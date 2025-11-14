So wählen Sie CRM-Software zur Verbesserung des Client-Managements aus

Jeder weiß, dass CRMs wichtig sind, da sie Ihnen helfen, Ihre Kunden zu verstehen, die Nachverfolgung zu ermöglichen, was funktioniert, und im Laufe der Zeit stärkere Beziehungen aufzubauen. Tatsächlich spielen CRMs eine strategische Rolle in Ihrer Geschäftsstrategie, da mehr als jeder dritte Marketingleiter angibt, dass die Konversionsraten zu seinen wichtigsten KPIs gehören.

Leider sind jedoch nicht alle CRM-Systeme gleich.

Sie benötigen eine Lösung, die zu Ihrem Team, Ihren Benutzern und der Art und Weise, wie Ihr Geschäft arbeitet, passt. Viele überspringen diesen Schritt und entscheiden sich für Tools, die die Dinge nur noch komplizierter machen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine CRM-Software auswählen, die Ihr Wachstum unterstützt und Ihre Arbeit vereinfacht.

⭐ Featured Template Sie möchten einen übersichtlichen Ausgangspunkt, der den tatsächlichen Vertriebsphasen, dem Kontaktmanagement und der Berichterstellung entspricht, ohne dass eine aufwendige Einrichtung erforderlich ist? Die CRM-Vorlage von ClickUp eignet sich für Geschäfte, die heute Wert auf Einfachheit legen und bei wachsenden Anforderungen auf Kampagnenmanagement, Verlängerungen und Übergaben in Ihrem CRM-System umsteigen möchten. Kostenlose Vorlage herunterladen Gewinnraten und Prognosegenauigkeit mit der CRM-Vorlage von ClickUp

Was ist CRM-Software?

CRM wurde entwickelt, weil Geschäfte einen zentralen Ort benötigten, um zu sehen, wer der Benutzer ist, was zuletzt passiert ist und was als Nächstes passieren sollte.

Kundenbeziehungsmanagement- oder CRM-Software ist ein System, das alle Kundeninteraktionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service organisiert.

Ein modernes CRM-System unterstützt die Marketingautomatisierung, verfolgt eine klare Vertriebspipeline und bietet Berichterstellung, die Ihnen die nächstbeste Maßnahme aufzeigt. Es lässt sich mit Ihren vorhandenen Tools wie E-Mail, Kalendern und Buchhaltungssoftware verbinden und schafft so eine zuverlässige Informationsquelle für kleine Unternehmen und wachsende Teams. Außerdem bietet es folgende Vorteile:

Zentralisiert Kundeninformationen aus Formularen, E-Mails, Anrufen und Chatten in einem einzigen Profil, auf das sich jeder Vertriebsmitarbeiter oder Support-Mitarbeiter verlassen kann. Dies verbessert die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und reduziert Doppelarbeit.

Karten Sie Ihre Vertriebsprozesse in übersichtliche Pipeline-Phasen, weisen Sie Vertriebsaufgaben zu und erfassen Sie Ergebnisse, damit Sie zuverlässige Prognosen erstellen und die Vertriebsleistung verbessern können.

Die Automatisierung automatisiert routinemäßige Nachfassaktionen und das Kampagnenmanagement , versendet zeitnahe Nachrichten und segmentiert Zielgruppen, sodass Marketing-tools in Schritt mit Ihrem Vertriebsteam arbeiten.

Verwandeln Sie Aktivitäten in umsetzbare Erkenntnisse mit Dashboards und Berichten, die zeigen, wo Geschäfte ins Stocken geraten, welche Kanäle konvertieren und wie Sie Prozesse über die gesamte CRM-Plattform hinweg optimieren können.

👀 Wussten Sie schon: Lange vor dem Zeitalter der Computer wurden Kundendaten in Hauptbüchern erfasst, und als die Kundenlisten immer länger wurden, trugen Vertriebsmitarbeiter Karte und Rolodex-Ablage mit sich. In den 1980er- und 1990er-Jahren halfen Datenbanken und Vertriebs-tools Teams dabei, Namen, Notizen und Reihenfolgen an einem Ort zu speichern. Cloud-Apps brachten dann alles online, sodass Teams Updates in Echtzeit von überall aus freigeben konnten.

Warum die Wahl des richtigen CRM-Systems so wichtig ist

Ich habe darüber nachgedacht, wie groß der Einfluss eines CRM-Systems tatsächlich auf das Wachstum eines Geschäfts sein kann. Manche sagen, ein CRM-System sei nur eine Datenbank von Clients, aber in der Praxis wird es oft zum Nervenzentrum der Arbeitsweise von Teams.

Ich habe darüber nachgedacht, wie groß der Einfluss eines CRM-Systems tatsächlich auf das Wachstum eines Geschäfts sein kann. Manche sagen, ein CRM-System sei nur eine Datenbank von Clients, aber in der Praxis wird es oft zum Nervenzentrum der Arbeitsweise von Teams.

Diese Überlegung von Reddit spiegelt wider, was viele Branchenführer in Interviews und auf Konferenzen sagen.

Die richtige CRM-Software formt, wie ein Vertriebsteam seine Arbeit priorisiert, wie die Marketingautomatisierung das nächstbeste Segment anspricht und wie Serviceteams kontextbezogen reagieren.

In den nächsten Abschnitten werden wir sehen, wie eine gut ausgewählte Plattform den Unterschied ausmachen kann.

Zentralisiert Benutzerdefinierte Daten für bessere Entscheidungen

Ohne Daten sind Sie nur eine weitere Person mit einer Meinung.

Ohne Daten sind Sie nur eine weitere Person mit einer Meinung.

Die Worte von W. Edwards Deming treffen auf jedes moderne Geschäft zu.

Über mehrere tools verstreute Kundendaten führen zu ungenauen Entscheidungen. Eine zuverlässige CRM-Strategie führt alles an einem Ort zusammen und schafft so eine einheitliche, genaue Ansicht über jeden Kunden.

Mit dieser Klarheit können Eigentümer und Manager Muster erkennen, das Kundenverhalten verstehen und Maßnahmen auf der Grundlage realer Erkenntnisse statt Annahmen ergreifen.

📌 Beispiel: Eine Einzelhandelsmarke, die ein CRM-System einsetzt, stellte fest, dass die meisten Wiederkäufer aus einer bestimmten Empfehlungskampagne stammten. Indem sie ihre Ressourcen darauf konzentrierten, konnten sie ihre Konversionsraten verbessern. Zentralisierte Kundendaten sparen Zeit und helfen Teams, schnellere und sicherere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Verbessert die Abstimmung zwischen Vertrieb und Marketing

👀 Wussten Sie schon: Die durchschnittliche CRM-Nutzerakzeptanz unter Vertriebsmitarbeitern liegt bei 72 %, und die durchschnittliche Kapitalrendite wird innerhalb von nur 12 Monaten erzielt.

Diese Nummern zeigen, dass ein CRM-System, wenn es von den Teams wirklich genutzt wird, schnell zu einem der wertvollsten Vermögenswerte für das Geschäftswachstum wird.

Einer der größten Vorteile einer konsequenten CRM-Nutzung besteht darin, dass sie die seit langem bestehende Kluft zwischen Vertrieb und Marketing überbrückt.

Mit einer einheitlichen CRM-Lösung können Marketingfachleute die Nachverfolgung durchführen, welche Kampagnen qualifizierte Leads generieren, während Vertriebsmitarbeiter alle Interaktionen einsehen können, die vor ihrem ersten Anruf stattgefunden haben.

Steigert die Produktivität durch Automatisierung

Etwa 40 % der Vertriebsmitarbeiter verlassen sich bei der Verwaltung von Kundendaten immer noch auf Tabellenkalkulationen und E-Mails.

Dieser manuelle Ansatz verlangsamt alles.

Eine gut konzipierte CRM-Plattform hilft bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie Nachfassaktionen, Terminerinnerungen und Pipeline-Aktualisierungen. Durch die Automatisierung wird sichergestellt, dass keine Lead- oder Kundeninteraktion übersehen wird.

📌 Beispiel: Wenn ein Lead in die Phase „Angebot” übergeht, kann das CRM automatisch einen Folgeanruf planen und den Kundenbetreuer benachrichtigen. Das spart jede Woche viele Stunden manueller Arbeit und gibt den Teams mehr Zeit, sich auf wichtige Unterhaltungen zu konzentrieren, die zu Ergebnissen führen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten CRM-Alternativen zur Verbesserung Ihres Geschäfts

Verbessert das Kundenerlebnis und die Kundenbindung

Kunden erwarten heute einen personalisierten, zeitnahen und durchdachten Service.

Das richtige CRM-System hilft Teams dabei, diese Erwartungen zu erfüllen, indem es jede Interaktion eine hohe Sichtbarkeit und Zugänglichkeit verleiht. Ob es sich um eine Verkaufsunterhaltung, eine Serviceanfrage oder eine Verlängerungserinnerung handelt – jeder im Team kann den gesamten Kontext einsehen.

📌 Beispiel: Ein Hotel- und Gastgewerbeunternehmen, das CRM-Automatisierung einsetzt, kann nachverfolgen, wann ein Stammgast zuletzt zu Gast war, seine Vorlieben in einer Notiz notieren und ihm vor seinem nächsten Besuch eine herzliche, personalisierte Nachricht schicken. Diese Art der Aufmerksamkeit schafft Vertrauen und Loyalität und führt zu höheren Kundenbindungsraten.

🌟 Bonus: Wenn Sie Anbieter vergleichen, überlassen Sie ClickUp Brain die Schwerarbeit. Bitten Sie es, Ihre aktuelle Vertriebspipeline zusammenzufassen, aufzuzeigen, wo Geschäfte ins Stocken geraten, und die Felder in einer Liste aufzuzählen, die Ihr Team tatsächlich aktualisiert. Sie liest Ihre Aufgaben, Dokumente, E-Mails und Kommentare und zeigt Ihnen dann Muster auf, die Sie in CRM-Anforderungen umwandeln können. Am Ende erhalten Sie eine kurze Liste mit wesentlichen Features, eine übersichtliche Karte und realistische Automatisierung. Dies reduziert Spekulationen und konzentriert sich auf das, was Ihr Vertriebs- und Marketingteam täglich nutzen wird. Probieren Sie diesen Befehl aus: „Brain, überprüfe die Opportunities des letzten Quartals, finde die drei häufigsten Stolpersteine, liste die Felder auf, die von den Vertriebsmitarbeitern am häufigsten aktualisiert wurden, und erstelle eine Liste der erforderlichen Felder für unsere nächste CRM-Testversion.“ Holen Sie sich jetzt ClickUp Brain Erhalten Sie sofortige Antworten aus Ihrem Ökosystem mit ClickUp Brain.

Schlüsselfaktoren, die bei der Auswahl einer CRM-Software zu berücksichtigen sind

Die Wahl der richtigen CRM-Software hat für kleine Geschäfte und wachsende Teams sehr reale Konsequenzen.

Bevor Sie eine Vorauswahl an Anbietern treffen, sollten Sie Ihre Suche auf Fakten und Ihre eigenen Geschäftsanforderungen stützen. Informieren Sie sich über die Akzeptanzmuster und die tatsächlichen Kosten für den Betrieb eines CRM-Systems im Laufe der Zeit.

Hier ist eine realistische Checkliste mit Punkten, auf die Sie achten sollten, um das Gelernte auf Ihre Vertriebsprozesse und Kundenbeziehungen als Karte anzuwenden:

✅ Tiefe Integration mit Ihren E-Mail-, Kalender-, Buchhaltungs- und Projekt-tools, sodass Daten automatisch fließen und Sie Fragmentierung vermeiden.

✅ Gesamtkosten der Eigentümerschaft, einschließlich Migration, Schulung, Support und Upgrades, damit später keine versteckten Überraschungen auftauchen

✅ Einfache Bedienung und Akzeptanz durch echte Benutzer, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter und Marketingfachleute auch wirklich dabei bleiben

✅ Datenqualität und Berichterstellung, um rohe Kundeninformationen in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln

✅ Skalierbarkeit und Roadmap des Anbieters, damit Ihre CRM-Lösung mit Ihren Geschäftsanforderungen mitwächst

📖 Lesen Sie auch: So verbessern Sie Ihren Vertriebsprozess

Wie viel sollten Sie für CRM-Software bezahlen?

Was kostet ein CRM normal? Zahle ich zu viel?

Was kostet ein CRM normal? Zahle ich zu viel?

Fragen wie diese sind auf Reddit und anderen Foren häufig anzutreffen.

Das ist eine berechtigte Frage, und sie hat einen klaren Ausgangspunkt. Bei den führenden Plattformen liegen die Preise in einem Bereich von 15 bis über 300 US-Dollar pro Benutzer/Monat, wobei ein Plan mit vollem Feature oft etwa 60 bis 70 US-Dollar pro Benutzer/Monat kostet.

Die Eintragspreise liegen im Durchschnitt bei knapp über 20 Euro, während die Preise für Mittel- und Oberklasse-Pläne mit zunehmenden Features und Limits steigen.

Diese Benchmarks sind nützlich, wenn Sie lernen möchten, wie Sie CRM-Software auswählen und ein CRM-System für kleine Unternehmen mit fortgeschritteneren Suiten vergleichen können.

Der Preis ist jedoch nur ein Teil der Gleichung. Die richtige CRM-Software sollte den Wert verkürzen und versteckte Kosten vermeiden. Erstellen Sie daher ein Modell für die Gesamtbetriebskosten, das Setup, Datenmigration, Benutzerausbildung, Supportstufen, Nutzungsbeschränkungen und erforderlichen Integrationen umfasst.

Viele Käufer überprüfen den ROI auch innerhalb des ersten Jahres, wenn die Akzeptanz hoch ist. Fügen Sie daher einen einfachen Plan hinzu, um die Steigerung der Vertriebspipeline, die genutzten Berichterstellung und die Reduzierung von Dateneingaben und sich wiederholenden Aufgaben nachzuverfolgen.

Je nach dem von Ihnen benötigten Funktionsumfang sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:

Band Was Sie erwartet Benchmarks zur Plausibilitätsprüfung Eintrag-Modell Kernfunktionen für das Kontaktmanagement, grundlegende Pipeline, eingeschränkte Automatisierung, geringere Limits Etwa 15 bis 25 US-Dollar pro Benutzer und Monat Voll ausgestatteter SMB-Plan Grundlagen der Marketing-Automatisierung, benutzerdefinierte Pipelines, leistungsfähigere Berichterstellung, größere Limit Durchschnittlich etwa 60 bis 70 US-Dollar pro Monat Fortgeschrittene und Unternehmen Tiefgreifendere Automatisierung, Analysen, Governance, Premium-Support, KI-Features, höhere Limits In der Regel 100 bis 300+ US-Dollar pro Benutzer und Monat, je nach Edition und Add-ON

Schnellcheck vor dem Kauf:

Vergleichen Sie den Rabatt des Anbieters mit der monatlichen Abrechnung und den Mindestanforderungen an Plätze in höheren Preisstufen.

Überprüfen Sie die öffentlichen Listenpreise für bestimmte Produkte, die Sie in Betracht ziehen, wie z. B. HubSpot Starter-Lizenzen oder Salesforce Sales Cloud-Editionen, da diese Ihre Verhandlungsbasis bilden.

Fragen Sie nach kurzfristigen Preisänderungen oder Edition-Updates, die sich auf die Verlängerung auswirken könnten, insbesondere wenn der Anbieter Preisanpassungen an der Liste angekündigt hat.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine CRM-Datenbank, um Ihre Benutzer besser zu bedienen

5 beliebte CRM-Softwareoptionen für Teams jeder Größe

Bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen ist es hilfreich zu wissen, welche sich durch Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wert auszeichnen.

Hier finden Sie einen Überblick über einige der derzeit beliebtesten kollaborativen CRM-Softwarelösungen und warum jede davon eine Überlegung wert ist.

1. ClickUp

Standardisieren Sie Felder, Phasen und Berichte vom ersten Tag an mit Hilfe von ClickUp CRM

Ich liebe die Vielseitigkeit von ClickUp und die Tatsache, dass unser Team es an jede Situation anpassen kann – es ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern für uns ein ganzer Operational Hub! Wir verwalten alles, von der Kundenarbeit bis zu unserem CRM, und lieben die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Kunden hört!

Ich liebe die Vielseitigkeit von ClickUp und die Tatsache, dass unser Team es an jede Situation anpassen kann – es ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern für uns ein ganzer Operational Hub! Wir verwalten alles, von der Kundenarbeit bis zu unserem CRM, und lieben die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Kunden hört!

Durch die Arbeitausbreitung fühlen sich Teams zwar beschäftigt, aber dennoch im Rückstand. Aufgaben, Aktualisierungen und Entscheidungen befinden sich in Chats, E-Mails, Dokumenten und Tabellen, sodass der Kontext immer nur einen Schritt entfernt ist.

ClickUp bekämpft die Arbeitsausbreitung, indem es Arbeit, Work AI und Arbeitskontext in einem konvergenten KI-Arbeitsbereich zusammenführt, sodass Sie nicht mehr suchen müssen, sondern loslegen können.

Organisieren Sie Ihre Kundendaten mit einer benutzerdefinierten Hierarchie

Organisieren Sie Ihr CRM mit Bereichen, Ordnern und Listen für Leads, Kontakte, Konten und Geschäfte. Jeder Kunde oder jedes Geschäft kann als Aufgabe dargestellt werden, sodass der Fortschritt und die Details leicht nachverfolgt werden können. Verknüpfen Sie Aufgaben (z. B. Kontakte mit Konten oder Geschäften), um eine vernetzte Datenbank aufzubauen.

Profi-Tipp: Senden und empfangen Sie E-Mails direkt aus ClickUp-Aufgaben mit der E-Mail-ClickApp.

Standardisieren Sie Ihre Prozesse mit benutzerdefinierten Feldern und Ansichten in ClickUp

Fügen Sie Ihre Deals und Projekte hinzu, damit Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp immer die richtigen Details in der Ansicht haben.

Jedes Geschäft funktioniert anders, aber unorganisierte Workflows bremsen alle aus.

Mit ClickUp können Sie Ihren Arbeitsbereich in Form Ihrer Prozesse anpassen. Verwenden Sie die ClickUp-Benutzerdefinierten Felder, um Details wie Geschäftsgröße, Lead-Quelle oder Verlängerungsdaten zu erfassen.

Wählen Sie zwischen Listenansicht, Board- oder Kalenderansicht, um Ihre Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, sodass Sie immer wissen, was gerade passiert, wie der Stand der Dinge ist und was als Nächstes Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Sparen Sie Zeit mit ClickUp Automatisierungen

Verwalten Sie Erinnerungen, Aufgaben und Nachfassaktionen, während Sie sich mit ClickUp Automatisierungen ganz auf Ihre Kunden konzentrieren können.

Manuelle Updates und endlose Erinnerungen kosten viel Zeit.

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Auslöser erstellen, die repetitive Arbeit für Sie übernehmen. Wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, kann ClickUp automatisch die richtige Person zuweisen, eine Nachverfolgung senden oder das Fälligkeitsdatum aktualisieren.

Zentralisieren Sie die Kommunikation mit ClickUp Dokumenten

Verfassen Sie Kurzbeschreibungen, Leistungsbeschreibungen und Notizen und heften Sie diese in ClickUp Docs an die entsprechenden Aufgaben an.

Der Kontext geht verloren, wenn E-Mails, Notizen und Ergebnisse an unterschiedlichen Speicherorten gespeichert sind. ClickUp Dokumenten führt sie alle zusammen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, um Dokumente, Wikis, Verträge, Angebote und mehr gemeinsam zu verfassen. Der Editor unterstützt umfangreiches Format, eingebettete Google Tabellen und Inline-Kommentare. Freigeben Sie Dokumente mit einem einzigen Klick an Kunden und speichern Sie Projektbeschreibungen oder Leistungsbeschreibungen bequem zusammen mit den zugehörigen Aufgaben.

Sie müssen nie wieder alte Threads oder Ordner durchsuchen – alle Informationen bleiben genau dort, wo Sie sie brauchen.

Nachverfolgen Sie die Leistung mit ClickUp-Dashboards

Verfolgen Sie Pipeline, Projektstatus und Workload in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Ohne klare Berichterstattung kann man leicht übersehen, wo Projekte ins Stocken geraten oder Geschäfte sich verzögern. ClickUp Dashboards bieten Ihnen sofortige Sichtbarkeit in wichtigen Metriken wie den Fortschritt von Geschäften, den Projektstatus und die Workload des Teams.

Mit Echtzeitdaten können Sie Engpässe frühzeitig erkennen, Aufgaben schnell neu zuweisen und intelligentere Entscheidungen treffen.

💡Profi-Tipp: Fügen Sie KI-Karten zu Dashboard hinzu, um Echtzeit-Berichterstellung, Zusammenfassungen und Pipeline-Zustandsprüfungen zu erhalten – ohne manuelle Berichterstellung.

Bonus: ClickUp Brain gibt Ihnen Antworten mit vollständigem Arbeitskontext, sodass Sie eine Frage stellen und genau die Aufgabe, das Dokument oder die Nachricht erhalten können, die Sie benötigen, ohne zwischen verschiedenen Registerkarten hin- und herspringen zu müssen. ClickUp Brain MAX bietet Premium-Modelle wie Gemini, Claude und ChatGPT, eine umfassende Suche in Ihren verbundenen Apps und Web-Ergebnissen mit Zitaten, die verstreutes Wissen in klare nächste Schritte umwandeln. Meetings werden zu durchsuchbaren Protokollen mit Aktionspunkten, sodass sich Ihre Berichterstellung ohne zusätzliche Dateneingabe verbessert. Führungskräfte erhalten eine klare Ansicht über die Vertriebsleistung, da Felder und Status im Hintergrund stets auf dem neuesten Stand sind. Datenschutz sorgt für die Sicherheit Ihrer Daten in Ihrem Arbeitsbereich, sodass sensible Kundeninformationen geschützt bleiben. Mit ClickUp Talk To Text können Sie Ihre Aktualisierungen etwa viermal so schnell diktieren wie Sie tippen können. Anschließend wird der Text überarbeitet und mit den richtigen Links und @Erwähnungen versehen. Sagen Sie „Acme-Verlängerung in Angebot verschieben” und schon werden die Aufgabe aktualisiert, das Fälligkeitsdatum verschoben und eine Nachverfolgung im Konto angezeigt. Sprechen Sie Ihre Notizen ein und erhalten Sie einen ausgefeilten Text mit ClickUp Talk to Text*

Richten Sie Ihr CRM in wenigen Minuten mit ClickUp-Vorlagen ein

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie Ihre Vertriebspipeline am Laufen, während Kundeninformationen an einem Ort gespeichert bleiben – mit der ClickUp-CRM-Vorlage.

Die CRM-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen einen gebrauchsfertigen Arbeitsbereich, der Ihrer tatsächlichen Vertriebspipeline entspricht.

Integrieren Sie sie in Ihre bestehenden tools, erfassen Sie die wichtigen Details und verwandeln Sie verstreute Updates in ein einziges CRM-System, das Ihr Vertriebs- und Kundendienstteam tatsächlich nutzen wird.

Führen Sie Nachverfolgung von Leads, Deals und Verlängerungen in übersichtlichen Pipeline-Phasen mit Zuweisungen, Prioritäten und Fälligkeitsterminen.

Speichern, filtern und segmentieren Sie umfangreiche Kundeninformationen mit Benutzerdefinierten Feldern für Branche, Geschäftsgröße, Last Touch und Health Score.

Implementieren Sie die Automatisierung wiederholender Aufgaben wie Übergaben, Nachfassaktionen und Statusaktualisierungen, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit mit der Dateneingabe und mehr Zeit mit Kundeninteraktionen verbringen können.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Ihre Leads, Kontakte, Konten und Geschäfte und verwalten Sie die Bereitstellung im selben Arbeitsbereich.

Standardisieren Sie Pipeline-Daten mit benutzerdefinierten Feldern und Status und verschaffen Sie sich mit über 15 ClickUp-Ansichten eine klare Sichtbarkeit über jede Phase.

Automatisieren Sie Übergaben, Nachfassaktionen, Zuweisungen und SLA-Erinnerungen mit No-Code-Automatisierungen (einschließlich E-Mail-Automatisierung).

Zentralisieren Sie die Client-Kommunikation, indem Sie E-Mails direkt aus Aufgaben heraus mit der E-Mail-ClickApp senden/empfangen und Nachrichten mit der Arbeit verknüpfen.

Verfolgen Sie den Status Ihrer Pipeline, die Arbeitsauslastung und Projekt-KPIs in Echtzeit mit Dashboards und konfigurierbaren Karten.

Reduzieren Sie manuelle Arbeit, indem Sie ClickUp Brain zum Erstellen von E-Mail-Entwürfen, Meeting- und Diskussionszusammenfassungen usw. verwenden.

Limit von ClickUp

Aufgrund der Vielzahl an Features und Konfigurationsoptionen ist mit einer gewissen Einarbeitungszeit zu rechnen.

ClickUp-Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

2. Salesforce

via Salesforce

Was mir an Salesforce Sales Cloud am besten gefällt, ist, dass alles, was mit dem Vertrieb zu tun hat, an einem Ort zusammengefasst ist. Die Features für das Lead- und Opportunity-Management erleichtern die Nachverfolgung des gesamten Vertriebszyklus erheblich, und die Dashboard-Funktionen vermitteln ein klares Bild vom Stand der Pipeline.

Was mir an Salesforce Sales Cloud am besten gefällt, ist, dass alles, was mit dem Vertrieb zu tun hat, an einem Ort zusammengefasst ist. Die Features für das Lead- und Opportunity-Management erleichtern die Nachverfolgung des gesamten Vertriebszyklus erheblich, und die Berichterstellungs-Dashboards vermitteln ein klares Bild vom Stand der Pipeline.

Salesforce zeichnet sich durch seine Flexibilität und Tiefe aus. Es bietet Teams erweiterte Features für Lead-Routing, Deal-Nachverfolgung und Prognosen, die beim Aufbau einer zuverlässigen Vertriebspipeline helfen.

Einstein AI liefert intelligente Einblicke, prognostiziert Geschäftsabschlüsse und empfiehlt nächste Schritte. Automatisierungstools verwalten Genehmigungen und wiederkehrende Aktualisierungen, während Integrationen mit Gmail, Slack und Hunderten von Business-Tools für reibungslosere Workflows sorgen.

Manager erhalten Echtzeit-Dashboards, die die Leistung und den Fortschritt des Teams hervorheben und so dazu beitragen, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Die besten Features von Salesforce

Zentralisieren Sie das Lead-, Konto- und Opportunity-Management auf einer Plattform mit KI-gestützter Pipeline-Erstellung, Prognosen und Umsatzanalysen.

Automatisieren Sie Vertriebsworkflows mithilfe der integrierten Vertriebsautomatisierung, um die Weiterleitung von Leads, Nachfassaktionen, Genehmigungen und Aufgabe zu optimieren.

Erstellen Sie Prognosen mit Pipeline-Inspektion und Echtzeit-Analysen zur Nachverfolgung der Leistung und zur Verbesserung der Genauigkeit Ihrer Geschäfte.

Integrieren Sie Ihre Stack durch umfangreiche native Integrationen und AppExchange, um eine Verbindung von E-Mail-, Kollaborations-, Telefonie- und Analysetools herzustellen.

Passen Sie benutzerdefinierte Objekte, Felder, Berichte und Dashboards an, um komplexe Prozesse über Teams und Regionen hinweg abzustimmen.

Limit von Salesforce

Rechnen Sie mit einer Lernkurve und einem komplexen Setup, das für fortgeschrittene Automatisierung und Berichterstellung möglicherweise Administrator-Know-how erfordern.

Planen Sie höhere Lizenz- und Add-ON-Kosten ein, da der Nutzungsumfang und die benutzerdefinierten Anforderungen zunehmen.

Rechnen Sie mit gelegentlichen Leistungseinbußen bei der Arbeit mit sehr großen Datensätzen.

Preise von Salesforce

Starter Suite: 25 USD/Benutzer/Monat (monatliche oder jährliche Abrechnung)

Pro Suite: 100 USD/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: 175 USD/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Unlimited: 350 USD/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Agentforce 1 Sales: 550 USD/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce

G2: 4,4/5 (über 24.700 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 18.700 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: 10 wichtige Salesforce-Integrationen für Ihren Erfolg

3. HubSpot

via HubSpot

Das All-in-One-CRM von HubSpot verbindet Marketing, Vertrieb und Kundenservice in einer übersichtlichen Plattform. Mit den integrierten Marketing-Automatisierungstools können Sie Leads verwalten, E-Mail-Follow-ups automatisieren und die gesamte Customer Journey nachverfolgen.

KI-Features wie Inhalt-Vorschläge und Predictive Scoring helfen Teams, schneller und intelligenter zu arbeiten. Die Dashboards zeigen Echtzeit-Metriken für Kampagnen, Umsatz und Engagement an, sodass Führungskräfte schnelle und sichere Entscheidungen treffen können.

Die besten Features von HubSpot

Zentralisieren Sie Kontakte, Geschäfte, Aufgaben, E-Mail-Nachverfolgung, Meetings und Live-Chatten.

Generieren Sie Pipelines und Vertriebs-Workflows mit KI-gestützten tools für Outreach, Prognosen und geführtes Verkaufen innerhalb des Sales Hub.

Automatisierung von Multi-Channel-Sequenzen, Erstellung von Aufgaben und Nachfassaktionen.

Verfolgen Sie die Leistung mit integrierten Analysen, Dashboard und Prognosen, um die Genauigkeit von Geschäften und das Coaching zu verbessern.

Integrieren Sie Ihre Stack mithilfe der über 1.900 Apps von HubSpot und nativen Gmail-/Outlook-Verbindungen für einen einheitlichen Workflow.

Limit von HubSpot

Benutzer empfinden das erweiterte Setup und die benutzerdefinierte Anpassung als schwierig.

Einige erweiterte Funktionen sind in den niedrigeren Stufen limitiert und erfordern möglicherweise Upgrades.

HubSpot-Preise

Free

Sales Hub Starter: ab 15 $ pro Platz/Monat

Sales Hub Professional: ab 100 $ pro Platz/Monat

Sales Hub Enterprise: ab 150 $ pro Platz/Monat

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 13.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.400 Bewertungen)

4. Zoho CRM

via Zoho

Was mir an Zoho CRM besonders gut gefällt, ist die einfache Bedienung und die Möglichkeit, alles an einem Ort zu verwalten. Dadurch lassen sich Leads, Follow-ups und Kundengespräche besser organisieren, ohne dass man sich überfordert fühlt.

Was mir an Zoho CRM besonders gut gefällt, ist die einfache Bedienung und die Möglichkeit, alles an einem Ort zu verwalten. Dadurch lassen sich Leads, Follow-ups und Kundengespräche besser organisieren, ohne dass man sich überfordert fühlt.

Zoho CRM bietet einen benutzerfreundlichen, anpassungsfähigen Workspace, mit dem Teams die Nachverfolgung von Leads, das Verwalten von Kontakten und die Überwachung von Vertriebspipelines vornehmen können.

Das Tool umfasst Automatisierung für Nachverfolgungen und Berichterstellung, während Zoho Zia AI Trends vorhersagt und personalisierte Empfehlungen gibt.

Sie können E-Mail, soziale Medien und Telefonie in Verbindung bringen und so alle Kundeninteraktionen unter einem Dach vereinen. Durch die Integration mit anderen Zoho-tools wie Desk und Books erhalten Sie ein einheitliches System, das ideal für kleine Geschäfte ist, die eine übersichtliche Struktur ohne Komplexität suchen.

Die besten Features von Zoho CRM

Zentralisieren Sie Leads, Kontakte, Konten und Geschäfte mit konfigurierbaren Modulen, Ansichten und Dashboard, die sich an Ihren Prozess anpassen.

Ermöglichen Sie durch Automatisierung Nachfassaktionen, Zuweisungen, Genehmigungen und Multichannel-Kadenz, damit Ihre Mitarbeiter weniger Zeit mit manuellen Aktualisierungen verbringen müssen.

Passen Sie Layouts, Felder und Workflows (einschließlich Blueprint und Canvas) an, um komplexe Vertriebsphasen ohne aufwendigen Code abzubilden.

Integrieren Sie E-Mail, Telefonie und über 500 Apps (Marketplace), um Unterhaltungen und Daten in einem einzigen System zu speichern.

Prognostizieren Sie Umsätze und priorisieren Sie Arbeit mit Zia KI-Erkenntnissen, Anomalieerkennung und Bewertungen, um die Genauigkeit Ihrer Pipeline zu verbessern.

Limit von Zoho CRM

Rezensenten haben eine gewisse Einarbeitungszeit für das fortgeschrittene Setup und das Onboarding in ihre Notiz aufgenommen.

Für einige Funktionen ist ein Upgrade des Plans erforderlich.

In großen oder benutzerdefinierten Workspaces kann es gelegentlich zu Frustrationen hinsichtlich der Benutzeroberfläche/Leistung kommen.

Preise für Zoho CRM

Kostenlos: bis zu 3 Benutzer

Standard: 20 $ pro Benutzer/Monat

Professional: 35 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: 50 $ pro Benutzer/Monat

Ultimate: 65 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM

G2: 4,1/5 (über 2.807 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (6.943 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Wie man ein CRM effektiv nutzt

5. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive setzt auf Übersichtlichkeit: Es hilft Teams dabei, ihre Vertriebspipeline zu visualisieren und sich auf den nächsten Schritt zu konzentrieren.

Automatisierung features ersparen manuelle Arbeit, indem sie Aufgaben zuweisen und automatisch Follow-ups versenden. Intelligente Einblicke heben Geschäfte hervor, die Aufmerksamkeit erfordern, während Berichterstellung-Tools die Messung von Konversionsraten und Teamleistung vereinfachen.

Außerdem lässt sie sich nahtlos in Google Workspace, Zoom und Marketing-Tools integrieren, sodass Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit mit dem Wechseln zwischen Registerkarten verbringen und mehr Zeit für den Verkauf haben.

Die besten Features von Pipedrive

Visualisieren Sie Geschäfte in anpassbaren Pipelines mit aktivitätsbasiertem Verkauf, mehreren Pipelines und mobilem CRM, damit sich Ihre Vertriebsmitarbeiter auf die nächsten Schritte konzentrieren können.

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit Aufgabe-Automatisierung, Webhooks und einer offenen API, sodass Aktualisierungen, Übergaben und Protokollierungen im Hintergrund erfolgen.

Berichten Sie über die Leistung mit Insights und anpassbaren Berichten für Prognosen und Mustererkennung über Teams und Phasen hinweg.

Integrieren Sie Ihre Stack über mehr als 500 Marketplace-Apps, darunter Google, QuickBooks, Slack, Zoom usw.

Beschleunigen Sie Ihre Kundenansprache mit einem KI-Assistenten, einem KI-E-Mail-Verfasser/Zusammenfasser und sofortiger KI-Berichterstellung, um die Kundenakquise und Bewertungen zu beschleunigen.

Limit von Pipedrive

Einige Benutzer bemängeln die Limit-Filtermöglichkeiten und die mangelnde Flexibilität bei benutzerdefinierten Berichten.

Erweiterte Funktionen erfordern höhere Plan-Stufen, die für kleine Teams teuer sein können.

Preise von Pipedrive

Lite: 19 USD pro Platz/Monat

Wachstum: 34 USD pro Platz/Monat

Premium: 64 USD pro Platz/Monat

Ultimate: 89 USD pro Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2: 4,3/5 (2.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.030 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die 15 besten Alternativen und Konkurrenten zu Pipedrive

Bonus: Richten Sie KI-Agenten in ClickUp ein, um sich wiederholende CRM-Workflows wie Lead-Qualifizierung, Follow-up-Erinnerungen oder Status-Updates zu automatisieren. Verwenden Sie vorgefertigte oder erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp AI-Agenten.

CRM-Software für unterschiedliche Anforderungen des Geschäfts

Die Erwartungen an CRM-Systeme sehen heute ganz anders aus als noch vor einigen Jahren.

Bei der Auswahl einer CRM-Software ist zu beachten, dass das, was für ein kleines Start-up funktioniert, nicht immer für eine große Agentur oder ein großes Unternehmen geeignet ist. Lassen Sie uns gemeinsam durchgehen, wie sich die CRM-Anforderungen in jeder Phase ändern und was Sie je nach Ihrem Geschäft priorisieren sollten.

Startups und kleine Unternehmen: Erschwinglichkeit, Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit

Wenn Sie gerade erst anfangen, ist jede Entscheidung wichtig.

Sie möchten eine Lösung, mit der Sie die Nachverfolgung von Benutzern gewährleisten, Leads nachverfolgen und alle Ihre Kontaktdaten an einem Ort speichern können, ohne sich überfordert zu fühlen.

Die meisten kleinen Geschäfte sind am besten mit tools bedient, die einfache Dashboard, mobilen Zugriff und grundlegende Automatisierung bieten, die kleine Aufgaben still im Hintergrund erledigt.

📖 Lesen Sie auch: CRM-Strategien zur Verwaltung Ihres Geschäfts

Wachsende KMUs: Skalierbarkeit, Automatisierung, Berichterstellung

Wenn Ihr Geschäft wächst, werden die Dinge natürlich etwas komplexer. Sie haben mehr Leads, mehr Unterhaltungen und mehr Daten, die Sie auswerten müssen. In dieser Phase sollte Ihr CRM Ihnen helfen, immer einen Schritt voraus zu sein.

Was Sie brauchen, ist ein tool, das Erinnerung automatisieren, Ihre Pipeline organisieren und Ihnen zeigen kann, was funktioniert und was nicht.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie Inhalte zur Vertriebsunterstützung

Unternehmen: Erweiterte Features, umfassende Integrationen, KI-Erkenntnisse

Große Unternehmen haben viele bewegliche Teile, und genau hier wird ein leistungsfähigeres, besser mit verbundenen CRM unverzichtbar.

Ein leistungsstarkes CRM kann Ihnen dabei helfen, Muster im Kundenverhalten zu erkennen, Umsätze zu prognostizieren und schneller auf Chancen zu reagieren. Außerdem sorgt es dafür, dass Ihre Daten mit Sicherheit und gut organisiert sind.

Agenturen und Anbieter: Projekt + CRM-Hybrid

Für Agenturen gehen Beziehungen und Leistung Hand in Hand.

Ein CRM, das zu Ihren Projekten passt, kann Ihnen dabei helfen, alles an einem Ort zu verwalten. Sie können die Kommunikation mit Clients, Projektaktualisierungen und Aufgaben gemeinsam nachverfolgen, sodass Ihr Team immer weiß, was als Nächstes ansteht.

Pharmacy Mentor, eine Marketingagentur für Apotheken, hat ClickUp als zentrale CRM- und Projektmanagement-Plattform eingeführt. Dadurch konnte das Unternehmen die Produktivität seines Teams verdoppeln und die Antwortrate von 20 % auf 80 % steigern.

ClickUp hat unserem Geschäft zu mehr Produktivität verholfen – wir sparen Zeit, müssen weniger unnötige Meetings abhalten und konnten die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und Clients deutlich steigern.

ClickUp hat unserem Geschäft zu mehr Produktivität verholfen – wir sparen Zeit, müssen weniger unnötige Meetings abhalten und konnten die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und Clients deutlich steigern.

Diese Tabelle fasst die CRM-Features zusammen, auf die Sie je nach Art Ihres Geschäfts achten sollten:

Geschäftstyp Was am wichtigsten ist Worauf Sie achten sollten Beispiele Startups und kleine Unternehmen Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit Kontakt- und Client-Management , schnelles Setup, mobiler Zugriff Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM Wachsende KMUs Organisation und Wachstum Automatisierung, Berichterstellung, Zusammenarbeit im Team Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Unternehmen Einblick und Kontrolle Datenintegration, Umsatzprognosen, Sicherheit des Zugangs Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Agenturen und Anbieter Koordination und Klarheit Nachverfolgung von Projekten, Client-Portale, einheitliche Aufgaben ClickUp, Insightly, Zoho Projekt + CRM

Hier ist ein Video von Stewart Gauld, das Ihnen zeigt, wie Sie ClickUp CRM verwenden:

Häufige Fehler, die bei der Auswahl eines CRM-Systems vermieden werden sollten

Es ist leicht, eine Entscheidung zu überstürzen, wenn man nur eine übersichtliche Pipeline und bessere Sichtbarkeit möchte. Nehmen Sie sich etwas Zeit, damit die Wahl Ihrem Team im nächsten Quartal und im nächsten Jahr zugute kommt.

Hier finden Sie wichtige Punkte, auf die Sie achten sollten, sowie konkrete Lösungen, die Sie noch heute umsetzen können.

Wenn Sie Ihre Auswahl allein anhand der Features treffen und die Benutzerfreundlichkeit außer Acht lassen, führt dies zu einer geringen Akzeptanz. Beziehen Sie daher während der Testversion echte Benutzer mit in den Fahrerplatz ein und beurteilen Sie, wie schnell diese ihre täglichen Aufgaben abschließen können.

Wenn Sie die Gesamtkosten über die Lizenz hinaus ignorieren, werden Ausgaben für die CRM-Implementierung , Datenmigration, Schulungen, Support-Stufen und Add-Ons ausgeblendet. Modellieren Sie daher vor dem Kauf die Gesamtbetriebskosten für einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten.

Die Unterschätzung des Risikos der Datenmigration führt zu fehlerhaften Datensätzen und Compliance-Problemen. Planen Sie daher vor der Umstellung automatisierte Zuordnungen, Feldvalidierungen und Audits.

Wenn Sie keinen Integrationsplan erstellen, bleiben Kundendaten in Silos gefangen. Überprüfen Sie daher, wie sich das CRM mit E-Mail, Kalendern, Marketing-Tools und Finanzsystemen in Verbindung setzen lässt, und testen Sie einen realen End-to-End-Workflow.

Eine Einführung ohne Pilotprojekt und klare ROI-Maßnahmen führt zu Enttäuschungen. Führen Sie daher einen zeitlich begrenzten Testlauf mit definierten Metriken durch und vergleichen Sie die Ergebnisse vor und nach der Einführung.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie mithilfe von KI Ihren Vertriebsprozess effizienter gestalten können:

📖 Lesen Sie auch: Die besten benutzerdefinierten CRM-Softwaresysteme

Bonus-Tipps für die Auswahl des richtigen CRM

Hier sind einige zusätzliche Tipps, die wir aus der Arbeit mit Teams und Gesprächen mit Benutzern gewonnen haben.

Es sind kleine Änderungen, die oft einen großen Unterschied machen, insbesondere wenn Sie Cloud-basierte CRM-Software evaluieren und entscheiden, welches CRM-System das richtige für Sie ist.

✅ Beginnen Sie immer mit Ihren „unverzichtbaren“ Workflows, bevor Sie Anbieter vergleichen – wenn diese nicht funktionieren, ist alles andere irrelevant.

Fordern Sie eine Sandbox- oder Phase-Umgebung an, damit Sie vor der Live-Schaltung mit echten Daten und echten Benutzern testen können.

✅ Testen Sie frühzeitig die mobile App – wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter im Außendienst tätig sind, kann eine schwache mobile Benutzeroberfläche die Akzeptanz beeinträchtigen.

✅ Sprechen Sie mit anderen Benutzern des CRM-Anbieters, die eine ähnliche Größe oder Branche haben, und fragen Sie sie, was sie ändern würden.

✅ Verhandeln Sie in Ihrem Vertrag Onboarding- oder zusätzliche Schulungen – Anbieter haben oft Spielraum, diese zum Selbstkostenpreis oder kostenlos anzubieten.

✅ Überwachen Sie die Akzeptanz durch die Benutzer in den ersten 30 bis 60 Tagen und gehen Sie Probleme sofort in Feedback-Sitzungen an.

✅ Planen Sie die Datenspeicherung und Backups so, dass Ihre Kundendaten bei einer Migration sicher und übertragbar sind.

Profi-Tipp: Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen ausgewählte CRM-Tool über KI-Features verfügt, mit denen Ihre Teams Zeit und Aufwand sparen können. Mit der in ClickUp integrierten KI können Sie als Beispiel: Erstellen Sie sofort Zusammenfassungen von Geschäften, Konten oder Kundeninteraktionen.

Entwerfen, Bearbeitung und personalisieren Sie E-Mails oder CRM-Notizen, um die Kontaktaufnahme und Nachverfolgung schneller und konsistenter zu gestalten.

Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe mit KI-Feldern, die Daten wie nächste Schritte, Aufgabe, Fortschritt, Wert usw. automatisch ausfüllen oder zusammenfassen.

Erstellen Sie automatisch tägliche oder wöchentliche Zusammenfassungen der CRM-Aktivitäten für Ihr Team, damit alle auf dem Laufenden bleiben.

Übersetzen Sie CRM-Notizen, E-Mails oder Kundenkommunikation sofort, um globale Teams und Kunden zu unterstützen.

Erfassen, transkribieren und fassen Sie Meeting-Notizen automatisch mit dem AI Notetaker zusammen, damit Ihrem Team keine wichtigen Details aus Verkaufsgesprächen oder Client-Meetings entgehen. Die in ClickUp integrierte KI sorgt dafür, dass Teams keine wichtigen Details mehr übersehen.

ClickUp und Report Better

Hier ist die ehrliche Erkenntnis: Die meisten tools können Kontakte speichern und Erinnerungen versenden. ClickUp hilft Ihnen dabei, den gesamten Prozess ohne Arbeit zu bewältigen.

ClickUp ist die erste Wahl für vielbeschäftigte Teams. Es reduziert Kontextwechsel, ersetzt sich wiederholende Aufgaben durch saubere Automatisierung und fasst verstreute Updates zu übersichtlichen, zuverlässigen Berichterstellungen zusammen. Sie erhalten einen Arbeitsbereich, der zu Ihren aktuellen Prozessen passt und skalierbar ist, ohne dass Sie ihn morgen neu aufbauen müssen.

Als kleines Geschäft profitieren Sie von einer einfachen Lösung, die Ihr Team tatsächlich nutzen wird. Wenn Sie wachsen, erhalten Sie die notwendigen Leitplanken und Sichtbarkeit, um Ihre Dynamik aufrechtzuerhalten.

Machen Sie den Unterschied und melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Customer Relationship Management haben, sind tools wie ClickUp und Freshsales die einfachsten für den Einstieg. Sie bieten übersichtliche Benutzeroberflächen und einfache Dashboards, mit denen Sie Kundendaten und Interaktionen ohne große Einarbeitungszeit verwalten können.

Die meisten CRM-Softwareprogramme kosten zwischen 15 und 80 US-Dollar pro Benutzer und Monat, je nach Features und Größe des Unternehmens. Kleine Unternehmen können mit erschwinglichen Plänen oder kostenlosen Testversionen beginnen, während größere Teams möglicherweise fortgeschrittenere CRM-Lösungen mit Automatisierung, Integrations- und Analysetools benötigen.

Ja, die meisten modernen CRM-Plattformen lassen sich problemlos mit Projektmanagement-Tools wie ClickUp, Asana oder Trello verbinden. Dies hilft Teams dabei, Kundeninteraktionen parallel zu laufenden Projekten zu verfolgen und sorgt so für eine bessere Zusammenarbeit und Sichtbarkeit über alle Geschäftsprozesse hinweg.

Kleine Unternehmen sollten auf Kontaktmanagement, E-Mail-Integration, Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und Berichterstellung achten. Diese Features erleichtern die Verwaltung von Kundenbeziehungen, optimieren Prozesse und unterstützen ein wachsendes Vertriebsteam.

Ja, ClickUp ist die beste CRM-Software für Teams, die sowohl Projekte als auch Kundenbeziehungen an einem Ort verwalten möchten. Sie kombiniert CRM-tools mit Aufgabenverfolgung, Automatisierung und Berichterstellung und ist damit eine flexible Wahl für kleine Unternehmen und Agenturen, die Wert auf Zusammenarbeit und Einfachheit legen.