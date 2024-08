Top 10 Transkriptionssoftware-Lösungen im Jahr 2024

Wenn Sie schon einmal versucht haben, eine Aufzeichnung zu transkribieren, wissen Sie, wie mühsam das sein kann. Vor allem, wenn Sie sich ein einstündiges Zoom-Gespräch anhören müssen, um die wichtigsten Punkte zu extrahieren oder zusammenzufassen.

Egal, ob Sie als Journalist unter Zeitdruck stehen, als Forscher Daten analysieren oder als Geschäftsmann Meetings nachbereiten - Sie brauchen ein zuverlässiges Transkriptionstool, um Ihre Produktivität aufrechtzuerhalten.

Zum Glück gibt es viele Transkriptions-Apps, die die Arbeit für Sie erledigen und Sie produktiver machen können. Wir haben uns durch ein Meer von Möglichkeiten gewühlt, um Ihnen die 10 besten Transkriptionssoftware-Lösungen für 2024 zu präsentieren. Los geht's!

Worauf sollten Sie bei einer Transkriptionssoftware achten?

Bevor Sie sich für die richtige Transkriptionssoftware entscheiden, sollten Sie sich über die wichtigsten Faktoren im Klaren sein, die Ihre Wahl beeinflussen sollten. Diese Punkte werden Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen:

Genauigkeit : Prüfen Sie, wie genau die Software Sprache transkribiert. Außerdem sollten Sie notieren, ob die Software mit verschiedenen Akzenten und Hintergrundgeräuschen im Zusammenhang mit den Audiodaten, mit denen Sie arbeiten müssen, umgehen kann

: Prüfen Sie, wie genau die Software Sprache transkribiert. Außerdem sollten Sie notieren, ob die Software mit verschiedenen Akzenten und Hintergrundgeräuschen im Zusammenhang mit den Audiodaten, mit denen Sie arbeiten müssen, umgehen kann Features: : Suchen Sie nach Softwareprogrammen, die über die einfache Transkription hinausgehen. Einige bieten zum Beispiel Funktionen wie Sprecheridentifizierung, Zeitstempel und Integration mit Projektmanagement-Software, die Ihren Arbeitsablauf rationalisieren

: Suchen Sie nach Softwareprogrammen, die über die einfache Transkription hinausgehen. Einige bieten zum Beispiel Funktionen wie Sprecheridentifizierung, Zeitstempel und Integration mit Projektmanagement-Software, die Ihren Arbeitsablauf rationalisieren Benutzerfreundlichkeit : Achten Sie auf eine benutzerfreundliche Oberfläche. Die Software sollte intuitiv sein, damit Sie sich auf Ihre Inhalte konzentrieren können. Achten Sie z. B. auf Drag-and-Drop-Funktionen und eine übersichtliche Navigation

: Achten Sie auf eine benutzerfreundliche Oberfläche. Die Software sollte intuitiv sein, damit Sie sich auf Ihre Inhalte konzentrieren können. Achten Sie z. B. auf Drag-and-Drop-Funktionen und eine übersichtliche Navigation Preisgestaltung: Wählen Sie eine Software, die die erforderlichen Features bietet, ohne die Bank zu sprengen. Der Bereich der Transkriptionssoftware kann in Abhängigkeit von den Features und dem Genauigkeitsgrad variieren. Viele Transkriptionsdienste bieten auch kostenlose Testversionen an, damit Sie herausfinden können, ob die Software für Ihre Bedürfnisse geeignet ist

10 Beste Transkriptionssoftware für das Jahr 2024

Ganz gleich, ob Sie nach einfacher Transkriptionsunterstützung oder fortgeschrittenen Zusammenfassungsfeatures suchen, hier werden Sie fündig. Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Softwarelösungen, basierend auf ihren Features, Preisen und mehr.

1. ClickUp

sprachclips in Text umwandeln mit ClickUp Brain

ClickUp ist eine umfassende, funktionsreiche, KI-gestützte App für Projektmanagement. Die KI-Funktionen in ClickUp Brain sind das perfekte Tool für die Automatisierung von Transkriptionsprozessen. ClickUp Brain ist ein neuronales Netz, das Aufgaben, Dokumente, Personen und Daten innerhalb der Plattform miteinander verbindet. Bei Verwendung mit ClickUp Clips clickUp Clips verfügt über ein Feature für Bildschirm- und Audioaufnahmen und kann eine automatische Transkription durchführen.

Instanz können Sie zum Beispiel während eines Meetings Ihre Notizen und Diskussionen aufzeichnen, und ClickUp transkribiert sie automatisch für Sie - so sparen Sie Zeit und arbeiten intelligenter. Darüber hinaus können diese Transkriptionen sogar für andere Mitglieder des Teams freigegeben werden, damit diese sie einsehen können.

Darüber hinaus erleichtert die Transkription die Suche nach Inhalten aus aufgezeichneten Nachrichten und Audiodateien erheblich. Der gesamte transkribierte Text ist durchsuchbar mit ClickUp Universal Search .

Suchen Sie einfach nach Schlüsselwörtern in der Aufzeichnung, und sparen Sie Zeit, indem Sie ohne manuellen Aufwand zum relevanten Teil springen. ClickUp Universal Search kann Ihnen auch helfen, alles in Ihrem Workspace zu finden, einschließlich Aufgaben, Dokumente, Projekte und sogar in einigen Integrationen von Drittanbietern - in Sekundenschnelle!

suchen Sie in Sekundenschnelle nach allem in Ihrem ClickUp-Ökosystem!

Beste ClickUp Features

Konvertieren Sie Sprache und transkribieren Sie Sprachaufnahmen schnell in Text mit automatischer KI-Transkription

Erstellen Sie kontextabhängige Zusammenfassungen von Transkripten basierend auf dem InhaltBildschirmaufnahmen freigeben Fathom AI ist eine KI-gestützte automatisierte Transkriptionssoftware ist für ihre Benutzerfreundlichkeit bekannt. Sie zeichnet auf, transkribiert, markiert und fasst Ihre Telefonate und Meetings zusammen.

Fathom KI konzentriert sich auf die Rationalisierung der gesamten Videokonferenzerfahrung. Es lässt sich in Plattformen wie Zoom und Google Meet integrieren und zeichnet automatisch Audiodaten aus Meetings auf und transkribiert sie. Fathom KI können Sie Schlüsselmomente während des Gesprächs hervorheben. Es erstellt durchsuchbare Zusammenfassungen, und Sie können bestimmte Clips für Kollegen freigeben.

Beste Features der KI von Fathom

Erfassen Sie genaue Ergebnisse und Schlüsselmomente aus Ihren Aufnahmen

Navigieren Sie auf der benutzerfreundlichen Oberfläche mit integriertem Medien- und Audioplayer

Integration mit gängigen Cloud-Speicher-Plattformen

Fathom KI Limitierungen

Hat möglicherweise Probleme mit Fachbegriffen oder starken Akzenten

Konzipiert für die Aufnahme von Notizen in Meetings, daher möglicherweise nicht ideal für andere Arten von Audio- oder Videoaufnahmen

Nur 6 Sprachen werden unterstützt (außer Englisch)

Preise von Fathom KI

Free

Fathom Premium: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Standard: $32/Monat pro Benutzer

$32/Monat pro Benutzer Fathom Pro: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Fathom für Teams: Kontakt für Preise

Fathom KI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (2000+ Bewertungen)

: 5/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (200+ Bewertungen)

3. Otter.ai

/via *[_Otter.ai](https://otter.ai)* Otter.ai ist eine beliebte App für mobile Transkription, die sich durch Echtzeit-Transkription auszeichnet. Sie lässt sich in Tools integrieren und kann Audio aus verschiedenen Quellen transkribieren, was sie zu einem vielseitigen Assistenten macht. Otter.ai hat einen ganzen Bereich von Funktionen. Es bietet Echtzeit-Transkription für Meetings und kann auch vorher aufgezeichnete Audio- oder Videodateien verarbeiten. Otter ermöglicht es Ihnen, zwischen den Teilnehmern zu unterscheiden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Genauigkeit, Sprecherunterscheidung und Vielseitigkeit.

Otter beste Features

Verdichten Sie lange Aufzeichnungen zu prägnanten Zusammenfassungen für eine schnelle Überprüfung und Referenz

Gleichzeitige Zusammenarbeit bei Transkriptionen, damit Teams zusammenarbeiten können

Markieren und Suchen nach Schlüsselwörtern im transkribierten Text

Integration mit Zoom, Teams und Meet für Echtzeit-Transkription während Meetings

Einschränkungen für Otter

Otter unterstützt derzeit nur die englische Sprache

Starke Akzente oder Fachjargon können zu Transkriptionsfehlern führen

Keine Möglichkeit zur Bearbeitung der Transkription in Echtzeit

Otter-Preise

Gratis Basic Plan

Pro Plan: $16.99/Monat pro Monat

$16.99/Monat pro Monat Business-Plan: $30/Monat pro Monat

$30/Monat pro Monat Enterprise-Plan: Kontakt für Preisgestaltung

Otter Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (150+ Bewertungen)

: 4.2/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4. Sonix

{via *[{\an8}Sonix](https://sonix.ai/features)* Sonix ist eine leistungsstarke Transkriptionssoftware mit einem Bereich von Anwendungsfällen und Integrationen. Diese machen es zu einer guten Wahl für Anwendungsfälle wie Meeting-Notizen, Vorträge, Interviews und Filme.

Sonix macht den Transkriptionsprozess schnell, genau und benutzerfreundlich. Es hilft Ihnen, Ihren Workflow zu rationalisieren und wertvolle Inhalte in Ihren Audioaufnahmen zu erschließen.

Darüber hinaus bietet Sonix Features wie Sprecheridentifikation, Zeitstempel und Integrationen mit gängigen Produktivitätstools. Dies macht es zu einer umfassenden Lösung für alle Ihre Transkriptionsanforderungen.

Sonix beste Features

Präzise Sprache-zu-Text in über 49 Sprachen

Einfache Integration über Plattformen und Tools hinweg

Anreicherung von Videos mit Untertiteln durch das Feature der automatisierten Untertitelung

Sonix-Einschränkungen

Höhere Lernkurve im Vergleich zu einigen anderen Optionen

Die Kosten für lange Transkripte können sich schnell summieren, besonders für häufige Benutzer.

Sonix-Preise

Standard: $10 pro Stunde

$10 pro Stunde Premium: $5 pro Stunde plus $22/Monat pro Benutzer

$5 pro Stunde plus $22/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Sonix-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (20+ Bewertungen)

: 4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (125+ Bewertungen)

5. Körner

via Gr*ain* Grain ist eine Cloud-basierte Transkriptionsplattform mit dem Schwerpunkt auf Meetings. Mit den richtigen Integrationen kann sie Aufzeichnungen erfassen und automatisch Transkripte mit KI-gesteuerten Notizen erstellen.

Grain analysiert auch die Unterhaltung, identifiziert die Schlüssel-Themen und hebt wichtige Momente hervor.

Grain beste Features

Überprüfen Sie Transkripte mit Teamkollegen mithilfe der Tools des Collaboration Editors

Lokalisieren Sie jeden Sprecher mit mehreren Beschriftungsoptionen

Automatisierung von Video-Untertiteln für Barrierefreiheit und Engagement

Grenzwerte

Der kostenlose Plan hat begrenzte Features und Minuten

Das tool kann Probleme mit der genauen Transkription von Sprechern mit starken Akzenten oder Dialekten haben

Preisgestaltung

Free Plan

Starter: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Business: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (275+ Bewertungen)

: 4.6/5 (275+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

6. Glühwürmchen.KI

via Fireflies.ai Fireflies.ai ist eine KI-gestützte Transkriptionssoftware speziell für für Meetings entwickelt und Interviews. Seine kostenlose Version verfügt über viele nützliche Integrationen, die über eine einfache manuelle Transkription hinausgehen.

Fireflies ist ein vielseitiger KI-Assistent für Meetings, sowohl für die Transkription als auch für Action-Elemente. Es lässt sich mit gängigen Tools für Videokonferenzen integrieren, um automatisch Audio- oder Videodateien zu erfassen, die Unterhaltung zu transkribieren und die Schlüsselpunkte zusammenzufassen.

Der Schwerpunkt liegt auf einer genauen Transkription und umsetzbaren Erkenntnissen zur Steigerung der Produktivität.

Fireflies beste Features

Automatische Analyse von Meetings, um Schlüsselpunkte und Elemente zu identifizieren

Integration mit gängigen Videokonferenzplattformen wie Zoom und Google Meet

Erweiterte Optionen für Wortsuche und Wortfilterung innerhalb von Protokollen

Fireflies Einschränkungen

Der kostenlose Plan hat Einschränkungen in Bezug auf Speicherplatz und Dauer des Meetings

Limitierte allgemeine Audio/Video-Transkriptionsmöglichkeiten außerhalb von Meetings

Fireflies Preise

Free Forever

Pro: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Business: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Fireflies Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (350+ Bewertungen)

: 4.8/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (9 Rezensionen)

7. TreffenGriechisch

/via_ MeetGreek MeetGreek ist eine Transkriptionsplattform, die für Meetings und Webinare entwickelt wurde. Sie kann aufzeichnen, transkribieren, zusammenfassen und Highlights freigeben. MeetGreek lässt sich mit Plattformen wie Zoom und Google Meet integrieren. Es zeichnet alle Ihre Meetings auf, transkribiert sie und analysiert die Unterhaltung auf Highlights, Entscheidungen und Elemente.

Es bietet auch eine Suchfunktion. Mit diesem Feature können Sie Teile der Unterhaltung unterbrechen und leicht wieder aufrufen.

MeetGreek beste Features

Zugriff auf Transkriptionen von Online Meetings und Webinaren

Einfache Integration mit beliebten Meeting-Plattformen wie Zoom und Google Meet

Nutzen Sie den Vorteil von automatischen Tags für Elemente, Anliegen oder spezifische Details

MeetGreek Beschränkungen

Limitierte allgemeine Audio/Video-Transkriptionsmöglichkeiten außerhalb von Meetings

Der kostenlose Plan hat begrenzte Features und Minuten

MeetGreek Preise

Kostenloser Basic Plan

Pro: $15 pro Monat pro Benutzer

$15 pro Monat pro Benutzer Business: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Enterprise: $59/Monat pro Benutzer

MeetGreek Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (150+ Bewertungen)

: 4.6/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (5 Bewertungen)

8. Rev

via Rev Rev bietet sowohl menschliche als auch KI-gestützte Optionen. Es bietet menschliche Transkription für alle Audio- und Videodateien. Es gibt auch eine KI-Transkriptionsoption zu einem niedrigeren Preis. Ein großer Marktplatz erfahrener Transkriptionisten führt den Transkriptionsdienst selbst aus. Rev bietet auch Sprache-zu-Text-APIs für mehr Funktionen.

Das ist aber noch nicht alles. Sie können die Abschrift auch bearbeiten, Text markieren, Kommentare hinzufügen und Untertitel in 17 Sprachen anfordern, wenn Sie die Zeit dazu haben.

Rev beste Features

Hohe Genauigkeit durch menschliche Transkriptionsdienste

Profitieren Sie von schnellen Bearbeitungszeiten

Genießen Sie zusätzliche Dienstleistungen wie Übersetzung und Untertitelung

Einschränkungen

Teurer als KI-gestützte Optionen

Rev Preise

KI-Transkription und Untertitel: $0,25/Minute pro Stück

KI-Abonnement: $29,99/Monat

Menschliche Transkription: $1,50/Minute

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (45+ Bewertungen)

9. Beschreibung

via DeScript Descript ist für alle, die sich auf Videos und Podcasts spezialisiert haben. Es ermöglicht Ihnen das Schreiben, Aufnehmen, Transkribieren, Bearbeiten und Zusammenarbeiten mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Die Funktionen für die Transkription sind schnell und genau. Außerdem verfügt es über Tools zur Bearbeitung von Audio- und Videodateien. Zu den fortschrittlichen Anwendungen für die Audiowiedergabe gehören das Overdubbing von Audiospuren und die automatische Entfernung von Füllwörtern.

Beschreibung der besten Features

Nahtlose Bearbeitung von Videos mit eingebauten Tools zur Videobearbeitung

Fortgeschrittene Bearbeitungsfunktionen wie die Erstellung viraler Clips

Benutzerfreundliche Oberfläche mit Funktionen für die Audiobearbeitung

Deskriptive Limitierungen

Die Transkription ist möglicherweise nicht so genau wie bei spezieller Transkriptionssoftware

Es ist hauptsächlich für die Erstellung von Videos und Podcasts gedacht

Der kostenlose Free-Plan hat ein Limit an Transkriptionsminuten

Beschreibung der Preise

Free-Plan

Ersteller Plan zu $12/Monat pro Benutzer

Pro Plan zu $24 pro Benutzer pro Monat/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: Preise pro Monat und Benutzer auf Anfrage

Deskriptive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (400+ Bewertungen)

: 4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4/8/5 (150+ Rezensionen)

10. Notta.ai

via Notta Notta wurde für Teams entwickelt, die eine All-in-One-Lösung für die Erfassung, Verwaltung und Nutzung von Inhalten aus Meetings benötigen. Es handelt sich um eine KI-gestützte Transkriptionssoftware, die sich auf die automatische Aufnahme von Notizen und Zusammenfassungen konzentriert.

Sie können transkribieren, bearbeiten, zusammenfassen, mehr erstellen und mit mehreren Sprechern in einem einzigen Workflow zusammenarbeiten. Die kostenlose Transkriptionssoftware ist jedoch Teil einer umfassenderen Lösung für die Verwaltung von Meetings und die Erstellung von Notizen.

Die besten Features von Notta

Hervorragende Funktionen für die automatische Erstellung von Notizen und Zusammenfassungen

Intuitive und freundliche Benutzeroberfläche mit Such- und Organisationsfunktionen für Notizen

Integration mit gängigen Kalender- und Projektmanagement-Tools wie Notion und Trello

Notta Einschränkungen

Es ist möglicherweise nicht ideal für lange Audio-/Video-Transkriptionen

Der kostenlose Plan hat begrenzte Features und Minuten

Preise von Notta

Free-Plan

Pro Plan zu $14/Monat pro Benutzer

Business-Plan zu $27,99/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: Preise auf Anfrage

Notta-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

Mit ClickUp schneller und besser schreiben

Die Welt der Transkriptionstools ist in vollem Gange. Diese Tools erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen. Egal, ob es Ihnen um perfekte Genauigkeit bei Aufzeichnungen oder um blitzschnelle Durchlaufzeiten bei der Erfassung von Meetings geht, diese Tools können alles zu erledigen.

nicht nur Transkription: ClickUp's work hub hilft Teams, über Aufgaben hinweg zusammenzuarbeiten und die Produktivität zu maximieren_

Mit dem richtigen Tool können Sie Ihre Audio- und Videodateien in ein durchsuchbares und bearbeitbares Textformat umwandeln. Dies bringt viele Vorteile mit sich. Sie können Transkripte mühelos nach bestimmten Informationen durchsuchen, die Barrierefreiheit durch die Bereitstellung von Untertiteln für Videos verbessern oder Audioinhalte aus Meetings für Berichterstellungen und Präsentationen weiterverwenden.

Bevor Sie loslegen, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um Ihre Prioritäten zu ermitteln. Brauchen Sie vor allem makellose Genauigkeit und Geschwindigkeit? Vielleicht ist die Zusammenarbeit in Echtzeit für Ihren Workflow wichtiger.

Optimieren Sie Ihren Workflow und erschließen Sie sich eine Welt voller Produktivitätsvorteile, melden Sie sich für eine kostenlose Testversion von ClickUp an und revolutionieren Sie den Umgang mit Audio- und Video-Inhalten.