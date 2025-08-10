die 10 besten Audio-zu-Text-Konverter für schnelle und genaue Transkriptionen

Haben Sie schon einmal einen 10-minütigen Audio-Clip fünf Mal abgespielt, nur um einen unklaren Satz zu verstehen?

Ganz gleich, ob Sie Vorlesungsnotizen festhalten, Interviews bearbeiten oder Meeting-Protokolle verwalten möchten – die manuelle Transkription von Audioaufnahmen ist eine zeitraubende Aufgabe, die niemand gerne macht – und auch niemand machen muss.

Ein Audio-zu-Text-Konverter transkribiert Audioaufnahmen, von Sprachnotizen bis hin zu Videos in voller Länge, innerhalb weniger Minuten in klaren, bearbeitbaren Text.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten kostenlosen Audio-zu-Text-Konverter vor, mit denen Sie gesprochene Inhalte in durchsuchbare und teilbare Transkripte umwandeln können.

🧠 Wissenswertes: Wenn man die Wiedergabe bestimmter Medien als eine Form der Transkription betrachtet, war Thomas Edison der erste, der eine Maschine dafür entwickelte. Im Jahr 1877 war Edisons Phonograph das erste Gerät, das Ton aufnehmen und wiedergeben konnte. Allerdings war diese Methode sehr empfindlich und anfällig für Beschädigungen.

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der Audio-zu-Text-Konverter-Tools, in dem Sie Optionen durchsuchen können, um das für Sie beste Tool auszuwählen:

Tool zur Umwandlung von Audio in Text Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Ideal für Einzelpersonen, Ersteller von Inhalten, Podcaster, Remote-Teams und Unternehmen jeder Größe, die integrierte Transkription, Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung benötigen Transkription von Sprachnotizen über KI-Notizblock, Aufgabenintegration, Zusammenarbeit im Team Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Otter. ai Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Teams, Studenten und Remote-Mitarbeiter, die während Meetings eine KI-Transkription in Echtzeit benötigen Mehrsprachiger Support, Sprechererkennung, Integration mit Zoom/Google Meet Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,33 $/Monat Descript Ideal für Einzelpersonen, Ersteller von Inhalten und Podcaster, die Transkripte zusammen mit Audio-/Videos bearbeiten müssen Overdub-Feature, Erkennung mehrerer Sprecher und Bearbeitung von Videos Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat Rev Ideal für Einzelpersonen, Studenten und Unternehmen, die von Menschen überprüfte Transkriptionen benötigen Menschliche Transkriptionsdienste, Untertitelung von Videodateien Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat Trint Ideal für mittelgroße Teams, Journalisten und Ersteller von Inhalten, die KI-gestützte Transkriptionen mit gemeinsamer Bearbeitung benötigen Bearbeitung in Echtzeit, automatische Zusammenfassungen, durchsuchbare Transkripte Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 80 $/Monat Sonix Ideal für globale Teams, Ersteller von Inhalten und Studenten, die schnelle Transkriptionen in mehreren Sprachen benötigen Mehrsprachiger Support, automatische Zeichensetzung und Sprechererkennung Kostenloser Standard-Plan, kostenpflichtiger Plan ab 16,522 $/Monat pro Platz HappyScribe Ideal für mehrsprachige Teams, Pädagogen und Ersteller von Inhalten, die eine benutzerfreundliche Transkription benötigen Automatische Transkription, hohe Genauigkeit, Support für Video-Dateien Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat Notta Ideal für Einzelpersonen, Studenten und kleine Teams, die Audioaufnahmen in mehrere Sprachen transkribieren müssen Mehrsprachiger Support, automatische Zeichensetzung und Transkription in Echtzeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat Temi Ideal für Privatpersonen, Studenten und Freiberufler, die eine schnelle, unkomplizierte Transkription zu einem günstigen Preis benötigen Sofortige Transkription, unterstützt MP3, MP4, WAV und M4A Kostenlose Testversion verfügbar; Pay-as-you-go ab 0,25 $/Min Google Sprache-zu-Text Ideal für Privatpersonen, Studenten und Freiberufler, die eine schnelle, unkomplizierte Transkription zu einem günstigen Preis benötigen Echtzeit-Sprach-zu-Text-Transkription , automatische Zeichensetzung, Unterstützung mehrerer Sprachen Kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Nutzung ab 0,006 $ pro 15 Sekunden

Was sollten Sie bei einem Audio-zu-Text-Konverter beachten?

Achten Sie auf diese Schlüssel-Features in einem Audio-zu-Text-Konverter, um schnelle, genaue und sichere Transkriptionen zu erhalten, die zu Ihrem Workflow passen:

Genauigkeit : Verarbeitet verschiedene Akzente, schnelle Sprecher und Hintergrundgeräusche, ohne Ihre Transkription zu verzerren

Geschwindigkeit : Transkribiert eine 5-minütige Audiodatei schnell, ohne dass Sie eine Kaffeepause einlegen müssen

Unterstützte Dateiformate : Unterstützt eine Vielzahl von Audio- und Videoformaten wie WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI und MOV

Sicherheit : Schützt Ihre Daten, insbesondere bei privaten Vorlesungen oder vertraulichen Meetings

Integration Support : Verbindung mit bereits verwendeten Tools wie Google Docs, Aufgabenmanagern oder Videobearbeitungssoftware

Exportoptionen : Transkripte können in flexiblen Formaten wie TXT, DOCX, PDF oder SRT für Untertitel exportiert werden

Sprachunterstützung: Bietet Transkriptionen in mehreren Sprachen und Dialekten für mehrsprachige Workflows

👀 Wussten Sie schon? Regierungen weltweit setzen sich für den Einsatz von Sprach-zu-Text-Technologie im Bildungswesen ein, um das Lernen zugänglicher zu machen. In den USA unterstützt der Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) den Einsatz interaktiver Transkriptionstools für gehörlose Schüler.

Der beste Audio-zu-Text-Konverter

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie achten müssen, schauen wir uns die besten Tools an, mit denen Sie wie ein Profi transkribieren können.

1. ClickUp (Am besten für Workflows zur Steigerung der Produktivität von Teams geeignet)

Erfassen Sie jedes Wort mit dem ClickUp AI Notetaker

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, ist Ihr KI-gestütztes Command-Center, das Ihnen robuste Transkription von Sprachnotizen, nahtlose Aufgabenintegration und leistungsstarke Features für die Zusammenarbeit im Team an einem Ort bietet.

ClickUp AI Notetaker

Der ClickUp AI Notetaker transkribiert automatisch Audioaufnahmen aus Meetings, Sprachnotizen und Videoanrufen und unterstützt Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet.

Nach einem Meeting oder einer Aufzeichnung erstellt ClickUp ein strukturiertes Dokument in ClickUp Docs. Das Dokument enthält Audio- und Videoaufzeichnungen, sodass Sie wichtige Momente erneut ansehen können. Der Name und das Datum des Meetings werden zur schnellen Orientierung oben angezeigt, und es gibt eine vollständige Liste der Teilnehmer, um nachzuverfolgen, wer anwesend war.

Es gibt auch eine durchsuchbare Abschrift der gesamten Unterhaltung, sodass Sie bestimmte Teile nach Bedarf erweitern oder vergrößern können. Aber das ist noch nicht alles: ClickUp extrahiert die wichtigsten Erkenntnisse, ordnet sie nach Themen und listet sogar die nächsten Schritte in einer praktischen Checkliste auf

Speichern Sie Transkripte, Video-Dateien und Zusammenfassungen automatisch in einem privaten Dokument

Dieser automatisierte Transkriptionsprozess stellt sicher, dass keine Details verloren gehen, und eignet sich daher ideal für die Transkription von Interviews, Vorträgen, Brainstorming-Sitzungen oder Podcast-Aufnahmen.

Für Ersteller von Inhalten bedeutet dies, dass Sie Audiodateien ganz einfach in durchsuchbaren, bearbeitbaren Text umwandeln, wichtige Stellen herausziehen und Untertitel für Video-Inhalte erstellen können.

💡 Bonus: Wenn Sie möchten: Talk to Tex t Fragen, diktieren und geben Sie Befehle für Ihre Arbeit per Spracheingabe – freihändig und überall mit

Erhalten Sie Voice-to-Text-Support in über 40 Sprachen – ideal für Ihr globales Team.

Ersetzt Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Perplexity durch eine einzige, LLM-unabhängige, unternehmensgerechte Lösung

Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und das Internet im Handumdrehen Probieren Sie ClickUp Brain MAX – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Dies ist nicht nur ein weiteres KI-Tool für Ihre Sammlung. Dies ist die erste kontextbezogene KI-App, die alle anderen ersetzt. Mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX Ideen festhalten, Anweisungen freigeben und Aufgaben viermal schneller erledigen

Dann gibt es noch ClickUp Docs. Wenn Sie schon immer ein funktionaleres Google Docs in Ihr Produktivitätspaket integrieren wollten. Sie können Notizen bearbeiten, kommentieren, freigeben und Audio-Transkripte in Echtzeit mit Aufgaben oder OKRs verknüpfen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und bearbeiten Sie ein gemeinsames Dokument mit ClickUp Docs

Private Dokumente gewährleisten Sicherheit und Datenschutz, während die Möglichkeit, Meeting-Notizen mit Tags zu versehen, zu suchen und zu filtern, das Auffinden bestimmter Informationen erleichtert. Team-Mitglieder, die ein Meeting verpasst haben, können sich schnell auf den neuesten Stand bringen, indem sie das Transkript oder die Zusammenfassung lesen, und jeder kann Kommentare oder Bearbeitungen direkt im Dokument vornehmen.

ClickUp Brain

Im Gegensatz zu einfachen Audio-zu-Text-Konvertern ist ClickUp für die umfassende Zusammenarbeit konzipiert – vom Taggen von Teammitgliedern mit Kontext bis hin zur direkten Zuweisung von Aufgaben über Transkripte.

Während Meetings oder in transkribierten Audiodateien identifizierte Aktionselemente können sofort in ClickUp-Aufgaben umgewandelt, Team-Mitgliedern zugewiesen und bis zur Fertigstellung nachverfolgt werden.

Dieser automatisierte Workflow wird von ClickUp Brain übernommen.

Verwandeln Sie jedes Element aus Ihren Anrufen mit ClickUp Brain in eine nachverfolgbare Aufgabe

Brain optimiert den Workflow von der Diskussion bis zur Umsetzung. Es ist perfekt für Remote-Teams und produktivitätsorientierte Benutzer, die die Umsetzung von Meeting-Entscheidungen sicherstellen müssen.

Brain lernt die Workflows Ihres Teams, findet relevante Dokumente, schlägt Prioritäten für Aufgaben vor und erstellt sogar Inhalte – alles auf Basis Ihrer aktuellen Audio- und Textdaten. Außerdem werden Zusammenfassungen und Aktionselemente automatisch in den Chat-Kanälen des Teams gepostet, sodass keine Informationen manuell zwischen Tools übertragen werden müssen.

Die besten Features von ClickUp

Markieren Sie Text oder verwenden Sie Slash-Befehle, um Inhalte sofort in mehrere Sprachen zu konvertieren, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch, Arabisch und mehr

Greifen Sie auf vollständige Audio- und Videoaufzeichnungen von Meetings sowie Transkriptionen zu, um eine umfassende Dokumentation zu erstellen und diese einfach zu überprüfen

Suchen und filtern Sie alle Meeting-Notizen und Transkripte aus dem Docs Hub oder dem ClickUp-Kalender , sodass Sie vergangene Diskussionen und Entscheidungen ganz einfach wiederfinden können.

Erstellen und bearbeiten Sie Inhalte mit dem KI-Schreibassistenten, einschließlich Entwürfen, Zusammenfassen und Verbessern von Projektdokumenten, Berichten und Untertiteln für Videodateien

Automatisieren Sie die Erstellung von Aufgabenlisten aus Transkripten und geben Sie zugewiesene Aufgaben an abwesende Teammitglieder frei

Verwenden Sie die KI-gestützte Transkription in ClickUp Clips , um durchsuchbaren Text aus aufgezeichneten Videoclips zu generieren

Limits von ClickUp

Leichte Einarbeitungszeit, wenn Sie das Programm nur für Transkriptionen verwenden

Nicht ideal für die Transkription langer Videos/Audiodateien ohne Teamkontext

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Rezension lautet:

ClickUp bietet unübertroffene Flexibilität mit anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Gantt, Kalender), leistungsstarken Automatisierungen und integrierten Dokumenten, Zielen und Zeiterfassung – alles in einem einzigen Workspace. Es zentralisiert die Zusammenarbeit im Team und das Projektmanagement, sodass wir mehrere Tools wie Trello, Asana und Notion durch ein einziges, einheitliches System ersetzen können. Leistungsstarkes All-in-One-Produktivitätswerkzeug für die Verwaltung von Teams und Projekten.

2. Otter. ai (Am besten für die Transkription von Meetings in Echtzeit geeignet)

Otter. ai ist ein Favorit für Echtzeit-Transkriptionen für Zoom, Google Meet und Microsoft Teams. Es wandelt gesprochene Worte in strukturierte Notizen um, während Sie noch sprechen.

Egal, ob Sie mit Audio- oder Video-Dateien arbeiten, das Programm unterstützt mehrere Formate wie FLV und ermöglicht Ihnen, Transkripte als TXT, DOCX, PDF oder sogar SRT für Untertitel zu exportieren.

Dank der Integration in Tools wie Google Kalender und Dropbox fügt es sich nahtlos in Ihren Workflow ein. Es unterstützt außerdem mehrere Sprachen, fügt Sprecher-Tags hinzu und wandelt Unterhaltungen in gemeinsam nutzbare Notizen und Aktionselemente um. Perfekt für Meetings, Vorträge, Podcasts – einfach für alles, bei dem Sie kein Wort verpassen möchten.

Otter. ai – die besten Features

Erhalten Sie KI-generierte Zusammenfassungen und Meeting-Notizen mit Support für mehrere Sprachen (Spanisch, Deutsch, Französisch usw.)

Führen Sie mit Otter AI Chat eine kurze Frage-und-Antwort-Sitzung innerhalb von Transkripten durch

Sprecher und benutzerdefiniertes Vokabular aus der Audiodatei identifizieren

Integration mit Google Kalender, Dropbox und mehr

Otter. ai Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann verwirrend sein, mit häufigen Aufforderungen zum Kauf weiterer Produkte

Die Sprechererkennung erfordert möglicherweise manuelle Anpassungen, um eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten

Preise für Otter.ai

Basic : Free-Plan verfügbar

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

Eine G2-Rezension lautet:

Mir gefällt die Übersichtsseite mit der Checkliste der zu erledigenden Aufgaben, die man im Browser abhaken kann. Die Aufschlüsselung von Rollen, Bedürfnissen, Zeitleisten, Stimmungen, Schwachstellen und Einwänden ist eine sehr hilfreiche Aufschlüsselung der Diskussion. Die Screenshots eignen sich auch hervorragend, um die Ansicht auf einem freigegebenen Bildschirm zusammenzufassen. Otter ist einfach zu implementieren, die Anmeldung geht schnell und es funktioniert sofort. Ich verwende es für jedes Meeting, sofern die Teilnehmer nichts anderes wünschen, und kann die Zusammenfassungen automatisch an verschiedene Slack-Kanäle senden, je nachdem, wer am Meeting teilgenommen hat usw. […] Es wäre schön, wenn Otter die Namen der Sprecher anhand ihrer Namen im Meeting erkennen würde.

3. Descript (Am besten für die Bearbeitung von Transkripten zusammen mit Audio-/Videos geeignet)

über Descript

Stellen Sie sich vor, Sie bearbeiten einen Podcast so, wie Sie ein Google Doc bearbeiten würden. Descript verfügt über einen integrierten Transkriptionsdienst, mit dem Sie Ihre Audiodatei einfach durch Bearbeiten des Text-Transkripts ausschneiden, einfügen und löschen können.

Dieser Audio-zu-Text-Konverter ist perfekt für Ersteller, Kursleiter und Marketing-Teams und unterstützt Audioaufnahmen und Transkriptionen in verschiedenen Formaten, einschließlich Sprechererkennung und automatischer Untertitelung. Er verarbeitet alles von MP3 über WAV bis hin zu FLAC, sodass Sie unabhängig von Ihren Dateiformaten immer bestens gerüstet sind. Sie können auch einfach eine Aufnahme hochladen oder sogar aus Zoom importieren und innerhalb der Plattform aufnehmen.

Die besten Features von Descript

Konvertieren Sie Audio- und Video-Dateien mit automatischer Transkription in über 22 Sprachen (Spanisch, Deutsch, Französisch usw.) in Text

Bearbeiten Sie Audiodateien durch Bearbeitung des Textes – schneiden Sie Wörter, Ton (oder Videos!)

Verwenden Sie Overdub, um Ihre Stimme zu klonen und Fehler zu korrigieren, ohne neu aufnehmen zu müssen

Erstellen Sie Audiogramme, Untertitel und Social Clips mit einem Klick

Greifen Sie auf Bildschirmaufzeichnung, Overdub-Sprachsynthese und Mehrspur-Bearbeitung zu

Einschränkungen von Descript

Stimmklonen (Overdub) ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Die Desktop-App kann bei großen Projekten etwas träge sein

Preise für Descript

Free-Plan verfügbar

Hobby-Nutzer : 24 $/Monat pro Benutzer

Ersteller : 35 $/Monat pro Benutzer

Business : 65 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2 : 4,6/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

Eine G2-Rezension lautet:

Wir haben eine Art Hassliebe zu Descript. Wir verwenden es nun schon seit 4 Jahren und es war immer fehlerhaft. Während der gesamten Entwicklung der App haben die Entwickler Features mit Fehlern eingeführt und diese dann behoben. Die Features funktionieren dann eine Weile lang einwandfrei, werden aber in einem späteren Update wieder kaputt gemacht. Ich lobe das Team dafür, dass es versucht, so viele Features zur App hinzuzufügen, würde aber viel lieber mit einem stabilen Produkt arbeiten können. Obwohl wir Descript für einen großen Teil unseres wöchentlichen Workflows verwenden, haben wir immer ein Auge auf die Konkurrenz, weil wir nie das Gefühl hatten, dass wir uns auf die App verlassen können.

💡 Profi-Tipp: Bereinigen Sie Ihre Audiodateien immer vor dem Hochladen. Unabhängig davon, ob Sie Audio- oder Video-Dateien transkribieren, können Hintergrundgeräusche, Echos und überlappende Sprache selbst die besten KI-Transkriptionstools verwirren. Verwenden Sie eine App zur Reduzierung von Audio-Rauschen oder einen ruhigen Aufnahmeraum, um die Transkriptionsgenauigkeit bei der Konvertierung Ihrer Audio- und Video-Dateien sofort zu verbessern. 📚 Bonus-Lektüre: Die besten Alternativen zu Descript für die KI-gestützte Bearbeitung von Videos und Audiodateien

4. Rev (Am besten für menschlich überprüfte Transkriptionsgenauigkeit)

über Rev

Rev ist das Transkriptionstool für Perfektionisten mit Terminen. Es kombiniert die Geschwindigkeit von KI mit menschlicher Genauigkeit und eignet sich ideal für juristische Dokumente, akademische Vorträge, Podcast-Aufzeichnungen, professionelle Interviews oder überall dort, wo ein falsches Wort Chaos verursachen kann.

Laden Sie einfach Ihre Audio- oder Videodatei hoch, wählen Sie den Transkriptionsprozess (menschlich oder KI) und erhalten Sie eine ausgefeilte Transkription in Formaten wie Word, TXT oder sogar Untertiteln. Sie arbeiten mit sensiblen Daten? Rev behandelt Sicherheit wie Staatsgeheimnisse – mit SOC 2-Konformität und integrierten NDA-Optionen.

Die besten Features

Wählen Sie je nach Geschwindigkeit und Budget zwischen menschlicher und KI-Transkription

Fügen Sie Videodateien Untertitel oder Bildunterschriften mit Unterstützung für mehrere Sprachen (Spanisch, Deutsch, Französisch usw.) hinzu

Laden Sie Audiodateien in den Formaten MP3, MP4, WAV und mehr hoch

Greifen Sie auf die Rev API zu, um den Transkriptionsprozess zu automatisieren

Verwenden Sie anpassbare Vorlagen für Zusammenfassungen, mit denen Sie Schlüsselpunkte aus Ihren Transkripten extrahieren können

Rev-Limits

Bietet keine Live- oder Echtzeit-Transkription

Unterstützt nur Englisch für von Menschen erstellte Transkripte

Rev-Preise

Free-Plan bis zu 45 Minuten

Basic: 14,99 $ pro Benutzer/Monat

Pro: 34,99 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen bewerten

G2 : 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Rev?

Eine G2-Rezension lautet:

Mit Rev ist es unglaublich einfach, meine Audiodateien mit minimalem Aufwand in klare, genaue Transkripte umzuwandeln. Ich finde die Benutzeroberfläche sehr einfach – das Hochladen von Dateien geht schnell, die Bearbeitungszeiten sind kurz und das Format ist sauber und professionell […] Die Genauigkeit ist in der Regel sehr gut, insbesondere bei klarer Audioqualität, aber gelegentlich gibt es Probleme mit Eigennamen, Fachbegriffen oder leise sprechenden Personen. Ich würde mir eine intuitivere Möglichkeit zum Speichern und Wiederverwenden von benutzerdefiniertem Vokabular oder Namenskorrekturen wünschen.

5. Trint (Am besten geeignet für die gemeinsame Bearbeitung von Transkripten und Geschichten in verschiedenen Dateiformaten)

über Trint

Wenn Google Docs und ein Transkriptionstool ein mehrsprachiges, redaktionell begabtes Baby hätten, wäre es Trint. Dieser Audio-zu-Text-Konverter transkribiert nicht nur Audiodateien, sondern verwandelt gesprochene Worte in vollständige Inhalte.

Laden Sie Ihre Aufnahme (Audio oder Video) hoch, und Trint transkribiert sie sauber und bietet Ihnen die Möglichkeit, sie in über 40 Sprachen zu übersetzen.

Es wurde für Teams entwickelt, die Transkripte bearbeiten, überprüfen und veröffentlichen müssen, ohne endlos hin und her zu schicken. Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, hinterlassen Sie Kommentare, markieren Sie Zitate und integrieren Sie das Tool sogar direkt in Adobe Premiere Pro, um Video-Dateien wie ein Profi zu transkribieren.

Die besten Features von Trint

Bearbeiten Sie Transkripte wie ein Dokument und verknüpfen Sie sie mit der Original-Audiodatei

Fügen Sie Sprecheridentifizierung, Zeitcodes und Markierungen hinzu

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen in Echtzeit an derselben Audioaufnahme und denselben Transkripten

Exportieren Sie Dateien in DOCX, SRT, CSV und mehr

Übersetzen Sie Ihre Transkription in über 50 Sprachen

Einschränkungen von Trint

Bei lauten Aufnahmen oder mehreren Sprechern kann die Genauigkeit beeinträchtigt sein

Nicht ideal für Echtzeit-/Live-Transkriptionen

Preise für Trint

Kostenlose Testversion

Starter : 80 $ pro Person und Monat

Erweitert : 100 $ pro Person und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Trint

G2 : 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trint?

Eine G2-Rezension lautet:

Unübertroffene Transkription in meinen beiden Hauptsprachen (Englisch und Französisch). Die Funktion zum Transkribieren von Untertiteln ist ebenfalls großartig. All-in-One-Tool, kein Wechsel zu Premiere für Untertitel erforderlich, praktischer als Word für einfache Audio-Transkriptionen, identifiziert Sprecher hervorragend. Tolle Online-Bearbeitung und sehr praktische mobile App […] Der Preis ist wie bei allen SaaS-Tools sehr hoch: Zunächst ist es günstig, dann steigen die Preise und eines Tages wacht man auf, schaut auf seine Rechnungen und ist schockiert, wenn man sieht, wie viel es kostet.

6. Sonix (Am besten geeignet für die schnelle Transkription von Audiodateien mit automatischer Übersetzung gesprochener Wörter)

über Sonix

Wenn Transkriptionsgeschwindigkeit eine olympische Disziplin wäre, würde Sonix mindestens die Silbermedaille für Notizen gewinnen (natürlich würde ClickUp die Goldmedaille holen). Sonix ist ein KI-Transkriptionstool, das sich durch die Transkription von Audio- und Videoaufnahmen in über 40 Sprachen – darunter Französisch, Deutsch, Spanisch und Hindi – auszeichnet und gleichzeitig Ihre Daten effektiv verwaltet.

Die automatische Zeitstempelung, Sprechererkennung und der browserbasierte Editor machen die Transkription zum Kinderspiel – ohne zusätzliche Software oder aufwendige Installationen.

Einfach Dateien hochladen, verarbeiten lassen und loslegen. Ganz gleich, ob Sie Audioaufnahmen, Zoom-Meetings oder Video-Dateien hochladen – Sonix liefert schnelle und genaue Transkripte in einem Format, das sich leicht bearbeiten, durchsuchen und freigeben lässt.

Die besten Features von Sonix

Transkribieren Sie in über 40 Sprachen mit automatischer Übersetzung

Suchen, bearbeiten und markieren Sie direkt im Transkript-Editor

Laden Sie Ihre Transkripte als Text, Untertitel oder Google Docs herunter

Exportieren Sie in verschiedene Dateiformate, darunter SRT, DOCX und PDF

Integration mit Zoom, Dropbox und mehr

Einschränkungen von Sonix

Keine Option für Echtzeit-/Live-Transkription

Die Genauigkeit hängt stark von der Audioqualität ab

Preise von Sonix

Standard : Kostenlose Nutzung der Plattform + 10 $ pro Stunde für Übersetzung und Transkription

Premium : 16,52 $/Monat pro Platz + 5 $ pro Stunde für Übersetzung und Transkription

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sonix

G2 : 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sonix?

Eine G2-Rezension lautet:

Es ist ein fantastisches Tool, um Sprachmitteilungen unterwegs zu transkribieren und zu organisieren. Anmeldelinks in der Desktop-Version, keine Größenänderung.

📮 ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass sie durch Automatisierung 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnten, während 19 % schätzen, dass sie dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte Arbeit gewinnen würden. Selbst kleine Zeitersparnisse summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche bedeuten über 100 Stunden pro Jahr – Zeit, die Sie für Kreativität, strategisches Denken oder Ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen können. 💯 Mit den KI-Agenten und ClickUp Brain von ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Projekt-Updates generieren und Ihre Meeting-Notizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles auf derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitsalltags benötigen, an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: RevPartners hat seine SaaS-Kosten um 50 % gesenkt, indem es drei Tools in ClickUp konsolidiert hat – und damit eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Quelle für alle Informationen erhalten hat, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist.

7. Happy Scribe (Am besten geeignet für mehrsprachige Teams, die Videodateien transkribieren, denken und in Untertiteln sprechen)

über Happy Scribe

Wenn Ihr Team vor der Mittagspause in 10 verschiedenen Akzenten spricht, ist Happy Scribe vielleicht das Transkriptionstool, nach dem Sie gesucht haben. Es wurde für mehrsprachige Benutzer und globale Teams entwickelt, die schnelle, genaue Transkripte und Untertitel an einem Ort benötigen.

Laden Sie einfach Ihre Audio- oder Video-Datei hoch und wählen Sie zwischen einer Transkription durch einen Menschen oder durch KI. Es unterstützt über 120 Sprachen, Dialekte und Akzente – von Spanisch und Französisch bis Hindi und Deutsch – und eignet sich somit ideal für internationale Projekte.

Die besten Features von Happy Scribe

Wechseln Sie zwischen KI und 99 % genauer menschlicher Transkription

Nutzen Sie über 120 Sprachen, Akzente und Dialekte

Überprüfen, bearbeiten und exportieren Sie in verschiedenen Formaten wie TXT, DOCX, SRT und mehr mit dem Editor im Browser

Integration mit YouTube, Zoom und Google Drive

Limits von Happy Scribe

Manuelle Transkriptionen haben eine längere Bearbeitungszeit

Kein Support für Live-Transkription

Preise von Happy Scribe

Starter : 12 $ pro 60 Minuten (nach Verbrauch)

Lite : 9 $ pro Monat

Pro : 29 $ pro Monat

Business: 89 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Happy Scribe?

Eine G2-Rezension lautet:

Was gefällt mir am besten? Zunächst einmal ist es so einfach zu bedienen. Man muss nicht erst lange suchen, um es zu benutzen. Es hilft mir, Videos in Text umzuwandeln, sodass ich mit dem Text aus den Videos Beiträge für soziale Medien erstellen kann.

8. Notta (Am besten für die Echtzeit-Transkription auf verschiedenen Geräten geeignet)

über Notta

Notta wandelt jede Audiodatei in Echtzeit in sauberen Text um – laden Sie einfach MP3-, WAV- oder AAC-Dateien hoch oder fügen Sie Videodateien aus Zoom oder Google Meet ein. Dieser Audio-zu-Text-Konverter synchronisiert sich über alle Geräte hinweg, sodass Sie auf Ihrem Smartphone beginnen und im Browser fertigstellen können, ohne etwas zu verpassen.

Mit mehrsprachigem Support und KI-gestützten Zusammenfassungen macht Notta es einfach, Audioaufnahmen zu transkribieren, Sprecher zu taggen und jede Transkription wie in Google Docs zu durchsuchen. Perfekt für vielbeschäftigte Menschen, die mit Aufzeichnungen, Meetings und globalen Teams jonglieren.

Die besten Features von Notta

Synchronisierung über Web, Mobilgeräte und Smart Devices

Zusammenfassen, Hervorheben und Stichwortsuche für eine schnelle Überprüfung mithilfe von KI

Unterstützt über 58 Sprachen mit präziser Sprechererkennung

Keine Einschränkungen

Exportoptionen (TXT, PDF usw.) hinter einer Paywall gesperrt

Der Offline-Modus ist nur in mobilen Apps verfügbar

Preise für Notta

Free-Plan verfügbar

Pro : 13,49 $/Monat pro Benutzer

Business : 27,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notta

G2 : 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notta?

Eine G2-Rezension lautet:

Ziehen Sie einen Video-Link oder eine Datei per Drag & Drop hinein und erhalten Sie in Sekundenschnelle eine vollständige Videozusammenfassung. Ich kann auch mehrere 10-20 Dateien gleichzeitig ziehen, was ich toll finde. Dann konvertiere ich sie in das YouTube-Zusammenfassungsformat. Ich benutze dies für Kursvideos und es ist ein Muss! Ich wünschte, ich könnte die YouTube-Zusammenfassungsvorlage standardisieren, damit ich nicht für jede Video-Zusammenfassung darauf klicken muss, was zusätzliche 15-30 Sekunden für die Konvertierung kostet.

9. Temi (Am besten geeignet für schnelle, schnörkellose Audio- und Video-Transkriptionen mit kleinem Budget)

über Temi

Wenn Sie unter Termindruck stehen und Audio- oder Video-Dateien transkribieren müssen, ohne lange warten zu können, erledigt Temi das in weniger als fünf Minuten.

Laden Sie einfach Ihre Audiodatei hoch, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie die Spracherkennungs-Engine (die mit realen Akzenten trainiert wurde, nicht mit roboterhaften Tönen) Ihre gesprochenen Worte in lesbaren Text umwandeln.

Der Transkript-Editor ist übersichtlich, browserbasiert und ermöglicht Ihnen das Bearbeiten, Hervorheben und Herunterladen Ihrer Dateiformate, ohne dass Sie eine weitere App benötigen. Bonus: Er versieht Ihre Transkription sogar mit Zeitstempeln, sodass Sie den einen zitierfähigen Moment aus Ihrem letzten Podcast im Handumdrehen finden.

Die besten Features von Temi

Laden Sie Audio- oder Video-Dateien hoch und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Transkripte

Unterstützt mehrere Dateiformate, darunter MP3, MP4, WAV und M4A

Optimieren Sie Ihre Transkripte mit den Bearbeitungs-Tools in der App

Transkripte mit Zeitstempeln versehen und Sprecher genau beschreiben

Limits von Temi

Die Genauigkeit nimmt bei Hintergrundgeräuschen oder mehreren Sprechern ab

Keine KI-Zusammenfassung und keine Tools für die Zusammenarbeit

Preise für Temi

Kostenlos bis zu 45 Minuten

Pay-as-you-go: 0,25 $ pro Minute Audio

Bewertungen und Rezensionen zu Temi

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Google Speech-to-Text (Am besten geeignet für Entwickler, die eine skalierbare, KI-gestützte Transkription suchen)

Google Speech-to-Text decodiert Sprache in großem Umfang. Dieses Transkriptionstool wurde mit Zehntausenden von Stunden Audio- und Video-Dateien trainiert und kann Audio in über 125 Sprachen mit beeindruckender Genauigkeit konvertieren.

Egal, ob Sie mit lauten Meeting-Aufnahmen arbeiten oder Interviews in Studioqualität hochladen, das Programm passt sich an Hintergrundgeräusche, Sprecher und sogar verschiedene Dateiformate wie WAV, FLAC und MP3 an.

Aber hier ist der Haken: Es handelt sich nicht um ein Plug-and-Play-Tool wie Otter oder Notta. Dies ist ein Audio-zu-Text-Konverter, der in erster Linie für Entwickler konzipiert wurde und für Apps, CRMs und große Transkriptionspipelines mit Integrationsoptionen auf der Website des Anbieters entwickelt wurde. Sie müssen sich mit Google Cloud und APIs auskennen.

Wenn Sie jedoch einen Transkriptionsprozess in eine Plattform integrieren oder Audio- und Video-Dateien in großem Umfang mit automatischer Zeichensetzung, Zeitstempeln für Wörter und Sprechererkennung transkribieren möchten, ist die Leistungsfähigkeit der Google-Engine unübertroffen.

Die besten Features von Google Speech-to-Text

Transkribieren Sie Echtzeit-Streams oder in Stapeln

Zeichnen Sie Satzzeichen und Sprecher automatisch auf

Erhalten Sie Wort-genaue Zuverlässigkeitsbewertungen für verbesserte Genauigkeit

Nahtlose Integration in Google Cloud-Dienste

Limits von Google Speech-to-Text

Erfordert technisches Fachwissen für Setup und Integration

Keine integrierte Benutzeroberfläche; nur API-Zugriff

Preise für Google Sprach-zu-Text

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Speech-to-Text

G2 : 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notta?

Eine G2-Rezension lautet:

Die Transkription ist hervorragend und sehr genau, sodass nur sehr wenige Bearbeitungen erforderlich sind. Es ist schön, Alternativen zu anderen Produkten zu haben, insbesondere zu Google, da diese sich in alle Produktlinien integrieren lassen und auf dem Cloud-Laufwerk gehostet werden.

Transkribieren Sie unterwegs mit ClickUp

Audio-zu-Text-Konverter haben einen langen Weg zurückgelegt – von einfachen Transkriptionen bis hin zu intelligenten, hochwertigen KI-gestützten Tools, die zusammenfassen, Sprecher mit Tags versehen und sogar in Ihre bevorzugten Apps integriert werden können.

Wenn Sie Geschwindigkeit, Genauigkeit und gerade genug Anpassungsmöglichkeiten für Ihren Workflow suchen, sind die Tools in dieser Liste genau das Richtige für Sie. Wenn Sie jedoch in Sachen Sicherheit noch einen Schritt weiter gehen möchten, gesprochene Worte in umsetzbare Aufgaben umwandeln, durchsuchbare Notizen erstellen und die Zusammenarbeit im Team optimieren möchten, ist ClickUp der klare Gewinner.

Es verändert die Art und Weise, wie Ihr Team Notizen erfasst und freigibt, und sorgt so für eine stärkere Verbindung und Produktivität im Team.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp Free an und profitieren Sie von schnellen, präzisen und integrierten Transkriptionslösungen.