Die besten Alternativen zu Glue KI für intelligenteren Team-Chat und intelligentere Automatisierung

Teams verlassen sich auf Glue KI, um ihre Arbeit voranzubringen, aber wachsende Teams bringen neue Anforderungen mit sich.

Ingenieure wünschen sich umfangreichere Kontrollmöglichkeiten, Leiter der Automatisierung drängen auf eine sauberere Koordination, und die Unternehmensleitung benötigt eine Plattform, die ohne Reibungsverluste skalierbar ist.

Irgendwann stoßen Sie an Limite, und die Suche nach Alternativen zu Glue KI wird zum nächsten logischen Schritt.

Wenn Sie sich in Ihren Workflows eingeschränkt fühlen oder Ihre Mitarbeiter Flexibilität benötigen, die Ihren technischen Zielen entspricht, ist es sinnvoll, andere Optionen in Betracht zu ziehen. Eine besser geeignete Lösung kann die Zusammenarbeit stärken, die Entscheidungsfindung optimieren und das von Ihrem Team erwartete Tempo unterstützen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die 10 besten Alternativen zu Glue KI vor. Los geht's! 💪🏼

Die besten KI-Alternativen für Glue auf einen Blick

Hier finden Sie einen Überblick über die besten Alternativen zu Glue KI und deren Vorteile. 👇

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp KI-gestützte Projektautomatisierung und Chat-to-Task-Orchestrierung für Produkt-, Betriebs- und Enterprise-PMO-Teams ClickUp Brain für kontextbezogene KI-Antworten, Automatisierung für Auslöser-Workflows und die Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben, Agents für die Ausführung von KI-Aufgaben in Projekten und Dokumenten. Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Coworker. /AI No-Code-Agentenentwicklung für schnelle Automatisierung des Workflows über mehrere Abteilungen hinweg Visueller Drag-and-Drop-Agenten-Builder, Webhook-Auslöser, Sandbox-Tests mit Rollback der Version, Dashboards zur Leistungsüberwachung, rollenbasierte Berechtigungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Slack Chat-native Automatisierung der Prozesse und Nachrichtenintelligenz für Echtzeit-Zusammenarbeit und wachsende Teams Emoji- und Schlüsselwort-Auslöser, KI-Zusammenfassungen, Leinwände für den Projektkontext, CLI-Unterstützung für die Bereitstellung benutzerdefinierter Apps, Channel-Pinning Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 8,75 $/Monat pro Benutzer. Microsoft Teams Unternehmensweite Zusammenarbeit und KI-Automatisierung für Microsoft 365-Organisationen Copilot KI für Zusammenfassungen und Entwürfe, Power Automate-Integration, eDiscovery-Aufbewahrungskontrollen, Kanalmoderation, SharePoint + Outlook-Synchronisierung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7,20 $/Monat pro Benutzer Google Chat Leichte KI-Messaging- und Chrome-native Kommunikation für Google Workspace-Teams Gemini-Nachrichtenzusammenfassungen, Umwandlung von Nachrichten in Aufgaben, Space-Pinning, Keyword-Filterung, Apps Script-Bots Kostenlose Testversion; Pläne ab 8,40 $/Monat pro Benutzer Mattermost Sichere, selbst gehostete Team-Messaging-Lösung mit Sicherheit für regulierte oder compliance-orientierte Branchen On-Prem-Bereitstellung, SSO/SAML-Steuerelemente, Vorlagen für Incidents, vollständige Exportprotokollierung, Plugin-Marktplatz für tiefgreifende Integrationen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Rocket. Chatten Omnichannel-Messaging über interne Teams und öffentliche Chat-Kanäle hinweg für Support und Außendienst Echtzeit-Übersetzung, rollenbasierte Berechtigungen, Chatbot-Automatisierungen, Analyse-Dashboards, Richtlinien zur Aufbewahrung von Nachrichten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Twist Asynchrone, thread-orientierte Kommunikation für verteilte Teams und fokussierte + komplexe Workflows Spezielle Thread-Bereiche, Thread-Erinnerungen, umfangreiche Updates mit reichhaltiger Formatierung, PDF-Export von Threads, selektive Benachrichtigungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer CrewAI Multi-Agenten-Orchestrierung für Teams, die KI-Systeme in Python entwickeln Rollenbasierte Agentenverhalten, sequenzielle/parallele/hierarchische Routinen, Multi-LLM-Auswahl, Ausführungsprotokolle, Speichersysteme Benutzerdefinierte Preisgestaltung AutoGen Problemlösung durch Agenten der Unterhaltung für Forschungs- und Ingenieursgruppen Dialogbasierte Agentenlogik, Sandboxes für die Codeausführung, wiederholbare Unterhaltungen, Antwort-Caching, Beendigungsbedingungen Kostenlos (Open Source)

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Glue KI achten?

Bei der Suche nach Alternativen zu Glue AI benötigen Sie ein Tool, das den Kontext versteht, eine nahtlose Verbindung zu Ihren Systemen herstellt und mithilfe von KI Aufgaben automatisiert, ohne dass Sie ständig daneben sitzen müssen. Daraus ergeben sich klare Kriterien:

Ermittelt die Absicht einer Nachricht anhand des gesamten Thread-Verlaufs statt anhand einzelner Auslöser.

Unterstützt verschachtelte Bedingungen, Datentransformationen, Regex-Filter und mehrstufige Logik.

Erstellt Aufgaben mit Feldern wie Priorität, Sprint, Beschreibungen, Mitarbeitern und verknüpften Ressourcen.

Fasst lange Threads mit Entscheidungspunkten, Blockern, Folgemaßnahmen und Zeitstempeln zusammen.

Führt Automatisierungen des Projektmanagements in großem Maßstab mit Warteschlangenverwaltung, paralleler Ausführung und ohne plötzliche Ratenlimits durch.

Bietet SSO, SCIM-Bereitstellung, IP-Whitelisting, Audit-Protokolle und Kontrollen zur Datenresidenz.

Enthält einen visuellen Builder mit Testmodus, Versionsverlauf und Rollback-Optionen.

Die besten Alternativen zu Glue KI

Hier sind unsere Empfehlungen für die besten Alternativen zu Glue KI. 📝

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die KI + Automatisierung mit Projektmanagement und Aufgabenmanagement wünschen)

Lassen Sie sich von ClickUp AI dabei helfen, benutzerdefinierte Agenten zu erstellen, die Ihre Workflows von Anfang bis Ende verwalten können.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace. Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumentationen, Automatisierungen und KI bleiben in einem System miteinander verbunden, sodass Ihr Team Work Sprawl vermeidet und Planung und Ausführung in einem einzigen Flow durchführt.

Glue AI verbessert die Automatisierung, läuft jedoch nicht parallel zu Ihren tatsächlichen Projektdaten. ClickUp bietet Ihnen KI, Workflows und Sichtbarkeit der Projekte unter einem Dach, sodass Sie Änderungen einmalig vornehmen und alle Teams auf dem gleichen Stand halten können, ohne den Kontext neu aufbauen zu müssen.

Hier ein genauerer Blick! 👀

Beschleunigen Sie alltägliche Entscheidungen mit kontextbezogener KI

ClickUp Brain stärkt Ihre operativen Entscheidungen, da es Ihre Workload, Abhängigkeiten, Aufgabenhistorie und teamübergreifenden Aktivitäten versteht. Sie fragen nach Klarheit und erhalten Antworten, die die bereits von Ihrem Team fertiggestellte Arbeit widerspiegeln.

Angenommen, Sie leiten den Betrieb eines Unternehmens, das mehrere parallele Initiativen durchführt.

Sie bitten Brain, die Aktivitäten eines neuen Implementierungsprojekts zu scannen. Es liest Aufgaben, Kommentare und verknüpfte Dokumente und gibt Ihnen dann einen klaren Statusbericht: Was läuft nach Plan, welche Eigentümer benötigen Support und welche Risiken sollten Sie vor Ihrem nächsten StandUp-Meeting überprüfen?

Sie kommen schneller voran, weil Sie sich die Arbeit mit dem Detektiv sparen.

📌 Probieren Sie diesen Befehl aus: Überprüfen Sie dieses Implementierungsprojekt. Zeigen Sie den aktuellen Fortschritt an, weisen Sie auf Risiken hin und erstellen Sie eine Liste der nächsten Schritte, die ich vor der morgigen Überprüfung zuweisen sollte.

Sorgen Sie durch Automatisierung für konsistente Prozesse.

Schalten Sie die gewünschte Automatisierung ein oder passen Sie Regeln mithilfe von KI an Ihre Workflows an.

Operative Teams verlieren Zeit, wenn Routineaufgaben übersehen werden. ClickUp Automatisierung kümmert sich um solche Momente, sodass Ihre Workflows ohne manuellen Aufwand voranschreiten.

Nehmen wir beispielsweise an, Ihr PMO-Team verwaltet die Projektannahme.

Eine neue Anfrage kommt über ein ClickUp-Formular herein. Die Automatisierung erstellt die Projektaufgabe, weist einen Eigentümer zu, legt ein Fälligkeitsdatum fest und fügt je nach Projektart eine Checkliste hinzu.

Eine weitere Automatisierung aktualisiert Ihr Portfolio-Dashboard, sobald die Eingabeaufgabe genehmigt wurde. So sorgen Sie für Konsistenz, ohne zusätzliche Überwachung.

Skalieren Sie Ihre Abläufe mit KI-Agenten

ClickUp Agents helfen Ihnen dabei, große, sich wiederholende Workloads zu bewältigen, ohne Ihre Tools zu überlasten. Agents übernehmen Routinetätigkeiten, scannen Ihren Arbeitsbereich und unterstützen Überwachungsaufgaben, die normalerweise PMO- und Betriebsteams ausbremsen.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie betreuen ein Portfolio mit mehr als 40 aktiven Projekten.

Sie erstellen einen Agenten, der jeden Morgen Ihre Projekt-Dashboards überprüft, auf verzögerte Zeitleisten achtet und ein kurzes Update in Ihrer wöchentlichen Überprüfungsaufgabe veröffentlicht. Ein anderer Agent liest Statusänderungen bei technischen Aufgaben und erstellt eine Zusammenfassung, die Sie in Ihrer Führungssynchronisierung freigeben.

Sie erhalten eine Support-Ebene, die Ihren Workspace überwacht, sodass Sie Ihre Zeit mit Entscheidungen verbringen können, anstatt nach Informationen zu suchen. So erstellen Sie Ihre eigene:

Die besten Features von ClickUp

Behalten Sie jede Diskussion im Zusammenhang mit strategischen Aufgaben: Besprechen Sie Aufgaben, tauschen Sie Ideen aus und verknüpfen Sie Entscheidungen direkt mit den Ergebnissen – mit Besprechen Sie Aufgaben, tauschen Sie Ideen aus und verknüpfen Sie Entscheidungen direkt mit den Ergebnissen – mit ClickUp Chat

Verwandeln Sie verstreute Eingaben in verwertbare Informationen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp BrainGPT , um Aufgaben, Chats und Dokumente zu interpretieren, das Wesentliche zusammenzufassen und Ihre nächsten Schritte im gesamten Arbeitsbereich zu steuern.

Halten Sie spontane Gedanken fest, ohne langsamer zu werden: Diktieren Sie Aktualisierungen, Anforderungen oder Ergebnisse von Meetings, um mit Diktieren Sie Aktualisierungen, Anforderungen oder Ergebnisse von Meetings, um mit ClickUp Talk to Text viermal schneller zu arbeiten.

Bringen Sie alle Tools zusammen: Verbinden Sie Ihr CRM, Ihre Ticketing-Tools, Messaging-Apps und Content-Systeme über Verbinden Sie Ihr CRM, Ihre Ticketing-Tools, Messaging-Apps und Content-Systeme über ClickUp-Integrationen , damit die KI im vollständigen Kontext arbeiten kann.

Speichern Sie das Wissen Ihres Teams dort, wo gearbeitet wird: Erstellen Sie interne Playbooks, Client-Dokumente, Briefings und Recherchen in Erstellen Sie interne Playbooks, Client-Dokumente, Briefings und Recherchen in ClickUp Docs , damit Informationen zugänglich bleiben und mit Aufgaben verknüpft werden können.

Limitierungen von ClickUp

Die Nutzung von KI im Free-Plan unterliegt Limiten.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein zufriedener Benutzer drückte es so aus:

Ein zufriedener Benutzer drückte es so aus:

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und die gesamte Kommunikation an einem Ort gebündelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht für mich das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir die Brain-AI-Funktion, da sie als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Dieser Automatisierungsaspekt ist sehr hilfreich, da er meinen Workflow optimiert und den manuellen Aufwand reduziert. Außerdem war das Setup von ClickUp sehr einfach zu navigieren, was den Übergang von anderen Tools nahtlos machte. Ich schätze auch, dass ClickUp sich in andere Tools integrieren lässt, die ich verwende, wie Slack, Open AI und GitHub, wodurch eine einheitliche Arbeitsumgebung entsteht. Aus diesen Gründen würde ich ClickUp insgesamt sehr weiterempfehlen.

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und die gesamte Kommunikation an einem Ort gebündelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht für mich das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Diese Automatisierung ist sehr hilfreich, da sie meinen Workflow optimiert und den manuellen Aufwand reduziert. Außerdem war das Setup von ClickUp sehr einfach zu navigieren, was den Übergang von anderen Tools nahtlos machte. Ich schätze auch, dass ClickUp sich in andere Tools integrieren lässt, die ich verwende, wie Slack, Open AI und GitHub, wodurch eine einheitliche Arbeitsumgebung entsteht. Aus diesen Gründen würde ich ClickUp insgesamt sehr weiterempfehlen.

🔍 Wussten Sie schon? Eines der ersten echten Modelle im Stil eines neuronalen Netzwerks wurde 1943 von Warren McCulloch und Walter Pitts vorgeschlagen: ein winziges „künstliches Neuron”, das die mathematischen Grundlagen für das legte, was viel später als Deep Learning bekannt wurde.

2. Coworker. ai (Am besten geeignet für die Erstellung von KI-Agenten ohne Programmierkenntnisse)

via Coworker.ai / KI

Mit Coworker.ai können Sie KI-Agenten erstellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Der visuelle Workflow-Builder verbindet Ihre vorhandenen Tools miteinander, sodass Agenten Kundendaten aus Ihrem CRM abrufen, den Bestand in Ihrer Datenbank überprüfen und Aktualisierungen in einer automatisierten Sequenz an Slack senden können.

Im Wesentlichen bringen Sie den Agenten bei, die sich wiederholenden Aufgaben zu übernehmen, die Ihr Team manuell erledigt: Support-Tickets bearbeiten, Tabellen aktualisieren und Leads qualifizieren. Die Glue KI-Alternative führt die Nachverfolgung der Aktivitäten jedes Agenten über Dashboard-Dashboards durch, sodass Sie sehen können, welche Aufgaben abgeschlossen wurden und wo es Probleme gab.

Die besten Features von Coworker.ai

Planen Sie Agenten so, dass sie in bestimmten Intervallen ausgeführt werden, oder verwenden Sie als Auslöser eingehende Webhooks aus Ihren bestehenden Systemen.

Exportieren Sie Metriken von Agenten und Protokolle zur Ausführung von Aufgaben, um Engpässe in Ihren automatisierten Workflows zu analysieren

Weisen Sie Teammitgliedern unterschiedliche Berechtigungen zu, damit sie Agenten entsprechend ihrer Rolle anzeigen, bearbeiten oder bereitstellen können.

Testen Sie die Workflows Ihrer Mitarbeiter in Sandbox-Umgebungen, bevor Sie sie in die Produktionskanäle übertragen.

Rollen Sie auf frühere Agentenversionen zurück, wenn Updates zu unerwartetem Verhalten in Ihren Automatisierungen führen.

Einschränkungen von Coworker.ai

Die Vorlagenbibliothek bietet weniger Ausgangspunkte als ausgereifte Alternativen zu Glue KI.

Die Workflow-Logik erfordert ein gewisses technisches Denken, auch wenn Sie keinen Code schreiben.

Die Integrationsoptionen decken nicht so viele Nischentools ab wie Enterprise-Plattformen.

Preise für Coworker.ai

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Coworker.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Das Konzept der Schwarmintelligenz, bei dem viele einfache, lokal arbeitende Agenten ein komplexes kollektives Verhalten erzeugen können, basiert direkt auf biologischen Beobachtungen (Ameisen, Termiten, Bienen, Vogelschwärme). In der /AI wurde diese Idee erstmals 1989 von Gerardo Beni und Jing Wang im Zusammenhang mit zellularen Robotersystemen formalisiert.

3. Slack (am besten geeignet für die chatbasierte Automatisierung von Workflows)

via Slack

Mit Slack können Sie Automatisierungen auslösen, wenn jemand ein bestimmtes Emoji in einer Nachricht einfügt, ein Schlüsselwort erwähnt oder in einem bestimmten Kanal postet. Ein Entwickler in Ihrem Team kann einen Commit an GitHub senden, und Slack erstellt automatisch einen Thread in Ihrem Engineering-Kanal, taggt relevante Personen und fügt ihn Ihrem Sprint-Board hinzu.

Außerdem fasst die KI von Slack lange Threads zusammen, sodass Sie nicht durch 200 Nachrichten scrollen müssen, um herauszufinden, welche Entscheidung getroffen wurde. Was dies für technische Teams interessant macht, ist das API-Ökosystem. Sie können Daten aus Ihren internen Tools in Kanäle einspeisen und benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen, die auf Ereignisse in Ihrem gesamten Stack reagieren.

Die besten Features von Slack

Heften Sie wichtige Nachrichten oder Dateien an Kopfzeilen der Kanäle, damit neue Mitglieder wichtige Dokumente und Links sofort sehen können.

Erstellen Sie Canvas-Dokumente, die Notizen zu Meetings, Zeitleisten für Projekte und eingebettete Dateien in einem einzigen kollaborativen Space kombinieren.

Richten Sie kanalspezifische Einstellungen für Benachrichtigungen ein, um Räume mit niedriger Priorität stummzuschalten und gleichzeitig für dringende Kanäle wachsam zu bleiben.

Archivieren Sie inaktive Kanäle, um Ihren Workspace zu entrümpeln und gleichzeitig den durchsuchbaren Nachrichtenverlauf zu erhalten.

Verwenden Sie Slack CLI, um benutzerdefinierte Apps lokal bereitzustellen und zu testen, bevor Sie sie in Ihrem Unternehmen verteilen.

Limitierungen von Slack

KI-Zusammenfassungen und erweiterte Features erfordern kostenpflichtige Pläne.

Die kostenlose Version hat ein Limit für den Nachrichtenverlauf, was bedeutet, dass Sie mit der Zeit den Kontext verlieren.

Die Automatisierung entspricht nicht der von dedizierten Workflow-Plattformen für komplexe Abläufe.

Preise für Slack

Free

Pro: 7,25 $/Monat pro Benutzer

Business+: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen auf Slack

G2: 4,5/5 (über 37.045 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.910 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Laut einer Bewertung auf G2:

Laut einer Bewertung auf G2:

Ich nutze Slack hauptsächlich für die Arbeit und finde es unglaublich wertvoll für die unternehmensweite Kommunikation. Die Möglichkeit, Gruppenchats und Direktnachrichten einzurichten und Aufgaben zu automatisieren, ist beeindruckend. Ich schätze die Automatisierungsflows, die Slack ermöglicht, sehr, da ich damit wichtige Daten automatisch erfassen kann, was viele meiner Aufgaben rationalisiert. […] Das Setup war extrem einfach, und die Einstellungen sind intuitiv, was die Benutzererfahrung erheblich verbessert.

Ich nutze Slack hauptsächlich für die Arbeit und finde es unglaublich wertvoll für die unternehmensweite Kommunikation. Die Möglichkeit, Gruppenchats und Direktnachrichten einzurichten und Aufgaben zu automatisieren, ist beeindruckend. Ich schätze die Automatisierungsflows, die Slack ermöglicht, sehr, da ich damit wichtige Daten automatisch erfassen kann, was viele meiner Aufgaben rationalisiert. […] Das Setup war extrem einfach und die Einstellungen sind intuitiv, was die Benutzererfahrung erheblich verbessert.

4. Microsoft Teams (am besten geeignet für die Integration von KI-gestützter Automatisierung in Microsoft 365)

über Microsoft Teams

Teams ist sinnvoll, wenn Ihr Unternehmen bereits mit Microsoft 365 arbeitet. Copilot ist in die Benutzeroberfläche integriert und kann Nachrichten entwerfen, Meeting-Zusammenfassungen erstellen oder Fragen beantworten, indem es Ihre SharePoint-Dokumente und Outlook-E-Mails durchsucht. Dank der Power Automate-Verbindung können Sie Flows erstellen, die auf Teams-Aktivitäten reagieren: Wenn jemand im Chat eine Frist erwähnt, wird automatisch eine Aufgabe in Planner angezeigt.

Entwicklerteams können mithilfe des Toolkits benutzerdefinierte Apps direkt in Teams einbetten, sodass proprietäre Tools ohne Kontextwechsel zugänglich bleiben. Compliance-Kontrollen sind besonders hilfreich für Unternehmen, die sich an Vorschriften halten müssen. Sie können Aufbewahrungsrichtlinien festlegen, die Nachverfolgung von Benutzeraktivitäten durchführen und die Datenverwaltung über alle Kanäle hinweg durchsetzen.

Die besten Features von Microsoft Teams

Zeichnen Sie Sitzungen oder Meetings auf und lassen Sie Teams automatisch Kapitel basierend auf Themenwechseln in der Unterhaltung generieren.

Heften Sie Registerkarten für häufig aufgerufene SharePoint-Websites, Power BI-Dashboards oder interne Tools direkt in Teamkanälen an.

Konfigurieren Sie eDiscovery-Einstellungen, um Chat-Daten für rechtliche oder Compliance-Audits zu suchen und zu exportieren.

Weisen Sie Moderationsberechtigungen in Kanälen zu, damit bestimmte Mitglieder Nachrichten löschen oder kontrollieren können, wer Ankündigungen veröffentlicht.

Führen Sie eine Synchronisierung des Teams-Kalenders mit Outlook durch, um Ihre Verfügbarkeit anzuzeigen und Meeting-Konflikte automatisch abzulehnen.

Limitierungen von Microsoft Teams

Die Kosten für die Copilot-Lizenzierung kommen zu Ihrem Microsoft 365-Abonnement hinzu.

Die Benutzeroberfläche wird unübersichtlich, sobald Sie mehrere Registerkarten und Apps zu Kanälen hinzufügen.

Im Gegensatz zu Alternativen zu Microsoft Teams verschlechtert sich die Leistung in Kanälen, in denen sich umfangreiche Nachrichtenhistorien ansammeln.

Preise für Teams

Free

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps für das Geschäft: 9,90 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 16.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Teams?

Eine G2-Bewertung wird freigegeben:

Eine G2-Bewertung wird freigegeben:

Das Beste an Microsoft Teams ist die hervorragende Integration mit den anderen Komponenten der Microsoft 365-Suite. Der Wechsel zwischen Teams, Outlook, SharePoint und OneDrive erfolgt nahtlos, was die Produktivität erheblich steigert…

Das Beste an Microsoft Teams ist die hervorragende Integration mit den anderen Komponenten der Microsoft 365-Suite. Der Wechsel zwischen Teams, Outlook, SharePoint und OneDrive erfolgt nahtlos, was die Produktivität erheblich steigert…

🔍 Wussten Sie schon? Selbst in stressigen oder risikoreichen Umgebungen (wie Krankenhäusern) verbessern bessere Kommunikationspraktiken direkt die Teamarbeit und die Ergebnisse.

5. Google Chat (am besten geeignet für einfache Zusammenarbeit in Google Workspace)

über Google Chat

In Google Chat stehen Ihnen Spaces für Teamdiskussionen, Direktnachrichten und grundlegende Threads zur Verfügung. Gemini KI übernimmt das Verfassen von Nachrichten und das Erstellen von Unterhaltungen, aber der eigentliche Nutzen zeigt sich darin, wie Chat mit den anderen Google-Apps verbunden ist. Sie überprüfen eine Tabelle und stellen fest, dass Sie Input von Ihrem Team benötigen. Dann können Sie direkt aus dieser Tabelle heraus einen Chat starten, und alle Beteiligten haben sofort den Kontext vor Augen.

Mit Apps Script können Entwickler benutzerdefinierte Bots erstellen, die nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen und automatisch reagieren. Dazu sind jedoch einige Kenntnisse im Bereich des Codes erforderlich. Der Gastzugang eignet sich gut für die vorübergehende Zusammenarbeit an Projekten, insbesondere wenn Sie für einen bestimmten Zeitraum externe Auftragnehmer oder Clients hinzuziehen müssen.

Die besten Features von Google Chat

Heften Sie wichtige Spaces oben an Ihre Seitenleiste, damit Sie in einem überfüllten Workspace den Überblick über aktive Projekte nicht verlieren.

Filtern Sie Nachrichten nach bestimmten Personen, Datumsbereichen oder Stichwörtern, um relevante Diskussionen aus den letzten Monaten zu finden.

Erwähne ganze Räume mit @space, um alle zu benachrichtigen, die diesen Thread der Unterhaltung abonniert haben.

Richten Sie Abwesenheitsnotizen ein, die automatisch auf Direktnachrichten antworten, wenn Sie nicht verfügbar sind.

Konvertieren Sie Nachrichten in Google Tasks, die mit Ihrer bestehenden Liste der Aufgaben und Ihrem Kalender synchronisiert werden.

Limitationen von Google Chat

Die Automatisierung erfordert eine benutzerdefinierte Entwicklung oder tools von Drittanbietern für alles, was über die Grundlagen hinausgeht.

Preise für Google Chat

Kostenlose Testversion

Starter: 8,40 $/Monat pro Benutzer

Standard: 16,80 $/Monat pro Benutzer

Plus: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Chat

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 2.365 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Chat?

Ein Capterra-Rezensent macht eine Notiz:

Ein Capterra-Rezensent macht eine Notiz:

Google Chat ist für uns eine großartige Software, um mit Clients, Kollegen und Testern zu kommunizieren. Ich benutze sie seit fast einem Jahr und finde sie unglaublich hilfreich, insbesondere weil sie eine Verbindung zu unserem Gmail-Konto hat.

Google Chat ist für uns eine großartige Software, um mit Clients, Kollegen und Testern zu kommunizieren. Ich benutze sie seit fast einem Jahr und finde sie unglaublich hilfreich, insbesondere weil sie eine Verbindung zu unserem Gmail-Konto hat.

📮 ClickUp Insight: Wenn eine Aufgabe im Chat verloren geht, suchen 41 % der Mitarbeiter in den Threads danach, 22 % geben an, dass sie nie erledigt wird, und 19 % versuchen, sie später aus dem Gedächtnis wiederherzustellen. Sie arbeiten im Grunde genommen mit einem System, bei dem 40 % der Diskussionen verloren gehen. Teams beginnen, Screenshots von Nachrichten zu machen, Erinnerungen per Direktnachricht zu verschicken oder Schatten-Dokumente zu erstellen, um die Fragilität des Chats zu kompensieren. ClickUp AI, das innerhalb von ClickUp Chat arbeitet, verändert diese Dynamik. Es zeigt automatisch Verpflichtungen an, markiert nicht zugewiesene Aktionselemente und verbindet sie mit relevanten Projekten. Keine verlorenen Details mehr. Nur eine Aufzeichnung, die mit der Unterhaltung Schritt hält.

6. Mattermost (am besten geeignet für selbst gehostete Teamkommunikation)

via Mattermost

Mattermost läuft auf Ihrer eigenen Infrastruktur, was wichtig ist, wenn Sie nicht zulassen können, dass Kommunikationsdaten mit externen Servern in Berührung kommen. Unternehmen im Gesundheitswesen, Rüstungsunternehmen und Finanzinstitute nutzen es, weil sie kontrollieren können, wo sich Nachrichten befinden und wer darauf zugreifen kann.

Playbooks führen Teams durch standardisierte Prozesse. Wenn Ihr Bereitschaftsingenieur wegen eines Ausfalls benachrichtigt wird, führt Mattermost ihn durch Ihre Checkliste für die Reaktion auf Incidents und protokolliert dabei jede Aktion. Sie können KI-Tools über Webhooks einbinden und benutzerdefinierte Bots erstellen, die in Kanälen interagieren.

Die besten Features von Mattermost

Konfigurieren Sie die SSO- und SAML-Authentifizierung für die Integration in Ihre bestehenden Identitätsmanagementsysteme.

Richten Sie für jeden Playbook-Lauf dedizierte Kanäle ein, damit die gesamte Kommunikation zu Incidents organisiert und durchsuchbar bleibt.

Stellen Sie Plugins aus dem Marktplatz bereit oder erstellen Sie benutzerdefinierte Plugins, um die Funktionen für Ihre spezifischen Workflows zu erweitern.

Exportieren Sie vollständige Nachrichtenarchive in Standardformaten für die Berichterstellung oder Datenmigrationen.

Konfigurieren Sie IP-Whitelisting und Ratenlimit, um Ihre Instanz vor unbefugten Zugriffsversuchen zu schützen.

Limitierungen von Mattermost

Selbsthosting bedeutet, dass Sie DevOps-Ressourcen benötigen, um Serverwartung, Updates zur Sicherheit und Skalierung zu verwalten.

Der Katalog für Integrationen von Drittanbietern ist kleiner als bei Cloud-nativen Chat-Plattformen.

Preise für Mattermost

Kostenlose Testversion

Professional: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise Advanced: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mattermost

G2: 4,3/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 165 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mattermost?

Aus einem Reddit-Beitrag:

Aus einem Reddit-Beitrag:

Wir verwenden Mattermost als unser primäres Kommunikationstool. Es hat sich als äußerst zuverlässig erwiesen. Das Projektmanagement (das dort als „Boards" bezeichnet wird) ist allerdings ziemlich eingeschränkt und reduziert.

Wir verwenden Mattermost als unser primäres Kommunikationstool. Es hat sich als äußerst zuverlässig erwiesen. Das Projektmanagement (das dort als „Boards” bezeichnet wird) ist allerdings ziemlich eingeschränkt und reduziert.

7. Rocket. Chatten (am besten geeignet für Omnichannel-Kommunikationsanforderungen)

Rocket. Chat kombiniert Team-Messaging mit kundenorientierten Kommunikationskanälen auf einer Plattform. Sie können interne Team-Chats verwalten und gleichzeitig Kundenanfragen über WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram und Live-Chat-Widgets bearbeiten. Die Alternative zu Glue KI bietet sowohl cloudbasierte als auch selbst gehostete Bereitstellungsoptionen und gibt Ihnen so Flexibilität entsprechend Ihren Infrastrukturanforderungen.

Echtzeit-Übersetzungen überwinden Sprachbarrieren in globalen Teams und konvertieren Nachrichten während Unterhaltungen automatisch zwischen Dutzenden von Sprachen. Darüber hinaus bietet der Marktplatz der Teamkommunikations-App Hunderte von Apps und Integrationen, von CRM-Systemen bis hin zu Helpdesk-Tools.

Die besten Features von Rocket. Chat

Erstellen Sie benutzerdefinierte Rollen, die genau festlegen, welche Berechtigungen jedes Mitglied des Teams für die verschiedenen Kanäle und Verwaltungsfunktionen hat.

Richten Sie automatisierte Auslöser ein, die Unterhaltungen zwischen Agenten basierend auf Schlüsselwörtern, Wartezeiten oder Prioritäten verschieben.

Überwachen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mithilfe von Analyse-Dashboards, die Antwortzeiten, Lösungsquoten und Volumina von Unterhaltungen anzeigen.

Konfigurieren Sie Richtlinien zur Aufbewahrung von Nachrichten, die Unterhaltungen nach bestimmten Zeiträumen automatisch löschen oder archivieren.

Setzen Sie Chatbots ein, die häufige Abfragen von Kunden bearbeiten, bevor komplexe Probleme an menschliche Mitarbeiter weitergeleitet werden.

Limitierungen von Rocket. Chat

Die Benutzeroberfläche kann bei der gleichzeitigen Verwaltung interner und externer Kommunikationskanäle unübersichtlich wirken.

Omnichannel-Features erfordern höherwertige Pläne, was den Zugang für kleinere Teams einschränkt.

Preise für Rocket. Chatten

Free

Pro: 8 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Rocket. Bewertungen beim Chatten und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 335 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 155 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rocket. Chatten?

Basierend auf einer G2-Bewertung:

Basierend auf einer G2-Bewertung:

Ich schätze Rocket. Chat wegen seiner Flexibilität und seiner Fähigkeit, unseren Workflow effektiv zu unterstützen. Es ermöglicht uns, eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Kanälen zu erstellen und verschiedene Bots zu integrieren, was unsere Kommunikationsmöglichkeiten erheblich verbessert. Die Plattform bietet Echtzeit-Benachrichtigungen aus verschiedenen Geschäftssystemen, was für die Aktualisierung von Informationen entscheidend ist.

Ich schätze Rocket. Chat wegen seiner Flexibilität und seiner Fähigkeit, unseren Workflow effektiv zu unterstützen. Es ermöglicht uns, eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Kanälen zu erstellen und verschiedene Bots zu integrieren, was unsere Kommunikationsmöglichkeiten erheblich verbessert. Die Plattform bietet Echtzeit-Benachrichtigungen aus verschiedenen Geschäftssystemen, was für die Aktualisierung von Informationen entscheidend ist.

🧠 Wissenswertes: Einer der ersten autonomen Roboter, Elmer und Elsie, wurde 1948–49 vom Neurophysiologen William Grey Walter gebaut. Diese kleinen „Schildkröten”-Roboter nutzten einfache Lichtsensoren und Stoßschalter (die mit Vakuumröhrenschaltungen verbunden waren), um sich in Richtung Licht zu bewegen und Hindernissen auszuweichen. Hier ein kleiner Einblick: via ResearchGate

8. Twist (am besten geeignet für threadbasierte asynchrone Kommunikation)

via Twist

Twist organisiert alles in Threads statt in Echtzeit-Kanälen. Jede Unterhaltung findet in einem eigenen Space statt, sodass Sie nicht in einem chronologischen Chaos von Nachrichten überwältigt werden. Diese Struktur reduziert die Flut an Benachrichtigungen, da Sie auf Threads reagieren können, wenn es Ihnen zeitlich passt, und nicht sofort, wenn jemand etwas postet.

Diese Alternative zu Glue KI trennt dringende Direktnachrichten von Threads und hilft Ihnen so, zwischen „jetzt antworten“ und „antworten, wenn Sie Zeit haben“ zu unterscheiden. Jede Nachricht wird in eine Aufgabe umgewandelt, die in Ihrer Liste der Dinge, die zu erledigen sind, angezeigt wird, wodurch die Lücke zwischen Unterhaltung und Aktion geschlossen wird.

Die besten Features von Twist

Markieren Sie Threads nach dem Lesen als ungelesen, damit sie in Ihrem Posteingang sichtbar bleiben, bis Sie bereit sind, angemessen zu antworten.

Abonnieren Sie bestimmte Threads, die für Ihre Arbeit relevant sind, und ignorieren Sie andere im selben Kanal, um Lärm durch Benachrichtigungen zu reduzieren.

Fügen Sie Dateien mit einer Größe von bis zu 100 MB direkt an Thread-Nachrichten als Anhang an, ohne auf externe Dateifreigabedienste zurückgreifen zu müssen.

Exportieren Sie ganze Threads als PDF-Dokumente, wenn Sie Entscheidungskontexte außerhalb der Plattform freigeben müssen.

Richten Sie Thread-Erinnerungen ein, die Sie zu bestimmten Zeiten benachrichtigen, damit Sie Diskussionen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, später weiterverfolgen können.

Limitierungen von Twist

Die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit fühlt sich bewusst langsamer an als bei Instant-Messaging-Plattformen.

Die Integrationsmöglichkeiten sind im Vergleich zu gängigen Kommunikationstools begrenzt.

Twist-Preise

Free

Unbegrenzt: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Twist

G2: 4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Twist?

Laut einer Bewertung von G2:

Laut einer Bewertung von G2:

Ich schätze es sehr, wie Twist die Teamkommunikation in Threads organisiert, wodurch es viel einfacher ist, den Überblick über Unterhaltungen zu behalten, ohne von der üblichen Unübersichtlichkeit beim Chatten überwältigt zu werden.

Ich schätze es sehr, wie Twist die Teamkommunikation in Threads organisiert, wodurch es viel einfacher ist, den Überblick über Unterhaltungen zu behalten, ohne von der üblichen Unübersichtlichkeit beim Chatten überwältigt zu werden.

9. CrewAI (am besten geeignet für die Multi-Agenten-KI-Orchestrierung)

via CrewAI

CrewAI bietet Ihnen ein Python-Framework zum Aufbau von Teams aus KI-Agenten, die tatsächlich zusammenarbeiten. Sie definieren Agenten mit bestimmten Rollen: Einer recherchiert wettbewerbsfähige Preise, ein anderer entwirft Marketingtexte und ein dritter überprüft die Einhaltung der Markenrichtlinien.

Das Framework unterstützt verschiedene Workflow-Muster: in der Reihenfolge (Agenten arbeiten in der Reihenfolge), parallel (Agenten arbeiten gleichzeitig) oder hierarchisch (ein Manager-Agent koordiniert die Worker-Agenten). Sie können verschiedene Agenten auf unterschiedliche LLM-Anbieter verweisen und ChatGPT für komplexe Überlegungen mit schnelleren, kostengünstigeren Modellen für Routineaufgaben kombinieren.

Speichersysteme ermöglichen es Agenten, aus früheren Arbeiten zu lernen, sodass sie sich im Laufe der Zeit in ihren spezifischen Rollen verbessern, anstatt bei jeder Aufgabe von vorne anzufangen.

Die besten Features von CrewAI

Definieren Sie benutzerdefinierte Aufgabenabhängigkeiten, die steuern, welche Agenten ihre Arbeit abschließen müssen, bevor andere mit ihren zugewiesenen Schritten beginnen können.

Konfigurieren Sie die Hintergrundgeschichten der Agenten, die die Form ihrer Problemlösung und ihrer Kommunikation mit anderen Agenten im Team beeinflussen.

Überschreiben Sie das Standardverhalten von Agenten für bestimmte Aufgaben, wenn Sie für Sonderfälle andere Denkansätze benötigen.

Exportieren Sie Ausführungsprotokolle, die den gesamten Verlauf der Unterhaltungen zwischen KI-Beispielen und deren Entscheidungsprozess zeigen.

Limitierungen von CrewAI

Für die effektive Konfiguration von Agentensystemen und Workflows sind Python-Programmierkenntnisse erforderlich.

Die Dokumentation stützt sich stark auf Code-Beispiele, was für Teams, die noch keine Erfahrung mit KI-Orchestrierung haben, eine Herausforderung darstellen kann.

Multi-Agent-Interaktionen sind schwer zu debuggen, wenn Agenten auf unerwartete Weise koordinieren.

Preise für CrewAI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CrewAI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 45 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über CrewAI?

Laut Feedback, das auf G2 freigegeben wurde:

Laut Feedback, das auf G2 freigegeben wurde:

Das Beste an crewAI ist, dass wir beim Erstellen eines Agenten dessen Rolle, Ziel und Hintergrundgeschichte festlegen können, was die Leistung dieses Agenten erheblich steigert. Es unterstützt alle LLM-Anbieter wie OpenAI, Groq, Nvidia Nemo usw. Die Dokumentation ist sehr übersichtlich und leicht verständlich. Es unterstützt viele Tools und MCP-Server, mit denen wir Multi-Agent-Systeme erstellen können.

Das Beste an crewAI ist, dass wir beim Erstellen eines Agenten dessen Rolle, Ziel und Hintergrundgeschichte festlegen können, was die Leistung dieses Agenten erheblich steigert. Es unterstützt alle LLM-Anbieter wie OpenAI, Groq, Nvidia Nemo usw. Die Dokumentation ist sehr übersichtlich und leicht verständlich. Es unterstützt viele Tools und MCP-Server, mit denen wir Multi-Agent-Systeme erstellen können.

🔍 Wussten Sie schon? Die Qualität der Kommunikation ist weitaus wichtiger als ihre Häufigkeit. Teams waren produktiver, wenn sie sich Zeit nahmen, um Ideen klar und durchdacht auszutauschen, anstatt nur häufig zu kommunizieren.

10. AutoGen (am besten geeignet für die dialogorientierte Problemlösung mit mehreren Agenten)

via AutoGen

AutoGen, entwickelt von Microsoft Research, konzentriert sich auf Agenten, die Probleme durch Dialog statt durch starre Workflows lösen.

Agenten diskutieren Ansätze, hinterfragen gegenseitig ihre Argumentation und verhandeln Lösungen in einer Hin- und Her-Unterhaltung. Dies ist wichtig für komplexe Aufgaben, bei denen der Lösungsweg nicht von vornherein klar ist. Agenten können verschiedene Ansätze ausprobieren und die Logik des anderen kritisieren, bis sie einen Konsens erzielen.

Das KI-Agent-Tool führt während der Unterhaltungen Python-Code aus, sodass Berechnungen durchgeführt, Daten analysiert oder Hypothesen getestet werden können, ohne die Diskussion zu verlassen. Sie können jederzeit in die Unterhaltungen der Agenten einsteigen, um Anweisungen zu geben oder Entscheidungen zu treffen, sodass Menschen bei Bedarf die Kontrolle behalten.

Die besten Features von AutoGen

Legen Sie eine maximale Anzahl von Unterhaltungen fest, um zu verhindern, dass Agenten endlos diskutieren, wenn sie keinen Konsens erzielen können.

Konfigurieren Sie Sandboxes für die Codeausführung, die den vom Agenten generierten Code aus Gründen der Sicherheit von Ihrer Produktionsumgebung isolieren.

Definieren Sie Beendigungsbedingungen, die die Unterhaltungen der Agenten beenden, wenn sie bestimmte Ziele erreichen oder Erfolgskriterien erfüllen.

Speichern Sie die Antworten von Agenten im Cache, um redundante API-Aufrufe zu vermeiden, wenn Agenten ähnliche Probleme mehrfach besprechen.

Implementieren Sie benutzerdefinierte Funktionen für die Auswahl von Sprechern, die anhand des Kontextes der Unterhaltung steuern, welcher Agent als Nächstes spricht.

Limitierungen von AutoGen

Ausgedehnte Multi-Agent-Unterhaltungen verbrauchen erhebliche Token, wodurch die API-Kosten schnell steigen.

Der Übergang von der Entwicklung zur Produktionsbereitstellung erfordert zusätzliche Infrastruktur, die über das Framework hinausgeht.

Preise für AutoGen

Kostenlos (Open Source)

AutoGen-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über AutoGen?

Ein Reddit-Benutzer schreibt:

Ein Reddit-Benutzer schreibt:

Für einfache Aufgaben wie die Codegenerierung mit LLM (z. B. Skriptgenerierung mit ChatGPT4) ist es recht effizient. Die UserProxyAgent-Ebene optimiert die Überprüfung, Bewertung und Ausführung des Codes (sogar in Docker). Dadurch entfällt der mühsame Zyklus des Kopierens und Einfügens von Code in eine IDE, des Ausführens, Überprüfens der Ausgabe, Auffindens von Problemen, Zurücksendens an das LLM zur Korrektur und mehrfachen Wiederholung dieses Vorgangs. Der UserProxyAgent übernimmt diese Automatisierung.

Für einfache Aufgaben wie die Codegenerierung mit LLM (z. B. Skriptgenerierung mit ChatGPT4) ist es recht effizient. Die UserProxyAgent-Ebene optimiert die Code-Überprüfung, -Bewertung und -Ausführung (sogar in Docker). Dadurch entfällt der mühsame Zyklus des Kopierens und Einfügens von Code in eine IDE, des Ausführens, Überprüfens der Ausgabe, Auffindens von Problemen, Zurücksendens an das LLM zur Korrektur und mehrfachen Wiederholung dieses Vorgangs. Der UserProxyAgent übernimmt diese Automatisierung.

Setzen Sie neue Maßstäbe mit ClickUp

Teams entwickeln sich schnell weiter, und Tools, die einst reibungslos funktionierten, stoßen an ihre Grenzen, wenn die Arbeit zunimmt, die Anforderungen steigen und alle nach effizienteren Kommunikations- und Automatisierungsmöglichkeiten suchen.

Bei der Suche nach Alternativen zu Glue KI geht es vor allem darum, etwas zu finden, das zu der Arbeitsweise Ihres Teams passt.

ClickUp bietet Ihnen diese Flexibilität. Sie erhalten eine KI, die den tatsächlichen Projektkontext versteht, eine Automatisierung, die Ihren Prozessen folgt, und Agenten, die sich um wiederkehrende Überwachungsaufgaben kümmern, ohne die Komplexität zu erhöhen. Alles bleibt miteinander verbunden, sodass Ihr Team klar und übersichtlich arbeiten kann.

