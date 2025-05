Die 11 besten Alternativen zu Notta für genaue Transkriptionen

Fellow hat meine Organisation und Produktivität in Bezug auf Meetings erheblich verbessert. Ich gehe jeden Tag unglaublich gut vorbereitet in den Tag – so kann ich während der Sitzungen präsenter und aufmerksamer sein. Und wenn ich an einem Meeting nicht teilnehmen kann, sind die von Fellows KI generierten Aufzeichnungen und Transkriptionen besser als jede andere Plattform, die ich bisher verwendet habe.