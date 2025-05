Die 13 besten KI-Agenten für die Erstellung von Inhalten, die es 2025 zu entdecken gilt

Nachdem ich Dutzende KI-Tools für die Erstellung von Inhalten getestet habe, kann ich Ihnen sagen, dass sie nicht alle gleich sind. Sie mögen zwar überlappende Features haben, dienen aber unterschiedlichen Zwecken.

Es stimmt, dass KI die Erstellung Ihrer Inhalte grundlegend verändern kann. Aber ich habe festgestellt, dass die wahre Magie darin liegt, einen KI-Agenten zu finden, der Ihren Inhaltsprozess ergänzt. Die richtigen KI-Agenten können eine träge Pipeline transformieren und Dinge schneller erledigen.

Bei der ständig wachsenden Liste an KI-Tools ist es jedoch normal, dass man sich nicht sicher ist, welches Tool man auswählen soll. Also haben ich und der Rest des ClickUp-Teams gemeinsam verschiedene KI-Agenten für die Erstellung von Inhalten ausprobiert und eine Liste der 13 besten erstellt.

Los geht's!

Was sind KI-Agenten für die Erstellung von Inhalten?

KI-Agenten für die Erstellung von Inhalten helfen bei der Erstellung und Bearbeitung von Inhalten auf der Grundlage Ihrer Anforderungen und bei der Automatisierung des Content-Management-Prozesses. Sie sind wie Ihre digitalen Mitarbeiter, die für die Bearbeitung bestimmter inhaltsbezogener Aufgaben konzipiert sind.

Sie können verschiedene Arten von KI-Agenten für die Erstellung strukturierter Inhalte ausprobieren:

Textbasierte KI-Agenten: Sie helfen Ihnen beim Verfassen von Blogbeiträgen, Website-Texten, Landing Pages, E-Mails, Newslettern usw.

Visuelle KI-Agenten: Solche Agenten entwerfen Infografiken, Präsentationen, Social-Media-Beiträge, 3D-Bilder, Videos und andere visuelle Inhalte mit Hilfe von Texten

Audio- und Sprach-KI-Agenten: Diese KI-Agenten können Podcast-Skripte erstellen und geschriebenen Text in realistische KI-generierte Voice-Over umwandeln

🌻 Beispiel: ChatGPT kann Ihnen bei der Erstellung von Entwürfen für Blogbeiträge und beim Brainstorming helfen, Consensus kann Informationen aus wissenschaftlichen Arbeiten sammeln und analysieren und Midjourney kann künstlerische Bilder für das Marketing Ihrer Marke erstellen.

Gemeinsam können Sie ein kollaboratives System für die Arbeit im Bereich Content-Marketing entwickeln, in dem KI-Agenten Prozesse beschleunigen und die Effizienz steigern können.

Worauf sollten Sie bei KI-Agenten für die Erstellung von Inhalten achten?

Die Features, für die Sie sich entscheiden, hängen zwar von den Anforderungen Ihres Geschäfts ab, aber hier sind einige Schlüssel-Features, die in KI-Tools zur Erstellung von Inhalten enthalten sein müssen.

Integrierte Qualitätsprüfungen : Wählen Sie ein Tool, das für genaue und hochwertige Inhalte sorgt. Das Tool muss über grundlegende Rechtschreib- und Grammatikprüfungen, Funktionen zur Faktenprüfung und einen Plagiatsdetektor verfügen

Kontextuelles Verständnis : Wählen Sie KI-Agenten, die Ihre Anweisungen verstehen, auch wenn sie kompliziert sind. Die Software sollte sich an Ihren Stil, den Ton und die Markenrichtlinien anpassen und so die Konsistenz Ihrer Inhalte gewährleisten

*benutzerdefiniert: Holen Sie sich Tools zur Erstellung von Inhalten, mit denen Sie die Kontrolle über das Ergebnis haben. Sie müssen in der Lage sein, Parameter wie Länge, Ton, Sprache und Format anzupassen und den Prozess der Erstellung von Inhalten zu optimieren

Integrationsfähigkeiten: Wählen Sie Plattformen, die sich leicht in Ihre vorhandene Technologie integrieren lassen. In der Instanz wird die Integration Ihrer Kalender- und Projektmanagement-Software mit Tools zur Erstellung von Inhalten Ihren gesamten Prozess des Content-Managements optimieren

🧠 Wussten Sie schon? 42 % der Marketing- und Medienleiter verwendeten KI-Tools, um Inhalte zu schreiben, 40 % zur Erstellung von Inhalten für soziale Medien und 34 % für Personalisierung und Empfehlungen.

Die besten KI-Agenten für die Erstellung von Inhalten

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Inhalte und Aufgabenverwaltung geeignet)

Verwenden Sie ClickUp Brain, um eine schnelle und effektive Erinnerung per E-Mail zu erstellen

Der gelegentliche Wechsel von Tools machte die Verwaltung von Inhalten zu einer Herausforderung. Aber als ich ClickUp ausprobierte, fand ich den Durchbruch bei der KI-gestützten Ideenfindung und Erstellung von Inhalten.

ClickUp hat die Art und Weise, wie ich meine Inhalte erstelle und verwalte, revolutioniert. Die Plattform kombiniert die Erstellung von Inhalten mit KI nahtlos mit robusten Features für das Projektmanagement und bietet so alles rund um Inhalte aus einer Hand. Das Beste daran? Ich habe einen integrierten KI-Agenten, der mir bei jedem einzelnen Aspekt meiner Arbeit in meinem ClickUp-Workspace hilft: Meet ClickUp Brain!

Wie hilft mir ClickUp Brain? Los geht's!

Wenn ich auf kreative Blockaden stoße, nutze ich ClickUp Brain, um in Sekundenschnelle detaillierte Inhaltsbeschreibungen mit Schlüsselwörtern, Zielgruppe und Zielen zu erstellen und Einblicke in Bereiche zu erhalten, in denen Inhalte verbessert werden können.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Blog-Briefs, Artikel, Social-Media-Beiträge, E-Mails, Zusammenfassungen und vieles mehr

ClickUp Brain hilft mir auch bei:

*inhalte schreiben: KI kann Bildunterschriften für Social-Media-Beiträge entwerfen, Anzeigenskripte schreiben und Social-Media-Texte erstellen. Wenn ich eine E-Mail an einen Client senden möchte, muss ich nur eine detaillierte Eingabeaufforderung bereitstellen

automatisierung der Planung von Inhalten: *ClickUp Brain kann ganz einfach Kalender mit Inhalten erstellen und die besten Veröffentlichungszeiten und Formate auf der Grundlage früherer Interaktionsdaten vorschlagen

Wiederverwendung von Inhalten: Ich kann auch lange Formate in Social-Media-Posts, E-Mail-Newsletter oder Videos in kleinerer Größe umwandeln, um die Reichweite der Inhalte zu maximieren

Erfahren Sie, wie Sie mit KI überzeugende Inhalte erstellen können! 👇

ClickUp Whiteboards ist meine erste Wahl für Brainstorming-Sitzungen im Team. Ich kann Ideen für Inhalte auf virtuellen Boards besprechen, Ideen in Aufgaben umwandeln und diese Boards direkt in einen Chat einbetten, um sie für das Team freizugeben.

Zusammenarbeit und Brainstorming mit ClickUp Whiteboards

Und jetzt kommt der beste Teil! ClickUp Brain hilft mir auch dabei, Bilder für Blogbeiträge oder Social-Media-Kampagnen zu erstellen und sogar Ideen zu visualisieren. Das sind fünf verschiedene Tools in einem Workspace!

Brainstorming-Ideen und Bilder in ClickUp Whiteboards mit ClickUp Brain

Sobald Sie die Inhalte fertiggestellt haben, können Sie ClickUp Docs verwenden, um Ihre Inhaltsbeschreibungen zu verwalten. Außerdem können Sie in ClickUp Docs Markenrichtlinien, Pläne für Inhalte, Forschungsmaterialien und Notizen zu Meetings speichern. Es ist ein großartiges Feature, um alle Ihre inhaltsbezogenen Details zu dokumentieren.

Richtlinien für Inhalte, Recherchematerialien und Zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Docs

Das ist noch nicht alles. ClickUp bietet auch eine Bibliothek mit Vorlagen für Kalender mit Inhalten, Planungsvorlagen usw., was mir das Leben sehr erleichtert.

Instanz: Die Vorlage für den Kalender von ClickUp für Inhalte ist eine große Hilfe bei der Erstellung von Plänen für Inhalte – wann sie fällig sind, wie die Inhalte veröffentlicht, freigegeben usw. werden. Ebenso gibt es die Vorlage für die Skalierung der Produktion von Inhalten von ClickUp, die mir hilft, den gesamten Produktionsprozess von Inhalten zu optimieren.

Die besten Features von ClickUp

Strukturieren, verbinden und bauen Sie auf Ideen auf, um ein Netzwerk von Inhalten zu erstellen, die Sie mit ClickUp Mindmaps erstellen möchten

Genehmigen Sie Inhaltsbeschreibungen, ändern Sie den Status und senden Sie Erinnerungen für Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Erhalten Sie eine konsolidierte Ansicht Ihrer Marketingziele, verfolgen Sie Aufgaben, führen Sie Trendanalysen für Inhalte durch und vieles mehr mit benutzerdefinierten Dashboards von ClickUp

Automatisierung, Organisation, Priorisierung und Nachverfolgung von Aufgaben im Zusammenhang mit Inhalten mit ClickUp Aufgaben

Brainstormen Sie Ideen, dokumentieren Sie Richtlinien für Inhalte und verpassen Sie kein Update mehr mit ClickUp Whiteboards, ClickUp Docs und ClickUp Chat

Erstellen Sie detaillierte Inhaltsbeschreibungen, Blogs, Social-Media-Materialien, Produktbeschreibungen, E-Mails, Zusammenfassungen und vieles mehr mit ClickUp Brain

Limits von ClickUp

Bei so vielen Features kann ClickUp anfangs etwas überwältigend wirken. Es braucht Zeit, um sich an das Tool zu gewöhnen

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Kann für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ich bin total begeistert davon, wie KI genutzt wird, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen. Es hilft, die Arbeit schneller zu erledigen und passt den Workflow an mein spezifisches Angebot an. Es wurde entwickelt, um die Produktivität zu optimieren, mit seinen dynamischen Features, die sich hervorragend für die Zusammenarbeit und Teamarbeit eignen, wobei kurze Lieferzeiten im Vordergrund stehen. Sehr benutzerfreundlich, mit produktivitätssteigernden Integrationen. Alle klicken sich hoch, warum sollte ich also nicht? Die Implementierung und Navigation sind am Anfang nicht ganz einfach. Aber man kommt schnell in Fahrt und wird von einer fantastischen Funktion für den Benutzer-Support unterstützt. Es ist zu meinem meistgenutzten Tool für Produktivität und Zusammenarbeit geworden.

Ich bin total begeistert davon, wie KI genutzt wird, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen. Es hilft, die Arbeit schneller zu erledigen und passt den Workflow an mein spezifisches Angebot an. Es wurde entwickelt, um die Produktivität zu optimieren, mit seinen dynamischen Features, die sich hervorragend für die Zusammenarbeit und Teamarbeit eignen, wobei kurze Lieferzeiten im Vordergrund stehen. Sehr benutzerfreundlich, mit produktivitätssteigernden Integrationen. Alle klicken sich hoch, warum sollte ich also nicht? Die Implementierung und Navigation sind am Anfang nicht ganz einfach. Aber man kommt schnell in Fahrt und wird von einer fantastischen Funktion für den Benutzer-Support unterstützt. Es ist zu meinem meistgenutzten Tool für Produktivität und Zusammenarbeit geworden.

2. Jasper (am besten für die Erstellung markenbezogener Inhalte geeignet)

via Jasper

Jasper ist großartig darin, die Markenkonsistenz in Ihren Inhalten zu wahren. Als Content-Vermarkter können Sie damit markenkonforme Inhalte für Ihre Zielgruppe über verschiedene Marketingkanäle hinweg erstellen.

Besonders gut gefällt mir das Feature "Brand IQ" von Jasper, mit dem das Tool einen bestimmten Ton und Stil erlernen und replizieren kann. Es vergleicht Ihre Inhalte – von Kampagnenmotiven und Bannern für Blogs bis hin zu Videos – automatisch mit Ihren Markenrichtlinien und schlägt Verbesserungen vor. Das Tool bietet auch mehrere gebrauchsfertige Vorlagen für Blogbeiträge, Bildunterschriften für soziale Medien, Betreffzeilen für E-Mails und Produktbeschreibungen.

Die besten Features von Jasper

Passen Sie die Einstellungen Ihrer Marke wie Ton, Stimme, Stil und visuelle Richtlinien an, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihre Marke repräsentiert

Personalisieren Sie Bilder für Ihre Inhalte mit der KI-Bildersuite

Stellen Sie sicher, dass alle Bilder konsistent sind und den Markenrichtlinien entsprechen, indem Sie Jaspers Fähigkeit nutzen, Verstöße zu melden und Bearbeitungen zu empfehlen

Jasper-Limits

Einigen Benutzern zufolge wird Jasper langsam, wenn Sie Ihren Chatverlauf nicht löschen, was zu einem Problem werden kann, wenn Sie häufig auf ältere Eingabeaufforderungen zurückgreifen

Jasper kann manchmal generische und ungenaue Inhalte erstellen

Jasper-Preise

Ersteller : 49 $ pro Monat/Platz

Pro : 69 $ pro Monat/Platz

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4, 7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (über 1.800 Bewertungen)

*was sagen Benutzer im wirklichen Leben über Jasper?

Jasper ist ein zuverlässiges Tool, mit dem wir in wenigen Minuten nützliche Inhalte für die Websites unserer Clients erstellen können. Die Inhalte sind in der Regel korrekt und müssen nur geringfügig bearbeitet und überprüft werden. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Writesonic ist es jedoch mit zu vielen Anweisungen und einem überwältigenden Design ausgestattet. Es wird benutzerfreundlich und effizient, wenn man den Dreh raus hat. Jasper ist auch teurer als ähnliche Tools, und man muss seine Zahlungsdaten eingeben, um auf die kostenlose Testversion zugreifen zu können.

Jasper ist ein zuverlässiges Tool, mit dem wir in wenigen Minuten nützliche Inhalte für die Websites unserer Clients erstellen können. Die Inhalte sind in der Regel korrekt und müssen nur geringfügig bearbeitet und überprüft werden. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Writesonic ist es jedoch mit zu vielen Anweisungen und einem überwältigenden Design ausgestattet. Es wird benutzerfreundlich und effizient, wenn man den Dreh raus hat. Jasper ist auch teurer als ähnliche Tools, und man muss seine Zahlungsdaten eingeben, um auf die kostenlose Testversion zugreifen zu können.

✨ Fun Fact: Jasper hieß ursprünglich Jarvis, inspiriert vom KI-Assistenten in den Iron-Man-Filmen. Das Ziel war es, das Tool als leistungsstark und intelligent hervorzuheben.

3. Copy. ai (am besten für Teams geeignet, die personalisierte Inhalte erstellen und optimieren möchten)

Copy.ai ist ein Tool für das Verfassen von Texten, das bei der Erstellung von Marketingmaterialien, Anzeigen und Social-Media-Beiträgen hilft. Es verfügt über KI-Tools wie einen Generator für Inhalte und Absätze, einen Satzumschreiber und einen Absatzumschreiber.

Mit Copy. ai können Sie manuelle Aufgaben automatisieren, um die Produktivität in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Erfolg beim Kunden zu steigern. Außerdem können Sie isolierte Daten aus den verschiedenen Aspekten Ihrer GTM-Strategie zusammenführen, sie mit Workflows verbinden, eine Dateninteraktion in Echtzeit ermöglichen und sie zur Erstellung ansprechender Inhalte verwenden.

Copy. ai – die besten Features

Speichern Sie Daten wie Erkenntnisse über Ihre Zielgruppe in einem strukturierten Format und analysieren Sie sie mit Tabellen, um strategische und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen

Automatisierung von Routineprozessen mit einem anpassbaren Workflow-Builder und Auslöser von Workflows basierend auf Ereignissen

Speichern Sie Markenrichtlinien, Content-Strategien, Produktbeschreibungen und andere Unternehmensinformationen in einem zentralen Repository mit Infobase

Copy. ai limits

Sie können die Eingabe beim Chatten nicht bearbeiten. Die Abfrage muss neu geschrieben werden, wenn Sie sie ändern möchten

Manchmal extrahiert das Tool Inhalte so, wie sie auf den Seiten im Internet zu finden sind, was zu Plagiaten führt

Copy. ai-Preise

Free

Starter : 49 $/Monat

Fortgeschritten : 249 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Copy. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (180+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (60+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Copy.ai?

Unsere Erfahrungen mit Copy.ai sind insgesamt positiv. Es gibt viele positive Aspekte, da es vielseitig ist und uns bei der Erstellung jeder Art von Inhalten helfen kann. Der Inhalt wirkt jedoch starr und strukturiert mit typischen Unterüberschriften, sodass jeder auf den ersten Blick erkennt, dass er von KI generiert wurde. Um den Inhalt zu verbessern, müssen Sie ihn bearbeiten und die Grammatik, Zeichensetzung und Korrektheit überprüfen.

Unsere Erfahrungen mit Copy.ai sind insgesamt positiv. Es gibt viele positive Aspekte, da es vielseitig ist und uns bei der Erstellung jeder Art von Inhalten helfen kann. Der Inhalt wirkt jedoch starr und strukturiert mit typischen Unterüberschriften, sodass jeder auf den ersten Blick erkennt, dass er von KI generiert wurde. Um den Inhalt zu verbessern, müssen Sie ihn bearbeiten und die Grammatik, Zeichensetzung und Korrektheit überprüfen.

4. Writer (am besten für die Bearbeitung und Verbesserung von Inhalten geeignet)

Writer kann viel mehr als Ihr KI-Tool für Inhalte von nebenan. Sie können NLP-Apps (Natural Language Processing) erstellen, Inhalte auf Einhaltung von rechtlichen, behördlichen und markenbezogenen Vorschriften überprüfen, Inhalte erstellen und sogar Video- und Audiodateien neu verwenden.

Was mir an Writer am besten gefallen hat, ist, dass das Tool, obwohl mehrere "Apps" in einer vereint wurden, ziemlich übersichtlich und unkompliziert ist. Sie können Ask Writer, ein Q&A-System im Chat-Stil, verwenden, um Antworten zu generieren und Produktbeschreibungen, E-Mails usw. zu erstellen. Außerdem können Sie auf eine Grammarly-ähnliche Oberfläche zugreifen, auf der Sie einen KI-Inhaltsdetektor, einen Plagiatsprüfer und Vorschläge zur Verbesserung von Inhalten erhalten.

Die besten Features für Autoren

Erstellen Sie Entwürfe für Blog-Themen, Job- und Produktbeschreibungen, FAQs, ausgehende E-Mails und Fehlermeldungen

Laden Sie Bilder hoch, stellen Sie Fragen und generieren Sie Inhalte mit dem Bildanalysetool

Erstellen Sie Zusammenfassungen, indem Sie eine Aufzeichnung oder ein Transkript mit Recaps hochladen

KI-generierte Inhalte von menschlich erstellten Inhalten unterscheiden mit einem KI-Inhaltsdetektor

Limits für Autoren

Die generierten Inhalte enthalten oft mehrere Fehler und die Sprache kann sehr roboterhaft sein

Autorenpreise

Team : 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Autoren

G2: 4, 3/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Writer?

Die grundlegenden Flows zur Entwicklung von Inhalten von Writer sind der "Chat"-Oberfläche vieler Tools zur Inhaltserstellung überlegen. Sie wurden gezielt von Autoren für Autoren entwickelt. Ich habe Writer zum ersten Mal verwendet, als ich Leiter der Content-Abteilung einer Kreativagentur war. Wir haben es verwendet, um unsere Autoren im Hinblick auf Stil und Botschaft für alle unsere Clients auf dem Laufenden zu halten. Allerdings dauert es eine Weile, bis man mit Writer vertraut ist. Und ich beziehe mich auf die Schulung, wie ich die tools am besten nutzen kann. Etwas mehr Anleitung und Unterstützung am Anfang wäre hilfreich.

Die Flows zur Entwicklung von Inhalten von Grund auf sind der "Chat"-Oberfläche vieler Tools zur Inhaltserstellung überlegen. Sie werden gezielt von Autoren für Autoren entwickelt. Ich habe mit der Nutzung von Writer begonnen, als ich Leiter der Content-Abteilung einer Kreativagentur war. Wir haben es verwendet, um unsere Autoren im Hinblick auf Stil und Botschaft für alle unsere Clients auf dem Laufenden zu halten. Allerdings dauert es eine Weile, bis man mit Writer vertraut ist. Und ich beziehe mich auf die Schulung, wie ich die tools am besten nutzen kann. Etwas mehr Anleitung und Unterstützung am Anfang wäre hilfreich.

📖Lesen Sie mehr: Ein Leitfaden zur Nutzung von KI im Content-Marketing

5. Frase (am besten für die Bearbeitung, Optimierung und Erstellung von Inhalten geeignet)

via Frase

Frase ähnelt den anderen Tools in dieser Liste mit seinen Features für KI-Schreiben, -Bearbeitung und -Optimierung. Es hilft Ihnen bei der Recherche, beim Schreiben SEO-optimierter Blog-Beiträge und bei deren Verfeinerung mit Bearbeitungsvorschlägen.

Ich fand das Feature "SERP-Recherche" von Frase am bemerkenswertesten. Damit können Sie die Inhalte der Konkurrenz direkt im Editor analysieren. Es werden Vorschläge für Inhalte wie Links, Überschriften, die Verwendung von Schlüsselwörtern und Bilder gemacht, die Sie hinzufügen können, um den Artikel für Google attraktiver zu machen.

Mir gefiel auch, wie das Tool mir half, meine Inhalte zu strukturieren. Es bot auch mehrere Rahmen zur Ideenfindung und bewertete meinen Artikel, um anzuzeigen, wie gut er mit der Suchabsicht übereinstimmte.

Die besten Features von Frase

Recherchieren Sie die Top-Seiten, Überschriften der Mitbewerber und Schlüssel-SERP-Metriken, um mit dem Content-Brief-Generator Inhaltsentwürfe zu erstellen

Führen Sie eine Wettbewerbsanalyse durch, verwenden Sie eine Bewertung, um das Ranking-Potenzial Ihrer Inhalte zu messen, und optimieren Sie Artikel für Suchmaschinen

Gestalten Sie Texte, fügen Sie Tabellen und Bilder hinzu, verwenden Sie Vorlagen, um Layouts zu standardisieren, und erhalten Sie mit einem integrierten Editor für Inhalte sofortige Verbesserungsvorschläge

Begrenzungen bei der Wortwahl

Manchmal kann das Tool langsam sein und nicht reagieren, wenn man nach Informationen sucht, um einen Artikel zu verfassen

Die Empfehlungen für Inhalte stammen in der Regel von den Seiten mit den höchsten Rankings, sodass Sie möglicherweise keine detaillierten Informationen erhalten

Preisgestaltung

Free

Grundlegend : 45 $/Monat

Team: 115 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 8/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (über 300 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Frase?

Mir gefällt die einfache Bedienung und die Tatsache, dass man nicht stundenlang einarbeiten muss. Als Content-Manager gebe ich Frase Links an meine Autoren weiter, die dann einfach das Chrome-Plugin verwenden, um ihre Inhalte zu optimieren. Auch das Importieren von Inhalten zur Optimierung in Frase ist mühelos. Manchmal wählt es jedoch zufällige Schlüsselwörter aus, die nicht viel mit dem Thema zu tun haben. Das erschwert eine 100-prozentige Optimierung. Aber man kann diese Schlüsselwörter entfernen.

Mir gefällt die einfache Bedienung und die Tatsache, dass man nicht stundenlang einarbeiten muss. Als Content-Manager gebe ich Frase Links an meine Autoren weiter, die dann einfach das Chrome-Plugin verwenden, um ihre Inhalte zu optimieren. Auch das Importieren von Inhalten zur Optimierung in Frase ist mühelos. Manchmal wählt es jedoch zufällige Schlüsselwörter aus, die nicht viel mit dem Thema zu tun haben. Das erschwert eine 100-prozentige Optimierung. Aber man kann diese Schlüsselwörter entfernen.

6. ChatGPT (am besten für die kostenlose Erstellung von Inhalten geeignet)

via ChatGPT

Auch wenn Sie ChatGPT vielleicht schon ausprobiert haben, hier ist meine Meinung zu diesem beliebten Tool: Ich kann mir dieses Tool als einen Freund vorstellen, der Ihnen bei fast allem helfen kann – beim Schreiben von Inhalten, beim Erstellen von Code, beim Erstellen von Bildern, beim Analysieren von Daten, beim Planen von Partys, beim Kochen und so weiter. Es passt sich mit der Zeit Ihrem Denken und Ihrem Stil an und erleichtert die Unterhaltung.

Ich finde das Feature der Sprachinteraktion am erstaunlichsten. Man kann mit dem Tool einen natürlichen Dialog führen, während man Multitasking betreibt. Es ist einfach zu bedienen und kann verschiedene Aufgaben bewältigen. Allerdings hat es Schwierigkeiten, komplexe Eingabeaufforderungen zu verstehen, und generiert gelegentlich veraltete und ungenaue Informationen.

Die besten Features von ChatGPT

Erstellen Sie mit KI-Bildern für Projekte, Präsentationen und Kampagnen mit schnellen Eingabeaufforderungen

Sprechen Sie Ihre Eingabeaufforderungen, anstatt zu schreiben, um eine Sitzung zum Brainstorming mit ChatGPT abzuhalten

Analysieren Sie Daten, erstellen Sie Balkendiagramme und Streudiagramme, führen Sie Trendanalysen durch und interpretieren Sie Gewinn- und Verlustrechnungen

Vereinfachen Sie Codes, debuggen Sie oder schreiben Sie eine Funktion mit dem Feature "Code"

Limits von ChatGPT

Manchmal gibt ChatGPT falsche Infos und missversteht Aufforderungen

Das Tool hat Probleme mit speziellen Abfragen. Es könnte subtile Details übersehen und generische Ergebnisse erzeugen

ChatGPT-Preise

Free

Plus : 20 $/Monat

Pro : 200 $/Monat

Team : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ChatGPT-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (650+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 100 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Ich finde es toll, Ihnen Ideen für Inhalte zu geben, aber ich kann keinen Kontext liefern. Das können nur Menschen. Ich kann Zeit sparen, wenn Sie sich über einen Plan wirklich klar werden müssen, aber auch hier gilt: Wenn Sie nicht präzise kommunizieren können, bekommen Sie genau das, was Sie verlangen. Gebildete Menschen in ihrem Fachgebiet können Fragen mit der für dieses Feld erforderlichen Sprache stellen, und dann kommen Sie auf großartige Ideen.

Ich finde es großartig, Ihnen Ideen für Inhalte zu geben, aber ich kann keinen Kontext liefern. Das können nur Menschen. Ich kann Zeit sparen, wenn Sie sich über einen Plan wirklich klar werden müssen, aber auch hier gilt: Wenn Sie nicht präzise kommunizieren können, bekommen Sie genau das, was Sie verlangen. Gebildete Menschen in ihrem Fachgebiet können Fragen mit der für dieses Feld erforderlichen Sprache stellen, und dann kommen Sie auf großartige Ideen.

📖 Lesen Sie mehr: Wie man eine Datenbank für Inhalte erstellt (mit Vorlagen)

7. Surfer SEO (am besten für die Optimierung von Inhalten geeignet)

via Surfer

Surfer ist ein umfassendes SEO-Tool, mit dem Sie Artikel erstellen können, die sofort gerankt werden können, und das eine automatische Optimierung bietet. Sie können die Plattform nutzen, um relevante Schlüsselwörter in Ihre Inhalte einzufügen und eine Bewertung zu erhalten, die das Ranking-Potenzial anzeigt.

Mir gefällt, wie Surfer mehrere Content-Features auf einer Plattform anbietet. Ich kann damit Inhalte mit Echtzeit-Feedback zur Optimierung bearbeiten, Gliederungen erstellen, KI-Inhalte menschlicher gestalten und die Lesbarkeit von Inhalten verbessern. Das Beste daran? Es gibt eine Content-Audit-Funktion, mit der Sie die Leistung Ihrer Inhalte und Ihrer Domain nachverfolgen können. Sie erhalten tägliche Updates zu den wichtigsten Metriken, sodass Sie sofort Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen können.

Die besten Features von Surfer SEO

Strukturieren Sie detaillierte Inhalte mit einzigartigen Überschriften mit dem integrierten Gliederungsersteller

Überwachen Sie die Leistung von Inhalten und Domains mit täglichen Updates zu Traffic, Rankings usw. mit Content Audit

Humanisieren Sie Ihre KI-Inhalte, um KI-Erkennungstools mit dem KI-Content-Humanizer zu umgehen

Finden Sie Themen und Unterthemen für eine Nische, um Lücken in Ihrer Content-Strategie mit thematischen Karten zu identifizieren

Surfer SEO-Limits

Viele Benutzer beschweren sich über die hohen Preise von Surfer. Selbst der Starter-Plan ist sowohl für Inhalte als auch für KI-Editoren teuer

Surfer SEO-Preise

Unverzichtbar : 99 $/Monat

Maßstab : 219 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Surfer SEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 8/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4, 9/5 (400+ Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Surfer SEO?

Ich habe gemischte Kritiken für Surfer. Es ist zwar gut für die SERP-Analyse, einschließlich NLP in Inhalten, und die Cluster-Planung, aber es nützt nichts, für Themen mit begrenztem Wettbewerb zu schreiben. KI-Humanizer ist einfach Zeitverschwendung. Es bringt nichts für den Inhalt. Kurz gesagt, es ist ein gutes SEO-Tool, aber man kann sich nicht bei allen Inhaltstypen stark darauf verlassen.

Ich habe gemischte Kritiken für Surfer. Es ist zwar gut für die SERP-Analyse, einschließlich NLP in Inhalten, und die Cluster-Planung, aber es nützt nichts, für Themen mit begrenztem Wettbewerb zu schreiben. KI-Humanizer ist einfach Zeitverschwendung. Es bringt nichts für den Inhalt. Kurz gesagt, es ist ein gutes SEO-Tool, aber man kann sich nicht bei allen Inhaltstypen stark darauf verlassen.

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Erstellung von Inhalten und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentare, Chats, Dokumente und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

8. Hypotenuse KI (am besten geeignet für das Verfassen von SEO-optimierten Produktbeschreibungen)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI – der KI-Autor für E-Commerce – ist ideal für Online-Marken, Marketingfachleute und Texter. Er kann Produkt- und Kategoriebeschreibungen, Bilder, Meta-Tags, Facebook- und Google-Anzeigen, E-Mails und Instagram-Untertitel erstellen.

Mir gefällt, wie das Tool innerhalb von Sekunden optimierte Produktbeschreibungen und Tags in großen Mengen erstellt. Es bietet auch HypoChat, einen Chatbot zum Erstellen, Zusammenfassen und Umschreiben von Inhalten für verschiedene Plattformen. Das Beste daran? Hypotenuse ist super anpassbar. Sie können die maßgeschneiderte Markenstimme verwenden, um die KI mit Ihren Markenrichtlinien und Ihrem Stil zu trainieren.

Die besten Features der Hypotenuse-KI

Bereinigen, standardisieren und bereichern Sie Produktdaten in großen Mengen, um die Auffindbarkeit von Produkten zu verbessern

Nachverfolgung der Suchleistung und Optimierung von Produktlisten für Suchmaschinen und Marktplätze

Automatisierung der Produktkennzeichnung mit hochwertigen und präzisen Tags

Limits der KI

Mehrere Benutzer sind der Meinung, dass die Preise für Abonnements zu hoch sind

Das tool bietet nur sehr wenige Optionen für die Erstellung von Blog-Gliederungen. Wenn Sie sich mit dem Thema nicht auskennen, kann es schwierig sein, Inhalte zu generieren

Hypotenuse KI-Preise

Basic : 150 $/Monat, jährliche Abrechnung

E-Commerce Pro : Benutzerdefinierte Preise

E-Commerce Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hypotenuse KI

G2: 4, 7/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen echte Benutzer über Hypotenuse KI?

Hypotenuse KI ist das beste Tool für Content- und Copywriter. Es spart unglaublich viel Zeit, indem es in Echtzeit hochwertige, forschungsbasierte Inhalte erstellt. Hypochat ist wirklich ein innovatives Feature, da es bei verschiedenen Aspekten des Copywritings eine große Hilfe ist. Das Blogwriting ist im Vergleich zu den anderen KI-Tools, die ich ausprobiert habe, das beste. Allerdings wiederholt es gelegentlich ähnliche Sätze innerhalb desselben Blogs. Obwohl der Inhalt einzigartig ist, stört diese Wiederholung manchmal den Flow des Blogs. Ich hoffe, dass dieser Aspekt in zukünftigen Updates verbessert wird.

Hypotenuse KI ist das beste Tool für Content- und Copywriter. Es spart unglaublich viel Zeit, indem es in Echtzeit hochwertige, forschungsbasierte Inhalte erstellt. Hypochat ist wirklich ein innovatives Feature, da es bei verschiedenen Aspekten des Copywritings eine große Hilfe ist. Im Vergleich zu den anderen KI-Tools, die ich ausprobiert habe, ist es beim Verfassen von Blogs am besten. Allerdings wiederholt es gelegentlich ähnliche Sätze innerhalb desselben Blogs. Obwohl der Inhalt einzigartig ist, stört diese Wiederholung manchmal den Flow des Blogs. Ich hoffe, dass dieser Aspekt in zukünftigen Updates verbessert wird.

📖 Lesen Sie mehr: Die besten KI-Tools für Social Media für Marketer

9. MarketMuse (am besten für die Planung von Inhalten geeignet)

via MarketMuse

MarketMuse kann Ihre Planung von Inhalten verbessern, indem es vorhandene Inhalte auf der Grundlage relevanter Suchbegriffe, Wettbewerbsanalysen und Seiten mit Top-Ranking optimiert. Sie können es verwenden, um Einblicke in Keyword-Suchen, Themencluster und vieles mehr zu erhalten.

Ich habe MarketMuse verwendet, um Inhaltsbeschreibungen zu erstellen und vorhandene Inhalte wiederzuverwenden. Zu erledigen war eine ordentliche Arbeit bei der Analyse der Wettbewerber, um inhaltliche Lücken zu identifizieren. Was mir am besten gefällt, ist das Optimierungsmodul, das mir bei Informationen wie der Anzahl der Zielwörter, den für das Ranking einer bestimmten Abfrage erforderlichen Erwähnungen von Themen, der Bewertung von Inhalten und Vorschlägen, wie man einen Artikel eines Mitbewerbers übertrifft, geholfen hat.

Die besten Features von MarketMuse

Erstellen Sie strukturierte Pläne für Inhalte und erhalten Sie Empfehlungen für Ihre Content-Strategie

Erstellen Sie Briefings für Artikel, Nachrichten, Vergleiche, Anleitungen, Produktbewertungen usw.

Führen Sie eine detaillierte SEO-Wettbewerbsanalyse durch und visualisieren Sie Lücken in den Inhalten mit Heatmaps

Limits von MarketMuse

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche nicht intuitiv ist. Es nimmt viel Zeit in Anspruch, Themen zu recherchieren und Artikel zu optimieren

MarketMuse-Preise

Free

Optimieren : 99 $/Monat

Recherche : 249 $/Monat

Strategie: 499 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu MarketMuse

G2: 4, 6/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (20+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über MarketMuse?

Ich finde es toll, dass ich direkte Einblicke in die Keyword-Recherche, persönliche Schwierigkeiten, Themencluster und vieles mehr erhalte. Es ist ein großartiges Tool, um unsere bestehende SEO-Content-Strategie auszubauen. Die Einarbeitung war ziemlich einfach und die Einarbeitung war fantastisch. Die Implementierung von MM hat unsere SEO grundlegend verändert. Es gibt nicht viele Metriken für die Berichterstellung/Einblicke, aber sie sagten, dass dies auf dem Radar ist.

Ich finde es toll, dass ich direkte Einblicke in die Keyword-Recherche, persönliche Schwierigkeiten, Themencluster und vieles mehr erhalte. Es ist ein großartiges Tool, um unsere bestehende SEO-Content-Strategie auszubauen. Die Einarbeitung war ziemlich einfach und die Einarbeitung war erstaunlich. Die Implementierung von MM hat unsere SEO grundlegend verändert. Es gibt nicht viele Metriken für die Berichterstellung/Einblicke, aber sie sagten, dass dies auf dem Radar ist.

10. ContentBot (am besten für die Erstellung von Inhalten in langer Form geeignet)

via ContentBot

Wenn Sie Inhalte in Langform skalieren möchten, kann ContentBot für Ihre Content-Marketing-Strategie von Nutzen sein. Mit dem Tool können Sie schnell aufschlussreiche, menschlichere Artikel erstellen.

Mir gefällt, wie das Tool alle meine Fragen ziemlich gut beantwortet und sie sogar in Absätzen erklärt hat. Das Feature "Discover" ist ein weiteres herausragendes Feature, das dabei hilft, relevante Schlüsselwörter und Themen zu identifizieren, die man vielleicht übersehen hat. ContentBot verfügt auch über eine Erweiterung für Chrome, mit der man unterwegs Inhalte erstellen kann. Außerdem unterstützt es über 110 Sprachen, was hilfreich sein kann, wenn man ein globales Publikum hat.

Die besten Features von ContentBot

Erstellen Sie suchmaschinenfreundliche Blogs mit intelligenter Verknüpfung und KI-Bilderzeugung

Verwenden Sie vorgefertigte Workflows zur Erstellung von Inhalten oder erstellen Sie Ihre eigenen mit einem visuellen KI-Flow-Builder

Gestalten Sie die Inhalte der KI mit dem Feature "Humanizer" benutzerfreundlicher

Konvertieren Sie CSV-Dateien in Blog-Beiträge, Produktbeschreibungen und Marketinginhalte mit dem KI-Agenten von ContentBot

ContentBot-Limits

Aufgrund der Komplexität der Features dauert es eine Weile, bis man sich an das Tool gewöhnt hat

Die von KI generierten Inhalte können manchmal schwer lesbar sein

ContentBot-Preise

Prepaid : 0,5 $ pro 1000 Wörter

Starter : 9 $/Monat

Premium : 29 $/Monat

Premium+: 49 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ContentBot

G2: 4, 7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über ContentBot?

Ich mag ContentBot. ai. Das ist eine Plattform für die automatisierte Erstellung von Inhalten, mit der sich hochwertige Inhalte schnell und effizient produzieren lassen. Mit einer Vielzahl von Features und benutzerdefinierten Optionen ist sie perfekt für vielbeschäftigte Ersteller von Inhalten, die ihre Zeit maximieren und Ressourcen für kreativere Projekte freisetzen möchten. Die Automatisierung kann jedoch ihre Limits haben. Manchmal dauert es eine Weile, bis die richtigen Inhalte gefunden sind, und es kann schwierig sein, die Inhalte an spezifische Bedürfnisse anzupassen. Außerdem sind einige Inhalte möglicherweise nicht immer aktuell oder korrekt.

Ich mag ContentBot. ai, eine Plattform zur automatisierten Erstellung von Inhalten, die es einfach macht, schnell und effizient hochwertige Inhalte zu produzieren. Mit einer Vielzahl von Features und benutzerdefinierten Optionen ist sie perfekt, um vielbeschäftigten Erstellern von Inhalten dabei zu helfen, ihre Zeit zu maximieren und Ressourcen für kreativere Projekte freizusetzen. Die Automatisierung kann jedoch an ihre Grenzen stoßen. Manchmal dauert es eine Weile, bis die richtigen Inhalte gefunden sind, und es kann schwierig sein, die Inhalte an spezifische Bedürfnisse anzupassen. Außerdem sind einige Inhalte möglicherweise nicht immer aktuell oder korrekt.

📖 Lesen Sie mehr: Beispiele für immergrüne Inhalte, die den langfristigen Traffic steigern

11. Peppertype KI (am besten für die Erstellung von Marketinginhalten geeignet)

via Peppertype

Unter den KI-Tools zur Erstellung von Inhalten ist Peppertype auf die Skalierung der Produktion von Inhalten spezialisiert. Sie können es verwenden, um eine große Menge ansprechender Inhalte für Marketingkampagnen und Social-Media-Plattformen zu generieren.

Ich habe Peppertype verwendet, um verschiedene Arten von Inhalten zu erstellen, darunter Anzeigenkopien, Blogbeiträge, Bildunterschriften für soziale Medien und E-Mails. Jedes Mal wurden dabei originelle Inhalte produziert, die die Markenstimme und eine hohe Lesbarkeit beibehalten. Außerdem verfügt es über eine integrierte Plagiatsprüfung, mit der Sie die Originalität des Inhalts sofort überprüfen können.

Die besten Features der KI Peppertype

Verwenden Sie integrierte SEO-tools, um generierte Inhalte zu optimieren und das Ranking in Suchmaschinen zu verbessern

Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge für Inhalte und kreative Ideen in Echtzeit mit minimaler Benutzereingabe

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, um an Blogs und Social-Media-Marketing-Beiträgen zu arbeiten und Inhalte gleichzeitig mit Mitgliedern Ihres Teams zu überprüfen

Peppertype KI-Limits

Einigen Benutzern zufolge ist die aktuelle Benutzeroberfläche nicht so benutzerfreundlich wie die vorherige

Den generierten Inhalten kann es an Abwechslung mangeln, und Sie erhalten möglicherweise wiederholte Ergebnisse

Peppertype KI-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu KI-Systemen von Peppertype

G2: 4, 6/5 (450+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 500 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Peppertype KI?

Das Beste an Pepper Content ist, dass sie ein vollständiges Tool entwickelt haben, das mich bei allen Aspekten der Erstellung von Inhalten unterstützt, einschließlich Blogging, Bildunterschriften für soziale Medien, Google-Anzeigenkopien und vieles mehr. Der KI-Generator ist wirklich erstaunlich. Mir gefällt, in welche Richtung sich das Produkt entwickelt. Allerdings war ich von den SEO-Fähigkeiten von Pepper Content nicht allzu beeindruckt. Als ich das SEO-Tool verwendete, zeigte es mir Schlüsselwörter an, bei denen ich bereits ein Ranking hatte, während ich hoffte, dass es mir zeigen würde, welche Schlüsselwörter ich als Einzelziele verwenden sollte!

Das Beste an Pepper Content ist, dass sie ein vollständiges Tool entwickelt haben, das mich bei allen Aspekten der Erstellung von Inhalten unterstützt, einschließlich Blogging, Bildunterschriften für soziale Medien, Google-Anzeigenkopien und vieles mehr. Der KI-Generator ist wirklich erstaunlich. Mir gefällt, in welche Richtung sich das Produkt entwickelt. Allerdings war ich von den SEO-Fähigkeiten von Pepper Content nicht allzu beeindruckt. Als ich das SEO-Tool verwendete, zeigte es mir Schlüsselwörter an, bei denen ich bereits ein Ranking hatte, während ich hoffte, dass es mir Schlüsselwörter anzeigt, die ich als Einzelziele verwenden sollte!

📖 Lesen Sie mehr: Was ist Marketingkampagnenmanagement (mit Beispielen und Vorlagen)

12. Beschreibung (am besten für die Bearbeitung von Videos und Podcasts geeignet)

via Beschreibung

Verbringen Sie Wochen mit dem Schreiben von Skripten für Videos und der Bearbeitung Ihrer Podcasts? Descript kann Ihre Zeitersparnis sein.

Dieses Tool zur Bearbeitung von Audio und Video setzt mit seinem Ansatz der Bearbeitung von Texten neue Maßstäbe: Sie können Dinge im Transkript wie in einem Word-Dokument ändern und diese Änderungen werden direkt im entsprechenden Audio oder Video übernommen.

Descript zeichnet sich durch seine Audio-zu-Text-Transkriptionen und die Fähigkeit aus, Füllwörter zu entfernen. Außerdem erhalten Sie die KI Underlord als Ihren Assistenten, der perfekt für die Verbesserung der Audio- und Videoqualität, die Erstellung von Videoskripten, das Entfernen von Wiederholungen und Hintergründen, die Erstellung von Clips usw. geeignet ist.

Beschreibe die besten Features

Erstellen Sie Audios mit Ihrem eigenen Stimmklon oder einer KI-Stimme, indem Sie einfach Anweisungen geben

Nehmen Sie mit Descript Rooms hochwertige Sitzungen mit mehreren Teilnehmern auf, die aus der Ferne an Audio- und Video-Sitzungen teilnehmen

Wandeln Sie lange Videos und Podcasts in Clips für Ihre Social-Media-Beiträge um

Nehmen Sie Bildschirme auf und erhalten Sie sofortige Transkriptionen Ihrer Aufnahme

Beschränkte Limits

Die Anwendung kann einfrieren, wenn Sie zu schnell scrollen

Manchmal werden Wörter in den Videos falsch auf Karten angezeigt

Preisbeschreibung

Free

Hobbyist : 19 $/Monat pro Person

Ersteller : 35 $/Monat pro Person

Business : 50 $/Monat pro Person

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Beschreibungen, Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 6/5 (700+ Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (170+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

Insgesamt bin ich mit Descript zufrieden. Ich bin beeindruckt von den Funktionen zur Umwandlung von Sprache in Text und zur Bearbeitung. Damit kann ich professionelle Software-Demo-Videos erstellen. Allerdings dauert die Bearbeitung der Videos sehr lange. Es werden viele Rechenressourcen benötigt, wodurch die Zeitersparnis bei der Aufnahme etwas zunichte gemacht wird. Wenn man neu bei Descript ist, braucht die U.I. eine Weile, um sich zurechtzufinden.

Insgesamt bin ich mit Descript zufrieden. Ich bin beeindruckt von den Funktionen zur Umwandlung von Sprache in Text und zur Bearbeitung. Damit kann ich professionelle Software-Demo-Videos erstellen. Allerdings dauert die Bearbeitung der Videos sehr lange. Es werden viele Rechenressourcen benötigt, sodass die Zeitersparnis durch die Aufnahme wieder zunichte gemacht wird. Wenn man neu bei Descript ist, braucht die U. I. eine Weile, um sich zurechtzufinden.

🧠 Wussten Sie schon? Der Markt für Software zur Bearbeitung von Videos wird bis 2032 voraussichtlich auf 5,13 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,8 %.

13. Writesonic (am besten geeignet, um Schreibblockaden zu überwinden und SEO-freundliche Inhalte zu erstellen)

via Writesonic

Writesonic eignet sich hervorragend für die Erstellung verschiedener Arten von Inhalten – Social-Media-Beiträge, Bildunterschriften, Anzeigenkopien, E-Mails und Blogs. Sie können die Inhalte mit Schlüsselwörtern optimieren und sogar die interne Verknüpfung automatisieren. Die Software ist benutzerfreundlich und erfordert nur minimalen Aufwand, um qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen.

Was mir an Writesonic am besten gefallen hat, ist, dass es kreative Ideen generiert und Verbesserungen vorschlägt, um meine Texte zu verfeinern. Wenn Sie also nach einem Kreativitätsbooster suchen, der SEO kombiniert, kann Writesonic nützlich sein.

Die besten Features von Writesonic

Automatisierung interner Verknüpfungen und Optimierung von Artikeln für SEO

Verwenden Sie einen breiten Bereich an Vorlagen für das Verfassen von Inhalten, um verschiedene Arten von Inhalten zu erstellen – von technischen Blogs bis hin zu Bildunterschriften für soziale Medien

Erstellen Sie automatisch Bilder für Ihre Blogs

Schreibsonische Limits

Es können sachliche Fehler enthalten sein. Daher müssen Sie die Artikel vor der Veröffentlichung Korrektur lesen und bearbeiten

Writesonic-Preise

Free : 25 einmaliges Guthaben

Einzelperson : 20 $/Monat für 100 Guthaben

*standard: 99 $/Monat für 1000 Guthaben

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Writesonic-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4. /5 (2.000+ Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Writesonic?

Insgesamt ist es gut, aber manchmal frustrierend, wenn die Software nicht richtig funktioniert und man die gleichen Inhalte neu erstellen und sein Guthaben aufbrauchen muss. Es ist ein großartiges Produkt mit vielen guten SEO-Elementen. Allerdings sind die Preise und Pläne umständlich, da es ein monatliches, auf Guthaben basierendes System gibt, das davon abhängt, wie man es nutzt, ohne dass ungenutztes Guthaben übertragen werden kann. Man muss also seine Arbeit nach ihren Plänen und nicht nach den Anforderungen seines Geschäfts planen.

Insgesamt ist es gut, aber manchmal frustrierend, wenn die Software nicht richtig funktioniert und man die gleichen Inhalte neu erstellen und sein Guthaben aufbrauchen muss. Es ist ein großartiges Produkt mit vielen guten SEO-Elementen. Allerdings sind die Preise und Pläne umständlich, da es ein monatliches, auf Guthaben basierendes System gibt, das davon abhängt, wie man es nutzt, ohne dass ungenutztes Guthaben übertragen werden kann. Man muss also seine Arbeit nach ihren Plänen und nicht nach den Anforderungen seines Geschäfts planen.

