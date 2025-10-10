die 11 besten Fibery-Alternativen für Arbeit-Management und Zusammenarbeit

Manche tools funktionieren auf Anhieb. Bei anderen muss man erst einen Testversuch machen, bevor man merkt, dass sie nicht optimal passen.

Wenn Fibery für Ihr Team nicht die Arbeit leistet – vielleicht weil es zu komplex ist, wichtige Features fehlen oder es einfach nicht ganz Ihren Anforderungen entspricht –, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie nach einer besseren Lösung suchen.

Die gute Nachricht? Es gibt zahlreiche Fibery-Alternativen, die Ihnen die gewünschte Flexibilität und Ergebnisse bieten, ohne dass Sie sich ärgern müssen.

Werfen wir einen Blick auf die besten Optionen. 👇

Was ist Fibery?

Fibery ist eine Arbeitsmanagement-Plattform, die Aufgaben, Dokumente, Datenbanken und Whiteboards in einem einzigen Arbeitsbereich integriert.

Es zeichnet sich durch Prozessdesign und Wissensmanagement aus und ist für Umgebungen konzipiert, die Anpassungsfähigkeit erfordern. Das Tool eignet sich gut für Teams, die ihre Zusammenarbeit optimieren und gleichzeitig die Flexibilität ihres Workflow bewahren möchten.

Darüber hinaus ermöglicht das flexible Verknüpfungssystem der Plattform den Benutzern, Aufgaben mit Notizen oder Datenbanken mit Dokumenten zu synchronisieren und so einen besser strukturierten Arbeitsbereich zu schaffen.

Einschränkungen von Fibery

Fibery ist zwar ein großartiges Projektmanagement-Tool, eignet sich jedoch möglicherweise nicht für alle Arten von Workflows. Dies sind häufige Einschränkungen, die Benutzer dazu veranlassen, nach Alternativen zu Fibery zu suchen:

Mobile Zugänglichkeit: Schränkt Benutzer ein, die außerhalb ihres Büros auf Aufgaben zugreifen, diese bearbeiten oder verwalten müssen

Einschränkungen bei der Berichterstellung: Es fehlen erweiterte Berichterstellungstools wie benutzerdefinierte Dashboards, detaillierte Filter oder visuelle Analysen, mit denen Teams die Leistung über Projekte hinweg einer Nachverfolgung unterziehen können

Skalierbare Benutzeroberfläche: Die Navigation wird schwierig, wenn mehrere Aufgaben, Datenbanken und verknüpfte Elemente über verschiedene Abteilungen oder Initiativen hinweg verwaltet werden müssen

Onboarding-Aufwand: Erfordert Zeit und interne Dokumentation, um neuen Mitgliedern die Funktion zu vermitteln

Tools für die Zusammenarbeit: Umfasst nur grundlegende Kommentarfunktionen und unterstützt keine Echtzeitdiskussionen oder zentralisierte Teamkommunikation innerhalb der Plattform

Automatisierungsgrad: Bietet nur wenige native Automatisierungsoptionen und verfügt nicht über erweiterte Trigger, Bedingungen und mehrstufige Workflows

11 Fibery-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir ins Detail gehen, hier ein kurzer Überblick über die besten Fibery-Alternativen und ihre Stärken für die Stärkung von Teams. 📊

tool* Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Teams jeder Größe, die nach einer App suchen, die KI-basiertes Projekt- und Aufgabenmanagement in einer Anwendung vereint Benutzerdefinierte Automatisierungen; integrierte KI und KI-Agenten; integrierte Zeiterfassung und Berichterstellung; über 1.000 App-Verbindungen; zentralisierte Dokumentation und Wissensmanagement; mehrere Ansichten Für immer kostenlos; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Coda Kleine bis mittelgroße Teams, die flexible Dokumentationen und Arbeitsabläufe benötigen Interaktive Dokumente; Notizen; Workflow-Automatisierung; Anpassbare Vorlagen Kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 12 $/Monat Asana Mittelständische Unternehmen, die optimierte Projektmanagement-Workflows suchen Visuelle Projekt-Zeitleiste mit Abhängigkeiten; KI-gestützte Übersichten zu Aufgaben und Einblicke in Workflow; integrierte Teamkommunikation; Leistungs- und Fortschrittsberichte Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat Notion Wissensarbeiter, die nach flexiblen Arbeitsplatzlösungen suchen Vernetzte Datenbanken und Wikis; kollaborative Dokumente mit Echtzeit-Bearbeitung; Workflow-Vorlagen und Onboarding-Systeme; zentralisierte Wissensdatenbank Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Airtable Kleine und große Teams, die eine Mischung aus Tabellenkalkulation und Datenbank benötigen Visuelle Datenbankansichten; automatisierte Arbeitsabläufe und Projektnachverfolgung; teamübergreifende Arbeitsbereiche für die Zusammenarbeit; flexible Berichterstellung und Dashboards Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat Monday. com Mittlere bis große Teams, die nach Projekt-Nachverfolgung und Zusammenarbeit suchen Anpassbare Aufgabe- und Workflow-Boards; Echtzeit-Dashboards für Arbeitsauslastung und Meilensteine; Produktivität- und Leistungsberichte Kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 12 $/Monat Trello Freiberufler und kleine Teams, die eine einfache und visuelle Verwaltung von Aufgaben suchen Automatisierung mit Butler-Regeln; Kollaborative Boards und Kommunikation; Power-ups für erweiterte Funktionalität; Visuelle Projektnachverfolgung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat Jira Softwareentwicklungs-Teams, die komplexe Projekte in Nachverfolgung haben Sprint-Planung und agile Arbeitsabläufe; Problem- und Fehlernachverfolgung; Erweiterte Berichterstellung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7,53 $/Monat Basecamp Kleine Teams, die eine ganzheitliche Projektkommunikation suchen Zentralisierte Kommunikation; Projekt-spezifische Message Boards; Vereinfachte Dokumenten- und Aufgabe-Verwaltung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Wrike Unternehmen, die ein umfassendes Management der Arbeit benötigen Ressourcenallokation und Workload-Management; Erweiterte Berichterstellung; Wiederverwendbare Vorlagen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Miro Visuelle Teams, die kollaborative digitale Whiteboards benötigen Unbegrenzte kollaborative Arbeitsfläche; Interaktive Brainstorming-Boards; Workflow-Diagramme und Mapping-tools; Vorlage-Bibliothek Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat

Die besten Alternativen zu Fibery für das Arbeitsmanagement

Werfen wir einen Blick auf die besten Fibery-Alternativen, damit Ihr Workflow reibungslos funktioniert. 🔄

*clickUp (Am besten geeignet für das All-in-One-Projekt- und Aufgabe-Management)

Wenn Ihnen Fibery zu unstrukturiert oder komplex erscheint, bietet ClickUp eine intuitivere Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten, Workflows zu automatisieren und Nachverfolgung des Fortschritts zu gewährleisten, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen.

Es ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Sehen wir uns an, wie das geht:

Automatisieren und beschleunigen Sie Ihre Arbeit

Probieren Sie ClickUp Automatisierungen aus Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um sich wiederholende Aufgaben mühelos zu erledigen

Eine der größten Herausforderungen für Teams ist die Bewältigung sich wiederholender Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch nehmen.

ClickUp Automatisierung löst dieses Problem, indem sie automatisch Aktionen basierend auf bestimmten Bedingungen als Auslöser auslöst. Sie weist Aufgaben zu, wenn sich der Status ändert, benachrichtigt bei nahenden Terminen und sorgt für reibungslose Prozesse ohne manuelles Eingreifen.

Verwenden Sie vorgefertigte oder erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp AI Autopilot Agents

Sie können auch die Autopilot Agents von ClickUp nutzen. Diese KI-gestützten Assistenten führen autonom eine Vielzahl wiederkehrender Aktionen aus, darunter:

Zuweisung von Aufgaben basierend auf Ihren vordefinierten Kriterien

Automatische Aktualisierung der Status-Aufgabe

Beantwortung sich wiederholender Fragen in Ihrem Chatten-Kanal

Steigern Sie Ihre Produktivität mit KI-gestütztem Projektmanagement

Nicht alle Engpässe entstehen durch das Aufgabenmanagement. Das Verfassen von Berichten und anderen Inhalten, das Zusammenfassen von Updates und die Analyse von Daten nehmen Stunden in Anspruch, die für wichtigere Arbeit genutzt werden könnten.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Schlüssel-Updates zusammenzufassen und Zeit zu sparen

ClickUp Brain, der KI-Assistent der Plattform, beschleunigt diese Aufgaben. Es handelt sich um eine All-in-One-KI, die Ihre Produktivität steigert, indem sie Ihre Mitarbeiter, Projekte, Dokumente und Apps in einem einzigen intelligenten Arbeitsbereich in Verbindung bringt. Damit können Sie:

Erhalten Sie sofortige Antworten aus Ihrem Workspace-Wissen

Erstellen Sie automatische Berichte, Tabellen und Standups

Erstellen und bearbeiten Sie Dokumente und E-Mails in Sekundenschnelle

Erhalten Sie intelligente Zusammenfassungen des Chattens und der Aufgaben Ihres Teams

ClickUp Brain MAX, Ihr intelligenter Desktop-KI-Begleiter, erschließt Ihnen fortschrittliche KI-Funktionen für tiefere Einblicke, intelligentere Automatisierung und noch leistungsfähigeres Projektmanagement.

Chatten Sie mit den neuesten KI-Modellen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Wandeln Sie Ihre Sprache mit Talk-to-Text in über 50 Sprachen in Text um, einschließlich kontextbezogener @Erwähnungen und Links

Sprechen Sie ganz natürlich, um Ihren Kalender zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen, Nachrichten zu senden, Dokumente zu entwerfen und vieles mehr

Behalten Sie den Überblick über Ziele und Aufgaben

Planen und passen Sie Projekte visuell mit ClickUp Gantt Diagrammen an

Die Nachverfolgung von Projektplänen ist genauso wichtig wie die Verwaltung täglicher Aufgaben. ClickUp Gantt Charts bieten eine übersichtliche visuelle Zeitleiste für Projekte, auf der Aufgabenabhängigkeiten und Fristen an einem Ort angezeigt werden. Eine Verzögerung in einer Phase verschiebt automatisch abhängige Aufgaben und verhindert so Chaos in letzter Minute.

Fibery erfordert mehr manuellen Aufwand für die Strukturierung von Zeitleisten, während die interaktive Gantt-Ansicht von ClickUp die Umplanung mühelos macht.

Über die tägliche Aufgabe hinaus benötigen Teams auch eine Möglichkeit, den Fortschritt bei der Erreichung größerer Ziele zu messen. ClickUp Goals hilft dabei, übergeordnete Ziele in umsetzbare Schritte zu unterteilen, sodass alles aufeinander abgestimmt bleibt.

Verfolgen und messen Sie Ziele mühelos mit ClickUp Goals

Einzelne Aufgaben, Geschäfte und Meilensteine sind direkt mit dem Ziel verknüpft, und Fortschritte erfolgen in Echtzeit. Dies schafft Transparenz und Verantwortlichkeit im gesamten Team, ohne dass zusätzlicher manueller Aufwand erforderlich ist.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Automatisierungen zu erstellen, indem Sie einfach beschreiben, was Sie benötigen, wodurch die Automatisierung von Workflow zugänglicher wird

*arbeitszeiten protokollieren und analysieren: Verfolgen Sie die Zeit direkt in den Aufgaben mit ClickUp Time Tracking , damit Teams die Produktivität messen und Ressourcen zuweisen können

erstellen Sie einen vollständig integrierten Arbeitsbereich: *Schaffen Sie die Verbindung zwischen ClickUp und Google Drive, Jira und über 1.000 anderen Apps, um eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen tools zu gewährleisten

halten Sie Ihre Projekt-Dokumentation strukturiert: *Speichern Sie Meeting-Notizen, Projektrichtlinien und Prozessdokumentationen in ClickUp Docs und verknüpfen Sie sie direkt mit Aufgaben

*datenbanken effizient verwalten: Erstellen Sie strukturierte Datenbanken mit der ClickUp-Tabellenansicht für einfache Navigation und benutzerdefinierte Anpassung

*zentralisieren und organisieren Sie das Wissen Ihres Unternehmens: Speichern Sie Projektdokumentationen, SOPs, Meeting-Notizen und Recherchen an einem Ort mit ClickUp Knowledge Management

ClickUp-Limitations

Steile Lernkurve

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist , was ein TrustRadius-Rezensent sagte:

Es hat unsere Produktivität zweifellos vereinfacht, und ein großer Teil davon ist den verschiedenen Integrationen und ClickApp zu verdanken, die ClickUp bietet. Die Automatisierungen, die uns das Leben erleichtern und es uns ermöglichen, uns auf die eigentlichen Projekte zu konzentrieren, sind für uns und das gesamte Unternehmen wirklich von Vorteil.

💡 Profi-Tipp: Teilen Sie Ihr Projekt mithilfe der Projektstrukturplanung (Work Breakdown Structure, WBS ) in kleinere, überschaubare Komponenten auf. Diese hierarchische Aufgliederung hilft dabei, Verantwortlichkeiten zuzuweisen, Kosten zu schätzen und den Fortschritt genauer zu verfolgen.

2. Coda (Am besten geeignet für Teams, die flexible Dokumentationen und Workflows benötigen)

via Coda

Mit Coda können Sie benutzerdefinierte Workflows, Datenbanken und dynamische Dokumente in einer gemeinsamen Umgebung erstellen. Ihr Team kann alles mühelos in Verbindung halten, von Aufgaben bis hin zur Datenvisualisierung.

Mit dem innovativen Ansatz von Coda wird die Navigation durch komplexes Projektmanagement zum Kinderspiel. Die Plattform ermöglicht es auch technisch weniger versierten Benutzern, ohne umfangreiche Code-Kenntnisse Lösungen zu entwerfen und so die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu revolutionieren.

Die besten Features von Coda

Erstellen Sie interaktive Dashboards, die Daten in visuelle Geschichten verwandeln und die Nachverfolgung des Fortschritts und Trends gewährleisten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierung-Schaltflächen, um sich wiederholende Workflows zu optimieren und intelligente Aktionen als Auslöser zu verwenden

Entwerfen Sie personalisierte Vorlagen, die sich an verschiedene Projektarten anpassen lassen und einzigartige Geschäftsprozesse erfassen

Integrieren Sie viele Datenquellen in einen einzigen kollaborativen Arbeitsbereich und brechen Sie Informationssilos auf

Schreiben Sie E-Mails, erstellen Sie Tabellen oder sammeln Sie Ideen mit Coda AI

Einschränkungen von Coda

Benutzer, die Coda über seine API mit anderen Anwendungen integrieren, sind auf Probleme gestoßen

Es fehlen integrierte tools für erweiterte statistische Analysen

Preise für Coda

Free

Pro: 12 $/Monat pro Dokument Maker

Team: 36 $/Monat pro Dokument Maker

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Coda

G2: 4,7/5 (über 460 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 95 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über Coda?*

Aus einer G2-Bewertung:

Ich liebe die Balance zwischen Einfachheit und Komplexität bei der Umsetzung großartiger Seiten, die allen unseren bisherigen Anforderungen gerecht werden. Es verfügt über großartige Konnektoren wie Google Maps, mit denen sich komplexe Dinge sehr einfach erstellen lassen... Ich musste mir viele Coda-Tipp-Videos ansehen, um zu verstehen, wie man es auf dem gewünschten Niveau einsetzt, daher war es schwierig, es in einige von mir erstellte Dokumente zu integrieren.

Ich liebe die Balance zwischen Einfachheit und Komplexität bei der Umsetzung großartiger Seiten, die allen unseren bisherigen Anforderungen gerecht werden. Es verfügt über großartige Konnektoren wie Google Maps, mit denen sich komplexe Dinge sehr einfach erstellen lassen... Ich musste mir viele Coda-Tipp-Videos ansehen, um zu verstehen, wie man es auf dem gewünschten Niveau einsetzt, daher war es schwierig, es in einige von mir erstellte Dokumente zu integrieren.

3. Asana (Am besten geeignet für Teams, die optimierte Projektmanagement-Workflows suchen)

via Asana

Asana vereinfacht die Teamarbeit, indem es das Projektmanagement vereinfacht und alles an einem Ort organisiert. Die visuelle, flexible Plattform hilft Teams jeder Größe dabei, komplexe Projekte in klare, überschaubare Aufgaben zu unterteilen und dabei in Verbindung zu bleiben und den Überblick zu behalten.

Mit Asana funktioniert die Zusammenarbeit an Projekten nahtlos. Sie können Aufgaben zuweisen, Prioritäten festlegen und den Fortschritt nachverfolgen, ohne dass es zu den üblichen Hin- und Her-Diskussionen kommt. Von der Koordination eines kleinen Teams bis hin zur Verwaltung mehrerer Abteilungen hilft es Ihrem Team, konzentriert und aufeinander abgestimmt zu bleiben.

Die besten Features von Asana

Erstellen Sie visuelle Projekt-Zeitleiste, die komplexe Initiativen abbilden und Abhängigkeiten und Meilensteine des kritischen Pfads aufzeigen

Nutzen Sie Asana AI für automatisierte Zusammenfassungen und Vorschläge zur Optimierung Ihres Workflows

Integrieren Sie Kommunikationskanäle direkt in das Projektmanagement, um Team-Unterhaltungen und Kontext zu zentralisieren

Erstellen Sie umfassende Berichte mit Einblicken in die Teamleistung und den Fortschritt des Projekts

Einschränkungen von Asana

Aufgaben können nur einer Person zugewiesen werden, was die Zusammenarbeit limitiert

Es fehlt an integrierten Zeiterfassung-Features, sodass für die Überwachung der Dauer von Aufgaben Integrationen von Drittanbietern erforderlich sind

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 12.000 Bewertungen)

4. Notion (Am besten geeignet für Wissensarbeiter, die flexible Arbeitsraumlösungen suchen)

via Notion

Notion-Projektmanagement kombiniert Dokumentation, Projektmanagement und Zusammenarbeit in einem flexiblen Arbeitsbereich. Es handelt sich um einen anpassbaren Hub, auf dem Teams ihre Arbeit an einem Ort organisieren, Nachverfolgung betreiben und Verbindungen herstellen können.

Informationen fließen nahtlos zwischen Projekten, wodurch Silos beseitigt werden und die Zusammenarbeit mühelos wird. Außerdem können Sie Notion AI verwenden, um Meeting-Notizen zusammenzufassen, Projektvorschläge zu entwerfen, Aktionspunkte aus einem Textblock zu extrahieren oder Eigenschaften in einer Projektdatenbank automatisch auszufüllen.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie miteinander verbundene Datenbanken, die Informationen über mehrere Projekt-Dimensionen hinweg verknüpft sind

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Wikis und Wissensdatenbanken, die das Lernen in Ihrem Unternehmen zentralisieren

Erstellen Sie erweiterte Vorlagen, die Workflows und Onboarding-Prozesse standardisieren

Entwerfen Sie Projektbeschreibungen, Status-Updates oder Kommunikationsankündigungen mit KI

Entwickeln Sie gemeinsam Dokumente mit Echtzeit-Bearbeitung und umfassender Version

Einschränkungen von Notion

Die Verwaltung umfangreicher Datenbanken kann zu Verlangsamungen führen, was sich negativ auf die Benutzererfahrung und Effizienz auswirkt

Im Gegensatz zu einigen Notion-Alternativen verfügt Notion nicht über spezielle Features zur Zielsetzung

KI ist nur in den Business- und Enterprise-Plänen enthalten

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *24 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 2.495 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

5. Airtable (Am besten geeignet für Teams, die leistungsstarke Hybridlösungen aus Tabellenkalkulation und Datenbank benötigen)

via Airtable

Airtable macht die Datenverwaltung mühelos, indem es die Vertrautheit von Tabellenkalkulationen mit der Leistungsfähigkeit einer Datenbank verbindet. Es ist ein flexibles tool, das Teams dabei hilft, sich zu organisieren, Nachverfolgung zu betreiben und zusammenzuarbeiten, ohne sich in unübersichtlichen Tabellenkalkulationen oder starren Systemen zu verlieren.

Mit anpassbaren Ansichten, KI-Unterstützung und einer benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie mit Airtable komplexe Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse verwandeln.

Ob Sie Projekte verwalten, Bestände verfolgen oder Inhalt planen – Fibery passt sich Ihrem Arbeitsablauf an und bietet Ihnen die Struktur, die Sie benötigen, ohne Ihnen Kopfzerbrechen zu bereiten.

*die besten Features von Airtable

Erstellen Sie visuelle Datenbank-Ansichten, die Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit anpassbaren Workflow-Automatisierungen und erstellen Sie interaktive Dashboards für die Projekt-Nachverfolgung in Echtzeit

Analysieren Sie Dokumente, durchsuchen Sie das Internet und vieles mehr mit den KI-Agenten von Airtable

Entwickeln Sie kollaborative Workspaces, die eine Synchronisierung von Informationen über mehrere Plattformen hinweg ermöglichen

Erstellen Sie flexible Berichterstellung, die sich an verschiedene Geschäftsanforderungen anpassen lässt

Einschränkungen von Airtable

Limitierte Berichterstellung ohne detaillierte Analysen und anpassbare Berichte

Selbst bei Premium-Plänen gibt es Limit hinsichtlich Datensätzen, Automatisierung und Speicher, was für mittlere bis große Teams einschränkend sein kann

Preise für Airtable

Kostenlos (auf zwei Benutzer beschränkt)

Team: 24 $/Monat pro Benutzer

*geschäft: 54 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 2.770 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.155 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über Airtable?*

Laut einer Bewertung von Capterra:

Ich habe Airtable für viele meiner Projekte hauptsächlich als Datenbank verwendet. Es ist sehr praktisch für kleine Projekte und die kostenlose Version ist sehr großzügig. In früheren Versionen von Airtable konnte man Assets (Bilder usw.) in den Zellen hosten und Airtable stellte dafür eine permanente URL zur Verfügung. Dieses Feature scheint nun weggefallen zu sein, was ich sehr bedaure.

Ich habe Airtable für viele meiner Projekte hauptsächlich als Datenbank verwendet. Es ist sehr praktisch für kleine Projekte und die kostenlose Version ist sehr großzügig. In früheren Versionen von Airtable konnte man Assets (Bilder usw.) in den Zellen hosten und Airtable stellte dafür eine permanente URL zur Verfügung. Dieses Feature scheint nun weggefallen zu sein, was ich sehr bedaure.

6. Monday. com (Am besten geeignet für Teams, die ein umfassendes Workflow-Management benötigen)

Monday.com ist eine Aufgabenverwaltungssoftware, die Projekte in eine lebendige, farbcodierte Erfahrung verwandelt, die die Nachverfolgung von Arbeiten intuitiv und ansprechend macht. Benutzer können benutzerdefinierte Boards erstellen, die jeden Aspekt der Betriebslandschaft ihres Teams darstellen.

Dank farbenfrohen Benutzeroberflächen und Drag-and-Drop-Funktionen wird die Koordination komplexer Projekte überraschend einfach. Teams können ihr gesamtes Workflow-Ökosystem mit beispielloser Klarheit und Präzision visualisieren.

Benutzer können „Rezepte“ einrichten, um Routineaufgaben zu automatisieren, z. B. das Versenden von Benachrichtigungen bei Statusänderungen, das Erstellen neuer Elemente oder das Verschieben von Aufgaben zwischen Boards.

monday. com – die besten Features*

Organisieren Sie Aufgaben, Fristen und Abhängigkeiten so, dass komplexe Workflows leicht zu verfolgen sind

Erhalten Sie Echtzeit-Updates zum Projektfortschritt, zur Team-Workload und zu wichtigen Meilensteinen mit No-Code-Dashboards

Erstellen Sie Berichte, die ein klares Bild der Produktivität des Teams vermitteln und Ihnen helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren und Ihre Ziele schneller zu erreichen

Visualisieren Sie Projektdaten mithilfe verschiedener Ansichten wie Kanban, Gantt und Kalender

Einschränkungen von Monday.com

Begrenzte benutzerdefinierte Einstellungen für Board-Einstellungen für verschiedene Benutzergruppen

Einige Benutzer finden es schwierig, Zeit und Ausgaben für Aufgaben zu erfassen

Preise von Monday.com

Kostenlos (auf zwei Benutzer beschränkt)

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen auf Monday.com

G2: 4,7/5 (über 12.870 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.385 Bewertungen)

7. Trello (Am besten geeignet für Teams, die eine einfache und visuelle Verwaltung von Aufgaben suchen)

via Trello

Trello macht die Projektorganisation mit seinem intuitiven kartenspezifischen System mühelos und verwandelt komplexe Arbeitsabläufe in übersichtliche, visuelle Tafeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Projektmanagement-Tools macht die Drag-and-Drop-Oberfläche von Trello die Nachverfolgung von Aufgaben zu einer Selbstverständlichkeit – ohne steile Lernkurve, sondern mit reibungslosem, organisierten Fortschritt.

Dank seiner flexiblen Struktur können Teams Projekte in überschaubare, bewegliche Komponenten unterteilen, sodass nichts untergeht. Die Zusammenarbeit ist nahtlos, mit interaktiven Boards, die alle in Echtzeit aufeinander abstimmen.

Die besten Features von Trello

Entwickeln Sie mit Butler eine benutzerdefinierte Automatisierung, um das manuelle Management von Aufgaben zu reduzieren

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, indem Sie Kommentare, Dateien und @Erwähnungen direkt auf Aufgabe-Karten hinzufügen

Entwickeln Sie „Power-ups“, die die Plattform-Funktion über die grundlegende Aufgabe hinaus erweitern

Erstellen Sie schnelle Momentaufnahmen des Projekt-Status über intuitive Karten

Zeigen Sie Projekttermine und Zeitleiste in einem Kalender im Format an, um wichtige Termine im Blick zu behalten und eine Nachverfolgung zu ermöglichen

Trello-Limitations

Komplexe Projekte können zu einer Herausforderung für das Management werden

Skalierbarkeitsprobleme für große Unternehmen und grundlegende Integrationen im Free-Plan

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 13.670 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.435 Bewertungen)

8. Jira (am besten geeignet für Softwareentwicklungsteams, die komplexe Projekte nachverfolgen)

via Atlassian

Jira wurde für Softwareentwickler und agile Teams entwickelt und bietet ihnen die tools, um Projekte präzise und kontrolliert zu verwalten. Es handelt sich um einen Arbeitsbereich, in dem Entwickler jede Phase des Entwicklungsprozesses planen, verfolgen und optimieren können.

Für technische Teams macht Jira komplexe Arbeitsabläufe übersichtlicher. Von der Sprint-Planung bis zur Fehlerverfolgung sorgt es für Ordnung und Transparenz.

Dank integrierter Agile-Features können Teams flexibel bleiben, sich schnell anpassen und Projekte vorantreiben.

*die besten Features von Jira

Entwickeln Sie fortschrittliche Sprint-Planungstools, die die Produktivität Ihres Teams mithilfe von Jira-Integrationen optimieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, die die spezifischen Prozesse Ihres Teams widerspiegeln

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Problem-Nachverfolgung-Systeme, die komplexe Projektanforderungen erfassen

Erstellen Sie detaillierte Workflows zur Fehlerverfolgung und -behebung für technische Einblicke in das Projekt

Nutzen Sie KI-gestützte Features, um Probleme zusammenzufassen, Inhalt zu generieren und intelligente Vorschläge zu erhalten

Einschränkungen von Jira

Die Einrichtung und Konfiguration kann komplex sein, insbesondere für kleinere Teams

Die Kosten können sich summieren, insbesondere wenn Sie Add-ON und Integrationen mit einberechnen

Preise für Jira

Free

Standard: 8,60 $/Monat pro Benutzer (100 Benutzer)

Premium: 17 $/Monat pro Benutzer (100 Benutzer)

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6.270 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.100 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Jira?

Ein G2-Rezensent sagt:

Als Technischer Support-Ingenieur ist Jira sehr hilfreich, um Probleme mit dem Engineering-Team zu erstellen und die Nachverfolgung von Tickets zu verfolgen. Außerdem kann ich damit Vorschläge unterbreiten, falls das Team auf Schwierigkeiten stößt. Ich kann Workflows erstellen und habe viel Flexibilität beim Eskalationsprozess und der Fehlerverfolgung.

Als Technischer Support-Ingenieur ist Jira sehr hilfreich, um Probleme mit dem Engineering-Team zu erstellen und die Nachverfolgung von Tickets zu verfolgen. Außerdem kann ich damit Vorschläge unterbreiten, falls das Team auf Schwierigkeiten stößt. Ich kann Workflows erstellen und habe viel Flexibilität beim Eskalationsprozess und der Fehlerverfolgung.

9. Basecamp (Am besten geeignet für kleine Teams, die eine ganzheitliche Kommunikation des Projekts suchen)

via Basecamp

Basecamp schafft einen Raum, in dem Teams zusammenarbeiten, diskutieren und Projekte vorantreiben können, ohne sich in komplexen Benutzeroberflächen zu verlieren. Mit diesem einfachen tool wird Kommunikation zum Kernstück des Projektmanagements.

Mit Basecamp entdecken Teams einen erfrischenden Ansatz für die Zusammenarbeit, bei dem Klarheit und sinnvolle Interaktion im Vordergrund stehen. Es beseitigt unnötige Komplexität und konzentriert sich auf das Wesentliche.

Jedes Projekt erhält einen Startbildschirm, auf dem Aufgaben, Termine und Ereignisse an einem Ort angezeigt werden, und das Hey!-Menü fasst alle Benachrichtigungen zusammen.

*die besten Features von Basecamp

Führen Sie Aufgaben, Message Boards, Chatten, Dateien und Zeitpläne zusammen, damit nichts über verschiedene Apps verstreut ist

Entwickeln Sie Message Boards für bestimmte Projekte, um endlose E-Mail-Ketten zu ersetzen

Visualisieren Sie den Fortschritt des Projekts mit LineUp, Mission Control und Hill Charts

Entwerfen Sie umfassende Projektdokumentations-Repositorys, um Dokumentenmanagement-Workflows zu vereinfachen

Einschränkungen von Basecamp

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, wie z. B. personalisierte Benachrichtigungseinstellungen

Bietet keine erweiterten Features wie detaillierte Berichterstellung, Gantt-Zeitleiste und Abhängigkeiten

Preise für Basecamp

Free

Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Unlimited: 299 $/Monat (jährliche Abrechnung)

*bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 5.320 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.480 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über Basecamp?*

Laut einem Reddit-Rezensenten:

Wir sind vor einiger Zeit zu Basecamp gewechselt, um Projekte für unser Marketingteam (5 Personen) zu verwalten. Die Einfachheit und übersichtliche Benutzeroberfläche haben uns überzeugt. Perfekt für grundlegendes Aufgabenmanagement und die Nachverfolgung von Unterhaltungen.

Wir sind vor einiger Zeit zu Basecamp gewechselt, um Projekte für unser Marketingteam (5 Personen) zu verwalten. Die Einfachheit und übersichtliche Benutzeroberfläche haben uns überzeugt. Perfekt für grundlegendes Aufgabenmanagement und die Nachverfolgung von Unterhaltungen.

10. Wrike (Am besten geeignet für Unternehmen, die ein umfassendes Arbeitsmanagement benötigen)

via Wrike

Wrike ist eine anpassbare Aufgabenverwaltungssoftware, die sich an verschiedene Branchenanforderungen anpassen lässt und Lücken zwischen verschiedenen Team-Funktionen schließt. Unternehmen finden in Wrike einen leistungsstarken Verbündeten, der die Arbeitsverwaltung standardisiert und optimiert.

Mit diesem Tool können Manager erkennen, wer überlastet ist, und Aufgaben neu verteilen, bevor es zu Problemen kommt. Zeiterfassung und anpassbare Dashboards sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit und machen Engpässe oder Risiken frühzeitig sichtbar, damit Projekte nicht ins Stocken geraten.

Diese ausgefeilte und dennoch intuitive Software zur Workflow-Automatisierung beseitigt organisatorische Silos und schafft transparente, kollaborative Arbeitsumgebungen.

*die besten Features von Wrike

Speichern Sie wiederholende Aufgaben, Projekte und Ordner als Blaupausen, um sie beim nächsten Mal schnell zu replizieren

Nutzen Sie fortschrittliche tools für die Ressourcenzuweisung und das Workload-Management

Analysieren Sie Ihre groben Notizen zur Arbeit und wandeln Sie sie automatisch in Unterelemente um

Verwenden Sie Wrike AI , um potenzielle Verzögerungen vorherzusagen, risikobehaftete Aufgaben zu kennzeichnen und Automatisierungen vorzuschlagen, um die Administrator-Arbeit zu reduzieren

Stellen Sie eine Verbindung zu verschiedenen Tools von Drittanbietern wie Microsoft Teams, Google Workspace und Slack her

Limit von Wrike

Die Zeiterfassung ist nur für Top-Pläne verfügbar, und die Planungs-Features sind nicht so leistungsfähig, wie es manche Benutzer benötigen würden

Dem Aufgaben-Management-System fehlen umfassende Features zur Priorisierung

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

*geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

*bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 3.760 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.785 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Wrike?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Wrike ist sehr benutzerfreundlich. Sobald die Struktur eingerichtet ist, ist es ein großartiges tool, um Marketingprojekte durchzuführen und deren Nachverfolgung zu gewährleisten sowie das Marketing Team zu verwalten. Ich habe sowohl die kostenpflichtige als auch die kostenlose Version von Wrike verwendet. […] Es war einfach, das System in die Organisationen zu integrieren, in denen ich es eingeführt habe.

Wrike ist sehr benutzerfreundlich. Sobald die Struktur eingerichtet ist, ist es ein großartiges tool, um Marketing-Projekte durchzuführen und deren Nachverfolgung zu gewährleisten sowie das Marketing-Team zu verwalten. Ich habe sowohl die kostenpflichtige als auch die kostenlose Version von Wrike verwendet. […] Es war einfach, das System in die Organisationen zu integrieren, in denen ich es eingeführt habe.

11. Miro (Am besten geeignet für visuelle Teams, die kollaborative Whiteboard-Erfahrungen benötigen)

via Miro

Miro bietet eine unbegrenzte kollaborative Arbeitsfläche, um komplexe Projekte visuell zu brainstormen, zu planen und auszuführen. Die Plattform dient als digitales Whiteboard und ermöglicht es Remote-Teams, so zu interagieren, als wären sie im selben Raum.

Visuelles Denken wird zu einem leistungsstarken Projektmanagement-Tool, wenn Teams Ideen erörtern, Strategien entwerfen und Konzepte in Echtzeit in Verbindung bringen. Miro verwandelt abstrakte Gedanken in konkrete Projekt-Roadmaps.

Miro AI ist tief in die Arbeitsfläche integriert, um die Arbeit zu beschleunigen und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Es kann sofort Diagramme aus Textvorgaben erstellen, komplexe Diskussionen, die auf Haftnotizen festgehalten wurden, zusammenfassen und Ideen automatisch nach Stichworten oder Stimmungen gruppieren.

Die besten Features von Miro

Schaffen Sie weitläufige visuelle Kollaborationsräume, die herkömmliche Meetings ersetzen

Entwickeln Sie interaktive Brainstorming-Boards mit mehreren Eingabemethoden und Live-Bearbeitung

Automatisieren Sie die Erstellung von Diagrammen und Zusammenfassungen mit KI-gestützten Tools

Entwerfen Sie Workflow-Diagramme, die komplexe organisatorische Prozesse abbilden

Erstellen Sie Vorlagen-Bibliotheken für verschiedene strategische Plan-Anforderungen

Integrieren Sie über 160 Anwendungen, um Projektinformationen zu zentralisieren

Limitations von Miro

Die Präsentation von Boards vor Kunden kann eine Herausforderung sein, da einige Benutzer den Prozess als umständlich und unprofessionell empfinden

Benutzer berichten von gemischten Erfahrungen mit der mobilen App von Miro, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise nicht vollständig die Desktop-Erfahrung repliziert

Preise für Miro

Free

Starter: 8 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *16 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Miro-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 7.755 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.620 Bewertungen)

