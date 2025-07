Kostenlose Vorlagen für Spendenbittschreiben für Fundraising und Spenden

Geben ist eine Form des Bittens, Bitten ist eine Form des Gebens.

Dieser Satz trifft besonders auf gemeinnützige Organisationen zu. NGOs arbeiten unermüdlich daran, das Leben anderer zu verbessern, und schon ein wenig Hilfe kann viel bewirken. Der erste Schritt, um Unterstützung zu erhalten, ist, darum zu bitten – klar und professionell, oft durch ein Spendenanforderungsschreiben.

Ein gut geschriebenes Anschreiben ist eine der effektivsten Möglichkeiten, um Spenden, Sponsoring oder Sachspenden anzufordern. Es vermittelt klar Ihren Zweck, wie die Spende zur Mittelbeschaffung beitragen wird, und umreißt Ihre Fundraising-Ziele in einem professionellen Format.

Diese strukturierten und professionellen Vorlagen für Spendenbitte machen Ihnen den Einstieg leicht – und das kostenlos.

Manchmal müssen Einzelpersonen und Organisationen um Spenden, Sponsoring oder Sachleistungen bitten. Vorlagen für Spendenbitterschreiben sind vorformatierte Dokumente, die Ihnen dabei helfen, professionelle Briefe für diesen Zweck zu erstellen.

Wenn Sie potenzielle Spender oder Unternehmenssponsoren erreichen möchten, hilft Ihnen ein Beispiel für ein Werbeschreiben weiter:

Eine leistungsstarke Vorlage für Spendenbitte erhöht Ihre Chancen auf eine positive Antwort und weckt die Aufmerksamkeit der Spender, sodass sie ein nützliches Tool für das Fundraising ist.

Eine ideale Vorlage sollte also Folgendes bieten:

✅ Beginnen Sie mit einer Geschichte, die sofort emotionale Verbindungen herstellt, und gehen Sie dann zu Ihrem Spendenziel über

✅ Segmentieren Sie Ihre Nachrichten für Unternehmenssponsoren, einzelne Spender oder Mitglieder Ihrer Community, damit sich jeder Brief wie eine persönliche Unterhaltung anfühlt

✅ Geben Sie klar an, welche Veränderung eine kleine oder größere Spende bewirken wird, nicht nur den Bedarf selbst

✅ Bieten Sie flexible Spendenoptionen an – ob Geld, Zeit oder Sachspenden –, um den unterschiedlichen Kapazitäten Ihrer Unterstützer gerecht zu werden

✅ Schließen Sie mit einem direkten, umsetzbaren nächsten Schritt und bedanken Sie sich im Voraus bei Ihrem Spender, um Ihre Dankbarkeit zu bekräftigen, noch bevor die Spende getätigt wurde

Hier finden Sie die besten Vorlagen für Spendenbriefe, mit denen Sie Ihre Absichten klar zum Ausdruck bringen und potenzielle Spender für Ihr bevorstehendes Ereignis gewinnen können. Verwenden Sie sie, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Ihr nächster Spendenbrief positiv aufgenommen wird.

Dutzende oder sogar Hunderte potenzieller Spender anzusprechen, ist für jedes Fundraising-Team ganz normal. Wenn jedoch jede Direktwerbung, jede Nachverfolgung und jede Antwort in einem anderen Ordner oder einer anderen Tabelle gespeichert ist, können wichtige Gelegenheiten leicht übersehen werden.

Die ClickUp-Vorlage für Spendenbriefe löst dieses Problem, indem sie Ihre Kontaktaufnahme in einen vollständig nachverfolgbaren Workflow umwandelt.

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen, Spendenanfragen – einschließlich Matching-Gift-Anfragen – organisieren und versenden und alles in einem zentralen Workspace nachverfolgen.

Das Ergebnis? Weniger verpasste Verbindungen, durchdachtere Nachfassaktionen und eine höhere Spenderbindung.

Die Nachverfolgung jedes eingehenden Dollars – nach Art, Quelle und Kampagne – ist unerlässlich, aber die meisten Teams verlassen sich auf verstreute Tabellenkalkulationen und Spekulationen nach dem Ereignis. Das führt zu unorganisierten Aufzeichnungen und versäumten Danksagungen.

Die ClickUp-Vorlage für Spenden behebt dieses Problem, indem sie Ihrem Team einen zentralen Space zur Erfassung, Organisation und Analyse von Spenden sowohl von einzelnen Spendern als auch von Unternehmenssponsoren bietet.

Sie können Spenderkategorien segmentieren, eingehende Spenden überwachen und Spenden direkt mit bestimmten Spendenzielen oder Spendenbriefen verknüpfen – und dabei für steuerliche Zwecke übersichtliche Unterlagen führen.

Diese Vorlage ist besonders nützlich für die Berichterstellung gegenüber Mitgliedern des Boards oder um aktuellen Spendern zu zeigen, wie ihre Beiträge wirken.

Sie haben eine Vorlage gefunden, die Ihnen gefällt, sind sich aber nicht sicher, wie Sie sie an Ihre Zielgruppe oder Ihren Ton anpassen können? Verwenden Sie ClickUp Brain – den integrierten KI-Schreibassistenten von ClickUp. Ganz gleich, ob Sie eine Sponsoringanfrage, einen Spendenaufruf oder einen Partnerschaftsvorschlag verfassen, ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Ihren Brief in Sekundenschnelle umzuschreiben, umzuformulieren oder neu zu formatieren – alles innerhalb eines ClickUp-Dokuments .

Benötigen Sie weitere Tipps zum Schreiben mit KI? Sehen Sie sich diese kurze Erklärung an:

Selbst das überzeugendste Anschreiben führt nicht zu einer Spende, wenn Ihr Spendenformular umständlich, verwirrend oder schwer auszufüllen ist.

Mit der Formularvorlage für Spenden von ClickUp können Sie das vermeiden. Sie bietet eine übersichtliche, anpassbare und reibungslose Erfahrung sowie eine starke emotionale Ansprache, um Spender zu gewinnen.

Mit dieser Vorlage können Sie wichtige Informationen zu Spendern erfassen, sichere Zahlungsoptionen integrieren und sofortige Dankesnachrichten für Großspenden versenden – alles ohne Plattformwechsel.

Mit dieser Technik stellen Sie sicher, dass Sie Spenden sammeln und gleichzeitig Vertrauen und Goodwill aufbauen – und das genau in dem Moment, in dem die Spende getätigt wird.

Fundraising-Veranstaltungen haben das Potenzial, eine erhebliche Dynamik zu entwickeln, vorausgesetzt, dass die Planung hinter den Kulissen für das Ereignis des Jahres intakt bleibt. Schließlich gibt es viel zu tun: die Koordination der Veranstaltungsmaterialien, die Verwaltung von Spendenanfragen und die Abstimmung der Freiwilligen.

Die Vorlage für die Planung von Non-Profit-Ereignissen von ClickUp bietet anpassbare Zeitleisten, Tools zur Nachverfolgung des Budgets und freigegebene Checklisten, die die Zusammenarbeit erleichtern.

Mit Mitgliedern des Boards, Projektsponsoren und Mitgliedern der Community hilft Ihnen diese Vorlage, die Logistik mit den Ergebnissen der Spendenaktion zu verknüpfen.

Das Sichern von Sponsoren ist nur der Anfang – die eigentliche Herausforderung besteht darin, die Details der Sponsoren zu verwalten, Verpflichtungen nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass keine Leistungen übersehen werden. Hier kommt die Formularvorlage „Sponsorship Board“ von ClickUp ins Spiel.

Mit dieser Vorlage können Sie ein System zur Organisation aller Aspekte zentralisieren, von Spendenanfragen an Unternehmen bis hin zu Sponsoringvorteilen. Sie können Aufnahmeformulare anpassen, Nachfassaktionen planen und die Leistung von Sponsoren im Laufe der Zeit verfolgen – und dabei Ihre Vorstandsmitglieder und Ihr Team auf dem Laufenden halten.

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, wichtige Metriken für Sponsoren nachzuverfolgen? Mit den Dashboards von ClickUp können Sie diese auf einen Blick visualisieren. So erstellen Sie in wenigen Minuten ein benutzerdefiniertes Projekt-Dashboard:

Zwar stehen Finanzmittel zur Verfügung, doch die eigentliche Herausforderung beim Sammeln von Spenden besteht darin, Unternehmenssponsoren zu finden, die zu Ihrer Mission passen, und im Vorfeld die richtigen Details zu erfassen.

Die Formularvorlage für Sponsoring von ClickUp löst dieses Problem. Damit können Sie benutzerdefinierte Sponsorenformulare erstellen, in denen Beitragshöhen, Präferenzen und Branding-Anforderungen an einem Ort erfasst werden.

Non-Profit-Organisationen, die zeitkritische Kampagnen oder Fundraising-Ereignisse durchführen, finden diese Vorlagen ideal, da sie ihnen einen nahtlosen Übergang von der Kontaktaufnahme zur Bestätigung ermöglichen.

Die Erstellung eines Podcasts kostet Zeit und Geld – Ausrüstung, Hosting-Plattformen, Tools für die Bearbeitung, Werbung und vieles mehr. Sponsoren helfen dabei, diese Kosten auszugleichen oder vollständig zu decken, sodass aus einem Herzensprojekt ein nachhaltiges (oder profitables) Unternehmen wird.

Die Gewinnung des richtigen Sponsors hängt jedoch oft davon ab, wie gut Sie Ihr Anliegen präsentieren, verhandeln und nachfassen. Die meisten Ersteller haben in diesem Bereich Defizite.

Die ClickUp-Vorlage für Sponsoring hilft Ihnen dabei, verstreute Notizen und E-Mail-Threads in einen strukturierten Workflow zu verwandeln, der ein ernsthaftes Sponsoring-Wachstum unterstützt. Sie können potenzielle Sponsoren verfolgen, abgestufte Vorteile skizzieren und wichtige Details aus Unterhaltungen protokollieren – und dabei stets einen klaren Überblick über Ihre Pipeline behalten.

Und weil jedes Geschäft zählt, können Sie mit dieser Vorlage für Geschäftsvorschläge auch Angebote vergleichen, Leistungen überprüfen und langfristige Partnerschaften aufbauen, die Ihre Stimme und Ihre Mission finanzieren.

In der Regel hat jede Abteilung in einer Organisation ihre eigene Methode zur Informationsbeschaffung. Das Fehlen eines standardisierten Systems führt jedoch dazu, dass Anfragen oft zu E-Mail-Rückständen werden und Aufgaben häufig ignoriert werden.

Die Formularvorlage „Anfrage“ von ClickUp löst dieses Problem, indem sie Ihrem Team eine einheitliche, wiederholbare Methode zur Erfassung und Bearbeitung von Anfragen bietet.

Ganz gleich, ob Sie Spendenanfragen, Sponsoringanfragen oder interne Anforderungen bearbeiten – dieses Formular leitet alles an einen zentralen Workflow weiter, wo es nachverfolgt, zugewiesen und effizient bearbeitet wird.

