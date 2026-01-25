Die 13 besten Elvex-Alternativen für die KI-Orchestrierung im Jahr [Jahr]

Wenn Sie in KI investieren, sich aber auf unverbundene Tools und provisorische Workflows verlassen, verlangsamt sich Alles. Dies führt zu KI-Schulden oder KI-Wildwuchs, einer wachsenden Kluft zwischen dem, was Sie entwickeln, und dem, was Sie konsistent in der Produktion einsetzen können.

Elvex Steps ist eine KI-Orchestrierungsplattform, die dabei hilft, einige dieser Reibungsverluste zu reduzieren. Sie vereint alle Ihre KI-Komponenten an einem Ort, sodass Sie die Arbeitsabläufe standardisieren und den manuellen Aufwand für den Betrieb von LLM-gestützten Systemen reduzieren können.

Mit zunehmender Skalierung kann Elvex jedoch an einen Limit stoßen, wenn Sie tiefgreifendere Orchestrierungsmuster, eine flexiblere Architektur oder einen stärkeren Support für komplexe Multi-Agent-Workflows benötigen.

Wenn Sie mit ähnlichen Hindernissen konfrontiert sind, hilft Ihnen diese Liste der besten Elvex-Alternativen dabei, eine bessere Alternative zu finden.

Die besten Elvex-Alternativen für die KI-Orchestrierung auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Alternativen zu Elvex, damit Sie schnell das für Sie am besten geeignete Produkt finden können.

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Brain, BrainGPT, KI-Projektmanagement, Aufgabenverfolgung, KI-Agenten, Multi-Agenten-Orchestrierung, Workflow-Management, Premium-LLM-Modelle Teams, die ein KI-gestütztes Personalmanagement und ein durchgängiges Projektmanagement wünschen Free Forever; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Podium KI-gesteuerte Kundeninteraktionen, Automatisierung der Weiterleitung, Erinnerungen und Ray-ID-Nachverfolgung Workflows für die Kundenkommunikation Benutzerdefinierte Preisgestaltung Tidio KI-gestützter Live-Chat, bedingte Auslöser, plattformübergreifende Workflow-Automatisierung Kundensupport und Live-Chat Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $/Monat. Vertex / AI KI-Orchestrierung für Unternehmen, multimodale Workflows, bedingte Verzweigungen und Überwachung Teams, die mehrere KI-Modelle/Pipelines verwalten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Kore. KI Konversationsbasierte KI-Orchestrierung, Multi-Turn-Workflows, Echtzeit-Dashboards Konversations-Workflows für Unternehmen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Botpress Open-Source-KI für Unterhaltungen, detaillierte Workflow-Steuerung, modulare Komponenten Teams, die eine flexible, benutzerdefinierte KI-Chat-Orchestrierung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 89 $ + KI-Kosten/Monat LangChain Framework für die Erstellung von KI-Workflows, Multi-Agent-Orchestrierung und API-Integrationen Entwickler, die LLM-basierte Anwendungen erstellen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 39 $/Monat. ServiceNow KI -Workflow-Orchestrierung , IT-/Betriebsautomatisierung, vorausschauende Warnmeldungen IT- und Betriebsteams in großen Unternehmen Benutzerdefinierte Preisgestaltung CrewAI Multi-Agent-Orchestrierung, Human-in-the-Loop, externe Integrationen Teams, die kollaborative KI-Agenten benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung n8n Open-Source-Workflow-Automatisierung, ereignisgesteuerte Auslöser und visuelle Bearbeitung No-Code-Workflow-Automatisierung für Daten- und App-Integrationen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung Zapier No-Code-Automatisierung, mehrstufige Zaps, App-Integrationen Geschäft, das mehrere SaaS-Tools miteinander verbindet Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29,99 $/Monat. Atera IT-Management-Orchestrierung, Patch-Management, Alarmregeln und Berichterstellung IT-Teams und Anbieter für Managed Services Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 169 $/Monat. LocaliQ KI-gestütztes Lead-Management, Multi-Channel-Marketing-Automatisierung, Nachverfolgung von Kampagnen und SMS-/Sprach-Automatisierung Geschäftsbetriebe, die Leads verwalten, Kampagnen mit Automatisierung durchführen und die Marketingleistung verfolgen möchten Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam arbeitet transparent, recherchiert gründlich und ist herstellerneutral, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Worauf sollten Sie bei Elvex-Alternativen achten?

Die Wahl des richtigen tools hängt zwar von Ihren individuellen Anforderungen und Systemvoraussetzungen ab, aber hier sind einige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

KI-Workflow-Design und -Anpassung: Suchen Sie nach einer Plattform, mit der Sie mehrstufige Suchen Sie nach einer Plattform, mit der Sie mehrstufige KI-Workflow-Automatisierungen mit Verzweigungslogik, dynamischem Routing, Tool-Aufruf und der Flexibilität, jedes beliebige Modell einzubinden, erstellen, visualisieren und anpassen können.

Unterstützung mehrerer Modelle: Stellen Sie sicher, dass das Tool verschiedene LLMs und multimodale Modelle unterstützt, sodass Sie zwischen Modellen wechseln, diese in Workflows kombinieren oder die Nutzung basierend auf Kosten und Leistung optimieren können.

Echtzeitausführung und Automatisierung: Überprüfen Sie, ob das Tool Workflows in Echtzeit über Webhooks, Ereignisse oder geplante Ausführungen als Auslöser nutzen kann, damit Agenten sofort auf Geschäftssignale und betriebliche Anforderungen reagieren können.

Überwachung und Beobachtbarkeit: Überprüfen Sie, ob detaillierte Protokolle, Analysen, Nachverfolgungen und Berichte zur Leistungserfassung bereitgestellt werden, um das Verhalten Überprüfen Sie, ob detaillierte Protokolle, Analysen, Nachverfolgungen und Berichte zur Leistungserfassung bereitgestellt werden, um das Verhalten von KI-Agenten für die Automatisierung zu überwachen, Fehler zu beheben und die Ergebnisse kontinuierlich zu optimieren.

Integrationen und Datenkonnektivität: Wählen Sie ein tool, das eine einfache Verbindung zu Ihren vorhandenen Tools, CRMs, Datenbanken, APIs und Cloud-Umgebungen ermöglicht.

Sicherheit und Compliance: Wählen Sie eine Plattform, die neben Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, sicherem API-Management und Prüfpfaden auch die wichtigsten Datenschutzstandards wie DSGVO und SOC-2 erfüllt.

Benutzerfreundlichkeit: Prüfen Sie, ob das Tool intuitiv, ohne oder mit nur wenig Code zu bedienen und sowohl für technische als auch für nicht-technische Benutzer zugänglich ist, damit Ihr Team schnell entwickeln und iterieren kann.

Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass die Plattform Workflows mit hohem Volumen und eine Multi-Agent-Architektur unterstützt, damit sie reibungslos mit Ihrer Nutzung mitwächst.

Die besten Elvex-Alternativen

Werfen wir einen Blick auf die besten Elvex-Alternativen und was jede einzelne von ihnen von den anderen unterscheidet.

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gestützte Workflows und KI-Agenten)

Elvex bietet sichere KI-Orchestrierung mit Multi-Model-Unterstützung, Workflow-Automatisierung und No-Code-Erstellung, die auf die Anforderungen der Unternehmensführung zugeschnitten ist. KI liefert jedoch keinen Wert, wenn sie isoliert von Ihren betrieblichen Workflows eingesetzt wird.

Und wenn Ihre KI-Orchestrierungsplattform getrennt von dem Ort existiert, an dem Teams tatsächlich ihre Arbeit ausführen, fügen Sie ein weiteres tool hinzu, das Sie verwalten müssen, anstatt KI wirklich mit den Betriebsabläufen zu konvergieren.

Entdecken Sie ClickUp. Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der alle Apps, Daten und Workflows zusammenführt.

Ihre KI-Agenten, Ihr Projektmanagement, Ihre Dokumentation und Ihre Teamzusammenarbeit befinden sich in einem sicheren Workspace, in dem die KI zu 100 % im geschäftlichen Kontext steht – und nicht nur isolierte Eingabeaufforderungen sind.

Dank dieser vollständig kontextbezogenen Umgebung können ClickUp-Benutzer alle Formen von Work Sprawl eliminieren. Es gibt keine Silos mehr zwischen Chat, E-Mail und Agenten, und Sie müssen Ihrem KI-Agenten nicht mehr den vollständigen Kontext und die Dokumentation zur Verfügung stellen, damit er jedes Mal für Sie arbeiten kann. Dank der in die Plattform integrierten Sicherheit und Governance auf Unternehmensniveau, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet, agieren Ihre Agenten und KI-Workflows wie echte Kollegen.

KI, die Ihren gesamten betrieblichen Kontext versteht

ClickUp Brain fungiert als Intelligenzschicht, die Ihren gesamten Workspace miteinander verbindet. Es liest Ihre Aufgaben, Dokumente, Kommentare und verbundenen Tools wie Drive, Slack, Figma, GitHub oder Jira.

Da es den gesamten Kontext Ihrer Arbeit versteht, können Sie ihm detaillierte operative Fragen stellen und präzise Antworten erhalten, die aus den tatsächlichen Workflows Ihres Teams stammen.

Gewinnen Sie Einblicke und steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp Brain.

KI-Agenten, die Arbeit autonom in Ihren Workflows ausführen

Aufbauend auf der Intelligenz von ClickUp Brain fungieren die KI-Agenten von ClickUp als intelligente, programmierfreie Blöcke.

Sie können Agenten einsetzen, um Aufgaben wie die automatische Weiterleitung von Support-Tickets, die Zusammenfassung von Dokumenten, die Extraktion von Erkenntnissen aus E-Mails oder sogar den Wechsel zwischen LLMs basierend auf dem Kontext oder der Datensensibilität zu übernehmen.

Jeder Agent kann so konfiguriert werden, dass er bei bestimmten Ereignissen als Auslöser dient, Daten zwischen Modellen weitergibt und mit Ihren vorhandenen tools interagiert, wobei strenge Kontrollen der Sicherheit und der Prüfungen eingehalten werden.

Erstellen Sie mit ClickUp Agents intelligente KI-Agenten entsprechend Ihrem Workflow.

🎬 Agent in Aktion für IT-Teams in Unternehmen: Erstellen Sie einen Super-Agenten für die Sicherheit von Softwaresystemen, der Ihre Warteschlange für Incidents verwaltet. Wenn eine Schwachstelle mit hoher Priorität gemeldet wird, bewertet der Agent automatisch den Schweregrad anhand der betroffenen Systeme in Ihrer CMDB. Anschließend erstellt es Korrekturaufgaben und weist diese den entsprechenden Engineering-Teams zu. Es entwirft Mitteilungen an die Stakeholder auf der Grundlage des Ausmaßes der Auswirkungen. Es plant Folgeüberprüfungen. All dies geschieht innerhalb weniger Minuten nach der Erkennung des Incidents, ohne manuelle Triage oder Koordination zwischen mehreren Teams und Tools. Sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Effizienz. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Video:

Wenn Ihre Agenten eingerichtet sind und laufen, können Sie den Workflow mit Modellwechseln weiter optimieren und rationalisieren. Sie können auf Premium-KI-Modelle zugreifen und diese bestimmten Aufgaben zuweisen, z. B. ChatGPT für das Schreiben und Claude für das Schlussfolgern, sodass jeder Agent die für die jeweilige Aufgabe am besten geeignete KI verwendet.

Wechseln Sie zwischen verschiedenen KI-Modellen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

💟 Bonus: KI-Implementierungen in Unternehmen erfordern Flexibilität, um für jeden Anwendungsfall das richtige Modell zu verwenden, sprachgesteuerte Zugänglichkeit für schnellere Abläufe und eine einheitliche Suche über das gesamte Unternehmenswissen hinweg. ClickUp BrainGPT bietet multimodale KI-Funktionen mit integrierter Verwaltung des Unternehmens, sodass Sie nicht mehr für jeden KI-Anbieter separate Beziehungen zu Lieferanten oder Sicherheitsprotokolle verwalten müssen. Kontextbezogene KI, die Ihre Enterprise-Workflows versteht : Im Gegensatz zu eigenständigen KI-Tools, die nur einzelne Eingaben sehen, greift Brain GPT auf Ihre Projekt-Roadmaps, technischen Spezifikationen, Vorfallshistorien und Teamdiskussionen zu, um Antworten zu liefern, die auf Ihren tatsächlichen Abläufen, Architekturentscheidungen und Compliance-Anforderungen basieren.

Wechseln Sie je nach Anforderungen der Aufgaben zwischen führenden LLMs : Greifen Sie über eine einzige Plattform auf Claude, ChatGPT und Gemini zu, sodass Teams das optimale Modell für technische Dokumentationen, Codegenerierung, kreative Inhalte oder Datenanalysen auswählen können, ohne mehrere API-Schlüssel und Überprüfungen der Sicherheit verwalten zu müssen.

Sprachgesteuerte Vorgänge für freihändiges Workflow-Management : Verwenden Sie : Verwenden Sie Talk to Text , um in kritischen Situationen, in denen das Tippen nicht praktikabel ist, Vorfälle mündlich zu protokollieren, den Status von Projekten zu aktualisieren, Aufgaben zu erstellen oder Metriken abzufragen.

Einheitliche Suche über Ihren gesamten Tech-Stack hinweg: Abfragen gleichzeitig in ClickUp-Aufgaben, technischer Dokumentation, verbundenen Repositorys wie GitHub, Kommunikation in Slack und Designdateien in Figma.

Um das Angebot abzurunden, können Sie mit ClickUp Automatisierungen Workflows einrichten, die automatisch ausgeführt werden, ohne dass Sie Code schreiben müssen. Sie können Auslöser für Aktionen basierend auf Aufgabenaktualisierungen, Statusänderungen, Kommentaren oder Benutzerdefinierten Feldern auslösen, sodass die Prozesse Ihres Teams ohne manuelle Nachverfolgung konsistent bleiben.

Als Auslöser für Workflows dienen Aufgaben, die geschlossen werden, oder Notizen, die mit ClickUp Automatisierungen erfasst werden.

🎬 Automatisierung in Aktion: Enterprise-Teams können Genehmigungsketten erstellen, die Anfragen basierend auf dem Projekt-Typ oder Budget-Grenzen an die richtigen Stakeholder weiterleiten.

Sicherheits- und Compliance-Workflows können automatisch Audits zuweisen, wenn auf sensible Daten zugegriffen wird. Sie können Aufgaben markieren, die nicht innerhalb der Governance-Fristen überprüft wurden.

Funktionsübergreifende Prozesse wie die Einbindung von Lieferanten, die Bereitstellung von Mitarbeitern oder die Eskalation von Incidents können mit bedingter Logik orchestriert werden. Die Logik passt sich je nach Ihren Anforderungen an verschiedene Szenarien an. All dies wird über einen visuellen Builder konfiguriert, für dessen Änderung keine Entwicklerressourcen oder IT-Tickets erforderlich sind.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren und verfolgen Sie Ihre Arbeit: Verwalten Sie alle Ihre Projekte, Aufgaben und Unteraufgaben in Verwalten Sie alle Ihre Projekte, Aufgaben und Unteraufgaben in ClickUp Aufgaben mit Prioritäten, Statusen und Fälligkeitsdaten, um den Überblick über alle Aufgaben zu behalten.

Dokumentieren Sie Prozesse übersichtlich: Erstellen Sie mit Erstellen Sie mit ClickUp Docs lebendige Wikis, SOPs und Meeting-Notizen, komplett mit Verknüpfung von Aufgaben, Echtzeit-Zusammenarbeit und Versionskontrolle.

Nahtlose Kommunikation: Mit Mit ClickUp Chat bleiben Unterhaltungen kontextbezogen und fokussiert, da Nachrichten direkt mit Aufgaben, Projekten und Dokumenten verbunden werden können, was zu einer besseren Abstimmung im Team führt.

Visualisieren Sie die Leistung sofort: Erstellen Sie anpassbare Erstellen Sie anpassbare ClickUp-Dashboards , um KPIs zu verfolgen, den Fortschritt des Projekts zu überwachen und umsetzbare Erkenntnisse über Teams und Workflows hinweg zu gewinnen.

Einschränkungen von ClickUp

Große Projekte oder gleichzeitige /AI-Aktionen können zu leichten Verzögerungen führen.

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von TrustRadius:

Ich verwende ClickUp gelegentlich, um mehrere UX-Projekte gleichzeitig zu verwalten. Der Hauptgrund, warum ich ClickUp mag, ist, dass ich meine gesamte Arbeit in Projekte und Teams unterteilen und dann alles so detailliert oder allgemein in Ansichten anzeigen kann, wie ich möchte.

Ich verwende ClickUp gelegentlich, um mehrere UX-Projekte gleichzeitig zu verwalten. Der Hauptgrund, warum ich ClickUp mag, ist, dass ich meine gesamte Arbeit in Projekte und Teams unterteilen und dann alles so detailliert oder allgemein anzeigen kann, wie ich möchte.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten , über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 %. Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die mit ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

2. Podium (Bestes KI-Orchestrierungstool für die Kundenkommunikation)

via Podium

Podium unterstützt Ihr Team bei der Verwaltung KI-gesteuerter Aktionen im Zusammenhang mit Kundeninteraktionen. Anstatt Nachrichten manuell zu verfolgen, eingehende Fragen an die richtige Person weiterzuleiten, Unterhaltungen zusammenzufassen und Erinnerungen zu versenden, können Sie KI-Regeln festlegen, um diese Schritte automatisch abzuwickeln.

Die in das Tool integrierten KI-Mitarbeiter, d. h. KI-Verkäufer, KI-Planer, KI-Vermarkter, KI-Concierge und KI-Reputationsmanager, übernehmen alle sich wiederholenden Aufgaben innerhalb Ihres Projekts. Mit dem Workflow-Builder für die Automatisierung können Sie Sequenzen mit Auslösern, Verzögerungen, Filtern, Aktionen und bedingter Logik (if/else-Verzweigungen) entwerfen.

Außerdem erhalten Sie einen einheitlichen Posteingang für SMS, Web-Chat und Telefoninteraktionen, der konsistente Antworten über alle Kanäle hinweg gewährleistet.

Die besten Features von Podium

Verwalten Sie SMS-, Web-Chat- und E-Mail-Automatisierung über mehrere Kanäle hinweg in einem einzigen koordinierten Flow.

Übertragen Sie KI-gesteuerte Ergebnisse direkt in verbundene CRM- oder Workflow-Tools, um die Kontinuität zu gewährleisten.

Verfolgen Sie die Fertigstellung von KI-Aufgaben und Workflow-Auslösern, um potenzielle Engpässe zu identifizieren.

Limitierungen von Podium

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf konversationsbasierten Workflows, sodass es für die interne oder nicht benutzerdefinierte Orchestrierung weniger geeignet ist.

Podium-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Podium-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 2.020 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Podium?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Wir waren mit dem SMS-Feature von Podium sehr zufrieden, da Patienten in dieser Form kommunizieren und chatten können, entweder über unsere Website oder selbstständig. Dies war das erste Mal, dass wir dieses Feature in unserer Praxis implementiert haben. Wir haben selten Support von Podium benötigt, aber der Kundenservice war großartig!

Wir waren mit dem SMS-Feature von Podium sehr zufrieden, da Patienten auf diese Weise kommunizieren und chatten können, entweder von unserer Website aus oder selbstständig. Dies war das erste Mal, dass wir dieses Feature in unserer Praxis implementiert haben. Wir haben selten Unterstützung von Podium benötigt, aber der Kundenservice war großartig!

📮 ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Produktivitätssuiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Plattformen für Unterhaltungen umzusteigen. Kann die KI beispielsweise einen Workflow der Automatisierung auf der Grundlage einer Nur-Text-Anweisung des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Entwerfen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Erstellen von Bildern und vieles mehr!

3. Tidio (Beste KI-gestützte Live-Chat- und Support-Plattform)

via Tidio

Tidio sorgt dafür, dass Sie nicht von endlosen Kundenmeldungen überwältigt werden. Es erkennt automatisch die Art der Anfrage aus einer Beschwerde und kann Nachrichten nach Dringlichkeit oder Wert des Kunden priorisieren, sodass die wichtigsten und zeitkritischsten Interaktionen zuerst bearbeitet werden.

Das Tool koordiniert auch Aktionen über mehrere Plattformen hinweg. Eine einzige Chat-Nachricht kann einen Auslöser für eine Folge-E-Mail auslösen, Ihr CRM aktualisieren und den zuständigen Teamkollegen benachrichtigen. Das anpassbare Chat-Symbol passt sich an Websites und Apps an, während Bedingungen sicherstellen, dass Aktionen nur dann ausgeführt werden, wenn sie ausgeführt werden sollen.

Mit Tidio sorgt die KI-Orchestrierung dafür, dass Ihre Workflows reibungslos und intelligent ablaufen, ohne dass eine ständige Überwachung erforderlich ist. Darüber hinaus sind Ihre Daten dank der Einhaltung der DSGVO, des KI-Pakts, des CCPA und SOC (2) privat und bieten Sicherheit.

Die besten Features von Tidio

Erstellen Sie automatisierte Pfade für Unterhaltungen, um Auslöser für Aktionen wie das Anbieten von Rabatten und das Wiederherstellen abgebrochener Warenkörbe zu nutzen.

Nutzen Sie Live-Chat-Features wie Tippvorschau, vorgefertigte Antworten, Besucher-Nachverfolgung usw., um die Reaktionszeiten zu verkürzen.

Passen Sie die Farben, Position, Sprachen und das Branding des Chat-Widgets an Ihre Website an.

Limitierungen von Tidio

Umfangreiche Nachrichtenübermittlung kann automatisierte Tagging-Vorgänge, Workflow-Auslöser oder Multi-Channel-Aktionen verlangsamen.

Preise für Tidio

7-tägige kostenlose Testversion

Lyro KI Agent : Ab 39 $/Monat

Flows : Ab 29 $/Monat

Starter : 29 $/Monat

Wachstum : 59 $/Monat

Plus : 749 $/Monat

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Tidio-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 560 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Tidio?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die intuitive Benutzeroberfläche von Tidio und die nahtlose Integration mit mehreren Plattformen machen es unglaublich einfach, alle Kundeninteraktionen an einem Ort zu verwalten. Die Chatbot-Automatisierung ist leistungsstark und dennoch einfach einzurichten, spart wertvolle Zeit und fühlt sich dennoch persönlich an.

Die intuitive Benutzeroberfläche von Tidio und die nahtlose Integration mit mehreren Plattformen machen es unglaublich einfach, alle Kundeninteraktionen an einem Ort zu verwalten. Die Chatbot-Automatisierung ist leistungsstark und dennoch einfach einzurichten, spart wertvolle Zeit und fühlt sich dennoch persönlich an.

👀 Wussten Sie schon? Auch KI-Chatbots müssen richtig orchestriert werden. Der KI-Chatbot eines Chevrolet-Händlers hat ein 76.000 Dollar teures Fahrzeug fälschlicherweise mit 1 Dollar ausgezeichnet, weil das KI-System nicht richtig orchestriert war. Jetzt wissen Sie, warum Sie ein vollständig integriertes KI-System in Ihrem Workflow benötigen!

4. Vertex AI (Beste KI-Orchestrierungsplattform für Unternehmen)

über Vertex KI

Vertex AI vereint Datenaufbereitung, Modelltraining, Tests, Bereitstellung und Überwachung auf einer einzigen Plattform, sodass Sie schnell von Rohdaten zu funktionierenden KI-Systemen gelangen. Da es die Hochgeschwindigkeits-Cloud, GPUs und TPUs von Google nutzt, um große Modelle und Datensätze zu verarbeiten, lässt es sich problemlos an Ihre wachsenden Anforderungen anpassen.

Sie können entweder AutoML verwenden, damit die KI von Google das beste Modell für Sie erstellt, oder Ihren eigenen Code mit TensorFlow oder PyTorch schreiben. Damit ist es sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Benutzer geeignet.

Das tool bietet außerdem Überwachungs- und Protokollierungsfunktionen für jeden Schritt der Pipeline. Sie können Engpässe oder Fehler sofort erkennen und den Workflow anpassen, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Die besten Features von Vertex KI

Erhalten Sie Zugriff auf die fortschrittlichen Modelle von Google, einschließlich der neuesten Gemini-Familie, für Aufgaben im Bereich des Textes, der Bilder, der Videos und der multimodalen Aufgaben.

Verbinden Sie sich mit Google Cloud-Tools wie BigQuery, Cloud Storage und AI Notebooks, um Rohdaten in Erkenntnisse aus dem maschinellen Lernen umzuwandeln.

Richten Sie automatisierte ML-Pipelines ein, um sich wiederholende Workflow-Schritte effizient zu bewältigen.

Einschränkungen von Verex KI

Es handelt sich um eine komplexe Plattform mit einer steilen Lernkurve.

Preise für Verex KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Verex KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 580 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Verex KI?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Interessanteste an Vertex AI ist, dass es eine einheitliche Plattform für den gesamten Lebenszyklus des maschinellen Lernens bietet. Vertex AI hat mir während meines Projekts dabei geholfen, schnelle Prototypen mit Notebooks zu erstellen und eine Pipeline-Orchestrierung mit beschleunigter Produktlieferung zu realisieren. Außerdem bietet es Vorteile wie die Vertex AI Pipelines für reproduzierbare und CI/CD-fähige ML-Workflows.

Das Interessanteste an Vertex AI ist, dass es eine einheitliche Plattform für den gesamten Lebenszyklus des maschinellen Lernens bietet. Vertex AI hat mir während meines Projekts dabei geholfen, schnelle Prototypen mit Notebooks zu erstellen und eine Pipeline-Orchestrierung mit beschleunigter Produktlieferung zu realisieren. Außerdem bietet es Vorteile wie die Vertex AI Pipelines für reproduzierbare und CI/CD-fähige ML-Workflows.

🧠 Wissenswertes: KI-Orchestrierung wird nicht nur für die Arbeit genutzt, sondern auch für einige der seltsamsten Hits im Internet, wie beispielsweise Katzen-Seifenopern. Durch die Kombination von Bildgenerierung, Sprachsynthese und surrealem Storytelling hat die KI menschenähnliche Katzen geschaffen, die in übertriebenen, rasanten Dramen mitspielen.

5. Kore. AI (Beste dialogorientierte KI-Plattform für Unternehmen)

Für Unternehmen, die intelligente Multi-Agent-KI-Systeme entwickeln möchten, ist Kore. ai eine geeignete Option. Damit können Sie mehrere Agenten orchestrieren, den Kontext über mehrere Sitzungen hinweg speichern und komplexe Workflows mit unterschiedlichen Autonomiestufen automatisieren.

Mit AI for Work können Sie Aufgaben automatisieren und Erkenntnisse aus Ihrem Workspace gewinnen. AI for Process optimiert Abläufe durch die Erstellung von Agenten ohne Programmieraufwand, und AI for Service verbessert den Kundensupport durch Dialogagenten und branchenspezifische, vorgefertigte Bots.

Kore. KI – die besten Features

Verwenden Sie No-Code- oder Pro-Code-Tools, um KI-Agenten zu erstellen und zu verwalten und die Entwicklung mit Vorlagen zu beschleunigen.

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit Echtzeit-Analysen, Ereignis-Nachverfolgung, Audit-Protokollen und umsetzbaren Erkenntnissen.

Erfüllen Sie gesetzliche Standards und sorgen Sie für verantwortungsbewusstes KI-Verhalten mit robusten Zugriffskontrollen und ethischen Sicherheitsvorkehrungen.

Kore. KI-Einschränkungen

Die Echtzeit-Orchestrierung außerhalb von Chat-Interaktionen hat einen Limit.

Kore. KI-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kore. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Kore. KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Kore. AI zeichnet sich durch seine äußerst intuitive und KI-gesteuerte Konversationsplattform aus. Mir gefällt, wie es eine nahtlose Automatisierung über mehrere Kanäle hinweg ermöglicht, sich reibungslos in Systeme des Unternehmens integrieren lässt und Low-Code-/No-Code-Tools für die Erstellung intelligenter virtueller Assistenten bereitstellt.

Kore. AI zeichnet sich durch seine äußerst intuitive und KI-gesteuerte Konversationsplattform aus. Mir gefällt, wie es eine nahtlose Automatisierung über mehrere Kanäle hinweg ermöglicht, sich reibungslos in Systeme des Unternehmens integrieren lässt und Low-Code-/No-Code-Tools für die Erstellung intelligenter virtueller Assistenten bietet.

📚 Lesen Sie auch: Haben Sie Schwierigkeiten bei der Automatisierung von Workflows? Erfahren Sie, wie Sie einen KI-Agenten von Grund auf neu erstellen können, um Aufgaben zu optimieren und die Produktivität Ihrer Projekte zu steigern. Es ist überraschend einfach. Sehen Sie sich unten an, wie das geht. 👇🏼

6. Botpress (Beste Open-Source-Plattform für dialogorientierte KI)

via Botpress

Botpress ist eine zuverlässige Alternative zu Elvex, wenn Sie Agenten für die Unterhaltung benötigen. Es bietet eine vollständige Agentenplattform, die von einer eigenen Inferenz-Engine unterstützt wird. Es kombiniert LLM-Argumentation, Speicher und Logikausführung in einem einzigen System.

Sie können auch das Verhalten eines Agenten nach Ihren Bedürfnissen formen. Sie können Logik skripten, die Ausführung von tools steuern, Argumentationsschritte definieren und den Speicher präzise verwalten.

Leistungsstarke Beobachtungsfeatures wie Ereignisverfolgung und Laufzeitisolierung helfen Ihnen dabei, jede Entscheidung Ihres Agenten zu überwachen. Wenn Sie eine Plattform suchen, mit der Sie Agenten auf einer detaillierten, technischen Ebene entwickeln können, anstatt nur Workflows zusammenzustellen, bietet Ihnen Botpress mehr praktische Kontrolle als Elvex.

Die besten Features von Botpress

Stellen Sie Agenten über Web-Widgets, WhatsApp, Messenger, Slack oder Ihre eigenen Apps mit einheitlicher Logik bereit.

Verwalten Sie mehrere Versionen von Agenten mit sicherer Veröffentlichung und sofortiger Rückgängigmachung.

Zeigen Sie eine Vorschau der Argumentationspfade an und debuggen Sie das Verhalten des Agenten Schritt für Schritt, bevor Sie ihn veröffentlichen.

Limitierungen von Botpress

Im Vergleich zu allgemeinen Plattformen für die Automatisierung nur eine begrenzte Anzahl integrierter Konnektoren

Preise für Botpress

Pay-as-you-go: Kostenlos + KI-Ausgaben/Monat

Plus: 89 $ + AI-Ausgaben/Monat pro Benutzer

Team: 495 $ + KI-Kosten/Monat pro Benutzer

Verwaltete: 1495 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Botpress-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Botpress?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Botpress ist eine großartige Plattform mit einer starken Community von Entwicklern aus aller Welt, die offen sind, ihre Zeit und Ressourcen freizugeben und Best Practices unter Bot-Entwicklern zu fördern.

Botpress ist eine großartige Plattform mit einer starken Community von Entwicklern aus aller Welt, die offen sind, ihre Zeit und Ressourcen freizugeben und Best Practices unter Bot-Entwicklern zu fördern.

7. LangChain (Bestes Framework für die Entwicklung KI-gestützter Anwendungen)

via LangChain

LangChain ist ein Open-Source-Framework, mit dem Sie zuverlässige, produktionsreife KI-Agenten erstellen können. Sie erhalten eine Reihe bewährter Agentenmuster für Aufgaben wie Tool-Aufrufe, suchgestützte Generierung und strukturierte Entscheidungsfindung. So müssen Sie nicht immer wieder dieselbe Logik zusammenstellen.

Ihre Agenten laufen auf LangGraph, das die operative Komplexität hinter den Kulissen bewältigt. Es hilft bei der Nachverfolgung des Status während langer Workflows, nach Ausführungsfehlern erneute Versuche zu unternehmen oder Rollbacks durchzuführen und bei Bedarf Checkpoints mit menschlicher Überwachung zu aktivieren.

Sie können jedes LLM, jede Vektordatenbank, jedes API-Tool oder jedes Speichermodul anschließen, und die Architektur lässt sich reibungslos skalieren, wenn Ihre Anwendungsfälle anspruchsvoller werden. Da LangChain vollständig Open Source unter MIT ist, haben Sie die Flexibilität, Komponenten zu modifizieren, Verhaltensweisen zu erweitern und benutzerdefinierte Pipelines zu entwerfen, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.

Die besten Features von LangChain

Erstellen Sie wiederverwendbare, parametrisierte Eingabeaufforderungen mit Platzhaltern, wenigen Beispielen und dynamischen Inhalten.

Verfolgen Sie das Verhalten von Agenten mithilfe von Callbacks, die Zwischenschritte protokollieren und debuggen.

Validieren Sie LLM-Ausgaben, indem Sie strukturierte Formate wie JSON durchsetzen, bevor sie weitergeleitet werden.

Einschränkungen von LangChain

Erfordert Vorkenntnisse im Code, da es sich nicht um ein Plug-and-Play-Tool handelt.

LangChain-Preise

Free-Plan

Entwickler: Kostenlos starten und dann nach Bedarf bezahlen

Plus: 39 $/Monat pro Benutzer, danach Pay-as-you-go

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

LangChain-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über LangChain?

Eine G2-Bewertung lautet:

Was mir an LangChain am besten gefällt, ist seine Flexibilität bei der nahtlosen Integration von Modellen, Datenquellen und Tools, wodurch ich in meinen Projekten komplexe LLM-gestützte Workflows viel schneller erstellen und skalieren konnte.

Was mir an LangChain am besten gefällt, ist seine Flexibilität bei der nahtlosen Integration von Modellen, Datenquellen und Tools, wodurch ich in meinen Projekten komplexe LLM-gestützte Workflows viel schneller erstellen und skalieren konnte.

💟 Bonus: Haben Sie Schwierigkeiten, KI für sich nutzbar zu machen? Erfahren Sie, wie Sie Ihr eigenes KI-Modell trainieren, es benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse anpassen und für reale Aufgaben einsetzen können.

8. ServiceNow (Beste KI-Workflow-Orchestrierung für IT und Betrieb)

über ServiceNow

Wenn Sie bereits die ServiceNow-Plattform für Ihre Workflows und Daten nutzen, ist ServiceNow KI Agents eine gute Wahl.

Es gibt ein spezielles KI Agent Studio, in dem Sie die Aufgabe, Rolle und Verantwortlichkeiten eines Agenten in natürlicher Sprache definieren und sofort einsetzen können. Sie können die Plattform auch bitten, bestimmte Aufgaben zu automatisieren (z. B. „Entwurf eines Wissensartikels erstellen“, „Diese Sicherheitswarnung untersuchen“, „Dieses Ticket kategorisieren“), woraufhin sie strukturierte, wiederholbare Workflows erstellt.

Das tool verfügt außerdem über KI-Orchestrierungs- und Governance-Funktionen. Der AI Agent Orchestrator ermöglicht es mehreren spezialisierten Agenten, bei größeren, komplexeren Prozessen zusammenzuarbeiten. Und in ServiceNow AI Control Tower können Sie alle Ihre KI-Agenten von einem zentralen hub aus verwalten und überwachen.

Die besten Features von ServiceNow

Verwenden Sie Agent Fabric, um KI-Agenten und -tools von Drittanbietern aus beliebigen Plattformen zu vereinheitlichen.

Nutzen Sie native Integrationen, damit Agenten direkt auf Ihre bestehenden Workflows, Automatisierungen, Wissensdatenbanken und Daten zugreifen können.

Verfolgen Sie die Effizienz der KI-Orchestrierung mit Dashboards, die geplante und tatsächliche Workflow-Ergebnisse vergleichen.

Limitierungen von ServiceNow

KI-gesteuerte Vorhersagen stützen sich stark auf Verlaufsdaten, was bedeutet, dass neuere Workflows möglicherweise nicht sofort genutzt werden können.

Preise von ServiceNow

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ServiceNow

G2: 4,4/5 (über 1100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ServiceNow?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

ServiceNow ermöglicht eine schnelle und transparente Verwaltung von Tickets und Workflows. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und die tools für die Berichterstellung sind für den täglichen Betrieb sehr nützlich. Außerdem lässt sich das Tool problemlos in andere Systeme wie beispielsweise Salesforce CRM integrieren.

ServiceNow ermöglicht eine schnelle und transparente Verwaltung von Tickets und Workflows. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und die tools für die Berichterstellung sind für den täglichen Betrieb sehr nützlich. Außerdem lässt es sich leicht in andere Systeme wie beispielsweise Salesforce CRM integrieren.

👀 Wussten Sie schon? Kurz nach der Einführung von Bard AI geriet Google in Glaubwürdigkeitsprobleme, als der Chatbot während einer Demonstration zum James-Webb-Weltraumteleskop falsche Informationen lieferte. Der Fehler führte zu einem deutlichen Rückgang des Aktienkurses von Google und unterstrich die Bedeutung einer strengen Validierung und Orchestrierung von KI-Ergebnissen.

9. CrewAI (Beste KI-Agentenorchestrierung für Teams)

via CrewAI

CrewAI ist ein Open-Source-Python-Framework, mit dem Sie Multi-Agent-KI-Systeme aufbauen können, in denen mehrere spezialisierte Agenten als koordiniertes Team zusammenarbeiten. Jeder Agent hat seinen eigenen Fachbereich und folgt einem strukturierten Workflow oder Prozess, um Aufgaben abzuschließen.

Die rollenbasierte Architektur stellt sicher, dass jeder Agent klar definierte Aufgaben hat, die Sie sogar hierarchisch strukturieren können. Es kann „Manager“-Agenten geben, die Ihre „Arbeiter“-Agenten beaufsichtigen.

Sie können beispielsweise ein Team für einen Fintech-Finanzanalyse-Workflow zusammenstellen. Dazu gehören ein Datenerfassungsagent zum Abrufen von Marktdaten, ein Modellierungsagent zum Berechnen wichtiger Metriken, ein Risikoagent zum Bewerten des Risikoniveaus und ein Agent für die Berichterstellung zum Zusammenstellen der endgültigen Erkenntnisse.

Die besten Features von CrewAI

Ermöglichen Sie eine Human-in-the-Loop-Kontrolle, indem Sie bestimmte Aufgaben zur Überprüfung oder Genehmigung durch einen Menschen pausieren.

Verwalten Sie Agenten in großem Maßstab mit Dashboards, Protokollen, Überwachungs- und Lebenszyklus-Tools.

Erstellen Sie Bibliotheken mit wiederverwendbaren Agenten (z. B. Forschungsagenten, Analyseagenten, Bewertungsagenten) und fügen Sie diese in neue Workflows ein, ohne die Logik neu schreiben zu müssen.

Erweitern Sie die Funktionen Ihrer Agenten durch Zugriff auf APIs, externe Datensätze, Code-Tools oder benutzerdefinierte Funktionen.

Limit von CrewAI

Workflows müssen sorgfältig konzipiert werden, da die Zusammenarbeit zwischen Agenten manchmal zu redundanten Schritten führt.

Preise für CrewAI

Kostenlos, selbst gehostet, Open Source

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CrewAI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über CrewAI?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Beste an crewAI ist, dass wir beim Erstellen eines Agenten dessen Rolle, Ziel und Hintergrundgeschichte festlegen können, was die Leistung dieses Agenten erheblich steigert. Es unterstützt alle LLM-Anbieter wie OpenAI, Groq, Nvidia Nemo usw.

Das Beste an crewAI ist, dass wir beim Erstellen eines Agenten dessen Rolle, Ziel und Hintergrundgeschichte festlegen können, was die Leistung dieses Agenten erheblich steigert. Es unterstützt alle LLM-Anbieter wie OpenAI, Groq, Nvidia Nemo usw.

10. n8n (Bestes Open-Source-Tool für die Workflow-Automatisierung)

via n8n

Viele KI-Tools bieten entweder einen visuellen Builder oder Code zum Erstellen von agentenbasierten Systemen, aber n8n bietet Ihnen beides. Sie können Workflow-Automatisierungen über eine übersichtliche Drag-and-Drop-Oberfläche entwerfen und auch benutzerdefiniertes JavaScript hinzufügen, während Sie einfache Aufgaben und mehrstufige Prozesse automatisieren.

Dies macht n8n zu einer guten Wahl sowohl für Anfänger, die Einfachheit benötigen, als auch für fortgeschrittene Benutzer, die eine tiefere Kontrolle wünschen. Das Tool unterstützt ereignis- und Auslöser-basierte Automatisierung mithilfe von Webhooks, Zeitplänen, Systemereignissen oder App-Updates. Ihre Workflows laufen automatisch im Hintergrund und Sie können sie mit Verzweigungen, Schleifen, bedingten Filtern und detaillierter Fehlerbehandlung strukturieren.

Da die Plattform Open Source und hochgradig erweiterbar ist, können Sie KI-Modelle selbst hosten, mit Docker bereitstellen und die gesamte Codebasis auf GitHub erkunden oder benutzerdefiniert anpassen.

Die besten Features von n8n

Greifen Sie über Slack, Teams, SMS, Sprache oder die integrierte Chat-Schnittstelle auf Ihre Daten zu und schließen Sie Workflows ab.

Sichern Sie Ihre Umgebung mit SSO über SAML, LDAP-Unterstützung, verschlüsselten geheimen Speichern, Versionskontrolle und erweiterten RBAC-Berechtigungen.

Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, um gängige Automatisierungen und Workflows schnell zu erstellen.

Limitierungen von n8n

Nicht alle Enterprise-Apps verfügen über vorgefertigte Knoten; möglicherweise sind API-Arbeiten erforderlich.

Preise für n8n

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

n8n Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über n8n?

Eine Bewertung von Capterra:

Die intuitive Benutzeroberfläche macht es sehr einfach, Workflows nach meinen spezifischen Anforderungen zu erstellen und anzupassen.

Die intuitive Benutzeroberfläche macht es sehr einfach, Workflows nach meinen spezifischen Anforderungen zu erstellen und anzupassen.

👀 Wussten Sie schon? Der Hafen von Corpus Christi in Texas hat ein KI-gestütztes digitales Replikationssystem namens OPTICS implementiert. Dieses System nutzt maschinelles Lernen, um die Positionen von Schiffen vorherzusagen, und setzt generative KI für Notfallübungen ein, wodurch die Echtzeit-Nachverfolgung und die Sicherheitsmaßnahmen verbessert werden.

11. Zapier (Beste No-Code-Automatisierungsplattform für Unternehmen)

über Zapier

Zapier ist eine gute Wahl für die Automatisierung routinemäßiger Geschäftsaufgaben in Tausenden von Apps. Um einen Workflow zu automatisieren, müssen Sie einen Zap erstellen, der als Auslöser Aktionen basierend auf bestimmten Ereignissen auslöst.

Ein Zap kann beispielsweise automatisch neue Leads aus einem Webformular in Ihr CRM hinzufügen, eine Slack-Benachrichtigung an Ihr Vertriebsteam senden und Google Tabellen für die Nachverfolgung aktualisieren.

Mit Verbindungen zu über 3.000 Apps ermöglicht Zapier Ihnen die Integration fast aller Tools in Ihren Workflow. Damit ist es ein zuverlässiges Tool für Freiberufler, wachsende Unternehmen und Enterprises, die Routineaufgaben automatisieren und Abläufe optimieren möchten, ohne Code schreiben zu müssen.

Die besten Features von Zapier

Erstellen Sie komplexe Workflows mit mehrstufigen Zaps, die mehrere Aktionen und Schritte umfassen.

Wenden Sie Filter an, um sicherzustellen, dass Zaps nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden.

Verwenden Sie Pfade, um Verzweigungslogik für dynamischere Workflows hinzuzufügen.

Integrieren Sie beliebige Dienste mithilfe von Webhooks, um Daten für die Ausführung Ihrer Automatisierungen zu senden oder zu empfangen.

Limit von Zapier

Das Debugging kann bei langen oder mehrstufigen Workflows schwierig sein.

Zapier-Preise (KI-Orchestrierung)

Free

Professional: 29,99 $/Monat

Team: 103,50 $/Monat für 25 Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3010 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Zapier erstellt mühelos Verbindungen zu Dutzenden von Anwendungen und erstellt schnelle Automatisierungen. Die „Zaps“ vereinfachen die tägliche Arbeit erheblich.

Zapier erstellt mühelos eine Verbindung zu Dutzenden von Anwendungen und erstellt schnelle Automatisierungen. Die „Zaps” vereinfachen die tägliche Arbeit erheblich.

12. Atera (Beste KI-gesteuerte Orchestrierung für das IT-Management)

via Atera

Die Atera-KI-Agenten wurden speziell entwickelt, um IT-Teams bei der Skalierung zu unterstützen, und bringen autonome Intelligenz in das IT-Management. Die Plattform bietet zwei wichtige Agenten: AI Copilot und IT Autopilot.

AI Copilot unterstützt Sie als IT-Techniker, indem es den Systemzustand überwacht, Tickets zusammenfasst, Skripte vorschlägt und umsetzbare Erkenntnisse liefert. Es kann sogar PowerShell-, Bash- oder CLI-Befehle aus einfachen Sprachbefehlen generieren und Ihnen so helfen, Probleme schneller zu lösen und sofortige Maßnahmen zu ergreifen, ohne manuell Skripte erstellen zu müssen.

IT Autopilot hingegen übernimmt routinemäßige IT-Aufgaben für Benutzer. Dazu gehören die Fehlerbehebung, das Anwenden von Korrekturen, die Installation von Software und das Zurücksetzen von Passwörtern. Wenn ein Problem auftritt, das nicht gelöst werden kann, wird das Ticket mit einer vollständigen Zusammenfassung des Kontexts an Sie weitergeleitet.

Sie können diese Agenten im AI Center weiter optimieren, indem Sie ihre Wissensdatenbank anpassen, Aktionen verfeinern und Kontakte zuweisen, um sie an die Workflows Ihres Teams anzupassen.

Die besten Features von Atera

Erstellen Sie eine detaillierte, aufgeschlüsselte Zusammenfassung aller Aktionen, die mithilfe von KI auf einem Gerät durchgeführt wurden.

Entwerfen Sie neue Knowledge-Base-Artikel aus Ticket-Lösungen mithilfe von KI Copilot.

Erstellen Sie Zusammenfassungen von Betriebsberichten, wie z. B. Alarmverlauf und Gerätestatus, und erhalten Sie empfohlene Maßnahmen mit Priorität.

Limitierungen von Atera

Die Software hat manchmal Verzögerungen, vor allem bei der Verwaltung einer großen Anzahl von Endpunkten.

Preise von Atera

30 Tage kostenlose Testversion

Professional: 169 $/Monat pro Benutzer

Experte: 229 $/Monat pro Benutzer

Master: 269 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

KI Copilot: 95 $/Monat pro Techniker (Add-ON)

Atera-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 910 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 440 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Atera?

Hier ist, was eine Capterra-Bewertung sagt:

Brillante Anlagenüberwachung mit Statistiken, Warnmeldungen und Fernsteuerungsfunktionen. Einfache Verwaltung von Geräten und Organisation nach Clients. Übersichtliche Benutzeroberfläche und einfache Bereitstellung. Dies hat zur Verbesserung meines Workflows beigetragen.

Brillante Anlagenüberwachung mit Statistiken, Warnmeldungen und Fernsteuerungsfunktionen. Einfache Verwaltung von Geräten und Organisation nach Clients. Übersichtliche Benutzeroberfläche und einfache Bereitstellung. Dies hat zur Verbesserung meines Workflows beigetragen.

13. LocaliQ (beste KI-gestützte Lösung für einheitliches Marketing und Lead-Automatisierung)

via LocaliQ

Wenn Sie übersehene Leads wieder ansprechen und die Unterhaltung wiederbeleben möchten, bevor diese das Interesse verlieren, probieren Sie LocaliQ aus. KI-Agenten reagieren rund um die Uhr auf Textnachrichten, beantworten Anrufe und qualifizieren Leads, sodass jeder potenzielle Kunde angesprochen wird, auch wenn Ihr Team nicht verfügbar ist.

Darüber hinaus erstellen diese KI-Agenten Echtzeit-Transkripte und Zusammenfassungen aller Anrufe und Texte, sodass Sie Interaktionen überprüfen können, ohne stundenlang zuhören oder lesen zu müssen. Auf diese Weise wissen Sie immer, was besprochen wurde, und können zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Kontext nachfassen.

Die besten Features von LocaliQ

Bearbeiten Sie Leads nahtlos über Sprachanrufe, SMS und andere Messaging-Kanäle.

Führen Sie eine Synchronisierung der Lead-Daten mit Ihrem CRM- oder Marketingsystem durch, um Informationen plattformübergreifend auf dem neuesten Stand zu halten.

Verfolgen Sie die Leistung von Leads, die Effizienz von Agenten und die Wirksamkeit von Kampagnen mit Dashboards und umsetzbaren Erkenntnissen.

Limitierungen von LocaliQ

Benutzerdefinierte Analysen und Berichte sind oft nur in höheren Plänen verfügbar.

Preise von LocaliQ

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von LocaliQ

G2: 4,5/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über LocaliQ?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was LocaliQ wirklich auszeichnet, ist die persönliche Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Wir hatten eine kontinuierliche Kommunikation, echte Unterhaltungen und ein Team, das sich wirklich um unseren Erfolg kümmert.

Was LocaliQ wirklich auszeichnet, ist die persönliche Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Wir hatten eine kontinuierliche Kommunikation, echte Unterhaltungen und ein Team, das sich wirklich um unseren Erfolg kümmert.

Wie wählt man das richtige Tool aus?

Überlegen Sie zunächst, welche Art von Workflow-Unterstützung Sie benötigen. Ob es darum geht, Daten zwischen Apps zu verschieben, Projekte im Zeitplan zu halten, Fehlerberichte zu erstellen oder Kundenanfragen zu bearbeiten.

Hier sind einige weitere nützliche Parameter, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie sich für ein tool entscheiden:

Definieren Sie Ihre Orchestrierungsanforderungen: Klären Sie zunächst, ob Sie KI zum Verschieben von Daten, Verwalten von Projekten oder Bearbeiten von Kundeninteraktionen benötigen. Ein klarer Umfang hilft Ihnen dabei, ein tool auszuwählen, das zu Ihren Workflows passt und Sie nicht auf Updates und Ergebnisse warten lässt.

Balance zwischen No-Code und API-Flexibilität: Entscheiden Sie, wie viel Kontrolle und Sicherheit Sie benötigen. No-Code-KI-Workflows erleichtern das Setup, während API-gesteuerte Optionen sich besser für komplexe Workflows skalieren lassen.

Bewerten Sie die tatsächlichen Fähigkeiten: Testen Sie, wie die Plattform KI-Orchestrierung, Workflow-Automatisierung und mehrstufige Prozesse in Szenarien handhabt, die Ihre tägliche Arbeit widerspiegeln.

Testen Sie die Benutzerfreundlichkeit anhand eines kleinen Pilotprojekts : Stellen Sie fest, ob Ihr Team ohne umfangreiche Schulungen oder technischen Support mit der Benutzeroberfläche umgehen, Workflows einrichten und Agenten verwalten kann.

Testen Sie das Integrationspotenzial: Überprüfen Sie, ob es eine reibungslose Verbindung zu Ihrem bestehenden Software-Ökosystem herstellen kann, einschließlich CRMs, Dokumentenspeicher und Kommunikationstools.

Nutzen Sie KI-Orchestrierung zu Ihrem Vorteil mit ClickUp

Viele Teams, die in KI investieren, haben mit unzusammenhängenden Tools, fragmentierten Workflows und zunehmender Komplexität im Betrieb zu kämpfen. Genau diese Probleme lassen Elvex oft als eingeschränkt erscheinen.

Sie benötigen eine Plattform, die nicht nur Ihre KI-Agenten orchestriert, sondern auch Ihre Projekte, Berichte, Automatisierungen und die Zusammenarbeit Ihrer Teams an einem Ort vereint.

ClickUp erfüllt diese Anforderungen. Mit Brain als KI-Intelligenzschicht, KI-Agenten für proaktive Orchestrierung, No-Code-Automatisierungen und flexiblen Modellwechseln können Sie mit ClickUp KI-Workflows skalieren, ohne ständig zwischen Tools wechseln zu müssen.

Wenn Sie bereit sind, Ihre KI-Workflows zu optimieren, ist ClickUp die richtige Plattform für Sie. Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer KI-Workflows mit ClickUp!

Häufig gestellte Fragen

Die KI-Automatisierung konzentriert sich darauf, eine einzelne Aufgabe durch ein KI-Modell ausführen zu lassen. Sie ist in der Regel linear und führt jeweils nur eine Aktion aus. Die KI-Orchestrierung hingegen koordiniert mehrere KI-Aufgaben, Tools und Entscheidungspunkte zu einem vollständigen Workflow. Sie verwaltet die Reihenfolge, den Kontext, den Status, die Fehlerbehebung und die Übergaben zwischen Modellen, Tools und sogar Menschen.

KI-Orchestrierung kommt in Workflows zum Einsatz, in denen mehrere KI-Aktionen zusammen ausgeführt werden müssen. Häufige Beispiele sind die Weiterleitung von Tickets des Kundensupports, die Zusammenfassung von Unterhaltungen und die Aktualisierung von CRM-Systemen in einem koordinierten Ablauf. Sie wird auch in dokumentenintensiven Prozessen wie Datenextraktion, Validierung und automatisierten Genehmigungen verwendet.

Branchen, die auf komplexe, mehrstufige Workflows angewiesen sind, profitieren am meisten von der KI-Orchestrierung. Dazu gehören Bank- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Versicherungen, E-Commerce, Logistik, Telekommunikation und professionelle Dienstleistungen.

Die KI-Orchestrierung wird mit der Weiterentwicklung von LLMs immer fortschrittlicher werden. Zukünftige Systeme werden in der Lage sein, über längere Workflows hinweg zu denken, kontextbezogene Entscheidungen zu treffen und Dutzende von Tools mit minimalem menschlichem Setup zu koordinieren. Im Laufe der Zeit wird sich die Orchestrierung von regelbasierten Pipelines zu flexiblen, agentenbasierten Systemen entwickeln, die ganze Prozesse von Anfang bis Ende planen, ausführen und optimieren können.