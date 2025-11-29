Kostenlose und anpassbare Rechtsvorlagen für Arbeit und Compliance

Jedes Unternehmen ist auf sein Rechtsteam angewiesen, sei es intern oder extern, damit alles reibungslos läuft. Für viele kleine Unternehmen, Start-ups oder selbstständige Fachleute ist eine Vollzeit-Rechtsberatung jedoch nicht realistisch.

Freiberufler und Berater können einspringen, aber alltägliche Aufgaben wie das Entwerfen von Verträgen oder Richtlinien erfordern oft eine schnellere und einfachere Lösung. Hier kommen juristische Vorlagen ins Spiel. Mit ihnen kann jeder zuverlässige juristische Dokumente erstellen, ohne lange Wartezeiten oder hohe Kosten.

Und sie werden zum Standard: PwC berichtet, dass 49 % der Unternehmen mittlerweile Technologie für mindestens 11 Compliance-Aktivitäten einsetzen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Rechtsvorlagen für die Arbeit und die Einhaltung von Vorschriften vor. Lassen Sie uns gleich loslegen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen zu Rechtsvorlagen und Produktivitäts-Tools. Er ersetzt weder eine professionelle Rechtsberatung noch begründet er eine Beziehung. Für eine auf Ihre Situation zugeschnittene Beratung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Rechtsbeistand.

Anpassbare Rechtsvorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle aller kostenlosen ClickUp- Rechtsvorlagen, die in dieser Liste aufgeführt sind:

Was sind Rechtsvorlagen?

Rechtsvorlagen sind vorgefertigte, anpassbare Rechtsdokumente, die Privatpersonen und Unternehmen bei der Verwaltung routinemäßiger rechtlicher Aufgaben unterstützen, ohne dass sie von vorne beginnen müssen.

Sie decken alles ab, von Arbeitsverträgen und Dienstleistungsverträgen bis hin zu Immobilienmietverträgen und Geheimhaltungsformularen. Jede Vorlage bietet eine grundlegende rechtliche Struktur mit klar definierten Abschnitten und Begriffen, die für die Bearbeitung an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können.

Sie können Ihre Daten eingeben, Klauseln anpassen und unterschreiben – alles innerhalb weniger Minuten, oft über Online-Rechtsplattformen.

Was macht eine gute Rechtsvorlage aus?

Wussten Sie, dass viele Fortune-500-Unternehmen über eigene Rechtsteams verfügen, die sich ausschließlich um die Pflege und Aktualisierung ihrer internen Rechtsdokumente kümmern? Diese Teams stellen sicher, dass alle Vereinbarungen, Verträge und Formulare den neuesten Vorschriften entsprechen.

Für kleinere Unternehmen und Start-ups ist eine solche ständige rechtliche Überwachung nicht immer möglich. Hier kommen gut ausgearbeitete Rechtsvorlagen ins Spiel.

Was macht ein gutes Dokument aus?

✅ Verwenden Sie eine klare, rechtlich einwandfreie Sprache, die Mehrdeutigkeiten vermeidet.

✅ Decken Sie wichtige Klauseln wie Vertragsparteien, Arbeitsumfang , Dauer und Kündigung ab.

✅ Einfache benutzerdefinierte Anpassung ohne Beeinträchtigung der Dokumentstruktur

✅ Berücksichtigen Sie die neuesten rechtlichen Standards und Compliance-Anforderungen.

✅ Bieten Sie Platz für Signaturen, Daten und andere wichtige Informationen, damit die Dokumente sofort einsatzbereit sind.

Die 16 besten Rechtsvorlagen

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, dass Ihre rechtlichen Dokumente, Notizen und Verträge am selben Ort wie Ihre übrigen Arbeitsunterlagen gespeichert wären?

ClickUp für Rechtsteams ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der alle Apps, Daten und Workflows zusammenführt – einschließlich Dokumente, Rechtsvorlagen und Genehmigungen.

Rechtsdokumente bleiben mit Aufgaben, Kommentaren, Versionen und Projekt-Zeitleisten verbunden, sodass Sie jede Vereinbarung leicht überprüfen, aktualisieren und mit der entsprechenden Arbeit abgleichen können.

Auf diese Weise beseitigt ClickUp alle Formen von Work Sprawl und bietet 100 % Kontext sowie einen einzigen Ort, an dem Menschen und Agenten zusammenarbeiten können.

Mit der Bibliothek mit Rechtsvorlagen von ClickUp und den leistungsstarken ClickUp Docs können Teams Verträge in wenigen Minuten entwerfen, bearbeiten und verwalten. Alles bleibt organisiert, durchsuchbar und mit der Ausführung verknüpft, sodass Rechtsangelegenheiten schneller und zuverlässiger bearbeitet werden können.

Hier sind 16 wichtige Rechtsvorlagen, die Sie benutzerdefiniert anpassen können:

1. ClickUp-Vertragsvorlage

Standardisieren Sie die Zusammenarbeit mit Lieferanten teamübergreifend, sodass alle Verträge über die Vertragsvorlage von ClickUp die gleiche Struktur aufweisen.

Unternehmen verlieren jedes Jahr fast 9 % ihres Wertes durch schlechtes Vertragsmanagement. Mit der Vertragsvorlage von ClickUp können Sie an einem Ort klare und anpassbare Verträge erstellen, sodass beide Parteien den Umfang der Arbeiten verstehen.

Sie können Rollen festlegen, Meilensteine definieren, Vertraulichkeits- und IP-Klauseln hinzufügen und jede Änderung innerhalb desselben Workspaces nachverfolgen.

Diese Vertragsvorlage geht über den Entwurf hinaus und passt sich der tatsächlichen Arbeitsweise von Teams an. Wandeln Sie Abschnitte in Aufgaben um, weisen Sie Eigentümer zu und zeigen Sie Abhängigkeiten in einem Gantt-Diagramm an, um sicherzustellen, dass die Geschäftsbedingungen mit dem Plan übereinstimmen. Sie können auch Compliance-Prüfpunkte hinzufügen und Kommentare für Verhandlungen verwenden, damit die endgültige Vereinbarung die besprochenen Punkte widerspiegelt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Beauftragen Sie Freiberufler oder Agenturen mit einer klaren Leistungsbeschreibung, Meilenstein-Zahlungen und Lieferterminen.

Formalisieren Sie Beratungsdienstleistungen mit Vertraulichkeits-, IP-Eigentümerschafts- und Haftungsbedingungen, die Ihr Geschäft schützen.

Legen Sie Erwartungen für Remote-Auftragnehmer fest, darunter Kommunikationsrhythmus, Genehmigungsprozess und Rechnungsstellungsregeln.

✨ Ideal für: Geschäfte, die Auftragnehmer oder Freiberufler einstellen und klare, rechtlich bindende Vereinbarungen benötigen.

2. ClickUp-Vorlage für die Rechtsberatung von Clients

Verwalten Sie Kundendaten und Fallinformationen in einem zentralen Workspace mit der ClickUp-Vorlage für die Rechtskundenverwaltung.

Erinnern Sie sich an Harvey Specter aus „Suits“? Er gewinnt Fälle nicht, weil er härter arbeitet, sondern weil er immer zehn Schritte voraus ist. Rechtsteams in der realen Welt können sich nicht auf Fernsehzauber verlassen, aber sie können sich auf Systeme verlassen, die ihre Workflows so effizient gestalten.

Die ClickUp-Vorlage für die Rechtskundenverwaltung sorgt für Präzision im Tagesgeschäft. Sie hilft Ihnen, alle Clients, Fälle und Dokumente an einem Ort zu verwalten. Sie bietet Juristen eine Struktur für die Nachverfolgung von Fristen, Zahlungen und Kommunikationen und sorgt gleichzeitig für eine übersichtliche Organisation aller zugehörigen Rechtsformulare und Notizen.

Darüber hinaus können Sie mit benutzerdefinierten Status jeden Fall vom Entwurf bis zum Abschluss verfolgen, während Dashboards und Gantt-Diagramme eine klare und leicht zu verfolgende Ansicht Ihrer Fallzahl bieten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Gerichtstermine, Abrechnungszyklen und Dokumentenübermittlungen mit automatisierten Erinnerungen.

Erstellen Sie Leistungs- und Fallfortschrittsberichte mit visuellen Dashboards.

Verbessern Sie die Kommunikation mit Ihren Clients, indem Sie Aktualisierungen und unterzeichnete Dokumente online freigeben.

✨ Ideal für: Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen, die mehrere Clients, Fälle und Fristen effizient verwalten.

📮 ClickUp Insight: Unsere aktuelle Umfrage zur Effektivität von Meetings hat etwas Überraschendes ergeben: In einem 100-köpfigen Team verbringen die Mitarbeiter fast 308 Stunden pro Woche in Meetings. Das sind fast zwei ganze Wochen, die für Gespräche statt für die eigentliche Arbeit verloren gehen. Stellen Sie sich nun vor, Sie könnten diese Nummer reduzieren, ohne den Kontext zu verlieren. Der einheitliche Arbeitsbereich von ClickUp hilft Ihnen dabei, redundante Synchronisierungen durch klare Sichtbarkeit, gemeinsam genutzte Dokumente und automatisierte Workflows zu ersetzen. 💫 Echte Ergebnisse: Unternehmen wie Trinetix konnten nach der Zentralisierung der Kommunikation und der Nachverfolgung von Projekten in ClickUp bereits eine Reduzierung der Meetings um bis zu 50 % verzeichnen – wodurch jede Woche Hunderte von Stunden mit hoher Produktivität eingespart werden konnten.

3. ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung von Rechtsfällen

Koordinieren Sie Compliance-Untersuchungen mit Aufgaben und Genehmigungen mithilfe der ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung von Rechtsfällen.

Die durchschnittliche Auslastung von Anwaltskanzleien liegt bei 37 %, was nur 2,9 abrechenbare Stunden an einem Achtstundentag entspricht. Eine bessere Nachverfolgung ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Zeit zurückzugewinnen.

Die ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung von Rechtsfällen fasst alle Angelegenheiten an einem Ort zusammen, sodass Ihr Team den gesamten Sachverhalt auf einen Blick sehen kann. Dazu gehören Rechtsdokumente, Notizen und Mitteilungen sowie Aufgaben, Zeitleisten und Verhandlungstermine.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um wichtige Informationen wie Parteien, Gerichtsdetails und Status der Zahlung zu erfassen, um innerhalb weniger Minuten zu sortieren, zu filtern und das Gewünschte zu finden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung von Rechtsstreitigkeiten von der Einreichung bis zum Urteil mit Unterlagen, Beweisstücken und Gerichtsterminen durch.

Verwalten Sie Immobilienangelegenheiten mit Details zu Immobilien, Meilensteinen bei Mietverträgen und Checklisten für Vertragsabschlüsse.

Bearbeiten Sie Arbeitsrechtsfälle, indem Sie Beweismittel, Notizen zu Gesprächen und Vergleichsdokumente organisieren.

✨ Ideal für: Teams, die mehrere Fälle bearbeiten und eine klare, zuverlässige Nachverfolgung benötigen.

👀 Wissenswertes: Richter betrachten Emojis mittlerweile als Teil der Nachricht und nicht mehr als Verzierung. Im Jahr 2023 überschritt die Zahl der US-Gerichtsverfahren, in denen Emojis eine Rolle spielten, die Marke von 1.000. Wenn also in einem Vertrags-Chat ein 👍 vorkommt, ist davon auszugehen, dass ein Gericht dessen Bedeutung abwägen wird.

4. ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung von Rechtsfällen und die Rechnungsstellung

Standardisieren Sie Vertragsprüfungen mit Preislisten und gespeicherten Rechnungen in den Vorlagen für die Nachverfolgung von Rechtsfällen und Rechnungsstellung von ClickUp.

Die durchschnittliche Realisierungsrate für Anwaltskanzleien liegt bei 88 %, die durchschnittliche Inkassoquote bei 91 %. Das bedeutet, dass kleine Lücken bei der Nachverfolgung und Rechnungsstellung zu echten finanziellen Einbußen führen können.

Die ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung von Rechtsfällen und die Rechnungsstellung vereint Ihre Angelegenheiten, Rechtsdokumente und Einträge über die Arbeitszeit unter einem Dach. Erfassen Sie Angaben zu Parteien und Vereinbarungen, fügen Sie Rechtsformulare als Anhänge hinzu und protokollieren Sie Ihre Arbeitszeit, damit aus abrechnungsfähigen Tätigkeiten übersichtliche Rechnungen werden.

Die Vorlage wandelt genehmigte Einträge in Rechnungsentwürfe um. Sie können die Nachverfolgung der Umsetzung und des Zahlungseingangs auf Fallebene durchführen und Dokumente online zur schnellen Überprüfung durch den Client bereitstellen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung von Rechtsstreitigkeiten mit Einreichungen, Terminen und zeitnahen Einträgen durch, die zur Abrechnung bereit sind.

Verwalten Sie Immobilienangelegenheiten mit Details zu Objekten, Abschlussaufgaben und Meilenstein-Rechnungen.

Bearbeiten Sie Arbeitsrechtsfälle, indem Sie Beweise, Notizen und phasenweise Abrechnungen für jede Phase organisieren.

✨ Ideal für: Unternehmen, die Sichtbarkeit und zuverlässige Abrechnung an einem Ort benötigen.

Sehen Sie selbst: KI kann Ihnen das Verfassen von Dokumenten erleichtern – von Benutzerhandbüchern und SOPs bis hin zu Verträgen und Produktbeschreibungen. In diesem Video zeigen wir Ihnen anhand von Beispielen aus der Praxis und bewährten Vorlagen, wie Sie KI zum Verfassen von Dokumenten einsetzen können.

5. ClickUp-Vorlage für juristische Aufträge

Halten Sie Fristen ein, sorgen Sie für zufriedene Clients und schützen Sie Ihre Ergebnisse mit der Vorlage für juristische Aufträge von ClickUp.

Fast acht von zehn Rechtsabteilungen in Unternehmen bearbeiten mehr Angelegenheiten als je zuvor, aber die meisten haben keine neuen Anwälte oder Mitarbeiter eingestellt, um diesem Wachstum gerecht zu werden.

Die ClickUp-Vorlage für juristische Aufgaben verwandelt dieses Durcheinander in einen Plan. Jede Aufgabe ist mit einem Fall verknüpft, wobei der Eigentümer, das Fälligkeitsdatum und die Quelldokumente sofort verfügbar sind. Sie können vertrauliche Angelegenheiten kennzeichnen, einen Link zur Rahmenvereinbarung einfügen und die erforderlichen Rechtsformulare anhängen.

Darüber hinaus zeigen Rollenzuweisungen und Gantt-Diagramme, wer Entwürfe erstellt, wer sie überprüft und wer sie unterzeichnet. Statusangaben machen den Fortschritt sichtbar. Kommentare halten den Kontext der Arbeit fest. So lassen sich Übergaben einfach verwalten, Nacharbeiten vermeiden und Zeitleisten einhalten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Weisen Sie Forschungsmemos, Entwürfe für Anträge, Zitierprüfungen und Partnerbewertungen mit klaren Eigentümern und Fristen zu.

Planen Sie Immobilienverkäufe, indem Sie Titelbereinigungen, Mietvertragsauszüge, Estoppels und Immobilienanmeldungen zuweisen.

Koordinieren Sie Beschäftigungsangelegenheiten, indem Sie Vorstellungsgespräche, Faktenmemos und Vertragsbedingungen in nachverfolgbare Aufgaben aufteilen.

✨ Ideal für: Vielbeschäftigte Teams, die klare Eigentümerschaft und schnellere, übersichtlichere Übergaben benötigen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie unter Verträgen und Compliance-Dokumenten begraben sind, überlassen Sie ClickUp Brain die Schwerarbeit. Bitten Sie es, „Entschädigungsklauseln zusammenzufassen” oder „Verlängerungsdaten in diesem Ordner aufzulisten”, und es liefert Ihnen sofort kontextbezogene Erkenntnisse, ohne dass Sie Ihren Workspace verlassen müssen. ClickUp Brain versteht den Kontext, nicht nur Schlüsselwörter. Sie können auch die Anweisung „Alle mit SOC2 getaggten Aufgaben finden und zugehörige Richtliniendokumente anzeigen” geben, woraufhin das Tool die Verbindungen zwischen Dateien, Kommentaren und Anhängen herstellt und so für mehr Übersichtlichkeit bei Audits oder Überprüfungen sorgt. Sie können sogar mit einer einzigen Eingabe rechtliche Memos oder Richtlinienaktualisierungen entwerfen. Beginnen Sie mit „Entwurf einer Notiz für den Client zu neuen Datenschutzbestimmungen” und passen Sie das Ergebnis dann an den Stil Ihres Unternehmens an. Entwerfen Sie Verträge, fassen Sie rechtliche Verpflichtungen zusammen und übersetzen Sie komplexe Begriffe in leicht verständliches Englisch mit ClickUp Brain.

6. ClickUp-Vorlage für das Rechtsprojektmanagement

Verfolgen Sie Angelegenheiten durch Überprüfung, Due Diligence und Abschluss von Lieferungen mit der Vorlage für juristisches Projektmanagement von ClickUp.

„Aufgeschobene Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechtigkeit. “ Dieser Satz beschreibt, wie juristische Arbeit hinter den Kulissen verwaltet wird. Wenn Sie eine Einreichung verpassen oder eine Genehmigung aus den Augen verlieren, kann ein starker Fall schnell auseinanderfallen.

Die ClickUp-Vorlage für das Rechtsprojektmanagement hilft Anwaltskanzleien und internen Teams, diese Herausforderung in eine Struktur zu verwandeln. Alle Angelegenheiten, ob es sich um einen Rechtsstreit mit mehreren Parteien, eine grenzüberschreitende Transaktion oder eine Compliance-Prüfung handelt, bleiben auf einem Dashboard.

Sie können Rollen zuweisen, rechtliche Dokumente hinzufügen und Verträge in Bearbeitung überprüfen, ohne den Kontext zu verlieren. Diese Vorlage bringt Ordnung in die beweglichen Teile der juristischen Arbeit. Verwenden Sie Dashboards, um die Budgetleistung zu überprüfen, Gantt-Diagramme, um die Nachverfolgung von Einreichungen durchzuführen, und Automatisierungen, um Erinnerungen vor wichtigen Terminen auszulösen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie Rechtsstreitigkeiten oder Transaktionsprojekte mit phasenspezifischen Meilensteinen, Abhängigkeiten und Budgets.

Überwachen Sie Beschäftigungsprojekte wie die Einführung von Richtlinien oder interne Untersuchungen mit Zeitleisten und zugewiesenen Verantwortlichen.

Koordinieren Sie umfangreiche Vertragsüberprüfungsprojekte mit Versionskontrolle, Kommentaren der Projektbeteiligten und Genehmigungsworkflows.

✨ Ideal für: Rechtsteams, die mehrphasige Projekte bearbeiten, die Struktur, Verantwortlichkeit und Sichtbarkeit erfordern.

👀 Wissenswertes: Für die meisten Verträge benötigen Sie keine Tinte. Der ESIGN Act macht elektronische Signaturen rechtsverbindlich, wenn der Unterzeichner die Absicht hatte zu unterschreiben und elektronischen Aufzeichnungen zugestimmt hat. Aus diesem Grund werden so viele Vorlagen elektronisch unterzeichnet.

7. ClickUp-Vorlage für juristische Memos

Erstellen Sie interne oder kundenorientierte Rechtsmitteilungen mit vollständiger Struktur mithilfe der ClickUp-Vorlage für Rechtsmitteilungen.

In letzter Zeit haben Gerichte in den gesamten USA Anwälte vor Phishing-E-Mails gewarnt, die vorgeben, „Benachrichtigungen über elektronische Gerichtseinreichungen” zu sein, und bösartige Links enthalten, die als Fall-Benachrichtigungen getarnt sind. Anwälten wird empfohlen, Dokumente über das offizielle Einreichungssystem zu überprüfen, anstatt sich auf Anhänge zu verlassen.

So wie ein falscher Link die Sicherheit gefährden kann, können schlampige Entwürfe oder falsch platzierte Anlagen Ihre Argumentation untergraben. Die ClickUp-Vorlage für juristische Memos bietet Ihnen einen übersichtlichen, durchsetzbaren Weg für die Erstellung von Entwürfen. Sie enthält Abschnitte für das Problem, eine kurze Antwort, Fakten, Analyse und Schlussfolgerung. Sie können neben jedem Abschnitt Gesetze, frühere Entscheidungen, Verträge oder Indexe anhängen.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Gerichtsbarkeiten, wichtige Behörden und Fristen zu kennzeichnen, damit Prüfer immer wissen, welche Version sie gerade sehen. Diese Vorlage ist auch auf die Arbeitsweise von Rechtsanwälten abgestimmt. Verwandeln Sie offene Fragen in Aufgaben, beziehen Sie Prüfer über Inline-Kommentare mit ein, verfolgen Sie Änderungen zwischen den Versionen und exportieren Sie endgültige Memos als professionelle Rechtsdokumente. Alles befindet sich dort, wo es wichtig ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Weisen Sie Peer-Reviews oder Partner-Bearbeitungen mit klaren Aufgaben und Fälligkeitsdaten zu.

Einsetzbar in verschiedenen Rechtsgebieten: Prozessführung, Compliance, Verträge, regulatorische Analyse

Betten Sie relevante Gesetze, Rechtsprechung, Vereinbarungen oder Anlagen online ein, um sie schnell nachschlagen zu können.

✨ Ideal für: Anwälte, die effiziente, hochwertige Memos wünschen, ohne dabei auf Organisation oder Autorität zu verzichten.

8. ClickUp-Vorlage für die Vertragsprüfung

Aktualisieren Sie restriktive Vereinbarungen und jurisdiktionsspezifische Klauseln mit der ClickUp-Vorlage für Vertragsüberprüfungen.

Die Entscheidung der FTC, von ihrem vorgeschlagenen Wettbewerbsverbot Abstand zu nehmen, hat Anwälte und Rechtsteams wieder in die vertraute Position versetzt, Klauseln zu bereinigen. Alle alten Arbeits- oder Lieferantenverträge müssen nun erneut geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie weiterhin gültig sind.

Hier kann die VertragsüberprüfungsVorlage von ClickUp einen echten Unterschied machen. Anstatt lange PDF-Dateien oder farbcodierte Ordner durchzublättern, können Sie alle Versionen, Klauseln und Notizen in einer Ansicht zusammenfassen. So können Sie Muster erkennen, Änderungen markieren und wichtige Abschnitte in mehreren Verträgen vergleichen.

Noch wichtiger ist, dass Sie damit Überprüfungen genauso wie Fälle verwalten können – systematisch und transparent. Sie können Checklisten für Risikopunkte wie Entschädigungen, Datenschutz oder Zahlungsbedingungen erstellen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um geltendes Recht oder Haftungslimits zu protokollieren und interne Kommentare gegenüber denen der Kunden zu verfolgen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie Red-Flag-Prüfungen für NDAs, MSAs, DPAs, SOWs und Arbeitsverträge durch.

Standardisieren Sie die Formulierungen zu Entschädigungen, Haftung und Kündigung in Lieferanten- und Dienstleistungsverträgen.

Verwalten Sie Immobilienmietverträge und Nachträge mit übersichtlicher Nachverfolgung für Verlängerungen, Abtretungen und Kündigungen.

✨ Ideal für: Rechtsteams, die ein hohes Vertragsvolumen bearbeiten und zuverlässige, transparente Überprüfungsprozesse benötigen.

🧠 Wussten Sie schon: In Colorado können Paare ohne Standesbeamten oder Zeugen heiraten, ein Verfahren, das als „Selbsttrauung” bezeichnet wird. Es ist legal, wenn Sie die Schritte des Bundesstaates befolgen. Ungewöhnlich, aber durchaus real.

9. ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement

Behalten Sie mit der Vertragsvorlage von ClickUp den Überblick über Genehmigungen, Signaturen und Änderungen.

Erinnern Sie sich an die Szene in „The Social Network“, in der Eduardo entdeckt, dass seine Anteile an Facebook fast vollständig verwässert wurden? Der Verrat ist filmreif und vertraglich geregelt. Jede Klausel, die er nicht nachverfolgt hat, und jede Signatur, die er nicht überprüft hat, hatte als Ergebnis den Verlust seiner Eigentümerschaft. Das ist das perfekte Beispiel dafür, warum es beim Vertragsmanagement wirklich um Kontrolle und Schutz geht.

Die ClickUp-Vertragsmanagement-Vorlage gibt Ihnen diese Kontrolle zurück. Sie hilft Ihnen dabei, einen strukturierten Ort für jede Vereinbarung zu schaffen, von NDAs und MSAs bis hin zu Lieferantenverträgen und Immobilienmietverträgen.

Jeder Datensatz enthält verknüpfte Rechtsdokumente, Verlängerungsdaten, beteiligte Parteien und geltende Bedingungen, sodass Sie immer wissen, wer für was verantwortlich ist. Mit Dashboards und Erinnerungen behalten Sie den Überblick über Verlängerungen, Compliance-Prüfungen und Zeiträume, ohne sich auf verstreute E-Mail-Benachrichtigungen verlassen zu müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Speichern Sie NDAs, MSAs, DPAs, Arbeitsverträge und Lieferantenverträge mit vollständiger Version und durchsuchbaren Klauseln.

Führen Sie die Nachverfolgung von Verlängerungen, Ablaufdaten und Compliance-Terminen durch, um stillschweigende automatische Verlängerungen oder versäumte Verpflichtungen zu vermeiden.

Weisen Sie interne Eigentümer zu, um Lieferungen, SLAs und Verpflichtungen nach der Signatur zu überwachen.

✨ Ideal für: Rechtsteams, die vollständige Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit in jeder Phase des Vertragslebenszyklus benötigen.

💡 Profi-Tipp: Sparen Sie sich hektisches Notieren während Client-Gesprächen oder Fallbesprechungen. Mit der Funktion „Talk to Text” von ClickUp können Sie jedes Wort in Echtzeit erfassen und beobachten, wie es sich zu durchsuchbaren Notizen oder Aufgaben organisiert. Bitten Sie das Tool nach Beendigung der Unterhaltung, „Follow-ups aus diesem Transkript zu erstellen”, und es wandelt die wichtigsten Punkte in Aktionspunkte mit Eigentümern und Terminen um. Fügen Sie Erwähnungen hinzu, verknüpfen Sie Aufgaben oder Dokumente und lassen Sie das Tool Ihr juristisches Vokabular speichern. Es handelt sich um eine freihändige Dokumentation, die es Ihrem Rechtsteam ermöglicht, sich auf die Strategie zu konzentrieren, anstatt zu schreiben. Führen Sie mit ClickUp Talk to Text eine freihändige Dokumentation für Überprüfungen, Meetings und Kundengespräche ein.

10. ClickUp-Vorlage für einen Vertragsnachtrag

Aktualisieren Sie Arbeitsverträge, um Änderungen der Vergütung oder der Rollen widerzuspiegeln, mit der Vorlage „Nachtrag zu einem Vertrag" von ClickUp.

In der Rechtspraxis sind Änderungen und Nachträge an der Tagesordnung. Mit der ClickUp-Vorlage für Vertragnachträge können Sie Änderungen zuverlässig dokumentieren, ohne die ursprüngliche Vereinbarung zu verletzen.

Sie können mit dieser strukturierten Rechtsvorlage beginnen, die den Namen der Vereinbarung, die Parteien, die zu ändernde Klausel, die genauen Ersatz- oder Zusatzbedingungen und das Datum des Inkrafttretens enthält. Fügen Sie den maßgeblichen Vertrag, zugehörige Rechtsdokumente und alle erforderlichen Genehmigungen als Anhänge bei, um sicherzustellen, dass Ihr Prüfpfad abgeschlossen ist.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie geltendes Recht, Benachrichtigungsanforderungen, Gegenleistungen und erforderliche Signaturen kennzeichnen. Alles bleibt an einem Ort, was weniger Verwechslungen zwischen verschiedenen Versionen und übersichtlichere Online-Dokumente für die interne und externe Überprüfung bedeutet.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verlängern Sie die Laufzeit eines Miet- oder Dienstleistungsvertrags und aktualisieren Sie Kündigungszeiträume, Gebühren oder Verlängerungsfenster.

Fügen Sie einer bestehenden Leistungsbeschreibung neue Leistungen, Zeitleisten und Abnahmekriterien hinzu.

Ändern Sie Datenverarbeitungsformulare mit überarbeiteten Verpflichtungen zur Sicherheit, Listen mit Subprozessoren oder Rechtsprechungsklauseln.

✨ Ideal für: Teams, die Änderungen schnell formalisieren und gleichzeitig eine übersichtliche, vertretbare Vertragsdokumentation aufrechterhalten möchten.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp nutzen , über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 %. Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die durch ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden , einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar .

11. ClickUp-Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen

Definieren Sie Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsschwellen für den täglichen Betrieb mit der ClickUp-Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen.

Stellen Sie sich einen klassischen Moment aus „Shark Tank“ vor. Der Gründer schließt einen Vertrag über Eigenkapital und eine geringe Lizenzgebühr ab. Alle lächeln. Dann beginnt die Due Diligence, und die Zahlen ändern sich. Das Einzige, was beide Seiten zu diesem Zeitpunkt schützt, ist ein klarer Partnerschaftsvertrag, in dem die Eigentümerschaft, Stimmrechte, Entscheidungsregeln und die Vorgehensweise für den Fall, dass jemand aussteigen möchte, festgelegt sind.

Die ClickUp-Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen umfasst Beiträge, Gewinnaufteilungen, Verwaltungsrechte, Streitbeilegung und Ausstiegsmechanismen an einem Ort.

Fügen Sie den Kernvertrag, zugehörige Rechtsdokumente und alle Details zur Kapitalisierungstabelle als Anhang hinzu, damit alle Informationen an einem Ort gespeichert sind. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie geltendes Recht, Unverfallbarkeitsfristen, Auskaufformeln und wichtige Bedingungen festhalten, damit alle Parteien genau wissen, was sie unterschreiben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Eigentümerschaft, Kapitaleinlagen und Abstimmungsregeln mit klaren Definitionen fest.

Fügen Sie Mechanismen für Unverfallbarkeit, Auskauf und Auflösung hinzu, damit Ausstiege vorhersehbar sind.

Bewahren Sie NDAs, IP-Übertragungen und Partnerschaftsänderungen als Dokumente online an einem Ort auf.

✨ Ideal für: Gründer, die Rollen, Eigentümerschaft und Entscheidungsprozesse klar formalisieren möchten.

12. ClickUp-Vorlage für Verträge zum Projektmanagement

Fassen Sie Bestimmungen zur Eigentümerschaft, Vertraulichkeit und Kündigung in einem einzigen Vertrag zusammen, indem Sie die ClickUp-Vorlage für Verträge zum Projektmanagement verwenden.

Die ClickUp-Vorlage für Verträge im Bereich des Projektmanagements bietet Ihnen eine strukturierte juristische Vorlage, mit der Sie Umfang, Meilensteine, Leistungen, Änderungskontrolle und Bedingungen für die Zahlung an einem Ort festlegen können.

Fügen Sie Leistungsbeschreibungen, Preislisten und unterstützende Rechtsdokumente hinzu und verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Zeitleisten, Rechnungszyklen und Kündigungsrechte zu erfassen. Auf diese Weise sind beide Parteien im Voraus über den Plan informiert. Diese Vorlage sorgt auch dafür, dass das Live-Projekt mit den Unterlagen übereinstimmt.

Wandeln Sie Abschnitte des Vertrags in Aufgaben um, weisen Sie Eigentümer zu, ordnen Sie Abhängigkeiten in einer Gantt- oder Kalender-Ansicht zu und richten Sie Erinnerungen für Überprüfungen und Freigaben ein.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie Umfang, Leistungen, Annahmen und Änderungswünsche in einem einzigen, leicht zu verwaltenden Dokument fest.

Verbinden Sie Zahlungen mit Meilensteinen oder Abnahmeformularen und führen Sie die Nachverfolgung des Status durch, ohne E-Mails durchsuchen zu müssen.

Verwenden Sie es für IT-Rollouts, Marketingkampagnen und Immobilienausstattungen, bei denen Zeitleisten und Genehmigungen eine wichtige Rolle spielen.

✨ Ideal für: Teams, die Projekte durchführen und sich auf eine klare, durchsetzbare Vereinbarung verlassen möchten, um die termingerechte Lieferung sicherzustellen.

13. ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge

Definieren Sie Projektumfang, Gebühren und Zeitleisten in einem strukturierten Dokument mit der ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge.

Selbst die größten Unternehmer der Welt benötigen wasserdichte Verträge, die Wert, Verantwortlichkeiten und Umfang festlegen. Genau dabei hilft Ihnen die Vorlage für Beratungsverträge von ClickUp.

Es bietet unabhängigen Beratern, Agenturen und Unternehmen ein anpassbares Rechtsdokument, um Dienstleistungen, Leistungen, Gebühren und Bedingungen zu skizzieren. Sie können Details zur Zahlung, Vertraulichkeitsklauseln und Limite der Haftungsansprüche festlegen, damit beide Parteien genau wissen, was erwartet wird und was geschützt ist.

In ClickUp können Sie diese Vereinbarung direkt mit laufenden Kundenprojekten verknüpfen. Wandeln Sie Klauseln in umsetzbare Aufgaben um, richten Sie Erinnerungen für die Überprüfung von Lieferungen ein und fügen Sie Rechtsformulare wie NDAs oder Nachträge als Anhänge hinzu, um vollständige Sichtbarkeit zu gewährleisten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Fügen Sie Vertraulichkeits-, IP- und Wettbewerbsverbotsklauseln hinzu, um Client-Daten und Geschäftsinteressen zu schützen.

Verwalten Sie Überarbeitungen und Verlängerungen mithilfe von Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Status-Nachverfolgung.

Speichern Sie alle rechtlichen Dokumente online, um eine nahtlose Zusammenarbeit und Audit-Bereitschaft zu gewährleisten.

✨ Ideal für: Berater, Beraterinnen und Unternehmen, die ihre Dienstleistungen formalisieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen möchten, ohne das Vertrauen ihrer Clients zu gefährden.

14. ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge

Bewahren Sie alle Überarbeitungen, Formulare und Signaturen an einem Ort auf – mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge.

Ein guter Dienstleistungsvertrag legt die finanziellen Aspekte, den Umfang, die Akzeptanzkriterien und die Zeitleisten klar fest, sodass beide Parteien genau wissen, wie die Arbeit ablaufen wird. Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge setzt diese Klarheit in ein vorgefertigtes Dokument um, das Sie benutzerdefiniert anpassen können.

Legen Sie den Umfang, die Leistungen und die Bedingungen für die Zahlung an einem Ort fest und fügen Sie dann die Leistungsbeschreibung und alle erforderlichen rechtlichen Dokumente als Anhang bei. Mit benutzerdefinierten Feldern lässt sich die Vereinbarung noch einfacher verwalten. Sie können Preise, Abrechnungsintervalle, Änderungswünsche, Kündigungsbedingungen und die Eigentümerschaft an IP-Rechten nachverfolgen, sodass beide Seiten geschützt sind.

Die Vorlage hilft Teams auch dabei, ihre Versprechen einzuhalten. Sie können Klauseln in Aufgaben umwandeln, Eigentümer zuweisen und Genehmigungen in einem Kalender oder Gantt-Diagramm verfolgen. Dies reduziert Streitigkeiten, beschleunigt die Freigabe und schafft eine professionelle Dokumentation, auf die Sie sich verlassen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bündeln Sie professionelle Dienstleistungen mit klarem Umfang, Akzeptanzkriterien und verknüpften Leistungsbeschreibungen.

Verbinden Sie Zahlungen mit Meilensteinen oder Leistungen und führen Sie die Nachverfolgung des Status ohne E-Mails durch.

Verwalten Sie die Ausstattung von Immobilien, IT-Einführungen oder Marketingdienstleistungen mit zugeordneten Abhängigkeiten und Genehmigungen.

Fassen Sie Vertraulichkeit, Datenschutz und Kündigung aus Gründen der Einfachheit in einem einzigen, durchsuchbaren Vertrag zusammen.

✨ Ideal für: Anbieter und interne Teams, die einen lückenlosen Leistungsumfang, reibungslose Übergaben und pünktliche Lieferungen auf der Grundlage klarer rechtlicher Bestimmungen wünschen.

15. ClickUp-Vorlage für Unternehmensrichtlinien

Machen Sie Richtlinien zu einem lebendigen Teil Ihres Arbeitsumfelds mit der Vorlage für Unternehmensrichtlinien von ClickUp.

Die ersten modernen Mitarbeiterhandbücher entstanden aus Nachkriegs-Unternehmensleitfäden wie den „Basic Beliefs“ von IBM. Heute geht es jedoch um mehr als nur um die Unternehmenskultur. Beispielsweise kann das Überspringen eines Compliance-Schritts zu echten Strafen oder Rechtsstreitigkeiten führen.

Mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmensrichtlinien können Sie an einem Ort klare Richtlinien als gültige Rechtsdokumente entwerfen, aktualisieren und veröffentlichen. Erstellen Sie Abschnitte für den Verhaltenskodex, Urlaubsrichtlinien, Remote-Arbeit, Datensicherheit und Prävention von Belästigung. Fügen Sie dann die zugrunde liegenden Rechtsformulare und Bestätigungen als Anhänge bei, damit die Unterlagen für eine Prüfung bereit sind.

Außerdem hilft es Ihnen dabei, Richtlinien in die Praxis umzusetzen. Weisen Sie jeder Richtlinie einen Eigentümer zu, planen Sie jährliche Überprüfungen und richten Sie automatische Erinnerungen für Schulungen oder Bescheinigungen ein.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zentralisieren Sie Handbuchkapitel, erforderliche Hinweise und rechtsgebietsspezifische Anhänge mit Versionskontrolle.

Verfolgen Sie Zyklen zur Schulung zum Thema Belästigung und speichern Sie Nachweise über den Abschluss, um die staatlichen Anforderungen zu erfüllen.

Ordnen Sie OSHA-bezogene Sicherheitsrichtlinien Aufgaben und Fristen zu, um versäumte Aktualisierungen zu vermeiden.

✨ Ideal für: Personal- und Rechtsteams, die Richtlinien standortübergreifend standardisieren und dabei zuverlässige Compliance gewährleisten möchten.

16. ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterrichtlinien und -verfahren

Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterrichtlinien und -verfahren für Klarheit und Konsistenz in Ihren globalen Teams.

Kultur frisst Strategie zum Frühstück

Kultur frisst Strategie zum Frühstück

Peter Druckers zeitlose Erkenntnis bringt perfekt zum Ausdruck, warum gut dokumentierte Mitarbeiterrichtlinien wichtiger sind, als den meisten Führungskräften bewusst ist.

Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterrichtlinien und -verfahren hilft Personalabteilungen dabei, diese kulturellen Werte in umsetzbare, transparente Richtlinien umzuwandeln. Von der Einarbeitung bis zur Gehaltsabrechnung bietet sie Ihnen einen zentralen Workspace, in dem Sie Mitarbeiterhandbücher verfassen, überprüfen und verfeinern können.

Sie können Überprüfungszyklen zuweisen, Richtlinienverantwortliche kennzeichnen und Compliance-Notizen hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Dokumentation auch bei Veränderungen in Ihrem Team oder bei Änderungen der Vorschriften relevant bleibt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie eine zentralisierte, durchsuchbare Bibliothek mit Mitarbeiterrichtlinien.

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und führen Sie Automatisierungen der Richtlinienüberprüfungszyklen durch.

Halten Sie jede Version revisionssicher und konform mit sich ändernden Gesetzen.

✨ Ideal für: HR- und Compliance-Teams, die eine starke, transparente Arbeitsplatzkultur formen möchten.

Mit ClickUp sind Sie konform und rechtlich abgesichert.

Ob Kundenvereinbarung, Richtlinienaktualisierung oder Partnerschaftsvertrag – Klarheit ist das A und O für starke Beziehungen. Und genau darum geht es bei diesen Rechtsvorlagen. 💯

Was ClickUp so besonders macht, ist nicht nur, dass es diese Vorlagen bietet, sondern dass es Ihnen einen Ort bietet, an dem Dokumente, Fristen und Entscheidungen zusammenkommen. Sie können einen Vertrag prüfen, eine Aufgabe für Feedback zuweisen, die Nachverfolgung von Überarbeitungen durchführen und sogar Erinnerungen für Verlängerungen automatisieren.

Es ist, als hätten Sie Ihre Rechts-, Betriebs- und Projektmanagement-Teams buchstäblich auf einer Seite. 🎉

Verwenden Sie die Online-Vorlagen von ClickUp, um schnell alles zu erstellen, was Sie benötigen – persönliche Vereinbarungen, Immobilienformulare und Kundenverträge. Wählen Sie eine umfassende Vorlage aus, füllen Sie die Felder aus, fügen Sie die richtigen Klauseln hinzu und drucken oder laden Sie das Dokument dann herunter, um es ganz einfach freizugeben.

Wenn Fragen auftauchen, nutzen Sie das Kommentar-Symbol, um eine Antwort zu erhalten, erstellen Sie Kopien, um unbegrenzt viele Versionen für beliebte und potenzielle Änderungen zu speichern, und seien Sie jederzeit bereit, Familienangehörige und Kunden zu überzeugen oder zu gewinnen.

Entdecken Sie kostenlose Rechtsvorlagen, indem Sie sich bei ClickUp registrieren !