Die 11 besten Tactiq-Alternativen und -Konkurrenten

Meetings sind für hybride und Remote-Arbeit unerlässlich und helfen Teams bei der Zusammenarbeit, bei der Entscheidungsfindung und bei der Umsetzung von Projekten. Aber seien wir ehrlich – zu viele Meetings können erdrückend wirken und die Produktivität erheblich beeinträchtigen!

⏳ Studien zeigen, dass Mitarbeiter durchschnittlich 31 Stunden pro Monat in unproduktiven Meetings verbringen! Stellen Sie sich vor, wie viel mehr mit KI-gestütztem Meeting-Management erreicht werden könnte!

Hier kommen Meeting-Transkriptionstools wie Tactiq ins Spiel. Sie helfen dabei, Notizen und Zusammenfassungen von Meetings zu optimieren, aber Tactiq ist nicht die einzige Option auf dem Markt. Es gibt eine Vielzahl von KI-Transkriptionstools, die jeweils einzigartige Features für Notizen, Zusammenfassungen und Zusammenarbeit bieten.

Lesen Sie weiter, um die 11 besten Tactiq-Alternativen zu entdecken, mit denen Sie Zeit sparen, die Produktivität steigern und Meetings effizienter gestalten können!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist ein kurzer Vergleich der 11 besten Tactiq-Alternativen und herausragenden Features: ✅ ClickUp : Bestes KI-gestütztes Tool für Meetings, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit ✅ Otter. ai: Am besten für Echtzeit-Transkription und automatisierte Notizen von Meetings geeignet ✅ Fireflies. ai: Am besten für KI-gestützte Unterhaltung geeignet ✅ Rev: Am besten für hochpräzise Transkription durch Menschen und KI ✅ Sonix: Am besten für mehrsprachige Transkriptionen und Übersetzungen ✅ Fathom KI: Am besten für Teams im Bereich Vertrieb und Erfolg beim Kunden geeignet ✅ Fellow: Am besten für strukturierte Tagesordnungen für Meetings und gemeinsame Notizen ✅ Beschreibung: Am besten für die Transkription von Podcasts und Videos mit Bearbeitung durch KI ✅ tl;dv: Am besten für Meetings per Video mit KI-Transkription ✅ Avoma: Am besten für KI-gesteuerte Einblicke und Zusammenarbeit im Team ✅ MeetGeek: Am besten für die Automatisierung von Meetings und Nachbereitungen geeignet

Worauf sollten Sie bei Tactiq-Alternativen achten?

Die Wahl der richtigen Alternative zu Tactiq hängt von den Bedürfnissen Ihres Teams ab – ob es sich um Echtzeit-Transkription, KI-gestützte Zusammenfassungen von Meetings oder eine bessere Zusammenarbeit bei Folgeaufgaben handelt.

Hier sind einige Schlüsselpunkte, die Sie beachten sollten:

Transkriptionsgenauigkeit : Suchen Sie nach KI-gestützten tools, die hochpräzise und in Echtzeit transkribierte Meetings liefern

Multi-Plattform-Kompatibilität : Stellen Sie sicher, dass das Tool nahtlos mit Ihrer Software für die Verwaltung von Meetings zusammenarbeitet, sei es Zoom, Google Meet, Microsoft Teams oder andere Plattformen

KI-Zusammenfassungen und -Erkenntnisse : Zusätzlich zu den Notizen zu Meetings sollte das Tool auch in der Lage sein, prägnante, KI-gesteuerte Zusammenfassungen und umsetzbare Erkenntnisse zu generieren, um Ihnen eine allgemeine Übersicht über jedes Meeting zu geben

Sprecheridentifizierung : Die gewählte Tactiq-Alternative sollte in Unterhaltungen genau zwischen verschiedenen Sprechern unterscheiden, damit Sie genau wissen, wer was gesagt hat

*durchsuchbare und freigegebene Notizen: Entscheiden Sie sich für eine Software, mit der Sie Notizen zu Meetings einfach durchsuchen, mit Tags versehen und freigeben können

Benutzerdefinierte Anpassung und Formatierung : Finden Sie tools, mit denen Sie die KI-Transkriptionen von Meetings nach Bedarf bearbeiten, hervorheben und formatieren können, um sie an das Format für Notizen in Ihrer Organisation anzupassen

Sicherheit: Da Ihre Meetings im Büro oft vertrauliche Informationen beinhalten, stellen Sie sicher, dass die Plattform hohe Verschlüsselungsstandards bietet und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie GDPR oder HIPAA gewährleistet ist

➡️ Lesen Sie auch: Wie man die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz verbessert

Die 11 besten Tactiq-Alternativen, die es zu entdecken gilt

Tactiq ist zwar hervorragend darin, Live-Transkriptionen während des Meetings und KI-gestützte Zusammenfassungen bereitzustellen, aber es ist nicht das einzige Tool, das Ihnen dabei helfen kann, die Produktivität Ihrer Meetings zu maximieren.

Die besten Alternativen gehen über die einfache Transkription hinaus und bieten KI-gestützte Einblicke für Meetings zu Projekten, nahtlose Integrationen mit Zoom, Microsoft Teams und Google Meet sowie spezielle Features, die auf verschiedene Teams zugeschnitten sind. 🎯

Hier sind die 11 besten Tactiq-Alternativen, die jeweils aufgrund ihrer einzigartigen Features und ihrer Fähigkeit, die Produktivität auf eine Weise zu steigern, die Tactiq möglicherweise nicht bietet, ausgewählt wurden:

1. ClickUp (Beste KI-gestützte Zusammenfassungen von Meetings, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit)

Erhalten Sie eine detaillierte Ansicht aller Informationen zu Ihrem Meeting, einschließlich Tagesordnung, Notizen, Teilnehmern, zugewiesenen Aufgaben und mehr im Dashboard von ClickUp Meetings

Als die App für alles bei der Arbeit geht ClickUp über die reine Zusammenfassung von Meetings hinaus – sie optimiert den gesamten Meeting-Prozess. Von der Planung und Zusammenarbeit in Echtzeit bis hin zu KI-generierten Notizen und automatisierten Nachbereitungen stellt ClickUp sicher, dass jedes Meeting produktiv und umsetzbar ist.

Beginnen Sie mit ClickUp Meetings, mit dem Sie Ihre gesamte Dokumentation zu Meetings, von Tagesordnungen und Diskussionspunkten bis hin zu Folgeelementen, an einem Ort dokumentieren können. Verwenden Sie es, um alle Schlüsselpunkte der Diskussion in ClickUp Docs zu erfassen, und zwar über umfangreiche Features zur Bearbeitung, Checklisten und /slash-Befehle für schnelle Aktionen.

Sobald Sie die Tagesordnung erstellt haben, fügen Sie ClickUp AI Meeting Notetaker zu Ihrer Einladung im Kalender hinzu! Er nimmt mit Ihnen an den Meetings teil und sammelt alle Schlüsselinformationen des Meetings, einschließlich Zusammenfassung, Notizen, Elemente für Maßnahmen und Höhepunkte des Meetings, in einem privaten Dokument. Richtig gehört – Sie können sich auf das eigentliche Meeting konzentrieren, anstatt sich mit dem Erstellen von Notizen herumzuschlagen.

Nach dem Meeting können Sie die Zusammenfassung einfach für Ihr Team freigeben und dann gemeinsam bearbeiten und bestimmte Punkte mithilfe der ClickUp Docs-Funktion zur Erkennung der Zusammenarbeit in Echtzeit klären.

Wenn Sie eine solide Grundlage an Elementen haben, die Sie umsetzen möchten, verwenden Sie ClickUp Brain, um:

Erstellen Sie aus den Notizen von Meetings Elemente für Maßnahmen und priorisieren Sie Aufgaben ohne manuellen Aufwand

Stellen Sie spezifische Fragen zum Meeting oder zu Aufgaben und erhalten Sie detaillierte Informationen zu allen relevanten Dokumenten und Elementen

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI-Schreibfunktionen, um Ihre Notizen aus Meetings zu verfeinern, E-Mails zu verfassen, die Grammatik zu überprüfen und sogar detaillierte Berichte zu schreiben – mit nur wenigen einfachen Anweisungen

Erfassen Sie ganz einfach Notizen und Diskussionen aus jedem Meeting mit ClickUp Brain

Es hilft Ihnen auch dabei, die Vertriebspipeline zu visualisieren, Geschäfte nachzuverfolgen, Aufgaben zuzuweisen, ereignisbasierte Aktionen mithilfe von Automatisierung auszulösen und alle Ihre Aktionen in Meetings auf einer Plattform zu verwalten. Dies macht es zur ultimativen Wahl für Verkaufsteams, Projektmanager und Kundenteams, da es Ihnen ermöglicht, die Effizienz zu steigern und alle Ihre Verkaufsaktivitäten auf einer Plattform zu kombinieren.

Sie können auch die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp verwenden, um die Dokumentation zu standardisieren und Notizen zu Meetings zu erstellen. Zum Beispiel ist die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle ideal, um wichtige Details, Entscheidungen und Elemente von Meetings an einem einzigen Speicherort zu strukturieren und zu speichern. Diese Vorlage stellt sicher, dass alle in Meetings besprochenen Schlüsselpunkte klar und konsistent dokumentiert werden, was die Nachbereitung erleichtert und die Verantwortlichkeit des Teams verbessert.

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie detaillierte Meeting-Protokolle in einem einheitlichen Format mit der ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle

Mit dieser anpassbaren Vorlage können Sie:

Organisieren Sie alle Informationen zu Ihrem Meeting an einem Ort, z. B. Informationen zu den Teilnehmern, Tagesordnung, Elemente, die bearbeitet werden müssen, nächste Schritte usw.

Verfolgen Sie die Schlüsselergebnisse des Meetings und erstellen Sie genaue Zusammenfassungen für alle Beteiligten

Weisen Sie bestimmten Mitgliedern Ihres Teams Elemente zu und verfolgen Sie sogar den Fortschritt, um sicherzustellen, dass Ihre Meetings immer produktiv sind

Darüber hinaus sorgt die Vorlage für Notizen von Meetings von ClickUp dafür, dass alle Diskussionen strukturiert und durchsuchbar bleiben, sodass sie leicht nachgeschlagen werden können. Diese Vorlage ist ideal für Teams im Vertrieb, die einen zentralisierten Space benötigen, um Unterhaltungen mit Clients zu protokollieren, den Fortschritt von Geschäften nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass keine kritischen Erkenntnisse verloren gehen.

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf und geben Sie detaillierte Informationen mit ClickUp Clips für Ihre Teams frei

Außerdem können Sie mit ClickUp Clips Bildschirmdurchläufe aufzeichnen und freigeben, wodurch unnötige Meetings reduziert werden. Anstatt ein ausführliches Team-Meeting abzuhalten, können Sie ganz einfach eine Bildschirmaufnahme zu einem bestimmten Feature oder einer Produktdurchführung erstellen und diese für Ihre Teams freigeben.

ClickUp bietet die besten Features

Automatisierung von Aufgaben durch Umwandlung von Notizen aus Meetings in umsetzbare ClickUp Aufgaben

Richten Sie ClickUp Automatisierungen ein, um nach dem Meeting automatisch E-Mails, Erinnerungen an Aufgaben und Status-Updates zu versenden

Arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Docs zusammen und gestalten Sie Meetings strukturierter und produktiver

Erstellen Sie Whiteboards und Mindmaps, um Besprechungen und Workflows visuell zu organisieren, indem Sie ClickUp Whiteboards verwenden

Nahtlose Integration in über 1000 Tools wie Zoom, MS Teams und Google Meet für eine mühelose Verwaltung von Meetings

ClickUp-Limits

Die umfangreichen Features können für einige Benutzer eine Lernkurve darstellen

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Kann für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzugefügt werden

ClickUp AI Notetaker: Kann zu jedem kostenpflichtigen Plan für nur 6 $/Monat pro Benutzer hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Mit seinen KI-gestützten Features für Meetings und Tools für eine nahtlose Zusammenarbeit hat ClickUp Teams in allen Branchen beeindruckt. Ein Benutzer erwähnt in seiner Bewertung:

Dies ist unsere All-in-One-Ressource für Projektinformationen, Zusammenarbeit und das Management von Mitgliedern des Teams. Sie ermöglicht es uns, alles an einem Ort zu speichern, einschließlich projektspezifischer Kommunikation.

Dies ist unsere All-in-One-Ressource für Projektinformationen, Zusammenarbeit und das Management von Mitgliedern des Teams. Sie ermöglicht es uns, alles an einem Ort zu speichern, einschließlich projektspezifischer Kommunikation.

➡️ Lesen Sie auch: Vorlagen für kostenlose Aufgabenlisten in Excel und ClickUp

2. Otter. ai (am besten für Echtzeit-Transkription und automatisierte Notizen von Meetings geeignet)

Otter. ai ist ein führendes KI-gestütztes Tool zur Transkription von Meetings, das für seine Schnelligkeit und Genauigkeit bekannt ist. Es zeichnet sich durch die Echtzeit-Erfassung von Unterhaltungen aus und ist daher für die Erstellung von sofortigen Notizen und durchsuchbaren Transkripten von Meetings von unschätzbarem Wert.

Mit Otter.ai können Benutzer in Echtzeit an Notizen zusammenarbeiten, Schlüsselpunkte hervorheben, Kommentare hinzufügen und Erkenntnisse direkt für ihr Team freigeben. Die KI-gestützten Zusammenfassungen extrahieren automatisch wichtige Entscheidungen, Elemente für Maßnahmen und wesentliche Erkenntnisse, sodass nichts übersehen wird.

Otter. ai bietet die besten Features

Transkribieren Sie Meetings und Audioanrufe in Echtzeit mit hoher Genauigkeit

Nutzen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen von Meetings, um Schlüsselinformationen, Elemente für Maßnahmen und Entscheidungen zu extrahieren

Erkennen Sie verschiedene Sprecher und unterscheiden Sie sie auch in lauten Umgebungen für eine genaue Transkription in Meetings

Integrieren Sie sie in Plattformen wie Google Meet, MS Teams, Dropbox und Zoom, um nahtlosen Zugriff auf Aufzeichnungen von Meetings zu erhalten

Otter. ai limits

Für erweiterte Features wie die Stimmungsanalyse ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Für vollständige Features zur Transkription und zum Speichern von Meetings sind Premium-Pläne erforderlich

Otter. ai pricing

Basic: Free forever

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business : 30 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai*

G2: 4, 3/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ Bewertungen)

Otter. ai hat durch seine genaue Echtzeit-Transkription und KI-gestützten Zusammenfassungen an Popularität gewonnen, wie ein Benutzer sagt:

Was ich an Otter am meisten bevorzuge, ist, dass ich mich voll und ganz auf diejenigen konzentrieren kann, mit denen ich während eines Anrufs in Verbindung stehe, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Unterhaltungen können so freier fließen, ich kann mehr Fragen stellen und erfahre viel mehr Informationen, weil ich weiß, dass Otter Notizen macht und eine Audioabschrift aufzeichnet.

Was ich an Otter am meisten bevorzuge, ist, dass ich mich voll und ganz auf diejenigen konzentrieren kann, mit denen ich während eines Anrufs in Verbindung stehe, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Die Unterhaltungen können einen besseren Flow bekommen, ich kann mehr Fragen stellen und viel mehr Informationen herausfinden, weil ich weiß, dass Otter Notizen macht und ein Audiotranskript aufzeichnet.

➡️ Lesen Sie auch: Die besten KI-Alternativen zu Otter, die Ihnen beim Transkribieren von Notizen aus Meetings helfen

3. Fireflies. ai (am besten für KI-gestützte Unterhaltung geeignet)

Fireflies. ai ist eine der beliebtesten Alternativen zu Tactiq. Es unterstützt Teams bei der Automatisierung der Notizen während Meetings, insbesondere für Vertriebs- und Kundenerfolgsteams. Seine größte Stärke ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der wichtige Unterhaltungen erfasst, Elemente für Aktionen extrahiert und durchsuchbare Meeting-Notizen zur späteren Bezugnahme erstellt.

Es geht über die einfache Transkription hinaus und bietet Features wie Unterhaltungsintelligenz und CRM-Integrationen, was es zu einem leistungsstarken Tool für Vertriebs- und Marketingteams macht, die ihre Leistung verbessern möchten. So können Sie wertvolle Erkenntnisse aus Kundeninteraktionen gewinnen, Schlüsseltrends identifizieren und Ihre Teams effektiv coachen.

Fireflies. ai best features

Erfassen Sie automatisch die Schlüsselelemente von Meetings und Kundengesprächen, sodass Sie ganz einfach E-Mails zur Nachverfolgung senden oder die nächsten Schritte einleiten können

Transkribieren Sie Unterhaltungen mit hoher Genauigkeit, auch mit mehreren Sprechern, indem Sie Features zur Spracherkennung nutzen

Analysieren Sie Unterhaltungen mit Erkenntnissen aus KI, um Probleme zu verstehen und die Produktivität zu steigern

Integrierbar in über 20 beliebte Plattformen, darunter Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce und andere

Fireflies. ai limits

Die Preise können für kleinere Teams oder einzelne Benutzer eine Hürde darstellen, sodass sie für budgetbewusste Fachleute weniger zugänglich sind

Es fehlen integrierte Features für das Projektmanagement, d. h. es bietet keine Funktionen zur Nachverfolgung von Aufgaben, sodass zusätzliche Tools für das Workflow-Management erforderlich sind

Fireflies. ai pricing

Free Forever

Pro : 18 $/Monat pro Benutzer

Business : 29 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: 39 $/Monat pro Benutzer

Fireflies. Bewertungen und Rezensionen der KI

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Folgendes erwähnte ein Benutzer zu diesem Tool:

Ich finde es toll, dass Fireflies mir die Möglichkeit gibt, bei den Meetings, die es aufzeichnet und transkribiert, aktiv zuzuhören und mich zu beteiligen. Ich bin nicht mehr an meinen Stift und mein Notizbuch gebunden. Mir gefällt auch, dass ich, wenn ich ein Meeting verpasse, die Zusammenfassung und das Transkript lesen kann, um zu erfahren, was wirklich passiert ist.

Ich finde es toll, dass Fireflies mir die Möglichkeit gibt, bei den Meetings, die es aufzeichnet und transkribiert, aktiv zuzuhören und mich zu beteiligen. Ich bin nicht mehr an meinen Stift und mein Notizbuch gebunden. Mir gefällt auch, dass ich, wenn ich ein Meeting verpasse, die Zusammenfassung und das Transkript lesen kann, um zu erfahren, was wirklich passiert ist.

4. Rev (am besten für hochpräzise menschliche und KI-Transkription)

via Rev

Rev ist ein etablierter Akteur in der Transkriptionsbranche und bietet sowohl KI-gestützte Transkriptionen als auch die Option auf von Menschen bearbeitete Transkripte. Diese Kombination sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit und ist für alle geeignet, die zuverlässige Notizen von Meetings benötigen, ohne dabei auf Qualität verzichten zu wollen.

KI-Transkriptionen sind zwar schnell und kostengünstig, aber die Bearbeitung durch einen Menschen gewährleistet bei wichtigen Meetings ein Höchstmaß an Genauigkeit. Rev ist besonders nützlich für Branchen, in denen Präzision der Schlüssel zum Erfolg ist, wie z. B. im Rechts-, Medizin- und Finanzsektor.

Rev. beste Features

Nutzen Sie KI-gestützte Transkription für Online-Meetings mit schnellen und effektiven Ergebnissen

Nutzen Sie die von Menschen bearbeiteten Transkriptionsdienste für wichtige Meetings oder persönliche Treffen, um eine garantierte Genauigkeit zu erhalten

Lassen Sie sich in über 15 Sprachen unterstützen, wobei auf Anfrage auch die Identifizierung mehrerer Sprecher und Übersetzungsdienste verfügbar sind

Rev. Limits

KI-Zusammenfassungen und -Transkriptionen sind bei komplexen Meetings oder in lauten Umgebungen möglicherweise nicht so genau wie von Menschen bearbeitete Transkriptionen

Preis nach Rücksprache

Free forever

Basic: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 34,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

➡️ Lesen Sie auch: Wie man KI im Vertrieb einsetzt (Anwendungsfälle und Tools)

5. Sonix (am besten für mehrsprachige Transkriptionen und Übersetzungen geeignet)

via Sonix

Sonix ist eine der besten Tactiq-Alternativen, da es auf mehrsprachige Transkription und Übersetzung spezialisiert ist und somit eine ideale Lösung für Geschäfte darstellt, die in einem globalen Kontext agieren.

Bekannt für seine Genauigkeit und Geschwindigkeit, verwendet es KI-Transkription, um Ihre Meeting-Aufzeichnungen schnell in gut strukturierte Transkripte umzuwandeln. Es bietet außerdem eine Reihe leistungsstarker Features zur Bearbeitung, mit denen Benutzer Transkripte optimieren, Fehler korrigieren und Schlüsselmomente einfach hervorheben können.

Die besten Features von Sonix

Transkribieren Sie Audio- und Video-Meetings in über 53 Sprachen, was ideal für Ihre globalen Teams ist

Einfache Suchoptionen, um Notizen von Meetings mithilfe wichtiger Schlüsselwörter und Phrasen schnell zu finden

Integrierbar in beliebte Tools wie Dropbox, Zoom, Microsoft Teams und Google Meet

Schützen Sie Ihre sensiblen Daten durch verschlüsselte Uploads und Dateiverwaltung

Sonix Limits

Mehrsprachige Unterstützung ist zwar eine Stärke, die Genauigkeit kann jedoch je nach gewählter Sprache variieren

Sonix-Preise

Standard : 0 $/Monat

Premium : 16,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sonix-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 130 Bewertungen)

💡 Bonus-Tipp: Planen Sie, KI für die Erstellung von Notizen zu Meetings zu verwenden? Befolgen Sie diese Schritte, um dies effektiv zu erledigen: 🎙 Sorgen Sie für eine klare Audioqualität für eine genaue Transkription und minimale Fehler 📌 Markieren Sie Schlüsselpunkte und Elemente, um die Nachbereitung zu erleichtern 📤 Geben Sie Notizen in einem zentralen Workspace frei und organisieren Sie sie dort, um eine nahtlose Zusammenarbeit im Team zu ermöglichen

6. Fathom AI (am besten für Teams im Bereich Vertrieb und Erfolgskunden)

über Fathom AI

Fathom AI ist ein KI-Transkriptionstool, das über das einfache Erstellen von Notizen hinausgeht und Unternehmen ein Tool bietet, mit dem sie Schlüsselinformationen und umsetzbare Erkenntnisse extrahieren können. Dieses Tool wurde speziell dafür entwickelt, virtuelle und Verkaufsteams zu unterstützen, die sicherstellen müssen, dass wichtige Details von Meetings ohne manuelle Eingriffe genau erfasst werden.

Dieser KI-Assistent ist für seine benutzerfreundliche Oberfläche bekannt, die ein schnelles Setup und eine einfache Integration in bestehende Workflows ermöglicht. Mit Features wie Tags für Notizen, Zusammenarbeit in Echtzeit und umsetzbaren Erinnerungen ist er eine der besten Tactiq-Alternativen, um sicherzustellen, dass Teams auf dem gleichen Stand bleiben.

Die besten Features von Fathom KI

Verwenden Sie KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen, um Schlüsselinformationen und Elemente für Maßnahmen aus jedem Meeting zu extrahieren

Trennen Sie Notizen mit einem intelligenten Hervorhebungssystem und Tagging, um Ihre Diskussion einfach nach Thema, Motiv oder anderen Kategorien zu kategorisieren

Exportieren Sie Zusammenfassungen von Meetings in verschiedenen Formaten wie PDF oder CSV

Fathom KI-Limits

Limitierte Transkriptionssprachen, was bei mehrsprachigen Meetings zu Problemen führen kann

Zoom-Integration, die die Nutzung auf Teams beschränkt, die auf andere Plattformen für Meetings angewiesen sind

Fathom KI-Preise

Free Forever

Premium : 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition : 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fathom KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 5/5 (600+ Bewertungen)

🍭 Bonus-Tipp: Sie fragen sich, wie Sie Meetings produktiver gestalten können? Hier sind einige Tipps, die Sie befolgen sollten: ✅ Legen Sie eine klare Tagesordnung fest, um Diskussionen fokussiert und effizient zu halten ⏳ Experimentieren Sie mit kürzeren Formaten für Meetings, um unnötigen Zeitverlust zu vermeiden 🤝 Fördern Sie die aktive Teilnahme durch Umfragen oder interaktive Elemente, um sicherzustellen, dass jeder zu Wort kommt

7. Fellow (am besten für strukturierte Tagesordnungen für Meetings und gemeinsame Notizen)

via Fellow

Fellow ist ein KI-Assistent, der für Teams entwickelt wurde, die Wert auf gemeinsame Notizen zu Meetings und eine effiziente Erstellung der Tagesordnung legen. Dieses Tool vereinfacht die Planung und Organisation von Meetings, indem es Benutzern ermöglicht, vor den Meetings gemeinsame Tagesordnungen zu erstellen und gemeinsam Notizen zu machen.

Die Hauptstärke des Tools liegt in seinem Fokus auf die Zusammenarbeit im Team und bietet alle Features, die Teams bei der Nachverfolgung von Elementen, getroffenen Entscheidungen und offenen Problemen unterstützen. Es ist besonders nützlich für Projektmanager, Verkaufsteams und Teams für den Erfolg von Kunden, die sicherstellen müssen, dass alle Mitglieder des Teams auf die nächsten Schritte ausgerichtet und sich darüber im Klaren sind.

Weitere beste Features

Erstellen Sie kollaborative Meeting-Protokolle mit Tagesordnung, sodass mehrere Teilnehmer in Echtzeit Beiträge leisten können

Erstellen Sie vor Meetings eine Tagesordnung, die Sie bei der Organisation und Durchführung effektiver Online-Meetings unterstützt

Nahtlose Integration in wichtige Plattformen wie Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack und andere

Folgen Sie dem einfachen Feedback und der Nachbereitung nach den Meetings, um sicherzustellen, dass die Elemente aus früheren Meetings nachverfolgt werden

Fellow limitations

Der Free-Plan hat einige Einschränkungen bei den Features für KI-Notizen, mit Limits für Transkription, Aufnahme und Notizen von maximal 5 Meetings pro Benutzer

In erster Linie auf Workflows bei Meetings ausgerichtet; begrenzte Möglichkeiten für das Projektmanagement über Aktionselemente hinaus

Fellow pricing

Free Forever

Team : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 15 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: 25 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Kollegen

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 9/5 (30+ Bewertungen)

Ein Benutzer erwähnt in seiner Bewertung :

Fellow hat meine Organisation und Produktivität in Bezug auf Meetings erheblich verbessert. Ich gehe jeden Tag unglaublich gut vorbereitet in den Tag – so kann ich während der Sitzungen präsenter und aufmerksamer sein. Und wenn ich an einem Meeting nicht teilnehmen kann, sind die von Fellows KI generierten Aufzeichnungen und Transkriptionen besser als jede andere Plattform, die ich bisher verwendet habe.

Fellow hat meine Organisation und Produktivität in Bezug auf Meetings erheblich verbessert. Ich gehe jeden Tag unglaublich gut vorbereitet in den Tag – so kann ich während der Sitzungen präsenter und aufmerksamer sein. Und wenn ich an einem Meeting nicht teilnehmen kann, sind die von Fellows KI generierten Aufzeichnungen und Transkriptionen besser als jede andere Plattform, die ich bisher verwendet habe.

📮 ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Notizen oder Protokolle von Meetings zur Nachverfolgung von Elementen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können Schlüsselinformationen, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

8. Descript (am besten für die Transkription von Podcasts und Videos mit Bearbeitung durch KI geeignet)

via Descript

Descript ist ein Tool zur Transkription von Audio- und Videoinhalten, das sich durch seine Bearbeitungsfunktionen auszeichnet. Es ist besonders beliebt bei Personen, die Podcasts, Online-Meetings, Videoaufnahmen oder andere Audioinhalte transkribieren und gleichzeitig Medien bearbeiten oder produzieren müssen.

Während viele Tactiq-Alternativen eine einfache Transkription bieten, hebt sich Descript durch seine einzigartige textbasierte Bearbeitung und umfassende Features von der Konkurrenz ab. Das bedeutet, dass Sie Transkription und Bearbeitung in einen einzigen Workflow integrieren können, ohne separate Software für die Bearbeitung von Videos zu benötigen.

Beschreibt die besten Features

Bearbeiten Sie Audio- und Video-Dateien direkt aus Transkripten, sodass Sie Ihre Medien ganz einfach schneiden, zusammenfügen oder bearbeiten können

Verwenden Sie die Bildschirmaufnahmeoption, um Online-Meetings oder Präsentationen zusammen mit einer Echtzeit-Transkription aufzuzeichnen

Automatisierung der Bearbeitung von Video- und Audiodateien mithilfe von Features zur Bearbeitung durch KI, um Füllwörter wie "ähm" oder "äh" in Audio- und Videodateien zu entfernen

Beschriebene Limits

Der Free-Plan hat im Vergleich zu anderen Tactiq-Alternativen Limits bei Features für KI-Notizen oder -Zusammenfassungen von Meetings

Für neue Benutzer, die mit Tools zur Bearbeitung von Videos oder Audio nicht vertraut sind, ist die Lernkurve steil

Unverbindliche Preisempfehlung

Free Forever

Hobbyist : 19 $/Monat pro Benutzer

Ersteller : 35 $/Monat pro Benutzer

Business : 50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Beschreibende Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

🔎 Wussten Sie schon? Harvard Business Research hat herausgefunden, dass 70 % der Mitarbeiter sich darüber beschweren, dass häufige Meetings sie daran hindern, ihre Aufgaben rechtzeitig abzuschließen. Es gibt definitiv Raum für Verbesserungen!

9. tl;dv (am besten für Meetings per Video mit KI-Transkription)

tl;dv (kurz für "Too Long; Didn't View") ist ein einzigartiges KI-Transkriptionstool, das speziell für diejenigen entwickelt wurde, die Zeit sparen und die wichtigsten Erkenntnisse aus virtuellen Meetings gewinnen möchten. Dieser KI-Meeting-Assistent fasst automatisch die wichtigsten Punkte des Meetings zusammen und liefert den Benutzern prägnante Zusammenfassungen, die umsetzbare Erkenntnisse hervorheben.

Dies macht es ideal für Projektmanager, Teams im Vertrieb und Kundenbetreuer, die ein Echtzeit-Transkriptionstool benötigen, um Schlüsselpunkte hervorzuheben und Informationen schnell zu verarbeiten.

tl;dv best features

Erhalten Sie sofortige Zusammenfassungen von Meetings, die die wichtigsten Details aus jedem virtuellen Meeting erfassen

Verwenden Sie anpassbare Vorlagen für Notizen aus Meetings für verschiedene Anwendungsfälle, z. B. für Updates zu Projekten, Verkaufsmeetings oder Brainstorming-Sitzungen

Die Möglichkeit, Schlüsselpunkte von Meetings in Ihrem CRM hervorzuheben oder relevante Aufgaben in Jira, Slack oder ein anderes von Ihnen verwendetes Tool zu verschieben

tl;dv limits

Es fehlen jedoch fortgeschrittene Features wie die Bearbeitung von Notizen oder die benutzerdefinierte Anpassung von Notizen aus Meetings in einem bestimmten Format

Einige Benutzer berichten, dass das Tool bei Meetings mit mehreren Rednern oder sehr schnellen, komplexen Diskussionen oft Probleme hat

tl;dv pricing

Free forever

Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Business : 98 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: NA

Benutzer schätzen tl;dv für seine Fähigkeit, mehrsprachige Meetings zu transkribieren, wobei ein Benutzer sagt:

Ich benutze tl;dv schon eine ganze Weile, nachdem ich viele Optionen getestet habe. Da ich in der Marktforschung arbeite, ist es unglaublich nützlich, um Erkenntnisse aus Interviews zu gewinnen und die Transkripte im Detail zu analysieren, die fehlerfrei sind – selbst in verschiedenen Sprachen (ich habe es auf Spanisch, Englisch, Englisch mit Menschen aus dem Nahen Osten und Englisch mit Menschen aus Indien getestet). Ich würde also sagen, dass es ziemlich narrensicher ist.

Ich benutze tl;dv schon eine ganze Weile, nachdem ich viele Optionen getestet habe. Da ich in der Marktforschung arbeite, ist es unglaublich nützlich, um Erkenntnisse aus Interviews zu gewinnen und die Transkripte im Detail zu analysieren, die fehlerfrei sind – selbst in verschiedenen Sprachen (ich habe es auf Spanisch, Englisch, Englisch mit Menschen aus dem Nahen Osten und Englisch mit Menschen aus Indien getestet). Ich würde also sagen, dass es ziemlich narrensicher ist.

10. Avoma (am besten für KI-gestützte Erkenntnisse und Zusammenarbeit im Team)

via Avoma

Avoma ist ein KI-Assistent für Meetings, der sich darauf konzentriert, eine zentrale Plattform für die Verwaltung interner und externer Interaktionen zu sein.

Es transkribiert Meetings und analysiert sie, um Zusammenfassungen, Erkenntnisse und Elemente für Maßnahmen zu generieren, sodass sich Teams auf nachfolgende Aufgaben konzentrieren können, anstatt ganze Unterhaltungen durchgehen zu müssen. Mit automatisierter Thematikerfassung, Stimmungsanalyse und Geschäftsinformationen können Sie umsetzbare Erkenntnisse aus Ihren Unterhaltungen gewinnen und die Entscheidungsfindung verbessern.

Avoma best features

Erfassen und transkribieren Sie Kundengespräche und Meetings automatisch mit fortschrittlichen, KI-gestützten Features zur Transkription

Analysieren Sie Unterhaltungen und Details von Meetings mit KI-gestützten Features für die Gesprächsanalyse

Identifizieren Sie Schlüsselthemen und Trends in Kundeninteraktionen mit hoher Genauigkeit

Bewerten Sie die Stimmung der Kunden, die Schlüsselpunkte der Diskussion und das Engagement in Ihren Analysen nach dem Meeting

Avoma Limits

Die Features können für Benutzer, die nach einer einfacheren Lösung für die Automatisierung von Notizen suchen, überwältigend sein

Die Preise für erweiterte Features und tiefere Einblicke in Meetings sind im Vergleich zu anderen Tactiq-Alternativen hoch

Avoma-Preise

AI Meeting Assistant : 29 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Conversation Intelligence : 69 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Revenue Intelligence: 99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Avoma-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Benutzer schätzen die Features von Avoma, die eine Kombination aus Tools zur Transkription von Meetings und Tools zur Umsatzanalyse darstellen, wie ein Benutzer sagt:

Das Nützlichste an Avoma ist für mich das Feedback nach meinen Anrufen. Zum Beispiel, wie viel ich im Vergleich zum Client während der Anrufe gesprochen habe. Ich neige dazu, bei einigen Anrufen zu viel zu reden, sodass ich mir diese im Nachhinein ansehen und feststellen kann, wie oft ich dazu neige. Ein weiteres Feature, das ich bei jedem Anruf verwende, ist die Scorecard-Funktion. Allein dadurch konnte ich die Qualität meiner Anrufe verbessern.

Am hilfreichsten an Avoma finde ich das Feedback nach meinen Anrufen. Zum Beispiel, wie viel ich im Vergleich zum Client während der Anrufe gesprochen habe. Ich neige dazu, bei einigen Anrufen zu viel zu reden, sodass ich im Nachhinein sehen kann, wie oft ich dazu neige. Ein weiteres Feature, das ich bei jedem Anruf verwende, ist die Scorecard-Funktion. Allein dadurch hat sich die Qualität meiner Anrufe verbessert.

➡️ Auch zu lesen: Die besten KI-Tools für die Zusammenfassung von Meetings

11. MeetGeek (am besten für die Automatisierung von Meetings und Nachbereitung)

via MeetGeek

MeetGeek ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der die Aufzeichnung, Transkription und Zusammenfassung von Meetings automatisiert. Das tool ist ideal für die Nachverfolgung von Meeting-Ergebnissen im Geschäft, insbesondere in den Bereichen Vertrieb, Kundenerfolg und Projektmanagement

Das Tool nutzt KI, um den mit Meetings verbundenen Verwaltungsaufwand zu reduzieren und sicherzustellen, dass sich die Teilnehmer auf die Diskussion konzentrieren können. Dies macht es zu einer großartigen Wahl für Teams, die die Aufgaben nach dem Meeting minimieren und eine konsistente Nachbereitung gewährleisten möchten.

die besten Features von MeetGeek*

Mit den KI-gesteuerten Features zur Transkription von Meetings können Sie Meetings automatisch und mit hoher Genauigkeit aufzeichnen und transkribieren

Erstellen Sie automatisierte Zusammenfassungen von Besprechungen mit den wichtigsten Erkenntnissen und Elementen

Taggen Sie zusätzliche Elemente und weisen Sie nach Meetings automatisch Folgemaßnahmen zu

Integration mit anderen Videokonferenzplattformen wie Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und anderen

MeetGeek-Limits

Die Software bietet zwar die Automatisierung von Meeting-Transkripten und -Nachbereitungen, aber nicht die Tiefe der Analyse oder die Features für die Auswertung von Unterhaltungen wie andere Tactiq-Alternativen

MeetGeek-Preise

Basic: Free forever

Pro : 19 $/Monat pro Benutzer

Business : 39 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: 59 $/Monat pro Benutzer

MeetGeek-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 6/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Benutzer schätzen die Hilfe dieses KI-gestützten Meeting-Assistenten bei der Transkription von Meetings. Ein Benutzer sagt:

Ich finde es toll, dass ich mir keine Notizen machen oder versuchen muss, herauszufinden, was ich verpasse, denn selbst wenn ich nicht beim Meeting anwesend bin, ist MeekGeek für mich im Meeting dabei und fasst alles bis ins kleinste Detail zusammen! So behält man den Überblick und ist immer einen Schritt voraus!

Ich finde es toll, dass ich mir keine Notizen machen oder versuchen muss, herauszufinden, was ich verpasse, denn selbst wenn ich nicht beim Meeting anwesend bin, ist MeekGeek für mich im Meeting anwesend und fasst alles bis ins kleinste Detail zusammen! So behält man den Überblick und ist immer einen Schritt voraus!

Bonus KI-Tools für Meetings zum Erkunden Neben den beliebten Tactiq-Alternativen, die wir bereits vorgestellt haben, gibt es noch einige weniger bekannte, aber leistungsstarke KI-gestützte Assistenten für Meetings, die es wert sind, erkundet zu werden: Jamworks : Ein intelligenter Meeting-Assistent, der für Studenten und Berufstätige entwickelt wurde und es ihnen ermöglicht, Schlüsselgespräche aufzuzeichnen, zu transkribieren und hervorzuheben

Sembly AI : Ein fortschrittlicher KI-gestützter Assistent, der Meetings transkribiert, zusammenfasst und Schlüsselinformationen extrahiert, während er sich in Slack und Trello integriert

Supernormal : Ein leichtgewichtiges KI-Tool zum Erstellen von Notizen, das Diskussionen in Meetings in Echtzeit erfasst und organisiert und automatische Zusammenfassungen erstellt

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Meetings mit ClickUp

Das richtige Tool zur Transkription von Meetings kann die Zusammenarbeit in Ihrem Team verändern und die Produktivität steigern. Tactiq ist zwar eine solide Wahl, aber die von uns untersuchten Alternativen bieten einzigartige Features, die Ihren Anforderungen möglicherweise besser entsprechen.

Hier hebt sich ClickUp ab. Mit KI-gestützter Transkription von Meetings, automatisierten Elementen für Maßnahmen und Tools für eine nahtlose Zusammenarbeit stellt ClickUp sicher, dass jedes Meeting produktiv und umsetzbar ist – egal, ob Sie im Vertrieb, im Bereich Kundenerfolg oder im Projektmanagement tätig sind.

Nutzen Sie ClickUp noch heute und erleben Sie eine intelligentere Art, Meetings zu verwalten, Fortschritte nachzuverfolgen und Ergebnisse zu erzielen! 🚀