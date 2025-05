15 beste Beispiele für Influencer-Marketing-Kampagnen und wichtige Erkenntnisse

Ein Influencer trinkt vor der Kamera ein Getränk aus der Dose. Am nächsten Tag ist es ausverkauft.

Das ist keine Zauberei, sondern eine solide Influencer-Marketingkampagne in Aktion.

Was mit gesponserten Selfies begann, hat sich zu vollwertigen Influencer-Kampagnen entwickelt, die ernsthafte Ergebnisse erzielen. Denken Sie an Feeds, die mit benutzergenerierten Inhalten überflutet werden, Social-Media-Influencer, die Kaufentscheidungen formen, und Marken, die jeden Klick, jeden Kommentar und jede Conversion nachverfolgen.

✅ Faktencheck: Die globale Influencer-Marketing-Branche wird bis Ende 2025 voraussichtlich einen Wert von 24 Milliarden US-Dollar erreichen, was mehr als einer Verdopplung ihrer Größe innerhalb von nur vier Jahren entspricht.

Aber nichts davon geschieht zufällig. Der beste Aufwand im Influencer-Marketing basiert auf klugen Entscheidungen, wie der Auswahl des richtigen Influencers, der Kenntnis Ihrer Zielgruppe und der Erstellung von Inhalten, die tatsächlich zum Scroll passen.

Von unabhängigen Beauty-Marken bis hin zu globalen Tech-Giganten – alle sind mit dabei. Und das Spielbuch? Das entwickelt sich ständig weiter.

Erstellen Sie von Anfang an intelligentere Kampagnen: Wählen Sie die richtigen Influencer aus, legen Sie klare Ziele fest und erstellen Sie Inhalte, die sich authentisch anfühlen – nicht inszeniert

Gehen Sie über einmalige Kooperationen hinaus: mit langfristigen Partnerschaften, nutzergenerierten Inhalten und von Erstellern gesteuertem Storytelling, dem das Publikum tatsächlich vertraut

Machen Sie Ihre Strategie zukunftssicher: Setzen Sie auf Trends wie Nano-Influencer, Community-gesteuerte Inhalte und plattformen-spezifisches Suchverhalten

Verwalten Sie alles an einem Ort: mit ClickUp Aufgaben, Tabellenansicht, Zielen, Automatisierungen, Dashboards und Brain, die entwickelt wurden, um jeden Teil Ihres Kampagnen-Flows zu unterstützen Planen, verfolgen und skalieren Sie Influencer-Kampagnen, die stärker wirken und länger nachwirken.

Was ist eine Influencer-Marketingkampagne?

Eine solide Influencer-Marketingkampagne ist eine sorgfältig geplante Zusammenarbeit zwischen einer Marke und einem Influencer. Sie ist darauf ausgelegt, bestimmte Marketingziele zu erreichen.

Influencer-Marketingkampagnen sind das Mittel der Wahl für Beauty-Marken, um Tutorials in Echtzeit zum Trend zu machen, für SaaS-Unternehmen, um mit Expertenkommentaren auf Social-Media-Plattformen Fuß zu fassen, und für Fitness-Startups, um vor einem Launch mit Mikro-Influencern für Buzz zu sorgen.

Das gehört zu einer typischen Kampagne:

Eine klar definierte Zielgruppe : Wen möchten Sie erreichen und wo ist diese am aktivsten?

Der richtige Typ Ersteller : Ob Makro-Influencer für Reichweite oder Nischen-Influencer für Vertrauen

Eine plattformorientierte Content-Strategie: Welche Art von Influencer-Inhalten funktioniert auf welchen Social-Media-Kanälen?

Eine echte Kampagnenstruktur : Nicht nur ein Beitrag, sondern eine Reihe von Influencer-Kooperationen, gesponserten Beiträgen und Story-Integrationen

Messbare Marketingziele: Von der Steigerung des Umsatzes bis hin zur Erhöhung der Interaktion in sozialen Medien

Die effektivsten Influencer-Marketingkampagnen versuchen nicht, einen Feed zu kapern, sondern fügen sich harmonisch ein und sorgen für Conversions.

Wenn der Inhalt eines Erstellers authentisch zu seinem Stil passt und mit den Werten Ihrer Marke übereinstimmt, fördern Sie Ihre Marke und bauen Vertrauen auf. Das ist es, was eine Kampagne zum Erfolg führt.

Die besten Beispiele für Influencer-Marketing-Kampagnen

Einige Influencer-Kampagnen gehen viral. Andere verpuffen. Was unterscheidet die beiden? Eine scharfsinnige Strategie, der richtige Ersteller und Inhalte, die sich nicht wie Werbung anfühlen. Hier sind einige erfolgreiche Influencer-Marketingkampagnen, die das erreicht haben, was sie sich vorgenommen hatten!

1. Dunkin' x Charli D'Amelio

Als Charli D'Amelio ihr Lieblingsgetränk von Dunkin' auf TikTok postete, sammelte es nicht nur Ansichten. Es führte auch zu einem Anstieg der App-Downloads um 57 % am Tag der Veröffentlichung und zu einem Anstieg der Cold-Brew-Verkäufe um 20 %. Das Getränk wurde in "The Charli" umbenannt , und ihre Fans nahmen es begeistert an.

Warum hat es funktioniert?

Charli's Follower vertrauten ihrer Liebe zu dem Getränk – es fühlte sich nicht wie Werbung an

Dunkin' setzte auf von Benutzern generierte Inhalte und ermutigte Fans, ihre eigene Reihenfolge zu teilen

Schlüssel: Finden Sie einen Social-Media-Influencer (oder eine echte Berühmtheit), dessen Publikum wahrscheinlich seinen Handlungen folgt und die von ihm beworbenen Produkte kauft. Lassen Sie dann den Influencer die Geschichte erzählen.

2. Gymshark's 66 Days: Change Your Life Challenge

Gymshark hat nicht nur Fitness-Influencer gesponsert, sondern ihnen auch eine strukturierte Herausforderung gestellt, an der sich ihre Community beteiligen konnte. Die Teilnehmer haben sich zu einer 66-tägigen Transformation committet, ihre Fortschritte nachverfolgt und Updates auf verschiedenen Social-Media-Plattformen geteilt.

Warum hat es funktioniert?

Es ging nicht nur um Ausrüstung, sondern um Lifestyle

Der Community-Aspekt sorgte für ein hohes Engagement in den sozialen Medien und eine starke Markentreue

Wichtigste Erkenntnis: Kampagnen mit integrierter Community-Interaktion sorgen für langfristiges Engagement und nicht nur für einen einmaligen Klick. In diesem Fall waren die Arbeit und das öffentliche Image der Teilnehmer/Influencer dieser Kampagne sehr stark auf das Angebot von Gymshark abgestimmt.

💡Profi-Tipp: Suchen Sie nach Ideen für Influencer-Marketing? Probieren Sie ClickUp Brain aus.

3. Daniel Wellington's #DWPickoftheDay: Von Null zum globalen Fashion-Statement

Daniel Wellington hatte in seinen Anfängen kein Budget für Prominente, aber eine clevere Idee. Anstatt A-Promis hinterherzujagen, verschenkte das Unternehmen minimalistische Uhren an Mikro-Influencer mit einer eleganten Instagram-Ästhetik.

Die einzige Aufgabe? Veröffentlichen Sie ein gestyltes Foto mit dem Hashtag #DWPickoftheDay und taggen Sie die Marke.

Innerhalb weniger Monate wurden die sozialen Feeds mit DW-Inhalten überflutet – nicht mit Werbung, sondern mit authentischen Schnappschüssen, die wie Modeinspirationen wirkten.

Warum hat es funktioniert?

Es schuf soziale Beweise in großem Maßstab : Tausende echte Menschen, die die Uhr trugen, ließen sie wie ein Must-have erscheinen

Die Initiative lud zur Kreativität ein: Influencer konnten das Produkt zu einem Teil ihrer eigenen Geschichte machen, nicht zu einem Teil des Skripts eines anderen

Es hat die Sichtbarkeit spielerisch gestaltet: Follower wollten auf der Seite von DW vorgestellt werden, was die organische Reichweite steigerte

Wichtigste Erkenntnis: Eine starke Influencer-Marketingkampagne braucht kein prominentes Gesicht. Sie braucht eine klare Ästhetik, eine skalierbare Reichweite und einen Grund, warum sie für die Ersteller (und das Publikum) interessant ist.

4. Die inklusive Launch-Kampagne von Fenty Beauty

Fenty hat keine Anzeigen geschaltet. Das Unternehmen hat seine gesamte Produktlinie an eine Vielzahl von Influencern mit unterschiedlichen Hautfarben und Inhalten übergeben. Diese Ersteller haben alles gepostet, von Tutorials bis hin zu ungefilterten Bewertungen, insbesondere zu ihren eigenen Bedingungen.

Warum hat es funktioniert?

Authentische Inhalte haben jede Wahrnehmung von Voreingenommenheit zunichte gemacht

Fenty positionierte sich damit schnell als integrative, authentische Marke

Wichtigste Erkenntnis: Wenn Ihre Marke Wert auf Inklusion legt, sollte sich dies auch in den Erstellern widerspiegeln, mit denen Sie zusammenarbeiten.

5. Langjährige Partnerschaften von HelloFresh mit Erstellern

HelloFresh hat nicht nach viralen Momenten gejagt. Stattdessen hat das Unternehmen konsistente Partnerschaften mit YouTubern und Instagram-Erstellern aufgebaut, die natürlich zur Marke passen. Ihre Namen und Rabatt-Codes wurden mit der Zeit bekannt, was das Vertrauen und die Konversionsrate steigerte.

Warum hat es funktioniert?

Wiederholung schafft Erinnerung

Das Publikum hat sich daran gewöhnt, die Marke in vertrauten, alltäglichen Kontexten zu sehen

Schlüssel: Langfristige Partnerschaften mit Influencern wirken authentischer und sind oft effektiver als einmalige Kampagnen.

6. Glossier: Kunden zu Influencern machen

Glossier hat eine Beauty-Marke und eine Bewegung aufgebaut. Mithilfe seines Blogs Into the Gloss lud die Marke alltägliche Benutzer dazu ein, Produkte mitzugestalten, noch bevor diese auf den Markt kamen. Anschließend übergab sie das soziale Rampenlicht an echte Kunden, nicht nur an Influencer.

Die Fans kauften nicht nur Make-up. Sie stellten es selbst her und erzählten allen davon.

Warum hat es funktioniert?

Kundenfeedback prägte die Produktlinie und sorgte schon vor der Markteinführung für Loyalität und Begeisterung

Echte Benutzer haben große Mengen authentischer Inhalte erstellt und so die organische Reichweite gesteigert

Mundpropaganda wirkte authentisch, weil es die Kunden waren, die zu Fürsprechern wurden

Schlüssel: Ihre einflussreichsten Influencer sind möglicherweise bereits Ihre Kunden. Geben Sie ihnen eine Plattform und lassen Sie sie führen.

7. Die "Share a Coke"-Kampagne von Coca-Cola

Coca-Cola tauschte sein ikonisches Logo gegen etwas noch Persönlicheres ein, nämlich Ihren Namen. Im Rahmen der Kampagne "Share a Coke" wurden beliebte Namen auf Flaschen gedruckt, um Fans dazu anzuregen, diese zu finden, zu teilen und zu posten. Die Kampagne wurde schnell zu einem viralen Hit und verwandelte ein klassisches Produkt in personalisierte Inhalte.

Warum hat es funktioniert?

Personalisierung machte das Produkt emotional relevant

Fans haben die Flaschen organisch auf Instagram und Facebook geteilt und so die Reichweite erhöht

Die Kampagne schuf Momente, die es wert waren, festgehalten und getaggt zu werden

Schlüssel: Personalisierung macht Produkte zu teilbaren Erlebnissen. Wenn Menschen sich darin wiedererkennen, teilen sie es.

8. Die "Live There"-Kampagne von Airbnb

Airbnb wollte, dass Reisende Touristenfallen meiden und "wie Einheimische leben". Also schloss sich das Unternehmen mit Reise-Erstellern und lokalen Influencern zusammen, um versteckte Juwelen und authentische Erlebnisse ins Rampenlicht zu rücken. Die Botschaft? Bleiben Sie nicht einfach irgendwo, sondern fühlen Sie sich dort zu Hause.

Warum hat es funktioniert?

Influencer präsentierten lokale Kultur statt ausgefeilter Aktionen

Die Kampagne schuf Vertrauen, indem sie Inhalte auf die Werte, Authentizität und Verbindungen der Reisenden abstimmte

Es weckte die Neugierde auf weniger bekannte Reiseziele und erweiterte die Attraktivität von Airbnb

Schlüssel: Beim Influencer-Marketing geht es um den Lifestyle, den sie ermöglichen.

9. ASOS Insiders: Influencer im eigenen Haus

Anstatt externe Influencer zu suchen, hat ASOS die ASOS Insiders ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um echte Mitarbeiter und Mikro-Influencer, die ihre täglichen Outfits, Styling-Tipps und Produktlinks auf Instagram posten und so einen Feed schaffen, der zum Shoppen einlädt und mit dem sich die Nutzer identifizieren können.

Warum hat es funktioniert?

ASOS baute langfristige Beziehungen zu Erstellern auf und machte Mitarbeiter zu authentischen Stimmen der Marke

Jeder Insider hatte seine eigene Nische und sein eigenes Publikum und konnte so die Reichweite über verschiedene demografische Gruppen hinweg ausbauen

Shoppable Links führten direkt aus den Inhalten zu Conversions

Schlüssel: Der Aufbau interner Influencer-Programme liefert Ihnen konsistente, markengerechte Inhalte, die dennoch persönlich wirken.

10. Die #MeetAnOwner-Kampagne von Subaru

Subaru hat das Konzept auf den Kopf gestellt, indem es die Eigentümer seiner Autos zu Stars gemacht hat. Im Rahmen der Kampagne #MeetAnOwner hat das Unternehmen mit Influencern und Kreativen zusammengearbeitet, die Subarus wirklich fahren. Sie haben Roadtrips, Bergbesteigungen und echte Momente hinter dem Steuer festgehalten.

Warum hat es funktioniert?

Die Influencer waren echte Subaru-Fans, nicht nur bezahlte Werbeträger

Die auf Lifestyle ausgerichteten Inhalte fanden großen Anklang bei der outdoorbegeisterten, werteorientierten Zielgruppe von Subaru

UGC steigerte die Relatability und das Vertrauen auf allen sozialen Plattformen

Schlüssel zum Erfolg: Verkaufen Sie nicht nur das Produkt, sondern den damit verbundenen Lebensstil, indem Sie Menschen einsetzen, die diesen bereits leben.

11. Die verrückte TikTok-Strategie von Duolingo

Duolingo ging auf TikTok kein Risiko ein. Stattdessen setzte das grüne Eulenmaskottchen auf chaotische, selbstbewusste Inhalte, die sich über das Verhalten der Marke lustig machten und von den Followern begeistert aufgenommen wurden. Duolingo kombinierte interne Social-Media-Manager mit trendigen Audiobeiträgen, Internet-Humor und witzigen Antworten, die die Grenze zwischen Marketing und Memes verschwimmen ließen.

Warum hat es funktioniert?

Es fühlte sich nicht wie Marketing an, sondern eher wie Unterhaltung

Die Inhalte von Duolingo spielten mit der Sprache der Plattform, statt gegen sie

Ihr Maskottchen wurde zu einer TikTok-Persönlichkeit, nicht nur zu einem Logo

Schlüssel: Manchmal ist der beste Influencer Ihre eigene Markenpersönlichkeit, wenn Sie ihr eine starke, aufmerksamkeitsstarke Stimme geben.

12. Chipotles #GuacDance-Challenge

Anlässlich des National Avocado Day startete Chipotle eine TikTok-Kampagne, bei der Fans aufgefordert wurden, ihren besten "GuacDance" zu einem trendigen Sound zu zeigen. Mit beliebten Erstellern wie Brent Rivera und Loren Gray als Starter ging der Hashtag viral und die Online-Bestellungen explodierten.

Warum hat es funktioniert?

Die Herausforderung war einfach, hat Spaß gemacht und war auf Viralität ausgelegt

Top-Ersteller haben den Trend ins Leben gerufen und für massive anfängliche Aufmerksamkeit gesorgt

Es war direkt mit einer Aktion verbunden: kostenloser Guacamole für alle digitalen Bestellungen

Schlüssel: Kombinieren Sie die Dynamik von Influencern mit plattformspezifischen Herausforderungen, um virale Loops und Umsatzspitzen zu erzielen.

13. Zaras minimalistischer, UGC-gesteuerter Instagram-Ansatz

Zara verließ sich nicht auf traditionelle Influencer und veröffentlichte selbst auch nicht viele Beiträge. Stattdessen schuf das Unternehmen ein Instagram-Ökosystem, in dem minimale Markenbeiträge kuratierte, von Benutzern generierte Inhalte zur Geltung kommen lassen.

Ihre Hashtag-Kampagnen wie #DearZara und #ZaraStyle förderten ästhetische, redaktionell gestaltete Beiträge, die zum luxuriösen, aber dennoch zugänglichen Image der Marke passten.

Warum hat es funktioniert?

Eine Strategie mit geringer Frequenz und hoher Kuration sorgte dafür, dass jeder Beitrag hochwertig wirkte

Ihr Feed wurde zu einem erstrebenswerten und erreichbaren Ziel – eine seltene Kombination

UGC wurde durch Stilimitationen zum wichtigsten Entdeckungstreiber

Schlüssel: Sie brauchen nicht immer Influencer mit einer riesigen Fangemeinde – manchmal liegt die größte Wirkung Ihrer Kampagne darin, wie Sie bereits Vorhandenes kuratieren.

14. Apples #ShotOniPhone-Kampagne

Apple hat mit seiner Kampagne #ShotOniPhone jeden Kunden zu einem Botschafter gemacht. Anstatt technische Spezifikationen zu pushen, präsentierte die Marke echte Fotos und Videos, die von Benutzern auf der ganzen Welt aufgenommen wurden. Diese wurden dann in globalen Plakatwerbungen, Instagram-Reels und Produktvorstellungen gezeigt.

Bis heute wurden über 27 Millionen Fotos mit #ShotOniPhone getaggt.

Warum hat es funktioniert?

Es wurde gefeiert, was die Benutzer tun konnten, nicht nur, was das Telefon konnte

Durch die Verwendung realer Inhalte wirkte die Kampagne inspirierend und nicht inszeniert

Es entstand eine Community von Erstellern, die das Produkt auf eigene Faust weiterentwickelten

Wichtigste Erkenntnis: UGC in großem Maßstab wird zu einem Einflussfaktor, wenn Ihr Produkt Ergebnisse liefert, die Menschen gerne präsentieren möchten.

15. Sephora Squad: Ein Ersteller-Kollektiv, das alles richtig macht

Anstelle von schnell geschlossenen Partnerschaften hat Sephora das "Sephora Squad" ins Leben gerufen . Ein einjähriges Influencer-Programm, das etablierte Ersteller mit aufstrebenden Talenten zusammenbringt. Mitglieder erhielten frühzeitigen Zugang zu Produkten, Einladungen zu Ereignissen und die Möglichkeit, Kampagnen mitzugestalten, wodurch ein kollaborativeres Influencer-Ökosystem entstand.

Warum hat es funktioniert?

Langfristige Zusammenarbeit wurde gegenüber transaktionsorientierten Inhalten priorisiert

Die Ersteller haben sich emotional in die Entwicklung der Marke investiert

Die Mischung aus Mikro- und Makro-Influencern sorgte für Reichweite und Glaubwürdigkeit in Nischenmärkten

Schlüssel zum Erfolg: Bauen Sie Beziehungen auf, nicht nur Kampagnen. Langfristige Teams können Loyalität, tiefgreifendes Storytelling und einen Content-Flywheel-Effekt schaffen.

So planen Sie Ihre eigene Influencer-Marketingkampagne

Großartige Kampagnen entstehen nicht zufällig. Sie werden von der ersten Direktnachricht bis zum abschließenden Dashboard-Bericht sorgfältig geplant. Und wenn Sie gerade gesehen haben, was in der Praxis funktioniert, können Sie es hier für sich nutzen.

Wir teilen das Thema in vier Teile auf und beginnen mit dem, was die meisten Marken gleich zu Beginn falsch machen: die Wahl des falschen Erstellers.

Schritt 1: Identifizieren Sie die richtigen Influencer für Ihre Marke

Jagen Sie nicht der Anzahl der Follower hinterher, sondern suchen Sie nach der richtigen Passform. Ein Ersteller kann eine Million Follower haben und dennoch Ihr Publikum völlig verfehlen. Der richtige Influencer ist jemand, dessen Inhalte, Tonfall und Werte zu Ihrer Marke passen und dem Ihre Zielgruppe tatsächlich vertraut.

So finden Sie den richtigen Partner:

Definieren Sie Ihre Influencer-Personas : Denken Sie an Mikro-Influencer für Vertrauen in Nischen, Mega-Influencer für Reichweite und Mitarbeiter oder Kunden für Relatability

Analysieren Sie das Publikum des Influencers : Wer folgt ihm? Welche Inhalte erzielen die größte Resonanz? Sind seine Follower potenzielle Käufer oder nur passive Fans?

Überprüfen Sie die Markenausrichtung : Spiegelt sich in den Beiträgen bereits der Wert, die Ästhetik oder der Ton Ihrer Marke wider?

Speichern Sie Ihre Daten in einer geeigneten Datenbank: Die Tabellenansicht von ClickUp hilft Ihnen dabei, Listen von Influencern nach Kategorie, Größe der Zielgruppe, Interaktionsrate und Branche zu erstellen und zu sortieren

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um relevante Influencer nach Zielgruppentyp, früheren Markenkooperationen oder Outreach-Status zu sortieren.

Schritt 2: Einstellung der Ziele und Metriken für die Kampagne

Bevor Sie eine Kampagne starten, sollten Sie wissen, wie Erfolg aussieht. Möchten Sie den Umsatz steigern, den Website-Traffic erhöhen oder die Sichtbarkeit Ihrer Marke verbessern? Wenn Sie alle diese Fragen mit "Ja" beantworten, ist es an der Zeit, den Fokus einzugrenzen.

Die besten Influencer-Marketingkampagnen werden von klaren Zielen geleitet. Das beginnt damit, dass Sie definieren, was Sie messen und warum.

So legen Sie intelligente Benchmarks fest:

Beginnen Sie mit klaren Marketingzielen: Bekanntheit, Engagement, Conversions – wählen Sie eine Kernpriorität und bauen Sie den Rest darum herum auf

*identifizieren Sie die richtigen Leistungsmetriken: Ansichten, Speichervorgänge, Klicks, Swipe-ups, Code-Einlösungen – alles, was zu Ihren Kampagnenzielen passt

Verwenden Sie Verlaufsdaten, um realistische Benchmarks festzulegen: Frühere Kampagnen, Durchschnittswerte der Wettbewerber oder plattformspezifische Trends

Um alles in Echtzeit nachverfolgen zu können, erstellen Teams häufig Kampagnen-Dashboards mit ClickUp Goals für messbare Einzelziele und ClickUp Dashboards zur Überwachung der Metriken für Influencer und Plattformen. Mit ClickUp Automations können Sie sogar Erinnerungen und Updates automatisieren, damit keine Fortschritte übersehen werden.

Mit ClickUp Goals alle Marketingziele festlegen, nachverfolgen und erreichen

Sie möchten nicht Dutzende von unübersichtlichen Tabellen abgleichen müssen. Sie brauchen lediglich die richtige Struktur, Ziele, die zum Geschäft passen, und Tools, die die Nummern dann anzeigen, wenn sie wichtig sind

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung von KI für die Automatisierung wünschen, sehen Sie sich das hier an 👇

Schritt 3: Erstellen Sie ansprechende und authentische Inhalte für Kooperationen

Eine Verbindung kann man nicht vortäuschen. Und man kann keine Ergebnisse von kopierten und eingefügten Bildunterschriften erwarten. Die besten Inhalte von Influencern wirken authentisch, weil sie in der Stimme des Erstellers verwurzelt sind, um Ihr Produkt herum geformt wurden und mit einer Energie vermittelt werden, die den Blick des Betrachters auf sich zieht.

So gelangen Sie dorthin:

Priorisieren Sie authentische Inhalte : Lassen Sie die Ersteller in ihrer eigenen Sprache sprechen. Skripte fühlen sich sicher an, funktionieren aber selten

Ermutigen Sie Benutzer zu eigenen Inhalten : Bewertungen, Reaktionen, Tutorials – alle Formate, die organisch wirken und sich in Feeds einfügen

Gehen Sie formatübergreifend vor : Kombinieren Sie Social-Media-Beiträge, gesponserte Inhalte und sogar Takeovers, um alle Aspekte abzudecken

Halten Sie die Zusammenarbeit offen: Setzen Sie Leitplanken, statt Fesseln. Bieten Sie kreative Freiheit mit einem klaren Kampagnen-Grundgerüst

Bevor etwas live geht, muss die Idee reifen. ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, diese Grundlage sehr schnell zu schaffen. Es ist Ihr kreativer Co-Pilot für jedes Briefing, jeden Beitrag und jeden Pitch, von der Generierung von Ideen für Inhalte über das Umschreiben von Bildunterschriften bis hin zur Optimierung von Ton und Struktur.

Sobald Sie das Konzept festgelegt haben, ist es an der Zeit, den Plan festzuhalten. Die ClickUp-Vorlage für einen Inhaltskalender hilft Marketing-Teams dabei, Influencer-Beiträge zu planen, Fristen zu verfolgen und Kampagnen plattformübergreifend abzustimmen, ohne an Schwung zu verlieren.

Kostenlose Vorlage Verfolgen, organisieren und weisen Sie Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Kalender zu Inhalten zu

Warum es funktioniert:

Zentralisiert die Veröffentlichungspläne aller Ersteller an einem Ort

Bietet eine visuelle Zeitleiste für die schnelle Nachverfolgung von Terminen

Hilft Teams bei der Zuweisung von Eigentümerschaft und der Optimierung von Genehmigungen

Müssen Sie Ihre Influencer briefen oder den redaktionellen Flow strukturieren? Die ClickUp-Vorlage für redaktionelle Kalender und die ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten helfen Teams dabei, sich ohne langwierige Abstimmungen auf Themen, Tonfall und Botschaften zu einigen. Für schnelle Check-ins, Feedback-Schleifen oder Änderungen in letzter Minute sorgt der ClickUp-Chat für die Synchronisierung Ihres Teams und Ihrer Mitarbeiter.

Schritt 4: Nachverfolgung und Analyse des Erfolgs der Kampagne

Wenn Sie nur Likes und Kommentare messen, verpassen Sie das Gesamtbild. Eine Kampagne, die oberflächlich betrachtet erfolgreich ist, kann tiefer im Trichter unterdurchschnittlich abschneiden.

Um wirklich zu verstehen, was funktioniert hat und was nicht, benötigen Sie eine strukturierte Nachverfolgung der Daten und einen engen Feedback-Kreislauf.

So machen Sie die Analyse nach der Kampagne wirklich nützlich:

Gehen Sie über oberflächliche Metriken hinaus : Verfolgen Sie tiefere Metriken wie Speichern, Teilen, Betrachtungsdauer, Swipe-ups und Direktnachrichten, um das tatsächliche Engagement in sozialen Medien zu messen

Vergleichen Sie mit den ursprünglichen Zielen der Kampagne : Haben Sie Ihre Einzelziele erreicht? Gab es Überraschungen, die es wert sind, wiederholt zu werden?

Erhalten Sie Einblicke auf Erstellerebene: Wer hat nach Plattform, Format oder Resonanz des Publikums am besten abgeschnitten? Welche Art von Influencer-Inhalten hat tatsächlich zu Conversions geführt?

ClickUp vereinfacht den Überprüfungsprozess, indem es alles in einer Ansicht zentralisiert. Teams verwenden ClickUp Dashboards, um die Leistung von Beiträgen plattform- und erstellerverübelten zu verfolgen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Priorisieren Sie Aufgaben, verfolgen Sie Fortschritte und konzentrieren Sie sich mit ClickUp Dashboards auf das Wesentliche

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Überprüfungsaufgaben aufteilen und die nächsten Schritte zuweisen, sodass Ihr Team bei Nachfassaktionen oder Kursänderungen immer auf dem gleichen Stand ist. Und wenn Sie Ihre zukünftigen Kampagnen skalieren oder planen, sind diese Erkenntnisse nicht nur hilfreich, sondern unverzichtbar.

Die Erkenntnis? Sie führen nicht einfach nur eine Kampagne durch. Sie lernen daraus. Und dann entwickeln Sie beim nächsten Mal etwas noch Besseres

Influencer-Marketing-Trends und Zukunftsprognosen

Die besten Kampagnen fühlen sich gar nicht mehr wie Kampagnen an. Sie fühlen sich wie Kultur an. Und genau dahin entwickelt sich das Influencer-Marketing: weg vom Mainstream, hin zum Gruppenchat, angeführt von Erstellern, die sich selbst niemals als Influencer bezeichnen würden.

Hier sind die cleveren Marken, die bereits dabei sind:

Kleine Ersteller, große Wirkung: Nano- und Mikro-Influencer sind in Spaces erfolgreich, in denen große Namen scheitern. Ihre Inhalte wirken authentisch, ihre Direktnachrichten werden beantwortet und ihre Follower interessieren sich für sie. Marken, die auf ROI statt auf eitle Metriken setzen, werden kleiner statt größer

Keine einmaligen Kooperationen mehr: Der Hit-and-Run-Sponsored-Post ist auf dem Rückzug. Was funktioniert stattdessen? Ersteller-Serien, Botschafter-Teams und langfristige Partnerschaften, die weniger wie Marketing und mehr wie öffentliche Freundschaften wirken

Von poliert zu persönlich: Hochglanzbearbeitungen sind out. Ungeschminkte Geschichten, chaotische Memes und Ersteller, die in einem 2-minütigen Video zu viel von sich preisgeben? Das ist es, was gespeichert, geteilt und gekauft wird. Menschen kaufen von Menschen, die ihnen ähnlich sind, und nicht von Marken, die perfekt wirken

Ersteller als Suchergebnisse: TikTok ist dabei, Google bei der Produktsuche zu ersetzen. Das bedeutet, dass Influencer-Inhalte nicht nur für den Feed gedacht sind, sondern Teil Ihrer SEO-Strategie. Aufklären, bewerten, erklären, wiederholen

Das echte Leben spielt sich in den Direktnachrichten ab: Reddit, Telegram, Discord und sogar Gruppenchats – hier findet heute der Einfluss statt. Das ist nicht alles nachverfolgbar. Aber hier entsteht Vertrauen (und es werden Käufe getätigt), ohne dass jemand auf "Gefällt mir" klickt

Influencer-Marketing stirbt nicht. Es wird nur erwachsen. Und die Marken, die bereit sind, dem Publikum statt dem Algorithmus zu folgen, werden das gewinnen, was wirklich zählt: Aufmerksamkeit, Vertrauen und Loyalität.

Jetzt sind Sie dran, etwas zu schaffen, das Aufmerksamkeit erregt

Die erfolgreichsten Influencer-Marketingkampagnen bestimmen die Unterhaltung. Ganz gleich, ob Sie mit einem Mikro-Influencer zusammenarbeiten oder ein permanentes Programm für Ersteller aufbauen, das Ziel bleibt dasselbe: eine echte Verbindung, die den Marketingaufwand Ihrer Marke verstärkt und Ergebnisse liefert.

Nachdem Sie nun gesehen haben, was effektive Influencer-Marketingkampagnen ausmacht, ist es an der Zeit, diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Mit den richtigen Markenbotschaftern, einer klaren Botschaft und einer effektiven Influencer-Marketingstrategie wird Ihre nächste Kampagne nicht nur erfolgreich sein, sondern auch nachhaltig wirken.

Probieren Sie ClickUp noch heute aus, um Ihre Strategie auf einer Karte zu visualisieren, die Workflows der Ersteller zu verwalten und Influencer-Kampagnen zu starten, die tatsächlich zu Conversions führen.