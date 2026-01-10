So fördern Sie die Akzeptanz von Features: Strategien, Metriken und Leitfaden

Sie haben eine glänzende neue Schaltfläche, einen intelligenteren Workflow oder vielleicht sogar ein ganzes Modul veröffentlicht. Die Release Notes sehen hervorragend aus. Eine Woche später ist das Engagement jedoch gering.

Diese Lücke zwischen Einführung und Nutzung ist der Grund für Wachstumsstillstand.

Die Software-Benchmarks von Pendo zeigen, dass nur 6,4 % der Features 80 % des Klickvolumens bei digitalen Produkten ausmachen. Mehr zu entwickeln ist selten die Lösung.

Ein solides Feature Adoption Playbook hilft Teams dabei, sich auf die richtigen Momente, Botschaften und Metriken zu konzentrieren. Es unterstützt die Entdeckung, Aktivierung und langfristige Wertschöpfung.

In diesem Blogbeitrag erläutern wir Ihnen den Trichter, die KPIs und die praktischen Taktiken, die Sie anwenden können, ohne die Einführung für Ihr Team zu einem Projekt voller Spekulationen zu machen.

⭐ Vorgestellte Vorlage Die Produktstrategievorlage von ClickUp bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Produktstrategieinitiativen zu planen und zu verfolgen, sodass Ihr Team sich auf Prioritäten, Ergebnisse und die Umsetzung konzentrieren kann, ohne Dokumente und Entscheidungen auf zu viele Tools zu verteilen. Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihre Produktstrategie-Initiativen an einem Ort mit der ClickUp-Produktstrategie-Vorlage.

📖 Lesen Sie auch: Produktstrategie-Vorlagen für Produktteams

Was ist Feature-Akzeptanz?

Stellen Sie sich vor, Sie führen ein neues Feature ein, das auf Ihrer Roadmap wie ein klarer Gewinn aussieht. Es löst ein echtes Kundenproblem, die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und Ihr Team freut sich darauf, es live zu sehen.

Das wird wahrscheinlich als Nächstes passieren: Die meisten Benutzer werden es gar nicht bemerken. Einige werden einmal darauf klicken und dann wieder davon ablassen. Einige wenige Power-User werden einen echten Workflow finden und dabei bleiben.

✅ Genau hier kommt die Akzeptanz der Features ins Spiel.

Im Kern ist die Feature-Akzeptanz der Prozess, bei dem Sie den Benutzern helfen:

Entdecken Sie ein bestimmtes Tool oder ein bestimmtes Feature.

Aktivieren Sie es zum ersten Mal.

Integrieren Sie es in den regulären Workflow.

Eine echte Akzeptanz ist dann gegeben, wenn die wiederholte Nutzung zeigt, dass der Benutzer den Wert des Tools versteht und mehr aus Ihrem Produkt herausholt.

Dies zeigt sich in der Regel durch:

Entdeckung von Features durch Onboarding, Schulungen oder In-App-Anleitungen

Erstmalige Nutzung, die bestätigt, dass das Feature eine echte Aufgabe löst, die zu erledigen ist

Wiederholte Nutzung, die auf eine langfristige Produktakzeptanz hindeutet

Zunehmende Akzeptanz erweiterter Features, da die Benutzer immer sicherer werden

Bei der Einführung geht es nicht nur darum, neue Features auf den Markt zu bringen. Wenn sie gut erledigt ist, geht es darum, den Benutzern zu helfen, das zu entdecken und den Wert zu schätzen, den Sie mit Ihrer Entwicklung erreicht haben.

Warum die Akzeptanz von Features für Produktteams wichtig ist

Die Einführung neuer Features fühlt sich wie ein Fortschritt an, aber erst die Akzeptanz bringt wirklich etwas. Wenn neue Benutzer den Aktivierungspunkt für ein bestimmtes Feature nicht erreichen, können selbst Ihre stärksten Releases hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Die Feature-Akzeptanz ist für Wachstumsteams und Produktmanager eine nützliche Methode, um die Effektivität der User Journey zu messen und festzustellen, ob die Benutzer den Wert der Features verstehen. Außerdem können sie damit überprüfen, ob In-App-Meldungen oder In-App-Anleitungen ihren Zweck erfüllen und ob erweiterte Features bestehenden Benutzern tatsächlich einen Mehrwert bieten.

Eine erfolgreiche Einführung von Features hilft Produktteams dabei:

Stärken Sie die Aktivierung der Benutzer, indem Sie wichtige erste Aktionen anleiten.

Verbessern Sie die Bindung der Benutzer, indem Sie frühe Erfolge in wiederkehrende Gewohnheiten umwandeln.

Priorisieren Sie hochwertige Features auf der Grundlage realer Metriken des Wertes.

Reduzieren Sie unnötige Zyklen der Entwicklung, indem Sie überprüfen, welche Features von den Benutzern angenommen werden.

Unterstützen Sie bestimmte Benutzersegmente mit gezielten Maßnahmen zur Einführung erweiterter Features.

Eine günstige Feature-Akzeptanzrate kommt nicht von ungefähr. Bei konsequenter Nachverfolgung der Feature-Akzeptanz können Sie fundiertere Entscheidungen darüber treffen, was verbessert, als Aktion beworben oder eingestellt werden sollte.

Was sind die wichtigsten Schlüsselkomponenten eines Feature Adoption Playbooks?

Ein solides Playbook verwandelt die Feature-Einführung von einem hoffnungsvollen Plan in ein wiederholbares System, das Ihr Team bei jeder Veröffentlichung einsetzen kann, egal ob es um die Einführung neuer Features oder die Verbesserung der Akzeptanz für erweiterte Features geht.

Hier sind die wichtigsten Komponenten, die Sie einbeziehen sollten:

Klare Zielsetzungen für die Akzeptanz und Aktivierungsdefinitionen: Legen Sie fest, was für jedes Feature als „Erfolg“ gilt. Definieren Sie den Aktivierungspunkt, die erste wichtige Aktion und die ideale Akzeptanzrate für das Feature.

Ein abgebildeter Feature-Adoption-Trichter: Zeigen Sie auf, wie Benutzer von der Wahrnehmung zur wiederholten Nutzung gelangen. Klar definierte Phasen des Feature-Adoption-Trichters helfen Ihnen dabei, zu erkennen, wo Benutzer das Feature entdecken, wo sie abspringen und wo Sie sie anleiten sollten.

Ereignisnachverfolgung und Datenhygiene: Richten Sie benutzerdefinierte Ereignisse ein, um die Akzeptanzrate von Features bei aktiven Benutzern und bestimmten Benutzersegmenten zu messen und zu verfolgen. Dadurch lassen sich die Akzeptanzraten verschiedener Features leichter miteinander vergleichen.

Gezielte Nachrichten und produktinterne Schulungen: Planen Sie, wie Sie In-App-Anleitungen und gelegentliche Push-Benachrichtigungen einsetzen, um bestimmte Features zum richtigen Zeitpunkt hervorzuheben. Dies ist entscheidend für die Einführung erweiterter Features, ohne neue Benutzer zu überfordern.

Feedback und Iterationsschleifen: Schaffen Sie einfache Möglichkeiten, um nach der Einführung Feedback zu sammeln. Kombinieren Sie qualitatives Feedback von Benutzern mit Metriken zur Akzeptanz, um ein differenzierteres Verständnis dafür zu erhalten, warum Benutzer ein bestimmtes Feature annehmen oder ignorieren.

Teamübergreifende Eigentümerschaft und Umsetzungstakt: Verteilen Sie die Verantwortlichkeiten auf Produktmanager, Produktmarketing und Kundenerfolg. Ein leichter Überprüfungsrhythmus hilft Ihnen, umsetzbare Erkenntnisse zu nutzen, solange die Veröffentlichung noch aktuell ist.

Wenn diese Elemente zusammenwirken, verbringen Sie weniger Zeit mit Spekulationen und haben mehr Zeit, den Benutzern zu helfen, schneller einen Wert zu erzielen.

Die 4 Phasen des Feature-Adoption-Trichters

Betrachten Sie den Feature-Adoption-Trichter als eine einfache Möglichkeit, eine komplexe Frage zu beantworten: „Profitieren die Benutzer vom Wert, den wir mit dem, was wir entwickelt haben, geschaffen haben, oder nehmen sie es nur zur Kenntnis und wenden sich dann anderen Dingen zu?“

Der Trichter hilft Ihnen dabei, die Einführung von Features in messbare und verbesserbare Schritte zu unterteilen. Wenn Sie die Einführung als einen Prozess und nicht als einen einzelnen Moment betrachten, können Sie leichter erkennen, wo ein bestimmtes Feature an Schwung verliert.

Hier finden Sie eine kurze, praktische Übersicht über die vier Phasen, die Sie in Ihrem Feature Adoption Playbook berücksichtigen sollten:

1. Offene Phase

Dies ist der erste echte Kontakt zwischen Benutzern und einem bestimmten Feature. Sie müssen es bemerken, aber sie müssen auch verstehen, wozu es dient. Wenn der Zweck unklar ist, werden viele Benutzer es ignorieren, selbst wenn die Benutzeroberfläche perfekt ist.

Eine gute Präsentation ist kontextbezogen. Sie passt sich der Benutzererfahrung an, anstatt sie zu unterbrechen. Sie können dazu einfache In-App-Meldungen, dezente UI-Highlights oder kurze Tooltips verwenden.

Das Ziel besteht darin, den richtigen Benutzern zu helfen, das Feature zu entdecken, wenn es für sie relevant ist.

Wichtige Metrik für diese Phase: Entdeckungsrate der Features

📌 Beispiel: Eine B2B-Analyseplattform veröffentlicht „Anomaly Explorer“. Die Aufforderung erscheint nicht bei der Anmeldung. Sie wird erst angezeigt, nachdem ein Benutzer drei Dashboards erstellt und Benachrichtigungen aktiviert hat. Das Banner öffnet eine kurze Vorschau und lädt einen Beispiel-Datensatz. Der Benutzer kann das Feature in wenigen Sekunden testen. Dadurch wirkt die Entdeckung des Features hilfreich und nicht als Aktion.

2. Aktivierte Phase

Die Aktivierung ist die erste sinnvolle Aktion, die den Wert des Features belegt. Es ist der „Aha“-Moment, in dem Benutzer verstehen, wie das Feature ihnen hilft, ihre Arbeit schneller, besser oder mit weniger Risiko zu erledigen.

Ihr Aktivierungspunkt sollte leicht zu definieren und zu messen sein. Hier kommt es auf die In-App-Anleitung an, insbesondere bei erweiterten Features. Eine kurze Checkliste, Vorlagen oder eine kurze Anleitung können Probleme beim Setup beseitigen.

Wichtige Metrik für diese Phase: Aktivierungsrate

📌 Beispiel: Ein CRM führt ein erweitertes Feature für das Lead-Routing ein. Das Team definiert die Aktivierung als „Erstellen einer Routing-Regel und automatische Zuweisung von mindestens einem Lead“. Nach dem Import einer Lead-Liste werden den Benutzern eine Checkliste für das Setup angezeigt. Außerdem erhalten sie Vorlagen für häufige Anwendungsfälle. Der erste Erfolg stellt sich schnell ein. Die Akzeptanzrate des Features lässt sich leichter verbessern.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Beispiele für CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität

3. Verwendungsphase (Verhalten)

Der Benutzer schließt die Kernaktion des Features zum ersten Mal ab. Hier testet er, ob das Feature tatsächlich sein Problem löst oder ob es zu schwierig zu handhaben ist.

Um die Akzeptanz von Features zu messen, stützen Sie sich auf benutzerdefinierte Ereignisse, die mit den Ergebnissen verknüpft sind. Vermeiden Sie Eitelkeitssignale. Verfolgen Sie Aktionen, die Absichten zeigen, wie Konfigurationsänderungen, erstellte Ausgaben oder fertiggestellte Workflows.

Hier können Sie auch die Akzeptanzraten verschiedener Benutzersegmente miteinander vergleichen.

Wichtige Metrik für diese Phase: Zeit bis zur ersten Nutzung

📌 Beispiel: Eine Abrechnungsplattform veröffentlicht „Smart Dunning“. Das Team verfolgt Ereignisse zum Erstellen von Sequenzen, der Bearbeitung von Regeln und dem Versenden von Mahn-E-Mails. Als „verwendet“ definieren sie die Ausführung des Workflows über zwei Abrechnungszyklen hinweg. Außerdem verfolgen sie die mit dem Feature verknüpften Rückforderungen. So wird die Nutzung des Features mit den tatsächlichen Auswirkungen verknüpft.

4. Wiederverwendungsphase (Kundenbindung)

Hier kehren Benutzer wiederholt zu dem Feature zurück, da es einen festen Platz in ihrer Routine eingenommen hat. Sie benötigen keine ständigen Erinnerungen.

In dieser Phase trennt sich oft die Spreu vom Weizen, d. h. Gelegenheitsbenutzer werden von Power-Benutzern unterschieden. Außerdem zeigt sich, wer bereit ist, erweiterte Features zu nutzen.

Mit diesem Indikator können Sie bestimmte Features hervorheben, die auf demselben Workflow aufbauen.

Wichtige Metrik für diese Phase: Beibehaltung/wiederholte Nutzung von Features

📌 Beispiel: Eine Produktplattform führt eine erweiterte Ansicht für die Kapazitätsplanung ein. Das Team definiert „erneut verwendet“ als wöchentliches Öffnen über einen Zeitraum von drei Wochen. Die Benutzer müssen außerdem jedes Mal die Zuweisungen oder Schätzungen anpassen. Denjenigen, die diese Schwelle erreichen, werden dann Szenario-Planungsaufforderungen angezeigt. Dies unterstützt eine tiefere Akzeptanz, ohne neue Benutzer zu überfordern.

📖 Lesen Sie auch: Loyalität fördern: Strategien zur Kundenbindung für langfristigen Erfolg im Business

Insgesamt bieten Ihnen diese Phasen eine übersichtliche Möglichkeit für die Nachverfolgung der Akzeptanz von Features, ohne zu raten, wo Benutzer abspringen.

Sobald Sie die Akzeptanzraten jedem Schritt zugeordnet haben, können Sie die richtigen Anreize für die Akzeptanz erweiterter Features priorisieren und mehr Benutzern helfen, den Wert mit Zuversicht zu erkennen.

Schlüssel-Metriken und KPIs zur Nachverfolgung der Akzeptanz von Features

Wenn Sie die Akzeptanz von Features verbessern möchten, benötigen Sie Metriken, die den tatsächlichen Fortschritt widerspiegeln und nicht nur oberflächliche Aktivitäten. Mit den richtigen KPIs können Sie die Akzeptanz von Features bei neuen und bestehenden Benutzern messen und feststellen, ob ein bestimmtes Feature Teil der täglichen Workflows wird.

Mit benutzerdefinierten Ereignissen und einer gemeinsamen Definition des Aktivierungspunkts können Produktmanager die Akzeptanzraten verschiedener Features miteinander vergleichen. So lässt sich leicht erkennen, welche erweiterten Features eine klarere Positionierung, eine bessere In-App-Anleitung oder eine strengere Einweisung erfordern.

🧠 Wussten Sie schon: Eine von Userpilot durchgeführte Benchmark-Studie berichtet von einer durchschnittlichen Akzeptanzrate für Kernfeatures von etwa 24,5 % mit einem Median von 16,5 % bei 181 Unternehmen.

Die folgenden drei Metriken bieten Ihnen einen klaren Ausgangspunkt für die Messung der Feature-Akzeptanz:

1. Feature-Akzeptanzrate

Die Feature-Akzeptanzrate gibt Auskunft darüber, wie viele aktive Benutzer eine bestimmte Funktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums nutzen. Sie ist eine der einfachsten Akzeptanz-Metriken und funktioniert am besten, wenn Sie definieren, was als sinnvolle Nutzung der Funktion gilt.

Für die Einführung erweiterter Features ist diese Metrik sogar noch nützlicher. Sie können nach Rolle, Plan oder Phase segmentieren, um zu sehen, wo Benutzer erweiterte Features anwenden und wo sie zögern.

So erhalten Sie ein klareres Signal dafür, wo Sie sich auf Anpassungen Ihrer Einführungsstrategie konzentrieren sollten.

Feature-Akzeptanzrate = (Anzahl der Feature-Benutzer/Gesamtzahl der Anmeldungen oder aktiven Benutzer) * 100

📖 Lesen Sie auch: Beispiele und Vorlagen für Key Performance Indicators (KPI)

2. Zeit bis zur ersten wichtigen Aktion

Diese Metrik misst die Zeit, die Benutzer benötigen, um den ersten sinnvollen Schritt zu erreichen, nachdem sie mit einem Feature in Berührung gekommen sind. Sie ist ein starker Indikator für Klarheit und Reibung. Wenn die Zeit zu lang ist, ist entweder der Wert unklar oder der Weg zu komplex.

Um diesen Zeitraum zu verkürzen, ist oft ein besserer Kontext erforderlich. Klare In-App-Meldungen, einfache Checklisten für das Setup und ein strafferes Onboarding können dazu beitragen, Benutzer zu ihrem ersten Erfolg zu führen.

📖 Lesen Sie auch: So führen Sie die Nachverfolgung von Onboarding-Metriken für eine bessere Benutzerinteraktion durch

3. Durchschnittliche Verweildauer

Die durchschnittliche Verweildauer kann Ihnen helfen, die Tiefe der Interaktion zu verstehen, insbesondere bei komplexen oder nuancierteren Workflows. Obwohl dies allein keine Metrik für den Erfolg ist, zeigt es Ihnen in Kombination mit den Ergebnissen, wo Benutzer auf Hindernisse stoßen.

Als Beispiel kann es vorkommen, dass die Verweildauer sinkt, während die Akzeptanzraten steigen. Dies kann ein positives Zeichen sein. Es kann bedeuten, dass die Benutzer schneller einen Wert erzielen. Wenn sowohl die Verweildauer als auch die Abbruchraten steigen, benötigen Sie möglicherweise klarere In-App-Anleitungen oder einen einfacheren Flow für dieses bestimmte Feature.

Zusammen geben Ihnen diese drei KPIs eine ausgewogene Ansicht über den Bekanntheitsgrad, die Geschwindigkeit des Werts und die Nutzungsintensität eines bestimmten Features. Durch die konsequente Nachverfolgung dieser Kennzahlen können Sie fundiertere Entscheidungen treffen, um die Akzeptanz von Features zu verbessern, ohne zu raten, was die Benutzer als Nächstes benötigen.

📖 Lesen Sie auch: KPIs und Metriken für das Produktmanagement zur Nachverfolgung

6 Strategien zur Steigerung der Feature-Akzeptanz

Sie verbessern die Akzeptanz von Features nicht, indem Sie lauter über neue Features sprechen. Sie verbessern sie, indem Sie Unsicherheiten und Reibungsverluste genau in dem Moment beseitigen, in dem ein Benutzer versucht, ein Problem zu lösen. Die beste Akzeptanzarbeit ist unauffällig, zeitnah und sehr zielgerichtet.

Hier sind einige praktische Strategien, die Sie in Ihr Feature Adoption Playbook aufnehmen können:

1. Definieren Sie einen klaren Aktivierungspunkt pro Feature.

Teams schwächen die Akzeptanz oft durch zu viel Nachverfolgung von „Erfolgsaktionen“ für ein bestimmtes Feature. Wählen Sie einen primären Aktivierungspunkt, der den Wert belegt. Machen Sie es einfach, dies jedem im Team zu erklären.

Dies hilft Ihnen auch dabei, die Akzeptanz von Features unter aktiven Benutzern klar zu messen. Wenn der Aktivierungspunkt unklar ist, ist auch Ihre Rate der Feature-Akzeptanz unklar. Am Ende diskutieren Sie über Zahlen, anstatt die Benutzererfahrung zu verbessern.

2. Segmentieren Sie nach Absicht, nicht nur nach demografischen Merkmalen

Erweiterte Features sind selten für alle gleichzeitig geeignet. Segmentieren Sie die Benutzer anhand ihrer Ziele und der bereits erledigten Aufgaben. Das Verhalten ist ein stärkeres Signal als Beschreibungen von Rollen.

Zeigen Sie beispielsweise erst dann Aufforderungen zur Nutzung erweiterter Features an, wenn die Benutzer das Setup für die Hauptfunktionen fertiggestellt haben. Dadurch bleibt die Entdeckung von Features relevant und neue Benutzer haben nicht das Gefühl, dass das Produkt zu komplex ist.

📖 Lesen Sie auch: Die beste benutzerdefinierte Kundenschulungssoftware

3. Verwenden Sie progressive In-App-Anleitungen für erweiterte Features.

Ein einzelner Tooltip reicht für komplexere Features nicht aus. Verwenden Sie kurze, schrittweise Anleitungen in der App, die den Benutzern helfen, jeweils eine sinnvolle Aktion auszuführen. Das Ziel ist Vertrauen, nicht das Abschließen der Aufgaben.

Kombinieren Sie dies mit kurzen In-App-Meldungen, die erklären, warum der Schritt wichtig ist. Wenn Benutzer den Wert des Features verstehen, ist es wahrscheinlicher, dass sie den Workflow fortsetzen und anwenden, anstatt ihn nach dem ersten Klick wieder zu verlassen.

🧠 Wussten Sie schon: Onboarding-Checklisten und Fortschrittsanzeigen basieren auf dem „Endowed Progress Effect“, einer Verhaltensforschung, die zeigt, dass ein kleiner Vorsprung die Ausdauer beim Erreichen eines Ziels erhöhen kann.

4. Verfolgen Sie benutzerdefinierte Ereignisse, die Ergebnisse widerspiegeln

Wenn Sie nur „geöffnet“ oder „angeklickt“ verfolgen, werden Sie die Akzeptanz falsch interpretieren. Richten Sie benutzerdefinierte Ereignisse ein, die den tatsächlichen Fortschritt widerspiegeln. Denken Sie an veröffentlicht, gespeichert, geteilt, automatisiert und gelöst. Aktionen, die Absichten zeigen.

Hier kommen die Metriken zur Akzeptanz für die Priorisierung ins Spiel. Sie können die Akzeptanzraten verschiedener Features vergleichen und erkennen, welche erweiterten Features eine klarere Einführung oder einen einfacheren Weg zur Aktivierung benötigen.

📌 Eine Lösung wie HubSpot konzentriert sich beispielsweise eher auf „Erfolgsereignisse“ als nur auf Anmeldungen. Für ihr CRM ist eine wichtige Metrik für die Akzeptanz „Kontakt erstellt“ oder „Deal verschoben“. Für ihr E-Mail-Marketing-Tool ist es „Erste E-Mail gesendet“. Durch die Nachverfolgung dieser ergebnisorientierten Ereignisse können sie „gefährdete“ Benutzer identifizieren, die das Ergebnis, für das das Tool entwickelt wurde, nicht tatsächlich erreicht haben.

5. Reduzieren Sie Reibungsverluste beim Setup durch Vorlagen und Standard-Einstellungen.

Viele Features scheitern, weil die erste Verwendung sich wie Arbeit anfühlt. Fügen Sie Vorlagen, vorab ausgefüllte Einstellungen oder vorgeschlagene Standards hinzu, die den Benutzern helfen, schneller einen Wert zu erzielen. Dies ist besonders wichtig für erweiterte Features, die eine Konfiguration erfordern.

Ein kleiner Vorsprung kann das Ergebnis entscheidend beeinflussen. Wenn die ersten Erfahrungen positiv sind, verbessert sich Ihr Feature-Adoption-Trichter in den Phasen „Aktiviert“ und „Verwendet“, ohne dass aggressive Push-Benachrichtigungen erforderlich sind.

📌 Canva ist ein hervorragendes Beispiel für ein Produkt, das Vorlagen und vorgeschlagene Standard-Einstellungen verwendet, um neuen Benutzern zu helfen, schnell ihr erstes Design zu erstellen. Durch die Verkürzung der Zeit zum Wert tragen diese dazu bei, die Akzeptanz zu beschleunigen.

6. Stimmen Sie Produkt, Marketing und Kundenerfolg auf einen Plan ab

Die Akzeptanz von Features verbessert sich schneller, wenn Nachrichten und Zeitleisten geteilt werden. Produktmanager definieren den Aktivierungspunkt und die Ereignisse. Das Produktmarketing gestaltet die Geschichte. Der Kundenerfolg verstärkt sie in realen Konten.

Dadurch wird verhindert, dass bestehende Benutzer gemischte Signale erhalten. Außerdem können Sie die Akzeptanz erweiterter Features durch gezielte Maßnahmen steigern, die über das gesamte Produkt und alle menschlichen Kontaktpunkte hinweg konsistent sind.

Das Feature Adoption Playbook (Schritt für Schritt)

Ein Feature Adoption Playbook ist Ihr wiederholbarer Weg, um eine Einführung in eine tatsächliche Nutzung der Features zu verwandeln. Es hilft Ihnen, bei neuen und erweiterten Features konsistent zu bleiben, ohne jedes Mal den Plan neu erfinden zu müssen.

Hier finden Sie einen schrittweisen Flow, mit dem die Einführung von Features fokussiert, messbar und einfach durchzuführen ist:

Schritt 1: Wählen Sie das Feature aus, für das Sie Hilfe bei der Einführung benötigen.

Beginnen Sie mit einem bestimmten Feature, das sich auf die Kundenbindung, die Expansion oder einen zentralen Workflow auswirken kann. Wenn ein Feature nur ein nettes Extra ist, sollten Sie keine große Einführungskampagne starten. Sparen Sie sich Ihre Energie für Features auf, die einen größeren Wert bieten.

Eine kurze Überprüfung hilft dabei. Fragen Sie sich: „Was verlieren wir, wenn die Benutzer diese Funktion nicht anwenden?“ Wenn die Antwort unklar ist, hat dies in diesem Zyklus wahrscheinlich keine Priorität.

Schritt 2: Definieren Sie den Aktivierungspunkt klar und deutlich.

Wählen Sie einen Aktivierungspunkt, der den tatsächlichen Wert des Features belegt. Verknüpfen Sie ihn mit einer sinnvollen Aktion, nicht mit einem Klick oder dem Aufrufen der Einstellungen. Dadurch wird Ihre Funktionsakzeptanzrate vertrauenswürdiger und leichter zu erklären.

Es sollte in einfacher Sprache verfasst sein. Ihr Team sollte es wiederholen können, ohne in einem Dokument nachzuschlagen.

Schritt 3: Erstellen Sie benutzerdefinierte Ereignisse, die den Ergebnissen entsprechen

Verfolgen Sie Aktionen, die Absichten erkennen lassen. Erstellen, veröffentlichen, automatisieren, freigeben, konfigurieren oder abschließen. Dies sind die Signale, mit denen Sie die Akzeptanz von Features messen können, ohne Neugier mit Engagement zu verwechseln.

Dies verbessert auch die Abstimmung. Produkt, Wachstum und Kundenerfolg können dieselben Metriken zur Akzeptanz betrachten, ohne darüber zu diskutieren, was Erfolg bedeutet.

Schritt 4: Machen Sie die erste Nutzung so wenig Aufwand wie möglich

Viele erweiterte Features verlieren Benutzer beim ersten Versuch. Das Setup erscheint mühsam. Der Nutzen scheint in weiter Ferne zu liegen. Diese Kombination zerstört die Dynamik.

Sie können Vorlagen, Voreinstellungen oder geführte Startzustände verwenden, um Benutzern innerhalb von Minuten statt Tagen einen schnellen Erfolg zu ermöglichen.

Schritt 5: Kontextbezogene In-App-Hinweise bereitstellen

Vermeiden Sie allgemeine Ankündigungen, die alle erreichen. Sie können In-App-Meldungen verwenden, wenn das Feature für die aktuellen Aktivitäten des Benutzers relevant ist. Dieser Zeitpunkt entscheidet oft darüber, ob das Feature entdeckt wird oder unbeachtet bleibt.

Beziehen Sie die Botschaft immer auf eine Aufgabe, die zu erledigen ist. Zeigen Sie, wie das Feature ein Problem löst, das für die Nutzer bereits von Bedeutung ist.

Schritt 6: Planen Sie die zweite Nutzung

Eine einmalige Nutzung ist noch keine Akzeptanz. Ihr Playbook sollte einen einfachen Plan für die erneute Nutzung enthalten. Dies kann ein Folgetipp, eine Erinnerung innerhalb eines verwandten Workflows oder ein sanfter Hinweis auf eine benachbarte Funktion sein.

Dies ist auch eine clevere Methode, um die Akzeptanz erweiterter Features zu steigern. Sie gewinnen zunächst Vertrauen mit den primären Features und führen dann einen tieferen Wert ein.

Schritt 7: Überprüfen Sie die Abbrüche nach Phase des Trichters

Schauen Sie sich an, wo die Benutzer ins Stocken geraten. Ist es „Exposed“, „Activated“, „Used“ oder „Used again“? Jede Phase erfordert eine andere Lösung.

Eine geringe Sichtbarkeit erfordert möglicherweise eine bessere Platzierung für das richtige Segment. Eine geringe Aktivierung bedeutet in der Regel, dass Ihr Weg unklar oder zu lang ist. Eine schwache Wiederverwendung deutet oft auf ein Feature hin, das einen stärkeren Nutzen oder eine bessere Anleitung benötigt.

📌 Die Gaming-Plattform Playtech untersuchte Abbrüche zu Beginn von Spielen, um lange Ladezeiten als möglichen Hinderungsgrund für die Akzeptanz zu identifizieren. Auf diese Weise konnte das Unternehmen eine mögliche Lösung für das Problem finden und die Akzeptanzraten verbessern.

Schritt 8: Nummern mit Feedback verknüpfen

Dashboards zeigen Ihnen, was passiert ist, aber sie erklären nicht, warum. Das unaufdringliche Sammeln von Feedback nach der ersten und wiederholten Nutzung hilft dabei, Prioritäten zu klären.

Sie können die Akzeptanz von Features auf der Grundlage der tatsächlichen Probleme der Benutzer verbessern, nicht auf der Grundlage der Annahmen des Teams.

Wenn Sie diesen Kreislauf konsequent durchlaufen, ist die Einführung von Features kein Glücksspiel mehr. Sie wird zu einem zuverlässigen Prozess, den Ihre Teams wiederholen, verfeinern und skalieren können.

Vorlagen und Beispiele für die Einführung von Features

Mit Vorlagen für die Feature-Einführung lassen sich die chaotischen Aspekte der Einführung viel besser bewältigen. Anstatt jedes Mal von vorne anzufangen, wenn Sie neue Features einführen oder erweiterte Features verfeinern, erhalten Sie eine fertige Struktur für die Planung, Nachverfolgung und das Lernen.

In diesem Abschnitt wird eine Liste mit einigen Optionen aufgeführt, die Sie schnell anpassen können, je nachdem, ob Sie Unterstützung bei der Strategieplanung, der Analyse oder dem Feedback benötigen.

1. ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Kunden für einen guten Start.

Wenn die Einarbeitung von Kunden über Dokumente, Posteingänge und halbaktualisierte Tabellen verteilt ist, verlangsamt sich die Einführung von Features oft, bevor sie überhaupt eine faire Chance bekommen hat.

Die ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding behebt dieses Problem, indem sie Ihnen einen strukturierten Ort bietet, an dem Sie Onboarding-Aufgaben planen, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Weg zur Aktivierung klar gestalten können.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, zunächst die ersten Schritte rund um die wichtigsten Features zu planen. Sie können Meilensteine festlegen, die reale Aktivierungspunkte widerspiegeln. Wenn die Benutzer Vertrauen gefasst haben, können Sie erweiterte Features mit weniger Reibungsverlusten einführen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Onboarding-Aufgaben mit klaren Phasen und Eigentümerschaften.

Standardisieren Sie aktivierungsorientierte Checklisten für konsistente Rollouts.

Verfolgen Sie den Fortschritt über alle Konten hinweg, ohne den Kontext zu verlieren.

Unterstützen Sie reibungslosere Übergaben zwischen Produkt und Kundenerfolg.

✨ Ideal für: SaaS-Teams, die ein wiederholbares Onboarding-System wünschen, das eine frühzeitige Aktivierung der Benutzer und eine stärkere Akzeptanz der Features unterstützt.

2. Vorlage für die Checkliste zur Produkteinführung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Produkteinführungen eine effiziente Zeitleiste für die Markteinführung Ihres Produkts.

Wenn die Einführung eines Features zu viele bewegliche Teile umfasst, wird die Einführung schnell unübersichtlich. Die Aufgaben sind auf Dokumente, Chats und Tabellen verteilt. Das Ergebnis ist eine Einführung, die zwar live geht, aber nicht die erforderliche Nachverfolgung erhält, um die Akzeptanz des Features voranzutreiben.

Die ClickUp-Vorlage für die Produkteinführung löst dieses Problem, indem sie Ihnen einen strukturierten Arbeitsbereich für die Einführung bietet, den Sie auf die Einführungsplanung ausweiten können.

Organisieren Sie teamübergreifende Aufgaben, verfolgen Sie die Bereitschaft und sorgen Sie für einen reibungslosen Übergang zu Experimenten nach der Einführung. So können Sie die Entdeckung von Features einfacher unterstützen, den Aktivierungspunkt klarer machen und verfolgen, was passiert, wenn Benutzer mit neuen Features interagieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Aufgaben vor und nach der Einführung an einem Ort.

Weisen Sie klare Eigentümer für Messaging, Onboarding und Support-Updates zu.

Führen Sie die Nachverfolgung von Abhängigkeiten bei der Einführung durch, die eine frühzeitige Akzeptanz behindern könnten.

Erweitern Sie die Checkliste zu einem übersichtlichen Plan zur Einführung neuer Features.

✨ Ideal für: Produkt- und Wachstumsteams, die eine strukturierte Methode für die Bereitstellung neuer Features suchen und nach der Veröffentlichung für die Akzeptanz verantwortlich bleiben möchten.

3. Vorlage für das Amplitude Feature Adoption Dashboard

Via Amplitude

Wenn die Daten zur Feature-Akzeptanz in verstreuten Diagrammen gespeichert sind, ist es schwierig zu erkennen, was nach der Einführung tatsächlich geschieht. Sie sehen vielleicht Aktivitäten, wissen aber dennoch nicht, ob die Benutzer den Workflow annehmen, den Aktivierungspunkt erreichen oder wiederkommen, um mehr zu erfahren.

Die Amplitude Feature Adoption Dashboard-Vorlage löst dieses Problem, indem sie Ihnen ein fertiges Framework für die Nachverfolgung des gesamten Feature-Adoption-Trichters zur Verfügung stellt. Sie hilft Ihnen dabei, die Entdeckung von Features mit sinnvollen Anwendungen und wiederholten Verhaltensweisen zu verbinden.

Sie können die Akzeptanzraten neuer und bestehender Benutzer vergleichen und sehen, welche erweiterten Features an Dynamik gewinnen und welche eine klarere Anleitung in der App erfordern.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie die Akzeptanzrate von Features mit einer einheitlichen Struktur.

Vergleichen Sie die Akzeptanzraten verschiedener Kohorten und Segmente.

Erkennen Sie Abbrüche zwischen den Phasen „Exponiert“, „Aktiviert“ und „Verwendet“.

Identifizieren Sie Muster, die die Einführung erweiterter Features unterstützen.

✨ Ideal für: Produkt- und Wachstumsteams, die eine schnellere Möglichkeit suchen, die Akzeptanz von Features zu messen und Prioritäten für die nächsten Verbesserungen zu setzen.

4. Vorlage für eine kaskadierende Strategie zur Benutzerakzeptanz

Über Cascade

Wenn die Einführungsplanung auf Folien, E-Mails und halbfertigen Dokumenten verteilt ist, verliert man leicht den Überblick darüber, was man eigentlich ändern möchte. Teams führen dann eine zu intensive Nachverfolgung der Signale durch. Oder schlimmer noch, sie konzentrieren sich auf die Bekanntheit, während die Aktivierung und die wiederholte Nutzung unbemerkt zurückgehen.

Die Vorlage „Cascade User Adoption Strategy Template“ löst dieses Problem, indem sie Ihnen eine einfache Struktur bietet, mit der Sie Akzeptanzziele, Initiativen, Eigentümer und KPIs an einem Ort definieren können. Sie hilft Ihnen dabei, zu ermitteln, welche Features Aufmerksamkeit erfordern, wie ein gutes Akzeptanzergebnis aussieht und wie Sie den Fortschritt über den gesamten Trichter hinweg messen können.

Dies kann eine hilfreiche Ebene des Plans sein, bevor Sie die Umsetzung in Ihre täglichen tools überführen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Definieren Sie Akzeptanzziele mit klaren Eigentümern und Zeitleisten.

Verbinden Sie Initiativen mit messbaren KPIs und Ergebnissen.

Konzentrieren Sie sich bei der Einführungsplanung auf mehrere Features.

Stimmen Sie Produkt, Marketing und Kundenerfolg auf einen Plan ab.

✨ Ideal für: SaaS-Teams, die eine einfache Vorlage für die Strategie benötigen, um die Prioritäten für die Akzeptanz zu organisieren, bevor sie Experimente und produktinterne Programme durchführen.

5. Feedbackspark-Vorlage für Umfragen zur Akzeptanz der Features

Via Feedbackspark

Wenn Ihre Feature-Akzeptanzrate schwach aussieht, neigt man leicht dazu, übereilt Änderungen am Onboarding vorzunehmen oder weitere In-App-Meldungen hinzuzufügen, ohne zu wissen, was tatsächlich falsch läuft. Das kann zu unnötiger Arbeit führen, die das eigentliche Problem nicht behebt.

Die FeedbackSpark-Vorlage für Umfragen zur Funktionsakzeptanz hilft Ihnen dabei, Lücken genauer zu diagnostizieren. Sie wurde entwickelt, um die Bekanntheit, Akzeptanz und den wahrgenommenen Wert von Features zu messen und gleichzeitig Hindernisse und bevorzugte Methoden aufzudecken, mit denen Benutzer sich über ein Feature informieren möchten.

Diese Funktion ist eine wertvolle Ergänzung zu Ihren quantitativen Metriken zur Akzeptanz, insbesondere wenn Sie die Akzeptanz eines bestimmten Features verbessern oder die Akzeptanz erweiterter Features fördern möchten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Unterscheiden Sie zwischen Bekanntheitsproblemen und Problemen hinsichtlich Wert oder Benutzerfreundlichkeit.

Identifizieren Sie Hindernisse für die Akzeptanz nach der Einführung.

Finden Sie heraus, welchen Informationskanälen die Benutzer am meisten vertrauen.

Unterstützen Sie intelligentere, zielgerichtete Maßnahmen für verschiedene Segmente.

✨ Ideal für: Produkt- und Wachstumsteams, die schnelles, strukturiertes Feedback von Benutzern wünschen, um Entscheidungen hinsichtlich Messaging, Onboarding und der Einführung erweiterter Features zu treffen.

Beispiele

Hier sind einige realistische Möglichkeiten, wie Teams diese Projektmanagement-Vorlagen mit der täglichen Arbeit zur Einführung von Features verbinden können.

Ein Produktmanager verwendet die Vorlage „Cascade User Adoption Strategy“ für die vierteljährliche Planung. Er überprüft die Akzeptanzraten für mehrere Features und legt ein ehrgeiziges Einzelziel für die Akzeptanzraten von Features in Workflows mit Priorität fest. Er plant gezielte Maßnahmen für bestimmte Benutzersegmente, je nachdem, wo Abwanderungen auftreten.

Ein Produktteam verwendet die ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding, um die ersten Schritte zu einem Aktivierungspunkt für ein bestimmtes Feature zuzuordnen. Es weist Eigner aus den Bereichen Produkt und Kundenerfolg zu. Es fügt kurze In-App-Anleitungen hinzu, damit neue Benutzer innerhalb der ersten Woche einen Wert erzielen können.

Ein Wachstumsteam kombiniert die ClickUp-Checkliste für Produkteinführungen mit einem Workflow zur Akzeptanz nach der Einführung. Es führt die Nachverfolgung benutzerdefinierter Ereignisse für die Phasen „Exposed“ und „Activated“ durch. Es testet zwei Versionen von In-App-Meldungen, um die Akzeptanzrate für ein erweitertes Feature zu erhöhen, ohne die breitere Nutzerbasis zu überfordern.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für den Erfolg im Customer-Service für Wachstum

Ein guter Plan zur Einführung neuer Features erfordert mehr als nur intelligente Botschaften. Sie benötigen außerdem ein zuverlässiges System, um Experimente zu koordinieren, die Nachverfolgung der Eigentümerschaft durchzuführen und Signale zur Akzeptanz zu überprüfen, ohne den Kontext zwischen den Teams aus den Augen zu verlieren.

Die besten Tools für Projektmanagement machen es einfacher, die Einführung neuer Features sichtbar, wiederholbar und an klare Ergebnisse geknüpft zu halten.

1. ClickUp

Der Aufwand für die Einführung neuer Features kann schnell unübersichtlich werden. Ein Team ist für Onboarding-Updates zuständig. Ein anderes kümmert sich um In-App-Nachrichten. Wieder andere übernehmen die Nachverfolgung der Akzeptanzraten in einem Dashboard. Ehe man sich versieht, sind Entscheidungen, Aufgaben und Erkenntnisse über verschiedene Tools und Threads verstreut.

Dieses klassische Problem der Arbeitsausbreitung verlangsamt die Ausführung und verwischt die Eigentümerschaft. ClickUp bietet Produktteams einen zentralen Ort, an dem sie Akzeptanztests planen, Folgemaßnahmen zuweisen und Ergebnisse verfolgen können. Es hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie mit den täglichen Maßnahmen zur Verbesserung der Feature-Akzeptanz zu verbinden.

Halten Sie Ihre Pläne zur Einführung von Features mit ClickUp Views flexibel

Geben Sie allen Mitgliedern Ihres Teams die Flexibilität, mit ClickUp Ansichten genau das zu visualisieren, zu organisieren und zu verfolgen, was sie benötigen.

Wenn Aufgaben zur Feature-Einführung in einem einzigen Format vorliegen, entgeht den Teams der Gesamtzusammenhang. Ein Produktmanager möchte eine Zeitleiste. Ein Growth Lead möchte ein Kanban-Board. Der Kundenerfolg möchte eine übersichtliche Liste der Rollout-Schritte. Wenn jeder seine eigene Version erstellt, wird der Plan schnell unübersichtlich.

Mit ClickUp Views können Sie einen einzigen Einführungsplan beibehalten und die Ansicht beliebig wechseln. Ihnen stehen mehr als 15 Ansichten zur Verfügung, darunter Liste, Board, Kalender, Gantt, Zeitleiste und Workload. Dies erleichtert die Nachverfolgung der Projekte, da sich jedes Team auf das Wesentliche konzentrieren kann, ohne die gemeinsame Informationsquelle aus den Augen zu verlieren.

ClickUp hilft Ihnen auch dabei, Checklisten und Abhängigkeiten rund um ein bestimmtes Feature zu verwalten, während dieses von der Einführung zur wiederholten Nutzung übergeht.

💡 Profi-Tipp: Nachdem Sie Ihren Plan zur Einführung neuer Features in ClickUp Views eingerichtet haben, verwenden Sie ClickUp Brain GPT ’s Talk to Text, um schnelle Updates zu erfassen, ohne Ihren Flow zu unterbrechen. Sie können kurze Rollout-Notizen, Blocker und nächste Schritte diktieren und diese dann direkt in Aufgaben, Dokumente oder Checklisten einfügen. ClickUp BrainGPT ist als Desktop-Begleiter konzipiert, und Talk to Text hilft Ihnen dabei, Ihre Stimme in Aktionen in Ihren Apps und Workflows umzusetzen.

Verwandeln Sie den Fortschritt der Akzeptanz in eine gemeinsame Ansicht mit ClickUp-Dashboards

Passen Sie mit ClickUp Dashboards benutzerdefinierte Berichte für alles an, von der Kampagnenleistung bis zur Produktivität der Teams und mehr.

Die Arbeit zur Einführung neuer Features kann sich verstreut anfühlen. Startaufgaben befinden sich an einem Ort, Onboarding-Anpassungen an einem anderen. Die Akzeptanzraten werden mit einem separaten Analysetool verfolgt. Diese Aufteilung macht es schwierig zu erkennen, was sich bewegt und was stagniert, insbesondere wenn mehrere Teams beteiligt sind.

Mit ClickUp Dashboards können Sie die Leistung des Projekts, Zeitleisten und den Fortschritt Ihres Teams an einem Ort verfolgen. Für die Einführung neuer Features ist dies eine übersichtliche Möglichkeit, neben dem täglichen Betrieb auch Rollout-Checklisten, den Status von Experimenten und Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung zu überwachen.

Sie können überprüfen, was auf Kurs ist, was Aufmerksamkeit erfordert und wer für die nächste Maßnahme verantwortlich ist, ohne Updates in verschiedenen Threads nachverfolgen zu müssen.

Dieses Video zeigt, wie Sie in ClickUp ein Dashboard für das Projektmanagement einrichten, um die Akzeptanz ohne zusätzliche manuelle Berichterstellung zu verfolgen.

Reduzieren Sie manuelle Nachverfolgungen mit ClickUp Automatisierungen

Wählen Sie aus über 100 Automatisierungen, um Workflows zu optimieren, Produkteinführungen zu bewältigen und vieles mehr – mit ClickUp Automations.

Pläne zur Einführung neuer Features scheitern oft in der wenig glamourösen Mitte, wenn sich kleine Prozesslücken summieren und die Arbeit an der Einführung verlangsamen.

ClickUp Automatisierungen helfen Ihnen dabei, die Dynamik aufrechtzuerhalten, ohne ständig nachhelfen zu müssen. Sie können automatisch Eigentümer zuweisen, Status aktualisieren und Aufgaben verschieben, wenn sich die Bedingungen ändern, z. B. wenn ein Schritt auf der Checkliste fertiggestellt ist oder sich eine Rollout-Phase verschiebt.

Dadurch bleibt die Nachverfolgung des Projekts übersichtlich. Außerdem werden Checklisten für die Einführung zu einer Selbstverständlichkeit, insbesondere wenn Sie Onboarding-Updates, Enablement-Aufgaben und Experimente nach der Einführung rund um ein bestimmtes Feature koordinieren.

💡 Profi-Tipp: Nachdem Sie Ihre Automatisierungsregeln eingerichtet haben, verwenden Sie ClickUp Brain, um die genaue Logik des Auslösers und den Text der Aufgabe für jeden EinführungsWorkflow zu schreiben. Lassen Sie drei automatisierungsfähige Checklisten für ein bestimmtes Feature erstellen: eine für „Exposed“ (Sichtbar), eine für „Activated“ (Aktiviert) und eine für „Used Again“ (Wiederverwendet). Fügen Sie diese Schritte dann direkt in Ihre Aufgaben ein. Dieser Prozess sorgt für übersichtliche Automatisierungen und konsistente Einführungs-Checkpoints. Entwerfen Sie Pläne für die Kommunikation, um Agenten mit ClickUp Brain über neue Features auf dem Laufenden zu halten.

📮 ClickUp Insight: 23 % geben an, dass der schwierigste Teil der Arbeit mit Tabellenkalkulationen das Bereinigen oder Organisieren unübersichtlicher Daten ist. Diese Reibung entsteht oft durch inkonsistente Eingaben, mehrere Mitwirkende und die ständige Notwendigkeit, Spalten und Kategorien anzupassen, bevor eine Tabelle als „brauchbar“ empfunden wird. Manuelle Bereinigungen wie diese kosten still und leise Zeit und Aufmerksamkeit. Die KI-Felder von ClickUp helfen dabei, diese Belastung zu reduzieren, indem sie automatisch Aufgabeninhalte analysieren, standardisierte Kategorien vorschlagen und strukturierte Informationen aus unstrukturiertem Text extrahieren. Diese KI-gestützten Felder können fehlende Daten ergänzen, Formate standardisieren und die Konsistenz über Listen und Ansichten hinweg gewährleisten.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Projekte zur Einführung neuer Features, Rollout-Aufgaben und Aktivierungsexperimente an einem Ort, damit die Teams nach der Einführung aufeinander abgestimmt bleiben.

Erstellen Sie klare Checklisten für jedes einzelne Feature, einschließlich der Aktionen „offenlegen“, „aktivieren“, „verwenden“ und „erneut verwenden“, um eine konsistente Ausführung zu gewährleisten.

Verfolgen Sie die Akzeptanz mit ClickUp-Dashboards, die Status, Eigentümer und Zeitleisten zusammen mit den Akzeptanzzielen in einer gemeinsamen Ansicht zusammenfassen.

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um nächste Schritte zuzuweisen, Status zu aktualisieren und manuelle Nachverfolgungen in den Bereichen Produkt, Marketing und Kundenerfolg zu reduzieren.

Verwenden Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder, um die Trichterphase, den Aktivierungspunkt, das Zielsegment und den Namen des Features zu kennzeichnen, damit die Einführung leicht zu überprüfen bleibt.

Einschränkungen von ClickUp

Da dies zunächst sehr umfangreich erscheinen kann, benötigen Teams möglicherweise etwas Zeit, um die richtige Hierarchie, Dashboards und Automatisierungen für die Workflows zur Einführung neuer Features einzurichten.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 10.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

2. Pendo

Über Pendo

Wenn Sie die Akzeptanz von Features fördern möchten, besteht die Schwierigkeit nicht nur darin, den Rückgang zu erkennen. Es geht auch darum, zu wissen, was als Nächstes zu erledigen ist, ohne zwischen Analysen, Dokumenten und einem separaten In-App-Tool hin- und herzuwechseln.

Pendo vereint Produktanalysen und In-App-Anleitungen. So können Teams sehen, wie Benutzer ein bestimmtes Feature nutzen und wo sie zögern.

Anschließend können Sie die richtigen Benutzer segmentieren und mit gezielten Anleitungen reagieren, anstatt allgemeine Ankündigungen zu machen.

Dies ist besonders nützlich für erweiterte Features. Anhand der tatsächlichen Nutzungsmuster können Sie erkennen, wer für einen tiefergehenden Workflow bereit ist. Anschließend können Sie diese Nutzer mit kontextbezogenen Anleitungen unterstützen, damit sie schneller den Aktivierungspunkt erreichen und die Funktion wiederholt nutzen.

Die besten Features von Pendo

Verfolgen Sie die Nutzung von Features und die Akzeptanzraten mit integrierten Analysen, damit Sie sehen können, an welcher Stelle im Akzeptanz-Trichter Benutzer abspringen.

Segmentieren Sie Benutzer nach Verhalten, Plan oder Phase des Lebenszyklus, um die richtigen Kohorten für die Einführung erweiterter Features anzusprechen.

Starten Sie In-App-Anleitungen, Tooltips und Walkthroughs, die den Benutzern helfen, den Aktivierungspunkt ohne aufwendige Zyklen der Entwicklung zu erreichen.

Kombinieren Sie quantitative Akzeptanztrends mit qualitativen Signalen aus Feedback und NPS-tools, um zu verstehen, warum Benutzer ein Feature annehmen oder ignorieren.

Überwachen Sie die Auswirkungen im Zeitverlauf mit Dashboards, die den Aufwand für den Rollout mit den tatsächlichen Veränderungen der Feature-Akzeptanzrate verbinden.

Limitierungen von Pendo

Kann für kleinere SaaS-Teams teuer sein, insbesondere wenn Sie erweiterte Analysen und Funktionen benötigen.

Preise von Pendo

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pendo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 1500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

3. Appcues

Via Appcues

Wenn die Akzeptanz von Features ins Stocken gerät, liegt das Problem oft am Zeitpunkt. Benutzer benötigen Ihre neuen Features möglicherweise nicht in dem Moment, in dem Sie sie ankündigen. Sie benötigen sie, wenn sie auf einen konkreten Anwendungsfall stoßen. Hier kommt Appcues ins Spiel.

Appcues hilft Ihnen beim Erstellen von In-App-Meldungen, Tooltips, Walkthroughs und Checklisten, die die Entdeckung von Features im Kontext unterstützen. Sie können Benutzer zu einem klaren Aktivierungspunkt für ein bestimmtes Feature führen, ohne dass Sie für jede kleine Iteration technischen Support benötigen.

Sie können Benutzer anhand ihres Verhaltens und ihrer Reife segmentieren. Dann können Sie komplexere Features erst dann einführen, wenn die Benutzer dafür bereit sind. So bleibt die Benutzererfahrung hilfreich und nicht überfordernd. Sie unterstützt auch klarere Akzeptanzraten im Laufe der Zeit.

Die besten Features von Appcues

Erstellen Sie gezielte In-App-Meldungen, modale Fenster und Tooltips, die die Entdeckung von Features unterstützen, sobald Benutzer sich dem Anwendungsfall nähern.

Erstellen Sie mehrstufige Anleitungen, die Verwirrung hinsichtlich erweiterter Features reduzieren und Benutzern helfen, den Wert der Features frühzeitig zu verstehen.

Erstellen Sie Checklisten, die Benutzer von der ersten Begegnung bis zur Aktivierung begleiten, mit klaren Meilensteinen, die an ein bestimmtes Feature gebunden sind.

Segmentieren Sie Aufforderungen nach Benutzerverhalten, Plan und Lebenszyklus, damit neue Benutzer die Grundlagen erlernen und bestehende Benutzer relevantere Features sehen.

Limitierungen von Appcues

Stützt sich auf klar definierte Nachverfolgung von Ereignissen und Analysen, um die Akzeptanzrate komplexer Features zuverlässig zu messen.

Wird teuer, wenn In-App-Programme auf mehrere Features und Teams ausgeweitet werden.

Preise für Appcues

Start: Ab 300 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Wachstum: Ab 750 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Appcues-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (100 Bewertungen)

Erstellen und implementieren Sie ein Feature Adoption Playbook mit ClickUp

Die Feature-Akzeptanz entscheidet darüber, ob Releases zu alltäglichen Gewohnheiten werden oder still und leise in den Hintergrund treten. Ein solides Feature Adoption Playbook hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es schafft eine Verbindung zwischen der Entdeckung von Features, dem Aktivierungspunkt und der wiederholten Nutzung zu einem System, das Ihr Team bei jeder Einführung anwenden kann.

In diesem Leitfaden haben Sie gesehen, wie Sie mithilfe der Trichterphasen und der richtigen KPIs erkennen können, wo die Akzeptanzraten nachlassen und was als Nächstes zu verbessern ist.

Was ClickUp auszeichnet, ist die hervorragende Unterstützung der operativen Seite der Einführung. Sie können Rollout-Aufgaben planen, Checklisten nach Phase erstellen, Eigentümer zuweisen und den Fortschritt an einem Ort überprüfen. Das macht es einfacher, die Einführung von Features konsistent voranzutreiben, selbst wenn mehrere Teams beteiligt sind.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erstellen Sie einen wiederholbaren Workflow für die Einführung von Features. ✅