einen allgemeinen Fahrplan für den Einstieg.

Schritt 1: Definieren Sie den Zweck Ihres Plugins

Jedes erfolgreiche Plugin beginnt mit einem soliden Anwendungsfall:

Welche spezifische Aufgabe soll Ihr KI-Agent ausführen?

Mit welchen externen Tools oder Plattformen sollte es verbunden werden?

Welche Art von Daten oder Interaktion wird benötigt?

Sie möchten beispielsweise, dass Ihr Plugin die Ticketweiterleitung automatisiert, APIs aus Kundendatenbanken integriert oder Finanzdaten aus einer Tabelle extrahiert.

Schritt 2: Wählen Sie das richtige Framework oder die richtige Infrastruktur

Um ein KI-Agenten-Plugin zu erstellen, benötigen Sie die richtige Basis. Beliebte Frameworks, die die Erweiterbarkeit durch Plugins unterstützen, sind unter anderem:

LangChain – Perfekt für die Verkettung von LLM-gestützten Schritten und Tools

Crew AI – Ermöglicht kollaborative Agent-Workflows mit Plugin-Integration

AutoGen – Die Orchestrierungsschicht von Microsoft für LLM-basierte Agenten

Mit diesen Systemen können Sie Plugins registrieren und verwalten, wodurch die Automatisierung Ihrer KI-Workflows robust und modular wird.

Schritt 3: Entwickeln Sie die Plugin-Logik

Schreiben Sie die Kernlogik in Python, JavaScript oder der Sprache, die Ihr Framework unterstützt. Ihr Plugin sollte:

Bearbeiten Sie Eingaben des Agenten (z. B. Benutzeraufforderungen oder Befehle)

Daten mit externen Tools oder Diensten abrufen oder bearbeiten

Geben Sie eine übersichtliche, strukturierte Ausgabe zurück, die der Agent verstehen kann

Beispiel: Ein KI-Plugin, das Nachrichten aus einer API abruft.

aus langchain. agents import Tool def fetch_news(Abfrage): # Logik zum Aufrufen einer Nachrichten-API und Zurückgeben der besten Ergebnisse zurück zu den Top-Schlagzeilen news_tool = Tool( name=“NewsFetcher”, func=fetch_news, description=“Ruft auf Abfrage des Benutzers aktuelle Schlagzeilen in Echtzeit ab. “ )

Schritt 4: Verbinden Sie das Plugin mit dem KI-Agenten

Sobald Ihr Plugin fertig ist, können Sie es in Ihren KI-Agenten einbetten:

Registrieren Sie das Plugin als Tool in der Umgebung Ihres Agenten

Definieren Sie Aufrufregeln (wann der Agent sie verwenden soll)

Validieren Sie die Antwortstruktur, damit Ihr Agent sie intelligent verarbeitet

agent = initialize_agent( tools=[news_tool], llm=llm, agent=AgentType. ZERO_SHOT_REACT_DESCRIPTION )

So können Sie ein KI-Agenten-Plugin erstellen, das dynamisch auf reale Szenarien reagiert.

Schritt 5: Testen Sie es gründlich

Noch nicht veröffentlichen. Plugins sollten folgende Kriterien erfüllen:

Unit-Tests für Logik

Integrationstests für Interaktionen zwischen LLM-Agent-Plugins

Leistungstests, um schnelle und präzise Antworten sicherzustellen

Simulieren Sie Randfälle. Bringen Sie den Agenten ein wenig ins Schwitzen.

Schritt 6: Bereitstellen, überwachen, iterieren

Jetzt, da Sie über ein funktionsfähiges KI-Plugin verfügen, kann es losgehen:

Hosten Sie es in einer Cloud-Funktion oder auf einem Backend-Server

Überwachen Sie die Leistung und Protokolle

Aktualisieren Sie es regelmäßig für API-Änderungen oder geschäftliche Anforderungen

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines benutzerdefinierten Autopilot-Agenten in ClickUp

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie Ihren persönlichen KI-Agenten in ClickUp erstellen können:

Schritt 1: Zugriff auf den Autopilot Agent Builder

Beginnen Sie mit dem Autopilot Agent Builder

Navigieren Sie zu Ihrem Workspace : Öffnen Sie den ClickUp-Workspace, in dem der Autopilot Agent eingesetzt werden soll

öffnen Sie das Automatisierungsfenster : Klicken Sie im gewünschten Space, Ordner, in der Liste oder im Chat-Kanal auf die Registerkarte Agenten*

Neuen Autopilot-Agenten erstellen: Wählen Sie + Automatisierung hinzufügen und dann Benutzerdefinierter Autopilot-Agent aus den Optionen

Schritt 2: Definieren Sie den Auslöser

Legen Sie Auslöser und Aktionen mithilfe natürlicher Sprache und Befehlen fest

Auslöser sind Ereignisse, die die Aktionen des Autopilot-Agenten initiieren. Wählen Sie einen Auslöser, der Ihren Workflow-Anforderungen entspricht. Beispiele hierfür sind:

Aufgabe oder Unteraufgabe erstellt : Wird aktiviert, wenn eine neue Aufgabe oder Unteraufgabe hinzugefügt wird

Statusänderungen : Reagiert auf Änderungen des Aufgabenstatus

Kommentar hinzugefügt : Wird ausgelöst, wenn ein Kommentar zu einer Aufgabe gepostet wird

Nachricht im Chat gepostet: Auslöser, wenn eine neue Nachricht in einem Chat-Kanal erscheint

Notiz: Für einige Auslöser müssen möglicherweise bestimmte Tools hinzugefügt werden, damit der Agent ordnungsgemäß funktioniert.

Schritt 3: Bedingungen festlegen (optional, aber empfohlen)

Bedingungen verfeinern, wann der Autopilot-Agent aktiv werden soll. Sie sind zwar nicht für alle Auslöser obligatorisch, helfen jedoch dabei, unnötige Aktionen zu vermeiden

Definieren Sie spezifische Kriterien : Verwenden Sie natürliche Sprache, um Bedingungen anzugeben. Beispiel: „Nur antworten, wenn die Priorität der Aufgabe hoch ist. “

Unerwünschte Aktionen verhindern: Legen Sie klar fest, in welchen Szenarien der Agent nicht aktiv werden soll

Notiz: Für alle Auslöser außer „Alle ... Nach Zeitplan“ sind Bedingungen erforderlich

Schritt 4: Klare Anweisungen geben

Anweisungen steuern das Verhalten des Autopilot-Agenten. Geben Sie genau an, was der Agent tun soll.

Verwenden Sie natürliche Sprache : Formulieren Sie die gewünschte Aktion klar und deutlich. Beispiel: „Fassen Sie die Aufgabenbeschreibung zusammen und veröffentlichen Sie sie als Kommentar.“

Bestimmte Elemente erwähnen : @erwähnen Sie Personen, Aufgaben, Dokumente oder Chats, um den Fokus des Agenten zu lenken

Antwortformat angeben: Wenn ein bestimmtes Format erforderlich ist, geben Sie dies in den Anweisungen an

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie eine Vorlage oder ein Beispiel bereit. Dies kann dem Agenten dabei helfen, Antworten zu generieren, die Ihren Erwartungen entsprechen.

Schritt 5: Konfigurieren Sie Wissensquellen

Legen Sie fest, auf welche Informationen der Autopilot-Agent zugreifen kann, um seine Aufgaben effektiv auszuführen.

Workspace-Daten : Standardmäßig können Agenten auf öffentliche Dokumente, Aufgaben und Chats in jedem öffentlichen Space zugreifen. Sie können diese Einstellungen bearbeiten, um den Zugriff einzuschränken oder zu erweitern

Spezifische Speicherorte : Wählen Sie einzelne Spaces, Ordner, Listen, Aufgaben, Dokumente oder Chats aus, auf die der Agent zugreifen soll

Externe Quellen: Fügen Sie bei Bedarf externe Apps hinzu, die über die vernetzte Suche von Workspace verbunden sind

Notiz: Durch die Beschränkung des Zugriffs des Agenten auf nur die erforderlichen Daten können die Leistung und Relevanz verbessert werden.

Tools ermöglichen es dem Autopilot-Agenten, bestimmte Aktionen auszuführen. Mindestens ein Tool ist erforderlich, damit der Agent seine Funktion ausführen kann.

Auf Thread antworten : Ermöglicht dem Agenten, in Chat-Kanälen zu antworten

Aufgaben und Unteraufgaben verwalten : Ermöglicht dem Agenten : Ermöglicht dem Agenten die Verwaltung von Aufgaben , Aufgabeneigenschaften und Unteraufgaben

Aufgaben erstellen: Ermöglicht dem Agenten, neue Aufgaben zu erstellen und deren Eigenschaften festzulegen

Notiz: Das erforderliche Tool hängt vom ausgewählten Auslöser ab. Beispielsweise ist „Auf Thread antworten“ erforderlich, wenn der Auslöser „Nachricht wurde gepostet“ ist

Schritt 7: Speichern und aktivieren Sie den Autopilot-Agenten

Nach der Konfiguration aller Einstellungen:

Konfigurationen überprüfen : Stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt ausgefüllt und die Tools ordnungsgemäß hinzugefügt wurden

Agent speichern : Klicken Sie auf Speichern , um das Setup abzuschließen

Aktivieren: Der Autopilot-Agent ist jetzt aktiv und arbeitet auf der Grundlage der definierten Auslöser und Bedingungen

Mit den folgenden Schritten können Sie in ClickUp einen benutzerdefinierten Autopilot-Agenten erstellen und so eine intelligente Automatisierung realisieren, die auf die Workflows Ihres Teams zugeschnitten ist.

Hier ist ein Video-Tutorial, mit dem Sie schneller lernen können! 👇🏼

Einschränkungen und Überlegungen

KI-Agent-Plugins erweitern zwar die Fähigkeiten von KI-Agenten erheblich, sodass diese komplexe Aufgaben ausführen und in verschiedene Systeme integriert werden können, bringen jedoch auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich.

Das Verständnis dieser Einschränkungen ist für Entwickler und Unternehmen, die effektive und zuverlässige KI-Automatisierungslösungen implementieren möchten, von entscheidender Bedeutung.

❌ Komplexität in pluginbasierten Systemen

Die Integration mehrerer Plugins in einen einzigen KI-Agenten kann zu einer erhöhten Systemkomplexität führen. Jedes Plugin kann seine eigenen Abhängigkeiten und Interaktionsmuster haben, was die Verwaltung und Fehlerbehebung des Gesamtsystems erschwert. Diese Komplexität kann die Entwicklung benutzerdefinierter Agent-Workflows behindern und einen erheblichen Aufwand zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität erfordern.

❌ Probleme mit Latenz und Leistung

KI-Agent-Plugins sind oft auf externe Tools und APIs angewiesen, um Daten abzurufen oder Aktionen auszuführen. Diese Abhängigkeit kann zu Latenzen führen, insbesondere wenn die externen Dienste langsam oder unzuverlässig sind. In zeitkritischen Anwendungen können solche Verzögerungen die Benutzererfahrung und die Effektivität der KI-Automatisierung beeinträchtigen.

❌ Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz

Plugins, die mit externen Systemen interagieren, können Sicherheitsrisiken bergen. Sie können versehentlich sensible Daten offenlegen oder zu Eintrittspunkten für böswillige Angriffe werden. Die Gewährleistung einer sicheren Kommunikation und Datenverarbeitung ist unerlässlich, um sowohl den KI-Agenten als auch die Systeme, mit denen er interagiert, zu schützen.

❌ Wartungsaufwand

Externe APIs und Tools, von denen Plugins abhängig sind, können sich im Laufe der Zeit ändern, was zu potenziellen Kompatibilitätsproblemen führen kann. Regelmäßige Updates und Wartungsarbeiten sind erforderlich, um sicherzustellen, dass Plugins weiterhin korrekt funktionieren, was den Betriebsaufwand erhöht.

❌ Fehlerübertragung in mehrstufigen Prozessen

In komplexen Workflows mit mehreren Plugins können sich Fehler im gesamten System ausbreiten, sodass es schwierig ist, die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Die Implementierung robuster Mechanismen zur Fehlerbehandlung und -protokollierung ist für die Aufrechterhaltung der Systemzuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung.

❌ Mangelnde Standardisierung

Dem KI-Plugin-Ökosystem fehlen standardisierte Protokolle und Schnittstellen, was zu Kompatibilitätsproblemen zwischen verschiedenen Plugins und KI-Agenten-Frameworks führt. Diese Fragmentierung kann die nahtlose Integration von Plugins behindern und die Skalierbarkeit von KI-Lösungen limitieren.

❌ Ethische und rechtliche Implikationen

KI-Agenten, die mit leistungsstarken Plugins ausgestattet sind, können autonome Entscheidungen treffen, die erhebliche ethische und rechtliche Auswirkungen haben. Die Gewährleistung von Transparenz, Verantwortlichkeit und Einhaltung von Vorschriften ist unerlässlich, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Automatisierung durch KI zu minimieren.

KI-Agenten-Plugins bieten zwar erhebliche Vorteile bei der Erweiterung der Funktionalität von KI-Agenten und der Realisierung einer ausgeklügelten Automatisierung, erfordern jedoch eine sorgfältige Abwägung hinsichtlich Systemkomplexität, Leistung, Sicherheit, Wartung, Standardisierung und ethischen Implikationen.

ClickUp: Das beste KI-Agenten-Plugin für die Arbeit

KI-Agent-Plugins revolutionieren die Automatisierung von Arbeitsabläufen und ermöglichen intelligente, kontextbezogene Entscheidungen bei alltäglichen Aufgaben. Ihre Entwicklung erfordert jedoch ein durchdachtes Design, eine robuste Integration und eine sorgfältige Überwachung.

Hier zeichnet sich ClickUp aus. Mit seinem speziell entwickelten KI-Agenten-Plugin vereinfacht ClickUp den gesamten Prozess – von der Erstellung benutzerdefinierter Workflows bis zur Verbindung externer Tools – in einem einzigen einheitlichen Workspace.

Ob Sie Projekte verwalten, Updates automatisieren oder mehrstufige Agent-Workflows erstellen – ClickUp bietet Ihnen die Flexibilität und Intelligenz, die Sie für eine intelligentere Skalierung benötigen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie die Zukunft der KI-gestützten Produktivität.