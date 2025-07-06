ClickUp vs. Todoist: Welches Produktivitäts-Tool ist besser?

Jeder, der Wert auf Produktivität legt, kennt das. Der ultimative Showdown zwischen Ihren bevorzugten Tools für die Aufgabenverwaltung. Es ist wie die Wahl zwischen Pfannkuchen und Waffeln. Beide sind großartig, aber eines schmeckt einfach besser.

Dieses Mal stehen ClickUp und Todoist im Vergleich. Beide Tools versprechen, Ihnen bei der Verwaltung von Aufgaben, der Vereinfachung der Zusammenarbeit, der Anpassung von Workflows und der übersichtlichen Verwaltung aller Daten an einem Ort zu helfen.

Bei so vielen Optionen, die strukturierte Aufgaben, Erinnerungen und Dashboards bieten, kann man jedoch schnell den Überblick verlieren.

Aber keine Sorge!

Wir haben das Klicken, die Nachverfolgung und die Farbkodierung für Sie erledigt. Egal, ob Sie als Freiberufler alleine arbeiten oder als Remote-Team versuchen, synchron zu bleiben, dieser Artikel hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools.

Spoiler: Mit ClickUp sind Sie vielleicht schon am Ziel!

ClickUp vs. Todoist auf einen Blick

Was ist ClickUp?

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Aufgabenmanagement und KI-basiertes Projektmanagement, das die Vielzahl an Apps ersetzen soll, die die meisten Teams verwenden.

👀 Wussten Sie schon? Fachleute wechseln etwa 1.200 Mal am Tag zwischen Apps und Websites und verlieren dabei jedes Mal mehr als zwei Sekunden. Das sind fast vier Stunden pro Woche oder fünf Arbeitswochen pro Jahr, die nur für die Umstellung der Aufmerksamkeit aufgewendet werden.

Anstatt zwischen einer To-Do-Listen-App, Slack, Google Docs und noch einer weiteren Tabelle hin- und herzuwechseln, hält ClickUp alles unter einem Dach. Das vermeidet Ablenkungen und steigert die Produktivität des Teams.

ClickUp ist vor allem für seine hochgradig anpassbaren Features, seine intuitive Benutzeroberfläche, benutzerdefinierte Dashboards und sein Kronjuwel, den KI-gestützten Assistenten, bekannt. Sein umfangreicher Funktionsumfang macht es äußerst flexibel.

Egal, ob Sie alleine arbeiten oder ein Team leiten, ClickUp passt sich Ihrem Workflow an und hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben, während alles für Sie automatisiert wird. Deshalb wird es die App für alles in der Arbeit genannt!

ClickUp-Features

ClickUp ist mehr als nur ein Aufgabenmanager. Es ist in der Lage, Ihren gesamten Workflow im Hinblick auf Effizienz und Automatisierung zu optimieren. Es verfügt über viele integrierte Features, mit denen Sie Ihre Projekte auf Kurs halten und Ihre Aufgaben organisieren können.

Hier sind einige Schlüssel-Features, die ClickUp unwiderstehlich machen.

Feature Nr. 1: Anpassbare Aufgabenverwaltung

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Aufgaben abteilungsübergreifend an einem Ort zuweisen, organisieren und nachverfolgen

Bei der Arbeit mit ClickUp sind ClickUp-Aufgaben die Bausteine Ihres Workflows. Sie können große Ziele in kleinere Aufgaben unterteilen und jeder Aufgabe Beschreibungen, Anhänge, Fälligkeitsdaten und mehrere Mitarbeiter hinzufügen.

Möchten Sie etwas als dringend kennzeichnen? Fügen Sie einfach Prioritäten wie „Dringend” oder „Niedrig” hinzu. Und mit benutzerdefinierten Aufgabenstatus können Sie den langweiligen Flow „Zu erledigen – In Bearbeitung – Erledigt” hinter sich lassen.

Stattdessen können Sie Aufgaben mit Status wie „In Bearbeitung“, „Client-Feedback“, „Warten auf Design“ oder was auch immer zu Ihrem Stil passt, nachverfolgen.

Teilen Sie komplexe Aufgaben in umsetzbare Schritte auf und verpassen Sie mit den Checklisten für ClickUp Aufgaben nie wieder ein Detail

Möchten Sie im Voraus planen? Verschachteln Sie Unteraufgaben in Aufgaben und gliedern Sie diese dann in ClickUp Aufgaben-Checklisten. Auf diese Weise haben Sie und Ihr Team Zugriff auf alles, was Sie zum Abschließen der Aufgabe benötigen, genau dort, wo sie zugewiesen ist.

💡 Profi-Tipp: Greifen Sie auf die umfangreiche Vorlagenbibliothek von ClickUp zu und wählen Sie eine Vorlage für die Aufgabenverwaltung aus. So sparen Sie Zeit beim Setup und sorgen für Konsistenz bei ähnlichen Initiativen.

Feature Nr. 2: Integrierte Optionen für die Zusammenarbeit im Team

Mit ClickUp Chat finden Ihre Arbeitsunterhaltungen dort statt, wo die Arbeit erledigt wird

Erinnern Sie sich an das wichtige Update, das Sie Ihrem Teamkollegen vergessen haben, weil Sie gerade mit einer anderen Software gearbeitet haben? Sie wollten die Registerkarte wechseln und es ihm später sagen, aber dann haben Sie es vergessen. ClickUp sorgt dafür, dass so etwas nicht wieder passiert.

Der ClickUp-Chat ist direkt in Ihren Workspace integriert. Das bedeutet, dass Sie für jedes Team, jedes Projekt oder jedes Thema eigene Chat-Kanäle erstellen und Echtzeit-Diskussionen führen können, ohne jemals die App verlassen zu müssen. Und natürlich können Sie diese Chats auch gleich in Aufgaben umwandeln.

Sie können auch einen Sprachassistenten verwenden, um eine Nachricht zu senden und diese ebenfalls in eine Aufgabe umzuwandeln. Ist das nicht praktisch? Und das ist noch nicht alles.

Mit ClickUp-Kommentaren können Sie Feedback direkt zu Aufgaben hinterlassen, Teamkollegen @erwähnen, Aufgaben zuweisen und sogar Links zu Dokumenten oder Dashboards einfügen. All dies geschieht, während alles in Threads zusammengefasst und leicht zu verfolgen bleibt.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie in Echtzeit gemeinsam Ideen sammeln, Pläne erstellen und diese umsetzen

Wenn Sie visuelle Planung mögen, können Sie mit ClickUp Whiteboards Brainstorming betreiben, Ideen auf einer Karte festhalten und gemeinsam in Echtzeit Workflows erstellen.

Sie können Haftnotizen ablegen, Verbindungen zeichnen und alles in eine Aufgabe umwandeln, wenn Sie bereit sind, von der Idee zur Umsetzung überzugehen.

All diese Verbindungen zu Aufgaben helfen Ihnen, peinliche Unterhaltungen zu vermeiden, wie zum Beispiel: „Oh nein! Ich habe vergessen, Ihnen die Aufgabe zuzuweisen.“

Feature Nr. 3: Aufgabenansicht und Kalenderintegration

Visualisieren Sie Aufgaben, Termine und Zeitpläne mit einer flexiblen Drag-and-Drop-Funktion mit dem ClickUp Kalender

Manche Menschen lieben Kanban-Boards. Andere schwören auf Kalender. ClickUp versteht das und bietet daher über 15 Ansichten für jeden Workflow.

Das ClickUp Kanban Board eignet sich perfekt zum Ziehen und Ablegen von Aufgaben über verschiedene Phasen hinweg (ideal für agile Teams), während die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht Ihnen hilft, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben nachzuverfolgen.

Die Nachverfolgung von Aufgaben wird durch den ClickUp-Kalender noch einfacher, der Ihnen einen Überblick über Ihren Zeitplan aus der Vogelperspektive bietet. Stellen Sie ihn so ein, dass Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben anzeigen können, und behalten Sie den Überblick über alle Aufgaben und Meetings (Sie können direkt von hier aus an Ihren Anrufen teilnehmen!).

Es lässt sich auch direkt mit Ihren Google- und Outlook-Kalendern synchronisieren, sodass Sie keine Termine doppelt vergeben oder verpassen.

Feature Nr. 4: Automatisierung von Workflows

Automatisieren Sie Routinearbeiten und sparen Sie jede Woche mehrere Stunden mit den Automatisierungen von ClickUp

Sie haben sich nicht für Produktivität angemeldet, um Ihren Tag damit zu verbringen, Aufgaben zuzuweisen und Status zu aktualisieren, oder? Dafür gibt es die Automatisierung von ClickUp.

Mit Hunderten von integrierten Vorlagen für die Automatisierung können Sie Regeln festlegen wie „Wenn eine Aufgabe in den Status „In Bearbeitung“ verschoben wird, weise sie Alex zu und füge einen Kommentar hinzu. “ Oder: „Wenn sich das Fälligkeitsdatum ändert, benachrichtige den Projektmanager. “

Automatisierungen können Felder aktualisieren, Aufgaben verschieben, Beobachter hinzufügen und sogar mit externen Tools integriert werden. So bleiben Ihre Workflows reibungslos und konsistent, ohne dass eine Mikromanagement erforderlich ist.

Es hilft Ihnen dabei, einen intelligenteren Workflow zu erreichen, damit Sie sich auf die Schaffung echter Werte konzentrieren können.

📮 ClickUp Insight: 21 % der Menschen geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die nicht viel strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie z. B. E-Mails 👀). ClickUp AI-Agenten helfen Ihnen dabei, diesen Aufwand zu eliminieren. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Updates, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar die Erstellung von End-to-End-Workflows! All das (und noch mehr) lässt sich mit ClickUp, Ihrer App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, im Handumdrehen automatisieren. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit den Automatisierungen von ClickUp 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter, was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

Feature Nr. 5: KI-gestützte Unterstützung

Mit ClickUp Brain können Sie sofort auf Wissen zugreifen, Dokumente erstellen und KI-gestützte Einblicke erhalten, ohne Ihren Workspace zu verlassen

Hier wird es futuristisch. ClickUp Brain ist Ihr integrierter KI-Assistent, der nicht nur Blog-Einleitungen generiert oder Texte bearbeitet (obwohl er das natürlich auch problemlos kann).

Brain hilft Ihnen beim Verfassen von Dokumentationen, beim Zusammenfassen von Aufgaben-Threads und sogar beim genauen Transkribieren Ihrer Meetings. Dank der Integration mit Tools wie ChatGPT, Claude und mehr erhalten Sie die Qualität und Präzision, die Sie suchen.

Aber wissen Sie, was es für Ihren Workflow so unverzichtbar macht? Es kann Ihre Unterhaltungen, Aufgaben und sogar ClickUp-Dokumente scannen, um projektspezifische Fragen zu beantworten.

Sie fragen sich, was überfällig ist oder woran Ihr Teamkollege gerade arbeitet? Fragen Sie einfach. Das Tool versteht den Kontext aus Ihrem Workspace und gibt Ihnen schnelle, präzise Antworten.

Feature Nr. 6: Integrationen von Drittanbietern

Verbinden Sie Ihre bevorzugten Tools und erstellen Sie mit ClickUp-Integrationen einen einheitlichen Workflow

Sie verwenden bereits andere Tools in Ihrem Workflow? Kein Problem. ClickUp lässt sich mit über 1.000 Apps integrieren, darunter Slack, Zoom, GitHub, Outlook, Dropbox und viele mehr.

Sie können Updates an den Slack-Kanal Ihres Teams senden, Meetings mit Ihrem Google Kalender synchronisieren oder den Entwicklungsfortschritt direkt in GitHub nachverfolgen.

Egal, ob Sie Ihre bevorzugten Apps weiterhin verwenden oder nach und nach alles in das Ökosystem von ClickUp übertragen möchten – die Integration ist leistungsstark und flexibel. Sie müssen nicht alles wegwerfen. Sie erhalten einfach eine intelligentere Möglichkeit, alles zusammenzuführen.

Preise für ClickUp

Was ist Todoist?

Todoist ist eine To-Do-Listen-App und ein Aufgabenmanager, der auf Einfachheit ausgelegt ist. Sie wird von Einzelpersonen und kleinen Teams verwendet, die eine übersichtliche, benutzerfreundliche Oberfläche wünschen. In Todoist erstellen Sie Projekte, um Aufgaben zu gruppieren, und fügen dann Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Beschreibungen und Prioritätskennzeichnungen hinzu.

Todoist konzentriert sich auf die wichtigsten Aufgaben-Features ohne überflüssigen Schnickschnack. Dank dieses Minimalismus können Sie sofort mit der Organisation Ihrer Aufgaben beginnen, ohne sich durch komplexe Einstellungen kämpfen zu müssen.

🧠 Fun Fact! Der durchschnittliche Arbeitstag ist heute 36 Minuten kürzer als 2022, doch die produktive Zeit ist um 2 % gestiegen. Das ist der Beweis, dass intelligentere Tools in kürzerer Zeit mehr erledigen.

Features von Todoist

Todoist ist aus gutem Grund einer der Favoriten unter Produktivitätsbegeisterten. Dank seiner übersichtlichen Benutzeroberfläche, intuitiven Features und leistungsstarken Funktionen fühlt sich die Verwaltung von Aufgaben weniger wie eine lästige Pflicht an, sondern eher wie ein organisierter Prozess.

Entdecken Sie einige der wichtigsten Features.

Feature Nr. 1: Schnelles Hinzufügen und natürliche Sprache

via Todoist

Das Hinzufügen einer Aufgabe in Todoist ist kinderleicht. Mit dem Feature „Schnell hinzufügen” können Sie Aufgaben über eine einfache Tastaturverknüpfung (drücken Sie „Q”) hinzufügen. Was Todoist jedoch wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit zur Verarbeitung natürlicher Sprache

Sie können beispielsweise „Bericht jeden Freitag um 15 Uhr einreichen #Arbeit p1” eingeben, und Todoist legt automatisch die wiederkehrenden Fälligkeitsdaten fest, ordnet den Auftrag dem Projekt „Arbeit” zu und markiert ihn als höchste Priorität.

Diese intuitive Eingabemethode reduziert den Aufwand für die Eingabe von Aufgaben, sodass Sie Aufgaben sofort erfassen können, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen

Sie können diese Aufgaben je nach Wunsch als Liste, Kalender oder Board anzeigen. In der Ansicht „Upcoming“ sehen Sie beispielsweise, wie Ihr Zeitplan für die kommende Woche oder den kommenden Monat aussieht.

Feature Nr. 2: Wiederholende Aufgaben und Erinnerungen

via Todoist

Mit der Feature „Wiederholende Aufgaben” von Todoist behalten Sie mühelos den Überblick über sich wiederholende Aufgaben. Ob „Jeden Samstag die Pflanzen gießen” oder „Jeden 1. des Monats das Budget überprüfen” – Sie können Aufgaben so einstellen, dass sie in Intervallen wiederholt werden, die Ihrem Zeitplan entsprechen.

Zusätzlich können Erinnerungen so eingestellt werden, dass Sie zu bestimmten Zeiten oder sogar basierend auf Ihrem Speicherort benachrichtigt werden, damit Sie nichts verpassen. Sie können beispielsweise eine Erinnerung einrichten, um Ryan um 10 Uhr anzurufen, und Todoist wird Sie entsprechend benachrichtigen.

Feature Nr. 3: Projektorganisation

via Todoist

Todoist hilft Ihnen dabei, Aufgaben anhand von Projekten, Abschnitten und Beschreibungen zu organisieren. Sie können Projekte für verschiedene Bereiche Ihres Lebens erstellen, z. B. „Arbeit“, „Persönlich“ oder „Fitness“, und diese weiter in Abschnitte wie „Dringend“, „Warten“ oder „Fertiggestellt“ unterteilen.

Beschreibungen ermöglichen das Taggen von Aufgaben über Projekte hinweg, sodass Sie Aufgaben filtern und anzeigen können, basierend auf Kontexten wie „@E-Mail” oder „@Anrufe”. Diese hierarchische Struktur sorgt dafür, dass Ihre To-Do-Liste organisiert und übersichtlich bleibt.

Feature Nr. 4: Zusammenarbeit und Freigeben

via Todoist

Todoist ist zwar ein leistungsstarker persönlicher Aufgabenmanager, glänzt aber auch in kollaborativen Einstellungen. Sie können Projekte mit Kollegen, Freunden oder Familienmitgliedern teilen. Mitarbeiter können sich gegenseitig Aufgaben zuweisen und Kommentare zu Aufgaben hinzufügen (ideal für Feedback).

So lassen sich gemeinsame Ziele wie die Planung einer Reise oder die Verwaltung eines Teamprojekts einfach und effizient koordinieren. Die Möglichkeit, Aufgaben zu delegieren und Fortschritte zu überwachen innerhalb derselben Plattform, steigert die Produktivität des Teams.

Feature Nr. 5: Intelligente KI für mehr Produktivität

via Todoist

Todoist verfügt außerdem über einen eigenen KI-Assistenten, den Todoist Assist. Er wurde entwickelt, um Ihre Aufgabenverwaltung intelligenter und schneller zu machen. Er kann komplexe Aufgaben in Unteraufgaben aufteilen, To-dos aus langen E-Mails extrahieren, Filter vorschlagen und sogar Antwortentwürfe erstellen.

Tippen Sie einfach ganz natürlich, und Assist findet die richtige Lösung. Die App ist im Web, auf macOS und iOS verfügbar, und Ihre Daten bleiben privat. Ganz gleich, ob Sie Ihren Tag organisieren oder ein Projekt planen, Todoist Assist sorgt für mehr Produktivität.

Preise für Todoist

Einsteiger: Kostenlos

Pro: 2,5 $/Monat pro Benutzer

Business: 8 $/Monat pro Benutzer

ClickUp vs. Todoist: Features im Vergleich

Nachdem wir die Features von ClickUp und Todoist untersucht haben, ist klar, dass beide Projektmanagement-Tools ihre Stärken haben.

Bevor wir jedoch die einzelnen Features vergleichen, finden Sie hier eine Übersicht über die wichtigsten Merkmale der beiden Tools.

1. Effizienz im Projektmanagement

In dieser Ecke tritt ClickUp mit einer Vielzahl von Features an, die für die Verwaltung von Projekten von Anfang bis Ende entwickelt wurden. In der anderen Ecke bietet Todoist eine einfachere Nachverfolgung von Aufgaben. Mal sehen, wer die Krone holt!

ClickUp überzeugt mit einer leistungsstarken Projektverwaltung. Sie können Ziele festlegen, auf die erforderlichen Vorlagen für das Projektmanagement zugreifen, den Fortschritt mit ClickUp Dashboards verfolgen und sich wiederholende Aufgaben automatisieren, um Zeit zu sparen. Sie können alles von täglichen Aufgaben bis hin zu mehrstufigen Projekten an einem Ort verwalten – ideal für Teams, die komplexe Aufgaben bewältigen müssen.

Todoist hält die Dinge einfach und schnell. Sie können Aufgaben in Projekten organisieren, Fälligkeitsdaten festlegen und die Planung per Drag & Drop vornehmen. Es ist minimalistisch, einfach zu bedienen und eignet sich ideal, um persönliche Ziele oder die Ziele kleiner Teams ohne Ablenkungen im Blick zu behalten.

🏆 Gewinner: ClickUp. Todoist eignet sich hervorragend für kleine Projekte und die einfache Nachverfolgung von Aufgaben, bietet jedoch nicht die umfassenden Planungstools, die professionelle Teams benötigen. Wenn Sie ein Tool benötigen, das sowohl für Einzelpersonen als auch für komplexe Teams geeignet ist, ist ClickUp dank seiner Flexibilität die bessere Wahl.

2. Benutzerdefinierte Anpassung

In Runde zwei sehen wir nun, wer sich besser an Ihre Workflow-Anforderungen anpasst.

ClickUp bietet nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, darunter benutzerdefinierte Status, mehrere Aufgabentypen und detaillierte Workflows. Sie können Spaces, Listen und Dashboards an jeden Projektstil anpassen, sodass es sich perfekt für Teams mit einzigartigen Prozessen eignet.

todoist* hält die Dinge mit Prioritätsstufen, Beschreibungen und Filtern übersichtlich. Es ist einfach einzurichten, bietet jedoch keine umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, was einige Benutzer aufgrund seiner Unkompliziertheit schätzen.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Wenn Anpassungsmöglichkeiten wichtig sind, gewinnt ClickUp. Große Teams oder Projekte, die spezielle Felder und Dashboards benötigen, werden die Flexibilität von ClickUp zu schätzen wissen. Todoist punktet jedoch bei allen, die ein schnelles Setup ohne Schnickschnack wünschen.

3. Aufgabenplanung und wiederholende Aufgaben

Terminplanung und wiederkehrende Aufgaben sind Ihr tägliches Handwerk. Wer kann Ihren Kalender im Griff behalten?

ClickUp verwaltet komplexe Wiederholungen und bietet Start- und Fälligkeitsdaten. Mit Gantt-Diagrammen und der Synchronisierung mit Google Kalender bietet es einen visuellen, integrierten Zeitplan für Projekte jeder Größe.

todoist* glänzt mit schneller, natürlicher Spracheingabe für Aufgaben und Erinnerungen. Wiederholende Aufgaben lassen sich leicht einrichten, allerdings fehlen eine Ansicht der Zeitleiste und eine detaillierte Kalenderintegration.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Beide Tools können wiederholende Aufgaben verwalten, allerdings auf unterschiedliche Weise. Todoist punktet mit schneller, natürlicher Eingabe von Aufgaben und Erinnerungen, ideal für den persönlichen Gebrauch. ClickUp gewinnt den Titel für fortgeschrittene, visuelle Planung und plattformübergreifende Synchronisierung.

4. Teamzusammenarbeit

Kommunikation kann über den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts entscheiden. Wer ist der echte Teamplayer?

ClickUp integriert Chat, Aufgabenkommentare, Whiteboards und Dokumente an einem Ort, sodass Unterhaltungen direkt mit der Arbeit verknüpft bleiben. Sie können Aufgaben während der Zusammenarbeit erstellen, sodass nichts übersehen wird.

Todoist bietet Kommentare zu Aufgaben und grundlegende Freigabefunktionen, verfügt jedoch nicht über Chat- oder erweiterte Tools für die Zusammenarbeit. Teams benötigen oft separate Apps für die Kommunikation in Echtzeit.

🏆 Gewinner: ClickUp überzeugt eindeutig mit seinem All-in-One-Kommunikations-Hub. Dank des integrierten Chat- und Kommentarsystems finden Unterhaltungen und Arbeit an einem Ort statt.

5. KI-Automatisierung

Sehen wir uns an, welches Tool den intelligentesten Assistenten ins Rennen schickt.

ClickUp Brain geht über das Schreiben hinaus. Es fasst Aufgaben zusammen, transkribiert Meetings und beantwortet projektspezifische Fragen, indem es dank Integrationen wie ChatGPT Ihren gesamten Workspace scannt. Es ist ein intelligenter KI-Assistent, der Ihre Projekte wirklich kennt.

der KI-Assistent von Todoist* schlägt Unteraufgaben vor, hilft Ihnen beim Extrahieren von Aktionen aus E-Mails und schlägt auch Filter vor. Er ist praktisch, um die Eingabe von Aufgaben zu beschleunigen, verfügt jedoch nicht über tiefergehende Automatisierungs-Features.

🏆 Gewinner: ClickUp liegt mit seinem leistungsstarken KI-Brain, das Ihren gesamten Workspace und Workflow versteht, an der Spitze. Der Assistent von Todoist ist nützlich für die Aufgabenverwaltung, aber bei weitem nicht so umfassend und kontextbezogen.

📮ClickUp-Einblick: Nur 7 % der Fachleute verlassen sich bei der Aufgabenverwaltung und -organisation in erster Linie auf KI. Dies könnte daran liegen, dass die Tools auf bestimmte Apps wie Kalender, To-Do-Listen oder E-Mail-Apps beschränkt sind. Mit ClickUp unterstützt dieselbe KI Ihre E-Mails oder andere Kommunikations-Workflows, Ihren Kalender, Ihre Aufgaben und Ihre Dokumentation. Fragen Sie einfach: „Was sind meine Prioritäten für heute?“. ClickUp Brain durchsucht Ihren gesamten Workspace und zeigt Ihnen anhand von Dringlichkeit und Wichtigkeit genau, was Sie zu tun haben. Auf diese Weise vereint ClickUp mehr als fünf Apps in einer einzigen Super-App!

6. Preise

Seien wir ehrlich: Die Kosten spielen eine Rolle! Sowohl ClickUp als auch Todoist bieten unterschiedliche Preismodelle. Welches bietet Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?

ClickUp bietet einen kostenlosen Plan mit großzügigen Features, der sich perfekt für Einzelpersonen oder kleine Teams eignet. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen zu erschwinglichen Preisen und lassen sich mit erweiterten Features und mehr Speicher skalieren.

Todoist bietet auch eine kostenlose Version, die sich hervorragend für die grundlegende Aufgabenverwaltung eignet. Der Premium-Plan schaltet Features wie KI-Unterstützung und Beschreibungen zu einem angemessenen monatlichen Preis frei.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Wenn Sie umfangreiche Features wie KI-Unterstützung mit Wachstumspotenzial wünschen, bieten die gestaffelten Preise und der Free-Plan von ClickUp mehr Wert. Wenn Sie jedoch einen minimalistischen und übersichtlichen Upgrade-Pfad bevorzugen, sind die Preise von Todoist leicht verständlich und budgetfreundlich.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie zu einem der Tools wechseln, probieren Sie die kostenlosen Features der Projektmanagement-Software aus. So sparen Sie Zeit und Geld für den Wechsel. Wenn Sie sich für einen Wechsel entscheiden, beginnen Sie langsam und erkunden Sie die Features nacheinander, um sich nicht zu überfordern.

ClickUp vs. Todoist auf Reddit

Möchten Sie von echten Benutzern hören, die diese Tools aus erster Hand getestet haben? Wir haben genau das Richtige für Sie. Wir haben Reddit durchforstet, um herauszufinden, welche Plattform die Benutzer wirklich bevorzugen.

Zunächst einmal hier, was actuallifethings, ein Reddit-Benutzer, über ClickUp auf r/clickup freigegeben hat

…ClickUp ermöglicht es verschiedenen Teams in der Organisation, in ihrem bevorzugten Workflow zu arbeiten, jedoch aus einer zentralen Informationsstruktur heraus. Durch die richtige Strukturierung werden Informationssilos zwischen Abteilungen vermieden. Wenn also Informationen in einer Abteilung aktualisiert werden oder sich ändern, werden die Daten in allen anderen Abteilungen gleichzeitig aktualisiert, da alle Abteilungen ihre Informationen aus derselben Quelle beziehen, auch wenn sie die Daten möglicherweise auf ganz andere Weise betrachten. ClickUp ist ein absolut geniales System. Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Benutzerfreundlichkeit sind unübertroffen, ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen.

…ClickUp ermöglicht es verschiedenen Teams in der Organisation, in ihrem bevorzugten Workflow zu arbeiten, jedoch aus einer zentralen Informationsstruktur heraus. Durch die richtige Strukturierung werden Informationssilos zwischen Abteilungen vermieden. Wenn also Informationen in einer Abteilung aktualisiert werden oder sich ändern, werden die Daten in allen anderen Abteilungen gleichzeitig aktualisiert, da alle Abteilungen ihre Informationen aus derselben Quelle beziehen, auch wenn sie die Daten möglicherweise auf ganz andere Weise betrachten. ClickUp ist ein absolut geniales System. Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Benutzerfreundlichkeit sind unübertroffen, ich habe noch nichts Vergleichbares gesehen.

Finden wir nun heraus, was Benutzer 822825 auf r/todoist über Todoist denkt

Was mir gefällt: Natürliche Sprachverarbeitung Schönes Design Unterstützung für Zeitblöcke Zuverlässigkeit Was mir nicht gefälltLangsame Updates (ich denke, das ist ein Kompromiss für die Zuverlässigkeit, aber im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern immer noch langsam) Eingeschränkte Features, insbesondere für die Kalenderansicht (da es sich um ein neu hinzugefügtes Feature handelt) Eingeschränkte Anpassbarkeit (wenn Sie TickTick ausprobieren, werden Sie verstehen, was ich meine) Ich habe Todoist und TickTick in der Testversion ausprobiert und mich aufgrund der oben aufgeführten Vorteile für Todoist entschieden.

Was mir gefällt: Natürliche Sprachverarbeitung Schönes Design Unterstützung für Zeitblöcke Zuverlässigkeit Was mir nicht gefälltLangsame Updates (ich denke, das ist ein Kompromiss für die Zuverlässigkeit, aber im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern immer noch langsam)Eingeschränkte Features, insbesondere für die Kalenderansicht (da es sich um ein neu hinzugefügtes Feature handelt)Eingeschränkte Anpassbarkeit (wenn Sie TickTick ausprobieren, werden Sie verstehen, was ich meine)Ich habe Todoist und TickTick als Testversion ausprobiert und mich aufgrund der oben aufgeführten Vorteile für Todoist entschieden.

Möchten Sie von jemandem hören, der die Tools gewechselt hat? Hier ist, was ein Reddit-Benutzer, jthansen5072, über die Wahl von ClickUp als Alternative zu Todoist sagt

Ich bin kürzlich von Todoist zu ClickUp gewechselt und bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung... Mit dem Free-Plan von ClickUp bekomme ich alles, was ich brauche, und viele weitere Features, die ich im kostenpflichtigen Plan von Todoist nicht hatte (mit Ausnahme von zwei Features, die wahrscheinlich bald auch in ClickUp verfügbar sein werden und auf die ich ohnehin verzichten kann). ClickUp hat eine gewisse Lernkurve, aber sobald man sich damit vertraut gemacht hat, ist das Programm (meiner Erfahrung nach) sehr einfach, schnell und intuitiv zu bedienen. Ich bin ein sehr zufriedener Benutzer von ClickUp und kann es für die persönliche Aufgabenverwaltung wärmstens empfehlen...

Ich bin kürzlich von Todoist zu ClickUp gewechselt und bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung... Mit dem Free-Plan von ClickUp bekomme ich alles, was ich brauche, und viele weitere Features, die ich im kostenpflichtigen Plan von Todoist nicht hatte (mit Ausnahme von zwei Features, die wahrscheinlich bald auch in ClickUp verfügbar sein werden und auf die ich ohnehin verzichten kann). ClickUp hat eine gewisse Lernkurve, aber sobald man sich damit auskennt, ist das Programm (meiner Erfahrung nach) sehr einfach, schnell und intuitiv. Ich bin ein sehr zufriedener Benutzer von ClickUp und kann es für die persönliche Aufgabenverwaltung wärmstens empfehlen...

Das war's also. Echte Benutzer berichten von ihren ehrlichen Erfahrungen und helfen Ihnen dabei, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Aufgabenverwaltungssoftware am besten zu Ihren Anforderungen passt.

Welches Tool für die Aufgabenverwaltung ist das beste?

Nach einem epischen Showdown hat sich eine Aufgabenverwaltungssoftware durchgesetzt

Nun, ClickUp holt sich eindeutig den Meistergürtel.

Warum? Weil es fortschrittliche Features für Aufgabenverwaltung, Automatisierung, Workload-Management, Zeiterfassung, kompetenten KI-Support und flexible Preise an einem Ort vereint. Ganz gleich, ob Sie ein Team leiten oder persönliche Ziele verfolgen – die Vielseitigkeit und Tiefe von ClickUp verschaffen Ihnen einen entscheidenden Vorteil.

Das heißt nicht, dass Todoist kein würdiger Konkurrent ist. Es glänzt durch sein klares Design und die Eingabe in natürlicher Sprache und eignet sich für alle, die unkomplizierte Produktivität ohne Überforderung wünschen.

Aber für alle, die ein Tool mit vollem Funktionsumfang suchen, das mit Ihren Anforderungen mitwächst, ist ClickUp jedes Mal der klare Sieger. Möchten Sie es selbst ausprobieren? Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an!