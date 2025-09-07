Free Influencer-Vertragsvorlage zum Schutz Ihrer Markenkooperationen

Ein einziger schlechter Tweet, ein einziger viraler Skandal, und schon ist Ihr Markenvertrag dahin. Klingt dramatisch? Ist es aber nicht.

Im Jahr 2019 trennte sich ein Beauty-Gigant von einer berühmten Influencerin, nachdem ein Skandal um ihre übergeordneten Eltern online bekannt wurde. Die Zusammenarbeit wurde fast über Nacht beendet, was viele Menschen verwunderte:

Welche Art von Vereinbarung hatten sie getroffen? Konnten Unternehmen rechtlich so schnell aussteigen? Gab es Schutzmaßnahmen für eine der beiden Seiten?

Ungeachtet der genauen Details wurde dieser Moment zu einem Fallbeispiel dafür, warum Influencer-Verträge wichtig sind. Ein gut formuliertes Rechtsdokument kann Klauseln zum Ruf, klare Leistungen, Ausstiegsklauseln, eine Vertraulichkeitsklausel und Nutzungsrechte enthalten.

In diesem Artikel besprechen wir die wesentlichen Elemente eines Vertrags und geben die besten kostenlosen Influencer-Vertragsvorlagen frei, um sowohl Creator als auch Marken zu schützen.

Was sind Influencer-Vertrags-Vorlagen?

Eine Influencer-Vertragsvorlage ist ein vorgefertigter Vertrag, der die Schlüsselbedingungen einer Partnerschaft zwischen einer Marke und einem Creator festlegt. Er enthält wichtige Details wie Leistungen, Zeitleiste, Zahlung, Rechte zur Nutzung von Inhalt, Stornierungsbedingungen und sogar Klauseln zum Ruf der Marke.

Egal, ob Sie ein Influencer sind, der kostenlose Produkte in Aktion bewirbt, oder eine Marke, die mehrere Kampagnen auf den folgenden Social-Media-Plattformen durchführt – Instagram, TikTok, YouTube oder LinkedIn – ein klarer Vertrag schützt beide Seiten.

So stellen Sie sicher , dass die Erwartungen des Clients erfüllt werden und vermeiden spätere Unklarheiten wie „Moment mal, Sie wollten drei Beiträge, nicht nur einen?“

Betrachten Sie sie als Ihr Sicherheitsnetz, das still und leise hinter den Kulissen die Arbeit erledigt, die dazu beiträgt, dass Ihre Marketingkampagnen sauber, professionell und stressfrei ablaufen.

👀 Wussten Sie schon? Über 5 Milliarden Menschen nutzen aktiv irgendeine Form von Social Media, was diese zu einer der leistungsstärksten Influencer-Plattformen macht, um neue Zielgruppen zu erreichen und bestehende zu binden.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Influencer-Marketing-tools

12 kostenlose Influencer-Vertragsvorlagen

Zwar gibt es online Hunderte von kostenlosen Free-Vorlagen, doch die meisten sind entweder zu vage oder zu unflexibel, um sie zu verwenden, insbesondere für Influencer-Marketing.

Hier kann ClickUp – die App für alles in der Arbeit – den Unterschied machen.

Anstatt PDFs und Google Docs zusammenzuflicken, bietet Ihnen ClickUp vollständig editierbare, nachverfolgbare Vorlagen, die für echte Teams und Ersteller entwickelt wurden, die echte Kampagnen (und echtes Chaos) über mehrere Influencer-Plattformen hinweg verwalten.

diese Vorlagen enthalten wichtige Abschnitte für die Verwaltung von Leistungen, den Zeitraum und die Rechte am Inhalt mit der anderen Partei. *

Hier finden Sie eine kuratierte Liste der besten kostenlosen Influencer-Vertragsvorlagen, darunter die Top-Auswahl von ClickUp:

1. ClickUp-Vertragsvorlage für Influencer

Free Vorlage herunterladen Erstellen Sie benutzerdefinierte Influencer-Partnerschaften mit der ClickUp-Influencer-Vertragsvorlage

Die ClickUp-Vorlage für Influencer ist mehr als nur ein Rechtsformular – sie ist Ihr PR-Schutzschild und Ihre Lösung zur Festlegung von Erwartungen. Sie enthält strukturierte Abschnitte für Leistungen, Rechte an Inhalt, Exklusivität und Bedingungen der Zahlung.

Um die kreative Kontrolle zu verwalten und die Beziehungen zwischen Agentur und Client zu verbessern, bietet Ihnen die Vorlage folgende Möglichkeiten:

Fügen Sie mit ClickUp Docs direkt in der Vorlage Felder für elektronische Signatur hinzu oder integrieren Sie tools wie DocuSign oder PandaDoc

Verknüpfen Sie jeden Abschnitt des Vertrags mit den tatsächlichen Leistungen

Fordern Sie interne oder Client-Genehmigungen an, bevor Sie den endgültigen Vertrag versenden

Arbeiten Sie mit Ihrem rechtlichen Team, Ihrem Marketing-Team oder dem Influencer direkt zusammen, indem Sie sie in bestimmten Klauseln Tag oder Kommentare in Thread verwenden

Fügen Sie Metriken wie Interaktionsrate, Impressionen oder Conversions sowie Zahlungpläne hinzu

📌 Ideal für: Creator oder Marketing-Teams, die wiederkehrende Influencer-Verträge verwalten.

💡 Bonus: Vereinfachen Sie Ihren Influencer-Vertragsprozess mit leistungsstarker KI: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und alle Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort nach Influencer-Vertragsvorlagen, Beispielvereinbarungen und Kampagnendokumenten

Verwenden Sie Talk to Text, um Fragen zu stellen, Vertragsbedingungen zu diktieren oder Influencer-Vereinbarungen per Spracheingabe zu verwalten – freihändig und von überall aus

Ersetzen Sie Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, Enterprise-gerechte Lösung, die Kontext und Intelligenz in Ihren Vertragsmanagement-Workflow bringt Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Ihre Influencer-Marketing-Anforderungen wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Beenden Sie die Überlastung durch zu viele tools, nutzen Sie Ihre Stimme, um Verträge zu entwerfen und zu aktualisieren, weisen Sie vertragsbezogene Aufgaben zu und optimieren Sie Ihren gesamten Influencer-Kooperationsprozess – alles an einem Ort. Dies ist die erste kontextbezogene KI-App, die alle anderen ersetzt.

2. ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge

Free Vorlage herunterladen Entwerfen Sie klare Geschäftsbedingungen mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge

Benötigen Sie eine solide Grundlage für verschiedene Arten von Vereinbarungen, nicht nur für Influencer-Verträge? Die ClickUp-Geschäfts-Vertragsvorlage ist genau das Richtige für Sie.

Mit strukturierten Layouts für Umfang, Zeitleisten, Verantwortlichkeiten und Zahlung-Meilensteine sind sie flexibel genug für verschiedene Arten von Verträgen, Partnerschaften oder einmaligen Aufträgen. Sie können ClickUp-Aufgaben auch bestimmten Vertragsklauseln zuweisen.

Warum Sie die Vorlage lieben werden

Passen Sie die Vertragsfelder, den Ton und die Klauseln an B2B-, B2C- oder Partnerschaftsvereinbarungen an

Bessere Organisation durch Überschriften, Aufzählungspunkte und einheitliches Format für schnelles Verständnis und professionelle Präsentation

Legen Sie unterschiedliche Berechtigungen für interne Teams, Clients oder Rechtsprüfer fest, um sicherzustellen, dass sensible Vertragsinformationen oder geschützte Informationen nur für die richtigen Personen eine Sichtbarkeit haben

Rufen Sie Echtzeitdaten wie Projektnamen, Zeitleiste oder Details zu Servicepaketen mithilfe der benutzerdefinierten Felder oder Docs-Einbettungsblöcke von ClickUp ab

📌 Ideal für: Marken, die ein umfassenderes Format suchen, das über Beispiele für Influencer-Marketing hinausgeht.

Benutzerdefinierte Stimme: Marcus Sousa, Projektmanager bei Influencce Marketing, fasst es sehr gut zusammen: ClickUp hat wirklich eine Revolution ausgelöst. Es ist eine Freude und eine unglaubliche Erfahrung, mit dieser Plattform in der Arbeit, meinen Clients zu helfen und die Proaktivität meines Teams zu verbessern. ClickUp hat wirklich eine Revolution ausgelöst. Es ist eine Freude und eine unglaubliche Erfahrung, mit dieser Plattform bei der Arbeit zu sein, meinen Clients zu helfen und die Proaktivität meines Teams zu verbessern.

3. ClickUp-Nachtrag zu einer Vorlage

Vorlage herunterladen Ändern Sie bestehende Vereinbarungen mühelos mit der ClickUp-Vertragsvorlage „Nachtrag zu einem Vertrag“

Der Umfang der Kampagne und die Vereinbarung müssen während der Laufzeit geändert werden? Sie müssen nicht die gesamte Vereinbarung neu schreiben. Mit der ClickUp-Vertragsvorlage für Nachträge können Sie Vertragsänderungen protokollieren und freizugeben – zusätzliche Leistungen, angepasste Zeitleisten oder Budgetaktualisierungen.

Warum Sie die Vorlage lieben werden

Fügen Sie den Anhang direkt an den Originalvertrag in ClickUp Dokument oder in verwandten Aufgaben an oder verlinken Sie ihn dort

Verwenden Sie die Kommentartheads oder Aufgabe-Ansichten von ClickUp, um hervorzuheben, was gegenüber der ursprünglichen Vereinbarung geändert wurde

Enthält integrierte Felder, in denen beide Parteien digital unterschreiben können

Fügen Sie benutzerdefinierte Tags wie „Entwurf“, „Rechtlich noch ausstehend“ oder „Genehmigt“ hinzu, um deutlich zu zeigen, wo sich der Nachtrag im Genehmigungsprozess befindet

📌 Ideal für: Kampagnen, die sich weiterentwickeln und flexible, nachverfolgbare Aktualisierungen erfordern.

👀 Wussten Sie schon? Mehr als 60 % der Benutzer vertrauen Influencern mehr als Unternehmen und sogar A-Liste-Prominenten, wenn es um Produktempfehlungen geht.

4. ClickUp-Vorlage für Vertragsüberprüfung

Vorlage herunterladen Überprüfen Sie Vertragsklauseln präzise mit der ClickUp-Vorlage zur Vertragsüberprüfung

Vergessen Sie das Jonglieren mit PDF-Anhängen und widersprüchlichen Kommentaren. Die ClickUp-Vertragsüberprüfungs-Vorlage macht die Vertrags-Bearbeitung zu einem kollaborativen Prozess. Sie können Stakeholder zuweisen, Klauseln zur Überprüfung durch die Rechtsabteilung tag und ein Änderungsprotokoll für jede Version führen.

Warum Sie die Vorlage lieben werden

Führen Sie eine exakte Nachverfolgung durch, wo sich ein Vertrag in der Überprüfungsphase befindet, mit vordefinierten Status wie „Erste Überprüfung“, „Rechtliche Prüfung erforderlich“, „Client Feedback“ und „Endgültige Genehmigung“

Teilen Sie die Vertragsprüfung in umsetzbare Aufgaben auf, Beispiel: „Rechtsabteilung prüft Klausel 6“ oder „Finanzabteilung bestätigt Preisbedingungen“. Jede Aufgabe kann zugewiesen, der Nachverfolgung unterzogen und mit einem Fälligkeitsdatum versehen werden

Fügen Sie zugehörige Dokumente wie den Originalvertrag, Leistungsbeschreibungen, Nachträge oder Geheimhaltungsvereinbarungen direkt zur Aufgabe hinzu

📌 Ideal für: Rechtsabteilungen oder verschiedene Arten von Marketing-Teams, die mehrere Verträge gleichzeitig prüfen.

🧠 Interessante Tatsache: Unternehmen wie New Reach Marketing haben mit ClickUp einen Jahresumsatz von 800.000 US-Dollar erzielt.

5. ClickUp-Dienstleistungsvertrag-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Definieren Sie die Erwartungen an die Dienstleistungen klar und deutlich mit der Vorlage für Dienstleistungsverträge

Haben Sie Dienstleistungen angeboten, die über das Posten auf Social-Media-Plattformen hinausgehen? Die ClickUp-Dienstleistungsvertragsvorlage ist ein maßgeschneiderter Vertrag für Social-Media-Influencer, der die Erstellung von Inhalt, Beratung oder Markenstrategie umfasst.

Bonus: Sie können rechtsverbindliche elektronische Signaturen direkt über die Plattform einholen. Die Vorlage für den Dienstleistungsvertrag ist außerdem darauf ausgelegt:

Weisen Sie jedem Vertrag einen Status wie „Entwurf“, „In Prüfung“, „Zur Signatur vorgelegt“ oder „Unterzeichnet“ zu, damit Ihr Team immer weiß, in welcher Phase sich der Vertrag befindet

Verknüpfen Sie Vertragsbedingungen (wie Leistungsphasen, Zeitleiste oder Lieferumfang) direkt mit ClickUp-Aufgaben, damit Ihr Team und Ihr Client die Vertragserfüllung in Echtzeit verfolgen können

Legen Sie Zahlung, Fälligkeitsdatum und Me ilenstein für die Client-Abrechnung fest – und führen Sie dann die Synchronisierung dieser Details mit den ClickUp-Aufgabe- oder Kalender-Ansichten durch

Erstellen Sie interne Checklisten, um Schlüssel-Elemente wie Entschädigungen, Eigentümerschaft an geistigem Eigentum und Leistungs-Limit zu überprüfen, bevor Sie die endgültige Vereinbarung versenden

📌 Ideal für: Influencer, die Dienstleistungen in den Bereichen Fotografie, Videografie oder Markenberatung anbieten.

💡 Profi-Tipp: Sie benötigen schnell einen Vertrag? Überlassen Sie das ClickUp Brain – fragen Sie einfach danach und sehen Sie zu, wie die KI die Arbeit für Sie erledigt! Erstellen Sie mit ClickUp Brain intelligentere und schnellere Verträge

6. ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement

Vorlage herunterladen Überwachen Sie Verträge effizient mit der ClickUp-Vertrags-Vorlage

Sind Sie es leid, Ihren Posteingang zu durchsuchen, um die neueste Version eines Vertrags zu finden? Mit der ClickUp-Vertragsvorlage können Sie alle Influencer-Verträge an einem Dashboard speichern, organisieren und verfolgen. Versehen Sie sie mit Tags nach Kampagne, Ersteller oder Status und richten Sie automatische Erinnerungen für Verlängerungen oder anstehende Überprüfungen ein.

Warum Sie die Vorlage lieben werden

Ermöglichen Sie allen Beteiligten, den Status sofort einzusehen, mit speziellen Phasen wie „Ausstehende rechtliche Prüfung“, „In Verhandlung“, „Wartet auf Signatur“ und „Vollständig ausgeführt“

Laden Sie alle Vertrags-Versionen direkt in jeder Aufgabe hoch und speichern Sie sie dort

Erhalten Sie Kommentare mit Zeitstempel für klare Prüfpfade

Beziehen Sie Finanz-, Rechts- oder Betriebs-Teams direkt in Aufgaben ein

📌 Ideal für: Marken, die mehrere Influencer-Verträge für verschiedene Kampagnen verwalten.

7. ClickUp-Vertragsmanagement-Formular-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Vertragsdetails an einem Ort mit der ClickUp-Vertragsverwaltungs-Formular-Vorlage

Die ClickUp-Vertragsverwaltungsformular-Vorlage dient als intelligentes Aufnahmeformular für interne Teams, um Anfragen zur Zusammenarbeit mit Influencern einzureichen.

Mit dieser Vorlage für das Vertragsmanagement können Sie außerdem die Details zu den Erstellern, die zu erbringenden Leistungen, die Kampagnenziele und das Budget auf Front erfassen und sofort einen Vertragsentwurf erstellen.

Warum Sie die Vorlage lieben werden

Stellen Sie sicher, dass jede Übermittlung abgeschlossen, korrekt und einsatzbereit ist, dank vordefinierter Pflichtfelder wie Vertragsart, anfordernde Abteilung, Name der Gegenpartei, Vertragswert, Frist und Priorität

Verwenden Sie bedingte Logik, um Felder basierend auf Benutzer-Eingaben ein- oder auszublenden (z. B. nur NDA-spezifische Felder anzeigen, wenn „NDA” als Vertragstyp in der Auswahl ausgewählt wurde)

Versenden Sie Erinnerungen, aktualisieren Sie den Status oder benachrichtigen Sie die Beteiligten auf der Grundlage von Fälligkeitsdaten oder Verzögerungen bei der Genehmigung

📌 Ideal für: Agenturen oder interne Teams, die einen standardisierten Aufnahmeprozess wünschen.

🎥 Sehen Sie sich an, wie Sie mit ClickUp Brain Inhalt schnell finden und wiederverwenden können

8. ClickUp-Vorlage für Auftragnehmerverträge

Vorlage herunterladen Legen Sie die Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers mit der ClickUp-Vorlage für Auftragnehmerverträge sicher fest

Wenn Sie mit Influencern eher wie mit Freiberuflern arbeiten, sorgt die ClickUp-Vertragsvorlage für Auftragnehmer für klare Erwartungen und Rechte. Sie enthält Bestimmungen zu geistigem Eigentum, Geheimhaltungsvereinbarungen, Zahlung und Projekt.

Wenn Sie allein für die inhaltliche Ausrichtung oder die Durchführung von Kampagnen verantwortlich sind, sorgt diese Vorlage dafür, dass Sie Klarheit über den Umfang und die Rechte behalten. In Kombination mit ClickUp Dokumenten lässt sie sich leicht duplizieren und an verschiedene Arten von Inhalt-Erstellern anpassen.

Warum Sie die Vorlage lieben werden

Verwenden Sie Status wie „Im Entwurf“, „Zur Überprüfung“, „An Auftragnehmer gesendet“, „Unterzeichnet“ und „Archiviert“, um sofort zu sehen, wo jede schriftliche Vereinbarung steht

Laden Sie alle Vertragsentwürfe, unterzeichneten Vereinbarungen und Überarbeitungs-Notizen direkt in jeder Aufgabe hoch und führen Sie die Nachverfolgung durch

Richten Sie automatische Auslöser ein, um: die Rechtsabteilung zu benachrichtigen, wenn Verträge für den Dokumentationsprüfungsprozess bereit sind, Manager über bevorstehende Endtermine zu informieren und Auftragnehmer eine Erinnerung zu senden, Vereinbarungen zu unterzeichnen oder geltende Gesetze einzuhalten

Benachrichtigen Sie die Rechtsabteilung, wenn Verträge für den Dokumentationsprüfungsprozess bereit sind

Benachrichtigen Sie Manager über bevorstehende Enddaten

Senden Sie den Vertragspartnern eine Erinnerung, Vereinbarungen zu unterzeichnen oder geltende Gesetze einzuhalten

Benachrichtigen Sie die Rechtsabteilung, wenn Verträge für den Dokumentationsprüfungsprozess bereit sind

Benachrichtigen Sie Manager über bevorstehende Enddaten

Senden Sie den Vertragspartnern eine Erinnerung, Vereinbarungen zu unterzeichnen oder geltende Gesetze einzuhalten

📌 Ideal für: Marken, die Influencer auf Projektbasis mit einer klaren Zahlung und klar definierten Leistungen beauftragen.

📮 ClickUp Insight: Erstaunliche 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, Schlüssel-Entscheidungen zu verpassen, nur weil die Dokumentation verstreut ist, und nur 8 % verwenden Projektmanagement-tools, um Aktionspunkte in Nachverfolgung zu halten. Das bedeutet, dass die meisten Teams entweder Zeit damit verschwenden, Dinge manuell aufzuschreiben, oder sich auf ihr Gedächtnis, Chatten und E-Mails verlassen, um sich daran zu erinnern, was zu erledigen ist. Unsere Team-Kommunikations-Studie hat ergeben, dass fast 40 % der Fachleute Aktions-Elemente immer noch manuell verfolgen, was den Prozess langsam und fehleranfällig macht. Über 38 % verwenden inkonsistente Nachverfolgungs-Methoden, was häufig zu Missverständnissen und Terminüberschreitungen führt. Noch überraschender? 14 % verfolgen Aktions-Elemente überhaupt nicht. Fazit: Es besteht eine große Kluft zwischen Unterhaltung und Taten. Ohne ein zuverlässiges System wie ClickUp werden wichtige Entscheidungen übersehen.

9. ClickUp-Vorlage für ein Kündigungsschreiben

Vorlage herunterladen Beenden Sie Verträge professionell mit der ClickUp-Vorlage für Kündigungsschreiben

Die ClickUp-Vorlage für Kündigungsschreiben enthält höfliche, aber bestimmte Formulierungen, um schriftliche Vereinbarungen zu beenden. Verwenden Sie sie, um Enddatum, endgültige Auszahlungen und verbleibende Leistungen zu bestätigen, insbesondere wenn für die letzten Schritte oder die Freigabe von Assets die Zustimmung des Werbetreibenden erforderlich ist.

Warum Sie die Vorlage lieben werden

Bewegen Sie sich durch definierte Status wie „Entwurf“, „Ausstehende rechtliche Prüfung“, „Genehmigt“ und „Geliefert“. Weisen Sie jedem Schritt bestimmte Mitglieder des Teams zu, um sicherzustellen, dass keine Kündigung ohne ordnungsgemäße Überwachung erfolgt

Speichern Sie Kündigungsschreiben, zugehörige E-Mails, unterzeichnete Bestätigungen und rechtliche Referenzen direkt in der Aufgabe

Visualisieren Sie aktive und fertiggestellte Kündigungen nach Grund, Abteilung oder Zeitrahmen – hilfreich für Audits, Compliance-Prüfungen und interne Berichterstellung

📌 Ideal für: Situationen, in denen die Partnerschaft vorzeitig beendet werden muss, mit Klarheit und Dokumentation.

Fallstudie: Wie Shopmonkey mit ClickUp die Genehmigung von Marketingmaßnahmen beschleunigt hat Problem: Das Autowerkstatt-Softwareunternehmen Shopmonkey benötigte eine bessere Möglichkeit, Marketinganfragen und -genehmigungen zu verwalten. Lösung: Durch die Verwendung von ClickUp-Formularen für Projektanfragen kann das Marketingteam Probleme frühzeitig erkennen und Fragen zu Projekten stellen, wodurch sich langwierige Unterhaltungen vermeiden lassen

Durch den Einsatz von ClickUp-Automatisierungen zur Bewältigung der Routinearbeiten konnte Shopmonkey Fehlkommunikationen und vergessene Aufgaben im Rahmen von Projekten drastisch reduzieren

Verwenden Sie die anpassbaren Ansichten von ClickUp, um farbcode-beschriftete Beschreibungen und Spalten zu erstellen und die Benutzererfahrung zu personalisieren Ergebnis: 50 % Reduzierung *der Zykluszeit für die Überprüfung und Genehmigung

33 % weniger Zeitaufwand für das Abschließen von Designanfragen

*nur 2 Monate, um das gesamte Marketing-Team für ClickUp zu gewinnen Nachdem ich gelernt hatte, wie man ClickUp verwendet, wusste ich, dass es unglaublich wichtig sein würde, unseren Marketing-Workspace so zu gestalten, dass er zu uns als Team passt. Da unser Team noch recht neu war, wollte ich erst einmal sehen, wie sie arbeiten, bevor ich meine eigenen Ideen durchsetzte. Nachdem ich gelernt hatte, wie man ClickUp verwendet, wusste ich, dass es unglaublich wichtig sein würde, unseren Marketing-Workspace so zu gestalten, dass er zu uns als Team passt. Da unser Team noch recht neu war, wollte ich erst einmal sehen, wie sie bei ihrer Arbeit agieren, bevor ich meine eigenen Ideen durchsetzte.

10. ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Dienstleistungsverträge

Vorlage herunterladen Legen Sie den Projektumfang und die Bedingungen mit der ClickUp-Projektmanagement-Dienstleistungen-Vorlage fest

Führen Sie eine langfristige Influencer-Aktivierung mit beweglichen Teilen durch? Die ClickUp-Projektmanagement-Dienstleistungen-Contract-Vorlage ist der operative Vertrag Ihrer Wahl.

Es umfasst Projektumfänge, Liefertermin-Zeitleisten, Kontrollpunkte und Abhängigkeiten und wandelt diese dann in ein synchronisiertes ClickUp-Board für die Projekt-Nachverfolgung um.

Warum Sie die Vorlage lieben werden

Speichern Sie jede Version des Vertrags mit Sicherheit, mit Kommentargeschichte und Aktivitätsprotokollen

Verwenden Sie Filter, um Verträge nach Client, Status, Branche oder Abrechnungsmodell zu sortieren, um schnelle Berichterstellung oder Audits zu ermöglichen

Benachrichtigen Sie Ihr Rechts-Team, wenn ein Vertrag zur Überprüfung bereit ist

Benachrichtigen Sie den Projektmanager, wenn eine Vereinbarung unterzeichnet wurde

Senden Sie den Clients eine Erinnerung an ausstehende Genehmigungen oder Signatur-Fristen

📌 Ideal für: Langfristige Influencer-Kampagnen, die komplexe Leistungen oder Teamkoordination erfordern.

🎥 Sehen Sie sich an, wie Sie ClickUp als Inhalt-Ersteller nutzen können

💡 Profi-Tipp: Die besten Influencer-Vertragsvorlagen gehen über die bloße Liste der zu erbringenden Leistungen hinaus – sie führen auch ein Konto der unübersichtlichen Zwischenfälle. Suchen Sie nach Influencer-Vorlagen, mit denen Sie Limit für die Überarbeitung von Inhalt, Klauseln für Neuaufnahmen und klare Eskalationswege festlegen können, falls Genehmigungen ins Stocken geraten. (Denn „Warten auf Feedback” sollte die Zeitleiste einer Kampagne nicht zunichte machen. )

11. ClickUp-Beratungsvertrags-Vorlage

Vorlage herunterladen Formalisieren Sie Beratungsvereinbarungen mit der ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge

Die ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge richtet sich an Ersteller, die Marken in Bezug auf Tonfall, Strategie oder Plattformauswahl beraten. Sie umfasst Beratungsbedingungen, Geheimhaltungsvereinbarungen, geistiges Eigentum und anpassbare Gebührenstrukturen. Außerdem enthält sie kommentierbare Klauseln für eine einfache Verhandlung.

Warum Sie die Vorlage lieben werden

Fügen Sie mithilfe der benutzerdefinierten Felder von ClickUp spezifische Beratungs-Bewertungen, Projekt-Meilensteine und Zeitleisten hinzu

Verbinden Sie Vertragsschritte (z. B. Überprüfung, Bearbeitung, Client-Freigabe) direkt mit Aufgaben, um die Zusammenarbeit mit Influencern in Echtzeit zu verfolgen und den Fortschritt zu überwachen

Mit ClickUp Dokumente bleiben alle Versionen Ihrer Vereinbarung übersichtlich und zugänglich, sodass niemand mehr mit veralteten Bedingungen arbeiten muss

📌 Ideal für: Creator, die in beratende Rollen für Marken wechseln.

👀 Wussten Sie schon? Viele Marken nutzen bereits KI für ihr Social-Media-Marketing, von der Erstellung von Inhalten über den Kampagnen-Plan bis hin zur Auswahl von Influencern.

12. ClickUp-Vorlage für Vereinbarungen zur Arbeit

Free Vorlage herunterladen Richten Sie die Erwartungen Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen aus

Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen enthält Angaben zu bevorzugten Arbeitszeiten, Kommunikationskanälen, Überarbeitungs-Zeitleisten und der Art der Zusammenarbeit. Sie können gemeinsam mit Influencern oder Teams daran arbeiten, bevor Sie einen vollständigen Vertrag entwerfen.

Warum Sie die Vorlage lieben werden

Fügen Sie die Arbeit an den entsprechenden ClickUp-Spaces oder -Listen bei, damit Sie während der Projekte leicht darauf zugreifen können

Fügen Sie intelligente Eingabeaufforderungen hinzu, um Teams dabei zu helfen, sich auf freigegebene Werte, Entscheidungsprozesse und Konfliktlösungsstrategien zu einigen

Legen Sie fest, wie oft Sie sich melden, welche tools Sie bevorzugen (Slack, E-Mail, ClickUp-Kommentare) und wie Sie bei Hindernissen vorgehen möchten

Behalten Sie den Überblick darüber, wer was vorgeschlagen hat und warum – ideal, um Diskussionen noch einmal aufzugreifen

📌 Ideal für: Interne Verwendung zwischen Marketingkampagnen-Management-Teams und Influencern, bevor ein formeller Vertrag ausgearbeitet wird.

Was macht eine gute Influencer-Vertrags-Vorlage aus?

Nachdem Sie sich nun mit den verschiedenen Optionen vertraut gemacht haben, stellt sich die Frage, wie Sie die für Sie passende Influencer-Vertrags-Vorlage auswählen

Eine gute Influencer-Vertrags-Vorlage sollte Folgendes enthalten:

beteiligte Parteien*: Geben Sie die Namen und Rollen der Marke und des Influencers klar an

umfang der Kampagne*: Legen Sie die Art des Inhalts, die Nummer der Beiträge, die Plattformen und die Fristen fest

Zahlung : Geben Sie den Betrag, die Pauschalgebühr, die Zahlungsmethode und den Zahlungsplan an

Inhaltsrechte : Legen Sie fest, wem die Inhalte gehören und wie sie verwendet oder wiederverwendet werden dürfen

Exklusivität : Erwähne, ob der Influencer daran gehindert ist, konkurrierende Marken zu promoten

genehmigungsprozess*: Erläutern Sie, wie Inhalt vor der Veröffentlichung geprüft und genehmigt wird

Offenlegungspflichten : Fügen Sie Klauseln zur Einhaltung von Werbebestimmungen (z. B. FTC-Richtlinien) hinzu

Kündigungsklauseln : Legen Sie fest, wie und wann jede Partei die Vereinbarung beenden kann

Moral-/Reputationsklausel : Ermöglicht eine Kündigung, wenn die Handlungen einer der Parteien dem Ruf der Marke schaden

Vertraulichkeit : Schützen Sie vertrauliche Informationen, die während der Partnerschaft freigegeben werden

Streitbeilegung : Legen Sie fest, wie Meinungsverschiedenheiten behandelt werden sollen (z. B. Mediation oder Schiedsverfahren)

signaturen*: Mit Space für beide Parteien zum Unterzeichnen und Datieren der Vereinbarung

💡 Profi-Tipp: Geben Sie sich nicht mit einer einfachen Influencer-Vertrags-Vorlage zufrieden – wählen Sie eine Vorlage, in die Sie spezifische Angaben wie die Häufigkeit der Beiträge, Fristen für Story-Swipes, Exklusivitätsbedingungen für Plattformen und sogar Nutzungsrechte für UGC einfügen können. Wenn Sie beispielsweise eine saisonale Kampagne durchführen, fügen Sie ein automatisches Ablaufdatum für die Rechte an den Inhalten hinzu. Diese Details schützen sowohl die Stimme Ihrer Marke als auch Ihr Budget vor Überraschungen nach der Kampagne.

Fazit: Bevor Sie auf „Veröffentlichen” klicken – senden Sie den Vertrag

Partnerschaften mit Influencern können unglaublich lohnend sein – aber nur, wenn die Erwartungen, Rechte und Pflichten von Anfang an klar definiert sind.

Mit diesen Free Influencer-Vertragsvorlagen vermeiden Sie Drama à la „Er hat gesagt, sie hat gepostet“ und können sich auf das Wesentliche konzentrieren: großartige Kampagnen mit den richtigen Partnern aufzubauen.

Und wenn Sie ClickUp verwenden, sind diese Vorlagen nicht nur Dokumente, sondern Teil eines Systems. Sie können Aufgaben zuweisen, Überprüfungen verfolgen, die Rechtsabteilung einbeziehen und jede Phase der Influencer-Beziehung an einem Ort verwalten.

Wählen Sie die Vorlage, die zu Ihrem nächsten Geschäft passt, machen Sie sie benutzerdefiniert für Ihre Kampagne und schließen Sie sie ab – denn in diesem Geschäft ist Klarheit kein Luxus, sondern Ihr Wettbewerbsvorteil. Melden Sie sich jetzt kostenlos an.