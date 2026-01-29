Die 10 besten Meegle-Alternativen für agile Teams und visuelle Workflows [Jahr]

Moderne Projekte sind sehr komplex. Sie müssen mehrere Interessengruppen unter einen Hut bringen, Prioritäten verschieben und ständig Updates vornehmen – und irgendwie wollen alle trotzdem Echtzeit-Sichtbarkeit. (Verständlich.) Das Problem ist, dass Tabellenkalkulationen und E-Mail-Threads nie für diese Art der Koordination konzipiert wurden, sodass schnell Unordnung entsteht.

Ein Tool wie Meegle bietet strukturierte Workflows, visuelle Projektdarstellung und mehr Kontrolle über die Ausführung. Es ist jedoch möglicherweise nicht für jeden geeignet.

Wenn Sie nach Meegle-Alternativen mit erweiterten Features suchen, sind wir für Sie da. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Alternativen zum Projektmanagement vor, die es auf jeden Fall wert sind, ausprobiert zu werden.

Warum sollten Sie sich für Meegle-Alternativen entscheiden?

Meegle ist eine zuverlässige visuelle App für das Projektmanagement, insbesondere für Teams, die Wert auf eine strukturierte Ausführung legen. Mit zunehmender Größe der Produktteams und dynamischeren Workflows treten jedoch einige Limite zutage.

Hier sind einige Gründe, warum Sie sich nach einer Alternative zu Meegle umsehen sollten:

❌ Die node-basierten visuellen Workflows von Meegle sind nicht jedermanns Sache. Obwohl sie sehr leistungsstark sein können, empfinden sie manche Teams als etwas zu starr – insbesondere, wenn sie an vertrautere Setups wie Boards, Listen oder einfache Aufgabenansichten gewöhnt sind. Und wenn Sie mit mehreren Interessengruppen zusammenarbeiten, kann es eine Weile dauern, bis Sie Workflows erstellt haben, die für alle intuitiv sind.

❌ Obwohl Meegle Integrations-Hooks bietet, verfügen andere Projektmanagement-Tools oft über größere Plug-and-Play-Ökosysteme und App-Marktplätze. Das bedeutet in der Regel ein schnelleres Setup und reibungslosere Verbindungen – insbesondere, wenn Sie auf BI-Tools oder eine Vielzahl von Apps angewiesen sind.

❌ Schließlich sind die KI-Funktionen von Meegle noch recht einfach gehalten. Wenn Ihr Team beispielsweise Wert auf integrierte KI-Erkenntnisse und erweiterbare Ökosysteme legt, können Alternativen langfristig einen größeren Wert bieten.

👀 Wussten Sie schon? Neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass das Gehirn visuelle Informationen viel schneller verarbeitet als dichten Text. Ein Beispiel dafür ist, dass kreative visuelle Inhalte die Gedächtnisverarbeitung um bis zu 74 % schneller anregen als Nur-Text. Dies ist ein wichtiger Grund dafür, dass visuelles Projektmanagement so gut funktioniert.

Meegle-Alternativen auf einen Blick

Werfen wir einen kurzen Blick auf die besten Meegle-Alternativen.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestütztes Aufgaben- und Projektmanagement mit über 15 benutzerdefinierten Ansichten, Workflow-Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit. Teams jeder Größe, die ein einheitliches und kollaboratives Projektmanagement mit KI und Automatisierung wünschen. Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Jira Scrum- und Kanban-Boards, Sprint-Planung, Nachverfolgung von Problemen, visuelles Aufgabenmanagement , Dashboards Mittlere bis große Teams für Softwareentwicklung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 9,05 $ pro Benutzer/Monat. Asana Aufgabenabhängigkeiten, Zeitleisten, Workload-Ansicht, regelbasierte Automatisierung, Berichts-Dashboards Funktionsübergreifende Teams mit Fokus auf Klarheit und Koordination Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,49 $ pro Benutzer/Monat. Wrike Benutzerdefinierte Workflows, mehrere Ansichten, Ressourcenmanagement, KI-Risikovorhersage, Echtzeitanalysen Enterprise-Teams, die eine strukturierte Projektdurchführung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10 $ pro Benutzer/Monat. Smartsheet Grid-basierte Planung, Automatisierungen, Portfolio-Dashboards, Ressourcenplanung Teams, die mit Tabellenkalkulationen planen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer/Monat Airtable Relationale Datenbanken, mehrere Ansichten, Automatisierungen, Vorlagen Teams, die benutzerdefinierte Apps und Workflows erstellen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 24 $ pro Platz/Monat Notion Dokumente + Datenbanken, verknüpfte Ansichten, Vorlagen, Zusammenarbeit, Notion KI Wissensorientierte Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $ pro Platz/Monat. Monday. com Visuelle Boards, Automatisierungen, Dashboards, Integrationen, mehrere Ansichten Wachsende Teams, die hochgradig visuelle und anpassbare Workflows benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14 $ pro Platz/Monat Linear Nachverfolgung von Problemen, Sprint-Planung, tastaturorientierte Benutzeroberfläche Schnelllebige Produkt- und Entwicklungsteams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer/Monat Teamwork.com Zeiterfassung, Arbeitsplanung, Kundenzugang, Abhängigkeiten Kundenorientierte Teams, Agenturen, professionelle Dienstleister Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,99 $ pro Benutzer/Monat.

Die besten Meegle-Alternativen

Lassen Sie uns nun jede dieser Programme für Projektmanagement genauer unter die Lupe nehmen.

1. ClickUp (am besten geeignet für einheitliches Projektmanagement und KI-gesteuerte Workflows)

Testen Sie ClickUp kostenlos Vereinheitlichen Sie Projekte, Aufgaben, Dokumente und Kommunikation im Converged AI Workspace von ClickUp.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich. Anstatt KI als separates Add-On zu behandeln, bettet die Plattform sie direkt in Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Workflows ein, sodass KI im vollständigen Kontext agieren kann.

Sie müssen sich nicht auf verschiedene Tools für unterschiedliche Arbeitsanforderungen verlassen. Mit der Software für Projektmanagement von ClickUp können Sie Meetings planen, Arbeits-Dashboards erstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden, sehen, wie sich verwandte Aufgaben auf Lieferungen auswirken, Wissensdatenbanken erstellen und mehr als 15 benutzerdefinierte Ansichten verwenden, um die Arbeit aus dem für Sie am besten geeigneten Blickwinkel zu visualisieren.

Nutzen Sie mehr als 15 Ansichten in ClickUp, um Ihren Workflow benutzerdefiniert anzupassen.

Um die Tool-Vielfalt weiter zu reduzieren, lässt sich ClickUp mit über 1000 Apps integrieren, darunter Slack, Zoom, Google Workspace, GitHub, Outlook, Figma, Notion und viele mehr. Anstatt also stundenlang zwischen Tools zu wechseln und den Kontext neu aufzubauen, können Sie mit ClickUp Integrations von einem einheitlichen Workspace aus arbeiten.

Verbinden Sie sich mit über 1000 tools über ClickUp.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp die perfekte Alternative zu Meegle ist:

Verbessern Sie die visuelle Planung und Zusammenarbeit mit Whiteboards.

ClickUp Whiteboards verbinden visuelles Denken direkt mit der Projektumsetzung. Sie fungieren als interaktiver Brainstorming-Bereich in Echtzeit, der eng in Ihren ClickUp-Workspace integriert ist.

Mit Formen, Haftnotizen, Text, Bildern und anderen Medienelementen lassen sich Gedanken ganz einfach festhalten und zu aussagekräftigen Diagrammen oder Flows organisieren. Teams können live auf demselben Board zusammenarbeiten, wobei die Bearbeitungen und Cursoraktivitäten aller Beteiligten in Echtzeit sichtbar sind.

Erstellen Sie Prozessdiagramme und Flussdiagramme auf ClickUp Whiteboards.

Visualisieren Sie komplexe Ideen oder Workflows mit Mindmaps.

Im Gegensatz zu statischen Diagrammen sind die Mindmaps von ClickUp direkt mit realen Aufgaben verbunden, sodass Ideen ohne Nacharbeit in umsetzbare Aufgaben umgewandelt werden können. Knoten werden in ClickUp zu Aufgaben, mit untergeordneten Knoten für Unterthemen, die von den Hauptideen abzweigen, und gleichrangigen Knoten für parallele Ideen auf derselben Ebene.

Sie können die Mindmaps vollständig benutzerdefiniert anpassen. Durch Drag-and-Drop können Sie die Struktur visuell verfeinern, Knoten farblich kennzeichnen, visuelle Hinweise wie Farben und Statusindikatoren anwenden und die Karte an Ihre Workflows anpassen.

Visualisieren Sie Ideen und Aufgaben übersichtlich mit ClickUp Mindmaps.

Erhalten Sie kontextbezogene KI-Unterstützung für Projektmanagement und Wissensmanagement.

ClickUp Brain ist keine einzelne Funktion. Es handelt sich um eine KI-Steuerungsebene, die über Ihrem gesamten Arbeitsbereich und den verbundenen Tools liegt. Als kontextbewusster Assistent kann es Ihre Brainstorming-Sitzung auf Whiteboards zusammenfassen, in ein strukturiertes Prozessdokument umwandeln und Aufgaben und Unteraufgaben mit Eigentümern, Prioritäten und Fälligkeitsdaten erstellen.

Darüber hinaus versteht ClickUp Brain, dass das eigentliche Projektwissen in Ihren Aufgaben, Kommentaren, Chats, Statusänderungen und Zeitleisten steckt. Anstatt sich also nur auf Dokumente zu verlassen, scannt es Ihre Aufgabenaktivitäten und Diskussionen, um die neuesten Updates anzuzeigen. Dies macht es zu einer idealen Lösung für Teams, die komplexe Projekte mit dynamischen Informationen verwalten.

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten zu Ihrer Arbeit mit ClickUp Brain.

Automatisieren Sie Workflows mit einem no-code, KI-gestützten Setup.

Mit ClickUp Automations können Sie Auslöser und Bedingungen festlegen, damit Prozesse reibungslos und ohne manuellen Aufwand ablaufen. Es gibt über 100 vorgefertigte Automatisierungsvorlagen für typische Team-Anforderungen, wie z. B. die automatische Zuweisung von Aufgaben, das Ändern von Status, das Hinzufügen von Beobachtern, das Verschieben von Aufgaben zwischen Listen und vieles mehr.

Alternativ können Sie auch benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen. Beschreiben Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache, und die KI von ClickUp generiert eine funktionierende Automatisierungsregel für Sie. Anschließend können Sie vor der Veröffentlichung Auslöser und Aktionen anpassen.

Automatisieren Sie Übergaben, Genehmigungen und Aktualisierungen mit ClickUp Automatisierungen.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Super Agents sind KI-gestützte Teamkollegen, die weit über einfache Vorschläge oder die Erstellung von Aufgaben hinausgehen. Sie sind so konzipiert, dass sie innerhalb Ihres Workspaces autonom agieren und komplexe, mehrstufige Arbeiten mit Kontext, Speicher und Echtzeit-Bewusstsein für Ihre Projekte, Aufgaben, Dokumente, Chats und Zeitpläne ausführen. Erstellen Sie mit ClickUp Super Agents benutzerdefinierte KI-Agenten mit vorkonfigurierten Anweisungen und Persönlichkeiten.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Wissenshubs mit Wiki-ähnlichen Seiten, die die Zusammenarbeit in Echtzeit und flexible Formate in ClickUp Docs unterstützen.

Mit ClickUp Chat gelangen Sie schneller von der Diskussion zur Umsetzung, verwandeln Nachrichten in Aufgaben und fassen Threads zusammen, um wichtige Punkte herauszuarbeiten.

Erstellen Sie rollenspezifische Echtzeit-Ansichten Ihrer Arbeit in ClickUp-Dashboards mithilfe von KI-Karten , um den Fortschritt bei Zielen, Workload, Zeitleisten und Leistungskennzahlen zusammenzufassen.

Limitierungen von ClickUp

Das Setup kann aufgrund der Vielzahl an Features zunächst etwas überwältigend wirken.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist das Feedback eines G2-Benutzers:

Die Flexibilität von ClickUp ist für uns der größte Vorteil. Wir haben den gesamten Workspace an unsere Business-Workflows angepasst, anstatt unsere Prozesse an das Tool anzupassen. Benutzerdefinierte Status, Felder, Automatisierungen und Dashboards helfen uns dabei, Onboarding, Compliance, Integrationen und interne Nachverfolgung reibungslos durchzuführen, wobei wir weitaus weniger von E-Mails und Nachfassaktionen abhängig sind.

Die Flexibilität von ClickUp ist für uns der größte Vorteil. Wir haben den gesamten Workspace an unsere Workflows angepasst, anstatt unsere Prozesse an das Tool anzupassen. Benutzerdefinierte Status, Felder, Automatisierungen und Dashboards helfen uns dabei, Onboarding, Compliance, Integrationen und interne Nachverfolgung reibungslos durchzuführen, wobei wir weitaus weniger von E-Mails und Nachfassaktionen abhängig sind.

2. Jira (am besten geeignet für agile Softwareentwicklung und Nachverfolgung von Problemen in großem Maßstab)

via Jira

Jira wird häufig in Software-Projekten eingesetzt, in denen agile Prozesse tief verwurzelt sind. Für Scrum- oder Kanban-Frameworks kann das System komplexe Workflows ohne Unterbrechungen verarbeiten.

Mit diesem Tool können Teams Backlogs einfach verwalten, Sprints planen und Arbeiten in Bearbeitung verfolgen. Jede Aufgabe, jeder Fehler und jedes Feature kann mit klaren Verantwortlichkeiten, Prioritäten, Abhängigkeiten und Statusaktualisierungen aufgeschlüsselt werden, was eine eindeutige Rückverfolgbarkeit ermöglicht.

Die Plattform ermöglicht es Teams, Workflows so anzupassen, dass sie den tatsächlichen Arbeitsablauf widerspiegeln, z. B. durch Hinzufügen von Überprüfungsphasen, QS-Prüfungen oder Freigabegenehmigungen. Darüber hinaus helfen agile Berichte den Teams, Engpässe zu identifizieren und Liefertrends schnell zu verstehen.

Die besten Features von Jira

Erhalten Sie Burnup-/Burndown-Diagramme, Geschwindigkeitsdiagramme, kumulative Flussdiagramme usw. für die Berichterstellung und Analysen.

Integrieren Sie über 3.000 Add-Ons und Integrationen wie Confluence, Bitbucket, GitHub, Slack, Teams und mehr.

Richten Sie Automatisierungen ohne Programmieraufwand ein, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, Status zu aktualisieren, Benachrichtigungen zu versenden oder Auslöser für Aktionen zu aktivieren.

Limitierungen von Jira

Mehrere Benutzer haben sich über eine langsame Leistung beschwert, insbesondere wenn zu viele Tickets oder Benutzerdefinierte Felder vorhanden sind.

Preise für Jira

Free

Standard: Ab 9,05 $ pro Benutzer/Monat

Premium: Ab 18,30 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 5.900 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (15.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jira?

Ein Jira-Benutzer auf Capterra sagt:

Es bietet eine hervorragende Sichtbarkeit auf den Projektstatus, Abhängigkeiten und Prioritäten und macht die Zusammenarbeit und Planung zwischen Teams wesentlich effektiver.

Es bietet eine hervorragende Sichtbarkeit auf den Projektstatus, Abhängigkeiten und Prioritäten und macht die Zusammenarbeit und Planung zwischen Teams wesentlich effektiver.

3. Asana (am besten geeignet für klare Aufgabenverteilung und funktionsübergreifende Teamzusammenarbeit)

via Asana

In Asana können Teams zwischen Listenansicht, Board, Zeitleiste, Kalender und Dashboard-Ansichten wechseln und so die Arbeit in dem Format anzeigen, das ihnen am besten passt. Diese Flexibilität erleichtert die Nachverfolgung des Fortschritts, ohne dass Arbeiten in verschiedenen Tools doppelt ausgeführt werden müssen.

Für eine effektive Zusammenarbeit können Sie Features wie Kommentare, Erwähnungen, Unterhaltungen auf Ebene der Aufgaben, Anhänge und Echtzeit-Benachrichtigungen nutzen. All diese Features sorgen dafür, dass Diskussionen direkt mit Arbeitselementen verknüpft bleiben.

Auf der Plattform können Sie auch KI-Teamkollegen für die gemeinsame Nutzung erstellen. Mehrere Teammitglieder können ihnen Aufgaben zuweisen, Fragen stellen und gemeinsam Ergebnisse überprüfen. Die KI nutzt den Kontext aus dem Asana Work Graph, um Einblicke in Ihre Projekte, Aufgaben, Ziele und verbundenen Ressourcen zu erhalten.

Die besten Features von Asana

Nutzen Sie Echtzeit -Projekt-Dashboards und Workload-Ansichten, um die Teamkapazität auszugleichen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Unterstützen Sie bessere Ressourcenentscheidungen und langfristige Planungen, indem Sie geplante Zuweisungen über Wochen, Monate oder längere Zeiträume hinweg visualisieren.

Legen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben fest und verwenden Sie den Kritischer-Pfad-Indikator, um Aufgaben ohne Flexibilität bei der Zeitplanung hervorzuheben.

Einschränkungen von Asana

Einige Benutzer berichten, dass die Erstellung benutzerdefinierter Workflows und Automatisierungen einen erheblichen Planungs- und Setup-Aufwand erfordern kann.

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $ pro Benutzer/Monat

Erweitert: 30,49 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4 /5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.450 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Ein Benutzer auf G2 gibt frei:

Mit Asana lassen sich Aufgaben, Projekte und Fristen ganz einfach an einem Ort organisieren. Das Tool verbessert die Sichtbarkeit im Team, sodass jeder weiß, wer für was verantwortlich ist. Dank Nachverfolgung des Fortschritts und Fälligkeitsdaten bleiben Teams aufeinander abgestimmt und im Zeitplan.

Mit Asana lassen sich Aufgaben, Projekte und Fristen ganz einfach an einem Ort organisieren. Das Tool verbessert die Sichtbarkeit im Team, sodass jeder weiß, wer für was verantwortlich ist. Dank Nachverfolgung des Fortschritts und Fälligkeitsdaten bleiben Teams aufeinander abgestimmt und im Zeitplan.

🧠 Wissenswertes: 1968 erfand ein Wissenschaftler von 3M versehentlich einen schwachen, wiederverwendbaren Klebstoff, während er versuchte, einen superstarken Klebstoff herzustellen – ein Produkt, für das niemand eine Verwendung wusste. Jahre später entwickelte sich aus dieser Idee die Haftnotiz, die zum Rückgrat der visuellen Planung wurde. Denken Sie einmal darüber nach: Sehen moderne visuelle Planungstools nicht immer noch ein bisschen wie eine Wand voller Haftnotizen aus?

4. Wrike (am besten geeignet für das Arbeitsmanagement in Unternehmen)

via Wrike

Wrike ist eine umfassende Plattform für Projektmanager, die Sichtbarkeit und Kontrolle über alle Projekte hinweg benötigen. Sie bringt Struktur selbst in die komplexesten Projektpläne. Aufgaben, Unteraufgaben, Abhängigkeiten, Genehmigungen und Zeitleisten sind eng miteinander verbunden, was die Verwaltung langwieriger Initiativen mit mehreren Beteiligten erheblich vereinfacht.

Mit fortschrittlichen KI-Funktionen und Workflow-Automatisierung hilft das Tool dabei, Zeit und Ressourcen zu sparen, indem es Projektrisiken vorhersagt, umfassende Berichte erstellt und Aufgaben automatisch priorisiert.

Für die Zusammenarbeit und das Brainstorming in Echtzeit stehen Ihnen Wrike Whiteboards mit Diagrammen, Mindmaps, Flussdiagrammen usw. zur Verfügung. Externe Benutzer können über sichere Links mit anpassbaren Berechtigungen an diesen Sitzungen teilnehmen.

Die besten Features von Wrike

Erstellen Sie digitale Profile für Dinge wie Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge, Laborräume, Tools usw., um eine effiziente Planung und Nachverfolgung Ihrer Ressourcen zu ermöglichen.

Erstellen Sie wiederverwendbare Layouts für Aufgaben, mit denen Teams die Erstellung sich wiederholender oder routinemäßiger Aufgaben standardisieren und beschleunigen können.

Passen Sie die Darstellung von Daten in Dashboards mit Widget-Optionen für Tabellen, Indikatoren, Donuts, Liniendiagramme, Baumkarten, Flächendiagramme und mehr an.

Limitierungen von Wrike

Bei der Verwaltung sehr großer oder komplexer Projekte kann Wrike gelegentlich etwas langsam oder unempfänglich wirken.

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 25 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 4.450 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.850 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Eine positive G2-Bewertung lautet:

Mit Wrike kann ich meine Zeit einfach organisieren und den Überblick über bereits fertiggestellte und noch ausstehende Aktivitäten behalten. Es bietet eine klare Sichtbarkeit auf Fristen und die verbleibenden Tage bis zur nächsten Lieferung, was für die Einhaltung eines strukturierten Zeitplans von unschätzbarem Wert ist.

Mit Wrike kann ich meine Zeit einfach organisieren und die Nachverfolgung der bereits fertiggestellten und noch ausstehenden Aktivitäten durchführen. Es bietet eine klare Sichtbarkeit auf Fristen und die verbleibenden Tage bis zur nächsten Lieferung, was für die Einhaltung eines strukturierten Zeitplans von unschätzbarem Wert ist.

5. Smartsheet (am besten geeignet für die Planung von Projekten auf einer Oberfläche im Tabellenkalkulationsstil)

via Smartsheet

Smartsheet ist eine cloudbasierte Aufgabenverwaltungssoftware, die sich besonders für Teams eignet, die mit Tabellenkalkulationen arbeiten. Alle Aufgaben werden als Zeilen protokolliert, und jede Zeile unterstützt Abhängigkeiten, Kommentare, Anhänge und Rollup-Ansichten.

Sie können auch komplexe Formeln (z. B. INDEX/MATCH, SUMIF) direkt in Zellen schreiben, genau wie in Excel. Zellwerte können zu Eingaben für die Workflows der Automatisierung von Smartsheet werden, z. B. als Auslöser für Benachrichtigungen, Genehmigungsanfragen, Erinnerungen, Aktualisierungen oder andere automatisierte Aktionen, wenn sich Bedingungen ändern.

Das Tool verfügt außerdem über einen robusten integrierten Formular-Generator. Wenn jemand ein Formular ausfüllt, werden die Daten als neue Zeile in das Blatt eingefügt und sind der Auslöser für alle von Ihnen eingerichteten Automatisierungen.

Die besten Features von Smartsheet

Erstellen Sie beliebige Prozesse aus einem leeren Raster und nutzen Sie dabei weiterhin Gantt-, Kanban-, Kalender- und Zeitleisten-Ansichten.

Erstellen Sie einen Projektentwurf und starten Sie Hunderte identischer Projekte mit derselben Struktur, derselben Berichterstellung und demselben Dashboard.

Automatisieren Sie den Datenaustausch mit Systemen des Unternehmens wie Salesforce und Jira, um sicherzustellen, dass Projektdaten mit Geschäftsdaten synchronisiert bleiben.

Einschränkungen von Smartsheet

Das Freigeben von Inhalten an Personen, die keine Lizenz haben, kann eine Herausforderung sein und die Zugänglichkeit für nicht lizenzierte Benutzer einschränken.

Preise für Smartsheet

Free

Pro: 12 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 24 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Erweitertes Arbeitsmanagement: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 21.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.450 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Smartsheet?

Eine Rezension auf Capterra lautet:

Ein leistungsstarkes Feature von Smartsheet ist die Hervorhebung des kritischen Pfads. Damit können Sie Probleme viel leichter frühzeitig erkennen und versuchen, sie zu lösen.

Ein leistungsstarkes Feature von Smartsheet ist die Hervorhebung des kritischen Pfads. Damit können Sie Probleme viel leichter frühzeitig erkennen und versuchen, sie zu lösen.

6. Airtable (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Workflows)

via Airtable

Die Arbeit in Airtable ist in Datenbanken organisiert, die alle Tabellen, Datensätze und verknüpften Felder enthalten. Dies erleichtert die Darstellung realer Beziehungen zwischen Daten. Sie können beispielsweise Kundenfeedback mit Produktfunktionen, Funktionen mit Fristen, Fristen mit Meilensteinen usw. verknüpfen, um alles in einem verbundenen System zusammenzufassen.

Außerdem werden Aktualisierungen an einer Stelle automatisch überall dort übernommen, wo die Daten verknüpft sind. So müssen die Teams keine Informationen doppelt eingeben oder mehrere Tabellen abgleichen, was Fehler reduziert und Zeit spart.

Airtable unterstützt mehrere Ansichten, wie Raster, Kanban und Zeitleiste, sodass verschiedene Teams dieselben Daten so visualisieren können, wie es für ihren Workflow am besten geeignet ist. Sie können Datensätze auch mit Anhängen wie Bildern, Videos und Dateien anreichern, um die Dokumentation leicht zugänglich zu machen.

Die besten Features von Airtable

Erstellen Sie maßgeschneiderte Benutzeroberflächen auf Basis von Backend-Tabellen, damit auch technisch weniger versierte Benutzer Daten verstehen und analysieren können.

Sorgt für die Abstimmung zwischen Teams und vermeidet Versionskonflikte durch Mehrbenutzer-Bearbeitung, Echtzeit-Updates, Kommentare, Tags/Erwähnungen und Benachrichtigungen.

Sorgen Sie für Datensicherheit mit Audit-Protokollen, Kontrollen für Administratoren, Single-Sign-On, Berechtigungen und Compliance-Frameworks wie SOC2.

Einschränkungen von Airtable

Jeder Airtable-Plan hat ein festes Limit für die Anzahl der Datensätze pro Datenbank, sodass die Kosten bei der Nachverfolgung großer Datenmengen erheblich steigen.

Preise für Airtable

Free

Team: 24 $ pro Platz/Monat

Geschäft: 54 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Airtable-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 3.100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Airtable?

Ein G2-Benutzer sagt:

Airtable ist eine Plattform, die die Leistungsfähigkeit einer Datenbank mit der Benutzerfreundlichkeit einer Tabellenkalkulation vereint. Sie ist hochgradig konfigurierbar und leicht benutzerdefiniert, sodass Sie ohne große technische Kenntnisse ganz einfach Workflows, Ansichten und Automatisierungen erstellen können.

Airtable ist eine Plattform, die die Leistungsfähigkeit einer Datenbank mit der Benutzerfreundlichkeit einer Tabellenkalkulation vereint. Sie ist hochgradig konfigurierbar und leicht benutzerdefiniert, sodass Sie ohne große technische Kenntnisse ganz einfach Workflows, Ansichten und Automatisierungen erstellen können.

7. Notion (am besten geeignet für die Erstellung datenbankgestützter Workspaces)

via Notion

Notion eignet sich am besten für Teams, die mit fragmentiertem Wissen zu kämpfen haben. Sie können ganz einfach eine einzige Quelle für Produktspezifikationen, Designsysteme, Sprint-Dokumente und Team-Playbooks erstellen, wobei relevante Kontexte immer miteinander verknüpft sind.

Für Projekte und Aufgaben erhalten Sie mehrere Ansichten, die einfach verschiedene Blickwinkel auf dieselben Daten bieten. Zeitleisten helfen bei der Planung und bei Meilensteinen, während Boards und Kalender die Ausführung und Terminierung unterstützen.

Das Tool verfügt außerdem über einen integrierten KI-Assistenten. Mit ihm können Sie lange Dokumente zusammenfassen, unübersichtliche Notizen aufräumen, Inhalte entwerfen oder schnell Antworten aus Ihren vorhandenen Seiten abrufen, sodass Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.

Die besten Features von Notion

Verknüpfen Sie Aufgaben mit Projekten, Personen und Zielen und fassen Sie dann Metriken mit Rollupfeldern zusammen oder berechnen Sie sie.

Verbessern Sie die Konsistenz zwischen Teams mit Vorlagen für agile Metriken , Sprint-Boards, CRM-Pipelines, Produkteinführungspläne, OKR-Tracker und mehr.

Legen Sie detaillierte Berechtigungen auf Seiten-, Datenbank- und Workspace-Ebene fest, um Bearbeitungsrechte zu gewähren oder den Zugriff auf sensible Dokumente zu beschränken.

Einschränkungen von Notion

Da Abhängigkeiten zwischen Aufgaben meist visuell und nicht funktional sind, wird die Planung der Zeitleiste bei komplexen, voneinander abhängigen Projekten zu einer manuellen und anfälligen Angelegenheit.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $ pro Platz/Monat

Geschäft: 24 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,6/5 (über 8.950 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.650 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Notion für das Projektmanagement am besten gefällt, ist, wie natürlich Alles zusammengeführt wird. Aufgaben, Zeitleisten und Dokumentationen befinden sich an einem Ort, sodass es einfach ist, organisiert zu bleiben, die Mitarbeiter bei der Stange zu halten und Projekte ohne unnötige Reibungsverluste voranzubringen.

Was mir an Notion für das Projektmanagement am besten gefällt, ist, wie natürlich alles zusammengeführt wird. Aufgaben, Zeitleisten und Dokumentationen befinden sich an einem Ort, sodass es einfach ist, organisiert zu bleiben, die Mitarbeiter bei der Stange zu halten und Projekte ohne unnötige Reibungsverluste voranzubringen.

Agile Teams sind darauf ausgelegt, schnell zu handeln, sich rasch anzupassen und autonom zu arbeiten. Ohne klare Sichtbarkeit und Abstimmung kann diese Flexibilität jedoch leicht zu einem „Work Sprawl” führen.

8. Monday.com (Am besten geeignet für Projektplanung und kollaboratives Projektmanagement)

Monday.com ist eine solide Meegle-Alternative für Teams, die einen klaren, gemeinsamen Überblick über den gesamten Lebenszyklus des Projektmanagements benötigen. Es ist besonders nützlich, wenn mehrere Teams beteiligt sind und Aktualisierungen in Chats oder Tabellen verloren gehen können.

Die Struktur der Plattform ist bewusst einfach gehalten (Boards > Gruppen > Elemente > Unterelemente), wodurch selbst komplexe Workflows leicht zu verfolgen sind. Teams können beispielsweise Projektphasen als Gruppen, einzelne Aufgaben als Elemente und Übergaben oder Abhängigkeiten als Unterelemente verfolgen, wobei Eigentümer, Zeitleisten und Status jederzeit sichtbar sind.

Sie erhalten integrierte Gantt- und Zeitleistenansichten für die Verwaltung mehrerer Teams und Abhängigkeiten. Außerdem helfen Ansichten auf Workload- und Portfolioebene bei der Koordinierung über verschiedene Boards hinweg für komplexe Anforderungen an die Berichterstellung.

Monday.com – die besten Features

Passen Sie Boards mit Dutzenden von Spalten-Typen und Datenfeldern an.

Verwenden Sie vorgefertigte oder benutzerdefinierte Automatisierungen für Benachrichtigungen, Statusänderungen, Aktionen zum Fälligkeitsdatum usw.

Integrieren Sie Outlook, GitHub, Slack, Zoom, Jira und andere tools, um Ihre Arbeit zu zentralisieren, ohne doppelten Aufwand zu leisten.

Einschränkungen von Monday.com

Einige fortgeschrittene Automatisierungen erfordern nach wie vor benutzerdefinierten Code oder externe Dienste, insbesondere bei der Verarbeitung großer Datensätze oder komplexer Bedingungen.

Preise für Monday.com

Free

Standard: 14 $ pro Platz/Monat

Pro: 24 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 14.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Ich finde es toll, dass man mehrere Boards für verschiedene Zwecke erstellen kann. So konnte ich verschiedene Aspekte meiner Arbeit mit nur einer App organisieren. Es war auch super, dass ich meine Tage planen und Aufgaben priorisieren konnte.

Ich finde es toll, dass man mehrere Boards für verschiedene Zwecke erstellen kann. So konnte ich verschiedene Aspekte meiner Arbeit mit nur einer App organisieren. Es war auch super, dass ich meine Tage planen und Aufgaben priorisieren konnte.

9. Linear (Am besten geeignet für schnelles, entwicklerorientiertes Problem- und Sprint-Management)

via Linear

Linear ist ein agiles Projektmanagement- und Problem-Nachverfolgungs-Tool, das mit Blick auf die Bedürfnisse von Entwicklern entwickelt wurde.

Die Arbeit wird in Aufgaben, Zyklen und Projekte unterteilt, sodass Teams Sprints planen, aktive Arbeiten verfolgen und die nächsten Schritte einsehen können, ohne separate Boards oder Dokumente pflegen zu müssen.

Darüber hinaus bietet das Tool ein KI-gestütztes Feature für Teamkollegen, mit dem Sie mehrere KI-Agenten erstellen können, die Sie bei verschiedenen Aufgaben unterstützen. Sie können mit diesen Agenten bei komplexen Problemen zusammenarbeiten oder ganze Probleme von Anfang bis Ende delegieren, wodurch sich der manuelle Aufwand drastisch reduziert.

Die besten Features von Linear

Überprüfen Sie eingehende Arbeiten schnell und halten Sie Backlogs mit Filtern und Triage übersichtlich und umsetzbar.

Planen Sie Iterationen und sorgen Sie für einen gleichmäßigen Lieferrhythmus mit „Cycles“, das wie zeitlich begrenzte Sprints funktioniert.

Nutzen Sie integrierte Einblicke und Analysen für Echtzeit-Sichtbarkeit hinsichtlich Fortschritt, Geschwindigkeit, Umfangsänderungen und Trends.

Lineare Limite

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten können für bestimmte Workflows einschränkend sein.

Lineare Preisgestaltung

Free

Basic: 12 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 18 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lineare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Linear?

Direkt von einem G2-Benutzer:

Ich schätze es sehr, wie Linear die einfache Strukturierung von Initiativen, Projekten und Aufgaben ermöglicht. Es ist großartig, wie einfach es ist, Abhängigkeiten zu verknüpfen und Sprints zu organisieren.

Ich schätze es sehr, wie Linear die einfache Strukturierung von Initiativen, Projekten und Aufgaben ermöglicht. Es ist großartig, wie einfach es ist, Abhängigkeiten zu verknüpfen und Sprints zu organisieren.

10. Teamwork.com (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und Zusammenarbeit)

Teamwork.com wurde für Projekte entwickelt, bei denen die Nachverfolgung der Arbeitszeit, das Management des Projektumfangs und die Einhaltung von Terminen zum Tagesgeschäft gehören.

Es wird häufig von Agenturen und professionellen Serviceteams verwendet, um Projekte zu planen und die abrechnungsfähigen Leistungen vollständig unter Kontrolle zu halten. Teams können Aufgaben und den dafür aufgewendeten Zeitaufwand verfolgen, Workloads prognostizieren, um Überlastungen zu vermeiden, und überwachen, ob Projekte innerhalb der vereinbarten Zeit- und Budgetrahmen bleiben.

Mit diesem Tool können Sie Ihren Clients auch kontrollierten Zugriff auf Projekte gewähren, damit sie den Fortschritt einsehen können, ohne dass interne Notizen, Diskussionen oder unvollendete Arbeiten offengelegt werden.

Die besten Features von Teamwork.com

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team innerhalb der Plattform über Kommentare, Benachrichtigungen, Anhänge und gemeinsame Dashboards.

Erfassen Sie Arbeitszeiten direkt für einzelne Aufgaben mit Timern oder Timesheets und unterscheiden Sie zwischen abrechenbaren und nicht abrechenbaren Zeiten.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und sparen Sie Zeit mit wiederverwendbaren Vorlagen für gängige Projekt-Typen und wiederholbare Prozesse.

Limitierungen von Teamwork.com

Einige Benutzer berichteten, dass das Dashboard-Feature nur über begrenzte Inhalte oder Steuerungsmöglichkeiten verfügt, was sich auf den Prozess der Leistungsvisualisierung auswirkt.

Preise für Teamwork.com

Free

Lieferung: 13,99 $ pro Benutzer/Monat

Grow: 25,99 $ pro Benutzer/Monat

Skalierung: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Teamwork.com

G2: 4,4/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Teamwork?

Ein G2-Benutzer sagt:

Teamwork eignet sich gut, um die Kommunikation mit Clients zu verwalten und relevante Dokumente zu speichern, ohne das interne Team einzubeziehen. Die Features für Aufgabenabhängigkeiten, Zeiterfassung und Workload-Management sind besonders hilfreich für die Ressourcenplanung.

Teamwork eignet sich gut, um die Kommunikation mit Clients zu verwalten und relevante Dokumente zu speichern, ohne das interne Team einzubeziehen. Die Features für Aufgabenabhängigkeiten, Zeiterfassung und Workload-Management sind besonders hilfreich für die Ressourcenplanung.

