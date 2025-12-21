Welcher KI-Stack eignet sich für Teams, die von Legacy-Tools migrieren?

Ihre Legacy-Systeme sind ausgelastet, und Sie wissen das besser als jeder andere.

Sie sind langsam, können die heute anfallenden riesigen Datenmengen nicht verarbeiten und sind definitiv nicht für die Integration mit KI ausgelegt.

Das ist leichter gesagt als erledigt. Sie müssen alles migrieren – jahrelange wichtige Daten und Prozesse – ohne Ihre Betriebsabläufe zu unterbrechen.

In diesem Blogbeitrag geben wir Ihnen einen Überblick darüber, welcher KI-Stack für Teams geeignet ist, die von älteren Tools migrieren möchten. Wir behandeln die Grundlagen und erklären, wie Sie den Tech-Stack aufbauen können.

Die Herausforderung, sich von Legacy-Systemen zu lösen

Vor einem Jahrzehnt galten Legacy-Systeme vielleicht noch als „schnell“. Heute sind sie jedoch gleichbedeutend mit langsamer Leistung, unterbrochenen Workflows, verminderter Effizienz, Datensilos und schlechter Benutzererfahrung.

Die Abkehr von diesen Tools ist zwar die richtige Entscheidung, doch der Migrationspfad ist mit Schlüssel-Herausforderungen verbunden:

Ihr Team ist mit der alten Arbeitsweise vertraut

Mögliche Störung laufender Projekte

Kompatibilitätsprobleme mit modernen KI-Systemen

Angst vor Verlusten der Produktivität während der Umstellung

Kultureller Widerstand gegen neue Workflows

Lassen Sie sich davon jedoch nicht davon abhalten, auf KI-Tools umzusteigen. Betrachten Sie es als eine hervorragende Gelegenheit, Ihre Abläufe zu modernisieren, die Sicherheit Ihrer Systeme zu gewährleisten und Ihre Agilität zu verdoppeln.

Die richtigen KI-Tools vereinfachen* sogar die Migration. Sie zwingen Ihre Teams nicht dazu, Alles neu aufzubauen.

Integrieren Sie einfach Ihre bestehenden Workflows, erstellen Sie eine Verbindung zu Legacy-Datenquellen, implementieren Sie Automatisierungen für manuelle Arbeiten und schaffen Sie eine einheitliche Sichtbarkeit über alle Abteilungen hinweg.

Praxisbeispiele für den Übergang von Legacy-Tools zu KI/AI

Schauen wir uns einmal an, wie einige Unternehmen aus verschiedenen Branchen den Sprung von Legacy-Systemen zu modernen KI-Stacks erfolgreich geschafft haben:

1. Bauwesen: CEMEX

CEMEX, ein großes Baustoffunternehmen, gründete eine interne Marketingagentur, CEMEX Content Studio. Das Marketingteam wurde jedoch durch unzusammenhängende Tools, manuelle Übergaben und das Fehlen eines Standardprozesses für Projektanfragen ausgebremst.

Um dieses Problem zu beheben, migrierte das gesamte 50-köpfige Marketingteam von CEMEX auf den einheitlichen KI-Stack von ClickUp. Sie automatisierten die Projektannahme, verknüpften funktionsübergreifende Aufgaben und führten Echtzeit-Dashboards für vollständige Projekttransparenz ein.

🎯 Ergebnisse: 15 % Verkürzung der Markteinführungszeit; Verkürzung der Zeit für die Projektübergabe von Stunden auf Sekunden

Oscar Aguilar, Projektmanager für Marketing bei CEMEX, sagt dazu:

„Es ist großartig, weil das gesamte Team seine täglichen Aufgaben in ClickUp nachverfolgt“, sagt Oscar. „Vor der Automatisierung mussten wir, sobald ein Texter eine Aufgabe abgeschlossen hatte, manuell an die Vorgesetzten weiterleiten, dass der Text fertig war. Das konnte bis zu 36 Stunden dauern.

„Es ist großartig, weil das gesamte Team seine täglichen Aufgaben in ClickUp nachverfolgt“, sagt Oscar. „Vor der Automatisierung mussten wir, sobald ein Texter eine Aufgabe abgeschlossen hatte, manuell an die Vorgesetzten weiterleiten, dass der Text fertig war. Das konnte bis zu 36 Stunden dauern.

2. Einzelhandel: McDonald’s

Das vielleicht bedeutendste und sichtbarste Beispiel für einen Übergang von Legacy-Systemen zu KI ist die Modernisierung der Menüs und Bestellsysteme von McDonald's.

Dank der Integration von KI in seine mobile App und seine Kiosksysteme in den Filialen kann McDonald's analysieren, wie Kunden mit den Menüs interagieren – wo sie klicken, wo sie verweilen und wie sie durch den Bestellprozess navigieren.

Anhand dieser Erkenntnisse wurden Layouts optimiert, die Produktplatzierung verbessert und relevante Add-On-Optionen vorgeschlagen, wodurch das Bestellvorgang schneller und wesentlich intuitiver wurde.

🎯 Ergebnisse: 20 % Anstieg des digitalen Auftragsvolumens

3. Gesundheitswesen: Die Cleveland Clinic

Die Cleveland Clinic hat ihre Telemedizin-Dienstleistungen erfolgreich erweitert, indem sie veraltete Computersysteme durch die Integration von KI modernisiert hat.

Sie implementierten KI-gesteuerte Tools, um die über verschiedene Legacy-Systeme verstreuten Patientendaten zu integrieren und zu vereinheitlichen. Dadurch konnten Anbieter während jeder virtuellen Konsultation zuverlässig und sofort umfassende Patientenakten einsehen.

🎯 Ergebnisse: 25 % Anstieg bei der Nutzung von Telemedizin

Was ist ein KI-Stack – und warum ist er bei der Migration wichtig?

Wenn Sie sich von Legacy-Systemen verabschieden, kann man sich leicht im Dschungel der neuen KI-Technologien verlieren.

Sie benötigen nicht jedes einzelne KI-Tool, das es auf dem Markt gibt, sondern nur einige wenige, die gut zusammenarbeiten, um Ihre Abläufe zu optimieren und Ihre Geschäftsziele zu unterstützen.

Enter: KI-Stack.

Ein KI-Stack ist eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung von KI-gestützten Tools, die zusammenarbeiten, um Workflows zu automatisieren, Daten zu analysieren, Inhalte zu generieren und die Kommunikation zu vereinfachen.

Die Ebenen des KI-Stacks verstehen

Ein KI-Stack besteht aus verschiedenen Schichten, ähnlich wie ein Sandwich. Jede Schicht enthält Tools und Frameworks, die eine wichtige Funktion erfüllen.

Die drei Kernschichten eines KI-Stacks sind:

Datenschicht: Enthält Ihre Datenbanken, Dateien, Kundendaten, Produktinformationen – alles, was Ihr Unternehmen im Laufe der Jahre erstellt oder gesammelt hat. Datenpipelines, Quellen und Integrationen sind unverzichtbare Komponenten dieser Schicht.

Intelligenzschicht: Umfasst KI-Modelle und maschinelle Lernsysteme, die die Daten aus der ersten Schicht in Vorhersagelogik umwandeln. Sie interpretieren den Kontext, identifizieren Muster und generieren Erkenntnisse, Entscheidungen oder Inhalte. Automatisierung, prädiktive Analysen, Modellentwicklung und KI-Integration finden in dieser Schicht statt.

Anwendungsschicht: Ermöglicht Benutzern und anderen Systemen die Interaktion mit der in der zweiten Schicht erstellten Intelligenz. Sie verfügen also über KI-Copiloten, Content-Generatoren, Workflow-Automatisierungen, Dashboards, Chat-Schnittstellen, Plugins und alle benutzerdefinierten Apps, auf die sich Ihr Team verlässt.

🧠 Wissenswertes: Die Y2K-Krise löste weltweit Panik aus. Die Menschen befürchteten, dass das System bei Eintritt des Jahres 2000 „00” als 1900 lesen würde. Der Grund dafür war, dass Programmierer Speicherplatz sparen wollten, indem sie nur die letzten beiden Ziffern des Jahres speicherten (z. B. wurde 1998 nur als 98 gespeichert). via Torch Anstatt Milliarden von Codezeilen neu zu schreiben, um vier Ziffern zu speichern (1998 > 1998), was eine kostspielige Angelegenheit gewesen wäre, fanden Unternehmen eine schnelle Lösung: Windowing. Sie wählten ein Stichtagsjahr (z. B. 1950) und programmierten das System mit einer einfachen Regel: Wenn die zweistellige Jahreszahl 50 oder höher ist, wird davon ausgegangen, dass das Jahrhundert 20 ist. Andernfalls wird davon ausgegangen, dass das Jahrhundert 21 ist. Das funktionierte zwar vorübergehend, bedeutete aber auch, dass das Jahr 2050 vom System als 1950 gelesen werden würde!

Wie sich ein KI-Stack von herkömmlichen Software-Stacks unterscheidet

Hier erfahren Sie, wie sich KI-Stacks und herkömmliche Software-Stacks unterscheiden:

Aspect KI-Stack Herkömmlicher Software-Stack Kernfunktion Lernt aus Daten, passt sich an, trifft Vorhersagen, durchführt Automatisierung der Entscheidungen Befolgt feste Regeln, die von Entwicklern geschrieben wurden Kernkomponenten Data Warehouses, Datenpipelines, ML-Frameworks, GenAI-Tools Strukturierte Datenbanken, regelbasierte Engines, SQL-Server, COTS-Software Datennutzung Verarbeitet kontinuierlich Echtzeitdaten Verwendet statische Dateneingaben Entwicklung im Laufe der Zeit Verbessert sich kontinuierlich, während die Modelle lernen Bleibt unverändert, sofern Entwickler ihn nicht manuell verbessern. Umgang mit Komplexität Verwaltet mehrstufige, dynamische Workflows Verarbeitet lineare, regelbasierte Workflows Skalierbarkeit Skalierbar bei wachsenden Datenmengen und steigender Nutzung Skalierbar durch mehr Infrastruktur

Vorteile der Einführung eines modularen KI-Stacks

In einem modularen KI-Stack kombinieren Sie unabhängige Komponenten (oder KI-Tools), anstatt sich auf ein starres System zu verlassen.

Es handelt sich um ein hoch skalierbares System, da Sie Tools austauschen, upgraden oder downgraden können, ohne Alles von Grund auf neu aufbauen zu müssen. Wenn ein Tool zu kostspielig oder zu limitiert wird, können Sie außerdem nur diese Komponente ersetzen, ohne Ihr gesamtes KI-Setup zu beeinträchtigen.

📮 ClickUp Insight: Während 35 % unserer Umfrageteilnehmer KI für grundlegende Aufgaben nutzen, scheinen fortgeschrittene Funktionen wie Automatisierung (12 %) und Optimierung (10 %) für viele noch unerreichbar zu sein. Die meisten Teams fühlen sich auf der „KI-Einsteigerstufe” festgefahren, da ihre Apps nur oberflächliche Aufgaben bewältigen können. Ein tool generiert Texte, ein anderes schlägt Aufgaben zu, ein drittes fasst Notizen zusammen – aber keines dieser Tools gibt den Kontext frei oder arbeitet mit den anderen zusammen. Wenn KI in isolierten Bereichen wie diesen eingesetzt wird, liefert sie zwar Ergebnisse, aber keine Wirkungen. Deshalb sind einheitliche Workflows so wichtig. ClickUp Brain ändert dies, indem es Ihre Aufgaben, Inhalte und Prozesskontexte nutzt und Ihnen dabei hilft, mithilfe intelligenter, integrierter Funktionen mühelos fortschrittliche Automatisierungs- und agentenbasierte Workflows auszuführen. Es handelt sich um eine KI, die Ihre Arbeit versteht, nicht nur Ihre Eingaben.

Anzeichen dafür, dass Ihr Legacy-Stack ein KI-Upgrade benötigt

Nicht jedes Legacy-System erfordert ein sofortiges KI-Upgrade. Einige Tools erfüllen ihren Zweck nach wie vor gut, und der Einsatz von KI an den falschen Stellen kann mehr Komplexität als Wert mit sich bringen.

Sehen wir uns nun die eindeutigen Anzeichen dafür an, wann Sie auf KI-Systeme umsteigen sollten:

Häufige Datenübergaben und unzusammenhängende Workflows

Dies ist das klassische Symptom: Informationen bleiben ständig hängen oder müssen manuell zwischen verschiedenen Systemen übertragen werden. Sie verbringen mehr Zeit damit, Daten zu verschieben, als sie tatsächlich zu nutzen.

Langsame Berichterstellung oder fehlende Echtzeit-Einblicke

Sie müssen Stunden oder sogar Tage warten, bis einfache Berichte erstellt sind. Ihre wichtigen Entscheidungen basieren immer auf veralteten Informationen, da Ihr System nicht schnell genug ist, um die Menge der eingehenden Daten schnell zu verarbeiten.

Begrenzte Zusammenarbeit zwischen Abteilungen

Das Marketing hat seine Tools, der Vertrieb hat seine, der Betrieb hat wieder andere – und keiner von ihnen kommuniziert richtig miteinander. Ohne eine gemeinsame Ansicht auf wichtige Daten verliert man den Überblick oder doppelt Arbeit.

Manuelle Entscheidungsfindung ohne vorausschauende Erkenntnisse

Wenn Ihre Analysten wochenlang damit beschäftigt sind, Daten zu bereinigen, Tabellen abzugleichen oder Trends manuell zu identifizieren, unterstützt Ihr System das Geschäft nicht – es bremst es aus.

Moderne KI-Stacks verbessern die Entscheidungsfindung durch die Einbindung von Prognosen, Anomalieerkennung und automatisierten Empfehlungen.

Sie zahlen ständig für benutzerdefinierte Fehlerbehebungen, Supportstunden oder Nischenspezialisten, nur um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Außerdem lassen sich Ihre Tools nur schwer in neuere Apps integrieren oder fallen bei jedem Update aus.

Die laufenden Kosten für Patches, Wartung und manuelle Einstellungen von Integrationen sind finanziell nicht tragbar.

🧠 Wissenswertes: Das Mechanization of Contract Administration Services (MOCAS)-System, das 1958 vom US-Verteidigungsministerium erstmals eingesetzt wurde, ist eine der ältesten noch aktiven Softwareanwendungen der Welt. Es ist bis heute in Betrieb und verwaltet Daten im Zusammenhang mit Verteidigungsaufträgen im Wert von 1,2 Billionen US-Dollar.

So erstellen Sie einen KI-Stack für die Migration

Für die Migration von Legacy-Tools zu einem KI-Stack ist ein strukturierter Ansatz erforderlich.

Dazu müssen Sie kritische Systeme bewerten, klare KI-Ziele festlegen, sich auf die Modernisierung Ihrer Daten vorbereiten, die richtigen KI-Technologien einführen und den gesamten Übergang sorgfältig überwachen.

Lassen Sie uns alle diese Schritte im Detail durchgehen.

Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre Legacy-Systeme

Beginnen Sie damit, zu beurteilen, wie Ihre Legacy-Systeme die tägliche Arbeit bewältigen.

Teilen Sie Ihr aktuelles Ökosystem in drei Teile auf:

Tools: Identifizieren Sie, was jede Legacy-App leistet, welche Teams sie verwenden und ob mehrere Teams unterschiedliche Tools für dieselbe Aufgabe einsetzen. Dokumentieren Sie das Alter des Tools, die Gesamtkosten und wie einfach es sich mit modernen APIs verbinden lässt.

Workflows: Achten Sie besonders auf manuelle Übergaben, Prozessabschlusszeiten, Fehlerquoten und häufige Reibungspunkte. Je höher die Anzahl der Engpässe und manuellen „Routinearbeiten” ist, desto größer ist der Bedarf an schneller Automatisierung.

Daten: Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wie Ihr Geschäft derzeit Daten speichert. Sind Ihre Daten über alle Tools und Datenbanken hinweg konsistent? Sind sie nur für ein Team zugänglich (z. B. Buchhaltungsdaten, die für den Vertrieb nicht einsehbar sind)? Notieren Sie sich schließlich alle Anforderungen zur Datensicherheit und Regulierung, die Ihre Legacy-Systeme nicht erfüllen.

🎥 Bonus: Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um sechs verschiedene Arten von Prozessabbildungsstrategien kennenzulernen und zu erfahren, wie Sie ClickUp für jede einzelne davon einsetzen können:

Schritt 2: Definieren Sie Ihre KI-Ziele

Erstellen Sie auf Grundlage Ihrer Prüfung eine Liste aller Probleme, die Sie in Ihren bestehenden Workflows entdeckt haben.

Gruppieren Sie sie in relevante Kategorien. Das könnten beispielsweise sein: Berichterstellung und Analyse, Teamkommunikation, Projektmanagement usw.

Setzen Sie klare, messbare Ziele für jede Kategorie. Mit anderen Worten: Welche Verbesserungen möchten Sie erreichen, wenn Sie Automatisierung oder Intelligenz in diesen Teil des Workflows einführen?

Wenn Berichterstellung und Analyse eine Kategorie bilden, können Sie KI-Ziele wie „Reduzierung der Berichterstellungszeit auf unter 10 Minuten” oder „Dashboards müssen alle 15 Minuten automatisch aktualisiert werden” festlegen. Ähnlich können Sie für die Teamkommunikation Ziele wie „Reduzierung der Zeit für die Suche nach Info um 50 %” festlegen.

💡 Profi-Tipp: Der Versuch einer vollständigen Überarbeitung von Anfang an führt zu Verwirrung und verzögert die Einführung. Beginnen Sie mit den niedrig hängenden Früchten. Identifizieren Sie 1-2 Kategorien, die Ihrem Team die größten Schwierigkeiten bereiten. Dies sind Ihre Pilot-Workflows – die ersten Bereiche, in denen Sie KI und Automatisierung für eine schrittweise Migration einführen werden.

Schritt 3: Bereiten Sie Ihre Daten für den Migrationsprozess vor

Sobald Sie ermittelt haben, was in Ihrem aktuellen System geändert werden muss, ist es an der Zeit, Ihre Daten zu sortieren, zu bereinigen und zu strukturieren.

Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Workflow:

Schritt Was ist damit verbunden? Sammeln Finden Sie alle Daten, die über alte Systeme verstreut sind, darunter Tabellenkalkulationen, Datenbanken, gemeinsam genutzte Laufwerke, E-Mail-Anhänge, exportierte Berichte, Kundendateien und vieles mehr. Kategorisieren Gruppieren Sie Daten in übersichtliche Kategorien wie Kunden, Finanzen, Recht oder Marketing und unterteilen Sie jede Kategorie weiter nach Typ, z. B. Berichte, Verträge, Projektbeschreibungen oder kreative Assets. Entrümpeln Entfernen Sie Duplikate, veraltete Versionen, unnötige Dokumente und ungenutzte Dateien und archivieren Sie nur das, was für die langfristige Referenz noch wichtig ist. Standardisieren Beheben Sie inkonsistente Dateinamen, aktualisieren Sie veraltete oder unvollständige Felder und erstellen Sie Standardformate für die Strukturierung wichtiger Dokumente teamübergreifend.

Ihre Dateien sind nun alle sortiert und bereit für die Migration.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um alle Ihre Daten zu verwalten und zu verfolgen. So geht's:

Erstellen Sie eine Masterliste mit Aufgaben für jede Datenkategorie : Fügen Sie Aufgaben der obersten Ebene wie Finanzen, Recht, Marketing, Vertrieb und Produkt hinzu.

Teilen Sie jede Kategorie in Unteraufgaben auf : Fügen Sie Unteraufgaben für bestimmte Assets wie Tabellenkalkulationen, Ordner, Berichte, Exporte, gemeinsam genutzte Laufwerke oder Kundendatensätze hinzu.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung wichtiger Details : Fügen Sie Felder für Datenquelle, Standort, Eigentümer und Status hinzu, um alles übersichtlich zu organisieren. : Fügen Sie Felder für Datenquelle, Standort, Eigentümer und Status hinzu, um alles übersichtlich zu organisieren.

Zuweisen von Eigentümern und Fälligkeitsdaten : Machen Sie jede Aufgabe und Unteraufgabe nachvollziehbar, indem Sie Teammitglieder zuweisen und Zeitleisten festlegen.

Erstellen Sie einen Bereinigungs-Workflow mit Statusangaben : Legen Sie Statusangaben wie „Gefunden“, „Kategorisiert“, „Bereinigt“, „Standardisiert“ und „Bereit zum Exportieren“ fest, damit jedes Asset denselben Lebenszyklus durchläuft.

Verwenden Sie Aufgabenkommentare für Aktualisierungen : Protokollieren Sie Entscheidungen, Beobachtungen oder Hindernisse innerhalb der Aufgabe, damit der Fortschritt sichtbar bleibt.

Überprüfen Sie den Fortschritt in der Listenansicht oder der Board-Ansicht: Sehen Sie alle Aufgaben von der Entdeckung bis zur Bereinigung an einem Ort und erkennen Sie schnell, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Nutzen Sie KI, um Ihre Aufgaben automatisch zu priorisieren und den richtigen Personen zuzuweisen.

Schritt 4: Integrieren Sie KI-Funktionalität und Automatisierung

Berücksichtigen Sie bei der Bewertung von KI-Tools Ihre Pilot-Workflows. Vergessen Sie nicht, auch die anderen Prozesse zu planen, die Sie später migrieren möchten.

Es ist wichtig, technische Schulden zu vermeiden, die entstehen, wenn Sie in vorübergehende oder unausgereifte Lösungen investieren. Hier sind einige grundlegende Funktionen der künstlichen Intelligenz, die Sie für Ihren modernen Tech-Stack in Betracht ziehen sollten:

Intelligente Aufgabenverteilung: Verwenden Sie KI, um Aufgaben automatisch basierend auf Priorität, Team-Kapazität, individueller Workload und Qualifikationsniveau zuzuweisen.

Generative KI-Unterstützung: Erstellen Sie Inhalte schneller mit Gen-KI-Modellen. Verfassen Sie schnell E-Mails, generieren Sie kreative Assets für das Marketing, entwickeln Sie Ideen und schreiben Sie technische Dokumentationen.

KI-Copiloten: Diese Tools sind direkt in Ihren Workflow integriert, leiten die Mitglieder des Teams bei jedem Schritt an und schlagen nächste Aktionen vor. Diese Tools sind direkt in Ihren Workflow integriert, leiten die Mitglieder des Teams bei jedem Schritt an und schlagen nächste Aktionen vor. GitHub Copilot hilft beispielsweise bei der Code-Analyse, indem es den Code automatisch überprüft, Fehler identifiziert und Verbesserungsvorschläge macht.

Computer Vision: Verwenden Sie KI, um Texte in Bildern automatisch zu lesen, Objekte zu identifizieren, Informationen aus gescannten Dateien zu extrahieren und visuelle Assets zu kategorisieren.

Entscheiden Sie sich für eine benutzerfreundliche Plattform, die mehrere KI-Funktionen unter einem Dach vereint. Dies erhöht die Kosteneinsparungen und minimiert die Einarbeitungszeit für Ihr Team.

Nehmen Sie zum Beispiel ClickUp Brain. Es bündelt viele KI-Aufgaben in einem System, sodass Sie keine separaten Tools für die Erstellung Ihres Migrations-Workflows benötigen.

Mit Brain können Sie:

Entwerfen und bearbeiten Sie Betriebsdokumentationen : Erstellen Sie SOPs, Prozessleitfäden, MigrationsNotizen, technische Erläuterungen und Änderungsprotokolle, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Beschleunigen Sie Audits und Recherchen während System-Upgrades : Brechen Sie komplexe Konzepte herunter, vergleichen Sie Systemfunktionen, fassen Sie lange Dokumente zusammen und sammeln Sie schnell Erkenntnisse aus mehreren Quellen.

Erstellen Sie schnelle Zusammenfassungen von Legacy-Informationen : Verwandeln Sie langwierige Tickets, historische Dokumente, E-Mail-Ketten, Anforderungsnachverfolgungen oder Meeting-Protokolle in prägnante Zusammenfassungen, in denen Entscheidungen und nächste Schritte hervorgehoben werden.

Stellen Sie arbeitsbezogene Fragen im Zusammenhang mit Ihrem Modernisierungsaufwand: Rufen Sie fällige Aufgaben in einem Sprint, offene Migrationshindernisse, Systemanforderungen, aktuelle Updates oder Abhängigkeiten direkt aus Ihrem Workspace-Kontext ab.

So können Ihre Teams die Bereinigung, Vorbereitung und Migration schneller durchführen, ohne den ohnehin schon komplexen Tech-Stack um fragmentierte KI-Tools zu erweitern.

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Automations, um Routineaufgaben mithilfe einer leistungsstarken Agentic-KI zu erledigen. Richten Sie Automatisierungen ein, z. B. „Wenn eine Aufgabe den Status „Eingereicht“ erhält, fügen Sie automatisch den Prüfer hinzu und benachrichtigen Sie ihn. “

Die KI-Agenten von ClickUp bringen die KI-Integration und Automatisierung auf die nächste Stufe. Sie überwachen kontinuierlich Ihren Workspace, treffen datengestützte Entscheidungen und passen Maßnahmen an, um die Geschäftskontinuität auch dann zu gewährleisten, wenn Sie nicht verfügbar sind.

Schritt 5: Schaffen Sie einen einheitlichen Workspace, um Alles miteinander zu verbinden

Die Ausbreitung von Arbeitsaufgaben ist eine reale Herausforderung und einer der Hauptgründe, warum Teams die Vorteile ihrer KI-Investitionen nicht erkennen können.

Wenn Ihre Team-Mitglieder immer noch zwischen fünf Plattformen hin- und herspringen müssen, um eine Aufgabe zu erledigen oder eine Datei zu finden, ist Ihr KI-Stack nicht effektiv genug. Um den größten Aufwand bei Ihren Modernisierungsbemühungen zu sparen, sollten Sie eine nahtlose Integration zwischen allen Komponenten Ihres KI-Stacks und bestehenden Systemen sicherstellen.

Suchen Sie nach Cloud-nativen KI-Tools, die sich direkt in die Kernsysteme Ihres bestehenden Tech-Stacks integrieren lassen, wie beispielsweise Ihre CRM-Software oder Marketingplattform. Legen Sie außerdem Wert auf einen starken API-Support, native Integrationen und No-Code-Automatisierung, da diese Störungen und die Komplexität der Migration minimieren.

ClickUp BrainGPT wurde entwickelt, um genau dieses Problem zu lösen. Diese KI-Super-App vereint alle Ihre Aufgaben, Dokumente, Ziele, Whiteboards, Dashboards, Projekte, KI und externen Apps auf einer einzigen vernetzten Plattform.

Mit ClickUp Enterprise KI-Suchmaschine können Sie schnell eine Datei, eine Aufgabe oder eine Information in Ihrem gesamten konvergenten Arbeitsbereich finden, einschließlich ClickUp und integrierten Drittanbieter-App-Diensten.

Greifen Sie mit der Enterprise KI-Suche von ClickUp sofort auf alles in Ihrem gesamten Arbeitsbereich zu.

👀 Wussten Sie schon: ClickUp bietet über 1000 native Integrationen für eine robuste plattformübergreifende Unterstützung. Wählen Sie einfach die Tools aus, die Sie für Ihre Arbeit benötigen, umschalten Sie sie und verbinden Sie sie im Handumdrehen mit Ihrem ClickUp-Workspace. Sie müssen weder einen Entwickler einstellen noch den Legacy-Code in Ihrem alten System ändern. Erstellen Sie mit ClickUp Integrations einen integrierten KI-Tech-Stack.

Schritt 6: Messen Sie den Fortschritt und skalieren Sie die Migration

Verfolgen Sie die zuvor definierten messbaren Einzelziele (in Schritt 2), um zu sehen, wie gut Ihr KI-Stack funktioniert.

Vergleichen Sie Ihre neuen Zahlen mit Ihrer Legacy-Basislinie, um festzustellen, wo die größten Gewinne erzielt werden und wo Anpassungen erforderlich sind.

Stellen Sie als Nächstes sicher, dass Ihr Pilotprojekt konsistent funktioniert. Migrieren Sie nach und nach weitere Prozesse des Unternehmens auf die neu entwickelten intelligenten Systeme. Damit ebnen Sie den Weg für die vollständige digitale Transformation.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Wechseln Sie von chaotischer, auf Tabellenkalkulationen basierender Berichterstellung zu einer automatisierten Leistungsüberwachung mit ClickUp Dashboards.

Verfolgen Sie wichtige Metriken visuell mithilfe von Dashboard-Widgets, wie z. B. Fortschrittsbalken für Fertigstellungsraten, Heatmaps für Workflow-Engpässe, Kreisdiagramme für die Verteilung der Arbeitslast und Geschwindigkeitsdiagramme für die Vorhersagbarkeit von Projekten.

Erhalten Sie KI-gestützte Updates zu Ihren migrierten Workflows über ClickUp-Dashboards.

KI-Karten binden fortschrittliche, KI-gestützte Analysen direkt in Dashboards ein – dynamische Zusammenfassungen, Prognosen und Maßnahmen auf Basis von Live-Daten. Eine KI-Karte kann beispielsweise ein prägnantes Update für einen Vorgesetzten generieren, in dem der Gesamtstatus Ihrer Migrationsinitiativen, wichtige Fortschritte und unmittelbare Risiken erläutert werden.

Sehen Sie sich die folgenden Beispiele für KI-Stacks an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie Sie verschiedene KI-Tools zusammenführen und ihren Wert für Ihr Team maximieren können:

1. Für Kundensupport-Teams

ClickUp Aufgaben + Brain → Eskalationen an den richtigen Eigentümer weiterleiten, Probleme automatisch taggen, lange Threads zusammenfassen, Antworten vorschlagen, Folgeaufgaben erstellen Zendesk → Ticketannahme, Nachverfolgung der Kundenhistorie, Erfassung der Kundenzufriedenheit, Multi-Channel-Posteingang ClickUp-Dashboards → Abwanderungswarnungen, Gesundheitsbewertung, Einblicke in die Kundenstimmung, Analyse von Nutzungstrends, NPS-Einblicke Gong → Analysieren Sie Anrufprotokolle automatisch, markieren Sie Anrufe verärgerter Kunden, identifizieren Sie häufige Produktbeschwerden und bewerten Sie automatisch die Empathie der Mitarbeiter.

2. Für Softwareentwicklungsteams

ClickUp Aufgaben + Brain → Priorisieren Sie Fehlerberichte, fassen Sie lange Code-Review-Threads zusammen, automatisieren Sie die Erstellung von Aufgaben aus Fehlerprotokollen und generieren Sie Status-Updates für Projekte. GitHub Copilot → Code automatisch vervollständigen, Implementierungen vorschlagen, Unit-Tests generieren, Funktionen umgestalten, Legacy-Code erklären Datadog → Überwachen Sie die Anwendungsleistung, erkennen Sie ungewöhnliche Systemfehler, analysieren Sie die Ursachen und überwachen Sie die Nutzung der Ressourcen der Server. ClickUp Docs → Erstellen Sie Produktanforderungen, technische Spezifikationen, API-Dokumentation und Versionshinweise.

3. Für Finanzteams

ClickUp Aufgaben + Brain → Automatisieren Sie die Erfassung von Budgetanträgen, fassen Sie komplexe Finanzberichte zusammen, führen Sie die Nachverfolgung von Audit-Anforderungen durch und erstellen Sie wöchentliche Finanz-Updates. QuickBooks → Transaktionen erfassen, Ausgaben kategorisieren, Bankfeeds abgleichen, Gewinn- und Verlustrechnungen erstellen, Rechnungen verwalten Anaplan → Erstellen Sie Finanzmodelle, erstellen Sie Prognosen für mehrere Szenarien, stimmen Sie Budgetfaktoren teamübergreifend ab und rollen Sie Pläne nach Unternehmen zusammen. Tipalti → Erfassen Sie Rechnungen per OCR, wickeln Sie Auszahlungen in mehreren Währungen ab, überprüfen Sie Sanktionen, warnen Sie bei doppelten oder verdächtigen Rechnungen.

4. Für Marketing- und Vertriebs-Teams

ClickUp Aufgaben + Brain → Erstellen Sie Kampagnen-Briefings, entwerfen Sie Follow-up-E-Mails, priorisieren Sie Leads mithilfe von Notizen, fassen Sie Discovery Calls zusammen, erstellen Sie Listen mit Aufgaben aus Meeting-Zusammenfassungen, ClickUp Dokumente → Markenrichtlinien festhalten, Messaging-Frameworks pflegen, Persona-Dokumente speichern HubSpot → Leads erfassen, Deal-Phasen nachverfolgen, automatisierte Sequenzen versenden, E-Mail-Öffnungen protokollieren, Leads bewerten Canva → Entwerfen Sie Social-Media-Inhalte, erstellen Sie Anzeigenvarianten und entwickeln Sie Verkaufspräsentationen.

Häufige Fehler bei der Migration zu einem KI-Stack

Werfen wir einen Blick auf häufige Herausforderungen bei der Einführung von KI, denen viele Unternehmen bei der Migration von Legacy-Anwendungen begegnen, sowie auf praktische Lösungen:

Häufige Fehler Lösungen Keine gründliche Prüfung der Legacy-Systeme Erstellen Sie eine visuelle Karte aller Ihrer Legacy-Apps, Workflows und Datenbanken. So können Sie Lücken richtig identifizieren und konkrete, messbare KI-Ziele definieren, mit denen Sie beginnen können. Der Versuch, alles auf einmal zu aktualisieren Beginnen Sie mit 1–2 Workflows mit hoher Wirkung. Beweisen Sie den Wert, verfeinern Sie den Prozess und skalieren Sie schrittweise. Zu viele KI-Tools auf einmal hinzufügen Priorisieren Sie die Tool-Konsolidierung und wählen Sie Software, die mehrere KI-Funktionen innerhalb einer Plattform bietet. So vermeiden Sie Überschneidungen bei den Features und eine unkontrollierte Ausbreitung von KI-Lösungen Versäumnis, während der Pilotphase Feedback einzuholen Vereinbaren Sie regelmäßige Check-ins mit Benutzern, die die neuen Workflows ausprobieren, um die Produktakzeptanz zu verbessern. Skalieren Sie die Migration erst, wenn alle mit der Nutzung vertraut sind.

Vorteile der Migration zu einem KI-fähigen Stack

Hier sind einige unbestreitbare strategische Vorteile, die ein KI-fähiger Stack bietet:

Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität: Dank des modularen Aufbaus des /AI-Stacks können Sie sich sofort an Marktveränderungen anpassen. Sie können neue KI-Features innerhalb weniger Tage testen und implementieren, ohne dabei die Geschäftslogik zu beeinträchtigen.

Gesteigerte Produktivität: KI automatisiert umfangreiche, komplexe und sich wiederholende Aufgaben, sodass sich Ihre Mitglieder des Teams auf strategische Aufgaben konzentrieren können, die nicht automatisiert werden können.

Proaktive Risikominderung: KI-gestützte Analyse- und Datenplattformen helfen dabei, Workflows ständig auf subtile Anomalien zu überwachen, sofortige Warnmeldungen zu senden und automatisierte Präventivmaßnahmen als Auslöser zu nutzen, um Risiken zu minimieren.

Bessere Entscheidungsfindung: Führungskräfte und Manager erhalten in Echtzeit datengestützte Einblicke in ihre Projekte des Unternehmens. Dadurch wird die Abhängigkeit von Bauchgefühl und langsamer Berichterstellung reduziert.

Stärkere Zusammenarbeit im Team: Die KI-Integration baut Abteilungsgrenzen ab, indem sie eine einheitliche Ansicht der Fakten bietet und dafür sorgt, dass alle am gleichen Strang ziehen.

👀 Wussten Sie schon: Das Prinzip der „Ironie der Automatisierung ” besagt, dass je besser ein automatisiertes System funktioniert, desto weniger ist der menschliche Bediener auf die seltenen Ausfälle vorbereitet. Durch die Befreiung des Menschen von Routineaufgaben stellt die Automatisierung sicher, dass bei einem katastrophalen, nicht routinemäßigen Fehler der Mensch, der zur Behebung des Fehlers herangezogen wird, die entscheidenden operativen Fähigkeiten verloren hat, die für einen Erfolg bei der Intervention erforderlich sind.

Bringen Sie Ihren Modernisierungsprozess mit ClickUp aus dem Chaos heraus und schaffen Sie Klarheit.

Die digitale Transformation ist heute eine Grundvoraussetzung für jedes Geschäft.

Für mittlere und große Unternehmen bedeutet dies nicht nur die Abkehr von papierbasierten Systemen, sondern auch die vollständige Integration von KI, um die gewünschten Ergebnisse im Geschäft zu erzielen.

ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, fungiert als Ihr moderner KI-Stack. Sie erweitert die vollständige KI-Integration – einschließlich generativer KI, agenter KI und dialogorientierter KI – um Ihre gesamten Abläufe des Unternehmens zu optimieren.

ClickUp Brain, Automatisierungen und der Converged AI Workspace bilden zusammen ein nahtloses, intelligentes System, das Ihren Weg zur Modernisierung beschleunigt.

Sind Sie bereit, von Ihren Legacy-Systemen zu migrieren und Ihren zukunftssicheren Stack aufzubauen? Melden Sie sich bei ClickUp an, um loszulegen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ein KI-Stack ist ein mehrschichtiges Setup aus Datensystemen, KI-Modellen und Anwendungen, die gemeinsam Workflows automatisieren, intelligente Unterstützung bieten und die Produktivität steigern. Bei der Migration von Legacy-Systemen hilft ein gut aufgebauter KI-Stack dabei, Workflows einfach zu skalieren, Unterbrechungen zu minimieren, plattformübergreifende Unterstützung zu ermöglichen und die Geschäftslogik zu bewahren.

Die Modernisierung von Legacy-Systemen beginnt damit, die spezifischen Probleme zu identifizieren, die Ihre Legacy-Systeme verursachen, und dann jedes Problem einer KI-Funktion zuzuordnen, die es löst. Wählen Sie tools, die sich in Ihr bestehendes Ökosystem integrieren lassen, zukünftige Skalierbarkeit unterstützen und mehrere Funktionen an einem Ort bieten, damit Ihr Stack fokussiert, einfach und leicht zu warten bleibt.

Zu den größten Herausforderungen zählen das Überspringen einer gründlichen Prüfung der Legacy-Systeme, der Versuch, Alles auf einmal zu aktualisieren, das Hinzufügen zu vieler KI-Tools mit sich überschneidenden Features und das Nicht-Einholen von Feedback während der Pilotphase.

ClickUp bietet eine leistungsstarke KI-Integration und zentralisiert gleichzeitig Kommunikation, Aufgaben und Dokumente in einem Hub. ClickUp Brain, der native KI-Assistent, bietet Funktionen wie intelligentes Task-Routing, generative KI-Unterstützung, Textzusammenfassung und Wissensmanagement. ClickUp Automatisierungen automatisieren routinemäßige Verwaltungsaufgaben wie das Erstellen von Aufgaben, das Zuweisen von Arbeit, das Freigeben von Fortschrittsberichten und die Erstellung wöchentlicher Berichte.

Die Gewährleistung der Datensicherheit während der Migration ist für regulierte Branchen ein Muss. Klassifizieren Sie dazu zunächst die Daten nach ihrer Sensibilität und legen Sie die entsprechenden Zugriffskontrollen fest, bevor Sie etwas verschieben. Verwenden Sie sichere Integrationen, Verschlüsselung und rollenbasierte Berechtigungen, wenn Sie neue KI-Tools anschließen. Überprüfen Sie abschließend alle KI-Richtlinien von Drittanbietern und überwachen Sie, wer auf welche Daten zugreift.