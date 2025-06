die 11 besten Planforge-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2025

Sie müssen Projekte leiten, Portfolios verwalten und Teams koordinieren, die keine Zeit haben, sich mit Tools herumzuschlagen, die sie ausbremsen.

Planforge erfüllt vielleicht seine Aufgabe, aber wenn Sie hier sind, fragen Sie sich wahrscheinlich, ob es etwas anderes gibt, das besser zu Ihrem Workflow passt.

Diese Liste von Planforge-Alternativen enthält Tools, die einfacher zu bedienen und besser für die agile Planung geeignet sind und die Nachverfolgung von Portfolios und die Zusammenarbeit im Team erleichtern.

Was ist Planforge?

Planforge ist eine Projekt- und Portfoliosoftware (PPM) für Unternehmen, die komplexe Projekte bearbeiten. Sie hilft Teams bei der Planung, Nachverfolgung und Verwaltung jeder Phase ihrer Projekte.

Mit integrierten Tools können Sie Projektziele auf einer Karte darstellen, Ressourcen verwalten, Budgets zuweisen und Fortschritte nachverfolgen. Planforge unterstützt auch hybrides Projektmanagement und erleichtert so den Wechsel zwischen agilen, traditionellen oder benutzerdefinierten Workflows.

Teams nutzen es, um die Zusammenarbeit zu verbessern, manuelle Arbeit zu reduzieren und sich über die Prioritäten des Projekts abzustimmen. Die Funktionen für Berichterstellung in Echtzeit und das Projekt-Dashboard helfen Entscheidungsträgern, einen klaren Überblick über die Projektleistung zu erhalten, ohne zwischen mehreren Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Warum sollten Sie sich für Planforge-Alternativen entscheiden?

Planforge ist ein geeignetes Projektmanagement-Tool für Unternehmen, aber nicht jedes Team arbeitet auf die gleiche Weise. Sein strukturierter Ansatz erhöht oft die Komplexität, während Teams Einfachheit bevorzugen.

Hier sind die Gründe, warum viele Benutzer nach Alternativen zu Planforge suchen:

Starres Projekt-Setup: Sie müssen mehrere Konfigurationsschritte durchlaufen, bevor Sie das Tool verwenden können

Steile Lernkurve: Die Benutzeroberfläche konzentriert sich mehr auf Funktionalität als auf Benutzerfreundlichkeit

Höhere Kosten für das Abonnement: Die Preise erscheinen für kleinere Teams oder wachsende Unternehmen oft hoch

Eingeschränkte Flexibilität: Das Tool eignet sich am besten für traditionelles oder hybrides Projektmanagement, hat jedoch Schwierigkeiten, agile Teams zu unterstützen

Grundlegende Features für die Zusammenarbeit: Teams, die nach Echtzeit-Chat, Kommentarfunktionen oder integrierten Whiteboards suchen, könnten sich eingeschränkt fühlen

Weniger Optionen für die Automatisierung: Die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben oder Workflows erfordert zusätzliches Setup oder Tools von Drittanbietern

🔍 Wussten Sie schon? Die industrielle Revolution war der Auslöser für das moderne Projektmanagement! Riesige Infrastrukturen wie die transkontinentale Eisenbahn erforderten mehr Struktur – und damit kam es zum Aufkommen formaler Planungsmethoden.

Planforge-Alternativen auf einen Blick

Werfen wir einen Blick auf die besten Tools für die Zusammenarbeit im Projektmanagement, die Sie in Betracht ziehen können. 👇

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Integrierte KI, KI-Agenten und Automatisierung; benutzerdefinierte Dashboards; Zeiterfassung; Zielsetzung; Teamzusammenarbeit Große Teams verwalten komplexe Portfolios mit KI und Automatisierung Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Monday. com Benutzerdefinierte visuelle Workflows; Dashboards in Echtzeit Kleine Teams, die anpassbare visuelle Boards benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Wrike Intelligente Ordner-Hierarchie; benutzerdefinierte Ansichten; Burndown-Diagramme Große Unternehmen mit abteilungsspezifischen Anforderungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Benutzer/Monat Planview AdaptiveWork Kapazitätsplanung, Ressourcenmanagement, Governance-Workflows Unternehmen, die Projekte an ihren Geschäftszielen ausrichten möchten Benutzerdefinierte Preise Smartsheet Bedingte Logik; automatisierte Workflows; Gantt-Diagramme Einzelpersonen, die von Excel zu Projekt-Tools wechseln Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Workfront Ressourcenmanagement; benutzerdefinierte Genehmigungs-Workflows Marketing-Teams, die die Freigabe von Assets verwalten Benutzerdefinierte Preise Jira Agile Projekt- und Problemverfolgung; Geschwindigkeitsdiagramme; Burndown-Berichte Softwareentwicklungsteams, die Scrum oder Kanban verwenden Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,60 $/Benutzer/Monat Oracle Primavera Risikobewertung, Nachverfolgung des erzielten Werts, Was-wäre-wenn-Szenarien, Ressourcenhistogramme Unternehmen, die große Infrastrukturprojekte verwalten Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 100 $/Benutzer/Monat Microsoft Project Ressourcenausgleich, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Berichterstellung zum Fortschritt Projektmanager, die mit Gantt-Diagrammen und Abhängigkeiten vertraut sind Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Trello Projektverfolgung im Kanban-Stil; triggerbasierte Automatisierungen Kleine Unternehmen, die eine einfache visuelle Aufgabenverwaltung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Benutzer/Monat Teamwork.com Zusammenarbeit mit Clients; Zeiterfassung; Vorlagen für die Zielsetzung Dienstleistungsunternehmen, die abrechnungsfähige Arbeit und die Sichtbarkeit von Clients verwalten Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,99 $/Benutzer/Monat

Die besten Planforge-Alternativen

Jedes Team arbeitet anders, was bedeutet, dass auch das richtige Tool ein wenig anders aussehen kann. Hier sind einige herausragende Alternativen zu Planforge, die möglicherweise besser zu Ihrem Workflow passen. 📝

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Projekt- und Portfoliomanagement)

Die Koordination mehrerer Portfolios bedeutet oft, dass man sich durch verstreute Zeitleisten, unklare Fortschrittsberichte und eine Menge manueller Berichterstellung navigieren muss. Und wenn Sie abteilungsübergreifend wichtige Ergebnisse verwalten, benötigen Sie mehr als statische Dashboards oder isolierte Zeiterfassungen.

Sie benötigen ein System, das alles, von der Projektdurchführung bis hin zu strategischen Zielen, klar und schnell miteinander verbindet.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Die Projektmanagement-Software ClickUp bringt Struktur in Ihre Portfolios, ohne die Flexibilität einzuschränken, während die KI-Features Ihnen helfen, Antworten zu finden, anstatt nach ihnen zu suchen.

Verfolgen Sie die Dauer von Aufgaben mit ClickUp Zeiterfassung

Mit ClickUp Time Tracking kann jedes Teammitglied direkt in seinen Aufgaben Stunden protokollieren oder während der Arbeit einen Timer verwenden. Sie können detaillierte Aufschlüsselungen über Portfolios hinweg anzeigen und nach Team, Projekt oder Aufgabentyp filtern. Dies hilft Ihnen, Verzögerungen zu identifizieren und zu beheben, die sich auf Projektzeitpläne auswirken können.

Es ist genauso einfach, alle auf die Ergebnisse auszurichten. Mit den nachverfolgbaren Zielen von ClickUp können Sie messbare Einzelziele festlegen und diese mit der Arbeit verknüpfen, die diese Ziele voranbringt. Manuelle Aktualisierungen oder separate Status-Meetings sind nicht erforderlich.

Verfolgen Sie OKRs und Meilensteine mit ClickUp Goals

Sichtbarkeit ist auch wichtig, wenn Sie mehrere Initiativen verwalten.

Mit ClickUp Dashboards können Sie visuelle Zusammenfassungen des Aufgabenfortschritts, der aufgewendeten Zeit und der Workloads erstellen. Sie können maßgeschneiderte Dashboards für Check-ins der Führungskräfte, Team-Reviews oder Sprint-Planungen erstellen, ohne auf feste Vorlagen für das Projektportfolio-Management angewiesen zu sein.

Angenommen, Sie überwachen fünf parallele Produkteinführungen in verschiedenen Geschäftsbereichen. Sie können ein Dashboard einrichten, das den Status jedes Projekts, überfällige Aufgaben und die Bandbreite des Teams in Echtzeit anzeigt.

Aber selbst mit Analysen müssen Sie noch nach Antworten suchen. Was blockiert diese Initiative? Welches Team liegt mit den Ergebnissen im Verzug? Wie viel Zeit wurde diesen Monat für die Qualitätssicherung in den Portfolios aufgewendet?

ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, macht Schluss mit dem Hin und Her. Er durchsucht Ihren gesamten Workspace und alle verbundenen Apps, um Ihnen innerhalb von Sekunden präzise, spezifische Antworten zu liefern.

Fragen Sie ClickUp Brain nach portfoliübergreifenden Einblicken anhand von Live-Workspace-Daten

Wenn Ihr CTO beispielsweise eine Aufschlüsselung der Zeit benötigt, die für die Reaktion auf Incidents in einem Sicherheitsportfolio aufgewendet wurde, müssen Sie nicht durch Dashboards klicken oder Zeitberichte exportieren. Fragen Sie ClickUp Brain, und es ruft diese Daten aus allen Aufgaben, Tags und Protokollen ab, sodass Sie bereits vorbereitet in das Meeting gehen können.

Oder wenn Sie herausfinden möchten, welche Projekte regelmäßig Termine verpassen, zeigt ClickUp Brain Trends aus Ihren Zeitleisten und dem Aufgabenverlauf auf.

Kostenlose Vorlage Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für das Portfolio-Management, um Lieferrisiken vorzubeugen

Die ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, umfangreiche Portfolios zu überwachen, ohne nach Updates suchen oder in unzusammenhängenden Tools suchen zu müssen.

Die Vorlage enthält speziell entwickelte Ansichten, wie z. B. die "Portfolio-Masterliste" für eine allgemeine Übersicht, "Projekt-SOPs" zur Dokumentation der Ausführungsschritte und eine "Einführungsanleitung" zur Beschleunigung der Einarbeitung.

Die besten Features von ClickUp

Automatisieren Sie wiederkehrende Aktualisierungen: Lösen Sie mit Lösen Sie mit ClickUp Automatisierungen Änderungen des Aufgabenstatus, Benachrichtigungen an Stakeholder und Neuzuweisungen aus, wenn sich Bedingungen in Portfolios ändern

Projektwissen zentralisieren: Erstellen Sie SOPs, Runbooks und Chartas in Erstellen Sie SOPs, Runbooks und Chartas in ClickUp-Dokumenten und verknüpfen Sie diese direkt mit Aufgaben

Verbinden Sie Kommunikation mit Ihrer Arbeit: Teilen Sie Updates, taggen Sie Teamkollegen und lösen Sie Probleme sofort über Teilen Sie Updates, taggen Sie Teamkollegen und lösen Sie Probleme sofort über den ClickUp-Chat , ohne den Kontext zu verlieren

Synchronisierung von Aktualisierungen zwischen Tools: Integrieren Sie ClickUp in Slack, GitHub, Google Drive und andere Tools von Drittanbietern, um Kontextwechsel zu reduzieren und Portfoliodaten zu zentralisieren

Standardisieren Sie die Projektannahme: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Formulare ein, die Aufgaben basierend auf Typ, Dringlichkeit und Abteilung automatisch erstellen und zuweisen

Einschränkungen von ClickUp

Detaillierte Einstellungen für Berechtigungen erfordern ein sorgfältiges Setup, um Probleme mit der projektübergreifenden Sichtbarkeit zu vermeiden

Der Free Forever-Plan beschränkt Benutzer auf insgesamt 100 Dashboard-Interaktionen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.160 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.440 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Sehen Sie sich an, was ein G2-Rezensent über ClickUp gesagt hat:

Ich liebe es, wie anpassbar die Plattform ist – ich kann je nach meinem Workflow zwischen Listen-, Board- und Gantt-Ansichten wechseln. Die integrierte Chat-Funktion macht die Zusammenarbeit in Echtzeit sehr bequem und ist einer der Gründe, warum ich ClickUp täglich nutze. Außerdem spare ich durch die Automatisierungen und KI-Tools viel Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben. Das Einrichten von Projektbereichen, Aufgaben und Automatisierungen verlief überraschend reibungslos.

Ich liebe es, wie anpassbar die Plattform ist – ich kann je nach meinem Workflow zwischen Listen-, Board- und Gantt-Ansichten wechseln. Die integrierte Chat-Funktion macht die Zusammenarbeit in Echtzeit sehr bequem und ist einer der Gründe, warum ich ClickUp täglich nutze. Außerdem sparen mir die Automatisierungen und KI-Tools viel Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben. Das Einrichten von Projektbereichen, Aufgaben und Automatisierungen verlief überraschend reibungslos.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die MoSCoW-Methode (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have), um Projekte in Ihrem Portfolio anhand ihres strategischen Werts und ihrer Dringlichkeit zu priorisieren. So behalten Sie den Fokus auf das, was wirklich etwas bewegt.

2. Monday. com (Am besten für die visuelle Anpassung von Workflows geeignet)

Als nächstes auf unserer Liste der Planforge-Alternativen steht Monday. com, ein nützliches Tool für die Projektplanung auf hoher Ebene. Seine farbenfrohen visuellen Boards bieten Ihnen einen Überblick über alles – von Marketingkampagnen bis hin zu Produkteinführungen – und Sie können sie an den genauen Workflow Ihres Teams anpassen.

Müssen Sie Prioritäten verschieben? Einfach per Drag & Drop verschieben. Möchten Sie Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben sparen? Die Automatisierung unterstützt Sie dabei. Es ist flexibel, ohne zu überfordern, weshalb es von vielen Teams bevorzugt wird.

Die besten Features von Monday.com

Passen Sie die Workflow-Ansichten an, damit jedes Team die Daten so sieht, wie es für seine Arbeit am besten ist

Verwenden Sie einfache Regeln zur Automatisierung, um Aktualisierungen, Benachrichtigungen und Integrationen automatisch zu verarbeiten

Erstellen Sie Echtzeit-Dashboards, die den Projektstatus und die Workload des Teams über alle Boards hinweg anzeigen

Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit, um Trends in der Produktivität zu erkennen und zukünftige Zeitschätzungen zu verbessern

Einschränkungen von Monday.com

Formelberechnungen in Spalten bieten nicht die erweiterten Funktionen von Tabellenkalkulations-Tools

Die Board-basierte Struktur macht die Gantt-Ansichten weniger intuitiv

Preise von Monday.com

Kostenlos (auf zwei Benutzer beschränkt)

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Monday.com

G2: 4,7/5 (über 12.870 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (5.385+ Bewertungen)

Wann Monday.com besser geeignet sein könnte als Planforge

Sie benötigen eine visuell anpassbare Plattform mit Drag-and-Drop-Funktionalität

Sie möchten ein schnelles Setup mit minimalem Onboarding für kleinere Teams

Sie bevorzugen eine einfache Automatisierung, um wiederkehrende Aufgaben zu optimieren

Sie legen Wert auf flexible Ansichten (Kanban, Zeitleiste, Workload) für alle Teams

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Das sagt ein G2-Rezensent über dieses Tool:

Monday. com Automatisierungen und Integrationen sind äußerst nützlich und wahrscheinlich die Features, die wir am häufigsten nutzen. Die unternehmensweite Implementierung und Integration war ein Kinderspiel. Das System ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber sobald alle damit vertraut sind, können sie nicht mehr ohne arbeiten und nutzen es täglich.

Monday. com Automatisierungen und Integrationen sind äußerst nützlich und wahrscheinlich die Features, die wir am häufigsten nutzen. Die unternehmensweite Implementierung und Integration war ein Kinderspiel. Das System ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber sobald alle damit vertraut sind, können sie nicht mehr ohne arbeiten und nutzen es täglich.

🤝 Freundliche Erinnerung: Nicht jedes Projekt erfordert denselben Grad an Komplexität. Ziehen Sie für flexible oder schnelllebige Umgebungen Agile oder Scrum anstelle des traditionellen Wasserfallmodells in Betracht.

3. Wrike (Am besten geeignet für die Skalierung von Projektabläufen in Unternehmen)

via Wrike

Wrike wurde entwickelt, um mit Ihrem Team zu wachsen, insbesondere wenn die Dinge komplex werden. Wenn sich Projekte häufen, verliert man leicht den Überblick – aber die Plattform sorgt mit ihrer intelligenten Ordner-Hierarchie und anpassbaren Strukturen für Ordnung.

Verschiedene Abteilungen können die Plattform an ihre Bedürfnisse anpassen – Marketingfachleute erhalten integrierte Tools für die Prüfung, während IT-Teams Anfrageformulare und Genehmigungs-Workflows nutzen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Bei der Berichterstellung erhalten Sie Einblicke, die Ihnen helfen, Entscheidungen schneller zu treffen.

Die besten Features von Wrike

Nutzen Sie die Ordnerstruktur, um Projekte, Programme und Portfolios in übersichtlichen Hierarchien zu organisieren

Passen Sie Workflows mit teamspezifischen Status an, um standardisierte und dennoch flexible Prozesse zu schaffen

Visualisieren Sie die Kapazitäten Ihres Teams mit Burndown-Diagrammen und Workload-Ansichten, um Burnout zu vermeiden und Aufgaben frühzeitig neu zu verteilen

Einschränkungen von Wrike

Die Bearbeitung von Dokumenten erfordert das Herunterladen von Dateien und eine begrenzte Vorlagenbibliothek für spezielle Branchen

Die Konfiguration benutzerdefinierter Felder wird in Unternehmensumgebungen kompliziert

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 3.760 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.770 Bewertungen)

Wann Wrike besser geeignet sein könnte als Planforge

Sie benötigen skalierbare Projekt-Tools für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit

Sie möchten integrierte Tools, die die Anforderungen mehrerer Teams erfüllen

Sie bevorzugen klare Aufgabenhierarchien ohne vollständige Portfolio-Governance

Sie benötigen eine visuelle Workload-Verteilung, um Burnout im Team zu vermeiden

4. Planview AdaptiveWork (Am besten für Entscheidungen im Portfoliomanagement geeignet)

via Planview

Planview AdaptiveWork geht die strategische Seite des Projektmanagements direkt an. Im Gegensatz zu Tools, die sich in erster Linie auf die Ausführung von Aufgaben konzentrieren, legt diese Plattform den Schwerpunkt auf die Portfolioanalyse und die Ressourcenverteilung über ganze Unternehmen hinweg.

Es verbindet Projektergebnisse mit Geschäftszielen durch robuste Datenvisualisierung und Szenarioplanung. Darüber hinaus hilft die Kapazitätsplanungsfunktion von Planview Führungsteams bei der Entscheidung, welche Initiativen Priorität verdienen.

Die besten Features von Planview AdaptiveWork

Modellieren Sie Ressourcenszenarien, um zu sehen, wie sich Änderungen auf Zeitleisten und Ergebnisse auswirken, bevor Sie sie committen

Verknüpfen Sie Geschäftsziele mit Projektinitiativen mithilfe anpassbarer Hierarchien, die die Abstimmung zwischen Teams verdeutlichen

Verfolgen Sie prognostizierte und tatsächliche Metriken wie Budget, Ressourcennutzung und Zeitleisten, um auf Kurs zu bleiben

Passen Sie Governance-Workflows an, um Genehmigungen basierend auf Projekttyp, Größe, Risiko oder anderen unternehmensspezifischen Regeln auszulösen

Einschränkungen von Planview AdaptiveWork

Die Implementierung erfordert umfangreiche Konfigurationen, um den organisatorischen Prozessen gerecht zu werden

Eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten mit Entwicklungstools wie GitHub

Preise für Planview AdaptiveWork

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Planview AdaptiveWork

G2: 4,1/5 (über 525 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 170 Bewertungen)

Wann Planview AdaptiveWork besser geeignet sein könnte als Planforge

Sie müssen Projekte direkt auf übergeordnete Geschäftsziele ausrichten

Sie möchten Szenarioplanung für Ressourcen- und Zeitleistenänderungen durchführen

Sie bevorzugen eine umfassende Portfolio-Governance über Abteilungen oder Regionen hinweg

Sie benötigen eine gute Sichtbarkeit strategischer Ergebnisse für die Geschäftsleitung

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Planview AdaptiveWork?

Hier ist die Meinung eines G2-Rezensenten zu diesem Tool:

Die Fähigkeit dieser Software, die Zuweisung von Ressourcen und die Verwaltung von Bewertungen zu verarbeiten, ist beeindruckend. Die Berichterstellungs-Feature ist praktisch, und sobald Sie das Datenschema vollständig verstanden haben, können Sie wertvolle Berichte erstellen.

Die Fähigkeit dieser Software, die Zuweisung von Ressourcen und die Verwaltung von Bewertungen zu verarbeiten, ist beeindruckend. Die Berichterstellungs-Feature ist praktisch, und sobald Sie das Datenschema vollständig verstanden haben, können Sie wertvolle Berichte erstellen.

5. Smartsheet (am besten für Benutzer von Tabellenkalkulationen, die mehr Leistung benötigen)

über Smartsheet

Smartsheet schließt die Lücke zwischen herkömmlichen Tabellenkalkulationen und modernen Anforderungen an das Projektmanagement. Die vertraute Rasteroberfläche verringert Widerstände bei der Einführung und bietet gleichzeitig erweiterte Funktionen gegenüber Excel.

Bedingte Logik, automatisierte Workflows und robuste Berechtigungen verwandeln statische Dokumente in dynamische hubs für die Zusammenarbeit. Smartsheet eignet sich besonders für strukturierte Prozesse, bei denen Daten direkt in die Projektdurchführung einfließen müssen.

Die besten Features von Smartsheet

Verwandeln Sie Tabellenkalkulationsdaten in dynamische Gantt-Diagramme, Kalender oder Karten, ohne Arbeit zu duplizieren

Richten Sie automatisierte Genehmigungen ein, die Anfragen anhand von Regeln oder Formular-Eingaben an die richtigen Personen weiterleiten

Erstellen Sie Rollup-Berichte, die Aktualisierungen aus mehreren Blättern in Echtzeit-Dashboards für Führungskräfte zusammenfassen

Wenden Sie bedingte Formatierungen an, um Risiken, Verzögerungen oder Meilensteine basierend auf der von Ihnen definierten Logik zu kennzeichnen

Einschränkungen von Smartsheet

Eingeschränkte Optionen zur Textformatierung und die mobile Erfahrung sind nicht mit den Funktionen des Desktops vergleichbar

Um Dashboards zu erstellen, müssen Sie zusätzliche Lizenzen erwerben

Preise für Smartsheet

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Erweiterte Arbeitsverwaltung: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 19.080 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.420 Bewertungen)

Wann Smartsheet besser geeignet sein könnte als Planforge

Sie benötigen eine Oberfläche im Tabellenkalkulationsstil, die den Benutzern vertraut ist

Sie möchten strukturierte Prozesse wie Genehmigungen und Berichte automatisieren

Sie bevorzugen die Erstellung von Dashboards und Gantt-Diagrammen ohne Komplexität

Sie müssen Teams schnell einarbeiten, ohne dass sie sich in komplexe Systeme einarbeiten müssen

🔍 Wussten Sie schon? Das Projektportfolio-Management (PPM) hat seine Wurzeln in der Investmenttheorie. In den 1950er Jahren wandte Harry Markowitz das Risiko-Ertrags-Konzept auf die Finanzwelt an, was später dazu führte, dass mehrere Projekte wie ein ausgewogenes Portfolio verwaltet wurden.

6. Workfront (Am besten für die Optimierung von Marketing-Workflows geeignet)

via Workfront

Workfront hilft dabei, das kreative Chaos zu ordnen, insbesondere in Marketing-Teams, in denen Anfragen aus allen Richtungen kommen. Es zentralisiert die Aufnahmeprozesse, ermöglicht kreativen Teams jedoch weiterhin, agil zu bleiben.

*die Funktionen für das Ressourcenmanagement zeichnen sich besonders aus und helfen Managern dabei, die Workloads zwischen Teams mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Verfügbarkeiten auszugleichen. Darüber hinaus erleichtert Workfront die Verbindung von Planung und Ausführung durch anpassbare Genehmigungs-Workflows, sodass nichts übersehen wird.

Die besten Features von Workfront

Zentralisieren Sie kreative Anfragen mit anpassbaren Formularen, in denen wichtige Details wie Markenrichtlinien, Zielgruppen-Infos und Lieferformate erfasst werden

Verfolgen Sie die Entwicklung von Assets vom Konzept bis zur Freigabe und verwalten Sie Versionshistorien und Feedback an einem einzigen Speicherort

Vermeiden Sie Produktionsengpässe, indem Sie Ressourcen basierend auf Qualifikationsanforderungen, Verfügbarkeit und Prioritäten planen

Erstellen Sie Prüfungen für Kommentare von Stakeholdern, um Klarheit darüber zu schaffen, welche Version welches Feedback enthält

Einschränkungen von Workfront

Dem Dokumentenmanagementsystem fehlen intuitive Organisationsmethoden

Die Funktionen zur Berichterstellung erfordern technisches Fachwissen, um sie effektiv anzupassen

Preise für Workfront

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Workfront

G2: 4,1/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.490 Bewertungen)

Wann Workfront besser geeignet sein könnte als Planforge

Sie verwalten regelmäßig umfangreiche kreative oder Marketinganfragen

Sie möchten integrierte Tools für die Prüfung und Überprüfung von Assets an einem Ort

Sie bevorzugen eine Ressourcenplanung, die sich auf Fähigkeiten und Verfügbarkeit konzentriert

Sie benötigen anpassbare Aufnahmeformulare, um Projektbeschreibungen zu standardisieren

📮 ClickUp Insight: Trotz der Vielzahl an verfügbaren Tools verlassen sich 42 % der Teammitglieder immer noch auf E-Mails, obwohl diese oft zu Informationssilos führen. Rund 41 % bevorzugen Instant Messaging, aber diesem fehlt in der Regel die für komplexe Arbeit erforderliche Struktur. Nur 17 % kombinieren Anrufe und Projekt-Tools, um sich einen vollständigen Überblick zu verschaffen. ClickUp vereint all dies in einem Space – Chatten, Kommentare, Aufgaben, Dokumente und Ziele. Teams erhalten Kontext, Klarheit und weniger Kommunikationslücken, ohne zwischen Plattformen hin- und herwechseln zu müssen.

7. Jira (Am besten für agile Softwareentwicklungsteams geeignet)

via Atlassian

Ursprünglich für das Software-Projektmanagement entwickelt, unterstützt Jira Projekte in verschiedenen Branchen. Die Plattform eignet sich hervorragend für agile Frameworks wie Scrum und Kanban und macht die Planung von Sprints und die Nachverfolgung von Backlogs zum Kinderspiel.

Was Teams am meisten schätzen, ist, dass sich Jira an Ihre Arbeitsweise anpasst und nicht umgekehrt. Mit seinem umfangreichen Integrations-Ökosystem schließt es die Lücke zwischen der Entwicklung und dem Rest des Unternehmens, sodass alle auf dem gleichen Stand bleiben und gemeinsam vorankommen.

Die besten Features von Jira

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Problemtypen mit maßgeschneiderten Feldern und Workflows, die den individuellen Nachverfolgungsanforderungen jedes Teams entsprechen

Legen Sie automatische Auslöser fest, um Probleme zu aktualisieren, Stakeholder zu benachrichtigen oder den Status basierend auf Meilensteinen in verbundenen Tools zu ändern

Erstellen Sie Roadmaps, die den Fortschritt von Features über Sprints hinweg anzeigen und Produktmanagern eine klare Möglichkeit bieten, Updates freizugeben

Verwenden Sie Geschwindigkeitsdiagramme und Burndown-Berichte, um Schätzungen anhand realer Leistungsdaten im Zeitverlauf zu verfeinern

Einschränkungen von Jira

Über mehrere Atlassian-Websites verstreute Dokumentationen erschweren das selbstständige Lernen

Die projektübergreifende Berichterstellung erfordert zusätzliche Konfigurationen oder Add-Ons von Drittanbietern

Preise für Jira

Free

Standard: 8,60 $/Monat pro Benutzer

Premium: 17 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Wann Jira besser geeignet sein könnte als Planforge

Sie benötigen robusten Support für agile Methoden wie Scrum und Kanban

Sie möchten eine detaillierte Nachverfolgung von Problemen mit anpassbaren Workflows

Sie bevorzugen native Tools zur Berichterstellung wie Geschwindigkeitsdiagramme und Burndown-Berichte

Sie benötigen eine tiefe Integration mit Entwicklertools und CI/CD-Pipelines

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira?

Sehen wir uns die Meinung eines G2-Rezensenten zur Verwendung von Jira an:

Am besten gefällt mir, dass man alles an einem Ort sehen kann. Das Erstellen von Aufgaben, deren Nachverfolgung und die Zuweisung von Verantwortlichkeiten ist super einfach. Das größte Problem ist, dass es zu komplex ist. Am Anfang gibt es so viele Features, dass man überwältigt ist. Man verbringt viel Zeit damit, sich zurechtzufinden. Auch die Geschwindigkeit kann frustrierend sein – manchmal dauert das Laden der Seiten ewig...

Was mir am besten gefällt, ist, dass man alles an einem Ort sehen kann. Das Erstellen von Aufgaben, deren Nachverfolgung und die Zuweisung von Verantwortlichkeiten ist super einfach. Das Hauptproblem ist, dass es zu komplex ist. Am Anfang gibt es so viele Features, dass man überwältigt ist. Man verbringt viel Zeit damit, sich zurechtzufinden. Außerdem kann die Geschwindigkeit frustrierend sein – manchmal dauert das Laden der Seiten ewig...

8. Oracle Primavera (am besten geeignet für komplexe Bauplanung)

via Oracle

Oracle Primavera wurde für komplexe Projekte entwickelt – denken Sie an Tausende von beweglichen Teilen und Abhängigkeiten, die gleichzeitig auftreten. Es eignet sich am besten für die Risikoanalyse und hilft Teams, potenzielle Hindernisse zu erkennen, bevor sie zu tatsächlichen Problemen werden.

Es ist zwar nicht das einfachste Tool, aber sein Detaillierungsgrad ist hervorragend, wenn Sie große Infrastrukturen oder risikoreiche Initiativen verwalten. Eine seiner Stärken ist, dass es Ihnen zeigt, wie Ihre Fortschritte im Vergleich zu Ihrem ursprünglichen Plan aussehen, sodass Sie Probleme frühzeitig erkennen und Kurskorrekturen sicher vornehmen können.

Die besten Features von Oracle Primavera

Modellieren Sie Was-wäre-wenn-Szenarien, um Projektpläne zu testen, bevor Sie Ressourcen oder Zeitleisten festlegen

Verfolgen Sie Metriken zum Wertzuwachs, um frühzeitig Anzeichen für Probleme mit dem Budget oder Zeitplan zu erkennen

Verwenden Sie Risikobewertungen, um potenzielle Verzögerungen auf der Grundlage früherer Daten und Wahrscheinlichkeiten zu bewerten

Erstellen Sie Ressourcenhistogramme, um zu erkennen, wann bestimmte Fähigkeiten oder Geräte überbucht sein könnten, und passen Sie Ihre Planung entsprechend an

Einschränkungen von Oracle Primavera

Der Cloud-Version fehlen einige Funktionen, die in der Desktop-Anwendung enthalten sind

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit mit nicht-technischen Stakeholdern

Preise für Oracle Primavera

Ab 100 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Oracle Primavera

G2: 4,4/5 (über 380 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 180 Bewertungen)

Wann Oracle Primavera besser geeignet sein könnte als Planforge

Sie verwalten große Bau- oder Ingenieurprojekte mit komplexen Abhängigkeiten

Sie benötigen erweiterte Risikomodellierung, kritische Pfadanalyse und Earned-Value-Management

Sie benötigen eine präzise Kontrolle über Basiswertvergleiche und Projektprognosen

💡 Profi-Tipp: Integrieren Sie frühzeitig eine RACI-Matrix, um zu klären, wer verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert und informiert ist. So vermeiden Sie später gegenseitige Schuldzuweisungen.

9. Microsoft Project (am besten für traditionelle Projektmanager geeignet)

über Microsoft

Dank seiner vertrauten Benutzeroberfläche macht Microsoft Project die Arbeit von Anfang an einfacher – wenn Sie bereits andere Microsoft-Tools verwendet haben, werden Sie sich sofort zurechtfinden. Es ist robust bei der Verwaltung komplexer Zeitpläne, dem Ausgleich von Workloads und der Kartierung kritischer Pfade, sodass nichts übersehen wird.

Dank der jüngsten Cloud-Updates funktioniert die Zusammenarbeit jetzt noch besser, ohne dass die erweiterten Features verloren gehen, auf die langjährige Benutzer angewiesen sind. Die Lösung eignet sich hervorragend für Teams, die bereits das Microsoft-Ökosystem nutzen und robusteren Tools für das Projektmanagement benötigen, als Planner bieten kann.

Die besten Features von Microsoft Project

Definieren Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben anhand von "Fertig-zu-Start", "Start-zu-Start" und anderen Beziehungstypen, die auf realen Projektbeschränkungen basieren

Weisen Sie Ressourcen projekten zu und berücksichtigen Sie dabei Verfügbarkeitsprozentsätze, Qualifikationsanforderungen und Kostenaspekte

Erfassen Sie Basis-Snapshots, um Änderungen im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen im Laufe des Projektfortschritts nachzuverfolgen

Nutzen Sie Ressourcenausgleich, um Zeitpläne automatisch anzupassen und Konflikte oder Engpässe zu vermeiden

Einschränkungen von Microsoft Project

Die Funktionen für die Zusammenarbeit bleiben im Vergleich zu neueren teamorientierten Alternativen zu Microsoft Project hinter den Erwartungen zurück

Der Web-Version fehlen die erweiterten Features der Desktop-Anwendung, und für die Berichterstellung ist Power BI für komplexere Analysen erforderlich

Preise für Microsoft Project

Planner Plan 1: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Planner and Project Plan 3: 30 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Planner und Projektplan 5: 55 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Project

G2: 4/5 (über 1.615 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.020 Bewertungen)

Wann Microsoft Project besser geeignet sein könnte als Planforge

Sie verlassen sich auf detaillierte Zeitpläne mit Aufgabenabhängigkeiten und kritischen Pfaden

Sie möchten Ressourcen über mehrere Projekte hinweg präzise verwalten

Sie bevorzugen die Arbeit innerhalb des Microsoft-Ökosystems für eine bessere Integration

Sie benötigen eine Basis-Nachverfolgung, um die Projektleistung im Laufe der Zeit zu messen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Project?

Dies ist die Meinung eines Capterra-Rezensenten zur Verwendung von Microsoft Project:

Als Benutzer von Microsoft Project habe ich die Software als robustes und umfassendes Projektmanagement-Tool empfunden…Steile Lernkurve für Anfänger aufgrund der Komplexität der Features und der Benutzeroberfläche des Tools. 2. Hohe Lizenzkosten, insbesondere für kleinere Teams oder einzelne Benutzer. 3. Im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Lösungen eingeschränkte Cloud-Funktionen…

Als Benutzer von Microsoft Project habe ich die Software als robustes und umfassendes Projektmanagement-Tool empfunden…Steile Lernkurve für Anfänger aufgrund der Komplexität der Features und der Benutzeroberfläche des Tools. 2. Hohe Lizenzkosten, insbesondere für kleinere Teams oder einzelne Benutzer. 3. Im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Lösungen eingeschränkte Cloud-Funktionen…

10. Trello (Am besten geeignet für visuelle Einfachheit mit überraschender Tiefe)

via Atlassian

Das kartenbasierte Layout von Trello ist intuitiv und übersichtlich. Die meisten Teams können ohne oder mit nur wenig Schulung sofort loslegen. Es ist flexibel genug, um alle Arten von Workflows zu bewältigen, von Inhaltskalendern bis hin zu Produkt-Roadmaps, ohne dass Sie Ihren aktuellen Workflow überarbeiten müssen.

Einer der besten Aspekte? Sie können mit den Grundfunktionen beginnen und dann mit Power-Ups weitere Features hinzufügen, wenn Ihre Anforderungen wachsen. Das ist ideal für Teams, die zusammenarbeiten und organisiert bleiben möchten, ohne übermäßig komplexe Projektmanagement-Systeme zu verwenden.

Die besten Features von Trello

Implementieren Sie die Kanban-Methodik mit intuitiven Drag-and-Drop-Karten, die Elemente der Arbeit darstellen, die sich durch die Phasen des Prozesses bewegen

Erweitern Sie den Funktionsumfang durch Power-ups für Zeiterfassung, Berichterstellung, Kalender-Ansichten oder Automatisierung

Erstellen Sie Board-Vorlagen, um Prozesse teamübergreifend zu standardisieren und gleichzeitig flexibel zu bleiben

Verwenden Sie die Automatisierung von Butler, um Karten automatisch zu verschieben, Teammitglieder zuzuweisen oder Beschreibungen basierend auf Auslösern hinzuzufügen

Einschränkungen von Trello

Die Abhängigkeiten zwischen den Karten lassen sich nicht visuell darstellen

Die Ressourcenverwaltung über mehrere Boards hinweg ist eine Herausforderung

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.670 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.435 Bewertungen)

Wann Trello besser geeignet sein könnte als Planforge

Sie suchen ein leichtgewichtiges Tool, das für jeden einfach zu erlernen ist

Sie bevorzugen visuelle Boards im Kanban-Stil für die Verwaltung von Aufgaben und Workflows

Sie möchten die Funktionalität schrittweise an den wachsenden Bedarf anpassen

🔍 Wussten Sie schon? Im Jahr 1911 legte Frederick Taylor mit seinem Werk "Principles of Scientific Management" den Grundstein für die heutigen effizienzorientierten Projektmethoden.

11. Teamwork. com (Am besten geeignet für kundenorientierte Dienstleistungsunternehmen)

Teamwork. com adressiert die besonderen Herausforderungen, denen Agenturen und Dienstleister bei der Verwaltung von Client-Projekten gegenüberstehen. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Clients, ohne interne Diskussionen oder Abrechnungsdetails offenzulegen.

Besonders hervorzuheben ist die Nachverfolgung der Projekttreue, indem Zeiteinträge direkt mit Ihrem Budget verknüpft werden. So sehen Sie genau, wie sich der Zeitaufwand auf das Endergebnis auswirkt. Außerdem eignet sich die Software hervorragend, um eine klare Trennung zwischen abrechnungsfähiger und nicht abrechnungsfähiger Arbeit zu gewährleisten und gleichzeitig den Überblick über den Projektstatus zu behalten.

Die besten Features von Teamwork.com

Überwachen Sie abrechnungsfähige Stunden in Echtzeit, um Ihr Budget einzuhalten, und benachrichtigen Sie Kontoverwalter bei möglichen Überschreitungen

Erstellen Sie Client-Portale, über die Projektaktualisierungen freigegeben werden können, ohne interne Diskussionen oder sensible Daten preiszugeben

Entwerfen Sie Aufgabenlisten und Vorlagen für die Zielsetzung, um Ergebnisse zu standardisieren und Zeit- und Kostenschätzungen zu verbessern

Erstellen Sie ausgefeilte Berichte, die Fortschritte, Meilensteine und Risiken aufzeigen und auf die Sichtbarkeit für Clients zugeschnitten sind

Einschränkungen von Teamwork.com

Die Zusammenarbeit an Dokumenten erfordert die Integration externer Tools

Fortschrittliche Automatisierung von Workflows erfordert höhere Plan-Ebenen

Preise für Teamwork.com

Lieferung: 13,99 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 25,99 $/Monat pro Benutzer

Preis: 69,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Teamwork.com

G2: 4,4/5 (über 1.160 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 910 Bewertungen)

Wann Teamwork.com besser geeignet sein könnte als Planforge

Sie führen kundenorientierte Projekte durch und benötigen integrierte Tools für die Zeiterfassung und Abrechnung

Sie möchten Fortschritte mit Clients teilen, ohne interne Unterhaltungen offenzulegen

Sie bevorzugen integrierte Nachverfolgung der Projektrentabilität und Budgetwarnungen

Sie benötigen strukturierte Vorlagen und ausgefeilte Berichte, die auf die Sichtbarkeit für Ihre Clients zugeschnitten sind

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Teamwork.com?

Das sagt ein G2-Rezensent über seine Erfahrungen:

Teamwork hat eine super intuitive Benutzeroberfläche; ich musste mich nicht erst in einer Flut von Einstellungen zurechtfinden, um loslegen zu können. Ich konnte Projekte erstellen, Aufgaben zuweisen und Fristen festlegen, ohne das Gefühl zu haben, einen geheimen Code knacken zu müssen... Ich habe mich zwar schnell mit den Grundlagen vertraut gemacht, aber als ich die erweiterten Features nutzen wollte, wurde mir klar, dass es eine gewisse Lernkurve gibt. Ich musste mir Tutorials ansehen und herumprobieren, bis ich die beste Möglichkeit gefunden hatte, das Tool mit meiner Ausrüstung zu nutzen.

Teamwork hat eine super intuitive Benutzeroberfläche; ich musste mich nicht erst in einer Flut von Einstellungen zurechtfinden, um loslegen zu können. Ich konnte Projekte erstellen, Aufgaben zuweisen und Fristen festlegen, ohne das Gefühl zu haben, einen geheimen Code knacken zu müssen... Ich habe mich zwar schnell mit den Grundlagen vertraut gemacht, aber als ich die erweiterten Features nutzen wollte, wurde mir klar, dass es eine gewisse Lernkurve gibt. Ich musste mir Tutorials ansehen und ausprobieren, bis ich die beste Möglichkeit gefunden hatte, das Tool mit meiner Ausrüstung zu nutzen.

Ihr nächster Schritt? ClickUp, natürlich

Jedes Projekt verdient ein System, das die Denk-, Plan- und Arbeitsweise Ihres Teams unterstützt. Tools sollten die Arbeit vereinfachen – nicht verkomplizieren – und Teams dabei helfen, konzentriert zu bleiben, ohne ständig den Kontext wechseln zu müssen.

Nachdem Sie nun die verschiedenen Alternativen zu Planforge kennen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen. Wir empfehlen natürlich ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, um alles an einem Ort zusammenzuführen.

Von der Ressourcenplanung bis zur Nachverfolgung von Zielen und Fortschritten – mit ClickUp können Sie schneller reagieren, Kunden besser bedienen und mehr erreichen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an! ✅