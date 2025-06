die 13 besten MeetGeek AI-Alternativen für ein intelligenteres Meeting-Management

Ihre Meetings sind voller Erkenntnisse, aber Ihre Notizen? Halbfertig.

Was ist MeetGeek AI?

MeetGeek AI ist ein Tool für die Transkription von Meetings und das Erstellen von Notizen, das künstliche Intelligenz nutzt, um Unterhaltungen aufzuzeichnen, Zusammenfassungen zu erstellen und Schlüsselpunkte zu extrahieren. Es erfasst automatisch Diskussionen, Aktionspunkte und Entscheidungen und liefert so eine Dokumentation, ohne dass manuell Notizen gemacht werden müssen.

Benutzer können nach jedem Anruf auf Transkripte, Highlights und Aufzeichnungen zugreifen. MeetGeek AI wird häufig in Remote- oder hybriden Arbeitseinstellungen verwendet, um ein konsistentes Protokoll von Teambesprechungen zu erstellen und bei der Dokumentation und Nachverfolgung von Aufgaben zu helfen.

🧠 Wissenswertes: Das Wort "Meeting" stammt vom altenglischen Wort mētan ab, was "begegnen" bedeutet. Das bedeutet, dass Meetings schon seit Jahrhunderten Teil der menschlichen Interaktion sind, sogar im Mittelalter.

Warum sollten Sie sich für MeetGeek AI-Alternativen entscheiden?

MeetGeek AI bietet nützliche Features für die Transkription und Zusammenfassung von Meetings, aber einige Teams suchen nach Alternativen, die besser zu ihren spezifischen Anforderungen und Workflows passen.

Hier sind einige Gründe, warum Teams nach Alternativen zu MeetGeek AI suchen:

Probleme mit der Genauigkeit: Bei Hintergrundgeräuschen, überlappenden Stimmen oder einer instabilen Internetverbindung während des Gesprächs können bei Transkriptionen Kontext oder Schlüsselbegriffe verloren gehen

Eingeschränkter Sprachsupport: Da nur wenige Sprachen unterstützt werden, könnte das KI-Transkriptionstool für internationale Teams bei der täglichen regionenübergreifenden Kommunikation einschränkend sein

Einschränkende Preispläne: Für Einzelpersonen oder kleinere Teams können die monatlichen Kosten im Vergleich zur Nutzungshäufigkeit des Tools hoch erscheinen

Fehlende Integrationsoptionen: Eingeschränkte Integrationsoptionen für CRM und Projektmanagement können Ihre etablierten Workflows stören

Minimale Automatisierung des Workflows: Aufgaben und Nachverfolgungen müssen oft manuell hinzugefügt werden, was die Maßnahmen nach dem Meeting verlangsamt

👥 Eine einfache Regel für effektivere Meetings? Halten Sie sie klein. Der ehemalige Amazon-CEO Jeff Bezos schwört auf die "Zwei-Pizza-Regel": Wenn zwei Pizzas nicht für alle Meeting-Teilnehmer reichen, ist die Gruppe zu groß. Die Idee ist einfach: Kleinere Teams führen zu einer besseren Konzentration, einer besseren Zusammenarbeit und weniger Stimmen, die im Lärm untergehen. 🍕

MeetGeek AI-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir uns mit den Details befassen, hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Features dieser MeetGeek AI-Alternativen. 📝

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Am besten geeignet für intelligente Unterhaltungen Teamgröße: Vertriebs- und Kundensupport-Teams unterschiedlicher Größe, die Einblicke in Unterhaltungen benötigen ClickUp AI Notetaker transkribiert Meetings, generiert Aktionselemente und ClickUp Brain macht Inhalte durchsuchbar Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Otter. ai Am besten geeignet für Transkriptionen in Verbindung mit Tools für die Zusammenarbeit Teamgröße: Kleine bis große Teams, die Echtzeit-Transkriptionen und Zusammenarbeit benötigen Automatische Transkription, Stichwortsuche, Sprechererkennung, Zusammenarbeit in Echtzeit Ab 16,99 $/Monat pro Benutzer Fireflies. ai Am besten für plattformübergreifende Meeting-Aufzeichnungen Teamgröße: Mittlere bis große Teams, die plattformübergreifend arbeiten Benutzerdefinierte Tracker, plattformübergreifende Integration, KI-gestützte Zusammenfassungen, durchsuchbare Datenbank Ab 18 $/Monat pro Benutzer Avoma Am besten für intelligente Unterhaltungen geeignet Teamgröße: Vertriebs- und Kundensupport-Teams, die Einblicke in Unterhaltungen benötigen Vertriebsorientierte Analyse, Nachverfolgung von Stimmungen, Einblicke in Unterhaltungen Ab 29 $/Monat pro Benutzer Fathom Am besten geeignet für kostenlose KI-Meeting-Notizen mit den wichtigsten Punkten Teamgröße: Teams, die einfache Meeting-Zusammenfassungen benötigen Erstellen Sie Video-Highlights, durchsuchbare Transkripte und organisieren Sie Ihren Team-Space Free tl;dv Am besten geeignet für einfache Video-Highlights und zum Freigeben Teamgröße: Kleine bis mittlere Teams, die schnelle, leicht verständliche Meeting-Highlights benötigen Automatische Transkription, Stichwortsuche, Sprechererkennung und Zusammenarbeit in Echtzeit Ab 29 $/Monat pro Benutzer Rev Am besten geeignet für menschlich überprüfte Transkriptionsgenauigkeit Teamgröße: Kleine bis große Teams, die hochpräzise Transkriptionen benötigen Hybride Transkription durch Menschen und KI, Support in mehreren Sprachen, spezialisierte Dienste für technische Felder Ab 14,99 $/Monat pro Benutzer Sonix. ai Am besten geeignet für die automatisierte Wiederverwendung von Videoinhalten Teamgröße: Content-Teams, die Video-/Audioinhalte effizient wiederverwenden Automatisierte Transkription, Untertitel und Übersetzungen, Optimierung von Inhalten für Plattformen wie soziale Medien Ab 5 $/Stunde für KI-Transkription Krisp Am besten für geräuschfreie Meetings Teamgröße: Remote-Teams, die eine Echtzeit-Geräuschunterdrückung benötigen Clips erstellen, Highlights freigeben und Meetings in über 28 Sprachen transkribieren Ab 16 $/Monat pro Benutzer Tactiq Am besten für Benutzer von Google Workspace Teamgröße: Teams, die Google Meet für Online-Meetings verwenden Nahtlose Transkription von Google Meet, Integration mit Google Docs, farbcodierte Markierungen Ab 12 $/Monat pro Benutzer Grain AI Am besten geeignet für die Erstellung von Videos mit den wichtigsten Punkten Teamgröße: Kreative Teams, die visuelle Zusammenfassungen von Meetings benötigen Echtzeit-Geräuschunterdrückung, Steuerung der Mikrofonaktivität und detaillierte Analysen Ab 19 $/Monat pro Benutzer Notta. ai Am besten für mehrsprachige Transkriptionen geeignet Teamgröße: Globale Teams, die Transkriptionen in mehreren Sprachen benötigen Meetings mit Anmerkungen versehen, Inhalte in Video-Clips umwandeln und in Echtzeit zusammenarbeiten Ab 13,49 $/Monat pro Benutzer Sembly AI Identifizierung von Aufgaben, Analyse der Meeting-Dynamik und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung Echtzeit-Transkription in 58 Sprachen, Geräuschreduzierung und Features für die Zusammenarbeit im Team Ab 15 $/Monat pro Benutzer

Die besten MeetGeek AI-Alternativen

Wenn Sie bereit sind, Ihre Optionen zu erkunden, finden Sie hier die besten MeetGeek AI-Alternativen, die es wert sind, für produktive Meetings ausprobiert zu werden. 👇

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-Meeting-Notizen und Workflow-Management)

Meeting-Notizen bleiben oft unberührt im Posteingang liegen oder verschwinden in überfüllten Laufwerken. Aufgaben werden vergessen, niemand erinnert sich an wichtige Entscheidungen und Follow-ups verzögern sich oder gehen verloren. Der Einsatz von isolierten Tools für Transkription, Notizen und die Erstellung von Aufgaben macht jedes Meeting zu einem fragmentierten Prozess.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat und kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Meetings in ClickUp bringen alle Teile Ihres Meeting-Workflows in einem verbundenen System zusammen – von der Planung bis zur Durchführung –, sodass sich Ihr Team auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann, anstatt sie nachzuverfolgen.

Erfassen Sie wichtige Punkte und wandeln Sie sie sofort in Aufgaben um

Erfassen und konvertieren Sie wichtige Punkte mit dem ClickUp AI Notetaker

Sobald das Meeting beginnt, übernimmt der ClickUp AI Notetaker. Er transkribiert die gesamte Unterhaltung, fasst sie in übersichtliche Notizen zusammen und extrahiert automatisch Aktionspunkte.

Nehmen wir an, das Kundenerfolgsteam veranstaltet einen Onboarding-Strategieanruf. Die KI erstellt eine Zusammenfassung mit den Zielen, Zeitleisten und Hindernissen des Clients und erstellt anschließend Folgeaufgaben wie "Schulungsmaterialien freigeben" oder "Check-in für Woche 2 planen".

Erhalten Sie kontextreiche Einblicke aus Transkripten und Aufgaben

Überprüfen Sie Diskussionen mithilfe der durchsuchbaren Transkripte von ClickUp Brain

Unmittelbar nach dem Meeting macht ClickUp Brain diese Informationen durchsuchbar und nutzbar. Es scannt Transkripte, damit Sie schnell Schlüsselthemen finden, herausfinden können, wer was gesagt hat, und wichtige Entscheidungen überprüfen können.

Angenommen, ein Teammitglied möchte noch einmal überprüfen, wer sich bereit erklärt hat, das Dashboard für die Berichterstellung zu aktualisieren. ClickUp Brain kann diesen Moment in Sekundenschnelle aus dem Transkript herausziehen – ohne dass Sie eine stundenlange Aufzeichnung durchscrollen müssen.

Über Meetings hinaus funktioniert ClickUp Brain wie ein intelligenter Assistent in Ihrem gesamten Workspace.

Stellen Sie Fragen wie "Was haben wir für die Zeitleiste der April-Kampagne vereinbart?" und erhalten Sie Antworten aus früheren Meeting-Notizen, verknüpften Aufgaben und zugehörigen Dokumenten. Wenn beispielsweise jemand mitten in einem Projekt hinzukommt, benötigt er keine vollständige Einweisung. Brain verbindet die Punkte für ihn anhand der tatsächlichen Entscheidungen und des Kontexts, die bereits in ClickUp vorhanden sind.

✨ Bonus: Benutzer von ClickUp Brain können aus mehreren externen KI-Modellen wählen, darunter GPT-4o und Claude, für Brainstorming, Ideenfindung und mehr.

Verfolgen Sie die Ergebnisse von Meetings mit verknüpften Dokumenten und Vorlagen

Verfolgen Sie wiederkehrende Ergebnisse mit ClickUp-Dokumenten

Um alles miteinander zu verknüpfen, speichert ClickUp Docs alle Meeting-Notizen, Zusammenfassungen und verknüpften Aktionen in einem Live-Dokument.

Ein Führungsteam, das monatliche Geschäftsbesprechungen durchführt, kann beispielsweise ein einziges ClickUp-Dokument verwenden, um den Verlauf von Meetings zu verfolgen, alle Aktionselemente anzuzeigen und den Fertigstellungsstatus zu überwachen, ohne zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechseln zu müssen.

Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle

Kostenlose Vorlage Erfassen Sie die Ergebnisse von Meetings übersichtlich mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Sie können auch die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle verwenden – eine der praktischsten Vorlagen von ClickUp für Notizen in Teams. Jedes Meeting erhält eine eigene Unterseite mit Datum, sodass nichts verloren geht oder vergessen wird. Listen Sie Teilnehmer auf, verlinken Sie Aufzeichnungen, verbinden Sie Aufgaben mit Aktionspunkten und dokumentieren Sie wichtige Entscheidungen – alles an einem Ort. Es ist ein zuverlässiges, wiederholbares System für Teams, die Meetings ohne Chaos optimieren möchten.

Bleiben Sie mit Ihrem Meeting-Flow synchronisiert

ClickUp macht mehr als nur Notizen – es verbindet sie. Mit nativen Integrationen für Google Meet, Zoom, Slack, Google Kalender und über 1.000 Tools über Zapier macht ClickUp es nahtlos möglich, Diskussionen in Ergebnisse umzuwandeln. Ob Sie Meetings synchronisieren, Aktionselemente nachverfolgen oder Clients aktualisieren – alles läuft in einem reibungslosen Workflow.

Die besten Features von ClickUp

Passen Sie Ihren Zeitplan täglich an: Lassen Sie Lassen Sie ClickUp Kalender Aufgaben automatisch priorisieren und mit KI Fokuszeiten blockieren

Nahtlose Teilnahme an Meetings: Greifen Sie direkt aus dem ClickUp-Kalender auf Zoom-, Google Meet- und Teams-Anrufe zu, ohne die App zu wechseln

Behalten Sie den Überblick über Ihren Zeitplan: Erhalten Sie automatische Erinnerungen an Meetings in ClickUp, damit Sie immer vorbereitet sind

Finden Sie den perfekten Zeitpunkt: Vergleichen Sie ganz einfach die Verfügbarkeit Ihres Teams über den ClickUp-Kalender, um den für alle günstigsten Zeitpunkt zu finden

Aufzeichnung von Meeting-Zusammenfassungen: Erfassen Sie mit Erfassen Sie mit ClickUp Clips kurze Walkthroughs, um Teamkollegen asynchron auf dem Laufenden zu halten

Ideen live gemeinsam entwickeln: Richten Sie Richten Sie ClickUp Whiteboards ein, um während Meetings Brainstorming zu betreiben und Punkte in Echtzeit in Aufgaben umzuwandeln

Zentralisieren Sie Meeting-Diskussionen: Speichern Sie alle Updates und Entscheidungen im Speichern Sie alle Updates und Entscheidungen im ClickUp Chat , direkt neben den relevanten Aufgaben und Dokumenten

Einschränkungen von ClickUp

Funktioniert am besten innerhalb der ClickUp-Plattform, wodurch die Eignung für Teams, die eine eigenständige oder plattformübergreifende Lösung benötigen, eingeschränkt ist

Erfordert eine kurze Einarbeitungszeit, um das volle Potenzial KI-gesteuerter Workflows auszuschöpfen, insbesondere für Teams, die noch keine Erfahrung mit KI-Tools haben

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.160 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.440 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Sehen Sie sich an, was ein Reddit-Benutzer über die Verwendung von ClickUp zu sagen hatte

Zuerst war ich skeptisch gegenüber all den zusätzlichen Features, aber sie haben mich überzeugt. […] Ich war zunächst unentschlossen, was ClickUp Brain angeht, es schien mir nur eine weitere KI-Spielerei zu sein. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben erspart, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss. Nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich viel zu tun habe. Die KI-Notizfunktion war die eigentliche Überraschung. Früher haben wir nach Meetings so viele Aktionselemente verloren, aber jetzt wird alles erfasst und automatisch Aufgaben zugewiesen. Die Nachverfolgung ist deutlich besser geworden.

Zuerst war ich skeptisch gegenüber all den zusätzlichen Features, aber sie haben mich überzeugt. […] Ich war zunächst unentschlossen, was ClickUp Brain angeht, es schien mir nur eine weitere KI-Spielerei zu sein. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben erspart, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss. Nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich viel zu tun habe. Das KI-Notiz-Feature war die echte Überraschung. Früher haben wir nach Meetings so viele Aktionselemente verloren, aber jetzt wird alles erfasst und automatisch Aufgaben zugewiesen. Die Nachverfolgung ist deutlich besser geworden.

Otter. ai wandelt Unterhaltungen automatisch in durchsuchbare Notizen mit Sprecher-Tags um. Es lässt sich auch in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren, sodass Sie Meeting-Transkripte ohne zusätzliche Schritte erfassen und organisieren können.

Im Gegensatz zu MeetGeek, das sich mit Metriken befasst, können Sie mit Otter Notizen während der Arbeit aktualisieren. Sie erhalten 300 Minuten kostenlos, und kostenpflichtige Pläne eröffnen Ihnen weitere Möglichkeiten – praktisch, wenn Sie Wert auf die Verknüpfung von Tools gegenüber einer tiefgehenden Analyse legen.

Die besten Features von Otter.ai

Navigieren Sie mithilfe einer Stichwortsuche, die direkt mit Zeitstempeln in Ihren Aufzeichnungen verknüpft ist, zu bestimmten Diskussionspunkten

Unterstützen Sie Mitglieder Ihres Teams mit unterschiedlichen Lernpräferenzen, indem Sie Textalternativen zu Audioinhalten bereitstellen

Identifizieren Sie wichtige Entscheidungen und zu erledigende Elemente mithilfe eines Hervorhebungssystems, das die Nachverfolgung effizienter macht

Verwandeln Sie Meetings in E-Mail-fähige Zusammenfassungen, um Notizen und Updates sofort freizugeben

Einschränkungen von Otter.ai

Die Genauigkeit nimmt in lauten Umgebungen oder bei stark akzentuierter Sprache ab

Erstellt automatisch Konten und nimmt ohne Zustimmung an Meetings teil, was einige Teams dazu veranlasst, nach Alternativen zu suchen

Preise für Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

Das sagte ein Reddit-Benutzer über seine Erfahrungen mit Otter. ai

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufzeichnung ein wenig überarbeitet werden, um Fachjargon, undeutliche Aussprache und einige Fehler zu korrigieren, aber sobald ich das erledigt habe, ist Otter Bot großartig. Ich bitte ihn, Dinge für mich zusammenzufassen, E-Mail-Entwürfe für die Nachverfolgung zu erstellen und sogar Gespräche auf Ursachen und Ähnliches zu analysieren.

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufzeichnung ein wenig überarbeitet werden, um Fachjargon, undeutliche Aussprache und einige Fehler zu korrigieren, aber sobald ich das erledigt habe, ist Otter Bot großartig. Ich lasse mir Dinge zusammenfassen, Entwürfe für E-Mails zur Nachverfolgung erstellen und sogar Gespräche auf Ursachen und Ähnliches analysieren.

📖 Lesen Sie auch: Suchen Sie nach weiteren Optionen? In diesem Blog finden Sie Alternativen zu Otter.ai.

3. Fireflies. ai (Am besten für plattformübergreifende Meeting-Aufzeichnungen geeignet)

Fireflies. ai lässt sich nahtlos in Ihre gesamte Technologieumgebung integrieren. Einmal konfiguriert, übernimmt es automatisch die Aufzeichnung und Transkription und erstellt ein Repository für Unterhaltungen, unabhängig davon, wo Meetings stattfinden. Die durchsuchbare Datenbank verwandelt verstreutes Meeting-Wissen in organisierte, leicht zugängliche Informationen, auf die Teammitglieder auch Wochen oder Monate später noch zurückgreifen können.

Während MeetGeek KPIs nachverfolgt, verbindet sich dieses Tool mit Salesforce und Slack für Teams, die in Workflows arbeiten.

Die besten Features von Fireflies.ai

Erstellen Sie benutzerdefinierte Tracker, um Diskussionen zu bestimmten Themen wie Preisgestaltung oder Wettbewerber automatisch zu identifizieren und hervorzuheben

Reichen Sie vorab aufgezeichnete Audiodateien in Formaten wie MP3, M4A oder WAV für eine genaue Transkription ein, damit alle Ihre Unterhaltungen dokumentiert werden

Laden Sie die Chrome-Erweiterung herunter, um Meetings auf verschiedenen webbasierten Plattformen, einschließlich Video-Konferenz-Tools und VoIP-Systemen, aufzuzeichnen

Verwenden Sie KI-Apps für Super-Zusammenfassungen, um Meeting-Zusammenfassungen anzupassen und sich auf Aktionselemente, Schlüsselwörter oder Übersichten zu konzentrieren, die für Sie am wichtigsten sind

Einschränkungen von Fireflies.ai

Aktionselemente können ungenau sein, wobei Aufgaben manchmal der falschen Person zugewiesen werden

Die Namen der Sprecher können im Abschnitt "Sprecher-Sprechzeit" nicht korrigiert werden, auch wenn sie falsch geschrieben oder falsch sind

Die Transkripte von Fireflies.ai lassen keine direkten Bearbeitungen zur Korrektur von Fehlern in Namen oder Inhalten zu

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Business: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (645+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Avoma (Am besten für intelligente Unterhaltungen geeignet)

via Avoma

Avoma bietet einen anderen Ansatz als MeetGeek AI. Es transkribiert und analysiert Gespräche, erfasst Füllwörter, Erwähnungen von Konkurrenten oder Verkaufshinweise.

In Verbindung mit HubSpot sortiert es Terminplanungen und Meeting-Nachfassaktionen und richtet sich an Vertriebs- oder Erfolgsteams. MeetGeek zählt Nummern, aber Avoma hört zu, was gesagt wird, und hilft Gruppen, die Entscheidungen abwägen müssen.

Die besten Features von Avoma

Beschleunigen Sie die Einarbeitung neuer Mitglieder Ihres Vertriebsteams, indem Sie ihnen Zugriff auf eine durchsuchbare Bibliothek mit Unterhaltungen gewähren

Identifizieren Sie Coaching-Möglichkeiten durch KI-gestützte Analysen, die erfolgreiche Unterhaltungsmuster hervorheben

Verfolgen Sie die Kundenstimmung über den gesamten Verkaufszyklus hinweg mit automatischer Erkennung positiver und negativer Signale

Vergleichen Sie die Leistungsmetriken der einzelnen Teammitglieder, um erfolgreiche Ansätze zu erkennen und zu replizieren

Einschränkungen von Avoma

Zeigt übermäßig detaillierte Notizen an, die unübersichtlich und überwältigend wirken können

Konzentriert sich hauptsächlich auf Anwendungsfälle im Vertrieb, wodurch die Vielseitigkeit für das allgemeine Meeting-Management eingeschränkt ist

Preise für Avoma

KI-Meeting-Assistent: 29 $/Monat pro Benutzer

Conversation Intelligence: 69 $/Monat pro Benutzer

Revenue Intelligence: 99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.335 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten in Excel und ClickUp

5. Fathom (Am besten für kostenlose KI-Meeting-Notizen mit Schlüsselpunkten)

via Fathom

Fathom bietet Ihnen kostenlosen, unbegrenzten Speicher für Transkripte, der auf Zoom, Google Meet oder Teams läuft. Während MeetGeek Analysen überlagert, hält Fathom es mit Notizen, die Sie schnell freigeben können, übersichtlich – ganz ohne Setup. Dieses Tool nimmt automatisch an Ihren Videoanrufen teil, erfasst den Inhalt und fasst ihn zu umsetzbaren Highlights zusammen.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche konzentriert sich darauf, Ihnen genau das zu bieten, was Sie brauchen, ohne Sie mit Komplexität zu überfordern.

Die besten Features von Fathom

Clip wichtige Momente während Live-Meetings mit einem einzigen Klick, um später leicht darauf zurückgreifen zu können

Geben Sie nur die relevanten Teile des Meetings für Ihre Teamkollegen frei, indem Sie mit der intelligenten Auswahlfunktion wichtige Stellen markieren

Überprüfen Sie die nach Rednern geordneten Schlüsselpunkte, um die Beiträge jedes Teilnehmers zu verstehen

Transkribieren und fassen Sie Meetings in über 28 Sprachen zusammen und unterstützen Sie so vielfältige Teams

Einschränkungen verstehen

Im Vergleich zu Mitbewerbern fehlen Fathom detaillierte Analyse-Features

Abfragen, die mit "Ask Fathom" erstellt wurden, werden nicht gespeichert, sodass es schwierig ist, frühere Erkenntnisse wiederzufinden

Fathom-Preise

Free

Premium: 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition: 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Fathom

G2: 5/5 (4.945+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (735+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fathom?

Sehen wir uns an, was ein Reddit-Benutzer über das Tool denkt

Fathom ist großartig, ich benutze es täglich. Es verfügt über eine vollständige Transkription und Sie können KI-Fragen stellen, die dann anhand der Transkription mit den entsprechenden Zeitstempeln beantwortet werden.

Fathom ist großartig, ich benutze es täglich. Es verfügt über eine vollständige Transkription und Sie können KI-Fragen stellen, die dann anhand der Transkription beantwortet und mit Zeitstempeln versehen werden.

🧠 Fun Fact: Zoom-Müdigkeit ist real. Video-Meetings können anstrengender sein als persönliche Treffen, da das Gehirn mehr Arbeit leisten muss, um nonverbale Signale auf dem Bildschirm zu verarbeiten.

6. tl;dv (Am besten für einfache Video-Highlights und zum Freigeben)

Dieses KI-Meeting-Tool konzentriert sich darauf, Videos zum Mittelpunkt Ihrer Strategie für die Meeting-Dokumentation zu machen. Der Name selbst – too long; didn't view (zu lang; nicht angesehen) – spricht das Kernproblem an, das es löst: lange Meetings konsumierbar zu machen. Es eignet sich hervorragend, um aus längeren Meetings kurze Videoclips zu erstellen, die einfach mit den Beteiligten geteilt werden können.

MeetGeek wertet Statistiken aus, aber die KI von tl;dv konzentriert sich auf Aktionspunkte und deckt mehrere Sprachen ab – ideal für globale Mitarbeiter, die lieber schnell handeln als tief zu graben.

tl;dv beste Features

Erstellen Sie durchsuchbare Transkripte, die direkt mit den entsprechenden Videosegmenten verknüpft sind, um zusätzlichen Kontext zu erhalten

Organisieren Sie Meetings automatisch in Team-Spaces, die Projekte und Abteilungen übersichtlich strukturieren

Taggen Sie Teammitglieder in Kommentaren, um ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Zeitstempel im Video zu lenken

Steuern Sie, wie und wann Meeting-Aufzeichnungen und Zusammenfassungen freigegeben werden, damit die richtigen Informationen die richtigen Empfänger erreichen

tl;dv-Einschränkungen

Es fehlt ein Feature zum automatischen Entfernen von Füllwörtern bei Transkriptionen

Es gelingt nicht, regelmäßig an geplanten Meetings teilzunehmen, was zu verpassten Aufzeichnungen führt

Limitiert den kostenlosen Plan auf 10 KI-Meeting-Notizen und 10 Abfragen für das Feature "Ask tl;dv"

tl;dv-Preise

Free

Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Business: 98 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Rev (Am besten für manuell überprüfte Transkriptionsgenauigkeit)

via Rev

Im Gegensatz zu vollständig automatisierten MeetGeek-Alternativen kombiniert Rev KI-Technologie mit menschlichen Transkriptionsdiensten für höchste Genauigkeit. Dieser hybride Ansatz liefert deutlich zuverlässigere Ergebnisse, insbesondere bei komplexen Inhalten oder schlechter Audioqualität.

Für mehrsprachige Teams bieten die Übersetzungsfunktionen dieser Sprach-zu-Text-Software zusätzliche Flexibilität, mit der rein automatisierte Dienste nur schwer mithalten können.

Die besten Features

Bestellen Sie Transkripte nach Bedarf, ohne sich auf monatliche Abonnements festlegen zu müssen, wenn der Bedarf schwankt

Greifen Sie auf spezialisierte Transkriptionsdienste für technische, medizinische oder juristische Fachbegriffe zu, die Fachwissen erfordern

Fordern Sie wortgetreue Transkripte an, die jedes Wort genau so wiedergeben, wie es gesprochen wurde

Erhalten Sie Zeitstempel, Sprecheridentifizierung und formatierte Dokumente, die für den professionellen Einsatz bereit sind

Rev-Limits

Bietet einen inkonsistenten Qualitätskontrollprozess

Bietet schlechten Kundensupport, mit Berichten über verzögerte Antworten und Probleme mit der Kontoverwaltung und der Reihenfolge der Auftragsabwicklung

Rev-Preis

Abonnement für VoiceHub

Free

Basis: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 34,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Transkriptionen minutengenau

Menschliche Transkription: 1,99 $/Minute

KI-Transkription: 0,25 $/Minute

Untertitel minutengenau

Menschliche Untertitel: 1,99 $/Minute

KI-Untertitel: 0,25 $/Minute

Untertitel minutengenau

Globale Untertitel: 6,49 bis 15,99 $/Minute

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 360 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 45 Bewertungen)

8. Sonix. ai (Am besten für die automatisierte Wiederverwendung von Video-Inhalten geeignet)

Während sich viele Tools nur auf Meetings konzentrieren, zeichnet sich Sonix.ai durch alle aufgezeichneten Inhalte aus – von Podcast-Interviews über Webinare bis hin zu Schulungssitzungen.

Medienprofis schätzen, dass die Plattform automatisch Untertitel, Übersetzungen und bearbeitbare Transkripte aus einer einzigen Quelldatei generiert. Die Bearbeitungsoberfläche ermöglicht die Verfeinerung von Transkripten unter Beibehaltung der perfekten Synchronisation mit den Originalmedien.

Die besten Features von Sonix.ai

Wandeln Sie Audio- und Video-Dateien in durchsuchbaren, bearbeitbaren Text mit automatischen Zeitstempeln für eine einfache Navigation um

Erstellen Sie Untertitel in mehreren Sprachen, um Ihr Publikum ohne zusätzliche Aufzeichnungssitzungen zu erweitern

Exportieren Sie Inhalte in Formaten, die für verschiedene Plattformen optimiert sind, darunter soziale Medien, Websites und Schulungsmaterialien

Organisieren Sie Medienbibliotheken mit benutzerdefinierten Workspaces, in denen verschiedene Projekte und Teams ordentlich voneinander getrennt bleiben

Einschränkungen von Sonix.ai

Die Abrechnung erfolgt pro Minute, was für gelegentliche Benutzer kostspielig sein kann

Unterstützt nur zuvor aufgezeichnete Dateien, keine Option für die Live-Umwandlung von Sprache in Text

Preise für Sonix.ai

Standard: Kostenlos (Pay-as-you-go) KI-Transkription: 10 $/Stunde KI-Übersetzung: 10 $/Stunde KI-Analyse: Nicht verfügbar

KI-Transkription: 10 $/Stunde

KI-Übersetzung: 10 $/Stunde

KI-Analyse: Nicht verfügbar

Premium: 22 $/Benutzer/Monat KI-Transkription: 5 $/Stunde KI-Übersetzung: 3 $/Stunde KI-Analyse: 5 $/Monat

KI-Transkription: 5 $/Stunde

KI-Übersetzung: 3 $/Stunde

KI-Analyse: 5 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

KI-Transkription: 10 $/Stunde

KI-Übersetzung: 10 $/Stunde

KI-Analyse: Nicht verfügbar

KI-Transkription: 5 $/Stunde

KI-Übersetzung: 3 $/Stunde

KI-Analyse: 5 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Sonix.ai

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 130 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Generatoren für Meeting-Protokolle

9. Krisp (Am besten für geräuschfreie Meetings geeignet)

via Krisp

Während sich die meisten Alternativen zu MeetGeek auf das konzentrieren, was nach einem Meeting passiert, konzentriert sich Krisp auf die Verbesserung des Meeting-Erlebnisses durch fortschrittliche Geräuschunterdrückung. Dieses Tool schafft eine Blase mit klarem Klang, indem es Hintergrundgeräusche in Echtzeit eliminiert.

Remote- und Hybrid-Teams schätzen besonders, wie Krisp die Unterschiede zwischen Büro- und Heimumgebungen ausgleicht.

Die besten Features von Krisp

Überwachen Sie Ihre Meeting-Gewohnheiten mit detaillierten Analysen, einschließlich der Gesamtdauer des Meetings, der durchschnittlichen Gesprächsdauer und des Verhältnisses zwischen Sprechen und Zuhören

Verbessern Sie die Verständlichkeit von Unterhaltungen, indem Sie Akzente in Echtzeit anpassen und so das Verständnis in unterschiedlichen Umgebungen erleichtern

Nutzen Sie ein schwebendes Widget, um die Features von Krisp während Anrufen zu steuern, z. B. die Umschaltung der Geräuschunterdrückung und die Überwachung der Mikrofonaktivität

Beseitigen Sie Echoeffekte, die durch Raumakustik oder empfindliche Mikrofone verursacht werden, und sorgen Sie für klare und professionelle Audioqualität während Anrufen

Einschränkungen von Krisp

Limitiert die Geräuschunterdrückung auf 60 Minuten pro Tag im Free-Plan

Neigt dazu, Audio manchmal zu stark zu filtern, was zu einer abgehackten oder roboterhaften Sprachqualität führt

Liefert je nach verwendetem Headset oder Mikrofon uneinheitliche Leistung

Preise für Krisp

Free

Pro: 16 $/Monat

Business: 30 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Krisp

G2: 4,7/5 (über 560 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Krisp?

Das sagt ein Reddit-Benutzer über seine Erfahrungen mit Krisp

Wir haben Krisp. Ai vor etwa einem Jahr getestet und fanden, dass es wirklich gut funktioniert. […] Es kann sowohl ausgehende als auch eingehende Audiodaten verarbeiten und ist daher nützlich für Anrufe, bei denen Kunden ein schlechtes Headset haben. Ein Teil unserer Tests bestand darin, Videos mit starken Hintergrundgeräuschen zu finden, beispielsweise von Menschen, die Rasen mähen oder schwere Maschinen bedienen, und diese dann mit und ohne Krisp abzuspielen. Es schien wie beworben zu funktionieren, allerdings neigten zu starke Hintergrundgeräusche dazu, die Stimme etwas roboterhaft klingen zu lassen.

Wir haben Krisp. Ai vor etwa einem Jahr getestet und fanden, dass es wirklich gut funktioniert. […] Es kann sowohl ausgehende als auch eingehende Audiodaten verarbeiten und ist daher nützlich für Anrufe, bei denen Kunden ein schlechtes Headset haben. Ein Teil unserer Tests bestand darin, Videos mit starken Hintergrundgeräuschen zu finden, beispielsweise von Menschen, die Rasen mähen oder schwere Maschinen bedienen, und diese dann mit und ohne Krisp abzuspielen. Es schien wie beworben zu funktionieren, allerdings neigte es bei zu starken Hintergrundgeräuschen dazu, die Stimme etwas roboterhaft klingen zu lassen.

10. Tactiq (am besten für Benutzer von Google Workspace geeignet)

via Tactiq

Tactiq ist eine schlanke Alternative zu MeetGeek, die sich nahtlos in Google Workspace integrieren lässt. Die Chrome-Erweiterung erfordert nur ein minimales Setup und ist für neue Benutzer leicht zu erlernen.

Teams entscheiden sich oft für Tactiq, wenn sie eine unkomplizierte Lösung benötigen, ohne sich auf eine komplexe Plattformumstellung committen zu müssen. Das Tool erfasst alltägliche Unterhaltungen im Team und nicht formelle Präsentationen oder Client-Meetings.

Die besten Features von Tactiq

Installation und Konfiguration in wenigen Minuten über eine einfache Chrome-Erweiterung ohne Beteiligung der IT-Abteilung

Konvertieren Sie Google Meet-Unterhaltungen mit minimalem Aufwand in Dokumente für die Zusammenarbeit

Markieren Sie wichtige Punkte während Meetings mit Farben, um die Überprüfung effizienter zu gestalten

Exportieren Sie Transkripte direkt in Google Docs, wo die Zusammenarbeit im Team ganz natürlich fortgesetzt wird

Einschränkungen von Tactiq

Limitierte Funktionalität außerhalb von Chrome und Fokus hauptsächlich auf Google Meet

Die kostenlose Transkription ist auf 10 Meetings pro Monat begrenzt, was für häufige Benutzer möglicherweise nicht ausreicht

Preise für Tactiq

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. Grain AI (Am besten geeignet für die Erstellung von Videos mit Highlights zum Teilen)

über Grain AI

Grain AI unterscheidet sich von MeetGeek dadurch, dass es die Art und Weise verändert, wie Teams Erkenntnisse aus Meetings freigeben, indem es Text durch kurze Videos ersetzt. Dieser Ansatz bewahrt den Kontext, den Tonfall und visuelle Hinweise, die in herkömmlichen Transkripten oft verloren gehen.

Content- und Marketing-Teams schätzen die Fähigkeit von Grain, Inhalte von Meetings für den internen Wissensaustausch und die externe Kommunikation wiederzuverwenden.

Die besten Features von Grain AI

Verwenden Sie Kundenreferenzen aus Verkaufsgesprächen als leistungsstarke Marketingressourcen, um das Engagement zu steigern

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Teamkollegen an Videosammlungen, um umfassende Projektdokumentationen zu erstellen

Kommentieren Sie Meetings in Echtzeit, um Video-Clips mit den Schlüsselmomenten für die Mitglieder Ihres Teams zu erstellen

Erstellen Sie Playlists mit den Highlights von Meetings, um neue Mitarbeiter effektiv zu schulen

Einschränkungen von Grain AI

Fehler beim Erfassen von Folien oder anderen visuellen Hilfsmitteln während Meetings

Fehlt eine robuste Integration mit CRM- und Aufgabenmanagement-Tools

Weniger Schwerpunkt auf automatisierten Erkenntnissen als bei KI-fokussierten Mitbewerbern

Preise für Grain AI

Free

Starter: 19 $/Monat pro Benutzer

Business: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Grain AI

G2: 4,6/5 (295+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Grain AI?

Das sagt ein G2-Rezensent über dieses Tool

Mir gefällt, wie einfach Grain zu bedienen und wie vielseitig es ist. Es ist einfach genug, dass jeder es bedienen kann, aber es hat auch viele erweiterte Features für erfahrenere Benutzer.

Mir gefällt, wie einfach Grain zu bedienen und wie vielseitig es ist. Es ist einfach genug, dass jeder es bedienen kann, bietet aber auch viele erweiterte Features für erfahrenere Benutzer.

🔍 Wussten Sie schon? Meetings nehmen einen erheblichen Teil der Arbeitswoche in Anspruch, wobei die meisten Berufstätigen mehr als drei Stunden pro Woche damit verbringen. Interessanterweise sind zwar ein oder zwei Meetings pro Tag die Norm, aber 46 % der Mitarbeiter haben täglich drei oder mehr Meetings.

12. Notta. ai (Am besten für mehrsprachige Transkriptionen geeignet)

Notta. ai bietet Echtzeit-Transkription in 58 Sprachen und verbindet Zoom, Teams oder Webex mit Notizen und Zusammenfassungen, die mit Salesforce oder Zapier verknüpft sind. MeetGeek ist eher analytisch ausgerichtet, aber Notta deckt mit seinen Vorlagen für Meeting-Notizen für verschiedene Teams Stimmen weltweit ab.

Budgetbewusste Teams schätzen, wie Notta Kosten und Funktionalität in Einklang bringt, ohne wesentliche Features einzuschränken. Die Plattform unterstützt verschiedene Meeting-Umgebungen und ist damit vielseitig genug für Unternehmen mit unterschiedlichen Kommunikationskanälen.

Die besten Features von Notta.ai

Bearbeiten Sie Transkripte gemeinsam, fügen Sie Bilder ein und geben Sie Notizen frei, um den Informationsaustausch zu fördern

Verbessern Sie die Verständlichkeit Ihrer Aufnahmen, indem Sie Hintergrundgeräusche reduzieren und hochwertige Transkriptionen gewährleisten

Organisieren Sie Meeting-Inhalte mit benutzerdefinierten Ordnern und Tags für ein effizientes Informationsmanagement

Greifen Sie über Desktop-, Mobil- und Webplattformen auf Transkriptionsfunktionen mit synchronisierten Inhalten zu

Einschränkungen von Notta. ai

Unklare Ablaufzeiten der Testversion haben bei einigen Benutzern zu unerwarteten Kosten geführt

Probleme mit der Satzstruktur und Zeichensetzung erfordern gelegentlich eine manuelle Bearbeitung, um die Verständlichkeit zu gewährleisten

Der Free-Plan bietet keine erweiterten Features wie KI-generierte Zusammenfassungen und Anpassungsoptionen

Preise für Notta.ai

Free

Pro: 13,49 $/Monat

Business: 27,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (ab 51 Benutzern)

Bewertungen und Rezensionen zu Notta.ai

G2: 4,5/5 (über 185 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Notta.ai?

Ein G2-Rezensent sagt

Sehr gute Transkriptionsqualität. Britisches Englisch wird gut erkannt. Und es scheint, dass das Modell mehrere Durchgänge durchläuft, um den Kontext zu verstehen und neu zu transkribieren. Aufgrund dieser vermuteten Funktionalität ist die Ausgabequalität im Vergleich zu anderen Transkriptionen relativ hoch.

Sehr gute Transkriptionsqualität. Britisches Englisch wird gut erkannt. Und es scheint, dass das Modell mehrere Durchgänge durchläuft, um den Kontext zu verstehen und neu zu transkribieren. Aufgrund dieser vermuteten Funktionalität ist die Ausgabequalität im Vergleich zu anderen Transkriptionen relativ hoch.

🧠 Fun Fact: Meeting-Protokolle werden nicht in Minuten gemessen. Das Wort stammt aus dem Lateinischen minuta scriptura und bedeutet "kleine Schrift", was sich auf das Anfertigen kurzer Notizen bezieht.

13. Sembly AI (Am besten für die Nachverfolgung von Aktionselementen geeignet)

über Sembly AI

Sembly AI zeichnet sich durch seinen Schwerpunkt auf die Extraktion umsetzbarer Informationen aus Unterhaltungen aus. Diese Meeting-Management-Software geht über die einfache Transkription hinaus und identifiziert automatisch Entscheidungen, Aufgaben und Erkenntnisse.

Teams, die mit einer Informationsüberflutung konfrontiert sind, schätzen besonders, wie der KI-Assistent von Semblian lange Diskussionen zu fokussierten Zusammenfassungen verdichtet. Er verbindet die Inhalte von Meetings mit den Ergebnissen des Workflows und hilft so, die Lücke zwischen Unterhaltungen und der tatsächlichen Arbeit zu schließen.

Die besten Features von Sembly AI

Erhalten Sie wertvolle Analysen zur Meeting-Dynamik, wie z. B. Redezeit und Stimmung, um die zukünftige Zusammenarbeit zu verbessern

Analysieren Sie wiederkehrende Themen in allen Meetings, um Prioritäten und Herausforderungen für Ihr Unternehmen zu identifizieren

Verfolgen Sie den Status der Fertigstellung von Aufgaben, die aus Meetings hervorgehen, um die Verantwortlichkeit im Team zu verbessern

Nutzen Sie die KI-Teammitglieder von Sembly, um Sie bei Aufgaben wie Datenanalyse, Entscheidungsunterstützung und Kommunikation zu unterstützen

Einschränkungen von Sembly AI

Es fehlt die Möglichkeit, Inhalte von Meetings, wie Aufgaben und Zusammenfassungen, in Formate wie Word-Dokumente zu exportieren

Weniger Schwerpunkt auf Video-Komponenten in der Meeting-Dokumentation

Preise für Sembly AI

Free

Professional: 15 $/Monat

Team: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sembly AI

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sembly AI?

Das sagt ein G2-Rezensent über Sembly AI

Mir gefällt, dass ich Meeting-Aufzeichnungen nach bestimmten Meeting-Typen oder Kategorien kategorisieren kann, sodass ich ein übersichtliches Layout meiner Meeting-Notizen und Aktionselemente erhalte. Außerdem finde ich es gut, dass die App meine Stimme erkennt und wichtige Punkte und Aktionselemente sehr gut erfasst.

Mir gefällt, dass ich Meeting-Aufzeichnungen nach bestimmten Meeting-Typen oder Kategorien kategorisieren kann, sodass ich ein übersichtliches Layout meiner Meeting-Notizen und Aktionselemente erhalte. Außerdem finde ich es gut, dass die App meine Stimme erkennt und wichtige Punkte und Aktionselemente sehr gut erfasst.

🔍 Wussten Sie schon? Für die meisten Menschen entscheidet das Engagement über den Erfolg oder Misserfolg eines Meetings. Tatsächlich geben 62 % an, dass dies der wichtigste Faktor für die Produktivität eines Meetings ist. Fast die Hälfte wies auch darauf hin, dass ein Meeting wahrscheinlich schlecht verläuft, wenn die Teilnehmer zu Beginn unmotiviert wirken.

✨ Besonders erwähnenswert

Airgram: Am besten geeignet für gemeinsame Tagesordnungen und Meeting-Workflows Claap: Am besten geeignet für asynchrone Video-Updates und die Abstimmung im Team Supernormal: Am besten geeignet für automatisierte Meeting-Notizen mit Aktionspunkten

