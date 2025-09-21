die 13 besten KI-Agenten für Vertriebs-Teams im Jahr 2025

Ihr Team übertrifft seine Quote, aber zu welchem Preis?
Stunden, die für die Aktualisierung von CRMs, das Umschreiben derselben Kontaktaufnahmen und die Vorbereitung von Meetings verloren gehen, die niemals zu einer Conversion führen. Je mehr Ihre Pipeline wächst, desto schwieriger wird es, ohne Verzögerungen zu skalieren.
Hier schreiten KI-Agenten für den Vertrieb in Aktion, die Ihnen helfen, Ihren Umsatzmotor auf Hochtouren laufen zu lassen.
In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten KI-Agenten vor, die Ihnen dabei helfen, Leads zu generieren, die Kundenansprache zu personalisieren und Ihre Pipeline am Laufen zu halten. 🚀
Die besten KI-Agenten für den Vertrieb auf einen Blick
Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle KI-Agenten für den Vertrieb, die wir im Folgenden vorstellen, miteinander verglichen werden. 📊
|ClickUp
|Automatisierung von Vertriebsabläufen und KundenkommunikationTeamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Großunternehmen
|Einblicke in die Pipeline, Vertriebsautomatisierung, Anrufprotokolle und einheitliche Arbeitsbereichsverwaltung
|Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar
|Salesforce Einstein
|Vorausschauende Lead-Bewertung und intelligente CRM-Automatisierung im Unternehmensmaßstab Teamgröße: Unternehmen
|Prognosen zum Geschäftsergebnis mit KI-Bewertung und automatisierten Aktualisierungen von Aufgaben
|Preis: 500 $/Monat pro Benutzer (Enstein Sales)
|Apollo KI
|KI-gestützte Akquise und automatisierte Multi-Channel-KundenanspracheTeamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen
|KI-gestützte E-Mail-Sequenzierung, absichtsbasiertes Lead-Scoring und automatisierte Outbound-Personalisierung
|Free-Plan verfügbar; ab 59 $/Monat pro Benutzer (Basic)
|Clari
|Umsatzprognosen und Geschäftsüberprüfungen mit Echtzeit-KI-Erkenntnissen Teamgröße: Mittelständische Unternehmen, Unternehmen
|Erkennung von Pipeline-Risiken und automatisierte CRM-Hygiene
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Artisan
|Autonome KI-Vertriebsmitarbeiter, die Leads wie Menschen ansprechen und qualifizieren Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen
|KI-Vertriebsagenten für ausgehende Anrufe und E-Mails, menschenähnliche Unterhaltung und Kalenderbuchungsintegration
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Regie. ai
|KI-generierte Vertriebssequenzen, die auf Käuferprofile und -absichten zugeschnitten sind Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen
|KI-generierte E-Mail- und Sequenzerstellung, Kampagnentests und Personalisierung von LinkedIn-Nachrichten
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Claygent
|Forschungsautomatisierung und KI-gestützte Anreicherung von Vertriebsinformationen Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen
|Prospektforschung mit KI-Agenten und Datenerfassung aus mehreren Quellen für Kundenzufriedenheit
|Free-Plan verfügbar; ab 149 $/Monat (Starter)
|Gong
|KI-gestützte Unterhaltung-Analyse und Erkennung von Geschäftsrisiken Teamgröße: Mittelständische Unternehmen, Unternehmen
|KI-Anrufanalyse, Deal Intelligence, Echtzeit-Coaching-Einblicke und Nachverfolgung für Vertriebsmitarbeiter für höhere Konversionsraten
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Lavender KI
|Echtzeit-E-Mail-Coaching und KI-optimierte Vertriebsnachrichten Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen
|Echtzeit-E-Mail-Coaching, Personalisierungstipps und Vertriebs-Dashboard
|Free-Plan verfügbar; ab 29 $/Monat (Starter)
|HubSpot Sales Hub
|Integrierte KI-Tools, die den gesamten Sales Funnel innerhalb eines CRM unterstützen Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen
|KI-Inhalt-Assistent, Automatisierung von Vertriebs-E-Mails, Deal-Pipeline-Management, native CRM-Integration
|Free-Plan verfügbar; ab 20 $/Monat (Starter)
|Drift
|KI-Chatbots, die Leads qualifizieren und Meetings in Echtzeit vereinbaren Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen
|KI-gestützte Chatbots, Echtzeit-Lead-Qualifizierung auf Basis von Kundeninteraktionen und Meeting-Buchung per Chat
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Humantic KI
|Persönlichkeitsbasierte Käufererkenntnisse und hyper-personalisierte Vertriebsaktivitäten Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen
|Einblicke in die Persönlichkeit von Käufern und das benutzerdefinierte Kundenerlebnis, adaptive Kommunikationsvorschläge und Persona-Anreicherung für die Kundenansprache
|Free-Plan verfügbar; ab 40 $/Monat (Pro)
|Nahtlose KI
|Echtzeit-B2B-Kontaktsuche und KI-gestützte Lead-Generierung Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen
|KI-gestützte Lead-Generierung, Kontaktdaten in Echtzeit und eine Chrome-Erweiterung für die Kundenakquise
|Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung
Was sind KI-Agenten für den Vertrieb?
KI-Agenten für den Vertrieb sind spezialisierte Assistenten, die routinemäßige, datengesteuerte Aufgaben in Ihrem gesamten Umsatz-Workflow übernehmen.
Im Gegensatz zu statischen Chatbots oder einfachen Automatisierung lernen sie aus Ihrem CRM, Ihren Kommunikationsprotokollen und Integrationen von Drittanbietern, um Bedürfnisse zu antizipieren und autonom zu handeln.
Sie können sie nutzen, um anhand von Absichtssignalen neue Leads zu gewinnen, Kontaktaufnahmen zu entwerfen und zu personalisieren und sogar den Zustand der Pipeline zu überwachen. Die besten KI-Vertriebsagenten nutzen vergangene Daten, um ihr Verhalten anzupassen, den Tonfall von E-Mails zu verfeinern, die Kadenz der Nachfassaktionen zu optimieren und Aufgaben in Echtzeit zu priorisieren.
Worauf sollten Sie bei einem KI-Agenten für den Vertrieb achten?
Der Einsatz von KI-Agenten im Vertrieb kann Ihre Abläufe revolutionieren, aber nur, wenn sie die richtigen Kriterien erfüllen. Hier sind einige Schlüssel-Features, auf die Sie bei der Auswahl achten sollten. 👇
- Integriert sich in Ihr CRM: Führt eine bidirektionale Synchronisierung mit Salesforce, HubSpot oder Ihrem Aufzeichnungssystem durch, um die Geschäftsdaten auf dem neuesten Stand zu halten
- Generiert hyper-personalisierte Kundenansprache: Erstellt E-Mails und Social-Media-Nachrichten unter Verwendung von Echtzeit-Kontext wie Deal-Phase, vergangene Interaktionen und Signale zur Kaufabsicht
- Priorisiert wertvolle Maßnahmen: Bewertet Leads und Opportunities anhand benutzerdefinierter Kriterien (z. B. Geschäftsvolumen und Abschlusswahrscheinlichkeit) und zeigt die nächsten besten Schritte auf
- automatisierung von Meetings und Nachfassaktionen: *Transkribiert Anrufe, extrahiert Aktionspunkte und erstellt Nachfass-Zusammenfassungen für verschiedene Anwendungsfälle ohne manuelles Eingreifen
- Bietet proaktive Einblicke in die Pipeline: Erkennt risikobehaftete Geschäfte, prognostiziert Ergebnisse und warnt Sie vor Anomalien, bevor diese sich auf die Vertriebsziele auswirken
- Unterstützt die Multi-Channel-Kundenakquise: Generiert Leads, erweitert Kontakte und startet Kampagnen per E-Mail, Telefon und in sozialen Netzwerken
💡 Profi-Tipp: Laut Harvard Business Review sollten Sie sich nicht auf die Features Ihres Produkts konzentrieren, sondern darauf, wie es die spezifischen Bedürfnisse oder Herausforderungen Ihrer Kunden erfüllt. Sie können beispielsweise Ihren Pitch von der Erörterung von Produktionsprozessen auf das Freigeben einer herzlichen Kundengeschichte verlagern, mit dem Ergebnis einer besseren Kundenbindung.
Die besten KI-Agenten für den Vertrieb
Hier sind die besten KI-Agenten, die entwickelt wurden, um den Alltag von Vertriebsleitern zu erleichtern. 🎯
1. ClickUp (Am besten geeignet für die Automatisierung von Vertriebsabläufen und die Kundenkommunikation)
Wenn Sie ständig zwischen Dutzenden von tools hin- und herspringen, um Ihre Kundenansprache zu verwalten, Ihr CRM zu aktualisieren oder sich auf Meetings vorzubereiten, ist ClickUp die Lösung.
Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten in einer App vereint und durch kontextbezogene KI unterstützt wird, mit der Sie schneller und intelligenter arbeiten können.
Mit ClickUp for Sales Teams verfügen Sie über eine Plattform, mit der Sie skalierbare agentenbasierte Workflows mit automatisierter Aktivitätsverfolgung, Echtzeit-Dashboards und KI-gestützten Aufgabenaktualisierungen erstellen können.
Finden Sie Antworten schneller mit der Kontextwahrnehmung von ClickUp Brain
Das Herzstück der leistungsstarken KI-Suite von ClickUp ist ClickUp Brain, eine kontextsensitive KI-Engine, die Ihren gesamten Arbeitsbereich versteht, einschließlich Aufgaben, Zeitleisten, Dokumenten, Chats und sogar verbundenen Tools von Drittanbietern wie Salesforce und Google Drive.
Sie können ClickUp Brain beispielsweise bitten, die Pipeline-Aktivitäten spontan zusammenzufassen. Sie können natürliche Abfragen eingeben, wie „Welcher ist der Status der ins Stocken geratenen Unternehmensgeschäfte im zweiten Quartal?“, und erhalten sofort Antworten aus Aufgaben, Kommentaren und Tags.
Sie können auch festgefahrene Aufgaben in verschiedenen Phasen Ihrer Pipeline aufdecken, um Prioritäten für Maßnahmen zu identifizieren und Brain anzuweisen, einen Plan dafür zu entwickeln.
🧠 Fun Fact: ClickUp Brain kann auch Erkenntnisse aus Ihren Verkaufsgesprächen gewinnen, indem es jedes Transkript durchsuchbar macht. Der Trick? Vergessen Sie nicht, ClickUp AI Notetaker zu Ihren Anrufen einzuladen, damit diese automatisch aufgezeichnet und transkribiert werden!
Delegieren Sie sich wiederholende Workflows an ClickUp Autopilot Agents
Wenn Sie damit beschäftigt sind, Aufgaben manuell zu aktualisieren, anstatt Geschäfte abzuschließen, lassen Sie sich von ClickUp Autopilot Agents helfen.
Diese No-Code-KI-Assistenten sind direkt in Ihrem ClickUp-Workspace integriert und können die sich wiederholenden Teile Ihres Vertriebsprozesses automatisieren – von der Aufnahme und Ausführung bis hin zur Berichterstellung. So funktioniert es: Sie legen einen Auslöser fest, z. B. einen Lead, der in der Pipeline eine neue Phase erreicht, fügen Bedingungen hinzu, Beispiel: „nur wenn es sich um ein Unternehmen handelt“, und geben Anweisungen zum Freigeben von Aufgaben. Jedes Mal, wenn der Auslöser ausgelöst wird und die Bedingungen erfüllt sind, wird der Agent automatisch aktiv.
All dies wird über einen einfachen, codefreien Builder eingerichtet, in dem Sie dem Agenten mitteilen, wonach er suchen, was er zu erledigen und auf welche Informationen er zugreifen soll. Und ja, Sie können steuern, welche Informationen der Agent verwendet, einschließlich Dokumente, Aufgaben und Chatten, sodass er immer im richtigen Kontext agiert.
📌 Wenn beispielsweise ein hochwertiger Lead, der Ihren ICP-Kriterien entspricht, über ein Formular eingeht, weist das Vertriebs-Automatisierungstool ihn Ihrem Senior AE zu, taggt den Deal in Ihrem Arbeitsbereich und benachrichtigt den VP of Sales im Chat.
Erfahren Sie von den Experten unseres Teams, wie Sie Ihren benutzerdefinierten Autopilot-Agenten erstellen können:
💡 Profi-Tipp: Um einen nützlichen Agenten zu erstellen, sind durchdachte, detaillierte Eingabeaufforderungen erforderlich. Mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX können Sie diese Anweisungen diktieren und so Agenten viermal schneller erstellen als durch Tippen!
ClickUp Brain MAX ist Ihre Desktop-KI-Super-App, die Ihren gesamten Arbeit-Kontext mit dem Zugriff auf mehrere LLMs – darunter Gemini, Claude, ChatGPT und andere – zusammenführt, sodass Sie mit maximaler Produktivität agieren können, ohne sich mit einer Überlastung durch Apps und KI-Wildwuchs herumschlagen zu müssen.
Schnelle Planung, Ausführung und Überwachung mit ClickUp-Vorlagen
Und wenn Sie die Gestaltung Ihres Vertriebs-Workflows vereinfachen möchten, beginnen Sie mit der Vertriebs-Plan-Vorlage von ClickUp.
Als Nächstes bietet die Sales Tracker-Vorlage von ClickUp vorgefertigte Statusmeldungen wie „Ziel erreicht“ und „In Bearbeitung“, 12 benutzerdefinierte Felder zur Erfassung von Versandkosten, Stückpreisen und Gewinnspannen sowie mehrere Ansichten zur Aufschlüsselung des Umsatzvolumens nach Monat oder Produkt.
Die Lösung wurde für Teams jeder Größe entwickelt und ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt einzelner Mitarbeiter und des gesamten Teams in Echtzeit zu bewerten, Vertriebspipelines zu optimieren und wichtige Trends zu identifizieren, um den Umsatz zu steigern.
Benötigen Sie einen zentralen Hub für alle Ihre Leads? Verwenden Sie die ClickUp Sales CRM-Vorlage, um die Nachverfolgung aller Kontakte, aller Anrufe und aller geschlossenen Deals zu gewährleisten.
Die besten Features von ClickUp
- *zentralisieren Sie Ihre Dokumentation: Verwenden Sie ClickUp Docs, um lebendige Dokumente zu erstellen, zu freizugeben und zu pflegen, die direkt mit Ihren Workflows verknüpft sind, und nutzen Sie dabei die integrierte Funktion /Write with AI zum automatischen Verfassen und Personalisieren von Vertriebsnachrichten
- zusammenarbeit in Echtzeit: *Ermöglichen Sie mit ClickUp Chat eine kontextreiche Kommunikation in Echtzeit direkt neben Ihren Aufgaben
- Erstellen Sie Vertriebsdemos: Verwenden Sie ClickUp Clips, um Anrufe aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen, und verwandeln Sie lange Demos in überschaubare nächste Schritte, Aktionspunkte und benutzerdefinierte Kundendienstmaßnahmen
- *beseitigen Sie Engpässe: Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards, um den Fortschritt mit kumulativen Flow-, Burnup-, Burndown- oder Geschwindigkeits-Diagrammen zu visualisieren
- Jeden Lead nachverfolgen: Nutzen Sie ClickUp CRM, um potenzielle Kunden, Geschäfte und Vertriebsaktivitäten in Echtzeit zu verfolgen, und wechseln Sie dann zwischen den Ansichten „Liste“, „Kanban“, „Tabelle“ oder „Zeitleiste“, um die Arbeitsweise Ihres Teams optimal anzupassen
- reduzieren Sie Routineaufgaben: *Erstellen Sie mit ClickUp Automatisierungen ohne Programmieraufwand mithilfe eines Ausklapp-Builders oder einfacher englischer Eingabeaufforderungen in ClickUp Brain, um regelbasierte, sich wiederholende Vertriebsaufgaben zu erledigen, z. B. die automatische Zuweisung neuer Leads, die Aktualisierung von Deal-Phasen bei Vertragsunterzeichnung, das Versenden von Follow-up-Erinnerungen oder das Erstellen von Übergabeaufgaben bei geschlossener Opportunity
Limit von ClickUp
- Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features
Preise für ClickUp
ClickUp-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über ClickUp?
Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:
Ich liebe die Vielseitigkeit von ClickUp und die Tatsache, dass unser Team es an jede Situation benutzerdefiniert anpassen kann – es ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern für uns ein ganzer Operational Hub! Wir verwalten alles, von der Kundenarbeit bis zu unserem CRM, und lieben die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Kunden hört!
📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Tool-Ausstattung auf maximal neun Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform?
Als Alles-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chatten und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.
2. Salesforce Einstein (am besten geeignet für prädiktives Lead-Scoring und intelligente CRM-Automatisierung im Maßstab eines Unternehmens)
Salesforce Einstein ist eine in die Customer 360-Plattform von Salesforce integrierte KI-Ebene, die entwickelt wurde, um fortschrittliches maschinelles Lernen (ML) und prädiktive Analysen direkt in die Sales Cloud zu integrieren.
Es integriert Automatisierung in jeden Aspekt des Vertriebs-Workflows und hilft Teams dabei, hochwertige Leads zu identifizieren, die Kundenansprache in großem Maßstab anzupassen, Pipelines auf dem neuesten Stand zu halten und sich mit datengestützten Erkenntnissen auf Kundengespräche vorzubereiten. Einstein lernt aus jedem Geschäft, jedem Gespräch und jedem Klick, um Maßnahmen vorzuschlagen, Risiken aufzuzeigen und Inhalt zu generieren.
Die besten Features von Salesforce Einstein
- Nutzen Sie KI für die Lead-Generierung, indem Sie die Suche nach potenziellen Kunden und eingehende Leads mit dem Einstein SDR Agent durch Automatisierung optimieren
- Verbessern Sie die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter mit Rollenspiel-Simulationen und generativem KI-gestütztem Feedback mithilfe von Einstein Sales Coach
- Erstellen und implementieren Sie KI-Agenten mit Agentforce, um Vertriebsabläufe zu verwalten – alles gesichert durch die Einstein Trust Layer
- Implementieren Sie Einstein Scoring , um Deals zu priorisieren, und nutzen Sie Predictive Scoring, um Leads hervorzuheben
Limit von Salesforce Einstein
- Für fortgeschrittene Setups kann es möglicherweise erforderlich sein, von einem Entwickler unterstützt zu werden oder über technisches Fachwissen zu verfügen
- Das System kann bei hohen Datenmengen oder komplexen Workflows verzögert reagieren
Preise für Salesforce Einstein
- Einstein Sales: 500 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Einstein
- G2: 4,4/5 (über 23.000 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Salesforce Einstein?
Hier ein Auszug aus einer G2-Bewertung:
Mit Salesforce Sales Cloud kann ich meine Leads, Kontakte und Geschäfte ganz einfach an einem Ort verwalten... Manchmal fühlt es sich etwas überwältigend an, besonders wenn man neu dabei ist. Es gibt so viele Features und Schaltflächen, dass es eine Weile dauern kann, bis man sich zurechtfindet. Wenn es vom Administrator nicht richtig eingestellt ist, können einige Dinge verwirrend sein oder zusätzliche Schritte zu erledigen erfordern. Es ist leistungsstark, aber nicht immer sofort super benutzerfreundlich.
3. Apollo /AI (am besten geeignet für KI-gestützte Kundenakquise und Automatisierung Multi-Channel-Kundenansprache)
via Apollo KI
Apollo ist eine KI-gestützte Go-to-Market-Engine, die die Automatisierung von allem ermöglicht – von der Akquise bis zum Pipeline-Management. Sie greift auf über 275 Millionen Kontakte und 70 Millionen Unternehmen zurück und wird durch Echtzeit-Jobwechsel, Tech-Stack-Updates und Kaufabsichtssignale ergänzt.
Sobald Sie Ihr ideales Kundenprofil (ICP) definiert haben, identifiziert Apollo AI hochgradig passende Leads und priorisiert diese anhand von Verhaltenssignalen wie E-Mail-Öffnungen, Website-Besuchen und der Historie der ausgehenden Interaktionen. Diese Erkenntnisse werden dann in vorgeschlagene Kommunikationsansätze umgesetzt, die auf den Kontext jedes potenziellen Kunden zugeschnitten sind, sodass Teams KI für die Datenanalyse nutzen können, ohne ihren Vertriebs-Workflow zu verlassen.
Die besten Features von Apollo KI
- Probieren Sie den Pipeline Builder aus, um mithilfe von über 65 Filtern, Absichtssignalen und Echtzeit-Anreicherung die ideal passenden Leads zu identifizieren
- Erhalten Sie automatisch generierte Meeting-Zusammenfassungen, Follow-ups und nächste Schritte mithilfe der intelligenten Transkription und den Einblicken vor dem Anruf von Call Assistant
- Starten Sie Multichannel-Sequenzen mit KI-personalisierten E-Mails, Ein-Klick-Anrufen und integriertem Schutz der Zustellbarkeit
- Erhalten Sie detaillierte Info wie erfolgreiche Anrufmuster, Playbooks für den Umgang mit Einwänden und Messaging-Strategien über den KI-Chatbot und die Anrufanalyse von Apollo
Einschränkungen von Apollo KI
- Einige Benutzer berichten, dass die Kontaktdaten nur zu etwa 65 % korrekt sind, insbesondere bei Mobiltelefonnummern und in den EMEA-Regionen
- Schlüssel-Funktionen sind hinter höherwertigen Plänen versteckt, was zu unvollständigen Outreach-Workflows für Basis-Benutzer führt
Preise für Apollo KI
- Free
- Basis: 59 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 99 $/Monat pro Benutzer
- Organisation: 149 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Apollo KI
- G2: 4,7/5 (über 8.700 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)
4. Clari (Am besten geeignet für Umsatzprognosen und Geschäftsüberprüfungen mit Echtzeit-KI-Erkenntnissen)
via Clari
Clari ist ein KI-gestütztes Vertriebs-Tool für Umsatzteams, die Präzision, Sichtbarkeit und Kontrolle über den gesamten Verkaufstrichter hinweg benötigen. Alles läuft auf Revenue Context™, einer proprietären Intelligenzschicht, die Signale aus jeder Interaktion, jedem Geschäft, jeder Prognose und jeder CRM-Aktualisierung abruft, um eine neue Klasse von KI-Agenten für die Ausführung zu unterstützen.
Von der Echtzeit-Überprüfung von Geschäften bis hin zu präzise gesteuertem Coaching und der Erstellung von E-Mails – die Agenten des tools kümmern sich um alles. Sie überprüfen Pipeline-Risiken, zeigen nächste Schritte auf, erstellen personalisierte E-Mails und empfehlen Maßnahmen für alle Ebenen der Vertriebsorganisation.
Die besten Features von Clari
- Diagnostizieren Sie den Status von Geschäften mit KI Deal Inspection, überprüfen Sie offene Opportunities anhand bewährter Erfolgskriterien und erkennen Sie Lücken in der Ausführung
- Erkennen Sie Themen mit KI Smart Topics und decken Sie geschäftskritische Signale wie Preisdruck oder Risikofaktoren aus Anrufen, E-Mails und Meetings auf
- Erhalten Sie mit AI Smart Feed eine kuratierte Zusammenfassung der Schlüssel-Momente aus den Aktivitäten Ihrer Vertriebsmitarbeiter, damit Sie frühzeitig auf Signale reagieren und die Produktivität verbessern können
- Verfassen Sie präzisere E-Mails mit KI-gestützter intelligenter Kundenakquise und Nachverfolgung für eine wertorientierte Kundenansprache
Limitations von Clari
- Die Spalten-Ansichten lassen sich nicht für alle Benutzer leicht anpassen
- Vertriebsmitarbeiter müssen möglicherweise parallele Tabellen für die detaillierte Nachverfolgung von Geschäften führen
Preise von Clari
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Clari-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6/5 (über 5000 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Clari?
Eine G2-Bewertung drückt es so aus:
Mir gefällt, wie einfach und unkompliziert Clari zu bedienen ist, wenn ich die nächsten Schritte zu Preisen, Phasen und Zeitstempeln aktualisiere, während ich mir meine wichtigen Geschäfte ansehe. Es ist auch einfach, meine Monats-, Quartals- und Jahresnummern mit meinem Direktor zu prognostizieren, wenn wir uns Berichte und die Pipeline ansehen. Mir gefällt nicht, dass ich bestimmte Metriken nur aktualisieren kann, wenn ich sie zuvor in Salesforce Lightning Opportunity geändert habe. Abgesehen davon ist alles ziemlich einfach zu bedienen und zu navigieren.
📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen.
Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die weder strategisches Denken noch Kreativität erfordern (wie z. B. Follow-up-E-Mails 👀). ClickUp AI-Agenten helfen dabei, diese Routinearbeit zu eliminieren. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Aktualisierungen, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar die Erstellung von End-to-End-Workflows! All das (und noch mehr) kann mit ClickUp, Ihrer App für die Arbeit, im Handumdrehen automatisiert werden.
💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.
5. Artisan (am besten geeignet für autonome KI-Vertriebsmitarbeiter, die Leads wie Menschen ansprechen und qualifizieren)
via Artisan
Artisan ist eine Full-Stack-Outbound-Engine, die von KI-Mitarbeitern angetrieben wird. Ava, sein KI-SDR, ersetzt die manuelle, repetitive Arbeit der traditionellen Kundenakquise durch intelligente Automatisierung. Von der Ansprache der richtigen Leads bis hin zur Erstellung hyper-personalisierter Kontaktaufnahmen übernimmt es Ihren gesamten Outbound-Workflow.
Mit KI-Playbooks können Sie die Sprache Ihrer Nachrichten und Kontaktaufnahmen standardisieren und sicherstellen, dass Best Practices unternehmensweit umgesetzt werden. Gleichzeitig können Sie über Analyse-Dashboards in Echtzeit sehen, welche Konten aktiv sind, um Ihre Zielgruppenansprache zu verfeinern.
Die besten Features von Artisan
- Setzen Sie mit dem Sequence Builder E-Mail- und LinkedIn-Workflows ohne Code ein
- Identifizieren Sie mit Avas Data Miner potenzielle Kunden mit hoher Kaufabsicht, indem Sie technografische, firmografische und absichtsbezogene Daten wie Stellenanzeigen und Finanzierungsnachrichten sammeln
- Verwalten Sie die Zustellbarkeit Ihrer E-Mails, damit diese nicht im Spam-Ordner landen, mithilfe von Echtzeit-Überwachung des Mailbox-Zustands, dynamischen Versandlimits und automatischem E-Mail-Warmup
- Greifen Sie über die integrierte Datenbank auf über 300 Millionen B2B-Kontakte in mehr als 200 Ländern zu
Limit für Handwerker
- Es fehlt an Detailgenauigkeit bei der Berichterstellung, da die Nachverfolgung der Antwortzeiten auch Abmeldungen einschließt, was zu verzerrten Ergebnissen führt
- Die Nachrichten wirken generisch, roboterhaft und wenig personalisiert
Preise für Handwerker
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen von Handwerkern
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie das BANT-Framework (Budget, Authority, Need, Timing) als Gesprächsleitfaden. Anstatt die Frage „Wer ist der Entscheidungsträger?“ zu stellen, versuchen Sie es mit „Wer ist normalerweise noch an solchen Kaufentscheidungen beteiligt?“. Das klingt natürlicher und verschafft Ihnen einen tieferen Einblick in den Kontext.
6. Regie. ai (Am besten geeignet für KI-generierte Vertriebssequenzen, die auf Käuferprofile und -absichten zugeschnitten sind)
via Regie.ai
RegieOne ist eine KI-gestützte Vertriebsplattform für Vertriebsteams, die ihre Kundenansprache in großem Umfang personalisieren müssen. Hier arbeiten menschliche Vertriebsmitarbeiter und KI-Agenten gemeinsam an allem, von der Planung, wer kontaktiert werden soll, bis hin zur Terminierung von Meetings im Kalender. Die Plattform nutzt intelligente Inhalte und Echtzeit-Feedback, um die Effektivität und Effizienz des Top-of-Funnel-Vertriebs zu verbessern.
Die KI-Content-Engine und KI-Messaging der Plattform schreiben Vorlagen und erstellen komplette Outbound-Programme unter Verwendung Ihrer Markenstimme, ICP-Erkenntnissen und vergangenen Leistungsdaten. Zu den Kadenzfunktionen gehören auf die Persona abgestimmte E-Mails, LinkedIn-Nachrichten, Anrufskripte und Voicemail-Ansagen, die alle automatisch an die Branche, den Titel und die Phase des Kaufprozesses des Käufers angepasst werden.
Die besten Features von Regie.ai
- Starten Sie den Autopiloten, um Leads zu generieren, Kontaktdaten anzureichern und vollständige Outbound-Sequenzen durchzuführen
- Nutzen Sie den in die Plattform integrierten KI Dialer , um mit bis zu neun parallelen Anrufen pro Kundenprofil auch große Anrufvolumina zu bewältigen
- Lassen Sie KI-Agenten Besucher identifizieren, Kontaktdaten anreichern und basierend auf ihrem Verhalten mit der Kundenpflege beginnen
Einschränkungen von Regie.ai
- Es gibt nicht genügend Flexibilität, um Kampagnen anzupassen
- Gelegentlich generiert das tool Inhalte, die unangemessene Elemente enthalten (z. B. die Einladung zu einem Kaffee, obwohl dies nicht relevant ist)
Preise für Regie.ai
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Regie. ai Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Regie.ai?
Direkt aus einer G2-Bewertung:
Als Inside Sales Manager schien es mir immer unmöglich, Vertriebsmitarbeitern das Schreiben beizubringen. […] Regie. ai nimmt Ihre rohen Ideen auf und erstellt eine ganzheitliche Vertriebskampagne, die für vielbeschäftigte Führungskräfte optimiert ist. Es ist so leicht, E-Mail-Kontaktaufnahmen zu überdenken, dass man sich selbst in Frage stellt. Regie. ai beseitigt dieses Hindernis! Die E-Mails sind manchmal zu einfach. Es kommt selten vor, dass ich die generierte Kampagne direkt „aus der Box“ verwende. Genau wie ChatGPT eignet es sich am besten als Ideengeber/Startrampe. Schreibblockaden gehören jedoch der Vergangenheit an!
7. Claygent (Am besten geeignet für die Automatisierung von Recherchen und die KI-gestützte Anreicherung von Vertriebsinformationen)
via Claygent
Claygent ist der KI-gestützte Recherche-Agent von Clay, der die mühsame Routinearbeit ersetzt, die den Verkaufstrichter verlangsamt. Er integriert firmografische, technografische und absichtsbezogene Daten aus Quellen wie LinkedIn, Crunchbase und Ihrem CRM. Der AI Profiler des Tools identifiziert Einzelziele mit der höchsten Kaufneigung und generiert automatisch Outreach-Sequenzen mit mehreren Schritten.
Sie können Claygent alles fragen, von „Ist dieses Unternehmen remote-freundlich?“ bis hin zu „Wer wurde in der letzten Fallstudie als Feature vorgestellt?“, und es wird die Antworten für Sie finden. Sein intelligenter Terminplaner erstellt Tagesordnungen für Meetings und fasst frühere Kontaktpunkte, Herausforderungen für Käufer und Wettbewerbsinformationen zusammen.
Die besten Features von Claygent
- Suchen Sie Personen, die in Fallstudien oder aktuellen Blogs erwähnt werden, um zu überprüfen, ob sie noch aktiv sind
- Erstellen Sie benutzerdefiniert, wann und wie Daten mithilfe natürlicher Sprachverarbeitung angereichert werden, mit dem AI Formel Generator
- Wählen Sie anhand von bedingten Regeln automatisch die am besten geeignete Datenquelle für jede Anreicherung basierend auf Region, Branche oder Größe aus
Limit-Einschränkungen von Claygent
- Erzwingt ein Limit von 200 Anfragen pro Minute, was sich auf den Import großer Listen auswirkt
- Das Konto wird alle 30 Minuten aktualisiert, wodurch sich die Neupriorisierung in Echtzeit verzögert
Preise für Claygent
- Free
- Starter: 149 $/Monat pro Benutzer
- Explorer: 349 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 800 $/Monat pro Benutzer
- unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Claygent
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
🔍 Wussten Sie schon? Im Jahr 2005 begann Kyle MacDonald mit einer einzigen roten Büroklammer und machte sich daran, diese gegen etwas Besseres einzutauschen. Durch eine Reihe von 14 Tauschgeschäften, die einen Bereich von einem Fischstift über ein Schneemobil bis hin zu einer Filmrolle abdeckten, gelang es ihm schließlich, ein Haus in Kanada zu erwerben! Dies ist ein Beispiel dafür, wie wichtig Kreativität, Beharrlichkeit und der Aufbau von Beziehungen im Vertrieb sind.
8. Gong (Am besten geeignet für KI-gestützte Unterhaltung-Analysen und die Erkennung von Geschäftsrisiken)
via Gong
Gong ist eine Revenue-Intelligence-Plattform, die KI nutzt, um Ihren Sales Funnel zu erfassen, zu analysieren und zu kontextualisieren und Ihnen so datengestützte Einblicke zu liefern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lead-Gen-Tools konzentriert sich Gong auf das, was nach Verkaufsgesprächen passiert. Die Conversation AI transkribiert und markiert geschäftskritische Momente wie Einwände gegen Preise, Erwähnungen von Wettbewerbern und Hinweise von Entscheidungsträgern.
Vertriebsleiter schätzen es, weil sie damit erkennen können, was funktioniert, Vertriebsmitarbeiter coachen und gefährdete Geschäfte abfangen können, bevor sie ins Stocken geraten. Und mit Features wie Meeting IQ erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter einen schnellen Überblick über vergangene Gespräche, wer am Telefon ist und was sie sagen sollten, sodass sie immer einen Schritt voraus sind.
Die besten Features von Gong
- Simulieren Sie mit dem AI Trainer echte Verkaufsgespräche mithilfe von KI-gestützten Rollenspielen, die auf tatsächlichem Kundenverhalten, Einwänden und Personas basieren
- Schließen Sie Geschäfte ab, indem Sie über 300 Unterhaltung-Signale und Ihre eigene Methodik nutzen, um die Gewinn-Wahrscheinlichkeit und das Vertrauen in die Pipeline mit dem KI Deal Predictor zu verbessern
- Erkennen Sie Marktveränderungen und entdecken Sie neue Einwände, Erwähnungen, die Wettbewerbe erwähnen, und Vertriebsziele in Ihren Anrufdaten mit dem AI Theme Spotter
- Coachen Sie schneller mit KI Call Reviewer und identifizieren Sie automatisch Gesprächsmuster, Lücken und Coaching-Momente
Limit-Einschränkungen von Gong
- Limitiert den Speicher von Rohaufnahmen auf 24 Monate bei Standard-Plänen
- Es unterstützt keine vollständig benutzerdefinierten Call-Tagging-Taxonomien, die über die integrierte Bibliothek hinausgehen
Preise von Gong
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Gong-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,8/5 (über 6000 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Gong?
Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:
Gong hat unserem Team wirklich geholfen, zu wachsen, indem es unsere Vertriebsmitarbeiter auf die gleiche Seite gebracht und sie zu stärkeren Vertriebsmitarbeitern gemacht hat. Manchmal scheint die Suchfunktion nicht zu funktionieren und das Einloggen dauert etwas lange. Ansonsten kann ich mich wirklich nicht beschweren. Diese beiden Dinge sind auch wirklich nur Kleinigkeiten.
📖 Lesen Sie auch: Wie man Sales-Enablement-Inhalt erstellt (mit Beispielen)
9. Lavender KI (Am besten geeignet für Echtzeit-E-Mail-Coaching und KI-optimierte Vertriebsnachrichten)
via Lavender KI
Lavender AI befindet sich direkt in Ihrem Posteingang, analysiert E-Mail-Entwürfe in Echtzeit und bewertet sie hinsichtlich Tonfall, Personalisierung, Struktur und Länge. Es kombiniert Verhaltenspsychologie, Best Practices für das Verfassen von Verkaufstexten und KI-gestützte Vorschläge, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, die Antwortraten zu erhöhen und die Zeit bis zum Versand zu verkürzen.
Das herausragende Produkt ist Ora, der intelligente KI-Vertriebsagent von Lavender. Er hilft Ihnen bei der Erstellung Ihrer ersten Kontaktaufnahme, indem er diese mit Live-Kundendaten personalisiert und den Tonfall an die Psychologie des Empfängers anpasst.
Die besten Features von Lavender /AI
- Bewerten Sie E-Mails präzise mit dem Email Coach und erhalten Sie sofort eine Antwortrate und umsetzbare Tipps, während Sie schreiben
- Sorgen Sie für Personalisierung in großem Maßstab mit dem Personalisierungsassistenten, der Daten zu potenziellen Kunden, Erwähnungen in den Nachrichten, Persönlichkeitsmerkmale und Vorschläge für Einführungen zusammenstellt
- Verwenden Sie Plan-Vorlagen mit Lavender Anywhere und nutzen Sie dessen Coaching-Funktionen für jede E-Mail-Plattform
Einschränkungen von Lavender KI
- Es konzentriert sich ausschließlich auf die Kontaktaufnahme per E-Mail und unterstützt keine Anrufe, Meetings oder Multichannel-Kadenz
- Übermäßig strenge Tonfallregeln benachteiligen manchmal kontextuell angemessene E-Mails
Preise für Lavender KI
- Basis: Kostenlos
- Starter: 29 $/Monat pro Benutzer
- Individual Pro: 49 $/Monat pro Benutzer
- team-Plan: *99 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Lavender KI
- G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
🧠 Wissenswertes: In den 1930er Jahren stellten Filmstudios fest, dass potenzielle Kinogänger mindestens sieben Mal die Werbung für einen Film sehen mussten, bevor sie sich entschlossen, ihn anzuschauen. Diese Erkenntnis führte zur „Rule of 7”, einem Marketingprinzip, das besagt, dass ein potenzieller Kunde mindestens sieben Mal mit der Botschaft einer Marke in Kontakt kommen muss, bevor er aktiv wird.
10. HubSpot Sales Hub (am besten geeignet für integrierte KI-Tools, die den gesamten Sales Funnel innerhalb eines CRM unterstützen)
HubSpot Sales Hub ist ein KI-gestütztes CRM-Tool, das Vertriebsteams dabei hilft, sich auf das richtige Timing, den Kontext und die Relevanz zu konzentrieren, um Geschäfte abzuschließen. Es kombiniert die Bereiche Akquise, Kundenbindung und Pipeline-Management in einer Plattform.
Was Sales Hub auszeichnet, ist seine tiefe Integration in das umfassendere HubSpot-CRM-Ökosystem, wodurch es besonders effektiv für Vertriebsleiter ist, die eine vollständige Funnel-Sichtbarkeit wünschen. Intelligente Benachrichtigungen und Echtzeit-Aktivitätsnachverfolgung helfen Vertriebsmitarbeitern außerdem dabei, potenzielle Kunden genau zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen.
Die besten Features von HubSpot Sales Hub
- Einzelziel: Finden Sie bessere Leads mit dem Breeze Prospecting Agent, der KI-gestützte Lead-Bewertung und Vertriebsrecherche ermöglicht
- Erstellen Sie mit Sequences personalisierte Outreach-Flows und starten Sie dynamische, mehrstufige E-Mail- und Aufgabe-Workflows
- Beschleunigen Sie die Pipeline-Geschwindigkeit mit AI Guided Selling, damit Vertriebsmitarbeiter auf intelligente Aufgabenwarteschlangen, tägliche Deal-Zusammenfassungen und priorisierte To-Do-Listen reagieren können
- Bereiten Sie Meetings sofort vor und verfolgen Sie sie mit einem intelligenten Terminplaner, der die Ergebnisse von Meetings automatisch protokolliert, Follow-ups generiert und Ihren Kalender füllt
Limit des HubSpot Sales Hub
- E-Mail-Sequenzen verfügen nicht über die nuancierte Verzweigungslogik oder bedingte Workflows, die in fortgeschritteneren tools zu finden sind
- Prognosen sind grundlegend und für große Vertriebsorganisationen mit mehreren Produkten weniger anpassungsfähig
Preise für HubSpot Sales Hub
- Free
- Starter: 20 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 100 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 150 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Sales Hub
- G2: 4,4/5 (über 12.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über HubSpot Sales Hub?
Hier ist eine Perspektive aus erster Hand aus einer G2-Bewertung:
Die Automatisierungen, die Organisation, die Kommunikation, die Funktionalität, die Marketingfähigkeiten und vieles mehr waren für unser Unternehmen äußerst hilfreich! […] Wir haben eine Integration mit PandaDoc und beide Systeme arbeiten nahtlos zusammen. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistungsfähigkeit von HubSpot Sales. Wir wissen, dass es viele Optionen gibt und es einfach Zeit braucht, um die beste Lösung für die jeweilige Funktion zu finden, aber dabei hat uns das Team von HubSpot geholfen.
11. Drift (Am besten geeignet für KI-Chatbots, die Leads qualifizieren und Meetings in Echtzeit vereinbaren)
via Salesloft
Drift, jetzt Teil der Salesloft-Plattform, unterstützt Vertriebsteams bei der Bearbeitung des eingehenden Website-Traffics, indem es Leads in Echtzeit erfasst und weiterleitet. Es nutzt anpassbare Chatten-Playbooks und Weiterleitungslogik, um Kaufsignale zu identifizieren und Besucher rund um die Uhr anzusprechen.
Für Teams, die sich stark auf Inbound- oder Konto-basierte Strategien stützen, dient dies gleichzeitig als KI-E-Mail-Marketing-Tool, das sicherstellt, dass kein Kaufsignal unberücksichtigt bleibt. Die Plattform ist wertvoll, um die Geschwindigkeit der Lead-Generierung zu beschleunigen und potenzielle Kunden zu qualifizieren, noch bevor ein menschlicher Vertreter einen Schritt unternimmt.
Die besten Features von Drift
- Erleichtern Sie die Erfassung eingehender Leads mit dem Drift Chat Agent, der Unterhaltungen mit potenziellen Kunden sofort bearbeitet
- Qualifizieren und leiten Sie Leads in Echtzeit basierend auf Firmografien, Verhalten oder CRM-Daten weiter, um sicherzustellen, dass Besucher mit hoher Kaufabsicht direkt zum richtigen Verkäufer gelangen
- Richten Sie die Ergebnisse des Chatten anhand von Leistungsanalysen, die direkt mit den Modulen „Deals“ und „Forecast“ von Salesloft verknüpft sind, an Ihren Pipeline-Zielen aus
Limitations von Drift
- Ohne hohe Inbound-Traffic-Volumina sinkt seine Effektivität erheblich
- Nahtlose Übergaben zwischen Vertriebsmitarbeitern in komplexen Routing-Szenarien können benutzerdefinierte Logik oder Workarounds erfordern
Preise von Drift
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Drift-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 4.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)
12. Humantic /AI (am besten geeignet für persönlichkeitsbasierte Käufererkenntnisse und hyper-personalisierte Vertriebsaktivitäten)
via Humantic KI
Humantic KI hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, ihre Kundenansprache individuell anzupassen, indem es nicht nur Unternehmensdaten, sondern auch Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigt. Es untersucht Faktoren wie Social-Media-Aktivitäten und Kommunikationsstil, um Profile zu erstellen, die Aufschluss darüber geben, wie jeder potenzielle Kunde am liebsten angesprochen werden möchte.
Unter Verwendung des Persönlichkeitsmodells „Dominanz, Einfluss, Stabilität und Gewissenhaftigkeit“ (DISC) bietet es praktische Tipps, z. B. welche Botschaften zu vermeiden sind, wie man Vertrauen aufbaut und wie die einzelnen Stakeholder Entscheidungen treffen. Außerdem integriert es generative KI in den Vertrieb. All dies macht es zu einem hilfreichen tool für Teams, die an komplexe Organisationen mit mehreren Entscheidungsträgern verkaufen und die ihre Kundenansprache in großem Maßstab personalisieren müssen.
Die besten Features von Humantic KI
- Verbinden Sie sich mit Google Kalender oder Outlook Kalender, um Einblicke in die Teilnehmer zu erhalten, einschließlich des individuellen Entscheidungsstils und der Kommunikationspräferenzen der einzelnen Teilnehmer
- Verwenden Sie Buying Committee Maps , um Einfluss, Übereinstimmung und Persönlichkeitsübereinstimmung aller Entscheidungsträger visuell darzustellen
- Verbessern Sie Ihre Client-Akquisitionsstrategien mit Omnichannel-Anreicherung, die Käufermerkmale in Plattformen wie Outreach oder Salesloft einspeist
Einschränkungen von Humantic KI
- Persönlichkeitsprofile können mehrere Wochen hinter den jüngsten Rollenänderungen oder neu veröffentlichten Inhalt zurückbleiben
- Das Verlassen auf öffentlich zugängliche soziale Signale kann Profile in Richtung von potenziellen Kunden verzerren, die in sozialen Medien aktiver sind
Preise für Humantic KI
Organisation
- Startup: 275 $/Monat
- Wachstum: 1050 $/Monat
- unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Individuell
- Pro: 40 $/Monat (jährliche Abrechnung)
- Experte: 50 $/Monat
- Eigentümer: 75 $/Monat
Humantic KI-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Humantic KI?
Das sagt ein G2-Rezensent über dieses tool:
Humantic AI ist ein unschätzbares Werkzeug für meine Herangehensweise an Networking und den Aufbau von zusammenhängenden Projekt-Teams. Dank seiner Fähigkeit, Persönlichkeitsmerkmale zu analysieren und vorherzusagen, konnte ich meine Kommunikationsstrategien effektiv anpassen und so stärkere Verbindungen und eine bessere Zusammenarbeit fördern. Allerdings habe ich gelegentlich Diskrepanzen bei der Persönlichkeitsbewertung für Nischenrollen festgestellt, und es gibt nur begrenzte Benutzerdefinierbarkeit, um das Tool vollständig an spezifische Geschäftsanforderungen anzupassen.
13. Seamless KI (am besten geeignet für die Echtzeit-Erkennung von B2B-Kontakten und die KI-gestützte Lead-Generierung)
via Seamless KI
Seamless. AI wurde für Vertriebsleiter entwickelt, die genug von veralteten Liste und unzusammenhängenden Workflow haben. Die Software identifiziert, validiert und ergänzt Kontakt- und Unternehmensdaten in Sekundenschnelle. Als B2B-CRM-Software fungiert sie als Suchmaschine mit KI-Unterstützung und greift auf über 1,3 Milliarden Geschäftskontakte und 121 Millionen Unternehmensprofile zu.
Das ist gut, um genau zielgerichtete Listen mit potenziellen Kunden zu erstellen, den Zeitaufwand für manuelle Recherchen zu reduzieren und die ersten Phasen deines Trichters mit Daten mit hoher Konversionsrate zu automatisieren.
Die besten KI-Features der nahtlosen KI
- Aktivieren Sie Buyer Intent , um potenzielle Kunden zu identifizieren, die bereits auf dem Markt sind und bereit sind, sich zu engagieren
- Nutzen Sie die Datenanreicherung, um aus jedem unvollständigen Kontakt ein vollständiges Profil mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Info zu erstellen
- Nutzen Sie KI-Recherchen, um Informationen über Leads, den Hintergrund von Unternehmen, die Finanzierungsgeschichte oder Einblicke in Käuferprofile zu sammeln
Nahtlose KI-Einschränkungen
- Echtzeit-Scraping kann zu Fehlalarmen führen, insbesondere bei Jobwechseln oder der Gültigkeit von E-Mail-Adressen
- Bei Massenimporten in Salesforce oder HubSpot kann es zu doppelten Daten oder falsch eingegebenen Kontakten kommen
Nahtlose KI-Preisgestaltung
- Free
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Nahtlose KI-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 5000 Bewertungen)
- Capterra: 4,0/5 (über 200 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Seamless KI?
Eine G2-Bewertung, auf die man Notiz nehmen sollte:
Mir gefällt besonders, wie einfach es mit Seamless. KI ist, genaue Kontaktinformationen und Unternehmensdetails zu finden. Es geht superschnell und die Daten sind immer auf dem neuesten Stand, was mir viel Zeit spart, wenn ich Entscheidungsträger ausfindig machen muss. Außerdem ist die Plattform sehr intuitiv, sodass ich ohne große Einarbeitungszeit loslegen und meine Aufgaben erledigen kann. […]
🔍 Wussten Sie schon? Kaltakquise hat eine geringe Erfolgsquote. Nur etwa 2,3 % der Kaltakquise-Anrufe führen tatsächlich zu einem erfolgreichen Ergebnis, einem erfolgreichen Termin oder einem erfolgreichen Verkauf, was Unternehmen dazu veranlasst, Inbound- und beziehungbasierten Vertrieb einzuführen.
Ermöglichen Sie eine durchgängige Automatisierung des Vertriebs mit ClickUp
Seien wir ehrlich: Für die Vertriebsautomatisierung sollten nicht Dutzende voneinander unabhängige tools erforderlich sein. Nach der Untersuchung einiger der besten KI-Agenten für den Vertrieb ist eines klar: Einfachheit, Geschwindigkeit und intelligente Automatisierung sind entscheidend.
Mit ClickUp beseitigen Sie Work Sprawl und erhalten eine einzige Plattform, auf der KI-Agenten Routine-Workflows wie Pipeline-Updates, Lead-Zuweisungen und Aufgabe-Follow-ups übernehmen. ClickUp Brain fasst Deals zusammen, generiert automatisch E-Mail-Antworten und liefert innerhalb von Sekunden Einblicke aus Deinem Arbeitsbereich.
Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und verwandeln Sie jeden Kontaktpunkt in Umsatz! ✅