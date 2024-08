10 juristische KI-Tools für juristische Praxen und Fachleute im Jahr 2024

Haben Sie schon einmal eine lange Nacht damit verbracht, ein viel zu langes juristisches Dokument zu lesen? In der Rechtsbranche haben Sie wahrscheinlich schon viele solcher Nächte erlebt.

Glücklicherweise ist die künstliche Intelligenz (KI) da, um dabei zu helfen. 🙌

Bei einigen der führenden KI-Tools für den Rechtsbereich handelt es sich um Apps, die für die Zusammenfassung oder den Entwurf von Rechtsdokumenten entwickelt wurden, aber das ist nicht der einzige Anwendungsfall für KI in der Rechtsbranche. Es gibt juristische Recherchetools, Software zur Unterstützung von Anwaltskanzleien bei der Verwaltung von Fällen, Apps für die Erstellung von Verträgen und vieles mehr.

Lassen Sie uns das Leben in der juristischen Welt einfacher machen. Entdecken Sie die 10 besten KI-Tools für Anwälte.

KI-Tools für Anwälte sind keine Chatbots, die Ihre Fälle für Sie verhandeln können. Sie sind hilfreiche Tools, die Ihre täglichen Aufgaben erheblich vereinfachen können. Viele dieser Tools helfen Ihnen beim Verfassen komplexer juristischer Dokumente und Verträge, während andere vereinfachte Zusammenfassungen bereitstellen, um Kurzfassungen langer juristischer Dokumente zu lesen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um auf Knopfdruck Aufgabenaktualisierungen, Zusammenfassungen und mehr zu erstellen

Beispiele für KI-Tools für Anwälte sind Apps zur Optimierung von Arbeitsabläufen, kalender- und Planer-Apps und Recherchetools. Den meisten ist gemeinsam, dass sie sich in der Regel auf ein Sprachmodell wie ChatGPT stützen, damit Sie Ihre Arbeit schneller erledigen können.

Bei der Suche nach einer guten App oder einem guten Tool kommt es darauf an, eine App mit all den Funktionen zu finden, die Sie brauchen - und das ist für Anwaltskanzleien, Rechtsgehilfen und andere Rechtsabteilungen in Unternehmen nicht immer einfach. Die besten Apps für Ihre Anwaltskanzlei sollten alle der folgenden Funktionen bieten:

Erschwingliche Preise: OpenAI verlangt nicht viel für die Nutzung von ChatGPT 4.0, was bedeutet, dass Sie nicht übermäßig viel für grundlegende KI-Funktionen bezahlen sollten - obwohl einige KI-Tools für Anwälte zusätzliche Funktionen bieten, die den Preis wert sind

OpenAI verlangt nicht viel für die Nutzung von ChatGPT 4.0, was bedeutet, dass Sie nicht übermäßig viel für grundlegende KI-Funktionen bezahlen sollten - obwohl einige KI-Tools für Anwälte zusätzliche Funktionen bieten, die den Preis wert sind Dokumentenmanagement: Apps sollten das Hochladen, Anhängen und Freigeben von Word-Dateien, PDFs und anderen Dateitypen erleichtern 📚

Apps sollten das Hochladen, Anhängen und Freigeben von Word-Dateien, PDFs und anderen Dateitypen erleichtern 📚 Funktionen für die Zusammenarbeit: Kanzleien und Mandanten sollten auf dem Laufenden gehalten werden, indem sie die Möglichkeit habenzusammenarbeiten und Dateien zu kommentieren

Kanzleien und Mandanten sollten auf dem Laufenden gehalten werden, indem sie die Möglichkeit habenzusammenarbeiten und Dateien zu kommentieren Zugriffsrechte: Die meisten juristischen Dokumente sind vertraulich, was bedeutet, dass Sie in der Lage sein sollten, Berechtigungen festzulegen und zu kontrollieren, wer auf die App und die von Ihnen hochgeladenen Dokumente zugreift

Die meisten juristischen Dokumente sind vertraulich, was bedeutet, dass Sie in der Lage sein sollten, Berechtigungen festzulegen und zu kontrollieren, wer auf die App und die von Ihnen hochgeladenen Dokumente zugreift Gratis- und Testoptionen: Da einige KI-Tools für Anwälte recht kostspielig sein können, sollten Sie sicherstellen, dass Sie sie vor dem Kauf ausprobieren können

Mit der rasanten Popularität von ChatGPT, Chatbots und künstlicher Intelligenz im Allgemeinen gibt es eine Menge neuer KI-Tools für Anwälte. Wir haben uns die Mühe gemacht, die Anbieter zu durchforsten, um Ihnen die besten neuen technischen Optionen vorzustellen, die Juristen helfen, effizienter zu arbeiten.

Der KI-gestützte Assistent von ClickUp Brain kann endlose Dokumenttypen wie Projektunterlagen und andere Dokumente erstellen, um Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen

ClickUp hat im Bereich der juristischen Lösungen viel zu bieten. Als All-in-One-Produktivitätsplattform ist es die ideale Software zur Unterstützung rechtsexperten zentralisieren ihre gesamte Arbeit in einem dynamischen Arbeitsbereich. Mit mehr als 15 anpassbaren Ansichten können Sie Ihren Arbeitsvorrat aus jedem Blickwinkel visualisieren, einschließlich Listen-, Kalender- und Tabellenansicht. Sie können auch benutzerdefinierte Dashboards für Echtzeit-Analysen und Berichte über verschiedene Prozesse erstellen und gleichzeitig einen Überblick über wichtige Aufgaben behalten.

Darüber hinaus sind die in ClickUp integrierten Funktionen für die Zeiterfassung, Markierungen und abrechenbare Stunden von entscheidender Bedeutung, um den Überblick über die mit Kunden verbrachte Zeit zu behalten und genaue Rechnungen zu erstellen. Mit der Möglichkeit, jedem Kommentar PDFs, Medien und andere Dateien hinzuzufügen, können Anwälte sicherstellen, dass alle wichtigen Informationen während des gesamten Falles bei der entsprechenden Aufgabe verbleiben. Und um noch schneller mit ClickUp arbeiten zu können, probieren Sie die vorgefertigten Legal Client Management-Vorlage um organisiert zu bleiben.

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder manuell eingeben

Die wertvollste Funktion von ClickUp für Anwälte ist jedoch zweifelsohne ClickUp Gehirn -der revolutionäre KI-gestützte digitale Assistent mit kontextbezogenen, rollenbasierten KI-Funktionen. ClickUp Brain nutzt natürliche Sprachverarbeitung, um E-Mails, Dokumente, Aufgaben, Zusammenfassungen und Updates zu erstellen. Und während ClickUp Brain die schwere Arbeit Ihres Falles erledigt, können die Automatisierungen in ClickUp den Rest übernehmen. Von der Zusammenfassung juristischer Recherchen bis zur automatischen Generierung neuer Aufgaben während des gesamten Prozesses bietet ClickUp alle Funktionen, die Juristen benötigen, um bei jedem Fall den Überblick zu behalten.

_Bonus: Zugriff auf vorgefertigte Funktionen AI-Vorlagen mit ChatGPT-Eingabeaufforderungen um die Leistungsfähigkeit von ClickUp Brain mit anderen Machine-Learning-Tools zu kombinieren

ClickUp beste Eigenschaften:

Nutzen Sie ClickUp Brain, um komplexe juristische Dokumente zu verfassen, E-Mails zu erstellen, Statusberichte zu generieren und vieles mehr

Nutzen Sie Projektmanagement-Funktionen, um Fälle zu verfolgen,besprechungen planenundden Arbeitsablauf Ihres juristischen Teams optimieren* Zeiterfassung und abrechenbare Stunden zur Unterstützung von Juristen bei der Rechnungsstellung an Mandanten und der Erstellung von Stundenzetteln

Kommunizieren und zusammenarbeiten über Kommentarfunktionen und gemeinsame Dokumente

Nutzen Sie ClickUp Brain, um juristische Recherchen zusammenzufassen und sich wiederholende Aufgaben wie E-Mails, Memos, Dokumentenzusammenfassungen und mehr zu automatisieren

ClickUp Einschränkungen:

Noch nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

Die vielen leistungsstarken Funktionen können für Neueinsteiger eine gewisse Lernkurve darstellen

ClickUp-Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Lawgeex

über Lawgeex Lawgeex ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie den Prozess der Vertragsüberprüfung automatisieren möchten. Die App verwendet KI-gesteuerte Tools zur Überprüfung und Überarbeitung von Verträgen in Übereinstimmung mit den Richtlinien, Leitlinien und anderen rechtlichen Konzepten Ihres Unternehmens. Mit diesem Tool können Rechtsteams die Konsistenz von Verträgen sicherstellen, viel Zeit und Geld bei der Prüfung sparen und Geschäfte schneller abschließen.

Lawgeex beste Eigenschaften:

Sparen Sie Zeit bei der Analyse von Verträgen mit hohem Volumen, wie z. B. bei Vertraulichkeitserklärungen, Dienstleistungsverträgen und mehr

Nutzen Sie Integrationen mit gängigen Customer Relationship Management-Systemen und anderen Anwendungen

Verwenden Sie Integrationen oder E-Mails, um andere juristische Dokumente zum automatischen Redlining zu übermitteln

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Playbook mit Richtlinien für die Vertragsprüfung, die speziell auf Ihre Kanzlei zugeschnitten sind

Verfolgen Sie die Überprüfungen, die Arten der am häufigsten redigierten Rechtsfragen und andere Details mit Analysen

Einschränkungen von Lawgeex:

Noch nicht genügend Nutzer-Feedback, um Erkenntnisse zu gewinnen

Möglicherweise nicht ideal für die Verwaltung hochwertiger Verträge

Lawgeex Preise:

Preise können variieren - kontaktieren Sie Lawgeex für Details

Lawgeex Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Amto

über Amto Amto setzt auf generative künstliche Intelligenz, um Sie bei der Erstellung von Verträgen, E-Mails, Briefen, Vorlagen und mehr zu unterstützen. Anwaltskanzleien und verschiedene juristische Fachleute nutzen es, um dienstleistungsvertrag vorlagen für Dienstleistungs- und Werkverträge, Schiedsgerichtsbarkeit, Immobilienverträge und andere Arten von Verträgen - alles in einem einheitlichen, prägnanten Ton, der auf den einzelnen Kunden zugeschnitten werden kann.

Amto beste Eigenschaften:

Verwendung von generativer KI auf der Grundlage von ChatGPT für das Verfassen von juristischen Dokumenten, Briefen und E-Mails

Markieren Sie Textabschnitte und geben Sie Anweisungen für sofortige Überarbeitungen ein

Erhalten Sie Empfehlungen für fehlende Klauseln, Lücken in der juristischen Recherche oder Sprache in juristischen Dokumenten

Erstellen Sie Erinnerungen für Mandanten an Fristen und andere wichtige Termine

Amto Einschränkungen:

Die monatlichen Gebühren sind hoch, da die Wortzahl und die Funktionen begrenzt sind

Nicht empfohlen für komplexe oder hochwertige juristische Dokumente

Amto Preise:

Basic: Entwurf kostenlos, $99/Monat für Zugang zu den meisten Funktionen

Entwurf kostenlos, $99/Monat für Zugang zu den meisten Funktionen Professional: Zusätzliche Wörter und Funktionen für $499/Monat

Zusätzliche Wörter und Funktionen für $499/Monat Benutzerdefiniert: Flexible Preisgestaltung je nach Ihren Bedürfnissen

Amto Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

4. Detangle.ai

über Entwirren Detangle nutzt innovative KI-Technologie für die Zusammenfassung langer juristischer Recherchen oder die Umwandlung von komplexem Fachjargon in einfaches Englisch. Mit dieser App können Sie Audio, Video oder Text hochladen, und die App fasst sie automatisch zusammen. ✨

Detangle.ai beste Eigenschaften:

Hochladen von Assets oder Einfügen von URLs über eine einfache Schnittstelle

KI-generierte Zusammenfassungen von langen Dokumenten, Audiodateien oder Videos erhalten

Vereinfachung komplexer juristischer Fachausdrücke

Bezahlen Sie pro Zusammenfassung statt einer monatlichen Gebühr

Detangle.ai Einschränkungen:

Möglicherweise müssen Sie sich auf eine Warteliste für neue Nutzer setzen lassen, bevor Sie die App nutzen können

Die Gebühren pro Datei sind teuer, selbst für kürzere Dokumente

Detangle.ai Preise:

Variiert je nach Dokument-, Audio- oder Videolänge

Detangle.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Ansarada

über Ansarada Ansarada ist nicht unbedingt eine juristische Plattform, aber es ist eine Plattform, auf die sich Unternehmen und ihre juristischen Teams verlassen, um Arbeitsabläufe zu verwalten und bei kritischen Aufgaben wie Geschäftsabschlüssen, Fusionen und Übernahmen, Einhaltung von Vorschriften usw. zusammenzuarbeiten. Mit sicherer Dateifreigabe, Dashboards, Benachrichtigungen und anderen Funktionen nutzen Unternehmen Ansarada auch zur Organisation von Governance-, Risiko- und Compliance-Richtlinien, für das Beschaffungsmanagement und zur Vereinheitlichung von Prozessen.

Ansarada beste Eigenschaften:

Organisieren von Geschäften mit KI-gesteuerten Datenräumen

Erstellen Sie anpassbare, zweckgebundene Workflows für wichtige Geschäfte

Einsicht in Aktivitätsinformationen, um fundierte Entscheidungen während des Geschäftsabschlusses zu treffen

KI-Tools können die Ergebnisse von Fusionen und Ausschreibungen oft genau vorhersagen

Ansarada Einschränkungen:

Das Löschen von Benutzern oder Dokumenten löscht auch die zugehörigen Prüfpfade

Das Hochladen oder Verarbeiten großer Mengen von Dateien kann zu Verzögerungen führen

Die Navigation in der App kann für neue Benutzer schwierig sein

Preise für Ansarada:

399 $/Monat für 250 MB Datenpaket

1.231 $/Monat für ein 1-GB-Datenpaket

$1,702/Monat für 2GB Datenpaket

$2.351/Monat für ein 4-GB-Datenpaket

Benutzerdefinierte Preise über 4GB

Ansarada Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (125+ Bewertungen)

4.5/5 (125+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. Lex Machina

über Lex Machina Lex Machina ist ein hochmodernes, KI-gestütztes Tool, das Ihnen viele juristische Recherchen abnehmen kann. Es handelt sich um eine Analyseplattform, mit der Sie Gerichte, Richter, gegnerische Anwälte, verschiedene Parteien und sogar Anwaltskanzleien analysieren können. Da diese App einfachen Zugang zu Gerichtsakten bietet, können Sie damit auch relevante Rechtsprechung finden. Anwaltskanzleien nutzen diese Recherche, um Geschäfte abzuschließen, erfolgreiche Strategien zu entwickeln und Fälle zu gewinnen. 👀

Lex Machina beste Eigenschaften:

Generieren Sie umfassende Berichte, die zugesprochenen Schadenersatz, Fallstatistiken und andere wichtige Metriken zeigen

Verwenden Sie die Legal Analytics Quick Tools, um Richter, Anwaltskanzleien, Parteien und mehr zu vergleichen

Nutzen Sie die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) von Lex Machina, um Ihre eigenen Anwendungen zu erstellen

Greifen Sie direkt in der App auf Dokumente aus Gerichtsakten zu

Einschränkungen von Lex Machina:

Lex Machina ist kein Selbstbedienungsprogramm - Sie müssen mit dem Vertriebsteam zusammenarbeiten, um sich anzumelden und die Tools auszuwählen, die Sie benötigen

Es gibt nur wenige Bewertungen, die neuen Nutzern Aufschluss geben

Lex Machina Preise:

Die Preise variieren je nach den ausgewählten Diensten

Lex Machina Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: 2/5 (1 Bewertung)

7. Verriegelung

über Verriegelung Die Verwendung von Latch ist so, als würden Sie Ihre KI-Rechtsassistenten in MS Word integrieren. Sobald Sie Latch in Word integriert haben, können Sie es für das allgemeine Fallmanagement verwenden oder es als Ihr persönliches KI-gestütztes Vertragsprüfungstool nutzen. Dieses Dokumentanalyse-Tool generiert Redline-Vorschläge, ändert Klauseln und stellt fest, ob die Klauseln den Marktstandards entsprechen. Es hilft Ihnen auch dabei, Verträge zusammenzufassen und vereinfachte Formulierungen zu erstellen, um Leser zu unterstützen, die keinen juristischen Hintergrund haben.

Latch beste Eigenschaften:

Direkte Integration in Microsoft Word in wenigen einfachen Schritten

Verwenden Sie die Änderungsverfolgung, um automatisch von der KI generierte Änderungen in Ihr Dokument einzufügen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Anweisungen, um die Sprache im gesamten Dokument zu ändern

Verwenden Sie benutzerdefinierte Anforderungen, um sicherzustellen, dass Verträge bestimmte Bedingungen erfüllen

Integration mit gängigen Cloud-Speichern zur einfachen Freigabe und Zusammenarbeit an Dokumenten

Latch Einschränkungen:

Funktioniert nur mit Word - es gibt keine Unterstützung für Google Docs oder andere gängige Textverarbeitungsprogramme

Latch ist kein Selbstbedienungsprogramm - Sie müssen einen Zugang beantragen und sich für einen teilweisen Zugang anmelden und dann mit dem Team von Latch zusammenarbeiten, um vollen Zugang zu den Tools zu erhalten

Preise für Latch:

Kontaktieren Sie das Vertriebsteam von Latch, um mehr zu erfahren

Latch Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. AI-Anwalt

über KI-Anwalt AI Lawyer ist ein innovatives Werkzeug, das für jedermann gedacht ist. Für das allgemeine Publikum kann es juristische Informationen bereitstellen und die juristische Sprache vereinfachen. Juristen nutzen dieses Tool für juristische Recherchen und zum Brainstorming von Strategien, und Jurastudenten können mit AI Lawyer ihre juristischen Recherchefähigkeiten verbessern und Einblicke in moderne Rechtstrends gewinnen.

AI Lawyer beste Eigenschaften:

Schnelle, leicht verständliche Einblicke in komplexe Rechtsfragen

Laden Sie Dokumente hoch, um eine vereinfachte Zusammenfassung zu erhalten

Erstellen Sie einfache rechtliche Vereinbarungen in nur wenigen Minuten

Vereinfacht juristische Recherchen und liefert Vorschläge für juristische Strategien

Einschränkungen von AI Lawyer:

Die Software kann zwar einfache juristische Dokumente erstellen, eignet sich aber möglicherweise nicht für die Erstellung komplexer Dokumente

Stellen Sie sich auf eine Lernkurve ein - einige Funktionen können verwirrend oder schwer zu finden sein

AI Lawyer Preise:

Just Ask: $9.99/Woche

$9.99/Woche Golden Choice: Kostenlos testen, dann $19.99/Monat

Kostenlos testen, dann $19.99/Monat Großer Fall: $99.99/Jahr

AI Lawyer Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. PatentPal

über PatentPal PatentPal ist ein dokument-Automatisierung ein Tool, das auf der Verarbeitung natürlicher Sprache basiert, um Dokumentationen für Ihr geistiges Eigentum zu erstellen. Sowohl Anwaltskanzleien als auch Kreative können diese App für Patentanmeldungen, Flussdiagramme, Diagramme und alles andere verwenden, was für die Einreichung eines Patentanspruchs erforderlich ist. Auch wenn Sie Ihre fertige Anmeldung von einem Rechtsexperten prüfen lassen möchten, nimmt Ihnen diese App einen Großteil des Hin und Her - und damit Zeit und Mühe - bei der Erstellung der Anmeldung ab.

Die besten Funktionen von PatentPal:

Verwendung von Vorlagen zur Erstellung von Patentanmeldungen und anderen Dokumenten

Erstellen von Abbildungen, Diagrammen und Flussdiagrammen zur Unterstützung von Ansprüchen

Laden Sie Illustrationen hoch und passen Sie sie mit Beschriftungen an

Exportieren Sie Ihre Entwürfe in Word, Visio oder PowerPoint

PatentPal Einschränkungen:

Die App erstellt Inhalte nur auf der Grundlage von Ansprüchen, was bedeutet, dass Sie Ihre Ansprüche genau und gründlich formulieren müssen

Es gibt eine kleine Lernkurve, wenn Sie herausfinden wollen, wie Sie Ansprüche am besten formulieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen

PatentPal Preise:

Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an, um mehr über die Kosten zu erfahren

PatentPal Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Humata AI

über Humata.ai Mit Humata können Sie Dokumente hochladen, um technische Abhandlungen, rechtliche Informationen und mehr zu vereinfachen. Sie können Zusammenfassungen unterschiedlicher Länge erstellen - bitten Sie die App einfach, eine lange Zusammenfassung bei Bedarf zu kürzen. Sie bietet auch eine Funktion für Zitate. Klicken Sie auf ein Zitat in einer Zusammenfassung, und die App zeigt Ihnen die relevanten Informationen aus dem hochgeladenen Dokument an.

Humata AI beste Eigenschaften:

Verwenden Sie Zitate aus Ihren Zusammenfassungen, um rechtliche Recherchen aus den von Ihnen hochgeladenen Dokumenten nachzuvollziehen

Überarbeiten und verfeinern Sie Zusammenfassungen mit einfachen Befehlen

Binden Sie Humata in Ihre Webseiten ein, damit Ihre Kunden es wie eine Suchmaschine nutzen können, um Antworten zu finden

Nutzen Sie die sichere private Cloud von Humata, um Dateien zu teilen und zusammenzuarbeiten

Kontrollieren Sie den Zugriff auf Dateien, indem Sie Teamrollen mit eingeschränkten Rechten einrichten

Humata AI Einschränkungen:

Für jede Seite, die das Limit Ihres Plans überschreitet, fallen Kosten in Höhe von 0,01 $ pro Seite an

Da es speziell für technische und juristische Dokumente entwickelt wurde, kann es andere Arten von Dokumenten nicht so gut zusammenfassen

Humata AI Preise:

Kostenlos: Zusammenfassen von bis zu 60 Seiten kostenlos

Zusammenfassen von bis zu 60 Seiten kostenlos Student: $1.99/Monat für die Zusammenfassung von bis zu 200 Seiten

$1.99/Monat für die Zusammenfassung von bis zu 200 Seiten Experte: $9.99/Monat für die Zusammenfassung von bis zu 500 Seiten

$9.99/Monat für die Zusammenfassung von bis zu 500 Seiten Team: $99/Monat für die Zusammenfassung von bis zu 1.000 Seiten

Humata AI Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Künstliche Intelligenz erobert die Welt im Sturm - und das gilt auch für die Rechtsbranche. Mit dem richtigen KI-Assistenten-Tool können Sie zeitraubende Aufgaben aus Ihrem Terminkalender streichen, Hilfe bei der Überprüfung von Dokumenten erhalten und sogar weitergehende Unterstützung bekommen, z. B. bei der Suche nach relevanten Präzedenzfällen oder anderen juristischen Dienstleistungen. 🙌

Sind Sie bereit, ein paar Ihrer juristischen Aufgaben von KI erledigen zu lassen?

Starten Sie mit ClickUp

und entdecken Sie, wie es Ihnen helfen kann, Ihre Kanzlei effizient zu verwalten.