die 11 besten Voice-Messaging-Tools für nahtlose Kommunikation im Jahr 2025

Wissen Sie, was unterschätzt wird? Der Klang einer Stimme, die den Lärm endloser Texte und kalter E-Mails durchbricht. Das ist warm. Das ist menschlich.

Und die Menschen sind begeistert – WhatsApp-Benutzer versenden täglich 7 Milliarden Sprachnachrichten. Ob kurze Updates, persönliche Pitches oder zwanglose Nachrichten – Sprachnachrichten bieten etwas, das Emojis niemals leisten können.

Von ringless Voicemail-Nachrichten für Vertriebsteams bis hin zu Audiodateien, die eine persönliche Note vermitteln – diese Tools helfen Ihnen dabei, Verbindungen aufzubauen, die wirklich Bestand haben. Also schnappen Sie sich Ihr Telefon, atmen Sie tief durch und machen Sie sich bereit, wie jemand zu klingen, dem man zuhört.

Hier sind 11 Voice Messaging-Tools, die Lärm in Unterhaltung verwandeln.

Audio-Nachrichten sparen Zeit, helfen bei der Klärung detaillierter Berichte und tragen sogar zur Kundenzufriedenheit bei. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl eines Tools für Sprachmitteilungen achten sollten:

Audioqualität : Achten Sie auf Tools mit Rauschunterdrückung und klarer Wiedergabe, um Verzerrungen zu vermeiden

Benutzerfreundlichkeit : Eine einfache Benutzeroberfläche mit schnellen Aufnahme- und Wiedergabeoptionen sorgt für Effizienz

Plattformübergreifender Support : Die besten Tools funktionieren auf mehreren Geräten, vom Mobilgerät bis zum Desktop

Integrationen : Wenn Sie Slack, WhatsApp oder Apps für Projektmanagement verwenden, kann eine nahtlose Integration die Produktivität steigern

Transkriptionsfeatures : KI-gestützte Transkriptionen helfen dabei, Sprachnotizen in Text umzuwandeln, damit Sie sie leicht nachschlagen und bei Bedarf : KI-gestützte Transkriptionen helfen dabei, Sprachnotizen in Text umzuwandeln, damit Sie sie leicht nachschlagen und bei Bedarf effektiv kommunizieren können

Wiedergabesteuerung : Features wie Geschwindigkeitsanpassung, Zurückspulen und Lesezeichen machen das Hören flexibler

Datenschutz und Sicherheit : Durch End-to-End-Verschlüsselung bleiben vertrauliche Nachrichten geschützt

Speicher und Synchronisierung in der Cloud : Die Möglichkeit, Nachrichten geräteübergreifend zu speichern und abzurufen, ist für die langfristige Nutzung von entscheidender Bedeutung

Tools für die Zusammenarbeit: Für Teams verbessern Optionen wie gemeinsame Sprachnotizen, Tags und die Zuweisung von Aufgaben den Workflow

💡 Profi-Tipp: Um die Verständlichkeit Ihrer Sprachnachrichten zu verbessern, sollten Sie Apps mit Geräuschunterdrückungsfunktionen verwenden. Mit SyncUps von ClickUp können Sie beispielsweise während Anrufen und Sprachnachrichten eine verbesserte Geräuschunterdrückung nutzen.

Hier sind 11 Voice-Messaging-Tools, die Sie in Betracht ziehen sollten:

1. ClickUp (Am besten für die Zusammenarbeit im Team mit Sprachnotizen)

Mit ClickUp Chat finden Ihre Unterhaltungen dort statt, wo Sie arbeiten

Slack hat die Kommunikation durch seinen einzigartigen Stil mit Kanälen und Threads revolutioniert. Verteilte Teams arbeiteten schneller und besser zusammen. Ein Jahrzehnt später ist dieser Kommunikationsstil jedoch eher zu einem Hindernis als zu einem Segen geworden.

Chats bleiben unterbrochen, und wichtige Zusammenhänge gehen in Threads verloren.

Zum Glück gibt es ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Chatten und Audio-Messaging direkt in ihre Plattform integriert und so die Kommunikation schneller und kontextreicher macht.

💜ClickUp Chat

Mit ClickUp Chat können Sie Sprachnachrichten aufzeichnen und versenden, anstatt lange Erklärungen zu tippen. Dank einer Feature für Sprachnotizen direkt in der Plattform können Teams effektiv kommunizieren, ohne zwischen mehreren Tools wechseln zu müssen.

Darüber hinaus finden Ihre arbeitsbezogenen Unterhaltungen parallel zu Ihrer eigentlichen Arbeit statt, sodass Sie Aufgaben und Informationen aufnehmen und Aktionselemente direkt im Chat-Fenster zuweisen können – ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

Sie können auch KI-gestützte Vorschläge nutzen, um Unterhaltungen zusammenzufassen, Antworten zu generieren, gesprochene Sprache in Text umzuwandeln oder Nachrichten spontan umzuformulieren.

Arbeiten Sie mit ClickUp Syncups sofort zusammen und sorgen Sie für eine nahtlose Teamkommunikation

Fügen Sie SyncUps hinzu – kurze, fokussierte Check-ins direkt im Chat – und Sie haben einen All-in-One-Space für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Das Ergebnis? Klarere Absichten, weniger Missverständnisse und eine 20 %ige Steigerung der Effizienz der Teamkommunikation.

💜 ClickUp-Dokumente

Und ClickUp bietet noch mehr als nur Chat. Sie können Sprachmitteilungen in Form von Voice Clips hinzufügen, um Kommentare in ClickUp-Dokumenten zu dokumentieren.

Fügen Sie Voice Clips zu Kommentaren in ClickUp-Dokumenten hinzu, um den Kontext besser zu verstehen

So lassen sich detaillierte Updates oder Anweisungen einfacher freigeben. Sie können Audio-Nachrichten auch in ClickUp-Aufgaben verwenden, die bei aktivierter ClickUp AI transkribiert werden können, sodass Sie neben den Audiodateien auch eine schriftliche Dokumentation erhalten.

Mit ClickUp Assign Comments können Sie Ihre Audio-Notiz-Nachricht einem Team-Mitglied zuweisen. Dadurch wird sie zu einem umsetzbaren Element und nicht nur zu einem Teil einer Diskussion. Diese Nachrichten generieren Benachrichtigungen und können nachverfolgt werden, wodurch aus zwanglosen Unterhaltungen klare Follow-ups werden.

Sie können Kommentare auch direkt in Aufgaben oder Dokumenten beantworten, sodass Feedback-Schleifen effizient und organisiert bleiben. Für Teams bedeutet dies: keine Spekulationen und endlosen Threads zur Klärung von Fragen mehr.

💜 ClickUp Clips

Nehmen Sie Bildschirmvideos auf und geben Sie sie frei, um Ideen schneller und klarer zu erklären – mit ClickUp Clips

Benötigen Sie noch detailliertere Informationen? Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm mit Sprachkommentaren aufzeichnen – und das nicht nur für Tutorials. Sie können damit auch aufgezeichnete Sprachnachrichten schnell direkt in Aufgaben oder Chats freigeben.

Ob Sie einen neuen Teamkollegen einarbeiten, den Umfang eines Projekts besprechen oder Feedback klären – mit Clips kommunizieren Sie klar und deutlich, ohne ein weiteres Meeting ansetzen zu müssen.

Und da alles dokumentiert und kontextreich bleibt, kann Ihr Team jederzeit darauf zurückgreifen, sodass die Zusammenarbeit asynchron, effizient und abgestimmt bleibt.

Die besten Features von ClickUp

Hinterlassen Sie Sprachnotizen direkt im ClickUp-Chat, um schneller zu kommunizieren, ohne tippen zu müssen

Ermöglichen Sie asynchrone Zusammenarbeit, indem Sie Ihren Teammitgliedern die Möglichkeit geben, Nachrichten anzuhören und zu beantworten, wann es ihnen passt

Reduzieren Sie Meetings, indem Sie Sprachnotizen für Updates, Anweisungen und Klarstellungen verwenden

Synchronisieren Sie Sprachnachrichten auf allen Geräten, damit Sie von Ihrem Desktop oder Mobilgerät aus darauf zugreifen können

Rufen Sie vergangene Sprachnachrichten ganz einfach ab, ohne den Kontext zu verlieren

Steuern Sie mit anpassbaren Berechtigungen, wer auf Sprachnachrichten zugreifen und darauf antworten kann

Limits von ClickUp

Die funktionsreiche Plattform erfordert eine kurze Einarbeitungszeit

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Shaymah A., Benutzer von ClickUp, sagt:

Ich liebe die integrierten Features von ClickUp! Ich kann direkt in ClickUp an eingebetteten Tabellenkalkulationen arbeiten, meine Clients können Verträge hochladen, Sprachaufzeichnungen von Meetings mit Lieferanten speichern usw. Ich kann sogar E-Mails direkt über ClickUp versenden. Der Prozess ist nahtlos und alles aus einer Hand!

Ich liebe die integrierten Features von ClickUp! Ich kann direkt in ClickUp an eingebetteten Tabellenkalkulationen arbeiten, meine Clients können Verträge hochladen, Sprachaufzeichnungen von Meetings mit Lieferanten speichern usw. Ich kann sogar E-Mails direkt über ClickUp versenden. Der Prozess ist nahtlos und alles aus einer Hand!

🧠 Fun Fact: Sprechen ist bis zu dreimal schneller als Tippen. Eine Studie der Stanford University hat ergeben, dass Menschen beim Sprechen 161 Wörter pro Minute erreichen, während sie mit der Tastatur nur 53 Wörter pro Minute schreiben können. Das ist nicht nur Geschwindigkeit – das ist eine erhebliche Zeitersparnis bei Meetings, Updates und der täglichen Kommunikation!

2. Slack (Am besten für die Kommunikation am Arbeitsplatz mit Sprachmitteilungen geeignet)

über Slack

Für kurze Rückfragen, Projekt-Updates und Teamdiskussionen sind lange Textnachrichten nicht immer erforderlich. Sprachnachrichten in Slack bieten eine natürlichere Art der Kommunikation, mit der Benutzer komplexe Ideen schneller erklären können.

Das Feature „Huddles“ erleichtert die Kommunikation am Arbeitsplatz und hat sich schnell zu einer Alternative zu unnötigen Meetings entwickelt. Anstatt endlose Slack-Threads zu jonglieren, können Teams kurze Sprachmitteilungen hinterlassen und so den Arbeitsfluss aufrechterhalten.

Mit Integrationen für Projektmanagement, Dokumentenfreigabe und Automatisierung eignet sich Slack gut für Teams, die mehr als nur Sprachmitteilungen benötigen. Es hält alles in Verbindung, von täglichen Standups und Kontaktlisten bis hin zu dringenden Projektaktualisierungen.

Die besten Features von Slack

Versenden Sie Sprachmitteilungen, die automatisch transkribiert und durchsuchbar sind

Reagieren Sie auf Sprachnachrichten mit Emojis, anstatt zu antworten

Freigeben von Sprachnachrichten über mehrere Kanäle und Direktnachrichten

Integration mit Apps von Drittanbietern für erweiterte Sprachautomatisierung

Limits von Slack

Keine integrierte Transkription oder Bearbeitung für Sprachnachrichten

Huddles können konzentriertes Arbeiten stören, wenn sie übermäßig genutzt werden

Preise für Slack

Free

Pro : 8,75 $/Monat pro Benutzer

Business+ : 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 34.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Slack?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es ist einfach super hilfreich und erledigt alles effizient. Die Verknüpfungen und Erinnerungen sind großartig. Auch die Integrationen und die API-Funktion sind sehr praktisch.

Es ist einfach super hilfreich und erledigt alles effizient. Die Verknüpfungen und Erinnerungen sind großartig. Auch die Integrationen und die API-Funktion sind sehr praktisch.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Sprachmessaging-Apps mit Transkriptionsfunktionen, um gesprochene Worte schnell in Text umzuwandeln, damit Sie sie leichter nachschlagen und suchen können.

3. WhatsApp (Am besten für private und geschäftliche Sprachnachrichten)

WhatsApp-Sprachnachrichten sind eine gute Alternative zu E-Mails. Benutzer können damit schnelle Updates, lange Erklärungen oder sogar emotionale Reaktionen senden, ohne umständlich tippen zu müssen.

Mit der Wiedergabegeschwindigkeit lassen sich lange Nachrichten leichter verarbeiten, und die End-to-End-Verschlüsselung der App gewährleistet Datenschutz.

Für Unternehmen bietet WhatsApp Business zusätzliche Tools für die Kundeninteraktion, darunter automatische Antworten und CRM-Integrationen. Dank der Unterstützung mehrerer Geräte bleiben Nachrichten auf Mobiltelefonen und Desktops zugänglich, sodass ein lästiges Wechseln zwischen Geräten entfällt.

Die besten Features von WhatsApp

Gesendete Sprachnachrichten für alle löschen

Hören Sie Sprachnachrichten mit 1,5- oder 2-facher Geschwindigkeit ab

Sprachmitteilungen vor dem Senden in der Vorschau anzeigen

Freihändiges Aufzeichnen, ohne die Schaltfläche gedrückt halten zu müssen

Leiten Sie Sprachnachrichten ohne Qualitätsverlust weiter

Einschränkungen von WhatsApp

Keine integrierte Transkription zur Umwandlung von Sprache in Text

Große Sprachnachrichten belegen Speicherplatz

Preise für WhatsApp

Free

WhatsApp Business API: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu WhatsApp

G2: 4,7/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 16.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über WhatsApp?

Eine G2-Bewertung lautet:

Sie können schnelle Sprach- und Textverbindungen mit anderen für geschäftliche und private Zwecke herstellen und einen hervorragenden Kundensupport bieten. Es ist eine gute Möglichkeit für die tägliche Kommunikation und sehr einfach zu bedienen.

Sie können schnelle Sprach- und Textverbindungen mit anderen für geschäftliche und private Zwecke herstellen und einen hervorragenden Kundensupport bieten. Es ist eine gute Möglichkeit für die tägliche Kommunikation und sehr einfach zu bedienen.

👀 Wussten Sie schon? 30 % der Amerikaner verwenden wöchentlich Sprachnotizen.

4. Telegram (Am besten für sichere und umfangreiche Sprachmitteilungen)

über Telegram

Lange Sprachnachrichten belegen oft viel Speicher auf Ihrem Smartphone, aber Telegram löst dieses Problem, indem es sie in der Cloud speichert.

So können Sie von jedem Gerät aus ganz einfach auf Sprachnachrichten zugreifen, ohne sich Gedanken über den Speicherplatz machen zu müssen. Für Gruppendiskussionen fungiert die Voice-Chat-Funktion von Telegram wie ein Live-Audioforum, in dem die Teilnehmer ohne formellen Anruf ein- und aussteigen können.

Die Plattform ist beliebt bei allen, die eine Alternative zu den gängigen Messaging-Apps suchen, insbesondere für größere Communities und öffentliche Diskussionen.

Die besten Features von Telegram

Planen Sie Sprachmitteilungen mithilfe von Bots

Bearbeiten Sie gesendete Sprachnachrichten mit Voice-to-Text-Bots

Senden Sie selbstlöschende Sprachnachrichten in geheimen Chats

Sprachaufnahmen vor dem Senden pausieren und fortsetzen

Spielen Sie Sprachnachrichten außerhalb des Chats mit der schwebenden Wiedergabe ab

Sichere Nachrichten mit verschlüsselten geheimen Chats

Einschränkungen von Telegram

Weniger beliebt für die Geschäftskommunikation

Keine integrierte Transkription für Sprachnachrichten

Preise für Telegram

Free

Telegram Premium: Benutzerdefinierte Preise (abhängig vom Speicherort)

Bewertungen und Rezensionen zu Telegram

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Telegram?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Die Benutzerfreundlichkeit! Es ist so einfach herunterzuladen und loszulegen. Ähnlich wie andere Messaging-Apps, aber man kann Gruppen nur zur Ansicht einrichten und Gruppen finden, denen man beitreten kann, was mir sehr gut gefallen hat. Es ist eine schöne, sichere App und ich liebe die Features wie das Teilen von Videos/Fotos, Sprachnotizen, Reaktionen auf Nachrichten und das Freigeben von Dateien.

Die einfache Bedienung! Es ist so einfach herunterzuladen und loszulegen. Ähnlich wie andere Messaging-Apps, aber man kann Gruppen nur zur Ansicht einrichten und Gruppen finden, denen man beitreten kann, was mir sehr gut gefallen hat. Es ist eine schöne, sichere App und ich liebe die Features wie das Teilen von Videos/Fotos, Sprachnotizen, Reaktionen auf Nachrichten und das Freigeben von Dateien.

5. Discord (Am besten geeignet für Communities und Sprachmitteilungen beim Gaming)

über Discord

Nicht jede Unterhaltung muss mit einem Telefonanruf beginnen. Mit den Sprachkanälen von Discord können Benutzer mithilfe von ringlosen Voicemail-Nachrichten an Diskussionen teilnehmen und diese wieder verlassen.

Es ist nützlich für Communities, Gaming-Gruppen und Lernsitzungen und macht die Kommunikation natürlicher und unterbrechungsfrei. Für schnelle Updates bieten Sprachnachrichten in Direktnachrichten eine einfache Möglichkeit, Gedanken ohne Tippen zu teilen. Push-to-Talk hilft dabei, Hintergrundgeräusche zu filtern, sodass Unterhaltungen auch in lauten Umgebungen klar verständlich bleiben.

Die besten Features von Discord

Treten Sie jederzeit Sprachkanälen bei, ohne einen formellen Anruf tätigen zu müssen

Senden Sie Sprachmitteilungen in Direktnachrichten für schnelle, asynchrone Arbeitsupdates

Streamen Sie hochwertige Audiodateien mit minimaler Latenz

Wechseln Sie ganz einfach zwischen Push-to-Talk und offenem Mikrofon

Zeichnen Sie Sprachkanaldiskussionen mit Bots auf

Aktivieren Sie die Geräuschunterdrückung, um Hintergrundgeräusche zu reduzieren

Limits von Discord

Es fehlen geschäftsfreundliche Features wie strukturiertes Aufgabenmanagement

Keine Transkription von Sprachnachrichten

Preise für Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 $/Monat

Nitro: 9,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Discord

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,7/5 (über 490 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Discord?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Mir gefällt alles an Discord. Die attraktivsten Features sind die nahtlose Kommunikation mit Menschen aus aller Welt sowie das Freigeben und Speichern von Medien auf verschiedenen Geräten.

Mir gefällt alles an Discord. Die attraktivsten Features sind die nahtlose Kommunikation mit Menschen aus aller Welt sowie das Freigeben und Speichern von Medien auf verschiedenen Geräten.

🧠 Fun Fact: Das FBI empfiehlt die Verwendung verschlüsselter Messaging-Apps für Anrufe und Texte, um sich vor Cyber-Bedrohungen zu schützen, und betont, dass „Verschlüsselung Ihr Freund ist“, wenn es um den Schutz Ihrer persönlichen Kommunikation geht.

6. Google Voice (Am besten für die Transkription von geschäftlichen und privaten Voicemails geeignet)

über Google Voice

Die Verwaltung mehrerer Telefonnummern kann frustrierend sein, insbesondere wenn Sie berufliche und private Anrufe unter einen Hut bringen müssen. Google Voice vereinfacht die Dinge, indem es eine einzige Nummer bereitstellt, die auf allen Geräten funktioniert.

Es ist mehr als nur eine App zum Telefonieren, denn sie bietet auch eine Voicemail-Transkription. So werden Nachrichten sofort in Text umgewandelt und lassen sich unterwegs leichter lesen.

Für Unternehmen lässt es sich in Google Workspace integrieren und ist somit eine praktische Option für Teams, die bereits Gmail, Kalender und Drive verwenden. Spamfilter helfen dabei, unerwünschte Robocalls fernzuhalten, während die Anrufweiterleitung sicherstellt, dass wichtige Nachrichten zugestellt werden.

Die besten Features von Google Voice

Leiten Sie Sprachnachrichten an Ihre E-Mail weiter

Synchronisierung von Sprachnachrichten auf mehreren Geräten

Rufen Sie internationale Nummern zu günstigeren Tarifen direkt aus der App an

Senden Sie Voicemails ohne Klingelton

Greifen Sie mit Cloud-Speicher von jedem Gerät auf Sprachnachrichten zu

Limits von Google Voice

Nur in ausgewählten Ländern verfügbar

Für den vollen Funktionsumfang ist ein Google-Konto erforderlich

Preise für Google Voice

Free

Starter : 10 $/Monat (bis zu 10 Benutzer)

Standard: 20 $/Monat (unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Premier: 30 $/Monat (unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Bewertungen und Rezensionen zu Google Voice

G2: 4,1/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Voice?

Eine G2-Bewertung lautet:

Einfaches Führen von Auslandsgesprächen. Ich finde es toll, dass ich SMS-Nachrichten und transkribierte Voicemails an einem Ort empfangen kann.

Einfaches Führen von Auslandsgesprächen. Ich finde es toll, dass ich SMS-Nachrichten und transkribierte Voicemails an einem Ort empfangen kann.

🧠 Freundlicher Tipp: Sprachnotizen können ein Gefühl der Nähe und Verbindung zwischen Menschen schaffen. Im Gegensatz zu Textnachrichten kann die Stimme einer Person Emotionen und Nuancen vermitteln, wodurch Interaktionen persönlicher und herzlicher werden.

7. Apple iMessage (am besten für iPhone-Benutzer mit integrierter Sprachmitteilung)

über Apple iMessage

Das Tippen auf einem Bildschirm ist nicht immer praktisch, daher ist die Sprachmitteilungsfunktion von Apple in iMessage für kurze Unterhaltungen sinnvoll. Mit der App können Benutzer Sprachnotizen direkt im Chat aufzeichnen und senden, ohne zu einer anderen App wechseln zu müssen. Nachrichten werden nach einer festgelegten Zeit automatisch gelöscht, sodass der Posteingang übersichtlich bleibt.

Dank des geschlossenen Ökosystems von Apple werden Sprachnachrichten mühelos zwischen iPhones, iPads und Macs synchronisiert. Da Sprachnachrichten jedoch auf Apple-Geräte beschränkt sind, können Android-Benutzer Sprachnachrichten nicht im gleichen Format empfangen, was sie für die plattformübergreifende Kommunikation weniger geeignet macht.

Die besten Features von Apple iMessage

Senden Sie Nachrichten sofort bei der Arbeit , ohne zusätzliche Apps

Verschlüsseln Sie Nachrichten für mehr Datenschutz

Spielen Sie Sprachnachrichten mit doppelter Geschwindigkeit ab

Tippen Sie auf Sprachnachrichten und reagieren Sie schnell mit Emojis

Löschen Sie Sprachmitteilungen nach einer festgelegten Zeit zum Schutz Ihrer Privatsphäre

Nehmen Sie Sprachnachrichten auf, ohne die Tastatur verwenden zu müssen

Einschränkungen von Apple iMessage

Funktioniert nur innerhalb des Apple-Ökosystems

Keine Transkription von Sprachnachrichten

Preise für Apple iMessage

Kostenlos (in iOS-Geräte integriert)

Bewertungen und Rezensionen zu Apple iMessage

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für die Umwandlung von Sprache in Text

8. Signal (Am besten für datenschutzorientierte Sprachmitteilungen geeignet)

über Signal

Für alle, die Datenschutz ernst nehmen, bietet Signal eine der sichersten Messaging-Erfahrungen. Jede Nachricht, einschließlich Sprachnotizen, wird durchgehend verschlüsselt, sodass nur der Absender und der Empfänger darauf zugreifen können. Im Gegensatz zu gängigen Apps speichert Signal keine Metadaten und ist damit die erste Wahl für Benutzer, die ihren digitalen Fußabdruck minimieren möchten.

Da die App Open Source ist, können Sicherheitsexperten den Code kontinuierlich überprüfen, was den guten Ruf in Sachen Datenschutz weiter stärkt. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz so ausgefeilt ist wie kommerzielle Apps, ist sie dennoch eine zuverlässige Wahl für Benutzer, denen Vertraulichkeit wichtig ist.

Die besten Features von Signal

Nachrichten mit Einstellungen zum automatischen Löschen von Chats automatisch löschen

Blockieren Sie Screenshots in privaten Chats für mehr Sicherheit

Bleiben Sie werbefrei, ohne Tracker oder Datenerfassung

Überprüfen Sie die Identität des Absenders mit Sicherheitsnummern

Lesebestätigungen für Sprachnachrichten deaktivieren

Blockieren Sie unerwünschte Sprachnachrichten mit einem einzigen Fingertipp

Limits von Signal

Keine Cloud-Backups, was die Datenwiederherstellung erschwert

Im Vergleich zu gängigen Apps nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Preise für Signal

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Signal

G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Signal?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Signal ist eine großartige Anwendung für sichere Unterhaltungen mit unseren potenziellen Kunden. Die Anwendung erfordert bei jeder Nutzung eine PIN, wodurch unsere Privatsphäre geschützt wird. Außerdem verfügt sie über eine Funktion zum Löschen von Chats, die den Chat direkt nach der Ansicht löscht. Insgesamt ist es ein großartiges Kommunikations-Tool.

Signal ist eine großartige Anwendung für sichere Unterhaltungen mit unseren potenziellen Kunden. Die Anwendung erfordert bei jeder Nutzung eine PIN, wodurch unsere Privatsphäre geschützt wird. Außerdem verfügt sie über eine Funktion zum Löschen von Chats, die den Chat direkt nach der Ansicht löscht. Insgesamt ist es ein großartiges Kommunikations-Tool.

9. Voxer (Am besten für Sprachmitteilungen im Walkie-Talkie-Stil)

über Voxer

Möchten Sie Unterhaltungen ohne Telefonanruf in Echtzeit führen? Voxer schließt diese Lücke mit Push-to-Talk-Sprachmitteilungen, die ein Walkie-Talkie-Erlebnis nachahmen.

Dies ist besonders nützlich für Teams im Außendienst, wie z. B. Bauarbeiter, Koordinatoren von Ereignissen oder Logistikteams, die eine schnelle Kommunikation benötigen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprachnachrichten können die Nachrichten von Voxer live abgespielt oder für später gespeichert werden, was je nach Dringlichkeit Flexibilität bietet. Die App bietet auch verschlüsselte Teamkommunikation für Unternehmen, die mit sensiblen Informationen umgehen.

Die besten Features von Voxer

Transkribieren Sie Sprachnachrichten mit einem kostenpflichtigen Plan in Text

Erstellen Sie Threads für Sprachnachrichten für Unterhaltungen in Gruppen

Gesendete Sprachnachrichten abrufen und löschen

Übertragen Sie hochwertige Sprachnachrichten auch bei langsamen Verbindungen

Limits von Voxer

Die kostenlose Version enthält Werbung

Weniger effektiv für strukturierte, textbasierte Kommunikation

Preise für Voxer

Persönlich: Kostenlos

Pro: 3,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Voxer

G2: 4,3/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Voxer?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich mag die Einfachheit, mit der ich Sprachnotizen erstellen kann, die dann vom Vox-Team in Text umgewandelt werden. Dieses Feature ist besonders praktisch für jemanden, der im Feld unterwegs ist und aufpassen muss, wohin er geht. So lassen sich Sicherheitsprobleme vermeiden.

Ich mag die Einfachheit, mit der ich Sprachnotizen erstellen kann, die dann vom Vox-Team in Text umgewandelt werden. Dieses Feature ist besonders praktisch für jemanden, der im Feld unterwegs ist und aufpassen muss, wohin er geht. So lassen sich Sicherheitsprobleme vermeiden.

👀 Wussten Sie schon? Die beliebte Walkie-Talkie-App Voxer wurde von den Kommunikationsanforderungen des Militärs inspiriert. Mitbegründer Tom Katis, ein ehemaliger Kommunikationssergeant der US-Spezialeinheiten, entwickelte Voxer, nachdem er während seines Dienstes Kommunikationsprobleme erlebt hatte.

10. Speechify (Am besten geeignet für die Umwandlung von Text in Sprachnachrichten)

über Speechify

Zuhören statt lesen kann eine gute Abwechslung sein, insbesondere für Menschen mit einem vollen Terminkalender. Speechify wandelt geschriebenen Text in natürlich klingende Audiodateien um, sodass Sie lange Dokumente, E-Mails oder Notizen ganz einfach als Sprachmitteilungen anhören können. Ob aus Gründen der Barrierefreiheit oder der Bequemlichkeit – Speechify hilft Benutzern dabei, Inhalte freihändig aufzunehmen.

Die App unterstützt mehrere Sprachen und ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung der Wiedergabegeschwindigkeit, wodurch sie sich ideal für Berufstätige, Studenten und alle eignet, die lieber mit Audio lernen.

Obwohl es in erster Linie als eine der besten Text-to-Speech-Software entwickelt wurde, können Benutzer auch Sprachaufzeichnungen erstellen und freigeben, um detaillierte Berichte zu erstellen.

Die besten Features von Speechify

Markieren Sie Text während des Vorlesens, um ihn besser zu verstehen

Nutzen Sie über 200 natürliche, menschenähnliche Stimmen in über 60 Sprachen

Integration mit PDFs, Webseiten und E-Mails für nahtlose Audio-Konvertierung

Passen Sie Tonhöhe und Klang an, um das Hörerlebnis zu personalisieren

Importieren Sie Text aus Webseiten, Dokumenten und Apps

Limits von Speechify

Bessere Sprachqualität erfordert einen kostenpflichtigen Plan

Gelegentliche Fehlaussprachen bei komplexen Wörtern

Preise für Speechify

Limitiert : Kostenlos

Premium: 29 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Speechify

G2: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. Microsoft Teams (Am besten für Sprachmitteilungen und Zusammenarbeit in Unternehmen geeignet)

über Microsoft Teams

Es kann schwierig sein, bei Unterhaltungen am Arbeitsplatz den Überblick zu behalten, insbesondere in großen Teams. Microsoft Teams bietet integrierte Sprachmitteilungen, mit denen Benutzer Sprachnotizen über verschiedene Kommunikationskanäle senden und empfangen können.

Dies hilft, lange Textnachrichten zu reduzieren und sorgt für eine schnellere Kommunikation, ohne dass eine separate App erforderlich ist.

Da Teams tief in Microsoft 365 integriert ist, können Sprachnachrichten zusammen mit Dokumenten, Meeting-Notizen und Aufgaben freigegeben werden, sodass alles an einem Ort bleibt.

Die besten Features von Microsoft Teams

Greifen Sie über Desktop und Mobilgeräte auf Sprachnotizen zu und profitieren Sie von mehr Flexibilität

Nutzen Sie Sicherheit auf Unternehmensniveau für verschlüsselte Kommunikation

Sprachmitteilungen automatisch in Team-Chats transkribieren

Heften Sie wichtige Sprachnachrichten für schnellen Zugriff an

Filtern Sie Sprachnachrichten anhand von Schlüsselwörtern in Transkripten

Verbinden Sie sich mit Outlook, um Sprachnotizen per E-Mail zu versenden

Limits von Microsoft Teams

Die Vielzahl der Features kann überwältigend sein

Für den vollen Funktionsumfang ist ein Microsoft-Konto erforderlich

Preise für Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (über 14.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 9.000 Bewertungen)

