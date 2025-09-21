20 beliebte Apps aus dem Slack App Directory

Teamleiter haben oft Schwierigkeiten, zwischen verschiedenen tools umzuschalten, IT-Administratoren sind mit Integrationsanfragen überfordert, und selbst Profis der Produktivität kämpfen mit einer Überlastung durch Apps und umständlichen Workflows.

Sie wissen, dass die richtigen Slack-Apps die Leistung Ihres Teams erheblich verbessern könnten, aber wer hat schon Zeit, sie alle einzeln zu testen?

Wir sind hier, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Wir haben die Vorarbeit geleistet und beliebte Slack-Apps ausgewählt, die Ihre Workflows tatsächlich reibungsloser, die Kommunikation schneller und Ihr Team bei der Arbeit viel zielgerichteter machen.

Von Slack-Projektmanagement über Umfragen bis hin zur Automatisierung – diese Liste enthält alles.

⭐️ Bonus: Sind Sie es leid, die Umschaltsteuer zu zahlen, die Geschäftsunternehmen jährlich fast 2,5 Billionen Dollar an Produktivität kostet? Probieren Sie den weltweit ersten konvergenten KI-Arbeitsbereich, ClickUp. Hier finden Sie Ihre Chats, Arbeitsabläufe, Listen, Ihr Wissen, integrierte Apps und KI-Tools an einem zentralen Ort. Machen Sie Arbeitsausbreitung zu einer Sache der Vergangenheit.

Die 20 beliebtesten Apps aus dem Slack App Directory auf einen Blick

Hier finden Sie einen Vergleich, mit dem Sie ganz einfach die beste Slack-App aus dem App-Verzeichnis finden, damit Sie Slack effektiv nutzen können.

tool* Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Koppeln Sie Teams automatisch für virtuelle Meetings, integrieren Sie neue Mitarbeiter über Slack, planen Sie wiederkehrende Einführungen und Teamrituale Projekt- und Aufgabe-Management, Startups, Remote-Teams, Unternehmen, Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Donut Starten Sie Programme und Journeys innerhalb von Slack, bauen Sie interne Netzwerke und Communities auf Mitarbeiterengagement und Unternehmenskultur Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 74 $/Benutzer/Monat Polly Erstellen Sie in Sekundenschnelle Slack-native Umfragen, sammeln Sie anonymes Feedback Ihres Teams und erhalten Sie sofortige Ergebnisse, ohne Slack verlassen zu müssen Umfragen & Team-Abstimmungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Loom Nehmen Sie Video-Updates in Slack auf und freigeben Sie sie, betten Sie Videos direkt in Slack-Threads ein und nutzen Sie Slack, um Loom-Videos anzufordern oder zu kommentieren Asynchrone Kommunikation Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat GitHub Erhalten Sie Benachrichtigungen zu Pull-Anfragen und committen, abonnieren Sie Repo-Updates und lassen Sie sich über Ihnen zugewiesene Probleme informieren Entwicklerteams 30 Tage kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat Jira Erstellen Sie neue Tickets aus Slack heraus, erhalten Sie Echtzeit-Updates zum Status von Problemen und verknüpfen Sie Slack-Threads mit Jira-Problemen Problem-Nachverfolgung und Entwickler-Teams Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7,53 $/Monat Zapier Lösen Sie Workflows aus Slack-Nachrichten aus, erstellen Sie eine Verbindung zu Slack mit über 5.000 Apps und automatisieren Sie manuelle Aufgaben ohne Code Automatisierung Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20,99 $/Monat Einfache Umfrage Erstellen Sie schnell und unkompliziert Umfragen direkt in Slack, ermöglichen Sie anonyme Antworten und richten Sie wiederkehrende Umfragen ein Schnelle Team-Entscheidungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat Postman Erhalten Sie API-Testergebnisse in Slack, empfangen Sie Postman-Monitor-Benachrichtigungen, arbeiten Sie gemeinsam an API-Sammlungen und -Änderungen API- und DevOps-Teams Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Google Kalender Erhalten Sie Erinnerungen an bevorstehende Meetings, aktualisieren Sie Ihren Slack-Status während Meetings automatisch und nehmen Sie direkt aus Slack an Zoom-/Meet-Anrufen teil Meeting-Management Für immer kostenlos Deel Benachrichtigen Sie Slack, wenn Verträge unterzeichnet werden, erhalten Sie Benachrichtigungen über neue Rechnungen, führen Sie die Nachverfolgung der Gehaltsabrechnung und Onboarding-Aktivitäten durch Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Compliance Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat Stripe Echtzeit-Benachrichtigungen in Slack für Zahlungen, Nachverfolgung fehlgeschlagener Abbuchungen oder Rückerstattungen und Überwachung neuer Abonnements Finanzen und SaaS-Abrechnung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Figma Zeigen Sie Entwürfe in Slack an, lassen Sie sich über neue Kommentare oder Änderungen Benachrichtigungen senden und bleiben Sie über den Fortschritt des Designs auf dem Laufenden Design- und Produkt-Teams Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat HubSpot Erhalten Sie Lead- oder Ticket-Updates in Slack, weisen Sie Kontakte Mitgliedern zu und zeigen Sie CRM-Aktivitätszusammenfassungen an Vertrieb und CRM Bezahlte Pläne beginnen bei 890 $/Monat für drei Plätze Box Laden Sie Dateien über Slack in Box hoch, zeigen Sie eine Vorschau der freigegebenen Box-Dateien an und lassen Sie sich über Dateiaktivitäten benachrichtigen Dateiverwaltung Bezahlte Pläne beginnen bei 18 $ pro Benutzer und Monat MailChimp Erhalten Sie Status-Updates zu Kampagnen in Slack, sehen Sie sich abgeschlossene Automatisierungen an und verfolgen Sie Nachverfolgung von Änderungen an Abonnentenlisten E-Mail-Marketing-Teams Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13 $/Monat Intercom Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn neue Leads/Chat-Nachrichten eingehen, antworten Sie Benutzern über Slack und sehen Sie sich nach der Lösung Zusammenfassungen der Unterhaltungen an Support- und Vertriebsteams 14-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Tarife ab 39 $/Platz/Monat Greetbot Begrüßen Sie neue Slack-Mitglieder automatisch, passen Sie benutzerdefinierte Onboarding-Nachrichten an, versenden Sie Erinnerungen oder Aufforderungen zum Nachfassen Onboarding und Kultur Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat Otter. KI Transkribieren Sie Zoom-/Teams-/Slack-Meetings automatisch, liefern Sie Zusammenfassungen in Slack und richten Sie Keyword-Benachrichtigungen ein, um benachrichtigt zu werden, wenn bestimmte Begriffe erwähnt werden Meeting-Notizen und Dokumente Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat Typeform Senden Sie Antworten und Lead-Info an Slack, passen Sie den Inhalt und die Format von Nachrichten an und benachrichtigen Sie Vertriebs- oder Support-Teams sofort Formulare und Lead-Generierung Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $/Monat

Was ist das Slack App Directory?

*das Slack App Directory (auch bekannt als Slack Marketplace ) ist ein zentraler Hub, an dem Benutzer einen Bereich von Apps und Integrationen entdecken, installieren und verwalten können, die die Funktionalität von Slack erweitern

Das Verzeichnis wurde im Dezember 2015 mit über 150 Integrationen gestartet und ist seitdem auf über 2.600 einsatzbereite Apps angewachsen.

Das Hinzufügen von Apps ist ganz einfach. Öffnen Sie die Slack-Oberfläche oder rufen Sie das Slack App Directory in Ihrem Browser auf. Mit wenigen Klicks sind Sie fertig.

Sie finden Slack-Integrationen für:

Produktivität-Tools

Software für Aufgabenmanagement und Projektplanung

HR- und interne tools

Bots und KI-Assistenten

Entwicklertools und Integrationen

Software für Dateispeicher-/Verwaltung

Automatisierung- und Workflow-Agenten

Weitere Kategorien sind Kommunikation, Analytik, Kundensupport, Finanzen und mehr

Unabhängig von der Größe oder Ausrichtung Ihres Teams gibt es eine App, die genau zu Ihnen passt.

📮 Warum manche Teams Slack überdenken: ClickUp hat über 4.000 Fachleute befragt und ein gemeinsames Problem festgestellt: Wenn das Chatten getrennt von der Arbeit stattfindet, leidet die Abstimmung darunter. Erfahren Sie, wie ClickUp Chat einen besser vernetzten Ansatz bietet. Erstellen Sie aus jeder Unterhaltung nachverfolgbare Aufgaben und arbeiten Sie direkt im Chatten, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen

Wie nutze ich das Slack App Directory?

Sie können Ihre Produktivität steigern, indem Sie Apps direkt zu Ihrem Slack-Workspace hinzufügen. Hier finden Sie eine einfache Anleitung, die Ihnen hilft, Apps direkt in Slack zu finden und zu installieren:

1. Öffnen Sie Slack auf Ihrem Desktop oder in Ihrem Browser

2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Mehr“

via Slack

3. Wählen Sie „Automatisierung” und klicken Sie dann auf „App”

4. Dadurch wird das App-Verzeichnis in Slack geöffnet. Sie können auch direkt slack.com/apps besuchen

5. Verwenden Sie die Such-Leiste, um nach einer bestimmten App zu suchen, oder stöbern Sie nach Kategorien

6. Klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zu Slack hinzufügen“

8. Überprüfen Sie die Berechtigungen, die die App anfordert

9. Klicken Sie auf „Zulassen“, um die Installation abzuschließen

10. Wenn die Installation eingeschränkt ist, klicken Sie auf „Genehmigung anfordern“ und senden Sie eine Notiz an Ihren Administrator

11. Sobald Sie die App hinzugefügt haben, kehren Sie zu Slack zurück und nutzen Sie sie direkt in Ihren Kanälen oder Nachrichten

Einige Apps erfordern möglicherweise zusätzliches Setup, wie z. B. das Verknüpfen von Konten oder benutzerdefinierte Konfigurationen. Folgen Sie einfach den Anweisungen und schon können Sie loslegen.

🤟 OpenAI liebt Slack: Selbst die Ersteller von ChatGPT sind begeisterte Slack-Nutzer. Das Team von OpenAI hat über 5 Millionen Slack-Nachrichten verschickt und mehr als 70 Integrationen in seinem Workspace eingerichtet. Es nutzt täglich Slack Connect-Kanäle und Huddles, um mit Kunden und Kollegen zusammenzuarbeiten.

20 beliebte Apps aus dem Slack App Directory

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie das Slack App Directory nutzen können, helfen wir Ihnen dabei, die beliebtesten Apps zu finden, die genau zu Ihnen passen.

Behalten Sie mit ClickUp den Überblick über Ihren Tag

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, macht es Ihnen durch die Integration von ClickUp in Slack ganz einfach, den Überblick über Ihre Arbeit zu behalten.

Mit einfachen /ClickUp -Slash-Befehlen können Sie Aufgaben erstellen, Updates überprüfen oder sogar kurze Kommentare hinterlassen. Es ist, als hätten Sie Ihren gesamten Projektarbeitsbereich direkt in Ihren Slack-Chats.

Erstellen Sie eine Aufgabe in ClickUp direkt aus Slack heraus

Sie können jede Slack-Nachricht in eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum, Priorität und Mitarbeitern umwandeln. Auf diese einfache Weise können Sie spontane Ideen oder zwanglose Anfragen in Aktionspunkte umwandeln, ohne den Flow Ihrer Unterhaltung zu unterbrechen.

Verwalten Sie persönliche Aufgaben mit Fälligkeitsdatum, Mitarbeitern und Prioritäten

Sobald Ihre Aufgaben live sind, hält ClickUp Ihr Team mit Echtzeit-Benachrichtigungen in Synchronisierung. Sie erhalten Slack-Benachrichtigungen, sobald eine Aufgabe aktualisiert wird, sei es eine Statusänderung, ein neuer Kommentar oder eine Aktualisierung der Zuweisung.

Verwandeln Sie Slack-Nachrichten sofort in ClickUp-Aufgaben

Diese Updates landen direkt in den von Ihnen ausgewählten Slack-Kanälen, sodass alle auf dem Laufenden bleiben, ohne ständig ClickUp überprüfen zu müssen. Die Integration funktioniert auch gut mit ClickUp Automatisierungen. Sie können Workflows als Auslöser verwenden, z. B. eine Aufgabe in den Status „In Bearbeitung“ verschieben oder sie einem Teamkollegen zuweisen.

Erstellen Sie mit ClickUp Automatisierung Workflows, um Ihre Arbeit zu beschleunigen

Automatisierungen sorgen dafür, dass Routine-Schritte schneller erledigt werden, manuelle Aktualisierungen reduziert werden und Ihr Arbeitsbereich reibungslos funktioniert. So können Sie Ihr Team auf einen Nenner bringen und wiederholende Verwaltungsarbeit reduzieren.

Sie fragen sich, wie das geht? Sehen Sie sich dieses Video an 🔽

Die Kommunikation ist heute völlig zusammengebrochen. Eine der herausragenden Features von ClickUp ist ClickUp Chat. Es handelt sich dabei um den internen Messaging-Bereich Ihres Teams, in dem Unterhaltungen mit der Arbeit verbunden bleiben. ClickUp Chat ist hervorragend, da es alle Ihre Unterhaltungen in Ihren Arbeitsbereich bringt. Ihre Dokumente, Whiteboards, Chatten, KI-Agenten und vieles mehr befinden sich alle innerhalb des ClickUp-Universums. Kein Kontextwechsel mehr!

Verbinden Sie Ihre Arbeit und Kommunikation in einer nahtlosen Oberfläche mit ClickUp Chat

ClickUp bietet alle Funktionen von Slack und noch viel mehr. Es ist eng mit Aufgaben, Dokumenten und Zielen innerhalb von ClickUp verknüpft. Sie können Chat-Links zurück in Slack einfügen, damit alle den Gesamtkontext sehen können.

ClickUp Chat wird in Kombination mit ClickUp Brain noch leistungsfähiger. Sie können den KI-Persönlichen Assistenten bitten, Diskussionen zusammenzufassen, Aufgabe-Listen zu erstellen oder wichtige Entscheidungen aus langen Threads herauszufiltern.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um wichtige Erkenntnisse aus Ihrem Arbeitsbereich zu gewinnen

Für vielbeschäftigte Slack-Benutzer bedeutet dies, dass Sie eine Nachricht im Chatten hinterlassen, diese mithilfe von KI in eine klare Aufgabe oder Zusammenfassung umwandeln und diese dann mithilfe umfangreicher Vorschauen ganz einfach wieder mit Slack-Kanälen verknüpfen können.

Wenn es also um Slack vs. ClickUp geht, wird durch die Integration Slack und ClickUp daraus. Sie verlieren weder Unterhaltungen noch die Ausführung von Aufgaben, sondern erhalten das Beste aus beiden Welten.

Verbinden Sie ClickUp mit Slack, um die Integration zu aktivieren

Ob Sie Aufgaben erstellen, Arbeitsabläufe automatisieren oder auf KI-generierte Erkenntnisse zugreifen – die Synchronisierung erfolgt elegant zwischen Slack und ClickUp.

Die Integration unterstützt auch Slack-APIs und -Aktionen, sodass Ihr Slack-Arbeitsbereich zu einem zentralen Hub wird, an dem die Erstellung von Aufgaben, Aktualisierungen, Kommentare und das Chatten natürlich erfolgen, was die Produktivität aller Teams steigert.

💡 Bonus: Wenn Sie Ihre Workflows zum Leben erwecken möchten UND: Durchsuchen Sie Slack, ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort und intuitiv nach Arbeit

Verwenden Sie „Talk to Text“ , um per Spracheingabe Fragen zu stellen, Anweisungen zu geben und Arbeit auszuführen, darunter das Senden von Nachrichten, das Zuweisen von Aufgaben und vieles mehr – ganz ohne Hände und überall

Nutzen Sie Premium-KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini direkt aus Ihrem ClickUp-Workspace Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Richtliniendokumente, weisen Sie Mitgliedern von Teams Aufgaben zu und vieles mehr. Verwalten Sie Ihren Arbeitsbereich mit ClickUp Brain Max – erstellen, fassen Sie zusammen und verwalten Sie Aufgaben freihändig mit Ihrer Stimme

Die besten Features von ClickUp

Limit von ClickUp

Nur ClickUp-Workspaces mit Chatten-Zugriff können Nachrichten aus Slack importieren

Neue Benutzer müssen sich aufgrund der umfangreichen Features möglicherweise erst einarbeiten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Es dient als unser All-in-One-Kontrollzentrum. Jede Kampagne, Eskalation, Prozessverbesserung und Aufgabe befindet sich an einem Ort – verbunden durch benutzerdefinierte Ansichten, Automatisierungen, Dokumente und Dashboards. Es ersetzt verstreute Tabellenkalkulationen, endlose Slack-Threads und isolierte Tools. Ich kann die Eigentümerschaft der Aufgaben, die SLA-Leistung und funktionsübergreifende Arbeitsabläufe einfach überwachen, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Einfach ausgedrückt: ClickUp bietet mir vollständige Transparenz und Kontrolle über mehrere Teams und Funktionen hinweg.

Es dient als unser All-in-One-Kontrollzentrum. Jede Kampagne, Eskalation, Prozessverbesserung und Aufgabe befindet sich an einem Ort – verbunden durch benutzerdefinierte Ansichten, Automatisierungen, Dokumente und Dashboards. Es ersetzt verstreute Tabellenkalkulationen, endlose Slack-Threads und isolierte Tools. Ich kann die Aufgabenverantwortung, die SLA-Leistung und funktionsübergreifende Arbeitsabläufe einfach überwachen, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Einfach ausgedrückt: ClickUp bietet mir vollständige Transparenz und Kontrolle über mehrere Teams und Funktionen hinweg.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp auf Slack optimal mit diesen praktischen Verknüpfungen: /clickup new – Erstellen Sie direkt in Slack sofort eine neue ClickUp Aufgabe

/clickup list – Ansicht von Aufgaben aus einer bestimmten ClickUp-Liste, ohne Slack zu verlassen

/clickup find [Aufgabenname oder ID] – Schnelle Suche nach Aufgaben anhand des Namens oder der ID

/clickup remind – Richten Sie direkt in Slack Aufgabe-Erinnerungen ein, um besser nachfassen zu können

2. Donut (Ideal für Teambildung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Aufbau einer Unternehmenskultur mit unterhaltsamen Slack-Einführungen)

via Donut

Donut ist eine schlanke Slack-App, die echte menschliche Verbindungen zwischen verteilten Teams fördert. Ob es darum geht, neue Mitarbeiter willkommen zu heißen oder zwanglose Kontakte zwischen Abteilungen zu fördern – Donut trägt dazu bei, eine stärkere Unternehmenskultur aufzubauen.

Die größte Stärke dieser App liegt in der Automatisierung von Aktivitäten zum Aufbau von Beziehungen, wie automatisierte Vorstellungsrunden, Mentorenprogramme und Check-ins.

Für Personalverantwortliche und Team fungiert Donut gleichzeitig als intelligenter Onboarding-Assistent, der Einführungen, Erinnerungen und Checklisten basierend auf den Rollen und Startdatum der Mitarbeiter zeitlich abstimmt. Da alles hinter den Kulissen abläuft, sorgt diese Messaging-App dafür, dass sich niemand als Außenseiter fühlt, selbst in einem vollständig remote Setup.

Die besten Features von Donut

Feiern Sie Geburtstage und Jubiläen der Arbeit mit personalisierten Slack-Nachrichten

Führen Sie die Nachverfolgung der Teilnahmequoten und des Engagements mit der Berichterstellung von Donut durch, damit die Personalabteilung sehen kann, wie viele Paare sich getroffen haben und welche Auswirkungen Ihre Programme haben

Planen Sie Donut-Meetings über Google Kalender oder Outlook Kalender und starten Sie Zoom-/Teams-Anrufe direkt in Slack

Donut-Limit-Einschränkungen

Slack Donut greift auf Informationen von Team-Mitgliedern zu, was für bestimmte Personen Datenschutzbedenken aufwerfen könnte

Donut-Preismodell

Free Forever

Standard: 74 $/Monat

Premium: 119 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Donut-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Donut?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Die App lässt sich einfach als Slack-Installation verwenden und bietet Aufforderungen zur Einstellung eines Meetings/einer Interaktion mit einem anderen Mitarbeiter. Die App liefert Ihnen außerdem Zusammenfassungen darüber, wie viele Paare sich getroffen haben und wer die Unterhaltung initiiert hat.

Die App lässt sich einfach als Slack-Installation verwenden und bietet Anweisungen zum Einrichten eines Meetings/einer Interaktion mit einem anderen Mitarbeiter. Die App liefert Ihnen außerdem Zusammenfassungen darüber, wie viele Paare sich getroffen haben und wer die Unterhaltung initiiert hat.

🎉 Wissenswertes: Die Gründer von Donut entwickelten die App im Jahr 2016, nachdem sie selbst festgestellt hatten, dass „ Slack immer wieder als Ort der Kulturentwicklung “ in den Vordergrund trat. Also schufen sie einen Ort, an dem Teambuilding tatsächlich gelebt wird

3. Polly (Ideal für schnelle Umfragen, Befragungen und die Erfassung der Stimmung im Team in Echtzeit)

via Polly

Polly ist eine praktische Slack-App, mit der Sie sofortiges Feedback einholen können, ohne den Workflow Ihres Teams zu unterbrechen. Damit können Sie schnelle Pulschecks, Umfragen nach Meetings oder Umfragen zur Stimmung im Team durchführen.

Mit Unterstützung für anonyme Antworten und verschiedene Frage-Formate fördert Polly offene, ehrliche Beiträge und hilft Teams dabei, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Von der Einarbeitung über Rückblicke bis hin zu regelmäßigen Team-Check-ins können Sie Feedback zu einem natürlichen Bestandteil Ihres Workflows machen. Features wie intelligente Erinnerungen und Automatisierung steigern die Teilnahme an Umfragen.

Die besten Features von Polly

Visualisieren Sie Teamantworten mit Wortwolken, um gemeinsame Themen zu erkennen

Legen Sie Ablaufzeiten für Umfragen fest und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn die Antworten geschlossen werden

Exportieren Sie die Ergebnisse in CSV oder synchronisieren Sie sie mit Google Tabellen oder APIs für eine tiefergehende Analyse

Limit von Polly

Polly verfügt über kein zentrales Dashboard für Analysen, was es schwierig macht, langfristige Trends zu verfolgen oder mehrere Umfragen effizient zu verwalten

Preise für Polly

Free

Basis: 12 $/Monat

Pro: 24 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Polly-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Polly?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Ich finde es toll, dass es sich so nahtlos in Slack integrieren lässt. Ich kann eine Fragenbank erstellen und sie mit bestimmten Kanälen freigeben. Die Optionen für Fragen sind großartig, sodass Umfragen so abgeschlossen sind wie möglich, um möglichst viel Feedback zu erhalten. Super einfach zu bedienen und sehr gut implementiert. Ich nutze es von Fall zu Fall, aber langsam wird es Teil meiner wöchentlichen Nutzung.

Ich finde es toll, dass es sich so nahtlos in Slack integrieren lässt. Ich kann eine Fragenbank erstellen und sie mit bestimmten Kanälen freigeben. Die Optionen für Fragen sind großartig, sodass Umfragen so abgeschlossen werden, wie sie vollständig sind, um möglichst viel Feedback in der Reihenfolge zu erhalten. Super einfach zu bedienen und sehr gut implementiert. Ich nutze es von Fall zu Fall, aber langsam wird es Teil meiner wöchentlichen Nutzung.

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage ergab, dass Wissensarbeiter an ihrem Arbeitsplatz durchschnittlich sechs Verbindungen pro Tag unterhalten. Dies beinhaltet wahrscheinlich einen regen Austausch über E-Mails, Chats und Projektmanagement-Tools. Was wäre, wenn Sie all diese Unterhaltungen an einem Ort zusammenführen könnten? Mit ClickUp ist das möglich! Es ist die Alles-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chatten an einem Ort vereint – alles unterstützt durch /AI, die Ihnen und Ihrem Team hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

👀 Wussten Sie schon? Der Name Slack ist eigentlich eine Abkürzung für „Searchable Log of All Communication and Knowledge” (durchsuchbares Protokoll aller Kommunikationen und Kenntnisse) und spiegelt damit den Kernzweck der Archivierung von Team-Unterhaltungen wider.

4. Loom (Am besten geeignet für asynchrone Video-Nachrichten und Bildschirmaufzeichnungen, die in Slack freigegeben werden)

via Loom

Loom erleichtert es Teams, komplexe Ideen visuell zu kommunizieren, ohne dass Live-Meetings erforderlich sind. Durch die Möglichkeit, Bildschirm, Sprache und Kamera sofort aufzuzeichnen, verwandelt es statische Slack-Nachrichten in dynamische Video-Erklärungen.

So können Sie mit Loom in Ihrem Slack-Toolkit die geschäftliche Kommunikation vereinfachen. Anstatt lange Nachrichten-Threads zu tippen, nehmen Sie ein Video auf, um eine Nachricht, eine SOP oder etwas anderes zu vermitteln.

Da Videos jederzeit in Ansicht betrachtet werden können, unterstützt es asynchrone Workflows, die sich für verschiedene Zeitzonen und Arbeitsstile eignen.

Die besten Features von Loom

Fügen Sie Slack-Threads an Videos an (und umgekehrt), um Diskussionen mit bestimmten visuellen Inhalten zu verknüpfen

Zeichnen Sie asynchrone Stand-ups oder Designkritiken auf; Teamkollegen können nach ihrem eigenen Zeitplan darauf reagieren

Erhalten Sie eine Slack-Benachrichtigung, wenn jemand Ihr Loom-Video eine Ansicht gibt, darauf reagiert oder es kommentiert

Limit-Einschränkungen von Loom

Die Integration von Slack und Loom kann manuelle Anmeldungen erzwingen

Preise für Loom

Starter: Kostenlos

geschäft: *15 $/Benutzer/Monat

Geschäft + KI: 20 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Loom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Loom?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Wenn man in einer Remote-Umgebung arbeitet, kann es sehr zeitaufwendig sein, E-Mails oder Slack-Nachrichten zu schreiben, um ein Problem zu erklären. Mit Loom kann ich in wenigen Sekunden ein Video aufnehmen, in dem ich mein Problem erkläre und sogar auf dem Bildschirm zeige. Daraufhin kann jemand eine Antwort aufzeichnen. Das spart so viel Zeit!

Wenn man in einer Remote-Umgebung arbeitet, kann es sehr zeitaufwendig sein, E-Mails oder Slack-Nachrichten zu schreiben, um ein Problem zu erklären. Mit Loom kann ich in wenigen Sekunden ein Video aufnehmen, in dem ich mein Problem erkläre und sogar auf dem Bildschirm zeige. Daraufhin kann jemand eine Antwort aufzeichnen. Das spart so viel Zeit!

💡 Profi-Tipp: Hinterlassen Sie eine Reaktion oder einen Kommentar an einer bestimmten Stelle in einem Loom-Video (z. B. „1:23“) und geben Sie diese mit einem Zeitstempel versehene Notiz direkt in Slack frei. Dies ist ein hilfreicher Hack für klareres Feedback!

via GitHub

GitHub hält Ihr Team auf dem Laufenden und sorgt für eine einheitliche Ausrichtung, indem es Code-Updates, Unterhaltungen und Aktionen direkt in Ihren Slack-Workspace bringt. Mit Repository-Abonnements können Sie bestimmte GitHub-Repositorys verfolgen und steuern, welche Ereignisse gepostet werden, z. B. nur Pull-Anfragen oder Probleme, sodass Ihre Slack-Kanäle fokussiert und frei von Störfaktoren bleiben.

Wenn jemand einen GitHub-Link in Slack freigibt, werden automatisch wichtige Informationen wie Status, Kommentare oder Unterschiede angezeigt. Dies ist ein großer Vorteil des Projektmanagements mit GitHub und Slack.

Die Integration unterstützt außerdem umfangreiche Link-Vorschauen, Multi-Repo-Sichtbarkeit und Issue-Verknüpfungen, um Updates aus verschiedenen Projekten an einem Ort zu erhalten.

Die besten Features von GitHub

Führen Sie schnelle Aktionen über Slack-Slash-Befehle wie /github close [Problem] oder /github open [Problem] aus

Fügen Sie Slack-Unterhaltung-Threads zu GitHub-Problemen hinzu, um den Kontext zu bewahren

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe mit dem Workflow Builder von Slack und verwenden Sie als Auslöser die Erstellung von GitHub-Issues durch Formular-Übermittlungen

Limit von GitHub

Es ist nicht einfach, Benachrichtigungen so zu filtern, dass nur die für Sie direkt relevanten angezeigt werden (z. B. nur die PRs, die Ihnen zugewiesen sind)

GitHub-Preise

30-Tage-Testversion

Free

Team: 4 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: 21 $/Benutzer/Monat

GitHub-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 6000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über GitHub?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Wir haben GitHub in Slack integriert, sodass wir alle Updates zu neuen Pull Requests auf Slack erhalten

Wir haben GitHub in Slack integriert, sodass wir alle Updates zu neuen Pull Requests auf Slack erhalten

via Jira von Attlassian

Jira ist eine Team-Kommunikations-App für Entwickler und Tech-Teams. Sie sorgt für Synchronisierung aller mit Echtzeit-Benachrichtigungen zu Problemen, Projekt-Updates und der Möglichkeit, Tickets direkt in Slack zu erstellen. Dank anpassbarer Benachrichtigungen und Abonnements auf Projekt-Ebene erhalten Teams nur die relevantesten Updates.

Benutzer können auch Jira-Problem-IDs in Slack erwähnen und sofort eine Vorschau der Issue-Details wie Status, Mitarbeiter und Titel anzeigen.

Dank der in Slack Workflow Builder integrierten Jira-Vorlagen können auch nicht-technische Teammitglieder Probleme über einfache Formulare melden, wodurch Anfragen im gesamten Team optimiert werden.

Die besten Features von Jira

Wandeln Sie Unterhaltungen mit einfachen Slack-Befehlen wie /jira create sofort in Jira-Probleme um

Sie können einen Slack-Nachrichten-Thread als Anhang an ein Jira-Problem senden, sodass der Kontext einer Diskussion erhalten bleibt

Nahtlose Integration mit Jira Service Management (über Atlassian Assist), damit IT-Teams die Nachverfolgung von Helpdesk-Tickets vornehmen können

Limit von Jira

Ohne sorgfältige Filterung erhalten Sie möglicherweise eine große Anzahl von Benachrichtigungen. Es ist wichtig, zu konfigurieren, welche Ereignisse Slack erhalten soll, um eine Überflutung mit Benachrichtigungen zu vermeiden

Preise für Jira

Free

Standard: 8,60 $/Benutzer/Monat für 100 Benutzer

Premium: 17 $/Benutzer/Monat für 100 Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Jira-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jira?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Der Slack Connector für Jira verbessert die Effizienz von Arbeitsabläufen erheblich, indem er Echtzeit-Updates zu Jira-Problemen direkt in die entsprechenden Slack-Kanäle liefert. So bleibt unser Team auf dem Laufenden, ohne ständig Jira überprüfen zu müssen.

Der Slack Connector für Jira verbessert die Effizienz von Arbeitsabläufen erheblich, indem er Echtzeit-Updates zu Jira-Problemen direkt in die entsprechenden Slack-Kanäle liefert. So bleibt unser Team auf dem Laufenden, ohne ständig Jira überprüfen zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Jira-Kommentare in Slack-Threads organisieren* Anstatt jedes Jira-Update als separate Nachricht in Slack zu versenden, können Sie Automatisierung verwenden, um Slack-Thread-Zeitstempel (thread_ts) zu erfassen und nachfolgende Jira-Kommentare direkt in denselben Thread zu posten. Beispiel: Verwenden Sie bei „Problem Created“ eine Automatisierung, um eine Direktnachricht an einen Slack-Webhook zu senden und {{webResponse. body. ts}} in einem benutzerdefinierten Jira-Feld zu speichern Verwenden Sie bei „Kommentar hinzugefügt“ eine weitere Regel, die diesen Zeitstempel verwendet, um die Aktualisierung im ursprünglichen Thread zu veröffentlichen

7. Zapier (Ideal für die Automatisierung von Workflows durch die Verbindung von Slack mit Tausenden anderer Apps)

via Zapier

Zapier ist eine Automatisierung-App, die die Funktion von Slack erweitert, indem sie die Kommunikation mit über 5.000 Apps ermöglicht, darunter CRMs, Projektmanagement-Tools, Datenbanken und Tabellenkalkulationen.

Teams, die Slack für das Projektmanagement nutzen, können mit dieser Integration Kalendererinnerungen automatisch posten, Benachrichtigungen über neue CRM-Leads versenden oder Kundenformular-Übermittlungen in Tabellenkalkulationen automatisieren. Auf diese Weise können Sie Slack als Kontrollzentrum für verschiedene Workflows nutzen, ohne Code schreiben zu müssen.

Die besten Features von Zapier

Stellen Sie Slack mit Gmail oder Outlook in Verbindung, um E-Mail-Vorlagen aus Slack zu versenden oder tägliche Google Kalender-Zusammenfassungen automatisch in einem Kanal zu veröffentlichen

Verbinden Sie sich mit dem Workflow Builder von Slack, um Daten zwischen tools zu verarbeiten, auch wenn Slack allein dazu nicht in der Lage ist

Bietet eine große Bibliothek mit vorgefertigten Zap-Vorlagen für eine schnellere, bewährte Automatisierung gängiger Tools

Limit von Zapier

Zap-Auslöser erfassen keine „Nachrichten-Anhänge“ (wie Bot-Antworten oder Slash-Befehlsausgaben)

Preise für Zapier

Free

Pro: 29,99 $/Monat

Team: 103,50 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 1300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Mit Zapier kann ich in kürzerer Zeit mehr Arbeit erledigen und außerdem Slack-Erinnerungen und E-Mails an Mitarbeiter zu ihren individuellen Kampagnen versenden, ohne dies manuell tun zu müssen.

Mit Zapier kann ich mehr Arbeit in weniger Zeit erledigen und außerdem Slack-Erinnerungen und E-Mails an Mitarbeiter zu ihren individuellen Kampagnen versenden, ohne dies manuell tun zu müssen.

8. Simple Poll (am besten geeignet für schnelle Umfragen in Slack)

via Simple Poll

Simple Poll sorgt für nahtloses Team-Feedback, indem es Ihnen ermöglicht, native Umfragen innerhalb von Slack mit dem einfachen Befehl /poll durchzuführen. Während Ihre Kollegen abstimmen, aktualisiert Simple Poll die Nachricht mit den neuesten Gesamtzahlen, sodass jeder in Echtzeit Sichtbarkeit in das Ergebnis hat.

Umfragen laufen reibungslos in Ihrem ausgewählten Slack-Kanal oder Ihrer Gruppen-DM ab, wobei Kontext und Relevanz erhalten bleiben. Optionale Features wie anonyme Abstimmungen ermöglichen ehrlichere Beiträge, insbesondere bei sensiblen Themen, während sofortige Aktualisierungen des Ergebnisses alle auf dem Laufenden halten.

Die besten Features von Simple Poll

Planen Sie wiederkehrende Umfragen (tägliche Stand-up-Fragen, wöchentliche Auswahl des Mittagsmenüs), damit Sie diese nicht jedes Mal manuell neu erstellen müssen

Beschränken Sie die Benutzer auf eine Stimme oder erlauben Sie mehrere Auswahl, je nach Art der Umfrage (z. B. eine Option auswählen vs. „alle zutreffenden auswählen“)

Exportieren Sie Umfragedaten bei Bedarf zur Analyse oder Aufbewahrung

Limit bei einfachen Umfragen

Sie können Umfrageergebnisse erst nach Ende der Umfrage betrachten, was die Echtzeitdiskussion einschränkt

Preise für Simple Poll

Free

Premium: 59 $/Monat (bis zu 24 Mitglieder)

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Einfache Umfrage-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Simple Poll?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Mir gefällt, wie schnell und einfach ich innerhalb von Slack eine Umfrage erstellen und an verschiedene Teams senden kann. Ob es darum geht, ein Teamevent zu planen, Projektbeiträge zu sammeln oder zu fragen, wer Erfahrung mit einer bestimmten Software hat – mit Simple Poll kann ich eine effektive Umfrage oder Befragung benutzerdefiniert anpassen, um mein Team einzubeziehen und dessen Beiträge zu sammeln

Mir gefällt, wie schnell und einfach ich innerhalb von Slack eine Umfrage erstellen und an verschiedene Teams senden kann. Ob es darum geht, ein Team-Event zu planen, Projektbeiträge zu sammeln oder zu fragen, wer Erfahrung mit einer bestimmten Software hat – mit Simple Poll kann ich eine effektive Umfrage oder Befragung benutzerdefiniert anpassen, um mein Team einzubeziehen und dessen Beiträge zu sammeln

9. Postman (Ideal zum Freigeben und Überwachen von API-Aufrufen und Dokumenten in Slack)

via Postman

Postman integriert Ihre API-Workflows in Slack und hilft Entwicklern, QA- und Support-Teams dabei, auf dem gleichen Stand zu bleiben. Außerdem sendet es Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn ein API-Monitor ausfällt oder die Leistung nachlässt, sodass Ihr Team sofort Maßnahmen ergreifen kann.

Mit nativen Slack-Unfurls können Teammitglieder Anfragen oder Sammlungen freigeben und sofort eine Vorschau der Endpunkte und Beschreibungen anzeigen, sodass sie nicht mehr mühsam in der Dokumentation suchen müssen. Mit Newman oder Slash-Befehlen können Sie Postman-Sammlungen auch direkt aus Slack heraus ausführen – ideal für On-Demand-Tests oder CI-gesteuerte Workflows.

Die besten Features von Postman

Benachrichtigen Sie Slack-Kanäle automatisch, wenn die API-Dokumentation aktualisiert wird, damit Ihr Team immer die neueste Version überprüft

Benachrichtigen Sie Entwickler sofort, wenn CI-Fehler oder Fehler bei Umgebungsvariablen auftreten

Erhalten Sie Slack-Updates, wenn eine Sammlung veröffentlicht, geforkt oder zusammengeführt wird, um QA- und Entwicklerteams über die Testbereitschaft auf dem Laufenden zu halten

Limitations von Postman

Unfurling funktioniert nur für Links aus Postman-Elementen in freigegebenen oder öffentlichen Arbeitsbereichen, nicht für private oder eingeschränkte Arbeitsbereiche

Preise für Postman

Free

Basis: 19 $/Benutzer/Monat

Professional: 39 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen von Postman

G2 : 4,6/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Postman?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv und gleichzeitig leistungsstark (was normalerweise eine schwierige Aufgabe ist). Das Monitoring-Tool ist sehr praktisch, und dank der Slack-Verbindung verpassen Sie nichts

Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv und gleichzeitig leistungsstark (was normalerweise eine schwierige Aufgabe ist). Das Überwachungstool ist sehr praktisch, und dank der Slack-Verbindung verpassen Sie nichts

🎉 Wissenswertes: Mit dem „Echo”-Dienst von Postman können Sie beliebige Anfragen senden und erhalten sofort die gleichen Daten zurück. Es handelt sich im Grunde um eine REST-Echo-Booth zum Debuggen!

10. Google Kalender (Ideal, um den Zeitplan Ihres Teams mit Ereignis-Erinnerungen und Terminplanungen in Slack zu synchronisieren)

über Google Kalender

Die Slack-Integration von Google Kalender vereinfacht die tägliche Terminplanung. Anstatt zwischen verschiedenen Registerkarten hin und her zu wechseln, wird Ihnen jeden Morgen Ihr gesamter Tagesplan direkt in Ihre Slack-Direktnachrichten gesendet, sodass Sie schon vor dem ersten Kaffee wissen, was auf Sie zukommt.

Über Erinnerungen hinaus aktualisiert es automatisch Ihren Slack-Status basierend auf Ihrem Kalender. Wenn es Zeit für einen Anruf ist, klicken Sie einfach direkt in Slack auf „Teilnehmen“. Sie können sogar ganze Kanäle auf einmal zu Ereignissen einladen.

Die besten Features von Google Kalender

Verwenden Sie den Befehl /gcal oder Slack-Schaltflächen, um Kalender-Ereignisse zu erstellen, Teilnehmer automatisch vorzuschlagen und Synchronisierung sofort über Kalender hinweg zu ermöglichen

Geben Sie einen Befehl in Slack ein, um zu überprüfen, ob Ihre Teamkollegen kostenlos sind, und erhalten Sie sofort ihre verfügbaren Zeitfenster oder ihren aktuellen Zeitplan

Beantworten Sie Einladungen zu Meetings direkt in Slack mit „Ja/Nein/Vielleicht“ und bleiben Sie mit Echtzeit-Updates über Absagen oder Terminänderungen auf dem Laufenden

Limit von Google Kalender

Freigegebene Kalender werden oft nicht in Synchronisierung oder nicht richtig angezeigt, was zu einer inkonsistenten Sichtbarkeit auf Kanalebene führt

Preise für Google Kalender

Für immer kostenlos

Bewertungen und Rezensionen zu Google Kalender

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 3000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Kalender?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Die Integration von Slack und Google Kalender kann das Team automatisch benachrichtigen, wenn ein Mitglied in einer Besprechung ist, und so das Zeitmanagement und die Koordination optimieren. Es verfügt auch über Features wie „Für später speichern“, ideal für diejenigen, die eine Nachricht oder Datei später erneut aufrufen müssen

Die Integration von Slack und Google Kalender kann das Team automatisch benachrichtigen, wenn ein Mitglied in einer Besprechung ist, und so das Zeitmanagement und die Koordination optimieren. Es verfügt auch über Features wie „Für später speichern“, ideal für diejenigen, die eine Nachricht oder Datei später erneut aufrufen müssen

11. Deel (Ideal für HR-Teams, die Slack für globales Onboarding, Urlaubsanträge und Mitarbeiterengagement nutzen)

via Deel

Deel erleichtert die Verwaltung eines globalen Teams, indem es wichtige HR-Workflows (Onboarding, Kommunikation und Teammanagement) direkt in Slack integriert. Vom ersten Tag an erhalten neue Mitarbeiter automatisierte Willkommensnachrichten, Onboarding-Checklisten und Updates direkt dort, wo das Team bereits kommuniziert.

Manager können über das Diagramm sofort auf Team-Hierarchien zugreifen oder mit in Slack integrierten Lobeshymnen die Arbeitsmoral steigern.

Mit Deel kann die Personalabteilung außerdem als Auslöser für Slack-Updates basierend auf Aktionen innerhalb ihrer Plattform agieren, beispielsweise Vertragsänderungen oder Erinnerungen an lokale Richtlinien.

Die besten Features von Deel

Planen Sie ganz einfach wöchentliche Check-ins zwischen Managern und Teammitgliedern über Slack-Direktnachrichten mit 1:1s by Deel und synchronisieren Sie Meetings direkt mit Kalendern

Nutzen Sie Pulse Surveys von Deel, um HR-Teams dabei zu helfen, die Stimmung der Mitarbeiter durch kurze Emoji-basierte Umfragen in Slack zu erfassen, wobei die Ergebnisse automatisch zur Analyse protokolliert werden

Erleichtern Sie den Workflow zwischen Onboarding-, Zeiterfassung- und Mitarbeitermanagement-tools mit der Slack-Integration von Deel

Donut-Limit-Einschränkungen

Die Integration bietet keine detaillierte Filterung

Deel-Preise

Deel Engage: 20 $/Monat pro Mitarbeiter

Auftragnehmer: Ab 49 $/Monat pro Auftragnehmer

EOR: Ab 599 $/Monat

Deel Global Payroll: 29 $/Monat pro Mitarbeiter

Deel US Payroll: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Einwanderung: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen teilen

G2: 4,8/5 (über 8000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 3000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Deel?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Wir sind absolut begeistert vom Produkt Deel Assemble, da es mir die Gewissheit gibt, dass unsere Vergütungsstruktur sowohl wettbewerbsfähig als auch gerecht ist. Auch der tägliche Rund-um-die-Uhr-Support über Slack ist lobenswert.

Wir sind absolut begeistert vom Produkt Deel Assemble, da es mir die Gewissheit gibt, dass unsere Vergütungsstruktur sowohl wettbewerbsfähig als auch gerecht ist. Außerdem ist der tägliche Rund-um-die-Uhr-Support über Slack lobenswert.

12. Stripe (Ideal für Finanzteams für Echtzeit-Zahlungs-Benachrichtigungen in Slack)

via Stripe

Die Slack-Integration von Stripe sorgt dafür, dass Ihr Team keine wichtigen Aktualisierungen zur Zahlung verpasst. Ob es sich um ein neues Abonnement, eine fehlgeschlagene Abbuchung oder eine Rückerstattung handelt – dank Echtzeit-Benachrichtigungen in Slack werden die richtigen Personen unverzüglich informiert.

Um den täglichen Plan zu erleichtern, kann Stripe auch einen morgendlichen Überblick über Schlüssel-Metriken wie Gesamtumsatz, neue Abonnements und Rückerstattungen senden.

Die besten Features von Stripe

Wählen Sie aus, welche Stripe-Ereignisse in Slack angezeigt werden sollen (z. B. nur hochwertige Käufe oder fehlgeschlagene Zahlungen), um die Kanäle übersichtlich und frei von Unordnung zu halten

Legen Sie benutzerdefinierte Webhook-Regeln fest, um Teams in Slack zu benachrichtigen, wenn bestimmte Schwellenwerte (z. B. Zahlungsausfälle) überschritten werden

Halten Sie Support- und Vertriebsteams mit Echtzeit-Updates zu wichtigen Kunden-Ereignissen wie Upgrades oder Verlängerungen auf dem Laufenden

Limit-Einschränkungen von Stripe

Es ist auf Benachrichtigungen beschränkt und unterstützt keine interaktiven Aktionen (z. B. Rückerstattungen oder Wiederholungsversuche) direkt aus Slack heraus

Preise von Stripe

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Stripe-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 3000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Stripe?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Ich nutze Stripe Payments nun schon seit einiger Zeit und was mir besonders auffällt, ist die Einfachheit. Das Setup ging schnell, die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv und alles funktioniert einfach. Ich kann Zahlungen nachverfolgen, Rückerstattungen vornehmen und alles über ein zentrales Dashboard verwalten, ohne mich durch mehrere Menüebenen oder Support-Artikel kämpfen zu müssen

Ich nutze Stripe Payments nun schon seit einiger Zeit und was mir besonders auffällt, ist die Einfachheit. Das Setup ging schnell, die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv und alles funktioniert einfach. Ich kann Zahlungen nachverfolgen, Rückerstattungen vornehmen und alles über ein zentrales Dashboard verwalten, ohne mich durch mehrere Menüebenen oder Support-Artikel kämpfen zu müssen

13. Figma (Ideal für Designteams, die ihren Design-Workflow mit Slack integrieren möchten)

via Figma

Figma integriert die Zusammenarbeit beim Design in Ihren täglichen Workflow, indem es Aktualisierungen automatisch an die wichtigsten Kanäle weiterleitet. Ihr Designteam kann Slack-Kanäle für bestimmte Dateien oder Projekte abonnieren, wodurch das Projektmanagement vereinfacht wird und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben.

Über Updates hinaus erleichtert das Slack-Search-Feature das Auffinden früherer Unterhaltungen zu Figma-Dateien, sei es frühes Feedback oder ein Thread zu Designentscheidungen.

Wenn Ihr Team Figma-Plugins (wie Design-to-Code- oder Spezifikationsgeneratoren) verwendet, können die Ergebnisse direkt an Slack gesendet werden, wo Entwickler sie für die Code abrufen können.

Die besten Features von Figma

Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen in Slack, wenn jemand Sie in einer Figma-Datei kommentiert, aktualisiert oder erwähnt

Kommentieren Sie ein Figma-Update direkt in Slack und lassen Sie diese Antwort mit der Datei synchronisieren

Freigeben Sie Prototyp-Links in Slack mit umfangreichen Vorschauen, um den Design-Fortschritt asynchron zu überprüfen und zu besprechen

Limitations von Figma

Benutzer berichten, dass Slack nur bei Kommentaren zur Hauptdatei von Figma Benachrichtigungen sendet; Kommentare in Bereichen lösen oft keine Benachrichtigungen aus

Preise für Figma

Starter : Kostenlos

Professional (monatlich) : Collab-Platz: 5 $/Monat, Dev-Platz: 15 $/Monat, Voll-Platz: 20 $/Monat

Organisation (jährlich) : Collab-Platz: 5 $/Monat, Dev-Platz: 25 $/Monat, Voll-Platz: 55 $/Monat

Unternehmen (jährlich): Collab-Platz: 5 $/Monat, Dev-Platz: 35 $/Monat, Voll-Platz: 90 $/Monat

Figma-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Figma?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Figma hilft uns sehr bei der Arbeit am UI-Design, bei Live-Prototypen und bei der Organisation des UX-Forschungsprozesses. Die Integration mit Slack ist sehr hilfreich, um alle Kommentare und Vorschläge des Designteams im Blick zu behalten

Figma hilft uns sehr bei der Arbeit am UI-Design, bei Live-Prototypen und bei der Organisation des UX-Forschungsprozesses. Die Integration mit Slack ist sehr hilfreich, um alle Kommentare und Vorschläge des Designteams im Blick zu behalten

👀 Wussten Sie schon? Figma war ursprünglich als Bildbearbeitungs-tool gedacht, und die Designfilter, die Sie heute verwenden, sind eine Reminiszenz an diese Anfänge.

via HubSpot

Die HubSpot-Slack-Integration wurde entwickelt, um Vertriebs- und Marketingteams in Synchronisierung zu halten, indem CRM-Updates in Echtzeit genau dort bereitgestellt werden, wo die Zusammenarbeit stattfindet. Teams erhalten in Echtzeit Sichtbarkeit in den Fortschritt von Geschäften, Lead-Aktivitäten und Kunden-Updates.

Die Integration verbindet automatisierte Erinnerungen mit menschlicher Zusammenarbeit. HubSpot-Bots können Vertriebsmitarbeiter dazu auffordern, Deals zu aktualisieren, die weitere Schritte erfordern, während vorkonfigurierte Workflow-Auslöser Erfolge feiern oder Probleme eskalieren können, ohne dass manueller Aufwand erforderlich ist.

Es unterstützt Teams auch durch Ticket-Updates und ermöglicht es Vertriebsleitern, während einer Unterhaltung mit einfachen Slack-Befehlen sofort Kontakt- oder Deal-Info abzurufen.

Die besten Features von HubSpot

Schlagen Sie Meeting-Termine vor oder fügen Sie Terminplanungslinks in Slack hinzu, um die Nachverfolgung von Leads zu vereinfachen

Ermöglicht Vertriebsmitarbeitern, Meeting-Notizen oder Updates direkt aus Slack in HubSpot zu protokollieren

Ermöglicht Slash-Befehle (z. B. /hubspot search [Name]), um sofort die Deal-Phase, die letzte Aktivität oder Details zum Eigentümer in Slack abzurufen

Limit von HubSpot

Es gibt keine native Unterstützung, um Deals oder Unternehmen massenhaft zu Slack-Kanälen zuzuordnen; dies ist nur einzeln über Workflows oder die Benutzeroberfläche möglich

HubSpot-Preise

Marketing Hub Professional: 890 $/Monat für drei Plätze

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/Monat für fünf Plätze

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 6000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot?

Wie ein Reddit-Rezensent sagte:

Die Konfiguration ist wirklich einfach und ich habe noch nie Probleme bei der Verwendung gehabt. Ich denke, Probleme treten nur dann auf, wenn man versucht, etwas Komplexeres zu erstellen.

Die Konfiguration ist wirklich einfach und ich habe noch nie Probleme bei der Verwendung gehabt. Ich denke, Probleme treten nur dann auf, wenn man versucht, etwas Komplexeres zu erstellen.

15. Box (Am besten geeignet, um Dateien sicher zu freizugeben und zu teilen sowie für Zusammenarbeit in Slack)

via Box

Box vereinfacht die Dateiverwaltung und das Freigeben für Slack-first-Teams, indem es umfangreiche Vorschauen, schnellen Zugriff und nachverfolgbare Aktivitäten in die Chatten-Oberfläche integriert.

Fügen Sie einen Box-Link in einen beliebigen Kanal oder eine Direktnachricht ein, und Slack zeigt eine Live-Vorschau an, damit Ihre Teamkollegen genau wissen, was sie öffnen (z. B. die erste Seite eines Dokuments oder eine Miniaturansicht eines Bildes). Wenn jemand eine Datei in Slack freigibt, kann Box diese mit Sicherheit speichern.

Außerdem können Sie mit dem integrierten Aktivitätsprotokoll von Box die Nachverfolgung durchführen, wo und wie Ihre Dateien freigegeben werden.

Die besten Features von Box

Automatische Benachrichtigung, wenn für eine freigegebene Box-Datei Berechtigung aktualisiert werden muss

Veröffentlichen Sie Echtzeit-Benachrichtigungen in Slack, wenn in verknüpften Box-Ordnern Bearbeitung oder Hinzufügung vorgenommen wird

Aktivieren Sie Dateianfragen über Slack, damit Ihre Teamkollegen Dateien per Drag & Drop in bestimmte Box-Ordner verschieben können, ohne E-Mail-Ketten zu erstellen

Einschränkungen von Box

Der Box-Bot kann privaten Slack-Kanälen nicht automatisch beitreten

Box-Preise

geschäft: *18 $/Benutzer/Monat

Business Plus: 30,70 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: 42,35 $/Benutzer/Monat

Enterprise Plus: Nur bei jährlicher Abrechnung verfügbar

Box-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 4000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 5000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Box?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Es lässt sich leicht in andere Software wie Slack integrieren und macht die Zusammenarbeit schneller und nahtloser. Benutzer können in Echtzeit miteinander interagieren und gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche

Es lässt sich leicht in andere Software wie Slack integrieren und macht die Zusammenarbeit schneller und nahtloser. Benutzer können in Echtzeit miteinander interagieren und gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche

🎉 Wissenswertes: Aaron Levie, Gründer von Box, schickte Mark Cuban eine E-Mail über das Kontaktformular seines Blogs, noch bevor er Box öffentlich vorstellte. Obwohl sie sich nie persönlich getroffen hatten, war Cuban so fasziniert, dass er schließlich als Angel-Investor in Box investierte. Ihr erstes Meeting fand am Spielfeldrand bei einem Spiel der Dallas Mavericks statt. Das beweist, dass sich mutige Kontaktaufnahme (und ein bisschen Glück) auszahlen können!

via Mailchimp

Mailchimp ist eine E-Mail-Marketing-App für Slack, mit der Ihr Team über Kampagnenaktivitäten auf dem Laufenden bleibt. Sie erhalten sofortige Sichtbarkeit, wenn eine E-Mail-Kampagne gestartet wird, wenn jemand eine Drip-Sequenz abschließt oder sogar wenn Kundenfeedback zu einer Mailchimp-E-Mail eingeht.

Wenn Sie Umfrageantworten oder Rückmeldungen sammeln, können diese ebenfalls in Slack übertragen werden. Außerdem erleichtert der einfache Slack die Nachverfolgung des Verhaltens Ihrer Zielgruppe. Mit einfachen Slack-Befehlen können Sie die Aktivitäten Ihrer Liste überwachen oder schnell Kontaktdaten abrufen.

Und wenn Automatisierungen als Auslöser wirken, wie das Versenden einer Willkommens-E-Mail oder das Starten einer Warenkorb-Wiederherstellungssequenz, liefert Slack Echtzeit-Benachrichtigungen, sodass Sie Leads in Ihrem Trichter nachverfolgen und Erfolge sofort feiern können.

Die besten Features von Mailchimp

Erhalten Sie in Slack Zusammenfassungen zur Kampagnenleistung, wie Öffnungs- und Klickraten, ohne Mailchimp separat überprüfen zu müssen

Erstellen Sie wöchentliche Berichte zum Publikumswachstum, um Ihr Team über Gewinne, Verluste und die erfolgreichsten Kampagnen auf dem Laufenden zu halten

Nutzen Sie die Slack-Benachrichtigungen von Mailchimp, um sich über fertiggestellte Verkäufe im Zusammenhang mit bestimmten Kampagnen zu informieren, wenn diese in Ihren E-Commerce-Shop integriert sind

Mailchimp-Limitations

Wenn Sie über Kernereignisse hinaus Benachrichtigungen für Aktionen wie das Öffnen von Kampagnen oder Abmeldungen erhalten möchten, benötigen Sie eine Automatisierung eines Drittanbieters

Preise für Mailchimp

Limit von 500 Kontakten

Essentials: 8,81 $/Monat für 500 Kontakte

Standard: 13,16 $/Monat für 500 Kontakte

Premium: 263,27 $/Monat für 10.000 Kontakte

Mailchimp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mailchimp?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Für mich ist Mailchimp mehr als nur ein Gmail-Kampagnenmanager. Es ist ein leistungsstarkes tool, um mit Ihren Kunden in Verbindung zu treten und gleichzeitig eine Segmentierung und hyper-personalisierte Kommunikation zu ermöglichen. Sie können auch Landing Pages und SMS-Kommunikation erstellen. All dies macht es zu einem äußerst leistungsstarken tool.

Für mich ist Mailchimp mehr als nur ein Gmail-Kampagnenmanager. Es ist ein leistungsstarkes tool, um mit Ihren Kunden in Verbindung zu treten und gleichzeitig eine Segmentierung und hyper-personalisierte Kommunikation zu ermöglichen. Sie können auch Landing Pages und SMS-Kommunikation erstellen. All dies macht es zu einem äußerst leistungsstarken tool.

17. Intercom (Ideal für Kundensupport- und Vertriebsteams, die Intercom-Unterhaltungen und Tickets über Slack verwalten)

via Intercom

Wenn Ihr Support- oder Vertriebsteam Slack verwendet, optimiert die Integration von Intercom Ihren Workflow. Sie erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen, sobald eine neue Lead- oder Kundenmeldung eingeht, sodass Sie sofort in die Unterhaltung einsteigen können.

In einigen Setups können Agenten sogar direkt aus Slack heraus auf Kundenanfragen antworten. Diese Integration bietet noch einen weiteren Vorteil: Wenn ein Teamkollege Sie in einer Intercom-Notiz oder -Unterhaltung taggt, erhalten Sie eine Slack-Direktnachricht mit dem vollständigen Kontext und einem Link zum Antworten.

Sobald ein Support-Ticket gelöst ist, kann Slack automatisch eine Zusammenfassung der Lösung freigeben, sodass alle Beteiligten eine Sichtbarkeit über die Art der Probleme und die Leistung des Teams erhalten.

Die besten Features von Intercom

Verwenden Sie /intercom search [E-Mail], um sofort Benutzerdetails wie die letzte Sichtungszeit, die Stufe und den Konversationsverlauf in Slack abzurufen

Erhalten Sie Bot-Handoff-Benachrichtigungen, wenn ein Chatbot an einen Menschen weitergeleitet wird, damit Ihr Team eingreifen kann, bevor der Kunde abspringt

Richten Sie Workflows für die Zeit nach Feierabend ein, bei denen Slack @here den Kanal benachrichtigt, wenn innerhalb einer festgelegten Zeit niemand auf eine Nachricht reagiert

Limitations von Intercom

Bietet minimalen Kontext und Automatisierung innerhalb von Slack

Preise für Intercom

14-tägige kostenlose Testversion

Essential: 39 $/Platz/Monat

Erweitert: 99 $/Platz/Monat

Experte: 139 $/Platz/Monat

Fin KI Agent: Benutzerdefiniert

Intercom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 3000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Intercom?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Intercom eignet sich hervorragend sowohl als Tool zur Lead-Generierung als auch als Tool für den Kundensupport. Dank der auf jeder Seite individuell gestalteten Journeys können wir die Nachrichten in Chat-Popups auf unserer Website anpassen und neue Intercom-Nachrichten werden an unseren festgelegten Slack-Kanal weitergeleitet, sodass wir keine Nachricht verpassen. Auch für den Support ist dies von großem Vorteil – wir sind immer nur einen Chat entfernt.

Intercom eignet sich hervorragend sowohl als Tool zur Lead-Generierung als auch als Tool für den Kundensupport. Dank der auf jeder Seite individuell gestalteten Journeys können wir die Nachrichten in Chat-Popups auf unserer Website anpassen und neue Intercom-Nachrichten werden an unseren dafür vorgesehenen Slack-Kanal weitergeleitet, sodass wir keine Nachricht verpassen. Auch für den Support ist dies sehr vorteilhaft – wir sind immer nur einen Chat entfernt.

18. GreetBot (Ideal, um neue Slack-Mitglieder automatisch zu begrüßen und neuen Mitarbeitern oder Gästen die Eingewöhnung zu erleichtern)

via GreetBot

Wenn jemand neu zu Ihrem Slack-Workspace oder einem bestimmten Channel hinzukommt, wird GreetBot zu Ihrem virtuellen Empfangsmitarbeiter. Sie können die Nachricht benutzerdefiniert anpassen und Onboarding-Links, Dokumente oder sogar freundliche Aufforderungen zum Kennenlernen hinzufügen.

Sie können GreetBot auch verwenden, um wichtige Onboarding-Informationen nach und nach zu übermitteln. Beispielsweise kann es am ersten Tag eine Checkliste, am dritten Tag eine Feedback-Umfrage und am fünften Tag einen Leitfaden mit Slack-Tipps versenden – alles vollautomatisch.

Außerdem nutzen Teams es für interne FAQs, um neue Mitarbeiter dazu anzuregen, ihre Profile einzurichten, und sogar für Geburtstags- oder Jubiläumsgrüße.

Die besten Features von GreetBot

Analysieren Sie die Rolle oder Interessen einer Person und bitten Sie GreetBot, ihr Kanäle vorzuschlagen, denen sie beitreten könnte, z. B. #frontend, #design oder #pets-for-fun

Motivieren Sie Benutzer mit Onboarding-Aktionen wie „Stellen Sie sich in #general vor“ oder „Fügen Sie ein Profilbild hinzu“

Nutzen Sie Slack Connect für externe Gäste oder Freiberufler und bitten Sie GreetBot, ihnen zu erklären, auf welche Kanäle sie Zugriff haben und an wen sie sich wenden können

Limitations von GreetBot

GreetBot-Nachrichten sind limitiert; z. B. werden Aufzählungen nicht unterstützt, und Sie müssen Nur-Text oder die grundlegenden Markup-Funktionen von Slack verwenden

Preise für GreetBot

14 Tage lang kostenlos

Starter: 0 $/Arbeitsbereich/Monat

Plus: 49 $/Workspace/Monat

Unternehmen: 199 $/Arbeitsbereich/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu GreetBot

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über GreetBot?

Wie ein Rezensent von Product Hunt sagte:

Ich leite eine Gruppe von über 1400 Frauen in der Tech-Branche und Greetbot hat uns dabei geholfen, neue Mitglieder herzlich willkommen zu heißen und Informationen über unsere Gruppe auf einfache Weise bereitzustellen. Ich finde es auch toll, dass ich bei neuen Features eine Benachrichtigung von GreetBot erhalte. Vielen Dank, das ist ein großartiges Produkt.

Ich leite eine Gruppe von über 1400 Frauen in der Tech-Branche und Greetbot hat uns dabei geholfen, neue Mitglieder herzlich willkommen zu heißen und ihnen auf einfache Weise Informationen über unsere Gruppe zur Verfügung zu stellen. Ich finde es auch toll, dass ich bei neuen Features eine Benachrichtigung von GreetBot erhalte. Vielen Dank, das ist ein großartiges Produkt.

19. Otter. ai (Ideal für die Transkription von Meetings und das Freigeben von Meeting-Notizen in Slack)

Wenn Ihr Team regelmäßig Meetings über Zoom, Teams oder Slack abhält, ist Otter.ai Ihr ideales Transkriptionstool. Es transkribiert Meetings in Echtzeit und kann Transkripte oder Zusammenfassungen nach Abschluss des Meetings automatisch in einem Slack-Kanal veröffentlichen.

Mit den Keyword-Benachrichtigungen von Otter können Sie noch smarter arbeiten. Richten Sie die App so ein, dass sie nach Begriffen wie „Budget“, „Zeitleiste“ und „Ausschnitt“ sucht. Sobald diese Begriffe auftauchen, sendet Otter eine Slack-Nachricht mit einem Ausschnitt und einem direkten Link zu diesem Teil des Meetings.

Und wenn Sie jemals nach einer bestimmten Zeile suchen, die jemand vor Wochen gesagt hat, können Sie einfach /otter search „Q3 roadmap” in Slack eingeben und finden innerhalb von Sekunden den genauen Zeitstempel.

Die besten Features von Otter.ai

Nehmen Sie mit Otter kurze Sprachmemos auf und geben Sie sowohl die Audioaufnahme als auch die Transkription in Slack frei

Erstellen Sie sprachübergreifende Transkripte, damit globale Teams auf derselben Seite bleiben, indem Sie englische Transkripte von Meetings in anderen Sprachen veröffentlichen

Durchsuchen Sie alle bisherigen Transkripte in Slack, um schnell Informationen nachzuschlagen

Einschränkungen von Otter.ai

In privaten Kanälen ist ein manueller Setup erforderlich

Preise für Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $/Benutzer/Monat

geschäft: *30 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Otter. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter. ai?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Otter ist einfach zu implementieren, die Anmeldung geht schnell und es funktioniert sofort. Ich verwende es für jedes Meeting, sofern die Teilnehmer nichts anderes wünschen, und kann die Zusammenfassungen automatisch an verschiedene Slack-Kanäle senden, je nachdem, wer an dem Meeting teilgenommen hat usw. Die Integration mit Slack war ebenfalls recht einfach, was immer sehr praktisch ist.

Otter ist einfach zu implementieren, die Anmeldung geht schnell und es beginnt sofort mit der Arbeit. Ich verwende es für jedes Meeting, sofern die Teilnehmer nichts anderes wünschen, und kann die Zusammenfassungen automatisch an verschiedene Slack-Kanäle senden, je nachdem, wer an dem Meeting teilgenommen hat usw. Die Integration mit Slack war ebenfalls recht einfach, was immer sehr praktisch ist.

20. Typeform (Ideal zum Sammeln von Formular- oder Umfrageantworten und deren Übermittlung an Slack)

via Typeform

Durch die Integration von Typeform in Slack bleibt Ihr Team mühelos auf dem Laufenden, wenn jemand ein Formular oder eine Umfrage einreicht. Sie können die in Slack angezeigten Informationen wie Benutzernamen, Problembeschreibungen oder Kategorien benutzerdefiniert anpassen.

Wenn Sie eine interne Umfrage oder Befragung über Typeform durchführen (z. B. einen Fragebogen zum Team-Feedback), können Sie die Ergebnisse in einem gemeinsamen Kanal in Zeiträumen zusammenfassen oder jede Antwort anonym veröffentlichen.

Für Marketing- und Vertriebsteams werden neue Leads oder Demo-Anfragen direkt in Slack gepusht, sodass die Mitarbeiter schnell reagieren können. Jede Benachrichtigung enthält außerdem einen direkten Link zum vollständigen Typeform-Eintrag oder zur Bearbeitung, falls die Nachricht abgeschnitten ist oder das Mitglied weitere Informationen benötigt oder Notizen in Typeform hinzufügen möchte.

Die besten Features von Typeform

Starten Sie ein neues Typeform direkt aus Slack heraus mit einer Verknüpfung oder einem Slash-Befehl

Verwenden Sie Zapier oder benutzerdefinierte Integrationen, um Felder mit Slack-Benutzer-Info vorab auszufüllen

Kombinieren Sie Typeform mit GreetBot, um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu automatisieren, den Bedarf an Ausrüstung zu erfassen oder Team-Trivia-Fragen über Slack sofort zu sammeln

Limit von Typeform

Einige Antworten erreichen Slack nicht. Benutzer berichten, dass nur ein Teil der Übermittlungen des Formulars im Slack-Kanal angezeigt wird

Preise für Typeform

Basic: 29 $/Monat (1 Benutzer)

Plus: 59 $/Monat (3 Benutzer)

geschäft: *99 $/Monat (5 Benutzer)

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Typeform-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Typeform?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Hat uns dabei geholfen, die Informationen zu sammeln, die wir benötigen, um unsere Arbeit bestmöglich zu erledigen. Einfach für Kunden zu bedienen und mit Slack verknüpft, um uns Informationen zukommen zu lassen. Wir nutzen es täglich sowohl intern als auch extern. Sehr einfach zu bedienen und der Kundensupport ist bei Bedarf immer da.

Hat uns dabei geholfen, die Informationen zu sammeln, die wir benötigen, um unsere Arbeit bestmöglich zu erledigen. Einfach für Kunden zu bedienen und mit Slack verknüpft, um uns Informationen zukommen zu lassen. Wir nutzen es täglich sowohl intern als auch extern. Sehr einfach zu bedienen und der Kundensupport ist bei Bedarf immer da.

Optimieren Sie Ihren Slack-Workflow mit ClickUp

Slack wird zur Echtzeit-Kommandozentrale Ihres Teams, wenn Sie Apps aus dem Slack App Directory hinzufügen. Von Polly, die Ihnen bei der Durchführung schneller Umfragen hilft, über Zapier, das sich wiederholende Aufgaben automatisiert, bis hin zu Otter.ai, das Ihre Meetings transkribiert – jede App bietet Produktivität und andere Vorteile.

Dennoch sehen sich viele Teams mit häufigen Slack-Problemen konfrontiert, wie verstreuten Updates, verpassten Nachrichten oder Ermüdungserscheinungen beim Wechseln zwischen tools.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Es lässt sich nicht nur in Slack integrieren, sondern vereint auch Ihre Aufgaben, Dokumente, Erinnerungen und Updates an einem Ort, sodass alles übersichtlich und griffbereit ist. Anstatt zwischen verschiedenen Registerkarten zu wechseln oder nach Updates zu suchen, können Sie Ihre Arbeit direkt dort verwalten, wo die Unterhaltung stattfindet.

Wenn Sie all diese Echtzeit-Chats in echten Fortschritt umwandeln möchten, ist ClickUp die intelligentere Lösung. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!