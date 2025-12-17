Kostenlose Videospielvorlagen zum Planen, Entwerfen und zur Nachverfolgung Ihrer Spieleentwicklung

Ihr Spiel hat einen überzeugenden Kernloop, einzigartige Grafiken und eine weitgehend funktionierende Build. Aber Ihre Bug-Liste befindet sich in Discord, Ihre Level-Notizen sind in Google Docs vergraben und niemand weiß, wo die endgültige „genehmigte” Version des Cutscene-Skripts geblieben ist.

Das ist keine Produktionspipeline. Das ist Arbeitsausbreitung.

Da immer mehr Indie-Teams und -Studios schneller und schlanker arbeiten, wird Ihre Fähigkeit, sauber zu planen und auszuführen, zu einem Wettbewerbsvorteil. Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Level erstellen oder sich auf die Veröffentlichung vorbereiten, Sie benötigen Systeme, die mit Ihrem Tempo mithalten können.

Dieser Leitfaden fasst die besten Videospielvorlagen zusammen – von Designdokumenten bis hin zu Sprint-Boards –, die Ihnen helfen, intelligenter zu entwickeln, Ihr Team aufeinander abzustimmen und mühsame Überarbeitungen vor der Veröffentlichung zu vermeiden.

Die 12 besten Videospielvorlagen für Spieleentwickler auf einen Blick

Egal, ob Sie ein Indie-Entwickler, ein Studio oder gerade erst mit Ihrem ersten Spiel beginnen – diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, jede Phase Ihrer Videospielentwicklung zu organisieren, zu planen und zu optimieren.

Was sind Videospielvorlagen?

Eine Videospielvorlage ist eine vorgefertigte Struktur für die Planung eines Teils der Entwicklung, wie z. B. Designdokumente, Bug-Nachverfolgung, Sprints oder Checklisten für die Markteinführung.

Anstatt jedes Mal bei Null anzufangen, beginnen Sie mit einem Format, das bereits die Abschnitte enthält, die Sie wahrscheinlich vergessen würden, wenn Sie tief in der Produktion stecken.

Die meisten Spielvorlagen helfen Ihnen dabei, Entscheidungen zu protokollieren und Kernelemente wie Mechaniken, Levels, Assets, Testnotizen und Veröffentlichungsaufgaben konsistent zu halten. Ganz gleich, ob Sie alleine oder im Team arbeiten, diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, Details nicht zu übersehen und schneller von der Idee zur Veröffentlichung zu gelangen.

Was macht eine gute Videospielvorlage aus?

Eine gute Videospiel-Vorlage sollte den Plan übersichtlich halten und gleichzeitig Features bieten, die zu Ihrem Genre und Ihrem Workflow passen.

Das sollte die ideale Videospiel-Vorlage bieten:

Übersichtliche Abschnitte für Konzept, Gameplay, Mechanik, Zeichen, Assets und Tests

Einfach zu verstehende Struktur für Planung und Dokumentation

Platz zum Protokollieren von Änderungen, Feedback und Überarbeitungen

Kompatibilität mit gängigen Tools für Projekte und Workflows

Anpassbare Felder, um die Vorlage an verschiedene Teams und Spielstile anzupassen.

Echtzeit-Kollaborations-Features für Teams oder Studios

Integrierte Checklisten und Zeitleisten sorgen für eine lückenlose Nachverfolgung des Projekts.

Die 12 besten Videospielvorlagen

Bei der Spieleentwicklung geht es nicht mehr nur um die Verwaltung von Dateien und Aufgaben, sondern um die Verwaltung von Intelligenz. Wenn jedoch KI-Tools für Dokumente, Chats, Notizen und Planung in separaten Systemen gespeichert sind, kommt es zu einer sogenannten KI-Zersplitterung: unzusammenhängende Erkenntnisse, verstreute Updates und keine einheitliche Informationsquelle.

Hier kommt der konvergente KI-Workspace von ClickUp ins Spiel. Er vereint alles – Aufgaben, Dokumente, Assets, Zeitleisten und jetzt auch KI – an einem Ort, der Ihre Arbeit versteht. So arbeiten Sie nicht nur schneller, sondern auch intelligenter.

Im Folgenden finden Sie 12 Vorlagen für die Spieleentwicklung, die Ihnen dabei helfen, Nacharbeiten zu reduzieren, blinde Flecken zu beseitigen und Ihr Spiel tatsächlich auf den Markt zu bringen – ganz gleich, ob Sie gerade Ihre erste Spielmechanik skizzieren oder einen globalen Plan für die Veröffentlichung erstellen.

1. ClickUp-Vorlage für Spieledesign-Dokumente

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen, dokumentieren und verwalten Sie alle Spielelemente an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Spieledesign-Dokumente.

Wenn Sie tief in der Produktion stecken, kann es leicht passieren, dass Sie vergessen, worauf sich das Team tatsächlich geeinigt hat. Die ClickUp-Vorlage für das Spieldesign fasst Ihre Kernschleife, Mechaniken, Features und Asset-Pläne in einem bearbeitbaren Hub zusammen, sodass Entscheidungen nicht mitten im Sprint verloren gehen.

Die Vorlage wurde als ClickUp Docs -Vorlage erstellt und deckt Ziele, Features, Spielanleitungen, Mechaniken und Assets ab. Außerdem unterstützt sie den Aufbau eines umfassenderen Workflows mit Features wie Listen, Gantt, Workload, Kalender und mehr. Darüber hinaus unterstützt sie die Nachverfolgung durch kollaborative Bearbeitung, Automatisierungen, Bildschirmaufzeichnungen und KI innerhalb Ihres Prozesses.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Definieren Sie Entwicklungsziele, damit das Team sich darauf einigen kann, was „erledigt“ bedeutet.

Skizzieren Sie Features und Mechanismen, damit Entscheidungen zum Umfang frühzeitig festgehalten werden.

Dokumentieren Sie Assets, damit Grafik-, Audio- und UI-Arbeiten nicht wiederholt neu geplant werden müssen.

Erstellen Sie einen Workflow, der über die Dokumentation hinausgeht, indem Sie die Ansichten „Liste“, „Gantt“, „Workload“ und „Kalender“ nutzen.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit gemeinsamer Bearbeitung, Automatisierungen und Bildschirmaufzeichnungen, damit Updates sichtbar bleiben.

✨ Ideal für: Indie-Entwickler, Benutzer von Spieledesign-Software, Studenten und Studios, die eine Videospiel-Vorlage suchen, um Entscheidungen zu dokumentieren und die Nachverfolgung der Umsetzung an einem Ort durchzuführen.

💡 Profi-Tipp: Ein gutes Spieledesign-Dokument ist nur dann nützlich, wenn es mit der Weiterentwicklung Ihrer Mechaniken, Levels und Ihres Umfangs auf dem neuesten Stand bleibt. Schreiben, Bearbeitung und greifen Sie mit ClickUp Docs auf alle Ihre spielbezogenen Dokumente zu. Verwenden Sie ClickUp Docs als „Quelle der Wahrheit” für Ihre Dokumente. Verbinden Sie diese dann direkt mit der Produktionsarbeit, damit Sie nicht bei jedem Sprint Abschnitte in Aufgaben kopieren müssen. ClickUp Docs unterstützt verschachtelte Seiten, Tabellen, Einbettungen und Vorlagen. Sie können in Echtzeit zusammenarbeiten und Text direkt aus dem Dokument in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln. Damit Ihr Team Ideen in die Tat umsetzen kann: Entwerfen Sie Ihr Spieldesign-Dokument in ClickUp Docs und wandeln Sie dann wichtige Absätze in Aufgaben für Kampf, Benutzeroberfläche, Audio und Leveldesign um. und wandeln Sie dann wichtige Absätze in Aufgaben für Kampf, Benutzeroberfläche, Audio und Leveldesign um.

Skizzieren Sie Kernschleifen, Quest-Flows oder Zwischensequenzen in ClickUp Whiteboards und verknüpfen Sie die Frames dann wieder mit Aufgaben, damit das „Warum” mit dem „Was” verbunden bleibt.

Fügen Sie einen Abschnitt „Änderungen” in das Dokument ein und taggen Sie die Eigentümer, wenn sich die Mechanik ändert, damit alle auf dem Laufenden bleiben. KI kann das Verfassen von Dokumenten vereinfachen, von Benutzerhandbüchern und Standardarbeitsanweisungen bis hin zu Verträgen und Produktbeschreibungen.

📽️ In diesem Video zeigen wir Ihnen anhand von Beispielen aus der Praxis und bewährten Eingabeaufforderungen, wie Sie KI zum Verfassen von Dokumentationen nutzen können.

2. ClickUp-Vorlage zur Fehler- und Problem-Nachverfolgung

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen, weisen Sie zu und beheben Sie Fehler schnell mit Echtzeit-Updates mithilfe der ClickUp-Vorlage für die Fehler- und Problemnachverfolgung.

Selbst ein großartiger Build kann sich immer noch fehlerhaft anfühlen, wenn Bugs in Discord gemeldet, in Nachrichten reproduziert und in den persönlichen Notizen einer Person „verfolgt” werden. Die ClickUp-Vorlage zur Fehler- und Problemnachverfolgung bietet Ihrem Team ein gemeinsames Protokoll für Probleme, sodass zwischen Tests und Fehlerbehebungen nichts verloren geht.

Die Vorlage unterstützt strukturierte Berichterstellung, Zuweisung, Priorität und Nachverfolgung, sodass die QA- und Entwicklerteams keine Zeit damit verschwenden, dieselben Probleme erneut zu bearbeiten. Sie können Reproduktionsschritte, Screenshots, Protokolle und Statusaktualisierungen mit dem Problemdatensatz verknüpfen, sodass jeder ohne Spekulationen einsteigen kann.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie Fehlerberichte mit übersichtlichen Feldern für Schweregrad, Eigentümer und Plattform.

Weisen Sie Probleme dem richtigen Teammitglied zu, damit die Fehlerbehebung nicht in einem Backlog stecken bleibt.

Verfolgen Sie den Status von „offen“ bis „gelöst“, damit die Qualitätssicherung immer weiß, was erneut getestet werden muss.

Speichern Sie Screenshots, Protokolle und Repro-Schritte im Problem-Datensatz, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.

Gruppieren Sie Probleme nach Features, Levels oder Builds, damit Muster schneller erkennbar werden.

✨ Ideal für: QA-Tester, Entwickler und Studios, die ein zuverlässiges Bug-Log benötigen, das sie über alle Builds hinweg auf dem neuesten Stand halten können.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie ClickUp Agents mit einigen gezielten Automatisierungen, damit Ihre QA-Pipeline auch dann konsistent bleibt, wenn das Team schnell voranschreitet. Erhalten Sie einfache Updates und Nachrichten durch vorkonfigurierte Workflows mit ClickUp Agents ClickUp-Agenten können auf der Grundlage Ihrer Anweisungen (einschließlich vorgefertigter Optionen und eines No-Code-Builders) autonom handeln. Sie eignen sich auch hervorragend für sich wiederholende, zeitintensive Workflows, wie z. B. das Zusammenfassen von Updates in einem Führungskanal oder das Erstellen von Aufgaben aus Aktionspunkten. Hier ist ein praktisches Setup, das sich für das Testen von Spielen eignet: Verwenden Sie einen ClickUp-Agenten, um die täglichen Bug-Aktivitäten zusammenzufassen (neue kritische Probleme, Blocker, was gelöst wurde) und veröffentlichen Sie ein übersichtliches Update in Ihrem Entwicklerkanal.

Nutzen Sie Automatisierungen für vorhersehbare Schritte wie Zuweisungsregeln, Statusänderungen und Mahnungen bei Überfälligkeit mithilfe von Auslösern und Aktionen.

Wenn Ihr Team Artefakte in anderen Tools speichert, können ClickUp-Agenten Kontext aus verbundenen Apps (wie Google Drive oder GitHub) abrufen, sodass die richtigen Links mit dem Fehlerbericht angezeigt werden.

3. ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Entwicklungsaufgaben und implementieren Sie Automatisierungen für Workflows mit der ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement.

Wenn Ihr Entwicklungsplan nur in Ihrem Kopf existiert, müssen Sie ihn jedes Mal neu erstellen, wenn etwas schiefgeht. Mit der ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement können Sie Ihre Arbeit in einen konkreten Plan umsetzen, den Sie zuweisen und überprüfen können, egal ob Sie alleine arbeiten oder ein kleines Studio koordinieren.

Sie bieten eine flexible Grundlage für die Organisation von Aufgaben nach Meilensteinen, Rollen oder Feature-Bereichen. Diese Vorlage eignet sich besonders gut, wenn Sie die Produktion am Laufen halten und gleichzeitig die Nachverfolgung von Tests und Build-Vorbereitungen durchführen möchten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Teilen Sie die Produktion nach Features, Levels und Meilensteinen in Aufgaben auf, damit der Umfang sichtbar bleibt.

Weisen Sie Eigentümer und Termine zu, damit die Arbeit nicht ins Stocken gerät, wenn sich Prioritäten ändern.

Verfolgen Sie Abhängigkeiten, damit „blockierte“ Arbeiten vor Ablauf einer Frist offensichtlich werden.

Überprüfen Sie die nächsten Schritte in Listen-, Board- oder Kalender-Layouts, je nachdem, wie Ihr Team arbeitet.

Protokollieren Sie den Fortschritt an einem Ort, damit Updates nicht über Chats und Dokumente verteilt sind.

✨ Ideal für: Indie-Entwickler und kleine Studios, die einen zentralen Ort suchen, um Aufgaben zu planen, die Nachverfolgung des Fortschritts durchzuführen und vom Prototyp bis zur Veröffentlichung konsistent zu bleiben.

🧠 Wissenswertes: Studien zeigen, dass Entwickler in der Softwareentwicklung pro 1.000 Zeilen Code 15 bis 30 Fehler einbauen, deren Behebung oft länger dauert als das Schreiben des ursprünglichen Features.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Hier kommt ClickUp ins Spiel. Mit leistungsstarken Features zur Aufgabenverwaltung können Sie Unterhaltungen sofort in Taten umsetzen. Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Chat-Nachrichten, Kommentaren, Dokumenten oder sogar E-Mails – alles mit einem einzigen Klick.

Hier ist ein Erfahrungsbericht von einem unserer Kunden!

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketingteam unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für Alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat dessen Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketingteam unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für Alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat dessen Workflow verbessert und effizienter gemacht.

4. ClickUp-Storyboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Szenen und verfeinern Sie die Geschichte Ihres Spiels gemeinsam mit der ClickUp-Storyboard-Vorlage.

Storylastige Spiele werden unübersichtlich, wenn die Handlung in einem Dokument, die Liste der Zwischensequenzen in einer Tabelle und die visuellen Referenzen in verschiedenen Ordnern gespeichert sind. Mit der ClickUp-Storyboard-Vorlage können Sie Szenen und Sequenzen abbilden, sodass die Erzählstruktur während der Entwicklung konsistent bleibt.

Sie eignet sich besonders für die Planung von Zwischensequenzen, Tutorials, Quests oder sogar UI-Flows. Diese Storyboard-Vorlage ist besonders nützlich, wenn mehrere Personen dieselbe Szene im Kontext überprüfen und Feedback geben müssen, ohne alles neu schreiben zu müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Szenen und Sequenzen, damit Ihre Erzählstruktur klar bleibt.

Führen Sie die Nachverfolgung von Änderungen pro Szene durch, damit frühere Entscheidungen durch Überarbeitungen nicht gelöscht werden.

Sammeln Sie Referenzen pro Sequenz, damit die Grafik- und Story-Teams dieselben Inputs überprüfen können.

Weisen Sie Szenen-Eigentümer zu, damit das Schreiben, die Sprachaufnahmen und die Umsetzung koordiniert bleiben.

Halten Sie Genehmigungen sichtbar, damit Sie nicht mit Verwirrung über den „endgültigen Entwurf” ausliefern.

✨ Ideal für: Narrative Designer und Teams, die storybasierte Spiele mit vielen Szenen und Überarbeitungen entwickeln.

💡 Profi-Tipp: Konsistenz ist der schwierigste Teil bei der Entwicklung eines Spiels – vor allem, wenn es darum geht, Feedback während der Produktion zu dokumentieren. ClickUp BrainGPT macht dies mit Talk to Text mühelos möglich. So können Sie Spieltest-Notizen protokollieren, Updates zusammenfassen und Fragen wie „Welches Level hat die meisten offenen Bugs?“ stellen, ohne den Fokus zu verlieren. Verwenden Sie Ihre Stimme, um Notizen, Zusammenfassungen und Aktualisierungen mit ClickUp BrainGPTs Talk to Text zu diktieren. Mit der Chrome-Erweiterung können Sie sogar GitHub, Google Drive und Ihren Workspace durchsuchen, aus mehreren KI-Modellen (wie Claude oder ChatGPT) wählen und sich auf das datenschutzorientierte Design von ClickUp verlassen, um Ihre IP zu schützen.

5. ClickUp-Vorlage für Kreativbriefings

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie die Vision, den Ton und die Ziele Ihres Spiels klar und deutlich mit der ClickUp-Vorlage für Kreativ-Briefings.

Wenn sich Ihr Team nicht darüber einig ist, was das Spiel erreichen soll, entsteht am Ende eine großartige Arbeit, die nicht zusammenpasst. Die ClickUp-Vorlage für Kreativ-Briefings hilft Ihnen dabei, die Vision frühzeitig zu definieren, sodass Grafik, Text, UX-Design (User Experience) und Entwicklung alle auf dasselbe Einzelziel hinarbeiten.

Es bietet einen strukturierten Rahmen für die Festlegung von Zielen, Zielgruppe, Tonfall, wichtigsten Ergebnissen und Einschränkungen und lässt sich im Laufe des Projekts leicht aktualisieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Definieren Sie Ziele, Zielgruppe und kreative Techniken , damit sich das Team frühzeitig abstimmen kann.

Halten Sie Einschränkungen wie Einzelziele für die Plattform und Umfang fest, damit Entscheidungen fundiert bleiben.

Freigeben Sie eine Kurzbeschreibung den Beteiligten, damit das Feedback auf demselben Dokumentenmanagement-Workflow basiert.

Verknüpfen Sie die Kurzbeschreibung mit den Produktionsaufgaben, damit sie mit der Umsetzung verbunden bleibt.

Halten Sie Überarbeitungen sichtbar, damit die „aktuelle Richtung” immer klar ist.

✨ Ideal für: Studios und Indie-Teams, die einen prägnanten Leitfaden benötigen, um die kreative Ausrichtung vor Produktionsbeginn abzustimmen.

💡 Profi-Tipp: Sobald die wichtigsten Punkte Ihres Kreativ-Briefings feststehen (Ziele, gewünschte Ergebnisse, Zeitleiste, Budget), verwenden Sie ClickUp Brain, um dieses Dokument in einen umsetzungsreifen Plan zu verwandeln. Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Zusammenfassungen und Übersichten Ihrer Dokumente Bitten Sie ClickUp Brain, die Zusammenfassung in einen „Leitstern“ zu fassen, auf den sich Ihr Team beziehen kann, und lassen Sie dann die Ergebnisse und Einschränkungen in eine kurze Checkliste für Aufgaben extrahieren, mit der sich die Nachverfolgung von Alles leichter gestaltet. ClickUp Brain kann außerdem Dokumente in Sekundenschnelle zusammenfassen, was ideal ist, um alle auf dem gleichen Stand zu halten, wenn sich der Auftrag während der Produktion unvermeidlich weiterentwickelt.

6. ClickUp Scrum- und Sprint-Planungsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie agile Sprints durch und führen Sie die Nachverfolgung von Entwicklungszyklen effizient mit der ClickUp Scrum- und Sprint-Planungsvorlage durch.

Die Fristen für die Spieleentwicklung werden nicht eingehalten, wenn die Sprintplanung vage ist, der Backlog nicht priorisiert wird und Hindernisse zu spät entdeckt werden. Die ClickUp-Vorlage für Scrum- und Sprintplanung bietet Ihnen eine wiederholbare Sprintstruktur, mit der Sie Iterationen planen, Verbesserungen umsetzen und die Arbeit vom Backlog bis zur Erledigung sichtbar halten können.

Sie wurden entwickelt, um Sprint-Arbeiten zu organisieren und zu überprüfen, was passiert ist, damit das Team aus jedem Zyklus lernen kann, anstatt dieselben Fehler zu wiederholen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Backlog-Elemente, damit die Planung des Sprints mit klaren Prioritäten beginnen kann.

Verfolgen Sie die Sprint-Arbeit nach Status, damit der Fortschritt täglich sichtbar ist.

Hindernisse protokollieren, damit „festgefahrene“ Arbeiten frühzeitig erkannt werden

Überprüfen Sie die Ergebnisse des Sprints, um die Planung über mehrere Iterationen hinweg zu verbessern.

Halten Sie Sprint-Planungs- und Lieferaufgaben zusammen, damit die Übergaben reibungslos verlaufen.

✨ Ideal für: Agile Entwicklerteams und Produzenten, die ein Sprint-System wünschen, das häufige Builds und strukturierte Iterationen unterstützt.

7. ClickUp-Vorlage für die Checkliste zum Produktstart-Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Koordinieren Sie alle Aufgaben rund um die Markteinführung, vom Teaser bis zum Feedback, mit der ClickUp-Vorlage „Checkliste für Produktlaunch-Plan“.

Eine Markteinführung kann stressig sein, wenn Trailer-Deadlines, QA-Gates, Store-Assets, Patch-Hinweise und Community-Updates an verschiedenen Orten nachverfolgt werden müssen. Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Produkteinführung bietet eine übersichtliche Zeitleiste und eine Checkliste, sodass alle Aufgaben für die Markteinführung berücksichtigt werden und der Fortschritt sichtbar bleibt.

Die Vorlagen wurden entwickelt, um Teams bei der Abstimmung von Zeitplänen und Ressourcen zu unterstützen und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen, sodass alle Beteiligten jederzeit über den aktuellen Stand informiert sind. Sie umfassen benutzerdefinierte Status wie „Fertiggestellt“, „Zur Überprüfung“, „In Bearbeitung“, „Zurückgestellt“ und „Ausstehend“ sowie benutzerdefinierte Felder wie „Aufgabekategorie“ und „Dauer“, um die Arbeit bis zur Markteinführung zu organisieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie eine effiziente Zeitleiste für die Aufgaben bis zur Veröffentlichung, damit die Fristen klar sind.

Organisieren Sie die Vorbereitungsarbeiten, damit vor der Veröffentlichung nichts Wichtiges übersehen wird.

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit, damit jeder sehen kann, was blockiert ist.

Verwenden Sie Status wie „Fertiggestellt“ und „Zur Überprüfung“, um Genehmigungen zu verwalten.

Protokollieren Sie Aufgabenkategorien und Dauer, damit die Arbeit bis zur Markteinführung übersichtlich bleibt.

✨ Ideal für: Indie-Studios und Publisher, die Marketing, Qualitätssicherung, Store-Setup und Nachverfolgung nach der Veröffentlichung in einer einzigen Checkliste koordinieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker für Besprechungen zur Markteinführung und Nachbesprechungen zu Spieletests. Erhalten Sie Transkripte und detaillierte Zusammenfassungen Ihrer Meetings mit ClickUp AI Notetaker Damit können Sie Diskussionen festhalten, Entscheidungen zusammenfassen und Aktionselemente auflisten, sodass Sie „Das sollten wir vor der Veröffentlichung noch ändern“ sofort in zugewiesene Aufgaben umwandeln können.

8. ClickUp-Vorlage für das Asset-Management

Kostenlose Vorlage herunterladen Koordinieren Sie alle Aufgaben rund um die Markteinführung, vom Teaser bis zum Feedback, mit der ClickUp-Vorlage „Checkliste für Produktlaunch-Plan“.

Spieledateien sammeln sich schnell an. Und wenn Sie nicht die Nachverfolgung durchführen, was endgültig ist, wem was gehört oder wo sich die Dinge befinden, werden Sie am Ende bereits erstellte Assets neu erstellen. Die ClickUp-Vorlage für das Asset-Management hilft Ihnen dabei, Asset-Daten zu organisieren und zu speichern, die Nutzung zu nachverfolgen und Zeitleisten zu visualisieren (auch mit einfachen Gantt-Diagrammen).

Obwohl es für die allgemeine Nachverfolgung von Assets entwickelt wurde, eignet es sich gut für die Anforderungen der Spieleproduktion, wie z. B. die Nachverfolgung von Art Packs, Audiobibliotheken, Lizenzen, Geräten und Ausrüstung. Es umfasst benutzerdefinierte Status wie Fertiggestellt, Funktionsfähig, Kauf, Reparatur und Verkauf sowie mehrere Ansichten (einschließlich eines Reparaturkalenders und Kostenansichten), mit denen Sie Aktualisierungen und Kosten im Laufe der Zeit nachverfolgen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren und speichern Sie Asset-Daten in einer Datenbank, damit die Dateien nicht verstreut sind.

Führen Sie die Nachverfolgung der Nutzung durch, damit Sie wissen, was aktuell und was veraltet ist.

Visualisieren Sie Zeitleisten mit einfachen Gantt-Diagrammen für die Arbeit an Assets.

Verfolgen Sie den Status von Assets mit benutzerdefinierten Beschreibungen wie „Funktionsfähig“ oder „In Reparatur“.

Verwenden Sie mehrere Ansichten, um Reparaturen und Kosten an einem Ort zu überwachen.

✨ Ideal für: Teams, die eine wachsende Bibliothek mit Grafik-/Audio-Assets, tools, Lizenzen und Produktionsausrüstung verwalten, die bis zur Veröffentlichung organisiert bleiben muss.

9. ClickUp-Marketingplan-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen, starten und messen Sie Marketingkampagnen effektiv mit der ClickUp-Marketingplan-Vorlage.

Selbst ein starkes Spiel kann hinter den Erwartungen zurückbleiben, wenn Marketingmaßnahmen nicht nachverfolgt und Ergebnisse nicht überprüft werden. Die ClickUp-Marketingplanvorlage hilft Ihnen dabei, Kampagnen an einem Ort zu planen und zu optimieren. Außerdem können Sie damit einen Space erstellen, in dem Sie Ziele festlegen und die Arbeit in umsetzbare Aufgaben unterteilen können, die dann mit ClickUp Aufgaben nachverfolgt werden können.

Diese ClickUp-Vorlage enthält benutzerdefinierte Status wie „Abgebrochen“, „Fertiggestellt“, „In Bearbeitung“, „Eingabe erforderlich“ und „Geplant“ sowie benutzerdefinierte Ansichten wie „Wichtige Ergebnisse“, „Zeitleiste“, „Ziele“ und „Fortschrittsboard“, um den Fortschritt zu überwachen und zu verfolgen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Setzen Sie sich erreichbare Marketingziele, damit der Plan messbar bleibt.

Teilen Sie die Aktion in einzelne Aufgaben auf, damit die Arbeit für den Start nicht nur „im Kopf von jemandem“ existiert.

Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Metriken, damit Sie Kampagnen auf der Grundlage der Ergebnisse anpassen können.

Verwenden Sie mehrere Ansichten, um Zeitleisten und wichtige Ergebnisse in einem Plan zu verwalten.

Verfolgen Sie Ihre Arbeit mit Zeiterfassung, Tags und Abhängigkeiten, wenn sich Kampagnen überschneiden.

✨ Ideal für: Indie-Teams und Studios, die neben den Zeitleisten für die Markteinführung auch Store-Seiten, Social-Media-Inhalte, Pressearbeit und Community-Aktivitäten planen.

🧠 Wissenswertes: Eines der frühesten und bekanntesten Easter Eggs in Videospielen tauchte 1980 im Spiel „Adventure” für den Atari 2600 auf und wurde vom Entwickler Warren Robinett versteckt.

10. Videospiel-Skriptvorlage von Template.net

Wenn Skripte für Dialoge und Zwischensequenzen über verschiedene Dateien verstreut sind, wird das Schreiben schwieriger zu überprüfen und noch schwieriger zu implementieren. Die Videospiel-Skriptvorlage von Template.net bietet Ihnen ein fertiges Layout, das Sie online bearbeiten und mit Ihren Mitarbeitern freigeben können, anstatt es von Grund auf neu zu formatieren.

Es unterstützt auch einen Online-Workflow zum Herunterladen von Formaten, darunter Microsoft Word, Google Docs und PDF. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn Sie Skripte an Autoren, Schauspieler oder Lokalisierungspartner weitergeben müssen, die unterschiedliche Tools verwenden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Entwerfen Sie Dialoge und Zwischensequenzen in einer strukturierten Skriptdatei.

Halten Sie die Zeichen lesbar, damit die Überprüfung schneller vonstattengeht.

Freigeben Sie eine Version mit Ihrem Team, ohne sie in mehrere Dokumente einfügen zu müssen.

Exportieren Sie Ihre Daten in gängige Formate wie Word, Google Docs und PDF, um sie weiterzugeben.

Speichern Sie das endgültige Skript zusammen mit den Aufgaben, damit die Verbindung zur Umsetzung nahtlos gehalten wird.

✨ Ideal für: Narrative Designer und Indie-Entwickler, die ein übersichtliches Format für Skripte suchen, das sie online bearbeiten und für Mitarbeiter exportieren können.

11. Vorlage für den Drehplan eines Video-Spiels von Template.net

Voiceover-Sitzungen und Cutscene-Aufnahmen laufen schief, wenn Verfügbarkeit und Zeitplanung in Nachrichten und im Gedächtnis nachverfolgt werden. Die Vorlage für den Drehplan von Videospielen von Template.net hilft Ihnen dabei, Sitzungen in einem Zeitplan-Format abzubilden, damit die Produktionstage organisiert bleiben.

Wie andere Template.net-Dateien basiert auch diese auf einem Editor-First-Workflow mit Exportoptionen, die gängige Download-Formate unterstützen. Dies ist nützlich, wenn Ihr Zeitplan über Ihr Kernteam hinaus geteilt werden muss.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Voiceover-, Motion-Capture- oder Capture-Sitzungen mit klaren Zeitblöcken.

Verfolgen Sie, wer für jede Sitzung benötigt wird, damit keine Rollen übersehen werden.

Halten Sie Pläne für Sitzungen sichtbar, damit kurzfristige Änderungen leichter zu koordinieren sind.

Freigeben Sie den Zeitplan als Datei, die heruntergeladen werden kann, wenn Mitarbeiter Offline-Zugriff benötigen.

Halten Sie die Produktionsvorbereitungen mit den Startaufgaben verbunden, damit Abhängigkeiten sichtbar sind.

✨ Ideal für: Studios und Indie-Teams, die aufgezeichnete Inhalte wie Sprachaufnahmen, Motion Capture und Cutscene-Aufnahmen innerhalb begrenzter Zeitfenster koordinieren.

12. Charakterbogen-Vorlage von Genially

Via Genially

Charaktere werden inkonsistent, wenn die „echte Version” einer Hintergrundgeschichte in einem Dokument gespeichert ist und visuelle Referenzen an einem anderen Ort zu finden sind. Die Charakterbogen-Vorlage von Genially bietet Ihnen einen strukturierten Charakterbogen, den Sie freigeben können, damit Autoren und Designer auf derselben Informationsquelle basieren können.

Diese Genially-Vorlage wurde für die Erstellung interaktiver, teilbarer Inhalte ohne Code entwickelt und ist daher ideal für nicht-technische Benutzer geeignet.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie die Details zur Identität der Zeichen in einem Blatt fest, damit Autoren und Künstler sich abstimmen können.

Halten Sie einheitliche visuelle und charakterliche Notizen fest, damit Überarbeitungen nicht aus dem Ruder laufen.

Teilen Sie einen Charakterbogen pro Rolle, damit auch große Besetzungen übersichtlich bleiben.

Präsentieren Sie die Blätter in einem Format, das sich leicht in Teams überprüfen lässt.

Verwenden Sie dieselbe Struktur für alle Nicht-Spieler-Zeichen (NPCs), damit Ihre Dokumentation konsistent bleibt.

✨ Ideal für: Spieledesigner, Künstler und Pädagogen, die eine Charakterliste benötigen, die sie für eine wachsende Besetzung freigeben und pflegen können.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie ständig zwischen Dokumenten, Aufgaben und Notizen hin- und herwechseln, verwenden Sie ClickUp Brain, um die Änderungen zusammenzufassen. Fügen Sie Feedback aus Spieletests in ein Dokument ein, bitten Sie ClickUp Brain, die wichtigsten Probleme zu extrahieren, und lassen Sie es Aufgaben mit Eigentümern und Prioritäten entwerfen, damit Ihre Vorlagen ohne manuelles Kopieren und Einfügen auf dem neuesten Stand bleiben.

Warum Spieleentwicklerteams eine Vorlage benötigen

Die Entwicklung eines Videospiels ist ein hochgradig kollaborativer, multidisziplinärer Prozess – und ohne ein strukturiertes System können wichtige Details leicht unter den Tisch fallen.

Hier erfahren Sie, warum Vorlagen heute wichtiger denn je sind:

Schnelle Iteration = zunehmendes Chaos: Da immer mehr Entwickler immer schneller liefern, dürfen Dokumentation und Nachverfolgung der Aufgaben nicht hinterherhinken. Vorlagen bieten Ihrem Team jedes Mal einen strukturierten Ausgangspunkt.

Die Arbeitslast ist real: Wenn sich Ihr Design-Dokument in einer App, Sprint-Notizen in einer anderen und Fehlerberichte im Chat befinden, verlangsamt sich der Fortschritt. Vorlagen helfen Ihnen, Workflows zu konsolidieren und unnötigen Aufwand zu reduzieren.

Skalierung wird einfacher: Indie-Teams werden zu Studios. Je früher Sie die Erfassung von Entscheidungen, Assets und Produktionsaufgaben standardisieren, desto einfacher ist es, konsistent zu skalieren.

Ganz gleich, ob Sie Ihr erstes oder Ihr fünfzigstes Spiel entwickeln – mit strukturierten Vorlagen kommen Sie schneller voran, ohne den Überblick zu verlieren.

Warum ClickUp so gut für die Spieleentwicklung geeignet ist

Die meisten Entwicklerteams wachsen aus Tabellenkalkulationen und einfachen Listen mit Aufgaben heraus, sobald sie die Beta-Phase erreichen. Hier bietet Ihnen ClickUp einen echten Vorteil.

Das zeichnet es für die Spieleentwicklung aus:

All-in-One-Workspace: Speichern Sie Ihre Dokumente, Storyboards, Fehlerprotokolle, Assets, Sprint-Pläne und Kreativ-Briefings – kein Hin- und Herspringen zwischen Registerkarten und keine Überlastung durch zu viele Tools mehr.

Integrierte Anpassungsmöglichkeiten: Verwenden Sie Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder , Ansichten und ClickUp-Automatisierungen , um ClickUp an Ihr Genre, Ihre Teamgröße und Ihren Workflow anzupassen.

Echtzeit-Sichtbarkeit: Mit Mit ClickUp-Dashboards und Gantt-Ansichten können Sie alles von der Produktion bis zu den QA-Zyklen an einem Ort verfolgen.

ClickUp Brain: Holen Sie sich KI-Unterstützung beim Verfassen von Designdokumenten, beim Zusammenfassen von Feedback, beim Umwandeln von Entscheidungen in Aufgaben und beim Suchen in verschiedenen tools – sogar mit Ihrer Stimme. Holen Sie sich KI-Unterstützung beim Verfassen von Designdokumenten, beim Zusammenfassen von Feedback, beim Umwandeln von Entscheidungen in Aufgaben und beim Suchen in verschiedenen tools – sogar mit Ihrer Stimme.

Hier ist, was ein G2-Rezensent zu sagen hatte:

ClickUp hat unsere kreative Marketingagentur grundlegend verändert. Ich benutze es jeden Tag! Es hilft uns, alle unsere Aufgaben und Projekte zu organisieren, und die Workload-Ansicht in Kombination mit Zeitschätzungen erleichtert die Verwaltung der Kapazitäten unseres Teams. Wir lieben es, wie anpassbar alles ist – so können wir die Plattform wirklich genau auf unseren Workflow zuschneiden. Es eignet sich auch hervorragend für die Zusammenarbeit und die Nachverfolgung des Fortschritts mehrerer Projekte gleichzeitig.

ClickUp hat unsere kreative Marketingagentur grundlegend verändert. Ich benutze es jeden Tag! Es hilft uns, alle unsere Aufgaben und Projekte zu organisieren, und die Workload-Ansicht in Kombination mit Zeitschätzungen erleichtert die Verwaltung der Kapazitäten unseres Teams. Wir lieben es, wie anpassbar alles ist – so können wir die Plattform wirklich genau auf unseren Workflow zuschneiden. Es eignet sich auch hervorragend für die Zusammenarbeit und die Nachverfolgung des Fortschritts mehrerer Projekte gleichzeitig.

Wenn Ihr Team bereits Tools wie GitHub, Drive, Unity oder Figma verwendet, lässt sich ClickUp auch mit diesen integrieren, sodass das Ökosystem von der Idee bis zur Markteinführung verbunden bleibt.

Jedes großartige Video-Spiel beginnt mit einem Plan und einer guten Vorlage.

Die meisten Spieleteams beginnen mit einem Patchwork-System. Ein Team hat vielleicht einen Kreativ-Brief in einem Dokument, Mechanik-Notizen in einem anderen und Produktions-Updates versteckt in einem Chat.

Nach einigen Iterationen wird es schwieriger, sich daran zu erinnern, was sich geändert hat. Das ist Arbeitsausbreitung, die still und leise Alles verlangsamt, von Designentscheidungen bis hin zur Freigabe durch die Qualitätssicherung.

Kostenlose Vorlagen bieten Ihnen eine übersichtlichere Möglichkeit zur Planung und Erstellung. Sie können Ihre Vision frühzeitig dokumentieren und alle Beteiligten während der Entwicklung des Spiels auf dem Laufenden halten. Wenn es Zeit für die Veröffentlichung ist, helfen Ihnen die Start-Checkliste und der Marketingplan dabei, die Nachverfolgung aller beweglichen Teile zu gewährleisten, damit die Veröffentlichung nicht in letzter Minute zu einem hektischen Durcheinander wird.

ClickUp bietet diesen Vorlagen ein echtes Zuhause.

Sie können Dokumente, Aufgaben, Assets und Genehmigungen in einem Workspace zusammenfassen und dann die KI-Features von ClickUp nutzen, um den Arbeitsaufwand im Laufe des Projekts zu reduzieren.

Sind Sie bereit, effektiver zu arbeiten? Melden Sie sich bei ClickUp an und erhalten Sie Zugriff auf anpassbare Vorlagen und Zusammenarbeit in Echtzeit.

Häufig gestellte Fragen

Eine Vorlage für ein Spieledesign-Dokument hilft Ihnen beim Planen Ihres Spiels. Sie umfasst Aspekte wie Mechanik, Zeichen, Levels und Handlung. Vorlagen bieten Ihnen ein vorgefertigtes Layout, damit Sie beim Erstellen Ihres Spiels keine wichtigen Teile vergessen.

Ja. Indie-Entwickler kümmern sich oft selbst um Alles – vom Design bis zum Marketing. Vorlagen helfen dabei, Ideen zu organisieren, Fortschritte zu verfolgen und Zeit zu sparen, indem sie Ihnen einen Vorsprung bei der Planung verschaffen.

Es sollte Abschnitte für Ihr Konzept, Spielsysteme, Zeichen, Assets und Testnotizen enthalten. Eine gute Vorlage ermöglicht die Nachverfolgung von Änderungen, unterstützt die Teamarbeit und passt zu den tools, die Sie bereits verwenden.

Verwenden Sie eine Vorlage für die Fehlernachverfolgung, um Probleme mit Details wie Plattform, Schweregrad und Screenshots zu protokollieren. So bleiben alle Probleme an einem Ort und Teams können Fehler schneller und ohne Verwirrung beheben.

Ja. Viele Vorlagen sind flexibel. Ein RPG-Spiel benötigt beispielsweise möglicherweise Abschnitte für Quests und Fertigkeitsbäume, während ein Plattformspiel möglicherweise Details zum Level-Timing und Layout benötigt.

Mit ClickUp können Sie Ihre Spieledokumente, Aufgaben, Fehler und Sprints an einem Ort aufbewahren. Die Vorlagen eignen sich für die Planung, Nachverfolgung und Verwaltung aller Aspekte Ihrer Spielentwicklung – egal, ob Sie alleine oder im Team arbeiten.