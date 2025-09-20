10 Rekrutierungsdatenbank-Softwareprogramme zum Organisieren und Verwalten von Bewerbern

In manchen Teams basiert die Personalbeschaffung auf Gedächtnisleistung.

Der kurze Anruf letzte Woche. Eine Notiz, die mitten im Vorstellungsgespräch gekritzelt wurde. Der Lebenslauf, den jemand geschickt haben will.

Details verlieren sich schnell, und inmitten all dessen entgleiten gute Kandidaten.

Recruiting-Datenbanksoftware wurde entwickelt, um genau das zu beheben. Sie verankert die Suche – Namen, Unterhaltung, Zeitleiste – alles befindet sich an einem Ort, ist leicht zu finden und noch leichter zu bearbeiten.

Hier sind 10 solide Optionen, die einen Blick wert sind. 👀

10 Rekrutierungsdatenbank-Softwareprogramme auf einen Blick

Name des Tools Anwendungsfall Am besten geeignet für Preise* ClickUp Erstellen Sie ein einheitliches Einstellungssystem mit anpassbaren Workflows, Tags und Dashboard Verwaltung mehrerer Rollen und Personalvermittler in einem Arbeitsbereich Free Forever-Plan; kostenpflichtige Tarife verfügbar Workable Führt Personalvermittler durch strukturierte Pipelines mit auditfähigen Compliance-tools Optimierung des Einstellungsprozesses unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Bezahlte Pläne beginnen bei 360 $/Monat Greenhouse Stellt Teams Bewertungsrahmen und Diversitätsanalysen zur Verfügung Verringerung von Voreingenommenheit und Verbesserung der Konsistenz bei der Bewertung von Bewerbern Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zoho Recruit Einfach anzupassen durch Automatisierung, konfigurierbare Felder und Multi-Channel-Sourcing Benutzerdefinierte Anpassung von Prozessen ohne hohen Aufwand Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Benutzer/Monat Recruit CRM Bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Talent-Nachverfolgung und markenspezifischen Übermittlungen sowie White-Label-Portalen Personalagenturen mit Fokus auf Kundenerfahrung Bezahlte Pläne beginnen bei 100 $ pro Benutzer und Monat Manatal Gleicht Rollen mit Kandidaten ab, indem es KI-gestützte Profile und intelligente Empfehlungen nutzt Technologisch fortschrittliche Personalbeschaffung an verschiedenen Standorten Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $ pro Benutzer und Monat Fetcher Automatisierung der Kontaktaufnahme und Suche mithilfe von E-Mail-Kampagnen und Erkenntnissen zum Engagement Proaktive Personalvermittler, die ihren Outbound-Aufwand ausweiten Bezahlte Pläne beginnen bei 499 $/Monat SeekOut Findet schwer zu findende Kandidaten durch boolesch Logik, Forschungsdaten und angereicherte Profile Nischen- oder unterrepräsentierte Talentpools erschließen Benutzerdefinierte Preisgestaltung JobAdder Vereinfacht tägliche Aufgaben mit Vorlagen, Massenaktionen und nahtloser Synchronisierung Personalvermittler optimieren ihre täglichen Workflows und Mobilität Benutzerdefinierte Preisgestaltung Gem Halten Sie passive Kandidaten mit langfristigen Nurture-Kampagnen und Analysen bei Laune Beziehung-orientierte Personalbeschaffung und Ausbau der Talent-Pipeline Bezahlte Pläne beginnen bei 300 $/Monat

Worauf sollten Sie bei einer Rekrutierungsdatenbank-Software achten?

Die richtige Rekrutierungsdatenbank-Software organisiert Bewerberdaten, bietet Automatisierung mühsamer Aufgaben und passt zum Technologie-Stack Ihres Teams. Um die richtige Wahl zu treffen, sollten Sie sich auf diese unverzichtbaren Funktionen konzentrieren:

benutzerfreundliche Oberfläche: *Optimiert die Personalplanung durch ein intuitives Design und erspart Ihrem Team eine steile Lernkurve

Erweiterte Suchfunktionen: Finden Sie mithilfe präziser Filter, Schlüsselwörter und kompetenzbasierter Abfragen schnell die idealen Kandidaten

/AI-gestütztes Matching:* Erhöht die Präzision, indem Kandidatenprofile mithilfe intelligenter Algorithmen mit den Anforderungen der Stelle abgeglichen werden

Nahtlose Integration: Synchronisiert sich mit Jobbörsen, LinkedIn und E-Mail-Plattformen, um die Suche und Kommunikation zu vereinfachen

Automatisierte Workflows: Beschleunigt die Personalbeschaffung durch die Übernahme sich wiederholender Aufgaben wie Statusaktualisierungen und Terminplanung für Vorstellungsgespräche

*leistungsstarke Berichterstellung-Tools: Bietet detaillierte Metriken, um Strategien zu verfeinern und die Einstellungsleistung effektiv zu verfolgen

Mobile Zugänglichkeit: Ermöglicht die Verwaltung von Bewerbern und Aufgaben von jedem Gerät aus, auch unterwegs

Skalierbare Architektur: Passt sich wachsenden Einstellungsanforderungen an, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Funktion einzugehen

Die beste Rekrutierungsdatenbank-Software

Für eine erfolgreiche Personalbeschaffung braucht es mehr als nur einen Ort, an dem Lebensläufe gespeichert werden können. Sie benötigen Rekrutierungstools, mit denen Sie alles organisieren, die Nachverfolgung des Fortschritts gewährleisten und schnelle Entscheidungen treffen können.

Hier sind die besten Optionen, um genau das zu erledigen. 👇

*clickUp (am besten geeignet für die End-to-End-Nachverfolgung des Einstellungsprozesses und die Zusammenarbeit)

Sie umschalten hektisch zwischen 17 Browser-Registerkarten hin und her und versuchen herauszufinden, welche UI-Designer-Kandidaten es in die Endrunde geschafft haben. War es der mit dem beeindruckenden Portfolio, aber der schlechten Video-Verbindung, oder der, von dem Ihr leitender Entwickler in dem E-Mail-Thread, den Sie nicht finden können, so geschwärmt hat?

Das morgige Meeting des Vorstands steht bevor, und Sie haben nichts als fragmentierte Daten. 📊

Entdecken Sie ClickUp: Ihre Kommandozentrale für die Personalbeschaffung.

Die ClickUp HR-Lösung kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um jede Rolle in nachverfolgbare, umsetzbare Schritte zu unterteilen

Beginnen Sie damit, Ihren Einstellungsworkflow in ClickUp Aufgaben aufzubauen. Betrachten Sie jede Rolle als eine Aufgabe, z. B. „Customer Success Manager – Ostküste“, und erstellen Sie Unteraufgaben für jeden Schritt des Einstellungsprozesses.

Weisen Sie Personalvermittler zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, fügen Sie Lebensläufe oder Portfolios als Anhang hinzu und hinterlassen Sie Kommentare zum Kontext.

Fügen Sie dann ClickUp-Benutzerdefinierte Felder hinzu, um diesen Workflow in eine echte Datenbank zu verwandeln. Fügen Sie Felder wie „Visumsponsoring erforderlich“, „Zeitzonenüberschneidung“ oder „Bevorzugte Kündigungsfrist“ hinzu. Wenn Sie fünf Rollen gleichzeitig besetzen und alle Kandidaten finden müssen, die für Vertragsarbeit offen und innerhalb von zwei Wochen verfügbar sind, müssen Sie nicht lange suchen.

Um alles auf einen Blick zu verstehen, wechseln Sie zwischen den ClickUp-Ansichten. 👇🏼

Scannen und vergleichen Sie Bewerber-Info in großem Umfang mit der ClickUp-Tabellen-Ansicht

Die Board-Ansicht von ClickUp eignet sich perfekt, wenn Sie Kandidaten über verschiedene Phasen hinweg verschieben möchten: gesucht, interviewt und in die engere Auswahl genommen. Die Tabellenansicht von ClickUp hilft Ihnen hingegen beim Vergleich von Faktoren wie der erwarteten Vergütung, den Notizen der Personalvermittler oder der Einstellungsphase für verschiedene Rollen.

Wenn es Zeit ist, tiefer zu graben, hält ClickUp Docs alle zusätzlichen Informationen genau dort bereit, wo Sie sie brauchen. Erstellen Sie ein Dokument, um schriftliche Bewertungen, Interview-Notizen oder Feedback-Zusammenfassungen zu sammeln, und verknüpfen Sie es dann direkt mit einer Aufgabe.

Nehmen wir an, der Personalverantwortliche gibt nach der Panelrunde detailliertes Feedback. Sie können diese Informationen zentralisieren und Personalvermittler oder Stakeholder taggen, um sie einzubeziehen, ohne zwischen verschiedenen tools umzuschalten.

Außerdem gibt es ClickUp Automatisierung und AI Autopilot Agents, die still und leise das erledigen, was Sie lieber nicht tun möchten.

Erledigen Sie mehr mit den KI-Agenten von ClickUp

Richten Sie Regeln ein, wie z. B.: Wenn eine Aufgabe in den Status „Abschließendes Vorstellungsgespräch” wechselt, benachrichtigen Sie den Personalvermittler und fügen Sie eine Checkliste für die nächsten Schritte hinzu. Oder wenn ein Bewerber als „abgelehnt” markiert wird, weisen Sie automatisch eine Folge-E-Mail-Aufgabe zu und setzen Sie die Rolle wieder auf „offen”. Das sind Dinge, die normalerweise untergehen, aber jetzt nicht mehr.

Und wenn Sie nicht lieber von Grund auf neu beginnen möchten, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für den Rekrutierungsaktionsplan. Diese ist bereits mit Einstellungsphasen, Aufgaben-Vorlagen und Ansichten ausgestattet, die speziell auf die Personalbeschaffung zugeschnitten sind.

Die besten Features von ClickUp

kontrollieren Sie Übergaben zwischen den einzelnen Phasen des Einstellungsprozesses: *Richten Sie ClickUp-Aufgabe-Abhängigkeiten ein, damit niemand die Reihenfolge sprengt, z. B. indem Sie die Genehmigung von Angeboten blockieren, bis alle Rückmeldungen zu den Vorstellungsgesprächen vorliegen

Kandidaten schnell taggen und gruppieren: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp-Tags , um Profile nach Fähigkeiten, Rolle oder Dringlichkeit zu organisieren. Tags wie „Frontend-Entwickler” oder „Empfehlung” helfen dabei, die richtigen Kandidaten schneller zu finden

Synchronisierung Ihres CRM für den Kandidatenkontext: Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM über Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM über ClickUp Integrations mit der Plattform verbunden ist , um Nachrichten, eingefügte Interaktionen und Quellendetails abzurufen

Filtern Sie Ihre Pipeline nach den für Sie wichtigen Kriterien: Wenden Sie Filter an, um Ihre Datenbankansicht einzugrenzen. Zeigen Sie nur „offene Rollen in New York” oder „Bewerber in der Endrunde” an, ohne endlos scrollen zu müssen

verfolgen Sie Einstellungsmetriken auf einen Blick: *Erstellen Sie ClickUp-Dashboards , um den Fortschritt der Bewerber, die Auslastung der Personalvermittler und rollenspezifische Zeitpläne zu überwachen

Fassen Sie Bewerberprofile zusammen: Lassen Sie Lassen Sie ClickUp Brain lange Bewerbungsformulare oder Interviewprotokolle scannen und Schlüssel-Highlights wie Erfahrungen, Fähigkeiten und Warnsignale herausfiltern

ClickUp-Limitations

Die umfangreichen Features erfordern möglicherweise etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen

Preise für ClickUp

clickUp-Bewertungen und Rezensionen*

G2: 4,7/5 (über 10.180 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.440 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist, was ein G2-Rezensent über ClickUp geschrieben hat:

Wie jedes Projektmanagement-System erfordert auch dieses etwas Planung und Einrichtung (um sicherzustellen, dass Ihr Team es einheitlich nutzt), aber sobald Sie Ihre Kernanforderungen festgelegt haben, ist es sehr einfach zu bedienen und anzupassen. Tatsächlich ist eine unserer bevorzugten Funktionen von ClickUp die hohe Anpassbarkeit. Es bietet eine Funktion für Benutzerdefinierte Felder, mit der Sie alle relevanten Felder erstellen können, die für Ihr Team am besten geeignet sind. Darüber hinaus gibt es Dashboards, mit denen Sie Berichte erstellen können, die nach diesen benutzerdefinierten Feldern gefiltert sind. Das ist wirklich großartig!

2. Workable (am besten geeignet für Teams, die Compliance- und Berichterstellung erfüllen müssen)

via Workable

Mit Workable haben Sie rund um die Uhr einen Rechtsexperten und Datenanalysten für Personalbeschaffung in Ihrem Team.

Sie führt Sie durch Einstellungsprozesse, die aus rechtlichen Gründen genauestens geregelt sind, und erfasst sorgfältig alle Details zu den Bewerbern, während Sie den Prozess von der Stellenausschreibung bis zur endgültigen Einstellung durchlaufen. Der Ablauf geht nahtlos in das Berichterstellung-Dashboard über, eine übersichtliche Oberfläche, die Echtzeit-Einstellungsmetriken und Teamleistungsdaten anzeigt, sodass Sie sofort handeln können.

Das System unterzieht sich der Synchronisierung mit über 70 kostenlosen und kostenpflichtigen Jobbörsen, um Talente aus allen Bereichen zu gewinnen, und verfügt über ein Mitarbeiterempfehlungsportal, über das Ihr Team seine Top-Kandidaten vorschlagen kann.

Die besten Features von Workable

Erstellen Sie professionell gestaltete Karriereseiten, die zum Erscheinungsbild Ihres Unternehmens passen

Führen Sie die Nachverfolgung von Bewerbern mithilfe anpassbarer Einstellungs-Pipelines durch, die sich an die individuellen Rekrutierungsabläufe verschiedener Abteilungen anpassen lassen

Erstellen Sie automatisch umfassende Compliance-Dokumentationen für Audit-Zwecke und sparen Sie Ihrem Team unzählige Stunden an Überprüfungsarbeit

Planen Sie nahtlos Vorstellungsgespräche über mehrere Zeitzonen hinweg mit intelligenter Synchronisierung des Kalenders

Einschränkungen von Workable

Benutzer hatten Schwierigkeiten mit API-Integrationen und dem Hochladen von Lebensläufen

Es lässt sich nicht in beliebte Videokonferenzdienste wie Zoom integrieren, was die Planung und Durchführung von Vorstellungsgesprächen erschwert

Workable verfügt nicht über robuste CRM- Funktionen für die Personalbeschaffung und benutzerdefinierte Anpassungsoptionen

Workable-Preise

Standard: Ab 360 $/Monat

Premier: Ab 599 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen von Workable

G2: 4,5/5 (über 445 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 490 Bewertungen)

was sagen reale Benutzer über Workable?*

In einer G2-Bewertung heißt es über Workable:

Mein bisheriges bevorzugtes ATS. Sehr intuitiv, spart viel Zeit bei der Schulung und Implementierung. Das System bietet eine hohe Flexibilität, um unerwartete Situationen bei der Personalbeschaffung zu bewältigen. Das Kundensupport-Team war ebenfalls großartig. Es hat umgehend mit nützlichen Informationen geantwortet.

3. Greenhouse (am besten geeignet für die Skalierung von Teams mit strukturierten Vorstellungsgesprächen)

via Greenhouse

Möchten Sie Vorurteile bei der Einstellung beseitigen und gleichzeitig Ihr Team vergrößern? Greenhouse ist hier die richtige Wahl. Diese Rekrutierungsdatenbank-Software macht Interviewer zu Profis für strukturierte Bewertungen mit benutzerdefinierten Scorecards, die sich auf Fähigkeiten und nicht auf Bauchgefühle konzentrieren. Was für ein erfrischender Ansatz!

Sie werden feststellen, dass auch die Kandidatenerfahrung deutlich verbessert wird – dank automatisierter Kommunikation bleiben Bewerber auf dem Laufenden, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Und vergessen Sie umständliche Übergaben zwischen Teams: Die kollaborative Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass alle Beteiligten, von Personalvermittlern bis hin zu Einstellungsmanagern, auf der gleichen Seite sind.

die besten Features von Greenhouse*

Entwerfen Sie Scorecards, die die Bewertung von Bewerbern durch alle Interviewer standardisieren und so unbewusste Vorurteile bei der Einstellung reduzieren

Implementieren Sie strukturierte Interview-Kits, die sicherstellen, dass jeder Bewerber einheitliche Fragen erhält, die auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Rolle zugeschnitten sind

Erstellen Sie umfassende Berichte zu Diversität und Inklusion, mit denen Sie Engpässe identifizieren können, die unterrepräsentierte Bewerber benachteiligen

Führen Sie die Nachverfolgung der Leistung des Interviewteams anhand von Metriken, die zeigen, welche Interviewer das detaillierteste und nützlichste Feedback geben

Einschränkungen von Greenhouse

Das Selbstplanungs-Feature verfügt über keine Regeln, sodass Bewerber jeden verfügbaren Termin ohne Puffer buchen können

Die Kandidatensuchfunktion in Greenhouse ist nicht flexibel, da sie nur die Suche nach Namen und nicht nach Telefonnummern oder E-Mails ermöglicht

Preise von Greenhouse

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Greenhouse

G2: 4,4/5 (über 3.260 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 730 Bewertungen)

was sagen reale Benutzer über Greenhouse?*

Ein Benutzerkommentar lautet:

Greenhouse macht das Erstellen und Anpassen von Rekrutierungsworkflows unglaublich einfach. Ich kann Phasen, E-Mails und Genehmigungen genau auf unseren Einstellungsprozess zuschneiden. Die Benutzererfahrung ist intuitiv, und es ist klar, dass die Plattform speziell für Personalvermittler und Personalverantwortliche entwickelt wurde. Sie ist flexibel genug, um für alles zu funktionieren, von Stellen mit hohem Volumen bis hin zu spezialisierten Suchen, und die Berichterstellung tools helfen uns, den Fortschritt genau im Auge zu behalten.

🔍 Wussten Sie schon? Laut LinkedIn haben Unternehmen mit starken internen Mobilitätsprogrammen eine doppelt so hohe Mitarbeiterbindungsrate über zwei Jahre. Eine Rekrutierungsdatenbank hilft bei der Nachverfolgung interner Fähigkeiten und bringt die richtigen Personen hervor, wenn Rollen frei werden.

4. Zoho Recruit (am besten geeignet für budgetbewusste Teams, die benutzerdefinierte Anpassungen benötigen)

via Zoho Recruit

Zoho Recruit bietet beeindruckende Funktionen ohne die hohen Kosten für Unternehmen. Benutzereinstellung bildet das Formular dieser Talentmanagement-Software, sodass Teams das System an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können, anstatt sich an starre Strukturen anzupassen.

Benötigen Sie Felder für seltene Zertifizierungen oder branchenspezifische Bewertungen? Erledigt. Kleine Personalbeschaffungsteams schätzen besonders, dass die Benutzeroberfläche unnötige Klicks und Bildschirmwechsel überflüssig macht.

Da Sie bereits andere tools aus dem Zoho-Ökosystem nutzen, ist die Integration natürlich reibungslos.

Die besten Features von Zoho Recruit

Richten Sie komplexe Automatisierung-Regeln ein, die personalisierte Aktionen als Auslöser basierend auf dem Verhalten der Kandidaten oder Änderungen ihres Profils auslösen

Entwerfen Sie Multi-Touch-E-Mail-Kampagnen, die passive Talentpools über einen längeren Zeitraum mit relevanten Inhalten versorgen

Greifen Sie auf umfassende Analyse-Dashboards zu, die Einstellungs-Metriken über verschiedene Abteilungen, Standorte und Rekrutierungskanäle hinweg visualisieren

Nutzen Sie das integrierte Toolkit zur Einhaltung der DSGVO, um Richtlinien zur Aufbewahrung von Bewerberdaten und Einwilligungen zu verwalten

Limit von Zoho Recruit

Die Vorauswahlbewertung ist auf 20 Fragen begrenzt

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten bei der Integration und einen Mangel an erweiterten Automatisierung Features notiert

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Rekrutierungsplattformen veraltet

Preise für Zoho Recruit

Für Personalabteilungen in Unternehmen

Free

Standard: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 60 $/Monat pro Benutzer

Für Personalvermittlungsagenturen

Free

Standard: 30 $/Monat pro Benutzer

Professional: 60 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 90 $/Monat pro Nutzung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (über 1.770 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.015 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Zoho Recruit?

Hier ist die Meinung eines G2-Rezensenten zu diesem tool:

Es verfügt über umfangreiche Funktionen wie anpassbare automatisierte Workflow-Aktionen, Konfigurationen für die Analyse von Lebensläufen, und fast jede Aktion kann für eine einfache Interaktion und Benachrichtigungen als Vorlage gespeichert werden. Die Preise sind ebenfalls sehr angemessen und flexibel für unsere Einstellungsgeschwindigkeit. Nachdem wir in der Vergangenheit verschiedene andere ATS-Optionen implementiert haben, bin ich sehr froh, dass wir uns für Zoho als unser nächstes ATS entschieden haben. Der Support ist ebenfalls sehr gut, und ich werde regelmäßig proaktiv von ihrem Business Development Team kontaktiert.

💡 Profi-Tipp: Jedes Mal, wenn Sie einen starken Kandidaten aufgrund des Zeitpunkts oder des Budgets verlieren, taggen Sie ihn deutlich und schreiben Sie eine kurze interne Notiz, warum er eine Top-Wahl war. Wenn das nächste Mal eine ähnliche Rolle frei wird, haben Sie bereits einen warmen Kandidaten.

5. Recruit CRM (am besten geeignet für Agenturen, die sich auf Kundenbeziehungen konzentrieren)

via Recruit CRM

Recruit CRM verfolgt einen zweigleisigen Ansatz, bei dem Talent-Pipelines und Kundenbindung gleichermaßen im Vordergrund stehen. E-Mail-Sequenzen halten sowohl Kandidaten als auch Kunden ohne manuellen Aufwand auf dem Laufenden.

Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche beschleunigt die Einführung, insbesondere für Teams, die von Tabellenkalkulationen umsteigen. Die KI-gestützte Kandidatenauswahl schlägt optimale Talente für offene Rollen vor und reduziert so den Zeitaufwand für Personalvermittler beim Durchsuchen von Datenbanken.

Darüber hinaus ermöglichen die White-Labeling-Optionen den Agenturen, ihre Markenkonsistenz zu wahren, wenn sie Kandidatenprofile an Clients freigeben.

Die besten Features von Recruit CRM

Erstellen Sie markenspezifische Bewerberprofile und Übermittlung, die Ihren Kunden die professionellen Standards Ihrer Agentur vermitteln

Verwalten Sie Stellenangebote mithilfe anpassbarer Workflows, die auf den individuellen Kundenserviceansatz Ihrer Agentur abgestimmt sind

Erstellen Sie automatisierte E-Mail-Sequenzen, die gleichzeitig die Beziehungen zu Bewerbern und Kunden pflegen

Greifen Sie auf Analysen zur Stellenvermittlung zu, die aufzeigen, welche Personalvermittler, Branchen und Kundentypen den größten Umsatz generieren

Einschränkungen von Recruit CRM

Im Vergleich zu größeren Bewerbermanagementsystemen (ATS) sind die Features auf Unternehmensebene limit

Die Berichterstellung bietet keine erweiterten benutzerdefinierten Optionen

Bei einigen Anbietern kommt es gelegentlich zu Verzögerungen bei der Synchronisierung des Kalenders

Die Suchfunktion arbeitet am besten mit strukturierten statt mit unstrukturierten Mitarbeiterdaten

Preise für Recruit CRM

Pro: 100 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *150 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Recruit CRM

G2: 4,8/5 (über 85 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 435 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über Recruit CRM*?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Hervorragende Funktion zu einem wirklich günstigen Preis. Außerdem gibt es eine Option für einen monatlich verlängerbaren Vertrag, was sehr erfrischend ist, da alle anderen anscheinend eine 12-monatige Committment verlangen. Seit ich RecruitCRM nutze, hat sich das Produkt enorm weiterentwickelt und es kommen ständig neue Features hinzu. Das Unternehmen ist eindeutig bestrebt, sich kontinuierlich zu verbessern, was in Zeiten der KI auch notwendig ist. Der Kundensupport ist ebenfalls hervorragend, Abfragen werden sehr effizient beantwortet und mein Kontobetreuer ist immer gerne bereit, bei Bedarf anzurufen. Es entwickelt sich schnell zu einer Komplettlösung, die den Bedarf an einem riesigen Tech-Stack reduziert und nun auch Multichannel-Outreach, LinkedIn-Messaging-Integrationen, Telefonanrufe, Datenanreicherung usw. umfasst.

via Manatal

Manatal zeichnet sich durch leistungsstarke KI-Matching-Funktionen aus, die qualifizierte Kandidaten präzise mit geeigneten Rollen verbinden. Die Rekrutierungsdatenbank-Software analysiert Schlüsselwörter, Kontextinformationen, Fähigkeiten, Beziehungen und sogar Karriereverläufe.

Für global tätige Unternehmen bietet dieses KI-Tool für die Personalbeschaffung mehrsprachige Unterstützung bei der Arbeit in verschiedenen Regionen. Die integrierten Tools für die Zusammenarbeit erleichtern einen reibungslosen Übergang zwischen den Teammitgliedern während des gesamten Einstellungsprozesses.

Die besten Features von Manatal

Erweitern Sie Bewerberprofile automatisch um relevante Informationen aus sozialen Medien, die aus öffentlichen beruflichen Profilen abgerufen werden

Arbeiten Sie mit anderen Rekrutierungsteams zusammen – dank integrierter Kommentarfunktionen, Tagging- und Benachrichtigungssysteme, die den Prozess vorantreiben

Setzen Sie verschiedene Rekrutierungspipelines für unterschiedliche Positionen oder Abteilungen mit individuellen Phasen und Anforderungen ein

Erstellen und versenden Sie Angebotsschreiben mithilfe anpassbarer HR-Vorlagen , um die Nachverfolgung der Annahme zu ermöglichen und die Einarbeitung zu erleichtern

Einschränkungen von Manatal

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Workflows und Prozesse sind limitiert

Bei Massenaktionen fehlen einige Effizienz-Features für umfangreiche Rekrutierungsprozesse

Über die Suchleiste können Benutzer archivierte Kandidaten nicht finden, ohne sie zuvor aus dem Archiv zu entfernen, was zusätzliche Schritte im Prozess erforderlich macht

Preise für Manatal

Professional: 19 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefinierter Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Manatal

G2: 4,8/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 135 Bewertungen)

was sagen reale Benutzer über Manatal?*

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Insgesamt großartige Features. Die Suche nach Kandidaten über LinkedIn wird zum Kinderspiel, und dank unseres gemeinsamen Kandidatenpools können meine Kollegen und ich wirklich von unseren früheren Kandidaten profitieren. Es ist super einfach, Kandidaten zu verschieben und alles zu organisieren.

💡 Profi-Tipp: Teilen Sie Feedback in wiederholbare Kategorien wie „technische Eignung“, „kulturelle Übereinstimmung“ und „Kommunikationsstil“ ein. Mit der Zeit werden Sie Muster in den Präferenzen des Teams erkennen und Einstellungsprozesse schneller abschließen können.

7. Fetcher (am besten geeignet für proaktive Automatisierung der Personalbeschaffung)

via Fetcher

Fetcher KI hilft Ihnen bei der Suche nach Kandidaten durch eine intelligente Suche, die sich an den Vorlieben der Personalvermittler orientiert. Sie können personalisierte E-Mail-Sequenzen an viele Personen gleichzeitig versenden, die natürlich klingen.

Mit der Chrome-Erweiterung können Sie vielversprechende Kandidaten aus LinkedIn oder anderen Websites mit einem einzigen Klick direkt zu Ihrer Fetcher-Pipeline hinzufügen.

Außerdem können Teams zusammenarbeiten, ohne dieselben Personen zweimal zu kontaktieren. Das Dashboard zeigt Ihnen, wie Kandidaten tatsächlich auf Ihre Kontaktaufnahme reagieren, und nicht nur grundlegende Nummern. Dies eignet sich besonders für technische und spezialisierte Positionen, für die qualifizierte Personen in der Regel keine Standard-Jobbörsen nutzen

Die besten Features von Fetcher

Führen Sie die Nachverfolgung von Engagement-Metriken wie Öffnungsraten, Antwortraten und Prozentsätze der Umwandlung in Vorstellungsgespräche für alle Kampagnen durch

Verfeinern Sie die Such-Parameter anhand von Leistungsdaten, die zeigen, welche Bewerberprofile das höchste Engagement erzielen

Greifen Sie mit einer mobilen App für die Bewerberverwaltung von unterwegs auf Ihre Rekrutierungspipeline zu

Planen Sie Vorstellungsgespräche direkt über eine bidirektionale Kalender-Integration, die die Verfügbarkeit der Kandidaten in Echtzeit anzeigt

Einschränkungen von Fetcher

Der Schwerpunkt liegt auf der Outbound-Rekrutierung, mit weniger Inbound-Bewerbungs-Management-Features

Einige Benutzer haben berichtet, dass KI im Bereich Personalbeschaffung möglicherweise Kandidaten auswählt, die bestimmte Anforderungen an Fähigkeiten oder Erfahrungen nicht vollständig erfüllen

Das Integrationsökosystem befindet sich im Vergleich zu etablierten ATS-Plattformen noch in der Entwicklung

Preise für Fetcher

Wachstum: 499 $/Monat

Amplify: 849 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Fetcher

G2: 4,6/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

*was sagen reale Benutzer über Fetcher?

Hier ist eine G2-Bewertung für diese Rekrutierungsdatenbank-Software:

Fetcher erleichtert die Suche nach Kandidaten erheblich. Das Team von Fetcher nimmt Ihr Feedback zu Suchanfragen sehr ernst und passt die Suche genau an Ihre Bedürfnisse an. Wir haben bereits mehrere Mitarbeiter über Fetcher eingestellt, und als Personalvermittler hat mir das die Arbeit sehr erleichtert! Das System lässt sich problemlos in Chrome und unser ATS integrieren!

8. SeekOut (Am besten geeignet, um versteckte Talente in Nischenfeldern zu entdecken)

via SeekOut

SeekOut sammelt Informationen aus verschiedenen Quellen wie öffentlichen Profilen, akademischen Forschungsarbeiten, Patenten und Nischen-Websites, um detaillierte Kandidatenprofile zu erstellen.

Wenn Sie Ingenieure oder technische Rollen einstellen, werden Sie es zu schätzen wissen, dass Sie gezielt nach Programmiersprachen, Frameworks und tatsächlichen technischen Beiträgen der Kandidaten suchen können.

Im Gegensatz zu Datenbanken mit veralteten Informationen aktualisiert SeekOut die Bewerberprofile kontinuierlich, sodass Sie immer mit aktuellen Informationen arbeiten, anstatt mit veralteten Angaben

Die besten Features von SeekOut

Filtern Sie Kandidaten mithilfe erweiterter boolescher Suchoperatoren in Kombination mit natürlicher Sprachverarbeitung, um genauere Ergebnisse zu erzielen

Analysieren Sie relevante Talentpools anhand von Diversitätserkenntnissen, die Ihnen helfen, repräsentativere Kandidatenlisten zu erstellen

Exportieren Sie umfassende Bewerberprofile, die mit verifizierten Leistungen und Kontaktinformationen abgeschlossen sind

Geben Sie Ihre Stellenbeschreibung ein und lassen Sie SeekOut die relevantesten Kandidaten basierend auf Fähigkeiten, Hintergrund und Rekrutierungszielen finden

Einschränkungen von SeekOut

Die Anzahl der Kontaktguthaben, die Benutzer verwenden können, ist begrenzt, und diese Guthaben können nicht auf nachfolgende Zeiträume übertragen werden

Benutzer haben berichtet, dass die angegebenen Nummern und E-Mails oft falsch sind

Preise von SeekOut

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von SeekOut

G2: 4,5/5 (über 755 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 185 Bewertungen)

was sagen reale Benutzer über SeekOu*t?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Was mir an Seekout am bevorzugtesten gefällt, ist die Möglichkeit, vielfältige Kandidaten zu finden. In der Tech-Branche beträgt das Verhältnis von Frauen zu Männern in der Regel 1:2, was es schwieriger macht, vielfältige Talente zu finden. Mit einem Tool wie Seekout können Sie schnell die besten vielfältigen Kandidaten finden! Mir gefällt auch sehr gut, wie detailliert die Such-Features sind. Ich finde es besser als den Branchenstandard Linkedin.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1901 bildete die National Cash Register Company nach einem großen Streik das erste eigene HR-Team. Seine Aufgabe? Beschwerden von Mitarbeitern bearbeiten, die Arbeitsmoral verbessern und für Frieden sorgen. Im Grunde genommen also die ursprüngliche „Personalabteilung”

9. JobAdder (Am besten geeignet für effiziente Personalbeschaffungsprozesse)

via JobAdder

JobAdder vereinfacht Ihren Rekrutierungsprozess durch eine durchdachte Benutzeroberfläche, die sich an den täglichen Workflows von Personalvermittlern orientiert. Sie werden sofort feststellen, dass unnötige Klicks und Bildschirme, die Ihre Zeit verschwenden, entfallen.

Die Plattform spart Ihnen viel Zeit dank praktischer Features wie der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Bewerber, dem Zugriff auf gebrauchsfertige Onboarding-Vorlagen und der Einstellung automatisierter Follow-ups, die den Prozess ohne Ihre ständige Aufmerksamkeit am Laufen halten.

JobAdder ist umfassend genug, um komplexe Rekrutierungsworkflows zu bewältigen, aber dennoch so intuitiv, dass neue Mitglieder sich schnell einarbeiten können. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Die besten Features von JobAdder

Führen Sie Kandidaten mit Ein-Klick-Aktionen, die entsprechende Benachrichtigungen und nächste Schritte als Auslöser für die einzelnen Phasen des Einstellungsprozesses auslösen

Nutzen Sie umfassende mobile Funktionen, die mit denen der Desktop-Version vergleichbar sind

Integrieren Sie über 200 tools von Drittanbietern, darunter Jobbörsen, Anbieter von Assessment-tools und Onboarding-Systeme

Erstellen Sie Leistungsmanagement- und Effizienzberichte, die Engpässe aufzeigen und Teamleistungen würdigen

Einschränkungen von JobAdder

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind weniger umfangreich als bei einigen Mitbewerbern auf Unternehmensebene mit Career-Page-Buildern

Die Integrationen der Plattform, insbesondere mit LinkedIn und Google Workspace, wurden als unzuverlässig oder veraltet in der Berichterstellung gemeldet

E-Mail-Vorlagen verfügen nicht über einige erweiterte Format-Optionen

Preise für JobAdder

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu JobAdder

G2: 4,4/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 155 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über JobAdder*?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Ich nutze JobAdder seit über sechs Jahren – und es wird immer besser. Vom ersten Tag an war ich sowohl von der Software als auch vom Team dahinter beeindruckt. Die Plattform wird ständig weiterentwickelt und erhält sinnvolle Updates, die die Funktion und Benutzerfreundlichkeit wirklich verbessern. Die Reaktionszeiten des technischen Supports sind hervorragend – schnell, effizient und immer hilfreich. Als jemand, der seit Jahren ein Personalvermittlungsunternehmen betreibt, habe ich JobAdder als eine leistungsstarke und skalierbare Lösung kennengelernt, die sowohl für kleine Agenturen als auch für größere Unternehmen geeignet ist. Ich würde es ohne zu zögern weiterempfehlen. Ein Weltklasseprodukt, das von einem außergewöhnlichen Team unterstützt wird.

10. Gem (Am besten geeignet für die Pflege von Talentbeziehungen)

via Gem

Gem konzentriert sich auf einen oft übersehenen Aspekt der Personalbeschaffung: die Pflege von Beziehungen zu passiven Bewerbern über einen längeren Zeitraum hinweg. Das Tool eignet sich hervorragend für die Erstellung personalisierter Rekrutierungskampagnen, die Talente so lange binden, bis sich die richtige Gelegenheit ergibt.

Recruitment-Marketing-Analysen bieten eine klare Sichtbarkeit darüber, welche Botschaften und Ansätze die höchsten Interaktionsraten erzielen. Die Plattform baut eine einheitliche Bewerberdatenbank auf, in der alle Interaktionen im Laufe der Zeit gespeichert werden, sodass auch bei Personalfluktuation ein institutionelles Gedächtnis entsteht.

Die besten Features von Gem

Erfassen Sie Kandidaten direkt aus LinkedIn und anderen Plattformen mit einer Browser-Erweiterung, die alle relevanten Daten speichert

Koordinieren Sie die Aktivitäten Ihres Teams mit Sichtbarkeit in alle Kontaktpunkte mit Bewerbern und vermeiden Sie so doppelte Kontaktaufnahmen oder unterbrochene Kommunikationswege

Greifen Sie auf Pipeline-Analysen zu, die die Konversionsraten in jeder Rekrutierungsphase für verschiedene demografische Gruppen anzeigen

Einschränkungen von Gem

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf der Suche und Pflege von Kandidaten, ATS-Vorlagen werden nicht angeboten

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche von Gem als veraltet oder unübersichtlich

Erfordert die Integration mit einem ATS, um den Rekrutierungszyklus zu schließen

Gem-Preise

Startups: 300 $/Monat

Wachstum: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 220 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 120 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Gem?

Hier ist die Meinung eines G2-Rezensenten zu dieser Rekrutierungsdatenbank-Software:

Die Sourcing- und Datenanalyseprodukte von Gem sind sehr benutzerfreundlich – wir können neue Mitarbeiter innerhalb von ein oder zwei Tagen in die Nutzung einweisen und sind nicht auf ein externes Analyseteam angewiesen, um wichtige Daten und Metriken zu erhalten. Außerdem nehmen sie Feedback sehr gut auf und verbessern ihre Produkte schnell!

💡 Profi-Tipp: Nachverfolgen Sie die Gründe, warum Kandidaten Angebote annehmen oder ablehnen. Nehmen sie neben der Vergütung und dem Titel auch die Autonomie in kleineren Unternehmen in Betracht? Entscheiden sie sich beispielsweise für hybride oder Remote-Rollen, Instanzen? Erfassen Sie diese Details als durchsuchbare Erkenntnisse in Ihrer Rekrutierungsdatenbank-Software – dies hilft Ihnen dabei, die Botschaften zum Employee Value Proposition (EVP) und die Aufgabenbeschreibung zu verfeinern.

mit ClickUp haben Sie Ihren Einstellungsprozess im Griff*

Jede Personalbeschaffungsdatenbank-Software in dieser Liste löst einen bestimmten Teil des Einstellungsprozesses.

Einige konzentrieren sich auf die Kontaktaufnahme, andere glänzen bei der Compliance oder der Pipeline-Analyse. Wenn Ihr Ziel jedoch darin besteht, den gesamten Einstellungsprozess zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen oder den Kontext zu verlieren, ist ClickUp die richtige Wahl.

ClickUp kombiniert Bewerberverfolgung, rollenbasierte Workflows, Zusammenarbeit zwischen Personalvermittlern und Echtzeit-Dashboards in einem einzigen, anpassbaren Arbeitsbereich.

Damit bleibt Ihr Prozess effizient und skalierbar, vom Taggen von Bewerbern bis zur Automatisierung von Follow-ups. Sie können auf jede Rolle zugeschnittene Workflows erstellen, Feedback direkt in Aufgaben verknüpft und gefilterte Ansichten verwenden, um sich nur auf das zu konzentrieren, was gerade wichtig ist.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

Welche Datenbanken verwenden Personalvermittler?

Personalvermittler verwenden in der Regel Datenbanken wie Bewerbermanagementsysteme (ATS), Jobbörsen (wie LinkedIn, Indeed, Monster) und interne Talentpools, um Bewerberinformationen zu speichern und zu verwalten. Einige nutzen auch spezielle Rekrutierungsdatenbanken oder CRM-tools (Customer Relationship Management), die benutzerdefiniert auf die Talentakquise zugeschnitten sind.

Was ist die beste Software für die Personalbeschaffung?

Die beste Rekrutierungssoftware hängt von den Anforderungen Ihres Unternehmens ab, aber beliebte Optionen sind Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS und BambooHR. Diese Plattformen bieten Features wie Bewerberverfolgung, Terminplanung für Vorstellungsgespräche und Kommunikation mit Bewerbern, um den Einstellungsprozess zu optimieren.

Ist ATS eine Datenbank?

Ja, ein Bewerbermanagementsystem (ATS) fungiert auch als Rekrutierungsdatenbank. Es speichert Lebensläufe von Bewerbern, Bewerbungsdetails, Kommunikationsverlauf und andere relevante Informationen, wodurch Personalvermittler Bewerber leichter suchen, filtern und verwalten können.

Was ist ein ATS im Vergleich zu einem CRM?

Ein ATS (Applicant Tracking System) dient dazu, Bewerbungen zu verwalten und den Einstellungsprozess zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf der Nachverfolgung von Bewerbern durch verschiedene Rekrutierungsphasen liegt. Ein CRM (Customer Relationship Management) in der Personalbeschaffung, oft auch als Recruitment CRM bezeichnet, wird verwendet, um Beziehungen zu potenziellen Bewerbern aufzubauen und zu pflegen, auch wenn diese sich nicht aktiv auf Stellen bewerben. Während ATS prozessorientiert ist, ist CRM beziehungsorientiert.