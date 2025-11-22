Die 15 besten Notion-Vorlagen für Aufgabenverfolgung für Studenten

Vielleicht denken Sie, dass Aufgaben nach der Schule oder dem Studium vorbei sind, aber das ist nicht der Fall. Fristen begleiten uns bis zum Doktorat, in der Arbeit und bei unseren Leidenschaftsprojekten.

Wenn sich Aufgaben, Kursarbeiten und Projekte häufen, brauchen Sie einen Ort, an dem Sie sehen können, was wann fällig ist. Ein Aufgaben-Tracker bringt die Reihenfolge in dieses Chaos.

Anstatt Termine und Details in verstreuten Notizen zu sammeln, haben Sie einen einzigen Ort, an dem Sie Aufgaben organisieren und den Fortschritt verfolgen können.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit einer Notion-Vorlage für die Aufgabenverfolgung ein übersichtliches System für Ihre Kursarbeiten, Projekte und vieles mehr aufbauen können. Als Bonus stellen wir Ihnen außerdem kostenlose ClickUp-Vorlagen vor.

Was macht eine gute Notion-Vorlage für Aufgabenverfolgung aus?

Eine Notion-Vorlage für die Aufgabenverfolgung bietet einen zuverlässigen Ort, an dem Sie Aufgaben, Fristen und Ressourcen ohne Verwirrung verwalten können.

Eine gute Vorlage sollte leicht verständlich sein, zeigen, was fällig ist und wie weit Sie bereits gekommen sind, und persönliche Änderungen ermöglichen.

Hier ist, worauf Sie achten sollten:

✅ Nachverfolgen Sie Aufgaben mit Feldern für Kurs, Fälligkeitsdatum, Priorität und Noten.

✅ Organisieren Sie Notizen, Dateien und Referenzen direkt mit jeder Aufgabe.

✅ Ansicht von Terminen und Fortschritten in Kalendern, Boards oder Dashboard.

✅ Aktualisieren Sie den Status von „noch nicht begonnen“ zu „fertiggestellt“ mit Klarheit.

✅ Passen Sie Registerkarten, Ansichten und Beschreibungen an Ihre Kurse und täglichen Gewohnheiten an.

Vorlagen für Aufgabenverfolgung auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle aller Notion- und ClickUp- Vorlagen für Aufgabenverfolgung:

15 kostenlose Notion-Vorlagen für Aufgabenverfolgung

Die richtige Notion-Vorlage für die Aufgabenverfolgung zu finden, kann sich wie ein Prozess des Ausprobierens anfühlen. Diese 15 kostenlosen Notion-Vorlagen decken eine Vielzahl von studentischen Bedürfnissen ab, von einfachen Checklisten für Fälligkeitstermine bis hin zu vollständigen Dashboards.

1. Einfacher Aufgaben-Tracker von Notion

via Notion

Erinnern Sie sich an die Szene in „Das Königspiel“, in der Beth Harmon sich das Schachbrett an ihrer Decke vorstellt, mit jeder Figur an ihrem Platz? Der einfache Aufgaben-Tracker von Notion vermittelt Schülern und Berufstätigen dasselbe Gefühl der Klarheit, indem er Aufgaben in Tages-, Wochen- und Monatsansichten unterteilt.

Die integrierte Eisenhower-Matrix ist das eigentliche Highlight. Anstatt auf eine lange Liste zu erledigen zu starren, können Sie Aufgaben nach Dringlichkeit, Wichtigkeit oder niedriger Priorität sortieren, was Ihnen das Planen Ihrer Lernzeit erleichtert. Außerdem haben Sie genügend Platz, um sich einen Überblick über die Fristen der nächsten Woche oder des nächsten Monats zu verschaffen, sodass es weniger Überraschungen in letzter Minute gibt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Aufgaben nach anstehenden Fälligkeitsdaten, sei es innerhalb eines Tages, einer Woche oder eines Monats.

Setzen Sie Prioritäten effektiv mit einer integrierten Eisenhower-Matrix, die dringende und wichtige Arbeit hervorhebt.

Planen Sie voraus und verschaffen Sie sich klare Sichtbarkeit über die anstehenden Termine in Ihrem Semester oder in der kommenden Woche.

Erstellen Sie ein Dashboard, das persönlich und motivierend wirkt, indem Sie Symbole, Farben und Banner benutzerdefiniert anpassen.

✨ Ideal für: Studierende, die einen einfachen Tracker suchen, mit dem sie ihre Fristen im Blick behalten können, ohne ihre Lernroutine zu komplizieren.

🧠 Wussten Sie schon: Die Ausrede „Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen“ ist älter, als die meisten denken. Sie wurde erstmals um 1905 in Verbindung mit der Geschichte eines walisischen Ministers schriftlich festgehalten und ist seitdem zu einer gängigen Ausrede in der englischsprachigen Kultur geworden. Mittlerweile ist sie so fest verankert, dass sie oft eher humorvoll als wörtlich verwendet wird.

2. Studienagenda von Notion

via Notion

Wenn Sie jemals Stranger Things gesehen haben, wissen Sie, wie schnell sich die Welt der Kinder mit sich überschneidenden Geheimnissen, Code und dringenden Missionen füllt. Ohne ihre mit Notizen und Zeichenfolgen bedeckte Wand würden sie den Überblick über das Wesentliche verlieren.

Die Vorlage für den Studienplan spielt eine ähnliche Rolle im Studentenleben und bietet eine klare Übersicht über Tests, Aufgaben und Fristen. Anstatt zwischen Apps oder Haftnotizen hin und her zu wechseln, können Sie Hausaufgaben, Prüfungen und Projekte in einem Dashboard protokollieren und sogar eine Synchronisierung mit Ihrem Hauptkalender vornehmen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Hausaufgaben, Prüfungen und Projekte in einem Kalender, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Führen Sie eine Synchronisierung der Termine mit Ihrem regulären Kalender durch, um alle Ihre Verpflichtungen in einer Ansicht zu sehen.

Bleiben Sie während der Prüfungswochen und in Zeiträumen mit vielen Aufgaben mit einem übersichtlichen Dashboard organisiert.

✨ Ideal für: Lernende, die es vorziehen, Hausaufgaben, Prüfungen und Projekte in einem zentralen Kalender zu verwalten, ohne zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln zu müssen.

3. Stipendien-Tracker von Notion

via Notion

Laut einem Bericht von Forbes Advisor bleiben jedes Jahr Stipendien in Höhe von über 100 Millionen Dollar ungenutzt, weil Studierende Fristen verpassen oder Chancen nicht im Blick behalten. Die Vorlage „Stipendien-Tracker“ wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihnen keine dieser Chancen entgeht.

Diese Vorlage fasst alle wichtigen Details an einem Ort zusammen, von Fristen und Bewerbungsstatus bis hin zu Entwürfen für Aufsätze und Stipendienbeträgen. Sie können Erinnerungen einrichten, Stipendien nach Art oder Priorität sortieren und Anhänge hinzufügen, damit alles bereit ist, wenn Sie es brauchen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung aller Stipendien in einer einzigen Tabelle mit Status und Details durch.

Richten Sie Erinnerungen ein und sehen Sie sich anstehende Fristen in einem Kalender an.

Fügen Sie Aufsätze, Zeugnisse und Ressourcen direkt zu Ihren Bewerbungen hinzu.

Protokollieren Sie Preisgelder und berechnen Sie automatisch die Gesamtsumme der Preisgelder.

✨ Ideal für: Studierende, die sich für mehrere Stipendien bewerben und eine zentrale Anlaufstelle benötigen, um Fristen, Anforderungen und Übermittlungen nachzuverfolgen.

4. Aufgaben-Tracker von Notion

via Notion

Fast 70 % der Studierenden geben zu, dass sie aufgrund schlechter Organisation oder Zeitmanagement mindestens eine Frist versäumt haben. Es ist keine Frage der Fähigkeit, sondern der Einrichtung eines klaren Systems. Die Vorlage für den Aufgaben-Tracker wurde entwickelt, um Studierenden dieses System in möglichst einfacher Form zur Verfügung zu stellen.

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben, Fälligkeitstermine und Fortschritte in allen Ihren Kursen in einem übersichtlichen und ästhetischen Layout verfolgen. Eine integrierte Formel für die verbleibenden Tage zeigt genau an, wie viel Zeit bis zum jeweiligen Fälligkeitsdatum noch verbleibt, während die Nachverfolgung des Status es Ihnen leicht macht, zu sehen, was noch aussteht, in Bearbeitung ist oder bereits fertiggestellt wurde.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Aufgaben, Fälligkeitstermine und Fortschritte für alle Ihre Kurse an einem Ort.

Verwenden Sie die Formel „Verbleibende Tage“, um zu sehen, wie viel Zeit bis zum jeweiligen Termin noch verbleibt.

Aktualisieren Sie den Status, um immer zu wissen, was noch aussteht, gerade bearbeitet wird oder bereits fertiggestellt ist.

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Layout, das Ihren Lernstil entspricht, und schaffen Sie sich einen motivierenden Arbeitsbereich.

✨ Ideal für: Studenten, die mit einem übersichtlichen, klar strukturierten Aufgabenprotokoll Terminüberschreitungen vermeiden möchten.

5. Akademisches Dashboard von Notion

via Notion

Das Universitätsleben fühlt sich oft an, als würde man die Levels eines Videospiels durchlaufen. Jede Woche bringt eine neue Herausforderung mit sich: hier ein Aufsatz, dort ein Projekt und am Ende warten die Prüfungen in der finalen Phase. Was Sie brauchen, ist eine gute Karte ... oder Sie probieren die Notion-Vorlage „Academic Dashboard” aus.

Die Vorlage bietet eine Wochenplanung, sodass Sie Ihre Arbeitslast in überschaubare Teile aufteilen können. Darüber hinaus werden in der Master-Ansicht der Vorlage alle Aufgaben an einem Ort gesammelt, während Sie mit den Kalender- und Fortschritts-Nachverfolgungs-Features sowohl kurzfristige als auch langfristige Aufgaben klar im Blick behalten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie die aktuelle und die kommende Woche mit übersichtlichen tools

Verfolgen Sie alle akademischen Aufgaben, von Aufsätzen bis hin zu Prüfungen, in einem einzigen Dashboard.

Überwachen Sie Fortschritte und Fristen sowohl in der Kalender- als auch in der Listenansicht.

Verwenden Sie Status, um über anstehende, aktive oder fertiggestellte Arbeit auf dem Laufenden zu bleiben.

✨ Ideal für: Studenten, die Essays, Gruppenprojekte und Prüfungen unter einen Hut bringen müssen und einen Überblick über das Gesamtbild benötigen.

🧠 Wussten Sie schon: Während des Kalten Krieges haben amerikanische Pädagogen das starke Unterstützen der Hausaufgaben wieder aufgenommen. Die Motivation dafür war geopolitischer Natur: Die Schulen wurden dazu angehalten, junge Menschen darauf vorzubereiten, mit den Bildungserfolgen der Sowjetunion zu konkurrieren. Hausaufgaben wurden nicht nur als Lern-tool angesehen, sondern als Teil eines dringenden nationalen Projekts.

6. Einfaches Aufgabe-Managementsystem von Notion

via Notion

Die Vorlage „Einfaches Aufgabenmanagementsystem“ bietet einen übersichtlichen Raum, um Aufgaben zu protokollieren, Prioritäten festzulegen und den Fortschritt zu verfolgen, ohne dass es zu unübersichtlich wie bei komplizierteren Planern wird. Mit Tags wie „in Bearbeitung“, „unterbrochen“ oder „noch nicht begonnen“ können Sie sehen, wo jede Aufgabe steht, und optionale Fälligkeitstermine sorgen dafür, dass wichtige Fristen sichtbar bleiben.

Die Stärke der Vorlage liegt darin, dass sie sowohl minimalistisch als auch flexibel ist, sodass sie leicht anzuwenden und dennoch leistungsstark genug ist, um verschiedene Kursarbeiten oder persönliche Projekte zu unterstützen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie akademische, persönliche oder kreative Aufgaben in einem System.

Verwenden Sie flexible Status-Tags, um den tatsächlichen Status jeder Aufgabe widerzuspiegeln.

Markieren Sie Fälligkeitstermine, um über anstehende Prioritäten informiert zu bleiben.

Schaffen Sie Konsistenz mit einem einfachen Layout, das zur täglichen Nutzung anregt.

✨ Ideal für: Studierende, die sowohl private als auch akademische Aufgaben bewältigen müssen und ein übersichtliches und flexibles System benötigen.

7. Bachelor | US-Studien-Dashboard von Notion

via Notion

Ein Bachelor-Studium kann manchmal sehr hektisch sein. Es gibt einfach so viele Vorlesungen, Aufgaben, Prüfungen und Fristen. Die US Study Dashboard-Vorlage fasst all diese Elemente in einem strukturierten, digitalen Raum zusammen und fungiert als Ihre akademische Kommandozentrale.

Sie helfen Ihnen dabei, die Nachverfolgung von Modulen, Aufgaben und Prüfungen zu gewährleisten und wichtige Termine und Dokumente griffbereit zu haben. Sie können sie für Ihr spezifisches Programm benutzerdefiniert anpassen, Notizen hinzufügen und Kursarbeiten so organisieren, wie es für Sie am sinnvollsten ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Aufgaben, Prüfungen und Module in einem übersichtlichen System.

Erstellen Sie Lern-Plans und verknüpfen Sie diese mit Wochen- und Semester-Zielen in Verbindung.

Speichern Sie wichtige Dokumente und Termine zusammen mit Ihren Aufgaben.

Passen Sie das Dashboard an Ihr Programm und Ihren Lernstil an.

✨ Ideal für: Studienanfänger, die sich eine strukturierte Ansicht über Module, Prüfungen und Aufgaben an einem Ort verschaffen möchten.

📣 Sehen Sie sich an, wie Sie die Nachverfolgung Ihrer Aufgaben in 7 einfachen Schritten vornehmen können:

8. Akademischer Planer von Notion

via Notion

Jeder, der Legally Blonde gesehen hat, erinnert sich an Elle Woods' strikte Einhaltung von Fristen, ein Maß an Organisation, das für Studenten während eines hektischen Semesters entscheidend ist. Die Vorlage „Academic Planner“ bietet Ihnen einen Raum, um dasselbe zu erledigen.

Dieser Planer ist als All-in-One-Hub konzipiert, in dem Sie die Nachverfolgung von Bewertungen, die Organisation von Aufgaben und den Plan für Ihren wöchentlichen Stundenplan vornehmen können. Er enthält sogar einen Lernplanungsplaner und einen Pomodoro-Timer, die Ihnen helfen, sich auch bei langen Kursen konzentriert zu bleiben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Bewertungen, Aufgaben und Fristen in einem einzigen Planer.

Organisieren Sie wöchentliche Stundenpläne zusammen mit Aufgaben und To-dos.

Verwenden Sie den integrierten Pomodoro-Timer, um sich während der Sitzungen besser konzentrieren zu können.

Machen Sie Kurse nach Themen, um strukturiert und übersichtlich zu lernen.

✨ Ideal für: Lernende, die ihre wöchentlichen Kurse, Aufgaben und Lernsitzungen an einem zentralen Hub organisieren möchten.

9. Prüfungsvorbereitung und -organisation mit Notion

via Notion

Die Notion-Vorlage für Prüfungsvorbereitung und -organisation hilft Ihnen, Ihre Zeit und Produktivität während der Prüfungszeit besser zu verwalten. Mit dieser Vorlage können Sie ein Hauptportal für alles rund um Prüfungen erstellen, das einen Kalender, Fächer-Tracker und sogar Spotify-Einbettungen kombiniert, damit Sie sich während der Lernsitzungen besser konzentrieren können. Sie können mehrere Prüfungen planen, Woche für Woche festlegen, was Sie wiederholen möchten, und anhand von Fortschritt-Trackern sehen, wie gut Sie in den verschiedenen Themenbereichen vorbereitet sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie mehrere Fächer und Prüfungsvorbereitungssitzungen in einem Hub.

Nutzen Sie den Kalender, um Zeitleisten für die Wiederholung und wichtige Prüfungstermine zu organisieren.

Überwachen Sie den Fortschritt mit integrierten Lern-Trackern für jedes Fach.

Passen Sie sie mit Einbettungen und Ressourcen an, um Ihren Lernbereich zu personalisieren.

✨ Ideal für: Studierende, die sich auf mehrere Prüfungen vorbereiten und eine strukturierte Lernroutine sowie ein auf Kalender basierendes Vorbereitungssystem benötigen.

10. Masterarbeit mit Notion

via Notion

Die Vorlage für Masterarbeiten ist eine große Hilfe bei der nie endenden Recherche für Ihre Abschlussarbeit. Mit dieser Notion-Vorlage können Sie die Nachverfolgung der Wortzahl, das Protokollieren von Referenzen und das Organisieren des Feedbacks Ihres Betreuers vornehmen, ohne separate Dateien und Haftnotizen zu benötigen.

Mit Hilfe von Kapitelplanungsseiten können Sie die Arbeit in kleinere Schritte unterteilen, sodass jeder fertiggestellte Abschnitt wie ein wichtiger Meilenstein auf Ihrem Weg zum Ziel erscheint.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Live-Wortzählungen über Kapitel und Abschnitte hinweg.

Organisieren Sie Referenzen, Zitate und Notizen Ihres Betreuers in einem Arbeitsbereich.

Planen Sie Kapitel mit speziellen Seiten, um Struktur und Ablauf zu steuern.

✨ Ideal für: Doktoranden, die umfangreiche Forschungsarbeiten schreiben und Kapitel, Referenzen und Feedback ihrer Betreuer durch Nachverfolgung nachverfolgen möchten.

11. Aufgaben-Deadline-Tracker von Notion

via Notion

Mit der Vorlage „Aufgaben-Deadline-Tracker” fühlen Sie sich wie ein Superheld, der alles schaffen kann. Sie können Aufgaben nach Kurs, Fälligkeitsdatum oder Noten sortieren und Prioritäten festlegen, um zu wissen, welche Aufgaben Ihre Aufmerksamkeit zuerst verdienen. Anstatt zwischen Lehrplänen, Erinnerungen und Haftnotizen hin und her zu springen, arbeiten Sie mit einem übersichtlichen Dashboard, das alles an seinem Platz hält.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sortieren Sie Aufgaben nach Fälligkeitsdatum, Kurs oder Wichtigkeit.

Verfolgen Sie Noten und Fristen gemeinsam, um eine abgeschlossene Ansicht Ihrer Prioritäten zu erhalten.

Konzentrieren Sie sich auf wichtige Aufgaben, während Sie die Sichtbarkeit kleiner Aufgaben beibehalten.

✨ Ideal für: Studierende, die mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen und diese nach Kurs, Fälligkeitsdatum und Wichtigkeit sortieren möchten.

12. Basic Assignment Tracker von Notion

via Notion

Eines der schlimmsten Dinge in der Schule ist es, wenn ein Lehrer eine Aufgabe verlangt, von der Sie nicht wussten, dass sie fällig ist. Mit dem richtigen System lassen sich solche Momente vermeiden. Der Basic Assignment Tracker von Notion bietet Ihnen diese Sicherheit. Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben nach Fach oder Projekt protokollieren, Fälligkeitstermine in Notiz notieren und Ihren Fortschritt Schritt für Schritt verfolgen. Dank Prioritätsstufen und einfachen Status-Markierungen sehen Sie auf einen Blick, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert und was bereits erledigt ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Aufgaben nach Fach, Projekt oder Kategorie.

Halten Sie Fälligkeitstermine klar fest, um versäumte Fristen zu vermeiden.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit einfachen Status-Updates für jede Aufgabe.

Fügen Sie Prioritäten und Notizen hinzu, um Ihren Workflow individuell anzupassen.

✨ Ideal für: Lernende, die einen einfachen, aber zuverlässigen Tracker suchen, um Überraschungen in letzter Minute zu vermeiden.

13. Uni Dashboard von Notion

via Notion

Das Studium bringt oft eine Vielzahl von Herausforderungen mit sich. Es ist spannend, aber auch überwältigend, und genau hier kommt die Uni Dashboard-Vorlage ins Spiel. Das Dashboard fasst alles an einem Ort zusammen, sodass Sie nicht das Gefühl haben, sich im Kreis zu drehen.

Sie können Ihren Tages-, Wochen- oder Monatsplan auf einen Blick überprüfen und sehen, welche Aufgaben, Ereignisse oder Kurse Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Wechseln Sie zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansichten, um Aufgaben und Fristen zu verwalten.

Organisieren Sie Ihre Notizen nach Fach und finden Sie sie ganz einfach in der Notizbibliothek wieder.

Verfolgen Sie Kurse und Stundenpläne, damit Sie immer wissen, wo Sie sein müssen.

Verwenden Sie den Aufgaben-Tracker, um dringende Aufgaben von langfristigen Zielen zu trennen.

✨ Ideal für: Studierende, die sich mit neuen Stundenplänen, Kursen und Terminen auseinandersetzen müssen und einen zentralen Hub für akademische Angelegenheiten benötigen.

14. Hausaufgaben-Tracker von Notion

via Notion

Die Vorlage „Homework Tracker” bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, sich die mentale Belastung durch das Merken von Hausaufgaben zu ersparen. Mit dieser Vorlage können Sie jede Hausaufgabe protokollieren und nach Klasse, Fälligkeitsdatum oder Status filtern.

Die Vorlagen bieten übersichtliche Kategorien wie „Noch nicht begonnen“, „In Bearbeitung“, „Bereit zur Abgabe“ und „Abgegeben“, sodass Sie immer wissen, wo Sie stehen. In der Kalender-Ansicht werden anstehende Fristen hervorgehoben, während eine detaillierte Tabelle Kursanweisungen und Notizen an einem leicht zugänglichen Ort zusammenfasst.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Hausaufgaben nach Status, um zu sehen, was noch aussteht, in Bearbeitung ist oder bereits fertiggestellt ist.

Organisieren Sie Aufgaben nach Klassen, um einen besseren Überblick über die Workload zu erhalten.

Verwenden Sie die detaillierte Tabelle, um Anweisungen und Notizen in der Reihenfolge zu halten.

Zeigen Sie anstehende Fälligkeitsdaten in einem Kalender in Ansicht an, um besser planen zu können.

✨ Ideal für: Schüler und Studenten, die ihre Hausaufgaben nach Klassen und Status protokollieren und gleichzeitig Notizen und Anweisungen griffbereit haben möchten.

15. Notenrechner von Notion

via Notion

Nur wenige Momente im Studentenleben sind so nervenaufreibend wie das Sitzen mit dem Taschenrechner in der Nacht vor den Abschlussprüfungen, um herauszufinden, welche Note Sie benötigen, um den Kurs zu bestehen oder sich das Stipendium zu sichern.

Die Notion-Vorlage „Final Grade Calculator” verknüpft Ihre Semester, Kurse und Noten in einem System, das in Echtzeit aktualisiert wird. Sie können Aufgaben und Prüfungen protokollieren, sie nach Credits gewichten und Ihren GPA automatisch berechnen lassen. Fortschrittsdiagramme und Semestervergleiche machen es Ihnen leicht zu erkennen, ob Sie sich verbessern, auf dem gleichen Niveau bleiben oder Ihren Aufwand anpassen müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Berechnen Sie Ihren Notendurchschnitt automatisch über alle Kurse und Semester hinweg.

Tragen Sie Aufgaben, Tests und Projekte mit gewichteten Credits ein.

Erhalten Sie eine Ansicht des Fortschritts anhand visueller Diagramme und Vergleiche.

Verfolgen Sie Ihre akademischen Leistungen, um Stipendien oder Bewerbungen zu planen.

✨ Ideal für: Studierende, die ihre Noten berechnen und eine Nachverfolgung ihrer akademischen Leistungen über mehrere Semester hinweg vornehmen möchten.

Limit-Einschränkungen von Notion

Die Leistung kann insbesondere bei großen Datenbanken oder auf Mobilgeräten beeinträchtigt sein. Der Offline-Zugriff ist nach wie vor unzuverlässig.

Die Leistung kann insbesondere bei großen Datenbanken oder auf Mobilgeräten beeinträchtigt sein. Der Offline-Zugriff ist nach wie vor unzuverlässig.

G2-Bewertungen zu Notion heben oft hervor, was viele Studenten und Pädagogen nach dem Ausprobieren einiger Vorlagen empfinden: Wenn die Seitenzahl wächst, treten kleine Reibungspunkte auf, die sich mit der Zeit summieren. Wenn Sie sich täglich auf eine Notion-Vorlage für die Aufgabenverfolgung verlassen, werden diese Probleme Ihre Arbeit beeinträchtigen.

Lassen Sie uns die wichtigsten Einschränkungen von Notion besprechen, damit Sie entsprechend planen können:

Große Workspaces und umfangreiche Datenbanken können langsam sein, insbesondere auf Mobilgeräten, was die tägliche Nutzung von Trackern und Dashboards weniger reibungslos macht, als sie sein sollte.

Die Offline-Nutzung ist eingeschränkt und die Suche kann Ergebnisse übersehen, sodass das Auffinden einer alten Aufgabe, einer Vorlesungs-Notiz oder einer Kurs-Seite nicht immer zuverlässig ist, wenn Sie diese schnell benötigen.

Im Free-Plan stößt ein Arbeitsbereich mit mehr als einem Eigentümer an eine Grenze von tausend Blöcken, und das Löschen von Inhalten verringert diese Zahl nicht. Daher können freigegebene Lernzentren ins Stocken geraten, wenn Sie nicht die Mitglieder ändern oder ein Upgrade durchführen.

Das Setup kann verwirrend sein, und man kann sich leicht in der Anpassung von Layouts und verknüpften Ansichten verlieren, anstatt zu lernen oder zu lehren, was manche Vorlagen schwerfällig erscheinen lässt, bevor sie helfen.

Tabellen und Formeln sind nicht so leistungsfähig wie vollständige Tabellenkalkulationen, und die Berechtigungen lassen sich nicht immer genau steuern, sodass komplexe Notenbücher oder Tracker für mehrere Kurse an ihre Grenzen stoßen können.

Alternative Notion-Vorlagen

Aufgaben und Projekte leiden oft unter Work Sprawl. Für Studierende bedeutet dies eine Fragmentierung von Aufgaben, Lehrplänen und Notizen, die über mehrere, voneinander getrennte Tools und Systeme verteilt sind, die nicht miteinander kommunizieren.

Wenn Sie die Notion-Vorlagen für Aufgabenverfolgung lieben, aber eine schnellere Leistung für große Listen oder strengere Berechtigungen für Gruppenarbeit benötigen, sind die ClickUp-Vorlagen eine Überlegung wert.

ClickUp bietet den weltweit ersten Converged AI Workspace, der alle Arbeits-Apps, Daten und Workflows zusammenführt. Das bedeutet, dass Sie an einem Ort lernen, Notizen machen, Fortschritte aufzeichnen, Aufgaben erledigen und Fristen verfolgen können. Im Folgenden finden Sie zwölf ClickUp-Optionen, die Ihnen vertraut sind und mit denen Sie umfangreiche Kursarbeiten und Teamprojekte reibungsloser bewältigen können.

ClickUp-Vorlage für Klassenaufgaben

Kostenlose Vorlage herunterladen Sparen Sie Zeit mit wiederverwendbaren Workflows, die sowohl die Zuweisung als auch die Benotung vereinfachen, dank der Vorlage für Klassenaufgaben von ClickUp.

Die ClickUp-Vorlage für Klassenaufgaben hilft Lehrern, die Nachverfolgung von Aufgaben, Fristen und Benotungen an einem Ort zu zentralisieren. Lehrer können mit nur wenigen Klicks Aufgaben für jede Arbeit erstellen, Fälligkeitstermine festlegen und den Status aktualisieren.

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie Aufgaben nach Typ, Fach oder Priorität taggen. Dank verschiedener Ansichten wie „Prüfungen“, „Arbeiten“ und „Liste nach Fälligkeitsdatum“ können Lehrer zwischen einer Gesamtplanung und einer detaillierten Nachverfolgung wechseln.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status und Feldern für Benotungen, Fristen und Themen.

Verwenden Sie mehrere Ansichten, um Aufgaben nach Typ, Fälligkeitsdatum oder Phase zu verwalten.

Freigeben Sie Updates in Echtzeit mit Studierenden und Kollegen, um für mehr Transparenz zu sorgen.

✨ Ideal für: Lehrer, die mehrere Klassen unterrichten und die Zuweisung, Nachverfolgung und Benotung von Aufgaben optimieren möchten.

2. ClickUp-Vorlage für das Planen von Studierenden-Projekten

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie jeden Schritt Ihres Projekts mit Aufgabe-Aufteilungen mithilfe der ClickUp-Vorlage für die Projektplanung für Studenten.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben gerade ein semesterlanges Gruppenprojekt zugewiesen bekommen. Zunächst scheint es machbar zu sein, aber bald arbeitet jeder in einem anderen Tempo, die Fristen rücken näher und niemand ist sich sicher, wer für was verantwortlich ist. Die ClickUp-Vorlage für die Projektplanung von Studenten hilft, diese Spirale zu vermeiden. 😌

Diese Vorlage unterteilt Projekte in überschaubare Aufgaben, legt klare Zeitleisten fest und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit. Studierende können ClickUp Dokumente zum Brainstorming und ClickUp Gantt Diagramme zur Erstellung von Zeitleisten verwenden.

Professoren und Mentoren können ebenfalls Feedback geben und so die Verantwortlichkeit im gesamten Team fördern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools oder statischen Notion-Layouts bietet ClickUp Automatisierung, Arbeitsausgleich und Echtzeit-Sichtbarkeit, sodass alle Mitglieder von Anfang bis Ende auf der gleichen Seite sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Arbeiten Sie direkt in ClickUp mit Teamkollegen und Mentoren zusammen.

Überwachen Sie Termine mit Gantt-, Kalender- und Board-Ansichten für vollständige Sichtbarkeit.

Nutzen Sie Automatisierungen und Nachverfolgung des Fortschritts, um im Zeitplan zu bleiben und Stress zu reduzieren.

✨ Ideal für: Studierende, die an Gruppenprojekten arbeiten und eine strukturierte Unterteilung der Aufgaben sowie klare Verantwortlichkeiten benötigen.

3. ClickUp-Vorlage für Studenten

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Vorlesungen, Kursarbeiten und Prüfungen an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Studierende.

In einem Moment sehen Sie noch zu, wie Hannah Montana zwei Leben führt, und im nächsten sind Sie selbst Student und stellen fest, dass Sie dasselbe tun. Die eine Hälfte von Ihnen ist damit beschäftigt, neue Freunde zu finden. Die andere Hälfte stresst sich wegen Projekten, Terminen und Prüfungen.

Die ClickUp-Vorlage für Studenten hilft Ihnen dabei, diese Balance zu halten. Sie fasst all Ihre verstreuten Notizen, Aufgaben und Fristen an einem Ort zusammen, sodass Sie in der Schule den Überblick behalten, ohne die schönen Seiten des Studentenlebens zu verpassen.

In der Vorlage können Sie Kurse als Projekte einrichten, Aufgaben in kleinere Aufgaben unterteilen und Fristen in einer Kalender- oder Listenansicht nachverfolgen. Fortschrittsberichte helfen Ihnen, konzentriert zu bleiben, während Erinnerungen Hektik in letzter Minute verhindern.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie Gruppenprojekte mit Aufgaben und freigegebenen Updates.

Richten Sie Erinnerungen ein, damit Sie keine Fristen mehr verpassen.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit einer übersichtlichen Ansicht dessen, was bereits erledigt ist und was als Nächstes zu erledigen ist.

✨ Ideal für: Studierende, die Studium und Campusleben unter einen Hut bringen müssen und eine zentrale Anlaufstelle für Aufgaben, Notizen und Fristen suchen.

4. ClickUp-Vorlage für den Fortschritt von Schülern

Kostenlose Vorlage herunterladen Beziehen Sie übergeordnete Eltern und Verwaltungsangestellte durch strukturierte Berichte mit der ClickUp-Vorlage für den Fortschritt von Schülern mit ein.

Lehrer überall haben die Aufgabe, Lücken frühzeitig zu erkennen, damit kein Schüler zurückbleibt. Ohne geeignete Systeme kann es jedoch unmöglich erscheinen, dies in großem Umfang zu bewältigen. Die ClickUp-Vorlage für den Fortschritt von Schülern wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Anstatt mit Notizen auf Papier, Tabellenkalkulationen und halbaktualisierten tools zu jonglieren, erhalten Lehrer einen übersichtlichen hub, um die Fortschritte jedes einzelnen Schülers nachzuvollziehen.

Sie können Leistungen protokollieren, Anwesenheiten überwachen und sogar Verhaltensweisen in Echtzeit dokumentieren. Diese Vorlage für ein Tagesprotokoll macht Daten visuell und umsetzbar. Dank mehrerer Ansichten können Pädagogen zwischen der Gesamtleistung der Klasse und dem individuellen Lernfortschritt einzelner Schüler wechseln.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Überwachen Sie die Fortschritte einzelner Schüler mit detaillierten benutzerdefinierten Feldern.

Identifizieren Sie anhand von Statusangaben wie „Beachtung erforderlich“ diejenigen, die zusätzliche Hilfe benötigen.

Freigeben Sie klare Berichte über den Fortschritt mit übergeordneten Eltern und Schulleitern.

Verwenden Sie Dashboards, um Leistungstrends über verschiedene Klassen hinweg zu visualisieren.

✨ Ideal für: Lehrer und Verwaltungsangestellte, die die Leistungen einzelner Schüler in Echtzeit nachverfolgen möchten.

5. ClickUp-Vorlage für die Ausbildung von Studenten

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die studentische Ausbildung einheitliche Rahmenbedingungen für mehrere Kurse.

Die ClickUp-Vorlage für den Bildungsbereich wurde sowohl für Schüler und Studenten als auch für Lehrkräfte entwickelt, die alles an einem Ort haben möchten.

Sie decken Kursmaterial, Aufgaben, Fristen, Voraussetzungen und sogar Meilensteine ab, sodass Sie einen Überblick behalten und Ihren Fortschritt besser einschätzen können, anstatt sich überfordert zu fühlen. Mit Benutzerdefinierten Feldern für Noten, Leistungspunkte und Kursnummern sehen Sie nicht nur, was zu erledigen ist, sondern wissen auch, wo Sie stehen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Kursmaterialien mit Lehrplan- und Voraussetzungenansichten.

Verfolgen Sie Noten, Credits und Fristen mit Benutzerdefinierten Feldern.

Setzen Sie Meilensteine und visualisieren Sie Zeitleisten mit Gantt-Diagrammen.

Sorgen Sie dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, von Schülern über Lehrer bis hin zu übergeordneten Eltern.

✨ Ideal für: Schüler, Studenten und Lehrkräfte, die einen einheitlichen Rahmen benötigen, um Lehrpläne, Aufgaben und Meilensteine zu verfolgen.

👀 Wissenswertes: In einigen Ländern, wie beispielsweise China, zielen aktuelle politische Reformen unter dem Namen „Double Reduction“ darauf ab, die Hausaufgaben für junge Schüler zu begrenzen, um Stress zu reduzieren und ein ausgeglicheneres Leben zu ermöglichen. Beispielsweise wurde Kindern der 1. und 2. Klasse im Rahmen dieser Politik mitgeteilt, dass sie nur wenige oder gar keine schriftlichen Hausaufgaben erhalten sollten.

6. ClickUp-Tabellenvorlage für das College

Kostenlose Vorlage herunterladen Wechseln Sie mit der ClickUp-College-Tabellenvorlage ganz einfach zwischen Details und dem Gesamtüberblick.

Die meisten Studenten verlassen sich auf digitale Kalender, um ihr Leben im Griff zu behalten. Diese sind gut geeignet, um eine Erinnerung daran zu senden, dass heute etwas fällig ist, aber das ist auch schon der Haken. Man erfährt es erst, wenn es schon zu spät ist.

Die College-Vorlage in ClickUp verschafft Ihnen eine Ansicht über Ihr Semester. Anstelle von verstreuten Benachrichtigungen können Sie Bewerbungen, Prüfungen und Projekte an einem Ort planen. Sie ist flexibel, anpassbar und für die langfristige Planung viel hilfreicher als ein einfacher Kalender.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen und verfolgen Sie Termine mit einer Liste, einem Kalender und einer Ansicht über die Anforderungen.

Organisieren Sie Aufgaben, Bewerbungen und Dokumente in einem Arbeitsbereich.

Priorisieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern wie Aufsätzen, Stipendien und SAT-Terminen.

Bleiben Sie mit Erinnerungen, die Ihnen helfen, sich schon Wochen im Voraus vorzubereiten, immer einen Schritt voraus.

✨ Ideal für: Studenten, die über Kalender hinausdenken und Bewerbungen, Prüfungen und Projekte mit einer großen Ansicht planen möchten.

7. ClickUp-Projekt-Tracker-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erkennen Sie Risiken frühzeitig und handeln Sie, bevor Fristen verpasst werden – mit der ClickUp-Projektverfolgungs-Vorlage.

Die ClickUp-Projekt-Tracker-Vorlage fasst Ihre Projekte an einem Ort zusammen, sodass Sie sehen können, was wann zu erledigen ist.

Sie können zwischen Gantt-Diagrammen für Zeitleiste, Listen für Details und Dashboard für den Überblick wechseln. Noch besser: Sie können Aufgaben zuweisen, benutzerdefinierte Felder für Dinge wie Projektphase oder Risiko hinzufügen und alle auf dem Laufenden halten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Projekte in verschiedenen Ansichten wie Listen, Gantt-Diagrammen und Aufschlüsselungen nach Mitarbeitern.

Organisieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern für Phase, Zeitleiste und Fristen.

Weisen Sie Verantwortlichkeiten klar zu und überwachen Sie gemeinsam den Fortschritt.

✨ Ideal für: Studierende, die mehrere Projekte verwalten und sich einen klaren Überblick über Fristen und Fortschritte verschaffen möchten.

8. ClickUp-Vorlage für Vorlesungsnotizen für Studierende

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Notizen nach Klassen und Themen in einem einzigen Arbeitsbereich mit der Vorlage „Class Notes“ in ClickUp.

Kennen Sie diesen Moment, wenn der Professor sagt: „Das kommt in der Prüfung dran“, und Ihr Gehirn sofort in Panik gerät, weil Ihre Notizen eine Mischung aus halb gekritzelten Sätzen, Kritzeleien und einem Kaffeefleck sind? Ja, das kennen wir alle!

Mit der Vorlage „Class Notes“ in ClickUp erhalten Sie einen übersichtlichen Bereich für jede Klasse. Sie können für jedes Fach ein Dokument einrichten, Abschnitte für Vorlesungen, Lesungen oder Aufgaben hinzufügen und sogar schnelle Checklisten erstellen.

Außerdem ist alles durchsuchbar, sodass Sie vor den Abschlussprüfungen um 2 Uhr morgens nicht mehr in Panik „Strg+F“ drücken müssen. Sie können Ihre Notizen auch mit Klassenkameraden freigeben, auf einem Whiteboard Brainstorming betreiben und wichtige Erkenntnisse an einem Ort nachverfolgen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Fügen Sie Checklisten für jede Vorlesung hinzu, um die Nachverfolgung zu ermöglichen, was Sie bereits behandelt haben.

Freigeben Sie Notizen mit Klassenkameraden, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Richten Sie Erinnerungen ein, um Ihre Notizen vor Prüfungen noch einmal durchzugehen.

✨ Ideal für: Studierende, die durchsuchbare, organisierte Vorlesungsnotizen wünschen, die mit Aufgaben und Erinnerungen zur Synchronisierung bereit sind.

9. ClickUp-Vorlage für Fristen

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Termine in einer einfachen Zeitleiste mit der ClickUp-Termine-Vorlage.

Die ClickUp-Frist-Vorlage hilft Ihnen, dem Fristchaos einen Schritt voraus zu sein. Sie erhalten eine klare Ansicht darüber, was ansteht, was bereits in Bearbeitung ist und was bereits erledigt ist.

Außerdem können Sie Anhänge anhängen, Erinnerungen festlegen und sogar eine visuelle Zeitleiste anzeigen, damit Sie wissen, ob Ihre Woche vor dem Scheitern steht oder reibungslos verläuft. Ein weiterer Vorteil ist die Zusammenarbeit in Echtzeit. Wenn Sie an einem Gruppenprojekt arbeiten, sehen alle die gleichen Fristen und Aktualisierungen in Echtzeit.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Priorisieren Sie Aufgaben, damit dringende Aufgaben nicht untergehen.

Richten Sie Erinnerungen ein, um Hektik in letzter Minute zu vermeiden.

Freigeben Sie Updates mit Ihren Teamkollegen, um Gruppenprojekte auf Kurs zu halten.

✨ Ideal für: Studierende, die alle Fristen in einer Zeitleiste zusammenfassen möchten, um Stress in letzter Minute zu vermeiden.

10. ClickUp-Vorlage für die Checkliste für das Planen für Schüler und Studenten

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Aufgaben, Termine und Erinnerungen in einem zentralen Arbeitsbereich mit der ClickUp-Vorlage für die Checkliste für die Planung für Studenten.

Die ClickUp-Checkliste für die Studentenplanung bringt das Konzept der adaptiven Planung in das Studentenleben. Anstatt mit verstreuten Notizen oder starren Zeitplänen zu arbeiten, bietet Ihnen diese Checkliste einen strukturierten und dennoch flexiblen Rahmen.

Sie können Ziele festlegen, Hindernisse vorhersehen und Backup-Maßnahmen einbauen, damit Sie keine Fristen verpassen. Die Vorlage hilft Studierenden auch dabei, große Ziele in kleinere, umsetzbare Schritte zu unterteilen. Anstatt „Bewerbung an der Uni” oder „Zwischenprüfungen bestehen” als einen einzigen überwältigenden Punkt zu betrachten, hilft sie Ihnen dabei, Unteraufgaben zu erstellen, Erinnerungen festzulegen und den Fortschritt visuell zu verfolgen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie umsetzbare Checklisten für Ihre akademischen und persönlichen Ziele.

Gestalten Sie Ihre Fristen flexibel und vermeiden Sie Stress in letzter Minute.

Freigeben Sie Updates mit übergeordneten Personen, Lehrern oder Mentoren, um Rechenschaft abzulegen.

✨ Ideal für: Studierende, die ihre Ziele in überschaubare Schritte unterteilen und mit klaren Checklisten den Überblick behalten möchten.

11. ClickUp-Vorlage für den Plan im College

Kostenlose Vorlage herunterladen Sparen Sie Zeit, indem Sie strukturierte Unterrichtsformate mit der College-Unterrichtsplan-Vorlage von ClickUp wiederverwenden.

Die ClickUp-Vorlage für College-Unterrichtspläne bietet Professoren eine einfache Möglichkeit, Struktur in ihren Lehrprozess zu bringen und zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

Was diese Vorlage auszeichnet, ist ihre Flexibilität. Sie können Lektionen über das ADDIE-Framework (Analyse, Design, Entwicklung, Implementierung und Bewertung) abbilden, Zeitleiste in der Gantt-Ansicht erstellen oder schnell umdisponieren, wenn ein Thema mehr Zeit erfordert.

Diese Vorlage sorgt außerdem für Konsistenz über mehrere Kurse oder Abschnitte hinweg, was besonders für Professoren mit hoher Lehrbelastung von großem Wert ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen und passen Sie benutzerdefinierte Unterrichtspläne entsprechend den Zielen und Kursergebnissen an.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit klaren Status wie „Analyse“, „Entwurf“, „Entwicklung“ und „Bewertung“.

Speichern und organisieren Sie Unterrichtsmaterialien, Aufgaben und Bewertungen an einem Ort.

✨ Ideal für: Professoren, die strukturierte, wiederholbare Unterrichtspläne erstellen möchten, die flexibel an die Bedürfnisse der Klasse angepasst werden können.

12. ClickUp-Vorlage für Lehrpläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie alle Kursmaterialien in einem leicht zugänglichen hub mit der Syllabus-Vorlage von ClickUp.

Es gibt immer diesen einen Moment im Studium, in dem jemand fragt: „Moment mal, wann ist die Zwischenprüfung?“ Und die Hälfte der Klasse starrt verständnislos, weil sich niemand daran erinnert, was im Lehrplan stand. Hier kommt die ClickUp-Lehrplan-Vorlage ins Spiel. Anstatt in einer vergessenen PDF-Datei oder einer halb gelesenen E-Mail zu versinken, wird Ihr Lehrplan zu einem interaktiven, dynamischen Workspace, der sich parallel zum Kurs weiterentwickelt. Außerdem erleichtert die Vorlage die Skalierung. Dozenten können Ziele, Fristen und Benotungsrichtlinien festlegen und gleichzeitig direkt auf Lesestoff, Aufgaben oder gemeinsame Dokumente verknüpfen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Kommunizieren Sie Ziele, Erwartungen und wöchentliche Themen klar und deutlich.

Aktualisieren Sie Termine und Ressourcen in Echtzeit, damit nichts übersehen wird.

Verwenden Sie strukturierte Unterrichtspläne über mehrere Semester hinweg wieder und passen Sie sie an.

✨ Ideal für: Lehrkräfte, die ihre Lehrpläne dynamisch und zugänglich gestalten und gleichzeitig ihre Erwartungen klar kommunizieren möchten.

Mit ClickUp smarter lernen

Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, kennen Sie bereits eine Wahrheit über das Studentenleben: Die Aufgaben werden nie weniger, sondern häufen sich nur. Entscheidend ist, wie Sie damit umgehen.

Hier hebt sich ClickUp still und leise von den anderen ab. Es speichert nicht nur Ihre Notizen oder Aufgaben, sondern stellt die Verbindung zum Gesamtbild her. Sie können Ihre Fristen einsehen, Ihren Fortschritt verfolgen und haben tatsächlich das Gefühl, die Kontrolle zu haben, anstatt nur zu reagieren.

Für Studierende, die akademische Spitzenleistungen anstreben, und Lehrkräfte, die sich auf die Klassenverwaltung konzentrieren, ist dies der perfekte digitale Arbeitsbereich, der auch bei steigender Workload benutzerfreundlich bleibt.

Sie können damit Ihre Konzentration verbessern, Routinen optimieren und produktiv bleiben, sodass Ihre Systeme tatsächlich die Produktivität steigern, anstatt Reibungsverluste zu verursachen. Mit der Zeit wird sich die Art und Weise, wie Sie planen, lernen und zusammenarbeiten, von verstreuten Aufwänden zu einem klaren, selbstbewussten Rhythmus wandeln.

Letztendlich geht es weniger darum, Ihrer Routine ein weiteres tool hinzuzufügen, sondern vielmehr darum, endlich einen Ort zu haben, an dem Ihre akademische Welt Sinn ergibt.

Möchten Sie sich besser vorbereitet fühlen? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!