die 13 besten KI-Agenten für Vertriebs-Teams im Jahr 2025

Ihr Team übertrifft seine Quote, aber zu welchem Preis?

Stunden, die für die Aktualisierung von CRMs, das Umschreiben derselben Kontaktaufnahmen und die Vorbereitung von Meetings verloren gehen, die niemals zu einer Conversion führen. Je mehr Ihre Pipeline wächst, desto schwieriger wird es, ohne Verzögerungen zu skalieren.

Hier schreiten KI-Agenten für den Vertrieb in Aktion, die Ihnen helfen, Ihren Umsatzmotor auf Hochtouren laufen zu lassen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten KI-Agenten vor, die Ihnen dabei helfen, Leads zu generieren, die Kundenansprache zu personalisieren und Ihre Pipeline am Laufen zu halten. 🚀

Die besten KI-Agenten für den Vertrieb auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle KI-Agenten für den Vertrieb, die wir im Folgenden vorstellen, miteinander verglichen werden. 📊

tool* Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Automatisierung von Vertriebsabläufen und KundenkommunikationTeamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Großunternehmen Einblicke in die Pipeline, Vertriebsautomatisierung, Anrufprotokolle und einheitliche Arbeitsbereichsverwaltung Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Salesforce Einstein Vorausschauende Lead-Bewertung und intelligente CRM-Automatisierung im Unternehmensmaßstab Teamgröße: Unternehmen Prognosen zum Geschäftsergebnis mit KI-Bewertung und automatisierten Aktualisierungen von Aufgaben Preis: 500 $/Monat pro Benutzer (Enstein Sales) Apollo KI KI-gestützte Akquise und automatisierte Multi-Channel-KundenanspracheTeamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen KI-gestützte E-Mail-Sequenzierung, absichtsbasiertes Lead-Scoring und automatisierte Outbound-Personalisierung Free-Plan verfügbar; ab 59 $/Monat pro Benutzer (Basic) Clari Umsatzprognosen und Geschäftsüberprüfungen mit Echtzeit-KI-Erkenntnissen Teamgröße: Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Erkennung von Pipeline-Risiken und automatisierte CRM-Hygiene Benutzerdefinierte Preisgestaltung Artisan Autonome KI-Vertriebsmitarbeiter, die Leads wie Menschen ansprechen und qualifizieren Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen KI-Vertriebsagenten für ausgehende Anrufe und E-Mails, menschenähnliche Unterhaltung und Kalenderbuchungsintegration Benutzerdefinierte Preisgestaltung Regie. ai KI-generierte Vertriebssequenzen, die auf Käuferprofile und -absichten zugeschnitten sind Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen KI-generierte E-Mail- und Sequenzerstellung, Kampagnentests und Personalisierung von LinkedIn-Nachrichten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Claygent Forschungsautomatisierung und KI-gestützte Anreicherung von Vertriebsinformationen Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen Prospektforschung mit KI-Agenten und Datenerfassung aus mehreren Quellen für Kundenzufriedenheit Free-Plan verfügbar; ab 149 $/Monat (Starter) Gong KI-gestützte Unterhaltung-Analyse und Erkennung von Geschäftsrisiken Teamgröße: Mittelständische Unternehmen, Unternehmen KI-Anrufanalyse, Deal Intelligence, Echtzeit-Coaching-Einblicke und Nachverfolgung für Vertriebsmitarbeiter für höhere Konversionsraten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Lavender KI Echtzeit-E-Mail-Coaching und KI-optimierte Vertriebsnachrichten Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen Echtzeit-E-Mail-Coaching, Personalisierungstipps und Vertriebs-Dashboard Free-Plan verfügbar; ab 29 $/Monat (Starter) HubSpot Sales Hub Integrierte KI-Tools, die den gesamten Sales Funnel innerhalb eines CRM unterstützen Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen KI-Inhalt-Assistent, Automatisierung von Vertriebs-E-Mails, Deal-Pipeline-Management, native CRM-Integration Free-Plan verfügbar; ab 20 $/Monat (Starter) Drift KI-Chatbots, die Leads qualifizieren und Meetings in Echtzeit vereinbaren Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen KI-gestützte Chatbots, Echtzeit-Lead-Qualifizierung auf Basis von Kundeninteraktionen und Meeting-Buchung per Chat Benutzerdefinierte Preisgestaltung Humantic KI Persönlichkeitsbasierte Käufererkenntnisse und hyper-personalisierte Vertriebsaktivitäten Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Einblicke in die Persönlichkeit von Käufern und das benutzerdefinierte Kundenerlebnis, adaptive Kommunikationsvorschläge und Persona-Anreicherung für die Kundenansprache Free-Plan verfügbar; ab 40 $/Monat (Pro) Nahtlose KI Echtzeit-B2B-Kontaktsuche und KI-gestützte Lead-Generierung Teamgröße: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen KI-gestützte Lead-Generierung, Kontaktdaten in Echtzeit und eine Chrome-Erweiterung für die Kundenakquise Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung

Was sind KI-Agenten für den Vertrieb?

KI-Agenten für den Vertrieb sind spezialisierte Assistenten, die routinemäßige, datengesteuerte Aufgaben in Ihrem gesamten Umsatz-Workflow übernehmen.

Im Gegensatz zu statischen Chatbots oder einfachen Automatisierung lernen sie aus Ihrem CRM, Ihren Kommunikationsprotokollen und Integrationen von Drittanbietern, um Bedürfnisse zu antizipieren und autonom zu handeln.

Sie können sie nutzen, um anhand von Absichtssignalen neue Leads zu gewinnen, Kontaktaufnahmen zu entwerfen und zu personalisieren und sogar den Zustand der Pipeline zu überwachen. Die besten KI-Vertriebsagenten nutzen vergangene Daten, um ihr Verhalten anzupassen, den Tonfall von E-Mails zu verfeinern, die Kadenz der Nachfassaktionen zu optimieren und Aufgaben in Echtzeit zu priorisieren.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Agenten für den Vertrieb achten?

Der Einsatz von KI-Agenten im Vertrieb kann Ihre Abläufe revolutionieren, aber nur, wenn sie die richtigen Kriterien erfüllen. Hier sind einige Schlüssel-Features, auf die Sie bei der Auswahl achten sollten. 👇

Integriert sich in Ihr CRM: Führt eine bidirektionale Synchronisierung mit Salesforce, HubSpot oder Ihrem Aufzeichnungssystem durch, um die Geschäftsdaten auf dem neuesten Stand zu halten

Generiert hyper-personalisierte Kundenansprache: Erstellt E-Mails und Social-Media-Nachrichten unter Verwendung von Echtzeit-Kontext wie Deal-Phase, vergangene Interaktionen und Signale zur Kaufabsicht

Priorisiert wertvolle Maßnahmen: Bewertet Leads und Opportunities anhand benutzerdefinierter Kriterien (z. B. Geschäftsvolumen und Abschlusswahrscheinlichkeit) und zeigt die nächsten besten Schritte auf

automatisierung von Meetings und Nachfassaktionen: *Transkribiert Anrufe, extrahiert Aktionspunkte und erstellt Nachfass-Zusammenfassungen für verschiedene Anwendungsfälle ohne manuelles Eingreifen

Bietet proaktive Einblicke in die Pipeline: Erkennt risikobehaftete Geschäfte, prognostiziert Ergebnisse und warnt Sie vor Anomalien, bevor diese sich auf die Vertriebsziele auswirken

Unterstützt die Multi-Channel-Kundenakquise: Generiert Leads, erweitert Kontakte und startet Kampagnen per E-Mail, Telefon und in sozialen Netzwerken

💡 Profi-Tipp: Laut Harvard Business Review sollten Sie sich nicht auf die Features Ihres Produkts konzentrieren, sondern darauf, wie es die spezifischen Bedürfnisse oder Herausforderungen Ihrer Kunden erfüllt. Sie können beispielsweise Ihren Pitch von der Erörterung von Produktionsprozessen auf das Freigeben einer herzlichen Kundengeschichte verlagern, mit dem Ergebnis einer besseren Kundenbindung.

Die besten KI-Agenten für den Vertrieb

Hier sind die besten KI-Agenten, die entwickelt wurden, um den Alltag von Vertriebsleitern zu erleichtern. 🎯

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Automatisierung von Vertriebsabläufen und die Kundenkommunikation)

Planen Sie intelligentere Vertriebs-Workflows mit ClickUp Brain Nutzen Sie ClickUp Brain als Ihren Co-Piloten im Vertrieb – von der Identifizierung vielversprechender Konten über das Coaching Ihres Teams bis hin zur Entwicklung von Strategien für die Kundenansprache

Wenn Sie ständig zwischen Dutzenden von tools hin- und herspringen, um Ihre Kundenansprache zu verwalten, Ihr CRM zu aktualisieren oder sich auf Meetings vorzubereiten, ist ClickUp die Lösung.

Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten in einer App vereint und durch kontextbezogene KI unterstützt wird, mit der Sie schneller und intelligenter arbeiten können.

Mit ClickUp for Sales Teams verfügen Sie über eine Plattform, mit der Sie skalierbare agentenbasierte Workflows mit automatisierter Aktivitätsverfolgung, Echtzeit-Dashboards und KI-gestützten Aufgabenaktualisierungen erstellen können.

Finden Sie Antworten schneller mit der Kontextwahrnehmung von ClickUp Brain

Das Herzstück der leistungsstarken KI-Suite von ClickUp ist ClickUp Brain, eine kontextsensitive KI-Engine, die Ihren gesamten Arbeitsbereich versteht, einschließlich Aufgaben, Zeitleisten, Dokumenten, Chats und sogar verbundenen Tools von Drittanbietern wie Salesforce und Google Drive.

Sie können ClickUp Brain beispielsweise bitten, die Pipeline-Aktivitäten spontan zusammenzufassen. Sie können natürliche Abfragen eingeben, wie „Welcher ist der Status der ins Stocken geratenen Unternehmensgeschäfte im zweiten Quartal?“, und erhalten sofort Antworten aus Aufgaben, Kommentaren und Tags.

Markieren Sie festgefahrene Aufgaben in Ihrer Pipeline und priorisieren Sie sie für Maßnahmen mit ClickUp Brain

Sie können auch festgefahrene Aufgaben in verschiedenen Phasen Ihrer Pipeline aufdecken, um Prioritäten für Maßnahmen zu identifizieren und Brain anzuweisen, einen Plan dafür zu entwickeln.

🧠 Fun Fact: ClickUp Brain kann auch Erkenntnisse aus Ihren Verkaufsgesprächen gewinnen, indem es jedes Transkript durchsuchbar macht. Der Trick? Vergessen Sie nicht, ClickUp AI Notetaker zu Ihren Anrufen einzuladen, damit diese automatisch aufgezeichnet und transkribiert werden! Erhalten Sie durchsuchbare Transkripte mit ClickUp AI Notetaker

Delegieren Sie sich wiederholende Workflows an ClickUp Autopilot Agents

Wenn Sie damit beschäftigt sind, Aufgaben manuell zu aktualisieren, anstatt Geschäfte abzuschließen, lassen Sie sich von ClickUp Autopilot Agents helfen.

Richten Sie benutzerdefinierte Auslöser ein, um zeitaufwändige, sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Autopilot Agents zu automatisieren

Diese No-Code-KI-Assistenten sind direkt in Ihrem ClickUp-Workspace integriert und können die sich wiederholenden Teile Ihres Vertriebsprozesses automatisieren – von der Aufnahme und Ausführung bis hin zur Berichterstellung. So funktioniert es: Sie legen einen Auslöser fest, z. B. einen Lead, der in der Pipeline eine neue Phase erreicht, fügen Bedingungen hinzu, Beispiel: „nur wenn es sich um ein Unternehmen handelt“, und geben Anweisungen zum Freigeben von Aufgaben. Jedes Mal, wenn der Auslöser ausgelöst wird und die Bedingungen erfüllt sind, wird der Agent automatisch aktiv.

All dies wird über einen einfachen, codefreien Builder eingerichtet, in dem Sie dem Agenten mitteilen, wonach er suchen, was er zu erledigen und auf welche Informationen er zugreifen soll. Und ja, Sie können steuern, welche Informationen der Agent verwendet, einschließlich Dokumente, Aufgaben und Chatten, sodass er immer im richtigen Kontext agiert.

📌 Wenn beispielsweise ein hochwertiger Lead, der Ihren ICP-Kriterien entspricht, über ein Formular eingeht, weist das Vertriebs-Automatisierungstool ihn Ihrem Senior AE zu, taggt den Deal in Ihrem Arbeitsbereich und benachrichtigt den VP of Sales im Chat.

Erfahren Sie von den Experten unseres Teams, wie Sie Ihren benutzerdefinierten Autopilot-Agenten erstellen können:

💡 Profi-Tipp: Um einen nützlichen Agenten zu erstellen, sind durchdachte, detaillierte Eingabeaufforderungen erforderlich. Mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX können Sie diese Anweisungen diktieren und so Agenten viermal schneller erstellen als durch Tippen! ClickUp Brain MAX ist Ihre Desktop-KI-Super-App, die Ihren gesamten Arbeit-Kontext mit dem Zugriff auf mehrere LLMs – darunter Gemini, Claude, ChatGPT und andere – zusammenführt, sodass Sie mit maximaler Produktivität agieren können, ohne sich mit einer Überlastung durch Apps und KI-Wildwuchs herumschlagen zu müssen.

Schnelle Planung, Ausführung und Überwachung mit ClickUp-Vorlagen

Und wenn Sie die Gestaltung Ihres Vertriebs-Workflows vereinfachen möchten, beginnen Sie mit der Vertriebs-Plan-Vorlage von ClickUp.

Als Nächstes bietet die Sales Tracker-Vorlage von ClickUp vorgefertigte Statusmeldungen wie „Ziel erreicht“ und „In Bearbeitung“, 12 benutzerdefinierte Felder zur Erfassung von Versandkosten, Stückpreisen und Gewinnspannen sowie mehrere Ansichten zur Aufschlüsselung des Umsatzvolumens nach Monat oder Produkt.

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewerten Sie sowohl den individuellen als auch den Team-Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage „Sales Tracker“

Die Lösung wurde für Teams jeder Größe entwickelt und ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt einzelner Mitarbeiter und des gesamten Teams in Echtzeit zu bewerten, Vertriebspipelines zu optimieren und wichtige Trends zu identifizieren, um den Umsatz zu steigern.

Benötigen Sie einen zentralen Hub für alle Ihre Leads? Verwenden Sie die ClickUp Sales CRM-Vorlage, um die Nachverfolgung aller Kontakte, aller Anrufe und aller geschlossenen Deals zu gewährleisten.

Die besten Features von ClickUp

/Write with AI zum automatischen Verfassen und Personalisieren von Vertriebsnachrichten *zentralisieren Sie Ihre Dokumentation: Verwenden Sie ClickUp Docs , um lebendige Dokumente zu erstellen, zu freizugeben und zu pflegen, die direkt mit Ihren Workflows verknüpft sind, und nutzen Sie dabei die integrierte Funktionzum automatischen Verfassen und Personalisieren von Vertriebsnachrichten

zusammenarbeit in Echtzeit: *Ermöglichen Sie mit ClickUp Chat eine kontextreiche Kommunikation in Echtzeit direkt neben Ihren Aufgaben

Erstellen Sie Vertriebsdemos: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Clips , um Anrufe aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen, und verwandeln Sie lange Demos in überschaubare nächste Schritte, Aktionspunkte und benutzerdefinierte Kundendienstmaßnahmen

*beseitigen Sie Engpässe: Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards , um den Fortschritt mit kumulativen Flow-, Burnup-, Burndown- oder Geschwindigkeits-Diagrammen zu visualisieren

Jeden Lead nachverfolgen: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp CRM , um potenzielle Kunden, Geschäfte und Vertriebsaktivitäten in Echtzeit zu verfolgen, und wechseln Sie dann zwischen den Ansichten „Liste“, „Kanban“, „Tabelle“ oder „Zeitleiste“, um die Arbeitsweise Ihres Teams optimal anzupassen

reduzieren Sie Routineaufgaben: *Erstellen Sie mit ClickUp Automatisierungen ohne Programmieraufwand mithilfe eines Ausklapp-Builders oder einfacher englischer Eingabeaufforderungen in ClickUp Brain, um regelbasierte, sich wiederholende Vertriebsaufgaben zu erledigen, z. B. die automatische Zuweisung neuer Leads, die Aktualisierung von Deal-Phasen bei Vertragsunterzeichnung, das Versenden von Follow-up-Erinnerungen oder das Erstellen von Übergabeaufgaben bei geschlossener Opportunity

Limit von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

Ich liebe die Vielseitigkeit von ClickUp und die Tatsache, dass unser Team es an jede Situation benutzerdefiniert anpassen kann – es ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern für uns ein ganzer Operational Hub! Wir verwalten alles, von der Kundenarbeit bis zu unserem CRM, und lieben die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Kunden hört!

Ich liebe die Vielseitigkeit von ClickUp und die Tatsache, dass unser Team es an jede Situation anpassen kann – es ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern für uns ein komplettes Betriebszentrum! Wir verwalten alles, von der Kundenarbeit bis zu unserem CRM, und lieben die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Kunden hört!

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Tool-Ausstattung auf maximal neun Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als Alles-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chatten und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

2. Salesforce Einstein (am besten geeignet für prädiktives Lead-Scoring und intelligente CRM-Automatisierung im Maßstab eines Unternehmens)

via Salesforce Einstein

Salesforce Einstein ist eine in die Customer 360-Plattform von Salesforce integrierte KI-Ebene, die entwickelt wurde, um fortschrittliches maschinelles Lernen (ML) und prädiktive Analysen direkt in die Sales Cloud zu integrieren.

Es integriert Automatisierung in jeden Aspekt des Vertriebs-Workflows und hilft Teams dabei, hochwertige Leads zu identifizieren, die Kundenansprache in großem Maßstab anzupassen, Pipelines auf dem neuesten Stand zu halten und sich mit datengestützten Erkenntnissen auf Kundengespräche vorzubereiten. Einstein lernt aus jedem Geschäft, jedem Gespräch und jedem Klick, um Maßnahmen vorzuschlagen, Risiken aufzuzeigen und Inhalt zu generieren.

Die besten Features von Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent durch Automatisierung optimieren Nutzen Sie KI für die Lead-Generierung , indem Sie die Suche nach potenziellen Kunden und eingehende Leads mit demdurch Automatisierung optimieren

Verbessern Sie die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter mit Rollenspiel-Simulationen und generativem KI-gestütztem Feedback mithilfe von Einstein Sales Coach

Erstellen und implementieren Sie KI-Agenten mit Agentforce , um Vertriebsabläufe zu verwalten – alles gesichert durch die Einstein Trust Layer

Implementieren Sie Einstein Scoring , um Deals zu priorisieren, und nutzen Sie Predictive Scoring, um Leads hervorzuheben

Limit von Salesforce Einstein

Für fortgeschrittene Setups kann es möglicherweise erforderlich sein, von einem Entwickler unterstützt zu werden oder über technisches Fachwissen zu verfügen

Das System kann bei hohen Datenmengen oder komplexen Workflows verzögert reagieren

Preise für Salesforce Einstein

Einstein Sales: 500 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Einstein

G2: 4,4/5 (über 23.000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Salesforce Einstein?

Hier ein Auszug aus einer G2-Bewertung:

Mit Salesforce Sales Cloud kann ich meine Leads, Kontakte und Geschäfte ganz einfach an einem Ort verwalten... Manchmal fühlt es sich etwas überwältigend an, besonders wenn man neu dabei ist. Es gibt so viele Features und Schaltflächen, dass es eine Weile dauern kann, bis man sich zurechtfindet. Wenn es vom Administrator nicht richtig eingestellt ist, können einige Dinge verwirrend sein oder zusätzliche Schritte zu erledigen erfordern. Es ist leistungsstark, aber nicht immer sofort super benutzerfreundlich.

Mit Salesforce Sales Cloud kann ich meine Leads, Kontakte und Geschäfte ganz einfach an einem Ort verwalten... Manchmal fühlt es sich etwas überwältigend an, besonders wenn man neu dabei ist. Es gibt so viele Features und Schaltflächen, dass es eine Weile dauern kann, bis man sich zurechtfindet. Wenn es vom Administrator nicht richtig eingerichtet ist, können einige Dinge verwirrend sein oder zusätzliche Schritte erfordern. Es ist leistungsstark, aber nicht immer sofort sehr benutzerfreundlich.

3. Apollo /AI (am besten geeignet für KI-gestützte Kundenakquise und Automatisierung Multi-Channel-Kundenansprache)

via Apollo KI

Apollo ist eine KI-gestützte Go-to-Market-Engine, die die Automatisierung von allem ermöglicht – von der Akquise bis zum Pipeline-Management. Sie greift auf über 275 Millionen Kontakte und 70 Millionen Unternehmen zurück und wird durch Echtzeit-Jobwechsel, Tech-Stack-Updates und Kaufabsichtssignale ergänzt.

Sobald Sie Ihr ideales Kundenprofil (ICP) definiert haben, identifiziert Apollo AI hochgradig passende Leads und priorisiert diese anhand von Verhaltenssignalen wie E-Mail-Öffnungen, Website-Besuchen und der Historie der ausgehenden Interaktionen. Diese Erkenntnisse werden dann in vorgeschlagene Kommunikationsansätze umgesetzt, die auf den Kontext jedes potenziellen Kunden zugeschnitten sind, sodass Teams KI für die Datenanalyse nutzen können, ohne ihren Vertriebs-Workflow zu verlassen.

Die besten Features von Apollo KI

Probieren Sie den Pipeline Builder aus, um mithilfe von über 65 Filtern, Absichtssignalen und Echtzeit-Anreicherung die ideal passenden Leads zu identifizieren

Erhalten Sie automatisch generierte Meeting-Zusammenfassungen, Follow-ups und nächste Schritte mithilfe der intelligenten Transkription und den Einblicken vor dem Anruf von Call Assistant

Starten Sie Multichannel-Sequenzen mit KI-personalisierten E-Mails, Ein-Klick-Anrufen und integriertem Schutz der Zustellbarkeit

Erhalten Sie detaillierte Info wie erfolgreiche Anrufmuster, Playbooks für den Umgang mit Einwänden und Messaging-Strategien über den KI-Chatbot und die Anrufanalyse von Apollo

Einschränkungen von Apollo KI

Einige Benutzer berichten, dass die Kontaktdaten nur zu etwa 65 % korrekt sind, insbesondere bei Mobiltelefonnummern und in den EMEA-Regionen

Schlüssel-Funktionen sind hinter höherwertigen Plänen versteckt, was zu unvollständigen Outreach-Workflows für Basis-Benutzer führt

Preise für Apollo KI

Free

Basis: 59 $/Monat pro Benutzer

Professional: 99 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 149 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Apollo KI

G2: 4,7/5 (über 8.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

4. Clari (Am besten geeignet für Umsatzprognosen und Geschäftsüberprüfungen mit Echtzeit-KI-Erkenntnissen)

via Clari

Clari ist ein KI-gestütztes Vertriebs-Tool für Umsatzteams, die Präzision, Sichtbarkeit und Kontrolle über den gesamten Verkaufstrichter hinweg benötigen. Alles läuft auf Revenue Context™, einer proprietären Intelligenzschicht, die Signale aus jeder Interaktion, jedem Geschäft, jeder Prognose und jeder CRM-Aktualisierung abruft, um eine neue Klasse von KI-Agenten für die Ausführung zu unterstützen.

Von der Echtzeit-Überprüfung von Geschäften bis hin zu präzise gesteuertem Coaching und der Erstellung von E-Mails – die Agenten des tools kümmern sich um alles. Sie überprüfen Pipeline-Risiken, zeigen nächste Schritte auf, erstellen personalisierte E-Mails und empfehlen Maßnahmen für alle Ebenen der Vertriebsorganisation.

Die besten Features von Clari

Diagnostizieren Sie den Status von Geschäften mit KI Deal Inspection , überprüfen Sie offene Opportunities anhand bewährter Erfolgskriterien und erkennen Sie Lücken in der Ausführung

Erkennen Sie Themen mit KI Smart Topics und decken Sie geschäftskritische Signale wie Preisdruck oder Risikofaktoren aus Anrufen, E-Mails und Meetings auf

AI Smart Feed eine kuratierte Zusammenfassung der Schlüssel-Momente aus den Aktivitäten Ihrer Vertriebsmitarbeiter, damit Sie frühzeitig auf Signale reagieren und Erhalten Sie miteine kuratierte Zusammenfassung der Schlüssel-Momente aus den Aktivitäten Ihrer Vertriebsmitarbeiter, damit Sie frühzeitig auf Signale reagieren und die Produktivität verbessern können

Verfassen Sie präzisere E-Mails mit KI-gestützter intelligenter Kundenakquise und Nachverfolgung für eine wertorientierte Kundenansprache

Limitations von Clari

Die Spalten-Ansichten lassen sich nicht für alle Benutzer leicht anpassen

Vertriebsmitarbeiter müssen möglicherweise parallele Tabellen für die detaillierte Nachverfolgung von Geschäften führen

Preise von Clari

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Clari-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Clari?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Mir gefällt, wie einfach und unkompliziert Clari zu bedienen ist, wenn ich die nächsten Schritte zu Preisen, Phasen und Zeitstempeln aktualisiere, während ich mir meine wichtigen Geschäfte ansehe. Es ist auch einfach, meine Monats-, Quartals- und Jahresnummern mit meinem Direktor zu prognostizieren, wenn wir uns Berichte und die Pipeline ansehen. Mir gefällt nicht, dass ich bestimmte Metriken nur aktualisieren kann, wenn ich sie zuvor in Salesforce Lightning Opportunity geändert habe. Abgesehen davon ist alles ziemlich einfach zu bedienen und zu navigieren.

Mir gefällt, wie einfach und unkompliziert Clari zu bedienen ist, wenn ich die nächsten Schritte zu Preisen, Phasen und Zeitstempeln aktualisiere, während ich mir meine wichtigen Geschäfte ansehe. Es ist auch einfach, meine Monats-, Quartals- und Jahresnummern mit meinem Direktor zu prognostizieren, wenn wir uns Berichterstellung und die Pipeline ansehen. Mir gefällt nicht, dass ich bestimmte Metriken nur aktualisieren kann, wenn ich sie zuvor in Salesforce Lightning Opportunity geändert habe. Abgesehen davon ist alles ziemlich einfach zu bedienen und zu navigieren.

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die weder strategisches Denken noch Kreativität erfordern (wie z. B. Follow-up-E-Mails 👀). ClickUp AI-Agenten helfen dabei, diese Routinearbeit zu eliminieren. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Aktualisierungen, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar die Erstellung von End-to-End-Workflows! All das (und noch mehr) kann mit ClickUp, Ihrer App für die Arbeit, im Handumdrehen automatisiert werden. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

5. Artisan (am besten geeignet für autonome KI-Vertriebsmitarbeiter, die Leads wie Menschen ansprechen und qualifizieren)

via Artisan

Artisan ist eine Full-Stack-Outbound-Engine, die von KI-Mitarbeitern angetrieben wird. Ava, sein KI-SDR, ersetzt die manuelle, repetitive Arbeit der traditionellen Kundenakquise durch intelligente Automatisierung. Von der Ansprache der richtigen Leads bis hin zur Erstellung hyper-personalisierter Kontaktaufnahmen übernimmt es Ihren gesamten Outbound-Workflow.

Mit KI-Playbooks können Sie die Sprache Ihrer Nachrichten und Kontaktaufnahmen standardisieren und sicherstellen, dass Best Practices unternehmensweit umgesetzt werden. Gleichzeitig können Sie über Analyse-Dashboards in Echtzeit sehen, welche Konten aktiv sind, um Ihre Zielgruppenansprache zu verfeinern.

Die besten Features von Artisan

Setzen Sie mit dem Sequence Builder E-Mail- und LinkedIn-Workflows ohne Code ein

Identifizieren Sie mit Avas Data Miner potenzielle Kunden mit hoher Kaufabsicht, indem Sie technografische, firmografische und absichtsbezogene Daten wie Stellenanzeigen und Finanzierungsnachrichten sammeln

Verwalten Sie die Zustellbarkeit Ihrer E-Mails, damit diese nicht im Spam-Ordner landen, mithilfe von Echtzeit-Überwachung des Mailbox-Zustands, dynamischen Versandlimits und automatischem E-Mail-Warmup

Greifen Sie über die integrierte Datenbank auf über 300 Millionen B2B-Kontakte in mehr als 200 Ländern zu

Limit für Handwerker

Es fehlt an Detailgenauigkeit bei der Berichterstellung, da die Nachverfolgung der Antwortzeiten auch Abmeldungen einschließt, was zu verzerrten Ergebnissen führt

Die Nachrichten wirken generisch, roboterhaft und wenig personalisiert

Preise für Handwerker

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Handwerkern

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie das BANT-Framework (Budget, Authority, Need, Timing) als Gesprächsleitfaden. Anstatt die Frage „Wer ist der Entscheidungsträger?“ zu stellen, versuchen Sie es mit „Wer ist normalerweise noch an solchen Kaufentscheidungen beteiligt?“. Das klingt natürlicher und verschafft Ihnen einen tieferen Einblick in den Kontext.

6. Regie. ai (Am besten geeignet für KI-generierte Vertriebssequenzen, die auf Käuferprofile und -absichten zugeschnitten sind)

via Regie.ai

RegieOne ist eine KI-gestützte Vertriebsplattform für Vertriebsteams, die ihre Kundenansprache in großem Umfang personalisieren müssen. Hier arbeiten menschliche Vertriebsmitarbeiter und KI-Agenten gemeinsam an allem, von der Planung, wer kontaktiert werden soll, bis hin zur Terminierung von Meetings im Kalender. Die Plattform nutzt intelligente Inhalte und Echtzeit-Feedback, um die Effektivität und Effizienz des Top-of-Funnel-Vertriebs zu verbessern.

Die KI-Content-Engine und KI-Messaging der Plattform schreiben Vorlagen und erstellen komplette Outbound-Programme unter Verwendung Ihrer Markenstimme, ICP-Erkenntnissen und vergangenen Leistungsdaten. Zu den Kadenzfunktionen gehören auf die Persona abgestimmte E-Mails, LinkedIn-Nachrichten, Anrufskripte und Voicemail-Ansagen, die alle automatisch an die Branche, den Titel und die Phase des Kaufprozesses des Käufers angepasst werden.

Die besten Features von Regie.ai

Starten Sie den Autopiloten, um Leads zu generieren, Kontaktdaten anzureichern und vollständige Outbound-Sequenzen durchzuführen

Nutzen Sie den in die Plattform integrierten KI Dialer , um mit bis zu neun parallelen Anrufen pro Kundenprofil auch große Anrufvolumina zu bewältigen

Lassen Sie KI-Agenten Besucher identifizieren, Kontaktdaten anreichern und basierend auf ihrem Verhalten mit der Kundenpflege beginnen

Einschränkungen von Regie.ai

Es gibt nicht genügend Flexibilität, um Kampagnen anzupassen

Gelegentlich generiert das tool Inhalte, die unangemessene Elemente enthalten (z. B. die Einladung zu einem Kaffee, obwohl dies nicht relevant ist)

Preise für Regie.ai

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Regie. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Regie.ai?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Als Inside Sales Manager schien es mir immer unmöglich, Vertriebsmitarbeitern das Schreiben beizubringen. […] Regie. ai nimmt Ihre rohen Ideen auf und erstellt eine ganzheitliche Vertriebskampagne, die für vielbeschäftigte Führungskräfte optimiert ist. Es ist so leicht, E-Mail-Kontaktaufnahmen zu überdenken, dass man sich selbst in Frage stellt. Regie. ai beseitigt dieses Hindernis! Die E-Mails sind manchmal zu einfach. Es kommt selten vor, dass ich die generierte Kampagne direkt „aus der Box“ verwende. Genau wie ChatGPT eignet es sich am besten als Ideengeber/Startrampe. Schreibblockaden gehören jedoch der Vergangenheit an!

Als Inside Sales Manager schien es mir immer unmöglich, Vertriebsmitarbeitern das Schreiben beizubringen. […] Regie. ai nimmt Ihre rohen Ideen auf und erstellt eine ganzheitliche Vertriebskampagne, die für vielbeschäftigte Führungskräfte optimiert ist. Es ist so leicht, E-Mail-Kontaktaufnahmen zu überdenken, dass man sich selbst in Frage stellt. Regie. ai beseitigt dieses Hindernis! Die E-Mails sind manchmal zu einfach. Es kommt selten vor, dass ich die generierte Kampagne direkt „aus der Box“ verwende. Genau wie ChatGPT eignet es sich am besten als Ideengeber/Startrampe. Schreibblockaden gehören jedoch der Vergangenheit an!

7. Claygent (Am besten geeignet für die Automatisierung von Recherchen und die KI-gestützte Anreicherung von Vertriebsinformationen)

via Claygent

Claygent ist der KI-gestützte Recherche-Agent von Clay, der die mühsame Routinearbeit ersetzt, die den Verkaufstrichter verlangsamt. Er integriert firmografische, technografische und absichtsbezogene Daten aus Quellen wie LinkedIn, Crunchbase und Ihrem CRM. Der AI Profiler des Tools identifiziert Einzelziele mit der höchsten Kaufneigung und generiert automatisch Outreach-Sequenzen mit mehreren Schritten.

Sie können Claygent alles fragen, von „Ist dieses Unternehmen remote-freundlich?“ bis hin zu „Wer wurde in der letzten Fallstudie als Feature vorgestellt?“, und es wird die Antworten für Sie finden. Sein intelligenter Terminplaner erstellt Tagesordnungen für Meetings und fasst frühere Kontaktpunkte, Herausforderungen für Käufer und Wettbewerbsinformationen zusammen.

Die besten Features von Claygent

Suchen Sie Personen, die in Fallstudien oder aktuellen Blogs erwähnt werden, um zu überprüfen, ob sie noch aktiv sind

Erstellen Sie benutzerdefiniert, wann und wie Daten mithilfe natürlicher Sprachverarbeitung angereichert werden, mit dem AI Formel Generator

Wählen Sie anhand von bedingten Regeln automatisch die am besten geeignete Datenquelle für jede Anreicherung basierend auf Region, Branche oder Größe aus

Limit-Einschränkungen von Claygent

Erzwingt ein Limit von 200 Anfragen pro Minute, was sich auf den Import großer Listen auswirkt

Das Konto wird alle 30 Minuten aktualisiert, wodurch sich die Neupriorisierung in Echtzeit verzögert

Preise für Claygent

Free

Starter: 149 $/Monat pro Benutzer

Explorer: 349 $/Monat pro Benutzer

Pro: 800 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Claygent

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Im Jahr 2005 begann Kyle MacDonald mit einer einzigen roten Büroklammer und machte sich daran, diese gegen etwas Besseres einzutauschen. Durch eine Reihe von 14 Tauschgeschäften, die einen Bereich von einem Fischstift über ein Schneemobil bis hin zu einer Filmrolle abdeckten, gelang es ihm schließlich, ein Haus in Kanada zu erwerben! Dies ist ein Beispiel dafür, wie wichtig Kreativität, Beharrlichkeit und der Aufbau von Beziehungen im Vertrieb sind.

8. Gong (Am besten geeignet für KI-gestützte Unterhaltung-Analysen und die Erkennung von Geschäftsrisiken)

via Gong

Gong ist eine Revenue-Intelligence-Plattform, die KI nutzt, um Ihren Sales Funnel zu erfassen, zu analysieren und zu kontextualisieren und Ihnen so datengestützte Einblicke zu liefern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lead-Gen-Tools konzentriert sich Gong auf das, was nach Verkaufsgesprächen passiert. Die Conversation AI transkribiert und markiert geschäftskritische Momente wie Einwände gegen Preise, Erwähnungen von Wettbewerbern und Hinweise von Entscheidungsträgern.

Vertriebsleiter schätzen es, weil sie damit erkennen können, was funktioniert, Vertriebsmitarbeiter coachen und gefährdete Geschäfte abfangen können, bevor sie ins Stocken geraten. Und mit Features wie Meeting IQ erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter einen schnellen Überblick über vergangene Gespräche, wer am Telefon ist und was sie sagen sollten, sodass sie immer einen Schritt voraus sind.

Die besten Features von Gong

Simulieren Sie mit dem AI Trainer echte Verkaufsgespräche mithilfe von KI-gestützten Rollenspielen, die auf tatsächlichem Kundenverhalten, Einwänden und Personas basieren

Schließen Sie Geschäfte ab, indem Sie über 300 Unterhaltung-Signale und Ihre eigene Methodik nutzen, um die Gewinn-Wahrscheinlichkeit und das Vertrauen in die Pipeline mit dem KI Deal Predictor zu verbessern

AI Theme Spotter Erkennen Sie Marktveränderungen und entdecken Sie neue Einwände, Erwähnungen, die Wettbewerbe erwähnen, und Vertriebsziele in Ihren Anrufdaten mit dem

Coachen Sie schneller mit KI Call Reviewer und identifizieren Sie automatisch Gesprächsmuster, Lücken und Coaching-Momente

Limit-Einschränkungen von Gong

Limitiert den Speicher von Rohaufnahmen auf 24 Monate bei Standard-Plänen

Es unterstützt keine vollständig benutzerdefinierten Call-Tagging-Taxonomien, die über die integrierte Bibliothek hinausgehen

Preise von Gong

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gong-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Gong?

Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Gong hat unserem Team wirklich geholfen, zu wachsen, indem es unsere Vertriebsmitarbeiter auf die gleiche Seite gebracht und sie zu stärkeren Vertriebsmitarbeitern gemacht hat. Manchmal scheint die Suchfunktion nicht zu funktionieren und das Einloggen dauert etwas lange. Ansonsten kann ich mich wirklich nicht beschweren. Diese beiden Dinge sind auch wirklich nur Kleinigkeiten.

Gong hat unserem Vertriebsteam wirklich geholfen zu wachsen, indem es unsere Vertriebsmitarbeiter auf eine Seite gebracht und sie zu stärkeren Vertriebsmitarbeitern gemacht hat. Manchmal scheint die Suchfunktion nicht zu funktionieren und die Anmeldung dauert etwas lange. Ansonsten kann ich mich wirklich nicht beschweren. Diese beiden Dinge sind auch wirklich nur Kleinigkeiten.

9. Lavender KI (Am besten geeignet für Echtzeit-E-Mail-Coaching und KI-optimierte Vertriebsnachrichten)

via Lavender KI

Lavender AI befindet sich direkt in Ihrem Posteingang, analysiert E-Mail-Entwürfe in Echtzeit und bewertet sie hinsichtlich Tonfall, Personalisierung, Struktur und Länge. Es kombiniert Verhaltenspsychologie, Best Practices für das Verfassen von Verkaufstexten und KI-gestützte Vorschläge, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, die Antwortraten zu erhöhen und die Zeit bis zum Versand zu verkürzen.

Das herausragende Produkt ist Ora, der intelligente KI-Vertriebsagent von Lavender. Er hilft Ihnen bei der Erstellung Ihrer ersten Kontaktaufnahme, indem er diese mit Live-Kundendaten personalisiert und den Tonfall an die Psychologie des Empfängers anpasst.

Die besten Features von Lavender /AI

Bewerten Sie E-Mails präzise mit dem Email Coach und erhalten Sie sofort eine Antwortrate und umsetzbare Tipps, während Sie schreiben

Sorgen Sie für Personalisierung in großem Maßstab mit dem Personalisierungsassistenten , der Daten zu potenziellen Kunden, Erwähnungen in den Nachrichten, Persönlichkeitsmerkmale und Vorschläge für Einführungen zusammenstellt

Lavender Anywhere und nutzen Sie dessen Coaching-Funktionen für jede E-Mail-Plattform Verwenden Sie Plan-Vorlagen mitund nutzen Sie dessen Coaching-Funktionen für jede E-Mail-Plattform

Einschränkungen von Lavender KI

Es konzentriert sich ausschließlich auf die Kontaktaufnahme per E-Mail und unterstützt keine Anrufe, Meetings oder Multichannel-Kadenz

Übermäßig strenge Tonfallregeln benachteiligen manchmal kontextuell angemessene E-Mails

Preise für Lavender KI

Basis: Kostenlos

Starter: 29 $/Monat pro Benutzer

Individual Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

team-Plan: *99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Lavender KI

G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: In den 1930er Jahren stellten Filmstudios fest, dass potenzielle Kinogänger mindestens sieben Mal die Werbung für einen Film sehen mussten, bevor sie sich entschlossen, ihn anzuschauen. Diese Erkenntnis führte zur „Rule of 7”, einem Marketingprinzip, das besagt, dass ein potenzieller Kunde mindestens sieben Mal mit der Botschaft einer Marke in Kontakt kommen muss, bevor er aktiv wird.

via HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub ist ein KI-gestütztes CRM-Tool, das Vertriebsteams dabei hilft, sich auf das richtige Timing, den Kontext und die Relevanz zu konzentrieren, um Geschäfte abzuschließen. Es kombiniert die Bereiche Akquise, Kundenbindung und Pipeline-Management in einer Plattform.

Was Sales Hub auszeichnet, ist seine tiefe Integration in das umfassendere HubSpot-CRM-Ökosystem, wodurch es besonders effektiv für Vertriebsleiter ist, die eine vollständige Funnel-Sichtbarkeit wünschen. Intelligente Benachrichtigungen und Echtzeit-Aktivitätsnachverfolgung helfen Vertriebsmitarbeitern außerdem dabei, potenzielle Kunden genau zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen.

Die besten Features von HubSpot Sales Hub

Einzelziel: Finden Sie bessere Leads mit dem Breeze Prospecting Agent , der KI-gestützte Lead-Bewertung und Vertriebsrecherche ermöglicht

Erstellen Sie mit Sequences personalisierte Outreach-Flows und starten Sie dynamische, mehrstufige E-Mail- und Aufgabe-Workflows

Beschleunigen Sie die Pipeline-Geschwindigkeit mit AI Guided Selling , damit Vertriebsmitarbeiter auf intelligente Aufgabenwarteschlangen, tägliche Deal-Zusammenfassungen und priorisierte To-Do-Listen reagieren können

Bereiten Sie Meetings sofort vor und verfolgen Sie sie mit einem intelligenten Terminplaner, der die Ergebnisse von Meetings automatisch protokolliert, Follow-ups generiert und Ihren Kalender füllt

Limit des HubSpot Sales Hub

E-Mail-Sequenzen verfügen nicht über die nuancierte Verzweigungslogik oder bedingte Workflows, die in fortgeschritteneren tools zu finden sind

Prognosen sind grundlegend und für große Vertriebsorganisationen mit mehreren Produkten weniger anpassungsfähig

Preise für HubSpot Sales Hub

Free

Starter: 20 $/Monat pro Benutzer

Professional: 100 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 150 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (über 12.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot Sales Hub?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand aus einer G2-Bewertung:

Die Automatisierungen, die Organisation, die Kommunikation, die Funktionalität, die Marketingfähigkeiten und vieles mehr waren für unser Unternehmen äußerst hilfreich! […] Wir haben eine Integration mit PandaDoc und beide Systeme arbeiten nahtlos zusammen. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistungsfähigkeit von HubSpot Sales. Wir wissen, dass es viele Optionen gibt und es einfach Zeit braucht, um die beste Lösung für die jeweilige Funktion zu finden, aber dabei hat uns das Team von HubSpot geholfen.

Die Automatisierungen, die Organisation, die Kommunikation, die Funktionalität, die Marketingfähigkeiten und vieles mehr waren für unser Unternehmen äußerst hilfreich! […] Wir haben eine Integration mit PandaDoc und beide Systeme arbeiten nahtlos zusammen. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistungsfähigkeit von HubSpot Sales. Wir wissen, dass es viele Optionen gibt und es einfach Zeit braucht, um die beste Lösung für die jeweilige Funktionalität zu finden, aber dabei hat uns das Team von HubSpot geholfen.

11. Drift (Am besten geeignet für KI-Chatbots, die Leads qualifizieren und Meetings in Echtzeit vereinbaren)

via Salesloft

Drift, jetzt Teil der Salesloft-Plattform, unterstützt Vertriebsteams bei der Bearbeitung des eingehenden Website-Traffics, indem es Leads in Echtzeit erfasst und weiterleitet. Es nutzt anpassbare Chatten-Playbooks und Weiterleitungslogik, um Kaufsignale zu identifizieren und Besucher rund um die Uhr anzusprechen.

Für Teams, die sich stark auf Inbound- oder Konto-basierte Strategien stützen, dient dies gleichzeitig als KI-E-Mail-Marketing-Tool, das sicherstellt, dass kein Kaufsignal unberücksichtigt bleibt. Die Plattform ist wertvoll, um die Geschwindigkeit der Lead-Generierung zu beschleunigen und potenzielle Kunden zu qualifizieren, noch bevor ein menschlicher Vertreter einen Schritt unternimmt.

Die besten Features von Drift

Erleichtern Sie die Erfassung eingehender Leads mit dem Drift Chat Agent , der Unterhaltungen mit potenziellen Kunden sofort bearbeitet

Qualifizieren und leiten Sie Leads in Echtzeit basierend auf Firmografien, Verhalten oder CRM-Daten weiter, um sicherzustellen, dass Besucher mit hoher Kaufabsicht direkt zum richtigen Verkäufer gelangen

Richten Sie die Ergebnisse des Chatten anhand von Leistungsanalysen, die direkt mit den Modulen „Deals“ und „Forecast“ von Salesloft verknüpft sind, an Ihren Pipeline-Zielen aus

Limitations von Drift

Ohne hohe Inbound-Traffic-Volumina sinkt seine Effektivität erheblich

Nahtlose Übergaben zwischen Vertriebsmitarbeitern in komplexen Routing-Szenarien können benutzerdefinierte Logik oder Workarounds erfordern

Preise von Drift

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Drift-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 4.100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

12. Humantic /AI (am besten geeignet für persönlichkeitsbasierte Käufererkenntnisse und hyper-personalisierte Vertriebsaktivitäten)

via Humantic KI

Humantic KI hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, ihre Kundenansprache individuell anzupassen, indem es nicht nur Unternehmensdaten, sondern auch Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigt. Es untersucht Faktoren wie Social-Media-Aktivitäten und Kommunikationsstil, um Profile zu erstellen, die Aufschluss darüber geben, wie jeder potenzielle Kunde am liebsten angesprochen werden möchte.

Unter Verwendung des Persönlichkeitsmodells „Dominanz, Einfluss, Stabilität und Gewissenhaftigkeit“ (DISC) bietet es praktische Tipps, z. B. welche Botschaften zu vermeiden sind, wie man Vertrauen aufbaut und wie die einzelnen Stakeholder Entscheidungen treffen. Außerdem integriert es generative KI in den Vertrieb. All dies macht es zu einem hilfreichen tool für Teams, die an komplexe Organisationen mit mehreren Entscheidungsträgern verkaufen und die ihre Kundenansprache in großem Maßstab personalisieren müssen.

Die besten Features von Humantic KI

Verbinden Sie sich mit Google Kalender oder Outlook Kalender, um Einblicke in die Teilnehmer zu erhalten, einschließlich des individuellen Entscheidungsstils und der Kommunikationspräferenzen der einzelnen Teilnehmer

Verwenden Sie Buying Committee Maps , um Einfluss, Übereinstimmung und Persönlichkeitsübereinstimmung aller Entscheidungsträger visuell darzustellen

Verbessern Sie Ihre Client-Akquisitionsstrategien mit Omnichannel-Anreicherung, die Käufermerkmale in Plattformen wie Outreach oder Salesloft einspeist

Einschränkungen von Humantic KI

Persönlichkeitsprofile können mehrere Wochen hinter den jüngsten Rollenänderungen oder neu veröffentlichten Inhalt zurückbleiben

Das Verlassen auf öffentlich zugängliche soziale Signale kann Profile in Richtung von potenziellen Kunden verzerren, die in sozialen Medien aktiver sind

Preise für Humantic KI

Organisation

Startup: 275 $/Monat

Wachstum: 1050 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Individuell

Pro: 40 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Experte: 50 $/Monat

Eigentümer: 75 $/Monat

Humantic KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Humantic KI?

Das sagt ein G2-Rezensent über dieses tool:

Humantic AI ist ein unschätzbares Werkzeug für meine Herangehensweise an Networking und den Aufbau von zusammenhängenden Projekt-Teams. Dank seiner Fähigkeit, Persönlichkeitsmerkmale zu analysieren und vorherzusagen, konnte ich meine Kommunikationsstrategien effektiv anpassen und so stärkere Verbindungen und eine bessere Zusammenarbeit fördern. Allerdings habe ich gelegentlich Diskrepanzen bei der Persönlichkeitsbewertung für Nischenrollen festgestellt, und es gibt nur begrenzte Benutzerdefinierbarkeit, um das Tool vollständig an spezifische Geschäftsanforderungen anzupassen.

Humantic AI ist ein unschätzbares Werkzeug für meine Herangehensweise an Networking und den Aufbau von zusammenhängenden Projekt-Teams. Dank seiner Fähigkeit, Persönlichkeitsmerkmale zu analysieren und vorherzusagen, konnte ich meine Kommunikationsstrategien effektiv anpassen und so stärkere Verbindungen und eine bessere Zusammenarbeit fördern. Allerdings habe ich gelegentlich Diskrepanzen bei der Persönlichkeitsbewertung für Nischenrollen festgestellt, und es gibt nur begrenzte Benutzerdefinierbarkeit, um das Tool vollständig an spezifische Geschäftsanforderungen anzupassen.

via Seamless KI

Seamless. AI wurde für Vertriebsleiter entwickelt, die genug von veralteten Liste und unzusammenhängenden Workflow haben. Die Software identifiziert, validiert und ergänzt Kontakt- und Unternehmensdaten in Sekundenschnelle. Als B2B-CRM-Software fungiert sie als Suchmaschine mit KI-Unterstützung und greift auf über 1,3 Milliarden Geschäftskontakte und 121 Millionen Unternehmensprofile zu.

Das ist gut, um genau zielgerichtete Listen mit potenziellen Kunden zu erstellen, den Zeitaufwand für manuelle Recherchen zu reduzieren und die ersten Phasen deines Trichters mit Daten mit hoher Konversionsrate zu automatisieren.

Die besten KI-Features der nahtlosen KI

Aktivieren Sie Buyer Intent , um potenzielle Kunden zu identifizieren, die bereits auf dem Markt sind und bereit sind, sich zu engagieren

Nutzen Sie die Datenanreicherung, um aus jedem unvollständigen Kontakt ein vollständiges Profil mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Info zu erstellen

Nutzen Sie KI-Recherchen, um Informationen über Leads, den Hintergrund von Unternehmen, die Finanzierungsgeschichte oder Einblicke in Käuferprofile zu sammeln

Nahtlose KI-Einschränkungen

Echtzeit-Scraping kann zu Fehlalarmen führen, insbesondere bei Jobwechseln oder der Gültigkeit von E-Mail-Adressen

Bei Massenimporten in Salesforce oder HubSpot kann es zu doppelten Daten oder falsch eingegebenen Kontakten kommen

Nahtlose KI-Preisgestaltung

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Nahtlose KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Seamless KI?

Eine G2-Bewertung, auf die man Notiz nehmen sollte:

Mir gefällt besonders, wie einfach es mit Seamless. KI ist, genaue Kontaktinformationen und Unternehmensdetails zu finden. Es geht superschnell und die Daten sind immer auf dem neuesten Stand, was mir viel Zeit spart, wenn ich Entscheidungsträger ausfindig machen muss. Außerdem ist die Plattform sehr intuitiv, sodass ich ohne große Einarbeitungszeit loslegen und meine Aufgaben erledigen kann. […]

Mir gefällt besonders, wie einfach es mit Seamless. KI ist, genaue Kontaktinformationen und Unternehmensdetails zu finden. Es geht superschnell und die Daten sind immer auf dem neuesten Stand, was mir viel Zeit spart, wenn ich Entscheidungsträger nachverfolgen muss. Außerdem ist die Plattform sehr intuitiv, sodass ich ohne große Einarbeitungszeit loslegen und meine Aufgaben zu erledigen kann. […]

🔍 Wussten Sie schon? Kaltakquise hat eine geringe Erfolgsquote. Nur etwa 2,3 % der Kaltakquise-Anrufe führen tatsächlich zu einem erfolgreichen Ergebnis, einem erfolgreichen Termin oder einem erfolgreichen Verkauf, was Unternehmen dazu veranlasst, Inbound- und beziehungbasierten Vertrieb einzuführen.

Ermöglichen Sie eine durchgängige Automatisierung des Vertriebs mit ClickUp

Seien wir ehrlich: Für die Vertriebsautomatisierung sollten nicht Dutzende voneinander unabhängige tools erforderlich sein. Nach der Untersuchung einiger der besten KI-Agenten für den Vertrieb ist eines klar: Einfachheit, Geschwindigkeit und intelligente Automatisierung sind entscheidend.

Mit ClickUp beseitigen Sie Work Sprawl und erhalten eine einzige Plattform, auf der KI-Agenten Routine-Workflows wie Pipeline-Updates, Lead-Zuweisungen und Aufgabe-Follow-ups übernehmen. ClickUp Brain fasst Deals zusammen, generiert automatisch E-Mail-Antworten und liefert innerhalb von Sekunden Einblicke aus Deinem Arbeitsbereich.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und verwandeln Sie jeden Kontaktpunkt in Umsatz! ✅