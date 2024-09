Wie man Benutzer Flows optimiert: Beispiele, Strategien & Tools

Stellen Sie sich eine Reise zu einem neuen Ziel vor, aber ohne eine physische Karte oder Google Maps - Sie werden sich verfahren. Frustrierend, nicht wahr? Genau so fühlt sich eine Website oder App für neue Benutzer ohne einen klaren Flow an.

Ein gut strukturierter User Flow ist das Rückgrat eines erfolgreichen User Experience (UX) Designs. Er schafft einen reibungslosen Weg für Benutzer, der sie mühelos von ihren anfänglichen Zinsen (Landing Page) zur gewünschten Aktion (Conversion) führt.

Andernfalls kann es passieren, dass Benutzer verwirrt sind und den Einkaufswagen abbrechen oder sich nicht anmelden, was zu verpassten Chancen und niedrigeren Konversionsraten führt.

In diesem Blog werden wir Beispiele für Benutzer-Flows untersuchen, lernen, wie man sie erstellt, und Strategien und Best Practices zur Optimierung Ihrer Designs diskutieren.

Fangen wir an!

Was ist ein User Flow?

Ein User Flow ist eine Reihe von Schritten, die jemand unternimmt, um eine Aufgabe auf einer Website oder in einer App abzuschließen. Er zeigt, wie Benutzer sich von einer Seite zu einem anderen Abschnitt bewegen, um ihr beabsichtigtes Ziel zu erreichen.

Der Zweck von User Flow-Diagrammen ist es, alle Schritte, die befolgt werden müssen, visuell klar zu umreißen, von der ersten Interaktion bis zur letzten Aktion des Kaufflusses, wie dem Kauf eines Produkts oder der Anmeldung für einen Newsletter.

Ein Beispiel: Der Flow eines Benutzers beginnt mit einer Google-Suche und führt zu einer Produktseite, gefolgt vom Hinzufügen eines Elements in den Warenkorb und endet mit einer erfolgreichen Kaufabwicklung.

Ein gut gestalteter Flow sorgt also für ein nahtloses, intuitives Erlebnis, minimiert die Reibung und führt Benutzer mühelos zur Konversion.

Typen von User Flow-Diagrammen

User Flow-Diagramme helfen dabei, zu verstehen, wie ein Benutzer mit einem Produkt interagiert, potenzielle Schmerzpunkte oder verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und die User Journey zu optimieren. Sie helfen Ihnen auch, eine App-Idee zu validieren und zu verfeinern. Diese Diagramme können verschiedene Formulare annehmen, die jeweils für unterschiedliche Bedürfnisse geeignet sind:

Task Flow-Diagramme : Diese Diagramme konzentrieren sich auf bestimmte Aufgaben und bilden jeden Schritt ab, den ein Benutzer ausführen muss, um eine bestimmte Aktion abzuschließen, z. B. die Registrierung für ein Konto oder die Buchung einer Dienstleistung

: Diese Diagramme konzentrieren sich auf bestimmte Aufgaben und bilden jeden Schritt ab, den ein Benutzer ausführen muss, um eine bestimmte Aktion abzuschließen, z. B. die Registrierung für ein Konto oder die Buchung einer Dienstleistung Wireflows : Wireflows sind eine Mischung aus Wireframes und Flow-Diagrammen und veranschaulichen, wie Benutzer während ihrer Reise mit verschiedenen Bildschirmen interagieren, indem sie eine detaillierte Ansicht der Benutzerinteraktionen bieten. Dies beinhaltet in der Regel die Erstellung von Flows auf mobilen Bildschirmen

: Wireflows sind eine Mischung aus Wireframes und Flow-Diagrammen und veranschaulichen, wie Benutzer während ihrer Reise mit verschiedenen Bildschirmen interagieren, indem sie eine detaillierte Ansicht der Benutzerinteraktionen bieten. Dies beinhaltet in der Regel die Erstellung von Flows auf mobilen Bildschirmen Flussdiagramme : Herkömmliche Flussdiagramme verwenden Symbole wie Rechtecke, Rauten und Pfeile, um Entscheidungen, Aktionen und die Pfade, die die Benutzer nehmen, auf Karten darzustellen

: Herkömmliche Flussdiagramme verwenden Symbole wie Rechtecke, Rauten und Pfeile, um Entscheidungen, Aktionen und die Pfade, die die Benutzer nehmen, auf Karten darzustellen Sitemap-Diagramme : Sitemap-Diagramme skizzieren die Struktur und Hierarchie einer Website und helfen dabei, Inhalte logisch zu organisieren und zu zeigen, wie Benutzer zwischen verschiedenen Seiten navigieren

: Sitemap-Diagramme skizzieren die Struktur und Hierarchie einer Website und helfen dabei, Inhalte logisch zu organisieren und zu zeigen, wie Benutzer zwischen verschiedenen Seiten navigieren Swimlanes-Diagramme: Diese Diagramme unterteilen verschiedene Benutzerrollen oder Systeme in Bahnen und zeigen, wie die einzelnen Rollen innerhalb eines Prozesses interagieren

Bedeutung des User Flow im User Experience Design

Der User Flow ist ein wesentlicher Bestandteil von UX-Strategie und Design. Sie dient als Blaupause für die Führung von Benutzern oder Kunden, um den Weg des Benutzers zu vereinfachen, die Zufriedenheit des Clients zu verbessern und das Engagement zu steigern.

Ohne klare Benutzer-Flows kann es bei Kunden zu Verwirrung, Frustration und Sackgassen kommen, was zu höheren Absprungraten und verlorenen Konversionen führt.

Die Kartierung gut gestalteter Benutzer Flows bietet wertvolle Einblicke, die zu intelligenteren UX Design Entscheidungen führen. Hier sind die Vorteile der Abbildung und Nachverfolgung von Benutzer Flows:

Design mit dem Benutzer im Kopf : Die Erstellung von User Flows ermutigt Sie, aus der Perspektive des Benutzers zu denken. Wenn Sie deren Verhalten verstehen, können Sie Bereiche identifizieren, die sie als schwierig oder verwirrend empfinden, und Designänderungen vornehmen, die besser auf ihre Bedürfnisse und Erwartungen abgestimmt sind

: Die Erstellung von User Flows ermutigt Sie, aus der Perspektive des Benutzers zu denken. Wenn Sie deren Verhalten verstehen, können Sie Bereiche identifizieren, die sie als schwierig oder verwirrend empfinden, und Designänderungen vornehmen, die besser auf ihre Bedürfnisse und Erwartungen abgestimmt sind Reduzieren Sie die Abwanderung von Benutzern : Wenn Benutzer eine nahtlose, positive Erfahrung mit Ihrer App oder Website machen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie engagiert und loyal bleiben. Durch die Verbesserung des gesamten Flows können Sie die Abwanderung von Benutzern verringern und die Kundenbindung erhöhen

: Wenn Benutzer eine nahtlose, positive Erfahrung mit Ihrer App oder Website machen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie engagiert und loyal bleiben. Durch die Verbesserung des gesamten Flows können Sie die Abwanderung von Benutzern verringern und die Kundenbindung erhöhen Minimieren Sie Reibungen in der Benutzerreise: Die Visualisierung intuitiver Benutzer-Flows hilft Ihnen, Reibungspunkte oder potenzielle Sackgassen im Benutzererlebnis zu erkennen. Wenn Sie diese Probleme angehen, wird die User Journey für Ihre Benutzer reibungsloser, was die Chancen auf Konversionen erhöht

Lesen Sie auch: Wie Sie das Verhalten von Benutzern effizient untersuchen und analysieren können mit software zur Nachverfolgung von Benutzern

Kurzer Vergleich von Benutzer Flows vs. User Journeys

An dieser Stelle werden Sie sich vielleicht fragen, ob ein User Flow dasselbe ist wie eine User Journey. Obwohl beide Begriffe im Kontext der Benutzererfahrung häufig verwendet werden, beziehen sie sich auf unterschiedliche Konzepte.

kurze Gegenüberstellung von User Flow und User Journey | User Flow | User Journey | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | User Flow bezieht sich auf die spezifischen, kurzen Wege, die Benutzer auf einer Website oder App einschlagen, wenn sie Entscheidungen treffen, z. B. einen Kauf abschließen. Er konzentriert sich auf den Schritt-für-Schritt-Prozess innerhalb der Website, der den Benutzer zu einer bestimmten Aktion oder einem Ziel führt. Die Gestaltung effektiver User Flows beinhaltet die Erstellung von Diagrammen für den Benutzerfluss und die Berücksichtigung des Benutzerflusses von Apps, um ein reibungsloses, intuitives Erlebnis zu gewährleisten. | Eine User Journey (oder Customer Journey) ist dagegen wie eine Karte, die den Weg eines Benutzers mit Ihrer Marke nachzeichnet, und zwar schon bevor er Ihre Website erreicht. Dazu gehört auch, wo er zum ersten Mal von Ihrer App oder Ihrer Website erfahren hat - sei es über eine Anzeige, einen Newsletter, soziale Medien oder andere Kanäle. Die Reise des Benutzers geht weiter, auch nachdem er Ihre Seite verlassen hat. |

Exploring User Flow Examples: Reale Anwendungen und Best Practices

Die Betrachtung des User Flow erfolgreicher Produkte kann uns helfen, effektivere Benutzererfahrungen zu schaffen. Lassen Sie uns einige reale Beispiele für den User Flow untersuchen:

1. Instagram Log-in Flow

Via Figma Dieses Diagramm skizziert die Schritte, die Instagram Benutzer unternehmen, um auf ihre Konten zuzugreifen oder sich für neue Konten anzumelden. Es beginnt damit, dass bestehende Benutzer ihren Benutzernamen und ihr Passwort eingeben oder neue Benutzer die Anmeldeoption auswählen.

Neue Benutzer geben dann ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein und durchlaufen einen Überprüfungsprozess, z. B. den Erhalt eines OTP oder einer E-Mail-Bestätigung. Danach können sie ein Profilbild hinzufügen, Kontakte synchronisieren und eine Verbindung mit Facebook herstellen, um Freunde zu finden.

Das Farbschema dieses User Flow-Diagramms ist einfach: rosa für die Hauptaktionen (Anmeldung/Signierung), blau für zusätzliche Schritte (Überprüfung, Synchronisierung) und grün für erfolgreich abgeschlossene Vorgänge. Dieses Beispiel für einen einfachen User Flow ist einfach und übersichtlich, so dass die Benutzer leicht folgen und den Registrierungsprozess ohne Verwirrung abschließen können

2. Spotify Web App Benutzer Flow

Via Figma Das Flow-Diagramm für Spotify-Benutzer veranschaulicht die Schritte, die Benutzer bei der Navigation durch die Web App unternehmen. Es beginnt mit der Landing Page, auf der sich die Benutzer entweder anmelden oder einloggen. Der Flow des Benutzers geht dann weiter zur Startseite, zur Suchseite und zum Abschnitt "What's New".

Jede Phase des Flows dieser Musik App ist farblich kodiert: orange für primäre Benutzeraktionen (Anmeldung, Registrierung), gelb für sekundäre Aktionen (Suche, Wiedergabelisten), blau für die Musikauswahl und grün für erfolgreiche Aktionen (Abspielen, Mögen oder Freigeben von Songs).

Dieser einfache Flow führt die Benutzer durch Schlüsselaktionen wie das Entdecken von Musik, die Verwaltung von Wiedergabelisten und die Verbindung mit Freunden. Das Hauptziel dieses nutzerzentrierten Designs ist es, eine nahtlose Musikentdeckung zu ermöglichen und gleichzeitig das Engagement der Benutzer durch soziale Verbindungen und personalisierte Inhalte zu steigern.

3. Onboarding Flow Beispiel

Via Benutzerpilot Das Onboarding Flow-Diagramm ist eines der häufigsten Beispiele für einen Benutzer Flow und stellt einen einfachen entscheidungsbasierten Prozess dar. Das Hauptziel dieses grundlegenden User Flow Diagramms ist es, die Benutzer effizient durch die wichtigsten Features zu führen, um sicherzustellen, dass sie das Produkt verstehen, bevor sie den Onboarding-Prozess abschließen.

In diesem Beispiel für einen Benutzer Flow werden schwarze Rauten für Entscheidungspunkte, grüne Kreise für "Ja"-Aktionen und rote Kreise für "Nein"-Aktionen verwendet. Die gelben Boxen stellen Schlüsselschritte oder Tooltips dar.

Der Flow beginnt mit einer Willkommensnachricht, gefolgt von der Entscheidung des Benutzers, mit dem Onboarding zu beginnen. Wenn er "Ja" wählt, wird das erste Feature mit einem Tooltip vorgestellt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, auf die Schaltfläche "Weiter" zu klicken. Wenn er fortfährt, wird ein zweites Feature mit einem weiteren Tooltip vorgestellt. Wenn er an einem der beiden Entscheidungspunkte "Nein" wählt, endet der Onboarding Flow.

4. Beispiel für einen Benutzer Flow zur Überprüfung

Via Benutzerpilot Das Flow-Diagramm zur Generierung von Rezensionen verfolgt den Prozess der Sammlung von Benutzer-Feedback durch eine Net Promoter Score (NPS)-Umfrage, nachdem der Benutzer zwei Wochen mit der App verbracht hat. Dies ist eines der beliebtesten Beispiele für einen User Flow. Sein Ziel ist es, Benutzerfeedback zu sammeln und zufriedene Benutzer (Promotoren) dazu zu bringen, die App auf einer externen Website zu bewerten, und so den Ruf der App zu verbessern.

Im Diagrammentwurf werden schwarze Rauten für Entscheidungspunkte, gelbe Rauten für Umfrageaufforderungen und Aktionen, blaugrüne Rauten für Schritte zur Einbindung des Benutzers und weiße Rauten für Endpunkte verwendet.

Die NPS-Umfrage ist der Eintragspunkt im Flow des Benutzers. Der Benutzer kann entweder an der Umfrage teilnehmen oder sie abbrechen. Entscheidet sich der Benutzer für die Teilnahme, füllt er die NPS-Umfrage aus und wird auf der Grundlage seines Feedbacks als Promoter, Passiver oder Detractor eingestuft.

5. Beispiel für einen E-Commerce-Benutzer Flow

Via {\an8}Ich weiß nicht, was ich tun soll Das Flow-Diagramm für den Benutzer einer Website beschreibt die Schritte, die ein Benutzer durchläuft, von der Landung auf der Homepage bis zum Abschließen verschiedener Aktionen wie Anmeldung, Registrierung und Kauf über eine App oder Website. Ziel ist es, die Benutzer reibungslos durch die primären Funktionen der Website zu leiten.

Das minimalistische Design dieses Einkaufs-Flows verwendet ein einziges Farbschema aus hellblauen und dunkelblauen Pfeilen, um die Richtung des Flows anzuzeigen. Rechteckige Boxen stellen verschiedene Aktionen und Entscheidungen dar.

Der Flow beginnt damit, dass sich der Benutzer entweder anmeldet oder sich registriert. Wenn der Benutzer sein Passwort vergisst oder eine zweistufige Überprüfung erforderlich ist, müssen zusätzliche Schritte durchgeführt werden. Nach der Anmeldung kann der Benutzer auf die Seite des Kontos zugreifen oder einen Kauf durch eine Überweisung einleiten, was drei Schritte erfordert, bevor die Transaktion abgeschlossen ist.

Wie man leistungsstarke Benutzer Flows erstellt

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Benutzer Flow Diagramme für die Entwicklung Ihrer App zu erstellen:

Schritt 1: Verstehen Sie das Verhalten und die Ziele der Benutzer

Bevor Sie mit der konkreten Aufgabe beginnen, einen guten User Flow zu erstellen, müssen Sie zunächst die Ziele Ihrer Benutzer verstehen, z. B. was sie dazu veranlasst, Ihr Produkt zu nutzen und welche Funktionen sie erwarten. Durchführen von Benutzerforschung und die Erstellung einer Karte der Customer Journey sind in dieser Phase von entscheidender Bedeutung, da sie Aufschluss darüber geben, welche Dienste Sie anbieten sollten und wie Ihre Einzelziele damit umgehen werden.

Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie auch Benutzer-Personas erstellen, um Verhaltensweisen von Benutzern zu identifizieren und tatsächliche Benutzer durch verschiedene Benutzeraktivitäten auf unterschiedlichen Pfaden auf Ihrer Website oder App zu kartieren.

Lesen Sie mehr: Um erfolgreiche Benutzerforschung zu betreiben, sollten Sie folgende Punkte beachten methoden der Benutzerforschung !

Schritt 2: Skizzieren Sie einen effektiven Benutzer Flow

Ermitteln Sie nun die verschiedenen Einträge (z. B. Google-Anzeigen, soziale Medien, Marketing-E-Mails, direkte Besucher, organischer Verkehr usw.), über die Benutzer auf Ihre Plattform zugreifen und den Anmeldebildschirm erreichen. Wenn Sie verstehen, wie Benutzer auf Ihre Website oder App gelangen, können Sie einen Flow entwerfen, der das Gesamterlebnis verbessert.

Nachdem Sie die verschiedenen Einträge identifiziert haben, umreißen Sie den Weg des Benutzers und die möglichen Aktionen, die er unternimmt, um sein endgültiges Ziel zu erreichen.

Vergessen Sie nicht, zu bestimmen, was passiert, wenn der Benutzer die letzte Phase erreicht. Das kann ein Dankesbildschirm für ein Abonnement oder eine Reihenfolge sein, oder eine Weiterleitung zu einer bestimmten Seite, z. B. der Startseite.

Schritt 3: Visualisieren Sie Ihre Benutzer Flow Diagramme

Sobald Sie die Benutzer Flows skizziert haben, ist es an der Zeit, sie zu visualisieren. Es gibt mehrere flussdiagramm-Software die bei diesem Prozess helfen kann.

Bestimmte Standardformen werden zur Visualisierung des Benutzer Flow Diagramms Beispiele verwendet. Sie stellen verschiedene Elemente oder Verhaltensweisen der Benutzer in einem User Flow-Diagramm dar, wie z. B.:

Ovale für Einträge und letzte Phasen

für Einträge und letzte Phasen Rechtecke für Seiten oder Bildschirme

für Seiten oder Bildschirme Pfeile zur Verbindung von Schritten in der typischen Reise eines Benutzers

zur Verbindung von Schritten in der typischen Reise eines Benutzers Parallelogramme für Input/Output-Aktionen des UX Flow-Diagramms

für Input/Output-Aktionen des UX Flow-Diagramms Rauten für Entscheidungspunkte

Schritt 4: Entwickeln eines benutzerzentrierten Design-Prototyps

Sobald Sie Benutzer Flow-Diagramme entwickelt haben, ist der nächste Schritt Erstellung von UI-Wireframes Mit diesem Übergang können Sie visualisieren, wie Inhalte und Benutzerinteraktionen auf dem Bildschirm zusammenkommen. So können Sie die UX insgesamt weiter verbessern, indem Sie visuelle Elemente hinzufügen und Details verfeinern.

Schritt 5: Bewerten Sie die Diagramme für den Flow der Benutzer und verbessern Sie sie bei Bedarf

Der letzte Schritt ist die Validierung Ihres Entwurfs durch Benutzertests, die auf viele Arten erledigt werden können, z. B usability-Tests . Geben Sie Ihren Prototyp für Stakeholder und Endbenutzer frei, um Feedback darüber einzuholen, wie gut die Benutzeroberfläche den Erwartungen der Benutzer entspricht. Durch die Analyse des Verhaltens und des Feedbacks der Benutzer können Sie verbesserungsbedürftige Bereiche innerhalb Ihres UX-Designprozesses identifizieren.

Zusätzliche Tipps für die Erstellung effektiver Benutzer Flow Diagramme

Hier finden Sie einige weitere Tipps, die Ihnen bei der Erstellung von Benutzer Flows für Ihre Website oder App helfen können:

Entscheiden Sie sich für einen einfachen Benutzer Flow, bei dem einfache Navigation Vorrang vor visuellem Design hat

Vorrang vor visuellem Design hat Geben Sie der Visualisierung den Vorzug vor Text und halten Sie Details knapp

Achten Sie auf Konsistenz in Ihrem User Flow-Diagramm, indem Sie bestimmte Formen für den jeweiligen Zweck verwenden und die Elemente für ein sauberes Aussehen ausrichten

in Ihrem User Flow-Diagramm, indem Sie bestimmte Formen für den jeweiligen Zweck verwenden und die Elemente für ein sauberes Aussehen ausrichten Erstellen Sie das User Flow-Diagramm in einer Einzelrichtung , indem Sie Online-Tools mit Rastern und Skalen für Präzision verwenden

, indem Sie Online-Tools mit Rastern und Skalen für Präzision verwenden Bemühen Sie sich um ein abgeschlossenes, aber übersichtliches User Flow-Diagramm, aber minimieren Sie die Entscheidungspunkte

Konzentrieren Sie sich darauf, den Weg des Benutzers mit einer Aufgabe nach der anderen abzubilden und nicht mit mehreren Aufgaben

abzubilden und nicht mit mehreren Aufgaben Nutzen Sie online tools, um Benutzer Flows effizient zu erstellen und freizugeben, um schnelle Verbesserungen zu ermöglichen

Tools und Ressourcen für die Erstellung von Benutzer Flows

Die richtigen Tools und Ressourcen können den Prozess der Erstellung von User Flows erheblich rationalisieren. Viele Online-Plattformen bieten intuitive Schnittstellen für die Gestaltung von User Flow-Diagrammen. Diese Plattformen bieten einen Bereich von Formen, Rastern und Ausrichtungsoptionen, um Konsistenz und Klarheit zu gewährleisten.

Ein solches Tool, das Sie für die Erstellung von Flow-Diagrammen nutzen können, ist ClickUp .

ClickUp zur Rationalisierung des Entwurfsprozesses für den Benutzer Flow

ClickUp ist eine Projektmanagement-Software, mit der Sie Ihre Arbeit auf einer einzigen Plattform erledigen können.

Mit ClickUp können Sie Aufgaben erstellen, automatisieren und verwalten, Ziele und Zeitleisten nachverfolgen, Ideen sammeln, mit Teams zusammenarbeiten, Projekte in mehreren Ansichten visualisieren, die Workloads von Teams verwalten und vieles mehr.

Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie Benutzer Flows in ClickUp erstellen können!

ClickUp Whiteboards

mit ClickUp Whiteboards Ideen brainstormen, strategisieren und kartografieren ClickUp Whiteboards ist eine flexible virtuelle Leinwand, auf der Sie brainstormen, planen, Ideen entwickeln und prozesse zu visualisieren. Egal, ob Sie an einem neuen Feature arbeiten oder eine Benutzeroberfläche entwerfen, mit den Whiteboards in ClickUp können Sie leicht erkennen, wie alles miteinander verbunden ist. Sie eignen sich aber auch hervorragend für die Erstellung von Flow-Diagrammen, in denen Sie den Weg eines Benutzers durch Ihr Produkt oder Ihre Website auf einer Karte darstellen können.

bilden Sie jede Interaktion in Benutzer Flows ab und verbinden Sie diese mühelos mit ClickUp Whiteboards

Erstellen Sie Benutzer Flows mit der Mapping Technik in ClickUp Whiteboards. Dabei wird jede mögliche Interaktion des Benutzers visuell dargestellt und die User Flows vom ersten Klick (Eintrag in die App) bis zur endgültigen Umwandlung kombiniert.

ClickUp Whiteboards bietet eine Vielzahl von Tools zur Unterstützung dieses Prozesses:

Freihand-Zeichnen : Skizzieren Sie Ihre Ideen schnell mit dem Tool zum Freihandzeichnen

: Skizzieren Sie Ihre Ideen schnell mit dem Tool zum Freihandzeichnen Formen hinzufügen : Verwenden Sie Formen, um verschiedene Phasen in der User Journey darzustellen

: Verwenden Sie Formen, um verschiedene Phasen in der User Journey darzustellen Notizen schreiben : Fügen Sie Textnotizen hinzu, um jeden Schritt zu beschreiben oder zusätzlichen Kontext zu liefern

: Fügen Sie Textnotizen hinzu, um jeden Schritt zu beschreiben oder zusätzlichen Kontext zu liefern Verbinden Sie Elemente: Verwenden Sie Verbindungselemente (Linien und Pfeile), um verschiedene Elemente zu verknüpfen und den Flow von einer bestimmten Aufgabe zur nächsten darzustellen

Sie können diese Konnektoren sogar benutzerdefinieren, indem Sie die Farbe oder die Linienstärke ändern oder Text hinzufügen, um Ihren Benutzer Flow noch detaillierter zu gestalten.

ClickUp Mindmaps

mit ClickUp Mind Maps Elemente neu anordnen und übersichtliche Flows für Benutzer erstellen ClickUp Mindmaps können auch zur Erstellung von Benutzer Flows verwendet werden. Es erlaubt Ihnen, Ideen und Konzepte hierarchisch zu visualisieren, was die Strukturierung komplexer Benutzer Flows erleichtert:

Ideen visualisieren : Beginnen Sie damit, die Kernidee Ihres User Flows abzubilden und verzweigen Sie dann in verschiedene Bereiche für Benutzeraktionen oder Entscheidungen

: Beginnen Sie damit, die Kernidee Ihres User Flows abzubilden und verzweigen Sie dann in verschiedene Bereiche für Benutzeraktionen oder Entscheidungen Layout neu gestalten : Wenn Ihre Mind Map zu unübersichtlich wird, können Sie mit der Option "Re-Layout" Ihre Ideen automatisch ordnen und so sicherstellen, dass der Flow für den Benutzer klar und einfach zu verfolgen ist

: Wenn Ihre Mind Map zu unübersichtlich wird, können Sie mit der Option "Re-Layout" Ihre Ideen automatisch ordnen und so sicherstellen, dass der Flow für den Benutzer klar und einfach zu verfolgen ist Ideen in Aufgaben umwandeln : Sobald der Flow Ihres Benutzers festgelegt ist, können Sie jeden Schritt direkt aus der Mind Map in eine Aufgabe umwandeln und so Ihre Planung mit umsetzbaren Elementen ergänzen

: Sobald der Flow Ihres Benutzers festgelegt ist, können Sie jeden Schritt direkt aus der Mind Map in eine Aufgabe umwandeln und so Ihre Planung mit umsetzbaren Elementen ergänzen Anpassung: ClickUp Mindmaps sind in hohem Maße anpassbar. Sie können Farben ändern, Symbole hinzufügen und Layouts anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr Benutzer Flow visuell ansprechend und einfach zu verstehen ist

anpassen Ihrer ClickUp Mind Maps_

Mehrere Modi: Egal, ob Sie eine einfache Baumstruktur oder ein komplexeres Diagramm bevorzugen, ClickUp Mindmaps bieten mehrere Modi, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen und die Darstellung verschiedener Arten von Benutzer Flows erleichtern

Auch gelesen: Wie unser Onboarding Team ClickUp! nutzt 💪

Wenn Sie nicht von Grund auf neu entwickeln wollen, bietet ClickUp auch diese effektiven Vorlagen an, um Ihre Benutzer-Flow-Prozesse für das UX-Design zu optimieren:

ClickUp Vorlage für den User Flow

ClickUp User Mapping Flow Vorlage Beispiel

ClickUp's Vorlage für den Benutzer Flow ist perfekt geeignet, um die Erfahrungen und Interaktionen Ihrer Benutzer mit Ihrem Produkt zu visualisieren. Wenn Sie zum Beispiel eine neue App entwerfen, sollten Sie den Weg des Benutzers von der Anmeldung bis zum Abschließen seiner ersten Aufgabe auf einer Karte darstellen.

Erstellen Sie den Flow des Benutzers in dieser Whiteboard-Vorlage, indem Sie benutzerdefinierte Status wie "Offen" und "Abgeschlossen" verwenden, um den Fortschritt der einzelnen Benutzeraufgaben nachzuverfolgen. Die Ansicht "Erste Schritte" zeigt Ihnen, wie Sie die Vorlage zur Visualisierung von Benutzer Flows verwenden.

Die Vorlage hilft Ihnen, Einblicke in die Interaktion der Benutzer mit Ihrer Website oder App zu gewinnen und Verbesserungspotenziale zu erkennen.

ClickUp Datenfluss-Diagramm Vorlage

Die ClickUp Datenflussdiagramm Vorlage ist ideal, um zu visualisieren, wie Daten durch Ihre Systeme fließen. Wenn Sie zum Beispiel ein neues Software Feature entwickeln, können Sie mit dieser Vorlage eine Karte erstellen, die zeigt, wie Benutzerdaten gesammelt, verarbeitet und gespeichert werden.

Die klare visuelle Darstellung mit Konnektoren, die den Flow zwischen den Komponenten zeigen, ermöglicht es Ihnen, potenzielle Engpässe oder Sicherheitsrisiken zu erkennen.

Diese Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen dabei, die Beziehung zwischen Daten und Prozessen sowie die Quelle und das Ziel für jede Dateneinheit im System zu identifizieren. So können Sie effizientere Systeme für die Datenabfrage und -verarbeitung erstellen.

ClickUp Prozess-Diagramm Vorlage

ClickUp Prozess Diagramm Vorlage

ClickUp's Vorlage für ein Prozess Flow Diagramm bietet einen klaren, strukturierten Ansatz, um jeden Schritt in einem Benutzer Flow Prozess abzubilden, der Ihnen hilft, Ineffizienzen zu identifizieren und die Leistung zu optimieren. Wenn Sie zum Beispiel einen Verkaufstrichter verwalten, sollten Sie jede Phase von der Lead-Generierung bis zur Konvertierung auf einer Karte darstellen.

Mit anpassbaren Feldern und Konnektoren können Sie das Flow-Diagramm an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen und sicherstellen, dass jedes Detail erfasst wird.

Die Dokumentation von Prozessen mit dieser Whiteboard-Vorlage trägt zur Standardisierung von Abläufen bei und stellt sicher, dass die Schritte eines Prozesses für alle Beteiligten klar sind. Dies wiederum erleichtert die Behebung von Problemen und die Nachverfolgung des Fortschritts.

Bonus: Zugang kostenlose Vorlagen für Flow Diagramme zur Rationalisierung Ihrer Entwicklungsprozesse für Web-Apps!

Nutzen Sie ClickUp zur Entwicklung effektiver Benutzer Flows

User Flows sind entscheidend für die Maximierung der Benutzererfahrung und die Steigerung der Konversionsraten, indem sie Benutzer durch eine nahtlose Reise führen.

Die User Flow Beispiele in diesem Blog sind praktische Anwendungsfälle, die zeigen, wie man beeindruckende User Flows mit effektiven Benutzerpfaden erstellt. Mit ClickUp können auch Sie Ihre eigenen Benutzer Flows erstellen!

ClickUp optimiert den gesamten Prozess der Software- oder Produktentwicklung. Mit seinen robusten Features können Sie projektmanagement-Workflows zu rationalisieren , Nachverfolgung des Fortschritts und nahtlose Zusammenarbeit auch mit Ihrem Team. Anmeldung für ClickUp und erstellen Sie Benutzer Flows, die zu Ergebnissen führen!