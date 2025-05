Die beste HR-Kalender-Software für effizientes Personalmanagement im Jahr 2025

Überraschenderweise verwenden 38 % der Arbeitnehmer in den USA immer noch Lochkarten, Timesheets auf Papier oder veraltete Zeitkarten anstelle eines modernen Planungstools. Diese manuellen Methoden führen zu verpassten Schichten, Fehlkalkulationen bei der Gehaltsabrechnung und einer inkonsistenten Nachverfolgung der Anwesenheit, was sich negativ auf die Produktivität und die Arbeitskosten auswirkt.

Mit einer App zur Personaleinsatzplanung können Sie Schichtzuweisungen automatisieren, Anträge auf Freistellung nachverfolgen und in Echtzeit Benachrichtigungen über Abwesenheiten von Mitarbeitern erhalten.

In diesem Leitfaden werden die 10 besten Apps für die Mitarbeiterplanung vorgestellt, mit denen Sie die Planung optimieren, Abwesenheiten nachverfolgen und das Personalmanagement verbessern können.

Worauf sollten Sie bei einer Software für Kalender in der Personalabteilung achten?

Bei der Auswahl der besten App für die Mitarbeiterplanung geht es nicht nur um die grundlegende Planung – es geht darum, die Effizienz zu optimieren, Fehler zu reduzieren und Ihre Belegschaft zufrieden zu stellen.

Welche Features sollten Sie bei der Mitarbeiterverwaltung priorisieren? Schauen wir uns das einmal an:

Vereinfachte Schichtplanung: Wählen Sie ein Tool zur automatischen Planung mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche, mit dem Mitarbeiter offene Schichten beanspruchen, Zeitpläne anpassen und Änderungen nahtlos verwalten können

*automatisierte Verwaltung von Abwesenheiten: Nutzen Sie eine Software zur Zeiterfassung, um Abwesenheitsanträge mit einem Genehmigungssystem zu bearbeiten, das eine ordnungsgemäße Schichtabdeckung gewährleistet

Optimierte Personalplanung: Auswahl einer App zur Mitarbeiterplanung mit vorausschauender Planung zur Analyse von Verlaufsdaten und zur Planung von Spitzenzeiten und Personalbedarf

Verbesserte Kommunikation im Team: Senden Sie automatische Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen und Erinnerungen an Schichten, um Mitarbeiter mit dem richtigen Planungstool über anstehende Schichten auf dem Laufenden zu halten

Verbesserte Anwesenheitsverfolgung: Überwachen Sie die Anwesenheit Ihrer Mitarbeiter in Echtzeit, verfolgen Sie verspätete Ankünfte nach und erstellen Sie Berichte für eine genaue Gehaltsabrechnung mit einer App zur Mitarbeiterplanung

Einfache Schichttauschbörse und offene Schichten: Lassen Sie Mitarbeiter Schichten tauschen, Schichten abgeben oder offene Schichten beanspruchen, basierend auf ihrer eigenen Verfügbarkeit, um die Flexibilität mithilfe eines Tools zur Mitarbeiterverwaltung zu verbessern

Die 10 besten HR-Kalender-Softwares, die es zu entdecken gilt

Hier sind die 10 Tools für die Mitarbeiterplanung, die Abläufe optimieren, den Verwaltungsaufwand reduzieren und Mitarbeiterpläne erstellen, die sowohl für Ihr Geschäft als auch für Ihr Team funktionieren:

1. ClickUp (am besten für anpassbare HR-Workflows und Vorlagen für Zeitpläne geeignet)

Vereinfachen Sie die Einstellung, Einarbeitung und das Bewerbermanagement mit dem ClickUp HR-Tool

ClickUp ist ein wirklich solides Tool für den Kalender der Personalabteilung, das die Art und Weise, wie Teams in der Personalabteilung ihre Planungsanforderungen bewältigen, völlig verändern kann. Die Plattform verfügt über einige großartige Features, die perfekt für Personalfachleute sind, die mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen.

Sind Sie es leid, verstreute Lebensläufe und verpasste Nachfassaktionen zu haben? Mit dem ClickUp HR-Tool können Sie Kandidaten, Bewerbungen und Kontaktaufnahmen an einem Ort nachverfolgen. Sie können ein ClickUp Kanban Board erstellen, um Kandidaten von "Beworben" über "Interviewt" bis hin zu "Eingestellt" zu verfolgen

Mit ClickUp können Sie nachverfolgbare Checklisten für die Einarbeitung, Schulungsmodule und freigegebene Dokumente erstellen, um Mitarbeiter schnell auf den neuesten Stand zu bringen.

Teams im Personalwesen können alles, was wichtig ist, an einem Ort visualisieren – von Interviewplänen und Zeitleisten für die Einarbeitung bis hin zu Firmenveranstaltungen und Urlaubsanträgen von Mitarbeitern – mit der ClickUp Kalenderansicht. Sie können verschiedene Arten von Ereignissen mit Farben versehen, Ansichten nach Abteilung oder Ereignistyp filtern und sogar per Drag-and-Drop neu planen, wenn sich Pläne ändern.

ClickUp's Kalender ist ein KI-Planungstool, das entwickelt wurde, um Ihren Workload intelligent zu verwalten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Assistenten, der Ihren Rückstand analysiert und Aufgaben priorisiert und sie dann automatisch für eine optimale Effizienz zeitlich blockiert. ClickUp AI macht genau das. Es ermittelt auf intelligente Weise die besten Zeiten, um Ihre wichtigsten Aufgaben anzugehen, und stellt sicher, dass Ihre Prioritäten eingehalten werden.

Die Plattform wird mit gebrauchsfertigen Vorlagen geliefert, die viel Zeit sparen. Verwenden Sie die Vorlage für den ClickUp Kalenderplaner, um Ereignisse, Aktivitäten und Aufgaben zu verwalten und nachzuverfolgen.

Besonders hilfreich ist, wie ClickUp die Planung mit anderen Funktionen der Personalabteilung verbindet. Müssen Sie nachverfolgen, wie lange Orientierungsveranstaltungen dauern? Mit der integrierten Zeiterfassung sind Sie bestens gerüstet. Möchten Sie Teamleiter automatisch benachrichtigen, wenn jemand Urlaub beantragt? ClickUp Automatisierungen können das übernehmen.

Teams lieben es, dass sie Kommentare direkt zu Kalenderereignissen hinzufügen, Aufgaben bestimmten Personen zuweisen und Kollegen erwähnen können, um alle auf dem Laufenden zu halten. Das bedeutet viel weniger Hin und Her in E-Mails über Terminänderungen oder Veranstaltungsdetails.

Für Personalabteilungen, die ständig teamübergreifend koordinieren und konkurrierende Prioritäten verwalten, bedeutet es eine enorme Zeitersparnis, wenn sich alle ihre Planungstools am selben Ort befinden wie ihre anderen HR-Workflows. Es ist im Grunde so, als hätte man einen leistungsstarken HR-Kalender, der mit all Ihren anderen HR-Systemen kommuniziert.

📮 ClickUp Insight: Etwa 41 % der Berufstätigen bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was es später schwieriger macht, Informationen abzurufen. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit verfügbar sind.

Erhalten Sie sofort Antworten auf Ihre Fragen zur Arbeit mit ClickUp Brain

Was wäre, wenn Sie einen sofortigen Assistenten hätten, der alle Ihre HR-Fragen zu Aufgaben, Dokumenten und Mitgliedern Ihres Teams beantworten könnte? Das ist ClickUp Brain für Sie!

Möchten Sie wissen, wann ein Mitarbeiter zuletzt eine Leistungsbeurteilung erhalten hat? Fragen Sie einfach ClickUp Brain, und die Informationen werden sofort abgerufen – ohne dass Sie danach suchen müssen.

Die besten Features von ClickUp

Visualisieren Sie Workflows mit Kanban-Boards und verfolgen Sie den Fortschritt der Kandidaten in den einzelnen Phasen des Einstellungsprozesses ganz einfach nach

Planen Sie Vorstellungsgespräche und Einarbeitung mit dem ClickUp Kalender und sorgen Sie so für eine reibungslose Koordination und rechtzeitige Nachverfolgung

Kommunizieren Sie nahtlos mit Kandidaten und Mitgliedern Ihres Teams , indem Sie mit ClickUp chatten und alle Unterhaltungen im Kontext halten

Verwenden Sie ClickUp Brain, um sofort Antworten zu erhalten, Notizen von Meetings zusammenzufassen und schnell Stellenbeschreibungen zu erstellen, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen

Erinnerungen für wichtige HR-Termine wie Leistungsbeurteilungen oder Vertragsverlängerungen mit ClickUp Reminders einrichten

Limits von ClickUp

Die umfangreichen Features erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit

In der mobilen App fehlen möglicherweise einige erweiterte Features, die in der Version für den Desktop verfügbar sind

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Mitglied zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Hier ist, was Dayana Mileva, Account Director von Pontica Solutions, über ClickUp zu sagen hat:

Mit ClickUp sind wir einen Schritt voraus und haben Dashboards erstellt, mit denen unsere Kunden in Echtzeit auf Leistung, Auslastung und Projekte zugreifen und diese überwachen können. So können sich die Kunden mit ihren Teams verbunden fühlen, insbesondere wenn sie sich in verschiedenen Ländern und manchmal sogar auf verschiedenen Kontinenten befinden.

Mit ClickUp sind wir einen Schritt voraus und haben Dashboards erstellt, mit denen unsere Kunden in Echtzeit auf Leistung, Auslastung und Projekte zugreifen und diese überwachen können. So können sich die Kunden mit ihren Teams verbunden fühlen, insbesondere wenn sie sich in verschiedenen Ländern und manchmal sogar auf verschiedenen Kontinenten befinden.

2. Workday (am besten für die Automatisierung des Mitarbeiterplanungsprozesses geeignet)

via Workday

Workday bietet eine App zur Mitarbeiterplanung, die das Personalmanagement optimiert. Sie umfasst auch umfassende Softwarelösungen für das Human Capital Management (HCM), optimiert HR-Prozesse und passt sich den individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts an.

Mit dieser Planungssoftware können Sie ganz einfach Dienstpläne erstellen, Anträge auf Freistellung verwalten und die Anwesenheit der Mitarbeiter überwachen.

Mit dem automatischen Feature für die Dienstplanerstellung können Sie wiederkehrende Schichten basierend auf der Verfügbarkeit der Mitarbeiter erstellen, wodurch manuelle Fehler reduziert und die Effizienz der Dienstplanerstellung verbessert wird.

Die besten Features von Workday

Verwenden Sie KI, um optimierte Schichtpläne zu erstellen, die den Anforderungen des Geschäfts und den Verfügbarkeitspräferenzen der Mitarbeiter entsprechen

Verwalten Sie alle Planungsaktivitäten von einer einheitlichen Plattform aus und vereinfachen Sie so den Planungsprozess

Ermöglichen Sie es Ihrem Team, ihre Zeitpläne zu verwalten, Schichten zu tauschen und Urlaubsanträge selbstständig einzureichen

Limits von Workday

Einige sagen, dass die Benutzererfahrung (UX) von Workday schlecht ist, mit umständlicher Sichtbarkeit

Es hat einen Premium-Preis und das Setup erfordert eine Schulung für Ihr HR-Team

Workday-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Workday-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 1/5 (1570+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (1570+ Bewertungen)

*was sagen Echtzeit-Benutzer über Workday?

Ich benutze Workday täglich und liebe viele seiner Features. Zum Beispiel gefällt mir die Zeitmanagement-Komponente sehr gut, da sie es wirklich einfach macht, meine Arbeitszeiten/Freizeit und Urlaub zu markieren, was meinem Vorgesetzten Sichtbarkeit verschafft.

Ich benutze Workday täglich und liebe viele seiner Features. Zum Beispiel gefällt mir die Zeitmanagement-Komponente sehr gut, da sie es wirklich einfach macht, meine Arbeitszeiten/Freizeit und Urlaub zu markieren, was meinem Vorgesetzten Sichtbarkeit verschafft.

3. Sage HR (am besten geeignet für die Optimierung von Urlaubsanträgen und -genehmigungen)

via Sage HR

Sage HR ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie nach einer intuitiven App für die Mitarbeiterplanung suchen, um Ihr Personalmanagement zu optimieren.

Dieses Tool wurde für Geschäfte jeder Größe entwickelt und bietet Features wie die Nachverfolgung der Anwesenheit von Mitarbeitern, Leistungsüberwachung und die Nachverfolgung von Ausgaben. Die Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es Ihnen, Dienstpläne für Mitarbeiter zu erstellen, wiederkehrende Schichten zu verwalten und Urlaubsanträge zu bearbeiten.

Wenn ein Mitarbeiter seine Schicht tauschen muss, vereinfacht das Feature "Schichttausch" von Sage HR den Prozess und sorgt für eine nahtlose Dienstplanung und eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit.

Sage HR best features

Einfaches Hinzufügen, Bearbeiten, Verschieben und Kopieren von Schichten über eine intuitive Benutzeroberfläche für die Planung von Plänen

Halten Sie Ihr Team mit automatischen Benachrichtigungen über anstehende Schichten und Planänderungen auf dem Laufenden

Verwalten Sie Urlaubsanträge, Genehmigungen und Salden effizient innerhalb des Systems

Sage HR Limits

Nachverfolgung der Leistung, Schichtplanung und Personalbeschaffung sind nur als kostenpflichtige Add-Ons verfügbar

In Sage HR Essentials haben Sie nur drei Urlaubsregelungen

Sage HR-Preise

Core HR + Leave Management: 5,28 £ pro Mitarbeiter/Monat (und optionale Add-Ons)

Bewertungen und Rezensionen zu Sage HR

G2: 4. 4/5 (80+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (360+ Bewertungen)

4. Homebase (am besten für die Optimierung der Zeiterfassung)

via Homebase

Mit Homebase können Sie mühelos Mitarbeiterpläne erstellen und freigeben und so sicherstellen, dass alle auf derselben Seite sind.

Die Plattform bietet ein Feature für Stechuhren, das jedes Gerät in ein Planungstool zur Nachverfolgung von Arbeitsstunden, Pausen und Überstunden verwandelt, wodurch die Notwendigkeit von Timesheets in Papierform entfällt.

Mit Homebase können Sie Vorlagen für Wochenpläne für Ihr Geschäft erstellen, Urlaubsanträge nahtlos bearbeiten und Aktualisierungen über das integrierte Nachrichtensystem sofort kommunizieren. Dies vereinfacht den Planungsprozess für HR-Fachleute und verbessert die Koordination im Team.

Die besten Features von Homebase

Erstellen und verteilen Sie Mitarbeiterpläne schnell und reduzieren Sie so den Verwaltungsaufwand

Überwachen Sie die Arbeits- und Pausenzeiten Ihrer Mitarbeiter, um die Einhaltung von Vorschriften und eine präzise Gehaltsabrechnung sicherzustellen

Reibungslose Integration in Lohnbuchhaltungssysteme und Synchronisierung der geleisteten Arbeitsstunden mit der Lohnbuchhaltung zur Optimierung der Zahlungen

Limits der Homebase

Einige Benutzer finden die Planungsregeln schwer zu navigieren

Den Tools von Homebase zur Zeiterfassung fehlen Geo-Fencing und GPS-basierte Stechuhren für Mitarbeiter

Homebase-Preise

Free forever

Essentials : 24,95 $/Monat pro Speicherort

Plus : 59,95 $/Monat pro Speicherort

All-in-one: 99,95 $/Monat pro Speicherort

bewertungen und Rezensionen für Homebase*

G2: 4, 2/5 (120+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (1080+ Bewertungen)

*was sagen Echtzeit-Benutzer über Homebase?

Wir lieben diese Plattform wirklich und nutzen die kostenlose Version ... TÄGLICH!! Sie ist eine großartige Möglichkeit, unseren Zeitplan (für unser Einzelhandelsgeschäft) zu verwalten. Sie ist einfach zu bedienen, um Zeitpläne zu erstellen und die Verfügbarkeit zu verwalten. Unser Team kann auch recht einfach Schichten tauschen oder um Vertretung bitten.

Wir lieben diese Plattform wirklich und nutzen die kostenlose Version ... TÄGLICH!! Sie ist eine großartige Möglichkeit, unseren Zeitplan (für unser Einzelhandelsgeschäft) zu verwalten. Sie ist einfach zu bedienen, um Zeitpläne zu erstellen und die Verfügbarkeit zu verwalten. Unser Team kann auch recht einfach Schichten tauschen oder um Vertretung bitten.

5. Rippling (am besten für die Integration der Mitarbeiterplanung mit der Einhaltung von Vorschriften)

via Rippling

Testen Sie Rippling für nahtlose Funktionen zur Mitarbeiterplanung, Compliance und Lohnbuchhaltungsintegration. Es ist eine der besten Apps zur Mitarbeiterplanung, die die Erstellung und Verwaltung von Mitarbeiterplänen automatisiert und die Einhaltung der lokalen Arbeitsgesetze sicherstellt.

Manager können Schichten zuweisen und diese in Echtzeit an die betrieblichen Anforderungen anpassen, während Mitarbeiter ihre Dienstpläne einsehen, ihre Verfügbarkeit angeben und Änderungen beantragen können.

Wenn ein Mitarbeiter eine Freistellung beantragt, optimiert Rippling den Genehmigungsprozess und aktualisiert automatisch den Zeitplan.

Die besten Features

Weisen Sie Schichten einfach zu und passen Sie Zeitpläne in Echtzeit an, um sich ändernden betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden

Ermöglichen Sie Ihrem Team, nahtlos auf ihre Zeitpläne zuzugreifen, Verfügbarkeiten anzugeben und Änderungen anzufordern

Optimieren Sie die Gehaltsabrechnung durch die Integration von Planungsdaten und stellen Sie so eine genaue und pünktliche Vergütung sicher

Rippling-Limits

In der Software von Rippling zur Nachverfolgung von Zeit und Anwesenheit der Mitarbeiter fehlen Features zur Verwaltung der Produktivität und Leistung der Mitarbeiter

Einige Benutzer berichten von langen Wartezeiten bei der Lösung von Problemen, und es kann schwierig sein, einen Live-Mitarbeiter zu erreichen

Staffelpreise

Benutzerdefinierte Preise

Weitergeleitete Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 6600 Bewertungen)

Capterra: 4. 9/5 (3500+ Bewertungen)

6. Bamboo HR (am besten geeignet für die Optimierung von HR-Prozessen und Mitarbeiterverwaltung)

via Bamboo HR

Bamboo HR bietet eine umfassende Suite von Tools, die Ihre Personalplanungsprozesse optimieren sollen. Obwohl es in Bereichen wie Zeiterfassung und Mitarbeiterverwaltung hervorragende Leistungen erbringt, ist es wichtig zu wissen, dass BambooHR keine integrierten Features für die Mitarbeiterplanung bietet.

Durch die Integration von Bamboo HR in ein Planungstool eines Drittanbieters können Sie Mitarbeiterdaten synchronisieren und so sicherstellen, dass Ihre Pläne immer aktuell und korrekt sind.

Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Urlaubsanträge effizient zu bearbeiten und genaue Anwesenheitslisten der Mitarbeiter zu führen, was zu einem verbesserten Personalmanagement beiträgt.

Die besten Features von Bamboo HR

Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, über mobile Geräte ein- und auszustempeln, und schließen Sie die Zeiterfassung mit der Nachverfolgung des Speicherorts ab

Setzen Sie Ziele, führen Sie Bewertungen durch und geben Sie kontinuierliches Feedback, um die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter zu fördern

Verwalten Sie Ihre Aufgaben im Personalwesen unterwegs mit einer benutzerfreundlichen mobilen Anwendung

Bamboo HR Limits

Einige Benutzer haben von Problemen mit der Funktion für elektronische Signaturen, der Handhabung von Schichtunterschieden und der zertifizierten Gehaltsabrechnung berichtet

Benutzer haben sich über Preiserhöhungen und mangelnde Flexibilität für langjährige Kunden beschwert

Bamboo HR-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Bamboo HR

G2: 4. 4/5 (2400+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (3000+ Bewertungen)

*was sagen Echtzeit-Benutzer über Bamboo HR?

Ich benutze Bamboo HR sehr gerne als unser HRIS. Es ist sehr einfach zu bedienen und zu implementieren. Es ist robust genug, um kleinen und mittleren Unternehmen bei der Bewältigung vieler Herausforderungen zu helfen, mit denen diese KMU konfrontiert sind. Die Möglichkeit, alle Repositorys Ihrer Mitarbeiter an einem Ort zu speichern, ist für die aktuelle und zukünftige Nachverfolgung sehr hilfreich.

Ich benutze Bamboo HR sehr gerne als unser HRIS. Es ist sehr einfach zu bedienen und zu implementieren. Es ist robust genug, um kleinen und mittleren Unternehmen bei der Bewältigung vieler Herausforderungen zu helfen, mit denen diese KMU konfrontiert sind. Die Möglichkeit, alle Repositorys Ihrer Mitarbeiter an einem Ort zu speichern, ist für die aktuelle und zukünftige Nachverfolgung sehr hilfreich.

7. Factorial HR (am besten für die Verwaltung von Schichten an mehreren Speicherorten geeignet)

via Factorial HR

Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Factorial HR können Sie die Dienstpläne Ihrer Mitarbeiter effizient verwalten, die Anwesenheit nachverfolgen und Urlaubsanträge bearbeiten.

Das Feature zur Schichtverwaltung ermöglicht es Ihnen, Schichten aus der Ferne zuzuweisen, Planungskonflikte automatisch zu erkennen und wöchentliche Vorlagen für Schichten zu replizieren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Wenn Sie Schichten an mehreren Standorten koordinieren müssen, ermöglicht Ihnen diese App zur Mitarbeiterplanung die Ansicht von nach Rollen und Standorten aufgeteilten Dienstplänen, wodurch sich Ihre Belegschaft einfacher und effektiver verwalten lässt.

Die besten Features von Factorial HR

Weisen Sie einzelnen Personen, Teams, Büros oder Speicherorten Schichten aus der Ferne zu und sorgen Sie so für Flexibilität und Effizienz

Vermeiden Sie Überschneidungen und stellen Sie eine angemessene Abdeckung sicher, indem Sie Planungskonflikte in Echtzeit erkennen

Verwalten Sie Schichten in Kombination mit Abwesenheiten von Mitarbeitern, Urlaub, geplanter Freizeit, Gehaltsabrechnung und mehr

Faktoriell bedingte HR-Limits

Die Schichtplanungssoftware konzentriert sich auf spanischsprachige Märkte, was für nicht spanischsprachige Benutzer ein Hindernis darstellen kann

Factorial verfügt nicht über eine integrierte Lohnbuchhaltung, sodass Benutzer möglicherweise eine Integration mit externen Systemen vornehmen müssen

Faktorieller HR-Preis

Benutzerdefinierte Preise

Faktoriell HR-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (95+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (270+ Bewertungen)

8. Connecteam (am besten für die Verwaltung von Urlaubsanträgen und Schichttausch)

via Connecteam

Eine App zur Mitarbeiterplanung wie Connecteam kann die Art und Weise, wie Sie Ihre Belegschaft verwalten, revolutionieren.

Connecteam wurde zur Optimierung von Abläufen entwickelt und bietet Features, die die Erstellung und Verwaltung von Mitarbeiterplänen vereinfachen. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert die Zuweisung von Schichten, die Bearbeitung von Urlaubsanträgen und die Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Mitarbeitern.

Wenn ein Mitarbeiter eine Freistellung beantragt, können Sie den Zeitplan schnell anpassen und andere Mitglieder des Teams benachrichtigen, damit diese offene Schichten übernehmen können.

Diese Effizienz senkt die Arbeitskosten und erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit, indem sie für eine klare Kommunikation und ausgewogene Workloads sorgt.

die besten Features von Connecteam*

Genehmigen oder lehnen Sie Urlaubsanträge von Mitarbeitern schnell ab, um eine optimale Personalbesetzung zu gewährleisten

Chatten Sie in der App und nutzen Sie Updates, um alle auf dem Laufenden zu halten und die Verbindung zu halten

Nachverfolgung von Kommen und Gehen, um Pünktlichkeit und Verantwortlichkeit sicherzustellen

Connecteam-Limits

Einige Benutzer haben Probleme mit dem integrierten Kamera-Feature in Formularen

Features wie GPS-Nachverfolgung und Automatisierung von Prozessen sind nur im erweiterten Plan verfügbar

Connecteam-Preise

Free forever

Basic : 35 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

Fortgeschritten : 59 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

Experte : 119 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu Connecteam*

G2: 4,6/5 (2170+ Bewertungen)

Capterra: 4. 7/5 (990+ Bewertungen)

*was sagen Echtzeit-Benutzer über Connecteam?

Mein Team verwendet Connecteam, um Schichten für einen Escape Room zu verwalten, was in variablen Dienstplänen in Abhängigkeit von Kundenbuchungen resultiert. Connecteam erleichtert die Vorbereitung von Schichten im Voraus und gibt nur die Schichten frei, die benötigt werden, was die Arbeit des Teams, das für die Veröffentlichung verfügbarer Schichten zuständig ist, erheblich erleichtert.

Mein Team verwendet Connecteam, um Schichten für einen Escape Room zu verwalten, was zu variablen Dienstplänen in Abhängigkeit von den Kundenbuchungen führt. Connecteam erleichtert die Vorbereitung von Schichten im Voraus und gibt nur die Schichten frei, die benötigt werden, was die Arbeit des Teams, das für die Veröffentlichung verfügbarer Schichten zuständig ist, erheblich erleichtert.

9. Stellvertreter (am besten geeignet für die Erleichterung nahtloser Schichtwechsel und die Optimierung der Arbeitskosten)

via Stellvertretend

Mit Deputy können Sie mühelos Dienstpläne erstellen und dabei die Verfügbarkeitspräferenzen der Mitarbeiter und die arbeitsrechtlichen Bestimmungen berücksichtigen. Das Feature für die automatische Dienstplanung generiert optimale Dienstpläne und reduziert so den manuellen Planungsaufwand. Mitarbeiter können über die App auch Schichten tauschen, was Flexibilität und Autonomie fördert.

Die Funktion "Stechuhr für Mitarbeiter" ermöglicht es den Mitarbeitern, über mobile Geräte ein- und auszustempeln, wodurch genaue Anwesenheitslisten gewährleistet werden. Die Integration in Lohnbuchhaltungssysteme optimiert die Lohnbuchhaltung und minimiert Fehler.

Stellvertretend für die besten Features

Erstellen Sie ganz einfach Dienstpläne unter Berücksichtigung von Verfügbarkeit und Compliance-Anforderungen

Nutzen Sie die automatische Dienstplanerstellung, um optimale Schichten zu generieren, Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, Schichten nahtlos über die App auszutauschen, und erhöhen Sie so die Flexibilität

Limits für Stellvertreter

Einige Benutzer sagen, dass die App fehlerhaft und langsam ist und beim Schichtbeginn einfriert

Es ist nicht ideal, die Anfangs- und Endzeiten für den Urlaub manuell einzugeben, anstatt einfach die Gesamtstunden für den Tag einzugeben

Deputy pricing

Free

Premium : 6 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Stellvertretende Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (700+ Bewertungen)

10. Gusto (am besten geeignet für die effiziente Optimierung von Gehaltsabrechnungs- und Steuerprozessen)

via Gusto

Gusto ist eine umfassende Plattform für HR-Fachleute, die die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Verwaltung von Zusatzleistungen und das Mitarbeitermanagement vereinfachen soll.

Mit ihrer Hilfe können Sie die Arbeitszeiten der Mitarbeiter nachverfolgen und Gehaltsabrechnungen automatisieren, um pünktliche und korrekte Zahlungen zu gewährleisten und gleichzeitig Steuererklärungen nahtlos zu bearbeiten.

Diese App zur Mitarbeiterplanung bietet Self-Service-Portale für Mitarbeiter, über die Ihr Team Gehaltsabrechnungen einsehen, Urlaub beantragen und persönliche Informationen selbstständig verwalten kann. Gusto lässt sich auch in verschiedene Buchhaltungssoftware integrieren, was die Synchronisierung von Finanzdaten erleichtert und manuelle Einträge reduziert.

Die besten Features von Gusto

Verwalten Sie die Übermittlung von Steuererklärungen an Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden ohne Probleme

Ermöglichen Sie Ihrem Team den Zugriff auf und die Verwaltung ihrer persönlichen und Gehaltsinformationen

Synchronisierung von Gehaltsabrechnungsdaten mit Plattformen wie QuickBooks und Xero für eine optimierte Buchhaltung

Gusto-Limits

Es verfügt über weniger vorgefertigte Berichte als einige andere Lösungen und es fehlen effiziente Funktionen für das Ausgabenmanagement

Das Konto "Cash Account" von Gusto hat ein tägliches Limit für Kartenausgaben von 2.000 $ und ein Limit für Abhebungen am Geldautomaten von 510 $ pro Tag

Gusto-Preisgestaltung

Einfach : 40 $/Monat plus 6 $/Monat pro Person

Plus : 60 $/Monat plus 9 $/Monat pro Person

Premium: 135 $/Monat plus 16,50 $/Monat pro Person

Gusto-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (790+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ Bewertungen)

*was sagen Echtzeit-Benutzer über Crunchbase?

Mein Unternehmen verwendet Gusto zur Nachverfolgung von Arbeitszeiten und zur Aufbewahrung bestimmter Dokumente (Steuer, Onboarding, unterschreibbare Formulare von Jotform usw.). Der größte Vorteil liegt in der Integration von Zeiterfassungs- und Gehaltsabrechnungsdiensten.

Mein Unternehmen verwendet Gusto zur Nachverfolgung von Arbeitszeiten und zur Aufbewahrung bestimmter Dokumente (Steuer, Onboarding, unterschreibbare Formulare von Jotform usw.). Der größte Vorteil liegt in der Integration von Zeiterfassungs- und Gehaltsabrechnungsdiensten.

