Die 10 besten Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung

Sie öffnen ein leeres Dokument und sind bereit zu schreiben. Fünf Minuten später starren Sie immer noch auf den Cursor, während Ihre Gedanken schneller rasen als Ihre Tippgeschwindigkeit. Aktionspunkte verfliegen, und plötzlich fühlt sich das Schreiben wie eine lästige Pflicht an.

Stellen Sie sich nun vor, Sie sprechen einfach drauf los – E-Mails, Meeting-Notizen, sogar Blog-Entwürfe – und sehen zu, wie Ihre Worte sofort erscheinen.

Sind Sie bereit, es in die Tat umzusetzen? Wir haben einige der besten Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Stimme in Text umwandeln können – für schnelleres und barrierefreies Arbeiten.

Los geht’s! 🎤

Die besten Chrome-Erweiterungen für Sprach-zu-Text auf einen Blick

Hier ist eine praktische Übersicht über die besten tools, die Ihre Stimme mühelos in Text umwandeln:

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise* ClickUp Integrierte Sprachnotizen und Dokumentationen für Aufgaben für kleine bis große Teams, die eine strukturierte Zusammenarbeit benötigen ClickUp Brain MAX mit Sprach-Eingabe, KI-Notizblock für Online-Meetings, Sprachclips, Dokumente, KI-Kontext, verknüpfte Aufgaben Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Fireflies.ai Automatische Transkription und Zusammenfassungen virtueller Meetings für Fachleute und Teams mit hohem Meeting-Aufkommen Echtzeit-Transkription, KI-Zusammenfassungen, mehrsprachig, AskFred Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat Tactiq Live-Transkription von Meetings mit ChatGPT-Zusammenfassungen für Teams, die Klarheit und Einblicke in gemeinsame Meetings benötigen Echtzeit-Untertitel, KI-Elemente, Entwürfe für Folgemaßnahmen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Speechnotes Schnelles Sprachdiktat auf Seiten für Einzelpersonen oder unabhängige Creator von Inhalten Schwimmendes Mikrofon, leicht Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 1,90 $/Monat Notta Schnelle, präzise Transkriptionen für kleine Teams oder Einzelpersonen, die mit mehreren Sprachen arbeiten Hohe Genauigkeit, Übersetzung in mehrere Sprachen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat Transkriptor Präzise Transkription für vielfältige Anwendungsfälle für Einzelpersonen oder kleine Teams, die eine kostengünstige Lösung benötigen Über 100 unterstützte Sprachen, Datei-Upload, Aufzeichnung von Meetings Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $/Monat Voice In Diktieren in jedes Feld des Textes eines Browsers für alle, die schnelle Lösungen suchen Echtzeit-Spracherkennung, universelle Unterstützung für Textfelder Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat LipSurf Steuerung des Browsers per Sprache für leistungsorientierte und auf Barrierefreiheit bedachte Benutzer Sprachnavigation, Diktat-Befehle, Makro-Support Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat MeetGeek KI Automatische Meeting-Aufzeichnung + Einblicke für Teams, die nach fortschrittlichen Lösungen speziell für Meetings suchen KI-Zusammenfassungen, Dashboard für Analysen, globale Suche Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat SpeechText. KI Zuverlässige browserbasierte Transkription für Einzelbenutzer oder Teams, die eine schnelle Transkription benötigen Mikrofonerfassung, sofortiges Herunterladen, Browser-Audio Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ für 180 Transkriptionsminuten

Worauf sollten Sie bei Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung achten?

Darauf sollten Sie bei Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung achten:

Präzise Transkription: Erfassen Sie Sprache auch in lauten Umgebungen zuverlässig und verstehen Sie verschiedene Akzente ohne Fehlinterpretationen

Intelligentes Format: Automatisches Einfügen von Satzzeichen und Absätzen sowie Erkennen von Sprachbefehlen für Aktionen wie „neue Zeile“ oder „letztes Wort löschen“

Mehrsprachiger Support: Erkennen und transkribieren Sie in Dutzenden von Sprachen mit nahtlosem Wechsel während mehrsprachiger Unterhaltungen

Echtzeit-Funktionalität: Tippen Sie direkt in Google Docs, Gmail oder Meeting-Chats, während die Erweiterung die Sprache im Hintergrund transkribiert

Einfacher Export: Laden Sie Transkripte in verschiedenen Formaten wie TXT, PDF oder Dokumente herunter, um die Weitergabe und Dokumentation zu beschleunigen

Hohe Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass Meeting-Protokolle nicht gespeichert, verkauft oder von externen KI-Anbietern für Trainingszwecke verwendet werden, um die Vertraulichkeit Ihrer Audiodaten zu wahren

Einfaches Setup: Schnelle Installation, läuft ohne Ihren Browser zu verlangsamen und lässt sich mit einem einzigen Tastenkürzel für sofortiges Diktieren aktivieren

🧠 Wissenswertes: Als IBM 1962 den Shoebox vorstellte, konnte er nur 16 gesprochene Wörter und Ziffern erkennen. Dennoch war er für die damalige Zeit bahnbrechend und ebnete den Weg für das moderne Sprachdiktat.

Die besten Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung

Hier sind unsere Empfehlungen für die besten Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung. 👇

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für integrierte Sprachnotizen und Dokumentation von Aufgaben)

Arbeiten Sie 400 % schneller mit ClickUp Brain MAX Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp Talk to Text in Brain MAX

ClickUp ist ein All-in-One-Workspace, in dem Arbeit, Kommunikation und Zusammenarbeit zusammenkommen – alles auf Basis von KI. ClickUp Brain MAX erweitert diese Leistungsfähigkeit auf Ihren Desktop.

Die Desktop-KI-App vereint fortschrittliche KI-Modelle wie ChatGPT, Gemini und Claude in einer einzigen Begleit-App, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln müssen. Darüber hinaus macht sie Ihre gesamte digitale Welt durchsuchbar – von ClickUp-Aufgaben bis hin zu Google Drive, GitHub, OneDrive und mehr.

Und ein herausragendes Feature? ClickUp Talk to Text, eine Sprach-zu-Text-Lösung, die gesprochene Worte in Taten umsetzt. Außerdem verfeinert sie Ihre Ideen, setzt sie in einen Kontext und baut eine Verbindung zu dem Rest Ihrer Arbeit auf.

Sprechen Sie ganz natürlich, arbeiten Sie schneller

Das können Sie mit „Talk to Text“ in ClickUp erledigen:

Erhalten Sie durch KI optimierte Transkriptionen , die Versprecher sofort beseitigen und Ihre Sprache in lesbaren Text in professioneller Qualität umwandeln

Erstellen Sie ein persönliches Wörterbuch mit benutzerdefinierten Begriffen, Namen und Fachjargon für eine präzise Erkennung

Fügen Sie kontextbezogene Erwähnungen und Links hinzu, indem Sie mit Ihrer Stimme auf Aufgaben, Dokumente oder Teamkollegen verweisen

Behalten Sie die Hände frei dank Verknüpfungen (fn, Umschalt + fn oder eine benutzerdefinierte Verknüpfung)

Sprechen Sie in Ihrer eigenen Sprache und nutzen Sie das globale Sprach-Support, um in über 50 Sprachen zu transkribieren.

Rufen Sie frühere Transkripte aus Ihrem Verlauf auf, um sie einzufügen, zu exportieren oder erneut abzuspielen

Finden Sie Dateien in allen Apps sofort mit der einheitlichen Suche in ClickUp Brain MAX

Angenommen, Sie entwerfen ein YouTube-Skript. Anstatt zu tippen, öffnen Sie ClickUp Brain MAX, drücken die Verknüpfung und beginnen mit dem Diktieren. Ihre groben Äußerungen werden sofort zu sauberen, kameratauglichen Zeilen aufbereitet, ohne dass der Ton der Unterhaltung verloren geht. Während die Ideen fließen, können Sie Stichpunkte hinzufügen, Brainstorming-Anregungen festhalten oder sogar Aufgaben der Bearbeitung zuweisen. Brain MAX fügt automatisch @Erwähnungen für Teamkollegen oder Links zu ClickUp-Dokumenten und -Aufgaben ein, sodass Verweise sofort umsetzbar sind.

Suchen und erstellen Sie eine Verbindung über das Diktieren hinaus

Brain MAX basiert auf der Intelligenz von ClickUp Brain, der zentralen KI-Engine, die Ihren Workspace durchzieht. Sie analysiert Ihre Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Unterhaltungen, um kontextbezogene Antworten zu liefern.

Fragen Sie ClickUp Brain nach Zusammenfassungen der Meetings und mehr

ClickUp Brain liefert sofortige Zusammenfassungen langer Threads, Dokumente und Updates, sodass Sie Entscheidungen, Hindernisse und nächste Schritte erkennen, ohne jedes Detail durchgehen zu müssen.

Und das Beste daran? All diese Aktionselemente werden in ClickUp in echte Aufgaben umgewandelt, sodass nichts übersehen wird.

Sie können auch Fragen stellen – wie zum Beispiel „Was verhindert den Start der Website?“ – und erhalten kontextbezogene Antworten, die direkt aus Ihrem Workspace stammen.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderungen aus: Erstellen Sie ein wöchentliches Update, in dem Sie Fortschritte, Hindernisse und Prioritäten hervorheben

Schreiben Sie ein Skript für ein 2-minütiges YouTube-Video zum Thema Zeitmanagement

Meine Notizen aus dem letzten Team-Meeting in eine Zusammenfassung des Projekts mit Aufzählungspunkten umwandeln

Sehen Sie selbst, wie ClickUp Brain die Transkription in Sekundenschnelle zum Kinderspiel macht. 🤩

Die besten Features von ClickUp

Halten Sie jedes Wort in Meetings fest: Nehmen Sie Meetings mit Nehmen Sie Meetings mit ClickUp AI Notetaker auf und transkribieren Sie sie. Das Tool erstellt zudem Zusammenfassungen, extrahiert wichtige Erkenntnisse und schlägt nächste Schritte vor.

Sprachclips aufnehmen und als Anhang hinzufügen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Voice Clips , um kurze Updates, Feedback oder Ideen direkt in Aufgaben, Kommentaren oder Dokumenten festzuhalten

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen: Standardisieren Sie Workflows mit Standardisieren Sie Workflows mit Vorlagen für Besprechungsnotizen für Aufgaben und Dokumente, von Besprechungsnotizen bis hin zu Projektanforderungen

Erstellen und verknüpfen Sie Dokumentationen: Entwerfen, bearbeiten und freigeben Sie Inhalte mit ClickUp Docs, komplett mit eingebetteten Medien, Checklisten und @Erwähnungen

Sofort alles suchen: Finden Sie mit Finden Sie mit der ClickUp Enterprise-Suche , was Sie brauchen – egal, ob es sich um eine Sprachnotiz, ein Dokument oder eine Aufgabe handelt.

Verbinden Sie sich mit Ihren bevorzugten Tools: Erweitern Sie Ihre Workflows mit Erweitern Sie Ihre Workflows mit ClickUp-Integrationen , darunter Slack, Google Drive, Zoom und Figma

Limitierungen von ClickUp

Die umfangreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp können anfangs überwältigend sein

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung auf G2 fasst es perfekt zusammen:

ClickUp vereint alles, was ich für das Projektmanagement brauche, unter einem Dach. Aufgaben, Dokumente, Ziele und sogar Chats. Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit sehr und wie reibungslos die Implementierung verlief, als ich das Team einarbeitete. Die Anzahl der Features ist beeindruckend, und ich kann Workflows ganz individuell anpassen – von einer einfachen Liste mit Aufgaben bis hin zu einem komplexen agilen Sprint. Trotz der Vielseitigkeit sorgt die einfache Integration mit anderen Tools dafür, dass alles ohne zusätzlichen Aufwand miteinander verbunden bleibt. Das Dashboard bietet mir einen Überblick aus der Vogelperspektive, was bei der Verwaltung mehrerer Projekte viel Zeit spart. Da ich das Tool fast täglich nutze, habe ich auch gute Erfahrungen mit dem Kundensupport gemacht, der immer schnell reagiert hat, wenn ich Hilfe brauchte.

ClickUp vereint alles, was ich für das Projektmanagement brauche, unter einem Dach. Aufgaben, Dokumente, Ziele und sogar Chats. Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit sehr und wie reibungslos die Implementierung verlief, als ich das Team einarbeitete. Die Anzahl der Features ist beeindruckend, und ich kann Workflows ganz individuell anpassen – von einer einfachen Aufgabenliste bis hin zu einem komplexen agilen Sprint. Trotz der Vielseitigkeit sorgt die einfache Integration mit anderen Tools dafür, dass alles ohne zusätzlichen Aufwand miteinander verbunden bleibt. Das Dashboard bietet mir einen Überblick aus der Vogelperspektive, was bei der Verwaltung mehrerer Projekte viel Zeit spart. Da ich das Tool fast täglich nutze, habe ich auch gute Erfahrungen mit dem Kundensupport gemacht, der immer schnell reagiert hat, wenn ich Hilfe brauchte.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings empfinden 12 % der Befragten Meetings als überfüllt, 17 % sagen, dass sie zu lange dauern, und 10 % halten sie größtenteils für unnötig. In einer weiteren ClickUp-Umfrage gaben 70 % der Befragten zu, dass sie gerne einen Stellvertreter oder eine Vertretung zu den Meetings schicken würden, wenn sie könnten. Der integrierte KI-Notetaker von ClickUp kann Ihr perfekter Stellvertreter bei Meetings sein! Lassen Sie die KI jeden wichtigen Punkt, jede Entscheidung und jedes Element erfassen, während Sie sich auf wertschöpfendere Arbeiten konzentrieren. Dank automatischer Zusammenfassungen von Meetings und der von ClickUp Brain unterstützten Erstellung von Aufgaben verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen – selbst wenn Sie nicht an einem Meeting teilnehmen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

📖 Lesen Sie auch: Die besten Audio-zu-Text-Konverter für schnelle und genaue Transkription

2. Fireflies.ai (Am besten geeignet für die automatische Transkription von Meetings und die Erstellung von Sofortzusammenfassungen)

Fireflies.ai ist ein KI-Meeting-Assistent, der gleichzeitig als KI-Transkriptionszusammenfassung in Ihrem Browser fungiert. Mit der Chrome-Erweiterung können Sie alles, was in Google Meet-Meetings besprochen wird, in Echtzeit erfassen, ohne einen Bot zum Meeting einladen zu müssen.

Dies macht sie besonders nützlich für Fachleute, die präzise Transkripte und umsetzbare Notizen ohne Unterbrechungen wünschen.

Neben Besprechungsprotokollen und Zusammenfassungen bietet das KI-Meeting-Tool auch Meeting-Analysen, wie z. B. Redezeit der Sprecher, besprochene Themen, Stimmungen der Teilnehmer und so weiter.

Die besten Features von Fireflies.ai

Erstellen Sie Notizen zu Meetings, Zusammenfassungen und Aktionspunkte mit KI-Tools wie AskFred

Automatische Erkennung und Transkription in über 100 Sprachen mit Live-Transkription

Identifizieren Sie Sprecher in Meetings automatisch mit Auto-Speaker Identification

Passen Sie Meeting-Zusammenfassungen mit Vorlagen für Vertriebsgespräche, StandUp-Meetings oder Interviews an

Erstellen Sie mit der Fireflies-App für Mobilgeräte Transkripte und Zusammenfassungen von persönlichen Unterhaltungen

Einschränkungen von Fireflies.ai

Die Integration mit Zoom/Teams wirkt manchmal etwas aufdringlich

Die KI-Guthaben haben ein Limit, selbst bei kostenpflichtigen Plänen, was den Zugriff auf einige erweiterte Features einschränkt

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.KI

G2: 4,8/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die besten Fireflies-KI-Alternativen für Notizen und Transkription

3. Tactiq (Am besten geeignet für die Transkription von Live-Meetings mit Zusammenfassungen)

via Tactiq

Tactiq wurde von OpenAI entwickelt und vereinfacht die Transkription von Live-Meetings, ohne den Datenschutz zu beeinträchtigen. Die Transkriptionssoftware liefert Ihnen sprecherspezifische Transkripte, während das Meeting läuft, sodass Sie wichtige Punkte, Entscheidungen und Verantwortlichkeiten leichter den richtigen Personen zuordnen können.

Sie können Live-Meetings in Google Meet, Zoom und Microsoft Teams transkribieren. Über die einfache Transkription hinaus ermöglicht Tactiq Ihnen, frühere Unterhaltungen zu durchsuchen und Notizen direkt in Tools wie ClickUp, Notion, Google Docs oder Slack zu exportieren.

Mit den KI-Workflows können Sie außerdem Aufgaben nach Meetings automatisieren, wie z. B. die Aktualisierung von CRM-Systemen oder Wissensdatenbanken, die Erstellung von Tickets und vieles mehr.

Die besten Features von Tactiq

Stellen Sie der KI benutzerdefinierte Fragen und verwenden Sie diese als automatisierte Aktionen mit nur einem Klick wieder

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Meetings und geben Sie diese an Ihre Team-Mitglieder frei

Verwandeln Sie Meeting-Notizen direkt aus dem Transkript in Jira- oder Linear-Tickets

Fügen Sie Transkripten Tags, Beschreibungen und Screenshots hinzu, um die Dokumentation zu verbessern

Nutzen Sie den YouTube Transcript Generator, um sofort Transkripte aus jedem YouTube-Video zu extrahieren

Einschränkungen von Tactiq

Leise oder undeutliche Audioaufnahmen können dazu führen, dass das tool Wörter falsch oder unvollständig transkribiert.

Keine Unterstützung für Microsoft Teams außerhalb des Browsers, was die Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu Tactiq-Alternativen einschränkt

Preise für Tactiq

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 20 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tactiq?

Hier ein kurzer Einblick aus einer G2-Bewertung:

Jetzt brauchen wir keinen Menschen mehr, der die Audioaufnahmen transkribiert. Wir stellen Leute ein, die Notizen machen, und manchmal verpassen wir die Aufzeichnungen von Meetings, was es sehr schwierig macht, sich an die Protokolle zu erinnern. Es werden einige Wörter nicht erfasst, und die Spracherkennung könnte besser sein. Wir sprechen indischen Dialekt, und manche Wörter werden falsch übersetzt, wodurch sich der ganze Sinn ändert.

Jetzt brauchen wir keinen Menschen mehr, der die Audioaufnahmen transkribiert. Wir stellen Leute ein, die Notizen machen, und manchmal verpassen wir die Aufzeichnungen von Meetings, was es sehr schwierig macht, sich an die Protokolle zu erinnern. Es werden einige Wörter nicht erfasst, und die Spracherkennung könnte besser sein. Wir sprechen indischen Dialekt, und manche Wörter werden falsch übersetzt, wodurch sich der ganze Sinn ändert.

4. Speechnotes (Am besten geeignet für schnelles Sprachdiktat auf Seiten)

via Speechnotes

Speechnotes ist ein schlankes tool für Transkription und Sprachmitteilungen, das für alle entwickelt wurde, die lieber sprechen als tippen.

Im Gegensatz zu schwerfälligen, auf Meetings ausgerichteten Tools funktioniert Speechnotes als Online-Notepad in Ihrem Chrome-Browser, mit dem Sie Notizen diktieren, Inhalte entwerfen oder Ideen in Echtzeit festhalten können.

Es ist besonders beliebt bei Autoren, Studenten, Ärzten und Fachleuten, die einen übersichtlichen, ablenkungsfreien Raum suchen, um Gedanken festzuhalten, ohne zum Tippen innehalten zu müssen. Über das Live-Diktieren hinaus verarbeitet Speechnotes auch zuvor aufgezeichnete Audio- und Video-Dateien innerhalb weniger Minuten zu präzisen Transkripten.

Die besten Features von Speechnotes

Geben Sie Sprachbefehle für Zeichensetzung und Format ein, ohne manuell bearbeiten zu müssen

Fügen Sie Zeitstempel, Untertitel und Sprecher-Tags für strukturierte Transkripte hinzu

Laden Sie die Speechnotes-App für Android oder die TextHear-App für iOS herunter, um nahtloses Diktieren auf Mobilgeräten zu nutzen

Exportieren Sie Transkripte in verschiedenen Formaten, darunter Word- oder PDF-Dateien

Einschränkungen von Speechnotes

Die Erweiterung funktioniert nicht mit Bluetooth-Mikrofonen, was Benutzer frustriert, die auf drahtlose Eingabe angewiesen sind

Die App verliert manchmal gespeicherte Notizen oder erfordert manuelles Speichern

Preise für Speechnotes

Free

Premium: 1,9 $/Monat pro Benutzer

Transkription: 0,10 $ pro Minute

Bewertungen und Rezensionen zu Speechnotes

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Vor 1997 mussten Benutzer bei Diktatsoftware nach jedem Wort eine Pause einlegen. Dann kam Dragon NaturallySpeaking, das erste im Handel erhältliche System, das natürliche, kontinuierliche Sprache unterstützte.

5. Notta (Am besten geeignet für schnelle und genaue Transkription in mehreren Sprachen)

via Notta

Notta positioniert sich als umfassender hub für die Dokumentation von Meetings. Der herausragende Vorteil liegt in der Fokussierung auf zweisprachige und kollaborative Workflows. Damit können Sie Meetings gleichzeitig in zwei Sprachen transkribieren und übersetzen, was vielfältigen Teams hilft, uneingeschränkt an Unterhaltungen teilzunehmen.

In Kombination mit den Tools für die Bearbeitung, KI-Zusammenfassungen per Mausklick und der nahtlosen Freigabe an Slack, Notion oder Salesforce reduziert Notta den Arbeitsaufwand nach Meetings.

Die besten Features von Notta

Transkribieren Sie Sprachmemos oder aufgezeichnete Unterhaltungen in 58 Sprachen mit einer Genauigkeit von bis zu 98 %.

Freigeben Sie die wichtigsten Punkte mithilfe der Clip-Funktion, um nur die wichtigsten Teile für die Verteilung weiterzugeben

Bearbeiten und verfeinern Sie Transkripte direkt im integrierten interaktiven Editor

Durchsuchen und fassen Sie Meetings aus mehreren Aufzeichnungen mit KI Chat zusammen

Exportieren Sie Transkripte in verschiedenen Formaten, darunter DOCX, PDF, SRT, XLSX und TXT

Limitierungen von Notta

Die Transkriptionsgenauigkeit kann mangelhaft sein, mit erfundenen oder falschen Wörtern

Einige Benutzer berichteten von irreführenden Bedingungen für Testversionen und unerwarteten Abrechnungsgebühren

Preise für Notta

Free

Pro: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 27,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notta

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Notta?

Wie es in einer G2-Rezension heißt:

Ziemlich genaue Transkription, selbst bei unterschiedlichen Akzenten (z. B. südafrikanisches Englisch); es erkennt Sprecher und erstellt recht gute Zusammenfassungen, die eine gute Grundlage bilden. Ich muss Transkriptionsfehler immer noch korrigieren; die Zusammenfassungen sind ein guter Anfang, lassen aber einige wichtige Infos aus.

Ziemlich genaue Transkription, selbst bei unterschiedlichen Akzenten (z. B. südafrikanisches Englisch); es erkennt Sprecher und erstellt recht gute Zusammenfassungen, die eine gute Grundlage bilden. Ich muss Transkriptionsfehler immer noch korrigieren; die Zusammenfassungen sind ein guter Anfang, lassen aber einige wichtige Infos aus.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Notta-Alternativen für präzise Transkriptionen

6. Transkriptor (Am besten geeignet für die kostengünstige und zuverlässige Transkription von Audio- und Video-Dateien)

via Transkriptor

Transkriptor wurde für alle entwickelt, die gesprochene Inhalte aus Vorlesungen, Interviews oder Präsentationen erfassen und schnell in Text umwandeln müssen. Mit einer Abdeckung von über 100 Sprachen ist es eine vielseitige Wahl für internationale Studierende, Journalisten und Teams, die täglich mit mehrsprachigen Unterhaltungen zu tun haben.

Die Erweiterung lässt sich in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren, um Meeting-Protokolle aufzuzeichnen. Aus den Transkripten können Sie zudem Erkenntnisse wie die Redezeit der Sprecher und Stimmungsanalysen gewinnen.

Darüber hinaus dient Transkriptor mit seinem Untertitelgenerator, Audio-Übersetzer, KI-Sprachrekorder und der Podcast-Transkription gleichzeitig als tool zur Content-Erstellung, das dabei hilft, gesprochene Inhalte für eine breitere Verteilung wiederzuverwenden.

Die besten Features von Transkriptor

Nehmen Sie mit der Chrome-Erweiterung gleichzeitig Bildschirm-, Kamera- und Mikrofonaufnahmen auf

Laden Sie Dateien direkt hoch oder importieren Sie sie von YouTube, um sie zu transkribieren und zusammenzufassen

Erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen, die die Schlüsselpunkte aus langen Vorträgen oder Telefonaten hervorheben

Erstellen Sie aus Ihren Transkripten eine durchsuchbare Wissensdatenbank, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können

Einschränkungen von Transkriptor

Probleme mit Füllwörtern wie „ähm“ und „äh“, die zusätzliche Nachbearbeitung erfordern

Die Sprecherunterscheidung ist bei Aufnahmen mit mehreren Sprechern schwach

Preise für Transkriptor

Free

Pro: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Transkriptor

G2: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Im Jahr 1952 entwickelten die Bell Labs Audrey, eines der ersten Spracherkennungssysteme. Es konnte nur die Ziffern von null bis neun verstehen, und zwar nur dann, wenn sie von der Person gesprochen wurden, die es trainiert hatte.

7. Voice In (Am besten geeignet für das direkte Diktieren in Textfelder des Browsers)

über Voice In

Voice In ist eine schlanke, aber nützliche Chrome-Erweiterung für die Sprach-zu-Text-Umwandlung, mit der Sie überall im Internet allein mit Ihrer Stimme tippen können. Wenn Sie schnelles, präzises Diktieren wünschen, ohne Ihren Browser zu verlassen, ist Voice In eine zuverlässige Option.

Das Tool passt sich mit integrierten Interpunktionsbefehlen, automatischer Textformatierung und benutzerdefinierten Sprachverknüpfungen an Ihren Workflow an. So können Sie E-Mails schreiben, Formulare ausfüllen, Blogbeiträge entwerfen oder sogar CRM-Einträge schneller aktualisieren.

Die besten Features von Voice In

Diktieren Sie direkt in über 10.000 Websites und Apps, ohne kopieren und einfügen zu müssen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Befehle , um wiederkehrende Bearbeitungen und Automatisierungen per Spracheingabe zu steuern

Diktieren Sie über mehrere Registerkarten hinweg mit dem erweiterten Modus

Wechseln Sie mit Verknüpfungen für mehrsprachiges Tippen sofort zwischen Sprachen

Limitierungen von Voice In

Gesprochene Satzzeichen wie „Komma“ oder „Punkt“ können als wörtliche Begriffe transkribiert werden, anstatt korrekt formatiert zu werden

Die Erweiterung funktioniert nicht mit lokalen Dokumenten (wie PDF- oder HTML-Dateien), es sei denn, es werden zusätzliche Berechtigungen für den Browser erteilt.

Preise für Voice In

Monatlich: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Jährlich: 59,99 $ pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Lebenslange Lizenz: 149,99 $ pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Voice In

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Voice In?

Werfen Sie einen Blick auf diese G2-Bewertung:

Das Beste an Voice In ist, dass die Chrome-Erweiterung nahtlos auf fast jeder Website mit bearbeitbarem Text funktioniert. Ein kleiner Nachteil ist, dass bestimmte komplexe Befehle oder branchenspezifische Fachbegriffe manchmal falsch interpretiert werden.

Das Beste an Voice In ist, dass die Chrome-Erweiterung nahtlos auf fast jeder Website mit bearbeitbarem Text funktioniert. Ein kleiner Nachteil ist, dass bestimmte komplexe Befehle oder branchenspezifische Fachbegriffe manchmal falsch interpretiert werden.

8. LipSurf (Am besten geeignet zur Steuerung der Funktionen des Browsers und der Apps per Sprachbefehl)

via LipSurf

LipSurf verwandelt Ihr gesamtes Surferlebnis in einen freihändigen, sprachgesteuerten Workflow. Anstatt zwischen Tippen und Klicken hin und her zu wechseln, können Sie Befehle sprechen, um zu scrollen, auf Links zu klicken, Videos anzusehen oder längere Texte in Echtzeit zu verfassen.

Vom Diktieren in Google Docs über die Navigation auf Reddit bis hin zur Steuerung von YouTube – die Erweiterung passt sich Ihren Gewohnheiten im Internet an. Und das Beste daran? Sie läuft in Chrome ohne Nachverfolgung von Daten oder Werbung und verbindet so erfolgreich Sprachproduktivität mit Datenschutz.

Die besten Features von LipSurf

Entwickeln Sie benutzerdefinierte Sprachverknüpfungen zum Einfügen von Vorlagen, Fachbegriffen oder sich wiederholenden Aktionen

Erweitern Sie die Funktionen mit Open-Source-Plugins oder erstellen Sie Ihre eigenen Integrationen

Verwenden Sie den Befehl „Click Grid“, um per Sprache mit jedem Bereich einer Webseite zu interagieren

Wechseln Sie zwischen Diktat-, Rechtschreib- und Befehlssperrmodus für präzise Workflows

Limitierungen von LipSurf

Benutzer berichten, dass LipSurf fehlerhaft sein kann und manchmal unerwartet aufhört zu funktionieren

LipSurf hat auf bestimmten Websites, wie beispielsweise Duolingo, nicht immer eine einwandfreie Funktion.

Preise für LipSurf

Free

Plus: 4 $/Monat pro Benutzer

Premium: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu LipSurf

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: In bestimmten Krankenhäusern nutzen Chirurgen während der Operation Sprach-zu-Text-Funktionen, um Notizen zu diktieren, ohne ein Gerät berühren zu müssen. Die Mikrofone sind so konzipiert, dass sie Hintergrundgeräusche aus Operationssälen herausfiltern.

9. MeetGeek KI (Am besten geeignet für die automatische Aufzeichnung von Meetings mit Highlights und Aktionselementen)

via MeetGeek KI

MeetGeek KI ist eine Chrome-Erweiterung für die Sprach-zu-Text-Umwandlung, die entwickelt wurde, um alles, was in Ihren Anrufen geschieht, zu erfassen, zu organisieren und zu automatisieren. Sie nimmt automatisch an Ihren Meetings teil, zeichnet diese auf und liefert strukturierte Notizen, sobald der Anruf beendet ist.

Die App dokumentiert alle Ihre Meetings, einschließlich Zoom, Google Meet, Teams, Webex und sogar Offline-Unterhaltungen.

Die KI-Workflows von MeetGeek reduzieren den Arbeitsaufwand bei Meetings, durch eine Synchronisierung von Erkenntnissen mit Ihren bevorzugten Tools und den Aufbau einer dynamischen Wissensdatenbank.

Die besten Features von MeetGeek KI

Zeichnen Sie Anrufe direkt über den Browser auf – ganz ohne Bots oder Einladungen – mit dem MeetGeek Chrome Recorder

Benutzerdefinierte Vorlagen für Zusammenfassungen von Interviews, Onboarding, Verkaufsgesprächen und Team-Synchronisierungen anpassen oder erstellen

Führen Sie die Synchronisierung von Meeting-Inhalten mit über 7.000 Apps durch, darunter Slack, HubSpot, Notion und Google Drive

Schöpfen Sie das Potenzial von Conversation Intelligence aus – mit über 100 KPIs zur Nachverfolgung von Interaktion, Redezeit und Meeting-Effizienz

Einschränkungen von MeetGeek KI

Langsames Setup für außerplanmäßige Meetings; erfordert eine vorherige Terminplanung im Kalender

Die Sprachunterstützung wird begrenzt angeboten, was die Benutzerfreundlichkeit für mehrsprachige Nutzer beeinträchtigt

Preise für MeetGeek KI

Free

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 59 $/Monat pro Benutzer

MeetGeek KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MeetGeek KI?

Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

MeetGeek spart viel Zeit, indem es Meetings automatisch aufzeichnet, transkribiert und strukturiert. Es ist sehr praktisch, mithilfe von Stichwörtern schnell die benötigten Stellen zu finden und Ausschnitte mit Kollegen freizugeben. Manchmal kann die Transkription Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei schlechter Audioqualität oder wenn in einer Unterhaltung mehrere Sprachen verwendet werden.

MeetGeek spart viel Zeit, indem es Meetings automatisch aufzeichnet, transkribiert und strukturiert. Es ist sehr praktisch, mithilfe von Stichwörtern schnell die benötigten Stellen zu finden und Ausschnitte mit Kollegen freizugeben. Manchmal kann die Transkription Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei schlechter Audioqualität oder wenn in einer Unterhaltung mehrere Sprachen verwendet werden.

10. SpeechText. KI (Am besten geeignet für schnelle und präzise Sprach-zu-Text-Umwandlung im Browser)

Wenn es auf die Genauigkeit der Transkription wirklich ankommt, bietet Ihnen SpeechText. KI die Flexibilität, die Ergebnisse an Ihre Branche anzupassen.

Anstatt sich auf eine allgemeine Sprach-zu-Text-Engine zu verlassen, können Sie bei dieser Sprach-zu-Text-Software fachspezifische Modelle wie Medizin, Recht, Interviews oder Podcasts auswählen, sodass Fachjargon und technische Begriffe von Anfang an korrekt erkannt werden.

Laden Sie einfach eine Audio- oder Video-Datei hoch, wählen Sie Ihre Domain aus und überlassen Sie den Rest der KI.

Die besten Features von SpeechText. KI

Nutzen Sie die integrierte Audiosuchmaschine , um Phrasen oder Begriffe in Transkripten schnell zu finden

Erstellen Sie saubere Texte mit automatischer Zeichensetzung und Formatierung

Bearbeiten und überprüfen Sie Transkripte mit interaktiven Korrekturlesetools

Exportieren Sie die Transkriptionsergebnisse in verschiedene Formate, darunter TXT, DOCX und PDF

Einschränkungen von SpeechText. KI

Bei günstigeren Plänen gibt es ein Limit für die Dateigröße (z. B. 20 MB), sodass Benutzer große Audiodateien möglicherweise manuell aufteilen müssen

Es fehlt eine mobile App, wodurch die Nutzung auf Desktop- oder browserbasierte Workflows beschränkt ist

Preise für SpeechText. KI

Starter: 10 $ pro 180 Transkriptionsminuten

Privat: 19 $ pro 380 Transkriptionsminuten

Standard: 49 $ pro 990 Transkriptionsminuten

SpeechText. KI – Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Vorteile der Verwendung von Sprach-zu-Text in Chrome

Die Verwendung von Sprach-zu-Text in Chrome verändert die Art und Weise, wie Sie bei Ihrer Arbeit kommunizieren und Ihre Produktivität steigern. Von schnellerem Diktieren bis hin zu besserer Barrierefreiheit – hier sind die Gründe, warum es sich lohnt, diese Funktion zu nutzen:

Produktivität und Zeitersparnis: Diktieren Sie E-Mails, Berichte oder Code schneller als beim Tippen und arbeiten Sie freihändig, während Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder wenn Tippen nicht möglich ist

Verbesserte Barrierefreiheit: Unterstützen Sie Benutzer mit Behinderungen wie Mobilitätseinschränkungen, Sehbehinderungen oder Legasthenie und gestalten Sie digitale Räume inklusiver

Verbesserte Dokumentation und Zusammenarbeit: Erhalten Sie Echtzeit-Transkriptionen von Meetings, Webinaren oder Kursen und halten Sie Ideen sofort per sprachgesteuerter Notizfunktion fest

Vielseitige Funktionen: Nutzen Sie Ihre Stimme für die Suche im Browser, die Navigation und die mehrsprachige Transkription oder erstellen Sie eine Verbindung zwischen der Erweiterung und Apps wie Google Docs und Zoom für automatisierte Workflows

Gesundheitliche Vorteile: Reduzieren Sie die Belastung durch langes Tippen und beugen Sie Verletzungen durch wiederholte Belastung vor, indem Sie Ihre Stimme die Arbeit erledigen lassen

Ihre Stimme hat gerade ein Upgrade erhalten

Die meisten Chrome-Erweiterungen für Sprach-zu-Text-Funktionen beschränken sich auf eine grobe Transkription, sodass Sie das Durcheinander selbst bereinigen müssen. Bei einigen müssen Sie zwischen Apps hin- und herspringen, während andere Kompromisse beim Datenschutz eingehen.

ClickUp Brain MAX und Talk to Text gehen noch einen Schritt weiter. Sie lassen die Sprach-zu-Text-Funktion wie eine natürliche Erweiterung Ihres Workflows wirken. Mit KI-optimierten Transkripten, mehrsprachigem Support, personalisiertem Vokabular und tiefgreifenden Integrationen wird Ihre Stimme zu einem sofort einsetzbaren Tool für Produktivität.

Wenn Sie bereit sind, über das einfache Diktieren hinauszugehen, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie, wie nahtlos Ihre Worte in organisierte Arbeit umgewandelt werden können.