Kostenlose Vorlagen für Schichtpläne für Pflegekräfte zur Optimierung der Schichtplanung und Personalbesetzung

Es ist 2 Uhr morgens und in Ihrem Krankenhaus herrscht [wieder einmal] Personalmangel. Eine Krankenschwester hat sich krankgemeldet und eine andere ist nach mehreren Schichten in Folge kurz vor dem Burnout. Jetzt müssen Sie schnell Ersatz finden, bevor die Patientenversorgung leidet.

Sie überprüfen den Dienstplan, aber er ist ein einziges Durcheinander mit kurzfristigen Änderungen, Doppelbuchungen und unklaren Angaben darüber, wer verfügbar ist.

Eine schlechte Dienstplanung für Pflegekräfte ist ein Albtraum. Ohne ein klares, strukturiertes System wird das Schichtmanagement zu einer täglichen Krise. Die richtige Vorlage für den Dienstplan für Pflegekräfte ist unerlässlich, um Ihr Team ausgeglichen zu halten und Ihre Patienten zu versorgen.

Entdecken Sie die besten Vorlagen für Dienstpläne für Pflegekräfte, damit Ihr Team organisiert bleibt und Ihr Krankenhaus effizient läuft.

Was sind Vorlagen für Dienstpläne für Pflegekräfte?

Vorlagen für Dienstpläne für Pflegekräfte sind vorformatierte Tools, mit denen Gesundheitseinrichtungen effizient einen effektiven Arbeitsplan für Pflegekräfte erstellen und verwalten können. Sie bieten ein strukturiertes Layout für die Zuweisung von Schichten, die Nachverfolgung von Arbeitszeiten und die Sicherstellung einer angemessenen Personalbesetzung.

Diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, Planungskonflikte zu vermeiden, Überstunden zu reduzieren und die Einhaltung der Arbeitsgesetze zu gewährleisten. Sie können je nach Schichtmodellen, Personalverfügbarkeit und Patientenbedürfnissen benutzerdefiniert angepasst werden.

Durch die Verwendung von Vorlagen für Dienstpläne für Pflegekräfte sparen Administratoren Zeit, verbessern die Koordination des Personals und gewährleisten eine unterbrechungsfreie Patientenversorgung. In Kombination mit Apps für Arbeitspläne wird die Planung durch automatische Benachrichtigungen und Nachverfolgung in Echtzeit noch reibungsloser.

Was macht eine gute Vorlage für einen Dienstplan für Pflegekräfte aus?

Eine gut ausgearbeitete Vorlage für den Dienstplan von Pflegekräften ist unerlässlich, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und eine ausgewogene Workload sicherzustellen. Eine solide Vorlage vereinfacht die Schichtplanung, verhindert Konflikte und unterstützt das Wohlbefinden der Mitarbeiter.

Hier sind die Schlüsselelemente einer effektiven Vorlage für den Dienstplan von Pflegekräften:

Schichtzuweisungen: Definieren Sie Schichtpräferenzen und monatliche Schichtrotationen klar, um eine angemessene Abdeckung sicherzustellen und Lücken in der Personalplanung zu vermeiden

Urlaubsverwaltung: Enthält einen Abschnitt für die Nachverfolgung von Urlaubsanträgen, Urlaubstagen und Krankheitstagen, um die Personalplanung zu optimieren

Verteilung der Workload: Stellt sicher, dass die Schichten fair auf die Mitarbeiter verteilt werden, um Burnout zu minimieren und die Effizienz zu verbessern

Benutzerdefinierte Anpassungsoptionen: Passt sich dank flexibler Struktur an unterschiedliche Schichtmodelle, Krankenhausabteilungen und Personalbedarf an

Echtzeit-Anpassungen: Ermöglicht schnelle Anpassungen bei unerwarteten Abwesenheiten oder kurzfristigen Schichttausch

Transparente Kommunikation: Ermöglichen Sie Pflegekräften einen einfachen Zugriff auf ihre Dienstpläne, um Missverständnisse und kurzfristige Konflikte zu vermeiden

Die Wahl der richtigen Vorlage hilft Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen dabei, einen gut organisierten und stressfreien Planungsprozess aufrechtzuerhalten. Schauen wir uns vor diesem Hintergrund einige der besten kostenlosen Vorlagen für Dienstpläne für Pflegekräfte an, die derzeit verfügbar sind.

15 Vorlagen für Krankenschwestern-Dienstpläne zur Optimierung der Schichten

Wenn Sie immer noch auf Tabellenkalkulationen angewiesen sind oder in letzter Minute versuchen, Schichtlücken zu füllen, ist es Zeit für ein besseres System.

Diese kostenlosen Vorlagen für Dienstpläne für Pflegekräfte von ClickUp, der App für alles rund um die Arbeit, und anderen Quellen helfen Ihnen dabei, strukturierte, unkomplizierte Schichtpläne zu erstellen und gleichzeitig die Koordination Ihres Teams zu verbessern.

Diese kostenlosen Vorlagen für Dienstpläne für Pflegekräfte bieten Ihnen einen schnellen Einstieg. Sie können aber auch die anpassbaren Workflows, die KI-gestützte Automatisierung und die Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit von ClickUp nutzen, um einen nahtlosen Planungsprozess zu gewährleisten und zum Meister der Schichtplanung zu werden.

Mit ClickUp werden die 90 Minuten, die bisher für einen Schichtwechsel benötigt wurden, auf schnelle 10 Minuten optimiert, in denen Sie nur noch die eigentliche Arbeit erledigen müssen und keine E-Mails mehr verschicken müssen.

Entdecken Sie noch heute diese besten Vorlagen für Schichtpläne für Pflegekräfte und machen Sie Schluss mit Stress bei der Schichtverwaltung!

1. Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterarbeitspläne

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterpläne behalten Sie den Überblick über alle Schichten und sorgen für eine gute Organisation Ihres Teams

Haben Sie Probleme mit kurzfristigen Schichttausch und Lücken im Dienstplan? Mit einem strukturierten, zentralisierten System behalten Sie alles in der richtigen Reihenfolge.

Die Vorlage für Mitarbeiter-Arbeitspläne von ClickUp sorgt für eine ausgewogene Personalbesetzung, die Einhaltung von Vorschriften und verhindert, dass kurzfristige Änderungen zu Störungen führen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie Schichten, Urlaubstage und die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter an einem zentralen Ort

Passen Sie Zeitpläne für verschiedene Teams und Abteilungen ganz einfach an

Stellen Sie die Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften sicher und beugen Sie gleichzeitig Burnout bei Ihren Mitarbeitern vor

📌 Ideal für: Pflegedienstleiter und HR-Teams, die die Verfügbarkeit des Pflegepersonals mit den Pflegebedürfnissen der Patienten in Einklang bringen müssen

2. Die ClickUp-Vorlage zum Blockieren von Terminen

Kostenlose Vorlage Priorisieren Sie Aufgaben und blockieren Sie Zeit effizient mit der ClickUp-Software zur Terminblockierung

Nie wieder versinken in verstreuten Aufgaben und endlosen E-Mails. Das Blockieren von Terminen sorgt für Klarheit und hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne in letzter Minute in Hektik zu verfallen.

Mit der Vorlage "Blockieren" von ClickUp können Sie:

Weisen Sie bestimmte Zeitblöcke für die Patientenversorgung, Dokumentation und Schichtberichte zu

Verhindern Sie Doppelbuchungen und kurzfristige Personalkonflikte

Sorgen Sie für reibungslose Übergaben mit einer klaren Aufteilung der Zuständigkeiten

Mit Features wie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Nachverfolgung der Verfügbarkeit und integrierten automatischen Erinnerungen hilft diese Vorlage Stationsleitern und Krankenhausverwaltern dabei, Workloads zu verwalten, ohne die Patientenversorgung zu beeinträchtigen.

📌 Ideal für: Pflegekräfte, die Schichten, Patientenversorgung und enge Zeitpläne unter einen Hut bringen müssen

3. Die ClickUp-Vorlage für Arbeitspläne

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage für Schichtpläne von ClickUp können Sie Mitarbeiter in Echtzeit zuweisen, anpassen und nachverfolgen

🔎 Wussten Sie schon? Krankenhäuser mit einer schlechten Schichtplanung können unter erhöhten Fehlzeiten des Pflegepersonals leiden, was zu Personalmangel und einer beeinträchtigten Patientenversorgung führt.

Mit integrierten Features wie benutzerdefinierten Ansichten, automatischen Aktualisierungen und flexibler Bearbeitung macht die ClickUp-Vorlage für Schichtpläne die Planung von Pflegekräften zum Kinderspiel.

Diese Vorlage bietet eine übersichtliche, visuelle Möglichkeit zur Organisation von Schichten und unterstützt Pflegedienstleiter dabei:

Wechseln Sie Schichten ganz einfach per Drag & Drop

Verfolgen Sie Abwesenheiten, Schichttausch und Verfügbarkeit in Echtzeit

Vermeiden Sie Chaos in letzter Minute, indem Sie eine angemessene Personalbesetzung sicherstellen

📌 Ideal für: Pflegedienstleiter, die komplexe Schichtpläne und die Verfügbarkeit von Teams verwalten

4. Die ClickUp-Vorlage für Schichtberichte

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Schichtberichte bleiben alle Schichten organisiert und Ihre Mitarbeiter auf dem Laufenden

Im Gesundheitswesen kommt es häufig zu Schichtwechseln, wobei in einem durchschnittlichen Krankenhaus mehrere Übergaben pro Tag stattfinden. Studien zeigen jedoch, dass schlechte Kommunikation während dieser Übergaben zu fast 80 % der schwerwiegenden medizinischen Fehler beiträgt .

Die ClickUp-Vorlage für Schichtberichte sorgt mit strukturierten, detaillierten Berichten für eine einheitliche Arbeitsweise Ihres Pflegeteams und gewährleistet, dass wichtige Schichtinformationen erfasst, freigegeben und leicht zugänglich sind.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie Schichtaktivitäten und dokumentieren Sie wichtige Aufgaben, Incidents und Aktualisierungen an einem Ort

Sorgen Sie für reibungslose Übergaben mit klarer, leicht zugänglicher Dokumentation

Analysieren Sie Trends, um den Personalbedarf und die Leistung Ihres Teams zu bewerten

📌 Ideal für: Pflegedienstleiter und HR-Teams, die Schichten nachverfolgen, um eine nahtlose Koordination und Verantwortlichkeit zu gewährleisten

👀 Wussten Sie schon? Zwischen Patientenakten und Schichtübergaben verbringen Pflegekräfte einen Großteil ihrer Zeit mit Verwaltungsaufgaben statt mit der direkten Patientenversorgung. Eine intelligente Planung kann ihnen dabei helfen, Zeit zu sparen.

5. Die ClickUp-Vorlage für Stundenpläne

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihren Tag präzise mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne

Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass eine Schicht einfach nicht genug Stunden hat? Zwischen Patientenversorgung, Dokumentation und unerwarteten Aufgaben vergeht die Zeit wie im Flug.

Behalten Sie mit einem strukturierten, in Zeitblöcke unterteilten Dienstplan den Überblick über jede Schicht. Mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne können Sie jede Arbeitsstunde präzise planen und so für reibungslose und effiziente Workflows sorgen.

Damit können Sie:

Teilen Sie Schichten in übersichtliche Blöcke auf, um die Organisation zu verbessern

Reduzieren Sie Lücken in der Planung und verbessern Sie Ihr Zeitmanagement

Passen Sie die Zeitpläne anhand der Workload, der Patientenbedürfnisse und der Verfügbarkeit des Teams an

📌 Ideal für: Krankenhäuser, Kliniken und Schichtbetriebe, die eine gut strukturierte Stundenplanung benötigen

6. Die ClickUp-Vorlage für Dienstpläne

Kostenlose Vorlage Organisieren und verwalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Dienstpläne mühelos die Personalrotation

Hatten Sie schon einmal Personalprobleme, sodass Sie eine Schicht nicht besetzen konnten? Die ClickUp-Vorlage für Dienstpläne bietet Ihnen eine Übersicht über die Personalzuweisungen über einen längeren Zeitraum.

Ein gut organisierter Dienstplan sorgt dafür, dass jede Schicht auf einem Konto verbucht wird, sodass Sie die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit einsetzen können.

Sie können sie verwenden für:

Optimieren Sie die Schichtplanung, um zu sehen, wer wann arbeitet

Sorgen Sie für eine faire Verteilung der Arbeitszeiten und vermeiden Sie Lücken in der Personalbesetzung bei der Schichtplanung

Verfolgen Sie Urlaubsanträge, um Urlaubstage und Schichttausch zu berücksichtigen

📌 Ideal für: HR-Teams und Schichtplaner, die ein zuverlässiges System zur effizienten Nachverfolgung der Verfügbarkeit und Planung von Mitarbeitern benötigen

7. Die ClickUp-Vorlage für den Urlaubskalender

Kostenlose Vorlage Verfolgen und verwalten Sie Urlaubsanträge nahtlos mit der ClickUp-Vorlage für den Urlaubskalender

Nichts bringt einen Zeitplan so durcheinander wie kurzfristige Urlaubsanträge oder sich überschneidende Urlaube. Die ClickUp-Vorlage für den Urlaubskalender sorgt für eine nahtlose Urlaubsverwaltung, sodass Sie immer sehen können, wer wann verfügbar ist.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Überwachen Sie die Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter an einem Ort und reduzieren Sie so Terminkonflikte

Automatisieren Sie die Genehmigung und Nachverfolgung von Urlaubstagen für einen reibungsloseren Antragsprozess

Behalten Sie in Echtzeit den Überblick über die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter, um vorausschauend zu planen

📌 Ideal für: HR-Teams und Manager, die eine strukturierte, effiziente Möglichkeit zur Optimierung des Urlaubsmanagements benötigen

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter verwenden personalisierte Zeitmanagementstrategien. Die meisten Tools für das Workflow-Management bieten jedoch noch keine robusten integrierten Zeitmanagement- oder Priorisierungsfeatures, was eine effektive Priorisierung behindern kann. Die KI-gestützten Funktionen von ClickUp für die Planung und Zeiterfassung helfen Ihnen dabei, diese Spekulationen in datengestützte Entscheidungen umzuwandeln. Es kann sogar optimale Fokusfenster für Aufgaben vorschlagen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zeitmanagementsystem, das sich an Ihre tatsächliche Arbeitsweise anpasst!

8. Die 24-Stunden-Dienstplanvorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen und verwalten Sie Schichten für einen ganzen Tag effizient mit der 24-Stunden-Planvorlage von ClickUp

Krankenhäuser schlafen nie, und das gilt auch für die Planung. Da die Patientenversorgung rund um die Uhr läuft, ist es entscheidend, dass jede Stunde des Tages vollständig abgedeckt ist. Mit der 24-Stunden-Dienstplanvorlage von ClickUp müssen Sie nicht mehr raten und können sicherstellen, dass jede Schicht wie am Schnürchen läuft.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen und verfolgen Sie Schichten von Pflegekräften in einem strukturierten 24-Stunden-Format

Automatisieren Sie Benachrichtigungen und Erinnerungen für nahtlose Schichtübergaben

Überwachen Sie den Fortschritt und passen Sie Zeitpläne in Echtzeit an

📌 Ideal für: Pflegedienstleiter und HR-Teams, die die Verfügbarkeit des Personals mit der Patientenversorgung in Einklang bringen und gleichzeitig einen effizienten und stressfreien Betrieb gewährleisten möchten

💡 Profi-Tipp: Richten Sie mit ClickUp automatische Erinnerungen an Schichten ein, um Pflegekräfte über ihre bevorstehenden Termine zu informieren, nahtlose Übergaben zu gewährleisten und versäumte Schichten zu reduzieren.

9. Die ClickUp-Vorlage für Teampläne

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Teampläne bleibt Ihr Team organisiert und synchronisiert

Die Verwaltung von Krankenhauspersonal ohne einen strukturierten Zeitplan ist wie der Betrieb einer Notaufnahme ohne Triage – chaotisch und ineffizient. Im Gegensatz zu schichtspezifischen oder individuellen Vorlagen für die Zeitplanung gewährleistet die ClickUp-Vorlage für Team-Zeitpläne die teamweite Koordination und gleicht die Workloads zwischen den Abteilungen aus.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Richten Sie Schichten und Aufgaben teamübergreifend aus und sorgen Sie so für vollständige Transparenz

Verteilen Sie Workloads fair, um Burnout zu vermeiden

Verfolgen Sie wichtige Termine für eine nahtlose Koordination

Umfassendere Einblicke in die Produktivität Ihrer Mitarbeiter erhalten Sie in diesem Leitfaden zur Mitarbeiterüberwachungssoftware.

📌 Ideal für: Pflegedienstleiter und Krankenhausverwalter, die eine effiziente teamweite Planung sicherstellen müssen

10. Die Vorlage für Schichtwechselberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie für nahtlose Schichtübergaben mit der Vorlage für Schichtwechselberichte von ClickUp

Schichtübergaben sind nicht nur Routine, sondern entscheidend für die Patientenversorgung. Eine versäumte Aktualisierung oder ein unvollständiger Bericht kann zu Verwirrung, Verzögerungen oder sogar zu medizinischen Fehlern führen.

Im Gegensatz zur Schichtbericht-Vorlage, die Aktivitäten und Incidents innerhalb einer Schicht nachverfolgt, gewährleistet die ClickUp-Vorlage für Schichtwechselberichte nahtlose Übergaben, indem sie wichtige Patientenaktualisierungen, ungelöste Aufgaben und wesentliche Details für das nachfolgende Team dokumentiert.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Klären Sie ausstehende Aufgaben, um versäumte Verantwortlichkeiten zu vermeiden

Effiziente Berichterstellung zu Incidents und Patientenaktualisierungen für eine kontinuierliche Pflege

Standardisieren Sie Übergaben, um Missverständnisse und Fehler zu minimieren

📌 Ideal für: Pflegedienstleiter und Schichtleiter, die für reibungslose und genaue Schichtübergaben sorgen müssen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die "Workload-Ansicht" von ClickUp, um sofort die Verfügbarkeit von Pflegekräften zu sehen, Terminkonflikte zu vermeiden und Schichten effektiv auszugleichen. Sie können die Kapazität jeder Pflegekraft anhand visueller Workload-Leisten anzeigen. Sie können Schichten per Drag & Drop verschieben, um sie einfach neu zuzuweisen oder umzuplanen, Überbuchungen anhand der Verfügbarkeit in Echtzeit erkennen und Schichten nach Rolle, Abteilung oder Schichttyp filtern. Das bedeutet: keine Last-Minute-Anpassungen mehr!

11. Die Vorlage für den monatlichen Arbeitsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen und organisieren Sie die Workload Ihres Teams mühelos mit der Vorlage für den monatlichen Arbeitsplan von ClickUp

Die Planung eines typischen Wochenplans für Pflegekräfte ist überschaubar, bis am Monatsende das Chaos ausbricht. Die Pläne müssen für die Gehaltsabrechnung fertiggestellt sein, was den Druck erhöht und die Flexibilität einschränkt.

Sie müssen sicherstellen, dass niemand die monatlichen Stundenobergrenzen oder Vertragslimits überschreitet, was die Planung zusätzlich erschwert. Außerdem wird es nach einem ganzen Monat voller Schichten schwieriger, Fairness und Ruhezeiten unter einen Hut zu bringen.

Ein Monatsplan verschafft Ihnen frühzeitig einen Überblick über den Personalbedarf, sodass Sie Engpässe vorhersehen, Workloads ausgleichen und kurzfristige Umplanungen vermeiden können. Hier kommt die Vorlage für den monatlichen Arbeitsplan von ClickUp ins Spiel.

Verwenden Sie sie für:

Planen Sie die Schichten Ihrer Pflegekräfte im Voraus, um Lücken in der Besetzung zu vermeiden

Sichern Sie sich die erforderliche Personalausstattung während Spitzenzeiten im Krankenhaus und in Zeiten mit hoher Nachfrage

Weisen Sie Schichtzeiten, Überstundenbudgets und Personalressourcen effektiv zu

📌 Ideal für: Pflegedienstleiter, Krankenhausverwalter und HR-Teams, die eine strukturierte, langfristige Planung benötigen

👀 Wussten Sie schon? Krankenschwestern kommunizieren Schichttausch oft über informelle Kanäle. Das Verlassen auf Gruppenchats anstelle von offiziellen Planungssystemen kann zu Verwechslungen und kurzfristigen Änderungen führen.

12. Die ClickUp 2-2-3-Dienstplanvorlage

Kostenlose Vorlage Weisen Sie 2-2-3-Schichten zu, verwalten Sie Urlaubsanträge und verfolgen Sie Überstunden mit der ClickUp-Vorlage für 2-2-3-Dienstpläne

Der 2-2-3-Schichtdienst, auch bekannt als Panama- oder Pitman-Dienstplan, ist ein rotierendes Schichtmodell, das häufig in Betrieben mit 24-Stunden-Betrieb wie Krankenhäusern, Fertigungsbetrieben oder Rettungsdiensten verwendet wird.

Sie bezieht sich auf einen zweiwöchigen Zyklus:

Woche 1: 2 Tage Arbeit, 2 Tage frei, 3 Tage Arbeit

Woche 2: 2 Tage frei, 2 Tage Arbeit, 3 Tage frei

In einem Zeitraum von zwei Wochen arbeitet jeder Mitarbeiter sieben Schichten, in der Regel jeweils 12 Stunden, was insgesamt etwa 84 Stunden alle zwei Wochen ergibt.

Bei der Verwaltung eines 2-2-3-Schichtmodells in einem Krankenhaus geht es darum, eine gleichmäßige Personalbesetzung, faire Rotationen und ausreichende Ruhezeiten für alle zu gewährleisten. Ohne ein strukturiertes System wird die Nachverfolgung, wer im Dienst ist, wer frei hat und wer Überstunden macht, chaotisch.

Die ClickUp 2-2-3-Dienstplanvorlage sorgt für organisierte, vorhersehbare und konforme Schichtpläne, sodass Pflegekräfte ausreichend Ruhezeiten erhalten und Krankenhäuser rund um die Uhr besetzt sind.

Damit können Sie:

Wechselnde Schichten zuweisen und gleichzeitig Terminkonflikte vermeiden

Überwachen Sie Überstunden und Abwesenheiten, um Burnout bei Ihren Mitarbeitern zu vermeiden

Stellen Sie sicher, dass jede Schicht vollständig besetzt ist, ohne dass es zu kurzfristigen Änderungen kommt

📌 Ideal für: Krankenhäuser mit wechselnden Schichtplänen für Pflegekräfte

🧠 Wissenswertes: Der Panama-Plan ist einer der Schichtpläne, die von der US-Luftwaffe verwendet werden!

13. Die ClickUp-Vorlage für Dienstpläne

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Arbeitszeiten, Pausen und Überstunden genau mit der ClickUp Services Timesheet-Vorlage

Die manuelle Nachverfolgung von Dienstzeiten, abrechnungsfähigen Zeiten und Ressourcenzuweisungen ist ein Albtraum. Ein einziger fehlender Eintrag kann zu falschen Rechnungen, Problemen bei der Gehaltsabrechnung oder Budgetüberschreitungen führen.

Die ClickUp-Vorlage für Dienstpläne hilft Ihnen dabei, Arbeitszeiten zu erfassen, die Abrechnung zu automatisieren und die Nachverfolgung der Produktivität zu verbessern.

Die wichtigsten Vorteile?

Protokollieren Sie Dienstzeiten und abrechnungsfähige Zeiten präzise an einem Ort

Automatisieren Sie die Rechnungsstellung für reibungslose Zahlungen

Verfolgen Sie Überstunden, Krankheitszeiten und Gesamtbezüge, um Abweichungen bei der Gehaltsabrechnung zu vermeiden

Passen Sie Timesheets mit Feldern für Stundensätze, Krankheitszeiten und Gesamtvergütung an und automatisieren Sie sie

📌 Ideal für: Administratoren im Gesundheitswesen, HR-Teams und Finanzmanager zur Optimierung der Lohnabrechnung und Nachverfolgung von Ressourcen für Pflegekräfte

💡 Profi-Tipp: Sie können Timesheets an einem Ort einreichen, überprüfen und genehmigen, ohne ClickUp zu verlassen! In diesem Video erfahren Sie, wie das geht.

14. Die Vorlage für die persönliche Verfügbarkeit von ClickUp

Kostenlose Vorlage Legen Sie Ihre verfügbaren Zeiten fest, verwalten Sie Termine und vermeiden Sie Terminkonflikte mit der Vorlage "Persönliche Verfügbarkeit" von ClickUp

Die Vorlage für die persönliche Verfügbarkeit von ClickUp bietet Pflegekräften einen eigenen Space, in dem sie ihre Arbeitspräferenzen eingeben können, während Administratoren des Krankenhauses in Echtzeit Einblick in die Verfügbarkeit erhalten.

Im Gegensatz zu festen Schichtplänen oder rotierenden Dienstplänen können Pflegekräfte mit dieser Vorlage ihre tägliche Verfügbarkeit im Voraus festlegen und so ihre Work-Life-Balance gewährleisten, ohne den Krankenhausbetrieb zu stören. Mit benutzerdefinierten Feldern für bevorzugte Schichten, Urlaubsanträge und die Nachverfolgung der Workload-Balance bietet Ihnen diese Vorlage folgende Vorteile :

Lassen Sie Pflegekräfte ihre Verfügbarkeit festlegen, um persönliche Verpflichtungen zu berücksichtigen

Verfolgen Sie Urlaubsanträge in Echtzeit, um Konflikte in letzter Minute zu vermeiden

Effiziente Workload-Balance dank automatisierter Einblicke in Schichtlücken

📌 Ideal für: Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, die Wert auf flexible, mitarbeiterorientierte Dienstpläne legen

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur Work-Life-Balance ergab, dass 46 % der Arbeitnehmer 40 bis 60 Stunden pro Woche arbeiten, während erschreckende 17 % sogar mehr als 80 Stunden arbeiten! Doch damit nicht genug: 31 % haben Schwierigkeiten, sich regelmäßig Zeit für sich selbst zu nehmen. Das ist die perfekte Voraussetzung für einen Burnout. 😰 Aber wissen Sie was? Ausgewogenheit bei der Arbeit beginnt mit Sichtbarkeit! Die integrierten Features von ClickUp wie die Workload-Ansicht und die Zeiterfassung machen es einfach, die Arbeitslast zu visualisieren, Aufgaben fair zu verteilen und die tatsächlich aufgewendeten Stunden zu erfassen – so wissen Sie immer, wie und wann Sie Ihre Arbeit optimieren können. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit den Automatisierungen von ClickUp 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter ein – was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

15. Die Vorlage für den Dienstplan für Pflegepersonal von Template. Net

Personalmangel führt zu überlasteten Pflegekräften, während Personalüberhang das Budget belastet. Die Vorlage für den Dienstplan für Pflegekräfte sorgt für eine optimale Schichtabdeckung, indem sie Krankenhäusern die Zuweisung von Pflegekräften auf der Grundlage der Patientenauslastung, der Anforderungen der Abteilung und der Compliance-Anforderungen ermöglicht.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Weisen Sie Schichten strategisch auf der Grundlage der Workload der Abteilung und des Personalbedarfs zu

Verhindern Sie Terminkonflikte dank integrierter Nachverfolgung der Verfügbarkeit

Sorgen Sie für Fairness, indem Sie die Schichten gerecht auf die Mitarbeiter verteilen

📌 Ideal für: Pflegedienstleiter und Krankenhausverwalter zur Optimierung der Schichtplanung und Personalplanung

Vereinfachen Sie die Planung und Verwaltung von Pflegekräften mit ClickUp

Ob Sie einen Dienstplan für Pflegekräfte, ein Timesheet zur Nachverfolgung von Arbeitszeiten, einen 24-Stunden-Dienstplan oder einen rotierenden Schichtplan erstellen müssen – in der obigen Liste finden Sie die passende Vorlage.

Krankenhausverwalter und Koordinatoren wissen jedoch, dass die Verwaltung von Schichtplänen für Pflegekräfte mehr ist als nur das Besetzen von Schichten – es geht darum, eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen, Burnout zu reduzieren und die Personalplanung zu verbessern.

Allerdings führen isolierte Tools und manuelle Planung zu Ineffizienzen, die Zeit kosten und Ressourcen verschlingen. Tatsächlich werden 61 % der Arbeitszeit mit der Suche nach und Aktualisierung von Informationen verbracht, während ständiges Wechseln zwischen Apps zu Konzentrationsverlusten und Verzögerungen führt.

ClickUp bietet eine Komplettlösung zur Optimierung der Dienstplanerstellung für Pflegekräfte, zur Automatisierung der Berichterstellung und zur Zentralisierung der Kommunikation. Es eliminiert redundante Aufgaben und verbessert die Effizienz, sodass sich Teams im Gesundheitswesen auf das Wesentliche konzentrieren können: die Unterstützung der Pflegekräfte und die Bereitstellung einer außergewöhnlichen Patientenversorgung.

