Beispiele für Einzelunternehmen: Ideen für kleine Geschäfte, mit denen Sie noch heute starten können

Träumen Sie davon, Ihr eigener Chef zu sein? Ein Einzelunternehmen ist der einfachste Weg, dies zu verwirklichen. Mit minimalem Setup und voller Kontrolle können Sie noch heute ein kleines Geschäft gründen – egal, ob Sie freiberuflich tätig sind, ein lokales Geschäft betreiben oder einen Online-Dienst aufbauen möchten.

In diesem Artikel werden wir inspirierende Beispiele für Einzelunternehmen freigeben, die Sie mit geringen Investitionen gründen können – und zeigen Ihnen, wie ein konvergierter KI-Arbeitsbereich (hello, ClickUp!) Ihnen dabei helfen kann, alles vom ersten Tag an zu verwalten.

Ein erfolgreiches Einzelunternehmen oder kleines Geschäft zu führen, ist nicht einfach, insbesondere wenn Sie gegen größere Unternehmen mit tiefen Taschen und weitreichender Präsenz antreten.

Was ist ein Einzelunternehmen?

Ein Einzelunternehmen ist eine einfache Unternehmensform, die keine formelle Gründung erfordert. Als alleiniger Eigentümer kümmern Sie sich um alles, vom Tagesgeschäft bis zum Wachstum des Unternehmens, und die Einnahmen werden direkt in Ihrer persönlichen Steuererklärung angegeben.

Einfach ausgedrückt bedeutet ein Einzelunternehmen, dass Sie und das Geschäft ein und dasselbe sind – es gibt keine rechtliche Trennung. Sie sind Eigentümer, Sie leiten das Geschäft und Sie behalten die Gewinne. Sie sind jedoch auch persönlich für Verluste, Schulden oder rechtliche Probleme verantwortlich.

Wenn Sie bereit sind, offiziell zu expandieren, ist es ratsam, klare Dienstleistungsverträge mit Ihren Clients oder Partnern aufzusetzen. Je nachdem, was Sie verkaufen, benötigen Sie möglicherweise auch zusätzliche Unterlagen, wie z. B. eine Handelsrechnung oder branchenspezifische Lizenzen und Genehmigungen, um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

👀 Wussten Sie schon? Die Steuerbehörde betrachtet Sie automatisch als Einzelunternehmer, wenn Sie der einzige Eigentümer sind und unter Ihrem rechtlichen Namen (nicht unter einem Geschäftsnamen) tätig sind.

Ein Einzelunternehmen ist einfach zu gründen, bringt jedoch seine eigenen Vorteile und Herausforderungen mit sich.

Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Vorteile werfen.

✅ Schnelle Steuererklärung

In den meisten Ländern haben Einzelunternehmer eine einfache Geschäftsstruktur, was Steuern angeht. Als Einzelunternehmer in den USA müssen Sie das Formular 1040 für Ihre persönliche Steuererklärung einreichen und den Anhang C beifügen, um Ihre Unternehmensgewinne und -verluste anzugeben.

Im Gegensatz zu Angestellten sind Eigentümer kleiner Unternehmen, die als Einzelunternehmer tätig sind, in der Regel nicht dafür verantwortlich, dass von ihrem Einkommen Steuern einbehalten werden, sodass sie selbst für die Zahlung ihrer Steuern verantwortlich sind.

Darüber hinaus müssen Sie wahrscheinlich Selbstständigensteuern zahlen – darunter Sozialversicherung und Medicare – sowie Bundes- und Landessteuern auf Ihre Geschäftseinkünfte.

Da die Vorschriften von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sein können, sollten Sie sich mit allen geltenden Steuervorschriften vertraut machen, um die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

✅ Weniger staatliche Vorschriften

Wenn Sie Ihr Hobby zum Geschäft machen möchten, müssen Sie dennoch lokale und staatliche Vorschriften beachten. Die gute Nachricht ist, dass die regulatorischen Auflagen für Einzelunternehmen geringer sind als für andere Geschäftsformen.

📌 Beispielsweise benötigen Sie in vielen Bundesstaaten wie Kalifornien eine lokale Geschäftserlaubnis, müssen jedoch möglicherweise keine komplexen Gründungsdokumente wie bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Aktiengesellschaft einreichen.

✅ Vereinfachte Geldverwaltung

Die Verwaltung der Finanzen kann für Einzelunternehmer relativ einfach sein. Da Sie im Wesentlichen sich selbst bezahlen, sind keine komplexen Lohnabrechnungssysteme erforderlich. Um jedoch für Ordnung zu sorgen, sollten Sie die Eröffnung eines separaten Kontos in Betracht ziehen, um Ihre Finanzen zu optimieren.

Ein Einzelunternehmen hat zwar viele Vorteile, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Sehen wir uns einige davon an.

❌ unbegrenzte Haftung

Einer der größten Nachteile eines Einzelunternehmens ist die unbegrenzte persönliche Haftung. Wenn ein Geschäft mit einer Klage konfrontiert ist oder Schulden anhäuft, könnten die persönlichen Vermögenswerte des Eigentümers, wie sein Haus oder seine Ersparnisse, gefährdet sein.

Ein Einzelunternehmen bietet keinen Schutz vor persönlicher Haftung, im Gegensatz zu LLCs oder Kapitalgesellschaften, die eine von ihren Eigentümern getrennte juristische Person darstellen.

❌ Limitiertes Wachstumspotenzial

Einzelunternehmer haben oft Schwierigkeiten, Investoren zu gewinnen oder sich umfangreiche Finanzmittel zu sichern. Ohne die Möglichkeit, Aktien auszugeben oder mehrere Investoren zu gewinnen, kann die Skalierung des Geschäfts eine Herausforderung sein.

Sobald Sie ein bestimmtes Niveau erreicht haben, erfordert das Wachstum möglicherweise eine Umstrukturierung Ihres Geschäfts in eine komplexere Einheit, wie z. B. eine GmbH oder Aktiengesellschaft, um Zugang zu größeren finanziellen Ressourcen zu erhalten.

❌ Mangelnde finanzielle Kontrolle

Ohne formelle Buchhaltungsprozesse kann es schwieriger sein, die finanzielle Gesundheit Ihres Geschäfts nachzuvollziehen.

Möglicherweise haben Sie weniger Kontrolle über Ihre Finanzen, was zu Problemen bei der Budgetierung, Steuererklärung und langfristigen Planung führen kann. Außerdem können Sie keine Aktien verkaufen, um Geld zu beschaffen, was die Möglichkeiten für die Gewinnung bedeutender Investitionen limitiert.

🎉 Wissenswertes: Kevin Plank gründete Under Armour als Einzelunternehmen im Keller seiner Großmutter in Washington DC und verkaufte feuchtigkeitstransportierende Shirts aus dem Kofferraum seines Autos. Was mit Sportlern bei lokalen Spielen begann, entwickelte sich zu einem globalen Sportbekleidungsgiganten. Vom Brainstorming im Keller zu Milliardenumsätzen – ein Beweis dafür, dass Durchhaltevermögen und eine großartige Idee zu großem Erfolg führen können!

Beispiele für Einzelunternehmen aus verschiedenen Branchen

Einzelunternehmen sind nicht auf eine bestimmte Art von Arbeit beschränkt – sie erstrecken sich über verschiedene Branchen. Von kreativen Dienstleistungen und Einzelhandel bis hin zu Beratung und Technologie gibt es unzählige Möglichkeiten, eine einfache Idee in ein florierendes Geschäft zu verwandeln. Schauen wir uns einige reale Beispiele für Einzelunternehmen aus verschiedenen Branchen aus der Praxis an, um Sie zu inspirieren.

🧑‍💻 Freiberufler und Berater

Freiberufler arbeiten oft in kleinerem Umfang, genießen jedoch ein hohes Maß an Kontrolle und Flexibilität.

Hier finden Sie einen tieferen Einblick in einige Schlüssel-Felder der Freiberuflichkeit:

Freiberufliche Autoren

Freiberufliches Schreiben ist ein typisches Einzelunternehmen. Autoren bieten ihre Dienste in der Regel direkt an Kunden an, häufig in Nischenbereichen wie der Erstellung von Geschäftsinhalten, dem Verfassen von Werbetexten, dem Bloggen, der Berichterstellung oder dem Verfassen von Fachtexten. Als Freiberufler hat der Autor die vollständige Kontrolle darüber, welche Projekte er annimmt, wie viel er dafür berechnet und wie er seinen Arbeitstag strukturiert.

Viele freiberufliche Autoren haben jedoch Schwierigkeiten, ohne einen festen Kundenstamm oder eine Unternehmensinfrastruktur regelmäßig Arbeit zu finden. Oft verbringen sie viel Zeit damit, sich selbst zu vermarkten, Kontakte zu knüpfen und Kundenbeziehungen zu pflegen. Trotz dieser Herausforderungen ist das freiberufliche Schreiben für diejenigen, die gut schreiben können, ein Einstieg mit niedrigen Hürden und daher für viele eine beliebte Wahl.

💡 Profi-Tipp: Ein freiberuflicher Autor kann ClickUp nutzen, um einen Kalender für den Inhalt zu erstellen, Kundenbriefings zu verfolgen und Erinnerungen für Nachfassaktionen zu automatisieren – alles über ein einziges Dashboard.

Grafikdesigner

Auch Grafikdesigner sind mit dem Modell der Einzelunternehmung erfolgreich. Ob sie nun Logos, Broschüren, Videos (sofern sie über Kenntnisse in Animation und Video-Bearbeitung verfügen) oder komplette Branding-Pakete erstellen – sie bieten ihre Fähigkeiten direkt an Geschäften und Privatpersonen an. Oft entscheiden sie sich dafür, unabhängig von der Unternehmensstruktur zu arbeiten, was ihnen mehr Flexibilität und kreative Freiheit verschafft.

Als Einzelunternehmer kümmert sich ein Grafikdesigner um alle Aspekte des Geschäfts, von der Arbeit mit Clients bis zur Verwaltung der Finanzen des Unternehmens. Außerdem profitieren sie von den steuerlichen Vorteilen eines eigenen Unternehmens, darunter Steuerabzüge für Software, Marketing und Ausrüstungskosten.

Coaches

Coaching kann eine sehr erfüllende Tätigkeit für Einzelunternehmer sein. Coaches können sich auf Lebensberatung, Karriereberatung oder persönliche Entwicklung spezialisieren und Privat- oder Gruppensitzungen anbieten. Wie Nachhilfelehrer legen Coaches in der Regel ihre eigenen Tarife fest und arbeiten eins zu eins mit ihren Kunden, wobei sie ihnen persönliche Aufmerksamkeit schenken.

Der Hauptvorteil des Coachings als Einzelunternehmer ist die Möglichkeit, andere zu unterrichten und ihnen zu helfen und dabei einen flexiblen Zeitplan beizubehalten. Coaches profitieren außerdem von geringen Gemeinkosten, da sie vorübergehend von zu Hause aus arbeiten oder Räumlichkeiten mieten können.

🛍️ Einzelhandel und E-Commerce

Einzelhandel und E-Commerce gehören zu den beliebtesten Bereichen für Einzelunternehmer. Von der Einstellung einer lokalen Boutique bis zum Betrieb eines Online-Shops – diese Geschäfte ermöglichen es Ihnen, klein anzufangen, den Markt zu testen und in Ihrem eigenen Tempo zu wachsen, während Sie die volle Kontrolle behalten.

📌 John Pemberton stellte den Sirup für Coca-Cola her und verkaufte ihn zunächst in einer Apotheke für fünf Cent pro Glas als Sodawassergetränk.

Kleine Online-Shops

Wenn Sie jemals etwas Einzigartiges auf einem Online-Marktplatz gekauft haben, haben Sie wahrscheinlich einen Einzelunternehmer unterstützt. Online-Shops sind unglaublich leicht zugänglich, insbesondere mit Plattformen wie Etsy, Shopify und eBay, über die Menschen Produkte direkt an Kunden verkaufen können.

Von handgefertigtem Schmuck bis hin zu Vintage-Kleidung – diese Geschäfte werden auf persönlicher Ebene geführt, wobei der Eigentümer das Gesicht der Marke ist. Auch der Betrieb eines Online-Shops hat seine Vorteile. Sie können von überall aus arbeiten, Ihre Produktpalette kontrollieren und Ihre eigenen Preise festlegen.

Allerdings ist dies auch mit viel Arbeit verbunden. Die Eigentümer kümmern sich um alles, von der Gestaltung der Produktlisten über die Ausführung der Bestellungen bis hin zur Bearbeitung von Kundenanfragen. Zwar stehen Tools wie CRM-Software zur Verfügung, die bei der Verwaltung des Unternehmens helfen, dennoch kann es sich so anfühlen, als müsste man mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen.

📮ClickUp-Einblick: 92 % der Wissensarbeiter verwenden personalisierte Zeitmanagementstrategien. Die meisten Workflow-Management-tools bieten jedoch noch keine robusten integrierten Zeitmanagement- oder Priorisierungs-Features, was eine effektive Priorisierung behindern kann. Die KI-gestützten Funktionen von ClickUp für Terminplanung und Zeiterfassung können Ihnen dabei helfen, diese Vermutungen in datengestützte Entscheidungen umzuwandeln. Das Programm kann Ihnen sogar optimale Zeitfenster für Aufgaben vorschlagen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zeitmanagementsystem, das sich an Ihre tatsächliche Arbeit anpasst!

Lokale Boutiquen

Lokale Boutiquen schaffen oft ein Gemeinschaftsgefühl, indem sie einzigartige Produkte anbieten, die Kettenläden möglicherweise nicht führen. Der Eigentümer entscheidet, welche Produkte verkauft werden, wie sie bepreist werden und wie der Laden vermarktet wird. Viele Boutique-Besitzer setzen auf Mundpropaganda und soziale Medien, um einen stetigen Kundenstrom aufzubauen.

📌 Sears ist ein bemerkenswertes Beispiel für ein Unternehmen, das als Einzelunternehmen begann und sich zu einem riesigen Unternehmen entwickelte. Das ursprünglich von Richard Warren Sears gegründete Unternehmen begann als Versandhandel für Schmuck und Uhren.

Obwohl das Unternehmen schließlich zu einer Personengesellschaft und einem viel größeren Unternehmen wurde, zeigen seine bescheidenen Anfänge als Einzelunternehmen das Potenzial dieses Geschäftsmodells.

🏠 Heimarbeit-Geschäft

Ein Geschäft von zu Hause aus zu führen, ist für viele Einzelunternehmer eine beliebte Option. Es bietet Flexibilität, senkt die Gemeinkosten und ermöglicht eine gute Work-Life-Balance.

Sehen wir uns einige Beispiele für Heim-Geschäfts-Beispiele an:

Bäcker

Wenn Sie schon einmal Rosmarin-Sauerteigbrot oder eine benutzerdefinierte Geburtstagstorte genossen haben, die genau den Vorstellungen und Ernährungsbedürfnissen Ihres 8-jährigen Kindes entspricht, haben Sie möglicherweise einen Einzelunternehmer-Bäcker unterstützt. Viele Bäcker arbeiten von zu Hause aus und nutzen ihre Küchen, um Produkte für besondere Ereignisse oder Stammkunden herzustellen.

Das Schöne an einem Bäckerbetrieb von zu Hause aus ist, dass Sie eine überschaubare Anzahl von Reihenfolgen annehmen können, ohne die Kosten für die Anmietung einer gewerblichen Küche tragen zu müssen. Sie können Kundenbindung aufbauen, indem Sie Nischenprodukte und personalisierte Backwaren herstellen.

📌 Kate Schade gründete ihr Unternehmen Kate's Real Food als Einzelunternehmen und verkaufte Energieriegel auf einem lokalen Markt in Victor, Idaho. Als ihr Geschäft an Fahrt gewann, begann sie, ihre Produkte in den gesamten USA und international zu verkaufen. Dann wechselte sie von einem Einzelunternehmen zu einer Unternehmensstruktur, um ihre wachsenden Aktivitäten zu unterstützen.

Handwerker

Können Sie handgefertigten Schmuck herstellen oder Fotos in atemberaubende Porträts verwandeln? Wenn ja, dann haben Sie die perfekte Gelegenheit für ein Einzelunternehmen.

Wie bereits erwähnt, betreiben viele Unternehmer heute ihr Geschäft online über Plattformen wie Shopify oder Etsy. Angesichts der potenziellen Steuervorteile einer Registrierung als Einzelunternehmen kann diese Konstellation jedoch für Personen, die Einkommensteuer zahlen und nicht viele Betriebsausgaben geltend machen können, gut funktionieren.

📌 Sarah Blakely gründete ihr Unternehmen Spanx mit 5.000 Dollar Ersparnissen und arbeitete als Einzelunternehmerin von ihrer Wohnung aus. Sie kümmerte sich um alles, von der Patentierung ihrer Idee bis hin zu Verkaufsgesprächen. Diese einfache Struktur ermöglichte es ihr, schnell zu starten und die volle Kontrolle zu behalten, bevor sie schließlich zu einer globalen Milliardenmarke heranwuchs.

Anbieter

Zu den Heimunternehmen können auch Anbieter wie Tierpfleger, Reinigungskräfte oder Personal Trainer gehören. Ein Personal Trainer kann beispielsweise Einzelstunden oder Gruppenkurse anbieten, und zwar bequem von zu Hause aus oder in einem örtlichen Fitnessstudio.

Geschäftsmodelle haben zwar großes Potenzial, erfordern jedoch oft ein umfangreiches Netzwerk und einen starken lokalen Kundenstamm, um erfolgreich zu sein.

👀 Wussten Sie schon? 63 % der Marketingfachleute verfolgen Mund-zu-Mund-Empfehlungen, indem sie Kunden direkt fragen, wie sie von ihrem Geschäft erfahren haben. An zweiter Stelle steht die Nachverfolgung durch digitale Methoden, die von 31 % der Experten genutzt wird. Nur 6 % gaben zu, Vermutungen anzustellen.

🛠️ Unabhängige Auftragnehmer

Unabhängige Auftragnehmer sind vielleicht das einfachste Beispiel für Einzelunternehmen. Dazu gehören:

Klempner

Klempner bieten wichtige Dienstleistungen an, von der Reparatur von Lecks bis zur Installation neuer Rohre. Viele Klempner betreiben ihr eigenes Geschäft und bieten Hausbesitzern und Unternehmen gleichermaßen ihr Fachwissen an.

Die Leitung eines Klempner-Geschäfts als Einzelunternehmer bedeutet, dass Sie sich um alles kümmern müssen, von der Terminplanung bis zum Kundenservice. Klempner verwenden häufig Aufgabe-Software oder Tools, um Termine, Rechnungen und Serviceanrufe zu verfolgen, was dabei hilft, den Überblick zu behalten.

📖 Lesen Sie auch: Software für Zeiterfassung für kleine Unternehmen

Elektriker

Wie Klempner sind auch Elektriker sehr gefragt und betreiben oft ihr eigenes Geschäft. Ob bei der Installation von Beleuchtungsanlagen, der Verkabelung neuer Gebäude oder der Behebung von elektrischen Problemen – Elektriker können in der Regel als unabhängige Auftragnehmer arbeiten und ihre Dienste auf Projektbasis anbieten.

Elektriker müssen jedoch hinsichtlich Zertifizierungen, tools und gesetzlichen Anforderungen auf dem Laufenden bleiben, um ihr Geschäft betreiben zu können.

Landschaftsgärtner

Landschaftsbau-Geschäfts sind oft Ein-Personen-Betriebe, die Rasenpflege, Gartenarbeit und saisonale Wartungsdienste anbieten. Viele Landschaftsgärtner gründen ihr Geschäft, nachdem sie Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben, und nutzen ihr Fachwissen, um einen treuen Kundenstamm aufzubauen.

Landschaftsbauunternehmen können zwar sehr profitabel sein, erfordern jedoch eine gute Ausrüstung, eine starke Arbeit und die Fähigkeit, sowohl die körperliche Arbeit als auch die Geschäfts-Aspekte zu bewältigen.

📖 Lesen Sie auch: Was ist Customer Communication Management (CCM)?

Effizientes Management eines Einzelunternehmens

Als Einzelunternehmer sind Sie für alle Aspekte Ihres Geschäfts verantwortlich. Wenn Sie jedoch mehr Clients gewinnen und Ihr Workload wächst, kann dies schnell überwältigend werden. Hier kommen die richtigen Tools und Technologien ins Spiel, die Ihnen den Erfolg erleichtern.

Eines der besten Tools zur Verwaltung Ihrer Arbeitslast ist ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, mit dem Sie Aufgaben, Dokumente und Arbeitsabläufe auf einer anpassbaren, benutzerfreundlichen Plattform zentralisieren können.

Für Solo-Inhalt-Autoren bedeutet ClickUp den Zugang zu ClickUp Brain und externen Premium-KI-Modellen wie ChatGPT, Claude und Gemini. Für Einzelunternehmer, die als Auftragnehmer tätig sind, eignet es sich perfekt für die Nachverfolgung von Rechnungen, Aufträgen und Materialien, ganz zu schweigen von den zahlreichen Vorlagen für die Einstellung von Projekten. Auf der Plattform ist für jeden Solopreneur etwas dabei, darunter auch KI-Agenten der nächsten Generation , die als praktische Assistenten dienen.

ClickUp ermöglicht es Ihnen, smarter zu arbeiten, organisiert zu bleiben und mehr zu erreichen – ganz ohne die Komplexität oder Kosten von Unternehmen-Tools. Es ist Ihre Business-Kommandozentrale, die Ihnen zum Erfolg verhilft.

Optimieren und erweitern Sie Ihre Projektmanagement-Prozesse mit ClickUp.

Mit der Projektmanagement-Lösung von ClickUp können Sie beispielsweise den Fortschritt nachverfolgen, datengestützte Entscheidungen treffen und den Überblick behalten. So kann ClickUp Ihnen bei der Verwaltung Ihres Einzelunternehmens helfen:

Effizienzsteigerung : Optimierte Workflows und Automatisierungen reduzieren den Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben.

Anpassung: Mit benutzerdefinierten Ansichten und Workflows können Sie ClickUp an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen.

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, indem Sie in ClickUp Prioritätsstufen für Aufgaben festlegen.

Wenn Sie alles in der Reihenfolge halten müssen, bietet ClickUp Aufgabe erweiterte Funktionen für Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit, darunter Kommentare in Echtzeit, Diskussionen und Priorisierung. Sie können bis zu fünf Prioritäten einstellen, um Aufgaben zu kategorisieren, dringende Ergebnisse hervorzuheben und sich auf das zu konzentrieren, was den Fortschritt vorantreibt.

⭐ KI bei ClickUp ClickUp Brain wurde entwickelt, um die besonderen Herausforderungen von Einzelunternehmern zu bewältigen. Es hilft Ihnen, alle Aspekte Ihres Geschäfts effizient zu verwalten, ohne dass Sie ein großes Team benötigen. Es fungiert als Ihr digitaler Assistent und optimiert die täglichen Abläufe, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – das Wachstum Ihres Geschäfts. Integriert mit Konto-, E-Mail- und Kalender-tools, um Ihre Geschäftskontrolle zu zentralisieren.

Automatisierung der Rechnungsstellung, Kundenbetreuung und Terminerinnerungen, um den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Erstellt schnelle Finanzübersichten und Geschäftsberichte für eine bessere Entscheidungsfindung.

Organisiert alle Projekte, Client-Kommunikationen und Dokumente an einem Ort für einfachen Zugriff.

Schlägt Ihnen auf Grundlage Ihrer Workload Prioritäten und Fristen für Aufgaben vor, damit Sie den Überblick behalten. So finden Sie sofort Antworten in ClickUp👇

Darüber hinaus können Sie Ihre Liste vereinfachen, indem Sie Aufgaben erstellen und organisieren, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um Kundenanfragen, Lagerauffüllungen und Marketingkampagnen zu kategorisieren.

Wie Joao Correa, Senior Freelance Designer, es ausdrückt:

Es ist einfacher als Asana, abgeschlossen als Trello (sogar in der kostenlosen Version!) und benutzerfreundlicher als Basecamp... Und dank der Möglichkeit, es mit anderen Diensten wie Google Kalender zu integrieren, habe ich mich für ClickUp und nicht für die Konkurrenz entschieden.

Es ist einfacher als Asana, abgeschlossen als Trello (sogar in der kostenlosen Version!) und benutzerfreundlicher als Basecamp... Und dank der Möglichkeit, es mit anderen Diensten wie Google Kalender zu integrieren, habe ich mich für ClickUp und nicht für die Konkurrenz entschieden.

Erstellen Sie mit ClickUp ein personalisiertes CRM für Ihr Geschäft.

Ebenso können Sie mit ClickUp for CRM Ihre Client-Beziehungen an einem zentralen Ort verwalten. Es verfolgt:

Kundendaten, einschließlich Kontaktdaten und Kommunikationsphase

Interaktionen, bevorzugte Kommunikationskanäle und Verkaufsprozess

Beteiligte Teams und die Customer Journey durch den Sales Funnel

💡 Profi-Tipp: Durch die Verwendung von CRM-Vorlagen in Verbindung mit Projektmanagement bleiben Ihre Projekt- und Kundendaten an einem Ort gespeichert, sodass Sie keine Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen tools verlieren.

Verfolgen Sie Ihre Zeit nach Tag, Woche, Monat oder einem beliebigen benutzerdefinierten Bereich mit detaillierten Stundenzetteln mithilfe der Projekt-Zeiterfassung von ClickUp.

Einzelunternehmer können mit ClickUp's Project Time Tracking ihre geleistete Arbeit erfassen, anpassbare Timesheets erstellen und detaillierte Berichte generieren. Marketingberater können auch dieses Feature nutzen, um zu sehen, welche Kampagnen mehr Zeit und Ressourcen verbrauchen, und so ihre Strategien optimieren.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die Zeiterfassung in ClickUp zu erfahren.

Sobald Sie Ihre Zeit und Aufgaben erfasst haben, legen Sie klare Ziele fest und überwachen Sie den Fortschritt mit ClickUp Goals. Indem Sie einzelne Aufgaben und Projekte mit übergeordneten Geschäftszielen verknüpfen, stellen Sie sicher, dass Ihr Team fokussiert und aufeinander abgestimmt bleibt.

Mit tools wie wöchentlichen Scorecards und Shout-outs können Sie alle motivieren, am Ball zu bleiben und den Erfolg voranzutreiben.

Verwalten Sie alle Ziele der Projekte an einem Ort mit ClickUp Goals.

Die Funktion hört damit noch nicht auf. Mit Analysen können Sie tiefer in wichtige Metriken eintauchen und Einblicke in das Kundenverhalten, Markttrends und die operative Leistung gewinnen.

Darüber hinaus ermöglichen benutzerdefinierte Widgets auf ClickUp-Dashboards die Nachverfolgung von KPIs, Fortschritten und anderen Geschäftskennzahlen, was datengestützte Entscheidungen erleichtert.

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke und passen Sie Ihre benutzerdefinierten Dienstleistungen mithilfe von ClickUp-Dashboards an die Erwartungen Ihrer Kunden an.

Wenn es um die Budgetplanung geht, hilft Ihnen ClickUp Finance dabei, Ihre Ziele, Konten und Gewinne im Blick zu behalten. Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Budgetzuweisungen, Ausgaben und Rentabilität zu überwachen. Die Plattform bietet außerdem leistungsstarke Excel-ähnliche Features, mit denen Sie die Budgetplanung und Ausgabenverfolgung an einem Ort verwalten können.

Für wiederholende Aufgaben wie monatliche Rechnungen generiert ClickUp automatisch neue Aufgaben, sobald eine Zahlung erfolgt ist. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um Details wie budgetierte Beträge, tatsächliche Ausgaben, Lieferanteninformationen und Zahlungsdaten zu verfolgen.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Projektmanagement-Vorlagen für alle Arten von Projekten

Erfolgreich als Einzelunternehmer mit ClickUp

Ein Einzelunternehmen ist einfacher zu führen, als Sie vielleicht denken. Mit dieser Klarheit können Sie sicher entscheiden, ob es für Ihr Geschäft das Richtige ist.

Bei der Gründung ist die Wahl eines robusten Tools für das Aufgabenmanagement der Schlüssel. Mit ClickUp können Sie Ihren Workflow organisieren, die Kommunikation mit Kunden optimieren und die Produktivität steigern – so können Sie Ihr Geschäft effizient skalieren und mit Zuversicht Ergebnisse erzielen.

