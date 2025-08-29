Die besten Notion-Journal-Vorlagen für tägliche Reflexion und Ziel-Nachverfolgung

Ob Sie nun ein Tagebuch führen oder zum Meditieren schreiben, ist dabei unerheblich. Wichtig ist, dass Sie eine Beziehung zu Ihrem Geist aufbauen.

Haben Sie jemals mit guten Vorsätzen ein Tagebuch begonnen ... nur um es nach drei Einträgen wieder aufzugeben, weil, nun ja, das Leben? Mir geht es genauso.

Notion-Tagebuch-Vorlagen können dabei helfen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Träume festhalten, sich über Ihren überquellenden Posteingang beschweren oder die Nachverfolgung durchführen, wie oft Sie diese Woche tatsächlich meditiert haben – mit diesen Vorlagen können Sie alles ganz einfach (und sogar mit Spaß) an einem übersichtlichen Ort aufbewahren. Sie müssen nicht mehr in Notizbüchern blättern oder Ihre „tiefen Gedanken” in einer Flut von geöffneten Registerkarten aus den Augen verlieren.

Sind Sie bereit, wie ein halbwegs funktionierender Erwachsener Tagebuch zu führen?

Entdecken Sie einige Notion-Journal-Vorlagen, die das Nachdenken, Planen und Tagträumen ein wenig angenehmer machen.

🔎 Wussten Sie schon? Es dauert zwischen 18 und 254 Tagen, um eine Gewohnheit in Formular zu formulieren, daher ist es wirklich der Schlüssel, dranzubleiben!

was macht eine gute Notion-Journal-Vorlage aus?*

Eine Notion-Journal-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Gedanken und Ziele aufzuschreiben, damit Sie konsequent an deren Verwirklichung arbeiten können. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer Notion-Journal-Vorlage achten sollten:

einfaches Layout*: Wählen Sie Vorlagen, die übersichtlich und leicht zu navigieren sind. Überkomplizierte Layouts machen das Planen kompliziert und ineffizient

Voreingestellte Struktur : Suchen Sie nach voreingestellten Abschnitten, wie z. B. : Suchen Sie nach voreingestellten Abschnitten, wie z. B. Tagesprotokollen oder Checklisten für Gewohnheiten. Sie sollten nicht Stunden damit verbringen, alles in der Einstellung einzurichten

Raum für Reflexion : Wählen Sie eine Journal-Vorlage, die Space für Dankbarkeitsübungen, Stimmungs-Nachverfolgung, Erfolge, Herausforderungen und Lektionen bietet. Ein inspirierender Space verbessert Ihr Journaling-Erlebnis und hält Sie auf Kurs mit Ihrem Ziel

Einfache Nachverfolgung : Ziehen Sie eine Notion-Vorlage mit visuellen Trackern in Betracht, die Ihre Kontinuität anzeigen. Diese Tracker helfen Ihnen dabei, Ihre Produktivität effizient zu analysieren

Benutzerdefiniertes Design: Wählen Sie eine Journal-Vorlage, die sich leicht anpassen lässt. Möglicherweise möchten Sie später Abschnitte hinzufügen oder das Layout anpassen, was nicht kompliziert sein sollte

*free Notion Journal-Vorlagen

Notion-Vorlagen sind Anbieter eines strukturierten Ansatzes für Selbstreflexion und die Entwicklung produktiver Gewohnheiten. Hier sind die besten Notion-Vorlagen für Tagebücher:

1. Bullet-Journal-Vorlage

via Notion

Möchten Sie Ihre wöchentlichen und monatlichen Aufgaben organisieren, aber keine komplizierte Struktur? Mit der Notion Bullet Journal-Vorlage können Sie Aufgaben als Karte planen, Fortschritte reflektieren und zukünftige Protokolle notieren, ohne Seiten umblättern zu müssen.

Dieses kostenlose Notion-Bullet-Journal unterteilt Ziele nach Thema, Monat und Sammlungen, sodass Sie Ihre Zeit ohne das Durcheinander traditioneller Papierjournale verwalten können (obwohl wir diese auch lieben!).

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erhalten Sie ein übersichtliches Layout, das sich leicht duplizieren, ändern und skalieren lässt

Nutzen Sie das digitale Journal , um wöchentliche Agenden und monatliche Ziele als Einstellungen festzulegen

Führen Sie die Nachverfolgung der wichtigsten Aufgaben durch, damit Sie jeden Meilenstein nahtlos erreichen

🔑 Ideal für: Personen, die neu im Journaling sind, und Produktivität-orientierte, die ein einfaches Layout für ihre Ziele und täglichen Reflexionen benötigen.

🎥 Sehen Sie sich das Video an: Anstatt Zeit mit dem Wechseln zwischen verschiedenen Registerkarten zu verschwenden, könnten Sie Ihre Aufgabenverwaltungs-App und Ihre Bullet-Journaling-App doch einfach in einer einzigen App vereinen. Sehen Sie sich an, wie Sie ClickUp als Ihr Bullet Journal nutzen können!

2. Vorlage für ein Tagesjournal

via Notion

Diese Notion-Tagesjournal-Vorlage ist ideal für Menschen, die einen festen Space für Selbstreflexion suchen. Dank des übersichtlichen Layouts können Sie mit einer einzigen Schaltfläche schnell tägliche Einträge vornehmen und Ihre Gedanken von jedem Gerät aus notieren.

Diese kostenlose Vorlage für ein Tagesjournal hilft Ihnen dabei, das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit für Ihre Einträge zu verwenden, sodass Sie Ihre Gewohnheiten beibehalten und Ihren Fortschritt verfolgen können.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Sichern Sie sich ein übersichtliches Layout, um eine Überlastung durch komplizierte Designs zu vermeiden

Halten Sie Ihre Stimmung, Gedanken und Überlegungen in Sekundenschnelle fest

Legen Sie Titel für jeden Eintrag fest, um Ihre Gedanken später leicht wiederzufinden

🔑 Ideal für: Menschen, die sich für persönliche Weiterentwicklung interessieren und nach einem minimalistischen Layout suchen, um mit dem Journaling zu beginnen.

3. Vorlage für ein Trading-Journal

via Notion

Die Nachverfolgung von Trades ist unerlässlich, aber manuell kann dies schnell unübersichtlich werden. Diese ästhetisch ansprechende Trading-Journal-Vorlage von Notion wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, jeden Trade zu protokollieren und seine Performance im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Bleiben Sie über Marktdaten und Trends auf dem Laufenden, damit Sie wissen, wie sich diese auf Ihre bestehenden Geschäfte und neue Investitionen auswirken.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Nutzen Sie die Wochenplan-Seite, um Ihre Geschäfte eine Woche im Voraus zu planen

Testen Sie Ihre Handelsstrategien anhand von Verlaufsdaten und verbessern Sie Ihre Systeme

Notieren Sie wichtige Notizen, Beobachtungen und Strategien an einem Ort

🔑 Ideal für: Seriöse oder langfristige Trader, die ihre Trades konsequent protokollieren und analysieren möchten, um ihre Strategie zu optimieren und emotionale Entscheidungen zu reduzieren.

Ansehen: Suchen Sie nach flexibleren Vorlagen, die Ihre Ziele mit Aktionsplänen verbinden? Sehen Sie sich an, wie Christine ClickUp-Vorlagen für ihr Business und privat nutzt:

4. Tagebuch-Vorlage

via Notion

Sie lieben detaillierte Tagebücher, möchten sich aber nicht mit dem damit verbundenen Durcheinander herumschlagen? Diese Free Notion-Tagebuch-Vorlage bietet Ihnen eine Ansicht Ihres Kalenders, Ihrer Zeitleisten und Ihrer neuesten Tagebucheinträge an einem Ort. Halten Sie Ihre täglichen Gedanken und Stimmungen fest und unterteilen Sie Ihre Einträge in Kategorien wie Träume, Ziele, Persönliches und Reisen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Sehen Sie in einer Ansicht alle Ihre guten und schlechten Tage auf einen Blick mit einem visuellen Kalender

Verwenden Sie Farbcodes für Einträge, um Ihre Stimmung leichter zu verfolgen

Organisieren Sie Ihre Einträge, indem Sie inaktive Einträge archivieren und die Chronologie beibehalten

🔑 Ideal für: Personen, die sich auf eine persönliche Achtsamkeitsreise konzentrieren und nach einer umfassenden Vorlage suchen.

5. Neujahrs-Countdown und Vorlage für ein tägliches Tagebuch

via Notion

Mit der Vorlage „Neujahrs-Countdown und Tagesjournal“ können Sie Ihr Jahr mit klaren Zielen beginnen. Schließen Sie das vergangene Jahr ab, indem Sie Schlüssel-Momente Revue passieren lassen und Ihre Zeit reflektieren.

Mit dieser ästhetischen Notion-Journal-Vorlage können Sie Ihrem Notion-Dashboard einen Countdown für das neue Jahr hinzufügen, um ein dynamisches Element einzubringen und sich bis zum Jahresende motiviert zu halten!

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Behalten Sie die Nachverfolgung über Urlaubstage, Feiertage und Freistellungen, die Sie im letzten Jahr genommen haben

Erstellen Sie benutzerdefinierte Fragen zur Nachverfolgung von Fortschritt und zum Identifizieren von Verbesserungspotenzial

Setzen Sie sich Ziele für Ihre Gesundheit, Ihre Karriere, Ihre Beziehungen und Ihre persönliche Entwicklung

🔑 Ideal für: Enthusiastische Ziel-Setzer, die einen klaren Rahmen benötigen, um die verbleibende Zeit des Jahres optimal zu nutzen.

🧠 Die Kunst und Wissenschaft des Tagebuchschreibens: Zeb Evans, Gründer und CEO von ClickUp, gibt frei, wie ihm das Tagebuchschreiben geholfen hat, ruhiger, achtsamer und widerstandsfähiger zu werden: Ich führe seit meiner frühen Jugend Tagebuch, habe es aber in den letzten zehn Jahren zu einer täglichen Gewohnheit gemacht. Ich schreibe zweimal täglich in mein Tagebuch und lege meine Ziele, Absichten und Schwerpunkte sowohl für meine Arbeit als auch für mein Privatleben fest. Das hat sich für mich als unschätzbar wertvoll erwiesen. Jeden Morgen, wenn ich Tagebuch schreibe, lese ich zuerst den Eintrag vom Vortag noch einmal durch, um mich an die Ereignisse des Tages zu erinnern und die Lektionen zu wiederholen, die ich gelernt habe. Ich habe festgestellt, dass ich durch das tägliche Schreiben in meinem Tagebuch meine Gedanken besser ordnen, Entscheidungen treffen und generell zielgerichteter leben kann. Ich führe seit meiner frühen Jugend Tagebuch, habe es aber in den letzten zehn Jahren zu einer täglichen Gewohnheit gemacht. Ich schreibe zweimal täglich in mein Tagebuch und stelle meine Ziele, Absichten und Schwerpunkte sowohl für mein Berufsleben als auch für mein Privatleben ein. Das hat sich für mich als unschätzbar wertvoll erwiesen. Jeden Morgen, wenn ich Tagebuch schreibe, lese ich zuerst den Eintrag vom Vortag noch einmal durch, um mich an die Ereignisse des Tages zu erinnern und die Lektionen zu wiederholen, die ich gelernt habe. Ich habe festgestellt, dass ich durch das tägliche Schreiben in meinem Tagebuch meine Gedanken besser ordnen, Entscheidungen treffen und generell zielgerichteter leben kann.

6. Vorlage für Tages- und Dankbarkeitsjournal

via Notion

Mit dem Tagebuch für Dankbarkeit von Notion ist es ganz einfach, Dankbarkeit auszudrücken. Die Vorlage verfügt über ein übersichtliches und minimalistisches Layout, mit dem Sie sich jeden Tag auf Dankbarkeit und Positivität konzentrieren können. Beobachten Sie Ihre Stimmung und pflegen Sie Ihre psychische Gesundheit, um gute Gewohnheiten zu entwickeln, die Ihr Leben langfristig verbessern werden.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie schnell neue Einträge für tägliche oder wöchentliche Dankbarkeit und organisieren Sie diese mit verschiedenen Kategorien

Nutzen Sie Eingabeaufforderungen, um Inspiration für Ihre Einträge zu erhalten

Halten Sie Ihre täglichen Erlebnisse fest und reflektieren Sie Ihre Gefühle dazu

🔑 Ideal für: Alle, die sich eine achtsame Journaling-Gewohnheit aneignen möchten, die sowohl auf Produktivität als auch auf Positivität basiert.

💡 Bonus: Tagebuchschreiben muss nicht eindimensional sein. Wenn Sie während der Fahrt zur Arbeit Ihre Gedanken zu Papier bringen oder sprechen möchten, während Sie tippen, können Sie das und noch viel mehr zu erledigen. So geht's: Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps + das Internet, um den Speicherort von Dateien, Dokumenten und Anhängen zu finden

Verwenden Sie „Talk to Text“ , um Ihr Journaling per Spracheingabe zu steuern, zu diktieren und Befehle zu erteilen – freihändig und überall

Ersetzen Sie Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, kontextbezogene, Enterprise-gerechte Lösung Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools und nutzen Sie Ihre Stimme, um Tagebuch zu führen, Notizen zu erstellen und vieles mehr. Halten Sie Ideen fest und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX

7. Stoic Journal-Vorlage

via Notion

Die Stoic Journal Template ist eine geeignete Lösung für Menschen, die sich selbst verbessern möchten. Unterteilen Sie Ihre Einträge nach Zielen wie Fitness, Reisen und persönliches Wachstum. Die Vorlage enthält außerdem über 250 Anregungen, die Ihnen helfen, Schreibblockaden zu überwinden, sodass Sie Herausforderungen mühelos meistern können.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Konzentrieren Sie sich auf Ihre psychische Gesundheit, indem Sie die Nachverfolgung Ihrer Stimmung vornehmen

Schaffen Sie mit einem strukturierten Rahmen Disziplin und Klarheit

Bleiben Sie konsequent mit einem Journal, das sich an Werten und nicht an Aufgaben orientiert

🔑 Ideal für: Tagebuchbegeisterte, die eine philosophisch geprägte Tagebuchroutine suchen, die auf persönlichem Wachstum und Klarheit basiert.

8. Vorlage für tägliche Gewohnheiten und Tagebuch

via Notion

Mit einem effizienten System zur Nachverfolgung Ihrer Gewohnheiten ist es ganz einfach, konsequent zu bleiben. Die Vorlage „Tägliche Gewohnheiten & Tagebuch” verfügt über ein übersichtliches Dashboard mit Kontrollkästchen, automatisch generierten täglichen Einträgen und Fortschrittsringen, die in Echtzeit aktualisiert werden, um Sie zu motivieren.

Das Beste daran? Mit Kalender-, Wochen- und Tabelle-Ansichten können Sie Ihre Kontinuität leicht visualisieren und das Layout an Ihre persönlichen Ziele benutzerdefiniert anpassen – egal, ob es sich um Tagebuchschreiben, Training oder endlich daran zu denken, genug Wasser zu trinken handelt.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Überprüfen Sie Ihre Gewohnheiten und analysieren Sie Ihre Fortschritte mit dem Streak-Diagramm

Führen Sie einen separaten Eintrag im Tagesjournal, um eine detaillierte Übersicht zu erhalten

Liste alle wichtigen Aufgaben auf, die Sie an diesem Tag fertiggestellt haben

🔑 Ideal für: Personen, die einen visuellen Ansatz für die Verwaltung ihrer täglichen und monatlichen Zeitpläne suchen und gleichzeitig an der Entwicklung produktiver täglicher Gewohnheiten arbeiten möchten.

9. Wochenplaner, Gewohnheits-Tracker und Vorlage

via Notion

Suchen Sie nach einer ansprechenden Vorlage, mit der Sie gleichzeitig planen, nachverfolgen und Tagebuch führen können? Probieren Sie die Vorlage „Wochenplaner, Gewohnheits-Tracker und Tagebuch” aus. Sie führt Wochenplanung, Gewohnheits-Nachverfolgung und schnelle Notizen in einem nahtlosen Workspace zusammen.

Sie erhalten eine Wochenübersicht im Kalenderformat, To-do-Listen, Anregungen für Dankbarkeitsjournale, Seiten zur Zielsetzung und einen integrierten Habit Tracker, den Sie benutzerdefiniert anpassen können. Die Vorlage bietet mit dem integrierten Notion-Kalender auch eine Übersicht über die Woche. Die farbenfrohe Benutzeroberfläche macht das Arbeiten und den Überblick behalten zum Vergnügen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie eine Liste, um Ihre Essgewohnheiten in Bezug auf die Nachverfolgung und Verwaltung zu erfassen

Liste und Nachverfolgung der gesunden Gewohnheiten, die Sie beibehalten möchten

Schreiben Sie auf, was während der Woche passiert ist, um Ihren Fortschritt zu reflektieren

🔑 Ideal für: Personen, die eine farbenfrohe Vorlage suchen, um ihre Woche im Blick zu behalten und ihre Gedanken festzuhalten.

10. Ultimate Ziele Tracker 2025 v1. 2 Vorlage

via Notion

Möchten Sie mit Ihrer Vorlage Jahresziele einstellen? Der Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2 von Notion bietet dafür den richtigen Rahmen.

Mit dem SMART-Framework können Sie messbare und erreichbare Ziele einstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auto-Reset“, um die Ziele des aktuellen Jahres in das Archiv zu verschieben und für das nächste Jahr zu Plan. Es enthält tools wie ein visuelles Dashboard, Meilenstein-Countdowns, Erinnerungen und ein spezielles Vision Board, um Inspiration im Vordergrund zu halten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie ein Vision Board mit Bildern, um Ihre Ziele und den Aufwand zu deren Erreichung im Blick zu behalten

Kategorisieren und bewerten Sie Ziele basierend auf Karriere, Finanzen, Freunden und mehr

Reflektieren und analysieren Sie die Woche, um Ihre Motivation aufrechtzuerhalten und Ihre Produktivität zu steigern

🔑 Ideal für: Zielorientierte Personen und ambitionierte Planer, die eine vereinfachte Möglichkeit suchen, um Jahresziele zu erstellen und deren Nachverfolgung zu gewährleisten.

11. 21-Tage-Gewohnheits-Tracker-Vorlage

via Notion

Sie möchten eine konsistente tägliche Routine schaffen, scheitern aber immer wieder? Mit der 21-Tage-Gewohnheits-Tracker-Vorlage von Notion schaffen Sie es. Mit dieser Vorlage können Sie fertiggestellte Aufgaben zur späteren Verwendung in das Archiv verschieben.

Erstellen Sie eine tägliche Routine und verschaffen Sie sich unten eine Übersicht über die fertiggestellten Aufgaben. Versuchen Sie, eine motivierende Seite zu erstellen, um sich jedes Mal, wenn Sie die Vorlage öffnen, anzuspornen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Liste Stärken, Schwächen und Verbesserungsvorschläge auf

Code Sie alle Ihre Aktivitäten mit Farbe, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, und legen Sie wöchentliche Häufigkeiten fest

Verwenden Sie Filter für die Nachverfolgung verschiedener Aufgaben während der Woche

🔑 Ideal für: Studenten und Berufstätige, die mit einer einfachen und leicht zu verfolgenden Vorlage neue Mikro-Gewohnheiten etablieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Mit dem KI-Notizbuch von ClickUp wird das Führen eines Tagebuchs jetzt noch einfacher! Sie können ein Meeting mit sich selbst (oder einem Partner, der Sie zur Rechenschaft zieht) vereinbaren und den KI-Notizbuchhalter einladen, Ihre Überlegungen und Gedanken aufzuzeichnen. Er hört zu, transkribiert und sortiert Ihre Einträge übersichtlich, sodass jede Erkenntnis erfasst und leicht zu finden ist – so wird die Selbstreflexion einfacher. Erhalten Sie automatisierte KI-Notizen von ClickUps KI-Notizbuch direkt in Ihren ClickUp-Posteingang

12. Vorlage für einen ästhetischen Hautpflege-Tracker in Pink

via Notion

Fühlt sich Ihre Hautpflege eher wie eine lästige Pflicht als wie ein wohltuendes Ritual an? Die Vorlage „Pink Aesthetic Skincare Routine Tracker” hilft Ihnen dabei, eine Routine zu entwickeln und einzuhalten, um Ihre Haut gesund zu halten.

Kennzeichnen Sie die Seiten für Abend und Morgen mit Farbe-Code nach Hautpflegetyp und Marke. Sie können auch eine Liste von Bildern von Hautpflegeprodukten anzeigen und Zitate hinzufügen, um die visuelle Attraktivität zu erhöhen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Führen Sie eine Produkt-Liste mit Bewertung, Menge, Preis, Ablaufdatum und Kauf-Link

Erstellen Sie eine Liste und haken Sie die Produkte ab, sobald Sie sie gekauft haben

Liste wöchentliche Behandlungen mit Typ, Produkten, Häufigkeit, Zweck und Notizen auf

🔑 Ideal für: Hautpflege-Neulinge und Produkttester, die eine konsistente Hautpflege-Routine aufbauen oder die Nachverfolgung von Hautverbesserungen verfolgen möchten.

13. Rosa ästhetische Vorlage für einen Speiseplaner

via Notion

Das Planen von Mahlzeiten kann schnell zu einer Herausforderung werden, da man Zutaten kaufen, Rezepte suchen und die Zubereitung koordinieren muss. Die Vorlage „Pink Aesthetic Meal Planner” von Notion vereinfacht diese tägliche Aufgabe.

Richten Sie Erinnerungen ein und haken Sie diese nach Fertigstellung ab. Sie können einen Plan und eine Liste für die ganze Woche oder den ganzen Monat erstellen, damit Sie immer alles zur Hand haben, was Sie brauchen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Kategorisieren Sie Rezepte und stellen Sie eine Liste mit Bewertung, Zubereitungszeit und Rezept-URL bereit

Erstellen Sie ein Ernährungstagebuch mit Bildern, Bewertungen und weiteren Details

Konvertieren Sie Einheiten mit dem Konverter für präzise Messungen

🔑 Ideal für: Köche und Köchinnen, die eine strukturierte Vorlage suchen, um das Planen und Zubereiten von Mahlzeiten zu optimieren.

14. Vorlage für Reinigungs-Tracker

via Notion

Vielleicht reinigen Sie jeden Tag Teile Ihres Hauses, aber es gibt einige Aufgaben wie Wäsche waschen, gründliches Putzen, Staubsaugen, Rasen mähen und andere, die Zeit erfordern und in bestimmten Abständen erledigt werden müssen. Probieren Sie die Cleaning Tracker-Vorlage von Notion aus, um solche Reinigungsaufgaben im Blick zu behalten.

Erstellen Sie eine Liste mit Aufgaben und verwenden Sie Checklisten, um den Fortschritt zu markieren. Sie können auch Kommentare als Referenz und zur Verbesserung hinzufügen, damit Sie genau wissen, was besondere Aufmerksamkeit erfordert und was bereits in der Reihenfolge ist.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie eine Playlist, die die Produktivität fördert , damit das Putzen Spaß macht

Kategorisieren Sie Reinigungsaufgaben nach Räumen, um das Planen zu vereinfachen

Automatisieren Sie das Zurücksetzen der Aufgaben mit täglichen, wöchentlichen und monatlichen Resets

🔑 Ideal für: Vielbeschäftigte Personen oder Haushalte, die nach einer strukturierten Vorlage suchen, um eine Liste von Reinigungsaufgaben zu erstellen und einen Zeitplan zu erstellen.

🎥 Sehen Sie sich das Video an: Es ist einfacher, Gewohnheiten beizubehalten, wenn Sie diese in demselben Space protokollieren, verfolgen und anpassen können. ClickUp macht dies möglich. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ClickUp am besten als Gewohnheitstracker nutzen können.

15. Vorlage für Lebensziele

via Notion

Möchten Sie Ihren Tag fokussiert und mit Produktivität gestalten, um Ihre langfristigen Ziele zu erreichen? Die Notion-Vorlage „Life Goals“ hilft Ihnen dabei mit einem Live-Countdown für alle Ihre Termine. Fügen Sie Zitate in die Box für inspirierende Zitate ein, um motiviert zu bleiben. Die Vorlage fördert achtsames Journaling, Planen und Handeln mit beruhigenden Bildern.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie Links hinzu, um schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten tools zuzugreifen und Zeit zu sparen

Holen Sie sich einen SMART-Ziel-Leitfaden, um alle Ziele rechtzeitig zu erreichen

Führen Sie die Nachverfolgung aller Ihrer großen und kleinen Aufgaben durch, um Dinge nahtlos erledigt zu bekommen

🔑 Ideal für: Studenten, Unternehmer, Kreative oder alle, die mit einem strukturierten Ansatz Gewohnheiten aufbauen möchten.

16. Grafische Vorlage für visuelle Gewohnheitsverfolgung

via Notion

Die Notion Visual Habit Tracker Graphics verwandeln die Nachverfolgung Ihrer Gewohnheiten in ein visuell ansprechendes Erlebnis. Sie verfügen über einen farbenfrohen Kalender, der Ihnen die Nachverfolgung Ihrer Gewohnheiten mit einem einzigen Klick ermöglicht.

Die Vorlage bietet farbcode-visuelles Feedback, sodass Sie motiviert bleiben und Ihre Fortschritte auf einen Blick sehen können. Mit einer jährlichen Heatmap können Sie Ihre Gewohnheiten visualisieren und Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit verfolgen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit farbcodierten Grafiken

Erhalten Sie eine Übersicht über Ihre jährlichen Gewohnheiten, um zu sehen, wie weit Sie bereits gekommen sind

Richten Sie Erinnerungen ein, um Ihre tägliche Routine im Einklang zu halten

🔑 Ideal für: visuelle Denker und Selbstverbesserungsbegeisterte, die sich Ziele setzen und Fortschritte einfach und intuitiv visualisieren möchten.

📚 Lesen Sie auch: Wie Sie mit Bullet Journaling Ihre Produktivität steigern können

17. Vorlage „Selbstverbesserung 101”

via Notion

Die Vorlage „Self-Improvement 101“ von Notion vereinfacht die Planung und Nachverfolgung Ihrer persönlichen Entwicklung. Die Leitfragen helfen Ihnen dabei, Ihre Fortschritte zu planen, zu verfolgen und zu reflektieren.

Das ist noch nicht alles. Kalender-, Listenansicht und Tabelle bieten verschiedene Perspektiven für eine effiziente Nachverfolgung. Das Dankbarkeitsjournal bietet einen ausgewogenen Ansatz zur Selbstwahrnehmung, damit Sie sich in die richtige Richtung bewegen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Setzen Sie sich Ziele mit der SMART-Formel und erstellen Sie eine Liste der umsetzbaren Schritte

Nehmen Sie sich Zeit, um über Herausforderungen, Dankbarkeit und Erfolge nachzudenken

Erstellen Sie ein Journal und führen Sie Nachverfolgung Ihres Fortschritts mit dem visuellen Tracker

🔑 Ideal für: Alle, die bereit sind, bessere Routinen zu entwickeln, und sich einen strukturierten Rahmen wünschen, um Ziele zur Selbstverbesserung einzustellen und auf Wachstum hinzuarbeiten.

18. Vorlage für Trainingsaufteilung/Tracker

via Notion

Möchten Sie sehen, ob Sie mit Ihrem Trainingsprogramm Fortschritte machen? Die Workout Split/Tracker-Vorlage von Notion hilft Ihnen dabei, genau das zu erledigen.

Die Vorlage verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche und ist nach Split, Muskelgruppe und allen Übungen organisiert. Sie können frühere Gewichte und Kraftzuwächse vergleichen und die Bearbeitung des Trainings auf der Grundlage Ihrer Analyse vornehmen. Sie können Sätze, Wiederholungen, Gewichte und Notizen für jedes Training protokollieren, sortiert nach Tagen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Protokollieren Sie alle Details in dem integrierten Formular

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, während das Trainingsvolumen automatisch aktualisiert wird

Koppeln Sie jede Übung an eine bestimmte Muskelgruppe und den Fokusmuskel

🔑 Ideal für: Fitnessbegeisterte, die nach einem strukturierten tool suchen, um ihre Trainingseinheiten zu Planen und ihre Erfolgszahlen zu verfolgen.

19. Blossom Study Planner Vorlage

via Notion

Die Blossom Study Planner Template von Notion hilft Ihnen dabei, Aufgaben, Hausaufgaben, Selbststudium und Lehrplanzeiten effektiv zu verwalten. Sie enthält Module für Stundenpläne, wöchentliche To-do-Listen, Gewohnheitsverfolgung, Noten, Lernkarten und Notiz – verpackt in einem übersichtlichen Workspace.

Dieser Planer verbindet Struktur mit Flexibilität: Sie können Ihre Themen oder Gewohnheiten benutzerdefiniert anpassen, Gedanken oder Aufgaben protokollieren und alles übersichtlich organisieren – und das alles in einem optisch ansprechenden und intuitiven Layout.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Liste Themen und fügen Sie To-dos, Aufgaben und Lernmaterialien hinzu

Verfolgen Sie die verbleibende Zeit bis zum Ablauf der Frist mit der automatischen Zeiterfassung

Legen Sie eine Formel zur Nachverfolgung des Fortschritts fest, um die behandelten Kapitel nach Themen zu sehen

🔑 Ideal für: Studenten, die nach einem einfachen Rahmen suchen, um ihre akademischen Ziele und Aufgaben in einer Liste aufzuführen.

20. Vorlage für Fitness-/Routine-Tracker

via Notion

Möchten Sie eine Fitnessroutine erstellen und sicherstellen, dass Sie diese konsequent und ohne Ausreden befolgen? Die Vorlage „Fitness/Routine Tracker” macht es Ihnen leicht. Mit vorgefertigten Abschnitten und Vorschlägen für Workouts hilft Ihnen die Vorlage dabei, nahtlos eine Trainingsroutine für die Woche in einem Formular zu erstellen. Fügen Sie Kommentare und relevante Dateien hinzu, um Trainingsanleitungen oder eine Diät nach dem Training hinzuzufügen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie eine Checkliste für die Woche und markieren Sie jeden Tag den Status

Kategorisieren Sie Aktivitäten in Activity-Blocks, um das Planen zu vereinfachen

Erwähne eine detaillierte Routine für regelmäßige Trainingseinheiten jede Woche

🔑 Ideal für: Fitnessbegeisterte, die ihre wöchentliche Trainingsroutine planen (Plan) möchten, um eine Gewohnheit zu etablieren.

*limit-Einschränkungen von Notion

Notion-Vorlagen bieten zwar eine einfache Möglichkeit, Gewohnheiten zu entwickeln, haben jedoch einige Limitierungen:

nehmen Sie sich Zeit für die Erstellung*: Das Erstellen komplexer Vorlagen von Grund auf ist zeitaufwändig und kann zu Frustration führen, wenn sie nicht richtig funktionieren

*eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten: Notion ist zwar flexibel, aber bei einigen Vorlagen sind die Anpassungsmöglichkeiten für das Layout limitiert. Vorlagen, die für den Workflow anderer Personen erstellt wurden, entsprechen möglicherweise nicht Ihren Anforderungen

Keine integrierten Nachverfolgung-tools : Notion bietet keine integrierten Zeiterfassung- oder einfache Diagramm-Features. Dafür benötigen Sie zusätzliche tools

lernkurve für neue Benutzer*: Das Verständnis der Arbeit der Vorlagen und ihrer Anpassung erscheint zunächst kompliziert

*alternative Notion-Vorlagen

Die Nachverfolgung und Analyse Ihrer persönlichen Entwicklung kann mit Notion-Tagebuch-Vorlagen eine Herausforderung sein. ClickUp, die App für die Arbeit, hilft Ihnen dabei, alles mühelos zu erledigen.

Hier ist eine Liste der besten Notion-Alternativ- Vorlagen, mit denen Sie die Nachverfolgung gewährleisten:

clickUp-Vorlage für tägliche Notizen*

Free Vorlage erhalten Fügen Sie kurze Notizen hinzu, verfolgen Sie Ihre Fortschritte und reflektieren Sie Ihren Tag mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen

Mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen können Sie schnell Gedanken und Notizen festhalten, Ihre Fortschritte verfolgen und Ihre Überlegungen in die Tat umsetzen.

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um Ihren Alltag mit Terminen und Zeitplänen auf einen Blick zu planen. Die Notizenliste zeigt Einträge mit Erstellung und den neuesten Kommentaren an. Außerdem können Sie Ihre Notizen mit einem Klick in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Passen Sie Ihr Formular für tägliche Notizen mit Reflexionen, Schlüsseln oder Plänen an

Setzen Sie sich realistische Ziele und Fristen, um jedes Mal Erfolg zu haben

Fügen Sie ein ClickUp-Whiteboard hinzu, um Ideen zu skizzieren oder Workflows zu entwerfen

🔑 Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige und Lernende, die nach einem strukturierten Format suchen, um ihren Fortschritt, ihre Stärken und Schwächen im Laufe des Tages zu sehen.

erfahren Sie, wie Sie ClickUp für Zeit-Blocking nutzen können!*

2. ClickUp-Lebensplan-Vorlage*

Vorlage kostenlos erhalten Setzen Sie sich klare Ziele, visualisieren Sie Fortschritte und sehen Sie die Auswirkungen Ihrer täglichen Handlungen mit der ClickUp-Life Plan-Vorlage

Fühlen Sie sich orientierungslos und fragen sich, welche Richtung Ihr Leben nehmen soll? Mit der ClickUp-Lebensplan-Vorlage können Sie sich nahtlos Ziele setzen und deren Nachverfolgung vornehmen. Sie hilft Ihnen dabei, aktuelle und zukünftige Ziele zu definieren und einen Plan zu erstellen.

Sie können Ihre Ziele nach Schlüssel-Lebensbereichen wie Familie, Karriere, körperliche und geistige Gesundheit, Beziehungen, Finanzen und mehr organisieren. Verwenden Sie das Life Board, um eine Übersicht über die Aufgaben nach Bereichen zu erhalten, und die Board-Ansicht, um Aufgaben zu priorisieren.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Beauftragen Sie einen Partner, der Sie Ihrem Konto verpflichtet, damit Sie motiviert bleiben und Ihre Nachverfolgung aufrechterhalten

Beziehen Sie Ihre Vision, Werte, SMART-Ziele , Selbstbewertung und Prioritäten für Ihre wichtigsten Ziele mit ein

Teilen Sie Aufgaben in Unteraufgaben und Checklisten auf, um einen klaren Flow zu schaffen

🔑 Ideal für: Personen, die einen vorformatierten Lebensplaner wünschen, um Ziele zu setzen und über Fortschritte und Gedanken zu reflektieren.

🔎 Wussten Sie schon? Wenn Sie Ihre Ziele aufschreiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese erreichen, um 42 % höher – Tagebuchschreiben könnte also Ihr Schlüssel zum Erfolg sein!

3. ClickUp-Vorlage für den täglichen Plan

Vorlage kostenlos erhalten Teilen Sie Aufgaben auf, erstellen Sie einen Plan und analysieren Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan

Bei so vielen Aktivitäten im Laufe des Tages ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Plan unerlässlich, um den Überblick zu behalten und zu reflektieren. Aber wie plant man das bis ins Detail? Die ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan bietet den richtigen Rahmen dafür.

Machen Sie jede Aufgabe mit Unteraufgaben, Prioritäts-Status, Fortschritt, Abteilungs-Tags, Start- und Enddatum sowie Aufgabe-Komplexität in Ansicht, damit nichts übersehen wird.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erhalten Sie eine Ansicht der Zeitleiste nach Kategorien, um zu wissen, was fällig ist und was in der Pipeline ist

Fügen Sie Kommentare hinzu, um Gedanken, Aktualisierungen oder zusätzliche Informationen festzuhalten

Legen Sie Abhängigkeiten fest, um Hindernisse zu erkennen und den Flow zu verstehen

🔑 Ideal für: Zielorientierte Fachleute und Routine-Erbauer, um berufliche und persönliche Ziele zu erreichen und über das Gelernte und die Herausforderungen zu reflektieren.

4. ClickUp-Vorlage für einen persönlichen Plan

Vorlage kostenlos erhalten Organisieren Sie Ressourcen, identifizieren Sie Verbesserungspotenziale und führen Sie eine Nachverfolgung des Fortschritts mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Entwicklungspläne

Überlegen Sie sich, was Sie erreichen möchten, und identifizieren Sie die dafür erforderlichen Fähigkeiten mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Entwicklungspläne. Mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach umsetzbare Pläne erstellen, die Nachverfolgung des Fortschritts übernehmen und reflektieren.

Setzen Sie sich in ClickUp Meilensteine, um motiviert zu bleiben, und nutzen Sie benutzerdefinierte Status, um organisiert zu bleiben. Außerdem können Sie mit ClickUp Dokumenten nahtlos Ziele brainstormen und diese in einen Plan umsetzen. Das Beste daran? Es bietet Filter zum Suchen und Sortieren von Informationen, sodass Sie den Fortschritt auf eine für Sie sinnvolle Weise leichter nachverfolgen können.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie für jeden Aktionsplan Zeit, Ziele, Entwicklungs-Plan, verantwortliche Person und Quartal hinzu

Erstellen Sie eine Matrix, um Ihre vorhandenen Kompetenzen und die zu entwickelnden Kompetenzen als Karte abzubilden

Sehen Sie, an welcher Nummer von Fähigkeiten Sie jedes Quartal in Arbeit nehmen

🔑 Ideal für: Personen, die ein strukturiertes Format suchen, um ihre persönliche Entwicklung zu fördern und über das Gelernte zu reflektieren.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie bereit, das tägliche Tagebuchschreiben zum Kinderspiel zu machen, möchten aber keine feste Vorlage? Treffen Sie das Meeting des ClickUp Notepad – Ihren neuen bevorzugten Ort, um Gedanken, Ideen und Reflexionen festzuhalten! notieren Sie alles, jederzeit:* Halten Sie Ihre täglichen Erfolge, Sorgen oder verrückten Ideen schnell fest – ganz ohne Haftnotizen

Einfaches Organisieren: Erstellen Sie separate Notizen für jeden Tag oder jedes Thema, damit Ihre Gedanken nie in der Unordnung verloren gehen

Synchronisierung zwischen Geräten: Beginnen Sie einen Eintrag auf Ihrem Laptop und beenden Sie ihn auf Ihrem Smartphone – Ihre Notizen begleiten Sie überallhin

verwandeln Sie Notizen in Aktionen:* Wandeln Sie Ihre Gedanken ganz einfach in Aufgaben oder Erinnerungen um, damit Sie Ihre Erkenntnisse in echten Fortschritt umsetzen können

5. ClickUp-Vorlage für einen Selbstfürsorge-Plan

Free Vorlage erhalten Setzen Sie sich erreichbare Ziele, organisieren Sie Aufgaben und überwachen Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorgepläne

Gesund zu bleiben und ein Gleichgewicht zu wahren, kann sich wie eine lästige Pflicht anfühlen, aber mit der ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorgepläne wird es ganz einfach.

Planen und organisieren Sie Ihren Selbstfürsorge-Plan nach Kategorien wie Geist, Körper und Seele und reflektieren Sie, was Ihnen wirklich Freude bereitet. Erstellen Sie benutzerdefinierte Selbstfürsorge-Typen, Gesundheit, Finanzen, Bildschirmzeit, Freizeit, Schönheit, Reisen und mehr, um jeden Aspekt Ihres Wohlbefindens abzudecken.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Markieren Sie Aktivitäten als „Nicht begonnen“, „Im Plan“, „Hinter dem Plan“, „Erreicht“, „Überwältigend“ oder „Zurückgestellt“

Reflektieren Sie, wie Sie sich während oder nach jeder Aktivität gefühlt haben, oder machen Sie sich Notiz über Bereiche, in denen Sie sich verbessern können

Liste Schritte, benötigte Ressourcen und andere Details mit Checklisten auf

🔑 Ideal für: Selbstentwicklungsbegeisterte, die nach einem organisierten Rahmen suchen, um ihre Selbstfürsorge zu verbessern und ihren Aufwand konsequent fortzusetzen.

📮 ClickUp Insight: Gesundheit und Fitness sind die wichtigsten persönlichen Ziele unserer Umfrageteilnehmer, aber 38 % geben zu, dass sie die Nachverfolgung des Fortschritts nicht konsequent durchführen. 🤦 Das ist eine große Lücke zwischen Absicht und Handlung! ClickUp kann Ihnen mit seinen speziellen Vorlagen für Gewohnheitstracker und wiederholenden Aufgaben dabei helfen, einen Schritt in Ihrer Fitness zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mühelos diese Routinen aufbauen, jedes Training protokollieren und Ihre Meditationsserie aufrechterhalten. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität – denn um auf Kurs zu bleiben, muss man zunächst einmal sehen, wo man steht.

6. ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele

Free Vorlage erhalten Setzen Sie sich Ziele, bleiben Sie motiviert und behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele alles auf Kurs

Die ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele hilft Ihnen dabei, hochgesteckte Ambitionen in kleine, überschaubare Tagesziele umzuwandeln. Sie können messbare Ziele definieren – wie beispielsweise ein 30-minütiges Training abschließen oder einen Blogbeitrag schreiben – und diese in überschaubare Aufgaben oder Unteraufgabe unterteilen.

Verwenden Sie das anpassbare Notiz-Formular, um Fragen zu Ihren täglichen Zielen hinzuzufügen oder zu bearbeiten, und fügen Sie relevante Anhänge für zusätzlichen Kontext hinzu. Hinterlassen Sie Kommentare neben Aufgaben, um Aktualisierungen oder Überlegungen festzuhalten. Legen Sie außerdem einen Accountability-Partner fest, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes ClickUp-Dashboard und legen Sie Meilensteine fest, um den Fortschritt zu verfolgen

Geben Sie Aufgaben als Reflexion, Dankbarkeit, Idee und mehr eine Beschreibung, um eine einfache Nachverfolgung zu ermöglichen

Fügen Sie Tags hinzu, führen Sie Zeitnachverfolgung durch, definieren Sie Aufgaben-Beziehungen und legen Sie Prioritäten fest, um konzentriert zu bleiben

🔑 Ideal für: Einzelpersonen und Manager, die Ziele verwalten und tägliche Einträge hinzufügen möchten, um Fortschritt und Verbesserungsmöglichkeiten zu reflektieren.

7. ClickUp-Tagesplaner-Vorlage

Vorlage kostenlos erhalten Organisieren Sie ClickUp-Aufgaben, führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts und reflektieren Sie Verbesserungen mit der ClickUp-Tagesplaner-Vorlage

Wenn die Liste der zu erledigenden Aufgaben immer länger wird, vergisst man irgendwann Dinge und die Produktivität leidet darunter. Die ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner bietet einen strukturierten Arbeitsbereich, in dem Sie Ihre privaten und beruflichen Alltagsaufgaben übersichtlich verwalten können, um solche Situationen zu vermeiden.

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um Tage zu visualisieren und die Zeitverteilung zu verstehen. Fügen Sie neben jeder Aufgabe Notizen hinzu, um den Kontext zu erläutern oder Verbesserungsvorschläge einzufügen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Organisieren Sie Aufgaben in anpassbaren Kategorien für mehr Übersichtlichkeit

Fügen Sie Checklisten hinzu, z. B. für den Einkauf von Lebensmitteln, Ressourcen für das Tagebuchschreiben und vieles mehr

Verwenden Sie das Dashboard zur Nachverfolgung Ihres Fortschritts mit intuitiven, interaktiven Grafiken

🔑 Ideal für: Menschen mit Produktivität, die ein strukturiertes Format wünschen, um tagsüber mehr zu erreichen und sich dabei kontinuierlich zu verbessern.

8. ClickUp-Monatsplaner-Vorlage

Vorlage kostenlos erhalten Erstellen Sie einen Plan für den gesamten Monat und führen Sie die Nachverfolgung der Fertigstellung mit der ClickUp-Monatsplaner-Vorlage durch

Haben Sie schon einmal Aufgaben vergessen, die später im Monat zu erledigen waren, und als die Frist kam, herrschte Chaos? Mit der ClickUp-Monatsplaner-Vorlage passiert Ihnen das nicht mehr. Sie bietet eine übersichtliche Aufgabe mit Kommentaren und Kategorien wie Freizeit, Gewohnheiten, persönliche Entwicklung und mehr.

Mit einer vollständigen Übersicht über monatliche Aufgaben und geplante Termine macht diese Vorlage das Planen voraus und die Konzentration zum Kinderspiel.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Legen Sie Ihre Workload-Kapazität fest und weisen Sie Ihre täglichen Aufgaben entsprechend zu

Sehen Sie sich die überfälligen, in Bearbeitung und fertiggestellten Aufgaben in der Board-Ansicht an

Reflektieren Sie über Erfolge und Rückschläge und erstellen Sie eine Liste, um zukünftige Verbesserungen anzustreben

🔑 Ideal für: Personen, die nach einem Produktivität-Tool suchen, um ihre Effizienz zu steigern und sich anhand monatlicher Rückblicke zu verbessern.

9. ClickUp-Vorlage für tägliche Dinge, die zu erledigen sind

Free Vorlage erhalten Organisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage „Tägliche Aufgaben zu erledigen“

Die ClickUp-Vorlage „Daily Things To Do” bietet ein übersichtliches System zur Nachverfolgung täglicher Aufgaben mit integrierten Checklisten, die in Lebensbereiche wie Arbeit, Privatleben und Schule unterteilt sind. Sie können Unterkategorien wie tägliche Zu erledigen-Aufgaben, Arbeit und mehr erstellen und Aktivitäten in Checklisten auflisten.

Legen Sie Abhängigkeiten fest, reflektieren Sie Ihren Tag mit integrierten Formularen oder sammeln Sie Ideen für Verbesserungen – alles in einem übersichtlichen digitalen Bullet Journal. Mit Space für Kommentare oder Anhänge ist es eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit, tägliche Aufgaben zu organisieren und mit Sichtbarkeit zu versehen – perfekt für die Routineplanung.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Laden Sie Aufgaben über CSV oder Excel hoch oder integrieren Sie andere Apps, um manuelle Einträge zu vermeiden

Überwachen Sie Ihren Fortschritt mit einem automatischen Tracker, der sich aktualisiert, sobald Sie Aufgaben abschließen

Definieren Sie Ihren täglichen Workload als hoch, mittel oder gering, um Ihren Zeitplan ausgewogen zu gestalten

🔑 Ideal für: Studenten und Berufstätige, die nach einem strukturierten tool suchen, um ihre Produktivität zu steigern und ihre täglichen Aufgaben abzuschließen.

10. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Entwickeln Sie gesunde Gewohnheiten, erstellen Sie tägliche Aufgaben und messen Sie Ihren Fortschritt mit der ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-Vorlage

Möchten Sie die 75 Hard Wellness Challenge annehmen? Die ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-Vorlage wurde speziell entwickelt, um Sie durch das anspruchsvolle 75-tägige Programm für geistige und körperliche Fitness zu begleiten.

Es enthält tägliche Checklisten für alle wichtigen Aufgaben. Beginnen Sie mit dem Journaling, indem Sie sich Gedanken über die Gewohnheiten machen, die Sie sich aneignen möchten, sei es tägliches Training oder das Abarbeiten Ihrer Leseliste, und diese für die 75-tägige Reise in eine Liste auflisten. Dieses strukturierte Layout hilft Ihnen bei der Nachverfolgung Ihrer Ziele und sorgt dafür, dass Sie auf Kurs bleiben.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie jeden Tag Ihre Gedanken hinzu, um den Fortschritt zu verfolgen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren

Markieren Sie Abhängigkeiten, um Verzögerungen zu analysieren und effektiver zu planen

Fügen Sie Ressourcen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder zusätzliche Details für jede Aufgabe hinzu

🔑 Ideal für: Personen, die eine ästhetische Vorlage suchen, um an der 75-tägigen Wellness-Challenge teilzunehmen und jeden Tag Fortschritt zu erzielen.

🧠 Wissenswertes: Ihre Gewohnheiten laufen in einem 3-Schritt-Kreislauf ab: Auslöser, Routine, Belohnung! Ein Auslöser löst das Verhalten aus, die Routine ist das, was Sie tun, und die Belohnung sorgt dafür, dass Sie immer wieder zurückkommen. Das ist die Art und Weise, wie Ihr Gehirn auf Autopilot schaltet!

11. ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle

Vorlage kostenlos erhalten Protokollieren Sie Ihre Trainingseinheiten, suchen Sie nach bestimmten Übungen und legen Sie Metriken fest – mit der ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle

Workouts zur Gewohnheit zu machen, bedeutet mehr, als nur Ihr Trainingsprogramm zu absolvieren. Die ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle wurde entwickelt, um Sie auf Ihrem gesamten Fitnessweg zu unterstützen.

Erstellen Sie Aufgaben für jedes Training und protokollieren Sie Details mithilfe benutzerdefinierter Felder wie Trainingsart, Schwerpunkt auf bestimmte Körperpartien, Intensität und persönliche Bewertung. Sie können auch den Kommentarbereich nutzen, um Ihre Leistung zu reflektieren, Ihre Empfindungen festzuhalten und Nachverfolgung zu betreiben.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Zeichnen Sie die Dauer, den Kalorienverbrauch und andere Schlüssel-Metriken auf, um die Effektivität Ihres Trainings zu überwachen

Beobachten Sie unterstützende Gewohnheiten wie Ernährung, Schlaf, Flüssigkeitszufuhr und tägliche Schritte

Fügen Sie Bilder, Links, Video-Tutorials und Schritt-für-Schritt-Anleitungen hinzu

🔑 Ideal für: Fitnessbegeisterte, die nach einem intuitiven und optisch ansprechenden tool suchen, um ihre Trainingsroutine zu optimieren.

12. ClickUp-Vorlage für persönliche Gewohnheiten

Kostenlose Vorlage erhalten Setzen Sie sich persönliche Ziele, bewerten Sie Ihre Workload und visualisieren Sie Ihren Erfolg mit der ClickUp-Vorlage „Personal Habit Tracker”

Mit der ClickUp Personal Habit Tracker Template können Sie Aufgaben für jede gewünschte Gewohnheit erstellen – wie Sport, Lesen oder Meditieren – und diese so konfigurieren, dass sie täglich, wöchentlich oder nach benutzerdefinierten Zeitplänen wiederholt werden.

Sie können Benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Metriken wie Fortschritte, Ziele und Mengen (z. B. 10.000 Schritte, 15 gelesene Seiten) zu verfolgen, und jede Gewohnheit mit Status wie „Offen” und „Abgeschlossen” nachverfolgen. Wenn Sie es ernst meinen mit der Nachverfolgung von Gewohnheiten als Teil größerer Produktivität, lässt sich dies auch gut in das umfassendere ClickUp-Aufgabe- und Zielmanagement-Ökosystem integrieren.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Richten Sie Automatisierungen ein, um Nachverfolgung von Fortschritten zu ermöglichen und Anpassungen vorzunehmen

Fügen Sie jeden Tag hinzu, wofür Sie dankbar sind, um Ihre positive Einstellung zu stärken

Führen Sie die tägliche Nachverfolgung des Workload durch, um Ihren Tag effektiv zu planen

🔑 Ideal für: Studenten oder Berufstätige, die eine detaillierte und übersichtliche Vorlage suchen, um Gewohnheiten zu entwickeln und konsequent zu bleiben.

Benutzerdefinierte Stimme: Hier ist, was Beth Barbaglia, Director of Plan Management bei der Vx Group, über die Verwendung von ClickUp denkt: ClickUp hat meine persönliche Produktivität definitiv gesteigert und mir geholfen, besser organisiert zu bleiben. ClickUp hat meine persönliche Produktivität definitiv gesteigert und mir geholfen, besser organisiert zu bleiben.

13. ClickUp-Vorlage für das Meal Planning

Vorlage kostenlos erhalten Planen Sie Mahlzeiten, organisieren Sie Mahlzeiten und führen Sie die Nachverfolgung von Zutaten und der Einkaufsliste mit der ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung

Mit den richtigen tools wird das Planen und Zubereiten von Mahlzeiten zum Kinderspiel. Die ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Zeit zu sparen und den Überblick zu behalten.

Planen Sie jede Mahlzeit für jeden Tag der Woche und fügen Sie Bilder hinzu, um innerhalb der Vorlage schnell nachschlagen zu können. Außerdem können Sie Ihren Plan täglich leicht überwachen, um Rezepte anzupassen, Zutaten zu aktualisieren oder Ihre Einkaufsliste nach Bedarf anzupassen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Teilen Sie die Vorbereitungen in Unteraufgaben auf, wie z. B. die Zutaten-Liste erstellen, einkaufen, das Rezept hochladen und vieles mehr

Erfassen Sie die Aufnahme von Fett, Kohlenhydraten, Proteinen, Kalorien und Wasser für einen optimalen Plan

Geben Sie Mahlzeiten eine Beschreibung als ausgewogen, keto, pflanzlich und mehr, um sie an Ihr Ziel anzupassen

🔑 Ideal für: Köche und Köchinnen, die ein strukturiertes Format wünschen, um Mahlzeiten zu Planen und Rezepte und Zutaten an einem Ort in einer Liste aufzuführen.

14. ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität

Free Vorlage erhalten Planen Sie Ihre Aufgaben, organisieren Sie sie und überwachen Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität

Die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität wurde entwickelt, um Einzelpersonen dabei zu helfen, Aufgaben zu organisieren, SMART-Ziele zu setzen und Prioritäten für ihr tägliches Leben zu setzen.

Nutzen Sie Zeiterfassung, um Ihre Zeit zu analysieren und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Planen Sie außerdem Pausen und Momente der Entspannung ein, um Ausgeglichenheit zu bewahren und Burnout zu vermeiden. Ganz gleich, ob Sie Hausarbeit, Nebenprojekte oder kreative Ziele unter einen Hut bringen müssen – diese Vorlage ist ein optimiertes Setup, mit dem Sie alles ordentlich, übersichtlich und einfach verwalten können, ohne sich überfordert zu fühlen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Führen Sie eine Liste mit wichtigen Personen und deren Kontaktdaten, um Ihre Arbeit und Ihr Privatleben besser zu organisieren

Organisieren Sie Alles, was Sie lernen oder kaufen möchten, zusammen mit hilfreichen Ressourcen

Reflektieren Sie täglich darüber, was Ihnen gefallen hat, was nicht Ihre Arbeit war und was Sie gelernt haben

🔑 Ideal für: Personen, die ein strukturiertes tool suchen, um ihre Ziele und Prioritäten zur Einstellung zu verwenden und ihre Produktivität zu steigern.

15. ClickUp-Vorlage für jährliche Fitnessziele

Kostenlose Vorlage erhalten Legen Sie jährliche Fitnessziele fest und planen Sie Ihre Trainingseinheiten mit der ClickUp-Vorlage für jährliche Fitnessziele

Sie haben ein solides Fitnessziel, aber es kann schwierig sein, das ganze Jahr über daran festzuhalten. Die ClickUp-Vorlage für jährliche Fitnessziele bietet Ihnen einen klaren Fahrplan, um diese Unbeständigkeit zu beseitigen. Erstellen Sie zunächst ein Dokument, in dem Sie eine Liste aller Ihrer jährlichen Fitnessziele anlegen und Ihre Strategie skizzieren. Unterteilen Sie es dann in Unterseiten für jedes Training, jede Übung und jeden Ernährungsplan.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Definieren Sie Schlüssel-Metriken wie Wiederholungen, Sätze, Dauer und mehr, um Ergebnisse in der Nachverfolgung zu verfolgen

Richten Sie Aufgaben für jedes Training im Laufe des Jahres ein, um organisiert zu bleiben

Erstellen Sie Ihr Profil mit Fitness-Zielen, Fortschritts-Fotos und Gesundheitsstatistiken

🔑 Ideal für: Personen, die nach einem strukturierten tool suchen, um sich jährliche Fitnessziele in der Einstellung zu setzen und ihren Aufwand darauf auszurichten, diese zu erreichen.

gestalten Sie jeden Tag bewusst mit ClickUp*

Journal-Vorlagen sind leistungsstarke tools, um organisiert zu bleiben und Ihre Gedanken und Gefühle zu reflektieren. Außerdem bringen sie Struktur in Ihren Tag.

ClickUp bietet einen Bereich an Features, die Ihnen das Leben erleichtern. Mit integrierten Produktivität-tools und gebrauchsfertigen Vorlagen hilft es Ihnen, die Nachverfolgung von Zielen zu gewährleisten und eine Routine zu entwickeln, die zu Ihnen passt.

Melden Sie sich bei ClickUp kostenlos an und schreiben Sie nach Herzenslust Tagebuch!