Die 10 besten Fireflies AI-Alternativen, die Sie 2025 entdecken sollten

Fireflies AI ist eines der besten KI-Tools für virtuelle Meetings. Es dient als Ihr virtueller Assistent, der Notizen macht, Zusammenfassungen erstellt und die Zusammenarbeit erleichtert.

Wenn Sie sich jedoch für Fireflies anmelden, werden Sie möglicherweise von der überladenen Benutzeroberfläche etwas abgeschreckt sein. Und wenn Sie das Tool zum ersten Mal verwenden, werden Sie möglicherweise auf Ungenauigkeiten und Fehler in Ihren Meeting-Notizen stoßen.

Wenn Sie bereits mit diesen Problemen konfrontiert sind, sind Sie hier genau richtig. Dieser Blog enthält die 10 besten handverlesenen Fireflies-Alternativen.

Finden Sie heraus, welches dieser Tools alle Ihre Anforderungen erfüllt.

Limits von Fireflies AI

Fireflies AI ist beliebt wegen seiner Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit. Es verfügt über großartige Transkriptions-Features, unterstützt verschiedene Sprachen und bietet mehrere Integrationsoptionen für die Verwaltung von Meeting-Diskussionen. Allerdings hat die Software laut Benutzern auch gewisse Nachteile.

Probleme mit der Genauigkeit : Bei Transkriptionsdiensten treten gelegentlich Fehler auf, insbesondere bei anderen Sprachen als Englisch, starken Akzenten, lauten Tonaufnahmen und Fachbegriffen. Außerdem hat das Tool Schwierigkeiten, mehrere Teilnehmer zu unterscheiden

Vage Zusammenfassungen : Die von KI generierten Meeting-Zusammenfassungen müssen oft überarbeitet werden, da der Kontext manchmal unklar ist. Außerdem gibt es Fehler in den Übersetzungen

Limitierter Free-Plan : Der Free-Plan von Fireflies AI ist sehr einfach. Sie haben keinen Zugriff auf die Features des KI-Assistenten oder die intelligente Suche. Außerdem sind die KI-Zusammenfassungen begrenzt und Sie haben insgesamt nur 800 Minuten Speicher pro Platz für Ihre Meetings

Mangelnde Anpassungsmöglichkeiten: Fireflies AI bietet nicht viele Anpassungsmöglichkeiten für die Aufzeichnungseinstellungen. Außerdem gibt es keine benutzerdefinierten Berichte, um alle Ihre Meeting-Erkenntnisse an einem Ort anzuzeigen

🧠 Wussten Sie schon? Laut einer Studie wurde der weltweite Markt für KI-Meeting-Assistenten im Jahr 2023 auf 1,95 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2031 11,88 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Segment "Meeting Organizer" dominiert den Markt aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und der Integration mit beliebten Tools zur Steigerung der Produktivität.

Fireflies AI-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir tiefer eintauchen, hier ein kleiner Einblick in die Top 10 Tools, ihre wichtigsten Features und die Geschäftsstrukturen, für die sie am besten geeignet sind!

Fireflies AI Alternativen Herausragendes Feature Am besten geeignet für ClickUp Erstellt ein vernetztes Meeting-Ökosystem, in dem Sie Notizen machen, zusammenarbeiten, Inhalte freigeben und Aufgaben direkt aus den Notizen heraus erstellen können Fachleute, KMUs und Unternehmen Fathom Verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und ermöglicht Ihnen, während des Gesprächs Highlights zu erstellen Teams in Unternehmen Otter.ai Ermöglicht die automatische Erfassung von Bildern während der Bildschirmfreigabe Persönliche Nutzung und kleine Teams Avoma Führt Meeting- und Anrufanalysen durch, um deren Qualität zu verbessern Große Teams in Unternehmen Grain Damit können Sie Meeting-Segmente ausschneiden, freigeben und bestimmte Personen mit Tags versehen Mittlere bis große Unternehmen MeetGeek. ai Erstellt detaillierte Zusammenfassungen und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf vergangene Meeting-Notizen Persönliche Nutzung und kleine Teams tl;dv Erstellt benutzerdefinierte KI-Berichte und Dashboards, um alle Meeting-Erkenntnisse an einem Ort anzuzeigen Mittlere bis große Teams Gong Hilft bei der Nachverfolgung von Anrufen, der Prognose der Vertriebspipeline und der Analyse von Geschäften Vertriebs- und RevOps-Teams großer Unternehmen Tactiq Transkribiert Meetings in Echtzeit ohne Bot Freiberufler und wachsende Teams Chorus. ai Erfasst Anrufe, extrahiert Erkenntnisse und analysiert Unterhaltungen, um die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs eines Geschäftsabschlusses zu ermitteln Vertriebs- und Umsatzteams großer Unternehmen

Die 10 besten Fireflies AI-Alternativen

1. ClickUp (Bestes KI-gestütztes Tool für Meetings, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit)

Transkribieren Sie Meetings, verwalten Sie Tagesordnungen und arbeiten Sie mit ClickUp zusammen

Suchen Sie nach einem Tool, das weit mehr ist als ein Meeting-Recorder? Lernen Sie ClickUp kennen, die App für alles rund um die Arbeit, die Meeting- und Projektmanagement auf einer Plattform vereint.

Die Lösung von ClickUp für produktive Meetings? Ein integrierter KI-Notizblock, der in Ihrem Kalender lebt! Dieses raffinierte Tool macht Notizen für Sie, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Meetings konzentrieren können.

Es lässt sich nahtlos in Apps von Drittanbietern wie Zoom, Teams und Google Meet integrieren und ist somit eine vielseitige Lösung. Der KI-Notiznehmer dokumentiert automatisch den Namen des Meetings, das Datum und die Teilnehmer und bietet sogar eine vollständige Audioaufzeichnung

Es bietet außerdem zusammengefasste Erkenntnisse mit einer schnellen Übersicht, den wichtigsten Punkten und den nächsten Schritten in einem übersichtlichen Checklisten-Format. Außerdem erhalten Sie detaillierte Transkripte für eingehende Überprüfungen. Nach dem Meeting können Sie ganz einfach auf Ihre Notizen in einem privaten ClickUp-Dokument zugreifen, das mit Tags versehen und zur Überprüfung oder Freigabe bereit ist.

Darüber hinaus vereint ClickUp Meetings alles unter einem Dach – Verwaltung von Tagesordnungen, Festlegen von Aktionspunkten, Dokumentieren wöchentlicher Meetings und vieles mehr. So können Sie auf alle Ihre Dokumente, Aufgaben und anderen Materialien zugreifen, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen. Mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen können Sie diese Notizen strukturieren und sicherstellen, dass sie gut dokumentiert sind, bevor Sie sie für andere freigeben.

ClickUp Brain, das KI-gestützte Tool von ClickUp, kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Meeting-Notizen in andere Sprachen zu übersetzen und Verbesserungen/mögliche Aufgaben vorzuschlagen, um die Informationen korrekt zu organisieren. Das Beste daran? Sie können Meeting-Notizen und Zusammenfassungen direkt in Aufgaben oder Aktionselemente umwandeln und diese mit bestimmten Projekten und Workflows verknüpfen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Meeting-Zusammenfassungen und übersetzen Sie Meeting-Notizen

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Docs Live-Dokumente mit Meeting-Notizen erstellen. Diese können Sie als dynamische Ressourcen verwenden, auf die Teams während ihrer Kundengespräche zurückgreifen können. Außerdem lassen sich bestimmte Meeting- oder Aufgabendetails im Dokument ganz einfach suchen und innerhalb von Sekunden finden.

ClickUp bietet auch mehrere Vorlagen für Meetings, die Sie verwenden können, wenn Sie zu beschäftigt sind, um Tagesordnungen, Protokolle und Notizen zu erstellen. Die Vorlage für Meeting-Protokolle von ClickUp hilft Ihnen beispielsweise dabei:

Organisieren Sie die Tagesordnung, Aktionselemente und Teilnehmer des Meetings

Verfolgen Sie wichtige Erkenntnisse und Ergebnisse des Meetings

Weisen Sie Ihren Teammitgliedern Aktionselemente als Aufgaben zu

Diese Vorlage herunterladen Zeichnen Sie wichtige Erkenntnisse aus Meetings mit der Vorlage für Meeting-Protokolle von ClickUp auf

Ebenso können Sie die ClickUp Meetings-Vorlage verwenden, um Ihre Tagesordnungspunkte, Notizen und Nachfassaktionen zu verwalten.

Die besten Features von ClickUp

Übernehmen Sie die Kontrolle über Meetings: Der ClickUp AI Note Taker transkribiert Meetings automatisch, fasst wichtige Punkte zusammen und erstellt umsetzbare Aufgaben, sodass Sie den Überblick über Follow-ups und Entscheidungen behalten

Aktionselemente erstellen : Verwandeln Sie Notizen mit : Verwandeln Sie Notizen mit ClickUp Aufgaben in To-dos, fügen Sie Details hinzu und taggen Sie die Personen, die für die Erledigung verantwortlich sind

Organisation und Bearbeitung von Notizen : Organisieren und bearbeiten Sie Meeting-Notizen und Aufgaben an einem Ort mit : Organisieren und bearbeiten Sie Meeting-Notizen und Aufgaben an einem Ort mit ClickUp Notepad

Bildschirmaufzeichnungen : Teilen Sie Bildschirmaufzeichnungen mit KI-gestützten Transkriptionen in Meeting-Notizen mit : Teilen Sie Bildschirmaufzeichnungen mit KI-gestützten Transkriptionen in Meeting-Notizen mit ClickUp Clips und transkribieren Sie sie sofort mit ClickUp Brain

Echtzeit-Zusammenarbeit: Greifen Sie auf Notizen zu, geben Sie sie für Ihr Team frei und arbeiten Sie über : Greifen Sie auf Notizen zu, geben Sie sie für Ihr Team frei und arbeiten Sie über den ClickUp-Chat gemeinsam an Unterhaltungen

Einschränkungen von ClickUp

Bei so vielen benutzerdefinierten Anpassungen und Features kann es etwas dauern, bis Sie sich mit dem Tool vertraut gemacht haben

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ pro Benutzer/Monat

Business : 12 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise : Kontakt für Preisinformationen

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied/Monat hinzufügen

ClickUp AI Notetaker: Fügen Sie es jedem kostenpflichtigen Plan für nur 6 $/Monat pro Benutzer hinzu

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ich schätze, dass ClickUp sich in Bezug auf innovative Software ständig weiterentwickelt, insbesondere mit dem Aufkommen der KI. Die KI-Tools, die sie in die Plattform integriert haben, haben unserem Produktionsteam Zeit bei der Erstellung von Aufgaben, dem Verfassen von Aufforderungen oder Zusammenfassungen von Meetings gespart. Abgesehen von den KI-Funktionen ist Click-up auf Augenhöhe mit den zahlreichen Projektmanagement-Plattformen, die wir in der Vergangenheit verwendet haben. Ich glaube, dass Click-Up zu viele Ebenen hat, um eine einfache Aufgabe zu erledigen. Ich würde mir mehr Sichtbarkeit auf hoher Ebene in Aufgabenreihen wünschen.

Ich schätze, dass ClickUp sich in Bezug auf innovative Software ständig weiterentwickelt, insbesondere mit dem Aufkommen der KI. Die KI-Tools, die sie in die Plattform integriert haben, haben unserem Produktionsteam Zeit bei der Erstellung von Aufgaben, dem Verfassen von Aufforderungen oder Zusammenfassungen von Meetings gespart. Abgesehen von den KI-Funktionen ist Click-up auf Augenhöhe mit den zahlreichen Projektmanagement-Plattformen, die wir in der Vergangenheit verwendet haben. Ich bin der Meinung, dass Click-Up zu viele Ebenen hat, um eine einfache Aufgabe zu erledigen. Ich würde mir eine bessere Sichtbarkeit der Aufgabenreihen wünschen.

2. Fathom (Am besten geeignet für die Erstellung von Meeting-Zusammenfassungen und Transkriptionen)

via Fathom

Wenn Sie ein nicht technisch versiertes Team haben, kann Fathom ein wertvoller Meeting-Assistent sein. Im Gegensatz zur überladenen Benutzeroberfläche von Fireflies AI verfügt Fathom über eine übersichtliche Oberfläche, die es zum benutzerfreundlichsten Notizbuch für Ihre Projekt-Meetings macht.

Sie können Ihre Diskussionen von A bis Z in einer Meeting-Zusammenfassung organisieren und innerhalb weniger Minuten einen Aktionsplan erstellen. Fathom erstellt detaillierte Meeting-Notizen und extrahiert sogar Aktionselemente, sodass Sie diese schnell für Folge-E-Mails verwenden können.

Das Highlight? Fathom ist großartig im Übersetzen. Es unterstützt 28 Sprachen und erstellt präzise Notizen, unabhängig von der Sprache des Meetings.

Entdecken Sie die besten Features

Erstellen und geben Sie kurze Video-Clips aus bestimmten Teilen des Meetings frei, um nur die wichtigsten Informationen zu vermitteln

Erstellen Sie während des Gesprächs Highlights und fassen Sie Meeting-Notizen mit KI zusammen

Mit Fathom Analytics erhalten Sie alle notwendigen Daten wie Seitenaufrufe, Top-Verweisquellen usw. in einem Dashboard

Limits verstehen

Es gibt keine Möglichkeit, Notizen zu kopieren und einzufügen, ohne automatisch das Video des Meetings zu verknüpfen oder am Ende eine Schaltfläche "Ansehen" hinzuzufügen

Die Installation ist unkompliziert, aber langwierig

Preise verstehen

Free

Premium : 19 $ pro Benutzer/Monat

Team Edition : 29 $ pro Benutzer/Monat

Team Edition Pro: 39 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen verstehen

G2: 5/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fathom?

Das Beste daran ist, dass es fast alles über meine Meetings versteht. Das Erstaunlichste daran ist, dass es mich wie ein persönlicher Assistent bei jedem Meeting begleitet. Die KI-Fähigkeit macht es vielseitiger in der Protokollierung. Insgesamt gefällt es mir sehr gut. Allerdings kann ich meine Aufzeichnungen nicht herunterladen. Außerdem ist die Vollbildoption nicht wirklich ein Vollbildmodus. Denn es wird ein Seitenpanel angezeigt, das ich nicht immer benötige.

Das Beste daran ist, dass es fast alles über meine Meetings versteht. Das Erstaunlichste daran ist, dass es mich wie ein persönlicher Assistent bei jedem Meeting begleitet. Die KI-Fähigkeit macht es vielseitiger in der Protokollierung. Insgesamt gefällt es mir sehr gut. Allerdings kann ich meine Aufzeichnungen nicht herunterladen. Außerdem ist die Vollbildoption nicht wirklich ein Vollbildmodus. Denn es wird ein Seitenpanel angezeigt, das ich nicht immer benötige.

3. Otter. ai (Am besten geeignet für die Erstellung von Echtzeit-Meeting-Transkripten)

Otter. ai ist eine großartige Fireflies AI-Alternative für kleine Teams. Es verfügt über ein KI-Tool für Meeting-Notizen, das Meeting-Transkriptionen in Echtzeit zusammenfasst und generiert, sodass Sie sich voll und ganz auf das Gespräch konzentrieren können.

Wenn Sie nicht an dem Anruf teilnehmen können, kann Otter Ihnen wichtige Erkenntnisse aus dem Meeting liefern und sogar Aktionspunkte für die nächsten Schritte erstellen. Sie können auch bestimmte Audio-Transkripte, die mit dem Text synchronisiert sind, suchen und wiedergeben, bearbeiten und mit Bildern und Kommentaren versehen.

Die besten Features von Otter.ai

Kombinieren Sie Live-Gespräche und asynchrone Updates und erhalten Sie Einblicke von Otter und Ihren Teamkollegen mit KI-Chat

Verwenden Sie Otter, um mehrere Sprecher zu identifizieren, Pausen in Transkripten zu markieren und Zeitstempel für jedes im Meeting besprochene Thema zu erhalten

Nehmen Sie automatisch Bilder auf, wenn Bildschirme geteilt oder während des Anrufs geändert werden, um den Kontext in Transkripten zu dokumentieren

Einschränkungen von Otter.ai

Manchmal zeichnet Otter.ai nicht die gesamten Anrufe auf

Die Transkriptionen sind oft sehr ungenau

Die Suchfunktion ist fehlerhaft und kann anfangs schwierig zu bedienen sein

Preise für Otter.ai

Basic : Kostenlos

Pro : 16,99 $ pro Benutzer/Monat

Business : 30 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,4/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

Es war zwar günstig, aber das doppelte Überprüfen der Transkriptionen war sehr zeitaufwendig und frustrierend. Wenn die Audioaufnahme klar und prägnant ist, funktioniert es gut, aber bei Hintergrundgeräuschen oder Akzenten wird oft nicht alles richtig erkannt.

Es war zwar günstig, aber das doppelte Überprüfen der Transkriptionen war sehr zeitaufwendig und frustrierend. Wenn die Audioaufnahme klar und prägnant ist, funktioniert es gut, aber bei Hintergrundgeräuschen oder Akzenten wird oft nicht alles richtig erkannt.

4. Avoma (Am besten für die End-to-End-Verwaltung von Meetings)

via Avoma

Während Fireflies AI in erster Linie ein KI-Transkriptionstool ist, geht Avoma über grundlegende Transkriptionsdienste hinaus. Es handelt sich um ein Meeting-Management-Tool, mit dem Sie Anrufe planen, Meeting-Agenden erstellen und Analysen nach dem Meeting durchführen können.

Avoma ist vor allem für seine Features zur Konversationsintelligenz bekannt und bietet eine tiefergehende Analyse Ihrer Meetings. Damit können Sie die Bewertung von Anrufen automatisieren, um die Qualität zu verbessern, Vertriebsteams mit Antworten in Echtzeit ausstatten und das Feedback und die Leistung Ihres Teams verfolgen.

Die besten Features von Avoma

Erhalten Sie Echtzeit-Transkripte von Anrufen und Meetings in über 60 Sprachen

Erstellen Sie mit KI Follow-up-E-Mails, die Meetings zusammenfassen und die nächsten Schritte innerhalb weniger Minuten kommunizieren

Verwenden Sie zweckbasierte Scorecards für jedes Meeting, um Einblicke in die Schlüsselbereiche für Verbesserungen zu gewinnen

Einschränkungen von Avoma

Avoma verfügt über zahlreiche zusätzliche Features, die zunächst überwältigend sein können

Das Setup des Tools dauert lange. Sie müssen jeden Abschnitt individuell anpassen, um das Beste daraus zu machen

Sie können keine Wiedergabelisten herunterladen. Sie müssen den Ausschnitt in der Wiedergabeliste finden, nach dem Anruf suchen und dann den Ausschnitt im Anruf finden

Preise für Avoma

KI-Meeting-Assistent : 24 $ pro Benutzer/Monat

Conversation Intelligence : 69 $ pro Benutzer/Monat

Revenue Intelligence: 99 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Avoma?

Avoma ist eines der Tools, die ich täglich verwende. KI-Bewertung und Feedback zu Anrufen. Hilfreich, um auf Dinge zu achten, die Sie möglicherweise vergessen, oder um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, wenn Sie Anrufe führen oder daran teilnehmen. Das Feedback hilft Ihnen, den Kundensupport, den Sie bieten können, zu verbessern. Die Software selbst ist sehr einfach zu bedienen und lässt sich leicht in andere Software integrieren, um die Aufzeichnung von Anrufen zu vereinfachen. Manchmal kann das KI-Feedback jedoch sehr starr sein und berücksichtigt keine Variablen des Anrufs oder des Flows.

Avoma ist eines der Tools, die ich täglich verwende. KI-Bewertung und Feedback zu Anrufen. Hilfreich, um auf Dinge zu achten, die Sie möglicherweise vergessen, oder um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, wenn Sie Anrufe führen oder daran teilnehmen. Das Feedback hilft Ihnen, den Kundensupport, den Sie bieten können, zu verbessern. Die Software selbst ist sehr einfach zu bedienen und lässt sich leicht in andere Software integrieren, um die Aufzeichnung von Anrufen zu vereinfachen. Manchmal kann das KI-Feedback jedoch sehr starr sein und berücksichtigt keine Variablen des Anrufs oder des Flows.

5. Grain (Am besten geeignet für die Erstellung von Meeting-Clips und die Synchronisierung von Teams)

via Grain

Grain zeichnet sich als Fireflies AI-Alternative durch seine Features für die Zusammenarbeit im Team aus. Mit diesem Tool können Sie bestimmte Momente eines Meetings mit Clips markieren, ähnlich wie bei den Soundbites von Fireflies, nur besser. Dieses Feature ist ideal, wenn Sie nur wichtige Teile eines Meetings mit Ihren Teammitgliedern teilen möchten. Außerdem können Sie Personen taggen und sie mit automatischen Benachrichtigungen informieren.

Das Beste daran ist, dass Sie Grain in Zoom und Microsoft Teams integrieren können, um Notizen zu machen, Meetings aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen und sogar Meeting-Protokolle zu erstellen. Sie können auch die Vorlagen für Meeting-Notizen verwenden, um Ihre Notizen nach Ihren Wünschen zu strukturieren.

Die besten Features von Grain

Notizen tippen, bestimmte Momente mit Tags versehen oder Meeting-Segmente mit einem Live-Notepad ausschneiden

Markieren Sie Abschnitte im Transkript, hinterlassen Sie Kommentare mit Zeitstempel und taggen Sie relevante Personen

Erstellen Sie Video-Clips und geben Sie sie mit Wiedergabelisten und Stories für Teams frei

Limits für Grain

Die Phrasenerkennung in Smart Tags ist begrenzt. Es ist schwierig, bestimmte Phrasen in Anrufen konsistent zu erfassen

Standardmäßig können Meeting-Aufzeichnungen nur intern geteilt werden

Die automatische Kategorisierungsfunktion bietet keine Möglichkeit, ausgewählte externe Meetings aufzuzeichnen und deren KI-Zusammenfassungen über Slack zu versenden

Kornpreise

Free

Starter : 19 $ pro Platz/Monat

Business : 39 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Grain?

Ich habe viele verschiedene Apps für Anrufaufzeichnung, Notizen und Meeting-Zusammenfassungen ausprobiert. Grain ist die einzige, die diesen gesamten Prozess benutzerfreundlich macht. Die Snippets, Talk Tracks und die Anrufsuche sind im Vergleich zu Gong und anderen sehr einfach.

Ich habe viele verschiedene Apps für Anrufaufzeichnung, Notizen und Meeting-Zusammenfassungen ausprobiert. Grain ist die einzige, die diesen gesamten Prozess benutzerfreundlich gestaltet. Die Snippets, Talk Tracks und die Anrufsuche sind im Vergleich zu Gong und anderen sehr einfach.

💡Profi-Tipp: Führen Sie in Ihrem Team ein Standardprotokoll für das Freigeben von Clips ein. Halten Sie Clips beispielsweise unter zwei Minuten lang und fügen Sie Beschreibungen hinzu, um den Gegenstand des Meetings schnell zu verstehen, ohne es vollständig ansehen zu müssen.

6. MeetGeek. ai (Am besten geeignet für Notizen und die Verwaltung eines Repositorys für Meeting-Notizen)

via MeetGeek

MeetGeek ist eine hervorragende Alternative zu Fireflies AI, mit der Sie Notizen machen, KI-Zusammenfassungen erstellen und das Meeting-Management automatisieren können, von der Festlegung der Tagesordnung bis hin zu Nachfassaktionen. Es hört Ihren Unterhaltungen zu und kategorisiert sie in Schlüsselthemen und Highlights wie Fakten, Aktionspunkte, Entscheidungen, Bedenken usw.

Mit MeetGeek können Sie außerdem automatisch wichtige Erkenntnisse aus Anrufen extrahieren und sich über vergangene Meetings informieren. Das Tool lässt sich nahtlos in CRM-Systeme wie HubSpot integrieren und liefert wichtige Kundenerkenntnisse während Verkaufsgesprächen.

Die besten Features von MeetGeek.ai

Greifen Sie auf Notizen vergangener Meetings zu und rufen Sie bestimmte Details mit einer Stichwortsuche ab

Versenden Sie nach jedem Meeting detaillierte E-Mail-Zusammenfassungen mit präzisen Zusammenfassungen

Passen Sie den Namen Ihres KI-gestützten Meeting-Assistenten, Chat-Nachrichten und die Meeting-Zusammenfassungen, die Sie freigeben, an, um Ihr Branding auf die nächste Stufe zu heben

MeetGeek. ai Einschränkungen

Einige Benutzer stören sich an der Standard-Einblendung von MeetGeek, wenn sie ein Meeting freigeben. Das Tool fügt sich selbst in jedes Meeting eines Teilnehmers ein, selbst wenn dieser sich nur anmeldet, um auf Notizen zuzugreifen

Die Aufzeichnungsfunktion ist schwer zu bedienen und es sind mehrere Klicks erforderlich, um den Link zu finden und ihn zu einem Meeting hinzuzufügen

Preise für MeetGeek.ai

Basic : Free-Plan

Pro : 19 $ pro Benutzer/Monat

Business : 39 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: 59 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu MeetGeek.ai

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MeetGeek.ai?

Mir gefällt die Benutzerfreundlichkeit von MeetGeek, die Möglichkeit, direkt nach einem Meeting Protokolle, Notizen und Erkenntnisse zu erhalten, die verfügbaren Personalisierungs-Features und der Kundensupport ist großartig. Allerdings kann es manchmal vorkommen, dass Meetings, die in letzter Minute angesetzt werden, nicht verbunden werden.

Mir gefällt die Benutzerfreundlichkeit von MeetGeek, die Möglichkeit, direkt nach dem Meeting Protokolle, Notizen und Erkenntnisse zu erhalten, die verfügbaren Personalisierungs-Features und der Kundensupport ist großartig. Allerdings kann es manchmal vorkommen, dass es nicht möglich ist, an Meetings teilzunehmen, die in letzter Minute angesetzt werden.

7. tl;dv (Am besten für Teams in Unternehmen geeignet, um wichtige Details von Meetings zu erfassen und KI-Berichte zu erstellen)

tl;dv ist der intelligente Meeting-Assistent, der sich direkt in Ihre Meeting-Plattformen wie Zoom, Teams und Google Meet integrieren lässt und Ihnen die mühsame Arbeit der Aufzeichnung all Ihrer Meetings abnimmt. Sie können KI-Zusammenfassungen und Highlights Ihrer Unterhaltungen erstellen, detaillierte Transkripte erhalten, zu bestimmten Abschnitten im Transkript springen, wichtige Momente mit Tags versehen sowie Clips erstellen und freigeben.

Im Gegensatz zu Fireflies AI können Sie mit diesem Tool die Themen und Vorlagen für die Berichterstellung anpassen, um die Erkenntnisse aus Meetings so zu präsentieren, wie Sie es möchten. Das Coolste daran? tl;dv sendet Ihnen am Ende jedes Tages eine Zusammenfassung Ihrer To-Do-Liste, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

tl;dv beste Features

Erstellen Sie Clips aus Meetings und fügen Sie sie zu einem Reel zusammen, um Ihren Team-Chat nicht mit mehreren Clips zu überladen

Markieren Sie wichtige Meeting-Abschnitte, die Sie später noch einmal ansehen möchten, und laden Sie Ihre Teamkollegen zu einer Diskussion ein

Erhalten Sie Einblicke in die Redner, wie z. B. durchschnittliche Redezeit, längster Monolog, Fragen und vieles mehr

tl;dv Einschränkungen

Manchmal wird der tl;dv-Bot in Meetings nicht angezeigt, wenn Sie die kostenlose Version verwenden

Die mobile Version ist deutlich weniger intuitiv als die Desktop-Version, was die Aufzeichnung von Meetings unterwegs erschwert

Der Viewer für Meeting-Aufzeichnungen weist bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen Störungen auf

tl;dv Preisgestaltung

Free Forever

Pro : 29 $ pro Platz/Monat

Business : 98 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über tl;dv?

Das Versenden von TLDV an Meetings, an denen ich nicht teilnehmen kann, und die Verwendung der Transkriptionsfunktion haben meine Produktivität enorm gesteigert. Die Möglichkeit, schnell zu schwierigen Stellen in einer Unterhaltung zu navigieren und komplexe Chats schnell zusammenzufassen, hat meine Arbeit revolutioniert. Der Support ist ausgezeichnet und der Preis ist angemessen. Ich benutze es jetzt in jedem Meeting. Ich würde mir jedoch eine Erweiterung der Transkriptionsfunktion wünschen, damit ich wichtige Punkte eines Meetings einfacher exportieren und an alle Mitglieder meines Teams weitergeben kann, unabhängig davon, ob sie tl;dv-Benutzer sind oder nicht. Es wäre auch toll, wenn ich es als Bildschirm-/Audio-Recorder verwenden und daraus Transkripte erstellen könnte, da nicht alle Plattformen Aufzeichnungen zulassen.

Das Versenden von TLDV an Meetings, an denen ich nicht teilnehmen kann, und die Verwendung der Transkriptionsfunktion haben meine Produktivität enorm gesteigert. Die Möglichkeit, schnell zu schwierigen Stellen in einer Unterhaltung zu navigieren und komplexe Chats schnell zusammenzufassen, hat meine Arbeit revolutioniert. Der Support ist ausgezeichnet und der Preis stimmt. Ich benutze es jetzt in jedem Meeting. Ich würde mir jedoch eine Erweiterung der Transkriptionsfunktion wünschen, damit ich wichtige Punkte eines Meetings einfacher exportieren und an alle Mitglieder meines Teams weitergeben kann, unabhängig davon, ob sie tl;dv-Benutzer sind oder nicht. Es wäre auch toll, wenn ich es als Bildschirm-/Audiorecorder verwenden und daraus Transkripte erstellen könnte, da nicht alle Plattformen Aufzeichnungen zulassen.

8. Gong (Am besten für Vertriebsteams zur Analyse und Verbesserung von Anrufen geeignet)

via Gong

Gong ist eine Fusion aus Meeting-Aufzeichnungen und Sales Intelligence. Es handelt sich um ein KI-Transkriptionstool, das umfassende Sales-Analytics-Features wie die Identifizierung von Kundenproblemen, die Erfassung von Kundeninteraktionen, KI-Einblicke in den Deal-Status und vieles mehr bietet.

Das Tool bringt Vertriebs-, Produkt- und Marketingteams unter einem Dach. Während Vertriebsteams Anrufe nachverfolgen und Geschäfte analysieren können, können Marketing- und Produktteams mit Gong Kundenfeedback erfassen. Außerdem können sie das Tool auch zum Erstellen schneller E-Mails zur Nachverfolgung verwenden.

Gong hilft bei Prognosen, Pipeline-Management und Churn-Analysen sowie bei der Transkription von Vertriebsmeetings. Außerdem bietet es Empfehlungen zur Verbesserung von Verkaufsgesprächen und zur Optimierung der Interaktion mit Clients.

Die besten Features von Gong

Suchen Sie wichtige Informationen in Vertriebsmeetings, Telefonaten, E-Mails und Notizen

Erstellen Sie 30-Sekunden-Zusammenfassungen, um über Geschäftsaktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben

Erhalten Sie geschäftsbezogene Einblicke in Preisverhandlungen, Erwähnungen von Wettbewerbern usw., um Risiken genau zu identifizieren

Erkennen Sie Trends, gewinnen Sie Marktkenntnisse und finden Sie Chancen in Ihrer Vertriebspipeline mit Prognosen und Berichterstellung

Einschränkungen von Gong

Das Dashboard ist zu unübersichtlich und es gibt keine einfache Möglichkeit, die wichtigsten Details schneller zu filtern

Das Herunterladen mehrerer Anrufe ist nicht möglich, was für Unternehmen mit großen Datenmengen ineffizient ist

Der Self-Service-Onboarding-Prozess dauert ohne Unterstützung durch das Gong-Team sehr lange

Einigen Benutzern zufolge ist Gong für kleine Unternehmen teuer

Preise für Gong

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Gong

G2: 4,8/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Gong?

Gong hat für unser Vertriebsteam einen großen Unterschied gemacht. Es eignet sich hervorragend, um Anrufe zu überprüfen, zu erkennen, was funktioniert, und voneinander zu lernen. Ich finde es toll, wie es Dinge wie Gesprächsdauer und Einwände hervorhebt, sodass wir unsere Anrufe wirklich verstehen können. Außerdem ist es mit unserem CRM verbunden, sodass alles an einem Ort ist. Es war sehr hilfreich, um unseren Ansatz zu verbessern und Geschäfte schneller abzuschließen. Allerdings gibt es in Gong sehr viele Infos, was anfangs etwas überwältigend sein kann. Es wäre schön, wenn das Dashboard einfacher zu filtern wäre, damit wir uns schneller auf die wichtigsten Details konzentrieren können.

Gong hat für unser Vertriebsteam einen großen Unterschied gemacht. Es eignet sich hervorragend, um Anrufe zu überprüfen, erfolgreiche Strategien zu erkennen und voneinander zu lernen. Ich finde es toll, dass Dinge wie Gesprächsdauer und Einwände hervorgehoben werden, sodass wir unsere Anrufe wirklich verstehen können. Außerdem ist es mit unserem CRM verbunden, sodass alles an einem Ort ist. Es war sehr hilfreich, um unseren Ansatz zu verbessern und Geschäfte schneller abzuschließen. Allerdings gibt es in Gong sehr viele Infos, was anfangs etwas überwältigend sein kann. Es wäre schön, wenn das Dashboard einfacher zu filtern wäre, damit wir uns schneller auf die wichtigsten Details konzentrieren können.

🧠 Wussten Sie schon? 80 % aller Verkaufstransaktionen erfordern mindestens fünf Folge-E-Mails oder andere Formen der Kontaktaufnahme. Mit KI-Tools für Meetings können Sie mit minimalem Aufwand schnell Folge-E-Mails erstellen.

9. Tactiq (Am besten für automatisierte Echtzeit-Transkription geeignet)

via Tactiq

Tactiq ist ein Meeting-Assistent, der Live-Meetings aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst, ohne dass ein Bot an Ihrem Meeting teilnimmt. Das Tool bietet strukturierte Meeting-Notizen, um Unterhaltungen nachzuverfolgen und Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihnen bei Ihren nächsten Schritten helfen.

Es transkribiert Meetings in Echtzeit, ermöglicht Ihnen das Hervorheben von Notizen während Live-Anrufen und benachrichtigt die Teilnehmer über die Live-Transkription. Sie können auch Screenshots während des Meetings machen, Aktionselemente generieren, Folge-E-Mails versenden und benutzerdefinierte Einblicke mit personalisierten KI-Abfragen erhalten.

Die besten Features von Tactiq

Fügen Sie Screenshots zu Transkripten hinzu und wandeln Sie Transkripte in Zusammenfassungen, Rückblicke und Fortschrittsberichte um, um Meetings produktiver zu gestalten

Erhalten Sie Transkriptionsaufschlüsselungen nach Teilnehmern mit Sprecheridentifizierung

Stellen Sie Fragen, erstellen Sie Jira-Tickets und weisen Sie Aufgaben mit Tactiq AI zu

Einschränkungen von Tactiq

Die Analyse-Feature ist grundlegend

Manchmal sind die transkribierten Wörter falsch

Die kostenlose Version umfasst nur 10 Transkripte pro Monat

Preise für Tactiq

Free

Pro : 12 $ pro Benutzer/Monat

Team : 20 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tactiq?

Tactiq verfügt über eine unglaubliche und dennoch einfache Funktion, die KI speichert und nutzt, um Meetings aus vielen verschiedenen Online-Meeting-Plattformen wie Google, Microsoft und Zoom zusammenzufassen. Ich glaube, dass wir uns derzeit in einer Phase befinden, in der die meisten "KI-Technologien" überbewertet sind, sodass ihre Preise absurd sind. Ich bin kein zahlender Benutzer, daher nutze ich nur kostenlose Transkriptionen und fasse dann alles mit ClickUp AI zusammen. Kurz gesagt: Es ist wirklich teuer.

Tactiq hat eine unglaubliche und dennoch einfache Funktion, die KI speichert und nutzt, um Meetings aus vielen verschiedenen Online-Meeting-Plattformen wie Google, Microsoft und Zoom zusammenzufassen. Ich glaube, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der die meisten "KI-Technologien" überbewertet sind, sodass ihre Preise absurd sind. Ich bin kein zahlender Benutzer, daher nutze ich nur kostenlose Transkriptionen und fasse dann alles mit ClickUp AI zusammen. Kurz gesagt: Es ist wirklich teuer.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team in erster Linie auf E-Mails und Chats. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihrer Arbeitszeit damit, zwischen diesen Tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer App für alles, was mit Arbeit zu tun hat , wie ClickUp, laufen Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammen! Es ist Zeit für Zentralisierung und mehr Energie!

10. Chorus. ai (Am besten für geschäftsbezogene Unterhaltungsintelligenz geeignet)

Chorus. ai verfügt über ähnliche Transkriptionsfeatures wie Fireflies. Es zeichnet Meetings auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, einschließlich Sprecheridentifizierung und Transkript-Downloads. Sie können auch Ausschnitte wichtiger Meeting-Segmente aufnehmen und direkt an die Teilnehmer senden.

Im Gegensatz zu Fireflies AI analysiert Chorus.ai jedoch Unterhaltungen in Echtzeit, um umsetzbare Erkenntnisse für Pitches und Strategien zu liefern. Das Tool erfasst alle Unterhaltungen, einschließlich Anrufe, Videokonferenzen und E-Mails, und analysiert sie, um die Wahrscheinlichkeit des Geschäftsabschlusses zu ermitteln.

Die besten Features von Chorus.ai

Transkribieren Sie Verkaufsgespräche, extrahieren Sie Erkenntnisse und bewerten Sie Gesprächsaufzeichnungen, um deren Wirkung zu bestimmen

Verwenden Sie interaktive Berichte und Dashboards, um Analysen zu Verkaufsgesprächen sowie die Leistungen von Mitarbeitern und Teams anzuzeigen

Überprüfen Sie aufgezeichnete Ansichten, um Bereiche zu identifizieren, die verbessert werden müssen

Einschränkungen von Chorus.ai

Meeting-Zusammenfassungen enthalten oft keine detaillierten Informationen, sodass Benutzer die Transkripte erneut durchsehen müssen, was frustrierend sein kann

Chorus wiederholt häufig Elemente in Zusammenfassungen, Übersichten und Aktionspunkten, sodass gründliche Überprüfungen und Bearbeitungen unerlässlich sind

Die Anpassungsmöglichkeiten für Berichte und Dashboards sind limitiert

Die Software kommt bei der Verarbeitung großer Datenmengen ins Stocken, was sich auf die Leistung auswirkt

Preise für Chorus.ai

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Chorus.ai

G2: 4,5/5 (über 2.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Chorus.ai?

Sobald das Meeting beendet ist, kann ich meine transkribierte Besprechung bereitstellen, um wichtige Punkte mit Kollegen und anderen zu teilen. Das geht im Handumdrehen und kostet keine zusätzliche Zeit. Außerdem habe ich einige Video-Meetings transkribiert, die über meine Kamera aufgezeichnet wurden, und voilà – in wenigen Minuten waren sie transkribiert!!! Trotz der wertvollen Features gibt es jedoch einige Bereiche, die meiner Meinung nach noch verbessert werden könnten. Wenn ich beispielsweise einen neuen Benutzer zur Teilnahme auffordere, muss ich ihm aufgrund der komplexen und überwältigenden Benutzeroberfläche, die die Navigation erschwert, eine ausführliche Einweisung geben. Die Anpassungsoptionen der Plattform für Berichte und Dashboards sind ebenfalls limitiert, was insbesondere bei großen Datenmengen zu Leistungseinbußen führt.

Sobald das Meeting beendet ist, kann ich meine transkribierte Besprechung freigeben, um wichtige Punkte mit Kollegen und anderen zu teilen. Das geht im Handumdrehen und kostet keine zusätzliche Zeit. Außerdem habe ich einige Video-Meetings transkribiert, die über meine Kamera aufgezeichnet wurden, und voilà – in wenigen Minuten waren sie transkribiert!!! Trotz der wertvollen Features gibt es jedoch einige Bereiche, die meiner Meinung nach noch verbessert werden könnten. Wenn ich beispielsweise einen neuen Benutzer zur Teilnahme einlade, muss ich ihm aufgrund der komplexen und überwältigenden Benutzeroberfläche, die die Navigation erschwert, eine ausführliche Einweisung geben. Die Anpassungsoptionen der Plattform für Berichte und Dashboards sind ebenfalls limitiert, was insbesondere bei großen Datenmengen zu Leistungseinbußen führt.

Wählen Sie ClickUp als Ihren Meeting-Assistenten

Meetings können Sie den ganzen Tag lang beschäftigen und kontraproduktiv sein, aber nicht, wenn Sie das richtige KI-Meeting-Tool haben, das Ihnen die Arbeit abnimmt. Es läuft also darauf hinaus, die beste Fireflies AI-Alternative für Ihr Geschäft auszuwählen.

Überlegen Sie, welche Anforderungen Ihr Unternehmen an ein effektives Meeting-Tool hat. Wenn Sie beispielsweise ein kleines Team sind und nach einem einfachen Transkriptionstool suchen, können Sie die KI-Features von Tactiq ausprobieren. Wenn Sie als Unternehmen die Qualität Ihrer Verkaufsgespräche verbessern möchten, sollten Sie Avoma oder Chorus.ai in Betracht ziehen.

Wenn Sie nach einer App suchen, die alles für Ihre Arbeit kann, entscheiden Sie sich für ClickUp. Ob Sie Meetings aufzeichnen, Clips freigeben, Meeting-Zusammenfassungen und Berichte erstellen oder direkt aus Ihren Meeting-Notizen Projektaufgaben erstellen möchten – ClickUp bietet Ihnen alles!

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um produktivere Meetings zu führen!