Bewährte Marketingstrategien für Schulen, um sich im Jahr 2025 von anderen abzuheben

Ihre Schule hat 30 Sekunden Zeit, um einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Das ist alles.

Ob es nun ein übergeordnetes Elternteil ist, der um Mitternacht durch Ihre Schulwebsite scrollt, oder einer, der beim Abholen an Ihrem Campus vorbeifährt – diese flüchtigen Momente entscheiden darüber, ob sie sich näher informieren oder weiter suchen. 👀

Viele Schulen vermarkten sich immer noch wie im Jahr 2015. Sie verlassen sich auf Mundpropaganda und hoffen, dass ihr Ruf für sich selbst spricht. Unterdessen haben die erfolgreichen Schulen den Code für moderne Marketingstrategien für Schulen geknackt.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir praktische Ansätze, die Schulen dabei helfen, Vertrauen aufzubauen, die Schülerzahlen zu steigern und die richtigen Familien anzusprechen. Außerdem sehen wir uns an, wie ClickUp dabei hilft, diesen Marketing-Aufwand zu optimieren. 🤩

Warum Marketing für Schulen wichtig ist

Gutes Marketing hilft Schulen, eine Verbindung zu potenziellen Schülern herzustellen, ihre Besonderheiten hervorzuheben und dauerhaftes Vertrauen in ihrer Gemeinde aufzubauen.

So macht es den Unterschied. 👇

Stabile Einschreibungszahlen: Konsequenter, effektiver Marketing-Aufwand für Schulen sorgt für vorhersehbare Bewerbungs-Flows und reduziert Schwankungen bei den Einschreibungszahlen

Zielgruppengerecht: Gezielte Botschaften sprechen Familien an, deren Werte mit Ihrer Bildungsphilosophie übereinstimmen

reputationsaufbau: *Strategisches Storytelling über verschiedene Marketingkanäle hinweg positioniert Ihre Schule als Bereicherung für die Gemeinde und als führende Bildungseinrichtung

Wettbewerbsvorteile: Eine klare Botschaft hilft potenziellen Familien zu verstehen, was Ihre Schule in einem umkämpften Markt einzigartig macht

Finanzielle Nachhaltigkeit: Eine hohe Einschreibungszahl verschafft Ihnen die finanziellen Möglichkeiten, Programme zu finanzieren, Einrichtungen zu verbessern und die Budgets für Lehrkräfte aufrechtzuerhalten

Engagement von Absolventen und der Gemeinde: Marketing, das den Erfolg der Schüler hervorhebt, stärkt die lebenslangen Verbindungen zur Schule

🧠 Wissenswertes: Übergeordnete Personen legen großen Wert darauf, wie eine Schule wahrgenommen wird. In vielen Fällen ist der Ruf der Schule wichtiger als akademische Rankings. Wenn eine Schule ein gutes Image hat, sind übergeordnete Personen loyaler, bleiben länger und sind weniger preissensibel.

⭐ Featured Vorlage Die Vorlage für den Marketingplan zur Steigerung der Schülerzahlen von ClickUp hilft Schulen dabei, ihre Strategie in die Tat umzusetzen. Sie können Kampagnen für den Schulbezirk planen und Aufgaben an Ihr Team verteilen. Von der Kommunikation bis zur Nachverfolgung bleibt alles an einem Ort in Verbindung, was die Umsetzung von Marketing-Plans für Schulen erleichtert, die die richtigen Familien erreichen und messbare Ergebnisse zeigen.

Die 10 besten Marketingstrategien für Schulen

Hier sind einige bewährte Wachstumsmarketingstrategien für Schulen, die Sie mit dem Support von ClickUp for Education ausprobieren können. 🚌

1. Schaffen Sie immersive virtuelle Campus-Erlebnisse

Die Familien potenzieller Schüler wollen heute mehr als nur einfache Websites und Broschüren. Sie wollen einen direkten Einblick in Ihre Klassenzimmer, Labore und Gemeinden.

Lokale Schulen können den Kampf um Schüler gewinnen, indem sie überzeugende virtuelle Erlebnisse schaffen, die Familien das Gefühl geben, bereits einen Tag auf dem Campus verbracht zu haben.

Sie fangen Kultur in realen Momenten ein – den begeisterten Aufschrei, wenn das Basketball-Team das letzte Spiel der Saison gewinnt, die intensive Konzentration während eines Robotikwettbewerbs an der High School, das Lachen, das während der Mittagspause durch die Flure hallt.

Diese ungestellten Momente vermarkten Ihre Schule besser als jede Broschüre es jemals könnte.

📌 Beispiel: Arbeiten Sie mit einem lokalen Unternehmen für digitale Medien zusammen, um eine Reihe von virtuellen Erlebnissen für verschiedene Schulbereiche zu schaffen. Familien, die sich über die Aufnahme in die Grundschule informieren möchten, können virtuell an einem praktischen Wissenschaftsexperiment teilnehmen, potenzielle Mittelschüler können ein Debattierclub-Meeting beobachten und Besucher der Oberstufe können an einer simulierten College-Beratungssitzung teilnehmen.

Schlüssel-Erkenntnisse

Aktualisieren Sie den virtuellen Inhalt vierteljährlich, um saisonale Aktivitäten und Programme widerzuspiegeln

Beziehen Sie authentische Stimmen von Schülern und Lehrern ein, die über ihre Erfahrungen berichten

Erstellen Sie für interessierte Familien, die auf ihren Smartphones surfen, für Mobilgeräte optimierte Versionen

Fügen Sie interaktive Hotspots hinzu, die detaillierte Informationen zu bestimmten Programmen anzeigen

Verfolgen Sie die Ansicht-Analyse, um zu verstehen, welche virtuellen Erlebnisse zu Anfragen führen

Wie ClickUp dabei hilft

Beginnen Sie die Zusammenarbeit in ClickUp Dokumenten Erstellen Sie Campus-Erlebnisse mit gemeinsamer Bearbeitung in ClickUp Docs

Die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp macht Ihnen die Arbeit leichter.

Teams können Texte in ClickUp Dokument entwerfen, wo Mitarbeiter der Zulassungsstelle, Lehrer und Medienpartner gemeinsam an einem Ort an der Formulierung feilen können. Der integrierte KI-Assistent in Docs kann ebenfalls dabei helfen, den Text zu verbessern, zu korrigieren oder den Stil zu ändern.

Visualisieren Sie den Flow Ihrer virtuellen Campus-Erfahrung auf ClickUp Whiteboards

Sobald die Geschichte stimmt, wechseln Sie zu ClickUp Whiteboards, um den Flow der Erfahrung zu kartieren – legen Sie jede Szene fest, erstellen Sie die Verbindung der Elemente der Geschichte und notieren Sie, wo interaktive Hotspots oder mobile Versionen zum Einsatz kommen.

🔍 Wussten Sie schon? In Bhutan umfasst die Bildung auch etwas, das als „Bruttonationalglück“ bezeichnet wird. Den Schülern werden neben den regulären Fächern auch Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und Mitgefühl vermittelt.

2. Nutzen Sie Schüler- und übergeordnete Botschafter

Wenn ein übergeordnetes Mitglied bei einem Nachbarschaftsgrillfest freigibt, warum er sich für Ihre Schule entschieden hat, hat diese Unterhaltung unter Gleichgesinnten unendlich mehr Gewicht als eine Hochglanz-Werbebroschüre.

Schulen sollten darauf vorbereitet sein, diese natürlichen Fürsprecher systematisch zu stärken. Indem Sie zufriedene übergeordnete Eltern als Geschichtenerzähler einsetzen, verbessern Sie die Chancen erheblich, dass Ihre Botschaft bei Ihrem Einzelziel Anklang findet.

Diese Botschafter werden zu Ihrer Geheimwaffe, um Familien zu erreichen.

📌 Beispiel: Starten Sie ein „School Stories”-Botschafterprogramm, in dem Sie Familien dazu ermutigen, ihre Erfahrungen strategisch zu teilen. Bilden Sie Botschafterpaare auf der Grundlage gemeinsamer Interessen, akademischer Schwerpunkte oder demografischer Ähnlichkeiten. Schaffen Sie dann strukturierte Gelegenheiten wie Kaffeetreffen, Telefonate und E-Mail-Austausch, bei denen Botschafter auf spezifische Anliegen und Fragen potenzieller Familien eingehen können.

Schlüssel-Erkenntnisse

Wählen Sie Botschafter aus, die unterschiedliche Hintergründe und Schulerfahrungen repräsentieren

Unterstützen Sie sie bei Bedarf mit Marketingmaterialien, aber achten Sie darauf, dass ihre Stimme einzigartig bleibt

Nachverfolgen Sie, welche Botschafter-Verbindungen zu Bewerbungen führen, damit Sie wissen, welche Art von Botschaften gut ankommen

Erkennen Sie die leistungsstärksten Botschafter

Wie ClickUp dabei hilft

Kostenlose Vorlage erhalten Koordinieren und verfolgen Sie Ihr Botschafterprogramm mit der Vorlage für den Marketingplan zur Schülergewinnung von ClickUp

Ihre übergeordneten und Schülerbotschafter können Ihre überzeugendsten Geschichtenerzähler sein, aber nur, wenn Sie das Programm präzise organisieren. Die ClickUp-Vorlage für den Marketingplan zur Schülergewinnung bietet Ihnen diesen Rahmen.

Sie können:

Segmentieren Sie Botschafter mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder , um unterschiedliche Hintergründe, Schulstufen oder außerschulische Verbindungen widerzuspiegeln

Verfolgen Sie Outreach-Aktivitäten in der ClickUp-Board-Ansicht und verschieben Sie Kontaktpunkte wie Kaffeegespräche oder Telefonate durch Phasen wie „geplant“, „terminiert“ und „abgeschlossen“

Richten Sie in ClickUp Automatisierungen ein, um Botschafter an bevorstehende Anrufe zu erinnern oder Ihr Team zu benachrichtigen, wenn ein Gespräch zu einer Anfrage führt

3. Entwickeln Sie hyperlokale Partnerschaften in Ihrer Gemeinde

Schulen, die sich tief in ihre Gemeinden einbetten, schaffen einen überdurchschnittlichen Wert, der stärker ist als jede Marketingkampagne. Wenn Ihre Schüler zur Lösung lokaler Herausforderungen werden, entstehen authentische Geschichten, die sich organisch über die Netzwerke der Gemeinde verbreiten.

Lokale Geschäfte, gemeinnützige Organisationen und Bürgerinitiativen benötigen kreative Lösungen, und Ihre Schüler brauchen praktische Anwendungsmöglichkeiten für das Gelernte.

Diese symbiotische Beziehung sorgt für positive Publicity und zeigt gleichzeitig Ihre Bildungsphilosophie in der Praxis.

📌 Beispiel: Arbeiten Sie mit dem örtlichen Kinderkrankenhaus zusammen, damit Kunstschüler der Oberstufe Wandbilder für die Kinderstationen gestalten. Die Schüler können ihre künstlerischen Fähigkeiten in der Praxis anwenden, und das Krankenhaus erhält schöne, stimmungsaufhellende Kunstwerke.

Schlüssel-Erkenntnisse

Identifizieren Sie Herausforderungen in Ihrer Gemeinde, die mit Ihren akademischen Programmen übereinstimmen

Schaffen Sie messbare Ergebnisse, die den Wert des Beitrags der Schüler demonstrieren

Dokumentieren und freigeben Sie Erfolgsgeschichten auf verschiedenen Plattformen und in lokalen Publikationen

Richten Sie jährliche Partnerschaftsveranstaltungen ein, bei denen die Leistungen der Schüler gefeiert werden

Wie ClickUp dabei hilft

Führen Sie die Nachverfolgung der Ergebnisse von Partnerschaften mit der Gemeinde mit ClickUp-Zielen durch

ClickUp Ziele bietet Schulen eine übersichtliche Möglichkeit zur Nachverfolgung der Ergebnisse von Gemeinschaftsprojekten. Sie können Einzelziele wie die Anzahl der eingegangenen Partnerschaften, die von den Schülern geleisteten Stunden oder die veröffentlichten Medienberichte festlegen, und der Fortschritt wird automatisch aktualisiert, sobald die Aufgaben voranschreiten.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Marketingkampagnen

4. Implementieren Sie datengestützte digitale Werbung

Allgemeine Facebook-Anzeigen über Ihre „hervorragende Bildung” verschwinden oft in der digitalen Leere. Präzises Targeting findet Familien, die aktiv nach Schulen suchen, kürzlich in Ihre Region gezogen sind oder Lebensveränderungen durchlaufen, die eine Schulsuche als Auslöser wirken.

Die Schulen, die im Bereich der digitalen Werbung führend sind, erstellen mehrere, sehr zielgerichtete Kampagnen, die direkt auf die spezifischen Situationen und Anliegen von Familien eingehen.

📌 Beispiel: Erstellen Sie separate Werbekampagnen für verschiedene Familiensegmente. Richten Sie sich während des Frühjahrs-Anmeldezeitraums mit Anzeigen, die frühkindliche Lernumgebungen zeigen, an junge Familien mit Kindern im Grundschulalter, die ein Einzelziel haben. Sie können gleichzeitig Kampagnen durchführen, die ein Einzelziel haben, nämlich Familien mit Kindern im vorletzten Schuljahr anzusprechen und sich auf die Vorbereitung auf das College sowie auf fortgeschrittene akademische Möglichkeiten zu konzentrieren.

Schlüssel-Erkenntnisse

Nutzen Sie Lookalike-Zielgruppen, die auf Ihren derzeit zufriedensten Familien basieren

A/B-Tests für Werbemittel, die unterschiedliche Schülerdemografien und Aktivitäten feature

Führen Sie Retargeting-Kampagnen für Website-Besucher durch, die nicht sofort konvertieren

Führen Sie die Nachverfolgung der Kosten pro Anfrage und der Kosten pro Einschreibung für verschiedene Zielgruppensegmente durch

Wie ClickUp dabei hilft

Überwachen und vergleichen Sie die Kampagnenleistung für verschiedene Zielgruppensegmente in ClickUp Dashboard

ClickUp Dashboards bieten Schulen eine klare Ansicht der Leistung von Kampagnen in Echtzeit. Sie können Metriken zur Produktivität, wie Kosten pro Anfrage, Kosten pro Einschreibung oder Interaktionsraten für verschiedene Zielgruppensegmente, an einem Ort überwachen.

Mit ClickUp Integrations können Sie Ihre Werbeplattformen wie Facebook Ads oder Google Ads über Zapier mit ClickUp in einer Synchronisierung betreiben und Kampagnendaten direkt in Aufgaben und Dashboard übertragen.

Führen Sie eine Synchronisierung von Anzeigendaten von mehreren Plattformen in ClickUp durch

📖 Lesen Sie auch: Wie man einen Inhalt-Marketing-Management-Plan erstellt

5. Veranstalten Sie Signatur-Ereignisse, die zum Gesprächsthema in der Gemeinde werden

Unvergessliche Schul-Ereignisse schaffen gemeinsame Erlebnisse, über die aktuelle und potenzielle Familien noch monatelang sprechen.

Diese Feldmarketingstrategie präsentiert die Persönlichkeit Ihrer Schule und bietet den Teilnehmern gleichzeitig einen echten Wert. Familien sollten mit dem Gefühl nach Hause gehen, neue Einblicke gewonnen und etwas Einzigartiges erlebt zu haben.

📌 Beispiel: Veranstalten Sie einen „Science Under the Stars”-Abend, an dem Familien mit professionellen Teleskopen astronomische Beobachtungen machen können, während Schüler ihre Forschungsprojekte vorstellen. Bieten Sie interaktive Vorführungen und Gelegenheiten, um informell ein Meeting mit Wissenschaftlern zu haben. Dieses Ereignis präsentiert MINT-Programme und schafft gleichzeitig ein Erlebnis, über das Familien mit Freunden und Nachbarn sprechen werden.

Schlüssel-Erkenntnisse

Limit die Größe des Auditoriums, um qualitativ hochwertige Interaktionen zu gewährleisten

Schulen Sie Ihre Schüler darin, selbstbewusste Gastgeber und Botschafter Ihres Programms zu sein

Schaffen Sie während des gesamten Ereignisses Instagram-würdige Momente und Fotomotive

Reagieren Sie innerhalb von 48 Stunden, solange die Begeisterung noch groß ist

Befragen Sie die Teilnehmer, um Feedback zu sammeln und zukünftige Ereignisse zu verbessern

Wie ClickUp dabei hilft

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Anmeldungen, Aufgaben und die Logistik des Ereignisses mit der ClickUp-Vorlage für Event-Marketing

Die ClickUp-Vorlage für Event-Marketing fasst alles an einem Ort zusammen, sodass die Planung nie unübersichtlich wird. Schulen können RSVPs über Benutzerdefinierte Felder nachverfolgen und jede Phase der Veranstaltung in ClickUp Ansichten planen.

Bei der Terminplanung unterstützt der ClickUp-Kalender zusätzlich. Sobald die Aufgaben in der Vorlage erfasst sind, hilft der KI-Kalender dabei, die Arbeit auf das Team zu verteilen, sodass wichtige Vorbereitungssitzungen, Schulungen für Freiwillige und Umfragen nach dem Ereignis zum richtigen Zeitpunkt stattfinden.

Planen Sie Vorbereitungen und Nachfassaktionen nahtlos mit dem ClickUp-Kalender

📖 Lesen Sie auch: Die beste Campus-Management-Software

6. Investieren Sie in Inhalt-Marketing

Schulen, die als Anbieter wertvoller Bildungsberatung fungieren, bauen Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, was sich direkt in einem Anstieg der Zinssätze niederschlägt.

Erfolgreicher Inhalt etabliert Ihre Fakultät und Verwaltung als Vordenker, die sowohl Bildungstrends als auch die Herausforderungen der übergeordneten Elternschaft verstehen. Dieser auf Fachwissen basierende Ansatz zieht Familien an, die nach Bildungsexperten suchen und nicht nur nach Anbietern.

📌 Beispiel: Starten Sie eine wöchentliche Podcast-Reihe mit dem Titel „Lernen über den Unterricht hinaus“, in der Sie Feature-Interviews mit Lehrkräften, Absolventen und Bildungsexperten führen. Zu den Themen könnten beispielsweise die Bewältigung des Hochschulzugangs, die Entwicklung kritischen Denkens oder die Förderung der Kreativität bei Kindern gehören. Verteilen Sie die Episoden über die wichtigsten Podcast-Plattformen und teilen Sie die Highlights in den sozialen Medien. So positionieren Sie Ihre Schule als Bildungsressource und präsentieren gleichzeitig die Fachkompetenz Ihrer Lehrkräfte.

Schlüssel-Erkenntnisse

Veröffentlichen Sie Inhalte regelmäßig nach einem vorhersehbaren Zeitplan

Behandeln Sie aktuelle Bildungsthemen und aktuelle Anliegen von übergeordneten Personen

Enthalten Sie umsetzbare Ratschläge, die Leser sofort umsetzen können

Verwenden Sie Blog-Inhalte für Social-Media-Beiträge, Newsletter und Präsentationsmaterialien

Gastbeiträge auf lokalen Eltern-Websites und in Bildungsmagazinen

Wie ClickUp dabei hilft

Entwerfen, verfeinern und verwenden Sie Experteninhalte mit ClickUp Brain in Dokumenten neu

Vielen Schulen fällt es schwer, regelmäßig zu veröffentlichen und dabei die Themen aktuell zu halten. ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, hilft dabei. Er funktioniert innerhalb von Dokumenten, sodass Sie recherchieren, Entwürfe erstellen und Bearbeitung durchführen können, ohne Ihren Arbeitsbereich zu verlassen.

Lehrkräfte oder Mitarbeiter der Zulassungsstelle können mit groben Notizen in einem Dokument beginnen und diese dann mit ClickUp Brain zu strukturierten Entwürfen ausarbeiten, den Wortlaut verfeinern oder Titel für Blogs, Podcasts oder Schulnachrichten vorschlagen.

Da alles in Dokumenten gespeichert wird, ist die Zusammenarbeit nahtlos und die Feedbackschleifen bleiben kurz.

🚀 Probieren Sie diesen Vorschlag aus: Können Sie Ideen für einen Newsletter vorschlagen, der die Mulberry High School als Bildungsexperten positioniert und uns hilft, Familien besser zu erreichen?

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Anmeldephase, um Ihre Botschaften zu testen. Wenn Sie mehrere Social-Media-Anzeigen oder Einladungen zu Tagen der offenen Tür schalten, probieren Sie verschiedene Wertversprechen aus – akademische Leistungen, kreativer Lehrplan, Sicherheit usw. Das Wert, auf das übergeordnete Eltern am häufigsten klicken, ist Ihr Kommunikationsanker für das Jahr.

7. Optimieren Sie Ihre lokale Suche und Ihre Online-Reputation

Ihre digitale Präsenz muss auf allen Plattformen, auf denen Familien auf Ihre Schule stoßen könnten, auffindbar, informativ und überzeugend sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Schule in den lokalen Suchmaschinenergebnissen für relevante Bildungs-Keywords prominent erscheint.

Konzentrieren Sie sich außerdem auf das Online-Reputationsmanagement, um die Darstellung Ihrer Schule auf Bewertungsplattformen, in sozialen Medien und in Community-Foren zu kontrollieren.

*beispiel: Erstellen Sie standortspezifische Landingpages für Familien, die nach Begriffen wie „beste Privatschulen in der Nähe von [Name des Stadtteils]” oder „College-Vorbereitungsschulen in [Stadt]” suchen. Fügen Sie Erfahrungsberichte von Familien aus diesen bestimmten Gebieten, Informationen zum Nahverkehr und Verbindungen zur Gemeinde hinzu. Veröffentlichen Sie regelmäßig Blog-Inhalte zu lokalen Bildungsthemen und nehmen Sie an Community-Foren teil, in denen Familien über Schuloptionen diskutieren.

Schlüssel-Erkenntnisse

Beanspruchen und optimieren Sie Listen in allen wichtigen Verzeichnissen und Bewertungsplattformen

Implementieren Sie lokale Suchmaschinenoptimierungs-Plans, einschließlich Google My Business

Entwickeln Sie Marketing-Kommunikationsstrategien für den Umgang mit negativen Online-Bewertungen

Führen Sie monatlich eine Nachverfolgung der Online-Stimmung und Suchrankings durch, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren

Wie ClickUp dabei hilft

Arbeit mit ClickUp Brain in Ihrem gesamten Arbeitsbereich, um Ideen zu sammeln

ClickUp Brain ist in Ihrem gesamten Arbeitsbereich verfügbar, sodass Sie Marketingideen entwickeln, SEO-Texte entwerfen oder sogar auf Bewertungen reagieren können, ohne ClickUp verlassen zu müssen. So behalten Sie leichter den Überblick über Inhalte, die Ihre Schule in lokalen Suchergebnissen eine bessere Sichtbarkeit verleihen.

Es unterstützt auch die KI-Bildgenerierung, sodass Ihr Team direkt in ClickUp Grafiken für Landingpages oder Social-Media-Beiträge erstellen kann.

🧠 Wissenswertes: In den 1980er Jahren begannen Privatschulen in den USA, mit Plakatwerbung um Schüler zu werben, insbesondere in Vorstadtgebieten. Diese Veränderung markierte den Beginn einer Entwicklung, in der Bildung zunehmend wie ein Wettbewerbsmarkt behandelt wurde.

8. Entwickeln Sie strategisches Storytelling in sozialen Medien

Plattformspezifische Marketingstrategien für Schulen helfen Ihnen dabei, die Wirkung Ihrer Social-Media-Kampagnen zu maximieren. Um dies zu veranschaulichen:

Instagram präsentiert visuelle Momente und Inhalt hinter den Kulissen

LinkedIn verfolgt einen professionellen Ansatz gegenüber übergeordneten Personen und hebt dabei Programme zur Berufsvorbereitung hervor

TikTok erreicht Familien durch von Schülern erstellte Inhalte und Trendthemen

📌 Beispiel: Richten Sie „Student Voice Fridays” als Feature ein, bei denen verschiedene Schüler wöchentlich auf Instagram über Stories ihren typischen Tagesablauf freigeben. Beziehen Sie den Unterricht, Unterhaltungen in der Mittagspause, außerschulische Aktivitäten und Hausaufgaben mit ein.

Schlüssel-Erkenntnisse

Verwenden Sie konsequent Hashtags mit dem Namen Ihrer Schule, um eine Community rund um Ihren Inhalt aufzubauen

Freigeben Sie nutzergenerierte Inhalte von aktuellen Familien, um eine authentische Reichweite zu erzielen

Beobachten Sie Unterhaltungen in sozialen Medien über Ihre Schule und Bildung im Allgemeinen

Wie ClickUp dabei hilft

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Social-Media-Marketingkampagnen mit der Vorlage „Social-Media-Marketingplan für Schulen” von ClickUp

Familien lassen sich eher durch Geschichten als durch Werbung verbinden. Die Vorlage für den Social-Media-Marketingplan für Schulen von ClickUp bietet Ihrem Team einen zentralen Hub für die Planung und Verwaltung dieser Kampagnen.

Sie können Inhalte auf Instagram, LinkedIn und TikTok in der Kalender-Ansicht abbilden, Beiträge Mitarbeitern oder studentischen Botschaftern zuweisen und den Genehmigungsstatus verfolgen.

9. Führen Sie Empfehlungsprämienprogramme ein

Ihre ehemaligen Schüler sowie die Familien ehemaliger und aktueller Schüler können Ihnen dabei helfen, Ihre Botschaft zu verbreiten. Strategische Empfehlungsprogramme können diese erweiterte Reichweite in strukturierten Bildungsmarketing-Aufwand umwandeln.

Entwerfen Sie Belohnungen, die das Schulerlebnis verbessern, anstatt sich wie eine Transaktion anzufühlen. Ehemalige Schüler und Familien sollten sich für ihren Beitrag zum Wachstum der Schulgemeinschaft wert gefühlt fühlen, anstatt für Verkaufsaktivitäten entschädigt zu werden.

📌 Beispiel: Starten Sie das Programm „Community Builder”, bei dem erfolgreiche Empfehlungen Punkte für exklusive Erlebnisse einbringen. Mit 25 Punkten können Sie sich eine Priorität bei der Anmeldung für beliebte Sommerprogramme sichern, mit 50 Punkten erhalten Sie reservierte Parkplätze und mit 100 Punkten können Sie private Campus-Touren für Verwandte buchen.

Schlüssel-Erkenntnisse

Führen Sie die Nachverfolgung der Erfolgszahlen von Empfehlungen durch, um Ihre effektivsten Kampagnen zu identifizieren

Stellen Sie Empfehlungs-tools bereit, darunter digitale Materialien und Leitfäden mit Gesprächspunkten

Feiern Sie Erfolge bei Empfehlungen öffentlich, um zur weiteren Teilnahme zu motivieren

Wie ClickUp dabei hilft

Erstellen und skalieren Sie Empfehlungsprämienprogramme effizient mit ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX hilft Schulen bei der Konzeption und Skalierung von Empfehlungsprogrammen. Als Desktop-KI-Begleiter integriert es Talk-to-Text, Unternehmenssuche und multimodale KI an einem Ort, sodass Teams schneller arbeiten und gleichzeitig organisiert bleiben können.

Wenn Sie ein Community-Builder-Programm aufbauen, geben Sie Ihre Belohnungsideen über Talk to Text in ClickUp ein und sehen Sie zu, wie Brain MAX sie in ausgefeilte, familienorientierte Leitfäden umwandelt. Im Durchschnitt schreiben Teams 400 % mehr, ohne tippen zu müssen, und sparen jeden Tag eine Stunde Zeit, sodass sich die Mitarbeiter auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren können, anstatt Dokumente zu formatieren.

Außerdem können Sie damit Variationen von Empfehlungs-E-Mails erstellen, Entwürfe für Social-Media-Beiträge für Top-Botschafter verfassen und genaue Fortschrittsberichte erstellen.

🚀 Probieren Sie diesen Vorschlag aus: Helfen Sie mir dabei, einen vollständigen Workflow für ein Empfehlungsprogramm zum Aufbau einer Gemeinschaft für Schulen zu entwerfen. Ich benötige Folgendes von Ihnen: Entwickeln Sie kreative Belohnungsideen für Familien, die neue Schüler vermitteln Erstellen Sie ansprechende, familienorientierte Leitfäden, in denen erklärt wird, wie das Empfehlungsprogramm funktioniert Verfassen Sie mehrere Varianten von Empfehlungs-E-Mails, die übergeordnete Personen versenden können Entwerfen Sie Social-Media-Beiträge, in denen Sie unsere besten übergeordneten Botschafter feiern Entwerfen Sie ein System zur Nachverfolgung des Fortschritts mit Vorlage zur Berichterstellung Strukturieren Sie dies als schrittweises Programm, das Schulen sofort umsetzen können. Fügen Sie konkrete Beispiele, Vorlagen und messbare Ergebnisse hinzu. Gestalten Sie alles übergeordnet und leicht verständlich.

💡 Profi-Tipp: Positionieren Sie Ihre Schule als Hub der Gemeinde. Veranstalten Sie Workshops, Büchertauschbörsen oder Wellness-Sitzungen, die auch übergeordnete Eltern aus der Umgebung offenstehen, selbst wenn ihre Kinder nicht Ihre Schule besuchen. So schaffen Sie Vertrauen, Mundpropaganda und eine langfristige Markenbekanntheit, ohne aggressiv zu werben.

10. Führen Sie Direktmailing-Kampagnen mit Einzelziel durch

Die Dominanz des digitalen Marketings hat die Wirksamkeit gut durchgeführter Direktmailing-Kampagnen nicht beeinträchtigt. Physische Materialien schaffen greifbare Verbindungen und erhalten oft mehr Aufmerksamkeit als digitale Kommunikation.

Erstellen Sie Materialien, die die Liebe zum Detail Ihrer Schule widerspiegeln und gleichzeitig Informationen enthalten, die von Familien tatsächlich aufbewahrt und als Referenz genutzt werden.

📌 Beispiel: Senden Sie personalisierte Zulassungspakete an Familien, die Informationen angefordert haben. Fügen Sie eine handschriftliche Notiz des Zulassungsleiters bei, in der auf bestimmte Details aus der Anfrage der Familie Bezug genommen wird. Außerdem können Sie ein kleines brandetes Element wie ein Lesezeichen oder ein Stickerset hinzufügen, das Kinder verwenden können, damit Ihre Schule im Gedächtnis bleibt.

Schlüssel-Erkenntnisse

Segmentieren Sie Mailinglisten anhand von Anfragequellen und demografischen Daten der Familien

Fügen Sie überzeugende Handlungsaufforderungen mit konkreten nächsten Schritten und Fristen hinzu

Führen Sie eine Nachverfolgung der Rücklaufquoten durch und passen Sie Ihre Botschaften anhand von Marketing-KPIs an

Koordinieren Sie den Zeitpunkt Ihrer Direktwerbung mit anderen Marketingaktivitäten, um eine maximale Wirkung zu erzielen

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie gezielte „Alumni-Spotlights”. Heben Sie hervor, was ehemalige Schüler heute machen und wie die Schule dazu beigetragen hat, diesen Ausgang zu formen. Das ist es, was übergeordnete Personen sehen wollen.

Häufige Herausforderungen im Schulmarketing (und wie man sie löst)

Hier sind die größten Herausforderungen, mit denen Schulen zu kämpfen haben, und wie Sie diese direkt angehen können. ⚒️

⚠️ Verstreuter Aufwand über mehrere Plattformen hinweg

Ihr Zulassungs-Team veröffentlicht sporadisch Beiträge auf Instagram, verschickt gelegentlich Newsletter und startet Kampagnen ohne klare Koordination. Unterdessen erstellt Ihre Entwicklungsabteilung separate Nachrichten für Spender, und Lehrer geben unabhängig voneinander Neuigkeiten aus dem Unterricht frei.

Diese widersprüchlichen Botschaften verwirren Familien und können die Markenidentität Ihrer Schule verwässern.

✅ Die Lösung: Entwickeln Sie ein umfassendes Marketing-Handbuch, das Ihren Ansatz über alle Kanäle hinweg standardisiert. Dieses lebende Dokument sollte Richtlinien für die Kommunikation, Inhalt-Kalender, Genehmigungsprozesse und Reaktionsprotokolle enthalten.

⚠️ Keine Ahnung, was Arbeit ist?

Sie geben Geld für Facebook-Anzeigen, Direktmailing-Kampagnen und schicke Broschüren aus, wissen aber ehrlich gesagt nicht, welche davon tatsächlich zu Anmeldungen führen.

Ihr Bauchgefühl sagt Ihnen, dass die Instagram-Beiträge Arbeit leisten, aber Ihr Haushaltsausschuss will konkrete Nummern sehen.

✅ Die Lösung: Marketing-Software für Unternehmen verbindet Ihre Marketingmaßnahmen mit tatsächlichen Einschreibungsentscheidungen. Diese Plattformen verfolgen die Customer Journey potenzieller Kunden vom ersten Besuch der Website bis zur Einschreibung und zeigen, welche Kontaktpunkte Entscheidungen beeinflussen und welche Investitionen den größten Ertrag bringen.

⚠️ Limitierte Budgets im Wettbewerb mit besser finanzierten Mitbewerbern

Die finanzstarke Schule auf der anderen Seite der Stadt verfügt über ein engagiertes Marketingteam, während Sie sich um die Zulassungen, das Marketing und wahrscheinlich noch drei weitere Rollen kümmern müssen.

Sie sind es leid, großartige Familien an Schulen mit auffälligeren Kampagnen zu verlieren.

✅ Die Lösung: Nutzen Sie KI für digitales Marketing, um Routineaufgaben wie das Planen von Beiträgen und das Sortieren von Leads zu erledigen. Schaffen Sie sich Zeit für den Aufbau von Beziehungen, die Ihre Einrichtung langfristig unterstützen.

Leistungsstarkes Marketing für Schulen mit ClickUp

Starke Marketingstrategien für Schulen funktionieren nur, wenn sie über den Plan hinausgehen und in die Tat umgesetzt werden.

ClickUp bietet Schulen den Raum, um diesen Aufwand umzusetzen. Sie können Einschreibungskampagnen planen, Ereignisse organisieren, Empfehlungsprämien verwalten und neuen Inhalt veröffentlichen, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen.

ClickUp Brain verwaltet Zeugnisse und Schnellaktionen, Brain MAX entwirft Inhalt, der sofort freigegeben werden kann, und Vorlagen sorgen dafür, dass alles nach Plan verläuft. Mit Aufgabenmanagement, Dokumenten und Team-Chats in einer einzigen benutzerfreundlichen, KI-gestützten Plattform bietet ClickUp Ihnen einen einzigen konvergenten KI-Arbeitsbereich für all Ihre Arbeit.

So spart Ihr Team Zeit und schafft Momente, die Familien überzeugen.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! 📋