20 kostenlose Notion-Vorlagen für To-do-Listen, um produktiv zu bleiben

Gebrauchsfertige Vorlagen für To-do-Listen sparen Zeit und Bandbreite. Sie motivieren Sie sogar zum Loslegen, egal ob es sich um einen Einkauf oder eine Produkteinführung handelt.

Allerdings ist es mühsam, für jede Aufgabe oder jedes Projekt eine To-do-Liste zu erstellen, insbesondere wenn Sie Projektmanagement-Tools wie Notion verwenden, bei denen viele Optionen kostenpflichtig sind.

Dieser Blog fasst einige der besten kostenlosen Notion-Vorlagen für To-Do-Listen für jede Art von Aufgabe zusammen. Und wenn Sie etwas noch Schnelleres suchen, haben wir einige Vorschläge von ClickUp, Ihrer App für alles rund um die Arbeit, die Ihnen sofort mehr Produktivität versprechen.

Was macht eine gute Notion-Vorlage für To-do-Listen aus?

Was unterscheidet eine effektive To-Do-Listen-Vorlage in Notion eigentlich von einer glorifizierten digitalen Notiz? Lassen Sie uns das einmal genauer betrachten.

Aufgabenkategorisierung: Wählen Sie eine Vorlage, die Aufgaben anhand von Tags, Board-Ansichten oder gefilterten Listen gruppiert, damit Sie den Überblick behalten und schnell handeln können

Felder für Fristen und Erinnerungen: Nutzen Sie integrierte Fälligkeitsdaten und optionale Erinnerungen, um wichtige Zeitleisten nicht zu verpassen. Vorlagen mit integrierten Erinnerungen oder Kalenderfeldern sorgen für die Synchronisierung Ihrer Ziele

Sichtbarkeit des Fortschritts: Bevorzugen Sie Vorlagen mit visuellen Indikatoren wie Fortschrittsbalken, Status-Tags und Kanban-Spalten, die Echtzeit-Updates bieten und ausstehende Aufgaben nachverfolgen

Notizen und Links werden unterstützt: Stellen Sie sicher, dass in jeder Aufgabe Platz für Notizen, Ressourcen oder Links ist, damit Sie schnell darauf zugreifen können

Wiederverwendbares und flexibles Layout: Wählen Sie eine Struktur, die sich leicht duplizieren, anpassen oder für verschiedene Projekte, Ziele oder Workflows skalieren lässt. Voreingestellte Tabellen und Ansichten lassen sich hervorragend für jeden Anwendungsfall anpassen

Schnelle Integrationen: Wählen Sie Wählen Sie To-do-Listen-Lösungen , die sich mit externen Tools wie Meeting-Managern und Pomodoro-Timern kombinieren lassen, um produktive Arbeitssitzungen und Diskussionen zu ermöglichen

💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie, ob die Plattform oder App mobilfreundlich ist. Wenn Sie viele Aufgaben haben, müssen Sie diese auch unterwegs schließen können.

20 Beispiele für Notion-To-Do-Listen-Vorlagen

🧠 Fun Fact: Die älteste bekannte To-Do-Liste stammt aus dem alten Mesopotamien (um 2500 v. Chr.) – sie wurde auf eine Tontafel gekritzelt und listete die Bierrationen für Arbeiter auf!

Nachdem Sie nun eine Vorstellung davon haben, welche Notion-Vorlagen Sie priorisieren sollten, finden Sie hier die besten kostenlosen Notion-Vorlagen für To-do-Listen, die auf der Plattform verfügbar sind:

Einfache Notion-Vorlagen für To-do-Listen für Anfänger

1. Einfache Vorlage für eine wöchentliche To-do-Liste

via Notion

Die einfache Vorlage für wöchentliche To-Do-Listen ist eine Checkliste, mit der Sie Ihre gesamte Woche auf einen Blick sehen können. Sie können Ihre Ziele täglich hinzufügen und planen und dank des übersichtlichen Layouts erledigen Sie alles im Handumdrehen.

Die einfache Struktur dieser To-Do-Listen-Lösung sorgt für Übersichtlichkeit, sodass Sie immer am Ball bleiben.

Das wird Ihnen gefallen:

Behalten Sie mit flexibler Wochenplanung den Überblick über sich ändernde Prioritäten

Verfolgen Sie den Gesamtfortschritt über die Woche hinweg mit Sichtbarkeit auf einem einzigen Bildschirm

Mit der übersichtlichen Checklisten-Ansicht kommen Sie schnell zu den richtigen Aufgaben

🔑 Ideal für: Freiberufler, die mehrere kleine Projekte jonglieren, oder alle, die wöchentlich planen.

2. Minimalistische Vorlage für eine To-do-Liste

Brauchen Sie ein bisschen Farbe und viel weißen Raum, um sich zu konzentrieren? Dann ist die Vorlage „Minimalistische To-Do-Liste“ genau das Richtige für Sie. Dank ihres einspaltigen Layouts müssen Sie nicht scrollen.

Diese einfache Notion-Vorlage enthält die wichtigsten Kontrollkästchen und ein anpassbares Design. Wenn Sie einen motivierenden Kickstart möchten, gibt es außerdem einen Space, in dem Sie Zitate notieren können.

Warum Ihnen das gefallen wird:

Konzentrieren Sie sich ohne Ablenkungen dank des Layouts mit optimierten Leerzeichen

Verstärken Sie positive Gewohnheiten mit Platz für motivierende Notizen

Wechseln Sie mit minimalem Scrollaufwand schneller zwischen Aufgaben

🔑 Ideal für: Designer, Studenten, Minimalisten oder Liebhaber von Produktivität, die eine elegante und effiziente Aufgabenverwaltung wünschen.

3. Vorlage für tägliche und wöchentliche To-Do-Listen

Für Benutzer, die zwischen täglicher und wöchentlicher Planung umschalten müssen, ist die Vorlage „Tägliche und wöchentliche To-Do-Listen“ eine gute Wahl, um den Überblick zu behalten. Dank zwei synchronisierten Ansichten müssen Sie Aufgaben nicht duplizieren, sondern können ganz einfach zwischen Ihren Prioritäten wechseln.

Das Tagespanel ist für die fokussierte Ausführung konzipiert und hilft Ihnen, dringende Aufgaben und Meetings zu bewältigen. Das Wochenboard hingegen bietet einen klaren Überblick über anstehende Ziele und Meilensteine.

Warum Ihnen das gefallen wird:

Halten Sie Arbeit und Meetings mit verknüpften Kalender-Ansichten auf dem Laufenden

Reagieren Sie reibungslos auf dringende Aktualisierungen mit der Nachverfolgung in zwei Fenstern

Behalten Sie den Überblick über wechselnde Termine dank nahtlosem Umschalten zwischen Tages- und Wochenansicht

🔑 Ideal für: Berufstätige, die über mehrere Tage planen, aber innerhalb weniger Stunden arbeiten.

4. Einfache Packliste für Rucksackreisen – Vorlage

Planen Sie eine Reise? Die Vorlage „Einfache Packliste für Rucksacktouren” ist perfekt für die grundlegende Reisevorbereitung. Sie enthält eine anpassbare Checkliste mit Aufgaben, die ein Rucksacktourist erledigen muss, von Reisedokumenten bis hin zu unverzichtbaren Gadgets.

Die Aufgabenlisten der Vorlage sind selbst für Notion-Anfänger leicht zu lesen und in Abschnitte für Organisation, Wesentliches, Kleidung und Toilettenartikel unterteilt.

Das wird Ihnen gefallen:

Reduzieren Sie die Packzeit vor Reisen mit nach Kategorien unterteilten Checklisten

Fügen Sie Notizen hinzu und teilen Sie Gruppenaktualisierungen mit einer integrierten Kommentarfunktion

Dank vordefinierter Kategoriebeschreibungen wissen Sie genau, wo neue Aufgaben hinzugefügt werden

🔑 Ideal für: Rucksacktouristen, Alleinreisende und Berufstätige, die sich auf alles vorbereiten müssen, von Geschäftstreffen außerhalb der Stadt bis hin zu längst überfälligen Roadtrips.

Notion-Vorlagen für To-do-Listen mit Kanban-Boards

5. Vorlage für Aufgabenliste mit Support

Teams, die sicherstellen möchten, dass jede Aufgabe zum Erreichen der Projektziele beiträgt, werden die Vorlage „Support-Aufgabenliste“ zu schätzen wissen. Ihr Layout hilft dabei, fällige, anstehende und allgemeine wöchentliche Aufgaben aufzuschlüsseln.

Außerdem können Sie Prioritätsstufen und Aufgabentypen durch farbcodierte Tags hinzufügen. Durch die Darstellung aller Aufgaben als Karteikarten sorgt diese Lösung für eine optimale Synchronisierung der Teammitglieder und minimiert den Aufwand für die Fehlerbehebung.

Warum Ihnen das gefallen wird:

Identifizieren Sie dringende Probleme sofort mit visuellen Aufgabenhinweisen

Müheloses Abgleichen mehrerer Tickets mit statusbezogenen Tags

Sorgen Sie für eine optimale Abstimmung im Team dank einheitlicher Sichtbarkeit der Aufgaben

🔑 Ideal für: SaaS-Kundensupport-Teams oder Agenturen, die zahlreiche Service-Tickets verwalten.

6. Persönliche To-Do-Liste ohne Grafiken – Vorlage

Stressen Sie Diagramme? Halten Sie die Dinge einfach mit der Vorlage Persönliche To-Do-Liste ohne Diagramme. Sie verfügt über ein Board im Kanban-Stil, das Aufgabendetails, Fristen und Prioritäten auf einer Karte darstellt, sodass keine Diagramme und keine Unordnung entstehen.

Sie enthält auch eine Kalender-Ansicht für die zeitbasierte Planung und visuelle Übersichtlichkeit, ohne dass Sie mühsam Probleme in Mustern erkennen müssen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwalten Sie dynamische Zeitpläne ganz einfach über Kanban-Spuren mit Drag-and-Drop-Funktionen

Verwalten Sie wiederkehrende Aufgaben ohne visuelle Unordnung oder Datenüberflutung

Passen Sie Aufgaben-Flows mühelos an – ganz ohne Diagramme und mit maximaler Flexibilität

🔑 Ideal für: Studenten oder Selbstständige, die eine einfache Nachverfolgung ihrer Aufgaben wünschen.

🔍 Wussten Sie schon? Das Erledigen einer Aufgabe setzt Dopamin frei, den Glücksbotenstoff. Je anspruchsvoller die Aufgabe, desto größer der Schub und desto besser fühlen Sie sich danach.

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten in Excel und ClickUp

7. Vorlage für Aufgabenliste

Mit der Aufgabenliste-Vorlage in Notion können Sie Ihre Einzelziele effizienter erstellen und abschließen.

Die Aufgaben auf dem Kanban-Board werden für einen schnellen Fortschrittsbericht in die Status „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ unterteilt, und die Aktivitäten werden nach Fälligkeitsdatum und Zeitleiste getrennt.

Sie können direkt auf dem Board eine neue Aufgabe erstellen und Beschreibungen und Bilder hinzufügen, um mehr Kontext zu schaffen.

Das wird Ihnen gefallen:

Schaffen Sie Schwung für kleinere Aufgaben mit Tags für Fortschrittsphasen

Erledigen Sie überfällige Elemente schneller mit der Gruppierung nach Fälligkeitsdatum

Priorisieren Sie kurzfristige Ergänzungen ganz einfach mit flexiblen Listenansichten

🔑 Ideal für: Alle, die grundlegende oder alltägliche Aufgaben effizient abschließen möchten.

8. Vorlage für Tagesplan und To-Do-Liste

Die Vorlage „Tagesagenda & To-Do-Liste“ eignet sich gut für Teams, die ihre Arbeit in erster Linie auf ein Endziel ausrichten möchten. Die Vorlage verfügt zwar auch über eine Board-Ansicht im To-Do-Stil, verknüpft jedoch jede Aufgabe mit einer bestimmten Agenda.

Fälligkeitsdaten und Notizen runden die Liste ab, und der Fortschritt wird für jeden Punkt auf der Agenda gemessen. Außerdem können Sie mit einem einzigen Klick neue Elemente erstellen.

Das wird Ihnen gefallen:

Richten Sie tägliche Aktionen auf Ergebnisse aus, indem Sie Agenden mit Aufgaben verknüpfen

Erfassen Sie wichtige Termine schnell mit Notizen auf einen Blick

Optimieren Sie Ihre Workload mit einer wöchentlichen Ansicht der anstehenden Aufgaben und Termine

🔑 Ideal für: Remote-Mitarbeiter oder Solopreneure mit vollem Terminkalender.

Die besten Notion-Vorlagen für To-do-Listen für Studenten

9. Niedlicher Wochenplaner & To-Do-Vorlage

Mit der Vorlage „Cute Weekly Planner & To-Do“ sorgen Sie für eine ästhetische und beruhigende Produktivität. Dieser Planer im Pastell-Design verfügt über Blumenmuster, Anime-Poster und lustige Sticker, mit denen das Abhaken von Aufgaben ein wenig mehr Freude macht.

Sie enthält separate Abschnitte für private und berufliche Aufgaben, um eine ausgewogene Produktivität zu gewährleisten. Außerdem können Sie mit der Vorlage neue Seiten, Bilder und fertiggestellte Aufgaben speichern.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Erstellen Sie einen motivierenden Workspace mit integrierten visuellen Elementen

Trennen Sie private und berufliche Prioritäten klar voneinander mit unterteilten Ansichten

Speichern Sie kreative Inspirationen zusammen mit Ihren Aufgaben dank Speicheroptionen für Bilder

🔑 Ideal für: Studierende, kreative Berufstätige und Lifestyle-Blogger, die Wert auf Ästhetik legen.

10. Einfache Vorlage für eine To-do-Liste für die Schule

Die Vorlage „Einfache To-Do-Liste für die Schule” ist eine praktische Möglichkeit, schulische, außerschulische und persönliche Aufgaben an einem Ort zu verwalten.

Ein herausragendes Element sind die schnell zugänglichen Checklisten für Routinen wie Hausaufgaben und außerschulische Aktivitäten.

Die Vorlage verfügt auch über eine Kalenderansicht, in der Termine und bevorstehende Ereignisse dargestellt werden. Und für alle einmaligen Aufgaben hilft eine To-Do-Listen-Tabelle dabei, alle Aufgaben, Fälligkeitsdaten und den aktuellen Fortschritt zu erfassen.

Warum Ihnen das gefallen wird:

Bleiben Sie mit einfachen, strukturierten Checklisten bei Ihren Aufgaben immer einen Schritt voraus

Bringen Sie akademische Termine und Hausarbeiten mit den Unteraufgaben für Aktivitäten zu Hause unter einen Hut

Verfolgen Sie außerschulische Aktivitäten mühelos mit der themenspezifischen Aufgabentabelle

🔑 Ideal für: Schüler und Studenten, die ihre Hausaufgaben und Prüfungen organisieren möchten.

11. Vorlage für eine Bücherliste

Umfassen Ihre persönlichen oder beruflichen Lernpläne das Lernen oder Lesen? Die Vorlage „Buchliste“ hilft Ihnen dabei, zu verwalten, was Sie bereits gelesen haben und was noch auf Ihrer Leseliste steht.

Mit Aufgaben im Karteikartenstil können Sie sogar das Cover und kurze Beschreibungen jedes Buches visualisieren.

Die Vorlage enthält auch Felder zum Lesen oder Kaufen von Links, sodass Sie diese ganz einfach freigeben oder erneut aufrufen können. Außerdem zeigen Ihnen intelligente Filter, was als Nächstes ansteht, sodass Sie Ihre Lernziele im Blick behalten.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Bücher visuell mit einer gemischten Ansicht aus Karteikarten und Cover

Speichern Sie wichtige Lesezeichen mit gespeicherten Links und Notizen und greifen Sie später darauf zurück

Filtern Sie kommende Bücher ganz einfach mit dem intelligenten Sortiersystem

🔑 Ideal für: Begeisterte Leser, Studenten, Organisatoren von Buchclubs oder Rezensenten.

Notion-Vorlagen für To-do-Listen für Profis

12. Vorlage für To-Do-Liste (Zeitblöcke + Pomodoro)

Die Vorlage „To-Do-Liste (Zeitblockierung + Pomodoro)“ hilft Ihnen dabei, Ihre Zeit und Arbeit effizient zu verwalten.

Die Tabellenansicht ist in 30-Minuten-Blöcke und Zellen unterteilt, in denen Sie Ihre Pläne eintragen können. Wenn sich Ihr Plan ändert, können Sie ihn in einem Abschnitt „Überarbeiteter Plan” aktualisieren und die Änderungen vergleichen. Außerdem lässt sich der Fortschritt mit nur einem Klick aktualisieren.

Das wird Ihnen gefallen:

Optimieren Sie Ihren Tagesrhythmus mit anpassbaren Einstellungen für Zeitblöcke

Reflektieren Sie Ihre Produktivitätsmuster mit direkten Planvergleichen

Passen Sie Ihre Prioritäten für den Nachmittag ganz einfach mit schnell bearbeitbaren Pomodoro-Blöcken an

🔑 Ideal für: Studierende, Programmierer, Autoren oder Remote-Mitarbeiter, die strukturierte Sprints und Zeitmanagement-Techniken kombinieren.

13. Planer für Ärzte/Therapeuten: Vorlage für To-Dos und Clients

Sie jonglieren gleichzeitig mit Kundendaten, Notizen zu Sitzungen und Aufgaben? Die Vorlage „The Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients” in Notion ist wie für Sie gemacht.

Damit können Sie alle Ihre Kundendaten und alle zugehörigen Aufgaben in Ordnern speichern. Die Vorlage enthält außerdem wöchentliche Tabellen mit To-Do-Listen und einen Bereich, in dem Sie fertiggestellte oder geschlossene Kunden ablegen können.

Außerdem gibt es eine Echtzeituhr, mit der Sie die Sitzungszeiten verfolgen können. ⏰

Das wird Ihnen gefallen:

Verwalten Sie Notizen zu Sitzungen und Nachfassaktionen in client-spezifischen Ordnern

Bleiben Sie auch an stressigen Tagen pünktlich mit einem integrierten Timer für Sitzungen

Mit einer All-in-One-Struktur mühelos professionelle Aufzeichnungen führen

🔑 Ideal für: Therapeuten, Berater und Wellness-Coaches, die die Betreuung ihrer Clients verwalten.

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Aufgabenverwaltung in ClickUp und Excel

14. Eisenhower-Matrix-Vorlage für To-Do-Listen

Die Vorlage Eisenhower-Matrix-To-Do-Liste wurde entwickelt, um Prioritäten zu schärfen. Sie bietet ein einfaches Tabellen-Layout mit Kontrollkästchen, um Aufgaben schnell nach ihrer Wichtigkeit zu sortieren.

Diese Notion-Vorlage verfügt außerdem über integrierte Felder für Fälligkeitsdaten, Status und Projekt-Tags. Da alle Details erfasst sind, können Sie sofort entscheiden, was zu erledigen, zu planen, zu delegieren oder zu löschen ist.

Die verknüpfte Datenbank erleichtert die Nachverfolgung Ihrer Aufgaben und bietet Ihnen jederzeit einen klaren Überblick über das Projekt.

Das wird Ihnen gefallen:

Beschleunigen Sie Ihre Entscheidungsfindung mit quadrantenbasierter Sortierung

Reduzieren Sie die Aufgabenflut mit einer übersichtlichen Anzeige von Wichtigkeit und Dringlichkeit

Erkennen Sie Aufgaben mit geringem Wert auf einen Blick dank strukturierter Gruppierung

🔑 Ideal für: Unternehmer, Manager oder überlastete Entscheidungsträger

Kostenlose Notion-Vorlagen für To-do-Listen für den persönlichen Gebrauch

15. Persönliche To-Do-Liste mit Grafiken Vorlage

Die Vorlage Persönliche To-do-Liste mit Diagrammen ist für Aufgabenmanager gedacht, die ihre Metriken visualisieren möchten. Diese Vorlage zeigt den Status und Fortschritt Ihrer Aufgaben mit Kreisdiagrammen und Balkendiagrammen an.

Fügen Sie Aufgaben in Echtzeit zur To-Do-Liste hinzu und bearbeiten Sie sie. Haben Sie Fragen zu einer Aufgabe oder möchten Sie eine Aufgabe als besonders wichtig markieren? Fügen Sie diese Details einfach direkt hinzu. Außerdem gibt es ein Kanban-Board, mit dem Sie den Status bequem nachverfolgen können.

Das wird Ihnen gefallen:

Beginnen Sie dank der integrierten Anweisungen und der Ressourcenseite schneller mit der Nachverfolgung

Verstehen Sie Prioritäten und Aufgabendetails mit einem komprimierten Kanban-Board

Tauchen Sie ein in die Trends zur Aufgabenbearbeitung mit speziellen Status-Tabellen für jede Metrik zum Fortschritt

🔑 Ideal für: Analysten oder produktivitätsorientierte Personen, die datengestützte Ergebnisse lieben.

16. Vorlage für eine Rezeptliste

Möchten Sie sich lieber auf das Kochen konzentrieren, anstatt ständig durch Ihre Zutatenliste zu scrollen? Dann ist die Vorlage „Rezeptliste” eine gute Wahl.

Diese Notion-Vorlage enthält wichtige Datenfelder wie Küchen und Gänge, mit denen Sie Ihre Gerichte kategorisieren können. Außerdem hilft sie bei der Menüplanung, der Zubereitungszeit und der Nachverfolgung der Zutaten.

Außerdem vereinfacht es Ihnen die Entscheidungsfindung mit diät-spezifischen Tags und durchschnittlichen Bewertungen.

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie Menüs in Sekundenschnelle mit den Tags „Küche” und „Gang”

Beschleunigen Sie Ihre Essensplanung mit den Filtern für die Zubereitungszeit

Wählen Sie mühelos Rezepte mit den Feldern „Diät“ und „Bewertung“ aus

🔑 Ideal für: Hobbyköche, Food-Blogger oder alle, die eine wachsende Rezeptsammlung haben.

17. Vorlage für Einkaufslisten

Für alle, die Vorräte aufstocken möchten, hilft die Vorlage „Einkaufsliste“ dabei, alles auf einmal zu erledigen.

Diese Vorlage hilft Ihnen mit ihrem integrierten Speiseplan und der Inventartabelle dabei, den Überblick zu behalten. Planen Sie Ihre wöchentlichen Mahlzeiten, verknüpfen Sie die Zutaten mit Ihrem Vorrat und fehlende Zutaten werden automatisch zu Ihrer Einkaufsliste hinzugefügt.

Darüber hinaus hilft die spezielle Warenkorb-Liste dabei, die einzelnen Elemente zu verfolgen und sogar auf einer Karte zu markieren, in welchem Geschäft sie erhältlich sind. Insgesamt vereinfacht und organisiert die Vorlage den Einkauf von Lebensmitteln.

Das wird Ihnen gefallen:

Behalten Sie den Überblick über den Verbrauch mit Feldern für zuletzt bestellte Daten

Optimieren Sie Ihre Einkäufe mit der auf die Karte abgestimmten Warenkorbansicht

Planen Sie Ihre wöchentlichen Einkäufe ganz einfach mit der Integration eines Speiseplans

🔑 Ideal für: Vielbeschäftigte Familien, Beschaffungsteams in Restaurants oder Menschen, die ihre Mahlzeiten im Voraus planen.

18. Vorlage für die morgendliche To-do-Liste 4:30–6:30 Uhr

Die Vorlage „Morning To-Do List 4:30–6:30” wurde speziell für Frühaufsteher entwickelt und sorgt für einen zielgerichteten Start in den Tag. Sie beginnt mit Bildern von klarem Himmel und Sonnenschein, um Sie für den Tag zu motivieren.

Darüber hinaus enthält sie Kontrollkästchen, die alles von morgendlichen Workouts bis hin zu Frühstücksgewohnheiten abdecken. Die Vorlage ist eine großartige Möglichkeit, um mentale Klarheit zu schaffen und Entscheidungsmüdigkeit zu vermeiden, da Sie sie für verschiedene Routinen und Zeiten anpassen können.

Das wird Ihnen gefallen:

Starten Sie mit einem positiven und einladenden Thema in den Tag

Schaffen Sie gesunde Routinen mit den einfach zu aktualisierenden Optionen für Checklisten

Reduzieren Sie Entscheidungsmüdigkeit dank vorstrukturierter Aktivitätsabläufe

🔑 Ideal für: Gründer, Fitnessbegeisterte oder Fans von Morgenroutinen.

Erweiterte Notion-Vorlagen für To-do-Listen

19. Ultimative Vorlage für To-Do-Listen

Wenn Sie sich nicht mit Aufgabenübersichten begnügen möchten, wird die Vorlage Ultimate To-Do List einen festen Platz in Ihrem Notion-Workspace einnehmen. Der Hauptbereich für Aufgaben überwacht alles, von Priorität und Aufgabenkategorie bis hin zu verknüpften Unteraufgaben und Live-Fortschritten.

Die Vorlage bietet im linken Bereich Haftnotizen für schnelle Checklisten. Es gibt auch einen eigenen Bereich, um Details zu Unteraufgaben und überfälligen Aktivitäten zu überprüfen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwalten Sie umfangreiche Workflows mit skalierbarem Listendesign

Teilen Sie To-dos in Aufgaben und Unteraufgaben auf, sortiert nach Kategorie, Dringlichkeit und Wichtigkeit

Verfolgen Sie versäumte oder überfällige Elemente mühelos mit dem Übersichtsfenster für überfällige Elemente

🔑 Ideal für: Projektleiter oder Power-Benutzer mit mehreren Prioritäten und komplexen Zeitplänen.

20. Vorlage für eine erweiterte To-Do-Liste

Die Vorlage Erweiterte To-Do-Liste ist eine weitere Lösung, die einen detaillierten Ansatz verfolgt. Anstelle von speziellen Abschnitten werden die Aufgaben in verschiedenen Registerkarten organisiert.

Die Haupttabelle enthält alle relevanten Aufgabeninformationen, einschließlich Tags und Prioritäten. Darüber hinaus verfügt die Vorlage über spezielle Registerkarten für fertiggestellte und projektspezifische Aktivitäten. Fügen Sie mit einem Klick neue Aufgaben und Projekte hinzu und zeigen Sie Ihre Aufgaben nach Priorität, Status oder Typ an.

Das wird Ihnen gefallen:

Einfache Ansicht projektübergreifender Abhängigkeiten dank Registerkarten-Format

Segmentieren Sie fertiggestellte Arbeiten für eine schnellere Berichterstellung mit speziellen Archiven

Optimieren Sie laufende Prioritäten mit integrierten Feldern für den Fortschritt

🔑 Ideal für: Projektmanager, Berater oder Produktivitätsfreaks, die mit vielschichtigen Workflows arbeiten.

Einschränkungen von Notion

Sicher, Notion bietet zahlreiche Vorlagen, aber das bedeutet nicht, dass es keine Nachteile gibt. Bevor Sie sich dazu entschließen, Notion als Aufgabenverwaltungssoftware zu verwenden, sollten Sie einige Einschränkungen beachten:

Eingeschränkter Support für wiederkehrende Aufgaben: Viele Benutzer finden es mühsam, wiederkehrende Aufgaben in Notion einzurichten. Dies kann dazu führen, dass es für Projekte mit langer Dauer ungeeignet ist

Leistungsprobleme bei umfangreichen Inhalten: Die Plattform kann bei der Verarbeitung umfangreicher Inhalte oder komplexer Notion-Datenbanken langsam werden oder nicht mehr reagieren

Einschränkungen der mobilen App: Die mobile Version verfügt nicht über einige Features der Desktop-Version und kann für ernsthafte Produktivität etwas umständlich sein

Eingeschränkte Automatisierung und Integrationen: Im Vergleich zu anderen Tools verfügt Notion über eingeschränkte integrierte Automatisierungen und Integrationen von Drittanbietern

Steile Lernkurve: Das Anpassen von Aufgabensystemen und die Verwendung erweiterter Features wie dem Notion-Dashboard kann zeitaufwändig sein

Alternativen zu Notion-Vorlagen

Notion ist möglicherweise nicht die beste Wahl, wenn Sie eine gründliche und nahtlose Aufgabenabwicklung benötigen.

Wenn Sie sich nach Alternativen zu Notion umsehen, werden Sie ClickUp schnell als eine der besten Optionen in Bezug auf Anpassung, Nachverfolgung von Aufgaben und KI-gestützte Produktivität entdecken.

Das sagt ein G2-Benutzer über ClickUp:

Nachdem wir zwei Jahre lang mit Notion gekämpft hatten, war die Möglichkeit, Automatisierungen in Sekundenschnelle einzurichten, revolutionär. ClickUp hat mehrere Abonnements (Loom, Slack und Notion) ersetzt und bietet gleichzeitig ein organisiertes System mit speziellen Listen, Ordnern und Dokumenten, die nicht von Grund auf neu erstellt werden müssen. Alles fühlt sich natürlich organisiert an, wodurch wir Stunden sparen, die wir zuvor nur für die Pflege unseres Workspace aufgewendet haben, und mehr Zeit für die eigentlichen Projekte unserer Clients haben. ”

Nachdem wir zwei Jahre lang mit Notion gekämpft hatten, war die Möglichkeit, Automatisierungen in Sekundenschnelle einzurichten, revolutionär. ClickUp hat mehrere Abonnements (Loom, Slack und Notion) ersetzt und bietet gleichzeitig ein organisiertes System mit speziellen Listen, Ordnern und Dokumenten, die nicht von Grund auf neu erstellt werden müssen. Alles fühlt sich natürlich organisiert an, wodurch wir Stunden sparen, die wir zuvor nur für die Pflege unseres Workspace aufgewendet haben, und mehr Zeit für die eigentlichen Projekte unserer Clients haben. ”

Sehen wir uns nun an, was die kostenlosen To-Do-Listen-Vorlagen von ClickUp zu bieten haben, um Notion für Ihr berufliches und privates Leben sofort in den Schatten zu stellen:

1. ClickUp Basic To-Do-Listenvorlage

Kostenlose Vorlage Erstellen, delegieren und schließen Sie alle Ihre Aufgaben mit der ClickUp Basic To-Do-Listenvorlage ab

Möchten Sie endlich Dinge erledigen, die Sie schon lange erledigen wollten? Die ClickUp-Vorlage für einfache To-do-Listen ist eine unkomplizierte Startrampe, mit der Sie Aufgaben eingeben, planen und erledigen können. Mit Startdaten, Fristen, Mitarbeitern und Prioritätenlisten ist diese anpassbare Vorlage ideal für Tage, an denen Sie sich voll konzentrieren müssen.

Jede Aufgabe umfasst außerdem Platz für detaillierte Beschreibungen und eine integrierte Zeiterfassung, damit Ihr Team konzentriert und im Rahmen des Budgets bleibt.

Warum Sie es lieben werden:

Setzen Sie klare Prioritäten mit leicht zu markierenden Aufgaben, die höchste Aufmerksamkeit erfordern

Verwalten Sie Workload und Erwartungen mit einer Zeitschätzung

Verfolgen Sie Aufgaben anhand ihres Status mithilfe der integrierten Board-Ansicht

Bleiben Sie mit benutzerdefinierten Tags bei all Ihren Projekten und Aktivitäten organisiert

🔑 Ideal für: Einzelpersonen, Freiberufler und Teams, die eine übersichtliche und effektive Möglichkeit suchen, Aufgaben zu verwalten und Termine einzuhalten.

🔍 Wussten Sie schon? Eine effektive Priorisierung führt fast doppelt so häufig zu positiven Veränderungen. Überlegen Sie sich, was spezielle Prioritätenlisten für Sie leisten könnten!

2. ClickUp-Vorlage für tägliche To-do-Listen

Kostenlose Vorlage Bleiben Sie motiviert und behalten Sie Ihre Routine im Blick mit der Vorlage für tägliche To-do-Listen von ClickUp

Wenn Sie Ihre bestehende Routine optimieren möchten, ist die Vorlage für tägliche To-do-Listen von ClickUp eine gute Wahl. Die vorgefertigten Unteraufgaben für morgendliche, nachmittägliche und abendliche Routinen sorgen dafür, dass gesunde Gewohnheiten aktiv bleiben.

Automatische Erinnerungen und Fortschrittsberichte helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten. Außerdem bietet die Vorlage Kategorien mit Emojis wie „Glück“, „Arbeit“ und „Aufgaben“, mit denen Sie Ihre Aktionen besser fokussieren können.

Warum Sie es lieben werden:

Verfolgen Sie die Konsistenz mit einem integrierten Streak-Zähler, um tägliche Gewohnheiten zu festigen

Planen Sie Ihre Vorbereitungs- und Reisezeit mit integrierten Speicherort-Tags

Passen Sie Routinen für jedes Projekt mit integrierten KI-gestützten Beschreibungen an

🔑 Ideal für: Gewohnheits-Tracker, Planer für tägliche Aufgaben, Studenten und Remote-Profis, die eine strukturierte und dennoch flexible Verwaltung ihrer täglichen Aufgaben wünschen.

📮 ClickUp Insight: Sie glauben, Ihre To-do-Liste funktioniert? Denken Sie noch einmal darüber nach. Unsere Umfrage zeigt, dass 76 % der Fachleute ihr eigenes Priorisierungssystem für das Aufgabenmanagement verwenden. Jüngste Untersuchungen bestätigen jedoch, dass 65 % der Arbeitnehmer dazu neigen, sich ohne effektive Priorisierung auf einfache Erfolge zu konzentrieren, anstatt auf Aufgaben mit hohem Wert. Die Aufgabenprioritäten von ClickUp verändern die Art und Weise, wie Sie komplexe Projekte visualisieren und angehen, indem sie wichtige Aufgaben einfach hervorheben. Mit den KI-gestützten Workflows und benutzerdefinierten Prioritätskennzeichnungen von ClickUp wissen Sie immer, was Sie zuerst angehen müssen.

3. ClickUp Kalender-To-Do-Listen-Vorlage

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Meeting-Anfragen und geplante Besprechungen mit der To-Do-Listen-Vorlage für den Kalender von ClickUp

Sind Sie es leid, mit ungeplanten Aufgaben und plötzlichen Meetings zu kämpfen? Vereinfachen und planen Sie Besprechungen besser mit der ClickUp Kalender-To-Do-Listenvorlage. Sie zeichnet sich durch mehrere Kalenderansichten aus, die Rollen und Aufgabenkategorien in lebendigen Farbcodes hervorheben.

Es gibt auch ein Dashboard mit Zeitplänen, Details, Namen und Zeiten, damit Sie sich besser vorbereiten können. Außerdem enthält die Vorlage ein Formular für Meeting-Anfragen, in das Benutzer Anfragen mit Tagesordnungspunkten und Prioritäten eintragen können.

Warum Sie es lieben werden:

Sorgen Sie für reibungslose und konstruktive Diskussionen mit Feldern zum Anhängen von Referenzdokumenten

Reagieren Sie sofort auf Meetings mit automatisierter E-Mail-Kommunikation

Versenden Sie E-Mail-Einladungen und Meeting-Links mit nativer Zoom-Integration

Verfolgen Sie anstehende Meetings und Aufgaben, die vor dem Meeting erledigt werden müssen, mithilfe der Ansicht „Meeting-Anfragen“

🔑 Ideal für: Projektleiter, Assistenten der Geschäftsleitung und Teams mit Kundenkontakt, die eine Vielzahl von Meetings verwalten und ein Tool benötigen, mit dem sie jedes Detail mühelos organisieren können.

💡 Profi-Tipp: Wir haben eine kurze Anleitung zusammengestellt, wie Sie die Kalender-Ansicht von ClickUp optimal nutzen können. Sehen Sie sich diese hier an 👇.

4. ClickUp-Vorlage für Arbeitslisten

Kostenlose Vorlage Behalten Sie den Überblick über wiederkehrende Prioritäten und optimieren Sie Ihren Zeitplan mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitslisten

Die ClickUp Work To-Do List Template ist ein Kickstarter-Tool für Teams zur Optimierung arbeitsbezogener Aufgaben. Es bietet über fünf Datenfelder für alles von der Häufigkeit einer Aufgabe bis hin zu Kontaktinformationen für einen maßgeschneiderten Workflow.

Diese Vorlage verfügt außerdem über Monats- und Wochenansichten im Kalender, mit denen Manager langfristige Ziele wie Budgetverwaltung und Nachverfolgung von Verkäufen verfolgen können. Darüber hinaus zentralisieren flexible Aufgabenstatus und Notizbereiche Fortschrittsberichte und wichtige Mitteilungen.

Warum Sie es lieben werden:

Fügen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Attributen wie „Wichtige Notizen“ und „Ressourcen“ Kontext hinzu

Mit der Aufgaben-Listenansicht können Sie alle Ihre To-Dos an einem Ort anzeigen, was die Planung und Nachverfolgung vereinfacht

Optimieren Sie Aufgaben mit Automatisierungen, die sie bei Status- oder Typänderungen an die richtige Abteilung weiterleiten

🔑 Ideal für: Marketing-Teams, Projektmanager und Betriebsleiter, die wiederkehrende und terminabhängige Aufgaben verwalten.

💡 Profi-Tipp: Verwalten Sie Ihre Arbeits-To-Do-Listen mühelos mit ClickUp Brain: Damit können Sie: Erstellen Sie Aufgaben oder Unteraufgaben für Ihre zu erledigenden Elemente. Beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen, und es wird Ihrer ausgewählten Liste hinzugefügt

Fassen Sie lange oder komplexe Aufgaben zusammen, damit Sie auf einen Blick sehen, was zu erledigen ist

Finden Sie bestimmte Aufgaben, überfällige Elemente oder Ihnen zugewiesene Aufgaben. Außerdem können Sie Ihre To-dos nach Priorität, Fälligkeitsdatum oder Status filtern und organisieren

Legen Sie Erinnerungen für Ihre To-dos fest, damit Sie keine Fristen mehr verpassen *Mit ClickUp Brain können Sie Ideen sammeln, Pläne erstellen und Aufgaben für Ihre anstehenden Projekte festlegen

5. ClickUp-Vorlage für Aktivitätenlisten

Kostenlose Vorlage Erstellen, ordnen und führen Sie Projekte oder Aktivitäten jeder Größenordnung mit der Aktivitätslisten-Vorlage von ClickUp aus

Erwarten Sie zusätzlich zu Ihrer aktuellen Workload ein neues Projekt? Die Aktivitätslisten-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Sie zu entlasten. Als Aufgabenvorlage enthält sie eine ganze Liste von Aktivitäten, die in schnellen Unteraufgaben geplant sind.

Für Teams, die sich auf die Qualitätskontrolle konzentrieren, enthält die Vorlage einfach hinzuzufügende Checklisten, die jeder vor dem Schließen einer Aufgabe ausfüllen muss. Das Beste daran? Wenn Sie sich über die nächsten Schritte nicht sicher sind, klicken Sie einfach auf „Unteraufgaben vorschlagen” und lassen Sie die KI Ihren Aktionsplan entwerfen.

Warum Sie es lieben werden:

Ordnen Sie Ihre Arbeit mit vordefinierten Abhängigkeiten zwischen Aufgaben effektiv an

Zeigen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit einer Fertigstellungsleiste an, die automatisch mit allen Unteraufgaben verknüpft ist

Fügen Sie über die Aktivitätsleiste und den Kommentarbereich Aktualisierungen und Feedback für Teammitglieder hinzu

🔑 Ideal für: QA-Teams, Sprint-Manager oder schnell arbeitende Teams, die mehrere Aufgaben unter engen Zeitvorgaben jonglieren müssen.

6. ClickUp-Vorlage für Aufgabenverwaltung

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihre Workloads, erhalten Sie schnelle Projektzusammenfassungen und speichern Sie alle Aufgabenressourcen mit der ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement

Die Aufgabenverwaltungsvorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, den Aufwand mit separaten Listen für Ideen, Aktionselemente und Rückstände zu segmentieren und die Priorisierung zu verbessern.

Jede Ansicht und Liste verfügt über eine Fortschrittsleiste in Echtzeit, mit der Sie Engpässe erkennen und den Arbeitsfortschritt verfolgen können. Außerdem werden alle von Ihnen erstellten Dokumente automatisch zu einer speziellen Ansicht hinzugefügt, sodass Sie die Nachverfolgung von Aufgaben ganz einfach mit den neuesten Informationen und Aktualisierungen kombinieren können.

Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren Sie die Kapazitäten Ihres Teams auf einen Blick mit einem Kreisdiagramm, das zugewiesene und nicht zugewiesene Aufgaben aufschlüsselt

Bleiben Sie mit täglichen Projektzusammenfassungen auf dem Laufenden, dank der KI-gestützten ClickUp Brain-Funktion , die in die Übersicht integriert ist

Organisieren Sie Ihren Workspace und greifen Sie mit leicht zugänglichen Lesezeichen und eingebetteten Dokumenten sofort auf wichtige Informationen zu

🔑 Ideal für: Teamleiter, funktionsübergreifende Manager und Betriebsleiter, die mehrere Projekte jonglieren und eine Aufgabenansicht im Stil eines Command-Centers suchen.

7. ClickUp-Vorlage für eine bewegliche To-Do-Liste

Kostenlose Vorlage Haken Sie jede Checkliste ab, vom Packen und Beladen bis zum Einrichten in Ihrem neuen Zuhause, mit der ClickUp-Vorlage für Umzugs-To-Do-Listen

Befürchten Sie, am Umzugstag etwas zu vergessen? Die ClickUp-Vorlage für Umzugs-To-Do-Listen beseitigt all diesen Chaos. Die Board-Ansicht umfasst alle Objekte, Aktivitäten und Räume und macht die Navigation zum Kinderspiel.

Die Vorlage enthält auch Felder für Datum und Mitarbeiter, ideal für professionelle Umzugsunternehmen, die die Workload ihres Teams ausgleichen müssen. Und wenn Sie zu den Familien gehören, die alles digital planen, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie.

Warum Sie es lieben werden:

Planen Sie jede Phase des Umzugs, vom Packen bis zum Einrichten, mit Feldern für die Element-für-Element-Bestandsaufnahme, in denen Sie Raum, Menge und Bedingung erfassen können

Richten Sie Erinnerungen ein, um Schalter auszuschalten, Auftragnehmer zu bezahlen oder Schlüssel zurückzugeben, mit Benachrichtigungen, die auf allen Geräten und per E-Mail angezeigt werden

Dokumentieren Sie Anweisungen zum Umgang mit empfindlichen Dokumenten und Sonderwünsche mithilfe des benutzerdefinierten Feldes „Kommentare“, das jedem Element hinzugefügt werden kann

🔑 Ideal für: Familien, die umziehen, Umzugsprofis oder alle, die eine Checkliste für das Setup ihres Zuhauses von Anfang bis Ende verwalten.

💡 Profi-Tipp: Sie sind neu bei Kanban-Boards für das Aufgabenmanagement? Keine Sorge. In unserem Video-Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

8. ClickUp-Vorlage für Bucket-Listen

Kostenlose Vorlage Beenden Sie das Chaos und verwandeln Sie Ihre Träume in geplante Abenteuer mit der Bucket List-Vorlage von ClickUp

Die Bucket List-Vorlage von ClickUp ist Ihr vorgefertigter Space, in dem Sie die Erlebnisse, von denen Sie schon immer geträumt haben, ohne Chaos planen können. Bevor Ihre Wünsche in der Unordnung verloren gehen, können Sie sie nach Kategorien wie Essen und Aktivitäten organisieren.

Diese Vorlage enthält auch Unterkategorien für Ihre Reise-, Freizeit-, Beziehungen- und spirituellen Ziele.

Außerdem können Sie jede Erfahrung nach Priorität bewerten, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren Sie Ihre Ziele mit Listenansichten nach Kontinent und Person

Erleben Sie Höhepunkte noch einmal mit dem integrierten benutzerdefinierten Feld zum Speichern von Reisefotos

Halten Sie Ihre Bucket-List-Ziele mit KI-gestützten Automatisierungen auf dem neuesten Stand, die personalisierte Vorschläge hinzufügen, sobald Sie sie abhaken

🔑 Ideal für: Reisende, zielorientierte Paare, digitale Planer oder alle, die Träume in umsetzbare Pläne verwandeln möchten.

9. ClickUp-Vorlage für Aufgabenliste für Klassenarbeitene

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Aufgabenlisten für Klassenarbeiten sind Sie bei allen Kursen, Quizzen und Kapiteln immer einen Schritt voraus

Jonglieren Sie zwischen Kursen, Tests und Abgabeterminen? Die ClickUp-Vorlage für Kursaufgaben ist Ihr Begleiter für das Semester. Sie enthält vorgefertigte Ordner für das Frühjahr und den Herbst, die Ihnen die Navigation erleichtern.

Diese Vorlage bietet auch themenbezogene Listen, wie Spanisch, Geschichte, Geologie, Globale Wissenschaft und Informatik, jeweils mit vorgefertigten, anpassbaren Aufgaben.

Das Beste daran? Sie können festhalten, wie lange jede Aufgabe dauern wird, welchen Wert sie hat, Lernbücher verknüpfen und die entsprechenden Kapitel markieren.

Warum Sie es lieben werden:

Planen Sie Ihre Karriere und Ihr Guthaben intelligent mit der Ansicht zur Studienplanung, die anzeigt, welche Fächer fertiggestellt, erforderlich und optional sind

Tauschen Sie Feedback und Tipps ganz einfach mit Ihrer Lerngruppe aus, indem Sie Links privat und sicher freigeben

Machen Sie sich unterwegs Notizen mit einem Klick auf themenspezifische Dokumentansichten

🔑 Ideal für: Studenten, die in jedem Fach und Semester den Überblick behalten möchten.

🔍 Wussten Sie schon? Das MIT bietet Studenten, die seine Kurse in Bogenschießen, Fechten, Pistolenschießen und Segeln absolvieren, ein Piratenzertifikat an. So können Sie Ihre Checkliste für Sportunterricht auf ein neues Level bringen!

10. ClickUp-Vorlage „Getting Things Done“

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihre Pläne und legen Sie mit der Vorlage „Getting Things Done“ von ClickUp mühelos los

Möchten Sie über die Planung hinausgehen und echte Maßnahmen ergreifen? Die ClickUp-Vorlage „Getting Things Done“ ist ein gebrauchsfertiger Ordner, der Ihnen dabei hilft, Schwung in Ihre Arbeit zu bringen.

Die effektivsten Aspekte sind die benutzerdefinierten Felder, die jeden möglichen Kontext erfassen, von Aufgaben bei der Arbeit und zu Hause bis hin zu delegierten Elementen, offenen Projekten und Finanzen.

Sind Sie neu in der „Action-First”-Denkweise? Diese Vorlage „Getting Things Done”, auch bekannt als GTD, enthält eine Schnellstartanleitung, ein Tutorial-Video und angeheftete Aufgaben für einen einfachen und sofortigen Zugriff. Sie ist sehr hilfreich, um unnötige Verzögerungen und Gedankensprünge zu vermeiden.

Warum Sie es lieben werden:

Sortieren Sie alles, was in Ihrem Posteingang für Aufgaben landet, und bearbeiten Sie es mit hervorgehobenen Regeln zur Verwaltung von Informationen

Planen Sie Ihre To-Do-Listen intelligenter, sobald sie erstellt sind, mit einer Likert-Skala für die Bewertung des Aufwands

Mit der Ansicht „Wöchentliche Übersicht“ können Sie Projekte klären, aufholen und kreativ vorantreiben

🔑 Ideal für: GTD-Fans, Produktivitätsfreaks oder alle, die weniger Stress und mehr Erledigtes bis zum Freitag wollen.

💡 Profi-Tipp: Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele mit benutzerdefinierten Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ mit ClickUp Custom Statues.

Mit ClickUp wird die Erledigung von Aufgaben zum Kinderspiel

Notion-To-Do-Listen-Vorlagen sind ein guter Anfang, um Ihre anstehenden Aktivitäten abzuschließen. Mit den richtigen Aufgabenvorlagen können Ihre Arbeit und möglicherweise sogar Ihr gesamtes Leben übersichtlicher und effizienter werden.

Wenn Sie sich für eine der kostenlosen Notion-Vorlagen entscheiden, die wir vorgestellt haben, sind Sie auf dem richtigen Weg. Aber warum sollten Sie sich mit einfachen Checklisten begnügen, wenn Sie mit den erweiterten Visualisierungen und der intuitiven Nachverfolgung von Aufgaben in ClickUp alles optimal organisieren können?

ClickUp bietet außerdem ein umfassendes Aufgabenmanagement, KI-gestützte Aufgabenübersichten, sofortige Inhaltserstellung und anpassbare Analysen. Außerdem ist alles über jedes Tool oder jede Vorlage zugänglich.

Sind Sie bereit, Ihre Aufgabenabwicklung auf ein neues Level zu heben? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!