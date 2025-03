Nachverfolgung von Metriken für die Benutzereinführung zur Verbesserung des Engagements

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, warum sich ein Benutzer für Ihr Produkt angemeldet hat, es aber in der entscheidenden Phase des Onboardings wieder verlassen hat? Haben Sie in einem Schritt zu viele Informationen abgefragt? Gab es einen Mangel an Klarheit? Haben Sie dem Benutzer Anreize und Belohnungen geboten? Hat er den Wert des Produkts erfahren und verstanden?

Nun, die Antwort könnte jede dieser Fragen sein.

Heutzutage haben Kunden mehr Auswahl denn je für jedes Produkt oder jede Dienstleistung, und ehrlich gesagt, mit einem winzigen Schluckauf im Onboarding-Prozess werden Benutzer nicht zweimal überlegen, bevor sie das Schiff verlassen.

Was kann Ihr Geschäft also zu erledigen, um den Kundeneinführungsprozess zu verbessern und die Abbruchraten zu senken?

Die Antwort liegt in der Überwachung der Metriken zum Onboarding von Benutzern. Diese Metriken dienen Ihnen als Leitfaden und helfen Ihnen, Bereiche zu erkennen, die Sie beibehalten, optimieren oder in Ihrem Onboarding-Prozess verbessern sollten.

In diesem Blog werden wir untersuchen, wie Sie Ihre Customer Journey verbessern können, wobei wir uns auf den Onboarding Flow konzentrieren.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Identifizieren Sie die wichtigsten Metriken für das Onboarding von Benutzern wie Time to Value (TTV), Retention Rate und Feature Adoption Rate, die für Ihr Produkt am besten geeignet sind

Verwenden Sie dann datengesteuerte Tools für eine zentrale Nachverfolgung, Automatisierung und Einblicke. ClickUp ist ein gutes Beispiel dafür.

Um die Leistung Ihrer Metriken zum Benutzer-Onboarding zu verbessern, segmentieren Sie die Benutzer und personalisieren Sie ihre Onboarding-Journeys für ein maßgeschneidertes Erlebnis

Nutzen Sie Checklisten und Gamification, um Benutzer zu motivieren und zu binden

Nutzen Sie In-App-Self-Service-Ressourcen, um die Benutzer zu unterstützen und die Belastung durch den Support zu verringern

Regelmäßige Wiederansprache der Benutzer durch E-Mails, Benachrichtigungen und Updates zur Erhöhung der Kundenbindung

Führen Sie A/B-Tests durch, um Onboarding Flows zu optimieren und Reibungspunkte zu reduzieren

Nutzen Sie Features wie Dashboards, Vorlagen, die Ansicht von Formularen und benutzerdefinierte Felder, um Ihre Onboarding-Daten zu visualisieren und zu analysieren und so verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen

Was sind Metriken für das Benutzer-Onboarding?

Wenn Ihnen ein Bild auf Instagram gefällt, geben Sie es in Ihrer Story frei. Wenn Ihnen ein Hotelaufenthalt gefallen hat, bewerten Sie es mit 5 Sternen auf Google.

Bestätigung, richtig? Geschäfte leben davon.

Allerdings gibt es nur selten eine Schaltfläche zur sofortigen Belohnung oder ein Popup-Fenster mit der Aufschrift "Bewerten Sie mein Onboarding-Erlebnis" für Benutzer, die sich einarbeiten. Wie können Sie also feststellen, ob Ihr Onboarding-Prozess funktioniert?

An dieser Stelle kommen die Metriken zum Kunden-Onboarding als stille Evaluatoren ins Spiel. Mithilfe dieser Onboarding-Analysen und KPIs können Sie feststellen, was bei Ihren Benutzern gut ankommt und was sie nicht überzeugt. Sie decken die Lücken in Ihrem Onboarding Flow auf und zeigen Ihnen genau, worauf Sie Ihren Aufwand für das Onboarding konzentrieren müssen.

Wir sprechen hier von der Nachverfolgung von Metriken und KPIs, wie z. B. der Rate der abgeschlossenen Schritte, dem Prozentsatz der Benutzer, die nach einem Zeitraum der Testversion bei Ihnen bleiben, und sogar von der Analyse des Kundenfeedbacks, um Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie zur Feinabstimmung Ihrer Onboarding-Strategie benötigen.

Schlüssel Metriken für das Onboarding von Benutzern

Sie möchten nicht, dass Ihre Kunden auf halbem Weg abbrechen, nur weil sie keine Klarheit über den Prozess haben?

Hier finden Sie die wichtigsten Metriken zum Kunden-Onboarding, die Ihnen helfen, hohe Aktivierungsraten und potenziell zahlende Kunden zu gewinnen.

1. Zeit bis zum Wert (TTV)

**Time to Value (TTV) ist die Zeit, die ein Benutzer benötigt, um den Moment zu erleben, in dem er sagt: "Aha, das ist genau das, wonach ich gesucht habe!"

🔍 Was es anzeigt: Eine kurze TTV bedeutet, dass die Benutzer ihren Aha-Moment schnell erreichen, wodurch die Wahrscheinlichkeit, das Produkt abzubrechen, sinkt. Lange TTV? Das ist ein Warnsignal - die Benutzer finden den Wert vielleicht nicht schnell genug.

🔮 Formel: Messen Sie die Zeit zwischen der Anmeldung des Benutzers und dem Moment, in dem er den zentralen Wert Ihres Produkts erfährt. Je schneller sie dort ankommen, desto besser.

📈 Wie man es verbessern kann:

Priorisieren Sie schnelle Erfolge: Zeigen Sie den Benutzern, wie sie frühzeitig kleine Erfolge erzielen können (z. B. ihr erstes Projekt abschließen, eine Aufgabe zugewiesen bekommen)

Zeigen Sie den Benutzern, wie sie frühzeitig kleine Erfolge erzielen können (z. B. ihr erstes Projekt abschließen, eine Aufgabe zugewiesen bekommen) Reibung im Setup-Prozess verringern: Unnötige Schritte, die die Realisierung von Werten verzögern, eliminieren

📌 Beispiel: Eine Grafikdesign-Plattform wie Canva verfolgt die TTV, indem sie misst, wie schnell Benutzer ihr erstes Design mit einer Vorlage erstellen und so den Wert des Tools in nur wenigen Klicks erkennen.

2. Bindungsrate

Die Bindungsrate ist so etwas wie der "Klebefaktor" Ihres Produkts. Sie zeigt, wie gut Ihr Onboarding dafür sorgt, dass die Benutzer zurückkommen und ihre Abonnements verlängern.

🔍 Was sie anzeigt: Eine hohe Kundenbindungsrate bedeutet, dass Ihr Onboarding seine Arbeit zu erledigen scheint - die Benutzer spüren den Wert und bleiben dabei.

🔮 Formel: Bindungsrate = (Verbleibende Benutzer / Erste Benutzer) × 100

Wenn Sie zum Beispiel mit 100 Benutzern begonnen haben und 80 von ihnen das Produkt einen Monat später immer noch nutzen, beträgt Ihre Bindungsrate im ersten Monat 80 %. Das Gegenteil von Kundenbindung ist Kundenabwanderung, also beträgt Ihre Abwanderungsrate 20 %.

📌 Beispiel: Denken Sie an Spotify: Der Onboarding-Prozess ist darauf ausgelegt, Benutzer zu fesseln, indem man sie dazu bringt, schnell eine Wiedergabeliste zu erstellen. Wenn sie nach der ersten Sitzung nicht wiederkommen, sinken die Chancen, sie zu halten, erheblich. Eine hohe Verweildauer bedeutet, dass ihnen die Musik gefällt, sie bei ihren Wiedergabelisten bleiben und die App aktiv nutzen.

📈 Wie man es verbessern kann:

Personalisieren Sie das Onboarding-Erlebnis, um es an den Zielen der Benutzer auszurichten (z. B. bieten Sie Wiedergabelisten an, die auf den Hörgewohnheiten basieren, wie im Fall von Spotify)

Implementieren Sie Bindungsstrategien wie Benachrichtigungen oder Sonderangebote, um Benutzer zurückzuholen

3. Aktivierungsrate

Die Aktivierungsrate misst, wie viele Benutzer in den ersten Tagen der Nutzung des Produkts kritische Meilensteine erreichen.

🔍 Was sie anzeigt: Wenn die Benutzer ihre Aktivierungspunkte erreichen, zeigt dies, dass Ihr Onboarding-Prozess effektiv ist und den Benutzern hilft, sich mit den wichtigsten Features zu beschäftigen. Und wenn nicht? Dann ist es an der Zeit, den Flow zu überarbeiten.

🔮 Formel: Aktivierungsrate = (Benutzer, die den Aktivierungspunkt erreicht haben / Benutzer insgesamt) × 100

Wenn zum Beispiel 60 von 100 Benutzern innerhalb von 7 Tagen ihre erste Kampagne in einem Tool zur Marketing-Automatisierung einrichten, entspricht das einer Aktivierungsrate von 60 %.

📌 Beispiel: Bei einem E-Mail-Marketing-Tool wie Mailchimp könnte das Erreichen des Aktivierungspunkts das Erstellen und Versenden der ersten Kampagne sein. Wenn neue Benutzer diesen Meilenstein während des Onboarding-Prozesses leicht erreichen können, deutet dies darauf hin, dass das Tool intuitiv ist und die Benutzer schnell einen Wert erhalten.

📈 Wie man es verbessern kann:

Definieren und optimieren Sie Schlüssel-Meilensteine (z. B. das Versenden der ersten E-Mail-Kampagne)

Bereitstellung von Anleitungen und Tooltips, um die Benutzer durch die ersten Aktionen zu führen

4. Abschlussquote

Die Abschlussrate berechnet die Gesamtzahl der Benutzer, die Ihren Onboarding-Prozess abschließen. Eine niedrige Rate bedeutet, dass die Benutzer auf dem Weg verloren gehen oder sich überfordert fühlen - beides schlechte Zeichen.

🔍 Was sie anzeigt: Eine hohe Abschlussrate zeigt, dass Ihre Benutzer den Wert Ihres Produkts verstehen und sich wohl fühlen, wenn sie ihre Reise fortsetzen.

🔮 Formel: Abschlussrate = (Benutzer, die das Onboarding abgeschlossen haben / Benutzer insgesamt) × 100

Wenn zum Beispiel 70 von 100 Benutzern den gesamten Onboarding-Prozess abschließen, beträgt Ihre Abschlussrate 70 %.

📌 Beispiel: Eine Fitness App verfolgt die Abschlussrate, indem sie beobachtet, wie viele Benutzer den anfänglichen Setup-Prozess abschließen, z. B. ihre Fitnessziele eingeben, ihre tragbaren Geräte synchronisieren und ihr erstes Training beginnen. Eine hohe Rate zeigt, dass die Benutzer engagiert und bereit sind, sich auf ihre Fitnessreise einzulassen.

📈 Wie man es verbessern kann:

Halten Sie das Onboarding kurz und bündig mit nur den wichtigsten Schritten

Fügen Sie Fortschrittsanzeigen hinzu, um den Benutzern zu zeigen, wie viel sie noch zu erledigen haben

5. Feature-Einführungsrate

**Die Feature-Adoptionsrate misst, wie viele Benutzer sich mit den wichtigsten Features Ihres Produkts beschäftigen

🔍 Was sie anzeigt: Eine hohe Feature-Akzeptanz deutet darauf hin, dass Ihre Benutzer die Tools finden, die sie brauchen, und diese voll ausschöpfen. Eine geringe Akzeptanz kann auf Verwirrung oder ein Missverhältnis zwischen den Features Ihres Produkts und den Bedürfnissen der Benutzer hinweisen.

🔮 Formel: Feature-Adoptionsrate = (Benutzer, die das Feature nutzen / Benutzer insgesamt) × 100

Wenn zum Beispiel 40 von 100 Benutzern ein neues Feature (wie ein Automatisierungstool) in Ihrem SaaS regelmäßig nutzen, liegt Ihre Feature-Adoptionsrate bei 40 %.

📌 Beispiel: Nehmen wir an, ein Benutzer eines Projektmanagement-Tools wie Asana hat das Feature "Ansicht der Zeitleiste" beim Onboarding nicht genutzt. Wenn Asana dies nachverfolgt und eine niedrige Akzeptanz feststellt, kann es spezielle Anleitungen oder Aufforderungen erstellen, um die Nutzung zu fördern.

📈 Wie man es verbessern kann:

Heben Sie Features während des Onboardings hervor, insbesondere diejenigen, die für die Ziele des Benutzers am nützlichsten sind

Erleichtern Sie das Verständnis für die Bedeutung eines Features durch Tooltips oder In-App-Tipps

6. Customer Effort Score (CES)

Wie viel Aufwand bedeutet es für Benutzer, sich in Ihrem Produkt zurechtzufinden? Der Customer Effort Score (CES) ist eine Metrik, die nachverfolgt, wie leicht oder schwer es für die Benutzer ist, sich mit Ihrem Produkt zu beschäftigen.

🔍 Was er anzeigt: Ein niedriger CES bedeutet, dass Ihr Onboarding reibungslos verläuft und die Benutzer leicht einen Wert finden können.

🔮 Formel: Wird in der Regel gemessen, indem Benutzer gefragt werden: "Wie einfach war es, [bestimmte Aktion] abzuschließen?" auf einer Skala von 1 bis 7. Ein niedrigerer Wert bedeutet weniger Aufwand.

📌 Beispiel: Denken Sie an eine Online-Lernplattform wie Udemy. Wenn die Benutzer das Gefühl haben, dass sie ständig nach dem richtigen Kurs suchen oder mit der Nutzung von Features kämpfen müssen, wird ihre CES hoch sein. Wenn die Plattform einfache Filter und eine leichte Navigation bietet, werden die Benutzer die Erfahrung als mühelos bewerten.

📈 Wie man es verbessern kann:

Vereinfachen Sie den Onboarding Flow, indem Sie gerade genug Informationen bereitstellen, ohne die Benutzer zu überfordern

Optimieren Sie Ihre Schnittstelle, um unnötige Klicks und Entscheidungen zu vermeiden

7. Nummer der Support-Tickets

Wenn Benutzer während des Onboarding-Prozesses auf Probleme stoßen, wenden sie sich häufig an den Support. Die Überwachung der Nummer von Support-Tickets kann Ihnen viel darüber verraten, wie Benutzer mit Ihrem Onboarding-Prozess interagieren.

🔍 Was es anzeigt: Eine hohe Zahl von Support-Tickets bedeutet, dass es einen Reibungspunkt in Ihrem Onboarding-Prozess gibt, den die Benutzer nicht selbst lösen können. Dies kann auch auf eine schlechte Benutzererfahrung oder Verwirrung bei der Nutzung bestimmter Features hinweisen.

🔮 Wie man es messen kann: Verfolgen Sie die Anzahl der eingereichten Support-Tickets im Verhältnis zur Anzahl der aktiven Benutzer. Ein Anstieg während der Onboarding-Phasen ist ein Warnsignal.

📈 Wie man es verbessern kann:

Verwenden Sie App-interne Anleitungen wie Tooltips oder interaktive Anleitungen, um Verwirrung zu vermeiden

Erstellen Sie klare FAQs oder Selbsthilfe-Dokumentationen, damit Benutzer kleinere Probleme ohne Unterstützung des Supports lösen können

Nachverfolgung und Berechnung von Leistungsindikatoren für Metriken zum Benutzer-Onboarding

Die erste Regel für die Nachverfolgung des Onboarding-Erfolgs besteht darin, einige wenige Schlüssel-Metriken auszuwählen und diese konsequent zu messen. Denken Sie daran: Konsistenz ist hier der Schlüssel.

Hier sind ein paar Strategien, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Überwachen Sie das Engagement und sammeln Sie Onboarding-Analysen

1. Einstellen von Analysen für den Erfolg des Onboarding

Um wichtige Metriken wie die Onboarding-Abschlussrate und die Zeit bis zum Wert zu verfolgen, benötigen Sie ein solides analytisches Setup.

Denn seien wir mal ehrlich: Was man nicht messen kann, kann man auch nicht verbessern, oder? Ihr SaaS-Geschäft verlässt sich möglicherweise bereits auf Tools wie Google Analytics oder Mixpanel, um die Interaktionen der Benutzer zu überwachen.

Wenn Sie jedoch eine 360-Grad-Ansicht des Onboarding-Fortschritts in Verbindung mit Echtzeit-Zusammenarbeit bevorzugen, ClickUp ist die perfekte Wahl.

Im Besonderen, ClickUp Dashboards .

mit ClickUp Dashboards können Sie Ihre benutzerdefinierten Metriken mit ein paar einfachen Klicks nachverfolgen

Und das ist der Grund: Das sind nicht einfach nur gewöhnliche Daten-Tracker. Der eigentliche Clou ist die Möglichkeit, die benutzerdefinierten Metriken, die Sie überwachen möchten, selbst auszuwählen und Rohdaten in klare, umsetzbare Grafiken zu verwandeln.

2. Messen Sie Kundenengagement und Touchpoints

Ihr Begrüßungsbildschirm ist nicht nur ein freundliches "Hallo", sondern Ihre erste Gelegenheit, wichtige Daten zu sammeln. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um nach den Zielen der Benutzer, der Größe des Unternehmens oder den Aufgaben, die sie zu erledigen haben, zu fragen.

Und warum? Diese Segmentierung ermöglicht es Ihnen, das Onboarding-Erlebnis auf die spezifischen Bedürfnisse der Benutzer abzustimmen.

Sie können sogar Checklisten erstellen, die den Benutzer bei der Aktivierung unterstützen. Zu erledigen ist dies in wenigen Minuten mit

ClickUp's Formular-Ansicht

die es Ihnen ermöglicht, Umfrageantworten in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln oder wichtige Informationen durch Client-Fragebögen zu sammeln.

📌 Beispiel für Fragen, die Sie einbeziehen sollten:

Welche Ziele wollen Sie mit unserem Produkt erreichen?

Welche KPIs streben Sie in den nächsten sechs Monaten an?

Wer sind die wichtigsten Stakeholder in Ihrem Team?

💡Pro-Tipp: Nutzen Sie ein zentrales Tool wie ClickUp, um kanalübergreifende Kampagnen zu automatisieren. Von E-Mail und SMS bis hin zu sozialen Medien und Push-Benachrichtigungen sorgt die Automatisierung für nahtlose Kundeninteraktionen und ein konsistentes Erlebnis an jedem Touchpoint.

Ein guter Onboarding-Prozess hängt von der Datenerfassung ab, denn

63 % der Verbraucher personalisierte Nachrichten schätzen

.

Um Ihren Kunden das Gefühl zu geben, dass sie wertgeschätzt werden, müssen Sie verschiedene Strategien zur Datenerfassung entwickeln. Zum Beispiel:

Kundendaten im Voraus abfragen : Bitten Sie die Benutzer zunächst, während der Einführungsphase Formulare auszufüllen. Erfassen Sie Details wie Name, Größe des Unternehmens, Ziele und Kontaktinformationen. Wenn Sie das primäre Ziel eines Benutzers kennen, können Sie die für ihn wichtigsten Features priorisieren

: Bitten Sie die Benutzer zunächst, während der Einführungsphase Formulare auszufüllen. Erfassen Sie Details wie Name, Größe des Unternehmens, Ziele und Kontaktinformationen. Wenn Sie das primäre Ziel eines Benutzers kennen, können Sie die für ihn wichtigsten Features priorisieren Nutzen Sie Umfragen für tiefere Einblicke: Umfragen sind eine bewährte Methode, um Feedback von Benutzern zu sammeln. Während des Onboardings können Sie Fragen zu den Erwartungen der Benutzer, ihren Vorlieben und möglichen Problemen stellen

📌 Beispiel für Fragen, die Sie einbeziehen sollten:

Was ist Ihr Hauptziel bei der Nutzung dieses Produkts?

Was hat bei der Anmeldung zu Reibungsverlusten geführt?

Auf welche Herausforderungen stoßen Sie bei der Nutzung des Produkts?

Nachverfolgung von E-Mail Abonnements und Touchpoints : Ermutigen Sie die Benutzer, Ihren Newsletter oder Onboarding-Updates zu abonnieren. Per E-Mail können Sie Tipps, Ressourcen und Fortschritte freigeben, um die Benutzer bei der Stange zu halten und gleichzeitig Daten über ihre Präferenzen zu sammeln

: Ermutigen Sie die Benutzer, Ihren Newsletter oder Onboarding-Updates zu abonnieren. Per E-Mail können Sie Tipps, Ressourcen und Fortschritte freigeben, um die Benutzer bei der Stange zu halten und gleichzeitig Daten über ihre Präferenzen zu sammeln Überwachen Sie das Verhalten der Benutzer in der App : Die Nachverfolgung von In-App-Aktivitäten ist eine der besten Möglichkeiten, um das Engagement der Benutzer zu verstehen. Ermitteln Sie, welche Features wie häufig genutzt werden und wo Benutzer auf Reibungsverluste stoßen. Wenn z. B. viele Benutzer ein bestimmtes Feature nach der ersten Nutzung aufgeben, muss es möglicherweise besser erklärt oder neu gestaltet werden

: Die Nachverfolgung von In-App-Aktivitäten ist eine der besten Möglichkeiten, um das Engagement der Benutzer zu verstehen. Ermitteln Sie, welche Features wie häufig genutzt werden und wo Benutzer auf Reibungsverluste stoßen. Wenn z. B. viele Benutzer ein bestimmtes Feature nach der ersten Nutzung aufgeben, muss es möglicherweise besser erklärt oder neu gestaltet werden Analysieren Sie das Feedback von Kundeninteraktionen: Support-Tickets, Live-Chats und Benutzer-Feedback können wertvolle Einblicke in häufige Schmerzpunkte liefern. Kategorisieren Sie das Feedback, um wiederkehrende Probleme zu identifizieren, und nutzen Sie diese Informationen, um sowohl das Onboarding als auch Ihr Produkt insgesamt zu verbessern

4. Optimieren Sie das Onboarding mit A/B-Tests

Betrachten Sie A/B-Tests als ein Experiment für Ihre Onboarding-Strategie. Sie können feststellen, welcher Ansatz bei den Benutzern am besten ankommt, indem Sie zwei Onboarding-Versionen (A und B) erstellen.

Schritte für den Einstieg:

Formulieren Sie eine Hypothese : Beispiel: "Das Hinzufügen eines Tutorial-Videos wird die Abschlussrate erhöhen

: Beispiel: "Das Hinzufügen eines Tutorial-Videos wird die Abschlussrate erhöhen Erstellen Sie zwei Versionen: Version A (ursprünglicher Flow) und Version B (mit dem Video-Tutorial)

Weisen Sie jeder Version zufällig Benutzer zu und verfolgen Sie die wichtigsten Metriken

Zu überwachende Metriken:

Abschlussraten : Wie viele Benutzer schließen den Onboarding-Prozess in jeder Version ab?

: Wie viele Benutzer schließen den Onboarding-Prozess in jeder Version ab? Abbruchspunkte : Wo bleiben die Benutzer stecken oder steigen aus?

: Wo bleiben die Benutzer stecken oder steigen aus? Benutzer-Feedback: Welches qualitative Feedback geben die Benutzer zu den einzelnen Versionen?

ClickUp KPI-Vorlage

ClickUp KPI-Vorlage

ClickUp's KPI-Vorlage gibt Ihnen und Ihrem Team eine kristallklare Ansicht des Fortschritts in Bezug auf Ihre OKRs, indem Sie die Nachverfolgung von Metriken zum Erfolg ermöglichen. ClickUp's KPI-Vorlage gibt Ihnen und Ihrem Team eine kristallklare Ansicht des Fortschritts in Bezug auf Ihre OKRs, indem Sie die Nachverfolgung von Metriken zum Erfolg ermöglichen.

Und das Beste daran? Diese Vorlage hilft dabei, die Ausrichtung auf die Ziele des Teams aufrechtzuerhalten, die Leistung im Laufe der Zeit mit leicht lesbaren Grafiken zu überwachen und die Entscheidungsfindung durch ein umfassendes Berichtsdesign zu vereinfachen.

Oh, und sie ist auch ein Profi bei der Messung von Kundenengagement und Berührungspunkten - sozusagen eine All-in-One-Lösung!

Diese Vorlage herunterladen{: .ctaBtn-violett}

Lernen Sie Leah kennen, eine Projektmanagerin, die eine Aufgabe zu viel auf ihrem Teller hat. Daher ist ihre größte Herausforderung, organisiert zu bleiben, die Benutzerreise zu personalisieren und den manuellen Aufwand bei der Identifizierung und Lösung von Problemen zu reduzieren.

Aber sie hat ClickUp gefunden, und wir werden sehen, wie es ihr auf ihrem Weg hilft.

Stufe 1: Verstehen der Segmentierung von Benutzern

Ziel: Verwalten der Segmentierung von Benutzern und Bereitstellen personalisierter Onboarding-Erfahrungen.

Leah muss sich durch eine Vielzahl von Kundendaten navigieren, darunter Feedback-Bewertungen, Produktpräferenzen und Kaufhistorien. Personalisierung ist der Schlüssel zur Verwaltung all dieser Daten.

✅ Geheimwaffe: Benutzerdefinierte Felder von ClickUp

Einstellen ClickUp Benutzerdefinierte Felder um Kundendaten wie Ziele, Größe des Unternehmens oder Kaufverhalten zu erfassen.

erstellen Sie benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung beliebiger Daten, von Projektbudgets bis hin zu Kundenfeedback

Instanz kann Leah zum Beispiel ein benutzerdefiniertes Feld für Feedback-Bewertungen erstellen und diese Daten verwenden, um personalisierte Empfehlungen zu senden. Diese Felder sorgen dafür, dass sich das Onboarding eines jeden Benutzers persönlich und nicht allgemein anfühlt.

Ebene 2: Interpretation von Metriken zur Benutzerfreundlichkeit

Ziel: Entschlüsselung von Engagement-Mustern und Marketing-Metriken zur Optimierung von Strategien.

Um weiterzukommen, muss Leah den Code der wichtigsten Metriken wie Engagement-Raten, ROI und Traffic-Trends knacken.

✅ Geheimwaffe: ClickUp Gehirn

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache wie "Wie ist unsere Konversionsrate in diesem Quartal?"

Analysieren Sie Trends im Zeitverlauf, um festzustellen, was funktioniert und was nicht

verarbeiten und interpretieren Sie Marketingdaten, um Trends und Chancen mit ClickUp Brain zu erkennen

Ziel: Visualisieren und Freigeben von Schlüsseldaten mit Klarheit.

Leah nutzt ClickUp Dashboards, um Rohdaten in umsetzbare Grafiken zu verwandeln und Stakeholder für sich zu gewinnen.

✅ Geheimwaffe: Anpassbare Dashboards

Erstellen Sie Echtzeit-Visualisierungen von Metriken für das Onboarding und den ROI von Kampagnen

Geben Sie interaktive Dashboards für eine bessere Zusammenarbeit mit Ihrem Team frei

Stellen Sie Warnmeldungen ein, um wichtigen Änderungen im Verhalten der Benutzer voraus zu sein

erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um die Leistung zu überwachen und Chancen zu erkennen - mit ClickUp Dashboards

Stufe 4: Rationalisierung von Workflows durch Automatisierung

Ziel: Eliminierung sich wiederholender Aufgaben und Konzentration auf die Strategie.

In der Arena der Automatisierung wird Leahs Fähigkeit getestet, mit inaktiven Benutzern, überfälligen Aufgaben und endlosen Erinnerungen umzugehen.

✅ Geheimwaffe: ClickUp Automatisierungen

Markieren Sie inaktive Benutzer und senden Sie automatisch Erinnerungen

Dynamische Anpassung von Fristen, um Projekte auf Kurs zu halten

Automatisieren Sie sich wiederholende Workflows und sparen Sie so wertvolle Zeit

erstellen Sie automatisierte Workflows und setzen Sie Erinnerungen einfach mit ClickUp Automatisierung_s

Ziel: Zentralisierung von Daten und Vereinfachung von Prozessen durch Verbindung mehrerer Tools.

Leahs letzte Herausforderung ist die Verwaltung fragmentierter Daten, die über verschiedene Plattformen verteilt sind. Um erfolgreich zu sein, muss sie ihre Tools in einem nahtlosen System vereinheitlichen.

✅ Geheimwaffe: ClickUp-Integrationen

Synchronisierung mit Google Analytics, Mixpanel und anderen Tools zur zentralen Datenerfassung

Reduzieren Sie die Komplexität der Verwaltung mehrerer Berichterstellungssysteme

Teilen Sie einheitliche Erkenntnisse mit ihrem Team für eine bessere Entscheidungsfindung

Best Practices zur Optimierung der Metriken für die Benutzereinführung

Um die Metriken für das Onboarding von Benutzern zu beherrschen, müssen Sie in die Schuhe Ihrer Kunden schlüpfen.

Sie müssen ein Erlebnis schaffen, das bei Ihren Benutzern Anklang findet. Lassen Sie uns in die Best Practices eintauchen, die Ihnen helfen, das Onboarding zu optimieren und die Metriken in die Höhe zu treiben:

1. Verstehen Sie Ihre Benutzer und deren Bedürfnisse

Warum brauchen Ihre Benutzer Ihr Produkt? Diese einfache Frage kann der Schlüssel zu einem außergewöhnlichen Onboarding-Erlebnis sein.

Wie man anfängt:

Erstellen Sie detaillierte Benutzer-Personas

Führen Sie Umfragen und Interviews mit bestehenden Benutzern durch

Verwenden Sie Umfragen zur Kundenzufriedenheit in der App, um Echtzeit-Feedback zu sammeln

Analysieren Sie die Verhaltensmuster der Benutzer

Durchführung von Usability-Tests mit neuen und bestehenden Benutzern

Wenn Sie die Ziele, Vorlieben und Probleme der Benutzer genau verstehen, wird die Gestaltung eines effektiven Onboarding-Prozesses viel einfacher.

2. Segmentieren und personalisieren Sie jede Benutzerreise

Nicht alle Benutzer sind gleich - einige wollen sofort loslegen, während andere Unterstützung brauchen. Was Sie zu erledigen haben:

Segmentieren Sie Benutzer nach Rolle, Branche oder Erfahrungsniveau

Personalisieren Sie das Onboarding anhand der Ziele des Benutzers (z. B. fragt Canva nach der Anmeldung nach dem Verwendungszweck)

Benutzerdefinierte Anleitungen, In-App-Nachrichten und Tutorials

📌 Beispiel: Ein Anfänger braucht vielleicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, während ein Profi-Benutzer die Option zu schätzen weiß, direkt zu fortgeschrittenen Features zu springen. Durch die benutzerdefinierte Gestaltung des Erlebnisses wird das Onboarding ansprechender und effektiver.

3. Verwenden Sie Checklisten für die Einarbeitung, um die Benutzer auf dem Laufenden zu halten

Betrachten Sie eine Checkliste für das Onboarding als zuverlässiges GPS für Ihre Benutzer. Sie bietet einen strukturierten Fahrplan, der sicherstellt, dass sie wissen, was sie zu erledigen haben und was als Nächstes ansteht.

Hilft den Benutzern bei der Nachverfolgung ihrer Fortschritte

Ermutigt zur Erkundung mit kleinen, erreichbaren Erfolgen

Lenkt die Benutzer auf die wichtigsten Schritte

Zum Beispiel kann eine Checkliste Benutzer durch Aufgaben wie die Einstellung eines Profils, die Erkundung eines Features oder das Abschließen ihres ersten Projekts führen. Diese "Mini-Meilensteine" stärken das Vertrauen und die Motivation der Benutzer.

4. Gestalten Sie den Onboarding-Prozess spielerisch

Onboarding kann wie ein Levelaufstieg in einem Videospiel sein, also vergessen Sie nicht, den Spaßfaktor zu erhöhen!

Hier sind einige Ideen für Gamification:

Feiern Sie die Leistungen der Benutzer mit Abzeichen oder Belohnungen

Nutzen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts, um das Abschließen von Aufgaben zu motivieren

Bieten Sie Punkte für das Abschließen von Aktionen und Meilensteinen an

Schalten Sie exklusive Inhalte frei, wenn Benutzer Fortschritte machen

💡 Pro-Tipp: Eine App für Produktivität könnte Benutzer mit Abzeichen für das Abschließen von Setup-Aufgaben oder das Erreichen bestimmter Nutzungsziele belohnen, um den Prozess ansprechend und angenehm zu gestalten.

5. Bieten Sie In-App-Selbstbedienungsressourcen an

Manchmal ziehen es die Benutzer vor, ihre Probleme selbst zu lösen, anstatt den Support in Anspruch zu nehmen.

Zu den Selbstbedienungsoptionen gehören:

Durchsuchbare Wissensdatenbanken

FAQs und Anleitungen

Kontextbezogene Tooltips und Anleitungen

📌 Beispiel: Ein Hilfecenter, das über die Benutzeroberfläche des Produkts zugänglich ist, stellt sicher, dass Benutzer schnell Antworten finden können, ohne ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen. Bonus: Dadurch wird Ihr Support-Team entlastet.

Onboarding Metriken leicht gemacht mit ClickUp Über 90% der Kunden sind der Meinung, dass die Unternehmen, bei denen sie einkaufen, die Einarbeitung neuer Benutzer/Kunden besser erledigen könnten".

Das ist richtig, Ihr Onboarding-Spiel kann ein entscheidender Moment für die Kundenakquise sein.

Wenn Sie also wollen, dass Ihr Onboarding reibungslos und ansprechend abläuft und die Benutzer keine offenen Fragen haben, müssen Sie eine Lösung verwenden, die alles mit Ihnen erledigen kann.

ClickUp macht dies mühelos möglich, indem es Tools wie benutzerdefinierte Felder für die Personalisierung, Dashboards für die Nachverfolgung in Echtzeit und Automatisierungen zur Bewältigung sich wiederholender Aufgaben anbietet. So erhalten Sie einen datengesteuerten Onboarding-Prozess, der wie geschmiert läuft.

Sind Sie bereit, Ihren Onboarding-Prozess in eine Bindungsmaschine zu verwandeln? Registrieren Sie sich bei ClickUp und sehen Sie zu, wie Ihr Geschäft aufsteigt!